Hora 25 (03/01/2019)

Voz 3 00:25 Pedro Blanco claveles que hasta el domingo es Navidad qué tal muy buenas tardes el calendario institucional se impone de momento

Voz 1715 00:32 al cálculo partidista la presidenta del Parlamento andaluz va a comenzar la ronda de contactos en busca de candidato o de candidata a la investidura la próxima semana Marta Bosquet ha presidido hoy la primera reunión de la Mesa del Parlamento

Voz 4 00:43 creo que ha sido una mesa con bastante cordialidad que siendo la primera mesa de de esta legislatura ha habido la verdad es que bastante acuerdo oí a la hora de decidir todo y cada uno de los puntos no ha existido tampoco es una cuestión altisonante ni a nada que haya producido la más allá de la propia disparidad de criterio en determinadas cuestiones ni haya suscitado ninguna polémica

Voz 1715 01:11 bueno así que hoy al menos hoy buen ambiente parlamentario mientras Partido Popular y Ciudadanos siguen negociando un acuerdo al que pide sumarse Vox es la última vuelta de tuerca de Santiago Abascal que hoy ha pedido sentarse a la mesa de negociación ciudadanos insiste en que ellos negocian con el PP sólo con el PP y que el acuerdo firmado ya entre ambos no se debe tocar José Manuel Villegas

Voz 1089 01:32 Ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular y Partido Popular modifica ese programa sin sin el acuerdo con Ciudadanos pues estaba roto el ese pacto nosotros estamos en noventa medidas que hemos pactado con el con el Partido Popular si ese es el acuerdo que hay cualquier modificación supondría una ruptura del acuerdo

Voz 1715 01:53 noventa medidas y entre esas noventa algunas contra la violencia machista las que repudia Vox el Gobierno cree que ni PP ni ciudadanos van a poder evitar las salpicaduras de las posiciones más ultras de ese partido escuchen a la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 5 02:06 y todo aquel que pacta o que acuerda gobiernos con esa formación política aunque quiera mirar para otro lado se encontrará terminará encontrando que esa propuesta política se ponen encima de la mesa y tarde o temprano se tendrán que pronunciar sobre ella

Voz 1715 02:20 algunos van más lejos al secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique ha acusado hoy a Partido Popular y Ciudadanos de estar negociando con los cómplices de los violadores de los asesinos ya muerto asesinada la primera mujer de este año dos mil diecinueve tenía veintiséis años su pareja la apuñaló en el pecho ocurrido en Laredo en Cantabria y en Pamplona la Audiencia de Navarra acordado mantener en libertad a los miembros de la manada porque entienden dos de los tres jueces que han tomado la decisión que no hay riesgo de fuga las asociaciones de mujeres no entienden por qué esos cinco hombres los miembros de la manada condenados a nueve años

Voz 3 02:54 prisión siguen en la calle escuchen a María Durán Ferreres vicepresidenta de tenis

Voz 6 03:01 sentencia confirma todas donde el listo quién la suma total de las penas que ha de cumplir de la cursado sean nueve años de prisión incluso menos que si hubiera cortado prisión provisional al cuenta de la pena El día que se evite definitivamente la sentencia

Voz 1715 03:24 en Hora Veinticinco les vamos a contar el último encontronazo entre el prior del Valle de los Caídos y el Gobierno el primero se resiste a permitir la exhumación hasta que no le obliga a la justicia y el Gobierno no renuncia a cumplir con su palabra diga lo que diga el prior haremos las cuentas del paro del dos mil dieciocho suma haremos también víctimas en carretera del año pasado dieciocho menos que en dos mil diecisiete de la crónica del mundo nos vamos a fijar en la nueva composición del Congreso de EEUU han tomado posesión los congresistas elegidos en las últimas elecciones hay más mujeres hay más razas hay más jóvenes hay más pluralidad más riqueza en Brasil el Gobierno de Gaulle sonoro toman sus primeras decisiones

Voz 4 04:00 no

Voz 1715 04:00 si el ministro de la Presidencia ha anunciado que están dispuestos a despedir a los funcionarios que sean comunistas porque no entienden que un gobierno como el suyo de va a tener empleados que defiendan otras ideas otra forma de organizar la sociedad esa es la justificación que anda a las ocho y media Empieza Carrusel deportivo así que hoy sólo tenemos esta primera media hora de Hora Veinticinco uso de Caballero buenas tardes

Voz 1271 04:23 hola qué tal buenas tardes en una hora y media comienza el partido que enfrenta al Villarreal y Real Madrid es el partido aplazado por el Mundial de Clubes los blancos llegan con las bajas de Asensio Llorente Mariano y el Villarreal que necesita los tres puntos para salir del descenso y en baloncesto a las ocho y media comienza un partido de la Liga Endesa la aplazado de la jornada dos entre UCAM Murcia en Movistar Estudiantes también tenemos dos choques más de Euroliga Se juega el Real Madrid Maccabi Tel Aviv a las nueve menos cuarto de las nueve y media se jugará el Herbalife Gran Canaria GIC y todo esto se lo contamos a partir de las ocho y media en Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 1715 04:53 a ir al portada nos queda el tiempo el año ha comenzado un tanto anodino aquí bastante frío Luismi Pérez buena noches

Voz 0109 05:00 buenas tardes las próximas horas seguiremos

Voz 7 05:02 con tiempo bastante tranquilo ya atención porque esta noche hará más frío que noches y madrugadas atrás mañana despertaremos con muchas heladas en gran parte del interior peninsular incluso cerca de algunas costas del norte del país también se acercarán esas temperaturas negativas por otra parte con algo de viento todavía en la zona de Girona así como en el norte de Baleares y el viento de Levante que irá arreciando cerca del mar de Alborán y en el Estrecho y nieblas que se van a formar cerca de los ríos el viernes por la mañana espesas en algunas zonas de Aragón del interior de Cataluña de Castilla Castilla-La Mancha por otra parte en Canarias seguiremos con tiempo bastante despejado con temperaturas muy suaves en esos Isla

Voz 1715 05:43 bueno pues este es un avance de lo que queremos contar en esta primera y única parte hoy de Hora Veinticinco hasta las ocho y media hora son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 2 07:46 hora veinticinco

Voz 1715 07:50 Pedro Blanco pues nada que se están viniendo arriba Box aumenta la presión sobre el PP y Ciudadanos el líder de la derecha ultra de este país ha pedido hoy sentarse a la mesa de negociación Santiago Pascal sabe perfectamente que su presencia resulta en parte tóxica para la derecha que se dice centrada así que en cierta manera juega la provocación o les abren la puerta de la sala de negociaciones o dan el portazo Ciudadanos es el que tiene más claro el precio que pagaría si aceptara Vox como interlocutor de un acuerdo que pretende acotar en el Partido Popular ya así lo está dejando claro en las últimas horas Adrián Prado

Voz 0019 08:26 sí Vox sigue metiendo presión su líder Santiago Abascal lo ha dejado claro hoy en las redes sociales su formación no va a votar el programa de otros partidos que le desprecian traicionando además a sus votantes y exige a ciudadanos que se sienten a negociar y escuchen sus reivindicaciones avaladas dice por el voto de cuatrocientos mil andaluces aprovecha también para volver a cargar contra ciudadanos esta vez le llama veleta naranja asegura que los de Rivera no hace mucho pedían lo mismo que ellos sobre la violencia de género en ciudadanos precisamente hoy el foco lo dirigen hacia el PP con esta advertencia que lanza el secretario general José Manuel Villegas

Voz 1089 08:57 el Partido Popular modifica ese programa eh sin sin el acuerdo con Ciudadanos pues estaba roto el ese pacto nosotros estamos en noventa medidas que hemos pactado con el con el Partido Popular

Voz 0109 09:09 sí ese es el acuerdo que hay cualquier modificación

Voz 1089 09:12 supondría una ruptura del acuerdo

Voz 0019 09:14 el PP que sigue intentando hacer equilibrios por un lado repite hasta la saciedad que su pacto en Andalucía es sólo conciudadanos y por el otro se muestra confiado en que Vox será sensible a la necesidad de cambio en Andalucía

Voz 1715 09:24 hemos escuchado en portado hoy se ha reunido por primera vez la Mesa del Parlamento andaluz en esta nueva legislatura entre otras cosas la presidenta de la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía ha anunciado que la semana que viene quizá a partir del día ocho va a comenzar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios en busca de un candidato de una cantidad vuelta a la investidura habrá que ver quién es la primera persona primer candidato o la primera candidata que se somete a ese debate ya esa votación de ser antes del día dieciséis de enero es decir en poco más de dos semanas la incógnita si PP y Ciudadanos habrán cerrado un acuerdo suficiente como que Juan Manuel Moreno se someta esa investidura os siglo podría ser incluso Susana Díaz sabiendo que va a perder como pura estrategia política en fin ya veremos el tiempo desvelará los cálculos de cada uno la fobia feminista demostrada por Vox sus deseos abolicionistas de aquellas le Jesse políticas que busca la igualdad que buscan la protección de la mujer frente a la amenaza de machista es un motivo justificado de preocupación social política el Gobierno ayer guardar silencio pero hoy ha hecho sonar la alarma en boca de María Jesús Montero de Fernando Grande Marlaska

Voz 5 10:35 poner en cuestión en un día como hoy que se ha producido un nuevo asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer el que tengamos que retroceder en materia de de violencia de género habla por sí solo no tiene paliativo y todo aquel que pacta o que acuerda gobiernos con esa formación política aunque quiera mirar para otro lado se encontrará terminará encontrando que esa propuesta política se ponen encima de la mesa y tarde o temprano se tendrán que pronunciar sobre ella solo digo

Voz 13 11:03 que es muy preocupante quién niega la violencia machista es muy muy preocupante es muy preocupante ir de la mano de que en niega la violencia machista

Voz 1715 11:15 el líder del Partido Popular mantiene cierta tibieza hacia la derecha que le ha robado una parte de su base electoral tanto es así que Pablo Casado ha sido objetivamente más contundente con la izquierda que con Vox

Voz 14 11:30 el Partido Popular no va a admitir ninguna lección por parte de la izquierda de cómo combatir esta lacra social y por tanto tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que

Voz 15 11:55 Cataluña al el dando incluso la kale borroka en las calles

Voz 1715 11:59 bueno la realidad la realidad sangrienta

Voz 16 12:03 la la realidad dramática

Voz 1715 12:05 qué tal lo peligroso de ciertos discursos tres de enero de dos mil diecinueve primera mujer asesinada este año esta vez ha ocurrido en Cantabria la víctima es una mujer joven de veintiséis años ya ha sido asesinada a puñaladas por su pareja nos vamos a acercar hasta Santander Álvaro López buenas tardes hola

Voz 0109 12:21 esto redes varias puñaladas que le asestó su novio del que se iba a separar tras año y medio de relación acabaron con la vida de Rebeca una mujer de veintiséis años que deja huérfana a una niña de cinco en la República Dominicana su agresor llamó de madrugada a las fuerzas de seguridad para confesar el crimen ya se encuentra en los calabozos esperando a pasar a disposición judicial Rebekah vivía en un piso en el centro de Laredo vivía junto a sus dos compañeras que incluso se tuvieron que encerrar en una habitación del inmueble para escapar de las amenazas del asesino confeso

Voz 1071 12:52 los amigos de la pareja dicen que jamás sospecharon

Voz 0109 12:54 nada no había antecedentes penales del tampoco denuncias por parte de ella siempre había algún comenta

Voz 17 13:00 lo de que de que bueno que habían discutido

Voz 1789 13:03 la otra algo algo en su cabeza se le fue alto

Voz 17 13:06 los sitio oí cometió una barbaridad Rebeca tiene

Voz 0109 13:08 una hermana que vive en Madrid que ya está en Cantabria durante toda la jornada se han sucedido los actos de repulsa Ana Bolado es portavoz de la Comisión ocho de marzo en Cantabria estremece no

Voz 18 13:18 de nada de lo cual me alegro porque no importa tenemos que ponernos a educar en igualdad

Voz 11 13:28 tenemos que tener jueces que sepan de qué habla

Voz 0109 13:31 esta es una de las pocas comunidades que no había registrado víctimas por violencia machista durante el año pasado

Voz 1715 13:37 aquí también hoy en Burriana en Castellón a estas horas

Voz 19 13:40 me estaba yendo solo saben podría haber pasa

Voz 20 13:42 esa misma exactamente me parece vergonzoso que pos lo típico siempre vas acompañé a tus amigos a casa de todo el jaleo pero nunca esperas que vaya a pasar esto hizo todo lo que era

Voz 1715 13:52 más de dos mil personas se han manifestado se han concentrado contra de la violencia contra las mujeres y en apoyo a una joven de diecisiete años que fue agredida sexualmente la pasada Nochevieja la policía ha detenido a dos personas este juez de la Audiencia Provincial de Navarra ha decidido que los miembros de la manada sigan en libertad de los tres jueces dos consideran que no ha cambiado nada que sigue sin haber riesgo de que se Fogel vamos a Pamplona Ramón Ugarte

Voz 1789 14:17 la manada seguirá en libertad provisional a la espera de que el Supremo resuelva sobre los recursos presentados ante la sentencia condenatoria tanto por su defensa como por las tres acusaciones y la fiscal lo mismo que cuando se recurrió la primera sentencia dos magistrados han votado a favor de mantener los en libertad y uno el presidente de la Sección Segunda ha votado en contra en el auto se asegura que no han variado las circunstancias que les llevaron el pasado mes de junio a decretar la libertad de añaden que los cinco han cumplido las medidas cautelares puestas en marcha desde ese momento hasta hoy incluso después de que el Tribunal Superior de Justicia confirmara la condena de nueve años para cada uno de ellos por abuso sexual compre balizamiento Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona acusaciones populares han anunciado ya recurso de súplica Joseba tirón alcalde de la capita

Voz 21 15:03 al Navarra para acompañar a la víctima en en todo este proceso y en ese sentido pues ya os os anunció que vamos a que vamos a recurrir también este este

Voz 1789 15:13 auto siendo coherentes como digo con lo que desde un principio hemos venido defendiendo la defensa de los cinco condenados a asegura que ya esperaban una resolución en el sentido que se ha producido aunque puntualiza ahora respiran mientras el abogado de la víctima considera ésta una mala decisión con la que se muestran en desacuerdo y anuncia también recurso

Voz 1715 15:30 bueno algo más va a tener que leerse el obispo de Ávila la carta que el Papa ha enviado a los obispos de Estados Unidos porque lo digo bueno se escuchaba Aaron ayer este programa oyeron a Gil Tamayo intentar relató izar la gravedad de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia con el argumento de que en otros ámbitos se abusa más de menores por ejemplo en el ámbito de la familia bueno el Papa les ha dicho a los obispos de Estados Unidos que han hecho un grave daño a la Iglesia católica encubriendo a los abusadores vamos a Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 16:00 buenas tardes los crímenes sexuales de una minoría de religiosos y su repercusión social cultural y en el seno de la Iglesia han creado una herida muy profunda han generado perplejidad desconcierto y confusión ya han ofuscado y desacreditado la vida cristiana reconoce el Papa Francisco en su mensaje a los obispos estado en es la credibilidad de la Iglesia está en discusión debilitaba añade a causa de estos crímenes y pecados pero especialmente por habernos disimulado y escondido generando una mayor sensación de inseguridad desconfianza y falta de protección a los creyentes las consideraciones el Pontífice Se conoce pocos días después que el Vaticano admitiera que conocía a los crímenes sexuales del fundador de los Legionarios de Cristo el mexicano Marcial Maciel desde la década de los cuarenta hilos negó venció durante sesenta y tres años veinticinco

Voz 1715 18:12 Pedro Blanco dieciocho siete y dieciocho en Canarias el pulso sigue en todo lo alto el prior del Valle de los Caídos le ha dicho al Gobierno que se olvide de exhumar los restos de Franco mientras no le obligue el Supremo y el Gobierno le dice al prior del Valle de los Caídos que ya veremos qué dicen sus mayores Adela Molina

Voz 0011 18:29 el prior Santiago Cantera negado al Ministerio de Justicia el acceso a la Abadía para la exhumación de Franco que había solicitado a principios de diciembre en una carta remitida el día veintiséis de SMS el religiosa argumenta que la familia se opone y que aún tienen que pronunciarse los tribunales a los que los nietos del dictador han garantizado que piensan recurrir el gobierno dice que no sorprende la actitud obstruccionista de cantera del que ha recordado que fue candidato de Falange Española Independiente los noventa antes de ordenarse y asegura que seguirá adelante con la exhumación María Jesús Montero ministra de Hacienda

Voz 5 18:58 el Gobierno este está decidido y así va a seguir haciéndolo a producir la exhumación de los restos del dictador y por tanto va a preservar con todas las garantía a los derechos de la familia Franco para que quede absolutamente contemplado dentro de los procedimientos que se están desarrollando y cualquier cuestión en esta materia hace tramitará a los superiores del prior que son los que tienen la responsabilidad

Voz 0011 19:22 jerárquicamente el prior sólo responde ante el superior benedictino de la bahía de soles mes en Francia haya ante el Papa

Voz 1715 19:27 hoy hemos conocido los datos del paro del mes de diciembre así que se puede hacer ya un balance una fotografía fija del año dos mil dieciocho que en realidad no fue mal año pero que si fue algo peor que el anterior que el diecisiete en resumen bajó el paro subió el número de afiliados a la Seguridad Social

Voz 0464 19:44 dos mil dieciocho cierra con más de diez sin

Voz 0605 19:46 nueve millones de cotizantes ocupados la Seguridad Social no terminaba así un ejercicio desde el año dos mil siete con medio millón de empleados más el dato es positivo aunque se queda por debajo de la filiación de finales de dos mil diecisiete En cuanto al paro el año se despide todavía con tres millones doscientos mil desempleados a pesar de que el desempleo ha descendido en doscientos diez mil personas en los últimos doce meses el comercio es el sector donde más empleo se crea donde más baja el paro característico de la época navideña frente a las cifras negativas en construcción hostelería e Industria aumenta la contratación indefinida pero los contratos temporales representan el noventa y uno por ciento del total llega algún tipo de protección al sesenta por ciento de los que no tienen trabajo pero hay un cuarenta por ciento sin cobertura

Voz 1715 20:37 de los presupuestos ninguna gran novedad pero sí algunas novedades pequeñas y con el tiempo veremos cuál es su relevancia quizá la más destacada la firma líder del PSC Miquel Iceta que hoy ha suavizado su posición que se ha mostrado dispuesto a apoyar los presupuestos de la Generalitat siempre claro que antes se aprueben los presupuestos de Sánchez y eso hoy sigue siendo matemáticamente imposible Barcelona Paula Romo

Voz 1071 21:00 el socio prioritario para negociar los Presupuestos catalanes siguen siendo los Comunes con ellos las conversaciones están más avanzadas y se ha entrado más al detalle pero en declaraciones a la agencia Efe el primer secretario del PSC Miquel Iceta lanza este quid pro quo aunque asegura que no se refiere a un intercambio de cromos sino a una cuestión económica sin la aprobación de los Presupuestos Generales la Generalitat dejará de recibir un dinero que garantizaría políticas sociales que el PSC pide PDK Esquerra mantienen el no a las cuentas si no hay movimientos respecto a los presos y al derecho a la autodeterminación escuchemos al republicanos Sergi Sabrià para Europa Press nuestra posición ha sido claro

Voz 24 21:38 desde el desde el primer día es un no sino se

Voz 0946 21:41 cumplían dos condiciones y también

Voz 24 21:43 una mesa de diálogo político

Voz 1071 21:46 Illano sobre la aprobación sino sobre la simple tramitación de los Presupuestos el PDK ha lanzado recordemos mensajes contradictorios el sector pragmático se abre a permitir la tramitación el núcleo Puigdemont pista no Esquerra estaría entre los primeros los contrarios a presentar enmiendas a la totalidad pero también a cambio de gestos

Voz 3 22:04 el crónico del mundo un cambio político

Voz 1715 22:06 ante en Estados Unidos y hoy han llegado al Congreso los nuevos congresistas elegidos en las elecciones del año pasado más mujeres My mayor claridad más razas vamos a Estados Unidos Carlos Pérez Cruz causa América entra hoy en terreno desconocido

Voz 19 22:21 me la pena que se les diera NTT

Voz 1706 22:24 hace poco más de dos horas abierto a la legislatura número ciento dieciséis el Congreso de los Estados Unidos dos años por delante en los que los demócratas tendrán mayoría en una de las dos Cámaras la Cámara de Representantes desde donde pueden ejercer control directo sobre la administración Trump control inédito durante los dos años de mayoría republicana mañana ceremonial en el Congreso de los Estados Unidos con familiares acompañando a los nuevos congresistas y a quienes repiten mandato una cámara que incluyendo al Senado contará con ciento veintisiete mujeres el mayor número de la historia del país aunque sólo supongan el veinticuatro por ciento de todos los representantes de ellas ciento seis son demócratas

Voz 25 23:05 sí sí en nada Mané dicen servido en Ax Mika millonario está exhausto

Voz 1789 23:12 la veterana Nancy Pelosi de siete

Voz 1706 23:13 en ocho años será la presidenta de la Cámara de Representantes repite en el cargo y es la primera vez en que esto se produce más de sesenta años también es la más veterana de la historia en ejercer este cargo que está considerado como el de la tercera autoridad del país

Voz 11 23:27 actúe igualdad

Voz 1706 23:30 pero si esta misma mañana no descartaba un impeachment Donald Trump a la espera de lo que decida investigación del fiscal especial Robert Müller un impeachment que habría de llevarse a cabo o no siempre que las razones para ello dicho no sean estrictamente políticas

Voz 1715 23:42 algo más el aumento de la represión contra los disidentes en Cuba sobre el pasado mes de diciembre han detenido a ciento ochenta y tres opositores Victoria

Voz 1460 23:49 Murcia noventa y seis mujeres y ochenta y siete hombres han sido detenidos de modo arbitrario en Cuba durante el mes de diciembre por el régimen castrista la mayoría realizaba acciones pacíficas de protesta contra la reforma constitucional que el Gobierno cubano somete a referéndum el veinticuatro de febrero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dice que esa reforma no incluye ningún avance en materia de derechos humanos libertades esenciales es Alejandro González Raga director del Observatorio

Voz 26 24:16 así sí que me atrevería asegurar que va a suceder así porque ha sido la conducta del Gobierno siempre ha habido eh algún evento importante dentro entre un país pues la los picos de esa presión sedado se han disparado

Voz 1460 24:29 decía que ser recrudecer aún más la situación a medida que se acerca la fecha de la consulta

Voz 0578 24:34 eh hay un llamado no solamente te llamado

Voz 26 24:36 lo que nosotros estamos haciendo votar por el no hay también os damos un llamado al boicot del otro llamado a participar en la elección de osea que va a haber una movilización ciudadana yo creo que interesante

Voz 1460 24:48 conlleva un decreto el trescientos cuarenta y nueve que supedita cualquier acción cultural a la aprobación previa por parte del Gobierno

Voz 1715 24:55 así hemos llegado a las ocho veinticinco minutos siete y veinticinco en Ghana

Voz 28 25:01 sí

Voz 29 25:08 veinticinco Madrid buenas tardes la Comunidad de Madrid acaba dos mil dieciocho con treinta mil parados menos lo que se traduce en una caída del ocho por ciento de desempleados con respecto al año anterior

Voz 0464 25:20 por lo que comenzamos dos mil diecinueve con trescientos treinta y nueve mil desempleados en la Comunidad el Gobierno de Garrido celebra los datos que están por encima de la media nacional pero la patronal habla de desaceleración en la creación de empleo y los sindicatos siguen resaltando dos factores la temporalidad y la brecha de género un dato el cincuenta y ocho por ciento de los desempleados son mujeres Ángel Garrido presidente Francisco Aranda de la Confederación de Empresarios Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 30 25:47 por lo tanto Madrid es hoy el motor económico de España yo me alegro que estoy así por supuesto no pararemos hasta que no haya ni una sola persona que esté en paro pero habrá que tenemos la cifra histórica más alto de personas trabajando

Voz 0464 25:59 sin embargo tenemos que decir que la desaceleración

Voz 31 26:01 Cómica ya está aquí por lo tanto es momento de empezar a adoptar medidas dentro del diálogo social

Voz 32 26:07 que una parte de esa recuperación está basada en actividades estacionales en las ciudades que también por su propia naturaleza

Voz 6 26:16 vinculan a esa poca estabilidad

Voz 0464 26:19 en la capital el escenario uno del protocolo anticontaminación sigue activo iba a continuar también mañana ya saben limitaciones de setenta kilómetros por hora en el interior de la M treinta y en los accesos a la capital dentro de la M40 ocho veintiséis pura propaganda así define podemos el refuerzo que Metro de Madrid tenía previsto para estas fechas para Navidad el suburbano anunció un incremento de trenes de hasta el cuarenta por ciento los fines de semana y un refuerzo de cien personas pero las tablas oficiales lo desmienten por ejemplo el veintiuno de diciembre se preveía la circulación de doscientos treinta y dos trenes sólo llegaron al final de línea ciento cuarenta y ocho Alberto Oliver diputado de esta formación en la Asamblea

Voz 33 27:00 parece que no han vuelto a tomar el pelo una vez más ya que según los datos que tenemos el día veinticuatro de diciembre dejaron de circular un veintiuno por ciento a las nueve de la mañana y el día XXXI un veintisiete por ciento menos en hora punta ni siquiera tienen los maquinistas suficientes para cumplir con los horarios que dicen ya han vendido trenes que deberían estar funcionando a día de hoy es evidente que la gestión de Metro de Madrid es una mala gestión

Voz 0464 27:22 bueno desde Metro aseguran que hay momentos puntuales en los que pueda haber incidencias en algún tren que ralentice el servicio pero que se va recuperando el ritmo

Voz 1715 27:30 a lo largo de la jornada

Voz 0464 27:33 asociaciones de mujeres juristas consideran insuficientes las medidas impuestas por el juez al hombre que este fin de semana golpeó brutalmente a su mujer en Usera y que lo hizo en presencia de sus dos hijos le impuso una orden de alejamiento y una pulsera para controlar sus movimientos y esto supone según la Asociación de Mujeres Juristas Themis una minusvalía oración de la víctima María Durán vicepresidente de la asociación

Voz 34 27:55 si esta brutal paliza se la obviedad a un compañero de trabajo lo más probable es que hubiera dictado prisión provisional sin embargo en demasiadas ocasiones se resuelve con un simple alejamiento no es suficiente para proteger a la víctima

Voz 0464 28:17 la huelga de los trabajadores de de almacén de Amazon en San Fernando de Henares está dificultando ya las entregas que coinciden en plena con la plena campaña de Reyes los sindicatos cifran el seguimiento en un setenta por ciento y advierten de importantes retrasos por el desvío de pedidos a otros centros del país algo que la empresa niega Douglas Harper representante de los trabajadores en el comité de empresa hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 0578 28:39 esto luego el compromiso al cliente es ahora que llegan los fríos antes del día cinco se han visto comprometidos pensar que en nuestro centro estimamos que aproximadamente el XXXVII cuarenta por ciento en rondan esas cifras es es la producción nacional de los pedidos que salen de Amazon entonces con los seguimientos que hemos tenido entendemos que han habido afectación directa es sobre estos pedidos antes el día cinco o durante el día cinco

Voz 0464 29:06 y el Gobierno central insiste en que sumará los restos de Franco del Valle de los Caídos a pesar de la negativa del prior de la Basílica el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Emilio Silva ha pedido contundencia al Ejecutivo de Sánchez en La Ventana de Madrid

Voz 35 29:20 que hay una cierta permisividad con la familia igual que lo ha habido con el propio abad hay una sentencia de hace cuatro años que dicta que el hay una familia la familia de la Peña que tiene derecho a sacar los restos de los familiares que tiene dentro de la cripta

Voz 6 29:36 de lo allí los monjes benedictinos

Voz 35 29:39 han hecho un desacato a un juez durante cuatro años y el Estado no ha puesto

Voz 6 29:42 ninguno normas o