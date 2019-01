Hora 25 (07/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 es una de las preguntas fundamentales de este tiempo que actitud hay que adoptar frente al discurso de la extrema derecha y ante las amenazas que supondría la aplicación de algunas de sus políticas el movimiento feminista lo tiene claro hay que plantarle

00:13 Cara son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:36 los Zohra buenas tardes el feminismo se moviliza las principales organizaciones de mujeres de ámbito nacional se han reunido esta tarde en Madrid para ultimar una primera movilización contra el discurso negacionista de la ultraderecha que va dejando huella en el PP esta misma semana Se lanzará un manifiesto bajo el lema de ni un paso atrás la punta de lanza de esta movilización será Andalucía que es la primera comunidad en la que la derecha ultra va a tener peso ahora nos lo contará al herido después repasaremos el calendario de una semana en la que puede quedar todo claro mañana se reúnen los número dos del PP Ibooks para negociar el apoyo de estos últimos a los que Teodoro García Egea enviaba hoy este mensaje

Voz 3 01:14 los andaluces que han votado cambio pasarán factura si los tres partidos políticos que han conseguido por fin al socialismo de puede treinta y seis años en la Mesa del Parlamento que fue lo que ocurrió hace unas semanas no nos ponemos de acuerdo para hacer lo mismo dentro de dos días en el Parlamento de Andalucía

Voz 0194 01:31 no se sigue negando a tocar una sola coma desacuerdo con el PP y el PSOE predica en el desierto intenta convencer a unos y otros de que el mejor cordón sanitario contra los ultras sería permitir gobernar al PSOE Mario Jiménez

Voz 4 01:42 quién ha ganado las agresiones Jorge ocurrido en otras ocasiones en Francia o en Alemania el quién tiene que gobernar y el resto de los partidos políticos tienen que hacer una lectura de eso de otro resultado aislando a la extrema derecha nosotros pedimos que se haga lo mismo por la que pudiera sumar el Partido Socialista con Adelante Andalucía claramente hecha muy por delante de la que pueda representar en ese momento el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 0194 02:04 en Cataluña la oposición pide al presidente de la Generalitat que deje de gastar fondos públicos en sus viajes hoy en la SER les estamos contando que en ocho meses ha gastado ciento veinte mil euros catorce veces más que Puigdemont la oposición se queja el independentismo Lo justifica Miquel Iceta Marte Bilal

Voz 1591 02:20 nosotros creemos que son gastos absolutamente de eso

Voz 0919 02:24 vital dos impropios no es normal el hecho

Voz 5 02:26 de que haya a parte del gobierno en el exilio hoy parte del Gobierno en las cárceles en prisión por eso muchas veces tienen que hacer acciones que vayan a dar respuesta a esta no normalidad en que vivimos

Voz 0194 02:43 además les contaremos las novedades de la investigación de la supuesta violación grupal cometida por varios jóvenes la pasada Nochevieja en Alicante Pedro Rolando

Voz 1715 02:50 en Callosa d'En Sarrià la policía intervino porque la hermana de uno de los detenidos escuchó ruidos en la parte baja de una vivienda a la que se asomó y en la que dio lo que estaba pasando Francisco González Hernández es el abogado de la

Voz 6 03:00 si hay un vídeo que tiene retiene audio y tiene y Maher que toque el documento exitoso crujiente osea se ve claramente lo que hay sucede se declara ante la oposición de la víctima irse de claramente que están forzados junta

Voz 1715 03:13 escucharemos a uno de los miembros de la tripulación del Sea Watch tres uno de los dos barcos de ONGs que hace diecisiete días rescataron a decenas de inmigrantes ya los que ningún país europeo les da Puerto diecisiete días de vida en el barco hacen que todo se vaya complicando

Voz 7 03:27 no destronado por verlas en el que habían parco por un corto tiempo no paran ARCO son las comida Noche y el cuadro psicológico y hay gente que surgía una somos muy serias

Voz 1715 03:47 hoy sólo hoy los equipos de rescate de nuestro país han localizado a doscientos treinta y cuatro personas en el mar de Alborán

Voz 0194 03:53 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:56 buenas tardes primeros movimientos en el mercado de invierno fichajes en fútbol el Real Madrid ha presentado al joven Brahim Díaz que tiene diecinueve años y llega procedente del City el Villarreal ha anunciado el fichaje del ex sevillista Vicente Iborra que estaba jugando en la Premier en el este recordemos que hoy se cierra la jornada de fútbol con el partido que juegan a las nueve de la noche el Celta y el Athletic de Bilbao y también fútbol en Segunda División se ha jugado un partido en Soria esta tarde Numancia dos Oviedo tres luego a las nueve se jugará el Rayo Majadahonda Las Palmas y en el Rally Dakar ha terminado la primera etapa en motos la victoria ha sido para el Espanyol Joan Barreda

Voz 0194 04:30 el tiempo esta semana nos va a dejar una bajada importante de las temperaturas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:35 buenas tardes mañana el tiempo va a ser muy parecido al de hoy con sol y temperaturas sin cambios importantes a la espera de un descenso significativo de las temperaturas que lo notaremos la segunda mitad de la semana ahora después de una tarde con ambiente agradable al sol en la mayor parte del país vuelve a hacer frío mañana heladas en todo el interior peninsular en muchos casos con valores por debajo de los cinco grados bajo cero también algunas heladas en puntos costeros de la mitad norte de la península pero después como decíamos va a hacer mucho sol con máximas de diez a quince grados cerca de los veinte en Canarias sólo esperemos nubes en el País Vasco al este de Cantabria norte de Burgos La Rioja y Navarra nubes que sólo dejarán algunas lloviznas empieza hora25 Pedro

Voz 1715 05:15 antes de cerrar portada nos vamos a acercar hasta la DGT oye

Voz 0978 05:17 es día de regreso ahora muchos porque este lunes en el festivo

Voz 1715 05:22 en varias comunidades autónomas así que actualizamos situación en las carreteras Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 05:28 muy buenas tardes pues regreso bastante escalonado tan sólo van a encontrar dificultad para entrar a Madrid por la A uno a la altura de San Sebastián de los Reyes y en la A cuatro en Pinto en Barcelona continúa complicado el acceso por la A dos a la altura de Martorell por un accidente en Murcia también pendientes de una colisión en la A7 en Lorca en sentido Almería otra colisión en Málaga genera en la A cuarenta y cinco retenciones importantes en Antequera hacia Córdoba Jaén Granada densa la cuarenta y cuatro en Armilla hacia Bailén por último precaución en Lugo porque van a encontrar bancos de niebla densos Cela ocho a la altura de Mondoñedo

Voz 1715 06:04 gracias DGT pues ha comenzado ya este hora25 del siete de enero

Voz 9 06:16 sí

Voz 10 06:17 he vuelto todo

Voz 1715 07:36 Pedro Blanco y siete minutos en Canarias así que a partir de este miércoles el movimiento feminista comenzará a movilizarse para plantar cara a la derecha ultras su mensaje relativista sobre la gravedad de la violencia de género

Voz 0978 07:51 curso criminaliza Ador hacia ese movimiento

Voz 1715 07:54 el riesgo de que en plena competición por un trozo del espacio electoral en la derecha se empiece a desandar el camino recorrido hoy varias organizaciones de mujeres se han reunido en Madrid para coordinar acciones que van a ser visibles a partir de esta misma semana mayor ido buenas tardes

Voz 0259 08:10 buenas tardes Pedro las asociaciones de mujeres han decidido pasar a la acción frente a Vox también frente a las cesiones del PP Ciudadanos por permitir en Andalucía un Gobierno apoyado en el extremismo las principales organizaciones feministas reunidas hoy como dices en Madrid han acordado movilizarse la primera acción será el miércoles en al menos una veintena de ciudades presentarán el manifiesto Ni un paso atrás un documento en el que van a denunciar el discurso de Vox denegar la violencia machista de atacar a las mujeres y actualizar la mentira como estrategia política y arma electoral alertaran del retroceso para los derechos de las mujeres que supone su mensaje pero también pretenden dar un toque de atención a Apple Ciudadanos dicen que tienen idéntica responsabilidad por apoyarse en Vox para formar el Gobierno andaluz hacer concesiones a sus pretensiones volviendo la espalda al obligado compromiso de la defensa de los derechos humanos de las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencia las feministas lanzarán también una página web con el mismo lema feminismo ni un paso atrás punto com y anuncian que las movilizaciones en la calle con concentraciones en las redes sociales con activismo se iniciarán en Andalucía hay se van a mantener en el tiempo ante las próximas elecciones municipales autonómicas y generales dicen que harán un llamamiento a las mujeres para que ejerzan su responsabilidad democrática porque sus derechos son intocables

Voz 1715 09:30 gracias Mariola hoy la SER la corresponsal de la Ser en Bruselas le preguntaba al portavoz de la Comisión Europea si por allí sin los despachos europeos tienen algún tipo de temor al hecho de que las reivindicaciones de pocos en cuanto la lucha contra la violencia machista acaban calando termine por desandar el camino andado se lo preguntaban a Margarita

Voz 14 09:50 que a otra

Voz 0919 09:53 uu

Voz 14 09:55 lo de Togo ha reiterado esquinas portavoz

Voz 1715 09:57 comisión ha respondido que los valores de la Unión Europea que los valores europeos son claros y uno de ellos uno de esos valores apela a la igualdad entre hombres y mujeres el caso es que los plazos empiezan a preparar apremiar ya en Andalucía los próximos días deberían servir para que se sustancie el futuro inmediato de esa comunidad en la agenda de esta semana la reunión de mañana entre los números dos del PP Ice Vox pero también la ronda de contactos de la presidenta del Parlamento andaluz en busca de candidato o de candidata para la investidura o las negociaciones entre PP y Ciudadanos para terminar de repartirse las consejerías que en eso están todavía nos vamos a Sevilla informa Alfredo Guardia

Voz 15 10:37 si entramos en una semana decisiva para la formación del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía porque el jueves día diez la presidenta del Parlamento Marta Bosquet abrirá una ronda de contactos con las distintas formaciones políticas para proponer un candidato que previsiblemente será el popular Juan Manuel Moreno porque el acuerdo entre PP y Ciudadanos está muy avanzado la ida del Partido Popular siempre ha sido desde un principio presentar la composición del nuevo Ejecutivo cuatro o cinco días antes de la fecha prevista de investidura que recordamos está fijada para el próximo dieciséis de enero y con ese propósito el de lograr que Moreno sea presidente de la Junta el PP también mantiene encuentros con otra formación clave para él

Voz 1715 11:11 yo Vox mañana ambos partidos se van a reunir para

Voz 15 11:13 avanzar en ese acuerdo que agrupe al líder de los populares andaluces al Gobierno de Sanz

Voz 1715 11:17 Almo el año ha sido un ir y venir el final de año de mensajes cruzados también hoy como esta el secretario general del Partido Popular a Vox Teodoro García Egea esta mañana en televisión

Voz 3 11:29 hoy la única esperanza de seguir al frente de la Junta Susana Díaz se llama Vox y creo que esto no podemos permitir nulo ni los andaluces y los españoles los andaluces que han votado cambio pasarán factura si los tres partidos políticos que han conseguido por fin al socialismo de puede treinta y seis años en la Mesa del Parlamento que fue lo que ocurrió hace unas semanas no nos ponemos de acuerdo para hacer lo mismo dentro de dos días en el Parlamento de Andalucía

Voz 1715 11:57 Teodoro García en Telecinco al Partido Popular el PP le habla a Vox ciudadanos le habla al PP y a Vox José Manuel Villegas repetía esta mañana esta vez en Antena tres la que es la posición oficial de su partido que el acuerdo con el PP no se toca ni una coma

Voz 1089 12:11 no había ninguna de esas medidas ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos Partido Popular Se va a cambiar para contentar a vos para contentar al PSOE para contentar ahora podemos esos tres partidos que están fuera del pacto tendrán que decidir si deciden que hay legislatura Gobierno dejando en Andalucía o si deciden bloquear la la situación y llevar a Andalucía una crisis institucional

Voz 1715 12:34 y mensajes del PSOE a la derecha la mejor forma de aislar a los ultras dicen los socialistas es permitiendo al PSOE gobernar por haber sido el partido más votado Mario Jiménez pasaba hoy por la

Voz 4 12:45 de ahí que ahí claro a la ultraderecha pero haciendo la lectura democrática quién ha ganado las lesiones Jorge ocurrido en otras ocasiones en Francia o en Alemania el quién tiene que gobernar y el resto de los partidos políticos tienen que hacer una lectura de eso de esos resultado aislando a la extrema derecha y nosotros pedimos que se haga lo mismo en la que pudiera sumar el Partido Socialista con Adelante Andalucía claramente hecha muy por delante de la que pueda representar en ese momento el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1715 13:12 en una parte de su discurso el Partido Popular ha decidido desalojar el centro político así que se ha quedado un buen pedazo de espacio libre que quiere ocupar Ciudadanos por ejemplo nuevo Ana o ir a nadie en ese partido a nadie de cierta relevancia hablar la de violencia doméstica por ejemplo como si están haciendo en el Partido Popular Óscar García

Voz 1645 13:33 la dirección de Ciudadanos quiere aprovechar que el PP ha asumido completamente el discurso de Vox para presentarse más al centro como dicen algunos de sus dirigentes Ciudadanos quiere mostrarse como un partido moderado Rivera por ejemplo habla en redes sociales claramente de violencia machista Hinault doméstica como dicen casado y Abascal defiende las medidas del Pacto contra la violencia dejen pero el cordón sanitario no sólo trata de ser argumental también formal evitando a toda costa la foto con Vox Ciudadanos no acudirá a la reunión de mañana de ese partido con el PP en cualquier caso esta posición es toda una evolución en este asunto ya que hace un par de años Rivera hablaba de violencia doméstica e intrafamiliar como dice ahora Vox además llegó a proponer suprimir la asimetría penal por cuestión de sexo algo que luego rectificó

Voz 16 14:19 a ser estamos contando

Voz 1715 14:21 claro que les sale a los catalanes el afán viajero de su presidente Quim Torra Asia ha gastado ciento veinte mil euros en viajes para hacer la comparación y sacando la cuenta eso supone catorce veces más que lo que ese gasto su predecesor Puigdemont vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 14:36 los viajes que Quim Torra realizado en su primer medio año de mandato han costado ciento veinte mil euros que es una cifra muy superior a los nueve mil que gastó Ramón en el mismo periodo de hecho sólo los desplazamientos a Waterloo a Alemania para verse con el ex president ya han supuesto una factura de treinta mil euros y la cifra se dispara hasta los setenta y un mil Si aquí añadimos otros viajes en los que Torra ha aprovechado para verse con dirigentes en el extranjero como clara Ponseti o Marta Rovira una vez más aquí vemos diferencias con Esquerra porque Elvis de presiden Pere Aragonés también ser niño en noviembre con

Voz 1715 15:06 mucha pero no lo pago con dinero público por

Voz 1673 15:09 qué considera que ese viaje a Bélgica forma parte de su agenda privada eso sí el exconseller de Exteriores Arnés Maragall de Esquerra ha gastado más del triple que su predecesor en los primeros seis meses en el cargo a pesar de haber hecho un viaje menos que

Voz 0259 15:23 en Romeva concretamente Maragall ha gastado

Voz 1673 15:25 hay dos mil mientras que Romeva doce mil bueno

Voz 1715 15:28 el independentismo el aumento de este gasto en viajes de Torrado del ex consejero Maragai le parece que tiene el sentido de la excepcionalidad que visitar a los que se fugaron ahí que gestionar pregonar el mensaje fuera de España la oposición sin embargo considera que el Gobierno catalán debería controlar un gasto que nada tiene que ver con el interés general de los catalanes volvemos a Barcelona Paul

Voz 1645 15:50 Junts per Catalunya y Esquerra justifican el gasto en lo anormal de la situación dicen que si el Supremo no hubiera acusado los líderes independentistas con penas de carcel es dos no tendrían que haber marchado al extranjero además enmarcan dentro de la política de Exteriores que se pueda explicar que el Estado actúa injustamente contra el independentismo a Edward Pujol Cataluña Marta Vilalta Esquerra

Voz 17 16:09 seguramente es que la la situación que vive el país no fuera excepcional lo fuera normal en la agenda de Paul seguramente sería o no

Voz 5 16:19 muchas veces tienen que hacer acciones que vayan a dar respuesta a esta no normalidad aquí vivimos y por lo tanto que puedan haber esos viajes está política también Exterior asociada

Voz 1645 16:31 en cambio la oposición se ha llevado las manos a la cabeza del PSC y los Comunes no comparten el objetivo de las visitas Miquel Iceta igualmente

Voz 1591 16:38 en este caso se está produciendo una especie de trajín para visitar en Bruselas un autoproclamado consejo de la República que es una entidad privada

Voz 1645 16:48 no puede ser que un presidente que no está gobernando

Voz 18 16:50 tal uña se esté gastando estas cantidades en viajes internacionales que no sabemos si son institucionales y cuál es el objetivo político

Voz 1645 16:59 Ciutadans aprovecha para pedir un ciento cincuenta y cinco permanente para evitar lo que califican de despilfarro

Voz 1715 17:04 ahora que las navidades han pasado el Gobierno retomará la actividad normal deberá reemprender el trámite presupuestario hoy el presidente del Partido Demócrata de Cataluña ha dejado la puerta entreabierta a aquel P de Cat permita la tramitación en el Congreso Erekat de momento sigue diciendo no a los Presupuestos de Sánchez pero

Voz 19 17:24 cuál es pues veremos cuando ellos presenten los presupuestos se han ofrecido una propuesta política para Cataluña aussies están creando las condiciones de verdad para hablar de alguna cosa seria y si no es evidente que no dejaremos tramitar los presupuestos

Voz 0978 17:37 sí que la duda es si banal

Voz 1715 17:39 dejar que se tramiten o no los presupuestos por cierto que hoy en la SER les estamos contando la resistencia que la ministra Theresa está encontrando entre sus propios compañeros de gobierno ni siquiera fuera sino más bien dentro han conseguido sacar adelante las medidas contra el cambio climático que quería aplicar de forma urgente Inma Carretero

Voz 0806 17:56 hasta en dos ocasiones ha intentado Teresa Ribera llevar al Consejo de Ministros un real decreto con medidas urgentes para poder cumplir la hoja de ruta en materia de reducción de emisiones el último borrador incluso dejaba fuera la reforma del diésel que es un tema que preocupa a algunos sectores del PSOE por el coste electoral que pueda ocasionar les de cara a los comicios del PRI

Voz 0259 18:17 Ximo veintiséis de mayo esa propuesta tampoco

Voz 0806 18:19 mito según confirman a la Cadena Ser distintas fuentes del Gobierno las principales pegas las han puesto los ministerios de Economía Industria Agricultura que quieren que las reformas se planteen a través de una ley de cambio climático con tiempo para debatir con una tramitación ordinaria transición ecológica asegura que va a presentar esa ley lo antes posible el compromiso era hacerlo durante el año dos mil dieciocho pero también considera necesario poder poner en marcha desde ya con carácter urgente medidas que no pueden esperar a la aprobación de la ley sobre las que por ahora como decimos no hay consenso en el Gobierno

Voz 1645 18:56 hora veinticinco

Voz 16 18:58 hola ni de es de lo que te has puesto alarma si ahora como viajo más la casa se queda más tiempo sola y qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando en ponerme una pues no te lo peor

Voz 20 19:11 les protege lo que más importa con Securitas Direct la Allard

Voz 0919 19:14 más recomendable

Voz 20 19:15 se llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 19:23 la pena ser

Voz 2 19:26 hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 19:32 Canarias cientos de personas se han concentrado hoy en Callosa d'en Sarriá en Alicante para repudiar la violación sufrida por una joven de diecinueve años la pasada Nochevieja una violación en la que supuestamente participaron varios jóvenes de la que alertó a la Policía la hermana de uno de ellos que se encontró con lo que estaba ocurriendo cuando bajó del piso superior Radio Alicante Claudia Ortega

Voz 0806 19:53 el examen toxicológico dirá horas y la víctima de diecinueve años fue drogada antes de la agresión sexual según su abogado estaba tan cotizada que no tiene un recuerdo nítido de los hechos pero el vídeo que los recoge y que ahora obra en poder de la Guardia Civil es muy explícito por lo que el letrado Francisco González Fernández espera que se cierre pronto la instrucción esa celebre juicio

Voz 21 20:13 la estuviera está prácticamente con usa entiendo que los hechos son carísimos el documento te lo suficiente osea se ve claramente la oposición de la víctima de claramente que están forzados a entiendo que aquí no hay nada que instruir íbamos a enjuiciamiento

Voz 0806 20:25 la defensa pedirá no menos de quince años para cada uno de los acusados por agresión sexual completa ahora la prioridad es proteger a la víctima ella ya ha declarado en sede judicial y hoy trescientos vecinos de Callosa d'en Sarriá

Voz 0259 20:37 su pueblo le han mostrado su apoyo en una concentración

Voz 0806 20:40 John que se ha prolongado durante quince minutos

Voz 14 20:42 lunes en Roma

Voz 22 20:45 una delle pianure del nuestro tempo

Voz 1715 20:47 el Papa se ha reunido hoy con el cuerpo diplomático y en su discurso ha calificado los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia como una plaga de este tiempo hoy hemos conocido a otro caso más de supuestos abusos sexuales por parte de un sacerdote la diócesis Tarragona está investigando la denuncia presentada contra un cura que en los años setenta del siglo pasado estaba destinado en Francia y que ahora vive en esa provincia en Tarragona

Voz 0259 21:10 sí me el obispado de Tarrasa asegura en un comunicado que de acuerdo con la Santa Sede ha abierto una investigación sobre la denuncia por abusos sexuales contra uno de sus sacerdotes ya jubilado desde el año pasado con sesenta y un años cuando ejercía en Francia en la década de los setenta el clérigo forma parte de la diócesis egarense desde el año dos mil cuatro y ha sido acusado en la población francesa debe va de un delito de abusos sexuales que presuntamente habría cometido entre los años mil novecientos setenta y cuatro y mil novecientos setenta y siete después regresó a Catalunya hay desde mil novecientos ochenta y cinco fue rector de las parroquias de Martorell en Santa María de ellas en la demarcación de Barcelona en un comunicado el obispado de Tarrasa expresa también su más firme condena a todo abuso sexual particularmente cuando es cometido por un clérigo sueño diecisiete dioses pero

Voz 1715 21:58 a que algún gobierno del arco mediterráneo tenga el gesto de humanidad de conceder puerto a los dos barcos de ONGs que rescataron a casi medio centenar de inmigrantes en la SER hemos hablado esta tarde con la tripulación de uno de esos barcos que acaba de recibir el relevo Nicolás Castellano

Voz 1620 22:12 no sólo escasea el agua y la comida alguno de los rescatados están negando ya a ingerir alimentos muestra del estado psicológico y físico cada vez más desesperado a bordo ningún país europeo les ha ofrecido un puerto desde el veintidós de diciembre cuando fueron recuperados en aguas libias Italia Malta y España siguen sin aceptar el desembarco de estas XXXII persona entre las que hay un bebé varios niños de y mujeres moran a Mijatovic rescatadores desiguales tres dice en declaraciones a la SER que nadie entienda a bordo lo que está haciendo Europa

Voz 9 22:39 pues es si no puedan hacer esto

Voz 23 22:42 no es que eso pues once difícil por ellos entender porque no hay un puerto seguro es todo cuanto tiempo cerca de Malta difícil de entender porque algunos países no quieren recibidos

Voz 1620 22:57 el otro buque también de una ONG alemana lleva a otras diecisiete personas desde el veintinueve de diciembre

Voz 1715 23:04 y a las nueve en la segunda hora nos vamos a ocupar de los últimos casos de agresiones sexuales

Voz 10 23:07 en la cara de la rutina servidores

Voz 1915 23:10 hola Pedro muchos volvemos hoy a la rutina ya otros les quedan unas horas hasta mañana la rutina es el hábito adquirido de hacer las cosas primera practica ahí de manera más o menos automática la rutina es en lo que entramos cuando acaban las vacaciones como hoy por ejemplo desde la han euro psicología vamos a analizar este concepto y también desde el deporte mira lo que dice José Luis López es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Voz 0480 23:31 podemos hablar de rutina va asociado a un deporte en concreto de rutinas que tienen también en el calentamiento los deportistas rutina podría ser también la lista de Elsa aérea

Voz 1915 23:44 Pina que es otra cosa tampoco es nada bueno bueno todo esto y las músicas las pelis todo eso en la cara BI después para llegar hasta las diez la cultura con Javier Torres

Voz 0978 23:51 en la tertulia de Cristina de la Hoz Ignasi Guardans y Carlos Cué

Voz 1715 23:55 estas son para él las claves del día todos lo tiene claro

Voz 0978 23:57 el PP Ciudadanos y Vox los está jugando solo el primer gobierno sin el PSOE en Andalucía está encima de la mesa la posibilidad de llegar a La Moncloa en unos meses por eso todos están apostando fuerte para no dejar espacio a los demás todo se juega como casi siempre en política en una fotografía es la foto a tres que vos exige como premio por entregar sus doce diputados para que Juanma Moreno sea presidente Juan Marín vicepresidente sin esa fotografía no hay gobierno trasladan desde Vox pues entonces elecciones y que se lo expliquen a los andaluces amenaza Ciudadanos el partido de Rivera hasta el límite asumido gobernar con el PP por primera vez lo que le coloca más a la derecha pero quiere seguir jugando en el centro para robar votos al PSOE la fotografía con Vox aleja ese intento por seguir en el centro todo indica que ahora primero acuerdo con el PP y después fotografía con Vox lo que espera el Gobierno para atacar a ciudadanos todos miden sus movimientos porque saben que lo que pasen dando Lucía abrirá o cerrará las puertas a la Moncloa en pocos meses

Voz 14 24:53 y así llegamos a los ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:04 buenas tardes el Ministerio de Sanidad investiga la disolución en bloque de la Comisión de Docencia del Ramón y Cajal hoy les venimos contando que el director médico de este hospital Agustín Utrilla apartado de su cargo a todos los miembros de este organismo que supervisa y evalúe el trabajo de los médicos residentes que se pusieron a la contratación a dedo de una amiga del propio Utrilla bueno pues la sociedad española de formación sanitaria especializada denunciado el caso ante Sanidad su presidente Jesús Morán ha pasado hace unos minutos por la ventana de Madrid

Voz 25 25:30 en términos generales yo diría que sí es ilegal pero sobre todo es ilegal en términos éticos y profesionales y por tanto el tomar la decisión desde arriba no tienen ningún sentido de ciertamente raya la legalidad y las sobre todo mire rayana racionalidad y la profesionalidad de un equipo directivo

Voz 1915 25:50 la dirección del centro dice que todo es legal y la Consejería de Sanidad de Madrid ha evitado por el momento dar algún tipo de explicación una explicación que sí exigen desde la oposición en la Asamblea escuchamos a los portavoces de PSOE Podemos Ciudadanos José Manuel Freire Mónica García y Enrique velos

Voz 26 26:05 doce una terrible cultura de nepotismo amiguismo de autoritarismo que es incompatible con la ley que hemos aprobado hace un año la Asamblea de Madrid de buen gobierno de los cinco Si organizaciones del Servicio Madrileño de Salud

Voz 27 26:22 nosotros consideramos que es urgente cambiar este sistema feudal de raíz por un sistema que en el que aflore el talento no esté aflorando constantemente la mediocridad y las redes clientelares

Voz 28 26:31 vamos a pedir explicaciones a la Consejería de Sanidad y en su caso responsabilidades sucedidos en torno a la Comisión de Docencia en el Hospital Ramón y Cajal

Voz 1915 26:42 enseguida vamos con el resto de asuntos de este lunes pero hoy es todavía festivo día de regreso para muchos de las vacaciones de Navidad así que vamos a ver cómo está el tráfico hasta ahora las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 26:55 muy buenas tardes pues está siendo una vuelta bastante escalonada a esta hora tan sólo van a encontrar dificultad en el acceso a la capital por la A cuatro a la altura de Pinto eso sí precaución a esta hora por que pueda incrementarse el número de desplazamientos sean muy prudentes al volante

Voz 29 27:15 vía jamás en dos mil diecinueve llegan las rebajas

Voz 9 28:04 lo que tienen mucha gente fue lógicamente obliga a que se baje del autobús en un autobús iba a interrumpir la circulación sanguínea perjudicando a otros tres viajeros para evitar enfrentamientos ya se está produciendo entre los viajeros sentados entonces ceros que debería abandonar obviamente tuvieron que forzar que se bajase del autobús

Voz 0259 28:23 pero desde esos racismo dicen que estos agentes no hubieran actuado de la misma de la misma forma si la mujer no fuera negra Paula Guerra ex presidente de la Asociación de Madrid

Voz 9 28:31 la explicación que pueda dar el Ayuntamiento a la empresa de transporte o la policía justifica la violencia que cd en ese vídeo creemos firmemente y así lo denunciamos que esta se trata de una agresión con un componente racial de fondo

Voz 0259 28:48 los agentes le han denunciado por resistencia desobediencia ella estudia presentar acciones legales por la actuación y los afectados por la venta de viviendas debimos se concentrarán mañana frente a los juzgados de Plaza de Castilla para exigir que se continúa investigando esa operación llevada a cabo por el Gobierno de Ignacio González en dos mil trece la Fiscalía Apple Josu archivo porque considera que las irregularidades que detectó en el pasado no son constitutivas de un delito Montse González es portavoz de la asociación de afectados

Voz 9 29:13 a oponernos a la decisión de luego fiscal de querer a esquivar la causa penal por malversación

Voz 32 29:19 y prevaricación de fondos públicos porque el fiscal anterior decía que había un montón de irregularidades en el proceso de la venta de las viviendas del Ivima de repente han cambiado de cristal inste lucidas

Voz 0806 29:32 y les recordamos que continúan en la

Voz 1915 29:34 te arroja las reservas de sangre de los grupos cero negativo y AVE negativos necesitan donaciones urgentes en los próximos dos o tres días como mucho son necesarias las donaciones de los grupos a negativo IB negativo llegamos a las ocho y media con once grados en el centro de Madrid sigue Hora veinticinco mañana

30:02 veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 2 30:10 buenas tardes feliz año y como es año nuevo hay fichajes no

Voz 10 30:14 vamos no empieza el mercado de invierno que hay que arreglar algunas cosas que hasta ahora hay algunos agujeros que tapan funcionado mal

Voz 10 31:23 que son tiempos complicados

Voz 34 31:26 ayer mismo nuestro equipo a todo el madridismo nuestros séptimo Mundial de Clubes conseguido el pasado veintidós de diciembre en Abu Dabi que el Real Madrid ha conseguido tres el Mundial de clubes por tercera vez consecutiva por cuarta vez en los últimos cinco años pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades momentos deportivos difíciles

Voz 0919 31:50 sí sí le momentos deportivos difíciles bueno pues un problema más que en el Real Madrid porque se ha conocido esta tarde que Toni Kroos tiene un problema muscular iba a estar entre dos y tres semanas de baja

Voz 10 32:04 todo ello en el día donde se ha producido en el vestuario del Real Madrid la reunión que anunciaron ayer Sergio Ramos y Luka Modric para decirse las cosas a la cara ahora contamos detalles de esa reunión hoy se cierra la jornada de fútbol en Primera División

Voz 0919 32:22 con el partido que van a jugar a las nueve en Balaídos el Celta y el Athletic de Bilbao ambos equipos necesitados de puntos más por supuesto el Athletic que está ahora mismo en puesto de descenso cómo salen los equipos cambian de tenemos en Balaídos Marcy Varela buenas tardes

Voz 0470 32:37 buenas tardes Gallego en el estadio municipal de Balaídos donde ya calientan Celta y Athletic ambiente frío ocho grados que será a menos a medida que avance la jornada no se espera una buena entrada aunque eso sí hay aficionados del Athletic presentes en Balaídos a pesar del día de la hora novedades tres en cada equipo dos obligadas y una precisión técnica en el Celta baja importante la de Iago Aspas y David Costas por lesión yo sé que hay precisión técnica refuerza el centro del campo conforme el tranquilo vodka Yes Cabral quién ocupará el eje de la zaga en el lugar de Costas en el Athletic bajas por sanción la Yeray Raúl García entran Unai Núñez y Córdoba y la gran sorpresa Aduriz al banquillo entra Oscar De Marcos en el extremo derecho Iñaki Williams en la punta de ataque arbitral encuentro Martínez Munuera del colegio Valenciano

Voz 0919 33:18 ese partido es a las nueve y también tenemos fútbol de Segunda se ha jugado ya un partido en Soria Numancia dos Oviedo tres tres puntos importantes para los asturianos y luego a las nueve se jugará el partido entre el Rayo Majadahonda y la Unión Deportiva Las Palmas ya ha comenzado el rally Dakar con una buena noticia ha terminado la etapa en motos Joan Barreda el Espanyol es el primer líder de la cara era ha ganado esta primera etapa del rally Dakar pero como siempre en el inicio del programa

Voz 10 33:47 el tema de la Navidad ya no hemos terminado

Voz 0919 35:33 quién habrá empezamos

Voz 10 35:43 el fichaje del mercado de invierno

Voz 0919 35:47 la operación que ha cerrado ya el Villarreal y que mañana va a tener la culminación con la presentación de Iborra como nuevo jugador del equipo amarillo Xavi Isidro buenas tardes

Voz 37 35:57 buenas noches a una semana Iborra en Valencia hacía dos que había pasado dos días que había pasado el reconocimiento médico y finalmente ha habido acuerdo entre el Villarreal y el Leicester Iborra va a llegar traspasado por unos diez millones de euros y el jugador firma por lo que resta de temporada y cuatro más hasta dos mil veintitrés mañana Iborra llama a trabajar con sus nuevos compañeros y posteriormente será presentado oficialmente en la Ciudad Deportiva va a jugar con el dorsal número diez aquí veremos si entra en la convocatoria para Juan el próximo miércoles la Copa ante el Español

Voz 0919 36:26 se está fraguando puede que termine de buena manera para el Sevilla el fichaje de un delantero y es un delantero bueno por el que se pagaron en su día ochenta millones de euros Álvaro Morata en el

Voz 1870 36:41 el si no está triunfando no está a gusto su representante estaba en Sevilla Santi Ortega puede ser

Voz 0919 36:47 Nador del equipo de Machín en las próximas

Voz 1870 36:50 tal buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes bueno el Sevilla sigue dando los pasos para intentar conseguir la cesión de Álvaro Morata de las conversaciones telefónicas yace pasa al contacto directo hoy Radio Sevilla desvelado la reunión que ha tenido lugar entre Caparrós iba Juanma López que es el agente del jugador a las once y media llegaba en AVE de ahí a la reunión para cerrar el acuerdo obviamente las entre Sevilla y el propio Morata el Sevilla va a hacer un esfuerzo económico grande para atraer a Morata y que tiene un altísimo sueldo el jugador está por venir pero obviamente falta el último problema no es precisamente el más pequeño que el Chelsea acceda a la cesión Sarr y quiere a Higuaín para dejarlos salir el Sevilla está convencido de que se puede dar la opción de traer a Morata ha cedido hasta el final de la temporada

Voz 0919 37:33 sería una buena incorporación para el Sevilla para nuestra Liga ahí el Real Madrid ha presentado a Brahim Díaz este chaval de diecinueve años malagueño que estaba en el City de Guardiola que no tenían demasiado protagonismo y que parece una buena operación de futuro más que una operación para solucionar los problemas como decíamos que tiene el Real Madrid ahora mismo no ha sido Javier Herráez buenas tardes qué tal buenas Tordera presentación grandilocuente de aquellas de jugadores que había nacido para jugar en el Real Madrid no pero bueno ha estado Florentino Pérez

Voz 1786 38:06 dando un discurso inicial con lo cual

Voz 0919 38:09 Francia ha dado sí señor va a llevar el dorsal número

Voz 1786 38:11 XXI este chaval de diecinueve años que ha estado cuatro en Inglaterra en el City que llega al Madrid porque no juega titular con Guardiola

Voz 0919 38:19 al final el chaval quería jugar en el equipo blanco ha estado cómodo

Voz 1786 38:22 por toda su familia me cuentan que es muy familiar que lo tiene muy claro que quiere ser futbolista del equipo blanco que quiere triunfar sin ir más lejos va a jugar un ratito Si todo va bien quiere Solari que fue un ratito frente al Leganés en la copa el próximo miércoles en el Bernabéu tiene diecinueve años dorsal número XXI y estas han sido sus primeras palabras llegó al luso

Voz 38 38:43 con el que se bien jugar de niños pues lo que yo no he podido tener mejor lo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid cuando cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City sólo contemplaba tres opciones sobre la mesa la primera jugar en el Real Madrid la segunda jugar en el Real Madrid en la tercera y última jugar en el Real Madrid

Voz 0919 39:07 hay que prepararse los discursos como ha hecho Brain porque otros no saben lo que van a decir lo tenía claro jugar en el Real Madrid jugará en el Real Madrid jugar en el Real Madrid una pausa hilar reunión en el vestuario del equipo blanco lo anunciaron Modric y Sergio Ramos se iban a decir las cosas a la cara que se habrán dicho

Voz 10 39:28 ahora mismo en Hora veinticinco Deportes

Voz 10 40:09 en donde las reuniones de los jugadores en el vestuario para decirse las cosas a la cara eran secretas y las tenían que descubrir los periodistas pero los tiempos han cambiado y ahora son los mismos jugadores los que el día antes de la reunión salen a decirle a los periodistas mañana no vamos a reunir Modric y Sergio Ramos falta que nos falta

Voz 40 40:33 hay más unidad en el campo por estas cosas tenemos que juntarnos más Si hablar para salir de esta situación

Voz 28 40:42 lo que no tengo que decir lo diremos de puerta para dentro y que no salga no es cierto que tampoco hay que tirarse de los pero echarse la mano

Voz 10 40:49 a la cabeza por lo que tengamos que decir se lo han dicho esta mañana Javier Herráez es que como ha sido quedaron ayer ya quedaron ayer antes de comparecer en

Voz 1786 41:01 la zona mixta tanto Sergio Ramos como Luka Modric estuvo imperial Luka Modric el otro que más ha dado en el día de hoy más que de la reunión es que Luka Modric dijo ayer que al Madrid le falta unión concentración gol Se puede decir más alto pero más claro imposible yo no recuerdo unas declaraciones como éstas de un cortan importante actual Balón de Oro mejor jugador del mundo de la del pasado año diciendo públicamente esto ante los medios para todos afirmó del Real Madrid en general de que el Madrid mal lo ha dicho Luka Modric en un día que efectivamente el bar Le perjudicó así que esta mañana han hablado ante para los capitanes Sergio Ramos Marcelo que ha entonado el mea culpa porque está mal bueno Marcelo lo ha comentado con con sus compañeros pero no saben todos evidentemente ir también ha estado hablando Benzema Luka Modric e buen tono no ha sido muy larga más bien cortita y a partir de ahora a crecer son bueno conscientes de que la autocrítica les puede hacer mejor y a partir de ahora buscará la victoria ante el Leganés pasar de ronda buscar la Champions no dejarse ir fundamental algo que ha hablado en la Liga a diez puntos y quieren pelea

Voz 10 42:05 no todo luego ganar gana unos sobre el perjuicio del bar en la jugada sobre Vinicius

Voz 41 42:11 el día de ayer el Rey

Voz 0919 42:13 el Madrid no va a mandar ningún escrito de protesta a la Federación no va a mandar una carta como hiciera en su día el Atlético de Madrid preguntando cómo se aplica eh

Voz 10 42:23 esto como se aplica al otro pero

Voz 0919 42:26 nuestros compañeros del diario a nuestro compañero Joaquín Maroto publica hoy en la edición digital desde hace un par de horas estará noticia que el presidente del Real Madrid Florentino Pérez llamó ayer por la noche después del partido al presidente de la Federación Luis Rubiales para lamentarse sobre la jugada según la información de El diario As Rubiales aceptó la llamada e incluso estaba de acuerdo con la queja de Florentino Pérez el Real Madrid por supuesto esto no dice absolutamente nada pero ahí estará noticia de los compañeros derivar Florentino llamó cuáles para lamentarse por el bar dirá algo Rubiales bueno pues hoy termina la jornada de liga con ese partido que va a Juárez Celta y el Athletic de Bilbao y mañana empezará la ronda de octavos de final de la Copa del Rey mañana se juega un partido interesantísimo nueve y media en el estadio de El Molinón Sporting de Gijón Valencia con el Valencia en una crisis de resultado Icon todas las cámaras apuntando a Marcelino al que según van pasando los partidos el equipo sigue sin carburar y sin ganar con regularidad le van saliendo arrugas arrugas y arrugas pero él dice que sigue teniendo toda la confianza de la cúpula directiva vamos a ver que qué ha dicho Marcelino esta mañana en la previa Ximo Balonmano buenas tardes hola muy buenas siente el apoyo según dice Marcelino tanto del club como de los jugadores como de gran parte de la afición así que no sé porque hay que tener algún elemento de preocupación y más cuando un poco de ironía Marta

Voz 0962 44:07 el himno sólo ve un problema con respecto a lo del año pasado solamente una diferencia llega a decir Marcelino que ve que el resto de cosas son mejores comparando las este es Marcelino reivindicando se por lo que hizo el año pasado viviendo esto

Voz 0978 44:24 la realidad cuál es la principal diferencia la principal diferencia a estas alturas de la competición entre este año y del año pasado todos lo sabemos todos la diferencia son veinte goles a favor en todo lo demás es un mejor Valencia o por lo menos igual

Voz 0919 44:41 pues son los números ya los números ha remitido pero el G veinte goles veinte goles bueno veinte goles y la clasificación porque el Valencia está décimo segundo muy lejos de la zona de Champions que en teoría era su objetivo bueno vamos a ver qué pasa mañana en ese partido de Copa que en Gijón cómo se toma a David González última hora de los asturianos buenas tarde

Voz 0480 45:03 hola Gallego con ilusión pero a medias porque lo de la Liga no ayuda eso sí tiene méritos en el único equipo de Segunda División que ha llegado hasta octavos de la Copa del Rey pero aquí nadie se vuelve loco el Sporting va a salir con suplentes de hecho va a cambiar todo el equipo con respecto a la Liga veremos que entrar allí en El Molinón porque la hora son las nueve y media de la noche va a hacer frío y tienen que pasar por taquilla los socios quince euros para los adultos nos espera tampoco una grandísima entrada fiesta la motivación de volver a ver a Marcelino en su casa y además el estreno del bar en El Molinón esperemos que el estreno aquí no sea Colirio

Voz 0919 45:36 ya sabes que esta jornada de Copa se juega entre martes miércoles y jueves

Voz 10 45:42 yo otra de las operaciones de la que íbamos a estar pendiente supuestamente en este mercado invernal era de la oferta del Bayern de Munich

Voz 0919 45:52 sobre Lucas Hernández el jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández que está lesionado que no aparece por ningún sitio que no se dice de él absolutamente nada aunque dejó claro en su día a Miguel Ángel Gil que el Atlético iba a hacer todo lo posible por retener al jugador incluso dio por hecho que era imposible que saliera en el mercado de invierno Ike si en junio insistía el Bayern de Munich pues se hablaría Pedro Fullana en el Atlético hay dos nombres propios el de Lucas hiel de hola cómo están las operaciones si son

Voz 0760 46:20 en varios nombres encima de la mesa del Atlético de Madrid en primer lugar luego de Lucas el Atlético con el florista dado tiene bastante avanzado para que

Voz 14 46:27 que ese sigan juntos hasta el mete