Hora 25 (11/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:18 no ha estado nada mal esta primera semana después de la vuelta de las vacaciones el lunes queríamos volver a la rutina fue la palabra recordarán que elegimos para la cara B y nos metimos tan de lleno que necesitamos el descanso del fin de semana seguro que para ustedes también ha sido duro volver así que en esta próxima hora vamos intentar relajarnos hablando de cine gastronomía pero antes toca repasar otras noticias de este once de enero con Esther Bazán buenas noches buenas noches vamos a coger fuerza

Voz 1454 00:42 así ahora hasta las diez que hay muchas cosas en la crónica política desastre por ejemplo los nombres de los elegidos por el Partido Popular en Madrid para la próxima cita electoral el veintiséis de mayo quiénes son Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0861 00:53 buenas noches pues Isabel Díaz Ayuso periodista y actual portavoz del PP de Madrid que aspira a la presidencia de la Comunidad de Madrid llegó al Gobierno madrileño de la mano de Cifuentes dio la cara por ella pero su afinidad y compromiso con Casado es total de hecho está en el Comité Ejecutivo Nacional le acompañará en el ticket electoral José Luis Martínez Almeida hombre la sombra de Aguirre hasta que dimitió factor del PP la capital luchará contra Carmena a esta hora podemos avanzar que la decepción y el enfado en el bueno Garrido es total

Voz 1461 01:26 hola buenas noches Casado ha apostado por Ayuso y Almeida porque son gente de su confianza en Génova nos dicen que son los suyos de siempre que él quiere una regeneración contar con gente joven preparada que tenga un discurso liberal por otro lado también nos cuentan que sólo el núcleo duro de Casado sabía lo que iba a pasar el líder del PP se ha ido a Asturias y no ha comunicado nada hasta su vuelta entonces el anuncio ha pillado a todos por sorpresa sobre todos los del PP de Madrid que estaban esperando histéricos y ahora tras haberlo hay como decía Bañuelos que no lo vea algunos dirigentes los comentan que no es el mejor tique electoral les parece que se ha tratado muy mala Garrido dice que bueno que Casado sabrá lo que hace que es el que se juega la capital de Madrid ampliaremos

Voz 1454 02:05 información a partir de las diez el pacto en Andalucía con Vox sigue generando valoraciones en esta tarde el candidato socialista a presidir la Comisión Europea y actualmente número dos se preguntó las redes sociales es este el proyecto del PP para Europa una coalición con la extrema derecha esta noche le ha respondido ampliamente y del mismo modo el responsable del grupo popular en el Parlamento Europeo Esteban González Pons ha pedido que dimita si va a atacar a gobiernos regionales por motivos políticos nos lo cuenta la corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0376 02:30 continúa el debate que el grupo liberal europeo daba por terminado ya que es vicepresidente de la Comisión Frans Timerman Thyssen un tuit que Ciudadanos y el Partido Popular que dejarán el Gobierno andaluz con el apoyo de Vox la ultraderecha pregunta los populares europeos si es este su modelo para todos osea que ha habido una respuesta del portavoz del Partido Popular español en el Europarlamento Gonzáles Pons acusando al vicepresidente de la Comisión de actuar como candidato socialista a las próximas europeas y pidiéndole que si tiene que mantener posiciones así deje su cargo una actitud muy dura que promete mantener abierto este debate esta misma semana en el Europeo

Voz 5 03:27 con vistas a su estreno como Capital Verde Lisboa ha declarado la guerra a la basura a partir del uno de enero del año que viene se veta el uso de vasos de plástico en los comercios y se contemplan multas de entre ciento cincuenta y mil quinientos euros a quiénes tienen colillas al suelo el anuncio de las nuevas medidas coincide con una crisis por la gestión de la basura en la ciudad el boom del turismo ha hecho que aumente la basura en un diez por ciento y los servicios municipales luchan por lidiar con las montañas de basura que es acumulan en los barrios históricos de la capital

Voz 6 04:00 cuántos pares de zapatos

Voz 0194 06:53 les invitamos en esta noche de viernes el que nos acompañan hacer un viaje en el espacio en el tiempo gracias al cine les anuncio ya que es un viaje apasionante les cuento e imaginen intenten recordar el paraje de los últimos veinte minutos de la película El bueno el feo y el malo de Sergio León es el duelo entre los tres protagonistas Clean Hizb ut el iguala iban Cliff y el escenario un círculo de piedras a modo de anfiteatro romano rodeado de cruces colocadas en círculos concéntricos que llenan el monte una película que se rodó en mil novecientos sesenta y seis y este duelo aunque no lo crean sucedió en Burgos en el término municipal de Santo Domingo de Silos al lado de Contreras es el principio de la historia cincuenta años después del rodaje la asociación cultural Sad Hill cumplió el sueño de desenterrar ese decorado y el director de cine y llano duele Beira ha hecho un documental con ese sueño un trabajo en el que además de los apasionado dos de El bueno el feo y el malo los miembros de la eso es fácil aparecen kleenex Bud el cantante de Metallica o Ennio Morricone el documental consigue que el espectador se vaya llenando de la misma ilusión de sus protagonistas a la hora de desenterrar una de sus grandes pasiones uno de los grandes motivos de su vida habiéndolo Se recupera incluso la propia moción de la película de Leone aquí en Radio Madrid anhelado Guillermo de Oliveira director guionista de desenterrando nos Gil muy buenas noches Guillermo buenas noches gracias por venir y en Radio Bilbao uno de los protagonistas del documental miembro de la Asociación Cultural San Gil llama José Bello va del Valle Joseba muy buenas noches muy buenas noches Ángels Guillermo antes de nada dime qué sé yo viendo lo he visto esta mañana y pensaba cómo cómo llega a hacer esto cuál es la génesis de de este documental

Voz 0049 08:41 pues la génesis es que yo también soy un poquito friki enamora Halle

Voz 17 08:44 digámoslo lo de frente en dos mil catorce me entero

Voz 0049 08:48 lo de que de que el cementerio todavía sigue existiendo una localización que se había construido para la película pero se había quedado abandonada no las recogieran

Voz 0194 08:56 que había crecido hierba creció hierba la cubrió

Voz 0049 08:58 pues ese ese espacio seguía existiendo y además existía una asociación en Burgos de gente que quería desenterrar lo no pero a mí me parecía que haya habido una idea

Voz 11 09:05 ya

Voz 0049 09:06 muy poética muy hermosa y que podían cerrar una historia no podía imaginar que fuera a convertirse en un largo ni que me fuera robar tres años de vida y de trabajo pero ha sido un viaje la verdad que precioso

Voz 0194 09:16 teme que vaya a la Asociación de génesis del documental sabes que hay una asociación y en esa está Joseba eso cómo se crea esa asociación

Voz 19 09:25 bueno a partir de has casualidad la al fallecimiento de Delhi

Voz 18 09:28 a quién sería el el feo la película

Voz 19 09:31 Nos juntamos allí un grupo de grupo de personas

Voz 18 09:33 lo que que cada uno a nivel particular ya tenía su sus razones como para dedicar como ha dicho que entre señores hubiera nosotros llevamos más o menos cuatro y pico pues bueno José intentando interno hacer cumplir un sueño no cumplido el sueño nuestro que era reconstruir el lugar sino hacer cumplir el sueño de mucha gente

Voz 3 09:51 aún no estamos dando cuenta ahora no

Voz 18 09:54 con OK en aquel momento fue el inicio de de todo

Voz 11 09:56 en esa película para ti para que marque tu vida de una manera tan determinante

Voz 18 10:00 mira en cada uno de mis compañeros tiene sus razones en mi caso mi caso Mi abuelo fue uno de los extras que participó la película Si a esto le sumas de que yo soy un amante la naturaleza ahí me criado por aquellos lares de de Burgos he disfrutado desde niño con mis primos en mil aventuras y encima le juntas a que mi padre era un fan del western de Clint más y con él he visto todas las películas una y otra vez fuese hay un caldo de cultivo desde desde llamado mi adolescencia pues bueno que medio

Voz 20 10:25 ha llevado a que a que a día de hoy

Voz 21 10:28 pescado en esta en esta locura no pronunció la palabra free

Voz 0194 10:30 aquí la pronunciado Guillermo en la primera respuesta que conste aunque sí es verdad que cuando ves el documental haces un viaje como espectador el viaje de pensar estos frikis que hacen aquí hasta te lo voy a confesar Joseba yo he sentido envidia si por tener una ilusión en la vida tan maravillosa es decir tener tan tantas ganas de hacer algo y que además eso te lleve a conocer a otra gente hacer todo todo lo que hacéis con lo cual al final me habéis dado una envidia maravillosa pero tú dices Joseba momento determinado lo que lo ha dicho el puerto dices es normal que gente que no nos entienda tú tienes que dar muchas explicaciones hemos tenido que dar muchas explicaciones pues mira

Voz 18 11:08 yo yo de primeras ya colorados les adolescente era como hace muchísimos años y tenía mis discusiones porque porque siempre había comentado de que en Burgos habían rodado películas del Oeste no eso es algo que era muy desconocido esa era una de la razón

Voz 0194 11:20 no yo yo no lo sabía yo he estado en los escenarios de Almería precisamente pero en Burgos no

Voz 18 11:24 pues esa era una de las razones por las cuales bueno poseen también empezamos no queremos Drac que que se conociera no al mundo no realmente el que se rodó además una de las escenas más emblemáticas de la historia del cine no nada más y nada menos no bueno la verdad que que todo esto la unión la unión de esfuerzos la la conjunción de momentos disfrutar del momento con gentes que tienen el mismo gusto pues bueno ha hecho que que quieres pusiéramos en marcha que fuéramos analizando los pasos que podríamos da para poder conseguir nuestros objetivos los objetivos los conseguíamos siempre con creces entonces planificaba más nuevos pasos y los seguiremos cumpliendo no bueno no he Guillermo que estallaba otro lado pues ha hecho un trabajo un formidable creo que sabido sacar la esté la esencia de de del documental

Voz 0194 12:02 claro Guillermo consigue sacar esa esencia que es la de conseguir emocionar a los espectadores porque insisto es te vas emocionando medida que la película va avanzando pero consigues además hablar con Ennio Morricone consigues además hablar con Clean is But y consiguió esa demás hablar con el líder de Metallica que yo no sabía que está a la canción de la película abre siempre los conciertos de Itálica es otro friki de de la película entiendo cómo consigue

Voz 22 12:26 para ellos pues esta es mi primera película no tengo una gran productora detrás el

Voz 0049 12:32 lo conseguimos pues como cualquier otra persona en buscando

Voz 22 12:34 del Clint Eastwood contactó Information ya probar suerte no entonces llamas imagínate a Warner Brothers a la centralita España contándoles una batalla en un cementerio hace cincuenta años pues unas veces te cuelgan el teléfono otras veces te pasa en una extensión en la que no contesta nadie y así te tiras meses hasta que un día consigue abrir una brecha no pues pruebas managers pruebas representantes que idas con alguien que está en una situación de de cercanía con no porque lo difícil en en los tres casos además no es tanto convencerles a ellos

Voz 0194 13:04 por si no lo que horno la historia les atrapa

Voz 0049 13:07 cómo cómo convencer a la gente que les moverme en la lectura

Voz 0194 13:09 vamos a intentar convencer a los que tienen que convencer al al al protagonista entonces llegas a ellos no

Voz 0049 13:15 entonces pues bueno pues imagínate en el caso de Clint nos decía no es que ahora está rodando Sally ahora está editando sal y ahora está promocionando sale en el tiempo que nosotros hemos hecho el documental El ha hecho tres películas no sólo dificulta más todavía no una vieja gloria que le guste vivir de recordar tiempos pasados es que siguen al pie del cañón Morricone ganó el Oscar apenas unas semanas antes de nuestra entrevista entonces pues es muy difícil conseguir que saquen tiempo para para nada que sea su propio trabajo pero un día yo creo que eres tan pesado después de diez meses insistiendo yo creo que piensan este tipo de España no va a dejar de llamar vamos a vamos a proponérselo a

Voz 22 13:48 al al artista de turno y a ver qué dice lo que dice que eso es que clara han dicho que sí

Voz 0049 13:54 dice que si les sorprende que haya una asociación que se dedica a esto hombre muchísimo yo creo que es una historia muy peculiar bastante única y en el caso de los que además trabajaron en la película activamente ver qué pues que ya se ha convertido en un legado cultural que ha pasado a la siguiente generación que la gente que trabaja en el cementerio no había nacido en los años sesenta y seis no pues eso para ellos es un reconocimiento que que no puede igualar ningún premio no es no

Voz 0194 14:20 porque cuando hablamos de desenterrar el el cementerio no voy a hacer spoiler no voy a decir cómo termina la peligro determinado una manera maravillosa pero claro lo desenterrar y pico pala es decir lo sesenta Rice dándole los fines de semana entiendo vuestros días libres con vuestras propias manos

Voz 18 14:37 sí de así de claro si empezamos el proyecto pues bueno en primer lugar presentando el proyecto a Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y tardaron bastante en conceder Nos pero los permisos para poder empezar eso no retrasó bastante nuestros objetivos porque nosotros queríamos llegar al cincuenta aniversario con el cementerio reconstruido una vez que iniciamos los los proceso de reconstrucción pues pico pala pico pala empezamos el proceso eso fue cuando nos dimos cuenta realmente de la magnitud de la de la magnitud de la obra que íbamos a hacer porque no estábamos piano con las manos no con aquello con aquel proyecto y eso es lo que hizo fue establecer nuevas pautas a seguir para intentar lidiar con esas dificultades que no estábamos encontrando y a partir de de ese momento creamos una red social a través de vez conoceremos a través del Facebook un llamamiento a los fans cuál fue nuestra nuestra sorpresa pues que empezó a llegar gente de Burgos y gente de España sino empezó a llegar gente de gente de Francia y eso fue pues fue creando unas porque fue crean una una bola que fue tomando unas dimensiones claro

Voz 0194 15:36 llegan un momento de la película que se os ve como abrumados como que tenéis la sensación de que habéis emprendido una empresa que no estés convencidos de que podáis es con ella no

Voz 18 15:46 pues sí porque no sólo de quitar la hierba es casualidad nuestra situados cementerio está en una zona de Burgos a unos mil metros Luz en la que entra mucho viento norte cubrió no sólo contiene cundiera sino con tierra las piedras estaban debajo era como un trabajo de arqueología porque era muy delicado en no tocar las piedras sin embargo quita batieron encima fue un trabajo muy minucioso que se hizo en el propio empedrado luego la reconstrucción el murete que son llamó muchísimo la atención a a la gente que estaba ya siguiendo no a través de las redes sociales y eso Bay la gente se daba acuse David iba dando cuenta de que realmente íbamos en serio y que estábamos dando los pasos oportunos porque mucha gente evidentemente pensaba que esto era una historia muy bonita y que posiblemente en tres cuatro o un mes buenos aburriría dejaremos Lozada no

Voz 0049 16:27 no ellos lo confieso tú estás convencido de que no llegarían al final yo es que he visto tantos proyectos colectivos no de gente que empieza con buenas intenciones y a veces se cansan y otras veces en cuanto llegan los primeros logros surgen envidia surgen egos yo creo que lo hermoso de de esta gente y de la Asociación Cultural San Gil es cómo son capaces de mantenerse como un bloque cada uno con motivaciones diferentes pero siempre remando en la misma dirección y eso es lo que ha dado ese fruto tan maravilloso

Voz 0194 16:52 la porque hay gente que nos conocía is antes no ellos abandonos aquí no tenía tu cuadrilla enloquecía

Voz 18 16:57 ni le conocía Guillermo conocía a Claudia Cardinale y le decía bueno a tanta gente no hemos ido conociendo a lo largo de a lo largo de estos años dice Guillermo que hemos sido muy muy perseverantes notan casi tanto como él porque la verdad que también él ha hecho un esfuerzo enorme los hemos vivido desde dentro el proceso de de este trabajo ha sido una locura diaria de gestiones no sólo lo que se ve en el documental que es lo bonito que está acabando Sacyl sino todo lo que no se ve en el documental tú vas a sesiones de correos electrónicos llamas por teléfono mails gestiones la burocracia bueno hay mucha complejidad en en puede llevar a cabo todo este proyecto y a final bueno pues ha salido todo muy bien la verdad que yo tengo unos compañeros formidables somos muy tozudos eso es evidente sí bueno hemos conseguido nuestros objetivos y sobre todo lo importante es que estamos disfrutando del proyecto estamos haciendo que la gente que es seguidora del western seguido del cine está disfrutando de proyecto

Voz 0194 17:49 hasta niveles que tiene ya no sólo esa película no sino toda la película de Sergio Leone para qué cresta este este esta afición no se a esta gente que Le sigue con pasión es aquello bueno ves la película no te deja huella o la vuelves a ver otro día pero el fin que tiene el cine de Sergio León

Voz 0049 18:07 hay hay pocas películas que son capaces de esto no yo creo que cincuenta años es el tiempo suficiente para darte cuenta de que el bueno el malo es una de estas que perdurará no y cuando dentro de quinientos años estuve Els el cine del siglo XX no como género pues posiblemente el bueno el malo sea una de esas películas para estar ahí yo creo que debes tener una conjunción de de elementos mágicos de tener unos actores en estado de gracia tener un realizador con una capacidad visual única

Voz 17 18:35 Morricone no que él

Voz 0049 18:36 va a cada escena de un plan y además además

Voz 0194 18:39 en una época donde lo que se hacía Se hacía realmente es decir no existía lo digital no existía el episodio por ejemplo de la explosión del puente a mí me parece un episodio maravilloso sea Sevilla dos veces S

Voz 0049 18:51 de las anécdotas más divertidas yo creo de de la historia de los rodajes cinematográficos no el ejercito español estaba a cargo de de la detonación y como no estaban familiarizados con los rodajes no se sabe qué clase confusión Uruguay que el que el capitán a cargo de la donación voló el puente cuando no había ninguna de las siete cámaras rodando no

Voz 0194 19:11 se dio la orden y la cámara no estaba rodando con lo cual el puente el Ejército español lo tuvo que volver a construir

Voz 0049 19:16 sí lo volvieron a reconstruir tardaron dos semanas y bueno ejércitos

Voz 0194 19:21 de la época de Franco era que

Voz 0049 19:24 es otra en su mayoría eran jóvenes militares muchos de ellos vascos que estaban haciendo el servicio militar en en Burgos la mili vamos y entonces un día de la noche a la mañana pasan estará en el cuartelillo limpiando letrinas a irse a rodar una película al Valle del Arlanza y además no sólo construían decorados también se disfrazan de extras luchaban en la bata Puente

Voz 0194 19:44 de hecho salen algunos de ellos que que participaron y que cuentan como les pagaban que incluso si si si morían ahogados les pagaban les pagan un poquito más yo supongo yo soy uno de esos saber más pero en esa zona mucha gente debe hablar todavía del rodaje

Voz 18 19:57 pues realmente realmente sí que se hablaba de introducir

Voz 0049 20:00 ciertos círculos pero se había quedado en el olvido

Voz 18 20:03 vende en aquel momento una película conmutó tantas películas que se atreven a nivel internacional en las películas que consiguen consiguen la repercusión años después la películas buena evidentemente en aquel momento lo que que es lo que sucedió es que hay Navidad una de las lanza que se trabajaba básicamente a través a través de la agricultura ganadería pues bueno aquel aquel verano cambió sus vidas no cambió la cambió la vía la de la de la gente pero posteriormente no se hablaba de ello no la verdad que es sólo dentro de ciertos círculos de seguidores del western pues bueno comentaba alguna persona que ha venido desde desde muy lejos no visita el lugar hasta que bueno hasta que hemos puesto en cierta manera en valor Éluard no hemos dado a conocer a al mundo de que esa película que esas cenas aquí quizás

Voz 0194 20:43 otro momento que demuestra cómo trabajaba Sergio León es ese momento en el que hay va con un libro en la mano para colocar a los soldados muertos de la misma manera que recogían las las fotografías de la época no

Voz 0049 20:56 con una fotografía de la de la Guerra de Secesión para plantar un soldado muerto en el campo de batalla pues no se cualquier director pensaran bueno pues hasta el muerto no pero Sergio Leone llevaba el libro y quería que fuera fidedigno hasta la forma en la que pues en la que ya hace un cadáver no será una idea de de la obsesión de este hombre

Voz 0194 21:13 tú crees que aclare el poco rato que podéis hablar con él tuve es que el marco de alguna manera la película es decir que es una película de la que tiene un recuerdo especial yo creo que lo marcó mucho

Voz 0049 21:21 todos y no sólo por el recuerdo bonito que tiene del rodaje sino también fue la última vez que estuvo en España no ha vuelto desde enero

Voz 0194 21:28 ha vuelto desde Pedro ni siquiera promocionar desde sesenta y seis

Voz 0049 21:31 del año sesenta y seis

Voz 21 21:34 en la entrevista lo decía tengo ganas de volver no justicia

Voz 0049 21:36 va siendo hora sea no vuelto nunca vas a España que nos cuenta qué pero pero es que además fue una película que que terminó ve catapultar al estrellato porque en Estados Unidos además la trilogía del dólar por un puñado de dólares La muerte tenía un precio y el bueno y el malo que se produjeron muy seguidas se estrenaron allí con seis meses de diferencia

Voz 0194 21:54 una de los personajes que me sorprendió que saliera lo comentaba al principio es el cantante de Metallica

Voz 23 22:02 el eh mire usted esto

Voz 0194 22:13 pero empieza los tú solo sabía saben que empiezan los conciertos

Voz 0049 22:16 ah eso lo sabía antes lo que no me podía imaginar es que luego él fuera semejante fan del bueno y el malo

Voz 0194 22:23 también no tuvisteis ningún problema para que sea tendría además algunas reflexiones que me parecen como muy sentidas no en ese momento en el que dice que para él lo más maravilloso es cuando le dice gracias y él no pregunta nunca porque no

Voz 0049 22:37 yo pensaba que iba a ser una entrevista de diez minutos no que me contará el origen de porque empiezan sus conciertos con con la escena de la película pero para mi sorpresa me encontré primero con alguien que que era muy fan de la película por otro lado con alguien que está en perfecta sintonía con el fenómeno fan quizás porque lleva treinta años tratando con ellos no y entonces entendía perfectamente porque la gente va a acabar al al cementerio es fácil y es al final que ahora la pregunta que detonó este documental no a intentar explicar el porqué de de gente como Joseba del David de Sergio de Diego les mueve hacerse mil kilómetros de coche el fin de semana con una pala en el maletero para ir acabara un escenario de una película no

Voz 0194 23:15 Joseba ya cuando sedes en tierras adquiere no tiene la sensación de yo no sé si de vacío no como una vez hecho el trabajo no

Voz 18 23:22 sí es cierto puede es posible es posible que por un lado sí que sintamos eso incluso nos han llegado preguntar en algunas charlas los que hemos dado que como hemos gestionado a nivel emocional todos estas alturas no vividas no es cierto pero todavía no ha acabado o sea que como hemos acabado

Voz 21 23:36 bueno ahora que queda bueno pues quedan los planes

Voz 18 23:38 a José María Forqué que los buques gemelos respetan los Goya queda que el cementerio de San Gil sea declarado por la Consejería de Cultura como Bien de Interés Cultural eh que sería un paso paso que no hay ningún lugar en el a nivel nacional que es que se ha declarado que este decorado con esta con esta protección bueno quedan muchas gestiones que son difíciles y complejas y que son muy que es tiene una aspiración muy muy alta no estamos además hilando todo para que así sea no por ejemplo con el tema de del de interés cultural de bien de interés cultural tanto el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla León como como director general de Turismo están muy encantados con la idea estamos es decir un tenis tenéis buena buena razón

Voz 0194 24:14 por parte de la Administración si hemos conseguido

Voz 18 24:17 que la comunicación sea fluida sea la adecuada como para llegar llevar a cabo este este objetivo no entonces bueno ahí estamos

Voz 0194 24:23 no quiero contar mucho de de la película porque creo la gente a la contaremos se puede ver en Netflix pero el Tour es el cabezón número uno que cuando ya veis desenterrado el cementerio quieres construir un murete

Voz 18 24:35 bueno yo yo a ver yo lo del murete del la verdad que en siempre tenemos que mirar desde un punto de vista innovador cómo conseguir captar la atención del público para que el público echaron mano todos esos fans que creyeran de verdad Il la la imagen usa las imágenes el cine tiene mucho poder y yo sabía que si conseguíamos reconstruir el muro colgaban los en el Facebook realmente fotos de Kate en el empedrado reconstruido puro que estaba ya recolocado pues eso iba iba a dar a la a la gente le iba a concienciar de que evidentemente íbamos en serio y que esto iba delante no y así fue realmente esto fue una bola que fue creciendo y los pasos hemos ido dando los hemos ido pagando desde el punto de vista muy muy marcado nuevo muy meticuloso hemos sido acertando la verdad

Voz 0194 25:16 en ese sentido intuyen cuando te pones a rodar esto lo tienes colocados lo tienes vendido en alguna manera tú te pones a hacer esto sin saber qué va a pasar yo una este domingo durante año y medio de hecho pensaba que sería

Voz 0049 25:26 en un corto documental tenía entrevistas con Clint Eastwood y con Morricone iba a ser un corto documental Yo no había hecho nunca una peli me imponía muchísimo además manejar una narrativa de ochenta y cinco minutos no me veía capaz no pero llegó un punto en el que los ingredientes que tenía para para cocinar no eran tan buenos que que tuve que sentarme mirarlo de frente

Voz 0194 25:46 cómo llegas a Netflix pues digamos

Voz 0049 25:48 a través de un agente de ventas internacional que ver producto que ve el producto primero todo esto lo he ido descubriendo sobre la marcha pero te enteras pues que cuando tienes una película terminada y no eres nadie ni te conoce nadie tienes que llevar la festivales de cine y entonces nos lanzamos a recorre el mundo y lo llevamos al Festival de Cine de Tokio de Santa Bárbara de Buenos Aires El Cairo y entonces así pues vas a lanzando tus tentáculos consigues pues llegara un agente de ventas que a su vez pues te lo puede acabar llevando Netflix no

Voz 0194 26:16 desde que es está emitiendo Netflix habéis notado

Voz 18 26:19 la más gente pues evidentemente somos conscientes de la del potencial que tiene Netflix como como un medio para dar a conocer al mundo del proyecto en los últimos veinte días han entrado como bajo unas mil tumbas lo de las mil tumbas es bueno no lo hemos juntado no

Voz 0194 26:33 porque se puede apadrinar una exacto ya estoy hace tiempo se podía padrino tú my hubo una avalancha pero ahora vuelve a haber avalan vuelve a aeronaval

Voz 18 26:39 ya estamos desbordados ya cementerio es estire un tiene un límite y ahora mismo estamos en el mes de enero aquellos Burgos evite

Voz 24 26:46 los nuestras dificultades como para poder gestionarlo ahora mismo entonces estamos planificando poniendo en marcha el plan B ahora mismo que es parar un poquitín paran un poquitín estamos avisando la sentencia

Voz 18 26:55 desde las las redes mostró hábito comentarlo porque porque evidentemente la gestión la hacemos gente que tenemos una vida normal tenemos un trabajo normal y esto nos está nos está desbordando decente manera

Voz 0194 27:05 es una locura maravillosa insisto está en la gente que lo veas son veinte minutos de película que de hechos media página de guión convertidos en veinte minutos de película In una ilusión de muchos años de un grupo de gente reflejada en esta película desenterrando Sakhir Guillermo muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo

Voz 0049 27:25 muchas gracias a vosotros Joseba mucha dj's

Voz 3 27:27 esta edad por esa ilusión muchísimas gracias también por habernos revelado este un beso bien grande y Angels con con Metallica nos vamos con el tema con el que arranca en cada uno de esos conciertos con la versión del duelo en San Gil de Ennio Morricone

Voz 10 28:03 veinticinco el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo anti rock folk y rock solo lo único conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes come renting oferta Volkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 26 28:27 ayer me cruzo con un montón de gente haciendo deporte y decido que yo también tengo que sacar tiempo para moverme un poco yo hoy veo que en el Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento en una selección de artículos de Adidas Nike andará ACNUR así Rivo Columbia hay Boomerang casualidad son las rebajas de El Corte Inglés que están por portadas partes

Voz 24 28:47 la todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero

Voz 0838 28:49 a Sergio qué tal estás ahora bien tras rodilla estado mal pero la muñequitas no la pierde se cuando te pones enchufar triples Madrid Daimiel muchas mandarinas que siga que tampoco están muy rica Marta sino me dices lo contrario cuanto resto noticias del día

Voz 3 29:06 sí ya puedes ir temprano abandonó el Real Madrid levanta la mirada de toda esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Orain esto pero con Yago de Vega también en El Larguero punto Cadena SER

Voz 7 29:24 pierdas reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 27 29:34 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduquen

Voz 0376 29:37 que el Señor unos valores que respete el medio ambiente

Voz 7 29:39 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí airbags iTunes Google pocas

Voz 11 29:49 ah

Voz 28 29:51 en la Cadena SER Hora veinticinco el paraíso a su sueño paquete voy a engañar aquí todo tiene dos años como en la vida real ya que en otoño el paisaje el aire el Aguayo y el dinero hace que no hablen y su madre en el reino de los mansos masoquistas por Terence sin descanso Soyuz fuera de la ley hizo yo soy el que GPS un ex Enel Ángels Barceló gracias y lo es contigo dormir la siesta de Árbol del bien y el

Voz 0194 30:43 Atunes en el paraíso lo dice aquí Javier Ruibal pero no es el único Cádiz es un paraísos Paraíso según el New York Times es uno de los cincuenta y dos destinos del mundo al que quieren este dos mil diecinueve una de las ciudades más antiguas de Europa que vuelve a ser nueva dice el artículo que entre otras muchas cosas destaca también como Ruibal con el atún su gastronomía así que hoy hemos decidido que nos bajamos al sur que hacemos caso a la prensa extranjera tiene un ambiente más habanero que madrileño Carlos Cano muy buenas noches las las buenas noches buena elección hora del New York Times

Voz 0335 31:12 sí yo creo que todos los que conocemos la provincia de Cádiz a todos los que nos gusta comer y beber sabemos que efectivamente es un paraíso entre otras cosas porque el productos únicos como los vinos de Jerez o platos increíbles como los de el cocinero Ángel León noche del poniente que no se pueden probar en ningún otro lugar si eso lo combinamos con recetario tradicional rico muy sabroso y además bastante asequible económico claro pues hace Cádiz un un destino ideal pero buena New York Times elabora cada año ese esa lista de destinos recomendados hacen un artículo explicando por qué eligen esos destinos sino otros y normalmente pues siempre es por cosas que ese año son especiales en ese lugar no el no densa detectado que Cádiz y que sigue siendo un gran destino como ya lo era hace unos años de alguna manera ha mejorado mucho su oferta gastronómica y ese es el principal motivo por el que recomienda irá a la provincia de Cádiz este año de hecho habla de nuevos locales como el Saja River el código de barra en Cádiz capital de clásicos como El Faro y sobre todo cómo cómo decía antes de de los restaurantes de chepa Ángel León que tiene a poniente en en el Puerto de Santamaría con tres estrellas Michelin pero que también tiene al Levante en Santi Petri otra estrella Michelín más osea que en total son cuatro y que tienen

Voz 3 32:27 el trabajo de Ángel León para que guste tanto que tiene a poniente para que guste tanto

Voz 0335 32:30 bueno pues básicamente productos que nadie más utiliza porque podríamos decir que casi se los ha inventado Ángel León con la ayuda de las universidades con las que colabora no sacó un azúcar de mar que es el paro

Voz 0194 32:45 hace con productos del mar claro es su filón

Voz 0335 32:48 Sofía hace embutidos con pescados

Voz 20 32:50 Alarte ha presentado crustáceos Deco

Voz 0335 32:53 lores caldos vio aluminio excedentes bueno cosas increíbles que recuerdan un poco la época del Bulli en la que nos sorprendían con con platos que ni siquiera nos imaginábamos no hecho este año Madrid Fusión va a presentar una nueva técnica que ya ha avanzado en algunos vídeos en redes sociales con la sal no exacto es muy curioso porque tira una especie de agua encima de un pescado y al entrar en el agua

Voz 0194 33:13 parece se convierte en sal

Voz 0335 33:16 cosa mágica que nos va a tener que explicar

Voz 0194 33:18 mucho bueno si te parece Nos vamos a dar un paseo por Cádiz a descubrir su gastronomía y lo vamos a hacer de la mano de Camarón y de Paco de Lucía

Voz 29 33:29 pero hay que

Voz 0194 33:52 Carlos quiénes Lolo Picardo

Voz 0335 33:53 pues mira es el gerente de la vena de Vargas un establecimiento emblemático de la provincia de Cádiz que su familia lleva casi un siglo regentado está concretamente en San Fernando tú lo sabes porque has estado por allí escogido allí destaca por la comida pero también por el ambiente por por por la decoración una especie de patio andaluz con con lejos no de esos sitios bonitos que solo solo con entrar ya te están gustando bueno fue el lugar además clave para Camarón de la Isla y al parecer fue donde se creó todo un icono de la gastronomía de Cádiz la tortilla de camarones ahora nos explica Lolo Picardo cómo fue eso pero bueno

Voz 20 34:28 n todo tipo de tapa así

Voz 0335 34:30 platos tradicionales y algunos también más modernos

Voz 0194 34:33 pero Picardo gerente de la Venta de Vargas desde Radio Cádiz muy buenas noches hola buenas noches haber inventado la tortilla de camarones Nos cualquier cosa no

Voz 11 34:40 casera eh pues sí fue un una una variación que hizo de un plato que existía aquí en la provincia de Cádiz a la tortilla de camarones con harina de garbanzo y la verdadera un plato de contundente porque era realmente un plato que era en los tiempos de que había mucha hambre y para no

Voz 21 35:00 T Catalina y María

Voz 11 35:02 la que era la la primera propietario fue Catalina a mi tía abuela lo que hicieron es hacer un plato más liviano una tortuguitas más fina que fuera Owen Temes claro para que la gente que antes que era un plato de cuchara

Voz 0194 35:15 cuando se hacía que no no era un plato

Voz 11 35:17 yo no nos hacía era un plato que se comía con la mano practicamente igualmente pero como mucho más contundente era como una torta grande para para quitar lo hicieron cuatro dieron cuenta de que la gente comía la tortilla de de Camarón y ya no comía Amarna la hicieron más liviana para que la gente para que fueron el trenes de ahí sale la ese fue el inicio de la tu alto Tita de Camarón en la Venta sobre los años treinta

Voz 0194 35:41 cuál es el truco para que sea la mejor tortilla de camarones que sea como tú dices liviana que se come así que casi uno se da cuenta

Voz 11 35:46 casi todo aunque esté presente un poquito de garbanzo pero con harina de trigo y luego puede puede hacerlo con el aceite muy caliente con camarones fresco de los de cero de de San Fernando de la Bahía de Cádiz realmente sí sabía hacerlo porque la verdad que es muy complicado que siempre de salgan bien pero eso ya está la técnica Hay la gente que que saben hacer

Voz 0194 36:07 lo tú crees que se entiende la gastronomía de Cádiz sin la tortilla de camarones

Voz 11 36:11 ahora que no ahora no ahora no ya se ha convertido un plato que practicamente en toda la provincia de Cádiz bueno Sevilla o en Granada se puede se puede comer hay yo creo que es fundamental este plato aquí en

Voz 0194 36:25 la zona que otras especialidades tradicionales tenéis además de la tortilla de camarones

Voz 11 36:28 con la venta la venta lo fundamental de la venta son también lo guiso no hacemos la berza gitana la la venta lo creo una gitana que fue Catalina entonces se trajo ella no era de San Fernando era de un de un pueblo de de aquí de San Fernando Alcalá de los Gazules conoció porque la familia de Aleandro Xavier que eran los Gazules entonces ella hace trajo lo guiso de de su tierra Aguere que eran platos de interior como la la verdad gitanas El rabo de toro no entonces desde prácticamente desde los años treinta siempre eso eso Guiza ahí hacia la venta y luego puede alardear de tiene un pescado que es una barbaridad que sólo de cero hay hay estamos ahora intentando recuperar más más de los hetero porque de ahí sale el mejor pescado que existe en el mundo que son todos todos los que son la gama de los peca de cero y eso fue lo lo pescado que que servimos

Voz 0194 37:14 explicarle a la gente lo que es un Estero que no todo el mundo lo sabe

Voz 11 37:17 sí desde siempre de los los fenicio hicieron Sally Salinas allí en en San Fernando entonces como el tiempo se dieron cuenta que había como una especie de piscina que daba daba riego de agua a la a la Salina entonces con el tiempo se dieron cuenta que es ese pescado que que se en ese en ese esa esa pequeña piscina que le decimos Estero Se crea un pescado excelente porque porque tenía mucha alimentación tenía mucha alimentación entonces asaltaba daba un una Robusté especial a al pescado que se une que según además al frío cuando cuando el Pescao recibe el frío del mes de octubre de noviembre se hace una especie de abrigo de abrigo de grasa y ese pescado Ésta es el ente vamos se hace aquí una fiesta que se llamaba de explica es que el pescado es la misma en la misma salina y eso es como eso

Voz 0194 38:05 yo esta o en alguna de estas fiestas y puedo asegurar que es maravilloso y el pescado sabe que habrá más el pescado se cueza y mismo con la leña en el fuego y está buenísimo

Voz 11 38:13 exacto se comería a pellizco como decimos Gomera pellizco India o es excelente este año mucho varias hay un éxito de la tarde

Voz 0194 38:21 el City con tanta tradición como la Venta de Vargas con la tortilla de camarones con las verjas como estábamos diciendo se atreve a incorporar platos modernos

Voz 21 38:28 poquito a poquito

Voz 11 38:32 la venta son de hablante de la de las cosa moderna pero la venta es de las columna de de de la base de la gastronomía de de la bahía de Cádiz realmente difícil Move cualquier cosa cualquier cosa porque quizá por ejemplo para la gente de del entorno quieren cosas nuevas cuando viene alguien de Madrid alguien de Barcelona alguien del País Vasco dice por favor no mover ni el cuadro que el que está doblar no mover nada no claro porque más allá buscar eso

Voz 0194 38:57 precisamente claro hoy con ustedes

Voz 11 38:59 sí aquí al sur la era la cosa Morenda ya la tiene y allí en Madrid en Barcelona o en hilos que creía en la las cosas auténtica ahí la venta de OK son cosas auténtica

Voz 21 39:09 tiene mucho estaban muchos turistas internacionales

Voz 11 39:12 bueno a la gastronomía pues la venta tiene dos vertientes la la vertiente gastronómica la vertiente flamenca grande cuenta que que practicamente la Venta de Vargas en los años cuarenta se convirtió en una universidad de flamenco para palos flamencos de la Bahía de Cádiz porque claro después no al Nobel teatro no de después de la Guerra Civil y eso y compañía y eso puede entonces donde se refugiaron los flamenco fue en sitios como la venta de Varga allí ello cantaban en una modalidad que sigamos flamenco de Cavalli y allí pues yo le cantaban a los señorito no ya ya los cabales le cantaban flamenco entonces en en ese en ese ambiente se que se ello aprendían unos de otro oí hilos de entendía la dicen que una universidad de flamenco entonces da la venta tiene esas dos vertientes la gastronómica y la flamenca la flamenca por encima de todo de que ha sido la caseta de Caracol hacia la casa de Lola Flores hacia la casa de Beni de Cádiz a lo último ya llegó un niño niños ruidito que cantaba como los ángeles que fue Camarón y lo revolucionó todo

Voz 0194 40:10 hay turistas todo el año cerrar algún momento durante años

Voz 11 40:13 pero no no reconocernos lamenta no cerramos años fallando a gente ya verano es la Bella verano ya imagínate lo que era

Voz 21 40:22 Teresa la barbaridad la venta tiene hasta una hora de visita

Voz 11 40:24 mejor antes de abrir lamentable dos hora de vi sólo para que la gente la visita no porque puede a la a la hora de que la gente está almorzando Celan dos difícil de atender a la gente abrimos dos grandes sólo para que la gente visite la la venta

Voz 0194 40:36 Carlos presentarnos a nuestro segundo invitado quiénes Juan Mateos ponche mira tenemos en radio

Voz 0335 40:41 Pérez a Juan Mateos que es el responsable de enoturismo y una bodega una bodega fundada en mil ochocientos noventa y seis que tiene muchos premios por sus vinos y que últimamente también está triunfando mucho gancho vermut sino esto yo lo recomiendo alrededor de diez mil personas visitan cada año los Tau me decía Juan que solamente Nueva York ya venden más vino que en toda España así que este artículo en el New York Times seguro que también les viene muy mal Mateos muy buenas noches

Voz 21 41:06 muy buenas noches la gente que os visita ya sabe que es el vino

Voz 0194 41:09 no de Jerez o muchos lo descubren allí cuando llegan

Voz 20 41:12 muchos lo descubren cuando llegue la verdad es que la visita a la bodega está muy centrada en lo que es la experiencia con respecto al vino aunque parezca una paradoja sí que intentamos sitúa lo donde estamos donde nos encontramos en qué parte del mundo porque Jerez ha sido una ubicación especial para elaborar estos vinos únicos sobre todo pues les les enseñamos lo que es un vino de crianza biológica bajo velo de flor como son estos fue magnífico finos ahí están Manzanilla de Sanlúcar también es verdad que le decimos que somos la única bodega en el marco de Jerez que MF vinos en las tres ciudades del marco en el triángulo en Jerez en el puerto y en Sanlúcar por lo tanto puede encontrar un fino Jerez El Puerto de Santamaría con esos toques

Voz 21 41:54 Lino GISA

Voz 20 41:56 esa influencia de el del Mari del río Guadalete y después por supuesto la manzanilla con esos notas de Mila y esas cosas especiales que queda a Sanlúcar de Barrameda todo esto qué me estás contando lo hace el lugar sea lo hace la zona donde se hace el vino absolutamente todo lo hace el amor ahora de de la bodega que mi compañero Sergio Martín es el enólogo de del Estado incluso habla ya de Nano clima propio clima específico de cada una de las bodegas don de las cada una de las botas donde en vez en estos vinos cuantas Lousteau pues en referencia en el mercado tenemos actualmente más de cuarenta y cinco referencias de vinos ha puesto a disposición del del cliente es mucho para hacer Jerez para ser una bodega que en tamaño no es una bodega grande no sólo somos una bodega de tamaño mediano en pequeño y es verdad que si estamos muy introducidos en el mercado internacional principalmente el ochenta y cinco por ciento nuestra venta a nivel extranjero

Voz 0194 42:59 me decía que Nueva York se vendía llamas decía Carlo no no veo se vende más que que en España

Voz 20 43:03 curiosísimo lema en Nueva York en que que en España también porque ellos también le está dando nuevos usos al al vino en Jerez utilizándolo en coctelería que ya hace muchos años la bodega lo hicieron y que ahora bueno pues como todo lo antiguo según lo ponen de moda en Nueva York está muy de moda los bicoca

Voz 0335 43:22 eso le pasa a pasar pero le pasa muchas Bodegas el gran negocio del vino de Jerez desde hace siglos ya desde desde que Shakespeare lo nombraba en en sus libros por ejemplo es la exportación siempre han vendido más fuera de España que aquí que hay ejemplos Tío Pepe que bueno quizá es una el es bueno el vino más conocido no de del marco de Jerez que está presente es el producto español

Voz 0194 43:46 presente en más países del mundo lo más lugares del mundo decía Juan el Jerez el gustado pero y lo decía Carlos cuando presentaba yo creo que mucha gente también va a empezar a llegar a vosotros a través del vermú porque os habéis atrevido con el vermú que yo no sé si es muy de Jerez pero en cambio estás haciendo pero maravilloso