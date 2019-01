Hora 25 (02/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 ahora una comunidad de acogida para los inmigrantes quién consigue polarizar los esos ejes es quien lleva de algún modo la voz cantante de la política y en lo que está haciendo es esto aunque no haya datos han Canella cifra aunque esté violentando las declaraciones las convenciones internacionales para el respeto de los derechos de la infancia Él está intentando paralizará el eje norte sur que está diciendo aquí vienen a amenazar nos ven la última visita la anterior visita Melilla lo dijo claramente no se equivocan aquellos que vienen a disfrutar de nuestras ayudas sociales y que no respetan nuestras tradiciones y que vienen a hacer relaciones del clítoris a matar corderos a su manera no y esto es lo que está haciendo de lo cómodo crear un enemigo que no existe silo sigue realmente tendrá tendrá buena parte de la batalla ganada y esto es lo que tenemos que luchar tenemos que luchar porque sea ajeno sea suyo ni en se ninguno de los demás

Voz 0283 00:48 sí yo fíjate si me permites Pablo volviendo a mezclar conceptos no lo que está haciendo casado si alguien fuerza una ablación no comete o provoca que es un delito claro nuestra ley está preparada para eso para juzgarlo para condenarlo etcétera como el otro ejemplo

Voz 2 01:06 el resto crucero bueno cuestionar sus término las muertes cordero

Voz 0283 01:11 se realizan bajo los normativas municipales de cualquier ciudad española es decir que tenemos leyes para ellos para nosotros para todos para todos los ciudadanos que estemos en este país bueno significa que que quiero decir es que esas generalizaciones que se hacen de la inmigración asociada a la a la ablación por ejemplo porque no asociamos al hombre macho español con la violación después de la manada no no lo vamos a hacer vosotros no sois violadores ni ni la mayoría de la población masculina española lo ves pero sí hay unos señores como una manada pues habrá que juzgarlos hay un señor que fuerza una ablación de su hija pues habrá que juzgarlo punto

Voz 1 01:53 sí es importante porque en el fondo toda esta declaración supone un desprecio y una desconfianza hacia los elementos básicos de un Estado de derecho sellos que lo defienden tanto en realidad lo que están diciendo es que pasan olímpicamente de los recursos que nos hemos dado para regular situaciones que van contra nuestras convicciones no que no son suficientes y que por lo tanto hay que crear un estado de excepción casi bélico

Voz 0515 02:13 sí pretende establecer una jerarquía de acceso a los derechos y obligaciones de ciudadanía por criterios raciales de origen es decir no se me ocurren muchas cosas más inconstitucionales que ese planteamiento porque la Constitución precisamente lo que hace es lo contrario da cabida en un espacio público al que denominamos España en condiciones de igualdad de derechos y obligaciones a múltiples formas creencias colores de piel opiniones políticas orientaciones sexuales modelos de entender la vida la identidad la bandera todo esto que este tipo de planteamientos niegan no en cualquier caso yo creo que esto es que esta iba a decir palabrotas

Voz 0577 02:51 Podemos pero ya estamos fuera de Madrid

Voz 0515 02:54 hasta mediados porque este tema ha venido para quedarse a nivel global a nivel europeo como ha dicho bien Berna estamos en proceso de salinización digámoslo los caminantes blancos han entrado ya dentro del muro ideológico de la derecha española porque el líder del PP un partido que está gobernando hasta hace nada ya está contaminado este tipo de vidas

Voz 1667 03:13 ciento sesenta y cuatro inmigrantes rescatados hoy en Málaga otros setenta y seis en Granada Le el colectivo Caminando Fronteras que es de Tánger del que es cabeza visible Helena Maleno ha publicado hoy un balance de su labor de ayuda en la frontera sur hijo porque elevan el número de muertos el año pasado a ochocientos cuarenta y tres son más de los setecientos noventa que apunta la organización Internal Internacional para las Migraciones Ésta es Helena Maleno

Voz 3 03:40 ha sido un año muy duro en la frontera su sobre todo respecto al número de personas desaparecidas recordemos que hay doce pateras enteras que desaparecieron en el mar de Alborán y en el Estrecho en un momento en el que incluso Salvamento Marítimo ha dejado de publicar datos oficiales respecto a las pateras las búsquedas que se han hecho las familias no saben a dónde recurrir

Voz 1667 04:05 yo me vuelvo a la mesa de producción porque creo que hay un mensaje interesante de la congresista Alessandra ocasionó la demócrata que que fue una de las grandes sorpresas en las últimas elecciones en Estados Unidos pero bueno

Voz 1715 04:16 es un tuit que está siendo pues de lo más comentado lo digo en España en todo el mundo no porque encierra un mensaje que contrasta con aquello de lo que estabais hablando precisamente ahora en la tertulia es una imágenes una fotografía muy poderosa mañana para tomar posesión los nuevos congresistas surgido de las últimas elecciones en Estados Unidos en esta imagen aparecen seis mujeres de diferentes razas de diferentes religiones de diferentes etnias el texto que acompaña esa fotografía dice Sí Se Puede lo dicen español lo dice en español nada más esa imagen ese texto encierra

Voz 1 04:53 a una realidad que

Voz 1715 04:56 en fin el mundo tuitero está poniendo en valor es que el Congreso que mañana va a quedar constituido va a ser más multicultural el más plural más

Voz 1667 05:07 Serbia femenina con mayor presencia femenina con

Voz 1715 05:09 el Besiktas de de menor edad de la historia reciente de Estados Unidos en un momento en el que como en España los debates van por donde van algunos partidos proponen lo que proponen esta imagen me ha parecido que es un buen contraste para este debate

Voz 1667 05:22 hay una Inma hay una portada en New Yorker que es fantástica que es un cuarto lleno de hombres y al fondo una puerta abierta en la que se ven varias mujeres que están entrando no eso es lo que sin como simbolizó el New Yorker los resultados de esas elecciones legislativas quiero cambiar de tema quiero hablar de vivienda del acceso al vivir a nuestro país para quién se haya marcado como propósito de este año comprárselo alquilar una casa puse aquí vienen a unos cuantos datos que les estamos ofreciendo en la SER empecemos por el alquiler porque explican los expertos que los precios no van a bajar aunque sí suben lo harán de manera moderada dicen que la solución pasa por aumentar la oferta de vivienda Hinault por regular más el sector ha hablado con ellos Eva Vega hola Eva

Voz 0605 06:04 buenas noches Pablo dos mil diecinueve continuará siendo un año complicado para alquilar sobre todo para los jóvenes aunque la subida de precios se modere los incrementos se sumarán a los de los últimos años Javier Gil sindicato de inquilinos de Madrid

Voz 4 06:20 se empiecen a estabilizar las subidas de los alquileres en algunas ciudades como Madrid y Barcelona eso no significa para nada que se haya detenido la burbuja lo que significa es que ya es imposible que los precios suban más estamos hablando de ciudades donde han subido más de un cuarenta y un cincuenta por ciento en cuatro años entonces ya no pueden subir más porque la población Lacy que no puede destinar un euro más al pago de la vivienda de lo que está pagando ya

Voz 0605 06:42 y pide el control de los precios de los alquileres y la movilización de vivienda vacía en grandes ciudades como Madrid la subida del precio del alquiler en dos mil dieciocho ha sido del catorce por ciento se lleva el cuarenta por ciento de los ingresos Pablo

Voz 1667 06:57 en Eva eso sobre el alquiler pero pasemos a la compra que tanto pinta mejor el panorama de nuevo los jóvenes son los más perjudicados para adquirir una casa ya hacen falta varios años de sol do integro

Voz 0605 07:08 hacen falta siete años y seis meses de sueldo íntegro para pagar la hipoteca dos meses y medio más que hace sólo un año ese esfuerzo aumenta en Baleares a quince años y cuatro meses además la capacidad de los españoles para endeudarse baja precisamente en Baleares Cataluña y Madrid el nivel de los salarios es insuficiente para la adquisición de la vivienda los jóvenes los más perjudicados Juan Fernández Aceytuno Sociedad de Tasación

Voz 0283 07:35 ahora mismo lo que hay es comprar inversión como decía

Voz 5 07:38 es comprar reposición de gente que tienen una vivienda la vende para comprar otra acceso a primera vivienda de gente joven entre veinticinco o treinta y cinco años nosotros no la vemos en en el mercado

Voz 0605 07:50 el precio de compra de la vivienda ha subido más del cinco por ciento en dos mil dieciocho Pablo

Voz 1667 07:56 la vivienda que va a seguir siendo un gran problema para buena parte de los ciudadanos en este país en este nuevo año que acabamos de estrenar está de fondo este problema que tensión a las relaciones entre el Gobierno y su principal socio entre Podemos que reclama una intervención directa en los precios algo que no ha incluido el Gobierno en el último paquetes de medidas de acceso a la vivienda Berna puede ser esa una solución la intervención directa en los precios yo no sé cómo se hace eso

Voz 0283 08:21 no no en un sistema de economía libre y capitalista como los nuestros eso no no es una solución pero sí hay otras soluciones Ada Colau en Barcelona ha puesto en marcha algunas de ese tipo que son obligara una mayor destino de de promociones de vivienda social hay pública y eso son políticas eso se llama políticas si tú no quieres fallar a los ciudadanos yo creo que los gobernantes deberían no fallar a los ciudadanos sino al contrario facilitar proyectos de vida hay Oporto unidades desde luego un modelo que que se ha seguido en otros países sí que en España estamos muy muy verdes es la vivienda social la vivienda pública es es muy a nivel municipal muchas veces pero debe haber una iniciativa y una legislación gubernamental para que eso sea posible son imposibles las compras para emprender proyectos de vida in muchas veces se han vuelto imposibles los alquileres también entonces esa es la solución en Barcelona creo recordar que Ada Colau forzó la reserva de un treinta por cien creo de las promociones sobre los espacios dentro de unas promociones a a vivienda social aquí vemos que al contrario hemos visto algo Dickens no que ya lo analizamos aquí el viernes que es que las escasas que había se han vendido Madrid a los fondos buitre que es el mayor ejemplo el mayor episodio Dickens sean que hemos visto en el en el Madrid del siglo XXI con esquemas de siglo XIX robando a pobres para dárselo a usureros pero pero bueno hay mucho que mucho territorio ahí por avanzar no en el límite de los precios pero sí en la vivienda pública creo

Voz 1667 10:04 Gonzalo

Voz 1 10:05 claro la costumbre los fondos buitre es verdad que en que en un mercado libre hay ciertas intervenciones que bueno que no que no que no pueden ser pero eso verdad que no podemos partir de de una igualdad en la concurrencia no hay un nuevo tipo de actores que no estaban este tipo de mercado hasta hace muy poco tiempo que están modificando todas las condiciones y que han hecho que en las grandes ciudades en los últimos años bueno pues el precio haya vuelto a subir casé niveles de la burbuja inmobiliaria previa previo a la crisis lo cual es terrible lo cual está expulsando a toda una generación de unas condiciones de vida asegura que hasta ahora se consideraban básicas para llevar una vida satisfactoria para de unas condiciones de auto desarrollo van a seguir generando esta especie de cisma entre la expectativa social la expectativa prendida de lo que debe de ser una vida buena Navidad factores una vida feliz y lo que después se puede se puede llevar a cabo uno más cuando además de trabajo sigue que esa es la circunstancia era desaprovechan trabajó sigue concentrándose cada vez más en las grandes ciudades que es donde esta circunstancia con la vivienda o sea está generando no por lo tanto tenemos ahí una nueva bomba de relojería no ese esa especie cisma entre expectativa y la posibilidad de una vida real en ese sentido pues va a ser va a cerca el mayor que se puede hacer es realmente es complejo no requiere digamos una han sido muy por a los niveles de competencia de cada década inhibiera administrativo comunidad autónoma municipios gobiernos central pero desde luego si los municipios tienen tienen la llave hay que apoyarles porque recordemos que que en este país la ley de municipios les arrebató muchísimas competencias ir tienen que hacer lo imposible buscar las maneras para poder hacer política no cuando precisamente son el principal actor para garantizar un las principales medidas sociales como como ésta como la vivienda no entonces yo creo que debe haber una red municipal de la política y en ese sentido lo que pueda hacer un éxito el motivo lo que puede hacer por poder legislativo es volverse a pensar dos veces hasta que punto de que arrebatarle competencias de los municipios hay que devolvérsela

Voz 0515 12:09 Eduardo Si bueno yo creo que es un tema que no se soluciona con un discurso de límite hemos el precio al que le di yo gobierno de no sé qué ciudad determinó cuánto puede alquilar un piso o una casa en esta zona quien estaba otra persona intervención en precio que no es un tipo de economía como la que tenemos cuando además no no sirve para analizar el conjunto el problema en mi opinión esto afecta a que los municipios todos ellos

Voz 0283 12:34 el Gobierno central y los gobiernos autor

Voz 0515 12:37 me tienen que ayudar en ese sentido tienen que luchar contra el problema de nuestra era un poco la apunta Gonzalo las dinámicas de gente edificación de las ciudades la protección del pequeño comercio que hay dentro de ellas el control de los sistemas de anotación de alquileres de pisos la promoción de vivienda social la desgravación fiscal para quien alquila no para quién compra la promoción como señalaba antes Berna de vivienda de protección oficial oficial perdón con porcentajes sobre nueva vivienda edificada realizada compete a un modelo de ciudad completo los centros de las principales ciudades están en proceso de agentes ficción muy estudiado con las ciencias sociales por urbanistas por economistas por demógrafos que obedece a variables enormemente complejas evitar esa gente edificación por imitación de sobre todo rotación de alquileres y control y protección del pequeño comercio mantener las ciudades tal y como son creo que es un problema mucho más de fondo y que afecta más a las causas de este disparate de precios de alquiler que están viviendo no todas las ciudades pero sí las principales las más altamente pobladas quizá las que tienen una economía más dinámica hay un mayor volumen de turismo que obliga algún tipo de transformación en el centro de las ciudades que será se está llevando por delante yo creo que esto es un tema de mayor complejidad en mi opinión bueno es una solución muy compleja pero va más bien por ahí que por una limitación por vía de boletín oficial de la ciudad de poner precio de las cosas no

Voz 1667 14:01 lo que nos queda poco tiempo ellos quiero llevar también al Vaticano que hoy hombre hay batalla reconocido algo es que reconocieron un secreto a voces desde desde hace años ya ha reconocido que ocultó durante más de seis décadas que el fundador de los Legionarios de Cristo Marcial Masiel era un pederasta la Iglesia sabía que era uno de los mayores depredadores pero pese a ello impidió que las víctimas entregaran las pruebas al Vaticano lo impidió de hecho Joseph Ratzinger que luego se convertiría en Papa Nos lo Bacon

Voz 0946 14:28 desde Roma Joan Solés buenas noches buenas noches Pablo la gravedad de los delitos de abusos sexuales del fundador de los Legionarios de Cristo el mexicano Marcial Masiel se conocieron en dos mil tres cuando los abogados mexicanos de las víctimas explicaron en la Cadena Ser que permanecieron una semana en Roma sin ser recibidos en el Vaticano ni queda el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe equivalente al ministerio vaticano del interior el entonces cardenal Ratzinger les permitió entregar las pruebas de los crímenes y los abogados mexicanos regresaron a su país con las manos vacías después de topar con los muros de la iglesia sólo dos años después Ratzinger convertido ya en Papa Benedicto XVI suspendió a Massiel de todos sus cargos y lo apartó a un amigo recluido de penitencia ahorrando le un proceso judicial canónico dada su avanzada edad de hecho Maciel murió poco después quince años más tarde por primera vez el Vaticano acaba de reconocer que conocía los crímenes de Massiel desde los años cuarenta que los investigó en los cincuenta hay en definitiva que escondió los hechos negando los evitando le proceso juicio condena durante sesenta y tres años

Voz 1667 15:38 resulta que el ex secretario general de la Conferencia Episcopal Española el actual obispo de Ávila José María Gil Tamayo ha minimizado el alcance de lo que ahora sesenta años después ha reconocido al Vaticano después de pedir que no se criminalice a todos los sacerdotes ha añadido que la mayoría de los abusos se dan en las familias y no en la iglesia

Voz 6 15:55 la mayoría de los casos eh pues que de abusos se dan en los ámbitos familiares no pues nadie focaliza sobre los ámbitos familiares esta cuestión

Voz 1667 16:05 Bernal en fin hay él haya alguien en la Iglesia española especialmente la iglesia en la que todavía no ha querido a darse cuenta de la importancia

Voz 0283 16:13 no que este argumento nosotros que en el País estamos desarrollando una investigación y seguiremos con ella porque los mensajes que nos llegan de víctimas de abusos siguen creciendo hoy que vuelta de vacaciones por desgracia es muy triste abres el buzón y más casos y más casos y seguiremos informando sólo público hagamos una pequeñísima parte en la que logramos confirmar contrastar etc

Voz 1667 16:39 la complicadísima muy complicado porque muchas veces

Voz 0283 16:41 han pasado cuarenta cincuenta años etc etcétera el gran argumento que utiliza Tamayo oí la especialmente la Conferencia Episcopal Española es no Si esto ocurre en en en todas partes y ocurre en las familias ocurre bueno señores es que ustedes son depositarios de una autoridad moral espiritual y religiosa desde su punto de vista son los representantes de una Iglesia que quiere fijarla moral de todos esa autoridad no pueden compararla con la de un monitor de gimnasio no entonces bueno por no extenderme en eso si volvían no al tema de Ratzinger me conformaría hoy me conformaría con que dejaran de encubrir los abusos que ha habido en España que sigue habiendo que siguen empeñados la Conferencia Episcopal lo digo con todas las palabras en en cubrirlos hay obispos que han encubierto casos y desde luego la comisión que han forjado a diferencia de las comisiones que han forjado las conferencias episcopales de Francia o Alemania por ejemplo que son independientes no son independientes están formadas por ellos mismos luego todavía no nos creemos hay papeles a nosotros

Voz 1667 17:51 llevo secretos de las diócesis que pueden explicar muchas cosas

Voz 1 17:54 nada dos cosas una que es verdad que Ratzinger además tenía cara de malo pero pero Juan Pablo II el papel histórico de este Papa es verdad que el su papel en el telón de acero hizo que que que cobrase muchas simpatías pero el apoyo a este tipo de sectas ha sido nefasto nefasto segundo recordemos el el poder estructural que tienen muchas organizaciones todavía los Legionarios de Cristo tienen colegios que reciben subvenciones tienen universidades algunas en Madrid Google rápido ya verán cómo funciona esto o sea que que de monos cuenta de que en fin que este tipo de estructuras corruptas en su propia esencia corruptas moralmente y ejemplares tienen todavía una gran capacidad de influencia y además en el corazón de de mucha instituciones educativas

Voz 0515 18:40 la Gordon si no bueno básicamente Marcial Masiel era un delincuente un violador de niñas y de niños este es el titular que que explica lo que este señor era que ya aterrizó aquí gracias a Franco

Voz 1667 18:51 pero has visto la respuesta que dan así si si si gente como el obispo de Ávila estuvo muy buenos contactos políticos

Voz 0515 18:56 es decir en las partes más católicas de el Partido Popular no fueron pocos los dirigentes que colaboraron en que las cosas me fueran bien la iglesia además de lo que decía Berna González me parece muy relevante hay que recordar dos cosas una que el encubrimiento es un delito tipificado en el Código Penal y dos cuándo va a llegar la hora en que aporten todos los datos que tienen de delitos de abusos sexuales o violaciones de niñas de niños a manos da igual de si jerifaltes de sectas como el señor Marcial Masiel o obispos o curas o quién sea que se hayan cometido dentro de vamos a decir la jurisdicción de lo que denominan ellos la Iglesia va a llegar el día en que aporten todas las pruebas para que la Justicia pueda investigar estos casos osea van a dedicar a torear en ruedas de prensa como este señor hecho

Voz 1667 19:43 tiene que ser ya no esperarlo pero sesenta años como en el caso de de Massiel déjame porque en los últimos dos minutos me quiero ir a Brasil ahí está Francho Barón Francho buenas noches hola qué tal cómo estáis ayer nos contabas el acto los actos de toma de posesión de sonoro del ultraderechista ya árbol sonaron como presidente de Brasil hoy ha tocado formación de gobierno la designación de de los miembros de su Gobierno

Voz 7 20:10 bueno pues efectivamente el nuevo Gobierno veía aro ha tenido ya hay un primer día

Voz 8 20:15 verdaderamente trepidante nueve noticias aquí esto ha arrancado con el traspaso de cartera a sus principales titulares son veintidós ministros y con la aprobación bueno pues de las primeras medidas como el aumento del salario mínimo para este año un poco por debajo lo que se esperaba hay que decirlo también con la decisión de que la demarcación este es un tema extremadamente polémico no de que las tierras indígenas queden a partir de ahora pues bajo el paraguas del Ministerio de Agricultura pero evidentemente muy duramente criticado por las organizaciones medioambientales hoy también aquí se ha escenificado en Brasilia el relanzamiento de una en una lo que se podría calificar una nueva emigró vigorosas relación bilateral entre Brasil y allí hemos pero

Voz 1667 20:59 ha sido esa comunicación con nuestro compañero Francho

Voz 8 21:04 países de actuar de forma coordinada

Voz 1667 21:07 no es imposible esa esa conexión lo dejamos aquí de todas maneras pues ya no lo explicaba Francho esas primeros pasos de hierba sonaron los que ya definió ayer en sus discursos después de la toma de posesión de su cargo como presidente pues entre ellos acabar con los santuarios de la selva amazónica para explotar para dejar esas tierras en manos de los madereros Nos vamos con Ramoneda

Voz 9 21:33 el dietario

Voz 1150 21:38 Dios patria machismo chino fobia Éstas son las cuatro banderas la extrema derecha de bolso en Haro a Tram pasando por Abascal y cuántos ahí los se acercan en nombre de estos cuatro tópicos creen que todo les está permitido Bosch no ha querido desaprovechar la oportunidad de Lecco mundial de la toma de posesión de gol sonaron hice ha sumado ruidosamente al rechazo de las ideologías de género que a la impugnación al feminismo Vox amenaza a PP y Ciudadanos con no apoyar Lisino reincidan del acuerdo pactado en Andalucía sus compromisos con el desarrollo del pacto nacional contra la violencia de género Vox sabe que PP y Ciudadanos lo necesitan y quiere atraparlo sin su telaraña quién caerá tercera visita de Pablo Casado a Melilla señal inequívoca de que sigue dispuesta a especular políticamente con la cuestión migratoria algo que el PP con con alguna excepción muy concreta había evitado el efecto llamada de un Gobierno buenista hay populista que busca una foto con una embarcación al final se ha producido ha dicho el líder del PP cualquiera pensaría que está hablando de alguna frivolidad mediática del presidente Sánchez pues no se trata de ver autorizado la entrada en territorio español de centenares de personas rescatadas en el Mediterráneo y esto ha casado les parece buenista hay populistas debería saber que es un principio de moral universal las leyes del mar dar que toda persona que esté en situación extrema con todo lo más surrealista de la visita de Casado a Melilla ha sido esta vibrante sentencias es en la ciudad de Melilla en la que la españolidad cobra su verdadero sentido qué sentido la melancolía del Imperio ahora se entiende mejor lo que tenía en mente casa dado cuando dijo nosotros no columnista vamos a América lo que hacíamos era tener una España más grande

Voz 1667 23:23 terminamos por este miércoles Berna Eduardo Gonzalo gracias por acompañarnos esta noche a ustedes no les cito mañana tenemos una edición de bolsillo a veinticinco porque luego hay Carrusel así que no os escuchamos ya el viernes aunque estará Pedro Blanco aquí a las ocho de contándoles las noticias de del jueves hasta entonces descanse adiós

