Hora 25 (11/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

vox los pactos de la derecha lo salpican todo incluso los presupuestos son según el Gobierno un tratamiento contra el riesgo de involución son las ocho las siete en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco

hola buenas tardes el Consejo de Ministros ha aprobado los presupuestos de este año unas cuentas contra el blanco y negro Isabel Celaá

Voz 0421 00:39 son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno pero además van a blindar derechos y libertades por qué no decirlo para buscar el futuro huir de ese pasado en blanco y negro del que algunos en estos días están teniendo bastante nostalgia

Voz 0194 00:56 el presupuestos que cumplen con todo lo que se había venido anunciando subida de impuestos al diésel y a los patrimonios más altos aumento previsto de la recaudación para poder afrontar un mayor gasto social de un aumento de la inversión de la que se beneficiarán las CCAA dinero en resumen para ganar los votos que el Gobierno sigue sin tener ni siquiera los garantiza Podemos que pide al Gobierno que concrete el calendario de aplicación de las medidas pactadas entre Sánchez Iglesias si no es así en Podemos vuelven a pedir elecciones Noelia Vera

Voz 0394 01:24 no no parece suficiente el acuerdo firmado ya citamos que se cumpla íntegramente si no lo hace eh no quedará otra que irnos elecciones ir explicarle a los españoles y a la española que desde luego si quieren un cambio político real una agenda social justicia social encima de la mesa desde luego a lo mejor hay que plantearse otro tipo de de gobierno más progresista e más real no

Voz 0194 01:47 los independentistas siguen sin moverse del no aunque no han decidido todavía si iban a permitir que los presupuestos se tramiten en el Congreso este viernes el ex presidente Puigdemont ha dejado en mal lugar a Quim Torra que esta semana llegó a advertir del riesgo de una crisis de Gobierno si P de Kato Esquerra se movían del no rotundo en el Congreso

Voz 3 02:07 París en Madrid la tramitación o no dependerá de la

Voz 0194 02:09 la voluntad de los parlamentarios en Madrid decía Puche que asume que ni la Generalitat ni el Parlamento catalán tienen capacidad para decidir sobre los grupos parlamentarios a esta hora Ángel Garrido el presidente de la Comunidad de Madrid está citado en la calle Génova para que Pablo Casado le diga si cuenta o no con él como candidato a las próximas elecciones autonómicas y Susana Díaz se prepara para liderar la oposición la presidenta en funciones de la Junta ha enseñado sus cartas casi como medida preventiva ante las tentaciones que algunos puedan tener para apartarla Pedro Olano

Voz 1715 02:40 yo es que hoy no sólo ha asegurado que va a liderar la oposición del PSOE al Gobierno de Moreno Bonilla incluso se ha postulado como candidata del PSOE cuando se desmorone esas que ocurre el gobierno de la derecha el delegado del Gobierno en Andalucía ha tardado poco en recordarle que la militante

Voz 3 02:55 es la que elige los candidatos así que desde

Cadena SER

Voz 5 03:16 quiere que el futuro del PSOE de Andalucía pues lo van a determinar sus más de cuarenta mil militantes sus más de cuarenta mil afiliados y afiliadas

Voz 0919 03:25 les vamos a contar lo último de los negocios de Villarejo con el

Voz 1715 03:28 el BBVA según El Confidencial el ex comisario entregó al banco presidido por Francisco González las supuestas transcripciones de conversaciones telefónicas del Palacio de la Moncloa les vamos a contar también la preocupación de los vecinos y de las familias de adolescentes que aprovechan las horas del recreo en su colegio para hacer apuestas a los locales abiertos en los alrededores de los centros educativos María Ángeles una vecina del barrio de Carabanchel en Madrid que ha lanzado la señal de alarma

Voz 6 03:53 no años iba a rehabilitación al lado de una de las casas de apuestas que está al lado la clínica de rehabilitación y los chavales a la hora del patio han entrado en los locales de apuestas no es que nadie me nos que es que me lo está contando el vecino no no no no Álora El Recreo el Instituto se ha metido los chavales dentro dentro de local

Voz 0194 04:11 puesta hacia las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:14 buenas tardes a esa hora va a comenzar el Mundial de balonmano para la selección española a los hispanos enfrentan a la selección de Bahrein en el primer partido de la primera fase del campeonato tenemos también Euroliga de baloncesto en unos minutos juegan en Vitoria Baskonia hay Gran Canaria y luego el Barça recibirá en el Palau al Panathinaikos sí recuerdo que hoy se inicia la prueba nueva jornada de Liga en Primera División a las nueve juegan en Vallecas Rayo Vallecano y Celta de Vigo

Voz 0194 04:38 ni el tiempo nos espera un fin de semana frío Jordi Carbó buenas tardes

Voz 1643 04:42 buenas tardes las temperaturas ya no van a bajar más pero tan

Voz 0978 04:45 poco van a subir demasiado los próximos días te manera que seguir haciendo frío la mayor parte de horas ambiente muy frío en el interior y en pueblos de montaña durante las noches la próxima noche por ejemplo heladas de nuevo en prácticamente todo el interior peninsular incluso en algunos puntos costeros de la mitad norte de la península en Canarias máximas cercanas a los veinte grados y durante la tarde algunos chubascos en el País Vasco y zonas próximas que se irán remitiendo a lo largo del fin de semana subiendo la cota de nieve ya por encima de los mil metros de altura lo que decíamos fin de semana con sol viento pero menos frío durante las noches las tardes serán cada vez más agradables y también cada vez más nieblas persistentes

Voz 1715 05:21 ha retado en la cuenca del Duero empieza hora25 Pedro venga vamos ya con el último Hora de la semana a las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

hubo una veinticinco

Voz 1715 06:49 Pedro Blanco grupos a partir de ahora la pelota está en el tejado de Podemos y de los partidos independentistas el Consell

Voz 1468 06:55 de ministros ha aprobado hoy su proyecto de presupone

Voz 1715 06:58 estos para este año realidad no hay ninguna novedad relevante al menos aparentemente nada que se salga del guión que se había ido avanzando durante las últimas semanas así que estos presupuesto Nos incluyen más ingresos con cargas a empresas y patrimonios altos sobre todo también más gasto social o más inversión vamos a repasar las líneas fundamentales Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 07:19 estaré es pero sí es un presupuesto que dedica casi un sesenta por ciento a gasto social especialmente dependencia vivienda e infraestructuras tiene menos margen para ello porque el déficit el desfase se reduce al uno coma tres por ciento del PIB Hinault al uno coma ocho como quería el Gobierno para esos gastos el Ejecutivo prevé recaudar veinte mil millones de euros más por impuestos nuevos y más cargas a grandes empresas y rentas muy altas Se trata de redistribuir la riqueza que las clases medias y bajas recuperen el escalón que perdieron por la crisis económica en expresión de la ministra de Hacienda María Jesús Montero que rechaza tajantemente la bajada de impuestos por esta razón

Voz 13 07:55 que no puedo dejar de advertir que quienes propugnan una carrera fiscal a la baja en realidad están defendiendo el fin de la igualdad de oportunidades la desaparición del estado del bienestar como garante de los derechos de la ciudadanía

Voz 1468 08:12 Se reduce la el IVA a productos de higiene femenina a medios de comunicación y libros digitales se permite dedicar parte del superávit a los ayuntamientos para promover educación infantil pública de cero a tres años y aumenta de cinco a ocho semanas el permiso de paternidad finalmente Pedro se rebaja la previsión de crecimiento económico para este año del dos coma tres por ciento del PIB al dos dos

Voz 1715 08:34 el Gobierno presume de cuentas cree que son tan buenas que los independentistas no deberían tener ninguna duda para apoyarlas en el Congreso no sólo eso también es presenta lo hemos escuchado una portada como una especie de antídoto contra el avance de la derecha más recalcitrante la de la España en blanco decía hoy la ministra portavoz en blanquinegro Inma Carretero

Voz 0806 08:56 el Gobierno se empeña sobre todo en trasladar que estas cuentas devuelven derechos y que están diseñadas para que la clase media pueda superar el escalón que descendió con la crisis son según ha dicho la ministra María Jesús

Voz 1468 09:06 Montero unos presupuestos neceser

Voz 0806 09:09 varios para el conjunto del país y suficientemente atractivos por sí solos ha dicho para que reciban el apoyo de los grupos independentistas a Esquerra Republicana de Cataluña ya el P de CAT el Gobierno Le sigue diciendo que no tiene intención de incluir en la negociación ningún M tú ajeno a las cuentas sí que van a respetar el criterio que estableció el Estatut para que Catalunya reciba un porcentaje de inversión es equiparable a su aportación al

Voz 13 09:34 evidentemente el Gobierno contempla el respeto al Estatuto de Cataluña no como una contrapartida para nada creemos que hay que cumplir con aquellas disposiciones que se establecen en leyes Orgánica como son los estatutos de autonomía para Catalunya para otra comunidad autónoma

Voz 0806 09:50 Andalucía y Valencia tienen disposiciones en sus estatutos para fijar las inversiones en función de la población

Voz 1715 09:56 mientras la derecha consigue llegar a acuerdos la izquierda sigue reza

Voz 14 09:59 cuando entre sí misma Podemos sigue amagando contra

Voz 1715 10:02 al portazo ese partido cree que los presupuestos aprobados hoy no son todo lo concretos que ellos querrían que fueran exige de hecho el Gobierno un calendario para hacer efectivas hasta once de las medidas de las líneas políticas que Pablo Iglesias pacto con Pedro Sánchez desde el control de los precios de la luz al control de los precios de las

Voz 0394 10:21 no no parece suficiente no no parece suficiente y un mensaje claro que desde aquí mandamos al Gobierno de Pedro Sánchez y al Consejo de Ministros el acuerdo firmado ya necesitamos que se cumpla íntegramente si no lo haces pues evidentemente no quedará otra que hemos elecciones ir explicarle a los españoles y a las españolas que desde luego si quieren un cambio político real una agenda social justicia social encima de la mesa desde luego a lo mejor hay que plantearse otro tipo de de gobierno más progresista ir más real

Voz 1715 10:53 bueno es lo que decía hoy Noelia haber ahí al independentismo bueno

Voz 14 10:55 el independentismo anda intentando decidir

Voz 1715 10:58 sí permiten este tramite los presupuestos os y los tumba en el primer compás parlamentario de una forma muy cruda el ex presidente Push de Mon ha desautorizado hoy a su tú delegado en la Generalitat a Quim Torra que esta semana alertaba del riesgo de que se abriera una crisis de Gobierno si es que Esquerra o el PDK flanqueaban en el no a los Presupuestos Puigdemont ha defendido hoy la autonomía de los grupos parlamentarios respecto a la Generalitat o al Parlament nos vamos a Barcelona informa Pablo Tallón

Voz 10 11:28 el president Torra aseguraba este miércoles con toda la

Voz 1468 11:30 contundencia que Esquerra y el PDK ni siquiera tramitarán los presupuestos a no ser que Sánchez formulara una oferta en materia de referéndum pero hoy su predecesor Carles Puigdemont le venía a decir que esto no es cosa del Govern nuestro mitos y honor afronta

Voz 3 11:43 montados fomentar y argón

Voz 1468 11:45 el dramón que la tramitación o no dependerá de los grupos en Madrid Miguel Cubero el Parlament como mucho pueden opinar al respecto donde parece que hay algo más de consenso por lo menos en las declaraciones públicas estén rechazar los Presupuestos en la votación final si no hay movimientos para resolver la crisis terrible

Voz 1715 12:01 cuál es la situación de los presos

Voz 1643 12:04 no obstante son Bou Esquerra hoy ha reunido astro ejecutiva en Ginebra donde reside Marta Rovira y desde allí

Voz 1468 12:10 pero Aragonés ha advertido que si los presupuestos son la segunda vuelta de la moción de censura Pedro Sánchez tendrá que ofrecer motivos suficientes dice él para que Esquerra le permita alargar la legislatura hasta

Voz 1715 12:20 el dos mil veinte hablando de los presupuestos a Pablo Casado casi se le queda pequeño el Diccionario buscando sinónimos para la crítica el líder del PP ha descalificado hoy los presupuestos de Pedro Sánchez con

Voz 15 12:31 sí es que hoy es un mal día para España porque hoy han presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de presupuestos que es tremendamente malo para España es una propuesta letal para los intereses de la economía española es una propuesta egoísta partidistas sectaria innecesaria e irresponsable e irreal

Voz 1715 12:52 bueno Pablo Casado ha debido de decidir ya quiénes serán los candidatos del PP a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid dos de las grandes joyas de las corona políticas de este país digo que ha debido de decidirlo pero no lo ha hecho público a las ocho de la tarde había convocado en la calle Génova al presidente de la Comunidad de Madrid para contarle si cuenta con él o le aparta Silió deja caer Javier Bañuelos Radio Madrid Javier buenas tardes

Voz 10 13:16 qué tal buenas tardes bueno ido a ciegas Ángel Garrido ha ido sin intuir lo más mínimo que elevan a comunicar si decir Isabel si eso no el elegido el presidente madrileño se encuentra ya en el despacho

Voz 1715 13:24 de Pablo Casado en entrar más próximo

Voz 10 13:27 al presidente madrileño Nos dice que espera buenas noticias pero es un misterio porque desde el núcleo de confianza de Garrido también nuestra admiten que no tienen todas consigo el hermetismo es tratar de Pedro es total aquí en la SER el veinte de Madrid acabamos de hablar con el vicesecretario de Organización del PP de Madrid al

Voz 0919 13:43 eso será evidentemente si lo supiéramos

Voz 16 13:45 que comprenderá no podría decirse lo lo que hay que hacer es respetar los tiempos y tener

Voz 10 13:49 bueno el origen de dechado en el PP que a mí no cuestionan la tardanza del anuncio la sede nacional del PP en la calle Génova trece por cierto Pablo Casado también acaba de citar a José Luis Martínez Almeida actual portavoz del PP en la capital

Voz 1715 14:01 bueno en el momento en que se produzca cualquier novedad nosotros se la contaremos Ésta es una de las incógnitas a despejar quién será quiénes serán los candidatos las candidatas del Partido Popular a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid por cierto que otra candidata del PP está la presidenta de Cantabria la presidencia de Cantabria Ruth Beitia ha tenido hoy una de esas meteduras de pata tanto lógicas entrevista en Onda Cero le preguntan por el maltrato por la violencia hacia la mujer

Voz 1855 14:25 creo que que se debe de tratar por un igual no a un animal cierta maltratar pretende que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final somos seres humanos y bueno y hay que valorar cada caso

Voz 1715 14:40 debido al bueno ella ha pedido perdón después a través de Twitter como para no hacerlo asegura que no quería hacer esa equiparación menos mal que no la quería hacer que es ha expresado mal y que han sido los nervios del directo en Andalucía para la presidenta de la Junta en funciones por cuatro días más Susana Díaz aún le quedan ánimos para seguir para seguir en la brecha y a su manera también para seguir desafiando la dirección del PSOE

Voz 1468 15:08 hoy ha anunciado que iba a ser la jefe de la oposición al Gobierno

Voz 1715 15:10 lo Bonilla pero sobre todo anunciado ha dejado caer que volvería a ser la candidata en unas próximas elecciones Sevilla esté roto

Voz 10 15:18 días no está en su vocabulario tira la toalla la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones Susana Díaz descarta marcha al se se quedará liderando la oposición en el Parlamento andaluz y hasta quiere presentarse a las próximas elecciones Lo justifica aduciendo que lo hace por responsabilidad ser la candidata más votada por su parte el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Gómez de Celis dice que está en su derecho pero Le aclara Susana Díaz que el futuro del partido lo van a decidir los militantes

Voz 1576 15:52 estamos ya preparados para cuando decidan aceleración

Voz 4 15:55 es evidente que queremos volver a ganar la digo que estamos preparado porque ya no dieron ayer que en cualquier momento teníamos elecciones así que desde el primer minuto vamos a estar preparado para volvernos a presentar

Voz 5 16:07 quiere que el futuro del PSOE de Andalucía pues lo van a determinar sus más de cuarenta mil militantes sus más de cuarenta mil afiliados y afiliadas lo determinarán por tanto lo que terminaremos todos nosotros

Voz 10 16:19 la presidenta de la Junta en funciones promete que el traspaso de poderes será ejemplar impiden el respeto para todo el personal de la Administración autonómica

cadena SER

hubo una veinticinco

Voz 1715 17:45 Pedro Blanco o y siete en Canarias otras historias del día el Tribunal Supremo investiga el permiso concedido al exconsejero Josep Rull para que salir unas horas de prisión para ver a su hijo que había sido hospitalizado después de sufrir una caída precisamente en la cárcel el Supremo quiere aclarar si ha habido algún tipo de irregularidad en la decisión adoptada por la dirección de la cárcel Alberto Pozas

Voz 1468 18:09 el Supremo seguirá examinando el caso cuando reciba toda la documentación decidirá si ha existido algún tipo de infracción por parte de la Administración penitenciaria catalana en el alto tribunal explican que la como denuncia es del Tribunal Supremo y que ningún otro juez está capacitado para tomar una decisión así y critican que la Fiscalía informase sin ser competente en Hora catorce el juez Ignacio González explicaba una de las claves Si un sábado víspera de Reyes era fácil dar con alguien en el Tribunal Supremo

Voz 20 18:34 porque si habláramos de un juzgado de guardia pero siendo el Tribunal Supremo pues era difícil que los supongo localizar a los miembros del Tribunal Supremo

Voz 1468 18:43 al reconocen que a falta de conocer los detalles la situación sí parecía de urgencia aunque ahora tendrán que estudiar si la cárcel un actuó de la única manera

Voz 1715 18:51 posible yo una nueva entrega de la zona oscura del sistema o dicho de otra manera una nueva entrega de los manejos de Villarejo de Francisco González siente del BBVA que contrató a ese policía para obtener información sobre los intentos de compra del banco al menos sobre las maniobras que supuestamente se estaban desarrollando para hacerse con el poder en esa entidad hoy el Confidencial asegura que Villarejo llegó a entregar al BBVA supuestas transcripciones de conversaciones en las que participaba por ejemplo la entonces vicepresidenta o quién era jefe de la Oficina Económica de Moncloa Pedro Jiménez

Voz 1712 19:23 el medio digital revela que Francisco González contrató a Villarejo hasta el año pasado cuando dejó la dirección de la entidad bancaria al excomisario cobro del BBVA a cambio de espiar a banqueros periodistas empresarios o políticos sí lo hizo pinchando teléfonos haciendo seguimientos unos trabajos que reflejaban informes que entregaba al banco uno de esos documentos recoge la supuesta transcripción de una conversación telefónica en la que participan la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega el ex director de la Oficina Económica de Moncloa con Zapatero Miguel Sebastián y un alto cargo del Santander estamos en enero de dos mil cinco En plena ofensiva de la constructora Sacyr para asaltar el BBVA según la transcripción de la Vega comenta que sabe que Emilio supuestamente el entonces presidente del Santander Emilio Botín está preocupado por su tema transmite le responde de la Vega que ya está hablado y no habrá problemas ese tema sería el caso de las cesiones de crédito por el que la juez Teresa Palacios abrió juicio oral a Emilio Botín aunque la Fiscalía terminó retirando la acusación y remata la conversación Sebastián que dije estamos todos muy nerviosos y el que tiene que estar preocupado es el calvo término que según la información hacía referencia a González

Voz 1715 20:28 bueno en Galicia hecho que de versiones con muertes de por medio te algunos médicos del Hospital de Santiago de Compostela aseguran que el pasado dos de enero dos pacientes murieron en los servicios de urgencia mientras esperaban a ser atendidos la Gerencia del Hospital asegura sin embargo que la atención fue en todo momento correcta Radio Galicia Ricardo Rodríguez las dos muertes

Voz 1817 20:46 se produjeron el pasado dos de enero una jornada en la que se contabilizaron hasta veintinueve pacientes graves en los pasillos a la espera de ser atendidos según denuncia Fátima Herce ellas médico del Servicio de Urgencias se avisó a la Gerencia del Hospital e incluso al consejero de Sanidad de la situación de extrema gravedad con decenas de pacientes hacinados sin recibir respuesta finalmente esos dos pacientes dos ancianos que sufrieron un infarto y una isquemia intestinal acabaron falleciendo según ellas su estado de salud se deterioró los pasillos sin recibir un trato adecuado hoy ha presentado denuncia la fiscal

Voz 21 21:18 llegamos a tener en el pasillo pacientes sin ver hasta veintinueve pacientes graves tres alertas a la Gerencia ir al conselleiro a través del correo yo como delegado de prevención de que podía pasar algo grave hubo cuatro paradas ese día dos de ellas salieron adelante ido ido fallecieron horas después que es la lo que acabo de venir ahora de Fiscalía de poner en conocimiento la fiscal abre diligencias informativas penales por este tema

Voz 1817 21:45 la Gerencia del Hospital de Santiago ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido pero asegura que todos los pacientes críticos han sido atendidos en condiciones reconoce en todo caso que ese día la presión asistencial fue superior a la media con la llegada de ochenta pacientes en apenas dos

Voz 1715 21:59 una historia más una realidad de un barrio de Madrid que se extienda a otras zonas de España salas de juego abiertas en las cercanías de colegios de centros educativos y adolescentes que entran en el tiempo del recreo para apostar María

Voz 1712 22:10 a vacas es la nueva droga de los jóvenes que alarma a los vecinos de los barrios pobres de las grandes ciudades donde han proliferado esta especie de casinos al lado de colegios ocurre en Carabanchel Bajo en Madrid Paula es menor tiene diecisiete años ve cómo sus compañeros salen a la hora del patio a jugar pese a que no puede ni entrar ni a apostar lo peor dice es que lo están viendo normal

Voz 22 22:30 entre los chavales no se está detectando común problemas es algo normalizado sobre todo me da pena que tienen como esa esperanza o hablan de el caso de alguno de sus amigos que entra con veinte euros y acaba con quinientos y lo ven con demasiada facilidad a la hora del recreo el Instituto se ha metido los chavales dentro dentro del local de apuestas

Voz 1712 22:50 María Ángeles es la vecina que ha iniciado la petición en Change punto org para que se regule Podemos ha pedido en Madrid una ley de juego que lo impida la Comunidad de Madrid trabaja en un nuevo reglamento que contemplará estas restricciones para proteger

Voz 1715 23:01 los menores a las nueve propuesta doble primero un documental sobre el trabajo de una asociación que quiere recuperar parte del decorado de la película El bueno el feo y el malo

Voz 3 23:11 se rodó en Almería Burgos Árbitro

Voz 1880 23:14 hola pero hablamos de documental desenterrando Gil del director Guillermo de Oliveira es la historia de una de las localizaciones más famosas de la historia del cine el cementerio del Valle de mira Andilla en Burgos como decías para la escena final de la película El bueno el feo y el malo lugar quedó completamente abandonada otras el rodaje cincuenta años después un grupo de cinéfilos ha decidido desenterrar lo ellos son los protagonistas pero no sólo ellos los este que escuchamos skin is good que aparece también en el documental después Pedro tiempo para la gastronomía según el New el New York Times Cádiz es uno de los cincuenta y dos destinos del mundo al que hay que ir en este dos mil diecinueve y una de las razones por lo bien que se come así que para Llanos iremos

Voz 1715 23:55 en la tertulia de Hoy Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez IU Neus Tomàs

Voz 1617 23:59 estas son para ella las claves del día los presupuestos son siempre el escaparate de cualquier gobierno y los que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros marca la diferencia en partidas como las ayudas a la dependencia con la memoria histórica por citar dos ejemplos otra clave de estas cuentas son las inversiones para Cataluña muy diferentes a las cuentas de los últimos años el voto de los los diputados independentistas es imprescindible y cada vez se les pone más difícil rechazarlas cuál es el principal problema de estos presupuestos pues que cuesta creer que el crecimiento en ingresos sea un cálculo realista la otra gran noticia del día la protagoniza un banco el segundo banco de España que pagó a los jefes de la cloaca para que espías en a ministros cuatro mil pinchazos a políticos empresarios y periodistas una operación pagada por el BBVA ejecutada por el comisario Villarejo estos señores es un escándalo mayúsculo

Voz 1715 24:55 así llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Madrid

Voz 1915 25:12 buenas tardes el secreto está guardado a esta hora entre las paredes de Génova allí en la sede del Partido Popular Pablo Casado está comunicando Ángel Garrido y a José Luis Martínez Almeida su decisión si son o no los candidatos del partido a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid el hermetismo ha marcado toda la jornada Nadine la formación da pistas sobre quiénes pueden ser

Voz 1715 25:30 los elegidos en La Ventana de Madrid acabamos de hablar

Voz 1915 25:32 arcón con el vicesecretario de Organización del PP de Madrid es Alfonso Serrano

Voz 16 25:36 mire la verdad no lo sé si lo supieras tampoco se lo podría decir que estamos en las yo soy muy respetuoso con los procedimientos de mi partido ustedes lo saben

Voz 0919 25:44 hay incluso aquí

Voz 16 25:47 no puedo USA que también se fue así la decisión de nombrar a los candidatos de la Comunidad que el Ayuntamiento responde a la desgracias del partido ya presidente Pablo bueno estamos comercios que acertara la decisión que adopte será respaldada

Voz 0919 25:59 el Madrid Garrido ha ido a Génova sino un

Voz 1915 26:01 pista de esa decisión en su entorno dicen que esperan buenas noticias el propio Garrido decía esta mañana que estaba tranquilo

Voz 0177 26:07 no prueban a poner usted con la pregunta todos los días al final me lo va a conseguir pero no no debiera que no no esperando es una decisión importante que deberá ya no sólo por una decisión Spears es trascendente para el Partido Popular en general para el de tú a España y por supuesto para el de mayo

Voz 3 26:20 la su decisión de de candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento por lo tanto yo creo que es una decisión que esperamos todos cuerpos y con con una cierta impaciencia porque es importante

Voz 1915 26:29 en fin cualquier novedad será contaremos aquí en la Cadena Ser enseguida vamos con el resto de asuntos de este viernes once de enero pero vamos primero a conocer el estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0080 26:41 buenas tardes a esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en las seis a la altura de El Plantío que ocasiona el corte del Bus VAO en dirección La Coruña tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía en donde ya están trabajando los operarios del servicio de Emergencias para intentar retirar los vehículos lo antes posible y poder restablecer la normalidad circulación intensa en otras salidas de la capital en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada allí de entrada a Madrid en la A uno en Alcobendas en el resto de carreteras madrileñas de momento a esta se decir

Voz 1643 27:15 hola con normalidad lo encontramos

Voz 0080 27:17 culta de estampó o en las rondas de circunvalación M cuarenta Yemen cincuenta Eso sí teniendo en cuenta que hay previsión de bajas temperaturas a lo largo del fin de semana que pueden provocar pavimento deslizante desde la Dirección General de Tráfico les insistimos modere la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante

Voz 0806 28:14 en el archivo de la en el el recurrían

Voz 1915 28:17 el archivo de la causa un juzgado de la capital archivado la venta de estos pisos son fondo buitre en el año dos mil trece en la etapa de Ignacio González al frente del Gobierno regional el juez acoge el criterio de la Fiscalía y aunque reconoce irregularidades dice que no hubo delito de prevaricación en la operación Montse González es una de las afectadas

Voz 26 28:33 vamos a ir hasta el Tribunal de Europa y por qué vamos a hacer eso pues porque no podemos y no es otro sitio si pudiéramos irnos a otro sitio no sabíamos ido invitarnos todos los problemas que tenemos que tenemos grandísimos problemas pero la gente que que continuamos aquí

Voz 1915 28:47 tenemos una noticia de última hora ya se conocen los candidatos del Partido Popular a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 10 28:55 tal muy tarde pues si finalmente será Isabel Díaz Ayuso candidata popular a la Comunidad de Madrid actual portavoz del PP de Madrid secretaria de Comunicación del PP a nivel nacional local confirma ahora mismo la dirección del partido a través de un comunicado donde también confirman que el candidato popular al Ayuntamiento la capital será José Luis Martínez Almeida actual portavoz del grupo municipal del PP cree en la capital

Voz 1915 29:18 gracias Javier hace unos minutos le preguntábamos sobre Isabel Díaz Ayuso al vicesecretario de organización del PP de Madrid

Voz 16 29:24 es una gran la gran compañera una gran amiga ha demostrado que es además una gran parlamentaria y algo más favores Vicente que es que es que es alguien que pone de los nervios a Podemos y entonces eso para cualquiera que milite bueno para regular es interesante pero como muchas

Voz 1643 29:40 llegamos a las ocho y media con

Voz 1915 29:42 cuatro grados en el centro de la capital sigue Hora Veinticinco que pasen buen fin de semana adiós

hora veinticinco Madrid

hora veinticinco Deportes con Ángels bares

Voz 0919 30:06 pelo buenas tardes hola Angels una cosa tú crees ordenada nada Barcelona si te gustaría de verdad que Neymar volviera el año que viene

Voz 3 30:19 si tiene que jugar bien si como que a los mejores perdona si tiene que jugar bien si si se tiene que tomar en serio sí sí

Voz 0919 30:27 yo olvidarías en la la fuga aquella que olvido rápida vamos a lo de la hierba claro buenos resultados resultados luego voy a dar yo mi opinión sobre el culebrón Neymar pero lo primero vamos al directo porque a esta hora comienza la trayectoria de la selección española de balonmano en el campeonato del mundo que sea ya sabéis se juega en una doble sede Dinamarca y Alemania hoy comenzamos en Munich los hispanos enfrentan a una selección menor como la de Bahrein vamos a ver cómo salen como ha empezado eso Diego Gonzales muy buenas tardes

Voz 28 31:00 hola qué tal Gallego saludo muy buenas tardes desde el Olimpic Hall de Munich acaba de comenzar el partido primero para España como bien dice es la selección más cómoda de esta primera fase enfrente ya vamos a ver si España lo hace con buenas sensaciones gana el partido se quita los nervios del debut arranca con una victoria aunque los puntos quizás posiblemente no ahí está el gol para España leal este de tu semana

Voz 0919 31:20 bueno cero gana España primer minuto primera parte en marcha el Mundial de balonmano para España y en marcha estalla una nueva jornada de la Euroliga hoy con enfrentamiento de dos equipos de nuestra Liga en Vitoria Baskonia Herbalife Gran Canaria vamos hasta allí como ha empezado Kevin Fernández ahora

Voz 1264 31:36 hola Gallego buenas tardes arranca hace minuto y medio Baskonia en pista con Huertas Sils Quili Artxanda Miliband ex de Oper Ballet área con Albert Live Eriksson Rabaseda Eulis Báez y Andrés pasé mis unas nueve mil personas en el Buesa Arena Gran Canaria quiere aferrarse al último tren por estar en la pelea por el topo Choi Baskonia quiere ganar para empatar y estar muy de lleno en esa pelea por entrar entre los ocho primeros del equipo vitoriano ocho minutos veinte segundos al acabar el primer cuarto Quirós vez Baskonia cuatro Herbalife Gran Canaria tres a las nueve va a jugar el Barcelona en el Palau recibiendo al paro

Voz 0919 32:09 la dinámicos a ver si sigue la racha de los de Pesic y tenemos fútbol por supuesto hoy viernes comienza la jornada de Liga en Primera División a las nueve en Vallecas con el partido entre el Rayo y el Celta de Vigo ahora nos damos una vuelta por allí en segunda división la jornada comienza también hoy con el partido que enfrenta al Cádiz y al Granada pero como siempre antes del Sermón de Neymar y más cosas vuestros mensajes de guasa

Voz 23 32:32 buenas tardes Gallego me da tanta vergüenza Vera Solari en la rueda de prensa como entonces estando vergonzoso es vergonzoso yo creo que se debería de exigir un poquito más el IBI la misma exigencia que está pidiendo a Isco que explique qué es lo que pasa sino que la misma exigencia se la tenga también con Marcelo que la temporada del principio ha sido vergonzosa lo de Marcelo esta temporada ha sido bastante mediocre la de que los tampoco ha sido muy buena la de Bale ya es largo pero

Voz 3 33:07 no deja de ser gozoso preso

Voz 23 33:09 a ver si se exige un poquito él porque yo creo que la rueda de prensa que da son vergonzosas eje hace reír las contestaciones mucha parrafada muchas parrafada pero no dice nada en lo que dice absurdo está más pendiente de de quedar bien con los de arriba por eso exige algunos jugadores y a otros no se atreve tanto encima cobardes venga un saludo

Voz 0919 33:32 en el asunto Isco Solari el único que le da la razón a Solari es Antón Meana dejad vuestro mensaje

Voz 3 33:37 sí

Voz 11 33:39 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 29 33:54 pues mira que yo yo no sé dónde no saca hay esto de o no sé yo he oido nada bueno la posibilidad como en tantas de hipótesis no de que se que de Solari Si gana algo si no de bueno pero yo no lo quiero no lo quiero Solari porque a mí una persona que gestiona el vestuario de esta manera no me gusta no me gusta y lo quiero yo para mi equipo ya está más amor sabes un poquito de más amor y más comprensión y otro sentimiento y a mí Solari no me gusta puntos un poquito más de ponerse en el papel del otro y en el lugar del otro que no que no me gusta Solari bueno corazones

Voz 11 34:44 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 2 34:51 exprésate

Voz 0919 34:54 qué bonito eso de más amor y comprensión verdad de hemos pasado de menos Xisco y más marisco al más amor y comprensión pero ahora el asunto Neymar el sermón de hoy va de Neymar qué quiere volver al Barça que se arrepiente de haberse marchado que no está a gusto en el París san Germain que no para de mandar mensajes al Camp Nou suplicando que le fichen otra vez se puede tener más morro porque una cosa está clara esto no lo debe hacer por dinero suponemos que la empresa de los Neymar no debe andar floja de capital

Voz 3 35:33 es cuánto gano si te lo dijera que te lo sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar tan grande que podía estar en la sede

Voz 0919 35:47 la White sí la verdad es que los de animar es una multinacional pero sí tienen tanto dinero lo normal es que cuando llamen a Bartomeu le digan oye que el niño quiere volver a Barcelona y que después de la clavada que os hicimos hace dos años esta vez vamos a ir gratis porque si es una llamada de socorro cómo se cuenta la llamada se hará con que selló con humildad no

Voz 3 36:09 y el tío que llama películas hoy hay peligro

Voz 0919 36:15 efectivamente el peligro peligros el padre de Neymar porque llama para que repesca en a su hijo pero a la vez tiene denunciado al Barça le pide treinta millones por una prima de fichaje que según él no les han pagado ese hombre es un peligro es el mejor negociante del mundo si la historia es como se ha contado Novak cola yo recomiendo a la familia de Neymar que si quieren volver al Barça retire la demanda baje sus pretensiones económicas porque sino no van a convencer a los culés de ninguna manera

Voz 3 36:49 te has convertido en psicólogos

Voz 31 36:50 claro seis lo que podría suponer para la familia pero sí se es la única opción real que hay sí es sexo les diremos eso sí esa es la verdad es la verdad

Voz 3 37:01 claro que es cuánto gano porque además el Barça no tiene mucho

Voz 0919 37:10 la liquidez

Voz 3 37:11 no tiene mucho dinero un consejo a papale

Voz 0919 37:15 sí es pasta

Voz 32 37:18 llamen al

Voz 0919 37:19 Madrid pero vamos a ver cómo está el asunto ahora mismo vamos a Barcelona que reacción ha habido en la Ciudad Condal a esa información de los compañeros del mundo las cinco llamadas del padre de Neymar que dice el Barça cómo se lo toma Sancio Valle buenas

Voz 1266 37:37 qué tal Gallego buenas tardes pues es un run run constante que sobrevuela Barcelona en el club se habla mucho de la posible vuelta de Neymar no se da

Voz 1264 37:45 es imposible por muy raro que suene hoy

Voz 1266 37:48 cuentan en el mundo que me ha llamado cinco veces al Barça para pedir volver concretamente a Bartumeu ha reaccionado el padre de Neymar con un mensaje en su cuenta de Twitter la califica de Fake Muse de noticias

Voz 1643 37:59 alza dice que no ha llamado a Bartumeu para

Voz 1266 38:02 el volver pero ya contamos hace semanas en la SER que ha habido contactos del entorno de Neymar con el Barça y que incluso tienen una cláusula para salir del París Saint Germain este año por doscientos veinte millones ya a partir de dos mil veinte por menos de doscientos millones de euros Pep Segura le abre la puerta los jugadores le quieren hay directivos que también le quieren de vuelta otros dicen que quién se va no vuelve pero se habla mucho de Neymar en Barcelona y sobre todo un hombre André Curie

Voz 0919 38:31 el tema va a seguir dando muchas vueltas bueno vamos a darnos una vuelta a nosotros por Vallecas donde comienza a las nueve la jornada de Liga en Primera División Rayo Vallecano Celta los dos equipos necesitados el Rayo eso sí en una trayectoria ascendente el Celta todo lo contrario cómo salen los equipos cambian tendremos José Palacio buenas tardes

Voz 33 38:50 hola qué tal Gallego saludos oyentes de Hora veinticinco Deportes ya están calentando los dos equipos sobre el PP de Vallecas con dos ex rayistas en el once del Celta de Vigo Fran Beltrán sobre todos el hombre de esta previa al que veremos cómo reciben la grada de Vallecas después de su espantada este pasado verano ocho millones de euros eso sí por medio al pagar su cláusula de rescisión parque llevaran a Vigo y también Hoffa Bet que es titular y se enfrenta por primera vez al Rayo Vallecano un rayo que llega en el mejor momento la temporada dos victorias seguidas nueve puntos de los últimos quince posibles está sólo tres de la salvación así que ve todo de color de rosas ahora mismo el equipo de Míchel que repite once eso sí sólo con un cambio en train bula tras cumplir sanción hice cae el goleador en Zorrilla Álvaro

Voz 0919 39:30 Medrano hay un cambio también en el once del Celta

Voz 33 39:33 ni en el once de Miguel Cardoso se cae en este caso lo vodka para que entre el ex rayista Javed necesitan y mucho los punto Olot de Vigo porque ahora mismo sólo tienen cuatro por encima del descenso el Rayo está a cinco puntos esto lo pita Alberola Rojas en el bar bastará Álvarez Izquierdo empieza a las nueve la noche veremos qué ambiente porque hace mucho frío hoy es viernes así que a ver cuánta gente se anima a pitar o aplaudir a Fran Beltrán

Voz 0919 39:56 ese es el partido de Primera en veinte minutos

Voz 34 39:58 sí en veinte minutos comienza el primer partido

Voz 0919 40:01 de la jornada en Segunda División en Cádiz Cádiz Granada duelo andaluz cómo está el ambiente Marín buenas tardes

Voz 1189 40:08 hola qué tal Gallego muy buenas tardes poco público todavía en el estadio Ramón de Carranza que se prepara para recibir uno de los mejores partidos de esta jornada es líder visita un estadio en el que ya otro fallidos como el divorcio las Bruño Las Palmas cayeron goleados poco público como advertimos alguna noche muy fría en la tacita de plata es un buen partido sólo siete puntos de diferencia entre el Prodi fuera de los puestos de play off de ascenso el líder

Voz 1264 40:36 vamos con el repaso al mercado

Voz 0919 40:39 está abierto hasta el día

Voz 1715 40:42 treinta XXXI de

Voz 0919 40:44 es yo creo que habrá más movimientos pero por el momento uno de los nombres del mercado eh

Voz 1643 40:50 es Ibai el jugador que salió del Athletic de Bilbao en dos mil dieciséis dos años después vuelve no sé

Voz 0919 40:57 sí porque el Athletic se ha dado cuenta de que con el mercado reducido que tiene haber perdido Ibai era un error o por qué el caso es que ya tiene su camiseta será presentado esta mañana Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 35 41:08 muy buenas noches músico no ofrezca veremos las nueve de la mañana el Athletic ha presentado a Ibai como nuevo jugador rojiblanco ha realizado el primer entrenamiento ya destacó el resto de sus compañeros estaba feliz no vas primero ha dicho que está orgulloso de volver a casa y Cobo que si letrado reduzca Garitano lo desea podrá jugar este próximo domingo en el partido contra el Sevilla yo creo que no sólo bajó ha sido que cursó Panzers titular este es Ibai hoy en San Mamés regresando a casa

Voz 29 41:34 para mí es un orgullo y un placer poder acaso creo que al final esta decisión eh nunca ocultó mi sentimiento por el Athletic en estando estando en Gasteiz

Voz 35 41:47 pero ha dejado un buen número de amigos en en Vitoria ese es el primer fichaje el siguiente objetivo es Fernando Llorente a propósito noticias hace apenas unos minutos se parte de Aritz Aduriz resultó lesionado en el día de ayer bueno una contusión muy fuerte en la rodilla derecha habrá que esperar para que no se trata de nada grave pero excusa yo creo que está descartado para el partido de te doy

Voz 0919 42:09 Rusia Marquínez vamos a Sevilla porque allí también Caparrós está trabajando hoy tenemos noticia de última hora

Voz 34 42:16 en Sevilla anuncia el fichaje de

Voz 0919 42:18 un central austriaco que viene del Ajax Manolo Aguilar buenas tardes

Voz 0933 42:22 hola qué tal Gallego es el primero que anuncia a esta hora Max gobernó austríaco de veinte años le va a costar en torno a quince millones de euros es un central zurdo que viene del Ajax de Ámsterdam digo que sea el primero porque el Sevilla y el Barcelona también llegado ya a un principio de acuerdo por Munir y como el jugador estaba totalmente cerrado lo normal es que también pueda ser oficial en las próximas horas e incluso me advierten de la posibilidad de hacer oficial un tercer futbolista también en las próximas horas para reforzar el equipo de Machine así que a toda máquina Pepe Castro y Caparrós con el Sevilla

Voz 0919 42:58 están haciendo una plantilla impresionante y otro de los nombres del mercado es Lucas Hernández el jugador del Atlético de Madrid que por cierto se han incorporado a los entrenamientos parece que jugará ya este fin de semana con el equipo

Voz 34 43:10 de Simeone aunque en el Atleti

Voz 0919 43:13 Tico de Madrid ahora se habla de

Voz 34 43:16 de Morata

Voz 0919 43:18 lo quiere el Cholo como lo recibiría Miguel Martín Talavera que pasa buenas tardes

Voz 1576 43:22 qué tal buenas tardes Gallego evidentemente es un fichaje importante es un delantero que siempre ha hecho goles pero el Atlético de Madrid ya saben la situación no puede fichar a nadie sino alguien antes para que encajara Morata se tendría que ir alguien del peso por ejemplo de Diego Costa que como está lesionado casi hasta marzo es inviable la operación mercado invierno o te da un giro de ciento ochenta grados o Morata no tiene ninguna opción de recalar en la ribera del Manzanares otro nombre propio es el de Lucas veremos a ver lo que pasa como dice el Cholo hasta el día treinta y uno puede pasar cualquier cosa en el Atlético de Madrid la buena noticia es que está ya entrenando con sus compañeros que además lo ha hecho muy buen ritmo y que las sensaciones son buenas mañana el último entrenamiento pues puede recibir primero el alta médica y luego estar a disposición de Diego Pablo Simeone se sigue hablando de Lucas lo hacía hoy Jorge Resurrección Koke

Voz 36 44:10 queremos que ojalá este para para jugar el domingo porque no le queremos tener lo antes posible con nosotros todo evolución de todo lo que se oye todo lo que pasa alrededor el jugador del Atlético Madrid va a seguir de momento siéndolo iba iba a competir como como siempre lo hacen

Voz 0919 44:25 bueno pues así está más o menos el mercado vamos queda con los partidos de mañana el más interesante sin duda alguna se juega en Mestalla Valencia Valladolid es la última oportunidad para Marcelino si mañana el Valencia le gana el Valladolid puede haber destitución cómo está el ambiente en Valencia Fran Guaita buenas tardes

Voz 0691 44:45 hola Gallego buenas tardes con tensión con mucha presión para el entrenador que recupera a Copeland que va a jugar de inicio mañana contra el Pucela siguen de baja Guedes Icon dos vía está fuera bueno hasta fuera todo el tiempo Michi batió allí está el Valencia negociando la salida en este mercado de enero fuera por sanción Mokhtar Diaby Marcelino de entrada hoy agradeciendo la paciencia de entorno y el apoyo del que manda Mateo Alemán

Voz 3 45:08 le agradezco a Mateu el apoyo público que nada a mi y a mis compañeros del cuerpo tenía todo lo que no sea ganar el partido gallego complica mucho mucho el futuro de Marcelino al cargo

Voz 0919 45:21 cómo llega al Valladolid a ese partido de Mestalla hola rojillo buenas tardes