Hora 25 (04/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1667 00:22 muy buenas cómo están muy buenas tardes es como si hablara Vox pero con el acento de Pablo Casado el líder del PP ha hecho suyos los argumentos que el partido ultra utilizan su discurso sobre la violencia machista la equiparación de víctimas entre hombres y mujeres la alerta sobre las denuncias falsas o la denuncia de las subvenciones a organizaciones feminista

Voz 4 00:42 estás las víctimas de otro sexo en otro género también tengan esa protección que se intente limitar las denuncias falsas que se intente delimitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos agencias vinculadas a partidos políticos para lucrarse de la Salle

Voz 1667 01:04 casado ha puesto hoy especial empeño en poner en valor la lucha de su partido por los derechos de las mujeres al mismo tiempo que el PP se ofrecía

Voz 0047 01:11 a hacer las primeras concesiones a Vox

Voz 1667 01:13 cambio de sus votos en Andalucía aprobar ayudas para los hombres víctimas de violencia intrafamiliar esta misma tarde han vuelto a hablar los números dos de PP y Vox de todo menos de violencia de género o al menos esa es la versión que han difundido el PSOE por cierto quiere aprovechar el contexto para retratar a estos partidos de la derecha Rafael Simón

Voz 5 01:30 las vamos a convocar la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género para preguntar al señor casado y al señor Rivera si están dispuestos a desproteger a las mujeres españolas frente a sus maltratadores que a sus asesinos a cambio de poltronas en el Gobierno andaluz tienen que contestar a esta pregunta de una manera inmediata

Voz 6 02:30 no

Voz 1667 02:36 niños visten de azul las niñas de Rosa es la ministra de Familia Pedro Blanco

Voz 1715 02:40 así lo dijo ayer después de tomar posesión cientos de hombres han difundido en redes sociales imágenes suyas vestidos de rosa en Alemania del gobierno preocupado porque se ha dado cuenta unos cuantos días después de que comenzara a suceder se ha dado cuenta de que alguien ha estado filtrando datos personales de políticos periodistas y artistas a través de redes sociales

Voz 7 02:58 caen entendible ni unen indicó

Voz 1715 03:02 el Gobierno alemán asegura ha negado que se trate de información sensible pero lo cierto es que ese ataque informático ha dejado al descubierto datos privados a través de una cuenta de Twitter que ya ha sido clausura

Voz 1667 03:12 a las ocho y media deportes en Hora veinticinco Jorge Escorial buenas tardes

Voz 0047 03:14 qué tal buenas tardes ayer terminó la décimo séptima jornada de Liga con ese empate entre Villarreal y Real Madrid que deja al Madrid a siete puntos del liderato del Barça hay por parte del Villarreal les saca de la zona de descenso no hay tiempo para digerirlo porque ellas está jugando la decimoctava jornada desde las siete se enfrentan Levante Girona de momento gana el Girona cero uno con gol de Porto a las nueve también tenemos el español Leganés además dos partidos de Segunda también a las nueve Tenerife Elche Granada Albacete fuera del fútbol Euroliga Baskonia está abriendo ahora mismo setenta y cuatro sesenta y tres ante Fenerbahce a falta de un cuarto ya a las nueve tenemos el Barcelona Lassa Darussafaka también balonmano a esta hora empieza el España en Polonia de preparación para el Mundial y en tenis deja Roberto Bautista acaba de ganar a Novak Djokovic en semifinales espera rival del duelo entre Txiki Nati Verdi

Voz 1667 03:56 si el tiempo lo más destacado para las próximas horas seguirá siendo la niebla Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes viernes que ha sido tranquilo la niebla no se ha acabado de disipar de algunas zonas de Aragón y de Cataluña así como del Miño iban a volver esos bancos de niebla elevadores en algunos casos por tanto cuidado a la conducción en zonas de Huesca de Lleida del interior gallego y esta próxima madrugada el sábado por la mañana otras nieblas que se formarán en el tajo el cuadro Anaya el interior de Andalucía algunas nubes altas que entrarán por el Mediterráneo sin consecuencias noche fría sobre todo en las mesetas con heladas el fin de semana tranquilo no habrá lluvias nevadas y las temperaturas van a subir sobretodo a orillas mediterráneas el domingo atención con el viento que se reforzará entre Girona y las Islas Baleares y el domingo también en zonas del mar de Alborán pues es Empezamos Hora Veinticinco Pedro y la contraportada

Voz 1715 04:44 ahora vamos a dedicar a alguien a quién la broma la gamberrada lo que fuera le ha salido caro un hombre va a tener que pagar una multa de nueve mil euros por movilizar a Bomberos un helicóptero equipos de salvamento después de avisar de que su mujer se estaba ahogando realidad su mujer estaba trabajando Nos vamos hasta Lleida informa Maricel Benabarre

Voz 8 05:05 los hechos tuvieron lugar en abril pasado ya es ahora cuando se ha notificado la multa un individuo llamó al ciento doce alertando que su mujer había caído al río mientras intentaba cruzarlo en Torres de Segre los equipos de emergencia desplegaron un importante dispositivo tres vehículos doce bomberos un helicóptero puesto que el alertante había dicho que la mujer se estaba ahogando pero todo resultó ser un engaño ya que la mujer fue localizada poco después en su puesto de trabajo una gamberrada que va a resultarle cara al que la hizo puesto que la multa por haber obligado a desplegar todo ese dispositivo es de más de nueve mil ochocientos euros Éste es el penúltimo caso de falso aviso al ciento doce que se hace pagar en Cataluña el último es el de un buscador de setas que se había perdido Ica también era mentira en ese caso que

Voz 1667 05:50 el incidente la multa es de cinco mil

Voz 1777 06:42 cada vida tiene al menos una historia algunos las cuentan otros las ven para unos de otros los muchos libros esta semana

Voz 3 06:52 la visita a Santiago Lorenzo

Voz 1667 06:55 de hecho en Santiago quemó chufa hubiera sido elegida palabra del año por ejemplo por la Fundéu como muy pronto pero si un día la elige

Voz 0047 07:01 como palabra del año me va a dar muy igual en la madrugada del voto

Voz 3 07:05 el sábado las dos una hora menos en Canarias los muchos libros con Macarena Berlín

Voz 11 07:10 Cadena SER Cadena SER

Voz 3 07:15 veinticinco

Voz 12 07:18 Pedro Blanco bueno pues llegó el día en el

Voz 1715 07:20 el que el PP el líder del PP se puso a la altura argumental de Vox en el que Abascal acabó hablando por boca de Casado cualquier parte

Voz 4 07:30 que lo que proponga es que las víctimas de otro sexo de otro género también tengan esa protección que se intente limitar las denuncias falsas que se intente delimitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos agencias vinculadas a partidos políticos para lucrarse de las ayudas los partidos dentro de la constitución de la legislación de los acuerdos que ya están en vigor en España con pactos parlamentarios no mediáticos podrán sentarse a negociar ya mejorar esas

Voz 1715 08:10 bueno pues eso son los tres pilares sobre los que Vox construye su discurso sobre la violencia de género equiparar hombres y mujeres en su condición de víctimas difundir la idea de que abundan las denuncias falsas mucho más allá de lo que se reconoce y denunciar el uso de fondos públicos para financiar organizaciones feministas dicen ellos con fines ideológicos eso es lo que dice Vox es literalmente lo que hoy ha dicho Pablo Casado así que Vox a su manera conseguido marcar la agenda del Partido Popular y algo más porque también le ha forzado a hacer una primera concesión a menos a comprometer la con la que acaba confirmando la categoría de interlocutor y con la de que

Voz 1667 08:50 da carta de naturaleza al discurso

Voz 1715 08:53 la ultra el Partido Popular se dice dispuesto a aprobar ayudas para los hombres víctimas

Voz 13 09:00 para contentar a Vox

Voz 1715 09:02 esta tarde los números dos del Partido Popular de Vox han vuelto a hablar lo han hecho por teléfono Adrián Prado

Voz 1667 09:08 el PP argumenta que quiere que se proteja a todas las víctimas

Voz 0019 09:11 más independientemente de su sexo y edad y por eso reclama más garantías para los hombres que han sufrido violencia familiar los niños los abuelos y las parejas del mismo sexo un veinticinco por ciento de los casos según el PP que de esta manera asume también el discurso de Vox sobre las cifras de la violencia machista Pablo Casado

Voz 4 09:26 que no nos vengan con las cifras ya sabemos que el setenta y cinco por ciento de las víctimas de violencia

Voz 14 09:32 ya en el entorno del hogar son mujeres

Voz 4 09:36 pero también sabemos que hay un veinticinco por ciento de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres

Voz 14 09:41 en especial niños anoche

Voz 4 09:44 háganos pero también parejas homosexuales que tienen problemas con su otra o compañero o compañera Elia

Voz 0019 09:51 desde los populares asegura que el cambio en Andalucía se va a producir a pesar de que el PSOE lo quiera truncar echándole la cara las cifras de las víctimas de la violencia de género un asunto por cierto que no han abordado los secretarios generales de PDI Vox que hoy han hablado por teléfono y que han acordado reunirse el próximo martes para avanzar en un acuerdo que permita la investidura de Juanma Moreno

Voz 1715 10:09 cada vez que mienta no cada vez que aporten medias verdades habrá que acudir a los datos para que no se instale la percepción de que hombres y mujeres padecen la misma violencia merecen por lo tanto el mismo trato como víctimas para que no se construya una realidad Faye sobre las denuncias falsas sobre el despilfarro del dinero público en ayudas a organizaciones ideológicas dicen ellos que en nada ayudan a la mujer maltratada en fin acudimos a los datos ya lo hemos hecho los datos no han cambiado en las últimas semanas siguen siendo los mismos pero conviene recordarlos Adela Molina

Voz 0011 10:40 los datos del Poder Judicial dejan claro que las mujeres sufren más la violencia en la pareja y que es una violencia específica para empezar hay más mujeres asesinadas que hombres entre dos mil ocho y dos mil dieciséis el último año en el que hay datos comparables hubo quinientas cincuenta y cuatro asesinadas un ochenta y ocho por ciento frente a sesenta y siete hombres que suponen el doce por ciento Esas son las víctimas mortales pero Miguel Lorente ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género subraya que son sólo la punta del iceberg

Voz 15 11:06 entonces voz aproximadamente unas seiscientos mil mujeres según las

Voz 0011 11:09 pues sufren violencia en dos mil diecisiete los juzgados especializados condenaron a casi diecisiete mil hombres por violencia de género frente a sesenta y ocho mujeres se presentaron más de ciento sesenta y seis mil denuncias contra hombres y mil trescientas contra mujeres y sobre denuncias el último dato desde dos mil nueve se han presentado en España más de un millón doscientas mil por violencia de género según datos de la Fiscalía sólo en noventa y seis casos sea condenado Mujeres por denuncia falsa un cero coma cero cero ocho por ciento el porcentaje sube hasta el cero coma cero uno si tenemos en cuenta otros treinta y cinco casos en tramitación

Voz 1715 11:42 con el Partido Socialista de conel por tanto el Gobierno cree que este es un hilo del que tirar y que puede servir a la izquierda

Voz 13 11:48 para fortalecerse para rock

Voz 1715 11:51 Gerar una parte del terreno perdido los socialistas van a pedir que se convoque la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la violencia de género y lo anunciaba Rafael Simancas

Voz 1667 11:59 vamos a convocar la comisión de sí

Voz 1777 12:01 momento del pacto de Estado contra la violencia de género para preguntar al señor casado y el señor Rivera si están dispuestos a desproteger a las mujeres españolas frente a sus maltratadores y a sus asesinos a cambio de poltronas en el Gobierno andaluz tienen que contestar a esta pregunta de una manera inmediata

Voz 1715 12:24 mientras tanto PP y Ciudadanos avanzan en su negociación andaluza sin Vox en la mesa pero con Vox en otras negociaciones Pascal ayer pidió ser un agente formal en la negociación ya lo consigue de momento lo que se han hecho PP y Ciudadanos ha sido pactar la reducción del número de consejerías Nos vamos a Sevilla informa Ester Rodríguez

Voz 0592 12:45 las direcciones políticas del Partido Popular andaluz y ciudadanos han acordado hoy reducir el número de consejerías del futuro Gobierno andaluz y el número de delegados territoriales en las ocho provincias este ha sido uno de los primeros avances en las conversaciones sobre la estructura del Gobierno andaluz que mantienen representantes de ambas fuerzas políticas y que marchan por buen camino según afirma la secretaria general del PP andaluz Loles López el Gobierno de la Junta de Andalucía cuenta actualmente con trece consejerías número que se verá reducido si el candidato de los populares es investido presidente el día diez el jueves la presidenta del Parlamento andaluz Marta Bosquet realizará la ronda de consultas para poner cara al candidato o candidata a la presidencia por otro lado las negociaciones entre ambas formaciones siguen avanzando para concretar la estructura del futuro gobierno en Andalucía en torno a Vox la parlamentaria socialista andaluza Soledad Pérez reclama

Voz 1715 13:44 más al PP que no cambie las

Voz 0592 13:47 la vida de las mujeres en Andalucía por sillones de mando

Voz 1715 13:50 sí hubo un tiempo en el que los sondeos del CIS del Centro de Investigaciones Sociológicas abrían portadas habrían informativos hoy tenemos sondeo el primero después de las elecciones andaluzas encuesta con intención de voto que dice entre otras cosas que la derecha se reafirma pero que el PSOE resiste asistiría como el partido más votado este a este sondeo también dice que vos conseguiría menos del tres por ciento de los votos claro que es el mismo CIS que no predijo que Vox conseguiría doce escaños en Andalucía Óscar García

Voz 0011 14:22 ni extrapolan y reproduce el resultado electoral de Andalucía este CIS otorga escaso protagonismo a Vox en el Congreso de los Diputados a pesar de la fuerte irrupción en aquella comunidad donde por cierto no pronostico ni por asomo que la formación de Abascal llegaría a los doce diputados auguró un en el barómetro de diciembre Bosch ha subido un poco en intención de voto hasta alcanzar el tres coma siete por ciento pero no deja de ser la sexta fuerza política tendría la posibilidad de entrar en el Congreso a la cabeza se sigue situando el PSOE que aunque ganaría si hoy se produjeran elecciones lo haría bajando más de dos puntos con respecto a noviembre el PP se mantiene con poco más del día cinco por ciento de los sufragios y Ciudadanos se queda tercero Unidos Podemos y sus confluencias bajan más de tres puntos en todo caso se confirma lo que ha ocurrido en Andalucía venía registrando el propio CIS un auge de la derecha frente al desgaste de la izquierda el líder mejor valorado sigue siendo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez pero no llegan al cuatro les siguen por este orden Albert Rivera Pablo Casado Alberto Garzón Pablo Iglesias el CIS por cierto ha vuelto a cambiar su metodología para hacerla dicen más simple con datos primarios después de la avalancha de críticas por la cocina que se aplicaba

Voz 1715 15:30 en algún momento el FIS encontrará este CIS digo la metodología que le guste o que les sirva o que sea la más certera la encuesta mide las preocupaciones de los españoles es interesante saber qué es lo que nos inquieta porque de las preocupaciones nace el voto y el paro sigue en encabezando la lista

Voz 0011 15:49 si el paro sigue siendo el principal problema para casi seis de cada diez españoles y los políticos y la corrupción y el fraude ocupan el segundo y el tercer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos la instantánea es muy similar en este CIS con respecto a noviembre donde sí se recoge un repunte por la percepción que tienen los encuestados sobre la inmigración ahora ya es un problema para doce de cada cien españoles destaca también la subida leve eso sí pero subida en este ranking de la violencia hacia la mujer de los desahucios

Voz 1715 16:19 hay ahora mismo entra en los españoles una menor

Voz 0011 16:21 preocupación por la independencia de Cataluña bueno

Voz 1715 16:24 en este FIS al PP la risa ya al PSOE le da gusto dos reacciones Pablo Casado Rafael Simancas

Voz 4 16:29 conocido otro FIS que ya la gente Sodoma risa no ya cuando salen Fiz es casi como ver a José Mota en después de las campanadas no pero pero no deja de sorprendernos no el ataque déficit y del Gobierno este fin de Tezanos Premio Nobel de Estadística hoy nos viene con que el señor Sánchez el que no aprobar y los presupuestos resulta que sigue siendo Amos un líder interplanetario satisfaga

Voz 1777 16:56 porque los ciudadanos una ciudadanas de este país valoran muy positivamente el trabajo del Gobierno socialista estas encuestas son las más legítimas islas más creíbles que si hacen aquí no hay cocina aquí no hay trampa ni cartón aquí no hay estimación Hora veinticinco

Voz 1715 18:15 el vídeo sino lo han visto no tiene desperdicio escuchábamos a la ministra de Familia de Brasil gritar aquello era Nos global volver a recordar Francho Barón lo de los niños visten de azul las niñas visten de rosa

Voz 17 18:29 pues una especie de

Voz 1715 18:31 declaración de intenciones sobre cuál va a ser su política al frente de ese ministerio las últimas horas cientos de hombres se han sumado a una campaña en redes sociales en Twitter en Instagram en vestido de rosa entre ellos por ejemplo el candidato que compitió en las presidenciales convulso en Haro la primera movilización simbólica contra el nuevo Gobierno de Brasil y hasta ahí nos vamos Francho Barón Francho hora

Voz 11 18:52 saludos la nueva ministra de Mujer Familia y Derechos Humanos de Brasil la pastora evangélica da mares Alves destapó la caja de los truenos con esta proclamación poco después de tomar posesión de su cargo

Voz 6 19:03 no no ha dado prosirio

Voz 11 19:13 es una nueva era en Brasil dijo los niños se visten de azul y las niñas se visten de rosa una declaración muy clara de los valores más tradicionales según ella contra la ideología de género cuestionada por el canal Globo News dijo no arrepentirse de la frase lo que quise decir es que vamos a respetar la identidad biológica de los niños es un nuevo momento fue una metáfora las reacciones entre organizaciones de psicólogos y educadores y en las redes sociales no se hicieron esperar con un auténtico aluvión de críticas

Voz 1715 19:46 en Alemania la inquietud de la clase política que ha visto cómo algunos de sus datos personales sean difundido a través de Twitter después de un ataque informático de cierta gravedad igual que los servicios de inteligencia de policiales han tardado algunas semanas en darse cuenta hay políticos afecta a todos también periodistas o artistas Victoria García

Voz 1460 20:03 los datos empezaron a publicarse en las redes sociales antes de Navidades pero no llamó la atención de las fuerzas de seguridad alemanas hasta última hora de ayer los hackers han publicado miles de datos de políticos y de celebridades que incluyen números de teléfono y direcciones pero también algunos documentos altamente confidenciales como tarjetas de identidad información de tarjetas de crédito también se publicaron noticias privadas fotos de vacaciones y los datos fueron distribuidos como un calendario de Adviento por una cuenta de Twitter anónima ahora ya blanqueado la Oficina Federal de la canciller Merkel niega que se haya filtrado ningún tipo de información delicada

Voz 18 20:41 peligrosidad ABI tus no

Voz 1460 20:43 más allá del número de teléfono de la Cancillería algunas cartas de tinte poético decía el portavoz todos los partidos con representación parlamentaria menos el

Voz 0011 20:51 el ultraderechista Alternativa para Alemania al ámbito

Voz 1460 20:54 afectados por las filtraciones periodistas cantantes youtubers ya actores están en la lista de personajes pirateados

Voz 12 21:03 no

Voz 1715 21:03 historias de día información útil si usted va a viajar con Ryanair se avecina otra huelga el Gobierno ha fijado ya los servicios mínimos Eladio Meizoso

Voz 0011 21:11 estos servicios incluyen todos los vuelos con Baleares y Canarias en los días de la convocatoria el ocho diez trece de enero también el cincuenta y siete por ciento de los vuelos con aeropuertos peninsulares en que la alternativa de transporte implique un viaje de más de cinco horas y el treinta y cinco por ciento de los vuelos cuando ese viaje sea de menos de cinco horas esos mínimos habrá de aplicarlos Ryanair a su plantilla directa y a los tripulantes contratados a través de dos agencias externas que son dos tercios del total según los sindicatos en las huelgas anteriores Ryanair se adaptó a los mínimos oficiales cancelando una parte de los vuelos programados avisando a los pasajeros afectados a los que ofrecía un vuelo alternativo o la devolución del precio del billete pero no la compensación económica que establece la normativa

Voz 1715 21:56 en Barcelona el equipo de gobierno tiene que lidiar con un aumento realmente llamativo de la preocupación por la seguridad de los vecinos los últimos seis meses se ha disparado de tal manera que ha pasado a ser el primer motivo de preocupación después de diez años la oposición ha pedido en pleno extraordinario Barcelona Albert Prat

Voz 19 22:13 esta sensación de inseguridad de los barceloneses tiene una base objetiva según datos policiales los delitos en Barcelona han crecido un diecinueve por ciento en el dos mil dieciocho un día después de conocer el Barómetro municipal la oposición ha cargado con dureza contra la alcaldesa Chevy P de Katy Carina Mejías de Ciudadanos

Voz 1984 22:30 a señora Colau ha querido ser ella la que dirigiera la seguridad de esta ciudad creo que se ha demostrado que no lo hace bien de que es la seguridad para una ciudad que papel a hacer la Guardia Urbana tanto con temas de seguridad como con temas de convivencia

Voz 20 22:46 creemos que esta situación debe revertirse cuanto antes porque en ello va la buena convivencia entre barceloneses el respeto a la ley y el respeto a las ordenanzas

Voz 19 22:56 además de las críticas el PDK junto con Esquerra han presentado una propuesta conjunta en la que piden un Pleno extradición

Voz 0011 23:02 Mario para reprobar la gestión de la alcaldesa

Voz 1715 23:05 a las neveras segunda hora del programa Hoy literatura y gastronomía Severino Donate hola

Voz 0677 23:11 empezaremos contando cuentos un guía todos los cuentos son especiales y éstos también lo son los cuenta niños albinos de Mozambique y los han recuperado impreso ilustrado la editorial Libros de las malas compañías que está recuperando la memoria oral de las comunidades eh

Voz 1715 23:32 eso para arrancar el luego las tendencias gastronómicas que despuntan pueden marcar dos mil diecinueve entre ellas el efecto Trump el efecto Vox y la lechuga China hablamos de cocina si quieren saber de él que va en un rato con Pablo Morán y Carlos Cano Loire iré porque el efecto Trump en cocina acorde que a Gilad que puede ser sale en la tertulia de Hoy Emilio Contreras Cristina de la Hoz y Javier Aroca Éstas son para él las claves del día

Voz 0860 23:55 esto tiene que vender de San Telmo donde reside en la presidencia del Gobierno de Andalucía como para que el Partido Popular esté dispuesto a sacrificar el acervo común y democrático conseguido por todo contra la violencia de género que sonó violencia doméstica o en el hogar que es lo mismo violencia de género con mayúsculas terrorismo asesino contra las mujeres voz ha traído fatalmente a su territorio extrema derecha al Partido Popular y el Partido Popular no parece que le haga ascos aquí o en Ceuta hablando de inmigración en el lenguaje de la extrema derecha imbuidos como casado sabe del espíritu legionario mucho tiene que mandar San Telmo como para que ciudadanos permita que vos condicione el apoyo a la coalición a su visión totalitaria de la mujer muy poco tienen que va en la mujer para el PP para Ciudadanos para que considere sólo a la mujer una misa que vale para sentarse Santa

Voz 1715 24:50 así llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1667 25:04 hora veinticinco Madrid

Voz 0464 25:08 desde el sindicato sanitario Mads denuncia en la SER que las urgencias de varios hospitales en la Comunidad llevan dos días colapsadas coincidiendo con el inicio de los casos de gripe el doce de octubre la paz o los hospitales de Villalba Llinares tienen según este sindicato pacientes en los pasillos equipos sanitarios desbordados que están afectando incluso dicen a la salud de los trabajadores denuncian que incluso en La Paz han sido atendidos en las últimas horas por estrés la dirección de ese hospital asegura que ellos un día normal en urgencias que a esta hora hay cuarenta personas pendiente de ingresos y que se están dando muchas altas el portavoz de Madsen la paz Guillén del barrio ha respondido así hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 22 25:46 menudo cuajo

Voz 23 25:47 ahora en la dirección porque para ellos es lo normal porque pasa todos los años es que esto parezca en L'Hospitalet Sarajevo sin embargo no es normal está muy lejos de ser la aceptable entonces efectivamente esto Un día normal en urgencias en invierno que es el colapso absoluto entre el allí les quiero yo ver que se trae ganan su madre cuando enferme una tarde de invierno pero que no digan que su madre que digan que es un ciudadano normal íbamos a ver si toman medidas no las toman entonces

Voz 0464 26:16 cuarto día de protocolo anticontaminación en la capital del nivel uno que seguirá también mañana con límite de ser nota de setenta kilómetros por hora en la M treinta en los accesos a la capital en la M cuarenta que hoy ha coincidido con la operación salida por el puente de Reyes vamos a comprobar cómo es hasta ahora el tráfico o en las carreteras de la región DGT Jorge López buenas tardes

Voz 0752 26:36 buenas tardes pero a primera hora de la tarde estaba más agitado el tráfico pero hasta ahora tan sólo nos quedan dos accidentes que complica la circulación uno la M once en el entorno de Manoteras en dirección a la M40 con entre uno y dos kilómetros de retención y el segundo el más grave la A42 en paro la de salida de la capital con ocho kilómetros de retención el resto como decimos normalidad

Voz 0464 27:02 ocho veintisiete en febrero comenzarán las obras de la nueva plaza de España de la capital que estará finalizada en dos mil veinte con un presupuesto de más de sesenta y un millones el tras el trabajo transformará la imagen de este céntrico enclave será más verde se plantará para ello más de mil árboles nuevos y habrá más espacio para el peatón se conectará la plaza a través de un corredor verde con lugares cercanos como los Jardines de Sabatini o el parque de lo es

Voz 24 27:25 este también se alargará el túnel de Bailén

Voz 0464 27:28 esta Ferraz is ampliará las aceras en la calle

Voz 24 27:31 la de San Blas

Voz 0464 27:33 el Partido Popular y Ciudadanos se han referido al pacto en Andalucía y a las exigencias de Vox de equiparar la violencia a las mujeres con la violencia a los hombres sobre las condiciones este partido de extrema derecha el presidente Ángel Garrido dice que su formación no va a cambiar de posición en este asunto desde Ciudadanos Begoña Villacís asegura que su partido no pondrá en juego la lucha contra esta lacra

Voz 0177 27:54 lo que algunos partidos les falta experiencia y seguramente queriendo hacer planteamientos pueden tener algún fondo razonable un aspecto muy parcial pues lo expresan francamente mal pero la puesta al Partido Popular es inequívoca llegó no vamos a cambiar nuestra posición porque otros partidos tengan una distinta en esta materia

Voz 8 28:08 Ciudadanos apoya el documento que hemos firmado con todos los puntos que hemos firmado incluido aquello a quien punto que es conducentes a reforzar la lucha contra la violencia eso es lo que hemos pactado eso es lo que están del documento

Voz 0464 28:23 y en Alpedrete el alcalde ha dictado un bando municipal para aclarar que no se va a realizar ningún macrobotellón en la víspera de Reyes en esta localidad lo hace después de que se haya extendido por redes sociales y de forma viral un cartel anunciando un botellón con el logo del consistorio Raquel Fernández

Voz 1315 28:39 en el bando del alcalde Carlos García Page haberse asegura que se está difundiendo por redes sociales la convocatoria de un macrobotellón en la plaza de las columnas con el mensaje textual de parking del facha y que ha incluido de forma fraudulenta en el cartel el logo del Ayuntamiento por ello ha informado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana

Voz 25 29:01 habían puesto en el Ayuntamiento en el en la convocatoria entonces habría que dejar claro que el ayuntamiento ni convocaba neutralizado de secuenciación

Voz 1315 29:10 el Ayuntamiento lo que sí que ha convocado una fiesta en la carpa municipal para la que se han distribuido entradas

Voz 0464 29:15 el ambiente de Reyes ya en la capital esta tarde sus Majestades se han paseado por distritos como Usera Tetuán o Villa de Vallecas mañana será la gran cabalgata que arrancará a las seis y media desde Nuevos Ministerios y que contará finalmente con la presencia de la alcaldesa con Manuela Carmena que hace dos días abandonó el hospital donde estuvo ingresada en cuanto al tiempo lo están notando frío que continuará todo el fin de semana se mantendrá sábado y domingo la alerta por frío en la Comunidad esperan que las mínimas alcancen los menos dos grados con esto llegamos a las ocho y media que pasen en feliz fin de semana

Voz 26 30:04 el odio veinticinco Deportes

Voz 0047 30:12 hola qué tal aquí empezamos hora25 deportes gracias por escuchar ya hagas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web Cadena Ser punto com otro tropiezo del Real Madrid ayer en Villarreal se queda el equipo de Solari a siete puntos ah pero es que sin tiempo recuperarnos tenemos en directo la décimo octava jornada de Liga desde las siete se juega un partido en el Ciudad de Valencia Levante Girona José Manuel Alemán cuéntanos muy buenas

Voz 27 30:35 hola qué tal muy buenas tardes llega el Girona coro colado gracias a los marcados por Portu y hace un instante el marcado por Alex García al votar una falta en la frontal de varias esfuerce que Postigo haya visto la antoje tanto levante ese jugando con un futbolista menos adelantaba en el minuto treinta y uno de la primera mitad del conjunto gerundense gracias al gol marcado por Portu empatar en el minuto de la segunda parte José Luis Morales para el conjunto granota ya que tan sólo como un instante volvió a la Roja en la ejecución de la falta Godall afronta ordenaría Alex García volvía a poner por delante al Girona Reus es de Sacristán estamos en el minuto setenta y cinco de partido en Orriols Levante uno Girona dos

Voz 0047 31:11 a las nueve Se juega el español Leganés tenemos novedades Raúl González hola qué tal Escorial muy buenas calienta los dos equipos sobre el césped de Cornellà El Prat y quiero el Espanyol romper la racha de seis derrotas consecutivas yo empezar en el dos mil diecinueve con victoria el once blanquiazul destacan el regreso de más Roca y Óscar Melero en el centro del campo y arriba como no lo fían todo a Borja Iglesias el pichichi del equipo hermoso Javi López y Granero son las bajas que tiene Rubi y enfrente tendrá un Leganés con diecinueve puntos que quiere buscar el décimo partido sin perder entre Liga y Copa baja sensible en el centro del campo para Pellegrino que no podrá contar con Rubén Pérez y su lugar lo ocupará el catalán Gerard Bumba Barranca las nueve este español Leganés y lo pitará González González Francia Raúl Euroliga acaba de terminar el partido de Baskonia en Turquía cuéntanos Kevin Fernández hola

Voz 22 31:58 hola Escorial buenas tardes hace un momento acabo de caer por nueve puntos Kirov les Baskonia en la pista del Fenerbahçe esto sí ha hecho un partidazo compitiendo ante el campeón de Europa con sólo ocho jugadores y reponiendo sea desventajas de hasta seis puntos en el tercer cuarto porque le ha entrado todo al Fenerbahce entonces de dieciséis en triples Él lo estuve unos veinticinco minutos a P a pesar de ello se ha rehecho el equipo vitoriano es un punto pero los turcos han sido mejores al final liderados por Niccolo Melis Costas es Lucas Fritz pese líquida tome todos ellos Crecemos juntos El mejor Baskonia Extragón Seal veintidós puntos pero derrota noventa y seis a ochenta y siete en la cancha del Fenerbahçe

Voz 0047 32:35 gracias que viene a las nueve Barcelona Lassa Darussafaka hay también tenemos en directo balonmano preparación para el Mundial España Polonia Diego González muy buenas

Voz 0497 32:44 hola muy buenas de momento van bien las cosas España catorce Polonia doce en cuanto asumido un poquito su intensidad en defensa de tres goles se mucho pero el protagonismo para los extremos así que España que está con muchos recursos en ataque muy bien a la selección en esta primera mitad minuto veinticinco recorta ahora diferencias Polonia España catorce Polonia dos

Voz 0047 33:01 gracias Diego ese es el directo ahora mismo y en nada también tendremos dos tres a las nueve Tenerife Elche Granada

Voz 28 33:06 Albacete B ayer lo que os decía él

Voz 0047 33:08 pinchazo del Real Madrid aunque para Solari ni tan mal

Voz 29 33:11 venimos con la intención de ganar claramente tuvimos el partido en otro

Voz 1667 33:14 la mano llevamos un punto bueno a Ramos

Voz 29 33:17 punto y seguiremos con seguiremos compitiendo tenemos otro partido dentro de

Voz 1667 33:20 otro partido estoy tres días o a Solari elevar el empate

Voz 0047 33:23 pues perfecto a lo mejor también el empate le vale abordadas el domingo ante el Barcelona lo que sí que no va a hacer al menos eso ha dicho hoy ha sido marcar de alguna forma especial a Leo Messi

Voz 30 33:31 es decir el mejor como todo el mundo sabe cuando Messi está bien es muy complicado es dificilísimo que se ha intentado frenar a este jugador de de todas formas posible incluso con marcajes individuales así es muy complicado

Voz 0047 33:46 en tenis Roberto Bautista ha ganado a Novak Djokovic en las semifinales de Doha espera rival de la otra semifinal entre chiquitito y Berdych y como siempre para el final vuestros mensajes al Whatsapp del programa seis ocho nueve cuatro nueve cuatro ocho dos

Voz 31 33:57 hola buenas de muy coherente ha jugado andaluz ICO es una pena que no estoy jugando siendo cambie de del último campeonato de Europa parece mentira que que llegó un sueño y que lo ponga ahí que lo coja ir a parte impone la buena porque vamos he jugado con poco con poco decide de sigue una eliminatoria a un partido pues osea que se pongan las pilas porque sino

Voz 1777 35:24 buenos Xisco IMA más

Voz 0047 35:32 el Real Madrid que amanece casi sin tiempo para preparar el partido del domingo seis y media ante la Real Sociedad con ese mal momento de los pesos pesados del equipo y con la enésima lesión de la Belle Javier Herráez hola

Voz 1667 35:43 qué tal tales Così eh la verdad es que el equipo no jugó bien la segunda parte la primera remontó hizo lo más difícil la segunda se echó atrás Si bueno en Huesca consiguió la victoria también ante el Rayo pidiendo la hora sacó los tres puntos pero ayer justamente empató el Villarreal con un grandísimo Santi Cazorla mal muy mal Marcelo que es un coladero por la banda izquierda a le falta muchísimo Modric con gripe lo intentó y lo hizo bien e Isco en la segunda parte cuando por el centro esa socio fue de lo mejor del Real Madrid Solari bastante mal en los cambios no yo con la tecla y al final el Madrid se deja dos puntos muy importantes hay que destacar que lo de mañana sabremos el alcance de esa lesión que esperar siempre un tiempo hasta que baje la inflamación pero en principio no parece grave estará unos diez días de baja y ojalá que Luka Modric se recupere porque Madrid juega recordemos el próximo domingo en el Bernabéu ante la Real a las seis y media de la tarde

Voz 0047 36:36 gracias Javi mejor esta la cosa en el Barcelona líder de la Liga el domingo veinte cuarenta y cinco ante el Getafe hoy entrenamiento a puerta abierta con once mil personas en el Miniestadi y ojo porque cierra la primera cara nueva de cara valga la redundancia al mes de junio sigue Rodríguez

Voz 1906 36:52 qué tal muy buenas pues sí según hemos podido saber el Barça está a punto de cerrar el fichaje de un central francés Jean Clair todo tipo de Toulouse diecinueve años que fichará gratis porque termina contrato la incorporación es inminente por lo que nos explican to divo es considerado un futbolista con mucha proyección e potente físicamente muy

Voz 1715 37:16 todo rápido con buena salida de balón desde

Voz 1906 37:18 acción deportiva Nos aseguran que ese un fichaje con mucho potencial y que tiene un riesgo bajo porque insisto vendría eh gratis y al margen de eso en el Barça siguen esperando a que Adrian Ramot eh cumpla con su palabra termine firmando el acuerdo con el Fútbol Club Barcelona pero como está reciente el caso Griezmann mantienen la prudencia a la espera de que como digo se concrete ya oficialmente la la firma de un acuerdo por otro jugador que en principio también vendrá

Voz 0047 37:46 la gratis al Barça en el mes de julio gracias sí que el atléticos entrenado en el Cerro del Espino ya con el trofeo de mejor equipo del mundo ayer le entregaron el Globe Soccer el Globe Soccer en Abu Dhabi al Atlético en la previa de una gran prueba en el Pizjuán Pedro Fullana buenas tarde

Voz 0760 37:59 muy buenas si el Atlético saca pecho ese reconocimiento internacional porque arranca un año complicado pero un año ilusionante con este dos mil diecinueve en el que la Champions está marcada en rojo en el calendario aunque la eliminatoria ante la Juventus es una pieza importante en el camino para llegar a la posible final en el Metropolitano Gil Marín ha hablado precisamente de esta eliminatoria que él ve muy igualada

Voz 0451 38:21 Ronaldo es my friends we Ronaldo es mi amigo fue mi vecino en Madrid y le tengo un gran aprecio son dos entrenadores similares fuertes en tácticas y también en defensa y en general son dos equipos muy buenos

Voz 0047 38:33 también en ataque con grandes delanteros como Cristiano como rival

Voz 0451 38:37 Diego Costa o Antoine Griezmann será una eliminatoria igualada y muy emocionante

Voz 0760 38:44 que eso será entre febrero y marzo antes toca la Liga el partidazo este fin de semana en Sevilla sino en insiste en Saúl como lateral zurdo en Juanfran en el diestro con Correa en punta de ataque junto a Antoine Griezmann

Voz 0047 38:58 pues eso del Atlético de Madrid y su rival sábado domingo cuatro cuarto perdones el Sevilla que se ha metido hoy a veinte mil seguidores en el Pizjuán hijo también porque suena un delantero de gran nivel para este invierno Santi Ortega

Voz 1870 39:10 qué tal muy buenas sí a jornada de puertas abiertas el entrenamiento y más de veinte mil personas para asistir al penúltimo día de trabajo antes de abordar el partido del próximo domingo contra el Atlético y efectivamente después de la salida de Muriel se busca ahora un delantero empiezan apuntando alto quieren conocer la situación de Morata en el Chelsea la posibilidad de conseguir una cesión no es algo fácil pero nada más que escuchar alabanza de Machín está claro que es un jugador que le encantaría

Voz 1894 39:36 bueno yo creo que sus números dicen que que es un futbolista eh importante a nivel mundial e cuando estuvo en el Real Madrid y sobre todo en la Juve pues demostró que es un gran goleador ha estado en la selección española yo no voy a contar nada que que todos vosotros no sepáis porque es un jugador subirá

Voz 0047 39:56 demente conocido pues Morata que le gusta al Sevilla gracias Santi en el mercado de fichajes en este caso de salidas el Huesca de vuelve a ese miedo al Villarreal Luisa va días buenas tardes

Voz 0752 40:05 qué tal buenas tardes efectivamente Francisco lo ha confirmado hoy así en la rueda de prensa previa al partido de mañana con el Betis asimismo no entra en mis planes

Voz 34 40:14 el club el que tiene que solucionar ese tema que entendamos que debe seguir el camino de los valores de Vestuario y bueno yo entendía ánimo Rubén quizá no estaba aportando esa palabra que necesitamos

Voz 0047 40:24 hay que recordar que está cedido por el Villarreal así que los dos clubes están hablando de su salida y regreso al conjunto castellonense gracias Luis Se miedo que vuelve al Villarreal del que salen otros dos jugadores Sansone is Soriano Xavi Isidro qué tal

Voz 35 40:36 hola qué tal muy buenas así efectivamente estamos ya no esté aprobado definitivamente esa posibilidad Habana jugarse heridos en la feria en el Bolonia eso sí expedidos con opción de compra lo que no sabemos es seguro Sí obligatorio no todo hace indicar que en el café de Sansone será obligatoria en el caso de Roberto Soriano no las cifras en la operación Sansone nueve millones de euros en la de Roberto Soriano once lejos de los catorce que pagó el Villarreal hace dos temporadas y media por cada uno de los futbolistas

Voz 0047 41:01 Nadia Xavi menos veinte

Voz 12 41:03 el trece de octubre de mil novecientos setenta y dos

Voz 1715 41:38 pues B

Voz 0047 41:53 hoy dos partidos de Primera sigue ganando el Girona uno dos al Levante mañana otros tres empezando por el de la una del mediodía en el José Zorrilla Valladolid Rayo Vallecano Carlos Marx Carlos Raúl Martínez muy buena qué tal

Voz 36 42:04 buenas tardes en un partido de grandes oportunidades para el Rayo porque puede certificar su mejor ayudaron saltito que lo dejaría casi al borde de salir de la zona de descenso y para el Valladolid porque de ganarle metería once puntos de ventaja un rival directo como es el equipo de Míchel uno Deportivo los locales sin grandes novedades aunque volverá Tony al once en ataque tras haber superado la gripe que lo dejó KO en San Mamés en el Rayo es baja impopular que cumple ciclo de tarjetas el partido a la una lo va a pitar Cordero Vega no hace falta que te diga Scud que hace mucho frío hemos llegado de madrugada a los ocho grados bajo cero pero por lo menos a la hora del partido lucirá el sol en Zorrilla Gracia

Voz 0047 42:39 las Carlos Raúl y ojo porque tenemos no

Voz 12 42:42 novedades en el partido del Levante alemán

Voz 27 42:46 ha marcado el Levante ha marcado cuando jarra empaque Alfar culo en el mítico encuentro a ella una falta botada coros post caña las justo en la frontera había SICA y allí en un club de rectas de fieras mezcla de los fracasos que Andújar Farga momento tarde de nuevo le igualara a un partido que prácticamente se le escapaba al conjunto de Paco López ochenta y siete

Voz 28 43:09 pero empatados por tanto el Levante con un hombre menos mañana seguimos a las cuatro y cuarto tenemos el Alavés Valencia Ximo más mano última hora muy buenas hola muy buenas va al Valencia con ganas de conseguir según la segunda victoria consecutiva ir que no sea lo del Huesca ya que el gol de Pizzi en el minuto noventa y tres Flor solamente de una mañana de invierno así que con ese objetivo Marcelino va a viajar a Vitoria rico

Voz 0047 43:35 perdemos seis puntos tiene más el equipo de Abelardo que el de Marcelino el Alavés que no ha perdido en casa dos bajas por sanción tiene el Valencia calle Carlos Soler tres por lesión que le encontró vía eagle en el Alavés dos bajas por sanción también Duarte y Wakaso dos por lesión Rodrigo Eli Civera y tiene la duda de Adrián Marín no se va a saber hasta mañana si va a jugar o no como te decía Marcelino en quince segundos ha dejado claro

Voz 0760 43:58 que hay que ganar un mensaje directo

Voz 7 44:02 al entorno nos certificar ya una racha de dos victorias consecutivas ganar en un campo muy difícil aumentar nuestra confianza cuando digo nuestra digo de los propios futbolistas todo un entorno absolutamente absorbido por la negatividad

Voz 12 44:20 Ximo a las seis y media no

Voz 0047 44:22 hay fútbol si a las nueve menos cuarto Huesca Betis and

Voz 12 44:25 pues sí hueca bético la primera noticia que

Voz 37 44:27 nieve al Betis tenía vuelo para Huesca ya ha tenido que desviarse a Zaragoza así que primera complicación para un horario también complicado el partido de mañana en el equipo de Francisco que busca su primera victoria después de la primera jornada mucha ya desde que la consiguió con Gayá recuperado en el caso del con las ausencias de Juniors Sidney y Sergio León gran

Voz 0047 44:46 Peas a en Segunda pues mira no

Voz 28 44:48 hace una semana más el Reus porque el juez de disciplina de la Liga sanciona el Reus casi con todo lo que se le puede sancionar pero eso sí le mantiene en competición aunque la AFE ha emitido un comunicado para pedir a la Federación

Voz 0509 45:01 el Reus no juegue Paco Hernández si el Reus no puede inscribir jugadores ni forma parte ni de ningún organismo de la Liga hasta que no regularice los pagos de las nóminas pero como dice Escorial el juez de disciplina de la Liga si le mantienen competición y de hecho el Málaga ha recibido una notificación de que el partido se va a jugar y además el club andaluz quiere jugarlo pero

Voz 22 45:19 esta tarde se ha emitido un común

Voz 0509 45:22 pero en el que dice que tanto ellos como los jugadores del Reus han pedido a la Federación que el partido no se juegue porque ente otros aspectos que destacan en el comunicado la situación del Reus dicen

Voz 28 45:32 es de clara inferioridad gracias Paco precisamente la Liga Un dos tres también vuelve la competición dos partidos que comienzan en quince minutos en el inodoro Tenerife Elche y muy buenas

Voz 22 45:44 hola qué tal buenas tardes Escorial falta menos cuarto hora efectivamente para que se dispute ese encuentro Tenerife Elche partido que viene marcado por el protagonismo que ha dirigido vuelve una leyenda el tinerfeñismo un futbolista que marcó once goles hijo artífice del último ascenso a Primera División y que va a recibir homenaje en los minutos previos al comienzo de la cocina da además en el Tenerife que prueba la remodelación de la plantilla nombres propios se marcharon del conjunto de José Luis Oltra ha sido traspasado al da la forma de los millones de euros la cosa marcha Avendaño al Universidad de Chile así que pulverizado el conjunto local que juega con se que viene en mejor situación en la tabla clasificatoria ganas de Rice pondrá tierra de por medio por sexto a los puestos de emergencia en minutos evidentemente marcado por las fechas navideñas ahora aflojar tratan el estadio Rodríguez López ese partido que abre la jornada en la Liga uno tres el Deportivo Tenerife contra él se Club de Fútbol y el gran

Voz 28 46:30 partido de la jornada sin duda alguna primero contra segundo en Los Cármenes Granada Albacete Luis Ruiz muy buenas

Voz 38 46:36 buenas noches pesimistas la corona del seguro te diría John a equipos para querer asaltar esta primera plaza y puede ser campeón los resultados en esta jornada un equipo el rojiblanco en el que va a tener abrigan Ramos de la Edad de Bronce lunes presentará una buena entrada noche fría en la Alhambra en la ciudad de la Alhambra parece ganaba el dos tiros