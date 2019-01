Hora 25 (04/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1667 00:24 el Partido Popular en general Pablo Casado en particular han picado en el anzuelo de Vox a las primeras de cambio y con un tema tan sensible como es la lucha contra la violencia de género una lacra que recordemos ha provocado en nuestro país más víctimas mortales que las que provocó la banda terrorista ETA en toda su historia los populares no sólo se han plegado a las exigencias de la ultraderecha al ofrecerles ampliar a los hombres los beneficios que ya se conceden a las mujeres víctimas de malos tratos sino que están adaptando peligrosamente su lenguaje al que utiliza Vox para desacreditar la lucha contra la violencia de género y eso es lo más preocupante porque puede crear dar la falsa percepción de que hombres y mujeres sufren la misma violencia por igual lo hacen por ejemplo al plantear como un problema la existencia de denuncias falsas cuando sólo representan el cero coma cero siete por ciento del total según cifras de la Fiscalía lo hacen también cuando confunden deliberadamente la violencia doméstica con la violencia de género despreciando el reconocimiento que Naciones Unidas o el Consejo de Europa por poner dos ejemplos otorgan a la violencia específica que se ejerce contra la mujer también lo hacen cuando compran el argumento de Vox sobre la existencia de chiringuitos feministas que viven de las ayudas oficiales sin aclarar a qué chiringuitos se refieren ni cuánto eso dinero han podido recibir lo hacen también cuando retuercen las estadísticas y las cifras de forma engañosa para reforzar todos estos argumentos Vox arrastrado al PP de Casado para sonrojo de muchos dirigentes votantes y sobretodo mujeres del partido hacia debates sobre el feminismo hoy sobre la violencia de género que nuestra sociedad ya había superado y lo quieren hacer también con otras materias como el Estado de las Autonomías la inmigración o lo que Santiago Abascal definía esta mañana a través de las redes sociales como leyes ideológicas liberticidas quizás en referencia a la ley de matrimonio homosexual ley que Vox también suprimiría si estuviera en su mano ya hay dirigentes del PP que comienzan a inquietarse y alertar sobre este acercamiento a Vox sobre la pérdida de escrúpulos y principios con tal de hacerse con el poder una estrategia que de momento beneficia a quién beneficia porque en todas las encuestas el PP reduce su representación parlamentaria frente al ascenso de su nuevo socio de ultraderecha Pablo Morán esta noche nos acompañan en la tertulia Cristina de la Hoz buenas noches Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches desde Radio Sevilla Javier Aroca buenas noches o con ellos vamos a comentar la actualidad este viernes cuatro de enero el día en el que el Partido Popular ha Kato el discurso de Vox en materia de violencia de género

Voz 1667 03:00 el primero porque verán podemos jugar a las diferencias si quieren a ver si las encuentran en los discursos y los argumentos que son prácticamente calcados por ejemplo cuando Vox equipara la violencia que sufren

Voz 0554 03:12 mujer y el hombre IDAE Gual de verdad créame da igual si la violencia contra una mujer contra un hombre contra una pareja heterosexual homosexual mire Tariq igualador recurre a las denuncias falsas contra la cantidad de denuncias falsas que no son eh

Voz 0194 03:28 en el cero cero y pico por ciento las denuncias Faltan son cero y pico a ciento sesenta y seis mil me parece en la última Memoria de la Fiscalía

Voz 0554 03:35 sobre las debacles relato sobre las que han sido admitidas a trámite han llegado a juicio ya han sido

Voz 1667 03:43 absueltas o cuando plantea Vox el supuesto despilfarro de dinero público en la lucha contra la violencia de género de los otros lo que defendemos que que

Voz 0194 03:51 de claro es que esa ley contempla mecanismos para luchar contra la violencia Jaume para Casals

Voz 0554 03:55 totalmente a pesar de haber tenido ingentes mi

Voz 7 03:57 John es de euros dedicados a ello por cierto viven grandes despachos de de abogadas que nosotros denominamos para que se nos entienda feminicidio es decir el fenómeno es más ideas

Voz 1667 04:06 número dos de Vox planteó en este mismo programa no hace un mes de las denuncias falsas la equiparación de la violencia que sufre el hombre y la mujer también la supuesta existencia de esos chiringuitos hoy han pasado a formar parte del argumentario con el que Pablo Casado trata de consolidar el apoyo de la ultraderecha al cambio en Andalucía escuchen

Voz 8 04:25 lo que queremos es que todas las víctimas estén protegidas y por tanto cualquier partido que lo que proponga es que las víctimas de otro sexo de otro género también tengan esa protección que se intente limitar las denuncias falsas que se intente delimitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos agencias Bing

Voz 9 04:51 Heladas a partidos políticos para lucrarse de las ayudas a los partidos que pidan consagrar

Voz 8 05:02 ciclo catorce de la Constitución en el que se dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley esos partidos dentro de la constitución de la legislación de los acuerdos que ya están en vigor en España con pactos parlamentarios no mediáticos podrán sentarse a negociar ya mejorar esas políticas

Voz 1667 05:23 acaban de escuchar casado mimetizaba su discurso con Vox aunque la ultraderecha lo considera insuficiente porque quiere sentarse a la mesa de negociación junto a PP y Ciudadanos para plantear sus medidas de igual a igual de momento hoy los números dos de PP Vox han mantenido una conversación telefónica después de que los populares hayan cedido a sus exigencias ya han ofrecido medidas para que los hombres reciban la misma ayuda que la que reciben las mujeres en casos de violencia género Adrián Prado buenas noches qué tal Pablo buenas noches

Voz 0019 05:52 es la propuesta del PP pasa por reforzar la normativa y mejorar la protección de las víctimas de malos tratos entre familiares dejando al margen el sexo y la edad los populares se refieren a los hombres agredidos por mujeres a los niños los abuelos también a las parejas del mismo sexo colectivos que según Pablo Casado se ven implicados en el veinticinco por ciento de los casos de violencia en el hogar

Voz 8 06:11 que no nos vengan con unas cifras ya sabemos que el setenta y cinco por ciento de las víctimas de violencia en el entorno del hogar son mujeres pero también sabemos que hay un veinticinco por ciento de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres en especial niños ancianos pero también parejas homosexuales que tienen problemas con su otra o compañero o compañera

Voz 0019 06:36 el PP quiere dejar esta propuesta al margen del pacto con Ciudadanos en Andalucía is incluiría la negociación parlamentaria posterior a la investidura de Juanma Moreno Pérez

Voz 1667 06:43 esa mente con la intención de avanzar hacia ese objetivo

Voz 0019 06:46 la investidura hoy han mantenido una conversación telefónica los secretarios generales de PP y Vox ambos han acordado reunirse el próximo martes para seguir negociando en el partido ultra creen que este es un paso importante en el camino hacia la voluntad de cambio en Andalucía y hacen un llamamiento a Ciudadanos para que también participe en esta reunión

Voz 1667 07:03 quédense con el dato que daba Casado el veinticinco por ciento de las víctimas son hombres sin aclarar exactamente de dónde había sacado esa proporción así que nos hemos sido las fuentes a buscar esas cifras para que no se impongan y las mentiras ni los argumentos engañosos hemos ido a revisar los datos de Poder Judicial Fiscalía Ministerio de Interior del Instituto Nacional de Estadística INE en los cuatro casos desmienten a casado ya boca no sólo en las cifras sino también en las denuncias sobre la existencia de denuncias falsas Adela Molina buenas noches

Voz 0011 07:35 qué tal buenas noches el Poder Judicial compara anualmente la sentencias por violencia de género hoy por violencia doméstica entre parejas y exparejas los últimos datos son de dos mil dieciséis entonces treinta y ocho mujeres fueron asesinadas frente a diez hombres de esos diez hombres sin embargo sólo siete fueron asesinados por mujeres hubo tres que murieron a manos de otro hombre es decir el ochenta y cinco por ciento de las víctimas de ese año fue asesinada por un hombre las condenas judiciales son también un buen ejemplo de cómo las mujeres sufren más la violencia en dos mil diecisiete hubo casi diecisiete mil condenas a hombres por violencia de género frente a sesenta y ocho

Voz 10 08:08 a mujeres datos por violencia sexual

Voz 0011 08:10 el Ministerio del Interior igualmente contundentes en dos mil diecisiete mil trescientas mujeres sufrieron una agresión sexual frente a poco más de cien hombres el noventa y nueve por ciento de ellos de los hombres fue agredido por otro hombre ese año también se registraron trescientos veintisiete casos de acoso sexual a mujeres hubo veintidós a hombres en todos ellos en todos los casos en el cien por cien el acosador fue un hombre y un asunto más las denuncias falsas desde dos mil nueve Se han presentado en España más de un millón doscientas mil denuncias por violencia de género según datos de la Fiscalía sólo en noventa y seis casos sea condenado a mujeres por denuncia falsa es menos de un cero coma cero cero ocho por ciento del total

Voz 1667 08:49 ella además de las cifras importantísimo lenguaje la importancia del lenguaje Yesa deliberada confusión que están cultivando PP y Vox entre violencia doméstica y la violencia de género la que se ejerce específicamente sobre la mujer y son precisamente ellas las víctimas las que más pueden sufrir las consecuencias de esa deliberada banalización de la violencia de género Adela

Voz 0011 09:09 sí lo advierten organizaciones de apoyo a mujeres o expertos en igualdad que recuerdan que la violencia de género está reconocida por organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa que piden para estos casos

Voz 10 09:20 es un tratamiento específico para encarna

Voz 0011 09:23 profesora de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona defender lo contrario equivale a defender que la tierra es plana y es rotunda cuando se le pregunta si la Ley Integral de Violencia de Género española discrimina a los hombres

Voz 11 09:33 absolutamente no es decir cuando un colectivo sufre una discriminación yo tengo que adaptar medidas específicas es como si dijeramos por ejemplo pues eso que adoptar medidas específicas contra el colectivo de personas discapacidad incapacitadas o un estandar discriminar al resto la población entonces esto es una mala comprensión de lo que la igualdad y la no discriminación

Voz 0011 09:54 la presidenta de la Fundación Mujeres Marisa solitos subraya que el discurso del Partido Popular y de Vox sólo pretende generar confusión y perjudica a las víctimas en la misma línea Miguel Lorente ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género

Voz 12 10:05 no hay responsabilidad por el significado que tiene ese tipo de clonación de es tratar de poner en el mismo lugar violencias que son diferentes es como tratar de mezclar con humor tratamiento de enfermedades que son completamente distintas no que la violencia contra las mujeres la clave está en su construcción

Voz 13 10:23 es decir en los motivos y los objetivos que pretende

Voz 12 10:25 eh Sor a través del uso de esta violencia

Voz 0011 10:28 antes señala que frente a otras violencias a la de género se une la violencia sexual y que la intensidad y la frecuencia y la duración de las agresiones Sesma

Voz 1667 10:35 yo quiero saludar a iban a Redondo ex magistrada jueza de violencia sobre la mujer en Alcalá de Henares es asociada también de jueces y juezas para la democracia tiene una dilatada experiencia en esa materia en violencia de género será regando buenas noches hola buenas noches vamos pero vamos a ver vamos igualmente igualmente vamos a empezar aquí

Voz 0860 10:55 cuando conceptos que pensábamos ya superado

Voz 1667 10:57 no que es que características definen a la violencia de género claro

Voz 13 11:03 lo cual no se habla de las estadísticas de la violencia doméstica que dicen que el veinticinco por ciento de las víctimas son nombres en realidad es una estadística que va en contra del mensaje que se quiere transmitir porque la violencia doméstica excluye la violencia de género entonces la violencia la estamos hablando de la violencia que se ejerce en la unidad familiar por personas que integran esta unidad familiar es decir de las mujeres hacia los hombres de los a los descendientes de hermanos que convivan juntos fue diciendo que el veinticinco por ciento de las personas víctima de esta situación son hombres con lo cual el setenta y cinco por ciento son mujeres no lo cual ya ahí cualitativamente cuantitativamente ella hay una una diferencia no se está jugando con esos conceptos cuando hablamos de violencia doméstica si lo hacemos con propiedad estamos escribiendo la violencia déjame que es la la violencia en la ley española Ley Orgánica te pasarte por dos hombres sobre las mujeres con quienes han tenido o tienen una relación de pareja con matrimonios cono si consiguen que esas estadísticas se está manejando les perjudica no porque el setenta y cinco por ciento es mía excluir a la violencia de género que la ejercida por los hombres sobre las mujeres cuando pido una relación de pareja que las víctimas son mujeres son nombres que estadísticamente no hay más probabilidades hay más riesgo de que el agresor sea un hombre al que lo sea un poco no claro luego con el el concepto violencia de género la conversión en inglés ya fuera de la ley orgánica convenio de Estambul que es un convenio que España qué tipo entró en vigor en agosto de dos mil catorce que vincula todos los conforme el artículo diez de la Constitución Llanos dice además ya este concepto de violencia de género excluyendo no del ámbito de la pareja o la dispare críticas por muchos sectores y muchas veces los mensajes de cuestionan no de lo que pedía el no se cuestiona para unas cosas Inter afirma para otras dos infinita para otro no la estadística nos dice que que el riesgo ha de sufrir una agresión a la integridad física la integridad moral por ser mujer es mucho mayor son dos lo dice Consejo General de Poder Judicial sus estadísticas que todos los años y además indican trimestralmente de hecho la última estadística la primer Peral de de que el año pasado en dos mil dieciocho nos impide que las personas que han cultural es verdad que en el ámbito de la violencia de género hombre esperando más de cinco mil mujeres noventa y dos decir como es en el ámbito de la violencia de género tendríamos que centrarnos en los casos que fueron instruidos y después enjuiciados por jugadores sobre la mujer pero aquí sí que nos dicen que lo que en otro mensaje en otro esos mantras no que que que continuamente se expresan a la sociedad muchas veces pues no se entiende es que sólo de las agresiones recíprocas que los dos miembros de la pareja hombre y mujer pareja heterosexual y los supuestos en los que en los que les dos agredieron físicamente las mujeres fueron no fueron noventa y dos las mujeres en cuidar más comiendo son cuantitativamente ella es una alerta no desde el nivel estadístico porque es bueno yo creo que las estadísticas están utilizando para aumentar en político que se aleja de lo personal no porque todo lo personal es político pero en este caso parece que queremos armarnos de verdad con con un con una estadística que luego se cuestiona no como por ejemplo cuando insisten en que no se desconoce la importancia de de de luchar contra la lacra de la violencia de género pero por otro lado se nos está diciendo que hay que limitar la sal

Voz 1667 15:14 a eso sonaba a preguntar qué diría usted que hay un problema diría usted que hay un problema en los juzgados con denuncias falsas de mujeres contra hombres

Voz 13 15:23 no no lo hay no lo hay en las denuncias falsas desde el dos mil nueve como acabo de escuchar que se reflejaba son estadísticamente irrelevante e más más allá de la frialdad de los datos que todos conocemos nos que lo acabo la escuchar efectivamente la última el último estudio de la Fiscalía General del Estado nos dice que desde el dos mil nueve he habido noventa intertenpel conspiratorias que además cincuenta y cinco lo han sido por conformidad de la acusada que además no tienen instrucciones de de indagar muy bien porque ahí esta conformidad porque muchas veces es una forma de retomar la relación con con la persona agresora pero bueno de cualquier modo es que son cero coma cero setenta yo ocho de denuncias en el último año fueron más de ciento setenta mil denuncias también incoado veintitrés denuncias de veintitrés causas por denuncia falsa no es un problema existir existen pero es estadísticamente irrelevante más allá de la frialdad de los números como él quería decir el lo importante es ese es el mensaje que realmente hay que transmitir a la sociedad es el mensaje que estamos o que se estaba poniendo de relieve ahora no ponerte a este pacto de cara a la gobernabilidad de Andalucía el problema es que la mujer bien pero el problema es que la mujer no desmintió que la mujer calla claro cuando hablamos de que ya todo se nos llena la boca no que la violencia de género es una cuestión de de concienciar educar en igualdad de de acaba arcones estereotipos de obtener una igualdad real porque tramos en el ámbito penal pero estamos tartas de beber las noticias de de de la de la de la de la desigualdad absoluta que en el ámbito laboral de más de de las de las grietas laboral desigualdad al no ese es el problema realmente que la mujer denuncia cuando estadísticamente sendos continuamente todos los años desde el dos mil nueve que hay estadísticas al respecto vemos que es una cuestión que no es estadísticamente relevante o el problema es otro de problemas que de que los casos que nos llegan es un paralice

Voz 1667 17:50 resumiendo resumiendo señora Redondo la violencia doméstica y la violencia de género son dos cosas diferentes tanto en concepto como por las cifras que arrojan las las estadísticas

Voz 13 18:00 solamente si es tanto cuantitativa como cualitativamente cuantitativamente por las cifras que cualquier estadística oficial nos ofrece eh luego hay muchos sectores que cuestionan esas cifras luego las utilizan cuando quieren no como ahora el veinticinco por ciento de la violencia doméstica ya pero es que no es lo mismo el veinticinco por ciento La que domésticas que excluye la violencia de género que son otras historias distintas supone

Voz 1667 18:24 es supone mezclar o confundir ambos conceptos con qué intención puede haber

Voz 13 18:29 bueno yo creo que la la intención que ahí es en el fondo es un debate falso no un vamos en el contexto que se produce yo creo que es un acuerdo de un acuerdo que es difícil de sostener de cara al electorado no confunde conforme conceptos que que realmente que a lo mejor en todos tenemos culpa de que la sociedad no llegue a entender no

Voz 1667 18:54 de personas

Voz 13 18:56 víctimas de la violencia doméstica es hombre ya bueno el setenta y cinco por ciento es mujer y además estamos hablando de la violencia doméstica que es distinta de la violencia de género cuando la estadística la violencia de género es mucho más contundente no

Voz 10 19:08 sí yo desconocen

Voz 13 19:11 el origen del problema que no es sólo una cuestión penal que es lo que que se maneja en una cuestión de la sociedad de una cualquiera que todavía afortunadamente que perjudica a las mujeres en todos los ámbitos no

Voz 1667 19:26 le tengo que dejar ya muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hora Veinticinco

Voz 13 19:30 gracias a ustedes adiós buenas noches

Voz 1667 19:32 Izquierda tiene en esta estrategia una oportunidad para movilizar a su electorado y en eso está el Partido Socialista quiere forzar la convocatoria de la comisión del Pacto de Estado sobre la violencia de género para que los socios andaluces se retraten por sus acuerdos Inma Carretero buenas noches

Voz 0011 19:48 hola buenas noches está recogiendo firmas el PSOE porque como enero es un mes inhábil necesita el apoyo de ciento setenta y seis diputados que es la mayoría absoluta de la Cámara para poder reunir de forma extraordinaria a esa comisión de seguimiento del Pacto contra la violencia de género a iban a pedir explicaciones al Partido Popular y a Ciudadanos para que aclaren si siguen estando de acuerdo con que la violencia contra las mujeres debe de ser combatida de forma específica que es lo que persigue ese pacto de Estado en definitiva pretenden que los populares y los naranja se retraten lo explicaba así el portavoz adjunto del grupo socialista Rafael Simancas

Voz 0860 20:22 tienen que decirnos dónde están

Voz 2 20:24 cuestan con las mujeres el ocho de marzo o están con Vox neo franquismo no se puede estar en los dos sitios a la vez no se puede soplar y sorber a la vez

Voz 0011 20:35 para los socialistas Pablo Casado está ya asumiendo el disco

Voz 10 20:38 cursó en la ultraderecha al hablar de violencia

Voz 0011 20:41 la doméstica himno de violencia machista la intención del PSOE es no perder tiempo y reunir cuanto antes a ser posible la semana que viene a esa comisión de seguimiento del Pacto contra la violencia de género en la que están representados

Voz 1645 20:52 dos todos los partidos pues estos son los elementos a debate enseguida abrimos tertulia

Voz 15 21:02 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Peiró libre eran arroba Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 1667 23:58 Morán abrimos tertulia con Cristina de la Hoz Emilio Contreras y Javier Aroca y nos pido tanto un análisis sobre las cifras que han aportado hoy tanto Partido Popular di Vox si tampoco de sus argumentos ya hemos visto que recurren a la confusión al utilizarlos sino casi para empezar os pido que me digáis si pensáis

Voz 10 24:20 Berta o no el Partido Popular con esta estrategia Cristina yo creo que no yo creo que no en un tema esa que que el Boss que Vox haya presentado y cara condicionando la investidura de investidura de Juan Manuel Moreno con un tema tan sensible tan importante tan preocupante como es la violencia de género me parece que era un tema fácilmente desactiva hable es decir si estás planteando una cuestión económica fiscal si estás planteando algo que puede ser susceptible de un mayor debate social pero en un tema que más o menos habíamos llegado a un acuerdo social casi de los pocos de las pocas cuestiones en las que

Voz 0011 25:00 ha habido en los últimos años un pacto de Estado en este país

Voz 10 25:02 Luis yo creo que el PP debería haber desactivado este tema yo creo que el PP se debiera haber limitado señores de Vox no vamos a tocar ni un punto en una coma del pacto que no lo van a hacer del pacto alcanzado con Ciudadanos no iban a modificar la violencia de género ya que nos quedamos en y nada más todas las leyes son susceptibles de mejora pero yo creo que darle a Vox esta puerta de salida este bueno pero ya veremos qué pasa con el resto de las víctimas de la violencia intrafamiliar y doméstica ha sido darle una baza al partido de Abascal porque si tú te planteas el partido de Abascal en respuesta a su órdago yo no voy a tocar nada de esto usted decide si quiere apoyar la investidura Juan Manuel Moreno o quiere que vayamos a nuevas elecciones es problema suyo yo creo que en este tema de y además me consta porque ayer hablé con algún dirigente del Partido Popular que antes de conocerse esta esta oferta que bueno es una oferta que todavía no se ha hecho directamente a Vox pero se ha conocido a través del mundo ayer merecían de no tenemos que seguir la estrategia de vos

Voz 1667 26:05 públicamente Borja Semper era en sí

Voz 10 26:08 hay dirigentes de Génova de los que se sienta en el comité de dirección que entienden que no hay que seguir el debate de Vox en esta cuestión a lo mejor te planta otra cuestión que sí es susceptible de debate pero la violencia de género saque a estas alturas estemos explicando creo que lo comentabas tu Pablo no que la tierra es plana y que las mujeres son más susceptibles de ser víctimas de violencia por parte de de los hombres en lo que es un abusos violación secuestro maltrato yo creo que es una evidencia de tal calibre que estar teniendo que que que hacer esta pedagogía me parecen en el juego de voz en juego irresponsable que yo creo que ha equivocado en el fondo y la forma y que además Aisa debiera haber hecho fuerte el PP no entrar en esto

Voz 1667 26:50 sobre todo porque hoy ha dado la impresión Javier de que el PP estaba en manos de Vox

Voz 0860 26:55 bueno yo es que el PP fruto en parte de su debilidad parte de su deseo incontenible de desalojar al Partido Socialista gobernar en Andalucía pues yo creo que está entregaba casi todo no lo que está presa de un frenesí que hace que no reflexionen verdaderamente sobre lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es muy grave pero ante déjeme que diga una cosa Pablo porque cuando le han preguntado en Andalucía distintos dirigentes sobre eso que decía ante Cristina bueno pero ustedes que es lo que le han propuesto a Abós la respuesta prácticamente unánime han dicho a eso eso de Génova el primer cambio en Andalucía ya sabemos cuál es el primer cambio de Andalucía es que las decisiones no se toman en Andalucía acciones toman Madrid y esto a mí me parece importante y a otros andaluces no solamente no parece importante que las grandes decisiones se están tomando en Madrid en Génova o donde sea Hinault en Andalucía hito relevante es decir por qué porque ver a Menem verdaderamente Vox que cuestiona es el el punto ochenta y cuatro el acuerdo entre PP ciudadano que se refiere Isère remite a la legislación andaluza en vigor lo que hace el Partido Popular que le contesta remitiéndose a la legislación española y comprometiéndose a mayor empeño ni más ni menos que en romper como ha dicho ante que tiene que tiene un esta palabra Yola todo el acervo común y democrático y político con la participación de casi todo el mundo que ha hecho que que que el Estado español se sitúa a la vanguardia en su legislación de la lucha contra la violencia de género hasta eso es capaz de sacrificar el Partido Popular con grandes desconcierto y desaprobación por una parte muy importante no solamente de la militancia como también de la dirigencia pero decíamos también bueno se deja atraer se ha dejado a traer ha caído en la trampa de del discurso de sobre las mujeres de Vox el discurso sobre la mejora de Bose conoce desde que empezará a la elecciones o es que ahora el PP ciudadano cualquiera va a decir que no lo sabía claro estilo discurso de vos lo mismo que tiene un determinado discurso en materia de inmigración y la prueba es que la visa atractiva la seducción de la extrema derecha al PP es total es que recién ayer mismo el señor el señor eh Casado ha estado en Ceuta para a combatir situarse en el mismo territorio del discurso sobre inmigración que tiene la extrema derecha en España representa actualmente eso es decir yo creo que esto no es un mero deslizamiento a mí sinceramente lo digo me preocupa vos lo justo lo han votado cuatrocientas mil trescientos noventa y cinco mil en Andalucía seguramente en otros territorios votaría más en Andalucía por culpa de la extensión fundamentalmente de la Izquierda esto ha magnificado su resultado pero no deja de ser un grupo minoritario y que representa en mi opinión salvo que el dato futuro digan otra cosa a una parte no despreciable pero no sustantiva de lo que es la población española en cualquier su territorio genera a mí por tanto es lo que menos me preocupa lo que me preocupa verdaderamente es que el PP este compitiendo en ese discurso de la extrema derecha inste asumiendo postulado de la extrema derecha eso sí que es importante porque el PP es un partido muy importante en España en partido fundamental ha sido muy importante en la articulación de un sistema democrático donde el Estado español y desde luego esta deriva del Partido Popular claro no es buena para la democracia española no es buena para la política no buena para la ciudadanía yo me atrevo a decir que enhorabuena tampoco para ello como se está demostrando en lo sucesivo encuesta es sondeo que están apareciendo por todo el Estado

Voz 1667 30:53 ya añado a lo que tú decías a ese viaje de Casado a Melilla la el papel del Partido Popular en la celebración esta semana de la toma de Granada repartiendo cuatro mil banderas españolas ídolo como ahora es repartir

Voz 0860 31:06 la bandera que no se trata tanto de eso sino el problema que compite con bandera incluida por supuesto y banda de música y hasta de fervor legionario como ha dicho señor casado

Voz 1667 31:20 ha sido pues visto

Voz 0860 31:22 ese es que yo creo bueno incluso hoy ha habido algún tuit de algún comentario de que no íbamos a acordar de la moderación darse el Rajoy en materia política en el Estado no

Voz 1667 31:34 en la menor acierta al Partido Popular con esta estrategia yo yo creo que no

Voz 0554 31:38 no puede estar equivocado yo pero fin me pregunta mi opinión

Voz 1667 31:41 yo te la doy por qué

Voz 0554 31:43 porque la pregunta es por qué de repente de una forma inesperada una vez que el Partido Popular y Ciudadanos han llegado a un acuerdo en firmar un pacto Vox ha mantenido Altman al margen perdón parecía que no pedía nada y de repente plantea este problema como una condición sine qua non para dar sólo el apoyo de sus doce diputados indispensable para que el el señor moreno y en general el Partido Popular y Ciudadanos gobiernen en Andalucía S de verdad el problema más importante que tiene Andalucía y que tiene que tiene España sobre todo como acabáis es decir tanto Cristina como Javier hay un gran consenso en las distintas fuerzas políticas para abordar el tema de la violencia contra la mujer que es mayoritario no exclusivo pero mayoritaria yo creo que no es el problema fundamental yo creo que es el el primer pretexto que está utilizando vos para tratar de dinamitar en la medida en que pueda el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular para dar a entender transmitir a la opinión pública que ellos no son los que reparten el bacalao que ellos han tomado una decisión y han firmado un nuevo acuerdo sin contar con quién tiene la llave de la mayoría de ellos ahora la van a hacer valer porqué porque ayer supimos y hoy hemos leído en los periódicos que dentro de la buenísima cifra del paro tal hay una cifra que se no sigue siendo enormemente preocupante afectando al problema de estabilidad social de fondo en nuestro país y es que el noventa por ciento de los contratos que se han firmado el año laborales que es afirma el año pasado son temporales eso es lo que produce una inestabilidad y una inquietud y una preocupación en un sector muy significativo de la sociedad española sobre todo entre los jóvenes que si a eso le añades los salario más bajo hace que el el S sea sin duda alguna el el problema y la causa última del la crisis social y política que está viviendo nuestro país claro cuando te cuenta con un problema de esa magnitud sin embargo quién tiene la llave en Andalucía de que pueda gobernar lo que pone encima de la mesa es una rectificaciones a la a la ley de leyes de género que hay en en en Andalucía dice bueno aquí lo que hay un esa es una estrategia esto es la primera petición que van a hacer luego van a ir poco a poco tratando de desmontar el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para para hacerse valer

Voz 1667 34:12 bueno él mismo Santiago Abascal decía en redes sociales que esto está muy bien lo que les propone el Partido Popular ampliar a los hombres las ayudas que ya reciben las mujeres por violencia de género pero es que ellos se quieren sentar en la mesa junto a PP y Ciudadanos para hablar también de otras cosas de una aniquilación de las leyes ideológicas liberticidas que tendrá que explicar Santiago Abascal se refiere

Voz 10 34:31 pero es que yo yo llevo muchos años informando sobre política y tengo la sensación de que cada vez se menos y posiblemente teniendo en cuenta la deriva que ha tomado la política en los últimos años la verdad es que a veces me siento en un terreno absolutamente seguro porque yo creo que el gran papel que debe jugar por Vox en esta legislatura andaluza no es tanto poner trabas a la investidura como darse cuenta de que tiene la llave de la gobernabilidad cuando tú decías Emilio qué es lo que quiere desmontar es el pacto de PP Ciudadanos el pacto PP Ciudadanos lo desmontar desde la investidura no antes salvo que no quieras calle investidura que quieras forzó a unas nuevas elecciones lo lógico no lo comparto pero lo lógico es que tú quieras forzar ese pacto una vez haya habido investidura una vez haya habido gobierno una vez echa andar y una vez que el Gobierno andaluz presente al Parlamento autonómico cada ley cada ley que tendrá que ser sometido al juicio ya la votación ya la aceptación por parte de Vox y esa es su gran fuerza yo creo que su gran fuerza ahora no es dinamitar el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos porque me da la sensación de que eso no va a ser entendido por una parte de la población que sí que puede entender muy legítimamente que ha tocado desalojar andaluz ha al socialismo desde el poder en Andalucía y es muy legítimo bien que el PP negocie la investidura que bueno es una negociación pues efectivamente tienes que ceder en cosas que tienes que ceder pero sí en otras que no porque es innecesario porque el órdago de Vox era llevarle digamos al límite de ese órdago en un tema como éste si es otro tema no mejor puedes sentarte y vamos a negociar lo pero en un tema como éste dice usted me está diciendo me decía Emilio esto es lo prioritario este es el primer tema a tratar de verdad usted quiere cuestionar esto aquí no dan bosnio luego hay una cosa muy rápida ha Javier que yo creo que además que hay que destacar no ha bueno pues silencio de del PP de Andalucía es que además Juan Manuel Moreno fue secretario de esta de de Asuntos Sociales e Igualdad siendo secretario de Asuntos Sociales Igualdad hubo puso en marcha porque bueno se ponían cada que es tiempo no sé si te con carácter plurianual un Plan Estratégico de Lucha contra la Violencia de Género además es un tema que se lo que es especialmente sensible hacia eh

Voz 1667 36:50 así que está desaparecido estos últimos días Javier

Voz 0860 36:52 también está muy desaparecido ciudadano no está siendo un poco se está haciendo la muerta como se dice aquí en mi tierra o el don Tancredo esperando que los Toro ya que ya que estamos hablando de partidos tan taurino está esperando que el que el que Toro corra mucho Barraquer suyo no vea no pero el lo está viendo eh lo va a coger en cualquier momento oí ciudadano también tiene que hablar porque también tiene que explicarnos cuál es su posición ante un un acuerdo que han firmado ello el Partido Popular que está severamente contestado por el que está llamado a garantizar de que sea presidente el señor moreno y vicepresidente señor Marín el acuerdo de los dos quién está asumiendo la contestación a la demanda de Vox es el Partido Popular que él que está dando la cara y Ciudadanos está siendo vuelvo a decir la muerta no pero bueno cuando hablamos de vos no todo el mundo que parece que lo han descubierto ahora no es la primera vez que se presenta Bona elecciones ni la primera vez que que ir Iván incluso político nos quedamos con los toros con la casa igual eso está muy bien pero bueno he hoy ayer por cierto han prohibido la pelea de gallos en Puerto Rico me imagino que estará un saldrá un box allí también defendiendo la pelea de gallos pero quiero decir que lo fundamental en el discurso político de voz tiene tres ejes fundamento básico uno en la mujer y eso lo sabe todo el mundo porque lo llevan sosteniendo entre otras cosa porque todo el mundo conoce a Francisco Serrano el líder de de de Boss en Andalucía sabe quiénes todo el mundo también conoce que el segundo pilar del discurso de voz es la inmigración vuelvo a insistir el señor Casado ha estado en Ceuta y Melilla con un discurso sobre menores no acompañados y otra y otra matización matizaciones que se parecen también muchísimo sino son idéntica al discurso son migración de la extrema derecha española y europea otro tema básico que el modelo de Estado y la recentralización política es decir la desaparición de la estado de las autonomías y la vuelta al Estado unitario español de raigambre Imperial entre esos aspectos tan ahí ya inesperado e Iggy verdad sí bueno el enojo ciudadano ciudadano no ir Pepe no pueden desconocer no puede cuando se dejó los perfiles ideológico de quién va a garantizar su Gobierno además quien ha garantizado la presencia y la supremacía por la la primacía política de su formación en la mesa que el órgano de gobierno de de de del Parlamento Andalucía termino evidentemente evidentemente yo en esto creo que vos vos le asiste la razón sorprende a la localidad de si le asiste la razón mire usted sí usted deban a contar conmigo lo primero yo no voy a firmar un acuerdo en donde haya principios que sean contrario a mi ideología vuelvo a insistir Mujer inmigración y de recentralización del Estado segundo John no voy a ser el que pague la cama encima si yo voy a garantizar un gobierno de cambio en Andalucía yo quiero estar la foto y eso es eso bueno yo no creo que vaya a discutir nadie de que vos no tenga razón con esto lo que pasa es que el Partido Popular pero fundamentalmente ciudadano porque el PP ha va a la cara en todo momento incluso yo creo que la foto en el señor Serrano en en el en la cafetería Alfonso TS que ya saben ustedes que en un sitio prohíba disimular en donde no te a Dinamarca El millón de persona que viven que pasamos a Sevilla exactamente yo creo que fue una un acto deliberado para que todo el mundo supiera que las conversaciones existía pues claro el ciudadano no quiere saber nada simio usted no nosotros no tenemos nada que me con estos señores pero como no van a tener usted nada que ver si están cuestionando y más ni menos que por ejemplo el artículo el punto ochenta y cuatro y otros más es como cuando se niegan a reconocer que han hasta han estado tornillitos atornillados y cuando digo atornillados diga atornillados el Gobierno la señora Susana Díaz durante casi cuatro años en Andalucía y son por tanto tan corresponsable del Gobierno en Andalucía en estos últimos cuatro años como ha sido el Partido Socialista

Voz 1667 41:08 vamos vamos a avanzar perdón Emilio vamos a avanzar porque planteábamos antes y esa estrategia de simbiosis con Vox eleva resulta rentable al PP en términos electorales de momento las encuestas lo desmienten porque pronostican todas ellas una caída de los populares en número de votos de diputados respecto a las últimas elecciones lo pronostica también el último barómetro del CIS ya saben un estudio oficial muy devaluado en los últimos meses que hoy pronostica un reforzamiento de la derecha frente a un PSOE que resiste como la fuerza más votada el barómetro que no predijo los resultados de la ultraderecha Andalucía

Voz 1645 41:40 dice ahora que Vox no llegaría a un tres por ciento de los votos es decir que no entraría en el Congreso Óscar García buenas noches qué tal Pablo buenas noches si hoy se celebrasen elecciones la Izquierda formada por PSOE y Unidos Podemos seguiría teniendo mayor porcentaje de voto frente a la derecha formada por PP Ciudadanos y también por Vox aunque estas tres fuerzas avanzan poco a poco en este CIS siguen comiendo terreno por ejemplo a un PSOE que ganaría a día de hoy las elecciones con casi el veintinueve por ciento de los votos pero que perdería más de dos puntos con respecto a la encuesta anterior el PP ese mantel diría como segunda fuerza política con el diecinueve coma uno por ciento de los sufragios ciudadanos como tercera con el diecisiete coma nueve ciudadanos baja aunque no tanto como Unidos Podemos y sus confluencias En Comú Podem Compromís y En Marea que pierde más de tres puntos con respecto al mes de noviembre situándose casi en el quince por ciento de los apoyos dónde queda Vox pues muy lejos del resultado obtenido en Andalucía si extrapolamos este al panorama nacional Bosch consiguió casi el once por ciento de los sufragios el dos de diciembre en este CIS supera a duras penas el tres coma cinco sube es verdad pero sólo poco más de un punto que le daría eso sí posibilidades de entrar en el Congreso aunque muy lejos quedaría de la irrupción conseguida en Andalucía en cuanto al líderes eh Pedro Sánchez sigue siendo el mejor valorado aunque no llega ni al cuatro Le siguen por este orden Albert Rivera Pablo Casado Alberto Garzón por debajo el líder de Podemos Iglesias y añadimos Pablo que todo esto tiene realmente una difícil comparación con lo que el CIS publicó en noviembre porque se ha vuelto a cambiar la metodología una vez más dicen que ha sido para simplificar lo pero lo cierto es que han sido muchas y muy duras las críticas sobre la cocina que tenía esta encuesta

Voz 1667 43:26 así es el CIS ha utilizado ya tres metodologías diferentes de cálculo desde la llegada de José Félix Tezanos así que queremos consultar con dos expertos sobre la elaboración de estas encuestas quiero saludar a José Juan Toharia presidente de Metroscopia buenas noches

Voz 21 43:40 buenas noches y a Carles Castro ex analista

Voz 1667 43:43 la de La Vanguardia experto en análisis demoscópicos buenas noches Carlas

Voz 22 43:46 hola buenas noches qué tal os pregunto a los dos para empezar

Voz 1667 43:49 son verosímiles los resultados que hoy ha publicado el barómetro del CIS especialmente ese resultado de Vox que según el barómetro de hoy no entraría en el Congreso José Juan

Voz 21 44:01 pues vamos no no no sé cómo calificarlo porque como el propio claro exactamente qué es lo que era porque es la quinta vez que da una explicación de lo que llama en esta ocasión el voto decidido pero desde luego tu emitido no está admitido para lo que es un dato estimado pues ha ido cambiando de Peter dioses no sabían qué qué significa yo creo que damos demasiada importancia a unos datos que el propio CIS pues parece tratar con cierta con cierta

Voz 23 44:37 sean mal signo no se ningún repetidamente que no

Voz 21 44:39 lo más importante probablemente es verdad hay otros muchos otros en el sondeo de que son más relevantes pero yo creo que en el caso concreto de preguntas que se la vamos a llamarla y en que en estimación bueno pues el voto emitido el porcentaje sólo voto emitido que estima yo creo que por ejemplo comparando con otros que dispongo

Voz 1667 45:00 los otros colegas también de

Voz 21 45:03 que pisó en dos puntos uno el PSOE está estimado in Vox está ciertamente muy fría estimado una posible explicación cuestiones metodológicas aparte es que el campo del CIS se hizo dos olvidé entre el uno y el doce de diciembre

Voz 13 45:20 los veinte división

Voz 21 45:22 cierto que hay son datos y así cierto viejos Mendes en un momento tan intenso en la vida política española que todos hechos mucho más fluido y mucho más sobre todo después del de la sacudida electoral andaluz a los que opina Carlos

Voz 1667 45:38 Carlas tu te crees esos resultados

Voz 23 45:41 yo diría que en relación con Bosch que parece que es el centro neurálgico de los problemas actuales yo diría que realmente es chocante que un once por ciento en Andalucía en voto real ser la forma en una estimación del tres coma cinco por ciento en España

Voz 21 45:54 eso me tengo que decir que amé

Voz 23 45:57 un es procedimientos culinarios particulares con ese tres coma cinco por ciento entraría al Congreso eh no sé si con tres con cuatro escaños pero entre en el Congreso con relación a lo que se comentaba de los cambios de metodología yo para no entrar en debates digamos teológicos que seguro que a los a los oyentes les resultaron poco extrañas lo único que quiere resumiendo coincidiendo con con Toharia es que me voy mirando un poco los distintos sondeos desde que desde que cambió la dirección del CIS en verano no han tengo que decir que por ejemplo en julio y en septiembre el pronósticos llamamos de estimación de voto en octubre se llamó estimación de voto más simpatía en noviembre voto más simpatía y ahora voto directo todo ello junto a estos prolijos ya veces auténticos galimatías en los que se intenta explicar la metodología utilizada y los cambios que sean realiza de tal no dicho esto cuatro apuntes muy rápidos para defender lo que a mi me parece que es imprescindible en el tratamiento de los sondeos que es la

Voz 1667 46:57 qué es la cocina

Voz 23 46:59 es decir que es la la corrección que es la ponderación no solo

Voz 21 47:02 claro

Voz 23 47:02 los cuatro cosas una primera que siempre ha habido distancia entre intención y estimación es decir entre lo que declaran

Voz 22 47:08 es una realmente era una encuesta los consultados

Voz 23 47:11 lo que estima luego el el instituto público y eso vamos yo tengo aquí datos delante con gobiernos del PSOE el PP etc etc es decir que eso no tiene nada de particular dos hay que hacer cocina por varias razones yo no simplemente saludo a dos que me parece básicas y que además están presentes en las últimas encuestas como así siempre una a veces hay desviación de la muestra en el sentido de que no es representativa de la realidad por ejemplo

Voz 22 47:37 en las últimas del CIS hay una sobre representación de votantes del PSOE y una infracción pre representación de votantes del PP por tanto eso hay que corregirlo para falla vaya al muestreo también Carla es si perdón que no en qué falla muy vayan muestreo también casando a

Voz 23 47:54 bueno pero eso muchas veces es inevitable y entonces hay que corregirlo no claro luego segundo apunte que me parece importante para justificar la cocina no es que hay que adjudicar los indecisos para adjudicar los indecisos bueno se puede emplear evidentemente el tema de la simpatía es decir con qué partido simpatizan pero eso hay que verificarlo con más elementos no con la coherencia que pueda existir entre la simpatía y los valores el recuerdo de voto etcétera es decir que todo eso exige digamos un tratamiento mucho más pormenorizado y no puedes hacer digamos una traslación automática del voto directo al al voto estimado entre otras cosas porque si me permitís una cosa decir

Voz 1667 48:28 muy rápido muy rápido porque nos tenemos que ir a publicidad Carla

Voz 23 48:31 simplemente no quiero decir que que los ciudadanos cuando los consulten digamos mentiras pero no siempre decimos la verdad y la mejor prueba de ellos que cuando tú preguntas a la gente oiga usted fue votar en las últimas elecciones de sale el noventa por ciento

Voz 22 48:43 que no es cierto no coincide con la realidad proyectos ahí ahí demoliendo las distorsiones que hay que corregir José Juan treinta segundos verdad nada

Voz 21 48:50 el coincido con Carlas es decir que no efecto en esta encuesta como en todas el ochenta y dos por ciento dice que fue agotar todo el se tentados de exacerbación y luego un agujero yo que lo más importante es que no se especifica sobre qué porcentaje de participación cuánta gente se calcula que agotar el CIS hemos de deducir que está triste estimando una participación del setenta y cuatro coma uno bueno que se netamente cinco puntos más alta que la otra vez curiosamente los truco puntos que sale por encima el sobre de lo demás no da no es eso también su total

Voz 1667 49:24 José Juan Toharia Carles Castro muchísimas gracias a los dos por acompañarla en Hora Veinticinco

Voz 23 49:28 a vosotros

