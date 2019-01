Hora 25 (14/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1464 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 otra semana intensa la que tenemos por delante son los lunes hoy presentación de presupuestos mañana inicio del debate de investidura en el Parlamento de Andalucía en el que se va a escenificar el pacto entre la derecha y la ultraderecha para convertir a Juan Manuel

Voz 4 00:29 bueno Bonilla en presidente también semana del Brezo

Voz 0194 00:31 si se vuelve a votar en el Parlamento el acuerdo de salida con Europa que aplazó Theresa May porque no sumaba los votos suficientes de los presupuestos hoy se analiza su contenido a qué se dedican las partidas que más suben y los guiños que lanza el Gobierno buscando los apoyos necesarios para que puedan salir de momento con poco éxito o al menos ese es el mensaje que les siguen mandando los independentistas aunque claro como entre ellos tampoco no se ponen de acuerdo habrá que ver cómo acaba de la investidura de Moreno Bonilla pocas dudas el miércoles dormirá ya como presidente de la Junta salvo sorpresa mayúscula la sorpresa sólo la podría protagonizar ciudadanos que se come con patatas el pacto entre PP y Vox sigue intentando negociar la Consejería de Familia o familias como ha dicho hoy Rivera C's insiste en que va a estar integrada y lo da por hecho en otro departamento con más competencias Ibooks dice que ellos firmaron un papel con el PP veremos cuantos episodios como éste vivimos porque además esa ultraderecha con la que se alían en ciudadanos resulta que recibió dinero de Irán de un grupo opositor iraní que hasta hace poco estaba en la lista de organizaciones terroristas que difícil Se va a hacer para Rivera explicar tantas cosas resulta que tanto tiempo buscando la financiación iraní de Podemos y la tenían en el partido que les va a dar sus votos para entrar en el Gobierno de Andalucía y del Brexit puede pasar cualquier cosa hoy Theresa May vuelve a intentar convencer al Parlamento para que se cumpla el calendario del Brexit pero ya veremos con qué éxito lo dicho otra semana de vértigo Ángels Barceló en la tertulia siguen con nosotros Eduardo Madina Ignasi Guardans y Javier González Ferrari en la mesa de producción Pedro Blanco atentos a todo lo que ustedes nos quieran contaría las últimas horas ahora vamos con el desarrollo de la información política internacional pero antes déjeme que me acerque un momentito a Málaga porque sigue la búsqueda del pequeño Julen en el niño de dos años y medio que ayer cayó en un estrecho pozo de más de cien metros de profundidad los equipos de rescate los siguen buscando de hecho prueban tres vías distintas para poder al menos localizar al niño en la misma zona está nuestro compañero José Luis García muy buenas noches buenas noches Ángels ancho tratar de la dándose antiguos derechos da la duración del Gobierno que no actualizaría la información hasta mañana no

Voz 5 02:28 pues sí aquí siguen trabajando de todas formas como decía siguen sumándose efectivos a las labores de localización y rescate de Julen los últimos en llegar han sido los integrantes de un grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil de Jaca sobre el terreno además siguen tratando de eliminar el tapón de tierra que impide llegar al fondo del pozo desde la a esta misma tarde de una bomba con mayor capacidad para absorber la tierra avanzan a mayor ritmo aunque con mucha cautela para evitar nuevos desprendimientos esperan despejar el estrecho túnel en las próximas horas para volver a introducir una cámara que les permita saber a qué altura está el cuerpo del niño y cómo se encuentra después tendrán que abordar la forma de sacarlo a la superficie de esta tarde la Guardia Civil ha vuelto a reconstruir con la familia lo ocurrido ayer en este paraje rural cuando desapareció el pequeño yo le

Voz 0194 03:16 me dices que a esta hora de la noche diez y tres minutos nueve y tres en Canarias siguen trabajando sobre el terreno

Voz 5 03:20 le siguen trabajando sobre el terreno los efectivos

Voz 6 03:24 de de bomberos de

Voz 5 03:27 a Protección Civil aquí además diferentes empresas especializadas en este tipo de trabajos de sondeos Si elaboración de pozos no dejan de traer nuevo material para intentar avanzar en esa tareas de localización del cuerpo el niño mañana nos vamos a quedar atrás

Voz 0194 03:45 dos ante cualquier novedad Nos pide paso José Luis en los lo cuentas acuerdo de acuerdo gracias buenas noches hay otra noticia de la que estamos pendientes a esta hora la Guardia Civil sigue buscando también el cadáver de Romina celeste una joven desaparecida desde el día de Año Nuevo su marido que está detenido ha asegurado que encontró a la mujer sin vida y que se deshizo del cadáver sin explicarlo a nadie Desiré Rodríguez buenas noches

Voz 1464 04:06 muy buenas noches qué tal muy bien hay alguna novedad

Voz 1317 04:09 pues sí desde que el marido de Romina confesar a esta tarde que arrojó su cadáver al mar los buzos de la Guardia Civil también un helicóptero y embarcaciones del Servicio Marítimo han estado buscando a la joven en diferentes lugares de la costa de Lanzarote ahora por la escasa visibilidad debido a la nocturnidad han detenido ese dispositivo que van a reanudar mañana aunque aseguran que por tiempo limitado el principal sospechoso ha declarado tras su detención como tú comentabas él no mató a su mujer sino que se la encontró sin vida en casa atrajo una sobredosis Quique que se deshizo de su cuerpo por miedo la Guardia Civil también continúa buscando pruebas en el domicilio de la pareja que arrojen algo de luz a este caso que ahora se investiga como homicidio pero que en breve podría pasar a un juzgado de violencia de género se baraja que el dinero que la joven necesitaba para traerse a su hijo desde Paraguay fuera el motivo de la discusión entre la pareja y que se saldrá finalmente con el fallecimiento de Romina

Voz 0194 05:00 es decir en lo mismo que le decía José Luis desde Málaga cualquier novedad también

Voz 1464 05:03 os pide paso de acuerdo perfecto venga hasta luego dos noticias tremebunda para abrir este tramo de Hora Veinticinco que además viene cargado cargado de información política

Voz 0194 05:13 yo es que lo político pasa hoy por el Congreso donde el Gobierno ha llevado al final los presupuestos Sastre buenas noches

Voz 1071 05:19 noches Barceló

Voz 8 05:24 cuando Vera

Voz 9 05:26 sado dicen elecciones ya esperen sentados

Voz 0515 05:29 hasta dos mil veinte vamos a gobernar los sociales

Voz 1071 05:33 frase que el presidente del Gobierno pronunció este sábado en Barcelona define la intención del Gobierno con estas cuentas en este momento también define su optimismo llamativa fue la frase de Sánchez y cara dijera en Barcelona aunque de momento no hay novedad más allá de los obstáculos que ponen que son hoy más que los de ayer los depende

Voz 0194 05:49 listas de momento lo que tenemos son los números las partidas la definición del Gobierno de Pedro Sánchez donde proyecta la inversión donde pone sus prioridades

Voz 10 05:57 que permitamos con esto presupuesto ofrecer soluciones a los problemas reales que sufren la familia que agrieta el conjunto de nuestra democracia por esa fisura por eso hueco secuela los populismo importante fundamental cerrarlo para que ninguna persona no encuentre en el estado un colchón para su preocupación preocupaciones o para que se puedan colmar alguna de las expectativa que tiene plantea

Voz 0194 06:23 Eladio Meizoso buenas noches unas ocho con las grandes líneas de estas cuentas que el Gobierno presenta como la alternativa al acaban de escuchar a las políticas de la derecha y contemplan un fuerte aumento en el gasto social el mayor de hecho desde ese famoso Plan E de Zapatero

Voz 0527 06:36 sí el cincuenta y cinco por ciento de los presupuestos se destina a gasto social que son casi dos puntos más que el año pasado

Voz 0515 06:42 unos presupuestos que aumentan algo más del cinco

Voz 0527 06:44 ciento interanual como no se veía desde ese año del Plan E dos mil nueve y sobre todo dos mil diez y ahí está el último año con incremento mayor el gasto en la atención a la dependencia aumenta ahora un sesenta por ciento en servicios sociales son cuarenta Un cuarenta y tres por cien en vivienda pero buena parte del pastel casi la mitad del total se lo lleva la seguridad social el gasto en pensiones

Voz 0194 07:06 y otra vez el Gobierno tiene que tirar de la hucha de las pensiones

Voz 0527 07:09 si el déficit de la Seguridad Social va a rozar este año los diecinueve mil millones de euros ha dicho la ministra de Hacienda y como ya se hizo el año pasado se va a cubrir en parte con un préstamo del Estado

Voz 10 07:19 para garantizar la sostenibilidad del sistema el Estado realiza un préstamo a la Seguridad Social por importe de quince mil ciento sesenta y cuatro millones la misma cifra que el año pasado

Voz 0527 07:30 un préstamo al que habrá que sumar tres mil setecientos millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que se va a quedar temblando con poco más de mil millones de euros de los más de sesenta mil que llegó a tener

Voz 0194 07:40 ahora vuelvo contigo eh buscándolos detalles de esos presupuestos pero primero voy a saludar Enrique debe esas economista profesor de la Universitat de València de del Instituto de Investigación Polly bienestar muy buenas noches

Voz 12 07:49 hola buenas noches les voy a pedir una foto Urra

Voz 0194 07:52 Vida de la situación de la Seguridad Social y de las pensiones se arregla la situación con un préstamo ICO Icon recurre

Voz 1071 07:57 a ir otra vez al fondo de reserva

Voz 12 08:00 bueno eso sólo sirve para para poder pagar las pensiones de de este año pero no no es una médula una medida que actúe sobre la sostenibilidad del sistema es para poder hacer los desembolsos que están estipulados en sistema de pensiones

Voz 0194 08:14 sostenible el sistema con este déficit

Voz 12 08:17 bueno pues si sólo fuera la este año el déficit debería llevamos arrastrando de dos mil once

Voz 0515 08:24 el presidente Rajoy dieciocho se cerrará con unos veinte

Voz 12 08:28 millones cien finalmente esa cifra problemas que va a seguir aumentando en términos relativos siguen términos absolutos dejándonos no todos los estudios que tenemos pues si sigue rivalizando con el IPC no se actúa ninguna otra medida dos mil cuarenta El día en lugar del uno coma cinco que es este año sería más del cuatro por ciento de

Voz 0194 08:56 el Gobierno Enrique habla de de un préstamo entendemos por tanto que la Seguridad Social devolverá ese dinero y hasta con intereses tenemos que entender esta

Voz 12 09:03 bueno estamos de este año unos leído pero supongo que será como el año pasado era ir a tipo de interés ceros que lo especificaba

Voz 0194 09:11 sí

Voz 12 09:13 esas pero supone que tendría que devolverlo plano

Voz 0194 09:16 pues Enrique Devesa muchísimas gracias

Voz 12 09:19 me nada hasta luego

Voz 0194 09:21 no de la Seguridad Social bueno resultar las explicaciones el capítulo de la seguridad industrial no está resuelto y para seguir entendiendo los presupuestos hay dos pistas claves aquí un es saber cuántos invierte en comunidades y otra cuáles son las partidas que más crecen dónde pondría al Gobierno el dinero

Voz 8 09:36 el gasto social dice el Gobierno hilo traduce por ejemplo en infraestructuras Eladio

Voz 0527 09:43 si la inversión en infraestructuras aumento un dieciocho por ciento hasta los diez mil millones de euros el ferrocarril sigue llevándose la parte de león con más de la mitad del total con la novedad este año de que se frena la inversión en alta velocidad aumenta mucho en el resto en ferrocarril

Voz 11 09:59 la alta velocidad disminuye un dos por ciento y el resto que es convencional y cercanías aumenta el ciento sesenta por ciento

Voz 0527 10:07 esto decía el ministro de Fomento José Luis Ábalos en la presentación de su parte en los presupuestos y con la atención puesta este año menos en las nuevas construcciones y más en la conservación y mantenimiento de las redes actuales a los que se destina casi la mitad por ejemplo en el caso de las carreteras

Voz 1071 10:23 Dávalos las inversiones en trenes bueno pues ha habido un nuevo incidente en la línea entre Madrid Extremadura entre Madrid Zafra en concreto esta vez un descarrilamiento sin heridos cerca de la estación de Torrijos en la provincia de Toledo había treinta y tres pasajeros a bordo están estudiando si se ha producido porque había un obstáculo en la vía ha dicho Adif ocurrido poco antes de las ocho de la tarde

Voz 0194 10:41 dos social dice el Gobierno y lo traducen inversión para la memoria histórica habría más

Voz 1071 10:45 dinero para becas o los doscientos millones que se pactar

Voz 0194 10:48 con entre partidos contra la violencia machista olvido cuenta

Voz 1071 10:50 Nos buenas noches

Voz 0259 10:52 buenas noches Angels doscientos veinte millones para el punto de Estadoy para que los ministerios comunidades autónomas y ayuntamientos mejore la asistencia a las víctimas de la violencia de género y a sus hijos en igualdad la última medida anunciada es la bonificación fiscal para las empresas que incorporen a mujeres en sus consejos de administración trescientos millones se destinarán a ampliar de cinco ocho semanas el permiso de paternidad aumento de ochocientos a la atención a los dependientes a la financiación de una prestación de tele avanzada y al pago de las cuotas de la Seguridad Social para las cuidadoras la lucha contra la pobreza infantil que afecta a más de dos millones y medio de menores según el propio Gobierno sólo se lleva ciento veinticinco millones no hay ninguna partida específica para eliminar el copago farmacéutico a los siete millones de pensionistas y colectivos vulnerables lo van a costear las comunidades con las transferencias el dinero para las becas sube hasta los mil seiscientos millones Isère recuperan las Séneca para los universitarios sean también se recupera el presupuesto para la memoria histórica ya que Rajoy suprimió en dos mil doce Se incluyen quince millones para aplicar una ley que PP y Vox quieren derogar ahora en Andalucía y terminó hablando de una palabra de moda la familia porque los presupuestos de Pedro Sánchez mantienen las subvenciones a unas cuarenta asociaciones de Infancia y Familia entre ellas es muy llamativo al Foro Español de la Familia que tanto se movilizó recordemos contra la ley del matrimonio homosexual

Voz 0194 12:19 o contra la ley del aborto durante los gobiernos de Zapatero más dinero para ciencia aunque Javier Gregory hay letra pequeña Ainhoa buenas noches

Voz 0527 12:26 buenas noches ángel sube un seis por ciento

Voz 0882 12:29 para cambio climático la Oficina Española de Cambio Climático aumenta casi un cincuenta por ciento su presupuesto con respecto al dos mil dieciocho pero en cambio la letra pequeña las partidas destinadas actuaciones ambientales en costas Ia agua se reducen un siete por ciento mientras tanto los fondos públicos destinados a la investigación de carácter civil dispondrán de trescientos cincuenta y siete es más que el año pasado sin embargo sigue la letra pequeña la mayor parte de esa cifra tres mil ochocientos millones de euros son créditos un tipo de ayudas públicas que todos los años suelen pedirse muy poco porque es un dinero que los científicos tienen que devolver a las arcas públicas aunque su trabajo no tenga un beneficio económico inmediato a corto plazo mientras tanto hay dos mil ochocientos millones en subvenciones directas esto sí que vale a la investigación doscientos millones más que hace un año por último la investigación militar sube pero sólo un uno por ciento

Voz 0194 13:20 en Cutura Javier Torres buenas noches también se contempla una subida del gasto

Voz 0907 13:24 hola buenas noches Ángels e incultura ya lo sabes el último de la fila casi no hay aumento hay aumento hay aumento suben un diez por ciento los presupuestos un nueve coma siete por ciento hasta los novecientos cincuenta y tres millones de euros claro que el peso que tiene cultura sigue siendo muy parecido al del año pasado de cada cien euros que se gastan en los presupuestos se destinan treinta céntimos en la cultura e yendo al detalle de las partidas generales cinematografía tiene asignados cien millones de euros para gastar durante este año de los cuales ochenta y cinco están asignados al Fondo de Protección a la Cinematografía esos un veinte coma uno por ciento más de dinero que el año pasado también el programa dedicado los museos ya las exposiciones experimenta un incremento muy grande del doce y medio por ciento dos cosas más aunque no dependen orgánicamente de Cultura el Instituto Cervantes va a recibir ciento veintinueve millones de euros un cuatro coma tres por ciento más que el año pasado Larra eh que depende de Ciencia tiene la misma cantidad

Voz 0515 14:21 el año pasado a pesar de las llamadas reiteradas del anterior

Voz 0907 14:23 el actual director de la institución para que se aumente la dotación económica

Voz 1071 14:27 y además sube también el presupuesto de la casa cree que en este dos mil diecinueve se situaría en ocho millones asciende portando un uno con cuatro por ciento respecto al año anterior crece mucho la inversión del CIS dispondrá de un presupuesto histórico de once millones algo inédito que son más de tres millones de euros por la incorporación tres millones de euros más Harmon NCIS Baraini por la incorporación de nuevas encuestas dice el Centro de Investigaciones Sociológicas una subida por tanto el treinta por ciento en el Libro Rojo de los presupuestos está frase porque no sólo hay números en los presupuestos hay también frases como esta sin descartar la posibilidad de que puedan celebrarse también en dos mil diecinueve las elecciones generales o las elecciones en Cataluña

Voz 0194 15:04 venga pues yo sigo contigo Eladio porque como decíamos hay dos claves aquí una el gasto por partidas que ahora veíamos pero otra y ahí está el ojo del huracán es el gasto por territorios cuanto se proyecta por comunidades la pregunta concreta cuanto a Cataluña

Voz 0527 15:18 si la inversión del Estado la que se le pueda asignar un territorio concreto supera los doce mil millones de euros este año dos mil cincuenta millones corresponden a Catalunya que es casi un diecisiete por ciento del total con un incremento del cincuenta por ciento respecto al año pasado que superen el sesenta y seis por cien de aumento si sumamos otra partida pendiente que ahora se va a aplicar se ha cumplido el compromiso con esta comunidad ha dicho la ministra de Hacienda en un intento evidente de sumar el apoyo nacionalista a los Presupuestos pero como esto puede suscitar celos en otros territorios en otras comunidades ahí ha llegado el capote del ministro de Fomento

Voz 11 15:53 normalmente casi todos en bien mire Andalucía tiene una oración del ciento coma seis por ciento la valenciana setenta y dos por ciento Asturias veinticuatro coma siete por ciento parecido otro Extremadura treinta y cinco coma nueve por ciento Castilla La Mancha el setenta coma cuatro por ciento

Voz 0527 16:11 es cierto que sin embargo baje en Madrid reconoce el ministro de Fomento pero

Voz 0194 16:15 ahí están buena parte de las autopistas cuyo

Voz 0527 16:17 fíjate muy costoso hay que pagar puntualizó enseguida hay menos dinero para AVE en Galicia reconoce también pero hubo mucho dinero para eso en los últimos años y un discurso similar parece es el que está previsto para cada caso en concreto

Voz 0194 16:30 para cada comunidad hasta mañana Eladio hasta luego buenas noches dota Jon buenas noches Pablo qué tal buenas noches Pablo Tallón el día en el que el Gobierno anuncia más inversiones para Catalunya es cuando tanto Esquerra como el PDK encarecen no de alguna manera ese apoyo a los presupuestos

Voz 1673 16:47 sí después de días de debate interno hoy de mensajes contradictorios hoy Esquerra y el PDK estos últimos de acuerdo con con Puigdemont han puesto precio la tramitación de los Presupuestos a permitir que superen la primera votación en el Congreso por un lado el ex president hace suyas las tesis del líder del PDK de David Bombay de exigir a Sánchez abrir una negociación para resolver el conflicto aunque es verdad añade un matiz que complica mucho las cosas concretamente Puig Ramón pone sobre la mesa que en esta negociación haya una especie de mediador externo que pueda hacer pues de puente entre los dos gobiernos luego está Esquerra que a través de su portavoz de Marta Vilalta reclama al Gobierno

Voz 0515 17:23 socialista un gesto sobre los presos

Voz 1673 17:26 en sino quiere que las cuentas acaben tumbadas ya en la primera votación de forma pues que el Congreso no pueda ni siquiera entrar a debatir su contenido vamos a escuchar a los dos a Puigdemont y a Vilalta

Voz 0315 17:36 hay que habilitar una comisión bilateral con testigos independientes que pueda verificar que pueda efectivamente a denunciar el incumplimiento de los acuerdos esto sería lo mínimo para poder tramitar unos presupuestos mínimos

Voz 14 17:53 lo que está planteando Esquerra Republicana precisamente a presentar esta enmienda a la totalidad porque no ha habido cambios no habido gestos por parte del presidente de la Estado español por parte del Gobierno de de Pedro Sánchez

Voz 1673 18:08 así pues si no hay sorpresa mayúscula tanto Esquerra como el PDK van a presentar en las próximas semanas en los próximos días enmiendas a la totalidad pero esto no quiere decir que se vaya acabar el culebrón de los independentistas sobre el presupuesto porqué decimos esto pues primero porque del mismo modo que presentan las enmiendas las pueden retirar para retirar las ahí de margen hasta el trece de febrero que es cuando se van a mandar y segundo porque fuentes de ambos partidos admiten que les incomoda tumbar los Presupuestos de la mano del PP y de Ciudadanos por eso van a estudiar nos cuentan estas fuentes la viabilidad de que las enmiendas se puedan votar por separado aunque sea algo que nos cuentan en el Congreso no se hace desde la octava legislatura veremos a ver si esta carambola no acaba incluso facilitando que las cuentas se tramiten así pues a pesar de los mensajes de hoy de la contundencia de que endurecen el tono habrá que seguir muy pendientes a lo que hacen

Voz 13 18:55 también es verdad que nos dicen que tengamos en cuenta que cuando tú

Voz 1673 18:57 lo que debatir las enmiendas a la totalidad habrá empezado el juicio y eso lo puede contaminar

Voz 1071 19:02 dos ya gracias Pablo buenas noches buenas noches Sánchez no necesita sólo los independentistas necesita también por ejemplo al PNV

Voz 0515 19:09 desde luego el Gobierno lo que tiene que tener claro es que no

Voz 11 19:12 hay que dar el voto del PNV por hecho yo quiero advertir

Voz 1071 19:15 por lo demás parece parecen el PNV Podemos y en esto las similitudes que hay con el aviso de Unidos Podemos a pesar de que Sánchez Iglesias firmaron un acuerdo La Moncloa advierte Irene Montero de que mejor no dar nada por hecho

Voz 15 19:26 las medidas acordadas en el acuerdo presupuestario tienen que estar iniciadas en su desarrollo antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado insisto en lo que decía antes si no bajamos el precio de la factura de la luz sino baja inmediatamente el precio abusivo de los alquileres no haber Presupuestos Generales del Estado

Voz 1071 19:42 después la crítica de PP y Ciudadanos básicamente por dos razones dirían muchas pero básicamente dos el excesivo gasto a su juicio la carga fiscal sean los impuestos Marta González del PP José Manuel Villegas

Voz 16 19:52 si hay un gasto desmedido y para asumir ese gasto desmedido hay una subida de impuestos que consideramos practicamente confiscará historia con los datos que conocemos podemos decir que estos presupuestos no van a dar respuesta a ninguna de las necesidades de los españoles tampoco cumplirán con nuestras obligaciones europeas eso es evidente

Voz 13 20:17 esa es la solución de Sánchez asfixiar

Voz 1089 20:19 a la clase media trabajadora por un lado con impuestos ya fichar la propia recuperación económica con un gasto disparado con un agujero de déficit gastando más de lo que se recauda lo cual como sabe cualquier

Voz 0515 20:34 persona cualquier familia pues se sostenible

Voz 0194 20:37 dos cuestiones que pongo sobre la mesa para la tertulia primero el contenido lo que dicen estos presupuestos tanto en cuarto partidas en cuanto a pensiones y luego está el tema de los apoyos que pueda conseguir o no pueda conseguir Pedro Sánchez además con ese elemento introducido Pablo Tallón afronta hablábamos con el el culebrón independentista es verdad que nadie sabe hacia dónde pueden girar dejando parque un momento los apoyos voy al contenido a los numeros Guardans ti las cifras en la letra pequeña que te que te sabe

Voz 0512 21:05 suena pues depende del capítulo claro hay capítulos que me conozco muy bien como es la cinematografía puedes no hay capítulos que me toca muy de cerca también como es la inversión territorial ya ahí bueno me parecería lamentable que alguien creyera que que el tema

Voz 17 21:22 además de mejorar las infraestructuras en Cataluña las

Voz 0512 21:24 por ejemplo los trenes de cercanías o sea una especie sólo de concesión al independentismo no porque eso quién diga eso y quién tenga el coraje de decir eso en público está haciendo bueno el independentismo porque efectivamente significaría que hay que ser independentista para defender que Cataluña no tenga un tren de tercer mundo como el que tiene no importa esto sólo cuando alguien desde Andalucía desde Extremadura desde Toledo defienda que Cataluña como parte del motor económico de España como por parte de lo que contribuye al al al bienestar conjunto de la economía ya al PIB español merece unas infraestructuras de primer nivel por lo menos igual que las que primero del que tienen lugares de España si ese mensaje sólo está en manos de los independentistas ya hemos perdido por lo tanto en esa parte territorial parte de de salir de alta velocidad en la parte pensión eso me parece bien es verdad que no no puedo dar un juicio definitivo porque tendría que mirar la fiscalidad es decir que así entiendo un poco que hay que hay cien quiero mirar más de cerca antes de pronunciarme qué es lo que está tocando en el ámbito fiscal porque hay algo ahí que no me entusiasma

Voz 0194 22:31 es verdad que te son en estos presupuestos

Voz 0515 22:33 me meto notable de gasto con respecto al año anterior es verdad que la parte no analizada o no comentada todavía es la que tiene que ver con el incremento previsto por parte del Gobierno para la elaboración de este volumen de inversión y de gasto de las recado nación vía impuestos nuevo básicamente lo que dicen es vamos a subir impuestos sociedades a un mínimo del quince por ciento vamos a crear un nuevo impuesto a las transacciones financieras con el que obtiene de forma muy optimista en mi opinión el Gobierno pretende recaudar en el entorno de los ochocientos ochocientos cincuenta millones quiénes el IRPF a lo que dicen que son los tramos más altos tocar también algo al alza patrimonio que bueno no deja de ser un un impuesto que está transferido y que su recaudación corresponde a las comunidades autónomas además reducen iba a determinados servicios y productos por ejemplo higiene femenina libro electrónico bueno hay una cierta variación de la parte recaudación FISA Cal para un organigrama de gasto e inversión que en parte también confía en la curva de la economía yo creo que también es optimista mi opinión según tercer y cuarto trimestre del año van a ser como están diciendo muchos centros de estudios peores de lo que nos gustaría en cuanto a ritmo de creación de empleo con todo eso el presupuesto alcanzó cincuenta y siete por ciento de gasto social sobre todo lo que presupuesta es decir se puede interpretar que es un presupuesto de un Partido Socialista que está en el Gobierno y que hay que recordar quiénes nos escuchen porque la tramitación presupuestaria es es esa es un poco

Voz 0194 23:57 te pierdes acordaron vienen determinadas poniendo que esto

Voz 0515 23:59 es tan sólo la propuesta que el Ejecutivo es decir el Gobierno hace al legislativo es decir el Parlamento y que ahí sí pasan las enmiendas de totalidad es decir que si el Congreso de los Diputados acepta que este presupuesto se tramite va a sufrir variaciones de muchos tipos pues en muchas secciones en todo lo que conforma el presupuesto y si termina aprobando se será seguro distinto a lo que hoy en vía pero lo que envía creo que se puede identificar una cierta idea vamos a decir de izquierda socialdemócrata en la elaboración de este presupuesto enough no nos engañemos es muy difícil desvincularlo del panorama parlamentario que el Gobierno sabe que tiene tiene que sumar el apoyo de Podemos de Compromís del PNV de Nueva Canarias de Esquerra del P Cat además de los del PSOE por tanto siete formaciones políticas hay hay anuncios en en el en el presupuesto incrementos de Variaciones seguramente las necesidades de trenes que tiene Cataluña y que Ignasi señalaba las tiene Extremadura hoy hemos visto un descarrilamiento sabemos eso sino lo es pero está mandando señales señales a lo que son

Voz 0527 25:00 sus socios que señales aquel

Voz 0515 25:02 las por las cuales le hace muy difícil a sus socios explicar por qué vota que no y de eso creo que van parte parte de lo que tú señalabas Angels que es la clave cuáles son los contenidos de esto

Voz 0194 25:11 claro ahora ahora ahora iremos sea los apoyos con el culebrón independentista medio pero sobre los números Ferrari bueno yo creo que el papel lo soporta todo e ir aunque sea Oscar

Voz 13 25:22 en soporte digital también lo soporta todo hombre es aumentar el gasto de una forma considerable el dinero no crecen los árboles el dinero sale del bolsillo de los contribuyentes eh fundamentalmente entonces yo como decía Ignasi hace un momento no tengo todavía muy claro a cuál va a ser realmente la política fiscal que va aplicar el este Gobierno para conseguir unos ingresos de veinte mil millones de euros más es que estamos hablando de unas cantidades monstruosas a mí me suena magníficamente bien que haya tantas partidas para gasto social pero de dónde va a salir el dinero como se va a conseguir ese dinero es verdad como dice Eduardo tiene no parece que estemos que la la que la recuperación siga en la curva ascendente sino que estamos en una ralentización de de ese crecimiento hay muchos peligros alrededor hiló yo tengo la impresión de que si van a salir adelante estos presupuestos de qué va se va a votar que sí estos presupuestos pero yo creo que no se pero no no creo que sea tener o no tener presupuestos lo que le haga decidir al presidente Sánchez cuando va a haber elecciones en España yo creo que van a influir otras cosas por ejemplo para mí es clave el juicio a los independentistas

Voz 4 26:49 vamos a Belle Image mayo europeo con las comunidades autónomas que son

Voz 13 26:57 trece las comunidades autónomas las que tiran

Voz 4 27:00 lecciones es bienes incluso con presupuesto

Voz 0194 27:03 si hubieran no acabará

Voz 13 27:05 por eso no es ninguna tontería que se diga eso que nos ha contado José Luis hace un momento en el presupuesto es de por si acaso hay unas elecciones generales en el año dos mil diecinueve que yo creo que las sabrá no en marzo pero sí seguramente en otoño

Voz 0194 27:23 coincides sí sí se puede

Voz 0512 27:25 pero es precisamente la primera parte con estos presupuestos hermana Se van a votar vamos la parte de la totalidad practicamente seguro y a partir de ahí pues se lo decía muy bien Eduardo sea una de ese pasa el filtro de la totalidad a los Presupuestos que salen los presupuestos que admiten enmienda incluso incluso el lo que os digo no profetizó podrían tener abstención de Ciudadanos porque Ciudadanos tiene que quitarse su pecado andaluz y de alguna manera tiene que hacer enormes esfuerzos para quitarse el pecado andaluz y una de las formas que es bueno poder demostrar que que vuelve a ser de centro no porque a Ciudadanos le va a costar mucho vamos algo que la fiscalidad sea una aberración hongos han hasta pide página eh es algo que la política fiscal Se aberrante que por ahora no se me escapa todavía la letra pequeña de eso sino lo es quisiesen Mendaro le a ciudadanos oponerse el gasto social le va a costar mucho en vísperas del alero en el juego valiente y así

Voz 0515 28:15 porque sería tanto como subir impuestos aquí bajarlos en Andalucía derogar la ley de Violencia perdóname memoria histórica allí

Voz 4 28:21 bueno operarla aquí saliente peleó incluso

Voz 0515 28:24 no para un equilibrio

Voz 0194 28:27 es un equilibrio para Rivera pero decir que

Voz 0512 28:29 no a unos presupuestos que no sólo tienen tema territorial osea que van a tener lo el PNV va a pedir cosas que se parecerá mucho lo que pediría ciudadanos y por tanto una vez este está ahí pues Ciudadanos decir que no porque son los presupuestos de de de los malos va a ser complicado no lo sé depende de cómo queden eh pero realmente estoy de acuerdo con la segunda parte también crece Javier que no depende el la convocatoria electoral no depende sólo presupuestos e es condición necesaria pero no suficiente ellos yo creo que sin sin presupuestos se hace insostenible pero con presupuestos no garantizamos el año

Voz 0194 28:59 ya al final que qué cara de los independentistas crees que veremos la qué

Voz 1464 29:03 va contemporáneo usando o la cara del no es no

Voz 0512 29:08 no yo creo que veremos bueno el espectáculo de hoy de Puigdemont es algo que le han dado un momento de gloriosa el hombre dando dando instrucciones exigiendo un pacto bilateral y una especie comisión de seguimiento todo eso no se sostiene ya da bien el Gobierno ignorarlo no la gente que está en el Congreso que es de quién depende esto pues que al final bueno puede que jugó en su carrera pero si el peso yo creo que acabarán votando sí creo que acabará la parte posibilista se acabará imponiendo y al fin y al cabo pulmón puede leer mucho pero como le he dicho ya su abogado sólo queda aprender flamenco porque hay porque ese va queda había esa es la realidad mientras que los demás van a seguir gobernando quién le va a pasar el numerito de Waterloo a este señor por ahora con los conozco

Voz 0194 29:52 es de la Generalitat con los presupuestos

Voz 0512 29:54 en la extrema derecha flamenca ahora con una una inyección de dormir cincuenta millones de euros

Voz 0194 29:59 el otro día contábamos el dinero que se había había gastado ya Quim Torra entidades al exterior mayoritariamente en viajes a recibir a hacerlo

Voz 0512 30:07 vox flamenco hay que repetirlo no hay otra vez el box de Flandes el BOC de Flandes que tiene el mismo programa que Vox pero en neerlandés es el principal aliado de este señor quién quién quiero escuchar

Voz 0515 30:20 Eduardo es que es un poco lo de siempre no pero es verdad que cuando a mediados de febrero empiece la la votación de totalidad

Voz 13 30:29 yo creo que en mi opinión creo que hay ahí dijo

Voz 0515 30:31 los jurisprudencia los letrados de las últimas legislaturas no se pueden votar las enmiendas de totalidad por separado se tienen que votar todas a la vez yo por eso creo que tramite lo van a pasar las enmiendas las presentas las puede retirar me refiero a Esquerra me refiero al al PDK básicamente no les veo votando junto con el PP conciudadanos y creo que traerán el trámite matizado de negociación comisiones sección etcétera no pero lo dije hace no mucho en un en esta misma mesa que es en la única mesa en la que digo cosas

Voz 18 31:00 por otro lado yo no yo hablo lo que quede reconstituir el caldo de estas tienes contarnos algo eh quiero contaros empezado

Voz 0515 31:20 José empezado el procedimiento de votación del trámite en enmiendas actualidad de mediados de febrero empieza la vista oral del proceso penal esos mismos dirigentes de los que ahora mismo señalaba Ignasi Guardans como se les financia no la extrema derecha de la Generalitat está fugado otros estar en la cárcel desfilar por la mañana en la Audiencia por la tarde van a decidir si España tiene un presupuesto esto normal no es no puede gustar temas te puede parecer mejor te puede parecer peor puedes pensar que bueno que las circunstancias habrá que niega que es inaceptable habrá de todo yo entiendo que la paleta cromática de opiniones digamos es amplia no pero esto no ha pasado nunca es decir la financiación presupuestaria de España depende de un par de partidos cuyos dirigentes no todos algunos dirigentes están a las puertas de un proceso penal que puede terminar con competiciones bueno están ya explícitas las peticiones penales de muchos años de cárcel por delitos queda que el que el Código Penal español pues de nuevo habrá quien considere que está bien y que en esta mal los considera realmente graves no por tanto vamos a ver cómo en esta zona de turbulencias se resuelve si España tiene un presupuesto porque yo supongo que prorrogar un presupuesto el que dejó el señor Montoro Paul una nueva prórroga me parece a este país merece un escenario algo mejor no

Voz 13 32:31 no es es todo un disparate como decía Ignasi vamos a ver que él esté dando dinero al señor que dice que hay que tener mucho cuidado con que venga a la extrema derecha en España la extrema derecha flamenca demuestra el disparate en el que estamos viviendo en este país desde el año dos mil quince desde las elecciones de diciembre de dos mil quince España no ha dejado de ser un disparate detrás de otro por qué porque no ha habido ni una mayoría suficiente para una estabilidad porque no ha habido grandeza de miras por parte de los de los políticos en fin

Voz 4 33:08 no quiero soy porque me encanta la vuelta vamos a tu nunca Borrás a la bota tampoco te están hablar de ninguna otra mesa aquí no somos asilados qué bien me siento a la vuelta Andalucía Hora veinticinco equivocar creer que el mejor seguro es el más caro traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 19 33:33 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 20 33:45 abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal

Voz 4 33:48 sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 21 33:50 en Lucena sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 22 34:04 Luz los cera

Voz 23 34:06 buenas noches en el sorteo del siete

Voz 24 34:09 el tiene hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 23 34:14 diez e6 veinte seis veintiocho dos cinco

Voz 4 34:19 dieciocho y treinta y nueve reintegro cinco

Voz 24 34:24 no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social vidrio setenta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es el once nos mueve tu ilusión

Voz 23 34:38 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros de

Voz 4 34:44 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 25 34:47 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí

Voz 4 34:53 Marcos López Miguel Martín empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 26 35:05 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el larguero

Voz 4 35:09 el punto es que apenas

Voz 27 35:12 arrancada yo dándolo todo con el original el auténtico el inimitable y así me metió Marc televisores portátiles Windows y muchísimo más sin el veintiuno por ciento de IVA corre últimas horas solo oyen tu tienda punto es

Voz 28 35:28 no puede terminar así el capitulo ya son las dos veo el siguiente estar Trek

Voz 29 35:33 a ver un capítulo más es una de las treinta y cinco mil decisiones que puedes tomar

Voz 4 35:37 hoy como decidir el color de tu luego Fabio con para

Voz 28 35:40 era frenada de emergencia pantalla táctil de seis coma cinco de buscado Fabio con cosas esas decisiones que quieras tomar desde nueve mil seiscientos euros informa Skoda punto es síguenos en Facebook y Súmate a la Comunidad veinticinco

Voz 0137 35:54 actualmente el ochenta y cuatro por ciento de los edificios en España son energéticamente ineficientes según un estudio realizado por la euro hace la alianza de compañías por la eficiencia energética en los edificios gran parte de este parque de viviendas son edificios del último cuarto del siglo XIX que no tienen en cuenta en su diseño la reducción del consumo de energía que fundamentalmente ese deseo la calefacción y refrigeración un proyecto europeo de investigación liderado por la multinacional española Acciona está desarrollando una fachada que permitirá rehabilitar edificios para convertirlos en viviendas de consumo energético casi nulo este nuevo tipo de envolvente que es súper pondrá a la fachada existente combinará medidas pasivas de mejora del aislamiento térmico con otras activas como la incorporación de placas capaces de generar energía sola gracias a ello las necesidades de calefacción y aire acondicionado se reducirán un treinta por ciento y la energía generada por la propia fachada cubrirá el quince por ciento de la demanda eléctrica de la vivienda lo explica Isabel la cabe responsable del proyecto en acción

Voz 8 36:54 en el eh estamos desarrollando una fachada de fácil instalación que lo que hace es combinar materiales de aislamiento paneles fotovoltaicos y térmicos ventanas pinturas inteligentes en definitiva lo que buscamos es una combinación de sistemas Se convierte el edificio en un generador de energía renovable y que además es aplicable a casi todos los edificios y climas

Voz 0137 37:13 en los próximos días comenzará su instalación en un edificio

Voz 4 37:16 se de la Universidad de Burgos con más de cien años

Voz 0137 37:19 de antigüedad

Voz 4 37:22 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido sesenta y tres mil treinta y cuatro asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido trece mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los de la ONCE la ilusión descuidar T tener algún seguro por el que pagó de más motu arte traer la mutua cualquiera de tu seguro si tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 19 38:04 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 30 38:16 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 38:26 Ángels Barceló sentados en esta mesa donde

Voz 0194 38:29 les dejamos hablar Eduardo Madina Ignasi Guardans y Javier González Ferrari son las diez y treinta y ocho minutos de la noche las nueve treinta y ocho en Canarias dentro de unas horas dentro de nada Juanma Moreno va subir a la tribuna del Parlamento andaluz para pronunciar un discurso que si todo va según lo previsto va a acabar con su investidura como el primer presidente de la Junta que no es socialista el discurso será mañana el debate y la votación yo a ser el miedo

Voz 1071 38:51 en las últimas horas PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo al menos un acercamiento sobre el organigrama del nuevo Gobierno andaluz aunque siguen las interpretaciones las declaraciones sobre si habrá o no una consejería

Voz 1464 39:02 la dedicada sólo a la familia o a las familias de familia como tal como la quiere Vox dijo en este mismo broma José Manuel Villegas que de Familia como tal no iba a ser

Voz 12 39:13 lo que sí se ha hablado yo estaba acordado

Voz 1089 39:15 a ver dentro de la Consejería de Sanidad iba a tener también las facultades

Voz 0194 39:20 tras beber una consejería específica señor Villegas quisiera llamar Consejería de la familia

Voz 1089 39:24 habría una consejería dentro de Sanidad defendía las competencias de Infancia Familia y eso es la piense estaba acordando

Voz 0194 39:33 me como pregunto me parece que hablan en esta mesa vamos a Sevilla Mercedes días buenas noches hola buenas noches aún no ha empezado la sesión de investidura y los tres socios han intentado acercar posturas

Voz 1541 39:43 sí

Voz 0137 39:43 si acaso trece horas de que comience el debate de investidura del primer presidente no socialista de Andalucía PP y Ciudadanos tienen distribuidas sus áreas y han tratado de evitar durante todo el día fricciones por la Consejería de Familia el áreas en la que da el PP así que Ciudadanos no tendrán y qué arrojarse con la ultraderecha de Vox por ese departamento el PP asegura que a estas horas no está decidido si habrá Consejería propia como es el partido de Abascal Dolores López la secretaria general del PP andaluz ha defendido que familias heredera cedés Gage de las políticas sociales con esto

Voz 31 40:13 los argumentos familia es un área transversal familia afecta en empleo afectan Sanidad afecta en muchísimas transversal igual que guarda igualdad es transversal

Voz 0137 40:24 el PP contará con seis consejerías las de más peso ciudadanos con cinco incluida la vicepresidencia los populares van a tener las competencias en Presidencia Hacienda Interior Sanidad entre otras Ciudadanos se queda con educación con turismo o con igualdad

Voz 1071 40:39 ni el PP mientras tanto Mercedes acusa al PSOE

Voz 0194 40:41 tú de falta de respeto por animar esa manifestación esas manifestaciones feministas que están convocadas para las próximas horas a las puertas del Parlamento

Voz 1541 40:49 Elías Bendodo el voz del PP andaluz ha apuntado al PSOE esta mañana así se va a convertir en un partido antisistema un partido de bar porque los socialistas se han sumado a las protestas

Voz 0194 41:03 qué vamos a hacer una cosa es que te estamos de estamos perdiendo a quién quieres que escuchemos

Voz 1541 41:08 se ha respondido que se suman sí

Voz 0194 41:13 vaya pues no hay además polémica con esto porque parece ser que el PSOE dicen que va a fletar autobuses para que vayan las feministas Mercedes gracias eh que teníamos muy mal

Voz 1071 41:22 sonido paso para que no sólo desde el Partido Popular allí en Andalucía también la dirección nacional hoy en Génova ha salido diciendo que le parecía una falta de respeto y muy poco democrático que el Partido Socialista ahora aliento de alguna manera apoye estas manifestaciones convocadas por colectivos feministas a las puertas del Parlamento andaluz

Voz 0194 41:39 Andalucía es el preámbulo dijo Pablo Casado de lo que quiere que ocurra en toda España de momento Andalucía va a poner a prueba el primer gobierno entre PP y Ciudadanos con el apoyo de la extrema

Voz 1071 41:47 derecha hasta mañana aquí en Hoy por hoy en la Ser Manuel Valle exponía su interpretación dice que PP y Ciudadanos eran la garantía de que no se aplican las políticas de aquel partido que apoya al Gobierno que es vox ya advertía en todo caso de los riesgos

Voz 32 41:59 cuál era la otra solución ha habido una voluntad de cambio no en Andalucía a partir momentos donde el Partido Socialista no escoge la abstención el Partido Popular Ciudadanos han pactado el pacto entre los dos partidos que parece un pacto reformista estoy muy seguro que ellos serán muy firmes son los que impedirán que se contamine la política en Andalucía con las propuestas más reaccionarias de de Vox pactar con los extremos es siempre muy peligroso

Voz 1071 42:30 ya

Voz 0194 42:31 Andalucía será también preámbulo de otras cosas por ejemplo

Voz 1071 42:34 de la gestión del primer Gobierno que consigue el PP desde que Pablo Casado llegó a su presidencia horas después de que Casado designar a Isabel Díaz Ayuso como candidata para la Comunidad de Madrid el partido va a arropar a un presidente que tiene un perfil distinto un presidente que de hecho no pertenece al círculo de casado sino que ya lo saben Moreno Bonilla fue estuvo que parte del equipo muy cercano al de su rival de Sáenz de Santamaría

Voz 0194 42:57 de que el PP de Casado quiere un giro y eso mismo es lo que va a Bennett evidenciar este fin de semana con una convención ideológica Adrián Prado buenas noches

Voz 0515 43:04 qué tal buenas noches una convención en la que Casado quería la fe

Voz 0194 43:06 de unidad de Aznar y de Rajoy pero se va a quedar con las ganas

Voz 11 43:09 es si se va a quedar con las ganas al final casado no va a conseguir esa foto a tres que tanto deseaba con la que dar una imagen de unidad y reconciliación de dos sectores del partido enfrentados es público y notorio que los dos ex presidentes tiene una mala relación fuentes del PP lo que nos cuentan Angeles entre un previstos que Rajoy acuda a la convención el viernes el día de la inauguración que Aznar lo haga el sábado también está previsto que ambos intervenga ante el plenario aunque todavía no nos aclaran de qué forma lo van a hacer de todos modos la dirección nacional se da por satisfecha con el hecho de que los dos ex presidentes hayan aceptado la invitación Marta González la vicesecretaria de Comunicación de los populares lo explicaba así esta mañana

Voz 16 43:44 bueno para nosotros evidentemente son muy especiales por la parte sentimental que tiene que estén los dos presentes porque además estamos orgullosos de nuestra trayectoria de nuestra historia no renunciamos eh a defenderla y además a mostrarla por tanto pues para nosotros evidentemente que estén los dos era una cuestión muy importante

Voz 11 44:06 el peso político de la Convención se va a concentrar en tres discursos los de Feijóo que es el coordinador del encuentro el de Teodoro García Egea Secretario General y el de Pablo Casado que va a ser el domingo a partir de ahí el PP apuesta por un formato innovador y ágil Nos dicen por eso van a contar con una amplia participación de expertos de la sociedad civil para abordar los principales asuntos que preocupan a los ciudadanos de esas intervenciones saldrá un documento político a partir del cual se va a elaborar el programa electoral para la selección

Voz 0194 44:31 desde mayo por cierto Adri vuelven a tocar el logotipo no iba a pasar con la gaviota que ellos ya en su momento dijeron que no hay una gaviota

Voz 11 44:37 no es el famoso OCHA Ram un ave marina migratoria que pasa el invierno en las costas de países tropicales aseguró por lo menos en los estatutos del partido aunque Manuel Fraga siempre se empeñan decir que es una gaviota bueno el caso es que logotipo actual se va a seguir utilizando pero va a convivir con esta nueva imagen de marca sobre la palabra populares un Chad con forma de corazón y con los colores de la bandera española dicen en el PP qué representa el orgullo por la historia del partido su pasión por España

Voz 0194 45:04 gracias y adiós hasta mañana el otro partido que sea impulsaban Andalucía es vox saber carrera buenas noches

Voz 1071 45:11 qué tal buenos y ahora mismo voy contigo de porque tiene algunos pro