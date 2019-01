Hora 25 (08/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:19 este martes se ha reanudado el juicio por la salida a Bolsa de Bankia con el interrogatorio a Rodrigo Rato ex presidente de la entidad y ahora en prisión por otro caso el de las tarjetas black ásperas cortantes y altiva San sido sus respuestas al interrogatorio de la foto

Voz 4 00:32 a lo recuerdo que compartí la necesidad de hacer provisiones según un informe de AFI de un informe de Pricewaterhouse bogar uno que que habremos visto el informe Pricewaterhouse no le puedo decir esto estamos yendo informes todo entenderlo

Voz 0194 00:45 vamos a dedicarnos a este tema en los próximos minutos resumir hemos bloqueado de si la comparecencia de Rato con la ayuda de nuestro compañero Miguel Ángel Campos después de repasar otras noticias de este martes en el que el PP Bosch se han reunido para empezar a negociar sobre la futura investidura en Andalucía lo han hecho los secretarios generales de los dos partidos Esther Bazán buenas noches no

Voz 1454 01:04 es vox ha llevado a la reunión un documento de diecinueve puntos en el que pide entre otras cosas derogar la ley contra la violencia machista la creación de una Consejería de Familia y natalidad la derogación de la Ley de Memoria Histórica la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes en situación irregular una ley de protección de la cultura popular y las tradiciones en el PP fuentes de la dirección dicen que el documento es inaceptable la secretaria del partido en Andalucía lamenta que Vox esté bloqueando el camino en esta comunidad llevando la alegría dice al PSOE el secretario de Organización socialista y ministro José Luis Ábalos acaba de hablar en Toledo del documento de Vox dice que hay propósitos tremendos que afectan a la igualdad recogida en la Constitución y cree que el PP tiene que entender que no se puede gobernar a cualquier precio

Voz 6 01:42 el tema no fuera serio de parecería surrealista más propio del realismo mágico que de la realidad que se merece este país creo que revela más allá de los propósitos políticos que yo insisto están fuera de los valores constitucionales que no se mostró tolerado en los españoles e me parece que además registran un grave desconocimiento de la

Voz 1454 02:09 a partir de las diez en la crónica desastre profundizó haremos en la situación política en Andalucía recogeremos las

Voz 0194 02:14 corazones al documento recordaremos también las

Voz 1454 02:17 Francia del Supremo que ha zanjado hoy cualquier interpretación sobre violencia aunque sea mutua en el seno de una pareja o expareja cualquier agresión del hombre a la mujer es violencia machista la familia Franco tiene diez días

Voz 0194 02:27 para presentar las últimas alegaciones al procedimiento de ex

Voz 1454 02:30 el Gobierno ha remitido esta tarde en la notificación y nosotros hemos hablado con el abogado ha hecho Adela Molina en sus últimas alegaciones el abogado de los Franco confirma a la SER que piensa incluir el informe de la Delegación del Gobierno que desaconseja la inhumación del dictador en La Almudena por cuestiones de seguridad Mis Felipe Utrera Molina

Voz 7 02:44 si se siguiese hemos el razonamiento

Voz 8 02:47 todos los accionamiento que arte ese informe no se nota un poco que que no se podría autorizar un partido Domingo en el Bernabéu o la marcha yo veía

Voz 9 02:58 el letrado considera que el Gobierno ha sido prepotente en este asunto

Voz 1454 03:01 hoy ha tratado de humillar a la familia sostiene que los nietos sólo están defendiendo sus derechos

Voz 0555 03:05 para las familias no es un tema político para no

Voz 8 03:07 la familia de respeto a los derechos humanos nada más la familia no está haciendo política el Gobierno sí

Voz 1454 03:14 el abogado insiste en que recurrirá al Supremo la exhumación de Franco si el Consejo de Ministros la autorizó el aeropuerto de Gil

Voz 0194 03:19 robó afectado por un tres vuelos de salida en estado suspendida

Voz 1454 03:21 los esta tarde durante una hora después de que se detectara a uno de estos aparatos el que estuvo cerrado durante día y medio debido al avistamiento de dos drones ciento cuarenta mil pasajeros se vieron afectados entonces fue el pasado veinte de diciembre

Voz 0194 03:32 hay una propuesta más para esta próxima hora la cara B de Sara evitó

Voz 1454 03:35 tres anoche hablamos de negociación política como la del PP ocho policial o laboral

Voz 3 05:39 hora veinticinco

Voz 0194 05:45 nueve y cinco minutos ocho y cinco en Canarias la Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que entre en su fase más efervescente con la declaración de los acusados en esta macro estafó un total de treinta y cuatro exdirectivos de la entidad encabezados por Rodrigo Rato que es el primero en prestar declaración ante el tribunal el otrora todopoderoso eso vicepresidente del Gobierno de Aznar abandonado por unas horas la prisión de Soto del Real donde cumple condena por las tarjetas black para defender ante el tribunal su versión de esta operación bursátil ruinosa para miles de pequeños inversores vamos a escuchar los argumentos de Rato vamos a comentar los en nuestra tertulia a la que hoy se suman Gonzalo Velasco en buenas noches buenas noches y buena año igualmente buenas noches del año y Fernando Vallespín buenas noches y feliz año buenas noches venga Pedro Blanco que ya saben que eres la mesa de producción está pendiente de la última hora de sus mensajes sin duda es una de las imágenes del día Rodrigo Rato de nuevo sentado en el banquillo de los acusados por esta macro está sea que culminó una mañana de junio de dos mil once el día en el que Bankia comenzó a cotizar en Bolsa lo recuerdan

Voz 1832 06:50 en este acto en sí mismo creo que todos mis compañeros de Bankia coinciden conmigo es ya en sí mismo tuvo un gran éxito de hemos conseguido además estar en el mercado en medio de una auténtica tormenta financiera que ha impuesto las condiciones financieras más duras de la última década la tormenta perfecta

Voz 14 07:14 las primeras horas de cotización han sido difíciles para

Voz 0555 07:17 las acciones han llegado a caer en algún momento

Voz 14 07:19 más de un seis por ciento pero algo al pavo relleno

Voz 15 07:22 no estamos reclamando dos protestando Cerrato

Voz 0555 07:24 que uno de Nozar

Voz 15 07:26 los VAO ha llevado el dinero que han querido ya ahora raíz que no saben nada de tiene el

Voz 1832 07:31 desde entonces ni el Banco de España ni la CNMV han variado su posición sobre la veracidad de los estados contables ni sobre la rectitud de las cuentas ofrecidas a los inversores en la salida a Bolsa

Voz 16 07:49 pero usted sabe

Voz 1832 07:50 cuánto han perdido los activistas privados de la banca española han pedido cien mil millones de euros en valoración de sus acciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos un saqueo no eso es el mercado

Voz 1667 08:07 hace un año ya de esta frase con la que Rato intentaba sacudirse en el Congreso cualquier responsabilidad en el hundimiento de las cajas hoy se ha sentado en el banquillo como principal responsable de un espectacular quebranto que es como ha definido la Fiscalía Anticorrupción

Voz 9 08:22 a la salida a Bolsa de Bankia Pablo Morán buenas noches buenas noches Angels

Voz 0194 08:26 recordemos para empezar qué responsabilidad atribuyen a Rodrigo Rato en este caso

Voz 1667 08:29 el fiscal de acusa a él y a otros tres ex administradores de la entidad también procesados de falsear la información con la que Bankia salió a Bolsa con este machacón reclamo dirigido a los pequeños inversores

Voz 4 08:39 a te banquero a partir de mil euros participa en la oferta pública de Bankia uno según la

Voz 1667 08:44 Scully a la cúpula de Bankia permitió la salida a Bolsa a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo información incompleta e impera una información que ocultaba la situación crítica de la entidad formada por la antigua Caja Madrid Bancaja y otras cinco cajas de ahorros el fiscal acusa a Rato de aprovechar su prestigio personal para transmitir un falso mensaje de solvencia hay buenas perspectivas de la entidad que terminó atrapando a miles de pequeños inversores pide para él una condena de cinco años de cárcel por estafas sin descartar incluir un presunto delito de falsedad contable igual

Voz 0194 09:15 fue el balance que ofreció Rato y compañía a los inversores y cuál era el estado real de las cuentas de Bankia

Voz 1667 09:21 hay una diferencia sustancial las cuentas oficiales de Bankia ofrecían un superávit de trescientos millones de euros antes de su salida a Bolsa el balance real reflejaba un agujero de tres mil millones de euros según la reformulación contable de los nuevos gestores las acusaciones particulares creen que este engaño eh fue con participación de más dirigentes de la entidad y eleva el número de procesados hasta los treinta y cuatro incluido Rato claro junto a Bankia y la auditoria Deloitte como P

Voz 18 09:48 son los jurídica se ha reintegrado el dinero los inversores afectados los nuevos gestores de Bankia

Voz 1667 09:51 Segura han aseguraban a finales de noviembre que habían devuelto mil novecientos millones de euros a más de doscientos veinticinco mil inversores minoristas que con

Voz 1143 10:00 perdona acciones afirma la entidad que

Voz 1667 10:02 las cerca de once mil personas físicas o jurídicas personadas en esta causa sólo quedan ciento sesenta y ocho por recuperar la inversión las acusaciones particulares como Adicae no están de acuerdo elevan su petición de condena hasta los doce

Voz 0194 10:16 bueno pues hoy ha comenzado la fase de los interrogatorios a los acusados con Rodrigo Rato en la Audiencia Nacional ha estado Miguel Ángel Campos buenas noches buenas noches aquí lo primero Campos

Voz 1143 10:24 título que ha mantenido Rodrigo Rato

Voz 0194 10:27 la soberbia la altanería de la que ha hecho gala durante el interrogatorio de la Fiscalía muy alejada de lo que suele ser habitual en los acusados que se sientan en un banquillo no

Voz 1552 10:35 actitud absolutamente contraria a la que viene siendo habitual ante un tribunal Rodrigo Rato ha mantenido una postura altiva tal vez favorecida por la propia presidenta del tribunal que ha interrumpido la fiscal Carmen la una en varias ocasiones la reprendido por sus apostillas casi durante la totalidad de las más de cuatro horas de interrogatorio de hoy Rato se ha mostrado soberbio recordaba más al vicepresidente de Aznar autor del milagro económico español que aún condenado por las Black que se enfrenta a otra posible condena de cinco años y que está querían al juicio desde Soto del Real en un furgón de la Guardia Civil con este tono discutía la fiscal el contenido de las apreciaciones del Banco de España sobre la fusión de las siete cajas que conformarían Bankia

Voz 1832 11:13 no perdone señora fiscal no no eso no lo he dicho eso lo dice usted yo lo que le digo es que la come lo que me comunica oficialmente al Banco de España que es que su opinión es que él no sólo Cajamadrid sino las otras seis cajas son perfectamente viables

Voz 19 11:29 el razonablemente viables me parece que digo bueno

Voz 1832 11:32 si me quedo me quedo con razonablemente bien

Voz 1552 11:34 ya habéis oído ese enfrentamiento final a cuenta de los adjetivos empleados por el regulador se veía Rato minutos más tarde rebuscar entre

Voz 1143 11:41 sus escritos mientras respondía sobre otras cuestiones

Voz 1552 11:43 cuando de repente regresaba ese discusión que acabamos de César para exponer cuál era la expresión exacta que había utilizado el Banco de España atención porque se aprecia en el sonido la sensación de triunfo en la pausa y el retintín con que pronuncia sus palabras al final

Voz 1832 12:02 y en ese sentido encontraron la frase no es razonablemente señor fiscales fundamentalmente sólidas que es un poquito mejor que razonablemente

Voz 18 12:11 un poquito mejor ejerciendo Clemente sólidas

Voz 1552 12:14 practicaba la fiscal al tiempo que una sonrisa de Victoria Se dibujaban

Voz 1143 12:17 el rostro el enfrentamiento con la fiscal y las interrupciones

Voz 1552 12:19 a Rato han sido constantes aquí niega que conocieran de forma detallada la situación de las cajas a pesar de la documentación que obra en la causa a preguntas

Voz 19 12:27 Preta ustedes y la respuesta también no no no hicieron un análisis individualizado no en la petición que realizaron al Banco de España para la conformación del SIP no es analizado en los informes que les elevan a la comisión ejecutiva suyo era fiscal destruyó

Voz 1832 12:40 he contestado a la pregunta es muy concreta la Constitución es muy concreta no no

Voz 18 12:45 eh Costa en el procedimiento la documentación días y más de cuatro horas y esto no ha hecho más que empezar

Voz 0194 12:50 han hecho más que empezar y Rato no ha cambiado de estrategia también ante el Tribunal ha intentado extender la responsabilidad de la estafa al Banco de España al Gobierno de Zapatero

Voz 1552 12:58 ha sido su línea de defensa fundamental Rodrigo Rato ha eludido toda responsabilidad se ha presentado como una especie de mandado casi como un mero amanuense que se dedicaba a seguir las órdenes del Banco de España del FROB y del Gobierno el vicepresidente económico de Aznar y a ellos al Banco de España el fobia al Gobierno es achacado todos los

Voz 1143 13:17 les teníamos la intención de Cuba

Voz 1832 13:19 pulir pero no teníamos la intención de hacer una operación mucho más grande no el Banco de España y entiendo que el FROB deciden que es bueno que hagamos una operación más grande nosotros la ejecutarlos profesionalmente

Voz 1552 13:34 se vio arrastrado llevar a cabo una operación que no defendía la fiscal ha insistido por que él presidía el consejo de administración ya al final las decisiones correspondían ese consejo pero rato siempre achacaba la responsabilidad a otros fundamentalmente al Banco de España que le tenía sometido a una vigilancia permanente

Voz 1832 13:49 nuestras tripas las conocía el Banco de España perfectamente tiene a quince personas fijas ahí y las de Bancaja igual que las de todas las cajas fue el Banco de España al que nos eligió para que formamos un determinado si un determinado tamaño el FROB

Voz 1552 14:03 ya ante cualquier situación acusatoria FROB Banco de España

Voz 0194 14:07 hasta desviado el balón todo el rato tampoco asumido responsabilidad en la fusión del antiguo Caja Madrid con Bancaja que al final terminó arrastrando las dos entidades cuesta creer que Rato se comportara sí pero asegura que él también en esto seguía instrucciones

Voz 1552 14:20 ha asumido ya cuenta de esta situación de nuevos enfrentado a la fiscal porque Rato ha llegado a negar o a manipular la existencia de informes que apuntaban directamente se lo ha recordado al final Carmen

Voz 4 14:31 bueno se hace así lo sabe cualquiera vacación que además estaba tutelada por el FROB al Ministerio de con estamos hablando de esta cuestión en concreto que está cuestionan concretó pero es que esto igual no la quiero decir que es que está todo hablado como

Voz 19 14:42 dación relativo esta solicitud en el expediente

Voz 4 14:44 me remito a las actuaciones pues aquí cuando España aquí también nos dijo una cosa que no estaba que no quería decir no va a las cartas le dijo una cosa que no quería decirnos ya no dijo una cosa que no le

Voz 19 14:53 que me perdone en las cartas lo que decía es lo que hemos podido ver lo que se ha podido leer no lo que usted ha interpretado perdona que les diga

Voz 1552 15:00 los dos muy preparados tanto la fiscal como Rodrigo Rato

Voz 0194 15:04 lo que no ha sabido explicar que despreciaron esos informes que cuestionaban la salida a Bolsa de Bankia

Voz 1552 15:08 es una de las claves del caso porqué no fueron informados los futuros accionistas sobre el estado real de la entidad en el folleto de salida a Bolsa cuando existía un informe de Price Waterhouse en de ex auditora que alertaba sobre el deterioro de sus activos en más de once mil millones que acertó en su análisis Rato ha dicho que ni siquiera recuerda así comunicó el contener el contundente contenido de este informe al resto del Consejo de Ministros de Bankia

Voz 19 15:31 tiene correcto la pregunta que nos vamos a reiterar lo que ya venimos diciendo sino que la pregunta es muy concreta usted compartió la información de este deterioro o no lo recuerdo algún miembro del consejo de ambientes no les Burgos

Voz 1832 15:42 lo que compartí la necesidad de hacer provisiones según un informe de AFI de un informe de Price Waterhouse hizo uno que que habremos visto el informe Pricewaterhouse no le puedo decir esto estábamos en una informes todo el tiempo

Voz 1552 15:54 bueno no existió mención alguna sobre la situación real de la entidad y tampoco sobre este informe fue en ese folleto para la salida a Bolsa de la entidad precisamente por estoy por la ocultación de la verdad por el posible engaño a los inversores se sienta Rato y al resto de acusados en el banquillo

Voz 0194 16:06 tampoco emitido Camps ninguna responsabilidad en el maquillaje de una partida dedicada ajustes laborales de la caja

Voz 1552 16:12 también es relevante esta situación porque tal y como ha explicado la fiscal en el en el caso de de Rodrigo Rato del consejo de administración de Bankia lo que hicieron fue cargara reservas los los bueno pues todas los todo el dinero más de mil trescientos sesenta millones profe qué debían gastarse que debían proveerse para pagar pues las prejubilaciones los gastos laborales como consecuencia de la reestructuración obligatoria que se producía por la fusión de esas siete cajas cuando la normativa internacional decía que pedían serían contabilizar con cargo a los resultados estuviera ha provocado que las cajas pues hubieran entrado en pérdidas y el si no hubiera sido posible pues bien aquí la fiscal Se lo ha evidenciado de esta forma ha respondido Rodrigo Rato

Voz 19 16:59 si este coste de las prejubilaciones y de la reestructuración se hubiera hecho contra resultados como exige toda la normativa nacional e internacional en concreto todas las siete cajas habrían entrado en pérdidas dado la importante dotación que se tuvo que realizar la pregunta es usted conocía esta liberación de provisiones yo no tomen esa decisión

Voz 4 17:17 de esa decisión agregó técnicamente como pero además con la con el visto bueno del propio del Banco de España señora fiscal esperamos saber dónde está la autorización del Banco de España para hacer esta operación no sé si se le pidió

Voz 0194 17:27 los es menos sí sí se reconoce finalmente

Voz 1552 17:30 porque claro ha revisado la fiscal toda la documentación no consta que haya una autorización escrita del Banco de España autorizando a que esto fuera posible como lo es según dice la fiscal ilegal no

Voz 0194 17:42 a la una una última cosa mañana continuo mañana más rato

Voz 1552 17:45 sí sí y mañana al Carmen la una eh que está siendo apasionante

Voz 0555 17:48 de las diez de la mañana sigue la fiscal

Voz 1552 17:50 después habrá tiempo para el FROB que también tiene que interrogarle hizo su abogado sólo la contestar a estas parte

Voz 0194 17:57 en todos los fragmentos que hemos puesto de su declaración se ve el rifirrafe que han mantenido constantemente la fiscales Rodrigo Rato Campos muchas gracias

Voz 0656 18:04 así vamos a sumar al análisis de este caso

Voz 0194 18:07 de las declaraciones de Rodrigo Rato una voz conocida por los oyentes de la SER que conoce a fondo los detalles de esta operación fue jefe de economía en esta casa compañero Emilio de la Peña muy buenas noches

Voz 0555 18:16 qué tal buenas tardes Emilio porque

Voz 0194 18:19 con la cúpula de Bankia con Rato a la cabeza en esta salida a bolsa incluso engañando a los inversores

Voz 0555 18:25 las razones pueden ser múltiples pero ahí indefinido de de el informe de los peritos de son dos dos inspectores del Banco de España que designó el juez instructor como peritos hicieron un informe que es digamos en instrumento digamos técnico sobre el que se basa el juez para hacerse su composición de lugar y el que se puede basar el tribunal pues en ese hay un momento en que lo en que lo describe quizás la razón señala

Voz 20 18:56 en relata eh

Voz 0555 19:00 lo dicho en un consejo de administración donde se decidió salir a Bolsa y allí Rato expuso que había tres opciones no había una que le había impuesto el Banco de España y que era irrevocable y que si no eso es lo que era el fin del mundo sino que había tres opciones ya y lo expuso una de ellas era salir a Bolsa la otra de ellas era un que entrase el FROB es decir que el banco se nacionalizar a como se había nacionalizado otras otras entidades y una tercera que entrasen inversores institucionales es decir que lo comprasen otros bancos grandes capitales y hasta en el en el propio documento Se dice que se desechan esas dos posibilidades la de que nos

Voz 0194 19:46 a la salida sólo se contempla la salida a Bolsa

Voz 0555 19:48 ese desecha las otras dos por dice dice sin especificar el qué pero se entiende claramente por un problema de gobernanza es decir

Voz 21 19:57 porque si va entrar otro no vamos a gobernar los mismos ni va a estar esto en poder de las de las cajas que eran los el núcleo propietario de los gestores de la misma cuyo cabeza era él es un problema de de de gobernanza es decisivo vienen Nos quitan a todos y esto se lo quedan entonces esas dos opciones no eran claro el Consejo ahora meditación de hombre que me quite no no no no yo porque es lo que me lo que me permite mantenerme

Voz 0555 20:25 EFE una explicación un poco pues a a cortoplacista hay poco técnica pero es la única explicación que se ven en Info

Voz 0194 20:34 ya hemos escuchado como Rato apuntaba yo lo había hecho al Gobierno de Zapatero y al Banco de España qué papel jugará en la operación

Voz 0555 20:41 el Banco de España digamos que es que hay varias fases lo que hoy estaba tratando de sacar pecho entre comillas Rato era relativo al tema de la fusión de todas esas entidades lo que se llama que era un sí que era era unificar diferentes cajas para salir de salir de su situación crítica no esta fue una estrategia digamos que implantó el Banco de España en el conjunto del del de las cajas en España además con muy poco éxito es la verdad porque no salieron funcionaba cuando unas cajas muy grandes y cogía una caja pequeña que estaba con problemas qué pasa con la casa que aquí se ha quedado con una caja muy pequeñita Girona y se quedó también con todas las cajas de Andalucía pero cuando eran dos grandes o con dos dos en situación igual pues no soluciona el problema empieza por el principio de que dos pobres no hacen un rico dos pobre siguen siendo los pobres no aún con más pobres son más pobres todas y eso fue en mi opinión es suya es valorable un error de estrategia de el Banco de España porque demostró lo funcionar pero eso es una cosa una cosa es la fusión de esas entidades que eso no es está yo entiendo que eso no es está juzgando en absoluto eso es un error llamémosle político que no se está juzgando en absoluto en el eh es por lo que él saca pecho lo que está jugando realmente es el engaño la estafa a los inversores en la salida a Bolsa Xavier una bolsa porque les contaron una situación que no era la real y eso es lo que Rato el único momento que hemos escuchado donde ha aludido el informe de Price Waterhouse dice que no lo

Voz 0194 22:22 cuerda recuerdas y dio sí si se lo pasó al consejo de administración es decir que déjame que abra la tertulia interviene es cuando quieras pero quiero conocer también la opinión Eduardo Madina sobre lo que has escuchado el tono de lo que has escuchado que decíamos antes de empezar el programa nos tiene acostumbrados pero claro es que eso eran un juicio no

Voz 18 22:39 él estaba sentado en el banquillo de los acusados

Voz 0515 22:42 bueno yo creo que es es exactamente esa es la clave no lo hemos escuchado más veces este todo no

Voz 0194 22:46 sí lo vimos también en la comisión en el Congreso de los Diputados

Voz 0515 22:49 yo diría que viene de serie no en este señor ya desde su época de vicepresidente de Gobierno con Aznar y es verdad que en una comisión de investigación en una comisión del Congreso de los Diputados delante de diputados de otros partidos se pudo permitir licencias que no sorprenden tanto como cuando seas permite delante de una fiscal porque uno tiende a pensar que el exceso de soberbia que hay en este señor y que se de hoy en cada sílaba hablando todo el rato en mayúscula sobre todo de sí mismo a lo mejor está llegando a perder porque está llevando perdona perderla sensación uno la percepción de que se está jugando muchos años de cárcel básicamente porque sus ejercicios de tratar de eximirse asimismo de responsabilidad todo indica que van a terminar mal es verdad que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y que tendría que haber un juicio completado

Voz 0555 23:37 tendrá que haber un un una sentencia

Voz 0515 23:39 firme por parte del Tribunal dicho esto bueno en mi opinión se juzga como se ha dicho aquí un engaño masivo a los inversores dada la situación que tenía esa caja en la en el instante exacto en el que el ocultando información opta por esa salida que no debía haberse producido al mercado de valores son dicho esto afortunadamente hoy Bankia está en una situación muy distinta gracias en parte al rescate gracias en parte seguramente la gestión del equipo de Ignacio Goirigolzarri el horizonte que tienes un horizonte saneado de futura privatización para que destaca recupere mucho de lo invertido pero este señor en mi opinión va a terminar donde todos intuimos que tiene que terminar que en la cárcel

Voz 0194 24:19 Emilio dijera que una pregunta antes de continuar con ellos la CNMV podría haber paralizado la oferta pública de acciones

Voz 0555 24:26 en principio puede paralizar lo que pasa es que la CNE B V adujo en su momento parece que se ha librado que la información que sirvió en parecía buena correcto era correcta como dice el informe de los peritos los únicos que pueden conocer con esa actitud con precisión cómo estaba Bankia eran los empleados vamos los directivos los responsables de Bankia esos inevitablemente lo tenían que conocer los demás tienen pueden tener unas responsabilidades

Voz 0194 24:58 pero quién conocía lo que pasaba como estaba claro sí cómo estaban las cifras eran ellos

Voz 0656 25:05 a Fernando en casi más importante que este caso concreto no de de Rato o lo que me parece para para el ciudadano común es el saber realmente a quién tenemos que atribuirle la responsabilidad sobre que en este periodo en el que el sistema financiero español probó tocó unas pérdidas tremendas para el erario público que seguimos pagando indudablemente entre todos es decir que que al final es es absolutamente imprescindible que podamos reconstruir uno a uno todos estos todos y cada uno de estos escándalos no me refiero solamente exclusivamente al caso Rato y concretando lo ya en el caso de de Rato bueno la estrategia de defensa está está muy clara la habéis dicho todos los deja defensa es difuminar la responsabilidad precisamente por eso empezado por este tema no es decir que en el fondo pues bueno si no esto es el Banco de España el Banco de España dice no esto es Bankia entonces Bankia dice que que bueno que no que yo no he sido yo sino que es el consejo de administración que acaba toda esa decisión oiga que había muchos informes encima de la mesa así pero precisamente porque había muchos informes pues al final pues no sabía cuál era el que realmente tenían los gatos auténticos no impidieron que llegará algo y entonces claro es una sensación diríamos Se de de enormes frustración para bueno que somos somos ciudadanos preocupados no si realmente queremos exigir responsabilidades por eso por eso yo creo que es muy importante hilar muy fino no primero no sé yo creo que lo hecho de una manera muy muy muy didáctica el el ver cuáles sean las opciones que se presentaban que eso me parece que es el punto clave el punto clave porque en definitiva si esa decisión la adoptaba el Consejo por mucho que el Banco de España hubiera dicho misa esa decisión al final la acababan imponiendo siempre y cuando por supuesto no vulnerar algunos de los principios básicos que habían establecido y luego claro el Kiel de tras pudiera haber una operación

Voz 0194 27:05 son donde orquestado en juego en el fondo son los cargos de dos puestos cada uno

Voz 0656 27:09 a mí eso me parece tremendamente escandaloso

Voz 0194 27:12 no Gonzalo

Voz 1143 27:13 va va tan rápido la cosa va tan rápida la historia va tan rápida la política y sobretodo además desde que en el PP hubo un cambio de secretaría general creado como parece que rompe aunque a su vez recupera los lazos con el pasado que bueno que parece que esto es un residuo de de de un tiempo de otra era no cuando es algo bien reciente es un símbolo de todo un sistema de toda una forma de entender el poder en España no lo suelo llamarla edad de la cultura de la impunidad que se puede traducir de muchas maneras una es que los espacios de poder hay que ocupar los por el mero hecho de ocupar los no Bankia tiene una larga historia las disputas entre Gallardón Aguirre para ver a que metía quién la función de Blesa para frenar la compra de Endesa por parte de Gas Natural y La Caixa es decir de los catalanes etc etc es decir el manejo de algo que fue tan funcional para los ciudadanos como las cajas de ahorros sencillamente para amurallados los los privilegios del poder segundo de los síntomas bueno digamos la cultura de la impunidad

Voz 0194 28:07 la franja de la corrupción y el caso de las tarjetas

Voz 1143 28:10 claro que también ha por el quedase juzgado a Rato es un caso paradigmático pero en este caso es el de una idea de ocupar el espacio el poder en el que no tienes que dar ningún ninguna cuenta de lo que haces parece sorprendente como Rato está allí parecía que él no tenía absolutamente nada que responsabilidad que era una especie de automatismo que es casi una ofensa a su persona el hecho de exigirle una mínima rendición de cuentas que es el principio básico de todo el que asume una cierta responsabilidad no en todas esto adquiere un carácter tan simbólico tan paradigmático y tan llamativo un rato que bueno que resulta realmente

Voz 0555 28:46 exultante yo tengo un poco la impresión aunque no es un asunto estrictamente económicos sino de puesta en escena que la estrategia

Voz 20 28:53 tenía que aparenta rato en en

Voz 0555 28:58 en su posición displicente agresiva y soberbia aquí es diferente a la de las tarjetas black era era un acto vergonzante para una persona incluso entre sumo entre su mundo es un acto vergonzante la ira en ese caso pidió perdón en este caso yo creo que ha utilizado la estrategia del político está juzgando a un importante político de España por parte de los que les fue mal olor ha ido mal idas envenenando a la sociedad y adopta la estrategia del político y actúa como actuaría en el Congreso de los Diputados bueno sí de hecho en la comunidad

Voz 0194 29:33 el curso en actuar sirva veinte no es un error

Voz 0555 29:35 es lo único que le queda porque las pruebas vamos lo que parece esas pruebas son tan obvias y tan evidentes y tan demoledoras que es lo que le queda es arrogarse el papel de hombre de la patria que ha sufrido esto que están con

Voz 0194 29:51 hay que lo que es algo que está

Voz 0555 29:54 es lo único que pude explicar por qué qué que él es arrogante bueno pero cuando uno tiene que es arrogante pero se ve en el situación de pedir perdón lo ha pide lo que pasa es que yo creo que lo hace porque porque que no tiene como estrategia hay una última cosa Emilio ha forzado algo

Voz 0194 30:09 cambio esta estafa que ahora se juzga en la Audiencia Nacional han cambiado las cosas después de esto

Voz 0555 30:14 ah y si han cambiado desde el punto de vista de que digamos la y la supervisión de de los bancos ahora teóricamente teóricamente es más cuidadosa se cambiaron los criterios de supervisión se hizo una cosa que no parece que haya funcionado excesivamente bien qué es trasladar la responsabilidad de la supervisión al Banco Central Europeo lo cierto es que la primera cosa que pasa no al trasladarla eso es que nos enteramos

Voz 20 30:42 de Un en una noche de que el

Voz 0555 30:46 el tercer banco por nosotros con cajas aparte de cajas una entidad gigantesca como era el Banco Popular

Voz 0194 30:53 es verdad es verdad que han cambiado

Voz 0555 30:56 las cosas no sé hasta qué cierto hasta cierto punto porque los dueños los accionistas del Banco Popular se quedaron sin nada a cambio el Banco Santander se quedó con el Banco Popular además de una aportación del Estado para que pueda salir adelante no saque las cosas tampoco teóricamente se han mejorado Se ha establecido unos baremos mayores de cómo uno debe proteger las inversiones y presta una casa cuánto debe tener provisionado ese tipo de cosas teóricamente han mejorado pero lo cierto es que ha ocurrido una cosa como el Banco Popular no es una cosa bastante parecida e Irún beneficia pero como otros porque cuando hablamos de Illinois mi dinero que ha costado la sangría que costado los españoles el rescate de la banca eh no se suele contar nunca digamos la segunda parte incluso de las películas tienen éxito primera y segunda parte pues la segunda parte que es qué ha pasado con esos bancos en que con enormes cantidades de dinero sean saneado porque no sean hundido y los depositantes han seguido teniendo pues que se los han casi regalado a otras entidades por parte del Estado sin que hubiese ninguna necesidad eh la Unión Europea en la Comisión Europea está decir que había unos plazos de venta pero que todavía no han llegado vamos bien que trabajaba yo todavía aquí cuando yo les habían vendido todavía no han llegado con prácticamente regalos prácticamente a otras entidades

Voz 0194 32:24 de la Peña muchísimas gracias por compartir tu sabiduría

Voz 18 32:27 nosotros una vez más gracias y buenas noches gracias a vosotros gracias

Voz 0194 32:30 Pablo hasta mañana y ahora sí Marcos ahora la sintonía

Voz 5 32:49 también

Voz 0194 32:55 Sara es buenas noches el espíritu con el que nació esta sección la cara B era el de intentar explicar conceptos de los que hablamos constantemente en la radio pero también fuera de ella y de los que no sabemos tanto si la idea es ese

Voz 9 33:08 no hay palabras o expresiones que usamos o que usan los políticos en determinados momentos o personajes de los que hablamos por una u otra razón con los que merece la pena hacer esta paradita no dar una vuelta a la cinta de caset descubrir qué hay detrás de esa palabra o de esa persona cuál es el origen el significado porque se usa en un contexto o en otro o como sea

Voz 0194 33:27 quizá desde la cultura y ahí los españoles repetimos la expresión vuelta a la rutina que han al lado de aquí la palabra rutina hoy la palabra de vuelta real a nuestra rutina es

Voz 9 33:37 negociar esta tarde Vox presentaba sus diecinueve puntos diecinueve propuestas para la investidura del presidente de la Junta de Andalucía desde PP han dicho ya que ese texto es inaceptable que hay puntos que son un despropósito así que no sé si hablamos de una negociación de una negociación enquistada pero bueno vamos a escuchar algunas de las voces del día Teodoro García Egea Secretario General

Voz 6 33:58 y nosotros vamos a hacer todo lo posible por seguir en el centro de las negociaciones en el centro liderando las negociaciones para conseguir

Voz 9 34:07 claro eso desde el PP vale desde ciudadano Rivera decía esta mañana

Voz 22 34:10 cada uno negocia como quiere cada uno negocia como puede como quiere y con las condiciones que que pretende no nosotros hemos negociado un acuerdo de gobierno con noventa medidas

Voz 9 34:20 va también se ha hablado esta mañana de negociaciones lo ha hecho la ministra francesa de Asuntos Europeos sobre el pacto de sos

Voz 1454 34:28 cada país tiene sus particularidades y cada vez

Voz 1491 34:30 partido elige lo que cree que más le conviene pero entienda que como miembro de un partido que derrotó a la extrema derecha en las últimas presidenciales le diga que no puede haber ningún pacto compromiso con un partido de extrema derecha que defiende valores contrarios a los nuestros escuchado las declaraciones de los dirigentes de Vox queriendo dar marcha atrás en los derechos de las mujeres y es muy

Voz 0194 34:49 que ocupa bueno esto en cuanto a las negociaciones para formar gobierno en Andalucía pero hoy se hablaba de negociar en otros ámbitos también Sara

Voz 9 34:56 si hoy el presidente del Gobierno anunciaba que el viernes va a presentar los presupuestos y dices

Voz 23 35:01 la negociación de los presupuestos nosotros vamos a hacer una una propuesta para el conjunto del país nuestro nuestra aspiraciones unir a los españoles no enfrentarlos dijo significa reforzar la cohesión socializar

Voz 9 35:12 negociación además ha dicho con todos

Voz 23 35:15 todas las fuerzas parlamentarias no solamente vamos a mirar a las fuerzas en este caso independentista sino que también aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo el no depender solamente de las fuerzas parlamentarias independentistas para poder sacar a los presupuestos pero vamos a tender la mano vamos a tender la mano también a Ciudadanos íbamos a tender la mano también el Partido Popular

Voz 0194 35:32 negociar negociación en la cara B vamos con el primer acercamiento al término que dice el diccionario del verbo negocio

Voz 9 35:39 pues la negociaciones la acción de negociar negociar la acepción del diccionario que nos interesa es tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro el proceso de negociación puede ser entre dos o más partes la idea inicial es llegar a un acuerdo respecto a un asunto determinado pero claro cada parte tiene diferentes intereses chinos hemos a la etimología otra vez es muy bonita el término es latino viene de negó Tune y es la suma de dos partes NEC hijo Tune NEC sería la negación You Tune es lo relativo al ocio el tiempo de reposo de inacción de placer así que negocio sería el Antoni modelo de conciliar la ocupación el deber el asunto que sí requiere trabajo así que negociar es un trabajo duro como es temen suyo de Bruce Springsteen el corte tres de la cara B del disco Human tache de mil novecientos noventa

Voz 0194 36:42 David redobles sociólogo miembro de la Asociación de Comunicación Política David muy buenas noches y feliz año nuevo

Voz 6 36:48 igualmente muchas gracias al líder David cómo definir

Voz 0194 36:50 es una negociación política

Voz 7 36:53 bueno negociación política es como la negociación empresarial pero con algo muy distinto está jugando con el interés general con un bien común que en función de la ideología defiende un partido o de finalizó tronco sus presupuestos ideológicos por supuesto

Voz 0194 37:07 si hay que marcar líneas rojas siempre en las negociaciones

Voz 9 37:09 sí

Voz 7 37:10 bueno pues todo depende del contexto depende porque lo que en un contexto podemos entender como líneas rojas en otro contexto pueden no serlo la clave en una negociación es entender lo que los psicólogos sociales denominan el efecto ancla en efecto anclaje que es el punto más alto que alguien pone para comenzar la negociación ese efecto ancla que la teorizado mucho por ejemplo Premio Nobel de Economía Daniel Kane Man es la clave para entender los procesos de negociación

Voz 0194 37:37 para ir a una una cuestión práctica has leído los diecinueve puntos las diecinueve propuestas que Vox pone sobre la mesa para la negociación de esta tarde que ha empezado esta tarde con el Partido Popular tú de ese documento en cuanto negociación que que entiendes es un farol es el efecto ancla qué es exactamente

Voz 7 37:54 sí es es ese efecto ancla muy alto muy elevado que además consigue tres efectos que son muy interesantes desde el punto de la estrategia de una negociación política el primer efecto es desplazar el eje ideológico muy a la derecha lo que obliga al PP a Ciudadanos a transitar esa dirección a ciudadanos los saca del espectro de centro derecha que están intentando mantener

Voz 0194 38:16 un terreno muy muy a la derecha

Voz 7 38:18 que lo puede convertirle sucedáneo y al final el original de verdad de la derecha dura pasa observó que el PP sucedáneo el segundo efecto es maja marcar la agenda mediática

Voz 0194 38:27 sentamos estamos aquí en Hora veinticinco hablando de este tema

Voz 7 38:30 estoy seguro de que me llama casi todos los periódicos radios y televisiones hablaran de esto también el tercer efecto es mostrarla la autenticidad que ellos están buscando no ese relato de que son la auténtica brecha de verdad y que si no aceptan estos principios que yo expone en la mesa para negociar les pueden decir a los electores ven estas derechas son unas derechas mucho más blandas que nosotros cuando ponemos temas ideológicos de verdad la nació la inmigración el tema de la violencia de genero no lo serán por lo tanto hay que ir a unas nuevas elecciones es decir desde el punto de vista de la estrategia de negociación no es disparatado lo que está mal

Voz 0194 39:04 bueno de todas formas cuando unos sesenta negociar siempre se sienta pensando que algo va a tener que perder no que algo va a tener que ceder

Voz 7 39:12 claro pero si has empezado algún efecto ancla muy alto es imposible que pueda ceder supone cien vamos a ponerlo el numéricamente si es tiempo de ceder cuarenta ahí te quedas con sesenta personas cincuenta hice cuarenta pequeñas en diez hemos empezado es con la posición de máximos si hay cesiones esas cesiones a una siga haciendo concesiones les van a permitir haber marcado un de un terreno de juego muy diseñado por

Voz 0194 39:40 los estrategas de hoy ni el Partido Popular ni Vox nos han querido decir donde estaban reunidos y sabemos quiénes componían las dos delegaciones y sabemos que se han reunido a partir de las cuatro y media de la tarde pero poco más todos las negociaciones deberían no las sanciones políticas deberían ser siempre privadas

Voz 7 39:59 yo creo que estoy ningún componente de privado imprescindible no se pueden hacer con total transparencia porque dentro de las negociaciones privadas e hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la agenda oculta que es una parte muy importante de las negociaciones que es lo que se pacta pero que no se comunica probablemente se sabrá dentro de un año de dos es decir oye mira ahora de pactamos esto no te hago estas concesiones pero dentro de dos años prometo y lo ponemos por escrito que habrá esta esta cesión nuestra cosmovisión en este sentido cuando es inevitable que en cualquier negociación sea empresarial o política haya una agenda oculta

Voz 0194 40:35 y en las negociaciones políticas se pacta veces también cómo se va a vender a los respectivos electorados sea yo voy a decir eso déjame que yo diga esto para no quedar muy mal si lo aparte puede formar parte de la negociación

Voz 7 40:47 efectivamente negociaciones todo for todo es negociable absolutamente todo desde qué personas van a ser nombradas hasta quienes se encargan de hacer la portavocía hasta que se va a comunicar y que no se va a comunicar normalmente cuando estamos hablando de la negociación lo que se trata es de buscar puntos de encuentro no puntos de separación es el el el el el asunto crucial aquí es ver cuál es el espacio que deja dogs para que haya ese lugar de encuentro de ese lugar de entendimiento Vox lo que ancha es achicar mucho espacio entendimiento para que Ciudadanos y Partido Popular sus presuntos socios de gobierno si esto va a acabar llegando buen término tengan que transitar que virar mucho la dirección que ellos están exigiendo

Voz 18 41:29 pues David Todolí muchísimas gracias

Voz 1 41:32 a vosotros hasta luego muy buenas noches

Voz 0194 41:34 claro Madina déjame que lo hemos cortado enseguida Madina déjame que te pregunte quién de tu etapa política tú has negociado

Voz 0515 41:40 a un poco más de doce a un poco

Voz 0194 41:43 más duro de la negociación

Voz 0515 41:45 bueno cuando o los actores son más de uno cuando no es una negociación digamos de dos actores que tienen una cesión y un campo más bien delimitado sino que es una negociación poliédrica con muchos actores y el reloj corre como es el caso de un periodo de tiempo determinado hasta la convocatoria de unas elecciones que lo hemos visto en dos mil quince y dos mil dieciséis algo de esto aquí ahora aunque todavía no se haya celebrado la primera investidura en el Parlamento de Andalucía eh yo creo que eso es lo más duro no ver cómo va corriendo el reloj y como muchos actores son incapaces de renunciar para encontrar un espacio común en mi opinión la política española de un tiempo a esta parte ha entrado en una fase en la que los actores políticos los partidos las principales fuerzas políticas

Voz 24 42:29 buscan permanentemente señalar aquello que les resulta irrenunciable

Voz 0194 42:34 eso se entra en la negociación siempre marcando las líneas haciendo todo lo que esto a ahora

Voz 0515 42:39 con esto yo no puedo ceder mucho más que tratando de encontrar por espacios de renuncia espacios compartidos y creo que eso es lo que está bloqueando los últimos años en España y en parte también creo que está detrás del debate que estamos viendo en Andalucía las dificultades que están teniendo las fuerzas políticas y otras

Voz 0194 42:55 luego entraremos en concreto en Andalucía hablamos ahora sólo de de negociación y por lo que decía Fernando pues lo que decía ahora Madina la dificultad de la política de este tiempo en España para para para negociar para para para ceder para no dibujar líneas tan rojas que fueran un poco rosas

Voz 0656 43:12 pero vas a un punto la negociación que me parece que es muy relevante que es el que es el tema de de la asimetría es decir que no todos los actores están en las mismas condiciones de exigir y luego pues bueno y luego está el tema de la agenda oculta que esa me parece que es fundamental no yo aquí creo que luego hablaremos de cómo no pero indicó hablando de hablo volviendo al tema de la negociación yo creo que no hay negociación sin confesión eso me parece que es algo fundamental porque entonces es imposición nuestra asociación y luego en segundo lugar hay tiene que haber digamos tiene que haber una voluntad de llegar a un entendimiento fisión hay una voluntad de bandas

Voz 0194 43:47 sí claro es porque quieres llegar porque cuenta

Voz 0656 43:50 o sea que te puede beneficiar más o menos pero sin esas dos elementos me parece que es que no hay realmente tenemos

Voz 1143 43:56 trazan recortó Manolo de la asimetría yo creo que hay hay un matiz de es que cuando cuando el el el elemento pequeño negociador pequeño la minoría no tiene nada que perder se convierte en dominador no Sí Se la juega Sí Se la juega entonces normalmente el que tiene más poder puede imponer sus condiciones pero en este caso puede romper la baraja claramente no y luego sólo matiz Jos que ha dicho Rivera que cada en política se negocia cómo se puede como se quieren o no se negocia como se debe cuidar

Voz 4 44:25 me gusta el matiz una lección rápida sobre mentiras esto es lo que hacemos los polis de verdad escrutar a los mentirosos por ejemplo si le hago una pregunta sobre algo visual como su color favorito sus ojos suben hacia la izquierda

Voz 9 44:39 hará la película el negociador hasta aquí hemos hablado de negociaciones políticas sí pero esto es una película de mil novecientos noventa y ocho con Samuel L Jackson con Kevin Spacey es curioso también porque es un negociador que se convierten secuestrador in negociaciones reales como negociadores reales como Samuel L Jackson pero de carne y hueso sí que existen también aquí en España uno de ellos es Juan Alcolea ex inspector de la Sección de Secuestros de la Policía Nacional y él es el jefe del equipo nacional de negociadores de la Policía bueno pues está hecho tres preguntas la primera que el hecho es que es lo primero que hay que hacer lo más importante a la hora de negociar por ejemplo en un secuestro con rehenes

Voz 25 45:19 lo primero y fundamental es conseguir información sobre la situación que se está produciendo en ese momento sobre el perfil del sujeto activo de en este caso de los secuestradores Odelot las personas que han tomado el banco o que se han atrincherado y luego también sacar el perfil de las víctimas que está con él

Voz 9 45:38 tal esa también saber esa información de la que no se estaba hablando cuál es que es la información que hay que tener

Voz 25 45:43 el cual esos gustos nada en si tiene animales si les gusta una determinada afición cualquier cosa puede servir para que esa situación que se encuentra enquistada y cualquier pequeño detalle no puede abrir la puerta y poder acceder a ellas

Voz 9 45:59 sí por último le he preguntado si existe un momento clave en el que se sabe si la negociación sí que va a ir para adelante Joseba enquistarse