Hora 25 (07/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0436 00:00 el debate político absolutamente demencial y estamos dando cosas como normales cosas que no lo son el caso de Cataluña por supuesto entra dentro de la categoría de cosas anormalmente y políticamente anormales dos veces en Cataluña desde

Voz 0672 00:16 les discute nadie y hablamos

Voz 0436 00:18 la naturalidad de que los señores que será están ese dinero para hacer unas estructuras paralelas para saltarse la legalidad que haría es para saltarse la legalidad estatutaria para saltarse la legalidad constitucional son los señores a los que les están haciendo guiños para que te ven apoye los Presupuestos Generales del Estado ya unos parece que entra dentro de la normalidad que evidentemente no han abandonado las vías el otro día decía la la ministra Meritxell Batet una cosa que que ya no sólo ocurría otra vía que no fuera la vía del diálogo político para solucionar el tema catalán pero que no estaban encontrando ningún tipo de reciprocidad por la otra parte Yesa esos señores a los que no da ninguna señal ningún gesto ninguna concesión de reciprocidad haber entendido el mensaje a los que se les está rogando que te apoyen los Presupuestos y eso es muy buena medida está condicionando el discurso del Gobierno aquel Madrid de marcar esos límites que yo creo que efectivamente Ignasi Guardans lo ha definido muy bien porque te viene bien que por porque los necesitan para gobernar en esa situación estamos y dando por por normal que bueno que se necesite el el el apoyo de unos señores que han saltado la legalidad para que te apoyen las cuentas del Estado para que pueda resistir en el Gobierno hasta dos mil veinte

Voz 1985 01:33 breve si hay una base sobre la que todos o mayoritariamente estamos de acuerdo la normalidad y el el el tema de que el independentismo evidentemente ha entrado en una en una dinámica bueno es descargaron la independencia partida

Voz 0436 01:48 la Ley declarar la independencia

Voz 1985 01:50 a partir de ahí sean cuántas horas hace falta dedicar a decir que debe declarar la independencia en un país que la Constitución no lo contempla y es que hay que hay que P

Voz 0672 02:01 me refiero cadáveres Carlos por eso hay que empezar respeto quédate en el Rosell es razona en el preso y por eso más del presente en el presente hoy en el presente hoy el presente perdón el discurso de fin de año ha pedido la sublevación popular terminar déjame terminar en el presente hoy

Voz 1985 02:21 cada vez que hay sí ha habido hasta ha subido hasta un recurso al Constitucional por una declaración sobre sobre la monarquía que ha habido muchísima ejecución y el Consejo de Estado les ha le ha dicho al Gobierno señores están pasando esto no funciona esto no funciona si no es recurrible osea es un término sistemático

Voz 0672 02:40 que arrojan las líneas rojas las líneas rojas en España están clarísimas las tiene que alzó en las tiene claras el PP has tiene claro Ciudadanos porque tenemos además un tribunal constitucional especialmente forma y especialmente duro con estos temas no anule una trayectoria larguísima de todos los gobiernos de gobierno anterior de Rajoy con apoyo del PSOE y de este Gobierno

Voz 1985 03:00 sin apoyo pero da igual de este Gobierno de que en cuanto cruzan una línea recurso al Constitucional

Voz 0672 03:05 la que más si te dejo que

Voz 0436 03:07 responde así las breve respondo soy breve

Voz 0672 03:10 yo no yo no estoy estoy hablando de política tú me estás hablando a derecho y otras cerrando política yo te digo que que no nos tú nota

Voz 1 03:17 Nos colocamos nada no porque tú me citas al constitucional yo noto esté citando constructores granito estoy hablando de acción política yenes acción política parece que las líneas rojas yo le llamó el perímetro está en constante movimiento yo ya sé por supuesto que el Tribunal Supremo no va a permitir determinadas cosas lo se lo hemos visto iré apoyo profundamente al Supremo en marcar veremos que hoy sí desde luego

Voz 0672 03:39 ayer no era supremo no

Voz 1 03:41 no no no no es el Gobierno bueno es en estos casos las inscripciones la Fiscalía ya no no no no el recurso fíjate yo en tu estas confundiendo perdóname tú Met me citas un recurso absurdo por una votación del Parlament yo te hablo en cambio del silencio frente al discurso de Torra yo te hablo del depende a ofrecer los presupuestos del Estado a cambio de los presupuestos de la Generalitat sólo por sin entrar a decir no no pero yo nuevo transmita entre usted ahora el Parlamento mientras usted que tiene el Parlamento cerrado que tenemos una situación de estado de excepción en Catalunya en la oposición la parte el PSC no puede hacer primero porque no puede porque porque el botón el todavía

Voz 0436 04:19 dar una cosa más a cuenta de Cataluña recordar un episodio que se vivió anoche en Barcelona en la entrega de los premios Nadal la de narrativas último premio fue para el escritor Mark cartel en su discurso ha hablado presos políticos habló de un Gobierno exiliado desde su mesa El candidato a la alcaldía Manuel Weitz protestó a voz en grito y luego tuiteo esta noche he sentido tristeza rabia y vergüenza después de este discurso Llesta demagogia pobre Josep Pla esta te fue el discurso la frase de la polémica digamos de arte

Voz 2 04:46 siento una tristeza y una rabia que habita perduran un país hoy ya presos Politics yo no al Gubern la legítima a la Generalitat

Voz 0436 04:56 hasta que Silvia según varios de los presentes va Elche dirigió incluso la delegada del Gobierno Teresa Cunillera para preguntarle cómo permitía eso el escritor ha respondido preguntándose quiénes Manuel Valls hoy muchos políticos en Cataluña han comentado la jugada ya se porque fue vaya los premios ha dicho Miquel Iceta Colau le pedía que se disculpara Ciudadanos ha afirmado a través de una diputada Lorena Roldán que Valles independiente y tiene ideas propias y el Partido Popular allí se ha quejado de que todos los actos acaben convertidos en Cataluña en actos Independent listas pues es ayer en la entrega de unos premios literarios y aún de la política por cierto hoy hemos sabido que la ex atleta Ruth Beitia va a ser la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria y la decisión adoptado esta tarde el partido pero con polémica interna y la intervención directa de Pablo Casado Santander Álvaro López las noches o lo años buenas noches incluso hay quieren el PP cántabro habla de una posible gestora

Voz 0109 05:47 sí una gestora apenas cinco meses de las elecciones es la opción altamente probable que ocurra en el Partido Popular de Cantabria después de la imposición directa de Pablo Casado para que Ruth Beitia sea candidata a la presidencia de la Comunidad decisión que genera un terremoto Ángels un cisma sin precedentes en la formación en Cantabria básicamente porque aquí en el PP todos daban por hecho que la actual presidenta que María José Sáenz de Buruaga iba a encabezar las listas electorales de cara a los comicios hoy

Voz 0436 06:13 desde mayo estaba todo tan atado fíjate qué

Voz 0109 06:15 la mayoría de candidatos a los municipios cántabros ya tenían sus aspirantes cerrados candidaturas que tras este golpe de timón desde Génova podrían estar en el aire mañana hay convocada una reunión de la dirección autonómica donde se va a hablar de una opción muy muy probable no es la dimisión del actual presidenta de los miembros de la dirección de ahí que no le queda otra opción a Génova que nombrar a una gestora dirigente Sáenz de Buruaga por cierto por poner en antecedentes que había conseguido bueno pues coser las costuras después de un congreso muy polémico hace dos años Congreso que acabó en los tribunales por acusaciones de la aspirante rival de Ignacio Diego de su entorno por haber amañado ese cónclave en el que salió Buruaga victoriosa por cuatro votos tribunales que finalmente le dieron la razón a la propia Buruaga en ese entorno de los críticos con la actual presidenta está precisamente Ruth Beitia diputada desde hace ocho años en la Cámara autonómica la campeona olímpica tiene un expediente disciplinario abierto por la dirección nacional del partido en tiempos de Mariano Rajoy por negarse a facilitar un cambio de portavoz en el Parlamento de Cantabria el próximo jueves vendrá a Cantabria Pablo Casado tras proclamar candidata oficial a Ruth Beitia habrá que ver Ángels las consecuencias de una decisión que seguro va a generar la ruptura importante en el

Voz 0436 07:30 podemos tener novedades mañana mismo si hubiera esta dimisión de la actual presidenta

Voz 0109 07:33 si mañana como te digo está convocada esa reunión del Comité y directivo del PIB de Cantabria ya hay seguramente la propia Sáenz de Buruaga anuncie alta probable dimisión como presidenta del partido

Voz 0436 07:47 pues aquí lo contaremos contaremos las novedades Álvaro muchísimas gracias un abrazo adiós hasta luego le espera una semana cargada porque tiene previsto casado presentar este fin de semana se está acabando el tiempo a los candidatos que son ahora mismo las grandes incógnitas los de las elecciones autonómicas y municipales en Valencia Madrid Valencia el sábado conoceremos el candidato o candidata al Ayuntamiento que es la gran duda el domingo Madrid para candidato al Ayuntamiento y a la comunidad digo es el acaba al tiempo ya no sólo por porque hay que hacer las listas y demás sino porque hay una convención del PP el dieciocho de enero dijo Casado que ante pues bueno el fin de semana puede ser no sé si será como el Cantabria es decir Cristina será una crisis en Cantabria el Partido Popular Caixa de una crisis que no se termina de cerrar lleva ya abierto en canal el partido ahí que además eso acaban en los tribunales todo es ese acusa de de que a vida o manipulación en las votaciones no no consigue cerrar la crisis al partido allí ha sido la última maniobras ídolo de Ruth Beitia pero digamos que es una crisis sobre otra crisis continuada

Voz 1071 08:44 queremos saber qué pasa como nos contaba Álvaro mañana hay reunión

Voz 0436 08:47 si hubiera dimisión de la presidenta evidentemente el final seguía una gestora en gestionara que gestionar el Partido Popular en Cantabria empezamos el programa a las diez de la noche el tramo de de las diez con la voluntad y repasando aquello que iba a marcar la agenda política del año si hacemos este repaso es evidente que no podemos dejar de ir al Reino Unido corresponsal Begoña Arce buenas noches qué tal buenas noches cómo está el año prácticamente por estrenar vamos a usar el tópico por primera vez y prometemos además que va a ser la última de se acerca una semana crucial de un año eso sí que va a ser crucial porque este año Begoña o Brexit o Brexit o no

Voz 0273 09:21 pues ya veremos ya veremos estamos bien sabe ochenta días recién sabes quién sabe estamos a ochenta días poco más de una hora del veintinueve de marzo el plazo para que el Reino Unido salga de la Unión Europea y los británicos estas alturas siguen sin un plan hoy han vuelto los diputados tras la pausa de navidad al Parlamento la hostilidad de la mayoría de ellos a ese plan entre la Unión Europea de Theresa May sigue ahí el Gobierno ha fijado para el martes de la próxima semana el quince de enero la votación que aplazó el once de diciembre Mail aplazó como sabemos porque tenía asegurada la derrota y ahora está más o menos el amigo

Voz 0436 10:00 la situación nada parece

Voz 0273 10:02 ha cambiado sustancial mente la primera ministra para reabrir el debate en la Cámara de los Comunes el miércoles entonces se verá si tiene algo nuevo que ofrecer Si algo ha cambiado la verdad es que May parece desesperada pidiendo nuevamente a Bruselas

Voz 0436 10:17 duda ha vuelto a decir hoy que espera

Voz 0273 10:20 algo nuevo movimiento por parte de la Unión Europea ya querido dar la impresión de que puede lograr nuevas concesiones

Voz 0436 10:27 puede que enseñen

Voz 3 10:30 pues seguimos

Voz 1985 10:32 Polonia Evans Galán día es vemos contradijo en parte de la Unión Europea sobre

Voz 0273 10:37 las preocupaciones expresadas por los parlamentarios inmediatamente la portavoz de la Comisión Europea en Bruselas dijo que el acuerdo no ser negociará esa posibilidad tampoco va a estar en la agenda del encuentro que mañana mantendrán en Dublín el primer ministro irlandés Leo para atacar el titular de Asuntos Exteriores alemán Keiko más para hablar del Brexit Por último hay doscientos diputados que han enviado una carta Theresa May pidiéndole que descarte por completo la opción de una salida sin acuerdo es lo que buscan los partidarios del Brexit duro como sabemos como Boris Johnson a la cabeza abolición son Kio hoy en el Daily Telegraph ha dicho que es es y que esa es la ruptura que más se acerca a la opción que votaron los británicos en el referéndum

Voz 0436 11:23 de todas formas lo que puede ocurrir en el Gobierno del Reino Unido se van preparando para un posible Brexit sin acuerdo ya sea con un comité especial del Ejecutivo o con una prueba con camiones

Voz 0273 11:33 con una prueba con camiones si la primera ministra va a presidir un nuevo comité bautizado como Comité para la salida de la Unión Europea y el comercio va a estar compuesto por veintiuno miembros incluidos ministros altos funcionarios el fiscal general su misión es supervisar los preparativos del Gobierno para la salida de la Unión Europea incluida la opción de una ruptura sin pacto alguno y hoy como decías el Ministerio de Transportes ha hecho un ensayo habían convocado ciento cincuenta camiones y camioneros en un aeródromo en que en que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial se presentaron menor de noventa el Gobierno quiere utilizar ese aeródromo como un párking de los camiones desviarlos por allí a fin de prevenir la congestión en el puerto de Dover es la principal conexión con Francia y con el continente la prueba ha ido bien pero los tras los transportistas dicen que es una pérdida de tiempo porque el ensayo no tiene nada que ver con lo que ocurre en la realidad por ese pues ese puerto pasan no cien sino diez mil camiones al día si no hay acuerdo para el Brexit esos camiones deben ser revisados uno a uno y aún más laborioso es rellenar cumplir todos los trámites aduaneros algo sí no deben hacer claro es ensayo de de que hoy se ha hecho pues es más simbólico más para tranquilizar a la población que realmente algo que tenga que ver con lo que de verdad ocurriría si finalmente el Brexit y termina

Voz 0436 13:02 leyes en un acuerdo pues Begoñia muchísimas gracias

Voz 0273 13:05 buenas noches hasta hasta luego por si faltaran

Voz 0436 13:08 controversias en nuestro continente los dos vicepresidentes italianos tanto de mayo ha expresado su apoyo lo han hecho hoy a los chalecos amarillos el movimiento que desafía a Macron en Francia de mayo es el que más claro ha sido esta vez anima a los chalecos a que no se rindan porque están haciendo una nueva Europa nos rindió Ice el viento cinco estrellas cuando cuatro años después de su nacimiento a pesar de los insultos entró en el Parlamento ha escrito el presidente italiano en su bloc sobre los que se están manifestando ahora ya menos pero no han dejado a manifestarse contra Macron Ana Pastor hola de nuevo el Reino Unido el futuro de Europa se llevarán buena parte de la portada de este dos mil diecinueve y leemos ahora en el telégrafo Griselda que Londres y Bruselas están discutiendo la posibilidad de ampliar el artículo cincuenta para dar más tiempo a esos posible es vía

Voz 0738 13:58 es una de las opciones que están sobre la mesa es es muy difícil saber por dónde se van a decantar lo cierto es que mañana ya que una reunión a nivel de secretarios de Estado de Asuntos Europeos os podéis imaginar que no la representación como para cambiar lo que decidieron los jefes de Gobierno antes de vacaciones pero sí que es verdad que de ellos dependen las preparaciones de las cumbres de las reuniones de jefes de Gobierno que que que son muchas las conversaciones que están manteniendo entre Melli grandes capitales email presidentes de las instituciones por lo que lo que está claro es que el tema no está cerrado que se está buscando algún tipo de solución pero hay un principio muy importante en el que hay un consenso absoluto y es que no se puede dar nada no se puede ofrecer no se puede mover ninguna ficha ya a nivel europeo sin la seguridad de que es lo que Amey les puede permitir ganar la votación y eso depende de ella de sus diputados casi seguramente éste será el mensaje que mañana volveremos a oír aunque oficialmente el Brexit no está

Voz 0436 15:06 en la agenda de la reunión dos mil diecinueve El año del Brexit pero también Griselda es será el año en el que la Unión Europea trata de progresar en una integración no sólo política o económica sino también virtual será el primer año en que podamos comprar por Internet un producto en un país al precio que fijan en ese país y eso funciona con casi todos los productos no con todos por eso decía lo del casi porque con las series por poner un ejemplo no va a pasar cuéntanos cómo cambia la cosa y donde están las diferencias si es muy importantes

Voz 0738 15:34 ese tema es el año de de la desaparición del bloqueo geográfico que así se llama no para las compras por Internet con un problema que que no molesta sólo al ciudadano como consumidor sino que preocupa mucho al al al comisario responsable del ámbito digital al vicepresidente de la Comisión Androulla en sí porque le gustaría que sea ese final del bloqueo fuera para todo de momento todos los derechos de compra o de descargas sean de música audiovisuales que tienen que ver con los derechos de autor siguen teniendo una restricción vamos a escucharlo

Voz 4 16:10 o no

Voz 0672 16:12 les no Schuster de

Voz 0738 16:15 desgracia el problema no está completamente resuelto no ha dicho en entrevista explicando pues justamente sonó que él considera que la Unión va muy lenta en todos estos temas y que a pesar de la satisfacción quiere dar nos ha dicho haber resuelto diecinueve de los veinte temas pendientes Él lo que quiere es resolver el último lo escuchamos

Voz 4 16:35 a pie y ocho Ritz

Voz 0738 16:40 estoy muy contento de haber podido conseguir resolver diecinueve de los veinte temas pendientes no pero eso eso no estuvo

Voz 4 16:48 Is GT Sport

Voz 0738 16:50 es no eso de que el mercado siga troceado es realmente un rompecabezas muy malo para los ciudadanos para las empresas dice que el mensaje si eso no se resuelve es que se queden en casa o que se marchen a los Estados Unidos porque él que es un país muy pequeño Estonia no entiende que con quinientos millones de consumidores haya todavía por resolver ese tema su balance pero es es positivo y es importante porque siendo el responsable de del ámbito digital sea practicamente cerrado un círculo con esta excepción Clare y es que desde hace dos años como sabéis ha desaparecido el Romy

Voz 0436 17:30 también se puede ya

Voz 0738 17:32 si tú ya has de una capital a otra poder viajar con con tus derechos adquiridos de audiovisual lo que tú tengas en tu ordenador no lo que no puedes es Si estás viviendo en un punto e comprar o acceder al mercado audiovisual de otro

Voz 0273 17:49 ha estado miembro sigue siendo un problema que

Voz 0738 17:52 asistimos la Comisión ha prometido que va a revisar dentro de dos años idea que la insistencia diste vicepresidente de la Comisión Europea para que los gobiernos sepan que dentro de dos años ha de ser el límite y que eso ha de encontrar unas

Voz 0436 18:06 Cian por difícil que sea Griselda muchas gracias buenas noches hasta ahora me queda solo minuto pero Guardans cuando viste la noticia pensado claro claro

Voz 1 18:14 esto no esto Estonia no es un país que se caracterice por exportar producción cinematográfica Europa no por lo tanto este comisario no ha entendido nada de cómo funciona la cultura europea por eso se ha echado encima todos los gobiernos no sólo Francia sino también España todos los gobiernos esto lo que pretende el comisario que es tener un solo espacio en la mitad de la producción audiovisual y que se pueda vender a toda Europa a la vez lo que permite lo es la conquista de todo el mercado de visual sólo por aquellos que tienen capacidad financiera para comprar mercado audiovisual a la vez que son las me ellos destruiría todo el tejido de visual europeo y por eso es por lo que no es que hayan problemas sino que es algo que permite la preservación del mercado cultural europeo y a la vez lo que uno tiene pagado en España Si se va de viaje Alemania lo puede seguir viendo eso ya ha cambiado pero que de hecho

Voz 0436 19:01 ya es así ahora eso eso es así ahora

Voz 1 19:03 hace son cambio que se ha hecho pero lo que este hombre querría que es que el cine y el audiovisual funciona exactamente igual que la venta de zapatos no todavía en Europa el cine no es igual que la venta de zapatos y gracias a eso tenemos diversidad cultural

Voz 0436 19:17 venga pues veremos cómo evoluciona también esta cuestión insisto que yo cuando lo he visto he pensado en Guardans que se sabía que tendría el día doctrina sobre sobre esta cuestión Jesús Maraña directora editorial de Info Libre muy buenas

Voz 1040 19:29 hola buenas noches como estamos feliz año igualmente vi a todos los oyentes que nos encontramos en Info Libre bueno pues como he normalmente y a diario estamos escuchando los temas de debate que va provocando pues hemos querido dar información sobre los temas que los líderes del Lugo no les gusta hablar de ellos no entonces titular mucho con las propuestas de Vox de las que sus líderes no bajada de impuestos a empresas y rentas altas y liberalización total de Chueca explicamos todas las propuestas económicas y demás que estén de Vox llevar adelante ego pactar en Andalucía y que no estén en el marco de debate que ellos sitúa no

Voz 0436 20:15 por qué en el marco de debate sólo está la violencia de género

Voz 1040 20:18 pues y violencia de género inmigración ingerida de España

Voz 0436 20:22 pues maraña muchísimas gracias

Voz 1040 20:25 gracias a vosotros muy las otras pues

Voz 0436 20:27 tienes que Vox tiene en su programa y que no están siendo objeto de debate como nos decía Jesús Maraña lo pueden encontrar en Info Libre Nos queda todavía el cuaderno de

Voz 1071 20:36 las por mantener la costumbre digo yo la rutina no estamos con las rutinas pero hace hoy cuatro años del atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo en París cuando murieron doce personas lo recordarán habido homenaje sin discursos y las frases que el presidente Emmanuel Macron ha escrito en su cuenta oficial de Twitter adscrito Macron la República sigue aquí y la libertad de expresión es más fuerte que nunca lo contrario de lo que pretendían los terroristas eso en Francia este lunes atraído también las frases del Papa Francisco

Voz 5 21:07 Bossi con otro y Minority constituir uno de crimen y yo vi en nefasto y posible

Voz 1071 21:15 eso discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano ha denunciado el Papa los abusos a menores como una de las plagas de nuestro tiempo un primen Billy no Estados Unidos esta tarde se ha producido la primera sesión del juicio contra actor Kevin Spacey por la presunta agresión sexual contra un chico de dieciocho años que habría tenido lugar en el año dos mil dieciséis Spacey ha quedado en libertad sin fianza no tendrá que acudiría al resto de audiencias que se celebren hasta que se conozca la decisión de los tribunales el lo ha hablado lo ha hecho en su nombre el abogado

Voz 3 21:48 día después te escucha no ha ofrecido ninguna dificultad

Voz 1071 22:00 bueno hace unos meses seguramente esta sea la historia más extraña del día los es pronto para decir más extraña de delato demasiado pronto pero ya veremos hace unos meses los empleados de la embajada americana en La Habana en Cuba empezaron a sentirse mal denunciaban ataques con ultrasonidos muchos se quejaba de dolores de cabeza de los muy frecuentes y al final fueron incluso repatriados a sus países se evacuó al personal sin sino que el régimen cubano podía estar d3 mandaron el sonido a analizar y al final el estudio que publican varios investigadores ITER que ha dado cuenta Xosé Press determina que el origen del sonido eran

Voz 6 22:33 unos gritos un grillo autóctono conocido como grillo de cola corta de las Indias el sonido realmente es muy molesto es este vamos a ponerlo aunque bajito y muy poco para quema le moleste lo mínimo

Voz 7 22:46 es iraquí claro parece

Voz 0436 22:50 hay que escucharlo porque luego muchos no los escuchaban sólo notaban sus efectos uno has escuchado vamos

Voz 8 22:56 es una lavadora de Guardans bueno

Voz 1071 22:58 que ha tenido el detalle de a pagarla pero pero en fin me parece que al principio sí que la lavadora se ha hecho notar no ha dicho el New York Times una de las investigadoras lo único que puedo decir de manera bastante definitiva es que la grabación es de Hungría bueno frases para acabar desesperadas desde el Si Watch el barco de rescate alemán que lleva diecisiete días con una treintena de personas a bordo a las que rescataron frente a las costas de Libia no hay nadie que se haga cargo de esas personas y esto dice a la SER una de las rescatadores que contaba además como escaseaban los alimentos

Voz 1040 23:27 pues eso lo puedo hacer esto

Voz 9 23:29 a clase el día que se pasa bastante difícil credos entender por qué no

Voz 1071 23:35 por las frases las que vamos a pronunciar nosotros cuando empieza a cumplirse el pronóstico de la Aemet para esta semana anuncia la entrada de una masa de aire polar los termómetros van a descender en las mesetas en las zonas altas por debajo de los cinco bajo cero e incluso por debajo de los dos Díez de forma local hay pelea Tele Noda el calor queda la radio lo de la radio un calorcito para estos días va a ser fundamental Ramoneda

Voz 10 24:00 el dietario

Voz 1150 24:04 ya se conoce como la manada de Alicante son los cuatro jóvenes acusados de violar a una chica de diecinueve años en Nochevieja sí terribles la Comisión terribles también que los agresores filmada en la escena porque demuestra una sensación total de impunidad convencidos de que con una mujer todo les está permitido sin embargo vivimos tiempos en que la derecha con toda frivolidad se permite entrar en divagaciones sobre la violencia de género de especular por miserables intereses políticos con un problema tan grave fue con Mariano Rajoy en la presidencia que se aprobó en el Parlamento con el aplauso general la ley de violencia de género que ahora Pablo Casado ha puesto en almoneda para contentar a Vox Ésta es la renovación del PP si hay un principio universal es el que nos legó cante respetados las personas como fines en sí mismas nunca como medios cada vez que se minimiza la violencia de Gea pero si está violentando esta norma fundamental me cuenta Ramón Tremosa diputado en el Parlamento Europeo que nunca había visto tanta actividad legislativa en Estrasburgo se repiten las jornadas de doble sesión parlamentaria hay hay decenas de propuestas de regulación impuso la Comisión Europea tiene prisa por lo que pudiera pasar en las elecciones de mayo se teme un crecimiento importante en extrema derecha hay incluso que lleguen cinco seis comisarios de partidos de la derecha radical y hay que acotar el campo de juego una confirmación más de la vital importancia que tendrán las próximas elecciones europeas hoy se cumplen cuatro años de atentado yihadista contra la revista francesa Charlie Hebdo el ictus estos días le Lombo las trizas podría ser el título en español libro en que el periodista Felipe son cuenta esta terrible experiencia tendido en el suelo herido entre cadáveres yo esperaba simultáneamente la invisibilidad y el golpe de gracia dos formas de la desaparición mientras el hombre las piernas negras pasaba la última revista las víctimas habla también del despertar en la crítica después de ser intervenido vivir en el interior de sufrimiento por entero no ser determinado por nada más no es sufridos es otra cosa una modificación completa del ser la vida anterior se había terminado

Voz 11 26:07 así terminamos así Cristina de la Hoz Carlos Cué Ignasi Guardans buena semana hemos empezado con buen pie el año mañana nosotros volvemos volvemos es lo que tiene la rutina Night devolver cada día talaverana ahora ya hasta el verano aquí estaremos desesperamos feliz noche

