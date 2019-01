Hora 25 (14/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 está todo el país pendiente de la búsqueda agónica de un niño de dos años la noticia a esta hora es que no hay novedad la búsqueda continúa son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes los equipos de rescate siguen intentando llegar hasta Julen en las últimas horas se han diseñado tres opciones posibles para acceder hasta la profundidad en la que se ha localizado una acumulación de tierra María Gámez es la subdelegada del Gobierno Emma

Voz 4 00:45 está trabajando en retirada el material en paralelo también estamos pensando en realizar el otro pozo por el que poder acceder llama hueco con mayor diámetro para poder acceder al que pasan tratarlo le está valorando la excavación a cielo abierto para acceder al punto en que todo poco mecanismo lo estamos cuando marcha pero evidentemente esta citación compleja desde el punto

Voz 0194 01:10 en cuanto cerremos portaba nos acercaremos en directo hasta la zona en la que se encuentra ese pozo de unos cien metros de profundidad y una boca de unos veinticinco centímetros de ancho y viajaremos a Canarias la Guardia Civil busca el cadáver de Romina celeste una joven desaparecida desde el día de Año Nuevo su marido que está detenido ha asegurado la Guardia Civil que la encontró sin vida decidió deshacerse del cadáver por lo demás el Gobierno ha entregado hoy en el Congreso el proyecto de presupuestos sobre los que sigue pendiendo la amenaza de ser papel mojado el mayor aumento de gasto desde el Plan E de Zapatero y un incremento de la inversión que debería actuar como cemento contra el populismo María Jesús Montero

Voz 5 01:45 permitamos con Héctor presupuestó ofrecer soluciones a los problemas reales que sufre la familia que agrieta el conjunto de nuestra democracia por esa fisura por eso hueco secuela los populismo por tanto es fundamental cerrarlo para que ninguna persona no encuentre en el estado un colchón para su preocupación e o para que se puedan colmar alguna de las expectativa que tiene plante

Voz 0194 02:10 el Gobierno aumenta también el dinero destinado a Cataluña en un intento de reducir las justificaciones aún posible bloqueo de los partidos independentistas de momento Esquerra Republicana Se mantienen el no absoluto incluso a permitir la tramitación de los presupuestos a presentar enmienda a la totalidad porque no ha habido cambios no ha habido a gestos por parte del presidente de la Estado español por parte del Gobierno de de Pedro Sánchez se atiende a estas demandas fundamentales de democracia de derechos y por lo tanto a nuestros posiciones es clara y rotunda en este sentido es lo que decía Marta Vilalta esta mañana una vez que el ex presidente Puigdemont ponía una condición más para flexibilizar la posición de su

Voz 1071 02:49 partido realmente voluntad te ganas el señor Sánchez realmente tiene voluntad ganas de que le apoyamos los Presupuestos no lo parece pero sí la tiene empezando por la tramitación es muy fácil comisión para hablar de Cataluña de su derecho a la autodeterminación que además que hay un testigo independiente Simoni intolerante

Voz 0194 03:08 en Hora Veinticinco escucharemos las explicaciones que da Santiago Abascal después de que el diario El País publicara que Vox financió la campaña europea del dos mil catorce con dinero de exiliados iraníes

Voz 1715 04:03 qué bien bien bien hay que decirle Tin Tin Bingham y presidente el actual presidente del BBVA Carlos Torres enviado una carta a los empleados que es en sí misma la confirmación de una parte de la historia que el banco contrató los servicios de Villarejo aunque sigue sin encontrar pruebas de que lo hiciera para que es espiar entre otros a la vicepresidenta del Gobierno o el director de la Oficina Económica de ser cierto dice en la carta serían conductas deplorables en el Reino Unido

Voz 8 04:28 Swayze seis menos que son cesados voces

Voz 1715 04:30 esta idea es actriz desde la primera ministra ha pedido a conservadores ya laboristas que vuelvan a leer el acuerdo del Brexit antes de votar mañana

Voz 0194 04:38 ahí a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:41 estas redes a esa hora las ocho y media juega la selección española de balonmano su tercer partido en el campeonato del mundo después de las dos primeras victorias los hispanos hoy se enfrentan a Japón primera jornada del Open de Australia de tenis Rafa Nadal ha ganado con facilidad en primera ronda al australiano Duck el gran partido del día lo ha ganado Roberto Bautista que ha eliminado en cinco secreta al británico Andy Murray recuerdo que hoy se cierra la jornada de fútbol en Primera División a las nueve juegan Real Sociedad Espanyol

Voz 0978 05:06 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes las próximas horas el viento acabará desapareciendo de la mayor parte del país las últimas horas todavía soplando con fuerza el norte en el nordeste de la Península y Baleares esta noche prácticamente desaparecerá del todo esto posibilitará dos cosas por una parte que haga más frío mañana más heladas en el conjunto del interior peninsular pueblos de montaña pero también dará pie esta ausencia de viento a que se formen nieblas incluso persistentes en la cuenca del Duero del Ebro en muchos casos no desaparecerán en todo el día dando lugar a máximas que apenas superarán los cero grados mucha tensión donde conocida temperatura negativa bancos de niebla en general mañana espera de nuevo tiempo soleado en la mayor parte del país con temperaturas un poco más bajas en gran parte de la Península y Baleares máximas de diez a quince grados por encima de los quince en el sudeste de la península de los veinte en Canarias

Voz 0194 05:56 empieza hora25 Pedro bueno vamos con todo lo que

Voz 1715 08:28 Pedro Blanco tonito minutos siete y ocho minutos en Canarias no hay novedad y esa empieza a ser la peor noticia no la hay después de todo un día de trabajo en la zona donde está ese pozo en el que supuestamente se precipitó Julen los equipos de rescate intentan de diferentes maneras y todas por cierto complejas intentan llegar hasta la profundidad a la que se ha encontrado una acumulación de tierra de material impedido seguir avanzando con la cámara en esa zona y un compañero de la SER de radio Axarquía José Luis García José Luis muy buenas

Voz 15 08:57 buenas tardes Pedro el dispositivo que trabaja desde ayer para localizar y rescatar el cuerpo del pequeño Julen continúa a esta hora tratando de extraer la tierra que taponar el pozo en el que buscan al menor pese a que la Guardia Civil ha informado esta mañana que se iba a trabajar sobre tres vías para llegar al fondo de la próspera son por el momento insisten en la absorción de la tierra a través del propio pozo para ello han traído maquinaria de mayor capacidad hace unos minutos han descargado también eh tubos de mayor diámetro para intentar llegar a esos casi ochenta metros desde donde hasta ahora no han conseguido pasar mientras tanto la Guardia Civil ha vuelto a hablar hace unos minutos con la familia para repasar paso a paso lo que ocurrió dónde estaba cada uno de ellos en el momento del accidente

Voz 1715 09:45 gracias José Luis nos quedamos pendientes esa queda pendiente de cualquier novedad que nos pueda llegar desde allí Nos queremos acercar también a Canarias porque la Policía está buscando el cuerpo de una joven desaparecida desde el día de Año Nuevo su marido ha dicho la Guardia Civil que es a la encontró muerta que decidió deshacerse del cadáver Ser Las Palmas Desirée Rodri

Voz 1278 10:04 el treinta y uno de diciembre de discutieron Él se fue de casa y no volvió hasta el día siguiente a medio día cuando supuestamente se la encontró ya muerta en su casa fue entonces cuando Raúl su marido con denuncias por violencia de género y ahora detenido como presunto autor de los hechos decidió ocultar el cuerpo sin vida de Romina de veinticinco años supuestamente

Voz 9 10:24 arrojándolo al mar donde ahora la busca a la Guardia

Voz 1278 10:27 Bill su familia repartida entre Paraguay y Madrid siente rabia e impotencia aseguran que siempre les pareció extraño que Raúl no denunciara la desaparición de su mujer hasta una semana después

Voz 16 10:38 sí que su marido no está preocupado la otra tía te vida aquí en Madrid me estaba llamando diciendo que él estaba llamando todo el día hoy no le cogió el teléfono al final de dijo este es todo muy liado

Voz 1278 10:51 Se baraja que el dinero que Romina necesitaba para traerse a su hijo de Paraguay fue el motivo de la discusión entre la pareja que saldó finalmente con el fallecimiento de la joven aunque aún se investiga como homicidio se especula que el caso pueda pasar a un juzgado de Violencia de Género

Voz 1715 11:06 Nos vamos a acercar hasta Toledo pendientes de la última hora porque nos llegan noticias de El descarrilamiento de un tren no hay consecuencias personales graves eso que quede claro pero digo del descarrilamiento de un tren que cubría la ruta entre Madrid y Extremadura llueve sobre mojado vamos a buscar novedades en Toledo Aldo comenzado buenas tardes

Voz 17 11:25 hola qué tal buenas tardes pues el suceso ha ocurrido en torno a las ocho menos veinte minutos de la tarde se han visto afectados por este hecho XXXIII personas serán los pasajeros además del maquinista el interventor todo sin resultar heridos porque en el tren ha descarrilado pero no ha volcado el suceso se ha producido a quinientos metros de la estación de Torrijos aquí en la provincia de Toledo el tren hacía la línea Madrid Zafra en Extremadura

Voz 1715 11:48 gracias a Aldo pues es la última hora por suerte no hay que lamentar ninguna persona herida entre los treinta y tres pasajeros el maquinista presupuestos ya están en el Congreso la ministra de Hacienda ha cumplido hoy con el trámite de la entrega de las cuentas a la presidenta del Parlamento después ha llegado la rueda de prensa una rueda larga muy larga muy prolija pero el resumen va a ser más o menos eh

Voz 0194 12:11 si el Gobierno de Pedro Sánchez plantea el va

Voz 1715 12:14 el aumento de gasto desde aquí el controvertido Plan E de Zapatero el malgasto social más inversión y más dinero para la mayor parte de las comunidades autónomas y en especial y esto tiene todo el sentido político para Catalunya Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 12:26 buenas tardes el cincuenta y cinco por ciento de los presupuestos de destina a gasto social incluida la Seguridad Social cuyo déficit se contribuirá a cubrir con un préstamo de quince mil cien millones de euros y otros tres mil setecientos millones de euros de su fondo de reserva aumenta las inversiones en infraestructuras en dos mil millones de euros por cierto en ferrocarril aumentan en mil trescientos millones también la inversión por territorios que aumenta un dieciocho por cien y Cataluña como decías es una de las grandes beneficiarias con un incremento del cincuenta por ciento que llega al sesenta y seis por ciento contando partidas pendientes que horas incorporan pero esto no debería despertar celos en las demás apuntaba esta tarde el ministro de Fomento al explicar las cuentas de su propio departamento remacha

Voz 18 13:08 ante casi todos en bien en Andalucía tiene una duración del ciento coma seis por ciento la valenciana setenta y dos por ciento Asturias veinticuatro coma siete por ciento por decir otro Extremadura treinta y cinco coma nueve por ciento Castilla La Mancha el setenta coma cuatro por ciento ha reconocido

Voz 0527 13:25 lo que otras bajan como Madrid pero ahí están buena parte de las autopistas rescatadas por el Estado con una factura mil millonaria ha dicho en Galicia se gasta menos en AVE pero ya se gasto en los últimos años y así sucesivamente comunidad por comunidad

Voz 1715 13:38 gracias se la dio a los presupuestos además de proyecto político tienen forma de excusa más gasto social más dinero para Cataluña cree el Gobierno que por tanto motivos suficientes para que Podemos para que el PNV para independentistas voten a favor pero ninguno de esos tres grupos garantiza a día la de hoy un si esta esprín las cuentas de Pedro Sánchez tampoco podemos Nos vamos a acercar al Congreso José María Patiño

Voz 1108 14:02 la táctica política se impone en las filas de los pies les socios del Gobierno Sánchez que de momento se instalan en el no descartamos una enmienda a la totalidad PNV quiere que se reflejen en el presupuesto los compromisos adquiridos y Unidos Podemos pretende que las medidas sociales pactadas entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en verano se estén tramitando antes del inicio la discusión de los Presupuestos el próximo doce de febrero sin Esquerra Gabriel Rufián cree que nada ha cambiado en el plano político desde el PDK Carles Campuzano reprocha a la ministra que se despida el respaldo y aún no se haya sentado a negociar vaya si la ministra no

Voz 0919 14:37 Nos llama pues para la vemos la posibilidad tema de sentarnos con ella pero hasta ahora no tengo ningún interés en hablar con nosotros el presupuesto

Voz 1108 14:45 Usanos sin embargo no ha pronunciado explícitamente la amenaza de la enmienda a la totalidad porque en el ambiente pesa también el hecho de que ninguno quiere ser el responsable de tirar por tierra unos presupuestos y poner en un aprieto al Gobierno

Voz 1715 14:57 el expresidente de la sanidad Carlos Puigdemont ha puesto hoy sobre la mesa una nueva condición una condición a cambio de permitir la tramitación de los Presupuestos en el Congreso el independentismo o al menos la parte del independentismo en nombre de la que habla pues de Mon quiere una mesa de diálogo con algún observador independiente

Voz 19 15:14 para poder creer en las promesas van a ser ejecutadas hay que habilitar una comisión bilateral con testigos independientes que pueda verificar que pueda efectivamente a denunciar el incumplimiento de los aquí

Voz 9 15:30 cuerdos eso sería

Voz 19 15:32 mínimo para poder tramitar unos presupuestos mínimos

Voz 1715 15:37 hoy lunes además los ecos de la información que publicaba el fin de semana el diario el País vos vos Santiago Abascal intentado hoy negar lo que otros en su partido ya habían reconocido el exilio iraní financió la campaña europea de Vox del año dos mil catorce el candidato entonces era Vidal-Quadras hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras ha dicho Santiago Abascal digamos que es la versión Vox de esa persona de la que usted me habla Javier Carrera no aclara la formación ultraderechista quiénes son esas personas pero su líder Santiago Abascal insistía hoy durante un desayuno informativo en que la financiación de su partido es legal y aunque reconocían los pagos dejaba en manos del Tribunal de Cuentas cualquier aclaración sobre posibles irregularidades

Voz 6 16:23 lo tendrá que aclarar el tribunal que tiene de todas nuestras cuentas pero nosotros en todo caso no tenemos fondos iraníes como ha dicho hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras

Voz 1715 16:35 donaciones que si bien ayer su secretario general aseguraba que ya habían sido declaradas legales hoy el propio Tribunal según publica el País niega siquiera que fueran auditadas Abascal insiste en que su partido se financia mediante aportaciones de afiliados donaciones acordes a la ley y anima a los periodistas a seguir investigando mientras se compara ya incluso con Donald Trump asegura Abascal que se siente identificado con los ataques que ha recibido de los medios el presidente de

Voz 1108 17:00 todos unidos y ayer el número dos de Vox aseguró que

Voz 1715 17:03 a Vox su partido llegó sus cuentas del dos mil catorce al Tribunal de Cuentas bueno pues según el diario El País eso no es así o al menos en el Tribunal de Cuentas lo niegan palabras textuales no consta en el registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la forma acción Vox en dos mil catorce en relación con las citadas elecciones según dice el país apunta el organismo fiscalizador esta mañana pasado por La Ser Manuel Valls un proyecto de candidato de Ciudadanos que finalmente se ha convertido en un candidato independiente al que no le gusta la cercanía con los extremos siempre es muy peligroso integrar

Voz 0194 17:43 discurso propuestas o pactar con un partido

Voz 1715 17:47 tres y estamos en vísperas de que el candidato del PP Juan Manuel Moreno Bonilla pronuncia mañana su discurso de investidura en el Parlamento andaluz es la semana del cambio histórico en Andalucía es la semana en la que las Asociación de los colectivos las organizaciones de mujeres han decidido movilizarse enseñas de alerta ante el ideario de Vox vamos a Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 18:07 a las doce y media de la mañana subirá a la tribuna del Parlamento andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla para pronunciar su discurso de investidura un discurso que será realista e ilusionante que ofrecerá diálogo y apelará a la responsabilidad de los demás grupos según fuentes populares esto ocurrirá dentro del antiguo Hospital de las Cinco Llagas en la puerta se escuchará la voz de las mujeres los colectivos feministas y la plataforma somos migrantes han convocado una concentración en la que va a participar el PSOE andaluz para defender los derechos de las mujeres y contra el llamado trío de la derechona Angeles Ferry secretaria de Formación y nuevos afiliados insiste en que el acto no es un escrache

Voz 20 18:43 un escrache tenderle la alfombra roja a la extrema de dicha y abrirle las puertas a la puerta grande de las instituciones eso es un escrache o el caso permitir que la ultraderecha gobierne la vida de esta tierra una ultraderecha que ha dejado bastante claro cuál es su posición

Voz 1541 19:01 con contra mujeres el PP asumirán el nuevo Gobierno las áreas de Hacienda Sanidad y también la de familia aunque todavía no tienen decidido si Familia tendrá Consejería propia como quiere la ultraderecha de Vox

Voz 1715 20:43 Pedro Blanco desde Historias del día por ejemplo la carta que el actual presidente del BBVA ha enviado a sus empleados en la que entre otras cosas reconoce que el banco contrató los servicios del ex comisario Villarejo pero asegura que todavía no han encontrado pruebas de que fuera para espiar a determinadas personas de Babe

Voz 0605 21:00 Carlos Torres Vila reconoce que el grupo vinculado al ex comisario Villarejo prestó servicios diversos al banco habla así el recién nombrado presidente de BBVA que sucede a Francisco González después de dieciocho años en el poder Torres Vila se dirige a sus empleados en una carta en la que asegura que todos están escandalizados con las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre escuchas ilegales que de ser ciertas se trataría de conductas muy graves deplorables diametralmente opuestas a los valores de la entidad sin embargo añade al presidente del BBVA que no han encontrado ninguna documentación ninguna prueba que demuestren los pinchazos telefónicos han ampliado esa investigación añade que son un van con esto sin nombrar a Francisco González afirma Torres Vila que actuará con la contundencia necesaria para resolver esta situación fuentes del banco insisten en la presunción de inocencia y apuntan a la falta de pruebas pero tomarán medidas dicen en caso de encontrarlas

Voz 1715 21:59 sí a la segunda puede que tampoco vaya la vencida Theresa May de nuevo ante el Parlamento para defender el acuerdo del Brexit ante la votación de mañana May ha pedido a todos que es lo vuelvan a leer Londres

Voz 0273 22:08 no apoya en mi pacto creo que lo más probable es que se produzca una parálisis en el Parlamento con el riesgo de que no haya Brexit advertido Theresa May tratando de convencer al centenar de conservadores rebeldes que se calcula votarán en contra mí recordó la obligación de los parlamentarios de cumplir el resultado del referéndum evitar que el Reino Unido salga de la Unión Europea haría un daño catastrófico ha dicho a la confianza de los ciudadanos en la clase política sería una subversión de la democracia May también alertó del peligro para la unidad nacional de una salita sin acuerdo en manos de los que hacen campaña de la independencia de Escocia por ejemplo o los que persigue la unificación de Irlanda

Voz 8 22:47 eso hay seis vende son usa el sucesivas Bosé

Voz 9 22:50 Israel y pido a todos los miembros de esta cámara

Voz 0273 22:53 simplemente de lo que han pensado previamente que en las próximas veinticuatro horas al acuerdo un segundo vistazo Jeremy Corbijn líder de la oposición le ha respondido que si pierde mañana la votación habrá llegado la hora de una elección general y un nuevo gobierno

Voz 1715 23:09 en la segunda hora de programa en la cara B vamos a hablar de lazo Familia Salvi Torres hola

Voz 1915 23:13 hola Pedro a los tipos de familia que existen a saber desde cuándo existe ese concepto significa lo mismo en todas las culturas si es una unidad social muy definida o que es el parentesco que une a los miembros de una familia de adelanto ya algo familia es el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas puesto el vamos a analizar con el doctor en Sociología José Saturnino pero también nos vamos a interesar sobre el concepto en la cultura canciones como estas vamos a escuchar pero también películas series así que hoy Pedro la cara B de la Familia sobre las nueve

Voz 1715 23:48 muchas gracias Sara en la segunda hora de la XXV lo haremos de familia así ahora que se habla mucho de familia de consejerías de Familia de familias diversas en la tertulia de Hoy Eduardo Madina Ignasi Guardans Javier González Ferrari Éstas son para él las claves del día

Voz 0881 24:03 permítanme destacar dos de las muchas noticias de hoy el chorro de millones de euros que destinan los Presupuestos a Cataluña es sólo un guiño o encierra algún acuerdo secreto con los independentistas para que al final voten a favor de su aprobación la ministra de Hacienda asegura que con ello sólo se cumple con el Estatut el mismo Estatut que dinamitaron en el Parlament los de Puigdemont y Junqueras y la CUP ya veremos en qué termina esta historia que debería llegar a su final en un mes pero lo que no tiene fin son las guarderías de encargo del ex comisario Villarejo sobre espionaje supuestamente contratados por el hasta hace unos días presidente del segundo banco de España Francisco González pueden desenterrar mucha basura político financiera de la era Zapatero

Voz 1715 24:48 así llegamos a los ocho veinticinco minutos de tratar de las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:04 buenas tardes setenta y dos personas murieron en accidentes laborales el año pasado en Madrid un veintinueve por ciento más que en dos mil diecisiete por accidentes durante su jornada laboral o en el camino de casa al trabajo o del trabajo a casa lejos de avanzar la prevención laboral retrocede el número total de accidentes laborales también aumentó un cinco por ciento prácticamente en todos los sectores con servicios a la cabeza los sindicatos apuntan a la precariedad del mercado laboral que se está reflejando también en las medidas de seguridad en La Ventana de Madrid hemos hablado con la secretaria de salud de UGT Susana Huertas

Voz 24 25:35 empresarios ahorrarnos en prevención de riesgos laborales y ahí desde luego porque gracias a las estadísticas las hemos salido de la crisis pues no da los datos imposible siguiendo que tener una tuviéramos que olvidas nunca es que detrás de esos números tendría dictamina

Voz 1915 25:50 y en poco más de cuarenta y ocho horas el Gobierno madrileño ha pasado de lamentar que el presidente Ángel Garrido no fuera el elegido como el candidato del PP a la Comunidad a considerar que a la finalmente elegida Isabel Díaz Ayuso como la mejor candidata son palabras esta mañana del consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo

Voz 25 26:05 el presidente Pablo Casado el el Comité de Dirección Nacional han hecho un esfuerzo intenso por buscar a los mejores candidatos los dos mejores son José Luis Martínez Almeida es Isabel Díaz Ayuso el respaldo del Gobierno del Partido Popular en Madrid es total y absoluto a los candidatos

Voz 1915 26:24 a cuatro meses de las elecciones los partidos hablan de candidatos de listas Podemos e Izquierda Unida tratan de cerrar hasta ahora sin éxito su lista para las autonómicas les estamos contando que Íñigo Errejón ha ofrecido el número dos de su lista la diputada de Izquierda Unida Sol Sánchez también un veinticinco por ciento de representación en la candidatura

Voz 0194 26:40 pero desde Izquierda Unida dicen no estar satisfecho

Voz 1915 26:42 pues con la propuesta y piden tiempo para reconsiderar la Alvaro Aguilera ex secretario general del Partido Comunista de Madrid

Voz 0301 26:48 bueno nosotros evidentemente queremos que nuestra candidata vaya lo más arriba posible en esa lista lo que me hubiera gustado que la encabezara pero desde luego ese no es el único elemento que hay que trabajar hay muchas más cosas esto no solamente es una discusión de pues esto no solamente es una discusión ve cómo se construye en la candidatura en cuanto al orden de las personas que la integran sino que tiene que ver con esa aceptación de todo el colectivo de un proceso político de todas las personas que lo para conformar un proceso politico con bueno pues con unas normas que no es que estemos ante todo lo que hizo

Voz 1915 27:19 en la capital la número dos de Carmena Marta Higueras asegura que la alcaldesa tiene casi lista su candidatura aunque sigue sin cerrar un acuerdo con Podemos sobre su integración en más Madrid enseguida vamos con otros asuntos de este lunes catorce de enero pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 26 27:37 tardes a esta hora tan sólo tenemos complicaciones de entrada a la capital por la A seis a la altura de El Plantío en el resto de carreteras accesos y rondas se circula con absoluta normalidad

Voz 9 27:52 la FAPA Giner de los Ríos pide la dimisión de la responsable de infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid según la Federación Regional de padres de alumnos tras las vacaciones de Navidad hay centros que siguen a medio construir sin calefacción y con las salidas de emergencia bloqueadas Camilo genes su portavoz

Voz 0574 28:07 consideramos que se trabajando diligentemente cuando año tras año hay alumnado que está asistiendo a clase entre obras estamos hablando en ocasiones de posibilidad artísticos para la salud de dificultad que los docentes puedan desarrollar su trabajo de una forma óptima para nuestros hijos e hijas

Voz 9 28:25 en prisión sin fianza para los dos detenidos por retener en la madrugada del sábado

Voz 1915 28:31 los menores en su casa de Galapagar y amenazar a la madre

Voz 9 28:33 a robarle el dinero el otro detenido menor de edad ha pasado a disposición de la Fiscalía Raquel Fernández

Voz 1315 28:38 al término de su declaración judicial los dos adultos han sido conducidos al recinto penitenciario de Alcalá de Henares al haber en esta prisión un módulo especial para menores de veinticinco años ha sido la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Collado Villalba la que ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza al pesar sobre ellos una imputación provisional de un delito de robo con fuerza y otro de detención ilegal el tercero de los detenidos al ser menor de edad ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores

Voz 1915 29:09 hay un par de asuntos más Barajas cerró el dos mil dieciocho con récord viajeros el aeropuerto registró cincuenta y siete millones ochocientos mil pasajeros un cuatro coma un ocho coma cuatro por ciento más que el año anterior el mejor registro de toda su historia según los datos facilitados hoy por Aena dos mil dieciocho también ha sido el mejor año en cuanto a viajeros internacionales cerca de un nueve por ciento más y les recordamos que continúan en alerta roja las reservas de sangre de los grupos cero negativo a negativo Abe negativo IB negativos se necesitan donaciones urgentes digamos a las ocho y media con catorce grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco

Voz 27 29:52 hora veinte

Voz 28 30:02 veinticinco Deportes de los Ike sus de ayer

Voz 0919 30:20 por ahora el que habla es Velasco Carballo que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros y que había dicho que iba a salir en el mes de febrero a hablar sobre las últimas decisiones pero claro la cosa está tan caliente que que va a ser la canción así que mañana el señor Velasco Carballo y el señor Clos Gómez que es el director del proyecto comparecerán en la Federación para bueno valorar cómo han sido las últimas actuaciones de el bar supongo que no serán tan optimistas como hace unos meses cuando tras los primeros partidos salieron a decir bueno porque era la la última maravilla del mundo Velasco Carballo azul

Voz 0839 30:56 Messi todos debemos coincidir el éxito ha sido evidente estamos tremendamente satisfechos del rendimiento que que están teniendo nuestros árbitros de el nivel de acierto que está teniendo la verdad es que creemos que que el inicio ha sido tremendamente satisfactoria

Voz 0919 31:13 es tremendamente satisfactorio yo creo que mañana esa expresión no la van a utilizar vamos yo me imagino ahora Velasco Carballo repasando las últimas decisiones saber qué decimos a ver qué vídeo ponemos saber qué audio ponemos del bar porque mañana ante los medios que audio van a poner banda poner algún audio donde haya una discrepancia o un error del bar os solamente van a poner aquellos donde de para que el bar acierta siempre una papeleta difícil la de Velasco Carballo mañana pero bueno en cualquier caso el bar vamos a seguir hablando mucho tiempo porque es imposible que sea perfecto así que bueno que hoy ha hablado Javier Tebas en Sevilla no lo perdáis que la cosa viene muy muy muy interesante pero vamos a poner orden El día la competición acaba de comenzar no tiene que haber comenzado el tercer partido de la selección española de balonmano en el Campeonato del Mundo hemos ganado los dos primeros partidos jugamos con Japón que en teoría tiene que ser otra victoria Diego González muy buenas tardes a

Voz 1284 32:14 hola qué tal buenas tardes saludos desde el Olympia Hall efectivamente así debería ser vamos a ver estos dos puntos que hay en juego se le abriría la puerta a la segunda fase a España en el grupo que ahora mismo lidera Croacia tras ganar la Amazonía hace un ratito estamos en el segundo en el minuto dos de partido hemos fallado dos ataques pone no ha fallado el primero luego por lo tanto España cero Japón uno minutos dos

Voz 0919 32:34 de la primera mitad hoy ha comenzado el Open de Australia de tenis Rafa Nadal ha ganado en primera ronda con cierta facilidad al australiano da Word el gran partido del día lo haga jugado Roberto Bautista que ha ganado ha eliminado a Andy Murray en el británico no partido a cinco sets sedes pide de el Open de Australia ya sabes que parece será la última vez que Murray juega este torneo piensa despedirse del tenis profesional en Wimbledon a sus treinta y un años es muy joven pero una lesión de cadera le ha traído desde hace mucho tiempo por la calle de la amargura y dentro de nada comienza el último partido de Liga en Primera División a las nueve Real Sociedad Espanyol Real Sociedad décimo segundo en la tabla con veintidós puntos el Espanyol un poquito más arriba al equipo de rubias noveno con veinticuatro ahora nos damos una vuelta por allí para ver cómo salen los equipos pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 29 33:28 a ver sinceramente perdóneme la expresión porque tanto coñazo con el tema disco de verdad cualquiera que les escuche parece que están hablando no se de Maradona de Messi de Zidane por favor peor es que no acabo de entender y como yo muchos muchos madridistas en unos da la sensación muy no creo que sea así pero nos da la sensación de que este señor sostiene ustedes no se comprados

Voz 3 33:56 y dos de verdad

Voz 29 33:58 no lo acabo de entender pero ya está bien de dar tanto el coñazo con con el tema Isco por favor repito ni que fuera Maradona

Voz 3 34:06 pues dame sin que fuera Zidane

Voz 29 34:08 ni que fuera Pelé o no ejes es alucinante buenas noches gracias a usted

Voz 14 35:40 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0978 35:50 en lo que hay que moverse venga chavales venga vamos

Voz 0919 36:04 y Meana seis días Sevilla a la gala de los compañeros del desmarque donde estaba invitado Javier Tebas y Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego como tal buenas tardes no me digas que Javier Tebas también ha entrado en lo del bar La llamado de Florentino a Rubiales las quejas de unos y de otros

Voz 0978 36:21 sí sí ha entrado una frase que va a tener mucho recorrido estaba la Cadena SER hablando con Javier Tebas sobre el bar el presidente de la Liga le pone buena nota a estas primeras jornadas con bar de pronto Tebas la mandado este mensaje al presidente Florentino Pérez

Voz 0906 36:36 yo lo veo todavía un error manifiesto del baile ninguna no a lo mejor hubiese en mí me lo mejor Cruise ha pensado otra otra cosa pero no es un error manifiesto e esté más susceptibles de interpretación

Voz 0978 36:51 tema de la Federación presidente pero austero se quejan los clubes el Levante John comunicado hablando al equipo arbitral se ha quejado al Valladolid al Atlético de Madrid y el Real Madrid a usted como presidente de la Liga los

Voz 0919 37:00 lo ves le dicen algo que Huesca también es verdad que Ibrahima perdone bate además una jugada del Levante que un acuerdo de acuerdo

Voz 32 37:06 es verdad que aquel penalti nadie del Villarreal también

Voz 0906 37:09 a juego que pitó el árbitro y ya habían pitado fuera de juego pero ya había pitado fuera de juego y el gol que no puede ser así no se quejó tenía busca bueno se quejan no de forma tan directa como presidente el Real Madrid no el presidente de la Federación Española de Fútbol no no creo que sea lo correcto correcto pero el presidente al Real Madrid no te hace esa queja con se Camiel tan rápida no

Voz 0978 37:31 bueno gusto la llamada de Florentino Rubiales el

Voz 0906 37:34 no es que no me gustó no es que no creo que no procede no desde luego en una Folman calientes porque un partido y esto es distinto al presidente de la Federación Mater que te el móvil para después de otros partidos pendiente tendrán otros presidentes que se quieran quejarme

Voz 0978 37:45 no

Voz 0906 37:46 yo creo que no es el camino adecuado te levantas a tomar otro camino que saca una nota me parece más

Voz 0194 37:51 cuando sí lo considera así tampoco

Voz 0906 37:53 me parece correcto

Voz 0919 37:55 sacan una pues no sé no sé no sé en qué quedaría aquella llamada pero hoy los compañeros del diario publica que Florentino al final no va a estar en la junta directiva Rubiales porque o la llamada no les

Voz 2 38:04 esto no les ha gustado habló de fue eso

Voz 0919 38:07 el caso es que que nada Rubiales no ha ido al al acto Meana no

Voz 0978 38:12 Unidos estaba invitado pero no ha venido así que nos perdemos al presidente de la Federación aquí en Sevilla Javier Tebas ha dicho que a él no le consta que Florentino haya dimitido pero está claro que al presidente del Madrid

Voz 0919 38:22 llego no les gustan y cómo está el bar ni la llama

Voz 0978 38:25 la de Rubiales ni como sigue el bar después de la llamada maña

Voz 0919 38:28 una abra Velasco Carballo tan interesante un abrazo Meana otro para atizar en los damos una vuelta cuando falta un poquito para que empiece el último partido de la jornada Anoeta Real Sociedad Espanyol cómo salen los equipos que ambiente tenemos Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 38:43 hola qué tal Jesús buenas noches pues vuelven ambos equipos Larrea del español al plan de la Liga porque hay siete cambios en el once inicial de la Real Sociedad y ocho cambios en el once inicial del equipo periquito con respecto a los equipos que jugar entre semana la semana pasada ya en Copa del Rey en la Real sorprende la suplencia de Nico Oyarzábal ayer Muñoz el chaval de la cantera deja en el banquillo a Theo Hernández repite cero Rulli en la portería el español David López Naldo únicos centrales disponibles que tiene el técnico Rubí para jugar frente a la Real Juan arriba el pan David Borja Iglesias junto a Leo Baptistao

Voz 0919 39:18 chao

Voz 1825 39:19 hace mucho frío diez grados de temperatura llueve un tiempo muy desapacible ahora mismo está desangelado Anoeta el choca arranca a las nueve lo arbitra Del Cerro Grande lo diremos también en el bar va a estar Mateu Law está lloviendo

Voz 0919 39:32 llueve llueve alegría por favor eso viene para ocho y treinta y nueve Hora veinticinco Deportes en las eh

Voz 0919 41:01 no sé si Isco jugará el próximo miércoles como muy pesada que te máis con otra vez en el partido de vuelta de Copa

Voz 34 41:08 el Real Madrid en Leganés tres cero en la ida

Voz 0919 41:10 pero es que hay que ver que el Madrid tiene otra baja importante porque ya conocemos lo que tiene Benzema ya hay otra lesión Javier Herráez también en la plantilla de Solari bueno está hola qué tal Gallego si lo de Karim Benzema ya contábamos anoche que a una factura el dedo meñique bueno han decidido esta mañana que no pase por el quirófano

Voz 31 41:27 lo que fue como una cédula que entré en estos días y que se ve

Voz 0919 41:31 no que vaya poco a poco aprobando los normal que juegue el próximo sábado frente al Sevilla en el Bernabéu una Liga Ike descanse el próximo miércoles en la Copa frente al Leganés toda vez que el partido tiene ya casi hecho con tres goles a cero conseguidos en el partido de ida aquí la noticia es lo de Vallejo es un futbolista que juega muy poquito pero será el futbolista más querido de los que pasan la barrera de Valdebebas Un chaval que tiene muy mala suerte con las lesiones que esta mañana ha vuelto a romper aunque mañana me contra esta mañana deportiva de Valdebebas dan pruebas para saber que tiene el futbolista zaragozano hay que destacar también que en el Madrid ya recuperado jugadores eh ya vemos a Bale corretear también a Tony Cross ya con el balón está Llorente también Courtois esto para discos un problema porque a lo mejor se la convocatoria no ya para ir no para jugar porque Varane jugar evidentemente sólo puede nunca lo ningunea pero ya para convocatoria lo tiene complicado porque empiezan a sumar futbolistas iba a ser difícil que Isco ya entre las convocatorias con Solari mañana rueda de prensa del técnico argentino por la mañana y el miércoles el partido de vuelta frente al equipo de Leganés el le preguntarán por Isco mañana Solari ya perspicaz pero me imagino que sí aunque bueno habrá del Brexit que luego Plaza de I rechazar el resultante My gracias de red en el mercado el Sevilla hoy han presentado a su nuevo delantero Munir Santi Ortega buenas tardes

Voz 35 42:49 hola Gallego buenas tardes el futbolista que ya ayer debutó con la camiseta del Sevilla ha sido presentado en el día de hoy ha mostrado su satisfacción filma esta media temporada y cuatro más previamente es una apuesta personal de Caparrós que lo ha conseguido a un precio estiman el el club por debajo de mercado por cierto le han preguntado a Caparrós por la designación de Mateu para el partido del próximo sábado entre el Madrid y el Sevilla esto ha respondido el director deportivo sevillista escala

Voz 3 43:17 Salvat fue bueno del bar sabemos que lindan

Voz 0919 43:22 bueno no a cachondeo con el bar por cierto gracias Santi que a Caparrós también han preguntado por esa negociación que hubo como Arata y al final Caparrós ha contado que es que claro Morata cobra mucho el tema

Voz 1484 43:35 la de Álvaro estaba ahí Sevilla es un equipo apetecible para muchísimo futbolista lógicamente Álvaro Morata le apetecía venir el Sevilla pero nada más hablar cuando se empezó a hablar de situaciones de cantidades imposible por lo tanto ya decidimos tardamos poco saber que era totalmente imposible

Voz 0919 43:55 alcanzó el momento hablar de la tela se acabó el tema y entonces apareció el Atlético de Madrid que tiene

Voz 0802 44:02 que tiene más tela Miguel Martín Talavera si vende no

Voz 1108 44:06 sí porque no hay otra opción que dar Gallego buenas tardes tendrían que salir al menos ya contamos noche larguero dos futbolistas para que cuadren las cuentas si pueda venir Álvaro Morata siempre sería a través de una cesión y al final con el paso de las horas de los días lo que era una proposición de mercado de que Álvaro podría ayer el Atlético de Madrid ha ido calentando el está como loco ha hablado ya con el miedo desde el vestuario del Atlético de Madrid diciéndole que le digan al Cholo que está dispuesto a ir está dispuesto a bajarse su ficha para venir va a apretar todo lo que pueda al Chelsea londinense y hará la cosa es que el Atlético de Madrid pueda conseguir ese dinero de el montante de la operación de cesión de la ficha de Álvaro de la parte de la ficha de Álvaro a través de la venta o cesión de dos futbolistas evidentemente la escaparate hay dos Clinic entraría hombre uno por otro morada it is son Martins que no cuenta demasiado o nada para Diego Pablo Simeone pero hasta que no se luzca en la operación de salida de dos jugadores en ningún caso podría ya

Voz 0919 45:00 así que a esperar más de delanteros dos conexiones rápidas en el Athletic después de la victoria ante el Sevilla con dos goles de Williams el nombre de Llorente sigue en candelero va a fichar el Atlético no Marquínez yo creo que no

Voz 0802 45:15 creo que te lo digo así de rotundo algunos dicen que lo tiene hecho pero repito tenemos datos de que lo tiene muy complicado Fernando Llorente para recalar en el Athletic primero porque nadie repito absolutamente nadie se ha puesto en contacto ni con Fernando Llorente ni con su representante ni con su familia segundo porque son unos de los delanteros del Tottenham Se va a incorporar en breve con el Corea del Sur para la Copa de Asia terceros sea lesionado Harry Kane para tres cuatro semanas es muy complicado por no decir imposible que Fernando Llorente salga en este mes de enero lo que sí te puedo confirmar es que la afición está muy dividida escucha cómo se celebraban ayer los goles por parte de la afición de los goles de Iñaki Williams unos diciendo Llorente que yo otros silbando

Voz 0919 46:05 está la cosa caliente en Barcelona Barcelona con Messi con Luis Suárez metiendo goles pero bueno seguido Munir el Barça Adriá Albets va a ir a por un delantero de de banquillo sí