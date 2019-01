Hora 25 (14/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Villarejo y todo lo que rodea al excomisario en prisión desde hace más de un año la semana pasada al confidencial y Moncloa punto com empezaron a publicar informaciones sobre la relación con el BBVA hoy hemos conocido los primeros audios y también el contenido de una carta del actual presidente del Banco en la que intenta dar explicaciones a los trabajadores de la entidad será nuestro tema de análisis en los próximos minutos después de recordar otras noticias de este lunes con Ester Bazán las noches buenas noches a esta hora seguimos pendientes de las tareas de

Voz 1454 00:45 búsqueda de un niño en Málaga y de una mujer en Lanzarote en Totalán en Málaga se sigue trabajando está ahora después de que haya llegado nueva maquinaria a la zona donde se intenta localizar y rescatar a Julen el niño de dos años que a mediodía de ayer cayó a un pozo un agujero de los que se hacen para las prospecciones de agua no van a parar a pesar de que ya sea de noche en Lanzarote se busca en el mar el cadáver de la joven desaparecida la noche de fin de año su marido que fue detenido ayer ha confesado que la encontró muerta cuando volvió a casa después de haber discutido y se deshizo del cuerpo Él tardó una semana en denunciar la desaparición de la chica Theresa May se enfrenta mañana la votación decisiva sobre el Brexit esta tarde la primera ministra británica que ha comparecido en el Parlamento hacia este llamamiento

Voz 0194 01:27 os pido a todos los miembros de esta Cámara

Voz 5 01:29 dependiente de lo que han pensado previamente que en las próximas veinticuatro horas al acuerdo Un segundo

Voz 1454 01:36 Vista hoy además ha sido día de presupuestos han llegado al Congreso y los ha explicado en una larguísima rueda de prensa la ministra Mondo

Voz 6 01:42 pero estos presupuesto construyen ese país Majuto también son el mejor dique que se puede levantar contra los extremismos

Voz 0194 02:16 nación sobre la muerte de dos pacientes en las urgencias de los

Voz 1454 02:18 vital de Santiago jefes de servicio del centro han emitido un comunicado en el que defienden el trabajo que se realiza pero piden llegar hasta el final para saber qué ocurrió la noche del dos de enero informa Ricardo Rodríguez

Voz 1817 02:28 quieren además que se depuren las responsabilidades y que se adopten las medidas de corrección necesarias una vez que se conozca lo ocurrido en el servicio de urgencias durante esa jornada al tiempo que lanzan un mensaje de tranquilidad a los usuarios sobre el funcionamiento del hospital mientras la plantilla de Urgencias ha decidido esta tarde mantener la huelga para pedir más personal mejor dotación del servicio una protesta que llega ya su décima semana consecutiva con un respaldo mayoritario de los trabajadores un tren con destino a ex

Voz 0194 02:54 Extremadura ha sufrido un nuevo incide ha descarrilado

Voz 1454 02:56 pero antes de llegar a la estación de Torrijos en Toledo ha sido esta tarde no hay daños personales Aldo Gómez

Voz 1646 03:02 el tren que hacía la línea Zafra dirección Madrid ha descarrilado a la salida de la estación de Torrijos en la provincia de Toledo se han visto afectados por este hecho treinta y tres pasajeros que iban a bordo más el maquinista y el conductor Se baraja un obstáculo en la vía como causa del descarrilamiento Enrique Clavero es el presidente del comité de empresa de Adif en Toledo y está ahora mismo allí en Torrijos

Voz 7 03:22 pero no iba con un paso directo a una velocidad de ciento cincuenta y cinco kilómetros hora no sabemos las causas por las que ha descarrilado pues aún sin duda está cuajando había ser una una vía única ahora quedan cortadas a la circulación esa extrema vida

Voz 1646 03:34 el tráfico ferroviario ha quedado por tanto suspendido Renfe ha habilitado autobuses para el resto de viajeros de otros trenes de la línea Talavera de la Reina va a ser la estación donde cojo no autobús aquellos que vayan hacia Madrid o hacia

Voz 0194 03:44 madura y una propuesta más para esta próxima hora la cara B de esta noche la familia

Voz 4 06:32 Ángels Barceló

Voz 0194 06:34 dos minutos de la noche otro y seis en Canarias abrimos semana abrimos tiempo de información en tiempo de tertulia en Hora Veinticinco con Javier González Ferrari buenas noches buenas noches Eduardo Madina buenas noches e Ignasi Guardans buenas noches buenas noches y en la mesa de producción como siempre Pedro Blanco atento a la última hora y a sus mensajes a todo lo que nos quieran contar como suele ser habitual reservamos la tu vida política para las diez de la noche nos vamos a interesar en este tramo por la última entrega del serial sobre las turbulentas relaciones del banco BBVA con el espía más conocido de nuestro país el ex comisario José Manuel Villarejo

Voz 1667 07:09 una sorprendente relación que se remonta recordemos a finales de dos mil cuatro cuando el entonces director de seguridad corporativa del banco el también ex comisario Julio Corrochano recurrió a Villarejo para tratar de neutralizar el supuesto interés de la constructora Sacyr para hacerse con el control del BBVA

Voz 0194 07:26 Pablo Morán buenas noches buenas noches antes antes de conocer las novedades de hoy recordemos las claves de esta operación del BBVA con Villarejo

Voz 1667 07:32 es una operación de espionaje que conocemos en plena ofensiva del propio Villarejo para conseguir su libertad recordemos que lleva más de un año en la cárcel en prisión provisional por pertenencia a organización criminal blanqueo y extorsión entre otros delitos su relación con el BBVA se remonta como decías a finales de dos mil cuatro cuando la entidad bancaria en general y su entonces presidente Francisco vez en particular sienten la amenaza de una supuesta operación para hacerse con el control del banco dirigida por un grupo de empresarios encabezados por Ruiz Del Rivero presidente de Sacyr con lazos políticos entre ellos Miguel Sebastián entonces jefe de la Oficina Económica del presidente Zapatero tanto el BBVA como Julio Corrochano han reconocido la contratación de Villarejo para conseguir información de quiénes querían hacerse con el control del banco trabajos por los que el ex comisario cobró más de medio millón de euros

Voz 0194 08:21 pero ese dinero a cambio de que pues cambió

Voz 1667 08:24 contenido de quince mil llamadas interceptadas sin ningún tipo de control judicial a cuatro mil personas entre banqueros empresarios políticos o periodistas incluidos seguimiento si detalles de su vida privada de los considerados enemigos del banco que Villarejo incluya en los informes que periódicamente entregaba al BBVA en uno de esos informes se llegó a incluir la supuesta transcripción de una llamada en la que participaron la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega Miguel Sebastián y un alto cargo del Banco Santander

Voz 0194 08:54 antes de la entrega de estos informes Villarejo se reunió con Julio Corrochano responsable de seguridad del banco de la contratación del excomisario El Confidencial ha publicado esta mañana las grabaciones de ese encuentro que evidencian que Francisco González entonces presidente del BBVA estaba al tanto de la operación despiste

Voz 1667 09:10 esa es la novedad de hoy el encuentro es de enero de dos mil cinco ambos analizan el contenido de un informe preliminar que Villarejo había entregado al banco

Voz 21 09:18 ves que hay mucha literatura mucha filosofía mucha

Voz 1667 09:22 están escuchando Corrochano reprocha que el excomisario engorde sus informes en exceso con información recogida de internet abierta al público en general Ile pide que vaya al grano que se centre en la chicha

Voz 21 09:34 el diez hizo el veinte por ciento de las Sisa que es lo que se pide queda entre

Voz 1667 09:41 puedes dar leyéndolo así se lo pide porque es así como le gusta recibir información a Francisco González presidente del BBVA Corrochano le pide a Villarejo temas para contarle al presi

Voz 21 09:53 por la ponerle a inhibir a través de Gavà

Voz 1667 09:58 en el pueblo de están escuchando al presidente no le las conclusiones dice Corrochano hay que decirle pin pin pin y a tomar por culo Corrochano quiere tener tres o cuatro historias preparadas porque el presi cuenta le llama cada diez o quince días para interesarse por los avances de esa investigación

Voz 0194 10:14 estas revelaciones han motivado la emisión de una carta de la actual presidente del BBVA dirigida a sus empleados Eva Vega buenas noches

Voz 0605 10:21 buenas noches Angels Carlos Torres actual presidente

Voz 0194 10:23 admite que se contrató Villarejo pero no hay ni rastro en el banco del supuesto espionaje dice severo

Voz 0605 10:29 vea contra a la empresa de Villarejo para servicio diversos no explican cuáles pero se apresuran a negar la existencia de pruebas de esas

Voz 1880 10:37 muchas ilegales responde Carlos Torres

Voz 0605 10:39 la recién nombrado presidente del banco por la actuación en la entidad de su antecesor en el cargo recordemos que Francisco González que venía de Argentaria ha sido hasta hace apenas quince días el presidente de BBVA y lo ha sido durante dieciocho años Torres Vila no la cita en la carta a sus empleados pero habla de investigación interna idea hacer lo que sea para esclarecer los hechos unos hechos que de ser ciertos iría en contra de los valores del banco dice hilos ha calificado de deplorables años

Voz 0194 11:07 Eva eso es lo que dice la carta pero como ha caído este escándalo en el BVA en el sector bancario en general han contado

Voz 0605 11:13 si hay tres patas aquí lo que piensan en el banco en el sector financiero como llevan todo esto los

Voz 1365 11:19 Paradores las consideraciones coinciden

Voz 0605 11:22 tanto en el banco como en el sector ven todo esto como un golpe más contra una banca que no termina de levantar cabeza en cuanto a esa imagen es una detrás de otra hice sienten desmoralizados por tener que lidiar además con un asunto que ve escabroso hay quién opina también ya Ángels que los medios no deberíamos hacernos eco de una actuación ilegal como la de

Voz 1880 11:42 ya dejo de todos los implicados

Voz 0605 11:45 si los empleados digámoslo empleado de a pie los que no atienden en las oficinas pues a través de los sindicatos sabemos que quieren que se les distinga muy bien de las cúpulas de las entidades que ellos son trabajadores y que juegan en otra liga piden a los poderes públicos que actúen pero claro reconocen que se preguntan quiénes dirigen los bancos para

Voz 0194 12:05 trabajamos y recuerdan que al llenas son

Voz 0605 12:07 Ellos los que dan la cara ante los clientes vamos a escuchar si te parece Angers a José Manuel Ocaña que es el secretario general de UGT en el BBVA

Voz 22 12:16 valoramos que se tomen todas las medidas para desactivar cualquier repercusión que en un tema que no tiene relación con la actividad profesional que estamos desarrollando las plantillas es ajeno al negocio bancario

Voz 0605 12:33 sí valora positivamente Ocaña Ángels la carta que hoy les ha mandado Torres Vila todos los trabajadores les aportado por lo menos cierta tranquilidad

Voz 0194 12:41 veremos a ver qué pasa en las próximas horas se va a muchas gracias

Voz 0605 12:44 a ti buenas noches aburrió a la advierte

Voz 0194 12:46 Nuria dejando dicho y además lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo quiénes Villarejo o cuáles son los métodos de Villarejo el chantaje al que intenta someter al estado publicando haciendo que salgan a la luz conversaciones de las más altas instancias de este de este país desde cosas que afectan al Rey que afectan al Gobierno etcétera etcétera hay que dejarlo claro siempre porque hay yo creo que hay que ponerlo en contexto pero el hecho y además así lo reconoce el BVA el hecho es que este banco pagó al comisario Villarejo para que como mínimo hiciera informes de bueno de quién quería arrebatarle el poder a Francisco González en en este banco lo reconoce el propio BBVA además de las conversaciones que acaban ustedes de escuchar se ve se escucha claramente como el presi como lo llama Corrochano pesa jefe de seguridad perfectamente enterado Ferrari de lo que pasaba

Voz 23 13:36 por ejemplo está más claro que el agua pin pin pin y a tomar por culo es decir es una frase absolutamente definitiva perdona es que no le pongáis retiró otra pasar en fin es que es es algo tan evidente que vamos a ver Villarejo existe porque existe la gente que contratar

Voz 0194 13:54 desde la política desde la empresa exactamente desde la política

Voz 23 13:56 desde la empresa desde la banca desde los poderes financieros desde los poderes algunos poderes ocultos verdad eso que se que se llamaba de los años de de la transición los poderes fácticos eh los poderes fácticos claro vi Villarejo Mons

Voz 24 14:17 todo un negocio

Voz 23 14:19 increíble increíble increíble increíble es que utilizaran a Villarejo que era muy conocido ya eh muchos métodos buscaré muchísimo tiempo porque Villarejo en los años finales de los setenta de los setenta y primeros ochenta era el secretario general del SUP así empezó su carrera al señor Villarejo era un tipo que estaba permanentemente en los medios de comunicación permanentemente en fin daba un poquito de de de de de escalofrío su desahogo o no lo lo lo desahogado que era la hora de explicar las cosas hombre vamos a ver que el presidente del segundo banco de España del segundo banco de España contrate a este individuo porque es verdad que hubo una operación financiero política con de la mano de Sacyr de Luis del Rivero para hacerse con el control del banco que para para algunos

Voz 24 15:16 Fuentes financieras era un disparate para otro

Voz 23 15:18 no no pero no lo sé yo no sé porque yo no soy financiero no tengo ni idea de si eso era un disparate es un disparate pero era una guerra de poder dentro de un banco íbamos a ver cuando nos enteramos que los bancos los bancos somos los impositores los bancos existen porque la gente dejamos nuestro dinero los bancos y como ha dicho el señor de UGT del BBVA

Voz 0194 15:38 nosotros somos los que tenemos que dar explicaciones Eduardo que estaba pensando qué sentido súper porque es que estoy daba tiempo de todo yo o tenía un ejército trabajando para él con Villarejo completamente mintáis Biedermann Spiderman exacto exacto es mucho mejor estoy mantengo completamente intacta mi capaces

Voz 0515 15:56 la sorpresa este señor hemos vistos los últimos meses en los últimos en el último trimestre creo Agnes

Voz 0194 16:02 hemos conocido sentado en una mesa

Voz 0515 16:04 jueces y fiscales vamos a decir toda la estructura de mando de la Audiencia Nacional y su órbita más inmediata de hemos conocido sentado en un despacho de la calle Génova compartiendo informaciones si ir recibiendo mandados de la señora Cospedal

Voz 0194 16:17 es un en aquel momento Secretaria

Voz 0515 16:19 del PP y su marido ahora le vemos metido en una especie de mandato por parte supuestamente del presidente del BBVA para sacar información de dirigentes del Gobierno de alternativas internas dentro en el banco a través de una práctica espionaje hay algún español que no haya sido espiado por este señor hay hay alguien en algún ámbito que esté Virgen de Villarejo no yo creo que el BBVA tiene un problema en ese sentido pero lo tiene que primero reputacional segundo seguramente interno tercero creo que apuntaba de alguna manera Ferrari hace un cierto efecto asombrar el conjunto del sistema financiero hubiera o no hubiera Ia etcétera por tanto un un sector de los bancos y el sistema financiero español que necesita de mejorar mucho su prestigio contar

Voz 1667 17:03 la este país todo lo bueno que ha hecho por él

Voz 0515 17:05 sacar todas las buenas notas que ha sacado las asignaturas que tiene aprobadas y tratar de evitar escándalos de este estilo no veremos en qué queda en que termina la investigación interna que tiene abierto el propio banco y cómo termina todo pero es que tengo la sensación de que la semana que viene cuando nos sentemos en esta mesa Villarejo Babel aparecido en otra conversación con otro seguramente pues no sé pues el mundo de otro tipo de sector productivo digamos

Voz 0194 17:26 lo que estamos hablando sólo de un episodio concreto que es el intento de entrada en el banco estamos hablando sólo de eso y sólo eso son cuatro mil llamadas pinchadas cuatro mil cuatro mil teléfonos intervenidos quince mil conversaciones lo da solo ese episodio es un trabajo más para el bebé

Voz 23 17:42 es impresionante

Voz 0194 17:44 antes

Voz 25 17:45 bueno yo empezaría por por uno de los temas que tú planteabas al inicio no que si los medios están haciendo bien o no yo creo que sí que es muy importante que cuando hay un chantaje lo que no hay que permitir que chantajistas es ahora con la suya pero soy un chantaje es porque alguien puede ser chantajeado eso efectivamente pues según los casos de acabar en los tribunales y en otros por lo menos de acabar en pues como aquí en el foro de la opinión pública por tanto creo que responsabilidad seria de los medios de comunicación que están haciendo muy bien en sacar este tema con luz y taquígrafos hasta el fondo porque efectivamente aquí está en juego está en juego muchas cosas está en juego la estabilidad al sistema bancario sea o esto lo lo centramos en la persona de Francisco González de quién podríamos hablar un rato también no que tienen mucho que ver con su propia persona concentramos en su persona el equipo más inmediato de quién se fió au si esto se da hay una percepción generalizada de que lo que está podridos todo el sistema bancario pues eso es eso es tremendo no y además es injusto creo que sería injusto yo soy de los que creen que los países necesitan bancos e mejores peores con más o con menos lo podemos discutir pero efectivamente los bancos son un pilar importante del sistema con el que vivimos mientras no tengamos otro es así portero bancos sanos y serios bancos sanos y serios bancos financieramente verano sigue socialmente responsables etcétera con muchos objetivos pero por eso hay que separar lo que es la persona de Francisco González y su equipo del resto y ahí es donde bueno pues ya saldrá más información no pero es bueno recordar un poco San Francisco González es una persona que está ahí por José María Aznar stocka la gente ha olvidado podido acusado globalmente no no no pero antes pero por qué llega Argentaria Francisco González en lugar de ser ministro su margen tarea pero es una persona Aznar durante un tiempo en este país repartió cargos como los Reyes Magos reparten juguetes eh

Voz 23 19:38 bueno que como han hecho todos los presidentes del Gobierno no perdona

Voz 27 19:42 no no no no no no eso no no no perdona no

Voz 25 19:45 los verdad por una razón muy muy muy sencillo porque le tocó el momento de las privatizaciones amigo yo exterior entonces en ese momento tenía unos regalos para repartir que no tuve Felipe González Ica no tenido nadie más después sólo Aznar pudo hacer ricos a sus amigos no lo pudo hacer Felipe no ha podido hacer meditar pues no se trata de poner encargos a Tata de darte Telefónica de darte Argentaria de darte Tabacalera

Voz 26 20:10 de darte etcétera etcétera etcétera

Voz 25 20:12 y eso es algo que este país no ha estudiado lo suficiente It Up sea pasa por encima porque mucha algunas de esas personas han seguido pues mira Francisco González hasta hace quince días puesto a dedo por Aznar al frente de Argentaria y a partir de ahí con todo el resto hasta hace quince días don César Alierta al que no critico pero que entró por el mismo cauce hasta hace cuatro días etcétera hizo hasta que este país entre a fondo sobre qué pasó con esas privatizaciones el poder económico que anterior el recrecimiento persona que personas por el dedo de José María Aznar pues hay cosas que no se entienden bien y esto tiene que ver con eso

Voz 0194 20:48 hacia la la puntualización Ferrari tú decías todos los presidentes del Gobierno se encargan de dar regalos como los Reyes Magos pero es verdad que en ese momento el único que tuvo la posibilidad de poner al frente de las empresas por diez seis con encargos de sol

Voz 25 21:01 en una empresa pública ese cámaras calmando

Voz 23 21:04 pero en eso tierra pero pero las diferencias eran de por vida eh ya relata Villalonga pregunta la Villalonga compañeros de pupitre lo encuentras si alguno se lo preguntó pero tiendas no es lo mismo no es lo mismo ya lo sé que no es lo mismo ya lo sé que no es lo mismo pero la tentación del poder de poner siempre a sus amigos a sus amigos en los puestos claves cuando hay privatizaciones efectivamente pero no hay tuvo momentos hace bueno ese ese momento fue un momento tremendo

Voz 0194 21:39 quién estaba en el Gobierno era José María Aznar

Voz 23 21:42 sin duda alguna es verdad que el señor González fue puesto a dedo claro que no fue no fue puesto a dedo en Argentaria todos los que han estado en Argentaria antes banco hipotecario si no recuerdo mal han sido señores puestos a dedo Porro viernes clases tal

Voz 25 22:00 pero cuando se paralizó se quedaron muy importante hoy el presidente de una empresa pública se ha puesto efectivamente unos cuantos que los ha puesto al actual Gobierno y el próximo Gobierno algunos los mantendrá otros cesara esto lo podemos criticar o no pero en todo caso se sabe que dura algo o quizá más pena esto es una situación muy distinta Adena

Voz 0515 22:19 no es verdad esto es una etapa que viene de la fase de privatizaciones de mediados o finales de los años noventa Este es uno de los que llega a la presidencia de nada más y nada menos de lo que después se termina convirtiendo el BBVA a través de ese proceso de privatizaciones con nombramientos directos de presiones yo creo que tiene toda la razón Guardans en ese sentido estamos viendo uno de los últimos protagonistas de la etapa Aznar que seguía vivo entre nosotros y entre nosotros ya terminó con unas grabaciones con Villarejo ahora estamos todos en la fiesta

Voz 1667 22:44 vamos a aclarar algo esta operación de espionaje de la que estamos hablando corresponde a finales de dos mil cuatro

Voz 0194 22:50 el episodio sólo exacto por el que cobró

Voz 1667 22:52 medio millón de euros pero ya contábamos el viernes que Francisco González siguió contratando Villarejo hasta el año pasado justo cuando dejó la presidencia del BVA y algunas fuentes cifran en cinco millones de euros el dinero que ha podido embolsar el ex comisario por esos doce

Voz 0194 23:08 en el Auditori dejó claro por eso las cantidades imagínate Nos escandaliza a los quinientos mil euros que le pagaron por este episodio los cuatro mil las cuatro mil personas pinchadas las quince mil conversaciones pero es que sólo estamos hablando de intento de Sacyr exacto de de llegar al poder de de del BVA fue una guerra sino no hizo nada minimizar contra y lo que quiero decir es que imagínate si es bueno dice que dice Madina lo que se puede encontrar ahí hay otra investigación en marcha que salpica de lleno a Villarejo de la que hoy esperamos en vano alguna novedad Pablo

Voz 1667 23:39 si la operación Kitchen en la que se investiga el supuesto robo a Luis Bárcenas de documentos comprometedores para el Partido Popular una operación supuestamente financiada con fondos reservados el juez

Voz 28 23:50 ha aceptado aplazar a mañana

Voz 1667 23:52 la declaración del que fuera chófer del ex tesorero y supuesto autor de este robo Él mismo había solicitado declarar a petición propia pero finalmente se ha negado a responder por razones que desconocemos caso es que como decimos el magistrado la citado de nuevo mañana

Voz 0194 24:06 se ha prestado declaración hoy en la Audiencia Nacional es el ex ministro y ex vicepresidente del Gobierno francés

Voz 1667 24:11 Álvarez Cascos ha tenido que responder en el juicio por las adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a empresas de Francisco Correa el cabecilla de la trama Gürtel Cascos ha declarado en calidad de testigo

Voz 0194 24:22 el Ángel Campos buenas noches hola buenas noches ante el Cascos ha negado no tener ninguna vinculación con esos contratos que superan los dos millones de euros dice que él no recomendó a Correa y que AENA era libre para cerrarlas adjudicación

Voz 1552 24:34 cree como quisiera ha eludido cualquier responsabilidad en esas contrataciones irregulares supuestamente irregulares de AENA la Gürtel a pesar de que la Agencia Estatal aérea dependía de su ministerio el Ministerio de Fomento afirma que AENA era autónoma en sus decisiones si atención a su respuesta porque así viene a decir que sólo la fortuna provocó que la trama obtuviera contratos coincidiendo con su llegada al Ministerio pregunta la acusación de ADE contesta cascos

Voz 29 25:02 entonces cómo puede explicarse que AENA no hubiera contratado prácticamente nunca con las empresas del señor Correa hasta que usted llegó al Ministerio y que una vez llegó obtuviera contratos en cuatro años

Voz 30 25:18 por más de dos millones de euros

Voz 31 25:21 bien ser

Voz 30 25:23 visión lo he supongo

Voz 23 25:28 la explicación claro

Voz 0194 25:31 dentro de unos días teníamos que hacer un hit un una una lista de grandes giros

Voz 1552 25:35 sí sí sí de grandes hits de declaraciones de antiguos responsables del Partido Popular ante la justicia pues que que están teniendo ese tipo de declaraciones eh ante un tribunal de Cascos también ha dicho adiós que es falso que recibiera de Correa en mil millones de pesetas como dijo el líder de la Gürtel en esas grabaciones que hizo el denunciante de la trama el concejal Peñas

Voz 0194 25:56 Campos gracias buenas noches Madina que ha visto que todavía tienes la boca abierta como del jueves que está todo el mundo suelto que últimamente claro no piensa en la capacidad de sorpresa la tenemos ya rebasaba eso no no no es verdad que los vicepresidentes de Aznar son especialistas en porque la semana pasada escuchábamos a Rato también bastante sobrado de barra de bar en en un tribunal llegar al señor casco

Voz 0515 26:15 no sé quién falta Mayor Oreja creo que eran los tres vicepresidentes

Voz 0194 26:18 diles que no que todavía nos queda capacidad de sorpresa todavía tenemos posibilidades sorprendernos hombre y seguramente y con muchas más

Voz 23 26:23 pues no solamente con estas Juan Pedro

Voz 0194 26:26 esas cosas Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 32 26:29 ah

Voz 12 26:49 vale

Voz 0194 26:51 Sada vítores buenas noches buenas noches tiempo para la cara B en la que hoy queremos hablar de un concepto del que se viene hablando en Andalucía desde que empezó allí la campaña electo

Voz 1880 26:59 si el concepto de familia era una exigencia de Vox contar con una Consejería de Familia y las cosas no están claras todavía si habrá consejería pero irá integrada en una cartera más grande en principio no se sabe si sanidad salud y segunda matización no será de familia sino de familias al menos eso es lo que ha declarado Albert Rivera esta mañana en Onda Cero

Voz 1762 27:18 ahora Consejería de familias porque a muchos modelos de familia en España en el siglo XXI no estamos el siglo XX

Voz 12 27:24 ya hay familias tradicionales familias

Voz 1762 27:29 monoparentales hay familias con padres del mismo sexo familias de pues con custodia compartida familias divorciadas familias que quieren ser padre madre por gestación subrogada por tanto si habrá Consejería de familias con ese porque no queremos volar solo

Voz 0194 27:43 así que cuál era el concepto de familia en el siglo XX iguales ahora hoy a examen

Voz 1880 27:47 a ver si ahora mismo voy a la definición y a la etimología pero antes quería que escucharéis qué es lo que caracteriza a la familia según la filósofa Adela Cortina ya lo contaba que hace unos días en la SER

Voz 0010 27:57 yo entiendo que una familia tiene que estar unida por un vínculo de carillón fundamentalmente no tanto por un vínculo biológico como por un vínculo de cariño de alguna manera in condicionado creo que los seres humanos necesitamos algún reducto algún lugar en el que es habernos queridos y saber qué queremos sin condiciones Si por eso puede haber muchos modelos de familia pero el vínculo de cariño me parece que es lo que la caracteriza fundamentalmente

Voz 1880 28:25 el vínculo de cariño y aprovecho Angels para pedir a los oyentes que escuchen de nuevo el reportaje de la familia del otro día de Severino Donate del viernes sobre las comidas familiares en Navidad

Voz 33 28:35 Jaime y afirmando de Vox marido de Laura yerno de Antonio y Carmen cuñado de carros cogerlo se desconoce siglo anterior ocurrió como se describe por estar pendiente de Maison hija de emigrantes marroquíes votante del Partido Animalista gana Familia

Voz 0194 28:49 a súper común la de S B pero vamos ya la definición que dice el diccionario sobre familia pues eso

Voz 1880 28:53 el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas pero claro hay muchos más acepciones conjunto de Asia dientes descendientes colaterales y a fines de un linaje hijo So descendencia conjunto de personas que comparten alguna condición opinión o tendencia conjunto de objetos que presentan características comunes que lo diferencian de otros grupos de personas relacionadas por amistad o

Voz 0194 29:14 por trato bueno así hasta diez acepciones

Voz 1880 29:17 suma el diccionario de la Real Academia y la décima además es curiosa es conjunto de criados de alguien aunque no vivan

Voz 0194 29:23 dentro de su casa criados

Voz 1880 29:26 qué tiene que ver con la etimología hay dos corrientes diferentes vale una que dice que familia viene del latín que se refiere al conjunto de esclavos y sirvientes que vivían bajo un mismo techo fan Mulhouse es criado yp por otro lado habría que ir también a la raíz a Fame que es hambre y entonces es el conjunto de personas que se alimentan juntas que comen juntas en la misma casa Ivonne vamos ya con la primera canción años creo que todos en este momento estamos pensando en la misma no

Voz 0194 30:03 de todas formas Sara Si de personas que se alimentan juntas que comen Orantes dice No somos una gran familia totalmente una gran y que deben contar que bebo me había olvidado

Voz 1880 30:19 pues este temas de un grupo de chicas que se llama Sister es de mil novecientos setenta y nueve lo han cantado muchísimos otros artistas que además también ha aparecido en películas por ejemplo en Full Monty pero bueno la pregunta esto We are family creo que es la primera pregunta que habría que hacerla en nuestro experto no cuando se puede decir que nosotros somos una familia o qué parentesco tiene que haber para que dos personas sean familia enseguida se lo prohíbe

Voz 0194 30:41 no pero realmente estaba escuchando todo lo que tú estabas contando estaba pensando Pedro recordemos a los oyentes en número de whatsapp para a ver qué piensan ellos como definen nuestros oyentes la familia que además es un tema bueno que estado en el centro del debate sigue estando en el centro el debate no

Voz 0174 30:54 sí sí sí que hay una familia que permeabilidad tienen nuestros oyentes ante las nuevas formas de familia seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito el teléfono seis tres ocho siete siete cuatro siete cuál

Voz 0194 31:09 José Saturnino Martínez es doctor en Sociología profesor en la Universidad de La Laguna en Tenerife muy buenas noches hola buenas noches cómo definimos entonces familia cuál es el vínculo que une a los miembros de una familia a mí me gustaba mucho lo de alerta Cortina que decía el vínculo del cariño

Voz 31 31:23 sí yo creo que que el vínculo de cariño y cuidado efectivamente son un elemento fundamental no como decía una institución donde sabemos que que somos queridos por por quiénes somos que que no tenemos que está evaluando el mercado no es elemento fundamental el elemento de la sangre también en juega un papel fundamental sobre todo en la visión más tradicional de la familia y luego no hay que olvidar también que una institución jurídica no es sólo un vínculo de caridad sino que hay leyes que nos dan derechos y deberes cuando estamos en la familia hay que últimamente además pues se cuestionan por ejemplo a hasta que da los padres tienen que cuidar de sus hijos que últimamente están saliendo sentencias de ese tipo

Voz 0194 32:07 sí

Voz 31 32:08 entonces tiene varias dimensiones en última instancia todas las dimensiones parten de una idea básica no de que los seres humanos somos fáciles de que los seres humanos necesitamos afecto necesitamos cariño sí que lo hay un vínculo muy fuerte también que que yo creo que es importante para afrontar la Familia el vínculo de del deseo de de amor es su dimensión erótica no que es lo que en principio no debería originar los Ignacio ciertos políticos

Voz 0194 32:36 produce en el concepto de familia en el debate político en que están pensando

Voz 31 32:40 claro aquí la verdad es que es interesante en España porque como tuvimos cuarenta años de dictadura nacional católica en las instituciones lo reconocía un determinado tipo muy concreto de familia una familia muy machista donde las mujeres tenían que pedir permiso acaba la familia para abrir una cuento al Banco sacar un pasaporte donde los hijos son los que conocían si serán dentro el matrimonio entonces la oposición política a la dictadura en en este aspecto concreto pues se plasmó también con una idea muy crítica sobre la Familia desde la izquierda lo mismo que ha pasado con la idea de patria la idea de familia ha quedado bastante centrada no han sido ideas que que la derecha ha tomado que durante un tiempo no no fue muy populares pero que últimamente tanto la idea de Familia porque en la crisis lo hemos visto no quién es la institución que mejor ha reaccionado a la crisis han sido la familia acogiendo a a lo más vulnerable ya lo más débil aquí en la idea de patria que estamos viendo todas las pensiones que está generando no entonces esta peculiaridad quizás de nuestra historia de de cómo hemos vivido la Familia de la patria como una imposición de una dictadura ha hecho que la la izquierda tenga ciertas dificultades

Voz 0194 33:53 hablaba Albert Rivera de modelos de familia que hay familias no puede ser Consejería de Familia decía de Familias cuáles son las nuevas estructuras familiares

Voz 31 34:01 pues cuando hacía bastante empecé a investigar estas cuestiones pues al lado por ejemplo de familias rota

Voz 0194 34:06 sí para ver si esa es la familia

Voz 31 34:09 asas que con el tiempo se ha llegado a la conclusión de que es absurdo hablar de familia rota entonces habla por ejemplo de familias reconstituidas no hay que quiere decir esto que frente a la idea de familia nuclear que tiene que ser un padre una madre unos hijo he salido generando formas de Familia debido a la disolución de del vínculo matrimonial pero que sobre todo en el caso de que haya hijos el el vínculo permanece entonces no una familia que se haya roto sino una familia que se constituye es una familia en la que además pueden surgir nuevos hijos con no ahorra con vínculos de parentesco con con los que ya estaban en el hogar original entonces ahí tenemos un nuevo tipo de Familia que las instituciones cada vez tienen que tener más en cuenta y que precisamente la falta de conocimiento de las familias reconstituidas en partes lo que explica la alta incidencia que tiene la pobreza infantil en España porque porque cuando de un vínculo familiar se genera

Voz 0194 35:00 a dos jóvenes el presupuesto

Voz 31 35:03 mengua y eso lleva a mayores dificultades para llegar a final de mes somos de los países de la Unión Europea con con más menores en situación de riesgo de exclusión social precisamente por esta falta de atención política institucional ha

Voz 0194 35:17 es decir que te gustaría es de acuerdo con la creación de una Consejería de Familia o que al menos se tenga en cuenta a la familia

Voz 31 35:21 a me yo la verdad que la levedad de las consejerías los ministerios soy bastante escéptico porque lo afina una consejería un ministerio simplemente un una reasignación de funcionario un puesto a otro no soy más partidario de políticas y las política y no son tanto Ministerio sino lo que se está probando hoy supuestos público entonces soy por ejemplo pues primera vez se ha hecho un informe son le el impacto de estos presupuestos del Estado sobre la infancia sea más allá de este tipo de de Consejería agotan las importante es el liner otra cosa que también yo creo que que es muy importante es toda la cuestión que tiene que ver con la conciliación y eso quizás no sea tanto una cuestión en la Consejería de Familia sino de Ministerio de Trabajo

Voz 23 36:06 de políticas laborales

Voz 31 36:08 que facilite la integración de la gente que tiene responsabilidades familiares bastante fuerte

Voz 0194 36:14 quiere que escuches unas declaraciones de Santiago Abascal de Vox on de esta mañana tenemos que es esencial

Voz 12 36:21 que el nombre se ha cambiado el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y eso es lo que hemos defendido desde el principio

Voz 23 36:28 lo seguiremos haciendo aunque resulte impopular

Voz 0194 36:31 al con para Vox dos homosexuales que se cuiden que se quieran que compartan hogar que tengan el vínculo del cariño si no son matrimonio yo no sé si para ellos sería Familia así que yo no sé si la Consejería va a atender a todos esos tipos de familias de las que hablaba Rivera claro

Voz 31 36:44 aquí lo importante es cuál para que una familia es preguntarnos cuál es la la finalidad de de la familia no entonces que si no se plantea que la la finalidad de la familia es el reconocimiento del amor que se profesan dos persona pues la la Familia homosexuales son familia

Voz 23 37:06 claro sentido no no tiene ninguna influencia

Voz 31 37:09 las familias no se plantea desde el punto de vista de que tiene que hacer mediante la reproducción biológica pues muchas familias que consideramos familia dejaríamos fuera bien porque no quieren o no pueden tener hijos no entonces yo creo que si recuperamos la idea de que la familia es surge de la institucionalización y el reconocimiento público del amor que se profesan dos persona porque no hay problema para incluirá todo este tipo de nuevas formas familiares

Voz 0194 37:32 Saturnino muchísimas gracias hasta luego lo quiero hay mucho porque luego además entraremos en los pactos en lo que dice Vox en la Consejería Bercy aclaramos iba a haber una consejería o bastar las competencias incluidas en otra consejería pero tú Madina como como define

Voz 0515 37:48 bueno yo creo que es una agrupación voluntaria de personas sobre vínculos afectivos etc etc o genealógicos pero establecer ese criterio común criterio distributiva de nuestra pertenencia y no la de ciudadanas y ciudadanos sociedad es toda una declaración ideológica camino en el siglo XIX se me parece una retahíla tache Ariana de cuarta categoría hay por cierto el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer es la unión de un hombre una mujer y esa preposición modifican mundo entero y los padres constituyentes y los diputados y diputadas constituyentes sabían el porqué de esa preposición yo creo que Abascal no le viene mal estudiar

Voz 0194 38:28 definición de familia

Voz 25 38:30 pues yo he estado en África varias veces como imagino nosotros y mucho de los perros de los que nos escuchan y el concepto de familia está totalmente distinto y es se parece más al que había en nuestras tierras hace siglos por tanto que es es una relación de parentesco y afectividad protección a la familia que lo habéis destacado lo suficiente que se acerca el concepto de protección en las familias protegen unos a otros cuando se dejan de proteger dejan del de Familia

Voz 0194 38:56 a nuestro nuestro experto sí que lo decían los momentos más duros de la crisis ha sido la Familia a la que ha protegido a los más débiles dentro de la de la unidad familiar

Voz 23 39:03 sí la importancia que han tenido los abuelos por ejemplo claro durante la crisis no cariño sentimiento amor

Voz 34 39:13 no

Voz 35 39:19 sí

Voz 34 39:20 igual

Voz 1880 39:24 este tema que escuchamos se titula mano Family hombre de familia es del año pasado el último disco de Lily Allen canta y toca el piano ella es una canción de amor dedicada a su ex pareja Sam Cooper que es además el padre de sus hijos del que se separó en dos mil quince años cuando nos referimos al concepto de familia ya hemos pasado por la filosofía la sociología y también hay que acercarse a la taxonomía o a las clasificaciones en ciencia Rafael Araújo que es conservador de moluscos en el Museo de Ciencias Naturales él me ha contado en qué lugar queda la familia en la clasificación taxonomía

Voz 36 39:55 entonces digamos de especie género familia súper Familia luego perderíamos la orden

Voz 31 40:00 súper orden hay en las herido también de

Voz 36 40:03 de jerarquías económicas que en unos grupo se usan y en otros no

Voz 1880 40:07 pero que define la familia porque unos seres están en la misma familia y otros en otra mirando

Voz 36 40:12 por comprar a todos los géneros que forman la familia y los géneros los que hacen es juntar a todas las especies que forman un género el problema está en lo que nosotros pensamos a la hora de lo que es una familia y todo depende de los caracteres que decidamos bien caracteriza la especie vendrá caracterizada el género o incluso para caracterizar la familia cuando se llevaron punto que trabajo de moluscos de día que animales perfectamente iguales tienen unas características anatómicas que no se ven que son precisamente las que utilizan para distinguirlas familia entonces animales perfectamente idénticos podrían pertenecer incluso a familias diferentes

Voz 0194 40:53 me parece muy interesante es verdad animales que forman parte de la misma familia resulta que no es muy curioso desde la violó

Voz 1880 41:01 ella también fiesta que escuchamos Lena Simón

Voz 19 41:08 bueno

Voz 12 41:15 ahí

Voz 1880 41:23 es un tema que se titula The Family y dice que el cielo ayuda a la familia es de mil novecientos setenta y ocho de su disco Baltimore quince años más tarde en el noventa y tres gran verdes sacaba a la venta o tu my family

Voz 37 41:43 sí

Voz 12 41:44 el

Voz 1880 41:50 Justo mañana Ángels ante un año que María Dolores Orriols dan la la cantante la vocalista justo mañana va a salir un primer Single del nuevo disco de su banda que la banda haya dicho que está dedicado a ella Dolores referencia

Voz 0194 42:03 días en el cine y en la televisión al concepto de Fahmi

Voz 1880 42:05 ya pues donde no se explican mejor que en el padrino que es la familia

Voz 3 42:12 para conseguir vives con tu familia bueno porque un hombre que lo vive con su familia

Voz 1880 42:25 y aquí en España lo primero que se nos viene a la cabeza Si hablamos de familiares verla Gran familia una película de mil novecientos sesenta y dos la primera de cuatro porque luego llegaron La familia y uno más La familia bien gracias y la gran familia tres años después la Gran Familia era una radiografía de esas familias numerosas del franquismo de los años sesenta y aquí en la SER el año pasado se hizo además una adaptación digna de escuchar como Cuento de Navidad en la plaza

Voz 38 42:59 hace cuanto

Voz 0194 43:01 es como una ahora muchas series han fijado sus tramas no en un hogar en una casa

Voz 1880 43:06 si la serie familiar por excelencia Los Simpson ya que me he quedado con una pregunta qué qué hacemos con Las chicas de oro sea ya son tres amigas y la madre de una de ellas que conviven juntas pero claro deberíamos decir que es un hogar uno deberíamos decir que es un hogar o es una familia no tengo claro

Voz 0194 43:29 bueno a veces buenos amigos tienes más la sensación tener más cerca la sensación de Familia que conmemora propia fue

Voz 12 43:36 de paso más

Voz 1880 43:42 unas además con tintes de documental sobre una típica o bueno justo lo contrario una atípica familia americana sería Modern Family una familia que incluye a la segunda esposa del protagonista a su hijo a su hijastro a dos de sus hijos mayores también con sus esposos y con sus hijos

Voz 12 44:00 no podemos perder nos lo tu discurso Fito fantástico

Voz 1880 44:03 este es un claro ejemplo de las familias de los dice

Voz 0194 44:06 pero quizás no hemos escuchado ninguna

Voz 1880 44:09 con español no me lo estaba guardando casi para el final es una canción de Love Of Lesbian hay que escuchar bien la letra son deberes para que el escuchemos entera que renueva tiempo te llama cuestiones de Familia que sigue que se evitan una y otra

Voz 12 44:29 a discutir evitar las cuestiones de Pedro

Voz 40 44:34 sientes tienen claro cuál es el modelo de familia que ellos piensas bueno pues hay detuvo poco José Nos dicen los ahora escuchamos dos sólo dos notas de voz

Voz 1667 44:42 me llamo José tengo casi cuarenta años en mi adolescencia bien

Voz 40 44:44 incluso una frase que decía que el hogares aquel lugar al que cuando necesitas ir no te pueden cerrar la puerta dice supongo que la familia es lo que hay dentro de los oyentes dos mensajes uno en clave político hay otra otra reflexión que tiene que ver más con la filosofía de familia a los vamos a escucha espera que

Voz 41 44:59 no yo estoy aquí buenas noches soy Marianne de Cantabria yo creo que la utilización de el del sustantivo familias en plural por parte del señor Rivera denota muy poco a cultura por su parte puesto que el sustantivo familia ya e implica una pluralidad de ser expuesto que una sola persona no es una familia no constituye una familia nunca será una familia tiene que haber otras personas con las que tenga pues eso un vínculo principalmente yo diría que de cariño eh

Voz 42 45:29 eh y la familia no tiene que el de sangre porque hay muchas personas que simplemente con una amistad somos familia que de la familia propia de sangre

Voz 1880 45:41 qué nos vamos con la gran familia de la música con los Jackson Five el otro día tapábamos con Michael Jackson cantando en español hoy con los cinco

Voz 12 45:51 hasta mañana hasta mañana

Voz 16 47:32 la una pareja vive en un edificio representativo rodeado de personas que quieren compartir con ellos lo que hizo Berto Romero pronto sucederá lo inesperado