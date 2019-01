Hora 25 (08/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 el género Hora Veinticinco

Voz 2 02:33 Marcelo en la tertulia Fernando vaya

Voz 0194 02:35 Espín Gonzalo Velasco Eduardo Madina vamos a cambiar de asunto vamos con los presupuestos lo contó anoche aquí mismo Inma Carretero hoy el anuncio se ha producido hoy Emma buenas noches

Voz 1510 02:43 qué tal buenas noches nos contaste que el Gobierno trabaja

Voz 0194 02:45 Java en que los Presupuestos salieran del Consejo de Ministros este mismo

Voz 1071 02:49 sí hoy en una entrevista que emitía la Agencia Efe el presidente del Gobierno ha confirmado a Fernando García ya Patricia de Arce los periodistas que el han hecho la entrevista que estos son sus tiempos

Voz 1 02:58 el próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance continúe avanzando el tratamiento del Gobierno siempre ha sido el mismo es agotar la legislatura llegar hasta el año dos mil veinte modernizar nuestra economía fortalecer la cohesión social y territorial y apuntalar la regeneración democrática de nuestro país

Voz 1071 03:15 bueno esos son sus tiempos decimos ya anunció al presidente además nuevos actos en diferentes puntos de España al primer va a ser este sábado en Barcelona pero la realidad es que por lo que dicen los demás sus expectativas siguen exacto digo a que haya no tenemos noticia de que los independentistas se haya movido para aprobar las cuentas de momento no tiene claro si quiera si van a facilitar honor la tramitación de las cuentas quizás sea fruto seguramente de su propio debate interno el lunes la dirección del P de Cat irá a Waterloo haberse con Puigdemont ya contamos ayer lo contra nuestros compañeros de Barcelona lo que costó los ciento veinte mil euros que se había dejado quintos en viajes al extranjero básicamente a ver a ver vuelo presidente del P de cada avión y estaba hasta mañana en aquí Kooning cerca

Voz 1337 03:54 sí que es preso posesión inminente si estos Presupuestos son inminentes del señor Sánchez no hace nada inminente presentaremos nuestra enmienda a la totalidad propia la posición de nuestro partido sería esta la misma la enmienda a la totalidad presentadas menor

Voz 0194 04:07 que cada martes se ha reunido el Coubertin Torre como cada martes después ha comparecido la portavoz el sarta di siempre han gigante

Voz 1693 04:13 surgió siempre más vinculados seguir adelante con la negociación que no la aprobación de los presupuestos a una solución política y ahora mismo estamos igual hubo tímido muy tímido paso adelante el veinte de diciembre pero es evidente que entrar en la negociación de los presupuestos depende de que el presidente Sánchez realmente ponga una situación política lo que de momento no ha hecho Nos gustaría creciera evidentemente ahora bien estamos lejos muy lejos hará abstemio en mayo

Voz 0194 04:40 Emma piden una solución política parece que estamos en el mismo punto no sabemos si el Gobierno exhibe optimismo porque cree que podrá aprobar los presupuestos porque sino los aprueba los podrá utilizar como reclamo en una campaña electoral

Voz 0806 04:52 sí en Ferraz y en el Gobierno dicen que en este proyecto de ley de Presupuestos está su campaña para las elecciones generales si salen adelante porque podrán vender sus bondades sino salen porque en cierto modo podrán valerse de los grupos soberanistas para neutralizar el ataque que les llega de la derecha cuenta de sus socios de moción de censura que sea bueno no las cuentas admiten en este momento que es impredecible pero en la Moncloa al menos cuentan con que la amenaza de unas elecciones que permitan la entrada de Vox en el Congreso pueda contribuir a que el independentismo y lo grupos catalanes al menos les dejen ganar tiempo y que no impidan la tramitación de los Presupuestos después ya se verá por el momento hoy el ministro de Fomento y secretario de Organización José Luis Ábalos decía en rueda de prensa que ellos son optimistas

Voz 0287 05:38 no es optimismo de la voluntad nosotros creemos que vamos a ofrecer un buen proyecto de presupuestos para el país que va a tender a muchas necesidades a muchas reivindicaciones que tiene este país íbamos a ofrecer un buen proyecto también de inversiones así es que el que tenía que decir desde su comunidad no los quiero tendrá que renunciar posiblemente a los mejores presupuestos que la hayan podido ofrecer

Voz 0806 06:00 va a ser a principios de febrero cuando se celebre se deja ese decisivo debate de totalidad en el Congreso y superan esa barrera las cuentas iniciarían un recorrido que permitiría la continuidad de la legislatura como mínimo hasta marzo a partir de ahí Pedro Sánchez podrá decidir si tiene sino si logra sacar los presupuestos tiene que decidir si elige ese super domingo electoral que disgusta a los alcaldes y a los presidentes autonómicos

Voz 0194 06:24 convoca a en el otoño si finalmente de

Voz 0806 06:27 que aguantará hasta dos mil veinte que parece poco probable sino hay unos presupuestos de eso no quieren hablar ahora en el gobierno quieren centrarse en sacar las cuentas adelante con una negociación con todos los grupos dicen pero sobre todo con los grupos catalanes que se produciría en pleno juicio de bruces en plena precampaña del veintiséis de mayo un escenario nada fácil para los intereses electorales del PSOE en sus feudos más tradicionales

Voz 0194 06:50 gracias Inma hasta mañana mañana

Voz 10 06:54 Pedro Sánchez hasta los presupuestos se presenta difícil si es que logra llegar allí

Voz 1071 06:58 no sólo por la falta de apoyos desde luego se complica por el rechazo con el que ya contaba de la oposición

Voz 1 07:03 nosotros vamos a votar que no con las dos manos a estos presupuestos no estamos abiertos agonizar esta legislatura

Voz 11 07:10 en verano pasado el presidente Casado le ofreció al señor Sánchez nuestro apoyo a los Presupuestos Generales Estados

Voz 1337 07:15 siempre y cuando respetara elementos obediencia

Voz 11 07:18 les hoy más que nunca hemos comprobado como el señor Sánchez es el mejor

Voz 1071 07:23 vendiendo las medidas del Gobierno del Partido Popular Pedro Sánchez deberá atender también a la calle ya avisaron ayer los pensionistas lo hicieron en Bilbao donde se manifiestan cada lunes de que no van a desistir en sus movilizaciones que están a punto de cumplir un año

Voz 1779 07:41 y hoy en estos momentos yo creo que no hay cambios sustanciales porque no se han producido cambios en la política laboral porque se han introducido muy poquitos cambios en la política fiscal

Voz 1071 07:52 si las centrales sindicales UGT y Comisiones anuncian movilizaciones si el Gobierno no se da prisa en la reversión de los aspectos reconsidera más lesivos de la reforma laboral convoca le delegados para dentro de un mes eso al margen de una posible huelga que están barajando para el ocho de marzo reunidos hoy ocho de enero marcan una primera fecha la del ocho de febrero pero piensan sobre todo Rafa Bernardo en la del ocho de marzo buenas noches

Voz 1762 08:16 buenas noches el diagnóstico que hacen los sindicatos sí que han expresado hoy tras la reunión de sus directivas para hacer balance del año pasado y trazar una estrategia para estas se puede expresar así ya van más de medio año de legislatura de promesa esta revirtió revertir los aspectos más dañinos de la reforma laboral nada se ha cumplido desde entonces UGT y Comisiones pierden la paciencia los líderes sindicales han recordado que ya hay muchos aspectos pactados entre ellos el Gobierno como lo relativo al control de la subcontratación o la caducidad de los convenios lo que le dicen el ejecutivos que tiene que legislar con urgencia Hinault poner más como coartada ni la falta de acuerdo con CEOE ni la debilidad parlamentaria del grupo que apoya al Gobierno Pepe Álvarez UGT

Voz 1145 08:51 argumentos utilizando otros como excusas no vamos a azotar creo que en estos momentos a las organizaciones sindicales tenemos la posibilidad de trabajar de

Voz 0515 09:09 presionar para que se lo

Voz 1145 09:12 que en estos momentos está acorralado se pudo llevar adelante si el Gobierno no responder a las

Voz 1762 09:17 exigencias sindicales habrá movilizaciones crecientes en las calles con ese primer hito que señalaba es una asamblea en Madrid que reunirá diez mil delegados de ambas centrales el ocho de febrero pero además los sindicatos han manifestado su preocupación porque en materia de igualdad de género nos están dando avances es más ha entrado dicen en la vida política española un disco

Voz 0515 09:32 Cursa de involución misógino en este

Voz 1762 09:35 sentido anuncian que el próximo ocho de marzo repetirán la convocatoria de paros laborales de dos horas por turno que hicieron el año pasado y abren la puerta a hacer huelga de veinticuatro horas en ciertos sectores todavía por definir Unai Sordo comisiones

Voz 1145 09:46 pudiera haber algún tipo distinto de convocatoria más amplia porque puede haber pues por decir algo convenios colectivos que se estén negociando espacios de ese sectores donde haya una especial brecha salarial donde se pudiera ir a paros mayor es digamos que este es el mínimo común de lo que convocamos

Voz 1762 10:03 en las próximas semanas eran perfilando esos sectores esas movilizaciones de cara al día

Voz 0194 10:07 a la mujer a Rafa muchas gracias vuelvo a a los presupuestos Fernando hablamos del optimismo que parece bueno quiere quiere dejar entrever el presidente del Gobierno pero luego uno escucha las declaraciones de los independentistas si tengo es ya que estamos en el mismo punto que estábamos unos engañan todos o no sé dónde estamos

Voz 0656 10:27 sí pero ahí yo juego con los plazos es decir que yo creo que hay de lo que se trata fundamentalmente es de que no no traten bueno lo lo lo dicho lo dicho alguien antes no me acuerdo quién era que no que no que no se trate de evitar el que los presupuestos no vayan pasando todo el íter no hasta llegar al último momento lo con lo cual se va avanzando en el tiempo y por tanto pues no haya que hay que hacer una convocatoria precipitada no a mi me parece que que antes que los dos puntos son estén bien vistos vamos a ver si sacan los presupuestos positivo porque sacan los presupuestos y por tanto tienen ya una proyección para el tiempo este inmediato y por tanto puede llegar a cumplir incluso incluso el el el plazo que tiene el Gobierno para gobernar hasta el final en el caso de que no lo saque pues puede ser instrumentalizado para digamos frente a las acusaciones de que ha gobernado gracias a los independentistas no sea que yo creo que puede jugar con estos dos con estos dos discursos desde luego uno no les sirve efectiva efectivamente se detiene al final llena de decir que sí pero yo creo que hay

Voz 1071 11:38 hay debe haber algún pacto con los independentistas

Voz 0656 11:41 permita jugar con el el camino que no es exactamente cuál es la verdad no sé realmente cuanto tú lo sabes cuál puede ser ahora mismo el camino si se prueba a partir del viernes

Voz 0194 11:54 Viviana se va a Consejo de Ministros con el ministro sí

Voz 0515 11:57 ministros y a finales de enero principios de febrero debería llega el tramite va a tener para sea deberán presentarse en el propio Congreso de los diputados para el ordenamiento interno de debate que tiene prioridad en el trámite interno

Voz 0656 12:09 sea con lo cual resalta que la velocidad sea con independencia de los independentistas lo poco puede ganar mucho tiempo

Voz 0515 12:15 no yo creo que la clave de este presupuesto es que según se inicie el trámite presupuestario es decir que la ministra vaya a la Cámara presente el ya antes era un camión a las Un pequeño pen drive el contenido de el presupuesto para su tramitación a la vez se va a abrir el proceso de vista oral ante el Tribunal Supremo de los dirigentes independentistas cuyos partidos son claves para así España también es el pueblo tiene todos vamos a estar vamos a tener dirigentes declarando en una vista oral seguramente larga porque es un procedimiento lleno de dificultades y en fin por muchas razones y a la vez los partidos que dirigen esos que declaran son los que tienen en su mano Si España tiene o no tiene presupuesto en mi opinión la clave había un gran negociador hoy que hablamos de negociación presupuestaria en el Congreso de los diputados que se llamaba Francisco Fernández Marugán ahora hace sus labores trabajo en en en la Defensoría del Pueblo que decía que el el trámite de totalidad es el Cabo de Hornos de la tramitación presupuestaria sí te pasas detrás ya está mientras en aguas ya muy calmadas de negociación en comisión por sección es lo más normal es que puedas alargar lo que vaya a salir cuál es la clave el día de la votación de totalidad todo va a depender de si es que el PDK Bildu y PNV que PNV no lo va a hacer sobre todo Bildu Esquerra I P de Cat preséntanos no presentan enmienda de totalidad yo diría que va a hacer Esquerra hipoteca tengo alguna duda si lo hacen mala señal si no lo hacen a veces piensas que finalmente no lo harán pienso que finalmente no lo pienso que finalmente no lo harán para ver un poco qué pasa con es que me duele decirlo así que el juicio sonar mal pero qué pasa con el juicio es que los dirigentes que van a ser juzgados son los que van a decidir si España tiene no tiene presupuesto es esto es así y además va a ser en el tiempo paralelo va a ir a la vez el proceso oral y la tramitación presupuestaria el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados penas de cárcel y un presupuesto el del Estado eso corre parejo en el tiempo por lo tanto en función de unas y otras cosas yo creo que dejarán pasar este que decía Marugán el Cabo de Hornos para entrar en una tramitación Iber que hacen con la votación definitiva al al al propio Presupuesto General del Estado

Voz 1337 14:31 así se produce para dar subsidios uno definitivos no sin productor Deneuve fuiste ha habido de lo ha visto un guión que lamente por capítulo y temporadas no fijos que estamos en el en el en el otro extremo no habrá quien diga que que esto es un extremo de algún modo equivalente equidistante igual

Voz 12 14:50 que es inconcebible intolerable que el PP negocie con Vox es intolerable que el PSOE esté negociando en el otro extremo geográfico de nuestro territorio con los independentistas de presupuesto hay que tentar pensar dónde están las diferencias no cuando eso segoviana sale se negocia por volver a barcos tendrán opción a un Gobierno y un programas están introduciendo medidas legislativas cuando hasta dentro de negociando un presupuesto que ya está cerrado el presupuesto va a contener ninguna medida que en si sea independentista claro el problema es cuando se presupone y se sobreentiende que en esa negociación así él fuera del presupuesto claro en ese sentido me preguntará me preguntaba ese ese los rebotó a Fernando no sé si hay algún sistema que proteja de algún modo la negociación de los presupuestos

Voz 0656 15:41 erales

Voz 12 15:42 que claro que se tengan que negociar las cuentas de un país el dinero los presupuestos que van a permitir que todo nuestro sistema institucional funciones en función de elementos que están más allá del propio presupuesto tiene algo de tramposo tiene algo de incómodo de legítimo que parece que con situaciones predica es compleja

Voz 1071 16:00 pero eso también lo hace el Gobierno el Gobierno propone una subida salario mínimo el salario mínimo no

Voz 0194 16:04 en el presupuesto y si lo hace paralelo

Voz 0515 16:07 desde medidas para forzar un poco la busca

Voz 0194 16:10 el voto la creación de sinergias etc

Voz 0656 16:12 los negociadores es la democracia funciona si es es puro procedimientos escuela práctica es a partir de los principios claro no antes hablamos de los principios mucho hablando nos referimos a Vox y ahora tenemos que hablar de de todo ese mundo que es tremendamente complejo que es el que instituye todo ese sistema de reglas que que bueno que que favorece o no el que exista un presupuesto etcétera no hay casi todos los países sobre todo en los parlamentarios ahí la clave está tan importante el presupuesto porque era una prueba es el presupuesto normal es que te tiren no el Gobierno la clave está en la clave está en eso no sé que estamos en sistemas democráticos donde cada vez hay más vetos sistemas de vetos que antes no existían aunque tienen menos propensas a entrar en el veto llora cada dos Nos enfrentamos a a Beto gracia como le llama Fukuyama lo tiene estas consecuencias no

Voz 0194 17:06 me voy a ir a Estados Unidos porque esta madrugada se espera el primer discurso de la nación a la nación de Donald Trump desde que llegó a la presidencia como para no perdérselo la verdad casi para verlo con palomitas y el contexto es que estamos en la tercera semana de cierre administrativo cierre parcial del Gobierno las perspectivas además no apuntan a que pueda alcanzarse pronto un acuerdo entre republicanos y demócratas de ahí la importancia de lo que pueda anunciar esta noche antes de visitar por cierto la frontera con México la clave está en lo que anunció Trump dentro de unas horas

Voz 1071 17:33 que la Casa Blanca parece querer que se instale la idea de que está

Voz 0194 17:35 ambos ante una crisis de seguridad nacional pueda así preparar el terreno para decretar la emergencia nacional corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 17:44 hola buenas noches entiendo que los grandes medios norte

Voz 0194 17:46 americanos están dedicando ahora mismo a este asunto sus aperturas espera un nuevo giro de Trump en torno al muro

Voz 1510 17:53 bueno lo que esperamos es que Donald Trump en el primer discurso que va a dar a la nación desde el Despacho Oval en mitad del que ya es el segundo cierre de gobierno que más ha durado en la historia de este país explique que estamos ante una crisis nacional lo que se puede solucionar si los demócratas aprueban el presupuesto que él pide para construir el muro y reforzar la seguridad en la frontera con México esto lo contaba hoy el vicepresidente Mike pensando en bici después espera que el presidente explique a los ciudadanos que estamos ante una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur que él moros necesario para frenar esta crisis y que para eso los demócratas se tienen que sentar a negociar pero no ha querido confirmar tampoco lo han hecho del entorno del presidente si trampa va a decretar la emergencia nacional una posibilidad de la que habló el propio presidente hace unos días y que le daría la opción de movilizar esos casi seis mil millones de dólares que pide para construir el muro sin tener la autorización del Congreso es decir sin el aval de los demócratas para la oposición la situación de crisis en la frontera es una invención del propio presidente eso es de Enaitz a la senadora por California probable candidata presidencial cama las Harris asegura que no es verdad que no hay una crisis de seguridad y que el presidente en vez de inventarse la realidad debería firmar el acuerdo bipartidista que tiene ya encima de la mesa sobre los presupuestos y desbloquear así un gobierno que lleva cerrado parcialmente desde hace dieciocho días

Voz 0194 19:25 que era empieza el discurso Marta

Voz 1510 19:27 a las nueve de la noche hora de la hasta este a las tres de la madrugada en España va a durar unos ocho minutos y los demócratas van a responder a Trump inmediatamente Nancy Pelosi Chuck Schumer los líderes en las cámaras han convocado una comparecencia justo después de que intervenga el presidente por su cuenta también va a contestar el senador independiente Bernie Sanders

Voz 0194 19:48 así a ocho minutos eso se llama concreción se llama brevedad Marta más estaremos pendientes y mañana lo contamos de acuerdo hasta hasta luego abríamos este tramo de Hora veinticinco con las negociaciones en Madrid para el Gobierno de Andalucía nos vamos a Andalucía para conocer cómo lo ve el Diario de Sevilla José Antonio Carrascosa director muy buenas noches entiendo que esta es la apertura de mañana

Voz 1023 20:14 sí claro no podía ser otra efectivamente la aún así sencilla hacer lo que ocupa la mayor parte de nuestra tenemos aportaba

Voz 0194 20:21 cómo lo titulares

Voz 1023 20:24 eh vamos extrema las exigencias y ponen en riesgo el cambio la Junta allí destacamos también que el PP ha tachado de inaceptable del documento con con la y afirma que se siente engañado parece que la cosa se anima vamos a ver hasta dónde llega hasta donde llega

Voz 0194 20:38 crees José Antonio que llegaría hasta la convocatoria de nuevas elecciones

Voz 1023 20:41 no yo personalmente creo lo veo bastante improbable ante un contertulio un acto de precampaña y yo creo que que la cosa va por ahí

Voz 0194 20:52 es decir que acabará más tarde o más pronto pero acabará viendo pacto

Voz 1023 20:55 ahora el problema éxito encenderá ante el planteamiento de esta dimensión hasta donde el PP de de esta vez bastante lo hace de Vox en la rebaja de sus exigencia se pone interesante la constante

Voz 0194 21:10 ya alguna noticia de ámbito más local que lleva en portada que siempre nos gusta

Voz 1023 21:14 pues sí me cogemos recogemos un par de ellas

Voz 13 21:17 que es una pena que bueno

Voz 1023 21:19 con con la atención que sabe un pueblo de Sevilla en casa dicho donde la familia rumanas están yendo se del pueblo ante el temor de Le de ser tacatos después del intento de linchamiento a dos presuntos ladrones en el pueblo hace un par de días también el frío que llega a Sevilla que llega por lo visto intensos intenso para lo que estamos acostumbrado

Voz 0194 21:41 José Antonio Carrizo muchísimas gracias hasta luego extra

Voz 1071 21:45 se pueden encontrar mañana en el Diario de Sevilla

Voz 0194 21:48 Nos queda Sastre todavía el cuaderno de frases

Voz 1071 21:50 un Asahi por ejemplo Discurso del Rey por ahí vamos a empezar este cuaderno por las frases de Felipe VI que en la entrega de despachos a los nuevos jueces que suele hacerse por cierto en Barcelona pero hoy ha sido en Madrid ha hablado de la independencia judicial en esas vísperas claro comentabais de que arranque el juicio en el Tribunal Supremo

Voz 14 22:07 la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado así como el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales son condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo

Voz 1071 22:21 pues yo el proceso en el que por cierto Mariano Rajoy puede ser testigo les presidente e incluso también ex miembros de su gabinete el tribunal ha dicho ya que no va a vetar que declare si es que lo piden las defensas en Cataluña frases y sonidos de homenaje a los tres catalanes que murieron ayer lo contábamos anoche aquí en indirecto en un alud en los Andes en Perú cayó una placa de hielo que les arrastró les hizo caer unos ciento cincuenta metros el presidente de la Federación de Entidades excursionistas de Cataluña señalaba esta mañana al cambio climático como una de las causas de que se muevan estas placas de hielo

Voz 1779 22:52 pasa ya Sudamérica pasa Gran Vía donde pasé Chamonix justamente a su un termo cumplirá porque

Voz 1071 23:00 es que es muy difícil de hacer pronósticos porque el cambios muy rápido y que ocurría tanto en los Andes como en los Alpes suizos aquí en Europa en el Reino Unido todo ha vuelto a sobrevolar un dron sobre un aeropuerto esta vez el principal aeropuerto el de Heathrow casa dorado poquito sí han avistado un dron sobre las pistas y se han interrumpido las heridas durante una hora poquito que no te lo digan a tiene una cola y me dicen poquito vamos a mí diez minutos ya me parece Muchachito los dos sospechosos a los que detuvieron por los drones que volaron en Gatwick fueron liberados y la policía no ha dado todavía con el aparato en lo que en esta parte del mundo estamos con estas cosas el otras partes en Pekín la noticia es la visita del presidente de Corea del Norte Kim Jong il déjame que acabe con el frío porque tienen que en Sevilla de pensé parte pues eso es en todas partes la caída de las temperaturas hoy hay un pueblo de Aragón Molina de Aragón Guadalajara pues no sé

Voz 1337 23:55 me iba de España menos nueve con ocho grados es tanto el frío

Voz 1 24:08 el dietario dos perdón

Voz 15 24:13 los chicos de alto riesgo en tiempos poco dados a la interpretación racional de las cosas primeros más fácil habrá acuerdo Vox PP Ciudadanos para la formación de gobierno en Andalucía tener al alcance de la mano una cuota de poder de atracción irresistible en política más en tiempos en que no abundan los estadistas capaces de sacrificar el presidente a las opciones de futuro que el odio en este caso al PSOE une más a los tres partidos de la derecha que las diferencias que puedan separarles PP y Ciudadanos gobernarán iba pegado como una lapa lecho para la sangre todo lo que pueda Albert Rivera ha allanado el camino al certificar la capacidad de entendimiento con Vox una vez formado el Gobierno Ciudadanos habrá perdido una oportunidad de recuperar su deteriorada imagen de centro y de nada habrá servido la Jakub la teoría pronunciada por fijo desde Galicia ni yo ni nadie en sus cabales pactaría con Vox a costa de las políticas contra la violencia machista la segunda puesta es más arriesgada los partidos catalanes votarán los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez en la fase de tanteo y negociación siempre se empieza con uno pero la más elemental racionalidad dice que el independentismo catalán no tiene ninguno tenía interés objetivo encargase al Gobierno socialista y abrir la puerta al tripartito de la derecha y más después de que Sánchez rechace el artículo ciento cincuenta y cinco como receta de aquellos que sólo quieren perpetuar la crisis catalana sólo los muy iluminados pueden pensar que da radicalización beneficiaría al independentismo la derecha tres es mucho más peligrosa que la derecha unos en estos casos el radical acostumbra marcar la pauta segundo aviso desde Francia ciudadanos esta vez por boca de la ministra para Europa Natalie luego no puede haber ningún compromiso con la extrema derecha el que quiere jugar dos cartas a la vez a menudo se acaba quemando

Voz 16 26:06 terminamos aquí y Fernando Vallespín Gonzalo Velasco Eduardo Madina buena Semana Santa Sastre no iba a pensar a Molina de Aragón Guadalajara porque que tienen los nombres si están Guadalajara porque se llaman Molina bueno pues mañana ese y otros misterios ya esta mañana hoy la cara B de Sara podría ser Molina de Aragón contaremos hasta mañana por ser más que mañana hay fútbol pero nosotros estaremos aquí como siempre cenizas

Voz 2 26:43 por de veinticinco Ángels Barceló

Voz 1 26:49 servicios informativos

