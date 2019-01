Hora 25 (02/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1667 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1667 00:18 anoche hasta ahora había un tren a punto de detenerse en mitad del campo sin luz ni calefacción el tren salió por la tarde de Badajoz y tendría que haber llegado a Madrid pero una avería lo detuvo en Navalmoral de la Mata en esa avería vamos a arrancar esta segunda hora del programa porque el problema del tren no es nuevo de hecho devuelve de actualidad la reivindicación de toda una comunidad de que es Extremadura por el abandono la inversión ferroviaria necesaria para el desarrollo económico y no sólo económico de eso vamos a hablar ahora pero antes como siempre repasamos los principales titulares el día José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 00:51 hola Pablo buenas noches pues se han puesto a negociar en Andalucia PP y Ciudadanos para gobernar esa comunidad pero hecho saber Vox que quiere marcar agenda su agenda concretamente avisa de que no va a apoyar el pacto que han firmado los partidos de Casado y de Rivera si destinan dinero público contra la violencia machista Ortega Smith es el número dos de la formación

Voz 2 01:08 son leyes que atentan contra nuestra Constitución

Voz 4 01:11 dentro han encontrar nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles con independencia de si somos hombres son mujeres con independencia de la idea política

Voz 1071 01:23 el PP Comas tibieza ciudadanos han rechazado lo que pide Vox la igualdad no se negocia ha escrito en Twitter Albert Rivera a ciudadanos precisamente le pregunta al PSOE andaluz qué quiere hacer con las políticas contra la violencia de género Teresa Rodríguez de Podemos llega de cierre

Voz 1480 01:37 son una clara expresión del carácter misógino del carácter anti mujeres del partido Vox de de su complicidad con los asesinatos vinculado a la violencia machista

Voz 1667 01:49 el líder del PP Pablo Casado ha evitado esta tarde referirse a la amenaza de Vox de lo que quería hablar era de inmigración y por eso ha vuelto a Melilla

Voz 1071 01:57 ya has sido allí donde anunciado la proposición no de ley que el Partido Popular presentará la semana que viene en el Congreso y que abre la puerta a que los menores extranjeros que llegan a España no acompañados sin ningún adulto a su cargo puedan ser expulsados del país algo que por cierto la ley actual impide

Voz 5 02:12 para dejar muy claro que la problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica y por tanto es su derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

Voz 1071 02:28 ciento sesenta y cuatro inmigrantes están siendo trasladados esta tarde al puerto de Málaga después de haber sido rescatados en tres pateras en Granada Salvamento Marítimo ha rescatado cerca de la costa setenta y seis personas había entre ellas dos niños de corta edad el vicepresidente italiano Matteo Salvini anuncia que su gobierno va a trabajar en este dos mil diecinueve por aumentar las expulsiones de inmigrantes sostiene el que mientras sea ministro

Voz 6 02:50 sí sí entró acusando a Laporta

Voz 7 02:53 teniendo peor favor en los inmigrantes tendrán que llamar a la puerta pedir entrar por favor dar las gracias por favor decía Salvini gracias la bolsas

Voz 1667 03:01 salvado el día a pesar de haber empezado la jornada con importantes caídas

Voz 1071 03:05 si el IBEX35 ha acabado subiendo una décima y consolida a los ocho mil quinientos puntos han tirado de ella a los grandes valores tierras siguen en verde una jornada volátil con caídas en los parqués a lo largo de la mañana por el temor a que se ralentice la economía china ha tenido también que ver la intervención del italiano Banca carita por parte del Banco Central Europeo

Voz 1667 03:23 la Moncloa explica que los doscientos ochenta y dos euros que asegura que costó el viaje de Pedro Sánchez al Festival de Benicasim se refieren únicamente al gasto de protocolo anterior al viaje ya que el resto incluido el uso del Falcon es materia clasificada

Voz 1071 03:36 todo eso dice el Gobierno el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del subdirector del Consejo de Transparencia para que explique lo que a su juicio es el abuso del secreto oficial del Gobierno para ocultar los viajes tampoco Ciudadanos se cree el coste del viaje decía en la sede nacional del partido el diputado César Zafra

Voz 1706 03:51 yo creo que este es el ejemplo de que señor Sánchez intenta ir por la vida como una estrella del rock pero es un presidente del Gobierno si quiere vivir como una estrella viajando y yendo a conciertos pues que se presenta otra cosa que no sea presidente del Gobierno pero que no nos tome el pelo los españoles porque al final si nos dice que ese viaja ha costado esa cantidad irrisoria lo único que podemos hacer es reírnos porque para llorar pues yo creo que ya tenemos demasiados disgusto

Voz 1667 04:15 hoy Donald Trump que ese reúne hasta ahora con los líderes del Partido Republicano hoy del demócrata para tratar de acabar con el cierre administrativo de Estados Unidos que dura ya doce días

Voz 1071 04:23 encuentro a puerta cerrada en la Casa Blanca aunque la verdad no se espera que salga de él un acuerdo mientras sigue ese cierre parcial del Gobierno Tram calcula culpa a los demócratas de la situación porque se niegan a financiar el muro que prometió construir en la frontera de su país con México el presidente americano avisa de que el cierre puede ir para la

Voz 1667 04:40 aquí de la cultura Un dato una auditoría encargada por el Ministerio de Cultura que constata que en este pasado dos mil dieciocho una quinta parte de las películas españolas que se estrenaron fueron dirigidas por mujeres una quinta parte Pepa Blanes

Voz 1463 04:54 un veinte por ciento de las películas estrenadas este dos mil dieciocho han tenido al frente a una mujer del total de largometrajes estrenados ciento ochenta y siete según recoge la auditora come para el Ministerio de Cultura XXXVI han sido dirigidas OCU dirigidas por mujeres es una cifra todavía pequeña pero que supera la de dos mil diecisiete donde sólo diecisiete mujeres estuvieron en la dirección según los datos de Cima de esas treinta y seis películas la mayoría XXI son documentales y sólo diecisiete son de ficción donde está Cosmos yo tengo que saber marido no el mío en esta lista de directoras consagradas como Gracia Querejeta o Icíar Bollaín pero la buena noticia es que muchas mujeres debutantes como Arantxa Etxeberria Celia Rico y Andrea Jaurrieta en guión las cifras son similares con un veintisiete por ciento de mujeres aunque muchas son como guionistas el sector más más cool iniciado junto a las bandas sonoras sigue siendo fotografía con sólo un seis por ciento de mujeres al frente

Voz 1 05:52 sí

Voz 11 06:36 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 7 06:39 harán ustedes lo mismo una salida esté quiere que debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir no lo son

Voz 13 06:47 e inmediatamente militancia nos no tiene respuesta es ministra

Voz 1667 09:24 claro abrimos tiempo de información y tertuliano hora25 hoy nos acompañan pero a González Harbour buenas noches hola Pablo buenas Eduardo Madina buenas noches hola buenas noches y Gonzalo Velasco buenas noches y feliz año a los tres siempre surge la misma duda hasta cuando hay que seguir felicitando al año pero bueno estamos avisados y tras ese plazo hoy empezamos la crónica en Extremadura con los problemas que sufren en esa comunidad en sus comunicaciones ferroviarias después de lo ocurrido en las últimas cuarenta y ocho horas con decenas de pasajeros afectados por averías en los trenes quizás usted que nos escucha sea uno de los afectados así que Pedro Blanco ya espera su uso mensajes de voz en la mesa de producción del programa Pedro hola de nuevo

Voz 1715 10:03 hemos activado ya el Whatsapp versión escritorio que es mucho más fácil de trabajar por el móvil es decir el número de la guasa que pueden enviar sus experiencias con el tren en Extremadura o en cualquier otro lugar que tenga una conexión deficiente a través del servicio ferroviario seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito el número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1667 10:31 vamos a hablar de una grave carencia que sufren como decía Pedro otros muchos territorios de nuestro país no sólo Extremadura pese a que España es la segunda potencia mundial con más kilómetros de alta velocidad por habitante

Voz 17 10:46 Ramón para el campo ha venido a Talavera para empujar tirarlo energía pero todavía a que pueda se enganchó sólo para unos hacia atrás

Voz 18 10:55 ante la Guardia Civil y la Policía una señora pide una mula

Voz 19 10:58 pero claro no podía sacar a la señora de la ambulancia por quién portaba Musaví en mitad del campo lo podía bajas entre la gente tiene que trabajar hay gente que decía que había perdido vuelos que había perdió trenes que tenían que con

Voz 20 11:10 pues ya ven salir de Extremadura en tren puede resultar

Voz 1667 11:13 es una odisea que se lo pregunten si no a estos pasajeros que escuchábamos todos afectados por las averías que se registraron anoche en la línea que une

Voz 2 11:21 jo con Madrid un trayecto que tardaron once horas en completo

Voz 1667 11:26 dar ser Mérida José Emiliano Barrena buenas noches

Voz 20 11:28 era el Pablo buenas noches once horas con momentos en los que se que

Voz 1667 11:31 daron tirados en medio de la nada cerca de Navalmoral de la Mata sin luz sin calefacción sin baño

Voz 20 11:36 hay que se lo cuenten a los más de doscientos pasajeros que iban a bordo de este tren que anoche se quedaba como dices averiado y sin luz en la mitad del campo a escasos kilómetros de la estación de Navalmoral de la Mata en la provincia de Cáceres la aventura comenzó a las cinco de la tarde desde Badajoz

Voz 0907 11:50 llegó a la capital después de las tres y media

Voz 20 11:52 de la mañana cuando tenía que haberlo hecho cerca de las once de la noche a la altura de Mérida el tren saboreaba y los viajeros tenían que continuar el camino en otro convoy ya por entonces acumulaba un retraso de una hora cuando llegaron a la estación de Cáceres los pasajeros de Plasencia para ganar tiempo fueron desplazados en autobús hasta Monfragüe pero el calvario continúa llegar a la estación de Navalmoral de la Mata donde el tren se quedó parado sin luz ni calefacción en un día uno de enero donde las temperaturas mínimas la pasada madrugada estuvieron en Extremadura bajo cero y además como decía sin servicios por el bloqueo de las puertas tras varios minutos parados decidieron continuar el camino en el mismo tren pero se volvieron a quedar tirados

Voz 1667 12:33 tras cerca de una hora y media acudió un tren desde talar

Voz 20 12:35 era de la Reina que remolcó al convoy averiado alguno de los pasajeros siguieron hasta Madrid en este tema y otros hasta la capital lo hicieron en autobús así no lo contaba en la experiencia uno de los pasajeros Alfredo Domínguez que pasaba esta tarde por la ventana de Extremadura

Voz 21 12:49 pero el cansancio físico y moral fue una auténtica odisea un auténtico lo que él mismo no sé si al final todo ya recuperarse y a la tasa incluso a la rutina joya que tenía preparado para tu habló de enero personas ninguna incidencia importante bueno ya el hecho de deparar por BBC en Navalmoral eh de ver qué pasaba que no pasadores pues a un poco de remate es decir de bueno hasta aquí la cámara oculta porque fue un poco luego caos organizativo

Voz 1667 13:21 sí

Voz 20 13:21 pero atención porque esta no ha sido la primera de las averías del año previamente este martes por la mañana en el primer tren del dos mil diecinueve con destino a Madrid hubo una incidencia el Talgo que salía de Badajoz a las ocho y cuarenta y cinco saboreaba la altura de Mérida la reparación supuso una demora de cuarenta minutos como consecuencia de este retraso ese talgo llegaba tarde a Madrid lo que provocó a su vez que ese mismo tren partiera de vuelta Extremadura con veinte minutos de demora en total los afectados para comenzar el año más de trescientos

Voz 1667 13:50 claro que estos problemas han dejado de ser anecdóticos no José no es la primera vez que ocurre de hecho como nos contabas no es el único incidente en el tren extremeño en estos dos días que llevamos del año más si contamos con los del año pasado con el puente del Pilar no recuerdo hoy ha habido

Voz 20 14:04 una nueva incidencia el tren Cáceres Sevilla debía salir a las seis y cuarenta y seis de la mañana pues no lo ha hecho los nueve pasajeros que iban a bordo han tenido que desplazarse hasta meridiana autobús ir convoy ha acumulado también retrasos pero como bien decías no hace mucho el pasado mes de junio el pasado año un tren salía ardiendo a la altura de Toledo los pasajeros tenían que ser desalojados y trasladados hasta Madrid en autobús estará era el sonido la llegada sonido cuando se desalojaba a ese tren además de incendios el tren extremeña sufrido goteras como por ejemplo en noviembre un convoy entre Villanueva de la SER en en Badajoz sin contar con los innumerables retrasos registrados

Voz 1667 14:55 hay que decir que el ministro de Fomento se reunía con los miembros del

Voz 20 14:57 acto por el ferrocarril de Extremadura el pasado mes de octubre para informar que el tren de altas prestaciones va a viajar entre Badajoz en dos mil veinte las obras mantiene su plazo de conclusión para finales de este año pero las primeras máquinas no entrará en servicio hasta varios meses después cuando termine la instalación de los sistemas de seguridad y la fase de circulación en pruebas y a partir de ahí pues según lo comprometido llegará la electrificación al había extremeña prevista para dos mil veinte dos mil veinte

Voz 1667 15:23 José gracias buenas noches saludó Pablo Guillermo Fernández Vara presidente de Extremadura buenas noches

Voz 22 15:29 buenas noches Pablo Renfe ha pedido School

Voz 1667 15:31 pasan a los pasajeros le ha convencido las explicaciones de los representantes de Renfe

Voz 22 15:35 no no no no no a nosotros la culpa ya no ya hace tiempo que no verde de valer no demasiado podrían ahorrar que porque al final hace incluso más daño el hecho de que de que se pretenda simplemente con disculpa resolver una situación tan tan caótica como la que estamos viviendo ir a Pablo el problema de este país esta querida España no está no está en las lenguas no está las bandera no está en la identidad de la desigualdad ahí es donde está ahí no hemos ocupado tanto hemos hemos dedicado tanto tiempo a hablar de lengua de identidad de bandera que no olvidado de las personas de la verdadera igualdad de oportunidades esos se trata yo hablaba con el presidente del Gobierno cuyo porque como hay sensible a la ocupaciones y preocupaciones voy de cómo puede ocurrir esto está ocurriendo lo que hay que hacer es tomar propone los cuernos de una vez por todas ponerse manos a la obra a definir cuáles son las prioridades de este país como la actividades pasan porque hacer un país donde no sólo sea igual en las obligaciones sino también en los derechos yo defiendo lo he defendido siempre que Extremadura de la Reina de España que más impuestos paga porque tenemos hacen un perder los puertos fiscal pero necesitamos que se tomen en serio la necesidad de que tenemos y no puede ser que estemos compitiendo en producto interior bruto como otros bienes de España unas con trenes el siglo XXI nosotros con trenes siglo XIX que cada día con eso hoy hoy ha habido representantes de la Junta que han hablado de de inutilidad por parte de Renfe Renfe no se puede ofender porque haya alguien que les llame inútiles porque lo son es decir la limitación fáctica de lo que está ocurriendo es que es una inutilidad lo que está ocurriendo por otra parte algo algo fundamental de verdad si realmente es la empresa pública española no puede asegurar que mañana a las diez de la mañana el tren pueda salir que lo diga que lo suspenda pero ya para que la gente organice su vida no puede eso es lo que está ocurriendo

Voz 1667 17:32 en esa intención de de coger el toro por los cuernos que nos decía se ha comprometido en algo a adoptar algún tipo de medida complementaria al presidente del Gobierno en la conversación que ahora tener con usted

Voz 22 17:42 sí sí se lleva haciendo desde hace tiempo yo defendí en la época del ministro Íñigo de la Serna era Milito que había ocupado y preocupado por el tren de España por el tren de Extremadura de la misma manera que no ha habido nunca en la historia gente que lo haya dedicado tanto tiempo a Extremadura como los dos últimos ministros pero no es suficiente que hace falta que no quiere que nos ponemos ensayos no sólo que el nuevo tren tiene que llegar cuanto antes el problema de todo esto es que ahora estamos poniendo poniendo parches a una línea muy antigua que unos trenes de ve difícil capacidad a estos años medio dentro de dos cuando por lo por los campos Extremadura puedan atravesar trenes en tantas formas de velocidad alta como se están construyendo no pero mientras tanto se así de verdad seamos sinceros no nos engañemos miremos a la cara digamos oye si no podemos en garantizar la seguridad de las personas reconozcamos no Iker Renfe los transportes en autobús pero que no lo someta nunca más a la indignidad pienso yo lo pienso al ministro lo quitan pendientes y lo piensan cualquier persona decente es una indignidad lo que está ocurriendo es que la gente se quede tirada campo ayer por la noche sin sin calefacción sin luz confío eso no puede ocurrir en la España de entonces tendremos que es como país dónde están las prioridades tienen que estar en la igualdad o mejor dicho corregir la desigualdad que yo creo que ahora mismo debería ser la pérdida de todos y no muy no siempre parece sabe la única lectura positiva en esto Pablo el año ha empezado hablando de las personas hablando de los problemas hablando de las desigualdades solo eso ya es sólo una nota positiva aunque a mí me ha me da mucha pena me produce mucha indignación me mucho dolor lo que está

Voz 18 19:29 no

Voz 22 19:30 pasando esta parte de España no sólo en Extremadura que parece que son de segunda división llegaríamos en que eso no no ocurra nunca

Voz 1667 19:37 a ver si lo hemos sí lo hemos entendido bien señor Vara usted prefiere que se suspenda el servicio de trenes a Extremadura mientras no se garantice la operatividad

Voz 22 19:47 o sea así si mañana no hay seguridad de que el tren que vaya a salir de Badajoz de Cáceres vaya a llegar a Madrid con un mínimo de garantía eran según esto no lo podemos no lo podemos asegurar que lo suspenda pero eso fue sumo yo asumo la decisión la responsabilidad pero ya no vale más eh ya no vale mal lo que está pasando la gente ya no puede ser ya la paciencia se agotó hace mucho tiempo hemos hecho manifestaciones las vamos a seguir haciendo pero faltando al respeto no esto es una falta de respeto absoluto no no me voy a poner trágico pero sí pero sí real no puede ser no puede ser más

Voz 1667 20:23 ha tenido oportunidad de trasladarse lo así así de crudo a a los responsables

Voz 22 20:27 pues que el sí de de hablan del Gobierno lo sabe si el Gobierno lo comparte el Gobierno el Gobierno Gobierno sabes que ellos no son culpables de lo que está ocurriendo

Voz 1667 20:37 lo de Renfe señor Vara

Voz 22 20:39 Hilari pretende poner las filas es ser honestos con ellos y con nosotros aquí me duele porque estamos trabajando juntos y nos reunimos aquí constituimos el pacto por el ferrocarril del que formamos parte de los partidos políticos los sindicatos la patronal las diputaciones y municipios Nos reunimos decidimos despolitizar el conflicto porque no era bueno que fuera así pero una cosa es eso y otra que entendamos que esto no puede ser es decir el día uno de enero no puede ocurrir que los cuatro trenes que había en el día a los picos eran problema porque está ensayando algo está fallando al que tiene dos mil cinco de ahí la vida en la que tengo que responderle sus responsabilidades

Voz 1667 21:18 quizás para mejorar todo esto sea necesario aprobar los presupuestos del año que te este año señor Vara ahí para aprobar los que el Gobierno va a presentar en el Congreso necesita el apoyo del independentismo catalán como Le encaja todo eso

Voz 22 21:31 pues es difícil y complicado pero el independentismo catalán tiene que decidir si apoya los Presupuestos vaya si lo apoya votará con el Gobierno sin no lo podían votar con la oposición y espero que sea igual de legítimo de ilegítimo un voto que el otro no vaya a ser que se sumen los presupuestos vote con la oposición eso parezca que no tiene importancia ninguna no me yo soy de los de la opinión que que una subida de las pensiones el tres por ciento para para los pensionistas con pensiones mínimas que Mi tierra son el setenta por ciento porque aquí hay una parte importantísima de la población por la que nadie nunca cotizó nada trabajaba cinco familia o cinco miembros de la familia hizo lo que se cotizaba Bruno van a tener su supresión revalorizado eran un tres por ciento la subida de las pensiones de la el Salario Mínimo Interprofesional no hay ninguna región en España donde más lo vaya notar porque son dos de los salarios son más bajo y la subida a los funcionarios pues evidentemente igual viene bien no son medidas que son positivas que me gustaría que pudieran ser una realidad que hongos de mis prioridades no por eso apoyo y apoyar al Gobierno en el ser valiente y capaz de poner encima de la mesa medidas en profundo carácter social que ayudaron a corregir esas desigualdades de la que antes hablaba no está material yo creo que hay que hay que ser bueno es que está muy valiente al futuro para decir bien alto y bien claro que el a España a mejor no ley española y eso no lo entendemos es que no habría entendido nada de lo que realmente necesita nuestro país y en el futuro próximo

Voz 1667 23:05 Guillermo Fernández Vara presidente de Extremadura muchísimas gracias por acompañarnos en Hora Veinticinco esta noche saludo déjeme que explique que teníamos concertada una entrevista con el coordinador de Renfe en Extremadura con Eduardo Villar es el que públicamente hoy a través de la Cadena SER ha pedido disculpas a los pasajeros afectados por estas incidencias finalmente no sabemos qué problema ha surgido o que contratiempo pero pero no no no se nos ha puesto para dar una explicación a lo ocurrido sobre todo en ese tren Berna que dejaba tirados a casi ciento cincuenta pasajeros cerca de Navalmoral de la Mata sin calefacción sin luz en medio de la nada un problema que no sólo está sufriendo Extremadura sino otros territorios de España con comunicaciones complicadas no

Voz 0283 23:50 sí le leía hoy en alguna parte de un humorista extremeño que suele decir que el tren extremeño tiene tres velocidades lento muy lento y parado no esto es las tres bueno pues lo que está ocurriendo provoca una quiebra enorme de la confianza en los servicios públicos que es algo básico y primario nuestro Estado de Derecho no llenamos cada día de debate sobre el populismo la desafección la democracia cuando resulta que lo primario lo más básico no somos capaces de de darle satisfacción es absolutamente indecente políticamente también para todos los gobiernos que lo han prometido para este ahora mismo que haya cientos de incidencias no es que las traviesas sean del siglo XIX que creo que hay un quince por cien de traviesas del siglo XIX es que a veces han ido sin gasoil suficiente sea estamos hablando de de cuestiones que dices bueno pues vale habrá que electrificar esto y esto no se puede hacer hoy pero por favor pongan el combustible necesario no yo creo que que esto no nos lo merecemos no se lo merecen los extremeños como digo quiebra absolutamente la confianza en lo más básico los servicios públicos

Voz 1667 25:01 es un contraste brutal en un país en el que como decíamos es el segundo del mundo con más kilómetros de alta velocidad de del mundo sólo uno supera a China

Voz 0515 25:10 sí pero como ha dicho el presidente del Gobierno extremeño que creo cada una clave su intervención con un problema de desigualdad en el planteamiento de los tramos las ramificaciones y la orientación de las previsiones de alta velocidad para los próximos años no si uno mira el mapa puede ver perfectamente cómo hay un enorme agujero que va desde Castilla León Madrid Castilla La Mancha Andalucía dejando a su izquierda una zona vacía que concretamente es Extremadura es verdad que que en ese sentido esta vez han sido quizá las fechas las que han hecho que medios de dimensión nacional tanto prensa escrita como televisiones como radio como hora25 ahora mismo aquí en la Cadena Ser estáis tratando este tema o estemos tratando este tema pero este es un problema que tiene cuatro décadas de malas conexiones ferroviarias acusado en los últimos años con manifestaciones en el centro de Madrid algunas muy cerca de aquí en la propia plaza España hace no muchas fechas con una movilización transversal de la sociedad extremeña tanto empresarios sindicatos partidos de todo color movimiento asociativo colectivos de vecinos de todo movilizándose todos en una misma dirección no es verdad que hay zonas sobre expuestas mediáticamente seguramente Cataluña es una de ellas en los últimos meses en los últimos años y otras infravaloradas mediáticamente y ahí siguen viviendo más de un millón de personas con otro millón y pico que viven fuera de la del perímetro territorial digamos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que también son extremeñas también son extremeños algo más de atención merecerían desde luego algo más que lo que ha dicho este señor a Renfe que ha anunciado hoy que van a meter un mecánico en cada tren éste es todo el mensaje que da Renfe al día siguiente en una noche como ésta y sobre el superávit de dramas sin problema

Voz 1667 26:49 decadentes exacto idea antecedentes en los últimos

Voz 0515 26:51 esto es todo lo que tiene que bueno si estos todo lo que tiene es decir que alguien se calle insinuó tiene ganas de callarse que alguien les diga que se calle porque creo que el tratamiento que merecen es otro por tanto si es verdad que de aquí a dos mil veinte dos mil veintiuno haber un tren de altas prestaciones estupendo la pregunta es hasta entonces qué algo más que un mecánico habrá que hacer porque Extremadura tiene malas conexiones por avión nefastas como estamos viendo conexiones por tren por tanto algo tendrá que decidir el Gobierno central lo tendrá que hacer rápido porque dos más de estas el problema alcanzar a otra dimensión

Voz 1667 27:26 Gonzalo

Voz 7 27:27 si el problema de la verdad es que tiene

Voz 23 27:30 como decía es un largo recorrido porque ya no solamente se trata de del mapa no de que los ejes no estén trazado de una manera uniforme sino de que muchos de esos ejes son ineficientes no son suficientemente utilizados que además los tren de alta velocidad tiene un efecto secundario y es que elimina otras estructuras otros modalidades de transporte ferroviario que a lo mejor no Ankara Zidane más accesibles a los demás es decir se puede apostar por formas de transporte en tren que no sean los de alta velocidad que muchas veces al contrario que hacen que muchas personas tengan que optar por el coche porque sale más barato que viajar en tren de alta velocidad no hay una reflexión que me parece muy interesante al respecto de este problema y es que parece que que esto es un golpe de realidad frente a lo superfluo y lo artificial de los debates políticos en los que estamos embarcados no modelo de Estado cuestionan el populismo nacionalismo etcétera pero al contrario esto está el origen de todo aquello no hay uno de los de los trajes que se dicen ciencia Política de las divisiones cruciales que además otras los sables en España y en otros países que es la de centro periferia cada vez más fijos lo que está ocurriendo en Francia con los chalecos amarillos vivimos un momento en el que las grandes ciudades las grandes metrópolis tienen concentran el poder económico concentrarán el trabajo las instituciones Illa periferia entendiendo por ello bueno pues las razones las provincias las ciudades más pequeñas se sienten cada vez más desfavorecidas más desprotegidas no bueno esto es un claro ejemplo de ello implica además que la

Voz 0907 28:56 la preferencia de voto entre perdón

Voz 23 28:59 por ciudad una división más antigua no digamos centro periferia de la periferia centro son cada vez más distintas algo que estamos corbata no segunda cuestión de la gran política que también atañe a son problemas como éste bueno qué pasaría si tuviésemos

Voz 1667 29:12 el Senado que funcionase como una cámara externa

Voz 23 29:15 Torreal en el que los comunidades autónomas tuviesen una igual voz pudiesen negociar punción manifestar sus sus necesidades y por lo tanto hacer presión entre ellas hacia el Gobierno centró

Voz 7 29:26 en lugar de depender de la voluntad

Voz 23 29:28 graciosa no de de del Gobierno de Madrid de tal manera que parece que bueno que esto es un golpe realidad frente a las cosas

Voz 1667 29:34 de de las que normalmente nos entreteníamos hablando pero

Voz 23 29:36 está en el corazón de los grandes problemas de la política no quizás con un modelo territorial distinto o más eficiente con el que tenemos estas cuestiones no no habrían pasado

Voz 1667 29:47 lo comentabais hace tiempo que los extremeños se han organizado para reivindicar mejoras en sus conexiones en tren con este espíritu Secrero por ejemplo la plataforma amilana bonita esta tarde Roberto Sánchez ha hablado en La Ventana con su portavoz se llama Juan Carlos López

Voz 18 30:00 lo que estamos intentando desde una bonita eh ahora mismo hacer pues una una denuncia conjunta de todos los que iban anoche en el tren para ver qué es lo que se puede sacar no sacar económicamente por

Voz 1667 30:16 se ha avanzado billete

Voz 18 30:18 noche viajaban pasaron y sufrieron una noche absolutamente toledana en un en un tren perdido en medio del campo en Navalmoral de la Mata bueno pues no va solucionar unos la vida porque les devuelva cuarenta cincuenta euros

Voz 1667 30:34 lo dicho es un problema que no sólo es exclusivo de Extremadura sino también de otros territorios hace muy poquitas semanas el equipo de Hora Veinticinco viajaba Cartagena nos preguntaban si habíamos llegado allí con el tren de la bruja con el tren regional que cubre la distancia entre Madrid y Cartagena en más de cinco horas yo por ejemplo que soy del Bierzo la también las conexiones Bernard son son malísimas da más cinco horas en llegar yo es que hace mucho que no lo cojo

Voz 0283 31:01 yo es que soy de Santander a veces nos montan en el autobús porque falla la la cuestión eléctrica y tal hablas de Gonzalo de los chalecos amarillos del centro periferia etcétera yo volviendo a descender un poco al terreno aquí es mucho más sangrante que en Francia hilo lo sabéis perfectamente y es que España tuvo el pecado del nouveau riquísimo que es uno de los peores pecados gracias a que hemos podido tener por el que se hizo una una enorme inversión en en AVE de forma que no situamos como el país líder del mundo creo que sólo por debajo de China habló del momento en que me estudie esa cifra ahora podría haber cambios son cosas pero no sé si eso sí que tengo

Voz 7 31:42 Adela entonces

Voz 0283 31:45 es una barbaridad que por ejemplo países como Francia o Alemania que son infinitamente más desarrollados que España tengan menos desarrollado el AVE pero tienen mucho más desarrollado la velocidad alta qué es aquello que en España no hemos trabajado tanto que sería el Alvia o o cuestiones intermedias como por ejemplo en el desarrollo del ferrocarril de mercancías es una gran carencia en España entonces el verdadero desarrollo de un país no se demuestra en el no hubo riquísimo de tener tantas líneas de AVE y estupendamente conectados todos para llegar a Guadalajara no sino en que todos los españoles podemos tomar un tren razonablemente rápido en el siglo XXI que aunque no sea de alta velocidad sea de velocidad alta o de poder enviarla las mercancías los las empresas por un tren por un sistema de tren razonablemente logísticamente bien preparado como el de las mercancías pero año tras año década tras década efectivamente seguimos echando en falta esas infraestructuras seguimos sin avanzar

Voz 0515 32:49 gordo Gonzalo crees en algo yo estoy o no estoy es verdad que no hay incompatibilidad entre una buena Estruch Tura de trenes de alta velocidad que le dotan al país de competitividad que dé para más un país como éste con tanta recepción de turismo etcétera etcétera son elementos en la añadido indudable no pero la conexión con todas las zonas que no operan dentro de esa estructura de tren de alta velocidad tiene que ir por trenes que sean de velocidad faltan buenas condiciones que sean buenas líneas que estén saneadas que estén las gradas porque el desequilibrio entre las zonas que tienen de las zonas que como Extremadura sufren como dice Guillermo Fernández Vara el presidente de Extremadura este tren del siglo XIX es demasiado nítido demasiado evidente y ese factor de la desigualdad en la vertebración del territorio que tiene un problema de primera necesidad por tanto creo que esto debería ser prioritario pero no por lo que ha pasado hoy porque lleva insisto pasando ya mucho tiempo muchos años llevan acumulando un déficit digamos de estructura ferroviaria he de conexiones con el centro de la de la Península con Madrid en este caso de muchos años por tanto el Gobierno debería acelerar nunca mejor dicho en este tema del tren

Voz 1667 33:50 pues vamos a este tema con lo que nos han contado a los oyentes algunos ha enviado nota de voz Pedro

Voz 1715 33:55 sí vamos a escuchar a tres oyentes que entre otras cosas nos demuestran que los problemas con el tráfico ferroviario no son exclusivos de Extremadura y que en otras comunidades en otros lugares ahí deseos también de un buen servicio en algunos casos incluso de que exista un servicio donde no lo hay ahora mismo tres oyentes decía uno de ellos el primero es extremeño aunque vive desde hace años en Zaragoza y después dos reflexiones hubo una sobre la situación que se vive en Soria y otra sobre una línea ferroviaria hacia Huelva escuchamos las los Saudies con los anemia

Voz 24 34:27 los tengan como una una región tercermundista impasible te lo digo me parece vergonzoso a ver si al señor Sánchez y más concretamente el presidente de mi comunidad series como sabes a estancias para te lo que es que ponga un puñetazo en la mesa de el presidente del Gobierno diga que ya está también de cachondeo de risa que también le contamos a él paga

Voz 25 34:51 generales como casi todas las semanas el tren a Huelva Madrid Huelva Huelva Madrid siempre los retrasos son continuos nunca ningún tipo de explicación a lo máximo que te dicen es que van a poner el AVE creo que es una barbaridad porque para llegar media hora antes se va a hacer una inversión que no tiene ningún tipo de sentido

Voz 26 35:12 me gustaría que ya que tanto que se habla de Extremadura entre otras comunidades pues por deficiencias también lo sea hablará de Soria porque creo que Soria también existe Soria ya

Voz 7 35:42 carabela trae esta noche

Voz 1667 35:44 Severino Donate o la ACB buenas noches hoy un tema

Voz 7 35:47 la pequeñito verdad para una cosa sin importancia Dios y la política

Voz 28 35:54 vale no no se ha colado en la carabina sin avisar a los que Dios sabe que esto es una cara con mayúsculas bien grandes de proporciones

Voz 1667 36:03 por qué esa turnos algunas páginas pero algo había que hacer después de las palabras de Paulson Haro durante la ceremonia de investidura como presidente de Brasil

Voz 2 36:10 muy medio Tutu

Voz 28 36:16 Brasil por encima de todo indios por encima de todo

Voz 29 36:25 el análisis de Elián Brun hoy en El País recupera el pensé

Voz 28 36:29 viento del nuevo ministro de Exteriores

Voz 29 36:31 e ideólogo del Gobierno de bolso claro

Voz 28 36:34 Ernesto Araújo escribe Dios que era un prisionero triste

Voz 0456 36:37 si vuelve a circular libremente por el alma humana Dios ha vuelto hilar acción ha vuelto

Voz 30 36:48 gol sonoro que fue creado como católicos se convirtió no hace mucho al credo evangélico que se ha ido haciendo más y más

Voz 1667 36:55 poderoso en Brasil durante la década de los ochenta de hecho el apoyo de los grandes líderes evangélicos y su base han sido una de las claves del triunfo de bolso negro una conversión por interés político quizá hizo a lo mejor por amor

Voz 28 37:06 Michel De Paula Firpo XXXVIII años tercera esposa del presidente de Brasil es evangélica y según las crónicas dedica los domingos a trasladar a los sordomudos mediante el lenguaje de signo los cultos evangélicos de la iglesia Baptista altitud de en el año dos mil dieciséis y Hervelle sonaron viajó hasta Israel recibió el bautismo evangélico en el río Jordán de manos del pastor Heraldo que casualidades era también presidente del Partido Social Cristiano en el que militaba entonces bolso negro es un año más tarde cambió de partido una constante en su biografía los críticos aseguran que ya han el Partido Social Liberal y como parte de un plan inundó su programa de gobierno de Ci estas bíblicas colocó la Palabra de Dios en el lema de su campaña ya adoptó las posturas evangélicas en temas como la sexualidad la política de género o la educación

Voz 1667 38:03 ahora va a poner a Dios a gobernar el destino de los brasileños pero cambiamos de escenario vamos a buscar adiós en otras ceremonias presidenciales

Voz 6 38:10 el actor John Ford

Voz 28 38:17 la ceremonia de toma de posesión del cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos Donald tran espejo en el que se mira el sonar pero vayamos al gran momento del juramento

Voz 31 38:28 sí suena apto mil

Voz 32 38:31 hay hucha Soir

Voz 33 38:35 a ello Haro ya ancho

Voz 28 38:39 pero quizá pero presten atención en cómo acaba el juramento Dios ayúdame luego habría traslado desde el Capitolio a la Casa Blanca más o menos multitudinario según las fuentes por la noche baile presi

Voz 7 38:53 el Flors

Voz 6 38:56 en Montmeló

Voz 2 39:03 la elección del tema estaba cargado de intención Tram gobierna a su manera pero aquella mañana de enero antes de jurar tras acompañado de su familia acudió a un servicio religioso encabezado por el reverendo

Voz 28 39:16 de la primera iglesia baptista de Dallas

Voz 1667 39:19 bueno ha dicho que no es una excepción sino casi una tradición de los presidentes de Estados Unidos

Voz 28 39:23 desde Franklin Roosevelt todos los presidentes han asistido a un servicio religioso en el día en que asumen cargo con una excepción Richard Nixon en mil novecientos setenta y tres y esto que tiene aquí que es pues un mensaje de Nicolás Maduro presidente de Venezuela dirigido a los venezolanos hace unos meses escucho

Voz 34 39:42 la revolución si algo en la vida fe ser humano merece la patria IEC en otoño se supere

Voz 1667 39:54 bueno está claro se ve venga vamos a cambiar de continente

Voz 35 39:59 Viktor Orbán

Voz 28 40:01 primer ministro de Hungría sostiene que a quienes tienen un sentimiento cristiano les corresponde un papel de vigías Dios nos han nombrado vigías también a los políticos dijo aquí en Madrid ha subido un estrado junto a un crucifijo en un acto organizado por la Fundación de la Unión el versionada San Pablo CEU Orban sostiene que Europa sea vergüenza de sus raíces cristianas

Voz 0456 40:26 en el lugar de una democracia liberal nosotros hemos construido la democracia cristiana del siglo XXI que garantiza la dignidad humana la libertad y la seguridad que defiende la igualdad del hombre y de la mujer y el modelo tradicional de familia

Voz 1667 40:43 tengamos en los a Polonia al diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis en el Santuario de la Divina Misericordia cerca de Cracovia que pasó

Voz 28 40:54 ese día Jesucristo fue entronizado como Rey de la República de Polonia un acto de aceptación nacional del Reino de Cristo y de sumisión a su poder divino al que asistieron el presidente de Polonia varios ministros y diputados del partido Ley y Justicia

Voz 1667 41:13 corremos también la ceremonia en la que prometió su cargo el presidente Pedro Sanz

Voz 31 41:16 es mi conciencia del valor

Voz 7 41:18 con las obligaciones del cargo

Voz 31 41:21 Pedro Sánchez fue el primer paro

Voz 28 41:23 presidente español de la democracia que prometió ante la constitución y Rey sin la presencia del crucifijo y la Biblia Un gesto que no dejaba de ser el cumplimiento de la Constitución española en materia de libertad religiosa

Voz 1667 41:36 esa saludar a Jesús bastantes periodista redactor jefe de Religión Digital y escritor de varios libros con la religión de fondo Jesús buenas noches hola buenas noches que bueno algún lado vas a empezar y nosotros como lo hemos hecho con bolso caro te vamos a pedir cuál esta radiografía de mandatarios americanos que ponen adiós por encima de todos los mortales

Voz 36 41:55 pues la verdad es que es es amplia y a todos los niveles no entienden izquierdas ni de derechas eh también hay que tener en cuenta la idiosincrasia de países como como Brasil en este caso donde las gentes un peso brutal también también Lula tenía un componente el religioso muy muy evidente él es a un católico que hacía gala de ello el problema no es tanto creo yo el él se pertenecen a la religión no confesarse no porque afortunadamente la la libertad religiosa está está asegurada en muchos sitios la el pruebas cuando no se da sino no hacer precisamente realidad la máxima que curiosamente dijo dijo alguien bastante relevante a la religión que Jesús de Nazaret puede dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en en América Latina esos ha sido complicado de llevar siempre ya te digo en en en regímenes de derechas izquierdas en en Nicaragua ahora mismo por ejemplo tenemos un a Daniel Ortega que que se confiesa creyente sin embargo está absolutamente enfrentado con la con la jerarquía católica que es la que está avalando las protestas contra con el régimen en el caso de de Chaves ya lo habéis contado en en El Salvador por recordarles la figura de de monseñor Romero de ella cubría y los y los jesuitas asesinados por un gobierno que se decía también católico y si defensor de las esencias cristiana la Yamaha la confusión entre entre la religión en la política desde que el mundo es mundo siempre ha sido bastante más complicada

Voz 1667 43:29 si esos perfiles americanos que no se explicabas Jesús se pueden comparar con los nacionalismos europeos de aquí como el de Viktor Orban en Hungría que apelan también continuamente a las raíces cristianas

Voz 36 43:38 el yo creo que la la raíz común que tienen es la defensa de unos supuestos valores tradicionales de defensa de la única familia del único matrimonio naturales que son el hombre y mujer o la pareja el matrimonio orientado única y exclusivamente a la vida que son pues esa mal llamada familia tradicional que son cuando quieren que se quieren recuperar ir se intenta echar la causa de todos los males a las otras realidades por eso también sonaron plantea la batalla contra la ideología de género que también hace Viktor Orban os los mandatarios en Polonia y bueno y aquí en España tampoco es la mejor que yo también es una cuestión de actualidad

Voz 1667 44:20 oye cuál es la peculiaridad y las diferencias de los regímenes teocrático es musulmanes respecto a estos perfiles que nos acabas de explica

Voz 36 44:27 bueno hay bastantes diferencias en el sentido de que la la religión en el en determinados regímenes democráticos te puede costar la vida ahí sí que sí que hay que tenerlo en cuenta ojo también utilizaron el término teocrático porque en puridad Inglaterra es un país teocrático la reina de Inglaterra es es la cabeza de la Iglesia anglicana pero claro nadie dudaría que que Reino Unido es una democracia estable y una sociedad y una sociedad moderna probable sea más complicado decirlo de Arabia Saudí Irán o de Qatar donde sí que es verdad que el componente religioso la obediencia al libro y a las palabras del de de Mahoma el profeta de de ala suelen ley

Voz 18 45:09 entonces ese ese ese es el problema cuando cuando la religión

Voz 36 45:12 en el libro sagrado se hace le ha pasado en Europa durante siglos

Voz 1667 45:16 y que está que está mucho más metido en los estados de lo que pensamos no hemos mencionado a Pedro Sánchez que prometía pero su cargo si sin crucifijo y sin Biblia pero es que mañana se cumplen cuarenta años de la firma de los acuerdos Estado Iglesia católica siguen en vigor

Voz 36 45:31 sobre la mesa se plantea la reforma de algunos puntos pues es bastante complicado que hoy por hoy con la mayorías parlamentarias que que existen sede y también en España este año se está celebrando buenas una efeméride que ha pasado comenzar muy desapercibida pero están celebrando los cien años de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús que hace un momento estáis hablando de de Polonia pues hay un a un Sagrado Corazón de Jesús un un edificio un monumento en Getafe muy famoso hice está celebrando el centenario de cuando Alfonso X Alfonso XII para Don Alfonso XIII dijo que España estaba consagradas a Corazón de Jesús algo que que nadie desmintió en IDAE quita quita por ley es bueno este tipo de cuestiones pasan en todos los países es cierto que la religión está muy metida en en la sociedad así no parece que sea que sea malo el problema es volvemos a Jesús saber separar cuando estamos hablando de Dios cuando estamos hablando de cesar

Voz 1667 46:27 aprovecho que nos acompañas Jesús para que en apenas un minuto que nos queda Nos y cuentes tu interpretación a el reconocimiento que ha hecho y el Vaticano el reconocimiento de que ocultó la pederastia del fundador de la de los Legionarios de Cristo durante más de sesenta años por qué ahora por qué reconocer a eso ese caso que era público ya desde hace mucho tiempo

Voz 36 46:47 se bueno noticia no sé exactamente nueva también es verdad que el que el cardenal Brazzaville lo dijo en octubre noviembre de cuando estuvo aquí en España sí que es cierto que el caso Maciel es paradigmático de un fundador de un casi santo en vida al que Juan Pablo II declaró apóstol de la juventud y que era un auténtico depredador que llevaba sesenta años usando de chicos de chicas teniendo doble vidas imponiendo una amoral rígida cuando ultra rígida cuando de puertas para dentro pues en hacia absolutamente lo contrario se tragaba de las víctimas es un yo creo que el Vaticano vuelva a atraer el el caso de Maciel es un símbolo de lo que le gustaría que fuera el el encuentro que el Papa va a tener en febrero con los presidentes de conferencias episcopales que es decir por aquí no se puede ir esto es cosa del pasado ya que erradicar radicalmente la pederastia en la Iglesia es un camino muy complicado pero bueno Francisco parece que está decidido a intentar al menos recorrerlo

Voz 1667 47:42 más tarde lo comentamos aquí en nuestra tertulia Jesús Bastante gracias por acompañarnos oyen hora25

Voz 6 47:48 es un placer

