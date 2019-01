Hora 25 (14/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 nos saque efectivamente hay cosas que el Tribunal de Cuentas ha hecho bien recientemente pero pero en financiación de los partidos tiene razón tú uno eso no está bien claro

Voz 2 00:08 pues que no tiene esa competencia es decir si estamos hablando de donaciones ilegales si digo esto se demostrara como hemos visto en otros casos de corrupción que no digo que esto lo sea digo que en otros casos de corrupción hemos visto que no es una competencia al Tribunal de Cuentas decidir si los papeles de Bárcenas son una contabilidad B paso hay dos cosas la Fiscalía Anticorrupción que funciona en su ámbito de competencias la Unión de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que se dedica porque tiene plantilla para eso investigar si ha habido delito es que esto no es lo mismo exactamente en una conferencia en Albacete porque hay un pagador SL la conferencia en Albacete que lo declara Itu que ha sido el que ha recibido tus veinte duros por esa conferencia en Albacete nueve claras y Hacienda que al final tienen las dos fotos te pilla pero unos señores iraníes que como dice aquí el genio de Abascal pueden ser extranjeros que que que trazabilidad fiscal

Voz 0194 00:57 yo entiendo entiendo entiendo la dificultad cuentas es

Voz 2 01:00 es imposible espero tiene medios no tiene competencias no tiene

Voz 0194 01:03 lo mucho que hemos hablado en esta mesa llena otra se de el momento actual en el que nos encontramos el hartazgo de la gente a mí también me sorprende que una fuerza política como Vox irrumpe en el panorama político y nadie se pregunte bueno si nos lo preguntamos a lo mejor en estas mesas lo mismo que demostrado durante mucho tiempo preguntándonos quién pagaba los viajes de de Quim Torra ajá a Waterloo es decir que no llame a sí mismos que permitan este usted quiere presentarse a estas elecciones espera ese momento venga para acá vamos a hacerle una auditoría vamos a ver no ya sé que es muy fácil yo vivo en el mundo de de yuppies pero uno piensa que con lo que nos ha pasado en este país y lo que os hemos comido hombre pues a lo mejor sí que estaría bien no

Voz 2 01:42 exacto es esforzarse en investigar de dónde viene la financiación de un partido nueva creación me parece bien pero no de una perspectiva de presunción de culpa

Voz 3 01:50 no no no no no no tienen que presentar defendió en agosto lo contrario no

Voz 1 01:54 el Jade ponen otra caso sobre la mesa porque eso puede sorber y soplar no se puede estar criticando que haya tanto dinero público para dos partidos y luego quejarse que los partidos tengan donaciones su saque yo hay que defender con partidos de Naciones y son transparentes insinuó pues puedes aceptar que los partidos tienen financiación pública exclusivamente dejar de protesta

Voz 4 02:14 entonces es el tema dejar de potestad cuando reciben dinero público para las dos cosas a la vez no

Voz 2 02:19 pero es que esas donaciones Ignasi hay que aclarar las claro ese es

Voz 4 02:22 a dice eso sí ese es el tema es incluir los créditos el tema incluidos los créditos que no se devuelven todo lo que han vivido los partidos desde desde la Transición en las faltas

Voz 5 02:31 los bancarios que no se puede pedir perdón a la falsa la falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos es un problema que arrastramos desde el principio de la de la transición aquí nadie le ha puesto el cascabel al gato porque a nadie le interesa eh porque unos en mayor medida otros en menor medida pues hombre eso que es castiza mente se dice poner el cazo

Voz 0194 02:52 algo ya vinculado con este tú apuntabas e Ignasi de alguna manera bueno ciudadanos cada vez tiene más cosas que explicarle o le cuesta explicar más cosas no de esta relación que no pacto es verdad que el pacto entre Partido Popular y Vox pero él acepta los votos de alguien que de momento el Tribunal de Cuentas dice que no tiene las cuentas claras

Voz 1 03:10 Ignasi y si no Nord es un discurso complicado aquí en Europa la diferencia diferencias que Vox puede que alguno lo conozcan estos iraníes les conoce todo el mundo yo perdonad que hable alguna vez en primera persona por experiencia a mí me vinieron a buscar esta gente para que les apoyara en asuntos diversos no yo me negué porque

Voz 0194 03:29 pienso en esta gente cuenta lo así

Voz 1 03:31 bueno pues son son gente que claro que está en contra Osama no no se les aplica aquello de que el enemigo de otro

Voz 0194 03:38 porque son efectivas

Voz 1 03:40 ante opositores al actual régimen de Irán pero no son trigo limpio yo lo voy a dejar ahí porque contradecir Kosovo encontrar una demanda de trato tengo ganas de gas

Voz 0194 03:49 en cualquier caso hay una hecho empírico su nombre estaba en las listas de organizaciones terroristas hasta hace cuatro días hasta hace cuatro

Voz 1 03:56 en toda Europa pues no son exactamente exactamente gente de buena reputación es una organización muy complicada que que en Francia pues no no no no no tiene buena reputación como podría tener cualquier opositor de cualquier opositor que pida la democracia en Irán pues de véase bien visto pues fijaos lo que han de ser para que alguien que fije las en sea alguien con quién no te quiere sentar a la mesa is sólo la extrema derecha lo hizo Vidal-Quadras que ya era extrema derecha con nuestra el PP en los olvidemos base pasó a Vox desde la extrema derecha del PP en las cosas por su nombre no se dedicó apoyarles cuando otros rechazaron eso y por tanto tiene razón tú qué ha sido de si aparece la sombra de que los de ciudadanos trabajan con gente financiada por la por por por este grupo iraní te aseguro que eso en en el Parlamento Europeo hay mucha gente que lo va a entender te golpe iba a ponerle nervioso a más de uno

Voz 2 04:45 zoido no estoy de acuerdo que no los conozco tanto pero sí tuve una pequeña tapa en el Parlamento Europeo donde eran ya conocidos la que como ha dicho una expresión perfecta no eran trigo limpio yo creo que conviene medir las compañías porque exista ha sido una fuente de financiación de Bosch pues aquí tenemos una señal más de que tipo de partidos este de nueva creación que está entrando con tanta fuerza en casi todos los demás es Ferrari

Voz 5 05:07 es que las malas compañías

Voz 0194 05:12 sí sí suelen ser extranjeras como diría decir que pueden ser extranjeras pueden ser personas que pueden ser está claro son

Voz 5 05:22 buenas compañías aún

Voz 6 05:25 que es verdad que en que no ha habido todavía ninguna evidencia de que podemos haya recibido dinero

Voz 5 05:34 pero directamente del régimen de los ayatolás que tampoco precisamente un régimen como para tirar cohetes sí ha recibido de Venezuela

Voz 0194 05:45 ha judicializado sobre esto han echado para atrás porque esto sí esto sí que llega esto sí que ha llegado Luis saludarse

Voz 5 05:54 te el tema judicial existe el el el tema el tema amoral e el tema moral decir de qué tipo de compañías y tienes a mi me parece que la compañía de la extrema derecha de voz es una compañía que contamina contamina clarísimamente como otras compañías que han tenido los extremos lo dicho Valls que no es un santo de mi devoción por cierto eh yo creo que el señor Valls ha caído aquí un paracaidista que no sé qué pinta aquí en la Legión Extranjera ha venido aquí lo que yo creo yo

Voz 4 06:27 el francés de ciudadano no antes en esa vía porque está muy bien que haya que que no he venga sangre vamos a ver vamos a ver yo entiendo un poquito la ironía punto lo pero

Voz 1 06:41 pero se le puedes calificar por muchas cosas pero no

Voz 0194 06:44 hombre pero pero reconoce reconoce también Ignasi que él tiene dificultades también para explicarles gravísimas pero no dejan eso pasa muchas cosas pero por quienes conocen la realidad española

Voz 2 06:57 dificultades que otros que han nacido aquí

Voz 4 07:00 claro que no perdona que es que la nacido aquí no nos equivoquemos hecho toda su vida y su carrera su carrera política la isla catalán mejor que yo

Voz 0194 07:11 no son momento determinado cuando está en París hablaba mejor catalán que Castella maravilloso voy a salir al exterior los minutos que me quedan porque en la primera conexión del año le prometimos a nuestra corresponsal en Londres que no utilizaríamos expresiones como semana decisiva o votación crucial así que a ver cómo lo hacemos Begoña Arce buenas noches para explicarlo de mañana

Voz 7 07:32 pues es que es decisivo y es crucial que le vamos a hacer aunque nadie sepa que va a salir adelante porque están en un laberinto que de momento puede descender y esto es en serio a un gran caos con lo que ocurra mañana porque nadie tiene una solución a este problema del Brexit bueno y Theresa May a esas alturas nadie la escucha ha suspendido la votación en diciembre para tratar de conseguir cambios más garantías sobre todo de la Unión Europea sobre la salvaguarda en Irlanda del Norte quería tratar de convencer hacia los diputados conservadores rebeldes y ha ocurrido lo contrario ahora aparentemente hay más rebeldes hasta uno de los encargados de mantener la disciplina de los tory en el Parlamento o cada Johnson ha dejado y el puesto en el Gobierno y se ha pasado a los sublevados van trece miembros del Gobierno de May que dimiten en desacuerdo con el plan del Brexit desde Bruselas la carta publicada hoy para ayudar a la primera ministra firmada conjuntamente por el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker y el presidente del Consejo Europeo por Donald tags bueno está llena de buenas palabras pero rechaza la petición de la primera ministra de poner una fecha fija al fin de la controvertida salvaguarda nada ha cambiado sustancialmente nada nuevo ha podido ofrecer May en su comparecencia esta tarde en la Cámara de los Comunes la derrota mañana va a ser masiva y sólo le ha quedado pedir a los diputados que reflexionen

Voz 8 08:57 es negro sino lugar de salir sino un acuerdo para bloquear el Brexit eso sería una versión de nuestra democracia es decirle a la gente que nos ha elegido para servirles llenos de vamos a hacer lo que nos ha ordenado por eso le pido a todos los miembros de la Cámara sea la que fuere la conclusión a la que han llegado previamente que en las próximas veinticuatro horas

Voz 7 09:20 en un segundo vistazo a este acuerdo no es perfecto ha reconocido es un compromiso pero les ha pedido que reflexionen

Voz 0194 09:26 quizás sirva si cambiamos el orden para explicar lo que tiene que pasar mañana Begoña si cambian su orden de los factores una votación decisiva en una semana crucial pero el caso es que por lo que pueda pasar Theresa May ha avisado hoy de que si el acuerdo del Brexit es rechazado por el Parlamento entonces qué es más que probable se pueden quedar sin Brexit

Voz 7 09:43 se pueden quedar sin Brexit porque lo que puede ocurrir es simplemente que que no haya una una solución que no haya una salida ella lo que está diciendo es que hay que cumplir aunque no guste con lo que con lo que dice el referéndum otros opinan que ellos están allí el Parlamento está para servir a la gente y hay varias opciones como sabéis no sabemos lo que va a ocurrir mañana dependerá también de la magnitud de la derrota de Demme Se habla se habla de muchos baremos pero sí desde luego hay más de cien o o votos en contra y sería muy difícil que pudiera seguir adelante ella va a intentar todas formas volver a Bruselas y el lunes de la próxima semana el día veintiuno de enero es el plazo que tiene volver a presentar un plan B pero no es seguro que pueda seguir hacerlo en circunstancias normales con una votación en contra como la de mañana con la derrota que les espera inmediatamente la primera ministra tendría que dimitir pero no estamos en circunstancias normales la y está funcionando el Parlamento como debería

Voz 1071 10:43 ha dicho el ministro de Exteriores español Josep Borrell que no le interesa a nadie Brexit sin acuerdo pero en cualquier caso sostiene que ellos también pues como apuntaba Begoña hay plan B allí pues como no va a haber un plan B aquí por si fuera menester

Voz 9 10:58 que sea Brexit por las bravas sería una catástrofe para todo el mundo el Gobierno ha trabajado intensamente para hacerle frente están preparadas medidas legislativas que modificaría algunos aspectos normativos ya optaría por vía reglamentaria todas las medidas necesarias están preparadas medidas logísticas dirigidas a dotar de medios personales y materiales a las instituciones en particular las zonas fronterizas que tendrán que hacer frente a una situación radicalmente diferente

Voz 0194 11:28 Begoña que era arranca mañana la votación

Voz 7 11:31 bueno la votación o mejor dicho las votaciones arrancan a las siete de la tarde hora de Londres antes del voto crucial Se van a votar enmiendas entorno a una docena de todos los grupos de la oposición el voto del acuerdo debería producirse dependiendo durante por porque aún no se sabe encontrar mociones va a haber entre las siete y media y las nueve y media de la noche hora de Londres las ocho y media a las diez y media hora vuestra la derrota de décimos es segura la duda es la magnitud de la derrota lo que es seguro también es que ningún diputado puede perderse la histórica votación fijaros que una diputada laborista y dic que debía someterse a una cesárea ha retrasado el nacimiento de su bebé mañana hasta el jueves está embarazada de nueve meses llegará al Palacio de Westminster en silla de ruedas al no poder votar por delegación

Voz 0194 12:16 los a nuestras literal porque nos pillan hora25

Voz 7 12:18 se desde el nacimiento

Voz 1715 12:21 el niño a lo mejor bueno pues también me gusta también me gusta y además mañana vamos en Sevilla que empieza ya el debate de investidura imagínate qué programa ya tenemos preparado para mañana con

Voz 0194 12:29 estas tres cosas Begoña muchísimas gracias

Voz 7 12:32 ya lo contra el el luego Guardans

Voz 0194 12:34 que decía Begoña pero seguramente van a votar que no y hasta el lío montado

Voz 1 12:38 sí yo lo ver en un papel un papel técnico que ya británico que mañana la noche de cine a esto como si fuera la final de la Champions porque evidentemente en Bruselas podéis imaginar pues a ese siguen toda Europa pero un poquito más esta hay mucha gente pendiente de esto no no la realidad es que a Teresa Milan explota las mentiras en la cara es así mintió mintió y cayó ante mentiras ajenas que es una forma de mentir cuando lo sabe que te mienten y no dices nada mientes también eso es lo que lo que le pasó Amey lo que ha pasado mucha gente muchos el conservadores durante el propio referéndum durante el principio de la negociación no dejando pasar paralización ya hay un momento en que llega la hora de la verdad es lo que llega mañana Rosa ha llegado sobre todo en la negociación de este Catadao que efectivamente pese a le ha recordado los británicos pero no hay círculos cuadrados osea que uno puede escoger o círculo o cuadrado pero las dos cosas no claro y aquí pues se acaba haciendo enemigos por los dos lados los que querían círculo no lo tienen que era quedarse dentro y los que querían Cuadrado tampoco lo tienen porque esto no es Singapur eh no no no va así

Voz 0194 13:41 intríngulis y que lo conoces bien en qué escenario te pones

Voz 1 13:44 no yo me pongo en la la salida sin acuerdo no no clarísimamente las ollas al acuerdo salvo que haya salvo que se vaya May Sisi salta por los aires la política británica interna entonces sí que los en el Consejo Europeo puede porque a petición de un gobierno por supuesto no por iniciativa no de oficio pero la petición de gobierno puede retrasar el Brexit eso no largas y sólo pide May porque no hay ningún argumento ahora si se lo pide un Gobierno en una crisis constitucional británica que si May inicial Miren ustedes necesitamos poner orden aquí dietas que estos aplace seis meses bueno pues dentro del caos alternativas es una posible sino efectivamente sí May sigue ahí ellos siguen los conservadores más o menos como suplente de May vamos a la salida de catástrofe para la que Europa está más preparada que el Reino Unido es mala para todos pero de este lado hay preparación de la Comisión Europea ya habéis citó a y ahora también está estamos preparados es un no será peor que Lehman Brothers en esa será bueno pues ahora un tornado monumental pero bueno pues hay que me tornado

Voz 9 14:48 este escenario te con Bono

Voz 5 14:51 esa es la razón me dice que las tiene tiene razón

Voz 2 14:56 si tuviera que apostar pues bueno seguramente nunca apostaría nada no pero hotel de va a apostar por algo apostaría por un por un escenario como ese dicho eso bueno es verdad que han dimitido muchos ministros a Theresa May es verdad que el líder de la oposición está jugando masa elecciones que a un momento histórico como éste amenazando permanentemente con una moción de no que llaman no con fines una especie moción de censura similar a que aquí tenemos es verdad tiene más de ochenta parlamentarios de su partido que están dispuestos a votar en contra del acuerdo es verdad que hay un sinfín de paradojas dentro de las posiciones políticas de cada uno por ejemplo en los los unionistas del DUP que no quieren frontera con Irlanda pero que van a votar que no y si es que no porque sabe terminar habiendo una frontera con Irlanda es decir este tipo de cosas están pasando dentro del ecosistema político británico que no deja de ser todo un panorama muy distinto a lo que históricamente hemos visto que es más bien una política bueno de distintos sentido no a partir de ahí vamos a ver si mañana sale que no en la votación email vamos a decir pierde cuál es la respuesta de la Unión Europea a ver si terminan ofreciéndole que la permanencia en el Reino Unido por ejemplo dentro de una nueva manera sea temporal

Voz 1 16:07 no es decir todo lo que no es posible es verdad bueno Verona que te corte porque no no pero es que que que es que no hay no hay margen ni jurídico para esas opciones no están sobre la mesa ni son posibles de verdad hay que bueno o no porque

Voz 2 16:20 no sabe si después de perder mañana no hay

Voz 4 16:23 Unión para votaciones el paradero no no hay margen no es así

Voz 5 16:30 pues no yo creo que es una teoría que que lo veremos cómo lo veremos si lo contaremos debería haber un estallido dentro de la política británica la política interna británicas decir que más puede perder una primera ministra como Mein que que la votación de mañana para decir me voy es que es incomprensible que pueda seguir es absolutamente incomprensible

Voz 6 16:50 sí y me a mí yo

Voz 5 16:53 yo daría una recompensa y un cartel de Se busca a Cameron comprendes espero que no suele ocurrir ofrecerle ninguna alcaldía

Voz 0194 17:03 bueno algún puesto de responsabilidad o de mediación de que lo que pasa con los políticos que se retiran verdad

Voz 1 17:11 es cuando digo que no hay margen de verdad no es un tema de cabezonería

Voz 0194 17:14 ha sino que es que es un tema es decir Europa pase lo que pase mañana no se va a mover no no no porque tras lo que se ha concedido en el

Voz 1 17:22 tratado este de salida es lo máximo que se puede hacer sin dañar nos a nosotros mismos si es que esto es así ellos hay un punto en el que si vamos más allá para salvar a mí nos empezamos a hacer daño a nuestra economía ya nuestro proyecto político y esa línea no lo podemos cruzar ir no deberíamos votar ni debería entonces sí que estaríamos yo estaría en la tertulia que diciendo que hay que votar no a hoy exigiéndole cuenta que Pedro Sánchez por aceptar eso por tanto como eso es así en toda Europa lo máximo a lo que se puede llegar ya ha llegado ya a partir de aquí estamos pasando unos del otro lado estaríamos empezando a perjudicar la Unión Europea cosa que no podemos

Voz 0194 17:57 ante eso Pedro que no queremos decir votación crucial día

Voz 1715 17:59 la histórico que dicen los medios los medios bueno me quedo con dos ideas sino con las líneas editoriales marcando bien los titulares quizá el más gráficos el Telegraph que titula así sin aliados y sin tiempo Teresa AI tendrá que dimitir si pierde la votación sugieren algunos miembros de de su Gobierno en el diario The Gardien el titular existe otro se enfrenta a la aplastante derrota del Brexit a pesar de la súplica de último momento los parlamentarios que es lo que ha hecho hoy intentar convencer

Voz 2 18:28 desde que en estas horas que quedaban se volvieron a ver el acuerdo los días

Voz 1715 18:30 la de opinión pero en fin el el tono general de los medios de comunicación en el Reino Unido apunta precisamente esa derrota ya una crisis

Voz 0194 18:40 todavía mayor de la quienes estuvo Ardanne quieres hacer de reportero mañana yo el reportero manera desde el Papa la calidad de sonido será como nuestra compañera Griselda Pastor estará buscando reacciones políticas pasando a ti te nombro ya a esta hora enviado especial al pub de Bruselas que va a seguir la votación del Brexit nosotros burócratas estará lleno de este toma cerveza

Voz 1 19:04 SER Cerveza Cerveza no lo Serra algunas al pero sobre todo cervezas y mucha cerveza

Voz 0194 19:09 pues tus preparado para mañana hacer de reportero de Hora Veinticinco para contarnos cómo lo viven al menos en este pub de Bruselas llena como tú decías de funcionarios de Europa que quieren seguir de primera línea esa votación que no sigan también a nosotros porque mañana curiosamente puede ser otra noche de radio mañana tendremos para analizar y mucho a la de la intervención el primer discurso de Juan Manuel Moreno Bonilla que pasado mañana si no hay una gran sorpresa será elegido presidente de la Junta pero es que además vamos a estar pendientes en los decía Begoña que nos pilla nosotros en horario vamos a estar pendientes de esta votación Francisco Suárez director de Canarias siete muy buenas noches

Voz 10 19:42 hola buenas noches Ángels todo el día nosotros hemos estado pendientes de la localización del cadáver de una chica que bueno finalmente su marido ha reconocido que la encontró muerta el día de Nochevieja

Voz 0194 19:54 que se deshizo del cuerpo no sé si lleváis alguna novedad en la portada

Voz 11 19:58 sí bueno es uno de los asunto levanta es en la portada de mañana la búsqueda de Montoro no ha resultado el agujero de está sembrando en el mar

Voz 0194 20:13 no

Voz 11 20:15 a lo largo de la noche de hay fundadas sospechas de que estamos ante un caso de violencia machista con el peor de los finales posibles

Voz 0194 20:25 si hay alguna noticia más para destacar de la portada

Voz 11 20:28 evidentemente oye cundía de presupuestos y en clave canaria ávidos de excepción con las cuentas presentadas por el popular de Frank Montero en Canarias esperaba al igual que Catalunya al cumplimiento del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal y la primera estimación es que estas cuentas están doscientos setenta y cinco millones de euros por debajo de lo que se esperaba entonces bueno ahora empieza la negociación de la enmienda Coalición Canaria Nueva Canarias como los principales interlocutor

Voz 0194 21:00 pues Francisco Suárez director de Canarias7 muchísimas gracias

Voz 11 21:04 que si creo que ustedes como decimos

Voz 0194 21:07 que nos encanta eso nos encanta nos encantan los acentos gracias Francisco un beso

Voz 11 21:12 hasta luego para que puedan encontrar

Voz 0194 21:14 los lectores ustedes lectores de canales siete podrán encontrar en este periódico nos queda el cuaderno de frases Sastre

Voz 1071 21:19 el Gobierno ha impedido vamos a empezar por ahí al barco Open Arms que zarpe hacia el Mediterráneo porque según el Ejecutivo español no tiene garantizado que pueda desembarcar en otros puertos frase después del fundador de la ONG Pro Activa Open Arms que pasaba esta tarde Oscar Camps por la venta

Voz 12 21:33 hay que transportar náufragos resulta Carles transportar pasaje y hay que habilitar del barco para pasaje no no entendemos cuando rescatadas a náufragos los náufragos no ocupan plaza ni de ni de pasaje ni de tripulantes simplemente son náufragos accidentalmente y hay que de encontrarles un puerto lo más rápido posible

Voz 1071 21:52 si se añaden aquí las frases de Salvini porque a este caso es el que se ha aferrado al vicepresidente italiano felicitándose de que el Gobierno español ha dicho él siga la vía italiana

Voz 13 22:02 no sólo el Gobierno italiano cantada extenderá a Dahl

Voz 14 22:06 no sólo el Gobierno italiano mantendrá el bloqueo a la inmigración sino que extenderá a los demás gobiernos europeos la misma decisión

Voz 13 22:15 de autoridad española no Fermax donde por todo Barcelona La en la nave de la ONG yo pena

Voz 14 22:20 esas mismas autoridades españolas han retenido en el puerto de Barcelona la nave Open motor es evidente que no nos hemos equivocado de otros siguen la misma vía

Voz 1071 22:33 Nos hemos equivocado decía Salvini que dice el Gobierno español pues que es una decisión administrativa que se puede recurrir ir reprocha la reacción de la ONG

Voz 15 22:40 acudir al proceso administrativo y no tanto

Voz 1071 22:44 propaganda pero su situación esta tarde el ministro de Fomento José Luis Ábalos han muerto esta tarde también el alcalde de la ciudad polaca de gags que fue apuñalado anoche en pleno acto benéfico un hombre le atacó para vengarse porque dijo que había había sido encarcelado injustamente sólo hijo después del apuñalamiento en el mismo escenario porque tuvo tiempo incluso de coger el micrófono el fallecido tenía cincuenta y tres años formaba parte de una plataforma de la oposición en su país en Polonia el presidente del Parlamento Europeo Tajani ha llamado a bajar el tono y frenar el auge del discurso del odio del que seguro se hablará mucho en la campaña de las europeas será usted el candidato en esa campaña en estas europeas le preguntaban a Josep Borrell en un desayuno informativo

Voz 16 23:24 el gran tarea cualquier responsable

Voz 3 23:26 co

Voz 9 23:34 sí lo sé pero en todo caso ya sabemos que no va a ser usted el candidato esto no lo he dicho

Voz 0194 23:40 a ver cómo a ver cómo terminamos queda Ramoneda

Voz 17 23:44 el dietario Sánchez

Voz 1394 23:48 centra sus presupuestos en un escenario tan tenso como abierto y con una frase dirigida a los a los el tridente de la derecha que merece muchas interpretaciones esperen sentados que el Gobierno llegará hasta dos mil veinte a pesar de no tener garantías de poder aprobar los Presupuestos el independentismo multiplica las exigencias imprecisas porque estamos en fase de ruido o no de nueces y es evidente que el interés común del PSOE soy el independentismo es que los gobiernos ante llegue por lo menos hasta dos mil veinte y que votar los Presupuestos lo hace más fácil pero tensado por las pláticas de familia el independentismo entrado en fase de especulaciones que es mejor para que el PSOE dure votar los Presupuestos uno votar los votando en el terreno pero también se da alas a la derecha seguir acusando a Sánchez de estar aliado con los independentistas irle complica cualquier escenario electoral si supiéramos que de cualquier forma llegará a dos mil veinte dicen no los votaría vamos una vez más las cosas en la política hacen olvidar la política de las cosas las ventajas que la ciudadanía catalana obtendría de los presupuestos no cuentan para nada alguien no ha reparado en el modelo sueco la dicha en vez de entregase desde el primer día la extrema derecha como ha hecho el PP en Andalucía ha dejado que el tiempo calmado las tensiones ya ha entablado una negociación con las demás fuerzas políticas para evitar que la extrema derecha tuviera responsabilidades de gobierno que no se echase genera ruidosos cordones sanitarios para descubrirlos se trata simplemente de combatirlos con políticas eficaces y sin miedo al debate

Voz 0194 25:18 teológico

Voz 1394 25:19 naturalmente esto tiene una exigencia gobernar de modo que la ciudadanía comprenda que no lleva a ninguna parte votada la extrema derecha Isabel Díaz Ayuso cumple con creces el perfil de activistas sin complejos que busca Pablo Casado en su afán de construir un PP para tiempos de confrontación dice la candidata a la Comunidad de Madrid Vox no propone nada que no haya visto dentro del PP es decir res de la Familia y por tanto se apunta la estrategia casado de recuperar los que se han ido poniéndose a la altura de quién se los llevó ha calculado el PP el riesgo de lo que puede perder por el otro lado o da por hecho que el electorado liberal de derechas no existe

Voz 18 26:04 cuando terminamos aquí

Voz 0194 26:05 Eduardo Madina Ignasi Guardans Javier González Ferrari iba a decir hasta la semana que viene guardan hasta mañana e no bebas cerveza hasta que no entre sí

Voz 3 26:13 ah no eso no es oro todo va junto venga hasta mañana nosotros no

Voz 0194 26:17 hemos en Atocha Atocha porque mañana tenemos viajes y nos vamos a Sevilla desde ahí les contaremos lo que pase con la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla y evidentemente lo que pasa en Londres con el derecho hasta mañana

