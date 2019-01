Hora 25 (02/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1667 00:00 son las diez las nueve en Canarias hoy era el día en el que el Partido Popular y Ciudadanos retomaban las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno en Andalucía la negociación en la que deben comenzar a fijar el reparto de carteras y la estructura de la nueva junta con su apuesta de eliminar la grasa sobrante después de cuarenta años de hegemonía socialista que decía esta mañana aquí en las SER Inés Arrimadas pero los dos partidos se han encontrado con su incómodo socio de Vox que les ha eclipsado con un solo mensaje en las redes sociales ha acaparado el protagonismo del día al amenazar con retirar su apoyo investidura si no eliminan esos dos partidos el punto del acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos para aumentar la protección de la mujer en casos de violencia de género una realidad que la ultraderecha niega la enmarca dentro de una seudo estrategia afeminado según sus propias palabras lo que ha ocurrido hoy es la primera escenificación de algo que salvo sorpresa mayor Lula va a ser una constante en la legislatura andaluza es decir el intento de Vox por influir en todas y cada una de las iniciativas que partan de sus socios y el problema no es ese porque ya sabemos que es vox y lo que representa el problema es cuánto se dejarán influir PP y Ciudadanos hasta dónde están dispuestos a girada hacia la extrema derecha a cambio de gobernar Andalucía y las reacciones de ambos pueden ser un indicativo un primer indicativo el Ciudadanos ha salido rápidamente a defender todos cada uno de los puntos del acuerdo que firmó con el PP rechazando de plano la condición la condición de The Vox de hecho Alves Rivera ha escrito que la libertad y la igualdad no se negocia pero algo más tibia ha sido la respuesta de los populares desde Génova hacen como si Vox no hubiera dicho nada miran para otro lado y aseguran que oficialmente no han recibido ningún requerimiento de los de Santiago Abascal es más su líder Pablo Casado ha ironizado sobre la intención del presidente de Gobierno de intervenir ante cualquier recorte de derechos en Andalucía ya veremos hasta dónde llegan los escrúpulos de cada uno porque esto no ha hecho más que empezar Pablo Morán

le siguen en la mesa de tertulia Berna González Harbour Eduardo Madina y Gonzalo

Voz 1667 02:25 Ascó con los que vamos a analizar a continuación pues estos últimos movimientos en Andalucía en un día lo dicho en el que inicialmente PP y Ciudadanos estaban citados para hablar de la estructura del nuevo Gobierno andaluz del reparto de carteras y resulta que la cartera será robado Vox con un simple mensaje en Twitter

Voz 3 02:42 en una persona a la que vamos a hablar el ánimo ciudad de de cambio en Andalucía yo creo que está más orientado que nunca y los andaluces además están muy ilusionados a mí francés todos vías estado por Almería por verle rubio o estado también en Granada y la verdad es que hay mucha gente que está ilusionada expectante y con ganas de que lo hagamos bien y creo que esa gente no no lo trabajos adecuado

Voz 0515 03:09 bueno con este ánimo con esta ilusión que nos explicaban

Voz 1667 03:11 en Hora Veinticinco Teodoro García Egea llegaban esta mañana PP y Ciudadanos a esa cita para perfilar cómo será el nuevo Gobierno de Andalucía pero ha irrumpido en la agenda ese incómodo socio de Vox amenazando con no apoyar la investidura del nuevo presidente si ambos partidos no eliminan de su acuerdo programático el punto en el que se comprometen a dotar de más presupuesto la lucha contra la violencia de género Adrián Prado buenas noches voz supedita su respaldo al PP a Ciudadanos

Voz 0019 03:38 la Lucía que ambos partidos retiren el punto ochenta y cuatro de acuerdo programático que establece apoyo presupuestario para luchar contra la violencia machista una medida según los de Abascal dictada por asociaciones polémicas radicales de hecho su cabeza de lista en Andalucía Fran

Voz 1645 03:51 Paco Serrano ha dicho hoy que estos pactos con quién

Voz 0019 03:53 ese tienen que firmar son con el PSOE con Podemos este planteamiento de hecho no es nuevo entre las diez medidas que Vox puso encima de la mesa para empezar a negociar estaba la supresión de la Liga Andaluza contra la violencia de género y la puesta en marcha de una ley de violencia intrafamiliar el secretario general Javier Ortega Smith lo ha vuelto a reiterar hoy

Voz 4 04:10 son leyes que atentan contra nuestra Constitución atentan contra nuestra convivencia por tanto vamos a proponer vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles con independencia de si somos hombres mujeres con independencia de la idea política

Voz 0019 04:25 vox habla de leyes sectarias y recuerda otra de sus reivindicaciones la sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una Consejería de Familia Natalia

Voz 1667 04:34 a la verdad es que no debe sorprendernos esta amenaza de Vox porque forma parte del ideario de la ultraderecha negar la violencia que se ejerce específicamente sobre la mujer considerar la violencia de género la ley de violencia de género como algo fruto lo de la presión de grupos feministas como se refieren al feminismo lo importante es cuánto se va a dejar influir Ciudadanos y PP y quizás podamos intuir algo ya a partir de la respuesta que ambos partidos han dado a esa amenaza de la ultraderecha mucho más contundente en ciudadanos algo más tibia en el Partido Popular Óscar García buenas noches

Voz 1645 05:06 Pablo qué tal buenas noches y de momento el PP que es el vaso comunicante del pacto con Vox asegura que no ha recibido una propuesta formal por parte de esta formación para llevar a cabo esa modificación del acuerdo así que la dirección popular tratando de mantener el equilibrio se limita a pedir a los de Abascal que estén a la altura que no planteen líneas rojas más contundente ha sido el presidente de Ciudadanos Albert Rivera que en Twitter ha escrito que destina

Voz 5 05:30 el recursos a la lucha contra la violencia machista

Voz 1645 05:32 no es una opción sino una obligación Ikea igual que el pacto nacional contra la violencia de género se aplicará en Andalucía también se hará en aquellas comunidades donde ciudadanos gobierne según Rivera la libertad y la igualdad no se negocian ambas formaciones PP y Ciudadanos sí coinciden también en recordar a Vox que es el momento de que el PSOE pueda pasar a la oposición que serán responsables dicen de sus decisiones

Voz 1667 05:56 quizás recuerden que el viernes prometía Pedro Sánchez que el Gobierno intervendría en Andalucía para garantizar los derechos que se puedan ver recortados por ese acuerdo entre la derecha y la ultraderecha especialmente en materia de protección a la mujer pues escuchen lo que ha respondido hoy Pablo Casado

Voz 6 06:11 Sánchez ha contestado que estará muy pendiente de la formación de gobierno Andalucía Isi ve algo que no me gusta intervendrá Andalucía

Voz 7 06:21 pues si el problema fuera del Partido Popular en Andalucía no de los independentistas golpistas en Cataluña es que

Voz 1667 06:28 anda no ha sido el único que ha recurrido a los cielos de Pedro Sánchez para tapar esa vergüenza que puede provocar la negociación de las medidas de Vox esta mañana Inés Arrimadas respondía así a las críticas aquí en la SER

Voz 8 06:39 yo creo que las mayores críticas a estos también

Voz 9 06:42 el gusta socialista que está gobernando España con Bildu o con Torra que no llevaban bestias trabas a los españoles que en su discurso de fin de año vuelve a decir que este año que viene va a ser el año de la sublevación nosotros en Andalucía vamos a gobernar con el Partido Popular

Voz 1667 06:58 vox como si no existiera como si no contará en ese acuerdo aunque el mayor ejercicio de equilibrismo lo ha hecho Arrimadas cuando le hemos preguntado si la estrategia de Ciudadanos en Andalucía es compatible con las ideas de Manuel Valls el candidato que el partido apoya para el Ayuntamiento de Barcelona y que apuesta por mantener distancias con el populismo

Voz 9 07:16 pues el señor Manuel Valls totalmente compatible con lo que estamos haciendo primer lugar creo recordar que Manuel baches un candidato independiente y que puede me pregunto absolutamente de todos pero que parece que es absolutamente compatible de lo que está diciendo que no quiere acuerdos de gobierno con compartir iban que europeísta como es Bocos evidentemente eso es lo que estamos haciendo

Voz 1667 07:39 el candidato independiente dice Arrimadas de Valls abro ya la tertulia con esos elementos Berna el órdago de Vox el primero de muchos de los que va a lanzar y sobretodo esa respuesta de Ciudadanos y del PP y la incógnita de hasta dónde están dispuestos a escorarse hacia la extrema derecha bueno al final para conseguir un Gobierno el de la Junta de Andalucía sin con ello

Voz 0283 07:58 Vox como como bien has dicho lo que está haciendo es intentar pensar el pacto que han alcanzado PP y Ciudadanos y con ellos también poner a prueba ese pacto de de las derechas echar arena bajo los pies de todos para que resbalan y lograr aumentar más votos no hoy ha salido la encuesta de Sigma Dos que les da un trece por ciento de intención de voto que puede llegar a convertirse en cuarenta y cinco escaños el bocado que Vox se está haciendo a a cometiendo contra contra el Partido Popular es muy severo por tanto quiere llevar el debate hacia la derecha hacia lo derecha de del del escenario político el Partido Popular entrar como un Miura a por ellos y Ciudadanos bueno intenta mostrar que que marca distancias pero a la vez sabe que está en ese mismo charco y a manchar de de ese lodo yo creo que hemos que te tener mucha calma Ia cualquier pronunciamiento de este tipo hay que poner los datos encima de la mesa señores de Vox a cuántas mujeres quieren quitar la vivienda por ejemplo que les hayan podido dar para protegerlas de maridos que las quieren matar porque hay decenas de mujeres seguramente en Andalucía no sé la cifra protegidas en lugares porque están en verdadero riesgo de muerte a cuántas mujeres quieren tener la escasa ayuda que se da para que logren tener un pequeño medio de vida frente alejarlos del riesgo a cuántas mujeres va a quitar la ayuda especializada los juzgados especializados de violencia de género de eso tenemos que hablar es decir en este país no hemos logrado todavía implementar las políticas de violencia de género y el pacto de Estado la reforma legal que se produjo en julio vienen precisamente encaminadas a él eso cuando no hemos logrado implementar este señor quiere quitar los presupuestos no es que quiere quitar las casas que protegen a mujeres que están en rojo

Voz 1667 09:58 se irá ahora al hilo de esto qué nos cuentas sólo os doy paso Eduardo Gonzalo pero ese punto que Vox pide suprimir del acuerdo de gobierno es el que se compromete efectivamente a dotar de más presupuesto a la Ley contra la Violencia de Género que aprobó Andalucía el pasado verano así que lo hemos pedido Adela Molina que nos explique exactamente qué dice esa ley que medidas contempla

Voz 0011 10:17 la ley andaluza de violencia de género también el pacto de Estado permiten acreditar la condición de víctimas sin que haya una denuncia un proceso judicial es suficiente un certificado de los servicios sociales para acceder a ayudas ya la asistencia social la norma andaluza amplia también el concepto de víctima a los menores mayores discapacitados dependientes a cargo de una mujer que sufre la violencia machista que convivan en un entorno violento todos ellos tienen derecho a recibir atención social acogida asistencia sanitaria psicológica asesoramiento jurídico especializado la ley considera además violencia de género cualquier agresión sexual aunque el autor no sea pareja o ex pareja de la mujer también tienen esta categoría el acoso sexual de tipo verbal no verbal o físico la trata o la explotación sexual entre las medidas previstas hay además un plan integral de sensibilización prevención con medidas educativas y de formación de los profesionales que atiendan a las víctimas de la violencia machista la ley andaluza fue aprobada en julio del año pasado con los votos a favor de todos los grupos del Parlamento andaluz excepto Izquierda Unida que se abstuvo Ike criticó que le faltaban recursos económicos precisamente lo que el Partido Popular de ciudadanos se han comprometido a resolver lo que Vox pretende evitar

Voz 1667 11:25 pues esto es a lo que se opone Vox el que no sabemos hasta dónde están dispuestos a negociar bueno ciudadanos ya he dicho que no Eduardo CC algo más tibio en su respuesta

Voz 0515 11:34 sí sí sí bueno Andalucía tiene como toda social normal democrática me refiero dentro de nuestro país problemas en los servicios públicos tiene desempleo tiene alquileres muy altos tiene seguramente márgenes de mejora en políticas sociales en políticas de dependencia en políticas culturales ha puesto alguna condición este partido sobre alguna de estas materias por ejemplo un plan de equis millones en políticas activas de empleo para luchar contra el desempleo no no lo ha hecho ha elegido esto seguramente ha elegido esto porque quiere hacer de la ignorancia un posicionamiento político y una estructura ideológica la ignorancia principal por ejemplo han I en el año pasado cuarenta y ocho personas cuarenta y ocho mujeres fueron asesinadas en España a manos de sus parejas a sus ex parejas doce de ellas en Andalucía de un total de casi mil desde que hay registros que son más o menos quince años para quienes nos escuchan ETA en cincuenta años mató a ochocientas lo que denominamos violencia machista o de género que es un problema del conjunto de la sociedad española y no década mujer en la soledad de su casa de eso dentro de eso que denominan que no sé muy bien lo que es violencia intrafamiliar etcétera se llama violencia de género porque nos pertenece a todos en tanto que ciudadanas y ciudadanos una sociedad que denominamos democrática bueno pues casi mil mujeres han muerto dentro de eso que denominamos violencia de género y seguramente el señor Abascal lo ignora como ignora también que el género no es una ideología

Voz 0283 13:11 ni una dictadura persona

Voz 0515 13:14 categoría analítica en ciencias sociales una ideología por ejemplo es el fascismo una ideología seguramente es lo que pretende hacer el señor Abascal y su cuadrilla alrededor de él de elevar a categoría de estructura política una ignorancia la ignorancia de que hay muchas mujeres que sufren la ignorancia de que hay mujeres que han sido asesinadas la ignorancia que hay una sociedad como Estaca incubando dentro de sí tras milenios y milenios de machismo heredado heredado a lo largo de los siglos y seguramente desde los orígenes del ser humano una problemática que nos pertenece a todos es verdad que con esta posición dice que no va con ellos que quieren de proveer como decía Berna a las mujeres amenazadas o en situación de ser ya consideradas víctimas de la violencia de género de instrumentos de lucha contra eso que es una problemática inherente al conjunto de la sociedad personifican no los propios que a veces aparecen en estos micrófonos son las Telegraph o en las televisiones en los telediarios como mujeres asesinadas por qué elige este tema por qué no elige el empleo cuando Andalucía tiene personas en el paro por qué no elige las políticas de dependencia porque no elige porque hay un combate por las fronteras de los electorados de la derecha y esto es lo que está en litigio es decir están utilizando la violencia de género el problema de muchas mujeres asesinadas doce andaluzas por cierto en el año dos mil ocho un año que acaba de terminar paralítica cuánto mide el perímetro de cada uno de los electorados de Vox de ciudadanos del PP mi pregunta es está seguro el señor Rivera está seguro el señor casado de lo que van a hacer que es darle categoría de partido gubernamental de sujeción de un Gobierno de una Comunidad Autónoma de ocho millones y pico de personas que viven en Andalucía a un partido lo que va contra los fundamentos de nuestro sistema democrático de nuestra Constitución que no es sólo el Título VIII el modelo territorial del Estado siempre damos carta de naturaleza de partido constitucionalista aquel que no es básicamente independentista no no la Constitución te permite ser republicano monárquico cómo te permite ser de izquierdas de derechas nacionalista vasco gallego centralista jacobino federalista con federalistas lo que todo eso lo permite porque es una democracia lo que no permite es ir contra la pluralidad y el libre acceso a los derechos de ciudadanía de todas las personas que vivan aquí sean hombres o lo que no comprende Abascal también mujeres dejó la pregunta en el aire están seguros M el PP y en Ciudadanos de lo que va a nacer dándole carta de naturaleza a este partido de ultraderecha en las instituciones de gobierno andaluz seguro que esa es la única opción que tienen

Voz 1667 15:46 pues mira vamos a ver si nos aclara algo el mensaje que acaba de lanzar hace muy poquitos minutos Pablo Casado en redes sociales en respuesta creo a ese órdago órdago de Vox

Voz 1715 15:55 bueno evidentemente es una respuesta a Vox podía serlo mucho más clara y mucho más contundente leo lo que ha escrito a través de Twitter el líder del PP nuestro compromiso contra la violencia es innegable punto fue el Partido Popular el que estando en el Gobierno promovió el Pacto contra la violencia de género que se dotó con mil millones de euros para luchar y combatir esta lacra por todos condenable punto se lo dice más y desde luego no responde a las apelaciones directas de Vox para que el PP el partido que lidera renuncie a una parte de la acuerdo ya firmado con Ciudadanos esta reflexión general sobre la historia del Partido Popular en torno a la lucha contra vence género Gonzalo sí seguramente una uno de los motivos por los que eligen

Voz 5 16:41 estas reivindicaciones porque en la la demanda de igualdad en clave de género se había convertido en el vehículo de las demás demandas por la justicia y la igualdad a nivel social a nivel casi digamos universal no era la la demanda con más capacidad de es transversal izar la sociedad que que ha dado mucho tiempo no algún modo cuando el sentimiento la sensación de injusticia hila el ansia de igualdad se manifiesta a veces de una manera muy sensible en situaciones concretas que uno tiene que palpar uno tiene que ver y que después extrapola a otros ámbitos otros ámbitos sociales otros ámbitos económicos en otros momentos históricos fue la clase de otros fueron pues en otros contextos sociales y geográficos la da la la discriminación racial y ahora la cuestión de género no es están atacando a esta línea de transformación que lo era lo es no segunda cuestión claro yo no sé si hablar de datos cómo va aludía habernos esta solución no sé si si demostrar la verdad que no se la idea del desengaño no vamos a engañar les es que realmente no están engañados no es que ellos se hayan creído datos que sean falsos vivido como decía pero los utilizan los utilizan los utilizan sí pero de algún modo el motor de algún modo de identificación con este tipo ideología no son tanto esos datos falsos sino como una especie de rechazo yo diría a a a a la modernidad su conjunto a la idea de lo progre el rechazo de lo que es uno de los grandes motores de la política contemporánea no la idea de que todo esto son bueno lujos artificiales de una élite un establishment urbano posmoderno en sus a veces también este este adjetivo que se permite degeneración es construcciones extrañas como estas que van contra las grandes esencias las grandes verdades contra el sentido común contra lo natural no cuando precisamente el logro de una sociedad moderna una sociedad crítica es darse cuenta de que lo que durante siglos se consideró natural una división de clases una división de géneros era una construcción histórica y que esas identidades Se podían de construirse podían cambiar y con lo podía tener los cambiantes preferencias sexuales distintas que podía pasar de una clase social a otra F tener identidades nacionales distintas etc etcétera etcétera no ellos vuelven a la idea de un mundo encantado no mundo de esencias de esencias fijas eternos confortables que es en buena Dida por lo que van ligadas la idea de una España y nacional con un destino en lo universal la idea de una división natural y esencial de género no es aquí donde juega un rol muy responsable ciudadanos yo creo que Ciudadanos participa tienen en común con Vox tienen como con el PP la fantasía de una España un unionista unificada que en realidad es previa a la propia Constitución que no establece ese tipo de España está es una España bastante descentralizada utilizan ese motor pero claro utilizan esa especie de

Voz 1667 19:30 fuerza que les viene de boca de una manera totalmente

Voz 5 19:32 irresponsable el ejemplos las declaraciones de Arrimadas hoy que ha dicho lo que en el corte que acaban de demostrar que balsa está en contra de fuerzas antiguo europeas

Voz 0515 19:41 bueno

Voz 5 19:42 a ver no ha dicho de fuerzas machistas de fuerzas racistas de fuerza xenófoba anti europeas como si fuese el único de efectivo yo que que tiene Vox no ellos están utilizando esa especie de viento que viene de cola para sus propios para sus propios propósitos

Voz 0867 19:55 los terriblemente responsables que ahora hablar ahora qué hablas de eso de la utilizar números

Voz 1667 19:58 datos falsos recordaba los argumentos que utilizó aquí en estos mismos micrófonos en este mismo programa el número dos de de Vox el señor Ortega Smith para justificar su apuesta por la abolición de la ley contra la violencia de género oí explicaba que en España se están ocultando datos sobre hombres asesinados por sus mujeres en casa datos que efectivamente

Voz 0283 20:18 son falsos sí es falso es hoy lo hemos demostrado aquí muchísimas veces hijas del alto gente exiguo estadísticamente en cuestión según datos judiciales como es falso que los inmigrantes irregulares que llegan por Melilla o que o que asaltan que saltan la valla que pongan en peligro la seguridad son una mínima parte de los de los inmigrantes que hay es todo falso pero yo creo que creo que lo ha dicho Gonzalo no les importa ellos hoy con un par de tuits han revocado absolutamente la escena política nacional

Voz 1667 20:54 ya han eclipsado a sus socios han estaban

Voz 0283 20:57 todos hemos Burdeos Berlín no desembocará en que no haya Gobierno de derechas de la Lucía pero han hecho ruido han impuesto su agenda ni puesto absolutamente el marco del debate los datos son lo de menos no y es la estrategia Trump es la estrategia de por sonar como igual que con la crisis los economistas se quedaron atrás a la hora de prever las cuestiones creo que los politólogos perdonadme porque tú eres político y tú eres politólogo no

Voz 0515 21:27 yo era era buena

Voz 0283 21:30 creo que los analistas me incluyo también creo que nos hemos quedado atrás en cualquier capacidad de prever esta nueva estrategia que consiste en utilizar datos falsos para crear verdades nuevas que suenan bien a la gente porque la gente está harta de

Voz 5 21:46 progre es verdad porque la gente está harta de

Voz 0283 21:48 que ha fracasado lo tradicional quería subrayar también otra otra cosa que ha pasado hoy creo que era este Ortega que has citado como en Granada hemos visto rivalizar

Voz 0867 21:59 ahora lo otro terreno me callo

Voz 0283 22:03 bueno simplemente como rivalizando también el Partido Popular para para para Tom tomar como bandera la reconquista la reconquista la expulsión de los árabes osea esos mitos ya absolutamente superados en en una España el siglo XXI que en fin creo que ella vamos a perder

Voz 1667 22:23 verla pronto pues eso eso es lo que tenemos ese órdago de Vox ese que finalmente se ha impuesto en un día como están comprobando en el que como decíamos inicialmente PP y Ciudadanos iban a negociar la estructura de gobierno y el reparto de carteras con este objetivo que explicaba Inés Arrimadas esta mañana a Aimar Bretos en Hoy por hoy

Voz 9 22:40 eso habrá mucha grasa del Gobierno de Andalucía queremos un gobierno eficiente envolvieron centrado en las políticas más importantes en las políticas que realmente afectan a los ciudadanos en las políticas de pasteleo de chiringuitos

Voz 0867 22:52 en Tarrasa sobrar en personal o en dinero o en departamentos calcula

Voz 0283 22:56 sobre si todo esto no se podía imaginar

Voz 9 22:59 el Consell habremos cuando una auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el soy desde hace cuarenta años

Voz 1667 23:12 bueno pues todo apunta que esa grasa que se proponen eliminar implica también pues es oro que decía Arrimadas el cierre de lo que ella llama chiringuitos de empresas son entidades públicas despidos de momento la negociación se está centrando en el reparto de carteras especialmente la de Economía y Hacienda que reclama ciudadanos aunque las conversaciones están estancadas Oscar

Voz 1645 23:31 si la negociación continua aunque hoy podemos decir que sin demasiados avances según las fuentes conocedoras en realidad no se ha celebrado todavía ningún encuentro como tal sólo ha habido contactos de momento no está fijado en la agenda ninguno según estas mismas fuentes el principal escollo sigue siendo la Consejería de Hacienda que Ciudadanos quiere gestionar si el partido popular tiene la presidencia como así ocurrirá la idea es que Juan Marín sea el vicepresidente proponen que haya una Consejería de Presidencia que también ostente ciudadanos como algunas materias económicas relativas a empresas autónomos la innovación el otro gran pilar de la propuesta naranja es lo social quieren gestionar la educación sobretodo pero también la sanidad y Losert yo sociales algo que quedará definido en la estructura que marquen en ambos partidos que de momento sólo tienen claro que quieren reducir el número de consejerías de trece a diez más la presidencia y la vicepresidencia de momento tampoco han hablado de nombres Nos insisten pero sí de que se incorporen profesionales independientes para dar un carácter más técnico que político a este nuevo Gobierno

Voz 1667 24:33 caverna en esa carrera que estamos viendo en la derecha por demostrar quién es más español en lo que ha ocurrido hoy en Granada en el aniversario de esa toma de Granada en mil cuatrocientos noventa y dos por parte de los Reyes Católicos casi nada PP Vox parecen haber querido rivalizar por demostrar quién sentía las ese aniversario Vox ha enviado a Granada su número dos Ortega Schmitt el PP ha repartido hasta cuatro mil banderas es y todo ha acabado en un cruce de insultos entre simpatizantes y detractores de esa celebración y lemas contra la izquierda y los de Pérez estas catalanes rápidamente os pido un minuto a cada uno como veis esa esa carrera Eduardo por demostrar no sé quién quiénes más español

Voz 0515 25:15 no sé ni por dónde empezar porque porque nunca han dicho hoy de que las tropas españolas de los Reyes Católicos uno no eran tropas españolas dos no eran los Reyes Católicos no se les conocía así hasta pasados unos años no expulsan a nadie expulsan a gente que llevaba ocho años viviendo allí es la cultura le dio a este país ciencia conocimiento números en fin no no no sé el dicho eso que no es cuestión de discutir con esto de historia con con quién no están ella bueno esta competición por la bandera y la patria tiene tiene pinta de que ha venido para quedarse no estamos discutiendo más de cuánto mide cada nación quién cabe dentro de ella quién está fuera a quién pertenecen a la bandera hemos Teo cifrado la politica ha dejado de ser una ciencia Polly Tica para empezar a ser una teología política en este país una cuestión de dioses de dogmas de banderas de sentimientos puros intocables bueno y así nos va mientras eso pasa y estos señores discuten sobre el tamaño de su bandera básicamente sobre el tamaño del palo de la bandera con el que no pegan a los demás El País está parado y estamos ante una situación en mi opinión de cierta vulnerabilidad para el año que empieza ahora el año dos mil diecinueve Gonzalo

Voz 5 26:18 yo creo yo creo que es la la complementariedad perfecta entre las derechas porque sus ciudadanos del mismo modo que Podemos en la izquierda supuso al principio luego ya yo ese giro compuesta de Gredos no presupuso a a mantener las mismas demandas de la izquierda pero renunciando a sus símbolos tradicionales banderas republicanas banderas rojas himnos etc etcétera ciudadanos y consigo de algún modo capitalizar los fines de la derecha la mayoría muchos de ellos los económicos es el de la batalla nacional pero sí muchos de sus símbolos o al menos sin toda esa carga histórico simbólica que estaba vinculada al catolicismo rancio no en dental que mantenía los fines sin los símbolos lo que le permite este nuevo PP y lo permite Vox es que además de esos fines se sumen

Voz 1667 27:03 Nuevo los símbolos los tenemos

Voz 5 27:06 tres derechas confines en realidad parecidos en ciertos aspectos unos de algún modo con una versión más moderna sin los símbolos de la derecha y otros que recuperan los símbolos de la derecha tal manera que todo el espectro queda cubierto de tan entonces la triple alianza es una especie tormenta perfecta de la derechas pero

Voz 1667 27:23 que tengo más que os va a encantar ahí que es la felicitación de Año Nuevo de Teodoro García Egea a sus seguidores de Instagram no sabíamos que se manejaba también ante un órgano de la Iglesia es el que toca este himno de España con este mensaje a sus seguidores en redes sociales feliz año Carles Puigdemont feliz año a todos los españoles que desde cualquier rincón de España aman a su país a subido ya su bandera y respetan la ley y la Constitución Cataluña siempre será España es en respuesta a un vídeo similar de Puigdemont en Bruselas en el que en su caso interpretabas

Voz 5 28:02 Hora veinticinco

Voz 19 33:09 Pablo Morán Piatti treinta y tres minutos

Voz 1667 33:11 nueve y treinta y tres en Canarias y al hilo del más que previsible cambio en Andalucía en el Gobierno de la Junta y la irrupción de la ultraderecha el cambio de estrategia del Partido Socialista de cara a las próximas citas electorales de este año ya saben municipales autonómicas europeas iba a ustedes saber sino también generales los barones socialistas temen que el acuerdo en Andalucía se traslade a otros territorios piden es un cambio de estrategia Inma Carretero buenas noches qué tal buenas

Voz 0806 33:36 lo que es andan los socialistas azuzando el miedo a la derecha ante el riesgo de que con la irrupción de Vox las alianzas puedan robarle el Gobierno de ayuntamientos y comunidades autónomas y en este momento así lo confirman distintas fuentes del PSOE es el principal temor que tienen que les pase lo que le pasó al Partido Popular en dos mil quince que fue la primera fuerza política pero perdió mucho poder a cuenta de los pactos como estrategia para intentar evitar este escenario en el nuevo curso político el PSOE va a tratar de hacer pivotar el debate político sobre la agenda social pero tiene difícil escapar al debate territorial en pleno juicio del pluses y además en un momento en el que a pesar de la incomodidad de algunos dirigentes territoriales del PSOE el Gobierno sigue apostando por el diálogo con Cataluña además las cuentas del Estado dependen de los grupos independentistas con todo esto si no salen adelante los presupuestos alcaldes y presidentes autonómicos del PSOE ya han trasladado a Pedro Sánchez que no quieren que opte por

Voz 0283 34:34 súper Domingo que no quieren que coincidan

Voz 0806 34:37 las elecciones generales con las municipales autonómicas y europeas del próximo veintiséis de mí

Voz 1667 34:43 han por cierto Inma cuéntanos lo último de la polémica que ha ocupado hoy también al Gobierno es ese viaje de Pedro Sánchez en su avión en el Falcon al Festival de Benicàssim en el pasado verano ayer Moncloa cifraba en poco más de doscientos ochenta euros el coste de ese viaje en el avión oficial del presidente una cifra una explicación que ha dado espacio a todo tipo de chanzas en en Internet hoy hoy Moncloa matiza que ese fue solamente el coste del desplazamiento del equipo de protocolo no

Voz 0806 35:12 si el viaje del presidente del Gobierno sigue siendo

Voz 0283 35:15 formación clasificada según La Moncloa esos dos

Voz 0806 35:18 cientos ochenta y tres euros se corresponden con el gasto del equipo de protocolo que va en los días previos de avanzadilla para preparar la visita del presidente en este caso la reunión con la alcaldesa de Castellón Icon El presidente Ximo Puig que fueron los motivos oficiales del desplazamiento de Sánchez el pasado veinte de julio en el Falcon así que del gasto que supuso el viaje la polémica el Gobierno no aporta datos para ellos se escuda en la Ley de Secretos Oficiales

Voz 0283 35:44 es que está en vigor y que fue modificada por última vez

Voz 0806 35:46 en mil novecientos setenta y ocho hay además una sentencia de la Audiencia Nacional de dos mil siete en la que también se apoya el Gobierno para no dar más información el equipo de Sánchez subraya además que está procediendo del mismo modo que lo hicieron los gobiernos anteriores porque funcionan con la misma normativa a la hora de determinar que eso no información clasificada

Voz 1667 36:07 esto es falta de transparencia os está magnificando este asunto precisamente

Voz 5 36:12 atacar a al Gobierno Gonzalo tú qué opinas está magnificando pero es un error de comunicación por parte del gabinete de en de Sánchez es el principio fue la primera falla después de esta gran ilusión inicial de de bonos del Gobierno de las estrellas no del Gobierno de ese gobierno ejemplar caridad podría haber sido sencillo no se sabemos que en comunicación política importan mucho los marcos en el marco podría haber sido el de dotar de la misma relevancia un acontecimiento de cultura popular que aldea otros análogos no de cultura más elevada amas de élite más clásica podría haber sido el de una visita institucional como todo se llevó de una manera bueno tampoco transparente en el sentido de que tampoco sincera más que transparente diría sincera no que dio lugar a todo este tipo a todo este tipo de especulaciones yo creo que que en el sentido faltó bueno pues una buena elección del marco que que había que que había que comunicar desde desde el principio

Voz 0867 37:11 que os recordamos en la reunión previa al programa que

Voz 1667 37:14 estas polémicas siempre resurgen cíclicamente con la llegada de un gobierno socialista nadie se plantó Eduardo el uso que hacia por ejemplo Mariano Rajoy de del de este mismo avión del Falcon para

Voz 0515 37:25 la vijará Galicia por ejemplo si Zapatero sufrió mucho de esto también la etapa de gobierno por por un PP que insistía mucho en esta idea de la avión etcétera etcétera

Voz 1667 37:33 el despilfarro bueno pero

Voz 0515 37:36 dicho esto que es cierto lo que señalas creo que Gonzalo tiene razón el Gobierno tiene que decidir si le conviene o no le conviene este marco en mi opinión uno de nada ya Valladolid se puede ir en AVE muy bien por tanto tiene que tomar una decisión sobre si quiere o no la permanencia de esto lo en cuanto a las dos cosas que ha señalado Inma Carretero yo creo que hoy la situación que hemos visto en Andalucía de que las tres hechas suman para poder gobernar no se da sólo en Andalucía es decir que no es algo propio de Andalucía como si fuera un ecosistema aislado cerrado con sus dinámicas exclusivas sino que empieza a dar en algunas de manera muy holgada en casi todas las comunidades autónomas con la excepción de Cataluña Euskadi y Galicia dicho esto tendrán que tomar sus decisiones sobre cuándo convocar elecciones etc etc pero no creo que tenga tanto con qué fecha sino con qué políticas para que dejen de sumar qué es lo que yo creo que relevante que este esta condena de tener que sujeta un Gobierno Vox la extrema derecha apadrinada por Le Pen y aplaudida por el Ku Klux Klan y apadrinada también por estimaron que es lo que van a sufrir ocho millones de personas en Andalucía no la suframos el resto españolas Barquillo volviendo al Falcon lloc

Voz 0283 38:47 creo que que coincidencia tan paradójica que esto haya ocurrido el día que en Extremadura hemos hablado hemos dedicado parte del programa a hablar de de estas incidencias que han dejado tirado en la calle tras tantas horas y que también habéis descrito en la noche sin seguridad sin electricidad sin calefacción etcétera hasta un bebe no que coincidencia con tan paradójica co esto no no

Voz 20 39:13 no es desde luego una un una condena

Voz 0283 39:16 de que utilice el Falcon me faltan datos sobre cuántas veces lo han utilizado los presidentes anteriores pero desde luego hay símbolos la política también se hace con símbolos ir desde luego ir a ver al al señor Extremadura habría necesita dado un avión pero desde luego a Valencia todos hemos llegado en un par de horas poco más o menos para ver al al presidente valenciano una cita estupenda pero pero no parece que haga falta un avión oficial francamente

Voz 1667 39:46 vuelvo a Pablo Casado que ha vuelto a su vuelta a Melilla ya vuelto a guardarse para eso visita a un anuncio sobre inmigración dice el presidente del PP que su partido va a presentar la semana que viene en el Congreso una iniciativa para que la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España se aborde desde el punto de vista económico no sólo social

Voz 6 40:07 para dejar muy claro que la problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica y por tanto es su derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

Voz 1667 40:23 estas palabras no son inocentes este anuncio tiene consecuencias importantes porque si esta iniciativa prospera los niños extranjeros no acompañados los llamados menos van a poder ser tratados igual que los inmigrantes adultos es decir se les podría devolver a sus países de origen eso es lo que la ley no deja hacer en este momento lo que el PP quiere cambiar así que le hemos preguntado a nuestro compañero Nicolás Castellano qué efectos tendría esta propuesta y cuál es la situación de los niños que llegan solos a nuestro país

Voz 1620 40:51 el dato oficial del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social cifra en más de once mil niños migrantes que han llegado solos a España según el registro de menores extranjeros no acompañados conocidos como Mena una cifra que fundaciones especializadas en la defensa de los derechos de la infancia como raíces cuestionan porque se dan ocasiones en las que estos niños se contabilizan hasta cuatro cinco veces dependiendo de la cantidad de comunidades por las que pasen lo cual explicaría además es elevado aumento en esa cifra de menos estos niños son inexcusables expulsarles realmente salvo que la familia en los reclamen a sus países de origen algo que casi nunca ha sucedido siempre con la autorización judicial el Defensor del Pueblo ha pedido hoy mismo

Voz 1667 41:26 su balance de dos mil dieciocho que se evite que sean

Voz 1620 41:29 devueltos sin que se haya determinado si son o no son menores porque como recuerdan las leyes españolas son niños antes que extranjeros el PP ha planteado en diferentes ocasiones que se activen esta devoluciones del niño especialmente a Marruecos de donde procede la mayoría el Gobierno actual no han cerrado la sesión a negociar con el país vecino estos retorno aunque si bien hay un acuerdo bilateral en esta materia desde el año dos mil siete prácticamente nunca se ha activado con los niños sin embargo ni la ley española ni las convenciones internacionales permiten las expulsiones de menores sin garantías como ha recordado a España en diversas ocasiones el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño es más varias sentencias condenaron al Estado español a readmitir en su territorio a varios menores que fueron devueltos a Marruecos antes del año dos mil seis

Voz 1667 42:12 en quiero saludar a José Palazón es presidente de la ONG Prodein en Melilla una asociación en defensa de los derechos de la infancia buenas noches José

Voz 8 42:20 hola buenas noches que lleva años denuncia

Voz 1667 42:22 cuando la vulneración de derechos de estos niños así que después de oír a Casado le pregunto las soluciones expulsar a los menores

Voz 8 42:30 no no no solución bueno eso ya se aplicó aquí en Melilla desde el año dos mil fue el Partido Popular también con Honda en el año dos mil uno dos mil dos expulsaron a quince niños oficialmente con la policía fue con coche cogió Diego a Marruecos no ya que ya se paralice inmediatamente que intervino la propia Fiscalía todo lo mal que se hizo sean los niños volvían volvieron que se producían a muchas veces ha sido expulsado no a pesar de que el Gobierno entonces tienes esperaban y que estaba allí la familia de una banderita tal es decir siempre ha sido la siempre ha sido en esta ciudad hace poco hubo una reunión de los alcaldes de Melilla de de Ceuta aquí de elegido quieren elegido sea hitos opté al Qal no desatando ciudad detectaron en fin tan representativa de la de la derecha española más rancia Aymán pues son los que ha planteado a poseía Casado que de que algo pues esta esta proposición de ley no sorprende sorprende que estos políticos tan patriotas que tenemos no de bandera he es decir el crudo contra la infancia porque España es un país precisamente que esté de nuestra legislación lo primero una legislación europea la internacional y toda ella prohiben expresamente la evolución de extranjería de de entender el no qué

Voz 1667 44:00 a eso iba José porque no sé si esta propuesta que ha hecho casado en Melilla junto con en fin la campaña la irrupción de Vox si piensa que las propuestas sobre inmigración pueden aumentar el rechazo de la sociedad a los inmigrantes

Voz 8 44:14 y se está utilizando eso desde hace varios meses aquí en Melilla con mucha fuerza el el presidente de aquí el partido el pues de que efectivamente y además lo ha hecho ya Cossiga también no que el miedo a todo lo que hay fuera de la frontera concretamente podía Marruecos que lo que hay además no pues muy rentable políticamente entonces pues siempre se ha siempre se ha promovido en épocas pues lleva Moro el miedo al Apartheid bueno a la ciudad ahora mismo todavía están siendo siendo dineraria no ayer hubo también uno detrás muy fuerte con menores un grupo de jóvenes en la calle bueno se está ahí

Voz 0019 45:00 no desde luego

Voz 8 45:02 ya toda entonces están haciendo vamos a a los niños empezaron a yemas Mena quien Melilla Mena era separarlos ya del grupo de niño eran especiales no eran niños demás eran Carmelo de extranjeros no es lo mismo Mena pues ya era distinguirlos de una forma muy especial eran niños distinto no pero es que desde hace un par de meses para acá ya no sé quizá no sea el presidente el el consejero de Bienestar Social de Millet al que cada vez que acuden a cualquier foro político hablan de no de niños tan siquiera ni de Mena sino ya hablan de inmigrantes precoces me pasé imagínate lo que

Voz 0867 45:41 eso es importante el lenguaje eran ojos eh

Voz 8 45:45 claro muy importante porque lo digan totalmente

Voz 0867 45:48 pero su suerte sí pero no

Voz 8 45:51 eso eso entró de niños ya de de personas normales son personas que no es si son mayores Ditroi son de fuera que vienen de lo que están detrás de Zaballa los que sí se creen crear enemigos no queden en Vigo cunde mucho en su de su patio trasero

Voz 1667 46:06 quiero preguntar antes de despedirle es en fin porque la situación de estos niños lleva en realidad mucho tiempo sin arreglarse incluso provocando tensiones no entre entre diferentes comunidades que solución habría que dar a su juicio

Voz 8 46:19 bueno en España tenemos una legislación que es la que estos señores quieren cambiar esa legislación dice que cuando un niño llega al país por el sitio donde llega a ser por Madrid la comunidad autónoma correspondiente tienen que ejercer la tutela y hacerla bien y hay un órgano de control que la Fiscalía sí la tutela de los niños que llegan vía tiene que ejercer el Melilla Ciudad de Melilla o Andalucía la comunidad autónoma andaluza va a Madrid la Comunidad de Madrid hay que exigir que lo haga si necesitan más dinero el Gobierno tiene que darle más dinero si alguien incumple esto ahí está la Fiscalía de Menores para intervenir pero lo sorprendente también es que pues eso que nada de eso funciona así a que los niños lleven por Melilla o lleven por Madrid pues no son tutelado el que tiene la desgracia porque además la desgracia de caer uno de los sitios en algunas comunidades bajo la tutela de alguna comida pues se encuentra con que va a un centro de acogida en el que tienen que donde está tres o cuatro en un a ver lo que estoy diciendo es tres por cuatro en un colchón tres cuatro coches pero eso no es cosa que esté pasando de hace cuatro cinco meses para acá que sea una sorpresas eso vine de varios años no se ha puesto remedio no se amplió la capacidad tenemos la capacidad de teníamos del año noventa y ocho y donde diecinueve sabes que la cosa ha cambiado ir yo creo que los recursos tendrían que haber cambiado también en fin de adecuarse a las necesidades de cada momento quiero que decir ahora que se si hay pues como decía Nico en absoluto aunque lo ha dicho no es en absoluto tan femenino como dice mucho menos pero en fin que haya ahora que pero eso no es infinito no es para siempre esa pasa como con lo ha pasado con los subsaharianos como ha pasado con el argelino como ha pasado pues depende en cada sitio en cada país las situaciones que tienen pues se va pujan otro sitio donde está pasando ahora por quizá no tienen va a algunos niños más de países como Marruecos de otro lado no pero eso no indefinido lo sé cacería adecuarla necesitaré en cada momento lo que quiere yo de cada institución cumpla con con con con la establecida es decir la comunidad autónoma al consejero debe social con cumplan con la tutela que lo fiscales cumplan con la que tienen que hacer que que que en fin que el país funcione funciona e instituciones de Estado están asustados no

Voz 0867 48:49 más que dejar lo tenemos que dejar aquí gracias gracias por atender nuestra llamada esta noche un saludo

Voz 8 48:54 dentro renegados

Voz 1667 48:56 tengo la descubrí enseguida os pido vuestra opinión sobre esa propuesta de Pablo Casado hoy en Melilla

