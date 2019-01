Hora 25 (04/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1667 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

ahora que se acercan los reyes les proponemos las historias de unos niños a los que la vida no se lo pone fácil precisamente vamos a dedicar unos minutos a escuchar las voces de niños albinos y sus familias en Mozambique hablaremos para ello con la escritora y editora de un libro de cuentos que narra esas historias y también con su ilustrador como cada viernes en el tiempo que pasamos en la cocina les vamos a contar cuáles son las tendencias gastronómicas de este año

Voz 1071 00:52 hola Pablo buenas noches los secretarios generales del PP y de Vox han hablado ya esta misma tarde esos partidos tendrán una reunión formal de trabajo el martes que viene avanzan hacia un acuerdo después de que Pablo Casado asuma el lenguaje de Vox respecto a la violencia machista habla de violencia doméstica y toma expresiones literales prácticamente del partido de Santiago Abascal la víctima de otro sexo el otro género también tengan esa protección se intente limitar las denuncias falsas que se intente limitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos agencias Bin coladas a partidos políticos para lucrarse de las ayudas según los últimos datos del Poder Judicial las mujeres asesinadas suponen el ochenta y ocho por ciento del total de víctimas en nuestro país mientras los hombres no son en el doce por ciento de los casos aparte

Voz 1667 01:42 desde las diez ampliaremos esos datos que contrastan con el discurso de Casado

Voz 1071 01:46 le preguntaremos a la magistrada iban a Redondo que pertenece a juezas y Jueces para la Democracia

Voz 1667 01:50 desgrana haremos además otras cifras que han sido noticia este viernes las del barómetro del CIS

Voz 1071 01:54 apuntan que el PSOE cae pero ganaría las generales y mantiene la distancia con el PP que al igual que Ciudadanos se mantiene podemos es el grupo político que mascan la encuesta describe el avance de la derecha Vox subiría pero está por debajo del tres por ciento mientras la izquierda se desgasta

Voz 1667 02:10 importante porque para este barómetro el CIS ha vuelto a cambiar de metodología

Voz 1071 02:13 allí el PP compara las encuestas de Tezanos en el CIS con los programas de humor en el PSOE sostienen que el sondeo no tiene trampa ni cartón nos contarán qué efectos tienen estas criticadas modificaciones en a la lista de La Vanguardia Carles Castro y el presidente de la empresa Metroscopia José Juan Toharia

Voz 1667 02:28 las bolsas que empezaron la semana con pérdidas acaban con sus mejores registros desde hace tiempo

Voz 1071 02:33 para el Ibex treinta y cinco que hoy se ha anotado dos puntos y medio ha sido el mejor día desde abril del año diecisiete en general ha sido un buen día para los mercados en especial

Voz 1667 02:41 a Wall Street de hecho los analistas atribuyen Eldad

Voz 1071 02:43 eso a los buenos datos del paro en Estados Unidos ya su acercamiento con China

Voz 1667 02:47 Estados Unidos nos vamos porque acaba de hablar Donald Trump después de entrevistarse con los líderes del Congreso

Voz 1071 02:52 el cierre parcial del Gobierno se alarga ya más de diez días aunque estatales ha producido un avance lo parece gran cosa pero es al menos un paso han creado un grupo de trabajo mientras trampa avisa de que el cierre puede alargarse durante años en Washington está Carlos Pérez Cruz

Voz 2 03:07 dos horas de reunión yo el único acuerdo de seguir negociando cierre parcial de gobierno el cuarto más largo de la historia del país continúan Estados Unidos después del fracaso de la segunda ronda en esta semana la Casa Blanca entre Obama y los líderes demócratas y republicanos del Congreso dice Eric y brutal con el programa ya se veía venir a la salida de la reunión es senador demócrata Chuck Schumer señalaba que el presidente ha dicho que el Shut down podría durar meses o incluso años una declaración confirmada por el propio presidente minutos después We te de la falta de optimismo de los demócratas aún Trump que consideraban muy productiva la reunión de la que lo único claro que ha salido es que durante este fin de semana continuarán las negociaciones con el vicepresidente Mike Spence presidiendo una mesa de trabajo entre delegados de ambos partidos que podría cambiar el rumbo de las negocios bien es difícil responder Frank firme en sociedades

Voz 1667 07:16 primero fue Senegal le siguió el Sáhara y ahora nos llega la voz de Mozambique

Voz 19 07:20 es un día difundieron Valdeoro Un total de queremos para es la

Voz 1667 07:31 toros de las malas compañías sigue ampliando la colección de su serie negra de libros que no tienen nada que ver con la literatura policiaca sino con la recuperación de la memoria oral de las comunidades negras ya iba a nuestro primer regalo de la noche el cuento que un día salió de la boca de una niña albina de Maputo se llama Cristina Macaya y aquí lo hemos reproducido a nuestra manera

Voz 12 08:01 el Consejo y la serpiente eran amigos y un día El Conejo le dijo a la serpiente hoy amigo vamos a hacer un juego para ver quién gana está bien y cómo

Voz 1071 08:10 es el juego

Voz 12 08:11 vamos a mirarnos uno al otro sin cerrar los ojos y el cierra los ojos pierde de aquí

Voz 20 08:16 todo juguemos la serpiente y el conejo

Voz 12 08:18 es un el uno enfrente del otro y comenzaron a mirarse fijamente los serpiente cansado de tanto mirar vivirá se quitó la piel hice fue el conejo cómo veía la piel de la serpiente pensaba que la serpiente seguía ahí así que siguió unirá mirando tanto pero qué se le pusieron los ojos rojos se disolvieron de las órbitas y es por eso por lo que el conejo tiene los ojos rojos y saltones pero los Sierra ni para dormir no vaya a ser que que gane las serpientes

Voz 1667 08:51 bueno pues así se abre el libro Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique Ana Cristina Herreros es narradora editora escritora autora

Voz 20 09:01 Rico lectora de los cuentos de este libro

Voz 1667 09:04 buenas noches Ana Cristina Daniel Torneros responsable de las ilustraciones que los acompañan Daniel buenas noches buenas noches además con con la colaboración de los niños albinos no que se transformaron artistas y participaron contigo en los talleres tengo entendido sí

Voz 21 09:18 siempre en esta colección que tenemos en libros de las malas compañías siempre trabajamos con niños con mujeres para que hagan las ilustraciones de los libros de de sus propios cuentos y Ana dos mil del en África han ido pasando de abuelos

Voz 1667 09:31 nietos por vía oral Icon la lengua las historias que han convivido con los pueblos que transmiten exactamente estos cuentos

Voz 22 09:39 bueno estos cuentos hablan de del poder de la gente que no tiene por eso los protagonistas son en el caso del Sahara el erizo y en el caso de Mozambique el conejo el conejos un animal que no tiene garras no tiene dientes no tiene fuerza no tiene volumen pero es capaz de sobrevivir gracias a su inteligencia hay de esto hablan los cuentos populares de África del poder que tenemos

Voz 1667 10:01 en este caso os habéis trasladado a Mozambique ellos centrales en los relatos de los albinos y su entorno por qué

Voz 22 10:08 pues los albinos son una comunidad bastante desfavorecida en África porque mucha gente piensa que son espíritus por el color de su piel en principio se pensaba que daba mala suerte pero esta situación se revirtió porque los traficantes de órganos vieron la oportunidad de conseguir órganos de una manera más fácil Ile convencieron a los hechiceros de que los albinos daban buena suerte así que son capturados mutilados is las partes de su cuerpo se destinan a hacer amuletos que trae la buena suerte así que no tienen una situación como puedes imaginar muy difícil además de sus problemas visuales además de sus problemas de cáncer de piel porque vivo en un lugar donde el sol es abrasador ellos no relaciona las heridas que les salen en la piel con el cáncer creen que es por comer pescado y por esa razón tampoco se cuidan de sol me van a los médicos para que los cubren de esas heridas fue cáncer tienen un índice de mortandad bestial

Voz 1667 11:07 oye cómo se eliminan esas creencias que sustentan que los albinos son en fin espíritus todo esto que nos has contado

Voz 22 11:14 pues nosotros intentamos hacerlo con la publicación de este libro porque la idea es mostrar que son seres humanos lo que nos define como humanos es el humor la capacidad de reír porque los animales no se tampoco y otra cosa que nos define como seres humanos lo que nos caracteriza que es privativo de ser humano es la capacidad de fabular eso que llamamos literatura y queremos mostrar con este libro que los albinos son gente porque cuentan cuentos porque tiene literatura lo mismo que el resto de la gente de Mozambique debe de África del mundo

Voz 1667 11:44 Daniel cómo ven los albinos su propia condición esta vida que no sacaba de

Voz 21 11:49 de de describir Ana bueno ellos lo toman con pues un poco como ha contado no con una resignación para ellos el el ser albinos es algo como que les ha llegado no por diferentes motivos absurdos y por eso mismo no tienen una capacidad de enfrentarse a sus problemas y enfrentarse a pues esa taparse del So Ho la taparse de de de todos estos problemas que les va creando pues las condiciones ambientales lo por ejemplo los niños que nosotros hemos trabajado mucho con ellos y bueno

Voz 1667 12:20 ese taller no en el que existan esas que hemos hecho

Voz 21 12:22 las ilustraciones muy al principio lo que hemos querido es que los niños de todo el libro está

Voz 0335 12:28 cartones que hemos pintado de blanco no

Voz 21 12:31 trabajar con materiales que ellos pudieran tener ahí a su disposición y todas estas cartones sí que los hemos pintado con los niños albinos en unos talleres alucinantes donde donde solamente había albinos lo cual era una cosa bastante bastante chula no poder trabajar con con cuarenta cincuenta niños albinos a la vez en en en un espacio y luego con todos estos cartones algunos de los personajes que os habían ha creado sí que fuimos allí a los colegios donde ellos iba no

Voz 0335 12:55 o en algunos sitios donde iban a hacer los deberes

Voz 21 12:57 eso a pasar la tarde para que todos los niños pudieran pintar estas historias de los albinos para darles una cierta normales

Voz 1667 13:03 tanta amabilidad hacia ellos no no les es habitual no cuál fue la reacción de de la de la comunidad albina cuando llegaste Isaí compartís con ellos en ese tiempo de ese escuchas Thais para que os contarán los cuentos sana también trabaja con ellos Daniel para para hacer estos estas ilustraciones que acompañan libro cuál fue la respuesta

Voz 22 13:22 pues mira ellos tienen tantos problemas que tiene la sensación de que nos vamos a cansar de tanto problema porque tienen problemas de segregación tiene problemas

Voz 20 13:31 más de déficit visual y otras cosas

Voz 22 13:34 te decía antes pero sobre todo también tienen problemas muchos problemas de aceptación

Voz 1667 13:39 claro entonces como

Voz 22 13:41 son tantos los problemas que rodean a los albinos tiene mucho miedo de que nos carecemos y su misiva su mensaje siempre es no se cansan ustedes de nosotros por favor sigan ahí mira una de las últimas personas que el año pasado entrevisté para escuchar cuentos sus anchas qué tiene le faltan las orejas en una lucha contra el cáncer y además tiene sida porque existe la bonita creencia de que vio la sombra albina te curas el sida a mí me contó un montón de cuentos y cuando acabo de contar yo le pregunté Susana tú que necesitas me dijo sentir que le importa a alguien para ellos super importante sentir que hay gente ahí que se preocupa por ellos y que está por ellos yo creo que esta es la reacción mayoritaria de los albinos cuando te ven que estás allí trabajando con ellos

Voz 1667 14:27 es importante subrayar esto porque todos los libros de la serie negra van ligados a proyectos sociales y el proyecto ligado a los cuentos del conejo tiene un lema una máquina para coser la esperanza

Voz 2 14:40 fama que nada en Nepal

Voz 23 14:41 hombre que era más Trota pues todo empezó a trabajar los pedáneos que acompañan a lo largo de muchos años de insulina y otras estamos trabajando Anca buscando trabajo entonces no encontraba a pues deben seguirá

Voz 1071 15:04 era mi quedan eso de la máquina le calle supongo que tendrán LG ceda

Voz 24 15:11 la compramos cuando era

Voz 1667 15:13 en casado saga ayer habíamos ACEA en casa

Voz 24 15:15 esas durante cuarenta y dos años para todos lo en serio que a seguir haciendo de los chicos

Voz 23 15:22 algo y mucho es una marcha mal le creía muchísima alegría de que te de qué lado

Voz 25 15:28 saben de qué les sirve a ver tantas me cuál es el papel

Voz 1667 15:31 el de las máquinas de coser en esta historia

Voz 22 15:33 pues mira en el lugar donde llega los albinos que es un barrio que se mate tres que está al cargo de una comunidad de Mercedes áreas pues pensamos hacer un centro ocupacional donde recibieran posos que les ayudaran a a tener una vida mejor ir después de del llamado de Susana de necesito sentir que le importa a alguien yo pensé pues las la gente mayor de mi barrio necesita lo mismo sentir que el importa el que los vamos a poner en contacto así que nos fuimos a los centros de mayores del distrito de Chamberí los Centros de Mayores Municipales allí hay ayudadas por toda la gente de esta maravillosa que trabaja en los centros de mayores por Mercedes Fuentes Bermejo y otra gente pues recogimos iniciar ellas iniciaron una campaña de recogida de máquinas de coser son máquinas pues sí sin ser si más fiestas que tiene unas algunas tienen más de cien años

Voz 1667 16:28 máquina de la abuela la mayoría de La Muela que había alto

Voz 22 16:31 la casa cosido a la historia de estas mujeres porque era la máquina que cosió los trajes de que se usaban en los bautizos los trajes de las comuniones las mortaja hacen los muertos todo eso ha conseguido estaba quiere mucho más las sábanas las cortinas manteles todo y estas máquinas a raíz de relegadas al ostracismo porque ahora pues ha estado mucho más barato y más

Voz 2 16:55 sí

Voz 22 16:56 pues no encuentran un lugar estas mayores donaron sus máquinas una ONG que se llama África Directo con la que estamos colaborando y ellos con nosotros llevó en un contenedor todas estas máquinas de coser a Mozambique y están ya entre tres llovido este verano a montar el el Centro Ocupacional y ver que necesitaban estancos siendo su esperanza las sardinas y los albinos porque están cosiendo cosen manteles con mandil es cosa de todo el segundo fin de semana del mes de enero estaremos en mercado de motores vendiendo las cosas que han cosido a bastante

Voz 1667 17:30 vaya pues para apuntarse al final les estoy dando un futuro no una perspectiva de futuro no Daniel que que es algo que que con ese entorno que no descrito no tienen

Voz 21 17:40 claro siempre con con todos nuestros proyectos que intentamos que es un poco el intento de tampoco es como una de una pero el una parte de los beneficios de del coste el libro van para estos proyectos que que apoyan a la gente que nos ha ayudado a nuestro a los que nos han contado los cuentos los que han participado en los talleres por esto el apoyar este proyecto de la esperanza pues para nosotros es fundamental no

Voz 0335 18:03 el hay un aula de informática

Voz 21 18:06 la T3 de repente se está convirtiendo en un sitio clave para los albinos demás donde al principio había muy pocos y ahora de repente cada vez hay más mucha gente de la ciudad se va para allá que saben que tienen un apoyo

Voz 1667 18:17 la las historias del conejo es la tercera entrega de esta colección el primero de todos fue el dragón que se comió el sol y el segundo los cuentos del erizo que guardan eh

Voz 26 18:28 la sanciona saharauis

Voz 27 18:39 cuentan que el erizo reunió a todos los animales y les dijo basta ya de vivir atemorizados por el león con que abra sus fauces ruge ya estamos todos temblando de miedo la próxima vez que venga lucharemos juntos contra él sólo así podremos vencerlo llegó en León y todos le atacaron unos le tiraban de la cabeza otros de la cola unos Larrañaga van otros lo mordía el León novios su melena hacia un lado hacia el otro buscando el cabecilla de esa rebelión cuando vio el erizo se dirigió a él ideó un bocado se lo comió pero el erizo mientras en León se lo tragaba sin incluso con todas sus púas ya atascado en la garganta de León lo hago hasta que lo mató fue así como en terrible León fue vencido por el pequeño erizo que vive en la arena

Voz 1667 19:30 dos con moraleja no todos con una con con un fondo Bono un donde ha sabido con mucha sabiduría

Voz 22 19:35 si los cuentos en África se usan para enseñar valores y para enseñar muchísimas cosas de hecho los cuentos tradicionales en África no se cuentan a los niños y adultos en los cuentan nosotros los niños están cuando llegamos a Senegal a primera vez le preguntamos a bibliotecario aquí le contéis cuentos a los niños de niños y me miró con cara de estas tonta y me dijo si contáramos a los niños cuentos de niños cómo iban a aprender a ser adultos por eso estos cuentos están llenos de mensaje de de cómo comportarse idea que te contaba antes también no del poder de la gente pequeña como

Voz 28 20:10 el erizo frente al dos

Voz 1667 20:12 es es un hecho común no de el de estas tres experiencias que habéis tenido en Mozambique en en Senegal y en el Sáhara no o cuáles son las diferencias un aviso encontró diferencias

Voz 22 20:23 bueno en Senegal hay muchos cuentos vinculados a dragones porque ellos creen en la existencia del Dragón son animistas en Senegal en la zona de la casa más que es donde hemos estado recogiendo las historias buscamos dentro en Senegal además la población más desfavorecida que sólo yo las de la Casamance que tienen minas antipersona que vendió Gobierno España tienen además y dengue porque viven en el en la desembocadura de un río y ellos creen esencia efectiva del dragón eso y muchos cuentos de dragones y muchos cuentos que tienen que ver con con ese ser que para ellos

Voz 20 20:55 es real que es el el dragón

Voz 22 20:58 protege a la Comunidad es el Dios de la vida y la muerte el que trae las lluvias que necesitan para cultivar el arroz pero que trae también la malaria el dengue entonces está muy presente eso y los cuentos yo las que tiene mucho que ver con su geografía en los cuentos del Sahara está muy presente el erizo porque es un animal pequeñito que tiene púas que vive en el desierto y que consigue sobrevivir gracias a que es muy muy cabezota y muy listo ejemplifica la lucha al pueblo saharaui contra el lobo marroquí ni la resistencia del pueblo saharaui que lleva como los erizos cuarenta y dos años en el desierto esperando poder volver a su tierra ocupada y en el caso dos de los cuentos de Mozambique pues aparece el el conejo que es blanco que tienen los ojos rojos como los albinos de hecho en muchas ocasiones a los albinos en llaman cojo de conejo y que además es un ser muy inteligente que consigue burlarse de todos gracias a eso que tiene muy grande que es su inteligencia

Voz 1667 22:00 ya no mucho más tardar Daniel la serie negra de los libros de las malas compañías va a tres voces de América del otro el charco bueno no podéis contar después de

Voz 21 22:10 bueno la serie negra está abierta cada vez más a todos los sitios no estamos siempre buscando gente que se quiere involucrar en este proyecto que nos consiga informantes que nos consiga sitios donde podamos era ilustrar con lo cual nuestro próximo no si próximo porque bueno próximos hay varias ideas todavía no hay ninguna por determinar pero quizá Colombia era una una de nuestras donde me gustaría ir no estaremos ahí como súper interesados en el Chocó hoy en las poblaciones negras que viven en el Chocó y la verdad es que Latinoamérica siempre unos es más difícil quizá que África no África está más cerca hay llegar allí pintar con la gente a lo mejor no hay tanto ilustradores tanta gente que puede recoger esos cuentos no

Voz 12 22:55 eh

Voz 21 22:55 entonces la verdad es que nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de poblaciones siempre pensamos un poco en las poblaciones negras no sé si en algún momento daremos el salto oí haremos algún libro de

Voz 1667 23:07 pues yo que sé de cualquier otra comunidad más abierta

Voz 21 23:10 unidad decíamos que había dos mil dos mil

Voz 1667 23:12 lenguas en África que se transmiten vía oral pues imagínense si le sumamos las de América como lo habéis conseguido en en los otros experiencias en Mozambique en Senegal en el Sahara dar con esos ilustradores Si esas personas esos sabios que te cuentan que os cuentan los cuentos no

Voz 21 23:28 bueno siempre hemos tenido una contraparte que no ha apoyado en estos proyectos en Senegal estuvimos con una biblioteca que ya no se abrió todas las puertas durante un verano estuvimos desarrollando taller es con los niños con las niñas que iban a la biblioteca venía gente a contarnos cuentos el pueblo se nos abrió era un pueblo pequeño con el cual el tuvimos todas las puertas abiertas de la gente que al menos contará cuentos en el Sahara al principio pues as fuimos apoyados por el Polisario que nos llevó ahí al al al Festival de Cine al fichaje

Voz 1667 24:00 la al Sahara y a partir de los primeros talleres

Voz 21 24:02 que dimos en el Sahara pues se nos fueron abriendo puertas en las escuelas en el que es la biblioteca itinerante o fija que hay en los campamentos y aquí en Mozambique pues un poco lo que nos ha contado Cristina no el el las las merced áreas tienen este proyecto ellas desde no se alojaron nos abrieron las puertas de todos sus centros nos presentaron a mucha gente puesto que nosotros buscábamos población albina y ellas trabajan con la poblacional bien hay conocían tenían todas

Voz 1667 24:36 tuvimos todas las puertas por su parte en abierta Ana entonces estos estos proyectos sociales que van vinculados a los libros surgen casi de forma espontánea o cómo surgen ya lo ya lo tenéis prefijado desde aquí antes de ir

Voz 22 24:47 bueno es surge lo tenemos estudiado como desde aquí lo que surge de forma espontánea es como han sucedido todos porque han sido una cosa una manera fortuita digamos el primero que fue el ex Senegal surgió porque a mí me descatalogar en un libro me pidieron que firmara la destrucción del libro porque en este país destruido los libros yo aprendía a desobedecer y dije que no iba a firmar eso y entonces me dieron me encontré con dos mil seiscientos cuarenta y cuatro libros y en ese momento apareció una persona que me contó fina una amiga que me contó que había estado Senegal que había una biblioteca que sí tiene lleva un vendaval y que el Helimer el alcalde había pedido ayuda afina para que se montará la biblioteca y sobre todo se llenara de contenido de libros etcétera yo tenía libros pero en castellano entonces vendí mis libros en castellano en compró libros en francés y nos fuimos fina yo a Senegal a la casa más y allí pues llevamos libros habíamos llevado libros pero solamente habíamos llevado libros para adultos habíamos comprado clásicos franceses claro si su literatura oral fundamentalmente entonces cómo lo llevamos para los nada para los niños que pregunte cuál era la fórmula de inicio de los cuentos me dijeron que cuando yo escuchará como Congo y alguien contestara a ya me habían cuento así que me iba por las noches a las hogueras de gente cocinaba cuando escuchaba acá como Congo ya sabía que había en cuento así que pum grababa en Yola su lengua y muchísimos cuentos el bibliotecario me lo tradujo al francés yo puse una lista de Phnom con el nombre del el informante el cuentos que contaba los jueves venían los niños la Biblioteca hice llevaban prestado un abuelo porque no teníamos libros para los niños pero abuelos teníamos tenían que devolverlo en buen uso porque si no penalizaba vamos

Voz 1667 26:35 qué interesante esperamos más entregas de esta serie de de la Editorial Libros de las malas compañías más entregas de esta serie negra que ya ha visitado los campamentos de refugiados saharauis también Senegal también Mozambique nos han acompañado dos de sus responsables Ana Cristina Herreros en el tornero muchísimo

Voz 20 26:53 pues gracias a los dos por acá por estar aquí esta noche en la radio gracias

Voz 22 26:56 gracias muchísimas gracias a vosotros gracias a vosotros

Voz 29 27:01 hora veinticinco Pablo Morán bueno

Voz 2 27:55 tienen que Peter estamos despedían horas para pedirle a los Reyes un robot de cocina un recetario que gano una noche en una estrella Michelin un escalador de huevos una chaquetilla estilo Chicote una yogur pera Carlos Cano buenas noches las que ocurre algún regalo más

Voz 12 28:13 Rehn varios

Voz 2 28:14 lo del ya no sorprende no lo veo muy claro bueno Si por si sirviera de algo para mañana o para cuando apetezca les vamos a hablar de nuevas tendencias gastronómicas es inevitable cambiamos de año y pensamos que a la vuelta de la hoja del calendario unos encontraremos un mundo nuevo también en la mesa si de verdad hay cambios tenemos al mejor para detectarlos que es Carlos Carlos

Voz 0335 28:36 sí sí sí la verdad es que he venido con unas cuantas ideas hay que aclarar que las tendencias gastronómicas no son una ciencia exacta en esta época a cambiar el año sí que reflexionemos un poco sobre lo que estamos haciendo hacia dónde vamos pero cuando nos ponemos a hablar sobre tendencias está claro que seguro que nos vamos a equivocar en algo hay caminos que recorremos más deprisa que otros otras que llegamos solamente hasta la mitad decidimos dar media vuelta vamos que esto de las tendencias es una aproximación solamente una sugerencia pues vamos a poner orden por dónde empezamos pues mira yo creo que una cosa que puede cambiar en este de dos mil diecinueve es el tema de los restaurantes de alta cocina la decisión de Dani García de cerrar su restaurante con tres estrellas Michelin justo después de conseguirlas

Voz 1667 29:22 tendentes a decisión claro sorprendente

Voz 0335 29:25 la que también tenía tres estrellas Michelin ya decidido cerrar el restaurante cuando quizá podría haber puesto a alguien que le sustituyera bueno creo que eso de alguna manera está marcando un punto de inflexión y que de alguna manera denota que el mundo de los chefs españoles se han quitado ciertos complejos ya han demostrado que pueden llegar a a ese tipo de excelencia y ahora se van a concentrar en algo que que nos gusta a todos que es comer bien y además por un precio un poco más moderado sin tanto formalismo vamos que van a cocinar más para la clase media con restaurantes bien ticket que ronda igual los cincuenta euros nada de esas cosas de doscientos trescientos que va a seguir existiendo

Voz 1667 30:05 he entendido bien es extender más todavía la confiera de vanguardia no hacerle llegar a más gente sí sí

Voz 0335 30:11 sí sobre todo que esos grandes talentos se esfuercen más en algo que ya llevan años haciendo que es abrir restaurantes de un precio un poco más moderado no lo que lo que llaman su su segunda marca su segunda su segunda línea de restaurada

Voz 1667 30:26 pues yo no sé si hay un error en el guión que extraídos pero claro dos palabras que a priori no tienen nada que ver con la cocina Tyson Vox

Voz 0335 30:34 sí que además genera visto jugada alergia parte de la audiencia de la cadena SER parece haber eh habla de efecto Trump por por ese lema presidencial de América First no yo creo que un cada vez más cuando vamos a hacer la compra nos fijamos en la procedencia de esos productos es verdad que llevamos años hablando del kilómetro cero pero creo que eso al principio fue pues para gente muy informada para gente muy activista y que se está extendiendo aquella cualquiera que va al supermercado a veces incluso se encuentra en la misma etiqueta de súper al lado del precio pues que este producto es de la comarca en la que tú vives no para mí eso es una especie de kilómetro dos punto cero porque va a llegar a a mucha más gente lo de Vox viene porque

Voz 30 31:19 eh de alguna manera

Voz 0335 31:22 en uno de los temas que ellos

Voz 14 31:24 iban en su programa electoral en ideal

Voz 0335 31:27 Ello no exacto no la defensa de la caza y eso tiene que ver con con la carne de caza es un producto que en España bueno tiene un consumo bastante minoritario de hechos exporta la gran mayoría de la de la carne que se caza en España y eso por supuesto no hay que ser de Vox ni de derechas para que te guste la carne de caza a mí me encanta y hay gente que la puede defender desde muchos puntos de vista igual otra que la pueda atacar pero sí que es verdad que hay una campaña europea ahora mismo que está promocionando este tipo de carne y que bueno de alguna manera de Vox quizás una coincidencia no pero yo creo que sí que vamos a empezar a comer un poquito más de carne de caza y sobre todo la vamos a a prestigiar

Voz 1667 32:07 a ver un tema del que ha hablado mucho en muchas mesas estas navidades el tema de los vegetarianos que ya viene de lejos pero sobre todo sobre todo Carlos de los veranos

Voz 0335 32:15 sí bueno cada uno se va dijéramos amoldado a lo que a lo que puede a lo que quiere al final conviven veranos vegetarianos flexitariana que son los que de vez en cuando comen carne o pescado es una tendencia que estamos viendo desde hace años yo a y siempre para estas fechas me fijo en un informe que elabora Innova Marketing Sáenz que es una especie de base de datos de la industria alimentaria mundial ellos dicen que lo vegetal es la segunda tendencia a la número dos en este dos mil diecinueve El New York Times también en un artículo sobre tendencias habla de productos como la ley la lechuga China que es el tipo de si un tipo de lechuga que que podría ser el nuevo cale el nuevo Kheyl esa verdura de la que también llevamos varios años hablando no hablan de productos que cotizan al alza como las algas como el cáñamo como las setas bueno todo esto tiene que ver con con la conciencia alimentaria con las dietas vegetarianas pero si te parece tenemos una invitada en Radio Valencia con la que vamos a profundizar es la autora de vegetarianos concienciados o concienciados se puede leer de de las dos maneras Lucía Martínez

Voz 1667 33:23 Lucía qué tal buenas noches

Voz 31 33:25 buenas noches cómo estáis oye cuando dirías que

Voz 1667 33:27 eso a ser tendencia esto de ve GT vegetariano mismo no se lo he dicho bien de Egipto marianismo

Voz 31 33:33 si la has dicho que complicado eh en radio

Voz 1667 33:36 yo creo que hace

Voz 31 33:38 con un par o tres de años que ha empezado como a poco a poco ir subiendo subiendo y cada vez a tener más interés y cada vez parecer más en medios hasta llegar pues como estamos ahora medios nacionales más interés en búsquedas en Internet y demás y ahora parece como que este año como que se consolida el interés pero bueno vamos a ver qué pasa con este dos mil diecinueve

Voz 1667 34:03 es una duda que siempre surge au suele surgir no con con y con esta alimentación es si seguir una dieta vegetariana es garantía de salud Lucía

Voz 31 34:13 no es garantía de salud igual que seguir una dieta tradicional tampoco lo es todo depende de cómo la organizaremos Ike elecciones hagamos podemos llevar una dieta vegetariana perfectamente saludable o desastrosa exactamente igual que podemos llevar una dieta tradicional súper saludable o insana totalmente como nos demuestran las altas tasas que tenemos de obesidad diabetes tipo dos accidentes cardiovasculares etcétera

Voz 1667 34:40 claro

Voz 0335 34:42 sobre los productos a los que recurren muchas veces los vegetarianos en antes mencionaba yo las algas las setas el cáñamo que son productos que cita anillos también hablan de las lentejas de agua que es una planta de la familia de las mono Coti Leónidas o algo

Voz 1667 34:59 sadismo Carlos los

Voz 0335 35:01 científicos pero bueno yo le quería preguntar a Lucía porque productos nuevos están apareciendo pues pensados en la en la gente vegetariana en por ejemplo hay hay un producto que además está fabricando en España que se llama y que creo que está causando sensación euros a Lucía

Voz 31 35:20 pues es un o un sustituto de la carne que como dice Carlos fabrica una empresa de Barcelona que se llama Foot fuerte Tomorrow amargan un premio a la innovación y demás este año Illa Verde no es que la novedad en este producto no es la composición nutricional porque es un producto hecho deshoja como tenemos muchos desde hace muchos años en este sentido sino que es como esta hecho la textura sabor y vive más la consistencia si tiene que es que es muy muy muy parecido a carne de pollo no a la carne de pollo como desmenuzó Sada o algo así la verdad que es una empresa muy joven están triunfando mucho con el producto porque es realmente sorprendente incluso sorprende a los grandes chefs como a los del a los hermanos Roca del seguía de Can Roca que ellos lo sirven a personas vegetarianas restaurante y creo que es un producto interesante y una empresa en la que seguir más que nada porque invierten mucho en I más D y de ahí salen muchas pifias pero también pueden salir muchas cosas interesantes no entonces es algo que a lo mejor si se anima a la gente a probar este año pues oye igual les convence

Voz 1667 36:35 oye otro prejuicio con el tema del vegetariano mismo es caro ser vegetariano

Voz 31 36:41 pues sería misma respuesta que antes depende depende lo que con más Si comparamos dos dietas tradicional una vegetariano ambas saludables vale ambas con una buena cantidad de frutas y verduras aceite de oliva etc tendríamos que cambiar sólo los alimentos de origen animal si cambiamos carne y pescado legumbres vas a bajar el precio en ese sentido la la ve gana en este caso sería más barata pero también podemos hacer una dieta de gana super cara comprando no se trufas que son carísimas productos como comentábamos antes cuyo precio es muy mucho más elevado que un kilo de lentejas igual que podemos hacer una dieta tradicional barata con bases protegen huevos por ejemplo sardinas o yo o lo vamos a hacer muy cara comprando solomillo langosta iOS tras no francés dar respuestas categóricas en esas preguntas es un poco engañoso no porque dependen mucho de cómo lo planteemos

Voz 0335 37:42 el libro de de Lucía vegetarianos concienciados es una guía que es muy útil porque más allá de de la teoría sobre la dieta vegetariana en la dieta gana aporta herramientas trucos un poco un manual para para saber cómo llevar a salir de cómo llevarla a lo mejor posible en todo tipo de situaciones incluido tus vacaciones por ejemplo no pero bueno Lucía es dietista nutricionista socia fundadora de de un centro que se llama alergia ya está trabajando en Valencia no se Lucía si están incrementando las visitas de gente que consulta para poder llevar una dieta vegetariana en que no tengan ningún tipo de carencia nutricional lo que no se que tengan igual

Voz 32 38:22 alguna alguna enfermedad o alguna

Voz 0335 38:24 alguien que se esté embarazada es quiere garantizar que que va a poder seguir la dieta durante el embarazo

Voz 31 38:30 sí la verdad es que son un colectivo que es muy habitual que acuda a consulta simplemente porque quiero asegurarme de que como bien cosa que es más raro que haga en la población con alimentación tradicional aunque no les vendría mal al noventa por ciento también hay que decirlo es verdad que nosotros desde que abrimos primero sólo con el centro de Madrid desde hace ya un año y pico también con el de Valencia tenemos un porcentaje elevado de pacientes que siguen una dieta vegetariana no ve gana tanto quiero comer mejoro quiero asegurarme de que lo hago bien o es que tengo un niño pequeño y me quedo más tranquilo más tranquila si hacemos un par de consulta si vemos que todo está correcto hasta gente pues que tiene patologías de tratamiento nutricional en la sanidad pública no le dan una respuesta adaptada a su estilo de vida donde lo tiene que buscar pues fuera de de esas consultas

Voz 20 39:26 Lucía solamente un tema para

Voz 1667 39:28 para acabar porque ha generado debate aquí en la en la SER en las reuniones que hemos tenido del equipo de Hora Veinticinco sobre todo el tema del organismo se está poniendo de moda la dieta palio B gana

Voz 31 39:39 la etapa que ganó también la llaman pegan

Voz 22 39:43 no se ha visto

Voz 31 39:45 hace un par de años que se habla de ella no sé si ahora habrá un poco más de auge la Papa León sí sí que hace unos años estuvo muy de moda ya ha decaído bastante igual ahora resurge la X papa lo ve gana he puesto es bastante complicada de llevar y realmente nadie tiene muy claro que se consume no tienes diferentes opciones desde mi punto de vista opinión personal tampoco tiene mucho sentido el enrocarse en querer ser paja le oí Berga no no más la porque son cosas que no tiene mucho que ver la quién siguió una dieta palo lo hace por motivos de salud no entra a discutir si están justificados o no y que ha sido una dieta de gana lo hace por motivos políticos éticos o bueno incluso religiosos no puede ser hinduistas y demás entonces yo no acabo de ver mucho el sentido de unir esas dos cosas aparte es complicado porque pensemos que él había papale elimina las legumbres además de cereales lácteos y otra procesados con lo cual si eso lo unimos a una habitable gana Nos quedamos muy limitados en frentes KAS habría que cubrirlo con frutos secos semillas no sé si la levadura de cerveza la consigue habíamos para León no podría haber ahí un poco de dificultad

Voz 1667 41:09 Lucía gracias por acompañarnos esta noche en Hora Veinticinco por explicarnos más en profundidad esta tendencia gastronómica de este dos mil diecinueve que acabamos de estrenar un saludo

Voz 31 41:19 hace gracia esa duda

Voz 1667 41:21 Carlos seguimos por algo interesantísimo en la cocina otra tendencia que es lo sostenía

Voz 0335 41:26 hable que es sexy si eso eso lo sostenible sexy es lo sabemos desde hace tiempo pero también sí sí si es bueno esta frase en en concreto es el lema que que ha utilizado la base de datos están en este Alimentaria que te decía Innova Marketing insights es verdad que se nota que las empresas se esmeran por reducir el desperdicio por aportar envases biodegradables no bueno todo lo que tenga que ver con la conciencia medioambiental que como decía Lucía también está muy ligada al al movimiento Vega gano bueno pues todo eso es tendencia ya desde hace unos años iba va en auge va está creciendo sin parar también podríamos hablar de los productos alternativos alternativos a los tradicionales dijéramos no por ejemplo ni bollería sea o dulces sí pero cada vez con menos azúcar es una tendencia imparable o cócteles también pero cada vez más sin alcohol sin el gol si hablando hace poco

Voz 32 42:25 con una bar tender con Mariana Vilanova

Voz 0335 42:28 que tiene un local que se llaman ictericia en Girona merecía que aquella muchas veces en toda la noche en todo el servicio no da ni un solo gintonic y que cada vez más está dando cócteles sin alcohol alcohol que pueden estar muy buenos pero sigue quedando ahí la parte cultural aparte Historia la el ambiente sofisticado sabores nuevos no toda esa parte todos puedan disfrutar de un buen cóctel claro O'Hara el coche o puedan o no claro con la salud siempre es más saludable si no estás tomando alcohol también podríamos hablar de la parte tecnológica eso te iba a preguntar los áticos y se excusa que esto cada año hay novedades yo creo que lo de las impresoras 3D ya como el cuento de Pedro y el lobo que llevan tantos años diciéndonos que vamos a tener una la del microondas que ya no cuela os yo ya no me lo creo directamente en el tiempo dirá si me equivoco no pero bueno sí que estamos viendo cada vez a máquinas deben más sofisticadas en el New York Times hablan de unas que te hacen la ensalada al momento ya corta ante la lechuga ahí el tomate in mezclando lo justo cuando tú vas a comprar hay en Madrid ya máquinas deben que te venden carne fresca hamburguesas o salchichas bueno pues para que si el domingo la carnicería cerrada pero tú tienes antojo o ha venido tu cuñado sin avisar te bajas a la máquina del barrio y te y te hace un apaño no todo este tipo de cosas y por supuesto el tema de el de la compra online de los pedidos de comida a domicilio quiero que escuchemos esta reflexión de el bloguero gallego Manu

Voz 6 43:59 hago yo creo que más que un un en cambio lo que

Voz 33 44:01 vamos a ver qué es la extensión de determinado tipo de servicios que no eran tan habituales como el comercio electrónico dentro de las localidad de son un mundo que de alguna forma sólo está empezando en localidades como en ciudades como Madrid o Barcelona pero que yo creo que eso va a extender por toda la geografía española y tiene que ver con con atender al cliente a domicilio la presión de de las grandes firmas no sólo de ama a todos y no ya de las grandes cadenas de restauración españolas y de hecho en grandes cadenas de supermercados es es a repartir en domicilio lo que vamos a ver es herramientas que facilitan esa circunstancias y eso es posible que lo veamos el que se intensifiquen muchísimo más en los próximos meses

Voz 1667 44:43 Carlos si querías acabar con una novedad bastante llamativa verdad

Voz 0335 44:46 pues sí la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque en Asia desde hace años y parece que en Estados Unidos desde ya se lleva el City OT con queso una cosa que tú lo has probado qué tal sabe eso yo no me he atrevido pero si está en Estados Unidos está Nueva York Nueva tardar nada en empezar a poblar el Instagram español eso te lo aseguro por lo visto ellos lo que hacen es una especie de crema de queso por encima incluso la pueden aliñar con pimienta la mezcla suena muy rara pero por lo visto que aprobado dice que está muy rica la verdad es que yo cuando lo leí me llames despertado curiosidad para aprobación pero bueno pues resulta que hace poco estuve hablando con Ignatius de la vida moderna El estuve ha en una entrevista sobre cocina Canaria hay cosas así para que me hablara de los productos de su pueblo y me dijo que en tu familia desde siempre tomaban

Voz 1194 45:43 te con que eso era costumbre ponerle que solté entonces este preparado en la taza de té pero el el queso lo mojaba el té entonces era como una pequeña fundí el queso con con lo caliente que está malteses derretido un poco yo estaba muy rico y él mismo te iba a su vez cogiendo sabor a que eso lo sigo haciendo de vez en cuando yo creo que igual no no no se puede considerar gastronomía canaria es más bien la tradición familiar que eso pero que que eso yo no lo quiero

Voz 1667 46:13 por en casa pero en agua

Voz 0335 46:15 Ignatius le ponía la edad de Jorge él le ponía queso amarillo que si eso bastante fácil encontrar en Canarias pero Pablo experimenta no sé no no no no no eso del Bierzo

Voz 1667 46:28 la cocina Le Pen no porque yo creo que es más bien de cabra entonces no sé si pega mucho con el

Voz 0335 46:33 mira yo creo que no se se puede se puede aquí hay muchos tipos de té hay muchos tipos de que eso es un es un nuevo universo gastronómico para explorar en este año gracias carros hasta luego Hora veinticinco

Voz 3 46:44 Pablo Morán

Voz 2 47:07 a ver Torres buenas noches hola buenas noches menos mal que retrasa Miles Davis para mí es un poco un poco con Billy Boy que se llama este tema elegido a Miles Davis porque mirando en las tiendas de discos virtuales estas de internet hay un hay un Lisboa no no hay un disco hay un disco que bueno ya sabes están reeditando discos pero bueno hay un disco nuevo a un precio que yo creo que es bastante razonable creo que son seis euros a pues porque yo no sé si alguien llega tarde a los regalos de Navidad

Voz 20 47:44 bueno ya sabes que hay muy poca gente que tiene la oportunidad de entrar a ver la verdadera cueva de Altamira no la réplica mira son cinco personas a la semana y no pueden estar más de treinta y siete minutos con un protocolo súper estricto sólo los viernes no ya sabes que la cueva estuvo cerrada durante doce años hasta en dos mil catorce dos mil catorce ir desde dos mil catorce hasta ahora no se había cerrado salvo en dos ocasiones hoy y como dice Tomás chocó en en en el país también el catorce de diciembre que GESOP parece que ha pasado desapercibido

Voz 2 48:18 ya

Voz 20 48:18 vale a una cosa que tengo que decir en la cueva de Altamira no se permiten selfies que te igual que en el pórtico de la Gloria a partir del acta vence porque ya sabes que un selfie si pones en el el flash puede activar algunos microorganismos que pueden comer la la la pintura ajá porque es aferrado esta vez me acuerdo al por altas concentraciones lo diré de anhídrido carbónico que son entendemos que es malo para sí en duros es que el tiempo filtra como hay mal tiempo filtra y entonces hay acumulación de anhídrido carbónico pero te voy a decir una cosa hay no lo debería decir porque si no se descubre el pastel pero hay muchas cuevas que visitar en el norte de España muchas que es muy fácil visitar

Voz 35 49:04 y la gente no va no va

Voz 2 49:07 es alucinante pues unas nueve de Hora hablando de las cuevas de norte de España por géneros ayuda

Voz 20 49:13 las de Altamira bueno intensamente azules llega a Madrid al Teatro de la Abadía es una obra que ha dirigido y escrito Juan Mayorga entonces parte de una historia que le sucedió al académico se le rompieron las gafas una semana santa de las gafas de ver porque tiene cinco dioptrías en cada como yo casi entonces no tenía otras gafas que echa de las que echar mano salvo las de natación que su familia había comprado las había graduado pero tenían una una una cara claro que eran intensa

Voz 1667 49:46 la mente azules claro claro entonces aparte de la estética ya de por sí de las gafas de natación

Voz 20 49:51 claro tenía que ir a comprar el pan Alija con las gafas a nada y su hija se le pasa le parecía lo peor creía que le estaba haciendo para avergonzar les y entonces él dice que llamar la atención llamaría seguro sí que estuvo una semana y media con ellas y entonces es que él dice pongámonos otras gafas para ver la realidad porque a lo mejor las cosas son

Voz 1667 50:14 diferentes no que por cierto Juan Mayorga

Voz 20 50:17 es miembro de la RAE que yo me pregunto cuando llegue a las reuniones de la RAE cuando lea su discurso y entre cómo se va a haber por ejemplo qué relación va tiene por ejemplo con Arturo Pérez Reverte que ya sabes que tengo un jaleo ahora con esto de si se del holocausto no ajá en fin bueno César Saracho es quién hace con un solo gesto cambia de personaje César Saracho es uno de los grandes grandísimos actores de este país y muy poca gente conoce bueno sí le conoce por lo de Bernardo Bernardo de Cámera Café Ahora caigo si vale vale vale pero es un magnífico grandísimo actor