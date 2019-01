Hora 25 (07/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 la mitad del país todavía de fiesta y los niños sin colegio lo cierto es que el siete de enero marca habitualmente el vicio del año ya saben el momento de los propósitos y el momento de marcarse objetivos y este dos mil diecinueve veinte que va a ser un año movido político como fue el anterior que el anterior algo más empezar en Andalucía Se retoman las negociaciones entre la derecha y la ultraderecha para configurar el Gobierno de atención a este detalle del futuro de Andalucía Se habla en Madrid las negociaciones no pasan por Sevilla que acatarán lo que digan sus mayores mañana Reunión entre el PP y Bosch con sus secretarios generales ellos decía dirán quién y cómo se gobierna en Andalucía mañana veremos como el PP de Pablo Casado no le hace ascos a las barbaridades del partido de Abascal porque de hecho sus discursos ya empiezan a ser intercambiables hizo habano seguirá haciendo ver que nada de esto va con ellos aunque vaya todo aceptarán encantados los votos de la extrema derecha a cambio de sus primeras consejerías el Gobierno cómo ven la pausa navideña sólo ha servido para que el PP Inite todavía más a Vox para que ciudadanos busque nuevos argumentos para convencernos de que ellos no tienen nada que ver con la extrema derecha y éste va a seguir siendo otra vez el año de la crisis catalana con una cita que va a marcar y mucho la vida política en nada empieza el juicio a los políticos independentistas y antes Pedro Sánchez tiene que sumar los votos que recoge el sus presupuestos y los de los independentistas siguen siendo fundamentales de momento insisten en el no pero todo puede pasar y al final es realmente uno se abrirá otro melón que realmente siempre ha estado ahí la posible convocatoria de elecciones como ven hemos cambiado de año pero no de telas Ángels Barceló y a las nueve contábamos que la policía de Perú informaba del fallecimiento de tres españoles mientras realizaban montañismo Víctor García buenas noches hola muy buenas noches el Ministerio Exteriores ya ha confirmado estas tres muertes

Voz 1460 02:09 el ministerio ha confirmado esas muertes a la Cadena SER dice que los tres españoles fallecidos que iban acompañados de un guía peruano que también murió cuando les pilló una avalancha en el acceso de el nevado Mateo que es una montaña con más de cinco mil metros de altura en la región de Ancares en los Andes peruanos un cuarto español del grupo que consiguió salvarse fue quien dio la voz de alarma el suceso ocurrió ayer cuando ya estaban cerca de la cima Iyad localizaron los cuerpos aunque su rescates se ha complicado dice la Oficina de Información Diplomática por las malas condiciones meteorológicas y también la mala comunicación caí en la zona de la OID a me ha dicho que ya se han puesto en contacto con los familiares de Iker Consulado de España en Lima está trabajando en las gestiones para la Rehab la repatriación de los cuerpos aunque de momento no han dado una fecha para este procedimiento porque dicen que primero tienen que ser llevados a un tanatorio allí en Perú a que se hagan los análisis pertinentes

Voz 0194 03:03 pues quedamos pendientes de novedades victoria gracias un saludo hasta luego desde la mesa de producción Pedro Blanco también puedes aportar alguna algún dato más sobre esto no

Voz 1715 03:12 hay un fiscal al cargo de la investigación de lo sucedido se llama Marcos Espinal hablado con Radio Programas de Perú les ha contado que la primera hipótesis a la espera de lo que diga la policía de alta montaña que está en lugar levantando los cadáveres investigando la primera hipótesis tiene que ver con un desprendimiento vamos a escucharle

Voz 4 03:27 probablemente un desprendimiento de lo que ha podido generar un accidente sin embargo este es materia precisamente de evaluación a cargo de la policía que se encuentran en el lugar

Voz 0194 03:41 bueno puestas la noticia hasta ahora tres montañeros muertos en el pero vamos con lo que nos ha dejado la actualidad hay un poco también vamos a mirar hacia hacia adelante se hace año que acabamos de empezar porque era política escogido un día extraño medio festivo para volver a la actividad después de las Navidades quizá por eso más que el día del por eso la rutina de la que hablábamos antes hoy sea el día de vísperas lo que nos trae para empezar la pregunta básica visperas de que de un acuerdo entre PP y Ciudadanos sustentado por Vox en Andalucía vísperas de que Pedro Sánchez apruebe sus presupuestos o de que no tenga más remedio que adelantar elecciones vísperas de nuevos populismos en fin vamos a ver qué cara trae este año electoral

Voz 3 04:23 unos venga con una cifra ya sabemos que el setenta y cinco de las víctimas de violencia en el entorno de lugar son mujeres sí pero también sabemos que hay un veinticinco por ciento de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres en especial

Voz 1071 04:40 no nos vengan con las cifras han unas declaraciones de estos últimos días nos han servido para irle poniendo al marco a los días que están por venir Sastre buenas noches las noches Barcelona declaraciones de los días pasados que ya presagia

Voz 0194 04:51 daban lo que nos íbamos a encontrar últimos días

Voz 1071 04:53 dio gas son los que ha aprovechado Bosch para ocupar la agenda y el debate

Voz 5 04:57 la derogación de todas las leyes que atenten contra la libertad y contra la igualdad de los españoles son una premisa han conculcado los derechos de una parte de la población en este caso de los hombres son leyes que atentan contra nuestra Constitución atentan contra nuestra convivencia

Voz 0194 05:13 Sonia vos estalla subsecretario general que es que mañana vuelve a reunirse con el secretario general del PP con el que ya se fotografió recuerden hace unos días estamos precisamente en la víspera de esa reunión Óscar García buenas noches buenas noches a los días en que en paralelo el PP negocia con Ciudadanos la formación del próximo Gobierno de la Junta Alfredo guardia Sevilla buenas noches buenas noches tengan veces vamos queda ahí Alfredo pues las novedades que hemos ido conociendo en las últimas horas porque parece ser que PP y Ciudadanos se han ido ya repartiendo las consejerías

Voz 6 05:43 sí aunque ambas formaciones no confirman el reparto PP y Ciudadanos siguen negociando para alcanzar un acuerdo que permita la investidura de Juan Manuel Moreno ese acuerdo contemplara una estructura de gobierno fuentes del PP aseguran que cuando se alcance el citado acuerdo se abordará la distribución de áreas si el entendimiento para la investidura ser obra esta semana como confían en el PP el reparto del Gobierno se tratará el fin de semana fuentes de la formación naranja van en la misma dirección no hay cerrado nada señalan que se ha avanzado mucho pero existe dicen una gran complejidad técnica que P

Voz 1645 06:13 de cambiar tanto el número de consejerías como quién

Voz 6 06:15 asuma competencias desde la composición de la Mesa el Parlamento se ha hablado con mucha firmeza en un reparto al cincuenta por ciento ciudadanos no ha escondido su deseo de unificar Economía y Hacienda Educación y Universidades turismo deporte y cultura todo apunta a que el PP tendrá la presidencia y la Consejería de Hacienda es decir que gestionará las finanzas de la Junta que Ciudadanos tendrá una vicepresidencia y con toda probabilidad se ocupará del área económica donde gestionará temas relacionados con las empresas y autónomos

Voz 0194 06:42 twitter esto se produce Alfredo de alguna manera contra el reloj no porque la idea que tenía el PP es que esta semana fuera la ronda de consultas en el Parlamento la investidura puede ser incluso la semana que viene o pudiera ser la semana que viene

Voz 6 06:52 si entramos en una semana decisiva para la conformación del nuevo Gobierno de la Junta el jueves

Voz 0194 06:56 día diez la presidenta del Parlamento Marta Bosquet

Voz 6 06:59 abrirá una ronda de contactos con las distintas formaciones políticas para proponer un candidato que previsiblemente será el popular Juan Manuel Moreno porque el acuerdo entre PP y Ciudadanos como decías está muy avanzado la idea del Partido Popular siempre ha sido desde un principio presentar el nuevo Ejecutivo cuatro o cinco días antes de la fecha prevista de investidura que recordamos está fijada para el próximo dieciséis de enero y con ese propósito lograr que Moreno sea presidente de la Junta el PP también mantiene encuentros con otra formación clave para ello Vox mañana ambos partidos se van a reunir en Madrid para avanzar en ese acuerdo que lleve al líder de los populares andaluces al Gobierno de San Telmo

Voz 0194 07:34 gracias Alfredo buenas noches gracias buenas noches que esta negociación por un lado y por otro lado el PP negociar con Ciudadanos

Voz 1645 07:39 el PP también negocia con Vox en una

Voz 0194 07:42 conversación que incomoda en Ciudadanos y que incluso ha despertado voces dentro del partido de Albert Rivera que avisan del riesgo que puede tener una fotografía conjunta con el partido de Santiago Abascal foto de la que Ciudadanos huye como puede la de mañana Oscar es entre el número dos del PP y el número dos de Vox que había llegado a pedir como condición que Ciudadanos se sentara también en esa mesa

Voz 1645 08:01 sí lo primero que tenemos que decir Ángels es que la reunión de mañana será cuanto menos discreta podríamos decir sí

Voz 7 08:08 Christa bueno pues casi casi pero es que claro sea publicita

Voz 1645 08:11 tanto en todo caso llama mucho la atención que a esta hora de la noche ni el PP ni Vox nos confirmen ni el lugar ni la hora del encuentro no va a haber cobertura informativa no va a haber en principio comparecencias y lo más seguro es que se remitan sendos comunicados bueno que busca el Partido Popular pues que Vox apoya Moreno Bonilla en el pleno esta dura de la próxima semana claro que el PP tendrá que escuchar las peticiones de Vox que ya todos conocemos sobre violencia machista aunque ellos la llamen doméstica la lista que llevará el secretario general de Vox Javier Ortega Smith pues va a ser mucho mucho más larga según fuentes de Bosch también quieren hablar de inmigración de impuesto impuestos con que ese van a encontrar los de Abascal pues de momento con receptividad por parte del PP como explicaba esta mañana quién también se sentará en esa mesa de negociación Teodoro García Egea en Telecinco

Voz 8 09:00 vamos con una actitud abierta con ganas de hacer cumplir el mandato que nos dieron los andaluces por tanto sin ninguna línea roja

Voz 1645 09:09 veremos qué sale de ahí porque el Partido Popular que como sabéis está actuando de pegamento Le vaso comunicante entre Vox y ciudades Nos luego tendrá que explicárselo a los de Albert Rivera que como decías antes pues no acudieran al encuentro de mañana el miércoles lo más probable es que haya una nueva reunión PP Ciudadanos aunque los naranjas ya dicen que ellos no quieren saber nada ni

Voz 9 09:30 de Vox ni de modificar el pacto Villegas esta

Voz 1645 09:32 mañana en Antena tres no se va a cambiar ni una

Voz 10 09:35 las medidas ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos el Partido Popular se va a cambiar para contentar a vos para contentar al PSOE para contentar ahora podemos

Voz 1645 09:44 en el Partido Popular van a insistir mucho en el mensaje de la oportunidad histórica que vive Andalucía de cambiar al socialismo tanto tanto que la responsabilidad para el PP es de Vox hoy

Voz 8 09:55 la única esperanza de seguir al frente de la Junta Susana Díaz se llama Vox

Voz 1645 10:00 hay que recordar que el de mañana será el segundo encuentro oficial entre Teodoro García y Javier Ortega Smith en medio de las negociaciones andaluzas el primero con foto incluida de ambos firmando documentos con los logotipos de ambos partidos fue un día antes de la votación de la Mesa del Parlamento andaluz terminó como recordáis Angels con acuerdo

Voz 0194 10:20 nada ciudadanos Óscar es remarcar un perfil digamos más centrista conscientes de que por mucho que eviten esa foto que intenten evitar esa foto pueden formar parte de un gobierno gracias a los votos de la extrema derecha

Voz 1645 10:32 si toda vez que el PP ha asumido al cien por cien el discurso de Vox la dirección de Ciudadanos es consciente de que se le abre su gran oportunidad para presentarse como el partido de centro un partido moderado nos dicen algunos dirigentes por eso Rivera y los suyos tratan de lanzar mensajes como que en España no hay un problema de violencia de las mujeres hacia los hombres sino un problema gravísimo de violencia machista Rivera que por cierto reaparece mañana presidiendo la ejecutiva de su

Voz 0194 10:59 el miedo después de diecisiete días ausente

Voz 1645 11:01 de los medios bueno pues Rivera escribe estos días en Twitter también ese concepto violencia machista Hinault doméstica o intrafamiliar como dicen casado y Abascal defendiendo

Voz 0194 11:10 además las medidas del Pacto contra la violencia de género

Voz 1645 11:13 y luego está el cordón sanitario a Vox en las formas no asistiendo por ejemplo a la reunión de mañana no negociando con ellos insistiendo en que Ciudadanos tiene un acuerdo con el PP de o lo tomas o lo dejas aunque no no hay que olvidar Angels que hace poco más de dos años Rivera sí habló de violencia doméstica incluso propuso suprimir la asimetría penal por cuestión de género cosa que luego rectificó pero eso fue hace dos aquí

Voz 0194 11:39 mañana contaremos Oscar cómo ha ido la reunión y que reacciones produce hasta mañana

Voz 1645 11:43 hasta mañana a una primera

Voz 0194 11:45 la parada que Cristina porque yo tengo la sensación de que el acuerdo

Voz 11 11:49 no peligra más allá de él

Voz 0194 11:51 postureo de unos o de otros de la estación del acuerdo

Voz 0436 11:54 mira le ponéis es hubiese el micrófono Cristina yo creo ahí estamos en un momento de mucha teatralización por parte de todos incluso yo no descarto que Vox tenga un poco la idea de alargar este proceso más de lo de lo previsto en principio por Partido Popular y por ciudadanos R vemos que a Susana Díaz le costó ochenta y un día así creo que cuatro votaciones de investidura llegara a la presidencia de la Junta de Andalucía no es Pérez no no no es lo previsto que tarde tanto pero caro cuando la presidenta del Parlamento de Andalucía empieza este martes y miércoles hacer consultas para ver cuál es el candidato que tiene más votos tiene por tanto más opciones para la investidura sí nos ha cerrado un acuerdo con vos ahora mismo la persona que tendría más votos a favor de la investidura sería Susana Díaz sino de Juan Manuel Moreno yo no descartaría hay no lo descarta además lo decía este fin de semana Javier Ortega Secretario General de Bosnia independiente que pudiéramos asistir incluso a una sesión de investidura con Susana Díaz que lo que haría sería poner en marcha en marcha el relé jo

Voz 12 12:56 da una idea bastante e importante de de de de cuál es el grado de de de

Voz 0436 13:03 importancia perdón que da Vox a esta reunión de mañana por qué no van a estar solo Javier Ortega va a estar también Rafael Bardají también José Francisco Contreras que son miembros del Comité Ejecutivo éste último del comité ejecutivo de Sevilla Ossa que no es esa foto que se hicieron en su momento García Gea

Voz 1645 13:20 yo Ortega cuando pactaron la mesa de él

Voz 0436 13:23 del Parlamento sino que lo que lo que quieren aquí es darle una idea de auténtica delegación negociadora

Voz 12 13:29 vamos a ver qué sale de ahí yo me parece que se corre el riesgo de que de que

Voz 0436 13:36 pues lo lógico es que haga valer sus doce diputados pudimos también que se alargue

Voz 0194 13:40 negociación interesa Se sigue habla se sigue hablando de eso

Voz 0436 13:42 si hablando de Bossi tiene el foco pero si se alarga mucho ten también tenemos que tener en cuenta que estamos ya en un escenario preelectoral que eso es muy importante ya lo mejor esa estrategia entiende que le viene bien lo de alargarlo yo no sé si tener al Gobierno en funciones y mantener esta interinidad si es algo es algo positivo pero yo creo que sabe que está condenada apoyar este la investidura no sé hasta qué punto podría correr con el riesgo de no apoyar la investidura Hay que se fuera a lo mejor no tanto la investidura de Susana Díaz porque yo creo que sería imposible porque en este caso vox si votaría en contra en su investidura pero en unas nuevas elecciones osea cualquier estrategia unas nuevas elecciones me parece un ejercicio de riesgo

Voz 0194 14:22 oye tú qué piensas toda la lógica

Voz 13 14:25 política lo pasa que otras veces falla la lógica política no olvidemos y últimamente más pero la lógica política dice que evidentemente tiene que haber gobierno pero estamos entre tres jugadores de póquer con mucha experiencia que se juega mucho y que no quieren ceder todos tienen bastante peso porque evidentemente PP y Ciudadanos tienen toda la presión que el están metiendo a Vox decir no puede ser el responsable de que no haya de que de que siga gobernando Susana Díaz en Andalucía pero no nos olvidemos que Vox tiene doce diputados es que Ciudadanos cuando uno escucha los mañana escucharemos a Rivera cuando uno escucha los representantes ciudadanos que pareciera que Vox no existe es que vos existe Si Marín es o no es vicepresidente de Andalucía ya hay cambio en Andalucía depende de box to box tiene derecho a pedir esto

Voz 14 15:11 es si la política es así que hasta la presidencia del Parlamento andaluz ha dependido de Vox todo vale la que recaiga que lo mereciera

Voz 13 15:20 próximos cuatro en los próximos cuatro años todo va a depender de Vox como por mucho que Susana Díaz quisiera pretender que no todo dependía de Ciudadanos hasta ahora y todas las grandes negociaciones de Susana Díaz los grandes proyectos para negociar los tenía que hablar con Rivera que sabemos que hablaba en fin esto funciona así y Ciudadanos ha tomado la decisión estratégica complejísima que está generando una tensión interna fortísima en Ciudadanos de aliarse indirectamente con Vox osea a utilizar sus votos para gobernar tiene que asumir el coste y el coste que eso es lo que está pidiendo Vox es una fotografía porque todos sabemos que en política al final las cosas acaban en una fotografía Vox está pidiendo yo quiero fotografiar me conciudadanos para que ciudadanos reconozca que depende de que si mira mira entonces esto funciona asientos ahora estarán seguramente bueno estarán seguramente no están negociación de la foto haber cuando Ciudadanos está haciendo valer también sus votos que son muchos más que Vox para tratar de decir bueno nosotros a lo mejor foto hay que hacer pero elegimos cuando esto es mala hacemos la foto después de haber negociado con el Payne en otros quieren antes Ignasi

Voz 7 16:27 la la foto ya algo de agenda no porque efectivamente de la presidencia Parlamento no tenía contenido político pero el Gobierno sí lo tiene no tiene no tiene agenda política no por definición la la presidencia del Parlamento mientras que el Gobierno siempre ya otra cansa claro y uno le en el acto el pacto PP ciudad

Voz 15 16:44 dada no sólo se marca unos pues claro lo hemos leído claro todo lo que estamos lo tiro hemos leído lo más mira ahí

Voz 7 16:50 no no veo nada los hay muy poco Vox eso es la realidad muy poco Vox ahí ya hay cosas anti bos e efectivamente hay una parte del lenguaje el lenguaje es un lenguaje que podríamos llamar poniéndonos cínicos en con la paradigma de Vox es un lenguaje políticamente correcto que eso que Vox intenta romper Ellos son lenguaje respetuoso con la Constitución y eso en lenguaje por ejemplo en este tema pues que respeta cosas como la perspectiva de género y respeta una serie de cosas que que nos hemos acostumbrado que hemos introducido en nuestro lenguaje democrático que nos parece que está muy bien haberlas introducido pero que claro que efectivamente si uno viene con ganas romperlo todo pues se le molesta porque no se nota nada nos ha no sólo no sólo que falten puntos desde el perspectiva de Vox en eso noventa que eso que Ciudadanos no vamos a sumar nada bueno pero es que ni siquiera los que están son todos disgusto de love por tanto yo me pongo en la en la en la piel de vamos haciendo un esfuerzo intelectual de los dirigentes de Bobby de bueno qué tienen ellos que perder por ahí descifrando esto no porque ellos están convencidos que si Segovia elecciones ellos suben esto es una apuesta como todas pero aquí estaba un análisis de lógica política de de politólogo que no es siempre la que utilizan los que bueno pues a los que los que son diré responsables electorales a los que dije pues propios partidos ya había a su vez perdonaron otra cosa Sánchez a su vez la veces la fuerza no Parlamento no te la da el número de escaños sino lo que representa sobre el total sea Vox puede volver a ser igual de fuerte en la próxima legislatura con siete no necesita doce para ser tan fuerte

Voz 0436 18:23 pero pero corre el riesgo en una nueva consulta electoral situó bocas Andalucía unas nuevas elecciones ahora Vox es determinante a lo mejor lo bueno lo es a lo mejor lo que hay es cientos se quedaron en casa

Voz 7 18:39 esto voy de hostias no estoy de acuerdo contigo pero esto es un póker lo decíais vosotros un póquer en este póquer quién más tiene que perder es Ciudadanos

Voz 0436 18:48 pero a mi me parece que Bosch podría sería yo creo que el partido más interesado en que hubiera gobierno porque en en la medida en que ese gobierno iba iba a estar sujeto a las decisiones de vos es decir que es determinante en la acción de gobierno que cualquier iniciativa que el Gobierno de coalición PP Ciudadanos que sea sacar adelante tenía que pasar por Vox yo creo que esa es su fuerza su fuerza Nos poner ahora trabas en la investidura porque evidentemente no se entendería a lo mejor hay una parte de de su votante que dice que aguante que resista y que no de vamos ni el pan y la sal a al PP a PP y Ciudadanos

Voz 7 19:23 pero yo creo a Bossi

Voz 0436 19:26 que correría osea yo creo que no es verdad que elegir

Voz 7 19:28 el activamente tú fíjate que si tampoco yo no veo al PP salvo algunas cosas concretas PP Ciudadanos no van a hacer la revolución en todo buscar la abstención del PSOE en algunas cosas a cambio de aceptar enmiendas el PSOE es menos

Voz 0436 19:41 dime verosímiles en cosas que es caretas no término que no había terminado yo creo que aquí el papel de voz sobre todo es intentar ser determinante del Gobierno se llevó no a consulta nadie sólo garantiza la foto conciudadanos que es verdad que Ciudadanos setenta ignorar una realidad que es tozuda y que debe entre otras cosas es una presidenta de de Ciudadanos de del Parlamento andaluz hombre Big vos yo creo que el interesa también hacer una foto con Ciudadanos en la medida en que eso pueda desgastada ciudadanos ya en la medida en que también yo creo que tiene un electorado que puede bascular entre un partido y otro lado cabreado españolista yo quiero qué bueno que Vox juega también a desgastada Rivera

Voz 13 20:19 bueno eso efectivamente es verdad que la lógica política es va en un sentido pero estoy de acuerdo en vendemos el tema era el geopolítica porque la gran novedad hay muchas novedades La novedad es que tenemos un partido extrema derecha en España que ya es bastante novedad pero una de las grandes novedades es que los votos ya no son de nadie con unas salvo pequeños grupos que en fin que siempre va votado lo mismo y ciudadano que salen en el CIS que llevan votando toda la vida que sus padres votaron lo mismo que son ya una minoría los votos ya no son de nadie entonces los movimientos tácticos y estratégicos de la gente que está tomando las decisiones ahora condiciona no sólo lo que está pasando en Andalucía sino las generales todos los dirigentes no no en vano se reúnen en Madrid no en vano las decisiones las están tomando en Madrid para gran indignación de los andaluces porque lo que se está decidiendo ahora es el escenario de las elecciones generales y por eso ciudadanos está tan nervioso porque Ciudadanos se está jugando el centro está jugando los votos de centro con el PSOE el Gobierno va a aprovechar el pacto de la la presencia de Vox para decir ciudadano se ha ido a la derecha en no son ese partido de centro que fueron algún momento quiero decir que todos está jugando en escenario porque es que pueden ser las elecciones no sabemos cuándo pero como mucho si no hay presupuestos en ocho meses en ese escenario por eso como los como no son de nadie cualquier movimiento es básico entonces sí se puede ir todo al traste porque efectivamente para Vox esa foto es fundamental y efectivamente para ciudadanos que no es legal es vas

Voz 1071 21:47 y mientras tanto Europa mira en la rueda de prensa de cada día de la Comisión Europea nuestra corresponsal comunitaria ha preguntado al portavoz de esquinas sobre Vox más sobrevoló Torralba contaré ya sobre el hecho de que las leyes contra la violencia de género estén encima de una posible negociación ha dado una respuesta de manual esquinas pero aquí hay intrahistoria deseamos que ha pasado desde la Pastor buenas noches

Voz 0738 22:09 hola muy buenas noches pues bueno hemos visto algo incómodo hoy al portavoz del presidente un Care sabéis que no es fácil para él la Comisión donde el PP tiene la mayoría criticara a un partido que está en negociaciones aunque sea en una región tan lejana como pueda parecer Andalucía visto desde Bruselas pero aquí se saben al dedillo todo lo que está pasando si os parece vamos a escuchar la primera esposa de manual

Voz 16 22:32 a él lo lo de Togo a Honda uno

Voz 14 22:37 que para nosotros los derechos fundamentales la paridad entre hombre y mujer esto es

Voz 0738 22:45 es un tema de política prioritaria absoluta es la primera vez que desde la sala de prensa de Bruselas y apunta una advertencia aunque sea sin querer criticar a Vox precisando que a nivel europeo no se quiere entrar en el debate porque no se desea dar la impresión que con él se intenta impedir la alternancia no es el caso pero sí es evidente que lo que aquí preocupan los la foto sino

Voz 0194 23:10 profundamente lo que pueda ser el programa porque allí en Bruselas en este año en el que hay europeas como como se sigue la actuación la situación española y en particular las negociaciones en Andalucía

Voz 0738 23:22 bueno es que también visto desde aquí todo esto es muy muy muy muy inesperado se sigue con mucha preocupación como refleja esta Declaración de Margarita es que como portavoz de Juncker ha costado que que entrar a en el tema no porque insistiendo en que no querían bloquearla alterna nadie intentaba no hablar pero sí hemos insistido para que se posicionará sobre lo que representa esa esa reclamación contra la violencia de género finalmente lo ha hecho dejando claro que hay valores fundamentales que no pueden tocarse y quiero que siempre advertencia Nos para Vox sino quizás tendrían que escucharla desde el Partido Popular porque hay mucha mucha preocupación vamos a ver qué pasa mañana en el Parlamento de reuniones de los grupos políticos también los liberales reuniones muy marcadas por la situación del Brexit es evidente pero no sabemos si alguien va a intentar preguntar senos asegura que Ciudadanos mantiene en las reuniones internas Kenny pacta mi pactará con Vox para nada vamos a ver qué pasa

Voz 0194 24:21 bueno pues veremos qué pasa luego vuelvo contigo gris en la

Voz 0194 26:48 Carlos Cué Ignasi Guardans seguiremos dando vueltas a lo mismo al tema de las negociaciones en Andalucía pero introduzco un par de elementos más porque todavía sobre el auge de Vox hoy se han reunido en Madrid las principales asociaciones feministas de España Mario al herido o la deuda

Voz 1645 27:00 OO o la arqueta de Jan decidido empezar a movilizarse atrás bajo este lema han decidido plantarle cara por supuesto a Vox por su discurso negacionista de la violencia de género por atacar dicen a las mujeres de utilizar la mentira como estrategia política y arma electoral pero también quieren advertir de lo que califican como peligrosas cesiones es del PP y Ciudadanos en Andalucía para formar gobierno y apoyarse en un partido extremista según ha podido saber la Cadena SER pasarán a la acción este mismo miércoles con la presentación de un manifiesto en más de veinte ciudades un documento que denuncia que los planteamientos de Vox son un grave retroceso para las mujeres y que pretende también como decimos dar un toque de atención a casado y a Rivera dicen que tienen idéntica responsabilidad si forman gobierno gracias al partido de Abascal las feministas van a lanzar también una página

Voz 0194 27:49 la web y anuncian que las movilizaciones

Voz 1645 27:52 empezarán evidentemente en Andalucía pero que su intención es mantenerlas en el tiempo ante este año cargado de citas electorales que harán además un llamamiento especialmente a las mujeres para que ejerzan su responsabilidad democrática defiendan sus derechos como intocables gracias Mariola hasta luego con aparatos

Voz 0194 28:10 a ver cómo está el clima político cuáles son las consecuencias de que se CRISPR el discurso político no sólo hay que buscar los efectos en los discursos son las declaraciones públicas al contrario que buscarlas en las calles incluso en los restaurantes

Voz 1071 28:22 lo Pepe Solla que tiene una estrella Michelin por su restaurante Poyo Pontevedra subió a su Instagram la fotografía de un cartel con el que declaraba su restaurante espacio libre de violencia de género de Vox anotó luego ya a partir de ahí un alud de críticas e insultos en las redes sociales e incluso las páginas donde se recomienda ese deja de recomendar restaurantes también ha recibido alguna muestra de apoyo de beso ya muy buenas noches

Voz 23 28:45 buenas noches cómo o por qué decidiste subir esa esa imagen porque yo creo que todos los cotillas podemos opinar no

Voz 0194 28:58 bueno digo

Voz 23 29:00 por eso porque es que porque de alguna se tira por la parte de eres cocinero dedicarse de pedir que yo yo creo que también que soy que soy parte de la sociedad soy persona de por lo tanto podemos opinar libremente que ir allí bueno creía y sigo aquí sigo sigo

Voz 0194 29:16 sigue defendiéndole

Voz 23 29:18 entre lo defendiendo lo que creo que está bien que que también qué qué opina el cocinero cocinero de amaré esperaba una reacción así bueno es difícil a veces me diez las sabes las cosas parecidas real o sea no la verdad precios con lo hemos tono a subirse fuera de fuera de calcula que tampoco goza tampoco busca polémica determinada buscaba mostrar mi opinión sobre un caso que es de lo que está muy latente ahora mismo y que ahora mismo te pues sobre el caso como sea el que sea se ha puesto mucho más acento todavía y creo que también tenemos un poco de responsabilidad de de como personas pues enunciar no

Voz 0194 30:00 imaginaba que acierta

Voz 23 30:02 bueno pues en ciertas circunstancias tan tampoco tampoco imaginaba que tanto no pasa nada quiero decir no no no es que las que bueno pues que esperaba veinte veinte veinte ni no no pasa nada es lo que es

Voz 0194 30:16 el restaurante Pepe sigue siendo un espacio libre de la violencia de género

Voz 23 30:20 los ostras caviar yo quiero yo quiero yo quiero pensar que nosotros mío que muchos restante somos yo en enero de dos deberían hacerlo todas ellas anotó doce saco justo yo creo que es correcto o no oí yo creo que también de los diez de los que no apoyen esto no yo creo que es nada que es un autor no todos soy todas la sociedad no oí y me da igual que sea un restaurante o que sea un comercio zapatos no que lo que tengo que estar libres siempre todo es de mono yo ha sido de clave sin más no es decir no no quiero pensar más es verdad pero insisto pero que que lo que esos que es algo que estaba muy muy latente lo hice ya es el diálogo mejor sin que Vox pero pero seguro que sí que es repasar mi pues mis pues me redes encontrará muchas más alusiones a esto no lo es porque haya tenido a nadie cerca por suerte eh bueno algún amigo sido una amiga bueno sí pero pero pero nada más es decir no me ha tocado debatir directamente pero no quiero que me toque mí dirimía nadie no y por eso reclamo pero pero bueno pese a todos lados no pasara haya muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego muy buenas noches

Voz 0194 31:36 hablábamos esta tarde con Sastre que decíamos que el mero hecho de poner sobre la mesa el debate sobre las medidas contra la violencia de género yo creo que no no hay debate tú lo decías antes a las nueve el consenso que ha habido siempre políticamente en la lucha por defender a las mujeres contra contra la violencia la violencia machista pero es muy curioso y me llama mucho la atención que de aquellos temas que parecían que eran los principales temas en el argumentario de Vox quieran la inmigración la unidad de España y el feminismo o en este caso la violencia de género han escogido como primer caballo de batalla me llama mucho la atención

Voz 13 32:14 hay un componente personal en todo esto que es el líder

Voz 24 32:16 de el de Vox de Andalucía que se ha metido en política para esto no nos engañemos sí fue

Voz 13 32:22 estado de la carrera judicial entre otras cosas precisamente por

Voz 0194 32:25 la cuestión relacionada Dolores asunto relacionado con este

Voz 13 32:27 ha hecho de estos un asunto central bueno no los olvidemos que Vox también en la entrevista que tuviste con el secretario general fue uno de los asuntos centrales porque Vox lo ha convertido en un asunto central yo he hablando con con con gente en fin que sabes que son poco esto es es muy llamativo que esto les de votos pero la realidad es que es así la realidad es que de alguna manera

Voz 0194 32:48 he visto que el principal caladero lo deben tener ahí

Voz 13 32:50 Ellos de alguna manera porque ellos hacen una cosa que que de alguna manera todos lo que estamos haciendo todos estos días es en el fondo es darles darles pábulo porque ellos hacen una cosa que es a vender que ir contracorriente es ir contra los medios si tú te metes en la en las redes en el mundo cercano a Vox siempre todo hay una coletilla que es esto no lo verás en los medios el esto lo hemos visto con Trump y el éxito inmenso detrás de venderle a los americanos que como que lo que prácticamente les están tratando de vender que todos los medios de comunicación les están engañando son unos medios entregados a la izquierda y les están engañando les dan datos falsos los datos son clarísimos son indiscutibles y yo creo que lo único que se puede hacer con Vox es insistir en dar datos Los los datos de que el noventa y ocho por ciento de las agresiones de las de la de los de los delitos sexuales son son hechos por hombres todos los todos los porcentajes ávidos

Voz 0194 33:45 pero cuidado con los datos que Pablo Casado ya dice a mí no me vengan con estadística que venga con las no no me vengan con las cifras buenos es decir éste es el argumento de del presidente el Partido Popular no me vengan con las cifras sino venimos con las cifras con qué va

Voz 13 33:57 no bueno este es el argumento que era un aumento de dura poco ese ese por suerte creo que es es débil el problema es que el que no es débil el que no que lo que ha conseguido Vox y es un éxito que hay que reconocerle absolutamente es dominar la agenda como a como sucede con los extremistas en toda Europa y en el caso de Estados Unidos como ha hecho trampas que es ocupar toda la agenda pero digo insisto yo que si no se preguntándonos cuál es nuestra tarea la única tarea posible que nos queda es efectivamente insistió en los datos

Voz 7 34:27 no que iba a decir que os subrayamos cuando por contra decir todo lo contrario que ir contra corriente vende no lo que se busca es puntos en los que contracorriente desde la tela tríada que mencionabas e inmigración patriotismo y bueno hay problemas de de de de violencia de género violencia de género igualdad de género está es la más contracorriente porque porque al fin y al cabo en el patriotismo sería muy difícil superar a a ciudadanos y al PP os así si hubieran salido ahora diciendo que queremos más España pues pues el hubieran puesto otro punto más para proclamar de España hizo con el tema de inmigración pues ya el PP ya había dado ese paso en cambio con el tema de violencia de género pues efectivamente hay Roma

Voz 0194 35:10 el consenso del que hablaba de romper el consenso

Voz 7 35:13 pero hay ese punto de aunque parezca idiota la expresión a ese punto de gamberrada osea de de intentar buscar en qué te distinguir de los demás porque efectivamente esa esa coletilla no eso es el único que se atreve decirlo esto los medios no lo van a decir esto estamos solos y por tanto tenemos razón ese tipo de discurso es el que en otros países lleva a ir contra el medio ambiente a negar el cambio climático a siempre buscar el punto en el que puedas decir fíjate cómo estoy solo soy bueno no pero fíjate yo creo que no

Voz 0436 35:44 en otros temas si podías desarrollar mejor ese discurso pero justo en un tema del que hemos destacado que tanto consenso en el que se produce un retroceso terribles y nos ponemos ahora a debatirse en violencia machista es que no es cuestión de debate creo que tanto por parte del PP como Ciudadanos hubiera sido muy fácilmente desactivar la

Voz 1645 36:02 os a decir mina es que este tema no lo vamos

Voz 0436 36:05 va a tratar es lo que hay no vamos a entrar en otro tipo de consideraciones ya dijeron que no iban a modificar el acuerdo ya han dicho que no van modificarla las leyes de violencia de género en lo que afecta a las competencias que que tienen que ver con Andalucía el problema es que entraron en el debate no sé por qué te planteas

Voz 0194 36:23 sólo entra del debate sino había copiado el día que asume España

Voz 0436 36:26 de su discurso porque plantea un tema de fiscalidad un tema de unidad de España un tema de inmigración pero en una cuestión en la que la que es el único pacto de Estado que se alcanzó en la anterior legislatura el único pacto de Estado que alcanzó fue el de la violencia de género yo creo que hubiera sido fácil desactivarlo también estamos atribuyen da Vox una una capacidad y una estrategia política vamos a ver en el único Cacho político a su presidente los demás un absolutamente bisoño está poco pensemos que tiene una estrategia súper desarrollada salvo que estén alimentando de las sugerencias de tipos como Steve Manon que dicen que sí que está dentro de todos estos movimientos ultraderechistas europeos a todo esto da pueden cometer muchos errores yo creo que este tipo de discurso yo creo que tienen un vamos a ver tiene una parte de voto que puede ser una parte botón muy militante muy per híper ventilada pero tienen otra parte voto que es un voto de aluvión que les ha llegado prestado que yo creo que ellos también tienen que evaluar su capacidad de frenada ya lo mejor en esta cuestión se les está yendo eh

Voz 13 37:26 pero si es clara si es que perdón una cosa digo que Vox realmente aunque conseguido cuatrocientos mil votos no estamos todos muy impactados si la fuerza de Vox se la dan PP y Ciudadanos quiero decir en en Suecia donde los los la extrema derecha conseguido bastante más votos que Vox si no recuerdo mal estado en el dieciocho por ciento en Suecia llevan cinco meses sin gobierno y es posible que haya convocatoria nueva de elecciones y demás porque la izquierda y la derecha se niegan absolutamente a sumir los votos los votos de la extrema derecha y la extrema derecha en Suecia que ha crecido un montón que ha subido una barbaridad y que allí también es el fenómeno y todos los medios están hablando de ello pero no tiene la relevancia que tiene aquí porque estamos asumiendo con una normalidad increíble y por eso estaba antes lo de ciudadanos vamos a escuchar mañana Rivera estamos asumiendo con una normalidad total que se va a formar un gobierno en Andalucía de ciudadanos que es un partido de centro liberal que tiene

Voz 5 38:23 unos acuerdos con la Unión Europea con los liberal

Voz 13 38:26 es un partido como el PP que es un partido de centroderecha con unos acuerdos con todos los con con esos suecos que se niegan a pactar con la extrema derecha y con todos los europeos digamos homologables al centro derecha europeo normal van

Voz 25 38:39 el gobernar con los votos de Vox pero es que esa el Omán

Voz 13 38:43 normal del mundo esto es pequeña masas

Voz 25 38:46 mientras como normales muchos debates y también

Voz 0436 38:48 estamos asumiendo como normal que es estemos debatiendo si ERC y PDK que son los partidos independentistas van a apoyar a apoyar las cuentas del Estado es decir que estamos asume

Voz 2 38:59 cuando suena naturalidad hemos tenido con una naturalidad

Voz 0436 39:02 muchas cosas a mí también me escandaliza el tema de de que veamos con mucha naturalidad que el diga mañana ahí por de apoyarlas ha pasado y eso también

Voz 0194 39:12 cierro esta cuestión porque después iremos a a presupuesto si ahora vamos

Voz 24 39:14 además con lo ha hablado aquí de lo que es normal pero no mal

Voz 13 39:20 Carlos Molina no para mí verano Ignasi

Voz 7 39:23 ya hemos hablado aquí lo normal en Europa y el ejemplo que otros puesto de socios muy claro pero yo no me canso de repetir que Salvini es vox Luis al Ministerio bueno Italia estar Gone con Conchín cueste le que en el Parlamento Europeo y en muchos ámbitos estaba hasta casa junto con Vox como partido de izquierda más o menos eh con una izquierda especial pero de Izquierda osea que las vestiduras nosotros podemos rasgar pero ya en el resto de Europa ya sabes han retirado hace tiempo y por tanto eso que nos está escandalizado y que no y que es verdad que algunos países hay cordón

Voz 24 39:54 varios países luego mí nadie homologo hay cinco estén en el Parlamento Europeo

Voz 7 40:00 sin estaba ya Permira es bíceps tiene una vicepresidencia al Parlamento Europeo Estir está homologado cierro

Voz 0194 40:06 cierro aquí el asunto que seguiremos hablando quiero a Cataluña presupuestos cosas que ya hemos apuntado aquí pero antes desde la mesa producción Pedro Blanco había amenaza de una huelga de de Ryanair desconvocada de los tripulantes de cabina sí sí sí

Voz 1715 40:19 la semana pasada que había tres días de huelga convocados el ocho y el diez y el trece de

Voz 1645 40:24 de momento las negociaciones de los sindicatos con la como

Voz 1715 40:27 tenía permitido desconvocar la de mañana día ocho se mantienen por tanto la convocatoria para los días diez y trece aunque es verdad que mañana a partir de las diez Se van a retomar las negociaciones para intentar avanzar que que desconvocada completamente esa huelga hay que recordar que Ryanair es la compañía que más pasajeros mueve en España en la semana pasada el Ministerio de Fomento fijó los servicios mínimos del cien por cien para Canarias y las Islas Baleares con porcentajes actuó antes dependiendo del trayecto alternativo de la duración del trayecto alternativo a ese pero de momento esa huelga de mañana de tripulantes de cabina queda desconvocada veremos qué ocurre con la del diez días que las

Voz 0194 41:05 que mañana tuvieran vuelo con Ryanair pueden ir tranquilos a europea

Voz 1715 41:08 bueno en los que se habrán suspendido supongo que eso ya no ser retoman no pero los otros poderes tranquilo cierta normalidad bueno a ver qué pasa

Voz 0194 41:14 empezamos este dos mil diecinueve con municipales autonómicas y europeas ya veremos empieza marcado como decíamos por lo que ocurre en Andalucía y claro por lo que pueda pasar también en Cataluña

Voz 3 41:25 eh

Voz 1071 41:29 el Gobierno catalán no sabes si va a poder aprobar los Presupuestos vayan eso es la misma situación de Pedro Sánchez sabe que va a depender además del juicio que arrancará en breve en el Supremo por el Prusia dijeron en Esquerra Republicana el PDK que estarían unidos hasta que se dictara la sentencia

Voz 0194 41:45 CAT decidirán a su vez la suerte de los presupuestos de Pedro Sánchez y el PDK ha aparecido decir que no a esas cuentas al mismo tiempo en que se cuidaba de dejar una puerta abierta sí pero no lo que a lo mejor es hoy uno

Voz 13 41:58 a lo mejor que quizás uno en fin define exacta

Voz 0194 42:00 ante el punto en el que está Barcelona Pablo Tallón buenas noches hola buenas noches y en Madrid Carretero buenas noches

Voz 0806 42:07 qué tal buenas noches empecemos por Cataluña Pablo por una

Voz 0194 42:10 pista de cómo funciona el Gobierno de Torra a la que hoy en SER Cataluña habéis puesto numero y es la dependencia de Torra de Carles Puigdemont con esos ciento veinte mil euros que se ha gastado el Gubern en viajes al exterior y que han provocado las quejas de la oposición

Voz 1673 42:24 sí para cosa hagáis una idea estos ciento veinte mil euros que Torra gastado en viajes oficiales supone multiplicar por catorce

Voz 13 42:30 T el gasto que hizo Carles Puigdemont durante su

Voz 1673 42:33 Medio año de mandato en viajes en lo mismo de hecho sólo las visitas de la actual president para ver a su predecesor ya han tenido un coste de treinta mil euros mientras que Puig en seis meses gastó nueve mil es decir pulmón gastó tres veces menos en el mismo periodo pero hay más porque si sumamos los viajes en los que ha aprovechado para verse con dirigentes en el extranjero como clara pulsa tío Marta Rovira la factura sube hasta los setenta y un mil euros para Ciutadans estas cifras son una muestra más de que hace falta un nuevo ciento cincuenta y cinco pero también el PSC y los Comunes critican con dureza estas cantidades vamos a escuchar a Lorena Roldán de Ciutadans Ia Joan Mena de Cataluña

Voz 26 43:08 como estas visitas al extranjero estas visitas a los fugados de la justicia nos están costando miles de euros a todos los catalanes y mientras tanto me entre estas mientras esto pasa aquí en Cataluña señor Sánchez no hace absolutamente nada

Voz 27 43:22 pensamos que el president Torra tiene que dar muchas explicaciones sobre esta situación ha no puede ser que un presidente que no está gobernando Cataluña se esté gastando estas cantidades

Voz 1673 43:33 y qué dicen los independentistas pues que la legislatura se excepcional por lo tanto los gastos también lo son a Edward Puyol John

Voz 19 43:40 en Cataluña Marta Vilalta Esquerra seguramente es decir a la situación que vive el país no fuera excepcional lo fuera anormal en la agenda

Voz 13 43:49 pues seguramente sería otra no es normal

Voz 0259 43:52 hecho de que haya parte del gobierno en el exilio hoy parte del Gobierno en las cárceles en prisión por eso muchas veces tienen que hacer acciones que vayan a dar respuesta a esta no normalidad

Voz 1673 44:06 como acabamos de escuchar en este argumento sí coinciden al cien por cien Jones para Cataluña ya Esquerra pero no tanto en cómo abordar este tema de de los viajes y es que el presidente aragonés de Esquerra también fue a Waterloo en noviembre haberse computa jamón pero él no lo pagó con dinero público porque lo considera una visita de carácter privado eso sí tenemos que decir que el ex conseller de Exteriores de Ernest Maragall que también es de Esquerra ha gastado el triple que su predecesor que Raül Romeva durante sus primeros seis meses en

Voz 0194 44:32 cargo V caso Pablo como decíamos lo trascendente ahora para Torras mantener la unidad de su Gobierno mientras se desarrolle el juicio en el Supremo y tratar de aprobar las cuentas fue interesante la afirmación de hace unos días de Miquel Iceta dispuesto estudiar esa vía si el independentismo a su vez respalda los presupuestos de Sánchez