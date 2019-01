Hora 25 (04/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 de una interés formativo de voluntades jugamos está observando y por tanto siendo un proceso electoral en en en un sistema democrático básico creo que los poderes públicos deben de garantizar que la encuesta tenga lo que seas lo que se dice en política de protección de los consumidores en Europa un etiquetado fiable sea que sepa

Voz 2 00:19 bueno partimos de la base de que es mucho más escandaloso si encima eso lo hace un instituto público y es lo prime

Voz 1667 00:24 pero qué muchísimas más escáner somos vamos a escuchar también Emilio repetir lo que yo sé vamos a escuchar a Emilia también

Voz 0554 00:31 ah sí venga hombre no yo dicho con todo el respeto a los profesionales que son muy buenos que trabajen en el de hace muchos años he comprobado con preocupación la metodología zigzagueante del CIS de hace seis meses ha cambiado de metodología tres veces en seis meses y eso es mucho cambio voy a cobrar bastante poco pero sí voy a decir que el día catorce de noviembre del año pasado a tres semanas de las elecciones generales que el CIS dijo que en Andalucía el Partido Socialista iba a obtener entre cuarenta y cinco cuarenta y siete diputados obtuvo treinta y dos y Vox iba a tener uno obtuvo doce es un hecho evidente

Voz 1667 01:19 quiero ser una salvedad porque se publicó justo en cuanto se cerraron las urnas no pero no se publicó a las ocho de la tarde porque él de la sus el no no no sé el hubo una encuesta que se publicó

Voz 3 01:34 a las ocho de la tarde hice la de dar no la de Gat buenos pero bueno a veces se publica en ABC pero que yo le kilos reconocerá a ver sé que fue la que dio esa dijeron ellos

Voz 1667 01:48 no sólo por por los que no acercar sondeo

Voz 0554 01:50 el campeón eso dijeron que que Vox podía obtener entre ocho y diez diputados que en todas las reglas hay excepciones esto pues hubo una empresa que sí acertó pero con independencia del de lo que haga no dejen de hacer las empresas privadas que se dedican a la demoscopia yo quiero decir que es mucho cante ese cambio de metodología tres veces en seis meses y es mucho cante que se diga que va a sacar Termes tres semanas antes un partido político además es el tuyo cuarenta y siete diputados sentido y que la extrema derecha que te muy mal a mí también me iba a obtener un poco de obtenido

Voz 1667 02:28 barómetro del CIS también incluye la lista de las principales preocupaciones de los españoles no hay grandes cambios sal

Voz 2 02:34 como un repunte de la preocupación de los encuestados por la inmigración Oscar si el paro sigue siendo el principal problema para casi seis de cada

Voz 1645 02:42 la diez españoles y los políticos y la corrupción y el fraude ocupan el segundo y el tercer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos la instantáneas muy similar en este CIS con respecto a noviembre donde sí se recoge un repunte por la percepción que tienen los encuestados sobre la inmigración ahora ya es un problema para doce de cada cien españoles destaca también la subida leve eso sí pero subida en este ranking de la violencia hacia la mujer de los desahucios y hay ahora mismo entre los españoles una menor preocupación por

Voz 1667 03:12 la independencia de Cataluña otra encuesta ha provocado una tormenta política en Barcelona Se trata del Barómetro municipal que vuelve a incluir la inseguridad en la ciudad como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos un concepto el de la inseguridad que no aparecía en este barómetro desde hacía diez años y la oposición pues claro culpa la alcaldesa Ada Colau Barcelona Albert Prat

Voz 2 03:32 esta sensación de inseguridad de los barceloneses tiene una base objetiva según datos policiales los delitos en Barcelona han crecido un diecinueve por ciento en el dos mil dieciocho Un día después de conocer el Barómetro municipal la oposición ha cargado con dureza contra la alcaldesa Sevilla Trías de Alpe de Katy Carina Mejías de Ciudadanos

Voz 1984 03:48 a señora Colau ha querido ser ella la que dirigiera la seguridad de esta ciudad creo que se ha demostrado que no lo hace bien de que es la seguridad para una ciudad que papel a hacer la Guardia Urbana tanto con temas de seguridad como con temas de convivencia

Voz 4 04:05 creemos que esta situación debe revertirse cuanto antes porque en ello va la buena convivencia entre barceloneses el respeto a la ley y el respeto a las ordenanzas

Voz 2 04:14 además de las críticas el PDK junto con Esquerra han presentado una propuesta conjunta en la que piden un pleno extraordinario para reprobar la gestión de la alcaldesa han repasamos estas encuestas las dos a decir si la de Barcelona reflejan

Voz 1667 04:26 un aumento de la preocupación en torno a la inmigración en torno a la seguridad reflejan también el desafecto de los ciudadanos por los partidos políticos fijado se preguntaba esta tarde nuestro compañero de cadena ser punto com José Manuel Romero si todo esto es lo pregunto también a vosotros no es el caldo de cultivo perfecto para la ultraderecha Emilio hombre sin duda sin duda

Voz 0554 04:45 la cuando en un país se tal lo dice la historia reciente electoral el siglo pasado cuando en un país se instala el sentimiento de pesimismo el sentimiento de que la clase dirigente no está a la altura de los problemas de que está alejada de la realidad que hay una desconexión entre los gobernantes gobernado la gente tiene tendencia a buscar un salvapatrias lo hemos visto en Brasil lo hemos visto en los Estados Unidos estamos viendo cómo en Europa ese sentimiento está aumentando es que en la democrática Francia la extrema derecha con una señora que trata de ser salvapatrias tiene el treinta y cuatro por ciento de los votos es que el señor Hoff poner en Austria de la extrema derecha en las presidenciales a el cuarenta y seis por ciento en la tan democrática como Frank como Francia Holanda señor Fielder tiene aproximadamente un treinta por ciento de los votos es decir en los momentos de crisis tan tremenda como la que ha vivido Europa en los últimos años en unos países con más o con menos intensidad por la crisis por los problemas económicos in por los problema de las avalanchas de inmigración que es un hecho objetivo que nadie puede negar hay gente que está muy decepcionada que cree que los políticos actuales no sirven para resolver su problema tienen tendencia a embarcarse en aventuras

Voz 1667 06:04 manos de Salva para eso lo vimos lo años treinta

Voz 1 06:07 no yo yo estoy de acuerdo que evidentemente si le damos a esta encuesta el valor que le damos habrá quedárselo en todo su afecto pero démosle también un gran valore las prioridades sobre la preocupación de velocidad no evidentemente algunos son auténticos paradores que favorecen como acaba de decir Emilio la ejecución o por lo menos la justificación incluso sabes el fortalecimiento de de movimientos políticos yo les llamo yo leíamos disolventes desde el punto de vista democrático como él a piel ha relatado el recorrido actual que ha hecho sobre la situación en distintos países de de Europa yo también metería UKIP pues cuando hablamos ahora de Red si nos olvidamos que yo que el gatillo de la hace excepción ya me mola así británica de la Unión Europea fue originado por un partido de extrema derecha y euroescéptico UKIP aunque luego contaminó eso lo estamos observando en otro espacio político español y europeo contaminó a otro partido político en este caso al Partido Conservador británico no lo que voy un bueno también hay otros datos un poco a mi me parece desconcertante porque el el discurso político oficial por ejemplo en Andalucía llega a sostener incluso por la izquierda que la desafección política incluso a la extensión o el rechazo de determinadas opciones política ha sido producido por Cataluña sin embargo las encuestas lo dicen hecho salas preferencia no sitúan a Cataluña como la primera preocupación Pérez más es que cuando la principal preocupación expresada

Voz 5 07:43 Ada por por por lo lo de los ciudadanos

Voz 1 07:46 ha sido por ejemplo la corrupción eso

Voz 5 07:49 se ha trasladado tampoco electoralmente o por lo menos no se ha trasladado

Voz 1 07:52 suficientemente con manera que yo creo que sí que estas relaciones de preferencia son interesante tenerla en cuenta pero no siempre reflejan el el la inclinación electoral a la hora de tomar decisiones política el cine GT

Voz 0436 08:06 es que de todas maneras cuando del listado de las preocupaciones de los ciudadanos yo creo que muchas veces los ciudadanos responden a esta pregunta en la medida de sí ese esa cuestión les afecta a ellos personalmente el desempleo se en primer lugar pero incluso el desempleo sale en primer lugar en momentos económicos potentes e incluso momentos de expansión económica por no es tanto el debate sobre cuál es la gran cuestión que me preocupan esta vía no que es lo que me pueda afectar a mí en mi vida pues puede afectar el desempleo me puede afectar la inmigración pero es un doce por ciento estamos hablando de de un porcentaje muy bajo Cataluña personalmente te puede preocupar mucho el debate sobre la unidad de España en lo que está pasando en Cataluña pero entiendes que Cataluña no es un debate que te afecte personalmente yo creo que muchas veces en las encuestas se se responde más en clave de de personal más que en clave de análisis político general sobre el tema del ascenso de la ultraderecha es verdad que habéis hecho un repaso no de lo que ha pasado en en en países de nuestro entorno lo que ocurre es que hasta hasta estas elecciones del dos de diciembre si pensamos que España estaba vacunada contra los fenómenos de la doctora derecha los estábamos viendo en nuestros vecinos pero aquí parecía que ser un fenómeno y además incluso se comentaba no en Europa como como no había habido un efecto contagio en España y finalmente pues no finalmente pues nos está pasando como como al resto y después de una dureza una crisis que además en España ha sido especialmente mala por bueno por las cuestiones también económicas internas que teníamos que hizo que estallaran muchas más burbujas de las que han estallado en otros países y al final pues a lo mejor es un actor político que viene para quedarse yo pienso que todavía tiene mucho voto aluvión mucho voto de cabreado mucho voto no consolidado que quizá le estamos dando a Vox mucha más dimensión de la que realmente tiene a lo mejor hasta tiene razón Tezanos cuando la el tres coma cinco por ciento pero yo me temo que que el efecto contagio está llegando también

Voz 1667 10:09 Emilio echar la bronca ha sido una un gesto que negra por era mi un es decir cómo lo que en Teruel Existe pues lo mismo

Voz 0554 10:26 no efectivamente hay problemas que en las encuestas de carácter general no son prioritarios y se como por ejemplo el tema de la de la inmigración o el tema de Catalunya al tema de la unidad de España hicieron no es que eso es lo que ha causado en Andalucía la subida de Vox bueno pero es que no de los temas que más preocupan a lo andaluces ya que determinados segmentos de población en lo que sí influye mucho en esos neto de poblaciones donde posiblemente esos factores han hecho que el voto de manera que no hay que no hay que que ir

Voz 1667 11:03 infravalorar esos problemas porque tenis segundo en tercer lugar porque para algunos españoles pueden estar en primer lugar vamos a hablar de dos de los líderes que han salido a colación en la en la tertulia el primero pues en Estados Unidos allí Trump se ha reunido esta tarde con los líderes del Congreso para encontrar una salida al cierre de gobierno en el país no ha habido avances pero sí una advertencia del presidente después de esta reunión asegura que está dispuesto a declarar la emergencia nacional en Estados Unidos para saltarse el control del Congreso y construir un muro en la frontera con México corresponsal Carlos Pérez Cruz

Voz 6 11:37 la rueda de prensa discurría por la monotonía de los motivos reiterados hasta el infinito para construir el muro con México cuando un periodista le ha preguntado donan cero lleguen al margen si ahora se había considerado invocar su poder para declarar una emergencia nacional desatarse la necesaria aprobación del Congreso construir hacia el muro aquí el agua Hicham confesaba que sí que lo ha pensado y que podría hacerlo si quisiera algún lo que por cierto no todos los constitucionalistas están de acuerdo así que no necesita la aprobación del Congreso al insistir periodista o el que Yesa en absoluto me voy que si se quiere va cancha no podemos invocar una emergencia nacional por la aseveró la de nuestro país defendía el presidente no lo hecho podría hacerlo pero San dice prefiere dar una oportunidad a las negociaciones incluso amenazado con expropiaciones a propietarios de tierras por las que pasaría su muro todo ello tras la segunda reunión de esta semana con congresistas republicanos y demócratas para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al cierre parcial de gobierno de la que es salido un equipo negociador que continuará trabajando este fin de semana una reunión en la que según ha declarado el demócrata Chuck Schumer ha confirmado más tarde el propio presidente dice Eric y explorar pero Ibon y ha amenazado con Shut down que puede durar incluso años o el cierre parcial mantiene sin sueldo a ochocientos mil trabajadores federales contratistas del Gobierno que según los demócratas el presidente mantiene secuestrados por el muro y segundo huella están de acuerdo con lo que está haciendo

Voz 1667 13:05 lleva un minuto Emilio Contreras negando con la cabeza porque que Trump no puede hacer eso

Voz 0554 13:10 hombre es que si el presidente de los Estados Unidos pudiera hacer arbitrariamente ese uso todos los poderes de emergencia que luego cede la Constitución la Constitución estaría abriendo la vía más fácil a que lo está unido se convirtieron en una dictadura el presidente lo que está unido no puede decidir gracieta Morey porque se lo curra cuando utiliza esos poderes de emergencia tiene que haber uno fundamento de unas razones la Constitución americana es la primera Constitución del mundo tiene doscientos cincuenta año y tiene unos controles lo suficientemente precisos y claro para evitar que esto se pueda utilizar como un camino hacia la dictadura y hace la arbitrariedad de esa que les espera que te

Voz 1667 13:47 más que tengo más que tenemos Brasil también en los primeros pasos de bolso en Haro en la presidencia que ya han recibido respuesta a partir de

Voz 7 13:55 y esta esta declaración de la nueva ministra de Familia anoche

Voz 1667 14:00 que viene a reflejar la doctrina política que defiende el nuevo Gobierno escuchen a esta nueva ministra se llama da Maris Alves

Voz 8 14:08 es humano

Voz 1667 14:19 entendido sólo traduzco los niños se visten de azul y las niñas se visten de rosa bueno pues miles de hombres entre ellos Caetano Veloso pero se han unido a en una acción de protesta Internet en contra Delia ministra pues vistiéndose de rosas corresponsal Francho Barón

Voz 9 14:34 menudos pues el Gobierno ya árbol sonaron no ha esperado mucho para empezar a generar polémicas en medio de una primera andanada de medidas que han puesto en alerta a organizaciones medioambientales indigenistas y LGBT se ha hecho viral un vídeo en el que aparece la nueva ministra de mujer familia derechos humanos la pastora evangélica de es Alves proclamando visiblemente exaltada que Brasil ha entrado en una nueva era en la que los niños se visten de azul y las niñas se visten de rosa aunque el vídeo generó una gran polémica en Brasil Alves dijo no arrepentirse de la frase

Voz 10 15:10 que lo que quise decir es que vamos a respetar la identidad biológica de los niños es un nuevo momento fue una metáfora

Voz 9 15:17 las reacciones de las organizaciones de psicólogos educadores y en las redes sociales no se hizo esperar con un auténtico aluvión de críticas de quienes ven en las palabras de Alves una muestra más del rumbo ultraconservador que tomará Brasil en los próximos cuatro años

Voz 7 15:32 eso al margen Javier de los despidos de funcionarios

Voz 1667 15:37 por motivos ideológicos que anunció ayer sonoro no nos perdamos de vista eso

Voz 11 15:40 yo no tengo sonar hoy su Hisusa

Voz 1 15:43 ese bueno tampoco podría volar temida de la de la composición del Gobieno mayoritariamente militar por ejemplo no

Voz 11 15:52 ese tiene tiene unos perfiles

Voz 1 15:55 ese mandato por cierto con un apoyo importante lo brasileño y por cierto está década que acabamos de escuchar están hechas por una mujer lo cual pone también de manifiesto todo lo que nos queda por trabajar en este sentido pero yo creo que no es un es un mal alumno de Detroit aquí el principal disparador de todo lo que está ocurriendo en en Italia en Hispanoamérica en Latinoamérica también en Europa en donde ya está hispano controlando todos estos grupos de extrema derecha preparándolo para la elección europea es por eso me parece otra de manera importante lo que ha pasado desde el día uno en en en en en Estados Unidos en donde ha tomado la presidencia de del de la cabeza la baja la señora Nancy Pelosi por qué es tan importante porque por fin el señor Trump tiene alguien con un puesto importante el tercer puesto de puede el vicepresidente y el presidente

Voz 1667 16:49 eleva a hacer oposición que va a ser posesión

Voz 1 16:51 en fin vamos a ver una cara en el Partido Demócrata es cierto que una cierta contestación que va a hacer la oposición y que también va a contar con un nuevo grupo fundamentalmente compuesto por mujeres que demuestra una pluralidad que es la mejor de DT de todo el punto de vista Endika y lingüística confesional que que de género que va a mostrar la verdadera oposición a Trump que lo que también es Estados unida

Voz 0554 17:17 lo que es un país plural un país

Voz 1 17:20 convivencia y país además de inmigrante yo creo que además la la Cámara va vas pacificar varias cosas muy importante primero el muro no bastaba dotado de recursos económico segundo la señora Pelosi ya está negociando la apertura parcial de algunas área de del Gobierno federal va a parar bien el desmantelamiento el Obamacare que también es importante porque en vista de que los republicanos se ponían de acuerdo la Cámara baja va a parar en parte el desmantelamiento de la de la de de que también de las leyes anti migratoria de de del señor tan pero lo fundamental lo fundamental y ahí salgo también al paso para

Voz 1667 17:57 la Emilio a Emilio Contreras que

Voz 1 18:00 ahora mismo los demócratas en la mayoría suficiente para poder iniciar trajo como exige la Constitución norteamericana el procedimiento de impeachment en la cama en la Cámara Baja

Voz 1667 18:10 quiero saludar a Jan Martínez Ara ens director adjunto de El País que ya nos escucha al otro lado del teléfono buenas noches Jean AVE avanza nos que se van a encontrar los lectores del país mañana en el quiosco

Voz 12 18:22 bueno nosotros podemos un poco el foco en la tensión política abierta aquí en España por el pacto la derecha en Andalucía no haya aportan más datos sobre los problemas que está causando en este caso en las filas de Ciudadanos impuesto titulares que Valls el candidato a la alcaldía de Barcelona se desmarca de su partido y piden un gran pacto para aislar a Vox como su marido que el Partido Popular asume parte del discurso de Abascal sobre la violencia de género como segundo tema destacamos que la economía mundial da señales de agotamiento no entre los síntomas pues que funcionamos hasta el frenazo del crecimiento chino la caída el petróleo los problemas de apeló incluso el comportamiento que está teniendo en las últimas horas la la Reserva Federal como foto en la foto realmente impresionante hemos elegido la T uno de los alcaldes italianos que se ha rebelado contra la política anti migratoria de Sardinero alcalde de Palermo Luca Orlando un hombre admirado en Italia por su lucha contra la la mafia y en el apartado internacional ya para acabar qué destacamos que el pirateo masivo de datos politicos ha sacudido Alemania

Voz 1667 19:30 ahora ahora contamos más detalles de esto ya Martínez Ares muchísimas gracias por acompañarnos en adelante con nosotros hasta luego y como no queremos dejarnos nada sin contar por aquí está Pedro Blanco hola Pedro buenas noches buenas noches vamos a empezar por las bolsas por su bipolaridad

Voz 1715 19:45 tradicional hasta ayer todo eran dudas y temores hoy todo parece en certezas y confianza en el futuro las bolsas han subido hoy con mucha fuerza el IBEX treinta y cinco ha ganado un dos y medio por ciento cerrado a la mejor semana desde noviembre incluso Wall Street ha demostrado hoy la euforia que ayer sin embargo era puro pesimismo hoy ha subido un tres coma dos por ciento ayer el Dow Jones perdió un dos coma ocho por ciento y todo esto porque pruebas porque hoy Estados Unidos y China a están algo más cerca ayer las bolsas caían porque Estados Unidos y China estaban algo más lejos han influido también los buenos datos del paro

Voz 10 20:18 Estados Unidos además el Ministerio de Fomento fijados

Voz 1715 20:20 servicios mínimos para la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair está convocada para los días ocho diez y trece de enero los servicios mínimos del treinta y siete por ciento al cien por cien en el caso de los vuelos a Canarias y Baleares En Mallorca al juez del caso cursar ha devuelto los móviles a los periodistas del diario de Mallorca de Europa Press a los que se les incautó en busca del origen de una filtración el juez asegura que no accedió a la información de los móviles de hecho pocos días después de dar la orden a orden de intervenir los firmó la orden contraria muy ha devuelto con los precintos intactos Blanca Pou Kiko Maestre son los periodistas

Voz 13 20:53 desde el momento en el que el material entregado al juzgado de Instrucción hasta ahora es que nadie parece ser que los precintos también nosotros hemos insistido en que se conocieran con con los precintos muy exigido que no se entregaran les material precintado tal como fue entregado aquí al secretario judicial

Voz 1715 21:13 en Alemania los servicios de seguridad investigan un ataque informático que ha permitido difundir datos privados de políticos de periodistas y artistas a través de Twitter las autoridades aseguran que ya se ha cerrado esa cuenta que se usó para publicar esa información

Voz 14 21:25 estas caen entendible en Info consta eh

Voz 1715 21:29 además asegura que no ha puesto al descubierto datos comprometedores información sensible hoy en la Ser hemos hablado con la esposa de Pablo Ibar el lunes Se reanuda el juicio en el que se está revisando su caso la defensa intenta desde noviembre demostrar las irregularidades cometidas en la investigación del triple crimen por el que fue condenado este español que siempre ha negado haberlo cometido Tanya Ibar es la mujer de Pablo Ibar que asegura que si finalmente es absuelto van a renunciar a demandar al Estado porque quieren pasar página

Voz 15 22:00 yo no he sido bueno hay yo no es para nada porque sabes no quiero darles nada más de nuestras vidas no quiero otros diez años en los juzgados por aquí dinero viviría en una caja con Pablo sería la persona más feliz del mundo nos contaba esta mañana M

Voz 1715 22:17 por hoy Pablo Ibar lleva veinticuatro años en la cárcel dieciséis en el corredor de la muerte

Voz 1667 22:21 un testimonio completo que ha conseguido nuestra compañera Andrea Villoria hay que tienen en integro en Cadena Ser punto com Se lo quieren escucharnos vamos como siempre con Ramoneda

Voz 16 22:32 el dietario

Voz 6 22:33 en veinticuatro horas ha tardado el PP narró ya ante las presiones de Vox lo ha hecho con una propuesta ignominiosa que las ayudas por violencia de género se extiendan a los hombres acto seguido Casado ha pasado utilizar indistintamente las expresiones violencia de género la que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo violencia doméstica la que acontece en el ámbito familiar como si fueran equivalentes el PP se sitúa así en el negocio ni somos la violencia machista hay un amplio consenso en la sociedad sobre la necesidad de combatir la violencia de género empezando la educación donde se configura muchas pautas de comportamiento y el PP se lo carga para no poner en apuros su acceso a la presidencia de la Junta de Andalucía casado ni siquiera tiene el coraje político de aguantar el órdago la respuesta al primer farol es una rápida y vergonzosa contención Vox tiene vía libre para seguir subiendo su apuesta que hará ciudadanos se escondiera detrás del PP para que le haga el trabajo sucio te gustaría poder creer que este penoso espectáculo servirá por lo menos para despertar a un adormecido electorado liberal y progresista que uno desea creer que todavía existe el nuevo tópico de moda que la derecha puesto en circulación es que un cordón sanitario paralizada Vox es contraproducente en el fondo dicen le beneficia porque le da protagonismo y contribuía expandir sus ideas no se trata de un cordón sanitario se trata de combatirlo ideológicamente que son muy distinto y demostrar el carácter reaccionario antidemocrático de muchas de sus propuestas que es lo que no osa hacer el PP una renuncia que lo que hace es normalizar a Vox que es la mejor vía para que la gente pierda el miedo a votar les desaprensivo que obra sin atenerse a las reglas Os y miramiento hacia los demás dice el diccionario de la Real Academia el problema del capitalismo actual enemigas es que es desaprensivo

Voz 1667 24:24 cerramos viernes si cerramos semana a Javier Cristina Emilio muchísimas gracias por acompañarnos buenas noches lunes sí porque lo rellenaron atraer un hora25 lunes no nos traen una cuesta de enero pues vamos ya con Ángels por aquí disfruta de semana adiós

