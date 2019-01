Hora 25 (08/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:05 sí

Voz 3 00:13 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 00:18 mientras los secretarios generales del PP

Voz 0194 00:20 vox presentaban a negociar desde Madrid del Gobierno en Andalucía la formación de ultraderecha publicaba un tuit porque así es como funcionan con las propuestas que han puesto sobre la mesa medidas delirantes empezando por la primera para devolver al Estado las competencias de Educación Sanidad Justicia y Orden Público y terminando por la última dice que Vox no prestará su apoyo parlamentario a las leyes ideológicas en medio de todo la expulsión de cincuenta y dos mil inmigrantes la derogación de las leyes contra la violencia machista la de no discriminación del colectivo LGTB la de la memoria histórica cambiar el Día de Andalucía o crear una Consejería de Familia innata natalidad este es el documento que Teodoro García Agea secretario general del PP ha tenido y tiene sobre la mesa y sobre el que está negociando hasta ahora Bossi advirtió que tendría algo que decir yo ahora la incógnita es saber hasta dónde puede llegar el PP en el trágala después de haberse mimetizado ya con Vox en el discurso sobre la violencia machista ahí es que el documento que tiene que servir de base para negociar la investidura de un presidente autonómico hablan su primer punto de la recentralización cómo va a digerir el PP todo esto hasta ahora hemos visto que por su esófago pasa todo y luego esta ciudadanos que evita en todo momento explicar que sus consejeros en el caso de que se cierre el pacto lo serán gracias a los votos de Vox que piensa ciudadanos de todas las propuestas de la ultraderecha los votos de quiénes las han escrito serán imprescindibles ya no sólo para la formación del Gobierno sino para sacar adelante todas y cada una de las iniciativas que lleguen al Parlamento porque con el PP

Voz 2 01:49 no suman ciudadanos necesita a Vox

Voz 0194 01:52 si el PP toma en consideración el documento de Vox estarán negociando el desmantelamiento de la autonomía

Voz 2 01:58 y Ciudadanos será cómplice Ángels Barceló siguen en la tertulia Fernando Vallespín Gonzalo Velasco y Eduardo Madina ahí en la mesa de producción Pedro Blanco pendiente de todos ustedes de las últimas novedades Si ustedes han leído el documento de la vamos a explicar ahora son vertical explicarlo sino el orden puede ser nosotros explicamos luego lo siquiera primero se lo explicamos nosotros digo Edith lo han leído o con la explicación que les demos cuánto les preocupa que creen que va a ocurrir seguirán emoción el Partido Popular o no rebajará sus pretensiones Vox en fin opiniones análisis a nuestro número de Whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres hay rodamos con ello porque el

Voz 0194 02:46 documento que ha marcado la tarde es un papel de seis páginas diecinueve propuestas las de Vox la importancia no está tanto en lo que propone un partido de extrema derecha con medidas de extrema derecha esto es es obvio la relevancia está en que en la reunión entre Bush y el PP cuando el partido de Abascal ha llevado todas esas propuestas el secretario general del PP ha seguido negociando no se ha levantado y se ha ido eso a pesar de que su propio partido donde ya se oyen voces críticas hablaba de propuestas inaceptables y la negociación a esta hora diez y tres minutos no y tres en Canarias sigue todavía

Voz 1071 03:17 Sastre buenas noches broches Barceló no se sabe dónde están reunidos Nico boba sólo se sabe que va que la Reunión continúa eso cuentan al menos ambos partidos cuyos secretarios generales se hicieron la foto de un acuerdo que esta vez la foto la han querido evitar en lo que sabemos hasta ahora

Voz 0194 03:31 Juan Prado es que la negociación se alarga buenas noches Adriana

Voz 0019 03:35 hola Angels qué tal buenas noches si llevan más de cinco horas de reunión empezó a eso de las cinco menos cuarto de la tarde y aquí seguimos pues pendientes de saber cuándo termina y sobre todo saber qué sale de ese encuentro de momento Llançà advierten de que la previsión es que la reunión termina tarde lo que indica Anger sin duda que está siendo complicada la negociación más de lo que pensaban al principio

Voz 0194 03:54 bueno a significa lo que decíamos también que el PP ha aceptado negociar a partir de las polémicas propuestas de Vox así que lo que toca es describir esas seis páginas que definen lo que es vox el socio con el que negocia el Partido Popular

Voz 1071 04:09 el primer punto de la primera página pide que la Presidencia de la Junta emita una declaración para que se abra un proceso nacional de devolución de las competencias de Educación Sanidad Justicia y Orden Público pide también que se suprima el término realidad nacional del Estatuto andar y luego pide otra declaración institucional que condena

Voz 0194 04:25 a quiénes critiquen a Bob que condene el discurso

Voz 1071 04:28 eso de odio y exclusión que dice ese partido algunos líderes políticos y medios tienen contra la formación de Abascal

Voz 0194 04:34 bueno y a partir de ahí sus propuestas que plantea por ejemplo sobre la mujer

Voz 1071 04:37 la igualdad bueno pues que se derogue la Ley contra la Violencia de Género por otra de violencia doméstica que evite la lluvia masiva todo esto son términos siempre del documento la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacía hasta la pedir también al PP que que derogue la ley de igualdad de género Illa de igualdad de trato y no discriminación al colectivo LGTB España dicen dicen ellos no son país homófobo que necesite leyes especial hablan también de aborto de la natalidad y de hecho apuestan por la Consejería hay un plan integral lo decías en portada sobre la natalidad promover una perspectiva pro familia dar información a las mujeres con embarazos no deseados para que seguimos citando siempre eviten el drama del aborto se aseguren de que no reciben coacciones de su entorno que las obligan a abortar ahí

Voz 0194 05:20 punto dedicado a la inmigración lo llaman medida

Voz 1071 05:22 es contra la inmigración ilegal que dice pues que la Junta colaborará con la Policía para identificar a los inmigrantes los llama inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados y sostiene que la Junta está encubriendo la inmigración irregular porque tiene la documentación para expulsara cincuenta y dos mil personas en realidad personas no lo ponen vuelve a escribir inmigrantes ilegales y esa información no la compartía la junta con la policía habla de un supuesto efecto llamada de todo esto lo da datos propone ilegalizar a las organizaciones que favorezcan este tipo de inmigración las medidas con las que Vox

Voz 0194 05:53 sentado a negociar con el PP está lo que

Voz 1071 05:56 definen como el control del fundamentalismo islámico exigiendo a las autoridad

Voz 0194 06:01 les islámicas que echen a los radicales poniendo

Voz 1071 06:04 atención y seguimos citando textualmente a la protección de la mujer y entre las medidas que firma la comisión negociadora de Vox se incluye como se esperaba la derogación de la Ley de Memoria Histórica ahí con los argumentos que ya hemos escuchado otras tantas veces que impone de manera totalitaria dicen una versión sesgada de la historia de Andalucía desde mil novecientos treinta y uno a mil novecientos ochenta y dos o en su defecto suprimir los apartados que se establecen como indubitada dos cuestiones que están según ellos en discusión histórica hablando de historia proponen que la prioridad la tengan la fiesta del doce de octubre y que luego ya el Día de Andalucía pase del veintiocho de febrero al día dos de enero conmemora John a la culminación de la Reconquista escriben y luego piden proteger el flamenco y otras expresiones folclóricas así es como la definen los toros y la caja

Voz 0194 06:53 además de la reducción del gasto político llegan a hablar de eso

Voz 1071 06:55 Mir las subvenciones a los partidos a las ONGs ideológicas y las ayudas exteriores plantean una rebaja de impuestos no hablan de cerrar Canal Sur si de reducir sus costes ya avisan de que cuando se pidan licencias de radio televisión y ya muchas peticiones harían un concurso de calidad

Voz 0194 07:12 en lo que se tienen muchos son la educación frases como esta

Voz 1071 07:14 la Junta garantizará el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus convicciones hablan de un pim parental para que el padre pueda excluir actividades con carga ideológica o moral contraria a las que tengan defiende la educación diferenciada entendemos que quieren decir segregan a niños con niños niñas con eso es de añaden esta frase garantía de que los centros no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicamente indubitada dos con especial atención a la biología

Voz 0194 07:43 padre del PP dice que estas medidas les parecen inaceptables pero sin embargo hay siguen como decíamos no siguen negociando

Voz 0019 07:51 sí sí continuó la reunión y la primera reacción del PP conocer el documento de Vox ha sido muy contundente fuentes de la dirección nacional Nos decían que la propuesta de los de Abascal es inaceptable y que algunos de esos diecinueve puntos son un despropósito que en ningún caso van a respaldar creen en el PP que Vox no quiere el acuerdo y que demuestra muy poco interés por los andaluces pero como decías el equipo negociador del PP encabezado por el secretario general no ha levantado de la mesa su intención Nos dicen es negociar hasta el final conseguir que Vox ceda insisten en su planteamiento inicial lo importante ahora es que la legislatura eche a andar con Juanma Moreno como presidente una veces ocurra Vox y el resto de partidos podrán hacer todas las propuestas que quieran y ellos están dispuestos a negociar pero en el Parlament

Voz 0194 08:30 esto Nieves Goicoechea buenas noches qué tal Ángels es evidente que Vox busca aprovechar su momento y ha tensado la cuerda está tensando la cuerda todo lo que puede

Voz 1468 08:39 la verdad es que si la duda ahora mismo a esta hora de la noche que como dice habrían sigue las reuniones y Vox presenta un documento de máximos es decir sujeta a una negociación en la que algunas propuestas puedan caer otras queden diluidas pues a través por ejemplo de cuando se quieren realizar subcomisiones en el Parlamento una forma de alargar no la discusión de una propuesta y otras por ejemplo más pendientes de una negociación posterior entre el PP y Vox en el Parlamento no o cuando se formó gobierno o bien es un documento para romper los cauces abiertos entre las dos

Voz 0194 09:10 es formaciones no parece que sea esta segunda

Voz 1468 09:12 la opción porque sino ya se habría cerrado se habría acabado esa reunión más bien parece lo primero porque el mensaje de Vox en Twitter a las siete y diez de la tarde aseguraba que este documento de diecinueve medidas que habéis leído ahora es negociar

Voz 0194 09:25 hablé que tienen ánimo de llegar a un actor

Voz 1468 09:28 así que sí tienen ánimo de llegar a un acuerdo entendemos que es un documento para la negociación y que está abierto sin embargo también se quejan en el en ese tuit de que el documento del PP y Ciudadanos con noventa puntos y no ha tenido nunca en cuenta las propuestas de Vox ahí la verdad que malestar Ángels latente en Vox desde hace varias semanas con porque entiende la formación de Abascal que les quieren para formar Gobierno pero sin embargo no le miran que Ciudadanos no les mira pero que ellos son esenciales con lo cual no entienden esa dinámica

Voz 0194 09:58 hacía su partido y luego por otra parte

Voz 1468 10:00 hay una contradicción también en Vox porque ese documento del PP y Ciudadanos de noventa medidas ellos en un principio Nos dijeron antes de Navidad que no querían entrar negociadas negociar documento y que ellos querían uno propio luego estos días han dicho que no que quieren modificar esa parte del documento y ahora vuelven a decir que quieren otra negociación con el PP como la de esta noche así que estamos en esas contradicciones saber si este documento que han presentado que prevé rechaza de plano estaba pesan pensado para romper

Voz 0194 10:26 hay muchos dirigentes del PP de hecho que están siguiendo con mucha inquietud de esas negociaciones en las últimas semanas todos los

Voz 1071 10:31 estos vaivenes y lo que en principio son mensajes privados comentarios

Voz 0194 10:34 no hacían en público pues van poco a poco convirtiéndose en declaraciones que podemos escuchar todos que hacen al fin a los micrófonos sin muchos rodeos Núñez Feijoo el presidente Galicia después de que ya al PP de su comunidad hubiera ido lanzando primeras advertencias los presos que existe en lo que no podemos

Voz 2 10:51 eh

Voz 4 10:52 obviamente hay que luchar contra ellas

Voz 5 10:55 con con políticas que pueda

Voz 0194 10:57 no son mejores

Voz 4 11:00 pero con contundencia solamente dejaremos de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la amenaza

Voz 1071 11:06 sobre sí aclaro violencia machista hayan preguntado también a la líder del Partido Popular en Valencia Isabel Bonig apoyo a las víctimas de la violencia de género

Voz 0424 11:13 apoyo total y absoluto se ha acabado la discusión no se lo tienen que decir al partido que ha luchado

Voz 0194 11:21 lucha y luchará contra cuál

Voz 0424 11:23 ayer tipo de violencia especialmente contra la violencia contra las mujeres el que impulsó leyes programas líneas de ayuda un pacto nacional contra la violencia de género dotado de mil millones que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto de Podemos que se abstuvo y que impulsó Mariano Rajoy

Voz 0194 11:46 Adrián van alzando la voz de los dirigentes del PP que han tenido recelos todo este tiempo y en el PP dan o daban por hecho que habría Gobierno de PP y Ciudadanos pero quizá con el giro de hoy ya hay en el PP quién

Voz 6 11:57 dude no de que pueda llegarse a un acuerdo en la Junta

Voz 0019 11:59 sí sí hay bastante desconcierto en el PP empezando por el PP andaluz que insiste en que las propuestas de Vox son inasumibles muchas de ellas en siguiéramos recuerdan son competencia de la Junta aún así es verdad que en el PP andaluz confían en que Vox finalmente ceda otros varones no dudó en expresar públicamente su malestar lo escuchábamos ahora también desde el PP vasco Borja Sémper por ejemplo ha dicho que ya puestos no sube hubiera sido más directo exigir la expulsión de Andalucía a los que no sean de Vox pero pata negra unos evitamos tanto rollo dice Borja Borja Semper en Twitter pero el malestar llega también Angels desde Galicia Castilla y León Madrid piden a la dirección nacional que deje clara la postura del partido

Voz 0194 12:33 y todo esto Adri y es importante negociando desde Madrid

Voz 0019 12:38 sí en la calle Génova lo explican diciendo que en el PP andaluz que Juanma Moreno hasta ahora mismo centrado en sellar el acuerdo programático con Ciudadanos y también en establecer la estructura de el futuro Gobierno acuerdo por cierto el programa que van a presentar mañana en Sevilla lo van a hacer en principio está previsto así los secretarios generales tanto de PP como de Ciudadanos pero por eso esas reuniones decían esta mañana la calle Génova la son un aquí en Madrid en un intento pues un poco de dar un mayor valor al acuerdo que hacen narrado conciudadanos frente a la negociación con

Voz 0194 13:08 vox bueno pues Adrián quedamos pendientes si hay alguna novedad sobre la reunión que todavía continúa hasta ahora era podemos contar aquí en Hora Veinticinco recuerdo perfecto yo Nieves gracias también buenas noches

Voz 1468 13:18 buenas noches Angels una un detalle sólo contarte que no sabemos cómo va a terminar la reunión pero ya hay seis intervenciones en diversos medios de comunicación Ferradas de aquí al de las veintidós y cuarenta y cinco en un

Voz 0194 13:29 en primer medio y hasta mañana a las nueve y media

Voz 1468 13:32 en otra televisión seis intervenciones de diferentes dirigentes de Vox

Voz 0194 13:36 de de dirigentes de Vox no del Partido Popular

Voz 1468 13:38 no no de Vox porque nosotros intervenimos

Voz 0194 13:41 pues esta noche tres mañana problemas nosotros sabíamos cerrado aquí a la número dos del Partido Popular en Andalucía a poco de empezar el programa nos han dicho que iba a ser que no porque claro como la negociación se lleva desde Madrid y en Andalucía no se van a enterar de nada hasta que no acabe la negociación llame por teléfono

Voz 1468 13:59 estos medios y les llame les llamen por teléfono Illes

Voz 0194 14:01 digan pues entonces no no tenemos ninguna voz autorizada del Partido Popular que nos quiere decir lo que opina del documento de Vox Nieves muchas gracias muchas gracias hasta luego vamos a ver qué dice ciudadanos Óscar García buenas noches Ángels buenas noches que critica las medidas de Vox sigue diciendo que es un partido con el que no tiene nada que ver aunque necesita sus votos que ellos no negocia nada con un partido aunque ese partido igual luego les vota para el

Voz 7 14:25 ver si el juego de equilibrio que está haciendo Ciudadanos a estas horas es

Voz 1645 14:30 o cuanto menos políticamente curioso porque como dices critica por un lado las medidas de Vox pero por otro no las critica todas al menos en el comunicado que esta tarde ha emitido el partido de Rivera donde sólo se hace referencia a dos de esas medidas se dice por ejemplo que cambiar la fecha del Día de Andalucía no es serio au sobre la expulsión de inmigrantes ciudadanos recuerda a vos que esa competencia es del Estado en todo caso Inés Arrimadas esta tarde en La Sexta

Voz 8 14:53 no me sorprende insisto es que mientras estamos a punto de detener con un nuevo Gobierno quizás perdamos mucho el tiempo comentar cosas que todos saben ciclos al partido que las propone que no sabanas Barack

Voz 1645 15:04 Abbas Ciudadanos por tanto les resta importancia a lo propuesto por Vox partido que tarde o temprano tendrá que votar

Voz 1071 15:10 eh favorablemente si los naranjas quieren llegar al Gobierno

Voz 1645 15:12 de la mano del Partido Popular pero eso decía esta mañana el líder de Ciudadanos en Andalucía eso lo tendrá que resolver el PP que es el que propone a un candidato a la presidencia

Voz 9 15:22 es que yo no tengo que negociar con Vox ningún acuerdo no sé cómo desde lo podré decir más de no más claro por qué porque yo no me someta la investidura que en este caso la persona que se presenta como candidatos se postula como candidato tendrá que buscar los apoyos para conseguir y en este caso de ser investido presidente

Voz 1071 15:43 así que Ciudadanos observa o

Voz 1645 15:45 menos quiere observar lo que el PP y Vox negocian casi casi como un espectador restándole al mismo tiempo toda importancia

Voz 1071 15:52 cuántas veces Rivera ha ido a mirarse en el espejo de Emmanuel Macron al menos hasta que empezaron a aparecer los chalecos amarillos por las calles de París Macron llegó a la presidencia de la República después de imponerse a la extrema derecha que ya segunda vuelta la extrema derecha de Le Pen nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor preguntaba hoy en Bruselas a la ministra francesa de Asuntos Europeos y sin querer meterse en la política española

Voz 10 16:13 lo dejaba bastante claro

Voz 0194 16:17 cada país tiene sus particularidades y cada

Voz 1491 16:19 ha sido elige lo que cree que más le conviene pero entienda que como miembro de un partido que derrotó a la extrema derecha en las últimas presidenciales le diga que no puede haber ningún pacto compromiso con un partido de extrema derecha que defiende valores contrarios a los nuestros escuchado las declaraciones de los dirigentes de Vox queriendo dar marcha atrás en los derechos de las mujeres es muy preocupante

Voz 10 16:39 sí

Voz 0194 16:41 bueno en comodidad de Rivera Óscar con estas negociaciones se ha notado mucho en la rueda de prensa de esta mañana que además era la primera quedaba en diecisiete días en diecisiete esto esto

Voz 1645 16:53 el veintiuno de diciembre la reaparición de Rivera después de las Navidades le hemos preguntado esta mañana directamente si había habido algún tipo de reflexión interna después de las críticas públicas de eso de sus socios europeos Money también de las críticas que dirigentes de su partido han hecho en privado como como ya hemos contado aquí en la SER por la intención de pactar con voz y ojo al argumento de Rivera

Voz 0040 17:14 por tanto sí que hemos reflexionado por supuesto que sabemos lo que queremos lo he dicho y lo dije la noche electoral un gobierno moderado un gobierno constitucionalista Gobierno naranja Gobierno liberal donde ven ustedes algo distinto hay alguna política de esas noventa que no sean políticas naranjas haya una política de las que hemos acordado que no lo sea va a haber algún consejero presidente vicepresidente de Podemos de Vox en el en el Gobierno ninguno verdad

Voz 1645 17:42 es decir que ha hecho Rivera pues tratar de contaminarse lo menos posible de la que por otro lado es la tozuda realidad aparte que es curioso Ángels porque es una de las pocas veces que ha pronunciado la palabra maldita o tabú durante estos meses en ciudadanos que es vox esta ha pronunciado un partido como decimos que no suele nombrar del que quiere huir pero al que le pide al mismo tiempo que no bloquee la situación

Voz 0040 18:05 a prioricen el desbloqueo a las siglas la pataleta

Voz 1645 18:09 Rivera está convencido de que el PP no va a modificar el acuerdo con Ciudadanos porque además si se modifica estaría roto y que significaría esto pues que no habría Gobierno PP Ciudadanos estaríamos ya en otro escenario de este endiablado panorama todo parece indicar que no se llegará a esa pantalla es más Rivera está convencido de que mañana mismo se producirá la foto finish la firma del acuerdo lo decía Adrián antes José Manuel Villegas el logro García Gea viajan a a Sevilla mañana podremos ver en definitiva todo parece indicar esa foto PP Ciudadanos del que será el presidente Moreno Bonilla con el vicepresidente Juan Marín claro está Vox mediante

Voz 0194 18:46 gracias Óscar a vosotros hasta luego

Voz 1071 18:48 momento de Vox ha hablado esta tarde el Gobierno el ministro de Fomento y secretario de Organización de los socialistas Ábalos dice que las medidas están fuera de la Constitución que son tremendas ha llegado a asegurar ya dirigido ahora lo escuchábamos precisamente lo que dice Ciudadanos pues a Ciudadanos es a quién se dirige Ábalos

Voz 11 19:04 además intentar disimular no recibiendo pues en la medida en que se siente concernido porque tiene un acuerdo con el PP pues también algo tendrá que decir explicar que se podrá creer que el regeneracionismo a esa regresión que nos quiere llevar una España que ya conocimos sí que fue una España y un modelo político que no decidimos los españoles sino que nos lo impusieron

Voz 0194 19:28 Fernando Álvarez Ossorio es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando muy buenas noches

Voz 1669 19:34 buenas noches puede un partido o alguien

Voz 0194 19:36 que diga defender la Constitución asumir los puntos del documento de voz o te lo pregunto al revés lo que propone Vox encaja en la Constitución

Voz 1669 19:45 pues vamos a tener muy complicado tanto el Partido Popular como Ciudadanos para subirles no un partido inconstitucional la propuesta más liviano son inconstitucionales pero es lo que propone Vox desde luego hace una idea de de de su España de la España que ellos quieren dibujar que para todo lo demás es la anti España básicamente porque lo que vienen a impugnar de nuestro sistema autonómico nuestro sistema de derecho a partir de ahí a lo que él El mapa que ha dibujado hoy es un es absolutamente opuesto al consenso de mil novecientos setenta y ocho al régimen de libertades y derechos que a nuestro sistema autonómico y por lo tanto lo que están proponiendo una reforma entonces de de nuestro sistema constitucional

Voz 0194 20:29 de todas las medidas que hemos ido nombrando cuál es la que más discuten nuestro ordenamiento legal

Voz 1669 20:35 qué diría yo diría que es la primera la nuestro sistema autonómico el derecho de las nacionalidades y regiones a la autonomía que sea reconocido en el artículo segundo de la construcción de las nacionalidades y regiones e insisto en así como la Constitución lo dice que las mafias tienen derecho a la autonomía y eso prácticamente lo Lamine lo niegan pretenden una uniformidad que te fue el que se discutió el setenta y ocho y precisamente que fue el gran escollo que salimos y que al final por por puede hemos podido construir una España diversa distinta plural etc yo creo que segundo sería el de el de los extranjeros

Voz 2 21:08 de hecho baja mucho

Voz 1669 21:11 el artículo trece dos así lo reconoce proponer una expulsión colectiva desde luego es contraria a cualquier carta de derechos humanos y por supuesto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y finalmente toman las medidas que propone de desigualdad es decir es que la Constitución en el artículo nueve dos dice que los poderes públicos están obligados a promover que la igualdad sea real y efectiva para todos los individuos todos los colectivos el plantear medidas que vayan contra las mujeres quitar medidas que puedan ir a favorecer la integración en la igualdad de las mujeres o del colectivo TBI evidentemente es una regresión en el derecho que es inaceptable

Voz 0194 21:52 una última cuestión porque muchas de las propuestas que aparece en el documento son en realidad de competencia estatal tu citabas una de ellas el tema de la inmigración no la expulsión de inmigrantes que capacidad tendría la Junta

Voz 1669 22:04 evidentemente físico le corresponde al Estado y sobretodo corre contra la juez requisó al final los que van a a dictar las resoluciones por la cual un extranjero irregular de abandonar nuestro país pero a la Junta de Andalucía sigue compete por ejemplo los menores acompañado si le compete todo lo que es toda la asistencia social que requieren los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio que son personas que tienen dignidad y que nuestro Tribunal Constitucional además le ha extendido a partir de la otras y no la mayoría de los derechos y libertades que reconoce

Voz 7 22:35 pues Fernando Álvarez Ossorio muchísimas gracias

Voz 0194 22:37 buenas noches vosotros buenas noches abro el primer análisis en la Mesa de tertulia con toda con toda esta cuestión llevan desde las cuatro y media creemos porque evidentemente como no sabemos dónde están hemos empezado con puntualidad a uno empezado con puntualidad a la reunión entre Vox y el Partido Popular con ese documento con esos diecinueve puntos con esos seis folios sobre la mesa que entendemos que el Secretario General de Vox le ha entregado al secretario general del Partido Popular que lo sabrá leído entiendo que allí por primera vez y que a pesar de haberlos leído no se ha levantado de la mesa porque considera que son cuestiones que se pueden negociaremos ha hablado en el tramo anterior a las nueve de la negociación no se hablaba de aire Dolly del efecto ancla es decir de de ponerlo los máximos muy arriba muy arriba para después a partir de ahí negociando pero oí antes también iba primero o Madina por tu experiencia como negociador con este documento sobre la mano es decir leyendo este documento

Voz 6 23:29 qué qué puede estar pasando en estas horas

Voz 0194 23:32 el día once

Voz 1071 23:33 que el PP tiene que calibrar que está haciendo porque puede marcar todo lo que le quede de Historia como partido y lo digo con todo con todo conocimiento de lo que acabo de decir pero si esto está sucediendo es básicamente por dos razones la primera porque aritméticamente sus votos son necesarios para un gobierno tripartito de las tres fuerzas de derechas y segundo porque ninguna de las otras dos fuerzas de derechas ha dejado clara sobre todo el PP cuál es su línea roja de todo aquello que es innegociable el lo que tiene que contestar los del PP es uno es negociable que las mujeres son iguales que los hombres sí lo va a meter en la mesa de negociación el PP considerará que es negociable es negociable la lucha institucional contra las mujeres contra la violencia que mata a mujeres esto que denominamos violencia género violencia machista cuarenta y siete cuarenta y ocho por cierto en el año dos mil dieciocho en Andalucía sí o no yo creo que no el PP tiene que decirnos si lo va a someter a dar naturaleza de negociable tres es es negociable el veintiocho de febrero es decir la orgullosa y con razón tras cuarenta años de dictadura que se ensañó con una tierra que perdió la Guerra Civil como es Andalucía el derecho que esa tierra tiene a esa a su autonomía nacida no del dos de enero de mil cuatrocientos noventa y dos que yo creo que es una exhibición impúdica de la ignorancia lo que básicamente hace el señor Abascal y su partido no le demos carta de naturaleza política es una exhibición impúdica de la ignorancia histórica eso es lo que hacen pero esta autonomía consagrada durante estos cuarenta años es negociable porque si el PP se queda en esa mesa es que está dando carta de naturaleza de que es negociable lo decía quién ha intervenido en en una entrevista que acabas hacer profesora el profesor de Derecho si atenta contra nuestro sistema de derechos fundador de nuestro proceso constituyente es una fuerza constitucional uno uno puede ser republicano monárquico puede ser centralista federalista puede defender la independencia con arreglo a la ley de forma pacífica de un territorio puede atentar ir directo cuestionar el sistema de derechos que blinda el principio de ciudadanía donde básicamente lo que sucede es que el Estado no entra en todo aquello qué te compete a ti Ángels como mujer o a mí como hombre es decir todo nuestro ámbito íntimo por ejemplo el derecho de una mujer a interrumpir de forma autónoma su embarazo si así lo desea que está dentro de esto que el PP ha empezado a considerar negociable en tanto en cuanto sus negociadores no se levantan de la mesa aquí hay en mi opinión dos opciones a las fuerzas que les corresponde PP Ciudadanos les toca tomar una decisión que les va a marcar de por vida van a dar carta de naturaleza a una fuerza nacional populista de extrema derecha ultranacionalista como fuerza política con la que se puede pactar el Gobierno de Macron ha dicho hoy que no todos nosotros creo pensamos que no la gran mayoría de los andaluces cree que no porque si no hubieran votado a Vox para gobernar Andalucía ellos creen que si la carta naturaleza ha extendido a otras comunidades autónomas Zidane los números lo van a hacer igual en el conjunto de España te tienen que decirnos dónde empieza y dónde termina su deontología democrática porque Vox no viene a pactar no nómina transaccional aspectos de nuestro sistema viene a por nuestro sistema y esa es la decisión que el señor Rivera tratando de esconderse diciendo que está negociando va conmigo no van a hacer depender el Gobierno de ocho millones y medio casi nueve millones de andaluza ha sido andaluces de un partido que dice todo esto que las mujeres son menos que los gays son menos que las lesbianas son menos que cincuenta y dos mil seres humanos que deben ser deportados que el sistema autonómico hay que acabar con él y que las leyes que nos hacen ser una democracia en Andalucía ya no operan este es un partido con el que se pacta que nos lo digan claramente porque si son valientes para recibir sus votos el laurel del poder en el Palacio de San Telmo que sean al menos valientes para no tomarnos por idiotas porque no lo somos

Voz 0194 27:29 no sé si con el partido con ese pacta ya eso ya lo veremos pero si es el partido con el que se negocia es decir el Partido Popular hasta ahora sigue negociando todo eso que está en ese papel toda como decía Eduardo Madina leyéndolo esto es innegociable

Voz 12 27:42 todas esas barbaridades ciencia es que es una ignorancia histórica bueno es la construcción o la reconstrucción franquista de la Historia

Voz 1071 27:51 sin duda es la vuelta a las legitimidades históricas desagües

Voz 12 27:54 las legitimidad histórica del franquismo es la idea de que eso que el franquismo construyó normal es lo natural todo lo demás son artificiosa esas construcciones ideológicas de generaciones cosas realmente raras que nos hemos inventado nosotros los que somos progres posmodernos degenerado de la civilización quiero naturales eso es pensar en una España una que reconquistó frente a la barbarie en el reino español no reconstruya así una idea de una España unida con una misión cristiana en el mundo que lo natural es que el hombres en señores sobre las mujeres que lo natural que hay razones biológicas además para fundamentar todo esto no son barbaridades de este Khalid

Voz 6 28:39 de lo peligroso es que se está escena

Voz 12 28:43 dificultando todo este lenguaje Se está poniendo en circulación estos conceptos no la política funcionó un poco así como una representación teatral es decir a veces hay personas que pueden tener desgraciadamente es lo estamos comprobando y muchas personas que tienen todavía esté franquismo sociológico como dices borrando muchas veces en la cabeza que tienen su sentido común está construido así claro pero si ven que no hay ninguna eso no está representado que eso no se ve en los medios de comunicación que no hay ningún partido político qué dice de esto entienden que hay algo que no funciona que tienen una contradicción trabaje en ello reflexionan sí en cambio se puede representar Si en el escenario político esto está ahí si esos conceptos se ponen en circulación de repente piensan que esto es legítimo y ahí es donde está la complicidad Ciudadanos del PP PP directamente haciendo de pregonero y Ciudadanos corriendo el telón de una manera sigilosa pero están haciendo que todo esto entre escena y que por lo tanto se natural hiciese legitime este este franquismo sociológico de Annan

Voz 6 29:39 sí bueno os agradezco que la parte Cantillana escritor los principios y entonces me quedo con la más y más Maquiavelo así un poco cínica no primer punto que me parece muy relevante el temen que ha utilizado Vox es perfecto menor Freser es decir esto en habían intercambiado cromos ya Ciudadanos el Partido Popular Moreno Bonilla se ve de presidente de Andalucía etcétera etcétera y en último momento Zas bien este doctor

Voz 0194 30:09 bueno el documento sobre la mesa el gran

Voz 6 30:11 ah bueno estamos discutiendo ahora mismo por tanto han conseguido el impacto que estaban que estaban buscando diciendo bueno aquí estamos nosotros así que les han buscado con el pie cambiado es decir que esto lo llegan a decir la primera en la noche electoral es que no se sienten a hablar con ellos dicen bueno pues ya buscaremos alguna negociación con el Partido Socialista no eso me parece que es también bastante relevante y luego el el segundo punto es que aquí Vox se equivoca Vox es que yo creo que Vox no es consciente que realmente la la prefiere que no se reconozcan todos esos principios de máximos de la extrema derecha a que siga gobernando la derecha moderada y que por tanto para ella el mal menos mal mayor es que gobierna la izquierda es decir que todos los votos prestados que tiene Vox del Partido Popular que son practicamente pretende que la mayoría de la abstención Ivano algún otro que de repente pues ha sacado de coyuntura es muy específicas ya analizamos el Día de Andalucía no de temas de inmigración específicos etcétera Todo eso puede volver otra vez al Partido Popular sí el votante de derechas caí en la cuenta de que puede volver a ganar la izquierda es decir que la mejor la salida más didáctica tanto para ciudadanos lo que más le interesa es la perspectiva de su interés electoral no estoy hablando de principios ojo Solbes dicho vosotros muy bien y lo suscribo al cien por cien su interés electoral está en decir vamos a unas a otras selecciones

Voz 13 31:44 aunque perdamos

Voz 6 31:46 luego después vosotros vais a desaparecer esa operación de pérdida nuestra eh porque entonces podemos volver a recuperar ese voto que se ha ido a la extrema derecha pero hay un punto que me parece que es muy importante sacarlo a la luz sí bueno analiza cómo se ha operado con los partidos de extrema derecha no sólo no se ha negociado con ellos en aquellos lugares donde primero como ocurre en Francia e existe un sistema doble vuelta con lo cual tuvo acumulan votos a tu favor porque no van al otro lugar con lo cual eso no existe en España y segundo el otro sitio Alemania que es donde hay una tradición de grandes coaliciones y que impide que se pueda dejar fuera precisamente estos estos este tipo de partidos en el resto todos

Voz 13 32:37 tardo con la extrema derecha ojo al parche

Voz 6 32:41 es decir nuestro sistema no es favorable a que es lo que yo dije aquí desde el principio que tienen que hacer los tres partidos constitucionales en Andalucía sentarse y decir bueno mira tú Susana Díaz tú no puedes ir de presidente esto ya está pero vamos a ver

Voz 0194 32:57 el paso al lado de Susana nadie bueno sí pero

Voz 6 33:00 bueno pues volvemos a hacer otras elecciones es decir yo creo que ahí hay eso es lo que tenían que haberse hecho desde el primer momento pero España no tiene esa cultura porque tienen esos dos bloques eso funciona en Alemania función algunos otros lugares no funciona España en en en Francia como acabo de decir lo lo evitan pero probablemente procedía

Voz 0194 33:20 tal del sistema no entonces yo creo que

Voz 6 33:23 que iba entonces pero el problema para Vox yo creo que andar metidos

Voz 12 33:26 pata es que

Voz 6 33:28 bueno podían haberse quedado exclusivamente en aquello que pusieron como condición al principio que es decir lo de la violencia machista Ibreza familiar etcétera Además la entró al trapo perfectamente el Partido Popular y así se hubiera garantizado que en la primavera eh puede seguir recibiendo votos de la derecha si ahora no va a haber un gobierno de derecha en Andalucía que es muy probable que no lo acaba viendo ojo eh quién va a votar a Vox en Madrid quién va a votar a Vox en otros lugares donde este disputado pero bueno eso lo di diríamos desde la perspectiva digamos del decisor del preferido

Voz 0194 34:02 los racional pero convergentes ha vuelto loca

Voz 6 34:04 Europa pues yo la verdad es que no me atrevo a puesta

Voz 0194 34:07 por por nada pero vamos desde mi perspectiva eso sería lo racional o lo contrario porque está dependerá de dónde

Voz 1071 34:13 tablet que al concepto de dogma el de herejía y la traición donde está en impedir un cambio o en traicionar esta aparente pureza hay dureza en el pensamiento más puro de la derecha más escorada hacia la derecha que plantea Vox se pero ahora menos

Voz 6 34:29 solamente un inciso vamos a ver al al votante de Ciudadanos quizá en mayor media votante del PP e digamos no le importa nada en que su partido en algún tipo de acuerdo con Vox ojo que lo que a nosotros nos parece que es algo absolutamente

Voz 0194 34:47 nada entonces al votante al votante a la mayoría dirías

Voz 6 34:49 la mayoría de hecho votantes sociológico es porque además hay funciona muy bien ese discurso de por qué el Gobierno puede pactar con los independentistas Nosotros no podemos pactar con quienes en el fondo pues bueno son los patriotas están equivocados tienen cosa que solamente constitucionales es decir lo ponen en la misma balanza ojo y eso tiene esa están dirigiendo su mensaje a sus potenciales votantes

Voz 1071 35:11 seguramente yo no soy incapaz de medir dónde están las apetencias ideológicas del votante medio del PP nunca ha votado al PP no voy a votar nunca el PP no me encuentro entre ellos pero dicho esto además doctores tiene además nunca mejor dicho doctores tiene cada iglesia en este caso ellos verán qué hacen pero dependerá también de donde queden las atribuciones culpa porque esta subida del diapasón para un aparente mayor volumen de ultranacionalismo mayor volumen de pureza ideológica puede pasarle una mala factura al PP y me explico no sólo una hipotética o posibilidad de repetición de elecciones en Andalucía que desconozco qué porcentaje hay realmente porque este movimiento de Vox desde luego hace pensar que es posible que suceda tal y como tú creo que apuntadas en su intervención Fernando pero a nivel nacional hay un PP que tiene votantes centrados y no son pocos que pueden estar viendo hoy que mucho de lo que pensaron que era intocable su partido ha decidido que esto cable

Voz 0194 36:10 por ejemplo la igualdad de la mujer no pero eso no lo van a nacer poner es el resultado no no sabemos cuál es el hombre

Voz 6 36:17 ahí empiezan a discutir y entonces efectivamente os daría toda la razón claro yo lo que quiero ese partido popular está ahora precisamente porque se dan cuenta de que está han van a perder la presidencia una comunidad autónoma clave como es Andalucía están bajo el shock entonces también de hasta qué punto van en serio no

Voz 1071 36:34 ahora bajo el shock pero en cualquier caso hoy creo que el PP y Ciudadanos por mucho que se esconda dependen para sacar adelante un gobierno de un partido como éste que ha propuesto medidas

Voz 0194 36:45 como estas que son de entrada un insulto a la tierra

Voz 1071 36:48 pretenden gobernar por tanto que nos digan de una vez si eso no negociable todo eso porque no se lo escucharon

Voz 0194 36:53 luego sale adelante el Gobierno van seguir necesitando los votos de Vox todo cada día para todo para todo porque los dos no suman PP y Ciudadanos no suma

Voz 1071 37:03 es que no eso no es una investidura ya desaparecido

Voz 0194 37:05 el acto se ha que Vox tendrá capacidad de influencia en todas y cada una de las decisiones que se tomen en el Parlamento andaluz porque sus votos van a ser necesarios para todo para todo

Voz 12 37:14 claro yo creo que Vox no tiene nada que perder incluso dar marcha atrás de este documento que ha presentado la fulgurante hoy no les haría perder nada en concreto no lo que ellos ganan es poniendo en circulación todas estas ideas todos estos conceptos haciendo que mucha gente diga en el futuro bueno ya me veo representado veo que esto puede ser posible esto que me parecía imposible ahora de tal manera que voy a votar las en Madrid en Valencia voy a votar en Valladolid yo creo que esto es un acto de precampaña a nivel nacional teniendo en cuenta que se avecinan no solamente unos generales sin unas municipales no autonómicas pensemos cómo puede que regresión puede suponer que haya muchos municipios en el que los que Vox tenga representación pensemos en las elecciones europeas con con circunscripción única en la que obviamente van a tener una enorme representación yo creo que este gesto es un gesto de precampaña electoral bable para para ganar esos votos lo que pasa en Andalucía es relativamente secundario y en segundo lugar en relación así los votantes del PP bueno se sienten cómodos uno con esto pensad que claro nosotros reproducimos interpretamos que no es difícil el documento en clave de bueno pues de una virilidad herida de racismo y de xenofobia de franquismo sociológico etcétera etcétera pero lo que ellos dicen es igualdad que la violencia se castigue por igual en toda circunstancia que todos los españoles seamos igual es decir es una aplicación muy muy muy pedestre de de un liberalismo lo básico y rudimentarias decir que la igualdad formal es la igualdad sociológica es decir que si tenemos los mismos derechos pues ya somos iguales Ia está que da igual cuál de Santos posesiones materiales si eres mujer es decir es hombre sí es un inmigrante que da igual que tuya puedes por el hecho de que la la ley de reconozca por igual hay mucha gente que compra esto igual que lo compra a nivel social no porque hay que compensar la desigualdad social redistribución de la riqueza porque hay que compensar la desigualdad y violencia que supone P machismo sociológico con medidas legales explícitas entonces esto pasa de tal manera que aunque nosotros nos parezca tan llamativo que los reproduzca vamos a así esa idea de nosotros lo que perseguimos es todo tipo de violencia por igual no la violencia de género puede calar más de lo que pensamos

Voz 6 39:29 no no hay hay un punto hay que me parece que es él al que tenemos que dar vueltas no es que sea roto ya con ese mito que traemos desde la transición de que existe algo así como un bloque constitucionalista ese bloque constitucionalista no existe si existiera primero eh ciudadanos apoyaría PP ya sé que es más difícil los presupuestos ahora de Pedro Sánchez o trataría de negociarlos

Voz 13 39:57 eh

Voz 6 39:58 por un lado y por otro lado el Partido Socialista entraría en algún tipo de acuerdo con eh con Ciudadanos y con y con el Partido Popular en en Andalucía o sea que ya no hablen no cara que ya de constitucionalismo por aquí Constitución de poner no miren ustedes no creen en eso están dispuestos a Deimos entrar en componendas con gente que no participa de ese supuesto consenso sus adversarios son sus adversarios electorales nuestra ideológicos en cada caso sea con lo cual la política ha dado un giro e considerable que me parece que que bueno que tenemos que levantar nota eh porque ha sido un cambio cualitativo muy muy muy importante

Voz 1071 40:38 estoy completando de acuerdo y lo que ha hecho Gonzalo es cierto es verdad que hay mucha gente que este tipo de propuestas puede comprarlas es que estoy seguro que si mañana parece un partido que propone la pena de muerte también mucha gente puede comprarlo el problema es que nuestro sistema constitucional no lo compra Nuestro sistema de derechos en los que se fundamenta esta democracia sin la cual no es posible el propio no es posible el propio funcionamiento del sistema democrático tampoco compran este tipo de propuestas es es verdad que ese bloque se ha roto y hay que elegir y a veces los tan fácil hacerlo ha llovido momentos que Hadid ha habido gente que ha dicho que determinados votos no valen para gobernar y ha optado por permitir que gobernar gobernara la lista más votada y quién aquí no va a hacer eso hay un partido ganado ya hay un partido que es el quinto que está proponiendo romper por la mitad Andalucía y hacer imposible la convivencia dentro del territorio andaluz que a Ciudadanos ya al PP como socio de viaje para como decía antes Ángels cuatro años día a día en todas las leyes los presupuestos etcétera etcétera y son decisiones porque la políticas dilema Atica que hay que tomar es evidente que el PP ha tomado ya la

Voz 0194 41:38 os dejo continuar luego Si todavía quedan cosas por decir porque nos pide nos pide paso a Adrián Prado porque ha terminado la reunión Madrid

Voz 0019 41:46 si acaba de determinar así nos lo confirman ahora fuentes del Partido Popular la Ter la reunión ha terminado lo ha hecho sin acuerdo ambos partidos emplazan a reunirse mañana de nuevo eso sí otra vez como he como ha ocurrido hoy no nos dicen ni sitio ni hora Ny quiénes van a participar en esa reunión recordamos años lo comentábamos antes que mañana estaba previsto que tanto PP como Ciudadanos presenten en Sevilla el acuerdo programático al que han llegado estaba previsto que lo hagan los secretarios generales de ambos partidos no sabemos si esa convocatoria Se mantiene así se retrasa O'Shea serán otros representantes de los partidos los que presenten ese ese acuerdo

Voz 0194 42:25 pues hoy han sido vamos he calculado yo más o menos si realmente ha empezado a las cuatro de la Reunión cosa que tampoco no tenemos muy claro pero era la hora de la convocatoria desde las cuatro y media ahora han sido unas seis horas de reunión sin ningún tipo de acuerdo se emplazan a mañana seguir negociando y además se cruza en medio de esta negociación de mañana el anuncio que habían hecho tanto Partido Popular como ciudadanos presentar el pacto que si ellos sí tienen cerrado en Sevilla vamos a ver en qué en qué se traduce todo esto en las próximas horas Adri muchísimas gracias

Voz 0019 42:53 nada a vosotros Navas

Voz 2 42:56 cinco arte

Voz 14 42:58 el que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía mutua traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma

Voz 0194 43:10 el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 14 43:12 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutuas de consulta condiciones de mutua punto es

Voz 10 43:17 ya están aquí los cien días de

Voz 15 43:21 de General Óptica con más de cincuenta mil gafas de marca con un cincuenta por ciento de descuento ven ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada eres tú

Voz 16 43:33 aquellas palabras lo habían enfrentado a la encarnación de todo cuanto el aspiraba

Voz 2 43:40 cuál es tu panorama favorita por su significado su sonoridad aquí más dietistas Itu pala

Voz 17 43:46 ahora intenta ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos comentarios y lo que quieras en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres y en nuestra cuenta de Twitter arroba el faro ser Tres tristes tigres como entregaron intriga tragaba entregó entre pero los trajes no comen trigo

Voz 2 44:08 trabalenguas adivinanzas crucigramas esta noche llenamos de palabras el Zara de la SER con Mara Torres

Voz 18 44:18 sí sí

Voz 19 44:25 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales bueno híper la Roma Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 2 44:37 las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 0785 44:44 la temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel ser

Voz 14 45:05 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 2 45:07 harán ustedes lo mismo una salida que debería dimitir es decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir que no lo son

Voz 20 45:16 tienen inmediatamente militancia guardarlos no tiene respuesta a ministra una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Seamus claros Cadena SER

Voz 2 45:36 estás escuchando la emisora que escuchan lo que escucha

Voz 21 45:47 esta es una forma de deben de un producto al famoso pues esto es lo lo lo oye Angulo consume tal vamos a vender un si se usan muchas veces en la entero de comunicación ya pero es decir que lo que pasa es que lo vi no pueden escuchar en la Cadena SER Si pasa que hacer cine quién les puede hoy quién no no no presume estás Radio una radio abierta todos sí pero qué pasa con los vale

Voz 2 46:16 vale se escucha

Voz 18 46:25 sí

Voz 0194 46:29 bueno