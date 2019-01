Hora 25 (07/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0542 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en estas fiestas se han denunciado al menos cinco casos de violencia sexual una de ellas en Nochevieja en Callosa Alicante por parte de cuatro jóvenes la víctima tenía diecinueve años en los próximos minutos vamos a contarles los últimos datos de la investigación y vamos a hablar con la coautora de un informe sobre agresiones sexuales publicado por el Ministerio del Interior hay ahora más agresiones que hace unos años pues que se denuncian más tenemos un problema de educación sexual buscamos respuestas enseguida pero antes vamos a repasar algunas de las noticias de este lunes Esther Bazán buenas noches noches empezamos con una noticia que acabamos de conocer la muerte de tres españoles y un peruano en los Andes desde Perú a causa de una avalancha según ha informado la Policía Nacional de Perú a los medios locales y recoge la agencia Efe según esta información hay otro español que consiguió sobrevivir dio la alerta sobre el accidente el grupo intentaba subir el nevado Mateo de cinco mil metros de altitud las asociaciones de mujeres pasan a la acción frente a Bo como les hemos adelantado hace una hora las principales organizaciones feministas se han reunido hoy en Madrid y han acordado presentar un manifiesto en una treintena de ciudades con el lema Ni un paso atrás será el miércoles el documento busca denunciar el discurso de Vox denegar la violencia machista es dar un toque de atención también a Pepe y a Ciudadanos porque consideran tienen idéntica responsabilidad por apoyarse en ellos movilización que coincide con esta semana decisiva en lo político en Andalucía el jueves en la presidenta del Parlamento abrirá la ronda de contactos mañana mismo hay una nueva reunión entre el PP y Vox para intentar avanzar en un acuerdo para la investidura de Moreno Bonilla a las diez en la crónica desastre vamos a buscar la última hora sobre las negociaciones recordaremos también la información que les hemos avanzado esta mañana sobre el gasto público del president Torra en viajes al ex granjero el destino más habitual ha sido Bélgica donde está la ex atleta Ruth Beitia candidata del PP a la Presidencia de Cantabria la decisión adoptada esta tarde y que hará oficial el líder del partido este jueves informa Álvaro López

Voz 0194 02:49 publicado el mayor estudio sobre el impacto emocional del Camp lo han realizado científicos alemanes y norteamericanos y sea estudiado a casi cinco millones de pacientes revela el riesgo de suicidio en el primer año tras el diagnóstico de la enfermedad no sólo cuenta Javier Gregori el rico no

Voz 0882 03:02 afecta a todos los pacientes por igual según esta investigación realizada por el Hospital Infantil de Boston que un hospital universitario de Berlín porque el mayor riesgo por suicidio se registró entre las personas que sufría un cáncer de páncreas ocho veces más el de pulmón seis veces más en cambio en el caso de un tumor en el colon recto el riesgo se duplicó después de un año en el extremo contrario el riesgo de muerte por suicidio no aumentó significativamente después de los diagnósticos de cáncer de mama próstata

Voz 0194 03:30 y una cosa más para esta próxima hora la cara B de Sara vítores anoche hablará de rutina a la que hemos vuelto todo bendita rutina Ale

Voz 0194 05:01 nueve y cinco minutos de la noche otro y cinco en Canarias ni una semana llevamos de dos mil diecinueve ya hemos tenido noticia Djalminha los cinco casos de presuntos casos de agresión sexual a mujeres casos que conocemos en pleno debate sobre las medidas vigentes de protección a las víctimas y que coinciden además con la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad a los cinco miembros de la manada de Pamplona a pesar de la condena en su contra por abuso sexual de hecho en una de las agresiones conocidas esta última semana el caso de Callosa d'en Sarriá en Alicante hay cuatro detenidos cuatro presuntos agresores pillados in fraganti en Nochevieja hoy volvemos a poner esta realidad debate nuestra tertulia con la ayuda de Carlos Cué buenas noches o logros de Ignasi Guardans buenas noches

Voz 8 05:42 buenas noches buen hay buen año que no se dice nada

Voz 0194 05:44 sí de Cecam el cero Eliza año me di estamos haremos feliz año también cuando hay que felicitarle bueno hasta ya está ya vosotros ya os lo felicito por felicitado ya Cristina de la ola felicitaremos en unos minutos en cuanto llegué aquí al estudio de Hora Veinticinco y el a mí

Voz 1715 06:00 esa de producción Pedro Blanco como siempre atento a la última

Voz 0194 06:03 ahora ya sus mensajes Pedro os dicho

Voz 1715 06:06 lo hemos dicho ya feliz año feliz año a todos y a los oyentes también el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el número de whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres decía el número de whatsapp al que nos pueden enviar sus notas de voz para reflexionar sobre cualquiera de los

Voz 0907 06:24 argumentos que la Ancelmo serán

Voz 1715 06:27 pena desde ahora y hasta las once y media de la noche el primero tiene que ver con la de violencia sexual será el primer asunto al que le estemos

Voz 8 06:34 no

Voz 0194 06:46 con este sonoro aplauso terminaba esta mañana a la concentración de apoyo a la víctima de la violación múltiple en Callosa d'En Sarrià en Alicante

Voz 1667 06:53 lo ocurrido en Nochevieja la víctima sólo tiene diecinueve años los cuatro agresores permanecen en prisión provisional sin fianza ya se les conoce como la manada de Alicante hablamos

Voz 0194 07:03 las noches buenas noches ese es el caso que más repercusión ha tenido en los medios pero no ha sido el único del que hemos tenido noticia en esta primera semana de dos mil diecinueve

Voz 1667 07:11 no se investigan al menos otras cuatro agresiones sexuales en la localidad castellonense de Burriana en Villablino en la provincia de León en Algeciras y en Cuenca

Voz 0194 07:21 bueno pues vamos a empezar por conocer los detalles del caso de Alicante Omar Sancho buenas noches

Voz 1718 07:26 muy buenas noches qué tal muy bien Omar la Guardia Civil está

Voz 0194 07:28 a la espera del informe toxicológico que va a aclarar si la víctima estaba drogada en el momento de la agresión lo que sí sabemos es que fue la hermana fueron la madre y la hermana de uno de los agresores las que denunciaron los hechos

Voz 1718 07:39 pues sí ambas mujeres entraban a la planta baja de su vivienda en Callosa d'En Sarrià una pequeña localidad muy cercana a Benidorm y se encontraron con una imagen que difícilmente van a poder olvidar la joven desnuda de cintura para abajo mientras que uno de los acusados estaba acostado sobre la víctima abusando de ella y otro al verse sorprendido se subió los pantalones era el día uno enero sobre la una de la tarde con lo cual esta joven llevaba ya cerca de doce horas con sus presuntos agresores de tan solo por cierto diecinueve veintiuno veintidós veinticuatro años de edad la Nochevieja comenzaba para esta chica como cualquier otra al parecer conocía a dos de los detenidos ya estuvieron tomando copas en varios lugares de Benidorm antes de acabar en Callosa los investigadores creen que fue precisamente ahí en Benidorm donde pudieron haberla drogado esto es lo que ahora tiene que confirmar ese informe toxicológico que podría tardar varias semanas en llegar para su abogado el vídeo de cinco minutos que grabó uno de los agresores demuestra que sí estaba drogada Francisco González cree que con unos hechos tan explícitos de los que hay una grabación poco masa X hay que instruir aunque ahora lo prioritario dice es evitar que la joven vea esas imágenes y evitar lo que se conoce como la victimización secundaria

Voz 9 08:46 de la victimización la víctima continuo recuerdo claro de los hechos de hecho para evitar empeorar su estado emocional yo le ha recomendado a la familia que no le den acceso al vídeo si ahora mismo BS vídeo ella va a recordar esas imágenes pro el hecho en sí mismo porque como estaba absolutamente cotizada pues a lo recuerdo

Voz 1718 09:03 los cuatro detenidos han sido acusados de un delito de agresión sexual dos de abusos sexuales y otro más contra la intimidad y se encuentran en prisión provisional sin fianza

Voz 0194 09:12 Omar se investigan los antecedentes de esta llamada manada de Alicante porque la Guardia Civil extienden tanto aclarar si participaron en la participación de los detenidos en otras agresiones

Voz 1718 09:20 así es Angels la investigación continúa abierta porque los agentes sospechan que los detenidos podrían haber protagonizado al menos dos situaciones más de similares características con otras dos mujeres y no descartan incluso que la cifra de afectados pueda aumentar de hecho uno de los detenidos de veintidós años tiene antecedentes por violencia de género y abusos sexuales a una menor y además durante la investigación de este caso en Callosa la Guardia Civil ha localizado a otra mujer que sufrió presuntamente abusos sexuales el pasado mes de octubre a manos de este mismo joven hechos por los cuales ya ha presentado una denuncia

Voz 0194 09:49 a esa hora el inicio esta mañana centenares de vecinos de callos han secundado una concentración de apoyo a la víctima si repulsa unánime de la local

Voz 1718 09:56 nada más de trescientas personas se han concentrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento para expresar esta condena por por esta agresión sexual entre los asistentes se podía ver a muchos estudiantes conocidos miembros de distintas asociaciones políticos tanto de Callosa como de otras localidades cercanas que han querido acercar además de representantes de la Generalitat valenciana del Gobierno de España el alcalde Pep Savall reconoce que el machismo es un problema no es el momento de involución es Isidro F de poner más medios contra esta lacra social

Voz 10 10:24 sí tenemos una asignatura reglada

Voz 11 10:26 es el machismo no fue empieza y ahora no podemos dar marcha atrás tenemos cada vez que aplicar más melé

Voz 1667 10:31 todas para intentar combatir esta especie de Lake

Voz 11 10:34 la lacra que las agresiones de hombres a mujeres son un tema diario y hemos de ser conscientes de que ser problema existe ser con su porque si no reconocemos que hay un problema nunca encontraremos las soluciones adecuadas

Voz 1718 10:46 Savall destaca además que el mensaje que se debe transmitir ahora es que hay una unión de la sociedad contra estas agresiones machistas

Voz 0194 10:51 amar muchas gracias a vosotros buenas noches

Voz 1667 10:55 de los casos que hemos conocido esta semana o presuntos casos destaca la corta edad de los agresores en Algeciras un joven de sólo dieciocho años pasará mañana a disposición judicial como presunto autor de la violación a una menor de catorce ocurrió la tarde del sábado en una zona en la que los jóvenes acuden a hacer botellón la víctima asegura que el presunto agresor estaba acompañado de dos amigos que no hicieron nada para evitar la violación Rocío Benítez presidenta de la Asociación de Mujeres Victoria Kent se dirigía hoy a esa joven agredida desde los micrófonos de la SER

Voz 12 11:27 me da mucha tristeza que tengan mucha fortaleza que piense que no estás sola que piense que hay muchas mujeres como ella es que intentamos que tengan su hueco y que piense que no todos los hombres son más cinco ahora mismo los va a meter a todos en un saco pero es verdad que todos los hombre no son las cinco y que tiene toda la vida por delante y que tiene que sacar esa fortaleza y que la vas a ayudar y que me podamos atender la ayuda que necesite que aquí estamos que que la Associació yo personalmente aquí estoy para lo que necesiten que le queda mucha vida por delante y piloto de los hombres son iguales

Voz 1667 11:58 también menor de diecisiete años es la víctima de otra agresión denunciada en la localidad castellonense de Burriana la pasada Nochevieja hay dos detenidos acusados de asaltar a esa joven cuando volvía a casa de una fiesta de año nuevo la consellera de Justicia Gabriela Bravo ha ofrecido su apoyo a la víctima ya censurado como van a escuchar a quienes dan margen al discurso de la ultraderecha frente a casos como este

Voz 13 12:20 partidos constitucionalistas eh que están integrados y que defienden tanto en la unidad de España no hayan salido de una manera contundente a rechazar esa oferta de Bosch que insisto es un insulto para la sociedad un insulto para las mujeres y un paso atrás en la democracia

Voz 1667 12:39 además la Fiscalía de Menores ha asumido la investigación de un cuarto caso en la localidad leonesa de Villablino en la comarca de Laciana la víctima sólo tiene catorce años y el presunto agresor dieciséis está en libertad después de ser detenido Manuel Rivas es el alcalde de Villablino

Voz 14 12:53 con la más absoluta repulsa tenemos que pedir un poco de paciencia hablando de que de que están involucrados dos menores pues en esperar a que se claramente los hechos para ver que la situación pero como te digo cuando de forma enérgica cualquier tipo de agresión es es que es una situación que que a pesar de ser muy traumática ya con cualquier tipo de agresión sexual cuando se ven involucradas en dos menores pues todavía más no yo una niña de muy corta edad muy un chico que que bueno que apenas tiene dos años más que ella no es la verdad que te digo que la gente está muy muy asombrada por estas

Voz 1667 13:28 hoy también se ha conocido la detención de un joven de veintitrés años acusado de violar a una chica de veinte en Cuenca a la que conoció a través de las redes sociales

Voz 0194 13:38 Meritxell Pérez es investigadora secretaria general de la Fundación para la Investigación Aplicada de la delincuencia y la seguridad coautora de un informe sobre agresiones sexuales publicado por el Ministerio del Interior Meritxell muy buenas noches

Voz 15 13:50 bueno vamos a empezar por

Voz 0194 13:52 el caso de la aviación múltiple en Callosa porque yo no sé si si se puede trazar un perfil de los agresores que participan en este tipo de violaciones grupales

Voz 15 14:02 pues en un perfil de los agresores que agreden en grupos sí que se puede hacer en comparación con aquellos que agregó individualmente lo que hemos visto en este informe donde hemos analizado más de seiscientos atestados de policiales donde sabe habían denunciado una agresión sexual hemos visto que los agresores en grupo suelen ser más jóvenes quiere decir que la medida era suelen ser mucho menos

Voz 16 14:26 por qué otro tipo de agresores sexuales pues calmo

Voz 15 14:29 como el grupo o que incluso pueden ser los homosexuales son gente más joven que normalmente suele haber también gente que no tiene tanto antecedentes por delitos sexuales pueden ser que tengan alguno antecedente policial prototipos

Voz 0194 14:44 pero no

Voz 15 14:46 te cuente suelen ser gente más impulsiva más necesitara de que su autoestima realmente él reafirme no el en este sentido pues sí que podríamos ver que hay diferencias sexuales que que agredió de forma individual tú

Voz 0194 15:02 ha insistido en el tema de de que suelen ser jóvenes claro cuando escuchábamos ahora la información en el caso de los detenidos en Callosa estamos hablando de entre diecinueve y veinticuatro años es sus gente muy joven

Voz 15 15:12 muy joven además en general estamos hablando de que los agresores sexuales y una media de unos treinta y cinco años hasta que realmente estamos hablando de gente de veinticinco años en medios más más joven realmente es una influencia muy sustancial estamos hablando de Bill muy diferente en ese sentido no realmente por las conductas que llevan a cabo como cometen la agresión pues estamos viendo grandes diferencias con otro tipo de agresión sexuales

Voz 0194 15:40 claro yo no sé si una de estas diferencias que además se repite esta conducta al menos en el caso de la manada de Pamplona hay de Callosa es el hecho de que graben las violaciones

Voz 15 15:48 quizás eso es más paradigmático el hecho de que los casos que a nosotros nos pensemos que los agresores sexuales que cometen la violación la agresión sexual el grupo son el veinte por ciento de los casos mire de en el nuestro informe que realizamos una muestra de haberse sexuales con víctimas no conocida su aquí no conocían a la víctima en el total de los delitos sexuales que se sexo al grupo no es tan frecuente suele ser en torno al cuatro por ciento sólo lo normales pero otra que los ese tipo haberse se cometan sola pero cuando se cometen en grupo es verdad que al ser jóvenes está obviamente los jóvenes pues mucho más vinculados a las nuevas tecnologías porque pueden hay más casos efectivamente FC que se graben las agresiones y Kroos compartan en redes sociales probablemente vinculado también a la juventud de los autores

Voz 0194 16:39 el recurso de las drogas y el alcohol se está investigando en el caso de Callosa Se había drogado a la muchacha en a la víctima en el caso de estas violaciones Huppert es es un recurso habitual

Voz 15 16:49 es un recurso más dentro de el método aproximación que se ponga en una en una agresión sexual grupo se utiliza más no tanto a la violencia física para tiramos para captar al esta suele ser más te de engaño o incluso aprovecharse de víctimas que puede estar bajo los efectos del alcohol esa que tienden a buscar más vulnerables o les inducen a las víctimas muchas veces también a consumir sustancias o incluso a veces sustancias como Tiko Obrum Dhanga su incapacidad no de comprenderlo teniendo y entonces en ese sentido sí que se puede utilizar ese método de engaño todo ese tipo de de de uso de sustancias que lo malo por ejemplo otro tipo de agresores sexuales más tipógrafo sexuales en serio explica más las el método aproximación de violencia física directamente la captan en la calle le tirando un empujón el de tener un postal tiene malva un grupos se aprovechan esa digamos que le echan la ventaja que tiene el ser varias personas para intimidar ya sólo algo solamente con la mera presencia de de estar ante varias personas que la víctima muchas veces no pueden oponer resistencia

Voz 0194 17:57 bien con nosotros en el estudio olvidó buenas noches

Voz 2 18:00 qué tal Ángels vamos a repasar las cifras de agresión

Voz 0194 18:02 sexuales con las que se cerró dos mil dieciocho porque la estadística arroja un hecho relevante es el número de denuncias que repuntó después del juicio de la manada de Pamplona bueno no

Voz 0259 18:12 no tenemos al dato cerrado no de de dos mil dieciocho todavía no está disponible el último trimestre pero si la estadística de los tres primeros trimestres es muy elocuente porque como dices ha aumentado el número de agresiones sexuales de forma muy importante el número de agresiones compenetración

Voz 0194 18:29 es decir violaciones lo que entendemos por violación

Voz 0259 18:32 de enero a septiembre fue de mil doscientas noventa y siete Así lo refleja el balance de criminalidad actualizado que está colgado en la página web de interior porque no hay una estadística específica está dentro de ese balance general de criminalidad son prácticamente cinco violaciones al día o lo que es lo mismo una mujer eres violada cada cinco horas en dos mil diecisiete durante el mismo periodo durante los nueve primeros meses del año Interior registró mil cincuenta y cuatro casos así que podemos hablar de un aumento de un incremento de un veinte por ciento y hay que destacar que hasta ahora la Estadística Europea sitúa a España entre los países de la Unión Europea con menos denuncias por violación con dos sesenta y cinco casos por cada cien mil habitantes frente por ejemplo a los sesenta y dos a las sesenta y dos denuncias en Inglaterra o a las cincuenta y siete en Suecia nosotros aquí en España pues estamos a la altura de Chipre Eslovenia o Bulgaria mérito

Voz 0194 19:29 con estos datos queda Mariola más agresiones o más denuncias es decir pasaba lo mismo antes y no nos enterábamos porque no se denunciaba que que ha pasado

Voz 15 19:37 claramente este es un fenómeno que que es uno de los fenómenos que tiene mayor cifra negra oculta donde las víctimas tienen mayores dificultades para ver que estamos hablando que solamente solamente se anuncia el treinta por ciento de los delitos que se cometen un setenta por ciento de víctimas no llegan a poner en conocimiento de la policía o de algún tipo de de órgano no lo los hechos que se expresan cometió entonces yo creo que dada esta gran cifra negra que si ésta presenta en este tipo delictivo probablemente lo que vemos ahora es que afloran más o digamos que denuncia probablemente porque la víctima a lo mejor siente que la suciedad la coge más o no la digamos que no no la miran mal por poner una denuncia este tipo no tiene sentido pues probablemente había muchas víctimas que no se sentían capaces por la presión social o lo que ellos pensando que la sociedad apoya a pensar al haber sido víctimas este tipo de activos

Voz 0194 20:35 te sientes mucho más respaldadas ahora

Voz 15 20:38 probablemente puede ser uno de los factores puede haber otros muchos cero uno de esos factores a mí no me extrañaría que lo que estamos viendo es que realmente lo que animen más a denunciar yendo que efectivamente la social respalda

Voz 0194 20:50 una vez en el pacto de Estado contra la violencia de género del año pasado no contempla este tipo de agresiones no es el motivo por el que se desmarcó Podemos si no

Voz 0259 20:57 en plano lo contempla dentro de la Ley Integral contra la Violencia de Género el PSOE se negó a abrir está así

Voz 0194 21:02 pública norma para combatir los malos tratos dentro de la paz

Voz 0259 21:05 deja su ex pareja a otras formas de violencia dicen los socialistas no son partidarios de hacer una macro ley porque cree que las víctimas son diferentes por lo tanto de necesitan una atención y también una asistencia hay unas ayudas diferentes lo que sí se incluyó entre las más de doscientas medidas del Pacto es elaborar una ley específica contra las violencias sexuales algo que a Podemos le pareció insuficiente por eso se abstuvo y de hecho el verano pasado Podemos pues presentó en el Congreso este proyecto una ley contra las violencias sexuales que ahora mismo está paralizada está empantanada en el Parlamento

Voz 0194 21:41 Meritxell cuál puede ser el problema de fondo estamos hablando insisto en este tipo de agresiones de gente muy joven problema de de Educación que es lo que falla

Voz 15 21:50 bueno estamos hablando de las agresiones sexuales que se cometen en grupo de gente joven pero no olvidemos que los delitos sexuales el ochenta cuestión todos los comete el entorno de la víctima que el que puede ser pareja es que tu pareja puede cometer una vida cincuenta aquí

Voz 16 22:08 eso eso es un delito sexual y muchas veces los olvido

Voz 15 22:11 hemos como Sally nos olvidamos de incluir la velocidad género como si la violencia sexual estuviera fuera a la vez este género lo me de contornos y muy probablemente pareja o expareja no también obviamente de padres tíos conocido ese curso compañeros de trabajo pero estamos hablando de que el ochenta por ciento son conocidos por lo tanto yo lo decía género no es un fenómeno independiente Sichuan porque puede ser tu pareja sin darle la sexualmente sí luego dentro de ese veinte por ciento que obviamente no había relación previa no que es verdad que hay una parte que son el grupales pero luego también hay otro tipo de agresiones no que estamos viendo perfiles mucho más bueno pues mucho más mayores con algunos antecedentes hasta que vemos jóvenes yo es verdad estamos viendo tanto la violencia de género como la vez específicamente sexual que sorprendentemente Nou uno podía esperar que por la tradición de nuestro país de democracia ya podíamos haber ido hacia una mayor igualdad sobre todo por la educación que recibió no

Voz 0194 23:12 ver sí

Voz 15 23:15 no digo un retroceso pero sí que es verdad que son actitudes que hubo cabría esperar diferente mucho más mayor no

Voz 0194 23:21 sobre todo

Voz 15 23:24 chicas jóvenes que consiente en una de esas unas comportamientos sobre todo

Voz 14 23:29 controlo y acaba en las redes sociales

Voz 15 23:33 una situación que no deberían ellas deberían de alguna manera identificar como violencia de género en lo saquen de ese sentido es verdad que algo está fallando nuestra educación yo no sé si él uno piensa que la violencia de género o la violencia sexual pues visto el bofetón o es efectivamente una agresión sexual con penetración pero hay otras muchos actitudes ICO previos que también son no estamos pensando en

Voz 0194 24:01 sufrir el metro

Voz 15 24:03 sin su consentimiento o en las discotecas o que te digan cosas por la calle y que son totalmente fuera de lugar no eso también es violencia sexual

Voz 0194 24:13 pues Meritxell Pérez yo agradezco muchísimo que no haya has ayudado a trazar este personaje muchísimas gracias

Voz 15 24:19 gracias hasta lo alto lo bueno

Voz 0194 24:21 que se incorpora ya Mariola muchísimas bueno no no te vayas muy lejos que luego hablamos de cómo las feministas nos estamos organiza

Voz 0436 24:28 todo para que vuelven a la calle vamos a volver que recordarle a Vox que ya echaron aún

Voz 0194 24:34 pues a las diez de exacto a la decirlo contamos ahora mismo ahora mismo te veo se incorpora también a la tertulia Cristina de la Hoz qué tal buenas noches pero os pregunto a vosotros Carlos después de haber escuchado todo lo que ha pasado durante estas fiestas todas las denuncias que se han producido durante estas fiestas y después de escuchar los datos de este informe que no sabe estar Nos ha detallado Mary sirvió yo lo decía esta esta pregunta no cuál cuál es el problema de fondo porque uno piensa uno

Voz 0436 24:58 después de la manada pues se nota que es pues hay otra manada que actúa exactamente igual que la manada de Pamplona

Voz 10 25:04 sí bueno el problema de fondo sigue siendo del machismo que pensar que que que por una generación sencillamente más educada ambas formada va a cambiar una cultura no sólo en España sino en todo el mundo y en y en Europa en cualquier país dónde están arraiga el machismo pues es muy optimista no es verdad que lo que decía la experta de que uno pensaría que este tipo de actitudes son de personas mayores bueno todos convivimos con todas las generaciones

Voz 18 25:32 hay casos

Voz 10 25:34 mete en las redes sociales hay barbaridades por todas partes no lo interesante realmente lo lo lo que sí ha cambiado por eso es tan interesante este proceso que hemos vivido estas Navidades con Vox porque lo que sí ha cambiado en este país Hinault en todos los países del mundo ha sucedido eso es que había un consenso político en un arco enorme efectivamente salvo a pesar de que Podemos Se se quedó fuera porque la consideraban suficiente está dentro de ese consenso en lo fundamental y a pesar de que el PP criticar algún momento algunas cosas y hubo este verano alguna amenaza de ir al Constitucional en lo fundamental había un consenso enorme en todo el arco parlamentario ya eso es lo que nos tiene a todos descolocados del de lo que está provocando Vox está haciendo que que que que este que entremos ha debatido unas cosas que está bien que se que se hayan dejado debatir Nos esto siempre es importante debatir bueno es importante debatir salvo cuando logramos un consenso muy fuerte en algo que nos hace mucho más fuertes que es el consenso de que estos señores sabemos cómo atacarlo sabemos lo que hay que hacer ahora

Voz 8 26:39 sí lo estamos reabrir Ignasi pero a mirar estadísticas en el resto de Europa no porque efectivamente que comentabas de I más pero lo más denuncias hay claramente las denuncias puede que también además violaciones pero estadísticamente más denuncias gran Francia que es la que más sencilla porque además esta calado socialmente pues nos podemos sentir más reflejados no en dos mil diecisiete que son las cifras que hubo dieciséis dieciséis mil cuatrocientos mil cuatrocientos violaciones no agresiones sexuales con penetración perdonan la precisión en dos mil diecisiete dieciséis mil cuatrocientas y eso supone un incremento del quince por ciento respecto al año anterior el diecisiete ha supuesto un incremento del doce por ciento respecto al año precedente osea que efectivamente hay cada vez más denuncias y esa es la parte buena esto aparece buenas que efectivamente se pierde se pierde el miedo se siente más la compañía de la sociedad yo conocido de de primera mano de segunda mano a través de testimonio interpuesto el caso de una chica que claro no era conocida mía y aunque lo fuera tampoco lo podía haber que que me consta que la violaron en Barcelona en la estación de Sant y me consta que no denunció ya a la persona vuelo contaba claro hizo todo lo posible pero decirlo no que lo haga Hinault quiso yo al final claro no podía no han podido obligar a esa persona denunciar navegación y la viola las tres de la mañana hasta cerca de la estación de San rusa que efectivamente es posible que esa persona pues no violó digo nosotros no denuncio pues por miedo a su familia por miedo al entorno social etcétera y eso es lo que ha ido cambiando yo por eso Ángels perdona ya se no nos que venga a las tertulias a provocar pero a veces creo que es bueno decir las cosas aquí no aquí venimos un poco para intercambiar opiniones no no entiendo cuando las manifestaciones después de este tipo de actos tienen ese tono de de cabreo e indiscriminado no porque creo que no llevan a ningún la osa es lo que ya tiene un cabreo focalizado por ejemplo sobre la educación qué tipo de educación estamos dando eso eso lo entendería más esa especie de cabreos de nos están matando de todos los hombres que hacéis y lo entiendo si es un desahogo pero me parece profundamente estéril y lo digo sin ánimo creo de Vázquez

Voz 0194 28:44 caso que nos matan por ser mujeres esos así esos cierto eso sí pero eso es evidente es evidente Ignasi que no todos los hombres matan también tiene todos los hombres matan y eso no es lo tenemos muy claro

Voz 8 28:56 Ángel Sánchez yo por supuesto que se matan a más mujeres que hombres y que los hombres son mucho más violentos que asesina mucho más y las vibraciones y entonces así pero esas in Bangladesh el norte de la India en Andalucía y en Wisconsin por tanto no sé si es objeto de manifestación eso me parece más útil llevar como objeto manifestación no el hecho de que las mujeres son las que sobra la violación porque es una así en en el planeta en el hemisferio es así es manifesté monos por aquello que es particular de España o donde el Gobierno las autoridades la sociedad puede hacer algo

Voz 0194 29:27 déjame que sobre sobre el caso que tú comentabas además de de esta conocida o bueno de segunda mano que conocía sobre las denuncias precisamente hace unos días Amnistía Internacional hablaba de del tema de las denuncias sobre la violencia contra las mujeres

Voz 1667 29:40 publicó un estudio sobre la violencia sexual hacia la mujer en España y su principal conclusión muy relevante era que la mayoría de las mujeres que participaron en ese estudio asegura que no

Voz 8 29:50 volverían a denunciar porque sí

Voz 1667 29:52 dieron se sintieron desprotegidas por las instituciones au porque vivieron un proceso judicial traumático después de denunciar

Voz 0194 29:59 Cristina yo quiero pensar que si estamos con

Voz 0436 30:01 enciendan más casos es por qué más mujeres que es animará a denunciar no porque tengamos una juventud hace que ha dado un retroceso cada un paso atrás con respecto a lo que son las generacional mayores aunque es verdad que las redes sociales permiten una serie de abusos de uso y abuso de de de comportamientos muy aberrante es que no se darían en en en ausencia de esas redes sociales no

Voz 8 30:24 tres actuación en grupos de tienen las galardona porque quiere fijar Menese pero

Voz 0436 30:28 perdona que que termine la reflexión con yo en todo caso soy pesimista porque insistimos mucho en el tema de la educación pero los países del norte de Europa que son un ejemplo creo yo o al menos así los hemos visto siempre desde aquí un ejemplo de educación en igualdad equidad en en en no discriminación son hay muchos casos de verdad que que se anuncia más porque es verdad que es educación permite que estén mucho más concienciado el ciudadano que denuncie hay circunstancias que no puede permitir y que son objeto de denuncia pero al final te das cuenta de que es educación y es educación igualdad luego no no no es disuasoria no impide no ese tipo de de los delitos contra las mujeres entonces a mí me hace ser profundamente pesimista pensar dónde puede estar la clave que es lo que se pueda hacer no hablamos de Suecia hablamos de Noruega tienen unos índices altísimos se denuncia mucho más caso que no se denunció yo también conozco otro caso que no se denunció yo conocemos cada un caso que no se denunció

Voz 0194 31:30 imagina la cantidad de mil

Voz 0436 31:33 les de de de de violaciones y abusos que no se denuncian es como cuando dice el debate que ha habido su el tema de la violencia de género a mí sobre todo me produce una profunda tristeza porque me imagino que muchas mujeres maltratadas que están pensando si darse ese paso cuando tú abres este debate por las disuaden denunciar las desfiles de disfraces de denunciar porque bueno están debatiendo sobre las denuncias falsas pueden pensar que me estoy inventando no tengo pruebas para presos

Voz 0259 31:59 el al a la a la comisaría al juez

Voz 0436 32:02 decir a mí este es un debate que me cabrea y me incómoda especialmente sobre todo por los efectos que los efectos que puede tener en muchas mujeres que deberían ir a denunciar su situación ha comisariado o al juez

Voz 0194 32:14 Ignasi querías decir algo Pace haciendo énfasis en lo de la educación sí

Voz 8 32:18 bueno porque efectivamente quería quería su diferencia dar se intentar luchar todo lo que eso puede luchar la las agresiones el norte de Europa hay muchas menos hablarporhablar tengo estadísticas saques un cierto una cierto información pero sin datos no quiero presumir de datos pero creo que el tema de grupo sí que es más nuestro os a las agresiones en el norte en la en el norte de Europa no hay tanto esa cosa grupal filmada de macho que presume entre los demás machos eso es menos común en Europa eso puede ocurrir en la India efectivamente donde hay como sabéis situaciones brutales pero pero en Europa eso sí por eso hay por ejemplo es un arco es una pequeña una modesta meta e intentar limitar eso yo eso pasa por la educación porque basta que uno en los grupos se resuelva para que se rompa esa dinámica

Voz 0194 33:05 después volveremos a parte a la parte política que ya apuntaba acude porque como tendremos que hablar a partir de las diez de las negociaciones que mañana se retoman entre el Partido Popular y Vox por el tema de del Gobierno en Andalucía volveremos otra vez a a esta cuestión Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 19 33:27 ya tres

Voz 0194 33:55 las noches Ángels con este Aiko Aiko sabemos que llega el tiempo de la cara B lunes de vuelta de vacaciones Lunes de vuelta a la rutina escuchando este tema que también se ha convertido en una rutina

Voz 0136 34:05 ahora veinticinco sí una rutina que a mí me parece estupenda e maravilloso volvemos a la rutina lo que hacemos cada día lo que tenemos bajo control y eso también está muy bien y si te digo rutina Angels qué es lo primero que se te viene

Voz 0194 34:15 a la cabeza son las ocho las siete en Canarias

Voz 0136 34:18 no puede ser

Voz 0194 34:20 el despertador también del café de la mañana pero tendríamos que definir qué es exactamente la ruta

Voz 0136 34:25 sin claro bueno pues hoy yo creo que es con lo que están soñando muchos padres en este momento ya no les queda nada mañana ya hay colegio pero bueno si para ser más exactos rutina yendo además a la rutina de la cara B que es leer el significado de la Real Academia el diccionario de la Real Academia la rutina es costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera practica de manera más o menos automática la segunda acepción que también es importante es secuencia invariable de instrucciones que forma parte de un programa y se puede utilizar repetidamente que tengan sanción que siempre hay una connotación negativa de la rutina si quisiéramos despacio la definición dice hacer las cosas por mera práctica también si buscamos rutinario la segunda acepción es dicho de una persona que ahora por mera rutina Ana ese mera Se refiere a qué obra sin necesidad de pensar de prestar atención de razonar porque ya se tiene todo aprendidos es una actividad repetida por eso muchas veces se relaciona con lo aburrido con lo ya conocido con los repetirá no lo esperado esa es la connotación negativa si es que lo conocido lo repetitivo o lo esperado no te gusta venga vamos pues con otro actor

Voz 0194 35:30 binario en la cara B de tengo que preguntar lo de siempre no si has consultado cuál es la etimología de la palabra Ruti

Voz 0136 35:36 claro es una palabra que el español tomo prestada del francés útil a mediados del siglo XVI tiene origen latino suscribe router que es ruta así que es el camino ya hecho es la ruta ya conocía hoy Ángels nuestro primer tema musical es una canción de los Lakers una banda de Sky de red de Brooklyn son tema de mil novecientos noventa y nueve se llama de Sein Every day es lo mismo todos los días la mismísima definición de la rutina

Voz 20 36:13 el sí

Voz 0194 36:20 José María Ruiz es negro psicólogo profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid José María muy buenas noches hola buenas noches muy bien cómo definirías la rutina desde la neurociencia

Voz 21 36:32 pues la rutina es en realidad algo que nos viene muy bien porque consumen muy poquito recursos y podemos hacer de manera automática sin apenas esfuerzo y sin gastar demasiada energía entonces es algo que en realidad no gusta hay buscamos lo que ocurre es que tenemos mecanismos para inhibir esa rutina para frenar la cuando la circunstancias pues no lo requiere en cuando el ambiente nos dice que si hacemos lo habitual nos vamos a equivocar entonces frena a esa respuesta habitual damos una alternativa creativa novedosa que claro consume recursos y Nos cansas no por eso nos gusta siempre eh equilibrar eso no decida hay una parte de día que estamos con el piloto automático y hay otra parte del día que estamos intentando pues antiguos y

Voz 0194 37:22 entonces entonces la rutina para la cabeza sería algo positivo porque si nos permite bajar de revoluciones porque es algo que ya tenemos la mano que ya sabemos y conocemos la rutina no tendría porque tienen una connotación negativa

Voz 21 37:35 no no la rutina no tiene una connotación negativa tiene la connotación negativa si nosotros somos una persona que por nuestro estilo de personalidad estamos siempre buscando novedades alternativas cambios esa esa personalidad claro en una con una vida muy rutinaria pues se puede sentir muy frustrada pero en realidad la rutina es algo positivo para el cerebro en cuanto a que le permite descansar al cabo del día nosotros en las horas que estamos despierto hay una buena parte de las obras que estamos despierto que no que no estamos haciendo nada con excesivo control atencional porque si no acabaríamos por la noche agotada dijimos es decir hay una buena parte del día que nosotros tenemos que funcionar de una manera automática porque sino se nos bastarían las pilas antes de tiempo

Voz 0194 38:21 claro de hecho hay cosas que haces de manera rutinaria que después piensas dices hay yo no sé si lo hecho tomarse una pastilla porque me toma una pastilla o no sería eso no más o menos

Voz 21 38:30 eso es eso es por ejemplo gente que olvida el trayecto en coche por ejemplo no ese trayecto habitual de casa al trabajo del trabajo tasa no ese trayecto de repente uno llega a casa dice huy pues no recuerdo haberlo hecho bueno pues es que ese trayecto lo hemos hecho bueno el piloto automático en realidad si hubiéramos visto pues una obra una sirena de coche de policía por ejemplo o yo qué sé cualquier circunstancia ambiental que hubiera hecho un frenar pues entonces nosotros volvemos a tomar el control volvemos a encender esa atención superior que que que te mantenemos apagada es decir apagamos el piloto automático volvemos a tomar el control de de la nave

Voz 0194 39:09 bueno y luego hay gente a la que le gusta más romper la rutina que a otras ahí que la rutina será su zona de confort salir de ahí es muy completo

Voz 21 39:17 claro claro por ejemplo a medida que nos hacemos mayores que queremos cada vez una vida más rutinaria no las personas muy mayores los octogenarios disfrutan de rutinas muy muy rígida todas a la hora del desayuno la hora de la comida a la hora de la cena de dormir porque de esa manera no consumen demasiados recursos teniendo una vida plagada de novedades no mientras que pues cuanto más jóvenes uno pues más es capaz de soportar la fatiga de tener una vida estimulante y carga de me cambios y de de cosas que a las que realmente tenemos que atender

Voz 22 39:51 San has vuelto a una rutina tú José María hoy mañana mañana mañana pues llegará con los niños muchísimas gracias muchas gracias hasta luego muy buenas noches

Voz 0194 40:03 el que sí ha vuelto a la rutinas Guardans que se ha tenido que levantará la lavadora porque estaba pitando vías pues toda la lavadora de rutina no

Voz 15 40:08 sí

Voz 23 40:09 efectivamente había cultos vacaciones adora ya terminamos iban cosa perfectamente retirará iba es otro si vamos a los contigo que tú y yo no podía interrumpir eso sí Viva la vida no te gusta

Voz 8 40:23 Lotina vende bendita rutina Guardans bueno intento evitar las rutinas intenta evitar las todo lo que puedo porque sino no quiero lo lo ha dicho muy bien e invitado no quiero te cuando tenga ochenta años incorporarme claro pero yo Lago la lectura inversa lo que ha dicho él no sea introducir demasiadas rutinas te envejece tanto la rompo todo lo que puedo porque es una forma de sentirme mejor

Voz 0194 40:45 cuando tú que tienes además niños más pequeños

Voz 10 40:48 lo evidentemente a ellos les conviene las rutinas para no y además creo que una de las ventajas de este de este trabajo que tiene muchos inconvenientes es que no es muy rutinario Bilawal nunca sabes qué va a pasar cada día ya mí eso la verdad que me encantó trabajos y es muy poco

Voz 0436 41:02 es verdad que nunca sabes qué va a pasar casi sabes con poco cómo empieza el día y no sabes cómo va a terminar pero incluso esa excepcionalidad acaba creando sus propias rutinas y entonces no

Voz 0194 41:13 además en la manera de trabajar entender claro

Voz 0436 41:16 y zas y luego aunque haya una moción de censura aunque ya no dimisión pues al final las creado tu propia rutina yo digo Ashton Tedax tiene su propia rutina ocurre que cuanto echamos de menos la rutina cuando por razones de salud

Voz 0194 41:27 no pues no podemos una cosa tan secos

Voz 0436 41:30 ya comer a comprar el pan no entonces es el momento en que en que cuando vuelves a esa rutina lo agradece

Voz 0194 41:36 muchísimo Díaz sentía estoy con la cabeza cuando decía decía nuestro espectáculo de que se te olvidan trayecto si sí pasa si eso pasa ya se basa casi de es cómo llega por donde pasa porque el metro además me pongo a leer

Voz 0436 41:49 es decir es una cosa que digo ya estoy a veces hasta me corro el riesgo de pasármelo

Voz 0194 41:52 la pasada

Voz 24 41:55 las siete desde la piña usted ser corruptos minuto tu padre te dice que tenemos antes y que nos reclama el cama donde Malacán ante para pensando en la próxima jornada esta cuenta por tanto con ánimo de Burton Big Daddy

Voz 0194 42:10 esta canción tanto la letra como ricos también la definición de la rutina

Voz 0136 42:14 tal cual se titula Un día de esos es del grupo menuda coincidencia eso no raperos mexicanos que aquí en esta canción van explicando el tedio o no del que odia la rutina cuando tiene que soportar la escucha esta otro estábamos hablando de trayectos pues escuchar otro Joaquín Sabina haciendo ese recorrido rutinario el dirá buscará su novia al trabajo la línea uno de Metro una línea que sabe murió en las paradas de Molina Sol Gran Vía Tribunal el tema se titula a caballo de cartón del disco ruleta rusa de mil novecientos ochenta

Voz 3 42:57 me pasará que la rutina es necesaria para la vida

Voz 0136 43:02 pues sí y además es imprescindible para muchas actividades antes decía que la segunda acepción de la RAE era importante porque dice secuencia invariable de instrucciones

Voz 6 43:11 que forma parte de un programa irse puede utilizar repetidamente

Voz 0136 43:15 vale pues esta tarde le he preguntado a José Luis López que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además es profesor de universidad que se entiende por rutina en el deporte escucha

Voz 25 43:25 podemos hablar de rutina

Voz 16 43:27 es un deporte en concreto por ejemplo en natación sincronizada pues sería aquel ejercicio composición libre realizado con acompañamiento musical en el golf por ejemplo sería ese proceso conjugado completa después de haberse lesionado un palo pero no es iniciar el swing rutinas que tienen también en el calentamiento los deportistas rutina podría ser también la lista de ejercicios que pueda tener un deportista o un practicante de cualquier actividad física a lo largo de una sesión

Voz 2 43:59 esa es una rutina odiosa tan

Voz 0136 44:02 me han bueno él decía de una sesión o de un plan completo de entrenamiento no pero claro caerá en la rutina tampoco es bueno en el deporte porque provoca que no haya progresos

Voz 16 44:12 sí siempre entrenamos lo mismo al principio habrá una cierta mejora pero luego y a un momento en el que no existe la súper compensación no se mejora Ike tiene que existir

Voz 1667 44:23 buen principio

Voz 16 44:25 las dos un principio están diente Paddy habilidad es decir ir variando los ejercicios los componentes la carga del entrenamiento a lo largo de una temporada

Voz 0136 44:37 luego también hablaba con el profesor sobre lo difícil que es crearse una rutina con el deporte a todos nos ha pasado una al principio y él lo que me decía es que nos falta adherencia entonces pues es el que te pregunta bueno cómo conseguimos la adherencia

Voz 16 44:52 yo creo que para tener una adherencia al entrenamiento se tienen que dar varias circunstancias una que realmente nos guste lo que está

Voz 1718 45:00 vamos haciendo una segunda

Voz 16 45:03 ante importante para tener esa adherencia suele ser tener a alguien al lado que se anime que te dirija y luego a tercer principio es muy importante que es la individualización cada cual tiene que hacer su propio entrenamiento que este ajustado a sus características físicas técnicas psicológicas a sus objetivos

Voz 0194 45:25 juegos la puesto también de falta de Herencia Ciudad de las tres

Voz 26 45:31 para la banca

Voz 27 45:33 eh

Voz 26 45:43 dime me quedo

Voz 0136 45:56 rutina va bien para Kiko Veneno si para Kiko Veneno cuesta si no estoy bien bueno hemos hecho todos por parte de la rutina todas las vidas sentarse en la cama quitarse los zapatos mirar por la ventana y lectura su película sobre rutina pues mira libro sea lectura con con un solo libro que para mí es mucho más que una reflexión sobre la rutina para mí es la novela del año pasado que es la de Isaac Rosa feliz final que cuenta una ruptura de una pareja desde el momento en el que se separan hasta el inicio de las relaciones a lo cuenta al revés en el tiempo y la rutina es muy importante en ese distanciamiento lo que más te gustaba al principio por ejemplo es lo que ahora menos ofertas de esa misma persona empieza el libro diciendo nosotros íbamos a envejecer juntos este tema de hechos contra el decoro pertenece a la banda sonora de la película Barrio de Fernando León de Aranoa tiene esta película es la rutina de la vida de tres chavales de barrio sus sueños también la incapacidad de puede realizar los íbamos con otra película sobre rutina también española creo que describe esa sensación de vida rutinaria es solas

Voz 17 47:19 del examen cosa antes si yo he sido un buen hombre sé pero me como Un hombre en casa Lucas a tu nombre es un buen hombre

Voz 0136 47:37 es el primer largometraje de Ventana de verano el Barça

Voz 0194 47:40 que hay que con

Voz 0136 47:43 día Galiana como protagonista Easy lo recordáis

Voz 0259 47:45 ella ellas Rosa es una madre de familia que se ocupa de su marido enfermo que es este que hablaba de su hija también de su vecino una vida absolutamente rutinaria que además termina dándonos a todos una lección de vida

Voz 2 48:04 play