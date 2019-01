Hora 25 (11/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 es cierto que cualquier información que aparezca con el nombre del ex comisario Villarejo en medio nos hace poner en guardia a alguien que está chantajeando sin ningún rubor a todas las instituciones del Estado y amenazando con tirar de la manta sino consigue los beneficios penitenciarios que quieren no puede convertirse evidentemente en el centro de la política y el Estado no puede caer en en su chantaje pero una vez dicho esto una vez aclaradas las formas más Dios esas de este señor para conseguir sus objetivos explicadas sus técnicas de trabajo tampoco podemos obviar lo que trasciende es que lo que trasciende es que en este país gobiernos políticos empresarios acudieron a él y a sus cuestionados métodos para conseguir la información que necesitaban sabemos que lo hizo el BBVA con Francisco González a la cabeza el comisario Villarejo realizó presuntamente por encargo de esta la escuchas masivas a más de cuatro mil personas políticos empresarios y periodistas durante el intento de la empresa Sacyr de tomar el control del BBVA Un policía espiando para un banquero y en medio se cruzan intereses políticos y empresariales y de los pinchazos se desprenden una manera de funcionar del sistema político en el que se entremezclan los intereses financie los dichos hemos sabido de una llamada de la entonces vicepresidenta del Gobierno Teresa Fernández de la Vega a un dirigente del Santander para decirle que su jefe Emilio Botín podía estar tranquilo respecto a un juicio que todavía tenía pendiente Villarejo es lo que es no nos cansamos de repetirlo cada vez que hablemos de él pero en este país les requirieron políticos de todos los colores empresarios los mismos que ahora tiemblan al verse retratados en sus propias conversaciones Ángels Barceló se sientan en la tertulia de Hora Veinticinco Carmen del Riego buenas noches muy buena y feliz año España Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches año y Neus Tomàs buenas noches ya ya sé que estamos a viernes pero como nos había visto todavía felicitó el año no se ha pensaba que te había visto Time estaba esperando raro lo sé pero yo juraría que sino yo creo que en los hemos visto pero bueno todo es posible hace unos días les contamos las últimas revelaciones en torno a uno de los personajes más oscuros José Manuel Villarejo decíamos ahora que es un personaje del que no conviene fiarse pero a partir de lo que hacía o le encargaban están saliendo retratos claros de una época de una manera de hacer Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 1071 02:33 el retrato de hoy que ha publicado El Confidencial aparece un gran banco de este país el BBVA que compró al ex comisario conversaciones de la Moncloa entre la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega y el asesor económico del presidente Miguel Sebastián se trataría de una operación en la que habría accedido a quince mil conversaciones telefónicas para impedir que la constructora Sacyr entraran en el consejo del BBVA y desafiar a de esa manera el poder de Fran

Voz 0194 02:56 cisco González ese es el primer nombre en el que nos detenemos Pedro Jiménez buenas noches qué tal buenas noches el asunto que se publica estos días habla de las prácticas del BBVA bajo la presidencia de Francisco González que encargó a Villarejo una operación de espionaje pinchazos telefónicos incluidos para poner o para frenar una operación empresarial bueno que no le iba bien que iban Sukhoi

Voz 1084 03:16 sí así es FG contrató los servicios de las comisario Villarejo desde el año dos mil cinco hasta el año pasado cuando dejó el BBVA una salida Ángels prevista para el dos mil diecinueve pero qué casualidad o no se adelantó a finales de dos mil dieciocho que le empujó a hacerse con los servicios de Villarejo pues por un lado los intentos lo decíais vosotros de quitar en la presidencia del Banco y por otro que salían a la luz las irregularidades en la venta de la sociedad de valores de Francisco González a Merrill Lynch el ex policía espió a banqueros empresarios políticos o periodistas obtuvo información por cualquier medio legal lo ilegal según vamos conociendo pincho teléfono sin ningún tipo de autorización judicial de las más altas instituciones del Estado hizo seguimientos lo investigó la vida privada de los supuestos enemigos del banco todo ello quedó perfectamente reflejado en informes que periódicamente entregaba al BBVA informes a unas tarifas astronómicas sólo por el encargo de ayudar a impedir que Sacyr tomara el control del banco se embolsó medio millón de euros trabajos que incluyeron el control de los teléfonos de cuatro mil personas y el cruce de hasta quince mil llamadas relacionadas directa o indirectamente con esta operación más de medio millón de euros por este trabajo algunas fuentes cifran en cinco millones de euros el dinero

Voz 0194 04:29 desembolsó por sus más de doce años de servicios al banco grandes González es uno de esos grandes personajes de la empresa que resultan prácticamente inaccesible hay sin embargo un periodista que compartió varias semanas con eje pudo acompañarle Reuniones ver cómo se trabaja en estas esferas del poder que le pregunto por Villarejo vamos a escuchar a González hablando de corrupción de Sacyr oigan este fragmento del vídeo del reportaje que publicó El País Semanal

Voz 0685 04:53 bueno ha habido momentos muy buenos momentos no tan buenos momentos malos en general ha estado siempre asociados o a malas prácticas o a corrupción eso no no fuera de buenas malas prácticas dentro del banco estoy hablando de las cuentas secretas eso ha sido un punto claramente muy importante el astro del banco para mí fui shock cuando de repente nos encontramos con ese problema el banco estuvo a punto de colapsar clase adiós se tomaron las decisiones que había que tomar para que para que eliminar esas malas prácticas cuando lo de corrupción hablo más ligados a temas como Sacyr no que que fuera un planteamiento de corrupción una pequeña empresa constructora e en esa confusión entre lo político y lo lo lo empresarial quién Kers como banco BBVA para desmembrar lo hay enriquecerse algunos actores oye banco no no no hubiese pues banco hubiese desaparecido esas son cosas realmente digamos que creo que bueno ha sido importantes en la historia de este banco ponernos a malas prácticas oponernos

Voz 5 05:57 acción oponernos vamos

Voz 0685 06:01 a ser de RAI tres de la salida de Bankia ese tipo de cosas creo que define un poco también algo que es importante que este valores son los principios

Voz 0194 06:08 los principios decía Francisco González cuando hablo de corrupción hablo de Sacyr es otra frase de este fragmento hay otra idea cuando dice que él no tomaba sólo las decisiones ni una sola con la oposición de su consejo

Voz 0685 06:19 han defendido en presencia también han definido digamos el carácter el consejo de administración y carácter nuestros cautivos yo sí puedo decir que todas estas decisiones difíciles nunca estuve solo siempre estuve muy acompañado por el consejo de administración y muy acompañado premisa motivos siempre no recuerdo ninguna decisión que yo haya tomado en contra de la opinión de emisión en contra del consejo de administración

Voz 0194 06:42 él no toma ninguna decisión sólo el consejo de administración saben las decisiones que toma ese periodista que accedió a Francisco González que publicó hace unas semanas un reportaje en El País Semanal es Quino Petit no muy buenas noches

Voz 6 06:53 buenas noches de quinto en un momento del reparto

Voz 0194 06:56 Stage le preguntas por los pagos del banco a Villarejo exactamente tú que le preguntas qué te contesta

Voz 6 07:03 pues de manera literal pregunta que yo le hice fue otro asunto espinoso otra supuestos pagos al ex comisario Villarejo y encarcelado de más de cinco millones de euros durante cinco años a lo que él respondió ese tema para mí no tiene relevancia lo hace el Departamento de Seguridad con normas muy estrictas yo pregunté tuvo conocimiento de esos pagos dijo no me entero cuando aparece la primera noticia hace unos meses yo sabía que el banco llevaba a cabo trabajos de inteligencia para defenderse hasta donde se se han hecho las cosas mal que hacerlas

Voz 0194 07:34 se reconoce pagos de inteligencia pero no exactamente lo que es lo que tú le preguntas como decíamos Quino tú le acompaña hace varias semanas e incluso en varios viajes pudiste comprobar las conexiones de esas esferas de poder no con otros que son empresariales políticas y de muchos otros ámbitos como cómo se mueve

Voz 6 07:49 es correcto la verdad es que el reportaje pues bueno pretendiendo hacer ese retrato de de Francisco González alguien muy desconocido y efectivamente como decíais antes inaccesibles bueno pues en principio del reportaje coincidió con un viaje a Washington coincidiendo con las elecciones de medio mandato justo en la jornada electoral la plataforma del BBVA e hizo me dentro como unas ponencias en torno a la era de la responsabilidad de la perplejidad ingresar ponencias tuvieron lugar en el Atlantic Council que sí centro importante de influencia en Washington y tuvimos ocasión de ver su relación con personas muy influyentes que incluso a esa misma jornada a última hora de la tarde culminaron con un encuentro en la sede de la Brookings Institution en Washington donde se reunió con diversos analistas que compartieron información muy relevante sobre el estado del mundo actualice incluso un momento determinado contaron con la irrupción del presidente de la Brookings Institution que es el general de cuatro estrellas que que irrumpió en la sala y mantuvo una bueno me encuentro dialéctico con González que podría

Voz 0194 09:00 como el poder entre sombras

Voz 6 09:02 no pensé lo que también se desprende

Voz 0194 09:05 en el reportaje son las conexiones entre política y dinero no porque se sita Aznar se cita Pizarro por ejemplo

Voz 6 09:12 es correcto efectivamente haciendo el perfil tuve ocasión bueno quizá hablar con fuentes que mios de récord me dieron al personaje una personas que quisieron hablar sobre Francisco González fue el expresidente José María Aznar que me contó cómo lo conoció a través de Manuel Pizarro como como comentabas que bueno puede fue un asesor importante del del ex presidente Aznar en materia económica Icomos organizó una cena a la que Aznar porque que a partir de ahí bueno que la relación se mantuvo con la llegada a la Moncloa muy buen determinó como alto dado la elección de González para presidir Argentaria que según Aznar era una entidad destinada ya privatizarse

Voz 0194 09:52 que

Voz 6 09:54 en Vizcaya y a la posterior para transformación del ya que conocemos hoy

Voz 0194 10:00 a ah manera

Voz 6 10:02 hay directa que que Gonzales participaba desde de de su proyecto político económico liberalizador es decir a pesar de lo cual yo también tuve ocasión de preguntarles ninguna de estas conversaciones a a Francisco González si de derechas lo que me dijo que no

Voz 0194 10:20 o que no es de derechas pero

Voz 6 10:22 eh bueno sí reconocía que había tenido mejor relación con gobiernos del Partido Popular por haber defendido la derecha sabía nuestro en cuanto a la política se habló de su preocupación por la irrupción de partidos como Vox o Podemos en la escena eh política española ahí al argumenta que ese tipo de formaciones no hubieran tenido posibilidades de ejercer sino fuera por las nuevas plataformas digitales sea que la política de manera inevitable siempre está ahí dinero y la política pues son extraños compañeros de viaje pero pero reales bueno en esta historia también en un momento determinado que él me dijo que en cuanto a la actuación de los bancos en la crisis económicas el dijo literalmente los bancos no hemos hecho bien las cosas los supervisores tampoco los políticos tampoco

Voz 0194 11:12 muchísimas gracias gracias hasta luego Pedro en las conversaciones que entrega Villarejo al BBVA aparece una supuesta conversación de María Teresa Fernández de la Vega la citaba al principio sobre el presidente del Santa sobre Emilio Botín y los problemas que tenía con la Justicia

Voz 1084 11:29 sí es una conversación interesante que además figuran uno de esos informes de los que hablábamos antes que él entregaba al BBVA para justificar su sueldo que recoge ese informe pues la supuesta transcripción de una supuesta conversación telefónica en la que participan la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega el ex director de la Oficina Económica de Moncloa con Zapatero Miguel Sebastián hizo un alto cargo del Santander según la transcripción de la Vega comenta que sabe que Emilio supuestamente Emilio Botín está

Voz 0194 11:56 preocupado por su tema transmite que ya está

Voz 1084 11:58 dado no habrá problemas zanja De la Vega su tema sería el caso de las cesiones de crédito por el que la Audiencia Nacional llegó a abrir juicio oral a Emilio Botín aunque la Fiscalía terminó retirando la acusación dando lugar a la famosa doctrina Botín pero eso ya es es otra historia remata la conversación Sebastián que dice estamos todos muy nerviosos y el que tiene que estar preocupado es el calvo término que según la información hacía referencia a González que estaba preocupado por ese intento de asalto de Sacyr tal bancos siempre según esta información Angers creo que hay que remarcar esto porque es muy importante Villarejo habría intervenido el teléfono o de miembros del Gobierno o de miembros de la competencia del BBVA es decir del Santander es verdad que no haya audio de esta conversación de ahí lo de supuesta y que algunas fuentes han negado a la Cadena Ser que esta se produjera y menos aún en estos términos conociendo los interlocutores lo atribuyen más bien

Voz 0194 12:50 a la imaginación de Villarejo pero de ser así

Voz 1084 12:52 cierto sería gravísimo que teléfonos de directivos del Banco Santander o de miembros del Gobierno estuvieran expuestos a un tipo de control

Voz 0194 13:02 como este sin ningún tipo de control judicial demás todo esto trae consecuencias se mueve la Comisión Nacional del Mercado de Valores se mueve el propio BBVA se mueven los afectados por los pinchazos telefónicos que como decíamos Pedro son muchos

Voz 1084 13:16 si el BBVA Yasin fíjese mueven dos direcciones Angels una ante las posibles querellas que se plantean en su contra por parte de los espiados y aquí dice que cada uno actúe como considere por otro lado hacia dentro para averiguar qué ha pasado hay una investigación abierta desde junio del dos mil dieciocho sobre la contratación los servicios prestados por la empresa de Villarejo sólo unos meses después de que Cabrera esta investigación adelantó su salida del banco Francisco González y además BBVA solicitado a despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos de la documentación disponible hasta aquí el papel del BBVA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores también estudia este asunto desde una doble perspectiva primero quiere saber si ha podido haber riesgo patrimonial en las cuentas del BBVA como consecuencia de estas prácticas por otro lado si los sistemas de seguridad del órgano regulador son adecuados para evitar fugas de información porque está la CNMV bajo el foco algunos de sus ex responsables fueron supuestamente espiados por Villarejo

Voz 0194 14:11 ni una última pregunta Pedro la justicia se mueve

Voz 1084 14:14 sí pero despacio hay muchas grabaciones en los discos duros de Villarejo pero entre la documentación que maneja el juego número seis de la Audiencia Nacional si esta está el caso está judicializado pero en una fase embrionaria aún no se ha abierto pieza separada ni se ha practicado ninguna diligencia parece Ángels que en este caso como en los de Corín a

Voz 1617 14:31 bueno algún otro conocido empresario

Voz 1084 14:34 también contrató a Villarejo las diligencias judiciales van a echar a andar después de que las conversaciones hayan sido calculadamente difundirlas

Voz 0194 14:41 Pedro muchísimas gracias a vosotros ahora abro la tertulia con esta cuestión pero más como bueno es una cosa que llama mucho la atención esta información todo lo que se desprende de Villarejo de quién ya hemos dicho quiénes y cómo actúa no sé si los oyentes Pedro tendrán alguna cosa que decir

Voz 1715 14:58 sí vamos a medir el grado de sorpresa o la capacidad

Voz 1084 15:02 la empresa que todavía tienen los oyentes es claro

Voz 1715 15:05 tienen a través de nuestro número de guasa adonde nos pueden enviar sus notas de voz sobre este asunto sobre cualquiera de los que surjan a lo largo de la tertulia seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres esperamos las notas de voz a este número que repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 0194 15:24 Juan Carlos ya sabemos quiénes Villarejo lo hemos dicho mil veces lo que supone esos intentos de chantaje al Estado pero lo cierto es que

Voz 0378 15:31 que cuando tiras de lo que él no va

Voz 0194 15:34 dosificando bueno es la conclusión a la que llegas es que primero que tanto políticos gobiernos como empresarios acudieron a él y entiendo que a sus meto porque si acuden a él acuden a sus métodos después bueno lo que

Voz 1170 15:47 sale a la luz es una relación sí

Voz 0194 15:50 entrelazan política intereses financieros

Voz 1170 15:52 etc etcétera yo creo que conviene insistir en en el lo lamentable que es tener que hay que conocer el paro en todo su marco más descarnada crudeza a través de un personaje de este de este calibre pero bueno es la forma en la que tenemos de hacer presente bueno una cosa que vemos las películas vemos las series me parece muy sorprendente creemos que no existe la realidad cuando verdaderamente existe la realidad tiene que ver con además con eso en ese momento donde la economía española había despegado pero todavía el la la la la confusión entre lo público y lo privado era bastante considerable y en España sigue siendo todavía muy considerable la influencia del poder político en grandes corporaciones la influencia recíproca de grandes corporaciones en en en las preferencias políticas quién gobierna que no gobierna a mí me sorprende también cómo el la indiferencia política es decir como el PSOE y el PP actuaban practicamente en la misma sintonía hay acento prácticamente lo mismo no queda bastante curioso cómo tenían que recurrir a los mismos métodos como buscaban Marcos de influencia bastante parecidos decirlo que te indica que realmente yo no creo que es que fueran malos no no yo creo que es que se había tejido

Voz 0194 17:08 un una de de confusión

Voz 1170 17:10 lo público y lo privado hay un libro a mi me gusta mucho de Un francés Alain Minc daba de la nueva Edad Media no de que la confusión entre lo público y lo privado había creado una gran zona gris donde ya no sabemos exactamente qué es lo legal y que es lo ilegal y que esto ha llegado a todas las esferas y lo que la consecuencia de esto es una estupefacción del del del ciudadano cuando comprueba que el poder político el poder económico esas elites que tenía que ser un cierto ejemplo

Voz 0194 17:39 a los ciudadanos por lo tanto de lo contrario pues es que Juan Carlos lo ha resumido muy bien es un escándalo todo que que el banco pague a la cloaca para eso

Voz 1617 17:49 día pero también me parece un escándalo

Voz 0194 17:52 que se decían en algunos despachos ministeriales

Voz 1617 17:56 sea ya ya no entro en las cifras se que también asustan al tema de los pinchazos telefónicos creo que

Voz 0194 18:01 me lo habéis comentado gran cuatro mil no cuatro mil quince mil conversaciones sólo en el periodo en el que se en el que estaba intentando recabar información sobre el tema de Sacyr se ha en ese periodo trece mil conversaciones cuatro mil pinchazos

Voz 1617 18:13 si la duda es son conversaciones de otro tiempo no lo sé sea sabemos podemos intuir no lo sabemos podemos intuir que lo que ha salido hasta ahora no vamos a insistir lo has dicho tú bien en en el personaje en el jefe de la cloaca no pero la duda si esto no es sólo el Iceberg es quiero decir sólo vemos algo de todo lo que había a mí la duda que me queda es que podemos estar seguros que

Voz 0194 18:42 de que esto ya no pasa que no que no pasa

Voz 1617 18:45 no pasará que no habrá un presidente o ministro que hable con esta confianza de humano de un banquero creería que puede estar tranquilo si se enfrenta a la justicia y que además es fácil la entre el azar y lo que pasó no además sospechar lo después la Fiscalía actúe como actuó en el caso de Botín pues no lo sé y luego me ha gustado mucho la entrevista a a Quino Petit no desde la envidia de ahí qué ha podido estar cerca de de un personaje como Gonzales no pero bueno que indecencia González diciendo que era un tema que no tenía relevancia no vamos

Voz 1170 19:25 hay que ser muy ingenuo para pensar

Voz 1617 19:27 que que González no sabía lo que estaban haciendo los servicios de seguridad sobre todo cuando estás

Voz 0194 19:33 los niveles de una presidenta de Gobierno él reconoce el reconoce que hubo pagos a la inteligencia para bueno para averiguar estos de Sacyr a ver que llenen de que si entraba Sacyr entró por una puerta entraba Sacyr y él salía por la otra claro

Voz 1617 19:46 ya un poco como anécdota no cuando dice que comparte el ideario de Aznar pero que no se siente derechas me ha recordado un libro que creo que es algo así como eres de derechas sino lo sabes pues yo creo que a González le pasa eso

Voz 0378 20:00 efectivamente cuando uno se hace sabe que ha habido en en su empresa o que ha encargado él trabajos de inteligencia para defenderse de lo único que se está ocultando a él es el el la forma para que nadie pueda decir eh esto que has hecho pues no está bien hecho incluso puede tener alguna repercusión penal pero sabía perfectamente cómo se estaba teniendo la información como habéis dicho antes los dos y y hablamos mucho de las que vacas del Estado y lo imaginamos no incluso le podemos poner hasta cara recordando las películas pero cuando se traduce con nombres y apellidos que sabemos de verdad sus caras Ike tenemos un concepto de ellos la verdad es que asusta ir dejando ir poniendo siempre en cautela el asunto antes que es Villarejo y más en lo que se refiere a las conversaciones que no hemos oido sabiendo también que estamos oyendo o leyendo lo que Villarejo quiere que el que leamos que no que no es todo la verdad es que se te cae un poco el alma a los pies y como decía es estamos seguros de que está pasando ahora pues yo no estoy segura

Voz 1617 21:37 pues sabes Carmen que les las cosas que han ido saliendo de las grabaciones que en eso sí que había grabación generó una transcripción Unami una de las cosas que que me parece que lo resume mejor por eso digo que no sé si es de otra etapa y eso quiero pensar que sí esa frase de Baltasar Garzón cuando cuando le dice a Villarejo eres un mal necesario si yo es un mal eso seguro pero es necesario necesario para además

Voz 0194 22:00 segunda es necesario para todos porque no bueno comentaba Juan Carlos igual que saca para todo acto le da igual quien gobierne da igual quién está claro pero es que además desde el momento en que uno lo utiliza

Voz 0378 22:13 el otro juega con con las manos atadas sino utilizan los mismos mecanismos y lo que no sabemos es si hay un Villarejo o hay más Villarejo ahora que una persona como Villarejo haya podido hacer la cantidad de pinchazos haya cobrado cinco millones de euros en cinco años solamente del Banco Bilbao

Voz 0194 22:38 Bizkaia que estamos dando de cuatro mil pinchazos

Voz 1617 22:40 prominentes teléfonos intervenidos sin ser Mortadelo pero no quiere decir a ver se hacen barridos de los servicios de y de seguridad en todas las administraciones hacen barridos porque es su trabajo no y y luego en algunos casos también en empresas o yo por ejemplo yo puedo citar porque es un caso conocido en el caso del Barça que además os acordáis que en algún momento había micrófonos en la sala de reuniones hay empresas que se dedican a hacer barridos a mí me parece alucinante que que allá una vicepresidencia o ministros con el teléfono pinchado y que nadie lo sepa o lo puedes aunque no sabemos

Voz 0378 23:20 quién tiene el teléfono pinchado en este caso que estamos hablando de María Teresa Fernández de la Vega si es la persona del Santander que se supone que es a quién está investigando

Voz 0194 23:32 y Villarejo Villarejo

Voz 0378 23:36 sí porque me parecería muy grave

Voz 0194 23:38 de todas formas además además del número de de de de de pinchazos además de de eso de que no hayan funcionado los sistemas de seguridad después también la torpeza de cada uno de hablar por teléfono de ciertas cosas

Voz 1617 23:52 que eso sí que ahora ha cambiado si tú crees Cardoso

Voz 0194 23:54 entonces yo creo yo creo

Voz 7 23:57 eso pero yo creo que voy contra

Voz 0378 23:59 dio porque tú has visto la facilidad con la que desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ya antes Mariano Rajoy pero Pedro Sánchez hasta el último diputado hablan por teléfono ellos mismos Pedro Sánchez tiene mucha costó

Voz 0194 24:18 hombre de hablar directamente

Voz 1617 24:20 sí pero una cosa es que hable de otra cosa es que yo creo que a raíz de todo esto lo que de todo lo que está saliendo Side sí tienen que tener una conversación en estos términos que vamos a presuponer que no las tienen no la tendrán por teléfono salvando todas todas todas las diferencias por ejemplo el anterior Gobierno catalán precisamente por por el tema de la citen tenía miedo ya lo sabéis a quienes estuviesen escuchando cuando la propagación de referéndum bueno ya que lo lo que sabéis pues ésta se sabe que no utilizaban el teléfono como insolente lo habitual recurrieron a los servicios de mensajería distintos a los que podamos conocer el que conozcamos habitualmente no pues el Rin el basaba pueblos que sea no por lo tanto yo vamos a presuponer que no tienen este tipo de converso Naciones pero que si alguno tiene la intención de abordar una conversación de este tipo pues sabiendo lo que les ha pasado a otros a lo mejor no la tienen

Voz 0378 25:20 es que ahora la cabeza Rubalcaba cuando era vicepresidente y siempre llevaba un teléfono móvil de aquellos Antelo

Voz 0194 25:32 esto no era un era

Voz 0378 25:35 no no que aquello aquellos antiguos cuando le preguntabas siempre decía es que estés más

Voz 0194 25:40 seguro este seguro que no te lo pinchan algo

Voz 0378 25:43 debía saber si Gaspar

Voz 0194 25:46 ingenuo también tiene ser creer que si tú estás

Voz 1170 25:48 siendo estas pidiendo que que pinchen teléfonos sí

Voz 0194 25:53 tal no te lo vas a hacer a tienen que pensar que todo está claro que tú te sale yo creo que hemos tenido la clase política o más rara o tal por no utilizar otro calificativo o la más ingenuo y absurda que yo yo creo lo que estos Fassa Bortolo yo yo creo que esto

Voz 0378 26:09 el Santo los sitios las películas eso nos cuentan

Voz 0194 26:11 al sí puesto es la vida real ya para la vuelta a la vuelta a la sorpresa de los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid del partido

Voz 1170 26:19 popular Hora veinticinco

Voz 8 26:22 cuánto hace que no te graduó es la vida

Voz 9 26:24 esta meses años lustros este es tu momento

Voz 10 26:29 Bale rebaja este multi ópticas y lo verás claro para trabajar para conducir cine Gaza este calidad el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas devoción ópticas

Voz 11 26:42 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo un diez rock folk y rock solo no único conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con My renting oferta fue sin consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 10 27:05 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 1468 27:08 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras la claridad

Voz 10 27:12 con esta buena más claro agua viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 12 27:29 oye Hancock yo creo como un buen sueldo no Juanjo cuando tiene razón tiene razón de unos cinco mil euros al mes más claro que sí Juanjo en veinte años

Voz 13 27:41 a Juanjo IVE vendrían genial trescientos mil euros ahora lo que pueda surgir Juanjo si te pones a sí concedido fáciles subirse el sueldo con el sueldo hace el fin de semana de la ONCE casi cinco mil euros al mes durante veinte años trescientos mil euros al contado súbete el sueño

Voz 2 27:59 cada vida tiene al menos una historia

Voz 5 28:02 a algunos les cuenta otros las le para unos de otros los muchos libras

Voz 10 28:09 esta semana nos visita la escritora Eva Baltasar

Voz 5 28:12 que libera su capa helada de de la novela El miedo a abrirse a los otros abrirse de una forma hemos

Voz 1468 28:19 qué tal

Voz 10 28:20 en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias los muchos libros con Macarena Berlín Cadena SER

Voz 9 28:28 ya están aquí los cien días

Voz 0194 28:31 de General Óptica con más de cincuenta mil

Voz 14 28:34 desde marca con un cincuenta por ciento de descuento vienen ahora General Óptica lleva gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada eres tú

Voz 10 28:43 KPN SER Hora veinticinco

Voz 3 28:50 Ángels Barceló en la tertulia Carmen del Riego

Voz 0194 28:53 Juan Carlos Jiménez Inés gustó más la noticia política de la noche está en Madrid en el PP de Madrid Pablo Casado ha despojado la última Margarita que quedaba por resolver son los candidatos de su partido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid y a pesar de todas las quinielas que se habían publicado de todos los rumores ha optado por dos nombres que no son muy conocidos son ni de partido pero no son conocidos en la vida política nacional María Jesús Güemes buenas noches o la Güemes buenas noches pues no está Güemes bueno en cuáles son las ocho de la tarde el presidente del PP ha citado en Génova al actual presidente de Madrid Ángel Garrido al que desde que llegó al cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes le ha perseguido la misma pregunta si va a ser el candidato ya que se ofrecía cada vez que podía hoy mismo le preguntaban si estaba nervioso

Voz 1084 29:37 no pero ahora poner usted la pregunta todos los días al cielo

Voz 15 29:39 la velocidad conseguir pero no no deberá que no no

Voz 1667 29:42 esperando es una decisión importante que deberá ya no sólo por mí verdad que es una decisión es trascendente para el Partido Popular en general para el de tú a España por supuesto para el de Madrid suele decisión de de candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento por lo tanto yo creo que es una decisión que esperamos todos los pues si con con una cierta impaciencia porque es importante pero nada más

Voz 0194 29:59 pues ha perdido al final se queda con las ganas casado opta por una integrante de su dirección Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad por el actual portavoz municipal José Luis Martínez Almeida para la Junta para el Ayuntamiento de Madrid en ambos casos Güemes ahora sí buenas noches son fuente muy próxima al líder del partido no

Voz 1461 30:16 eso es lo he elegido porque son de su confianza a Génova nos cuentan que son los suyos de siempre los que estuvieron con Casado cuando presentó los avales para optar a las primarias de su partido ya estaban en aquella foto y así les ha recompensado además los dicen que el líder popular quiere apostar por una nueva generación de políticos otro modelo dejar atrás el pasado prefiere gente joven con discurso liberal conservador que combata el populismo defienda los principios y valores del PP sin complejos vamos que esto son dos candidatos que no van a tener ningún problema en pactar con Vox

Voz 0194 30:48 cómo se ha gestado la operación Güemes pues ha sido un yate

Voz 1461 30:50 Mendo Casado se ha ido esta mañana Asturias donde tenía un acto y hasta que no ha aterrizado Madrid eran más o menos las siete de la tarde pues no se lo ha comunicado a los interesados su núcleo duro claro ya los había guardado en secreto durante toda la jornada mientras en el PP de Madrid Iván vuelven histéricos pero bueno tras el viaje se ha ido derecho para la sede nacional ha llamado por teléfono a Ayuso y Almeida ellos han aceptado el encargo y entonces es cuando ha avisado a Garrido para que fuera su despacho lógicamente quería decirle en persona que iba a prescindir de sus servicios Ivo no pues con esa forma de hacer las cosas lo que nos han dicho es que ha ganado la misma fama que los antecesores en el cargo igual que Aznar

Voz 1617 31:29 que Rajoy lo deja todo para el último minuto

Voz 1461 31:31 se mide sus tiempos Bono general

Voz 0194 31:34 en una gran expectación Javier Bañuelos buenas noches qué tal buenas noches dado Lola hemos con Güemes de dos personas de confianza para Casado pero cuáles son sus perfiles porque son grandes desconocidos

Voz 0861 31:43 sí desconocía a nivel nacional y algo conociese aquí en Madrid Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso es periodista llegó la política con con Aguirre en esta legislatura entró en el Gobierno madrileño de la mano de de Cifuentes dio la cara por ella en el peor momento de la crisis del caso Máster diez Ayuso aprovechó la feria de Rajoy para demostrar desde el minuto uno su lealtad con Casado de hecho adaptado a la perfección el discurso qué quiere su líder nacional

Voz 1468 32:07 cosas derecha Perona derecha desde luego no como la intentan pintar constantemente si los medios

Voz 0861 32:13 le acompañarán el ticket electoral José Luis Martínez Almeida hombre la sombra de Aguirre ocupó su puesto de hecho como líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid cuando Aguirre dio un paso atrás

Voz 16 32:23 ciento cincuenta días y Manuela Carmena y su equipo de gobierno serán un paréntesis en la historia de Madrid serán un mal sueño porque dentro de cincuenta días recuperemos Madrid uno lo tiene

Voz 0861 32:35 yo con un videojuego hace muy poquitos días José Martínez Almeida simuló como sea la victoria del PP

Voz 0194 32:40 en la capital para Garrido al que escuchábamos antes con los nervios previos a conocer la decisión de Casado entiendo que es poco menos que una humillación no de hecho hay malestar que nadie oculta a esta hora en el Partido Popular

Voz 0861 32:50 sí sí la iniciación es máxima al enfado es total ahora mismo hay cargos muy importante dentro del partido en Madrid que nos dicen que no son formas de haber tratado a un presidente del Gobierno sobre todo porque asumió el dificilísimo encargo de sucederá Cifuentes y además lo ha hecho Nos dicen los insisten sin turbulencias esto dirigentes de utilizarlas

Voz 1170 33:08 presión Taurina que yo no había escuchado en mi vida

Voz 0861 33:10 Nos dicen cada todo Garrido como desecho de tienta hemos pedido ayuda nos dicen que son las reses que son apartadas porque no da la calidad necesaria para criar toros bravos y acaban sacrificando a estar es es para para carne un al margen de esta comparación es muy grave

Voz 0194 33:24 en total algún veterano también en el partido en Madrid

Voz 0861 33:26 esa ha hace unos minutos que las diferencias ideológicas entre Garrido y Casado evidentemente ha sido determinantes para que no hayan apostado directamente por porel así que es augura una batalla bastante soterrada

Voz 0194 33:38 en aquí del Partido Popular en Madrid Bañuelos Güemes gracias a los dos a vosotros adiós te pregunto a ti Carmen sorpresa todavía está sorprendida sorprendido

Voz 0378 33:46 sobre todo porque Isabel Díaz Ayuso Almeida pues era algo que se podía intuir cuando se hablaba de buscar a un gran nombre para para las candidaturas eh a continuación te decían sí pero el Ayuntamiento es muy difícil que gane y a la candidata de Ciudadanos es es buena candidata está por encima en las encuestas entonces como llevabas a un personaje para quedar luego sin embargo la Comunidad de Madrid donde todavía gobierna el Partido Popular pues es más fácil retener entonces ahí sí que se hablaba de de o Garrido

Voz 0194 34:35 a optar por por un can

Voz 0378 34:38 dato que tuviera que fuera conocido sobre todo porque el problema de Garrido podría ser que no era una persona muy conocida aunque lleva de presidente pues que lleva un

Voz 0194 34:52 cerca un año año eso sí

Voz 0378 34:54 sí Iyad ya digamos tenía un nombre y tenía una experiencia pero pero claro porque ha hecho esto Pablo Casado yo coincido con lo último que decía Bañuelos Ángel Garrido es una persona bastante centrista mucho más centrista vamos para para

Voz 0194 35:22 Pablo Casado

Voz 0378 35:23 sería la el la izquierda con la que puede pactar sería Ángel Garrido aclaro es que el

Voz 0194 35:29 crema Juan Carlos es en la en la posición en la que se ha colocado el Partido Popular el partido

Voz 1170 35:35 popular de Pablo Casado ahora y yo no estoy de acuerdo es decir que sí que Garrido es bastante diferente de de de Casado y representan cosas distintas letal tal pero si seguimos un poco la trayectoria de Pablo Casado es el PP que quiere el Cleba parte de este qué quiere lleva desde hace

Voz 0194 35:57 casado ha situado al Partido Popular donde él quería

Voz 1170 36:00 quiere desde hace dos meses además ir situando a los suyos que el partido pivote y bascula en torno a él en entorno a su equipo de confianza y está construyendo su equipo de confianza lo hace la Fundación esta libertad y concordia no el el el el lo que

Voz 0194 36:18 a crear a partir del de la de esa de esa

Voz 1170 36:20 la Fundación etcétera es decir y eso digamos que parecía que no lo iba a hacer y que iba a estar un poco preso de la ruptura entre el partido etcétera ya no lo tiene asumido que el la vieja disputa entre Soraya Soraya en casa

Voz 0194 36:37 esto no es tal porque al laminado

Voz 1170 36:40 ahí estás al principio aceptó los candidatos que que haya estado en impuestos lo tuvo que hacer en Andalucía lo tal de forma renuente pero en en Cantabria en Asturias a nada o lo haga lo que es inmadurez es doble El en el ayuntamiento tiene una excelente relación con con con Almeida que es un es una persona muy apreciada pero el partido muy apreciada por los votantes pequeñitos que lo conoce el gran problema lo conoce practicamente nadie pero era la apuesta que todo el mundo te decía o viene alguien que no asegura algo o pero que que esa figura no existe o la mejor opción es esa vida de la comunidad David es que la la alternativa que alternativa tiene que que a rocosa dejar al presidente es imposible que en otras cosas porque para Casado no existe el PP de Madrid y eso es un elemento central no existe y si existiera ya no existe aún no existe el PP de Cataluña no existe el PP de tal existe el PP lo de nacional de Pablo Casado es Pepe

Voz 0194 37:46 de Pablo Casado Neus

Voz 1170 37:47 claro yo entiendo que la casa

Voz 1617 37:50 dado será el candidato pero el tándem entre casado diez días hay usó la verdad es que asustó un poco porque porque yo creo que Díaz Ayuso a diferencia de Martínez Almeida m me falta mucha

Voz 1170 38:03 demasiado sobre

Voz 1617 38:04 sobre él porque más allá de saber que exconcejal pues entiendo que el reto que tienes es recuperar los abstencionistas del dos mil quince Pero explicaba es muy bien que Begoña Villacís de Ciudadanos pues tiene un perfil muy importante y por lo tanto no no sé si lo tiene nada fácil pero el caso de Días Ayuso ya empieza a tener un nombre a nivel nacional porque sus intervenciones estos días como portavoz defendiendo el Pacto con Vox ya le han dado proyección en mi opinión con algunas frases que para mí son autenticas barbaridades pero bueno ha situado el discurso donde supongo que Casado lo quiere de entrada ella es la que dijo que se encontraba al lado de Vox no enfrente por lo tanto ya es una manera también de situarse ideológicamente donde supongo que Casado le de interesa después Iraqiya seguramente me me puede más el el el hecho de ser mujer cuando habló de las barbaridades me refiero a algunas de las que ha dicho sobre sobre el tema sobre la violencia es como claro es que ha llegado a decir que la izquierda quiera una mujer debilitada para controlarla sea tú puedes estar ella una mujer que habla de la dictadura feminista por lo tanto yo allí lo que veo sin sin evidentemente saber qué qué pasara ni mucho menos pero que va contra estar mucho la agresividad el discurso que puede hacer ella frente a un candidato por ejemplo como Ángel Gabilondo que es todo lo contrario a nivel de esto

Voz 0194 39:31 los ciegos estamos podrá gustar más o menos lo perfecto no piensa que los grandes piensan en los debates se tendrá que enfrentar a Íñigo Errejón debate será Iñigo Rejón Gabilondo ella claro y agua y Aguado de ciudadanos perdóname ciudadanos en este caso pero pero que incluso Aguado tiene un perfil

Voz 1617 39:51 que no tiene nada que ver con la contundencia

Voz 0194 39:54 es que yo creo que sí

Voz 1617 39:56 cierto además ella cuando sea cuando hablabais no de que se premia la fidelidad a Casado ella se define como en alguna ocasión no ha dicho eso de que soy de Pablo total unas que tiene más claro

Voz 0194 40:07 cadista que que el propio Casado Déjame cómo ha sido la noticia política de la tarde sobre todo por la sorpresa cómo lo ven los medios de comunicación los dientes periódico

Voz 1715 40:14 parece muy interesante ver repasando los perfiles que los colegas los compañeros y el resto de medios hacen sobre todo sobre Díaz Ayuso que es el nombre que provoca más morbo lo siento por Martínez Almeida pero el interés que suscita ese menores más relativo de la manera de comportarse a partir incluso de lo que decía ahora Neus me quedo con el titular del confidencial dice Isabel Díaz Ayuso el nuevo PP ya tiene a su Rafa Hernando o poner dos puntos la política ese espectáculo es parte de en fin el ideario de cómo pese a la política de Díaz Ayuso el diario El País destaca en su titular la llama así embajadora del PP sin complejos lo que hacer en el país a recoger algunas de las frases más llamativas de las reflexiones de los últimos días de Díaz Ayuso el diario mundo también habla de una candidata sin complejos para frenar a Vox y dice que lo que Pablo Casado busca con este perfil también con el de Martínez Almeida es hace nacer conseguir el abrazo del oso a Vox al partido de ultraderecha en el diario ABC hablan de ella como la cara televisiva de Nuevo Partido Popular como el resto de medios dicen que no tiene ningún complejo y que tampoco tiene pelos

Voz 0194 41:31 bueno pues sin complejos y hablabais de de frases de barbaridades que se dicen lo trae tu la siguiente barbaridad si es de una

Voz 1667 41:40 la de las candidatas del PP en otra comunidad en Cantabria que también ha sido noticia hoy entrevistaban esta mañana la recién fichada Ruth Beitia en Onda Cero le preguntaban por la violencia machista

Voz 17 41:51 creo que se debe de retratar por un igual no a un animal

Voz 0194 41:56 con cierta maltratadas tiene que tratar

Voz 17 41:59 ver a un nombre porque todos al final son los seres humanos

Voz 1667 42:03 no que acaban de escuchar después Beitia ha escrito en Twitter que no había querido equipara del maltrato animal con la violencia de género primero porque no

Voz 1170 42:11 lo pienso dice después porque esa opción

Voz 1667 42:13 todo dice que se ha expresado mal entendido algo diferente a lo que quería

Voz 0194 42:17 es decir yo no sé qué pensar si le han traicionado los nervios la falta de profesionalidad como política a pesar de que Ruth Beitia ha sido diputada en la última legislatura es decir que un poco de práctica debería tener realmente piensa lo que ha dicho

Voz 0378 42:32 yo creo que no se puede pensar lo que ha dicho sinceramente lo creo no creo ni siquiera alguien de Boss puede pensar eso ella dice que estaba nerviosa una persona que se pone nervioso en una entrevista de radio no

Voz 0194 42:49 eso sí a la Presidencia de una comunidad

Voz 1170 42:52 yo voy a ser benévolo es decir es su presentación estaba leyendo un papel sea eso indica que aunque haya sido diputada bueno una diputado un poco rara porque prácticamente no Jerzy no ha ejercido de diputada yo creo que realmente la propia estructura de la frase indica que es muy difícil que que sepan lo que estaba diciendo yo creo que ha empezado a a tras averiarse ella

Voz 0194 43:15 hay una cosa clara pero hay una hay una cosa es eso demuestra que no está preparada para lo que va a hacer de momento no está preparada para lo que va a hacer con lo que aquí yo creo que se junta la frivolidad de los líderes políticos de escoger como candidatos a gente que no está preparada al final para ser político también tienes que luego perdona la falta de pudor de a quién se lo ofrecen a menor no reconocer mira yo estaré capacitada para muchas otras cosas pero no para presidir una comunidad autónoma no para

Voz 0378 43:44 hemos en un diputado que puedes ir aprendiendo desde abajo que presentar presidente de una comunidad que te requiere uno una experiencia política de Jorge vas a tener que que batir te con con tus opositores ido una experiencia de gestión no sé si era el propio Rajoy el que decía que para ser presidente de algo primero había que ser haber sido concejal

Voz 0194 44:13 pues seguramente sí

Voz 0378 44:15 no ha sido el concejal in hice ha sido diputada ni siquiera la primera parte que es la de defender te políticamente la aprendió en cuatro

Voz 1617 44:26 lo hemos dicho alguna vez en esta mesa hay parece una obviedad pero es que no todo el mundo puede ser político no y esto en estos tiempos de de estrellas en redes que esto está pasando pues ahí estrellas porque que no es el caso que nos ocupa pero pero ha pasado hay estrellas de redes que luego al cabo de nada da son analistas políticos sin haber pisado un Parlamento ni haber hablado nunca con un político pero dice Nahon lo dice dicen cosas provocativas y las dicen muy rápido y muy bien y con eso ya es suficiente para ser analista y un poco con los politicos pues también pasa que sea pues porque es vas agraciado porque habla dejó oye esto qué les gusta a algunos líderes políticos

Voz 0194 45:09 lo confeccionan listas de de poner a gente que la gente claro que tenga un nombre gente que la gente conoce

Voz 1617 45:15 no claro pues luego en este caso yo no sé a ver si los explicar bien un poco como los niños a veces repiten lo que escuchan en casa pero lo repiten mal pues yo creo que lo ha pasado ya sabía que tenía

Voz 7 45:26 es decir algo pero no ha sabido son lo haré

Voz 1617 45:30 decidido a lo que a este discurso que se ha inventado el PP sobre eh

Voz 1468 45:36 la violencia familiar y no hay violencia y la violencia de género

Voz 0194 45:40 los mezclarlo todo y no hay mezclar los abuelos con los niños con las mujeres

Voz 1617 45:45 tratada se entonces al final los a los perros

Voz 0194 45:48 exacto exacto mala sumen a la vuelta Andalucía

Voz 8 45:52 hora veinticinco

Voz 18 45:55 se acabó la Navidad les langostinos del cabo ahí el turrón con y antes de que pudieran estar te cuenta

Voz 19 46:16 Preciado leyó el primer día de carnaval ejerce

Voz 13 46:19 en de marzo que coinciden un ávido

Voz 20 46:21 sí y no me Carme esto

Voz 2 46:40 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 21 46:46 sí sí

Voz 10 46:54 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales bendita y pierna Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 2 47:08 SER de escuchar volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar

Voz 22 47:17 y otra vez con el ala sus cristales llamaran

Voz 2 47:22 pero aquellas que el vuelo refrendada en tu hermosura Amy dicha contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres estabas no volverán volverán las tupida matriz selvas de tu jardín muchas tapias a escalar y otra vez a la cárcel

Voz 0194 47:38 aún más hermosas sus flores

Voz 22 47:40 no pero aquellas cuyas cuotas mira vamos templar y caer como lágrimas todavía esas no volverá

Voz 5 47:51 volverán de la mort tus hijos tu corazón de su profundo sueño tal vez después

Voz 22 48:00 pero mudo Jackson hice rodillas adiós ante suelta como yo te he querido desengañado así no te querrán

Voz 2 48:12 Gustavo Adolfo Bécquer mil ochocientos sesenta y cuatro verse dar placer donde escuchar

Voz 10 48:24 toda la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en confiaban que pausa nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 23 48:37 Pau buenos días hola puede intentar hablar contigo

Voz 1084 48:41 fingiendo absoluta normalidad pero Veu

Voz 23 48:43 debajo de tu huevos

Voz 10 48:47 nadie sabe nada Cadena ser

Voz 24 48:56 de repente el ver que todas las mujeres estaban diciendo hay a mi abuelo me tocaba las tetas a mi padre me hizo toda la mi mi más turbo delante a mí me pasó que en la calle yo me veo a mí y de repente empezó a cundir en el mundo entero son mujeres de luto entero empezaron a contar aquellas agresiones que no habían contó en ningún otro sitio más de tres millones

Voz 25 49:17 mujeres contaron los abusos sexuales y violaciones que habían sufrido la etiqueta de Twitter cuenta la reunión las redes la noche del viernes al sábado a las cuatro de la madrugada damos voz a esas mujeres que necesitan mostrar su dolor

Voz 10 49:32 Igor dentro del Estado

Voz 26 49:41 claro

Voz 13 49:44 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido veintisiete mil trescientos cuatro sería ochenta y ocho este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo plazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 3 50:18 cadena SER

Voz 10 50:22 hora veinticinco

Voz 3 50:29 Ángels Barceló una tertulia Carmen del Riego

Voz 0194 50:32 Juan Carlos Jiménez y Neus Tomàs en Andalucía Susana Díaz ha comparecido esta mañana en Sevilla en la sede de su partido para confirmar que piensa seguir liderando

Voz 1667 50:41 más aún en un mensaje que parecía remitido directamente a Ferraz anunciaba que se quedará en el Parlamento que preparará su partido para unas nuevas elecciones en las que está dispuesta a repetir como candidata