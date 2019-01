Hora 25 (08/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 lo más llamativo no es el demencial documento presentado por Vox al PP lo más llamativo es que el PP no se haya levantado de la mesa alguien se imagina cualquier partido de la derecha europea negociando políticas que discriminan por razón de sexo religión origen o ideología son las ocho las siete en Canarias

hola buenas tardes derogar leyes sociales favorecer la educación privada eliminar subvenciones por razones ideológicas presionar a las mujeres para que no aborten o expulsar a cincuenta mil inmigrantes de Andalucía Bosch ha presentado al PP un documento de diecinueve puntos en la reunión que esta tarde ha mantenido los números dos de cada partido y encuentro en un lugar secreto para intentar que el partido de Abascal vote la investidura de Juan Manuel Moreno Teodoro García Egea es el secretario general del PP esta mañana enviaba este mensaje

Voz 3 01:09 los que dieciséis y no hubiese un debate de investidura con un candidato como Juanma Moreno de presidente sería un mal presagio un mal precedente hizo una muestra inequívoca

Voz 0919 01:20 da de que las negociaciones no van bien

Voz 0194 01:27 andaluces el PP cree que el documento presentado por Vox es inaceptable pero sigue negociando Ciudadanos ha decidido quedarse al margen de esta negociación para ahorrarse las muescas dejaría a un partido que prefiere parecer centrado Alves Rivera reniega de Vox y se aferra a un acuerdo ya firmado con el PP y que tienen su opinión estos valores

Voz 0040 01:45 nosotros hemos negociado un acuerdo de gobierno con noventa medidas creo que no puede haber ni una sola medida de esas creo que no se puedan tildar razonables de de liberales de moderadas de constitucionales

la negociación para formar gobierno en Andalucía Vox como era previsible pide la derogación de la Ley andaluza para la promoción de la igualdad de género aunque deja la exigencia para el penúltimo punto de su documento hoy el Supremo ha dejado sentado que cualquier agresión de un hombre a su pareja o ex pareja es violencia de género independientemente del contexto en el que se produzcan

Voz 0919 02:16 pero la lo que hace el Supremo rectificar una decisión anterior

Voz 1715 02:19 tres de la Audiencia de Zaragoza que había absuelto a una pareja que protagonizó una agresión mutua yo les dio un puñetazo a él el le dio un tortazo a ella los jueces concluyen que los actos de violencia que ejerce un hombre sobre una mujer en el marco de una relación de pareja es siempre son siempre un acto de poder de suprimida

Voz 0194 02:36 en Hora Veinticinco les contaremos uno de los últimos casos de violencia machista que hemos conocido el de una mujer que fue encontrada por los agentes de la Policía Municipal de Murcia en la despensa de su casa tapada con mantas asustada con evidencias de haber sido agredida el hijo de la pareja les contó a los agentes lo que había pasado

el presidente del Gobierno confía dado que mantiene sus planes

Voz 2 02:57 ya es presentar los presupuestos vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día once de enero el próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance continúe avanzando futuro avanzando en política social continuó avanzando en crecimiento económico continuo avanzando en la creación de empleo

el Gobierno sigue sin tener garantizados los votos que le permitirían aprobar los presupuestos

Voz 4 03:20 por qué el independentismo sigue negándose a apoyar las cuentas no se sabe eso sí se iban a permitir que se tramiten los Presupuestos en el Congreso Sánchez va a tener que enfrentarse el aumento de la presión sindical hoy CCOO y UGT han decidido subir un grado la protesta ante la falta de avances en la derogación de la reforma laboral además también avanzan en la movilización coincidiendo con el ocho de marzo junto con un paro de dos horas plantearemos también la realidad sectorial que existe en este país hoy haber algún tipo de paro de otro tipo

Voz 1715 03:50 el ocho de marzo en este país hablado mucho y nos ha hecho ocasionaba por no decir nada nosotros no vamos a continuar hablando sin evaluar los responsables públicos que han hecho es lo que decían los líderes de Comisiones de UGT escucharemos a Rodrigo Rato con su altivez habitual hoy declararan en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia

Voz 2 04:12 y al fiscal Teno eso yo no lo he dicho eso lo dice usted

Voz 1715 04:17 bueno así ha sido su declaración con ese tono Rato ha asegurado entre otras cosas que el Banco de España y el Gobierno eran partidarios de la salida

Voz 0194 04:23 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:26 yo soy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol se juega el partido Sporting de Gijón Valencia a las nueve y media en el Molinón también tenemos Euroliga de baloncesto ha comenzado en Grecia el encuentro del Baskonia que visita a la cancha del Olympiacos a las nueve y media el gran partido de la jornada entre Herbalife Gran Canaria irreal Madrid y en el rally Dakar recordemos hoy segunda etapa Joan Barreda ha sido tercero en motos sigue primero de la general en coches el mejor español en las generales ahora Nani Roma tercero de la misma después de haber quedado segundo en la etapa mía

hablamos con todo el día viene desde luego intenso pero antes de nada está por aquí Íñigo Sastre que tiene algo que contarnos Íñigo ahora

hola Pedro qué tal te acuerdas de que antes de empezar el programa estábamos comentando

Voz 5 06:19 hora veinticinco

Pedro Blanco el Partido Popular ya con

Voz 1715 07:18 doce las condiciones el documento presentado por Vox esta tarde es un

Voz 2 07:23 si tú de demolición de la autonomía andaluza iré muchos de los

Voz 1715 07:26 avances sociales de esa comunidad y por extensión de todo el país perseguir a los inmigrantes irregulares presionar a las mujeres que quieran abortar favorecer la educación privada concertada derogar las leyes de memoria o igualdad castigar a las oenegés por motivos ideológicos en fin el discurso típicos del populismo de extrema derecha con el que hoy se ha sentado a negociar el Partido Popular Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 07:52 qué tal Pedro buenas tardes Vox ha presentado un documento de máximos en el que recoge sus reivindicaciones más controvertidos sigue apostando por derogar la ley andaluza contra la violencia de género también la que lucha contra la discriminación de las personas LGTB apuesta por evitar que las mujeres con un embarazo no deseado aborten y en ese sentido ha hablado asegurarse de que ninguna de ellas reciba coacciones de su entorno para hacerlo en materia de inmigración pide la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes sin papeles en Andalucía y apuesta por suprimir las subvenciones a las ONG por motivos ideológicos insiste también en la devolución al Estado de las competencias en educación y sanidad añade Justicia y Orden Público exige una declaración institucional de la apuntan en ese sentido y entre las más pintores las quiere que el Día de Andalucía pase del veintiocho de febrero al dos de enero en conmemoración de la culminación de la Reconquista planteamientos que ahora mismo imposibilitan un acuerdo para el PP las propuestas de Vox son inaceptables fuentes de la dirección nacional señalan que algunos de esos diecinueve puntos recogidos en el documento son un despropósito que en ningún caso el PP va a respaldar

Voz 1715 08:52 bueno pues eso es lo que Vox ha presentado es es la respuesta que el Partido Popular da claro que es el primer contacto que PP Ibooks mantienen con un documento o con doctor momentos sobre la mesa esta negociación Si es que se mantiene irá evolucionando y en los próximos días sabremos si efectivamente es viable la investidura del candidato del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla Ciudadanos su líder Albert Rivera no oculta la incomodidad que le produce la cercanía con Vox aunque pueda ser por contagio

Voz 0040 09:21 bueno yo creo que cada uno negocia como puede como quiere y con las condiciones que que pretende no nosotros hemos negocia un acuerdo de gobierno con noventa medidas creo que no puede haber ni una sola medida de esas creo que no se puedan tildar razonables de de liberales de moderadas de constitucionales y por tanto los demás grupos nos tendrán que decir en todo caso porque bloquean no nosotros porque nos ponemos en marcha

Voz 1715 09:43 medidas razonables decía liberales moderadas constitucionales claro la otra cara de la moneda del documento de Vox libera no quiere saber nada de ese partido en el camino hacia el Gobierno andaluz después después ya se verá es muy interesante comprobar la resistente

Voz 6 10:00 es que algunos dentro del Partido Popular

Voz 1715 10:02 están mostrando al viraje de su formación sobre todo en materia de violencia de género de violencia doméstica como han vuelto a llamarla algunos dentro del Partido Popular una de las voces más claras hoy ha sido la del presidente de la Xunta del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo

Voz 9 10:17 yo creo que existe existe y por lo tanto las cosas que existen lo que no podemos obviar las hay que luchar contra ellas

Voz 10 10:27 con inseguro con políticas que

Voz 9 10:29 pueden ser mejores pero con contundencia tanto a las políticas contra la violencia machista los tenemos que mejorar las tenemos que perfeccionar pero no las tenemos que derogar au dejar de aplicar al contrario

Voz 1715 10:43 bueno la actitud de Pablo Casado ese discurso vecino al discurso de Vox obliga algunos líderes del PP a querer va a intentar recordar su pedigrí esto es lo que decía hoy la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se llama Isabel Bono

Voz 0424 10:56 apoyo total y absoluto se ha acabado la discusión no se lo tienen que decir al partido que ha luchado lucha y luchará contra cualquier tipo de violencia especialmente contra la violencia contra las mujeres el que impulsó leyes programas líneas de ayuda un pacto nacional contra la violencia de género dotado de mil millones que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto de Podemos que se abstuvo y que impulsó Mariano Rajoy

Voz 1715 11:28 bueno a este punto han llegado a tener que insistir en que el Partido Popular quiere luchar contra la violencia de género España anda camino de convertirse en una excepción europea en la que la derecha tradicional la que representa el PP que debería estar al nivel de otros socios europeos anda sacrificando la derecha ultra en lugar de darle la espalda hoy la corresponsal de la Ser Bruselas preguntado por Vox a la ministra francesa de Asuntos Europeos

Voz 2 11:54 sí es especial

Voz 0194 11:57 cada país tiene sus particularidades y cada para

Voz 1491 11:59 ha sido elige lo que cree que más le conviene pero entienda que como miembro de un partido que derrotó a la extrema derecha en las últimas presidenciales le diga que no puede haber ningún pacto compromiso con un partido de extrema derecha que defiende valores contrarios a los nuestros escuchado las declaraciones de los dirigentes de Vox queriendo dar marcha atrás en los derechos de las mujeres es muy preocupa

Voz 0673 12:18 ante bueno en Francia lo tiene más claro

Voz 1715 12:21 que hoy precisamente hemos conocido una sentencia del Supremo en la sentencia relevante muy relevante el Tribunal deja establecido de forma aclara que toda agresión de un hombre a una mujer es un acto de violencia machista de violencia de género incluso si se produce como fue el caso de sea juzgado en una discusión entre la pareja en la que hubo una agresión mutua vamos a conocer los argumentos que emplean los jueces del Supremo con Alberto Pozas

Voz 0055 12:45 la pareja discutía a las puertas de una discoteca en Zaragoza ella quería irse y él quería quedarse ella le dio un puñetazo y una patada hiel un bofetón con la mano abierta el Supremo ha condenado al hombre a seis meses de cárcel y a la mujer A tres a la mitad los dos por lesiones pero el primero en el marco de la violencia de género y la segunda de la violencia doméstica en esta sentencia el Tribunal Supremo establece que si un hombre agrede a su pareja o ex pareja debe considerarse violencia de género aunque como en este caso en los hechos probados no haya dominación o machismo en la agresión la decisión ha traído polémica dentro del propio Tribunal cuatro de los catorce jueces el pleno han votado en contra alegando que en este caso no ha habido machismo sólo un agresión

Voz 1715 13:21 esta es la historia de una mujer maltratada a la que la Policía Municipal encontró en la despensa de su casa una especie de armario oculta tras unas Man mantas si con contusiones su marido la había agredido el hijo de la pareja con toda la policía que su madre había incluso llegado a desmayarse vamos a Murcia informa Paqui Pérez

Voz 0673 13:39 la Policía Local de Murcia rescataba ayer por la tarde a esta mujer que permanecía escondida en una despensa con varias lesiones provocadas por la agresión que había sufrido presuntamente de manos de su pareja un hombre de veintinueve años el hijo de la víctima de seis años presenció los hechos ocurría en una vivienda del murciano barrio del Carmen los vecinos alertaron al uno uno dos de una fuerte riña en el interior de la casa al llegar la Policía Local encontró a un hombre de nacionalidad marroquí muy agitado en el exterior de la vivienda que negó que la mujer se encontrará dentro los agentes accedieron a la casi rastrearon hasta que encontraron a la mujer de treinta años que estaba encerrada en un armario de Spencer o con el pestillo echado y oculta bajo mantas la víctima contestó a los agentes que las lesiones se las había provocado ella misma y que no necesitaba asistencia médica ni denunciar lo sucedido sin embargo el hijo contó a los agentes que su padre pegó a su madre y que ésta se había desmayado los policías detuvieron al presunto agresor que en principio está previsto que pase a disposición judicial este miércoles

Voz 0919 14:39 porque algunos han decidido volver al siglo pasado

Voz 1715 14:41 algunos en la política también en el periodismo han decidido volver a debatir lo que ya estaba zanjado ahora que hay que volver a escuchar a algunos discuten sobre si existe o no la violencia de género volvamos a oír a mujeres que han sido víctimas de violencia de género testimonios que hoy hemos escuchado en la venta

Voz 11 14:58 gracias a la Ley Integral contra la Violencia de Género estoy viva pude ir a una casa de acogida esconderme durante nueve MS y salir con una orden de protección para que mi ex marido no me matara

Voz 12 15:12 me parece irrisorio que quieran anteponer a una denuncia de una mujer que el hecho de que haya denuncias falsas el año pasado ha habido cuarenta y siete mujeres asesinadas pero cuántas como yo hemos sobrevivido que no hay un baremo que no se habla de nosotras esas también son falsas porque en mi caso fue asesinato en grado de tentativa

Voz 0978 15:37 no estamos invirtiendo el dinero en mi estamos invirtiendo el dinero en ponernos florecitas en el pelo estamos invirtiendo el dinero en recuperarnos en salvarnos en convertirnos en vez de víctimas de ser víctimas en convertirnos en Supervivientes

Voz 2 15:52 hora veinticinco

Voz 2 17:21 cadena SER Hora veinticinco

Pedro Blanco mientras la derecha

Voz 1715 17:30 el Gobierno en Andalucía la Izquierda el Gobierno intenta trasladar la idea de cierta normalidad aprobando este viernes este próximo viernes sus presupuestos

Voz 2 17:38 el tratamiento Gobierno de España es presentar los presupuestos los vamos a presentar en el próximo Consejo de Ministros el día once de enero el próximo viernes presentaremos unos presupuestos

Voz 1715 17:48 el anuncio lo ha hecho lo escuchan el presidente del Gobierno en una entrevista con la agencia Efe Gobierno reconoce que a día de hoy no sabe qué hará el independentismo no sabe qué hará el PDK dice el ministro que en el Gobierno saben lo que sabemos todos que es lo que van diciendo cada día

Voz 0739 18:01 lo del PDK de no no tenemos ninguna ninguna información seguimos como ustedes lo que cada día se puede decir un día hay una mayor disposición otra menos pero no solamente los vamos a someter a la consideración de los diputados del P de caza lo queremos someter a la consideración de todos los grupos parlamentarios

Voz 1715 18:17 el ministro Ábalos el ministro de Fomento lo que hoy dice lo que dice el Gobierno catalán es más o menos lo mismo que decían ayer que es a los presupuestos no ha cambiado pero que sigue manteniendo un quizás a permitir su tramitación parlamentaria

Voz 0673 18:31 siempre hay una solución siempre hemos vinculado a seguir adelante con la negociación que no la aprobación de los presupuestos a una solución política yo ahora mismo estamos igual hubo un tímido muy tímido paso adelante el veinte de diciembre pero es evidente que entrar en la negociación de los presupuestos depende de que el presidente Sánchez realmente ponga una situación política lo que de momento no ha hecho Nos gustaría creciera hiciera evidentemente ahora bien estamos lejos muy lejos

Voz 1715 18:58 presupuesto se van a tramitar en paralelo al juicio del proceso entre las declaraciones del día vamos a escuchar al Rey en la entrega de despachos a la promoción número sesenta y ocho de la carrera judía

Voz 0623 19:09 una sociedad moderna y avanzada como la nuestra plenamente democrática como la española sólo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un poder del Estado independiente y neutral

Voz 0919 19:25 para impartir justicia Pero volvamos a la economía

Voz 1715 19:28 a los sindicatos que han decidido presionar sin llegan a de momento al Gobierno de Sánchez por la falta de avances en la negociación de un compromiso firme del PSOE la derogación de la reforma laboral los próximos meses van a ser algo más ruidosos además una fecha importante en este primer trimestre el ocho de marzo millones y UGT no descarta convocar huelga de veinticuatro horas ese día en algunos sectores Rafa Bernardo

Voz 1762 19:49 desde el pasado ocho de marzo sus históricas movilizaciones se ha avanzado poco en igualdad según el diagnóstico que hacen UGT y Comisiones y además subrayan ha entrado en la vida política española un discurso involución insta y misógino que preocupa y alarma los sindicatos por eso plantean un escenario de movilizaciones que repite la convocatoria que hicieron el año pasado el ocho de marzo dos horas de paro Borturno pero esta vez barajan que en algunos sectores todavía por determinar la huelga sea de veinticuatro horas Unai Sordo comisiones Pepe Álvarez UGT

Voz 2 20:13 puede haber pues por decir algo convenios colectivos que se estén negociando sectores donde haya una especial brecha salarial donde se pudiera ir a paros y mayores

Voz 1715 20:22 vamos a combatir con todas nuestras fuerzas este proceso de involución al que una parte de las fuerzas políticas quieren someter a la mujer en nuestro país sorda hay Álvarez han subrayado también que preparamos

Voz 1762 20:39 Ediciones crecientes si el Gobierno no se decide acometer la anunciada reversión de aspectos de la reformas laborales y de pensiones del PP en este sentido el primer hito será una asamblea en Madrid de diez mil delegados de ambos sindicatos el próximo ocho de febrero

Voz 17 20:52 el único del mundo el Brexit en Londres todo el mundo habla de una posible extensión del artículo cincuenta de la fecha de salida al Reino Unido lo dice la prensa nadie lo desmiente aunque la fecha sigue siendo la del veintinueve de marzo Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:02 el mente el calendario sigue siendo el mismo el ministro para el Brexit Steve Barclay ha insistido esta mañana en que el Reino Unido dejará la Unión Europea tal y como estaba previsto el veintinueve de marzo pero no ha desmentido lo publicado por el Daily Telegraph el diario conservador aseguraba que funcionarios británicos de

Voz 0673 21:20 la Unión Europea están discutiendo

Voz 0273 21:23 era informal la extensión del artículo cincuenta a fin de evitar una ruptura sin acuerdo en Londres varios ministros como la titular de trabajo y pensiones o el encargado del departamento de negocios han dejado claro que se oponen a una ruptura sin más entre tanto la Cámara de los Comunes se dispone a aprobar una enmienda para impedir que el Gobierno recaude destine dinero sin el consentimiento previo de los diputados para preparar una salida sin acuerdo Por otra parte el primer ministro de Irlanda del Norte Leo barata ha confirmado que la Unión Europea está dispuesta a pro

Voz 0978 21:56 zonas nuevas garantías aclaraciones y es

Voz 0273 21:59 qué canciones por escrito a Theresa May antes del voto del acuerdo en los Comunes el próximo martes las garantías por escrito no significan aclaran en Dublín la reapertura o revisión del acuerdo

Voz 1715 22:11 a las nueve en la segunda hora del programa

vamos a repasar la declaración de hoy de Rodrigo Rato en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia Miguel Ángel Campos con estas buenas tardes

Voz 1552 22:20 esto ha eludido toda responsabilidad se mostró altivo en un interrogatorio por momentos duros pero ya ha basado su defensa en asegurar que se limitaba a cumplir las indicaciones del Banco de España o el FROB sostiene que era poco más que un mero amanuense estrechamente vigilado por los reguladores

Voz 19 22:34 nuestras tripas las conocía al Banco de España perfectamente tiene a quince personas fijas ahí las de Bancaja igual que las de todas las cajas fue el Banco de España el que nos eligió para que formaran un determinado SIP de un determinado tamaño el fue

Voz 1552 22:48 Rato también ha dicho que no recuerda si comunicó al resto del consejo de Bankia el contenido de un informe auditor que alertaba de forma certera sobre el deterioro de sus activos la manipulación y ocultación de la imagen fiel de Bankia fue clave en el engaño a los inversores

según la acusación la carabela dedicamos hoy a la negociación eso

Voz 1880 23:05 hola pero después del documento con las diecinueve propuestas que presentaba Vox para la investidura del presidente de la Junta de Andalucía habrá que preguntarse en qué punto están esas negociaciones negociar tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro un término que vamos a analizar desde la política pero también desde el punto de vista policial existe una unidad especializada en negociaciones y este es su jefe Juan Alcolea

Voz 20 23:27 no hay ningún quid de la cuestión que te diga no hay ninguna ya hablé que te diga o ninguna pista que te diga esto va a salir bien porque ahora se está dando esta circunstancia no

Voz 1915 23:37 cada caso es único y particular pues ya sabes pero va a haber tiempo para la cultura con Javier Torres hasta las diez de la noche

Voz 1715 23:43 en la tertulia Fernando Vallespín Eduardo Madina hay Gonzalo Velasco está son para él las claves del día

Voz 0846 23:48 permítame una reflexión inicial la política tiene mucho de representación en el sentido teatral del término como individuos y Ciudadanos tenemos ideas pero también inclinaciones inconscientes intuiciones que no hacemos explícitas ponernos genera dudas o por qué no estamos convencidos el espectáculo de la política en el mejor

Voz 2 24:04 los sentidos sirve para que representar en escena

Voz 0846 24:06 Orio mediático esas ideas podamos identificarnos con ellas y darnos cuenta de que las compartimos con muchos de nuestros semejantes por eso a Vox le importa poco quién gobierna y cómo se legisla en Andalucía lo único que pretende subir al estrado representar su función poner en circulación sus conceptos y someter a dudas las conquistas alcanzadas en hora de una sociedad más igualitaria justa por eso la responsabilidad el resto de partidos políticos es bloquear esa escenificación de discurso de Vox el PPC Casado ha ocho

Voz 2 24:32 todo lo contrario está sirviendo de pregonero ciudad

Voz 0846 24:34 no se limita a retirar sigiloso el telón alegando tan sólo que no les gusta que los de Abascal San tampoco proeuropeos como otras una catástrofe natural la regeneración de esta catástrofe política que están legitimando PP y Ciudadanos puede llevarnos décadas así que tengamos lo claro no son exigencias programáticas es el inicio de una precampaña nacional para conquistar el Excel varios de la política española

ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:10 Ángel Garrido y José Luis Martínez Almeida siguen sin saber si serán los candidatos del PP a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital respectivamente para las elecciones de mayo el presidente Garrido decía esta mañana que no ha hablado del tema con Casado

Voz 0177 25:22 no estas cosas no no hablamos previo con con el presidente ha hablado muchas cosas con Pablo además es mi presidente y por lo tanto yo le tengo respeto como presidente pero es que además una persona que es desde hace muchos años y hablamos muy frecuentemente de muchas cosas que agradezco que hable mi gestión yo siempre he tratado de de poner encima de la mesa mi trabajo después la legible corresponde al presidente lógicamente tiene que

Voz 1915 25:41 a Garrido en Telemadrid y en la SER Almeida aseguraba esta mañana que no sea todavía por descartado

Voz 4 25:47 que no haya recibido llamadas no quiere decir que esté descartado ni que no está descartado yo creo que desde la dirección nacional se valora el trabajo el grupo municipal y eso lo más importante pensar en el trabajo que hemos hecho y pensar en el día a día en estos momentos

Voz 1915 26:00 mira no se da por descartado pero en Génova lo que no descartan es elegir a candidatos independientes para Madrid y Valencia las dos plazas donde está por conocerse el nombre de los elegidos el secretario general del partido Teodoro García

Voz 0040 26:12 los candidatos a los que usted ha hecho referencia al se conocerán durante los próximos días al igual que en Barcelona pues podríamos contar también con personas que puedan aportar lo mejor X a partido

Voz 1915 26:23 sin candidato también en el PSOE para el Ayuntamiento de Madrid la dirección del partido ha justificado hoy esa decisión esa tardanza como una estrategia electoral ya les contamos aquí en la SER que los socialistas no tienen todavía una apuesta que haga ticket electoral con Ángel Gabilondo las primarias serán el próximo quince de febrero el secretario de Organización José Luis Ábalos dice que no sé hasta entonces cuando de un nombre este es un partido

Voz 0739 26:43 gobierno los partidos que gobiernan siempre se reservan candidaturas de este tipo con una plaza estratégica de Madrid en el tiempo correspondiente no necesitábamos el tiempo que otras candidaturas pueden establecer el normal cuando un partido gobierna que sea el que más tarde con la candidatura de todas formas le digo que en febrero

Voz 1915 27:03 abriremos el proceso para Madrid enseguida vamos con el resto de asuntos de este martes ocho de enero pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 0673 28:12 yo estoy segura que

Voz 0501 28:14 los llevaron ellos para presionar

Voz 21 28:17 no aquí no fuéramos porque eran okupas llegamos tipo violento

Voz 0919 28:21 me he tenido que leer de la vivienda porque tuvo una enfermedad

Voz 1915 28:25 el usuario que entonces era consejero de Economía lo ha negado hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 25 28:30 en el año dos mil trece cuando se hizo esa operación era absolutamente necesario hacerla para poder

Voz 2 28:35 mira qué hacemos con las familias que quedaron en la calle a mí

Voz 25 28:38 por ejemplo en los tiros que saber que familias han quedado la calle eso es aún absolutamente las familias y la Caixa absolutamente mentira

Voz 1915 28:45 las asociaciones de padres y madres y los sindicatos cuestionan el nuevo decreto de convivencia de los centros escolares que prepara la Comunidad de Madrid el borrador de esta no la norma plantea que se pueda sancionar los alumnos y los profesores y trabajadores de los centros escolares que conociendo un caso de acoso una agresión no lo denuncien familias y sindicatos creen que es necesario incrementar los controles y las medidas para evitar que sigan aumentando los casos de acoso escolar pero no a costa dicen discrimine a criminalizar alumnos trabajadores Camilo Gene de la FAPA Giner de los Ríos e Isabel Galí

Voz 26 29:14 Comisiones Obreras y nosotros tenemos que formar al alumnado de una forma positiva en sus emociones y volvemos a una

Voz 27 29:22 la postura en la que la han ganado

Voz 20 29:25 se produce pretende también incidir en la idea de que no finalizar al alumnado que no den que uno no tenga unas determinadas actuaciones en una dirección

Voz 1915 29:38 llegamos a las ocho y media con once grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

buenas tardes mucha actividad estas horas en baloncesto y fútbol si tenemos Euroliga baloncesto y luego va a comenzar la Copa del Rey de fútbol octavos de final está la tarde interés para no ocurrirse vamos a empezar con el baloncesto porque está jugando Baskonia en Grecia en la cancha del Olimpia los vitorianos buscan una victoria que están en la zona baja de la clasificación como hasta el partido Gabi Fernández hola

Voz 9 30:30 hola Gallego buenas tardes está jugando realmente bien hasta ahora aquí lo que está sólo con ocho jugadores está una de las canchas más complicadas de Europa está mandando ante el Olympiacos con exhibición de balsa Poitier el pívot francés que lleva once puntos pero sobre todo igualando la pelea intensidad física que proponen los griegos

Voz 30 30:49 Tanto muchos puntos en transición una victoria que tendría mucho mérito pero sí cree que confirmar ahora mismo cuatro minutos diez segundos para llegar al descanso Olympiacos de Atenas XXXVI Quirós veto Baskonia

Voz 0919 31:00 XXXVIII luego a las nueve y media se juega en esta Euroliga un duelo entre dos equipos de nuestra Liga Herbalife Gran Canaria Real Madrid ya esa misma hora nueve y media comienzan los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol con el partido de ida de la eliminatoria entre el Sporting de Gijón y el Valencia un día emotivo para Marcelino el técnico del Valencia que visita a la que fue su casa con su equipo el Valencia en una situación peliaguda ojito a esta eliminatoria de Copa entre el Sporting y el Valencia mañana y pasado el resto de partidos hay partidos interesantes como por ejemplo que se juega mañana en el Bernabéu Real Madrid Leganés el año pasado en Leganés eliminó de la Copa del Rey al Real Madrid de Zinedine Zidane ahora al Real Madrid lo entrena Santiago Solari que bueno está en una situación difícil el equipo a diez puntos de el líder del Barça en Liga la rueda de prensa para Solari son difíciles porque los periodistas van hacer preguntas difíciles punzantes como tiene que ser pero claro si te preguntan qué es lo que más te gusta lo que menos te gusta de ser entrenador del Real Madrid y terminas hablando de lo bonitos que son los jardines de Valdebebas hombre es darle la vuelta a la tortilla mucho no

Voz 29 32:20 dentro de todo este tramo

Voz 31 32:22 el río arriba abajo que es lo más te gusta es técnico del Madrid lo que menos

Voz 29 32:27 bueno hasta ese trabajo maravilloso de todas maneras trabajar el Madrid maravilloso en cualquier sitio me han tocado distintas funciones a lo largo de todos estos años es siempre un un honor y un privilegio trabajar en el en el club de sus amores pues imagínate que cualquier fusión lo hacen lo veo la misma dedicación y en todo no entró siempre México los jardinero que hay aquí en la Ciudad Deportiva en cómo están los alrededores no sé si ustedes los no ven cuando entras no pero eso cada vez que entro aquí la sido miro como tiro como tiene Paul Burque los los campos y los setos y plantas y las flores Si es es emocionante porque le pone la misma dedicación que los jugadores se ponen al a los partidos no se toda la plaza

Voz 0919 33:18 estas la Flórez bueno es que dan ganas de ponerle a Vivaldi la Vivaldi por favor

Voz 29 33:23 pues es siempre México el jardinero que hay aquí en la Ciudad Deportiva en cómo están los alrededores no sé si ustedes los la primavera no ven cuando entra no pero él cada vez que entro aquí la deportiva miro cómo como tiene polvo Burque los los campos y los setos y las plantas y las flores

Voz 32 33:41 ante tales tiene la misma planta una flor insectos la primavera bueno no jardines de Babilonia al lado de lo de Valdebebas no que no hay nada no es nada dan ganas de ir a Valdebebas a ver los entrenamientos del Real Madrid aunque sólo sea por ver las plantas las flores y los

Voz 0919 33:57 las que como tampoco te dejan pasar a Valdebebas pues tampoco lo ves qué lastima bueno seguida vamos con todo esto pero antes como siempre vuestros mensajes de Whats

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale mi opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0919 34:37 pero si un motro Adolfo venga de vuestro mensaje

Voz 30 34:41 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale mi opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 11 34:56 hola a todas mida a Gallego lloviera al haber datan gran que es esas de Valdano de que le el fútbol esbozado de ánimo e como hace el tema el Barça mira cómo gana gana gana y gana gana el estado de ánimo

Voz 2 35:12 Marzo de juego poquito

Voz 11 35:15 después el Madrid Aragón pierde pierde pierde pierde PSOE doblegó ninguno como es natural inmensa pena mucho por eso te llamo porque me apena mucho o sea una cosa muy muy dolorosa beber sabe pues no otra cosa a a un calle que yo que si me gusta el el grupo que saca este año

Voz 0673 35:37 del prueba ya que lo conozco de radio otros

Voz 11 35:39 hace ya tiempo sabes si me gusta me gusta

el Guaza de Hora veinticinco PES seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:53 en qué te parece Maite diciendo que vamos con retraso

Voz 34 35:56 qué tal las cuestas ante en Radio tres

Voz 0919 35:59 Vigo fue el grupo que pusimos ayer Paul sobre este tema nos vamos a El Molinón partidazo ida de octavos de final de la Copa del Rey Sporting de Gijón Valencia todas las miradas puestas muchas de ellas en Marcelino ambiente alineaciones David González buenas tardes

Voz 0480 36:30 hola Gallego muy buenas está bien el césped del Molinón que les gustará saberlo a Solari el único estadio de segunda donde todavía se puede ver Copa del Rey Se la juega aquí quién su casa Marcelino García Toral ya tenemos alineaciones en el Valencia sólo repiten tres futbolistas de la última jornada de Liga parejo de acá vivas e es más el titular el coreano Kang Geely el Sporting los cambio directamente a todos a los once Se estrena Alvar en El Molinón y en la Copa del Rey y de momento poco ambiente a ver cómo responde la afición al mal momento de los dos equipos la hora el frío y el hecho de que los socios tengan que pasar por taquilla a partir de las nueve y media arranca los octavos de la Copa del Rey con este barrio ante el Sporting

Voz 0919 37:07 todavía queda un poquito de tiempo para que la gente se acerque al estreno del bar en la Copa Nos faltaba

Voz 0919 39:04 hombre supone que mañana Izco lo vimos ante el Leganés Real Madrid y Leganés ida de los octavos de final mañana nueve y media en el estadio Santiago Bernabéu el primer partido después de la famosa reunión en la que los jugadores del Real Madrid se van a decir las cosas a la cara pues que sea incluso el primer partido de Brahim el no el fichaje del Real Madrid porque esta mañana la Solari no ha dejado claro Si va a tener Le a disposición para la convocatoria o no se sabe algo Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego si lo hemos contado aquí en la Cadena SER en el voto de las cinco de la tarde en ya los papeles y puede jugar el partido lo normal es que Solari pueda estar un ratito jugará de inicio pero chaval quiere estar ahí diecinueve añitos y seguro que tendrá nombres si mañana pone de de titular a Brahim Gali de suplente a Isco ahora que ya está curado de espanto se quedó por ahí no va no se va el corazón se entiende iguala Izco porque sabe lo que hay Isabel cuál es su presente al menos en el Real Madrid no estarán ni Baraini Courtois lesionados Kroos Llorente Bale Mariano Javi Sánchez y Asensio que son muchos lesionados y en principio como tú decías Isco Casemiro Ceballos Benzema quizá de inicio porque no tiene otro delantero Vinicius según parte Brahim quien lo que dijo la sala de prensa Solari más o menos lo de siempre un discurso bastante estéril hoy sí muy florido vació de contenido salvo en lo que tiene razón porque se equivocó al árbitro y perjudicó al Real Madrid había sido podría ser uno uno y era otro partido IRI bueno ha matizado incluso que dijo Luka Modric que estuvo para mí imperial yo lo pondría en bucle dijo la verdad que al equipo le falta unión que le falta concentración que le falta gol pero aún así

Voz 29 40:46 Solari lo ha matizado yo escucho otras cosas de lo que dijo Luca Luca es un jugador muy elegante tanto dentro como fuera del campo por eso es el Balón de Oro disculpe le ha a Luca la el exabrupto entienda que ese nuestro primer idioma también con respecto a la palabra que tu dices te dijo Luca con respecto a a que tenemos que ser más certeros Caracol estamos de acuerdo y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores sobre todo temprano los partidos estamos

Voz 0919 41:17 pues tampoco habló de Gareth Bale al que cazaron yéndose antes de tiempo pues un feo detalle que pasan pasan por alto ha dicho que eso lo arreglan en la intimidad ya veremos cómo lo arreglan bien el Leganés de Pellegrino novedades para mañana Paco Hernández hola hola Gallego qué tal muy buenas pues a confía

Voz 0699 41:33 nada Pellegrino que habrá rotaciones minutos para los menos habituales ha dicho entre ellos José arranque que puede tener bastantes minutos mañana aunque si va a jugar de titular Cuéllar porque si no puede jugar por la cláusula del miedo al igual que Oscar Rodríguez Rowland Santos y Raúl García van a ser baja por lesión y sobre lo Art también ha querido opinar el técnico del Leganés y la polémica arbitral

Voz 36 41:53 jugadas polémicas y errores ha habido todo partir a mí como entrenador del Leganés y me gustaría que se trate en la misma sesión en adecuar el Barcelona de Tito parece que ahora fuera una noticia una una discusión no una una situación de interpretación no

Voz 0919 42:08 Easy no entienden los presidentes de esos equipos no se aplica el bar pues que llamen por teléfono al presidente de la Federación Rubiales que lo mismo que le cogió el teléfono Florentino dio explicaciones pues será puede dar a cualquiera mañana Girona Atlético de Madrid en el Atlético en Madrid más que de la Copa de la Liga Se habla de la renovaciones qué pasa con Oblak qué pasa con las subidas de sueldo para unos y para otros no para Simeone que Pedro Fullana bueno está muy buenas

Voz 21 42:32 que tiene lista hay una cola larga eh Gil Marín sobre la mesa allí en la puerta esperando para renovar el próximo va a ser el técnico dio Pablo Simón estas hermana Natalia Simeone en Madrid cuando se marche de aquí lo hará ya con la renovación en el bolsillo al habla en los próximos días las dos partes quieren seguir juntas se espera por tanto que sea una negociación rápida el lado Black es algo más lenta porque hay que acordar el aumento de cláusula

Voz 2 42:54 aumento de sueldo que es lo que quiere sobre todo el portero del Atlético de Madrid de momento Simeone dice que el club sigue trabajando en ello siempre

Voz 0501 43:02 mimo para todo lo que sí le puedo comentar que uno está trabajando con secuencia de obviamente mejorar y resolver todas las situaciones les importa cuánto al mercado igualmente forma que el club buque en todos los sentido opuesto para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club vamos a estar inquietos

Voz 0919 43:22 la partido Renovación renovación millón de euros a millón de euros en lo deportivo pues no se fía de Girona

Voz 21 43:29 hala todos los disponibles de la primera plantilla así va a sólo un jugador del filial que es el central Montero Fielding

Voz 0919 43:35 ahora cómo va a recibir mañana al Atlético Raúl MUSAC

Voz 20 43:38 bueno pues Eusebio dice que no tiró la Copa pero reserva Stuani Burón Juan Pedro corro para el partido del sábado contra el Alavés y mete a seis del filial analista algunos conocidos como Valerie otros por ver cómo el coreano el delantero Pachón que actúan habitualmente en Segunda B el 11S La una mezcla de jugadores de la unidad ve con aportación del filial y de algunos titulares indiscutibles puesto que la plantilla es tan corta que no da para reservar a elementos como Portu Granell o Dubai los socios pagan quedan casi cinco mil entradas por vender los que vais al partido lo que es seguro es que no van a respirar humo porque será el primer encuentro en el que no se va a permitir fumar en Montilivi

Voz 0919 44:14 van a tener que vigilar mucho me parece a mí Villarreal Español novedades de los dos equipos en el Villarreal Xavi Isidro Iborra está para jugar buenas tardes hola

Voz 37 44:23 ahora gallego muy buenas bueno pues está en la convocatoria pero la convocatorias de diecinueve y el propio Luis García Plaza aliento que en principio cuenta con él siempre y cuando todo el papeleo esté toda la documentación de correcta hasta mañana no saldremos de dudas pero sí parece que va a estar en ese partido no van a estar Bruno mide Morlanes vencido no iba a haber muchísimas rotaciones porque la prioridad es la Liga hay más después de que ayer el Athletic Club de Bilbao ganaba y el Villarreal caída al descenso hacia Segunda División por tanto va a haber muchos cambios hombres habituales se van a quedar fuera ingente como bolera Triguero roba Andrés Fernández el ayuno o vaca podría jugar Luisfe García reconocía esta mañana que no tiró la Copa pero evidentemente va a haber muchos cambios

Voz 38 45:00 bien el Espanyol de Rubi novedades Raúl González qué tal Gallego con la baja confirmada de Sergio García que estará fuera entre dos y tres semanas por una lesión en los sitios del muslo izquierdo Regresa Esteban Granero a la convocatoria de diecinueve donde destaca la ausencia de Javi López por motivos técnicos y de Mario Hermoso todavía sin el alta médica Álex López sin apenas protagonismo durante la temporada ha entrado en la convocatoria es espera que Ruby haga bastantes rotaciones de los habituales sólo David López Granero y Leo Baptistao apuntan al once

Voz 0919 45:26 otro de los partidos de mañana es el Getafe Valladolid supongo que en el Getafe estarán pendientes de Si mañana del bar funciona mejor

Voz 0019 45:35 que funcionó ante el Barça en Liga José Antonio Duro buenas tardes hola Gallego gran muy buenas y el Getafe intentando olvidarse lo que le volvió a pasar el fin de semana con el y lo hace justo en la eliminatoria en la que el vídeo arbitraje llega a la Copa aseguró que con oportunidades para los fichajes

Voz 0919 45:47 son Flamini Samu Saiz civil lo que sucede con Guardiola

Voz 0019 45:50 Iván Alejo que mañana se tiene que ver si Bordalás cuenta o no con ellos el técnico esta mañana con filosofía atrás

Voz 39 45:57 bueno intento estar tranquilo porque ya no podemos hacer nada desafortunadamente hemos salido perjudicados me estoy convencido que los árbitros tienen buena voluntad de intenta que no ocurra esto