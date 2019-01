Hora 25 (11/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1468 00:00 pues aportan al Gobierno tiene ya su anteproyecto de ley ahora lo que faltan son los apoyos suficientes si el Gobierno entiende que los compromisos por ejemplo con Podemos en el presupuesto están cumplidos en la parte del presupuesto y que por tanto se espeta que el acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Moncloa no pero luego hay otros compromisos que se van a ejecutar fuera de los presupuestos porque no pueden ir ahí por ejemplo la revisión de la reforma laboral que hay ahora el control del precio de los alquileres que Podemos quiere que se regule por ley que no puedan subir más aunque en el PSOE dicen que eso puede ser inconstitucional como la rebaja de la factura de la luz que irán en decretos ley o en modificaciones de leyes ya vigentes pero podemos ha vuelto hoy a apretar las tuercas al Gobierno Ángels ya exigido para todo esto que acabo de decir una hoja de ruta concreta por escrito de cuándo van a ir cumpliendo lo sino amenazan con no apoyar el presupuesto al Gobierno escuchemos a su portavoz Amelia Vera

Voz 0394 00:52 no no parece suficiente el acuerdo está firmado ya necesitamos que se cumpla íntegramente si no lo hace no quedará otra que hemos elecciones ir explicarle a los españoles y a las españolas que desde luego si quieren un cambio político real una agenda social justicia social encima de la mesa desde luego a lo mejor hay que plantearse otro tipo de de gobierno más progresista ir más real no

Voz 1 01:16 en todo caso Inma Carretero buenas noches

Voz 0194 01:18 buenas noches a quién lleva meses tratando de convencer el Gobierno a los independentistas y en los presupuestos se anuncian las inversiones que están recogidas en el Estatut y que suelen cumplirse por sistema

Voz 0806 01:28 si los gobiernos de Rajoy no cumplieron la letra del Estatut Zapatero sí que intentó ajustar el montante total que recibía Cataluña es verdad que el porcentaje de inversiones territorializada no se correspondía con lo que Catalunya aportaba al PIB pero lo que hacían era compensar con otras partidas del presupuesto ahora el Gobierno se compromete a cumplir la disposición estatutaria equiparando las inversiones al peso en el PIB en el conjunto España asegura además el Ejecutivo que va a cumplir también los Estatutos de otras

Voz 0194 01:56 a que Andalucía y Valencia también tienen dispares

Voz 0806 01:58 acciones parecidas pero utilizando el caso el criterio de población así que lo que argumenta el Gobierno es que van a cumplir con Cataluña pero no sólo con Cataluña así lo ha explicado la ministra de Hacienda María G

Voz 1 02:10 los Montero evidentemente el Gobierno contempla

Voz 2 02:12 en el respeto al Estatuto de Cataluña no como una contrapartida para nada lo contempla en cumplimiento estricto de la ley porque creemos que hay que cumplir con aquellas disposiciones que se establecen en leyes Orgánica como son los estatutos de autonomía para Catalunya para otra comunidad autónoma

Voz 0806 02:31 el lunes va a ser cuando conoceremos la tabla con las inversiones por territorios pero si se respetan esos criterios por lo pronto el Gobierno ya tiene comprometidos casi

Voz 1280 02:39 la mitad de los dieciséis mil novedad

Voz 0806 02:42 dos cuarenta y siete millones de euros de inversión porque tanto Cataluña como Andalucía se quedarían con un dieciocho por ciento cada una y Valencia con un once por ciento las cuentas reflejan además el acuerdo que cerraron María Jesús Montero y el vicepresidente catalán Pere Aragonés para empezar a pagar a Cataluña deudas pendientes reconocidas por los tribunales todo esto es lo que según la ministra Montero hace que sean suficientemente atractivos estos presupuestos para que los grupos catalanes y por lo tanto la la lo apoyen y no hay margen dicen para negociar el apoyo con compromisos que no sean presupuestarios lo ha explicado así la ministra Montero y también la portavoz Isabel Cela

Voz 3 03:19 lo que corresponde a los tribunales a hacer no lo hará el Ejecutivo por tanto estamos hablando de presupuestos estamos hablando de mejoras para la ciudadanía estamos hablando de números estamos hablando de inversiones y estamos hablando de blindaje del estado de bienestar de derechos y libertades y desde

Voz 4 03:38 luego el Gobierno eh no es para nada ni lo hará ni entrará para nada en

Voz 3 03:46 asuntos que corresponden estrictamente al poder judicial

Voz 0806 03:50 las condiciones el Gobierno a día de hoy a pesar de todo sigue asegurando que son optimistas y que los presupuestos al menos van a superar el primer trámite podrán iniciar su recorrido en el cómo

Voz 0194 04:00 esa manía véase gracias a las dos y luego bueno lo que pasa es que ni los independentistas tienen claro lo que harán

Voz 1667 04:10 es que es un enredo el lunes el P de cata abrió la puerta a la tramitación de los Presupuestos opción que el martes cuestionó el sarta di hasta que el miércoles Torra negó que fueran a permitir su tramitación eso molestó a Esquerra cuyos portavoces se rebelaron contra el hecho de que Torra hablara en su nombre aunque a Torra que ha ido hoy otra vez a Waterloo quién le ha desautorizado de la manera más sonora ha sido Carles Puigdemont decidirán los partidos dice no el Govern

Voz 5 04:35 nuestra situación otra palabra nunca la voluntad de Madrid

Voz 1667 04:40 el Govern y el Parlament pueden tener opinión política pero no tienen capacidad de decisión ni siquiera entre los partidos independentistas reconocen por lo visto la autoridad del presidente catalán que llegó a hablar de crisis en el Ejecutivo

Voz 0194 04:52 bueno pues mientras puntos monitora comparecían juntos en Waterloo con Quim Torra en un papel subalterno al de pulmón la dirección de Esquerra se reúne en Ginebra donde está su secretaria general Marta Rubira

Voz 1667 05:02 allí el vicepresidente catalán Pere Aragonés avisaba sigue su

Voz 0194 05:06 tal

Voz 1667 05:07 son con plantea estos presupuestos son la segunda vuelta de la moción de censura tiene que haber motivos suficientes para que la izquierda independentista los apoye que Esquerra Republicana ha

Voz 0194 05:17 sí por a no patagón Lodge desde luego cuenta el gobiernos con la oposición frontal de PP y Ciudadanos

Voz 6 05:25 es una propuesta letal para los intereses de la economía española es una propuesta egoísta partidista sectaria innecesaria e irresponsable e irreal que España

Voz 1089 05:35 Banyoles tenemos que vivir e la humillación de que lo que debería ser el interés general de los españoles de que lo que deberían ser las políticas económicas que ayudara al interés de España lo estén decidiendo en Waterloo aún señor huido de la justicia

Voz 0194 05:53 no os pregunto sobre todo expresamente tiene Osés entiendes a qué están jugando los independentistas con el tema de los presupuestos pero hoy hablamos de los presupuestos son como mis le ha contado nieve sobre todo Gran exnúmero números discusiones entre partidos políticos pero la actualidad nos ofrece ejemplos cada día de que los presupuestos de las administraciones tienen consecuencias reales la Fiscalía

Voz 1667 06:14 la investigando la denuncia por la muerte de dos personas la semana pasada en las urgencias del Hospital de Santiago los médicos aseguran que avisaron varias veces a la gerencia ya la Xunta de Galicia de la precariedad y el colapso en ese centro pero el hospital niega que ningún paciente crítico haya recibido una

Voz 0194 06:31 a la atención sanitaria Santiago Ricardo Rodríguez buenas noches buenas noches Angela vamos por partes que es lo que están investigando la fiscalía y el propio hospital

Voz 1817 06:40 investigan la muerte de dos ancianos que según el Sindicato Médico Omega no recibieron la atención adecuada en el caso del nombre que sufrió un infarto estuvo tres horas esperando en el pasillo a ser atendido cuando recibió asistencia médica ya fue demasiado tarde falleció en un box de urgencias sin que pudiesen hacer nada por salvarle la vida el otro caso una mujer también de avanzada edad espero en pasillo casi una hora y ante la gravedad de su situación una isquemia intestinal fue pasada críticos allí fue sedada y trasladada a la UCI donde falleció horas más tarde Omega considera que el estado de salud de estos dos pacientes se deterioró durante la espera los pasillos y que eso fue determinante para su fallecimiento Fátima Herce ellas es la médico de urgencias que ha presentado la denuncia en la Fiscalía

Voz 7 07:24 llegamos a tener en el pasillo pacientes sin ver hasta veintinueve pacientes graves tres alertas a la Gerencia ir al conselleiro de que podía pasar algo grave hubo cuatro paradas ese día dos de ellas salieron adelante y dos fallecieron horas después que es la lo que acabo de venir ahora de Fiscalía de poner en conocimiento

Voz 1817 07:45 esto ocurrió el pasado dos de enero una jornada en la que se contabilizaron hasta veintinueve pacientes graves en los pasillos a la espera de ser atendido

Voz 0194 07:53 sí Ricardo que dice el hospital

Voz 1817 07:55 pues la Gerencia el hospital ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido pero asegura que todos los pacientes críticos han sido atendidos en condiciones en un comunicado afirman que se realiza un traje para establecer la gravedad de las personas que acuden al servicio Ike en ningún momento hubo ningún paciente con riesgo vital urgente esperando para ser atendido reconoce en todo caso que ese día ese dos de enero la presión asistencial fue superior a la media con la llegada de ochenta pacientes en apenas dos

Voz 0194 08:22 horas y además no hay que olvidar no que todo esto se produce en el contexto de protestas saturación y huelga de médicos

Voz 1817 08:28 si esto ocurre en el momento de mayor conflictividad desde la sanidad pública gallega desde que gobierna fijo hay huelga en los Puntos de Atención Continuada protestas en las urgencias de Santiago dimisiones en bloque de jefes de servicio como lo ocurrido en el área de Vigo en el caso concreto de Santiago llevan dos meses movilizándose para reclamar más personal y más medios hoy de hecho han presentado diez mil firmas de apoyo en el registro de la Xunta el ido Seal es una de las enfermeras del Servicio de Urgencias

Voz 8 08:57 llegamos a casa agotados yo día a día no traballo Jaime mella también hemos nuestros hogares en las las familias on Temes mofaba con compañeras de Ourense de Pontevedra dos servicios de urgencias todas tengamos una frase en común anda que no nos conocíamos tenemos la sensación de que íbamos a Guerra diariamente

Voz 1817 09:19 tienen la sensación de que van a la guerra cada día conflictividad social Angers que la Xunta trata de minimizar fijo dice que las protestas están politizadas y el conselleiro de Sanidad ha dicho esta mañana en el Parlamento que el modelo sanitario de Galicia es un modelo de éxito que será copiado incluso en el resto de Europa

Voz 0194 09:36 muchísimas gracias buenas notas alabó las consecuencias reales de los números que se aprueban y de los recortes que se hacen en función de los números que se aprueban pero rebobinar momento hasta la posibilidad de los apoyos que pueda obtener Pedro Sánchez en sus presupuestos está

Voz 9 09:53 vamos viendo lo que dice Torra hoy le desautoriza desde Water

Voz 0194 09:58 Lou ayer escuchábamos a tardar tú que crees que va a nacer al final me arriesgo a equivocarme seguro yo si tuviese que pronosticar por

Voz 1 10:08 las conversaciones en privado oí más allá de las declaraciones públicas que hacen permitirán que se tramiten incluso en el caso que no está decidido que presenten una enmienda a la totalidad haces técnica como ellos dicen Tucker más que técnicas táctica que lo que lo harían para poder intervenir en el debate luego retirarla no pero incluso ni eso está decidido bueno yo creo que tramitar los van van a permitir que se tramiten luego en una cosa que coinciden tanto el Gobierno de Sánchez como los partidos independentistas es que se va a negociar partida por partida sabéis que nada tramitación de los Presupuestos con que decaiga una partida puedes hacer decaer a todo el presupuesto no y luego hay una serie de componentes que no tiene nada que ver con las cuentas en sí que también condicionan el resultado final es cierto que tanto en Esquerra en Esquerra incluso hay gente más dura que el propio Puigdemont eh aunque aunque no lo parezca yo hoy en la reunión de Ginebra lo que se ha puesto de manifiesto es que la tramitación Se da por hecho que se va a permitir pero hay gente muy dura todavía con el no en en la aprobación de una cosa que les condiciona ahí es que ellos y lo que no quieren de ninguna manera es que Sánchez por lo que fuera adelantase las elecciones y les pusiese muy pronto mal en el porque es en entienden que medio el juicio pues pues puede ser un lío sobre todo ellos quieren asegurarse una cosa saben que la Fiscalía no el Gobierno hablaba condicionar quieren asegurarse que después del juicio es hay una condena esa condena la puedan tener en en Catalunya que puedan regresar los presos saben que eso pues con un Gobierno de Sánchez pues es probable que sea así pero saben que uno de la que con un gobierno de Casado Rivera y apoyo de Vox para resumirlo no sólo el ciento cincuenta y cinco puede ser una realidad mucho más rápido de lo que nos podamos imaginar sino que también la situación personal de los presos se puede complicar y esos son condicionantes que no están en la mesa de pues puramente presupuestaria porque al final acabo con esto cuando hablabais el porcentaje de de inversión en Cataluña no el PIB famoso bueno es verdad que Zapatero algunos años intentó ponerlo pasaba una cosa a Zapatero lo ponía no lo ejecutaba Rajoy Nilo ponía además lo que ponía no lo ejecutaba aportando esos son los informes de los empresarios las Cámaras de Comercio no porque lo digan los gobiernos con lo cual eso es importante para entendernos pero no va a condicionar el voto en sí

Voz 0378 12:38 yo creo que son unos presupuestos que más difícilmente van a salir a adelante el hecho de que se tramiten siempre ha sido una un indicativo de que iba el presupuestos porque si permites sumó su tramitación quiere decir que ya hay un mínimo acuerdo para salir adelante pero puede si si no es tan negociados puede salir un bodrio de presupuestos que yo incluso no descartaría que Pedro Sánchez en un determinado momento retirara los presupuestos tú crees si si no va a ser aprobado por sus socios iba al final van van a aprobarse las enmiendas que presenten PP Ciudadanos

Voz 1170 13:33 bueno yo no descartaría bueno teniendo en cuenta que hace un mes o mes y medio decía que no iba marear a los españoles presentando unos presupuestos que no tenía ningún apoyo a unos Presupuestos ningún apoyo a cambio de opinión que Pedro era una cosa y Sánchez era algo ICO in the press introducirnos otra cosa completamente distinta a mí

Voz 1817 13:52 me parece que es una aventura y que está llamada al fracaso y por tanto

Voz 1170 13:58 no no cabe más lo que pasa es que yo creo Pedro Sánchez sigan a cuatro meses por eso cada uno

Voz 0194 14:03 no pues si os parece porque estamos a viernes si después de este atracón de política os voy a proponer y voy a proponer a los oyentes que estén al otro lado por cierto no antes de eso Pedro ya que estábamos hablando de dinero había valoración de una de estas entidades que que valora las cuentas

Voz 1715 14:19 no es la época en la que estábamos pendientes de cada una de estas agencias de rating cuando hablaban algunos informativos y ahora ya nos hemos olvidado que existen existen bueno la agencia Fitch agencia que mide el riesgo de la deuda soberana de los países ha mantenido la calificación de España en notable bajo con perspectiva estable

Voz 0194 14:38 se pero estábamos así segundo vamos a si yo así así nos quedamos venga pues la propuesta que que os iba a hacer y que les iba a hacer después de todo lo que les hemos contado hoy para coger aire que es viernes con el recuerdo de las celebraciones navideñas todavía en la cabeza les voy a hacer una pregunta en la pregunta es hablaron de política durante las cenas las comidas familiares sí hablaron como acabó Severino Donate

Voz 10 15:00 tu en los ratos libres he visionado vídeos de cenas y comidas navideñas de familia

Voz 1900 15:06 desconocidas para mí que por una u otra razón acabado en la red todo lo preside la concordia alguna alegría no

Voz 11 15:23 vale pero hay excepciones exactamente han pasado algunos días si la inflamación causada por las discusiones políticas en familia comienza a bajar nombre

Voz 1092 15:34 no hace falta tiempo si ésta lo dopages tal llevan poco con Bush previendo una adversidad numerosas familias de amistades de diferente grado tomaron precauciones política nada no no en algunos casos las negociaciones con las partes implicadas no pasaban de ser un comentario sucinto política nada pero vinculante apolítica se deja Easy los anfitriones intuían disidencias ser recurrida sí a la imposición está prohibido hablar de política ante los miembros imaginados de la familia que nos ocupa también habían pactado y aceptado no hablar de política cuando la Navidad les reunir a la Mesa llegó el día comenzaron con vino blanco langostinos pudiendo cabras Yoyes a rasgos los niños habían sido servidos una hora antes a la mesa estaban sólo los adultos la situación era agradable y cordial silenciosa y razonablemente estable pero en la vida todo es política

Voz 1900 16:36 no se sabe con certeza quién Fuenla o el primero en transferir el acuerdo según Jorge hijo de Carmen y Antonio Nieto de Emilia novio de Maiso multi simpatizante de Unidos Podemos todo empezó con el comentario machista xenófobo

Voz 12 16:50 Emmanuel votante del Partido Popular su hermano Carlos Hipólito y su cuñada rusa por tanto consuegro de sus padres

Voz 1900 16:58 Antonio el comentario fue celebrado por el marido de su hermana por tanto su cuñado y afirmó tanto votante en sucesivas legislaturas de UCD CDS PP UPyD y ahora próximo ciudadanos esposo de Carmen padre de Laura Carlos y por tanto suelo de ruso asumiera según él votante del PP Cate independentista golpista ya antiespañola de hacer en el plato con los espárragos un lazo amarillo Sagrario madre natural de Jaén afincada en Santa Coloma de Gramanet de socialista suegra de Carlos por tanto Consuegra de Carmen y Antonio sostiene que puede que su hija Rousseff seguían un poco con los espárragos pero que su marido Manuel por tanto suelo de Carlos se puso tocar el himno español moderadamente con los cubiertos y nadie dijo nada Heidi afiliado de Vox marido de Laura yerno de Antonio y Carmen cuñado de Carlos Jorge rusa se desconoce siglo anterior ocurrió como se describe por estar pendiente de Maison hija de emigrantes marroquíes votante del Partido Animalista novia de Jorge por tanto su cuñada a la que afeó que no probar el cordero

Voz 1092 18:16 evidenciando una clara falta de respeto a las costumbres cristianas y españolas

Voz 1900 18:22 Carmen sin posiciones políticas conocidas más allá de la opinión de que todos son iguales esposa de Antonio madre de Laura Carlos y Jorge suegra de Jaime Maiz unirse por tanto con su obra de Manuel y Sagrario

Voz 1092 18:34 asegura que dio patadas por debajo de la mesa quién pudo para hacerles callar Laura votante oculta del PSOE y el PP según

Voz 1900 18:41 temporadas esposa de Jaime hija de Carmen yo Antonio hermana de Jorge y Carlos por tanto cuñada de rusa y un manifiesta que intentó desviar la conversación poniendo su teléfono un vídeo de los niños bailando sin éxito Carlos hijo de Carmen y Antonio hermano de Laurie Jorge marido de Rousseff por tanto yerno de Sagrario Manuel declara que Villarejo y los rusos lo saben

Voz 4 19:07 todo Emilia madre de Cármenes

Voz 1900 19:10 el Antonio abuela de Laura Carlos y Jorge hija de padres republicanos y sindicalistas tiene un perro que se llama comisiones El perro fue pateado por Santi hijo de Heim Nieto dejarme hoy por tanto biznieto del sobrino de Rousseff Carlos Jorge y my sun el perro comisiones prefiere callar

Voz 13 19:35 pero que esos comidas de Navidad hayan sido más tranquilas hasta que nos ha relatado Severino Dona

Voz 0194 19:40 la tema abríamos este tramo de Hora Veinticinco

Voz 9 19:43 cinco hablando de Villarejo hablando del encargo del BBVA hablando de

Voz 0194 19:48 los pinchazos telefónicos y citábamos al confidencial Nacho Carretero director del Confidencial muy buenas noches

Voz 14 19:53 es que tal buenos mostos son dolorosas seguís con esta cuestión para las próximas horas

Voz 15 19:58 once y lógicamente no ha sido una los informativo en esta recta final de semana pero lógicamente uno de nuestros donde los temas con los que pasamos precisamente la semana post y seguimos con él no si se tratara espionaje llevada a cabo por el ex comisario Villarejo que fue contratado por el Úbeda para desbaratar la operación de Sacyr y de gobierno Zapatero a Paco quien no sé capítulo mañana seguimos continuamos con sería esperamos que no sea el último que creemos vamos estamos seguros de que no va a ser el último que contamos como las exclusivas relevada ser operadas por las informaciones que museo contando que han puesto en te ahora tengo presidente ejecutivo ya era presidente Francisco González todo tanto es así años que cada vez las presiones a deshacían más presiones internas dentro de la propia entidad como desde fuera hemos oído hablar de amenaza de demandas de más para que el citado presidente pues déjate cargo de la presidencia Noor consciente actualmente no es el Consejo de Consejeros directivo del área pues están realmente asustados por las posibles repercusiones legales y penales que puede hacer todo este estado fue después si se me permite eso el tema el otro tema que va en muchos no porque hoy pues la verdad es que no paramos de barrer trébedes de curso bastante bastante fuerte bastante ante el otro tema es cuando menos anómalo permiso que disfrutó el exconseller catalán Josep Rull no prisión según informa de mañana que es nuestra apertura lo destacaba el Tribunal Supremo que no tuvo conocimiento de lo sucedido hasta el día ocho de enero está analizando estudiando similar pese aunque ha utilizado esta excarcelación nada sin visto bueno judicial Páramo pero ha incurrido en América es decir si se dictó una resolución arbitraria lo veremos

Voz 0194 21:43 hecho muchísimas gracias

Voz 14 21:45 buen fin de semana hasta luego un fin de semana nos quedan unos minutitos para el cuaderno de frases Pablo

Voz 1667 21:50 empezamos por la frase la expresión más repetida hoy y probablemente mañana hay todo el fin de semana que frío está haciendo oye que sepas Sastre que en Guadalajara en Molina de Aragón ha hecho frío

Voz 0194 22:00 ah vale pero que en la localidad de Checa también

Voz 1667 22:03 hecho más hasta doce grados bajo cero se han despertado hoy a las ocho de la mañana hemos encontrado su alcalde

Voz 16 22:08 sí la verdad es que a partir de cinco bajo cero ya casi te da igual si es es sobre todo en el aire bueno creo que fue de cuatro bajo cero cinco y a las doce de la mañana no había que ganar porque el aire te te cada mañana

Voz 1667 22:25 cualquiera sale menos decía Jordi Carbó al comienzo que las temperaturas no van a bajar más este fin de semana pero tampoco van a subir así que vamos a seguir tiritando o buscando el calor del sol porque va a seguir sin llover Issing nevar para desesperación de los aficionados al esquí hijo la gripe que ya ha subido a la categoría de epidemia en Euskadi en Murcia en Cantabria y en Baleares y además está provocando problemas serios en las urgencias de Madrid Catalunya Valencia una frase que suena alerta seria la hemos recogido en Carabanchel en Madrid pero podría ser de cualquier ciudad española porque hablamos de la proliferación de salas de juego y apuestas cerca de colegios e institutos fomentando así la ludopatía entre los jóvenes María Angeles lo ven su barrio en Carabanchel ya ha comenzado una campaña en Internet para que se regulen

Voz 17 23:09 esos locales los chavales a la hora del patio han entrado en los locales de apuestas no es que nadie me no es que es que me lo está contando el vecino no no no no a la hora del recreo el Instituto se ha metido de los chavales dentro de dentro del local de apuestas hoy el trofeo

Voz 1667 23:21 la Sexta por escrito de los jueces de Valencia que denuncian presiones de los medios de comunicación a la jueza que mantiene en prisión a Eduardo Zaplana a través de un comunicado muestran su preocupación por lo que consideran inadmisible acoso a esta magistrada una curiosidad el estado de Macedonia se vaya a Marsé llama ya oficialmente desde hoy Macedonia del Norte así lo ha ratificado el Parlamento del país zanja en principio una disputa con Grecia que acusaba a su vecino del norte de crear confusión con la región querella que se llama igual que se llama Macedonia sea Atenas ratifica este cambio este nombre se abriría la puerta al ingreso de Macedonia del Norte en la OTAN en la Unión Europea

Voz 18 23:59 es decir la región de Grecia es Macedonia y el país a partir de ahora Macedonia del Norte Ramoneda Telmo

Voz 1150 24:10 gobierno sigue decidido a llegar lo más lejos posible presenta unos presupuestos que recuperan cierto acento social demócrata aumentando la recaudación para invertir en gasto social por supuesto la derecha y el dinero pondrán el grito en el cielo en tiempos en que cuando se habla de reformismo lo que

Voz 0194 24:26 está exigiendo son menos impuestos para los que tiene

Voz 1150 24:28 en menos elección para los que no tienen empieza ahora un incierto camino parlamentario que pondrá a prueba la precaria mayoría gubernamental Podemos y los soberanistas catalanes ayudarán a cuadrar la ética parlamentaria el sentido común dice que ni unos ni otros tienen interés en tumbar el Gobierno y abrir la puerta al tridente de la derecha y lo lógico es que podemos alcance un punto de encuentro más complicado es adivinar qué hará el independentismo sobre el que siempre amenazan los nubarrones del Racionalismo trascendental y las ruinosas fantasías dos los partidarios del cuanto peor mejor por eso reivindica no sólo anuncia que lidera la oposición sino que ya habla de volver a ser candidata hay cambios que se cuecen a fuego lento y este estará en el orden del día a partir las elecciones municipales de mayo o dicho más simple a la tercera derrota va la vencida no Beitia al atleta convertida en candidata del PP a la Presidencia de Cantabria es novata en política y es normal que sus primeras comparecencias lleven impronta deslice darles el argumentario oficial del partido pero decir que ése debe trazar por igual a un animal si es maltratado una mujer y un hombre es un modelo lamentable de retórica envolvente para evitar reconocer esta lacra social que se llama violencia de género por supuesto que hay que ayudar a quiénes sufra maltrato sea mujer hombre animal aunque esta última alusión tenga algo de obscena pero qué sentido tiene esta obsesione minimizar un problema tan grave como la violencia machista apelando a argumentos fuera de lugar que resultan patéticos

Voz 19 26:05 este foro hoy Ígor esta semana terminamos aquí Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez Neus Tomàs gracias y buena semana Pablo nosotros volvemos el lunes hasta el lunes hasta el lunes que descansen y que va a ser un feliz fin de semana

Voz 20 26:40 hombre veinticinco Ángels Barceló se servicios informativos

Voz 21 26:57 cadena SER punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco Facebook hora25

Voz 22 27:09 cadena SER presenta el placer de escuchar Emma Booth

Voz 1280 27:15 Bella inteligente y rica con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi la infligiera hola y no Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conservase algo más que un confuso recuerdo de sus caricias

Voz 23 27:48 había ocupado su lugar una institutriz mujer de gran corazón

Voz 1280 27:52 que se había hecho querer casi como una madre la señorita Taylor había estado dieciséis años con la familia del señor Body House más como amiga que como institutriz ella encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad que había

Voz 7 28:08 entre ellas era más de hermanas que de otra cosa

Voz 23 28:11 lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Emma eran de

Voz 1280 28:15 una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello la turbadora y en absoluto de un modo demasiado visible la señorita Taylor se casó Jane Austen mil ochocientos quince

Voz 24 28:52 el placer de escuchar

Voz 25 28:56 en

Voz 26 29:02 también nos tenemos poco que intentar quitar esa idea clásica esa visión fetichista sobre todo de la gomina en en cuero látex se me lo practicamos personas de a pie personas normales ese puede dominar a muchos nos gusta hacerlas y si puede dominar hasta en pijama extremas y mi intención es aprender más practicar mejor experimentar a eso se trata nuestra cita de la noche de los viernes al sábado a las cuatro de la madrugada

Voz 20 29:29 una hora golfa para golpear incluso nada convencional Contigo Dentro Celia Blanco

Voz 5 29:39 cadena SER