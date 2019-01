Hora 25 (15/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 a veces la normalidad se convierte en un hito hoy Andalucía hace historia con la aplicación de la pura normalidad democrática y por eso nos hemos venido a Sevilla son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:21 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:34 hola buenas tardes pero la mirada la fijamos primero en Londres de nada le ha servido Theresa May dejar pasar el tiempo y retrasar la votación del acuerdo del Brexit la primera ministra británica se enfrenta hoy a una más que probable derrota política de las que también hacen historia

Voz 3 00:48 pude todo este sesión intenta convencer de la trascendencia histórica de decir

Voz 0194 00:55 no hombre éxito ordenado la votación definitiva tendrá lugar a partir de las nueve de la noche y desde ese momento todo es una incógnita Pedro Blanco

Voz 1715 01:03 sí porque no se sabe qué consecuencias tendrá las derrotas email dimitirá asi viajará inmediatamente a Bruselas para renegociar el acuerdo sin el líder de la oposición laborista presentará una moción de censura Europa cederá es una de esas noches para estar pendientes de la radio en Hora veinticinco vamos a mantener abierta una línea de comunicación permanente con Londres por lo que

Voz 0194 01:20 ya les decía antes que nos hemos venido a Andalucía para contar desde la cercanía al histórico cambio de gobierno en esta común

Voz 1223 01:26 a un gobierno de cambio no obliga a entender hablar entre todos a hacer del diálogo la savia nueva de la política en Andalucía pero tenemos que hacerlo sin complejos tenemos que hacerlo sin prejuicio tenemos que hacerlo sin cordones sanitarios

Voz 0194 01:43 este es quizá el mejor resumen del discurso de investidura del candidato del PP que promete un gobierno de cambio y un cambio en la forma de gobernar y como es habitual la valoración del discurso depende mucho del cristal con el que se observa desde el revanchismo que ha detectado el PSOE a la moderación que ha visto ciudadanos Mario Jiménez y Juan Marín o da la sensación de que sí

Voz 4 02:01 yo eh moreno Bonillo tiene una actitud rencorosa hacía el pasado hoy incapaz de construir en positivo de cara de cara al futuro

Voz 0006 02:12 a ver yo creo que un talante moderado talante cordial en el que bueno ha ofrecido a todas las fuerzas políticas la posibilidad de poder hablar dialogar y llegar a acuerdos

Voz 0194 02:25 y mientras Moreno Bonilla leía su discurso en la calle en mujeres se concentraban para mostrar su preocupación y su rechazo al discurso negacionista de Vox concentración con el lema Ni un paso atrás que se ha repetido en decenas de ciudades de España esta tarde a la Audiencia Nacional se está acumulando trabajo para investigar al comisario Villarejo Pedro

Voz 1715 02:54 soy el juez ha decidido abrir otra pieza secreta para investigar esta vez los contratos del BBVA con el comisario para que supuestamente espiar a algunos miembros del Gobierno el juez ha enviado la policía a la sede de Moncloa punto con para pedir el material que tengan en su poder y Podemos quiere llevar al Congreso al ex presidente del BBVA el actual presidente de Bankia

Voz 5 03:12 todo apunta que han tenido un papel la contratación como digo

Voz 0194 03:16 es un mafioso

Voz 5 03:18 no directamente a la seguridad nacional

Voz 1715 03:21 vamos a acercar de nuevo a Málaga los equipos de rescate han comenzado excavar dos túneles para intentar llegar a la zona en la que supuestamente estaba Julen en el mejor de los casos habrá que esperar un día más para saber qué ha sido del niño hace unos minutos ha comparecido en alega

Voz 6 03:33 del Gobierno en Andalucía en menos de cuarenta y ocho a dar ocho ahora en torno a cuarenta y ocho horas pues a comentamos dos túneles dos túneles uno en paralelo al al pozo que hemos que dónde está el niño indio queremos que tal niña porque desgraciadamente todavía no lo hemos podido localizar hay otros que irá en oblicuo tira en horizontal

Voz 0194 03:58 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:01 Zarrías ha comenzado la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol tenemos un partido en juego en Valladolid en la primera parte Valladolid cero Getafe uno ha marcado Ángel de penalti en el global de la eliminatoria la ventaja del Getafe es desde cero dos y luego a las nueve jugarán el Valencia y el Sporting de Gijón en Mestalla recordemos en la ida ganaron los asturianos dos uno y también destacamos Open de Australia de tenis hoy victorias en primera ronda para los españoles Pablo Carreño Carla Suárez

Voz 0978 04:27 Garbiñe Muguruza mi el tiempo Jordi Carbó

Voz 0194 04:29 las tardes buenas tardes mañana Nos espero tiempo

Voz 0978 04:32 parecido al de hoy con un aumento de nubes durante la tarde de momento esta noche pocas nueve y poco viento la temperatura bajará rápidamente heladas extendiéndose por gran parte del interior también en en puntos de montaña en los valles porque seguirá la inversión térmica dando lugar también a la formación de nieblas compactas sobretodo en la cuenca del Duero y del Ebro donde además se darán con temperaturas negativas mucha precaución en carretera ir a medida que avance en la mañana el sol las deshaciendo pueden aguantar hasta el mediodía en el conjunto del país una jornada más va a lucir el sol la mayor parte del tiempo con temperaturas sin grandes cambios máximas de diez a quince grados mucho lo veremos más nubes en Galicia con algunas lluvias más fuertes al final de la jornada en el norte de Galicia a medida que avance en la noche del miércoles al jueves se extenderán también por todo el Cantábrico

Voz 0194 05:18 empieza hora25 Pedro aunque enseguida nos vamos a marchar

Voz 1715 05:20 a Londres antes vuelve por aquí Íñigo Sastre que tiene cosas que contarnos Hornillo

Voz 7 05:24 la Pedro te acuerdas de que antes en la redacción estábamos hablando de coches cuando alguien ha empezado a decir a decir que existía

Voz 0919 05:29 un seguro que te ofrecía siempre el mejor precio

Voz 7 05:32 de repente se ha habido de fondo llegas tarde hombre no sabes que tenemos el seguro de coche con línea directa y es que todos lo saben Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado ya

Voz 0919 05:45 ya al nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 7 05:47 nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 8 05:57 hora veinticinco suyos

Voz 9 06:00 con ser el primer humano que pisa a Marte o Venus o algo de eso no nacen

Voz 10 06:04 engañemos está difícil pero si tu sueño es hacer un crucero eso eso

Voz 2 06:08 ha hecho cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes el Corte hasta sesenta y cinco por ciento de ahorro y hasta diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés reserva por sólo sesenta y el precio pero igual además los niños viajen gratis o con grandes descuentos semana del crucero la realidad tu sueño consulta condiciones yanquis el Corte Inglés

Voz 3 06:30 esta chica es el curro izquierda o derecha si hacemos macho es alemán que hago dejó el trabajo que si sale bien dejó trabajo

Voz 10 06:38 macho no Max es una de las treinta y cinco mil decisiones que

Voz 3 06:41 puedes tomar como decidir color de tu nuevo Fabia totalmente equipados nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde nueve mil seiscientos euros informa Skoda punto es

Voz 1804 06:51 tenéis reputación de ser un gasto que no le teme al nata

Voz 3 06:54 ahí están

Voz 11 06:56 anoche más de un gatopardo va a entrar en el Faro de la Ser porque la cosa va de gatos cuéntanos el gato Quetta yo pude dejar

Voz 3 07:06 Nos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno tres uno y en nuestra cuenta de Twitter arroba en Faro

Voz 12 07:14 no nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER fardo con Mara Torres apenas ser

Voz 0194 07:25 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 1804 07:33 si cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 13 07:40 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece Captain ser

Voz 2 07:54 hora veinticinco

Voz 3 07:57 Pedro Blanco hasta ahora

Voz 1715 08:00 una doble comunicación primero con Londres Begoña Arce Begoña buenas tardes

Voz 0273 08:04 qué tal buenas tardes y también con Bruselas

Voz 1715 08:06 Marisela hola buenas tardes bueno lo primero Begoña en qué punto estamos ahora mismo que está ocurriendo el Parlamento británico en este día en este martes en el que Theresa May se dispone a sufrir una de las derrotas parlamentarias más dolorosas de la historia de ese país

Voz 0273 08:19 pues Theresa May acaba de cerrar el debate final sobre el Brexit en esa alocución la primera ministra ha defendido su acuerdo por supuesto frente a otras opciones que ha estado barajando y que los diputados están pensando como un segundo referéndum una salida sin acuerdo una elección general

Voz 0194 08:34 el las ha ido rechazando una una ya llamado

Voz 0273 08:37 los diputados a asumir sus responsabilidades con la Nación

Voz 3 08:46 va

Voz 0273 08:46 la responsabilidad de cada uno de nosotros en este momento es muy grande porque es una difícil

Voz 1715 08:52 histórica que va a determinar el futuro

Voz 0273 08:54 de nuestro país durante las próximas generaciones ávido también una intervención final del líder de la oposición Jeremy Corbijn quién ha vuelto a defender la opción de una elección general como salida a esta situación Corbijn también ha explicado por qué los laboristas van a votar esta noche en contra

Voz 14 09:09 suave este explica hay quien que señor presidente le puedo confirmar esto que los laboristas votaremos en contra de este acuerdo esta noche INI señor presidente los laboristas votaremos en contra porque es un mal acuerdo para este país

Voz 3 09:27 si ustedes Jang suerte

Voz 0273 09:31 Corbijn se ha dirigido también a la Unión Europea ya dicho que será necesario reabrir la negociación de la cual

Voz 1915 09:36 pero en estos momentos ha comenzado una serie de

Voz 0273 09:39 votaciones previas han sido aprobadas cuatro enmiendas iban a ir votando después vendrá esa votación final dentro de aproximadamente

Voz 1715 09:47 de treinta o cuarenta minutos del resultado se va a conocer más tarde posiblemente a partir de las de los nueve si damos por descontado la derrota de May Begoña el rechazo a su acuerdo con Bruselas lo que hay que aclarar a partir de este quince de enero es qué va a pasar si me iba a dimitir si va a intentar negociar cambios con Europa si le van a plantear una moción de censura incluso en el caso extremo habrá o no Brexit

Voz 0273 10:09 que nadie espere que esta votación de esta noche vaya a despejar dudas confusiones o que vaya a reabrir au a despejar la ruta del Brexit más bien al revés

Voz 0194 10:19 si el Parlamento rechaza el acuerdo son posible

Voz 0273 10:21 o al menos cinco opciones El que no haya acuerdo y el Reino Unido rompa la relación el veintinueve de marzo desordenada y caótica mente que haya una renegociación es lo que está apuntando desde esta mañana el Gobierno la vía que tomará posiblemente May a pesar de perder retocar aquí y allá al acuerdo ir a Bruselas rápidamente esta misma semana volver a presentarlo como máximo en el plazo de tres días de sesiones parlamentarias es decir el próximo lunes otra posibilidad son las elecciones generales las podría convocar May puede decidir Carlas para tratar de conseguir tener un mandato político más fuerte para sacar adelante el el acuerdo ya lo hizo una vez y no le salió muy bien no parece muy factible pero otra posibilidad es una moción de confianza contra el Gobierno por parte del partido laborista Jeremy Corvette lo ha vuelto a evocar pero finalmente no dice cuándo va a hacerlo aussie se va a decidir hacerlo y esa sería esa moción de confianza contra el Gobierno si la gana sería abrir la vía hacia una elección general

Voz 1715 11:17 gracias Begoña Hora Veinticinco va a estar muy pendiente hoy de lo que ocurre en Londres a partir de las nueve vamos a dedicar un tiempo especial a la votación definitiva de ese acuerdo ir al resultado ya las consecuencias ya las implicaciones de ese resultado Bruselas espera acontecimientos porque todo lo que rodea a este proceso todo está plagado de giros inesperados y por eso las instituciones europeas Griselda incluso andan pensando en planes B

Voz 0738 11:40 si para los europeos la situación es muy complicada y en esta segunda noche de impotencia a los que siguen estas negociaciones desde hace mucho tiempo cuentan muy en privado que Barney he que es el negociador regreso horrorizado de Londres el pasado septiembre constatando que allí no habían mayorías para nada por esto con lo único que juegan es con la opción que el caos que género esté voto sea de tal calado que May se vea obligada a retirar el Brexit así nos lo ha explicado el socialista Jáuregui

Voz 15 12:11 Domínguez quienes tienen que decidir si aplica Brexit hacen honor si convocar elecciones y lo aplazaron la oferta que Dopa hecho para irse de una manera ordenada es este acuerdos hiciese no les gustas pues muy probablemente van a tener que replantearse su propio éxito

Voz 0738 12:28 pero este proceso que que que piensan que podría darse no va a ser inmediato ya que de momento lo que ofrecen a Meyer es tiempo es tiempo hay una dureza inusitada Si comparamos los mensajes el de González Pons por ejemplo con los de la noche del referéndum ya hace dos años lo escuchamos

Voz 0504 12:47 lo más importante que va a suceder hoy en Europa suceden Londres si creemos que el Parlamento británico va a rechazar que el acuerdo de Brexit sí deben tener clara una cosa no vamos a negociar un nuevo acuerdo otro acuerdo no es posible

Voz 0738 13:07 en nombre del Partido Popular Europeo Gonzáles Pons asistirá esta noche a una reunión de urgencia que se ha previsto aquí en la sede del Europarlamento para evaluar la situación después del voto con el negociador Michel Barnier a una reunión prevista para las diez y media hay una previa al debate que mañana a las ocho y media tendrá también un tono inusitado y mientras tanto pues aquí estamos esperando este voto que podríamos seguir a través de la pantalla grande que nos han preparado en la sala de prensa

Voz 1715 13:35 gracias Griselda pantalla grande como si fuera la final de un Mundial de fútbol pero para seguir la votación del Brexit todo está abierto así que nosotros también estaremos pendientes

Voz 8 13:46 cuanto acontecimiento histórico concentrados

Voz 1715 13:48 en un mismo día hoy también en Sevilla

Voz 1804 13:50 la sensación de final de ciclo como la sombra

Voz 1223 13:53 el ciprés era alargar

Voz 0919 13:55 Canal de ciclo el próximo

Voz 1715 13:58 siete de la Junta el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha pronunciado su político literario discurso de investidura casi todo se había dicho ya hoy por tanto Ny grandes sorpresas ni grandes revoluciones argumentales apelaciones al cambio al nuevo ciclo que se inicia a la necesidad de generar Andalucía de crear empleo y una defensa respeto a todas las opciones políticas incluida por tanto la de Vox para quién sin decirlo expresamente ha pedido que no haya o cordones sanitarios vamos a Sevilla Alfredo guardia buenas tardes

Voz 16 14:27 buenas tardes Moreno ha insistido en su discurso en la idea de un nuevo ciclo político y que el pueblo andaluz ha pedido cambio ello obliga a un entendimiento ha destacado con todos los partidos sin complejos y sin cordones sanitarios en clara alusión a Vox en dos ocasiones ha citado al ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez para calificar este momento como transición andaluza sigue igual

Voz 1223 14:47 el respaldo de esta Cámara Andalucía hará su propia transición a la alternancia política como han hecho con normalidad todas absolutamente todas las regiones de España después de la transición la alternancia es propia consustancial al régimen democrático Emma lo fortalece es positiva es deseable necesaria

Voz 16 15:08 entre las prioridades del futuro Gobierno Moreno ha destacado la reducción de las listas de desempleo con ayudas a autónomos y la limitación de mandatos ya ha pedido que la violencia de género quede fuera de la contienda política de

Voz 1223 15:19 comprometo a actuar con responsabilidad ya exigir esa misma responsabilidad a todos para sacar de la contienda política asuntos tan sensible como la violencia de género quiénes sufran violencia física psicológica o social de cualquier tipo en cualquier ámbito encontrarán en mi Gobierno un refugio seguro

Voz 16 15:45 mañana se convertirá con los votos de Ciudadanos y de Vox en el séptimo presidente de la Junta de Andalucía

Voz 1715 15:50 la llegada de Vox al Parlamento de esa comunidad su discurso negacionista sobre la gravedad de la violencia de género su tono despectivo hacia las políticas de igualdad en fin esa con población de argumentos ha provocado la movilización de los colectivos feministas hoy cientos de personas se han concentrado por la mañana ante el Parlamento andaluz como una señal de alerta por los riesgos que implica que una parte de la sociedad se pueda empapar de ese discurso de Vox volvemos a Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 16:15 con nuestros derechos no se negocia fuera machistas del Parlamento gritos cánticos contra la ultraderecha banderas moradas y LGT Bay banderas de Andalucía globos morados ha sido la foto durante toda la mañana a las puertas del Parlamento de Andalucía cuyo acceso ha estado cortado por un férreo cordón policial miles de personas han querido dejar claro al nuevo Gobierno andaluz que no permitirán ni un paso atrás en igualdad

Voz 17 16:37 estamos aquí para manifestar nuestro rechazo en los discursos de odio en contra de los derechos ya porque tenemos

Voz 0277 16:45 derechos por qué tenemos que hacer que los políticos se van a quiénes tienen que representa porque quieren negociar con nuestras vidas porque quieren negociar con nuestro igualdad publiqué en negociar con lo que tanto hemos luchado yo soy inmigrante y estoy aquí en representación de toda la comunidad inmigrante de Andalucía

Voz 1541 17:03 ha sido una protesta pacífica de colectivos feministas de organizaciones en defensa de los migrantes sindicatos oenegés o del PSOE que ha alquilado autobuses

Voz 1715 17:12 de tanto usar el término van a terminar por convertir la kale borroka era una especie de expresión democrática de un derecho el portavoz de Vox en Andalucía ha criticado hoy la movilización de esos colectivos echando mano de esa expresión

Voz 18 17:25 borroka la puerta lupa pagarán legítimo es que se manifiestan en cualquier sitio pero no precisamente para impedir los derechos las libertades y la democracia y muy temprano para impedir precisamente para no provocar que podrá ser incluso que cuando

Voz 1715 17:38 parlamentario tiene mirones subrayar algo está fallando en el PSOE se había implicado muy directamente a la movilización de hoy la presidenta de la Junta en funciones y próxima jefa de la oposición acusa a Vox de intentar blanquear este tipo de

Voz 19 17:50 sí a lo que kale borroka que querer justificar la violencia hacia las mujeres que desgraciadamente en este país el terrorismo machista se ha cobrado más vidas mujeres que ningún otro tipo de

Voz 0194 18:01 terrorismo y quién en un momento la extrema derecha

Voz 19 18:03 venga esa violencia que encima quieran blanquear lo ellos han engañado habían han mentido y ahora que se pongan frente a los ciudadanos y se ponga enfrente a la mujer y al hombre de Andalucía que les digan que no quieren proteger la vida de nuestras mujeres

Voz 1715 18:15 bueno nos vamos a acercar la Puerta del Sol a Madrid como otras ciudades de España que ha acogido esta tarde en una de las concentraciones convocadas por los colectivos de mujeres como esta mañana en Sevilla con el mismo lema Ni un paso atrás allí está Mariano

Voz 20 18:27 buenas tardes Pedro miles de mujeres y de hombres en la Puerta del Sol de Madrid desde hace una hora con taxis y autobuses colapsados parados en el kilómetro cero las hilos feministas dicen que están en pie de guerra porque el machismo ha entrado en las instituciones y porque los derechos de las mujeres que tanto esfuerzo ha conseguido a eh ha costado conseguir están amenazados no sólo en Andalucía sino también en España no sólo es una manifestación contra ese discurso negacionista que comentabas de la ultraderecha del box también hay mensajes para las mujeres del PP de Ciudadanos lo escuchamos

Voz 6 19:01 yo espero que seamos capaces entre todos y entre todas las mujeres del Partido Popular de ciudadanos sean capaces de pagarles los pies Machi rulos de su partido

Voz 1715 19:14 bueno mensajes que se están escuchando en Madrid como otros muchos que se han escuchado en otras muchas ciudades de España ocho dieciocho

Voz 8 19:19 hora veinticinco de

Voz 0978 19:22 desde zapatos tenis

Voz 0530 19:24 a falta sólo uno es de este momento ven a las rebajas de multitud ópticas lleva te unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en la rebaja este multi ópticas

Voz 10 19:41 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo anti rock folk y rock sólo uno Unico conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con mi renting oferta fue que consulta condiciones en Volkswagen punto

Voz 1804 20:02 pues no no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años con lo que importa

Voz 3 20:10 que cuando compran el cupón diario en la paga de la ONCE colabore hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo pum diario ya paga de la ONCE Piatti qué te importa

Voz 2 20:28 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 20:35 Pedro Blanco bueno ahora al menos

Voz 1715 20:37 tras veinticuatro horas quizá cuarenta y ocho para saber qué ha sido de Julen el delegado del Gobierno en Andalucía ha explicado hace menos de una hora lo que va a ocurrir a partir de este momento se iban excavar dos túneles para llegar a la profundidad del pozo en la que debería estar el niño vamos a Málaga Ignacio San Martín buenas tardes

Voz 1718 20:55 buenas tardes están acelerando las labores de rescate y es que el Julen ya lleva cincuenta y seis horas en el pozo de la geolocalización exacta del punto en el que hay que entrar se va a encargar la empresa sueca que localizó la ubicación de los treinta y tres mineros de Chile atrapados a setecientos metros de profundidad del tramo final hasta acceder a la galería donde está el niño Se van a hacer cargo los ocho especialistas en salvamento de minas llegados hoy desde Asturias en un avión fletado por el Ministerio de Defensa los efectivos hablan de situación difícil inédita dicen en el mundo pero mantiene la esperanza de encontrar con vida al niño de dos años y se cumplen los plazos en el mejor de los casos Julen habrá pasado ochenta horas en el pozo

Voz 1715 21:33 otra pieza secreta más ya van nueve el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido abrir una investigación a partir de las informaciones de estos días sobre los contratos del BBVA con el comisario Villarejo y como primera decisión ha enviado a la policía a Moncloa punto com la redacción de ese medio a pedir el material que puedan tener sobre el caso Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 21:54 buenas tardes ha requerido al portal le entrega de toda la documentación que tengan sobre el espionaje del BBVA a políticos empresarios y periodistas sirviéndose de la estructura creada por el ex comisario Villarejo los investigadores están convencidos de que el portal ejerce como correa de transmisión del ex comisario que no utiliza para filtrar de forma interesada parte del sumario en lo que interpretan como un chantaje a diversas instituciones además respecto a la otra pieza separada del caso la operación Kitchen de la pieza siete hoy ha declarado el chófer de Bárcenas Sergio Rios durante casi tres horas esta tarde como imputado en esa supuesta operación para destruir pruebas que perjudican al PP en el caso de su caja B mediante el uso de fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior ha reconocido en gran parte los hechos según ha sabido Losert

Voz 1715 22:46 bueno hoy lo decía antes Ángels estamos está a una parte del equipo en Sevilla la segunda hora del programa la dedicaremos a lo que ocurrió en el Parlamento andaluz ya lo que está ocurriendo en el Parlamento del Reino Unido entre Andalucía en Londres la cara B de hoy hablará del final se árbitros ahora hola

Voz 1915 23:02 pero final de treinta y seis años de gobierno socialista en Andalucía hay final el que busca el Brexit no el adiós de Gran Bretaña Europa queremos analizar el concepto que es el final lo vamos a hacer desde la filosofía lo haremos con la filósofa Ana Carrasco Joy hoy además vamos a escuchar a Isaac Rosa es su última novela la feliz final y escucha la reflexión que hace él sobre los finales el dice que no existen que todo es un bucle

Voz 0940 23:24 crisis recuperaciones Chrissie de victorias y derrotas electorales cambios de gobierno contratos que terminan sólo para hacer un nuevo contrato amores que se acaban cuando aparece no amor todo acaba para volver a empezar en bucle en ciclos cada vez más cortos

Voz 1915 23:38 y como siempre la cara B Pedro las referencias hoy a los finales desde también el cine la música o la literatura

Voz 1715 23:44 en la tertulia hoy Cristina de la Hoz Milagros Pérez Oliva María Esperanza Sánchez estas son las claves del día

Voz 0978 23:49 dentro del Parlamento el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla se disponía a empezar su discurso fuera del Parlamento miles de mujeres y hombres defendían la ley de Igualdad la Ley contra la violencia de género dentro Moreno Bonilla avisaba de su disposición al diálogo eso sí sin cordones sanitarios nos sorprendió con este aviso pero sí con su relación de nombres y citas olvidando que acuerda con un partido que quiere acabar con la Ley de Memoria Histórica sorprendió citando nombres que sean entendido siempre como referentes de la izquierda Lorca Machado Alberti hasta una extravagante cita de Sartre y otra de Virgilio esta decía pueden los que creen que pueden yo creo que puedo ha dicho el candidato asegura que trabajará intensamente para acabar con el paro eso sí reconociendo que con eso no se acaba de la noche a la mañana pero él pondrá todo su esfuerzo para mejorar la vida de los andaluces fuera del Parlamento miles de personas reivindicaban seguían reivindicando la defensa de las leyes de igualdad y contra la violencia de género

Voz 11 24:48 mañana Moreno Bonilla será presidente junto con Ciudadanos en su Gobierno y vigilados por vos

Voz 1715 24:54 así llegamos a los ocho XXV las siete y veinticinco en Canarias

Voz 3 25:03 Madrid buenas tardes

Voz 0194 25:14 Madrid se ha unido esta tarde a las decenas de ciudades españolas que han gritado ni un paso atrás contra el machismo cientos de personas siguen hasta ahora en la Puerta del Sol mostrando su rechazo al discurso de partidos como Vox allí sigue Sara selvas Sarah buenas tardes

Voz 0268 25:28 qué tal Sonia buenas tardes sigue llena de personas la Puerta del Sol han salido a la calle para frenarle el paso a la ultraderecha y al machismo hay mujeres hombres jóvenes y también muchos mayores todos temen que acaben robándole los derechos que han conseguido y por eso nos decían mujeres como Adriana no queda otra que manifestar

Voz 21 25:44 se ha perdido mucho desde que éramos jóvenes nosotros y luchaban Ford todo esto hemos perdido mucha hoy en día entonces si no luchamos vamos a perder mucho más

Voz 0268 25:53 entonces que vamos a dejar a nuestros hijos ni un paso atrás es el lema que se lee la mayoría de carteles también hay paraguas con la bandera del arco iris quieren que se les escuche que sepan que no van a callar ni a permitir que se den pasos atrás en la igualdad entre hombres y mujeres

Voz 0194 26:07 gracias Sara en esa concentración han estado también representantes de PSOE y Podemos en La Ventana de Madrid sus portavoces en la Asamblea José Manuel Franco y Clara Serra han llamado hacer un cordón sanitario a las organizaciones que promueven la discriminación de la mujer

Voz 22 26:20 la cuestión ni de sexo ni de ideologías es una cuestión de derechos de derechos que las mujeres es cuesta mucho conquistar Ica ahí estamos también muchos hombres que nos creemos firmemente en la lucha de las mujeres que estaremos siempre a su lado crea sentido

Voz 21 26:35 común de de este país ha cambiado y efectivamente también hay una reacción conservadora enormemente violenta diría no agresiva

Voz 0194 26:44 Clara Serra por cierto que ha confirmado aquí en la SER que podemos busca un independiente para la lista de Íñigo Errejón a la Comunidad de Madrid fuentes de la formación morada han confirmado que Errejón no quiere que Sol Sánchez de Izquierda Unida vaya como número dos de su candidatura porque prefiere apostar por un perfil externo o por la propia clara será Serra actual portavoz en la Asamblea de Madrid

Voz 21 27:02 por parte de Podemos siempre ha sido intención muestra que nuestras candidaturas sean plurales y también en en esa pluralidad que haya la personas de la sociedad civil lo mejor de la sociedad civil siempre estamos abiertos a esa posibilidad pero como efectivamente ha hecho Javier en no está sobre la mesa ahora mismo ningún nombre entonces en ese sentido nosotros seguimos trabajando por por elaborar confeccionar la mejor lista

Voz 0194 27:26 enseguida vamos con otros asuntos de este martes quince de enero pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad deje de Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 0911 27:34 muy buenas tardes pues poco a poco se va normalizando el tráfico en Madrid sin embargo aún van a encontrar dificultad para salir de la capital especialmente por la carretera de Toledo por la A42 a la altura de Getafe y en la A6 van a encontrar retenciones tanto de entrada como de salida en la zona de Majadahonda y El Plantío en el resto de vías normalidad

Voz 1915 27:58 ocho y veintiocho sindicatos y organizaciones de vecinos y de Defensa de la Sanidad Pública rechazó en bloque la reducción de horarios de los centros de salud de la comunidad el Gobierno regional dio a conocer ayer los primeros catorce centros que de manera piloto dejarán de dar citas a las seis y media de la tarde y a partir de entonces sólo atenderán urgencias dicen estas entidades es que la medida provocará una saturación de las urgencias hospitalarias también impedirá la conciliación de los trabajadores Jaime Cedrún CCOO

Voz 23 28:23 hoy mandamos un mensaje al señor consejero que retire esta propuesta que se siente a negociar las verdaderas condiciones que en estos momentos padece la Atención Primaria que vayamos a abordar el problema y además quedaba espacio donde se pueda participar

Voz 1915 28:37 desde la Comunidad de Madrid aseguran que se trata de una prueba hay que todavía no han decidido si la extenderán al resto de centros de salud de la

Voz 0738 28:43 comunidad de Madrid se sitúa

Voz 1915 28:44 como la segunda ciudad en la que más subió el precio de la vivienda en dos mil dieciocho sólo por detrás de Barcelona son datos de la Sociedad de Tasación que ha publicado su informe anual de tendencias del sector inmobiliario el metro cuadrado instruido cuesta según la media de las capitales de provincia unos dos mil trescientos euros en Madrid este mismo metro cuadrado se sube a los tres mil cuatrocientos euros Juan Fernández Aceytuno exconsejero delegado de Sociedad de Tasación

Voz 24 29:06 Madrid Barcelona empiezan a poco a girar otras capitales de zona subir un poquito más todo apunta a que tenemos un ciclo todavía alcista de crecimiento pero ya con crecimientos menores

Voz 0194 29:19 les recordamos que el Ayuntamiento de la capital ha activado para mañana el nivel dos del protocolo anticontaminación por los altos niveles de polución en la ciudad se prohíbe circular más de setenta kilómetros por hora en la M treinta en los accesos a la ciudad como hoy ya eso hay que sumar además que los vehículos que no tengan distintivos ambientales de la DGT no podrán circular en el caso de los aparcamientos en la zona SER sólo podrán estacionar los vehículos cero Iveco llegamos a las ocho y media con diez grados del centro de Madrid sigue hora25 hasta mañana

Voz 17 29:51 hora veinticinco Madrid

Voz 25 30:00 en Hora veinticinco Deportes

Voz 3 30:06 Jesús

Voz 0919 30:12 hola qué tal muy buenas tardes y un día más muchas gracias por escuchar el programa en este día en el que ha hablado el bar Velasco Carballo el director del Comité Técnico Arbitral ha dado una rueda de prensa para analizar las jugadas del último mes que unas veces fueron certeras y otras veces fueron erróneas porque el titular que ha dejado el jefe del bar es que el bar funciona revisa todas las jugadas pero no es infalible también se equivoca si nos ha dejado una serie de ejemplos grabaciones sobre lo que sucedió en el cuarto del bar en determinados partidos en unos se aprecia claramente como la herramienta es bien utilizada en otros como no se utiliza como se tiene que utilizar por ejemplo partido Atlético de Madrid Valladolid Pita en el césped Undiano Mallenco qué ve una jugada dudosa en el área del Valladolid puede haber habido mano pero como no la tiene clara deja seguir la jugada desde el bar el asistente González Fuertes revisa la jugada Illes dice ah Undiano Mallenco que pan el partido Illa revise así sonaban

Voz 17 31:24 fue por culpa

Voz 26 31:27 ahora no hay un poco la mano yo no hace pieza estamos Che quedando estamos estamos llegando

Voz 27 31:35 para para para para para para Alberto para para para

Voz 26 31:38 para para para para para hacer Heil gesto para te te recomiendo que vayas a revisarla porque hay una mano muy muy muy desplegada en el golpeo a puerta en la que tu decías está muy esperada

Voz 0919 31:49 Undiano Mallenco para el partido va a haber la jugada la banda la mano es clara pita penalti a favor del Atlético de Madrid utilización correctísimo del bar pero por ejemplo viene la gran jugada del Bernabéu cuando Rulli tiene un encontronazo con Vinicius el árbitro del césped Munuera cree que el portero ha tocado balón y que no es penalti el árbitro asistente Melero en el cuarto del bar revisa la jugada Illes dice

Voz 17 32:20 todo Kay sigue adelante la portavoz del espacio espacio a ver a ver a ver a ver a ver dame dame otra cosa no es buena tengo que acaba de relatar emocionante verdad para sacar adelante nada nada nada nada pero para Joselito que todo lo que hay es José Luis todo que todo y José Luis todo y quiere verla

Voz 0919 32:59 la ponerme la despacio las reviso pero después de ver la jugada dice todo que ni siquiera le dice al árbitro venga a la banda hay revisará porque puede que no haya contacto del portero con el balón y puede que sea penalti sobre Vinicius evidentemente en una jugada se utiliza el bar correctamente en otra no porque al final los árbitros que revisan el vídeo también se pueden equivocar

Voz 3 33:23 es alucinante en seguida estamos en la

Voz 0919 33:25 jornada de Copa del Rey que ha empezado hoy al descanso en Valladolid Valladolid cero Getafe uno ha marcado Ángel de penalti para el Getafe por cierto un penalti señalado con la ayuda del bar en el global de la eliminatoria ahora mismo falta la segunda parte el Getafe domina dos a cero y luego a las nueve y media Mestalla Valencia Sporting de Gijón en la ida ganaron los asturianos por dos goles a uno luego también repasaremos lo que ha sucedido en Australia donde Pablo Carreño Carla Suárez y Garbiñe Muguruza han ganado en primera ronda los españoles que pasan adelante en el día de hoy en el Dakar donde Nani Nani Roma ya es segundo de la general en coches pero como siempre en el inicio del programa

Voz 29 34:05 vuestros mensajes de cuando la foto de los personajes de deportes de la cadena ser quince hombres y una mujer a ver si hija llegó tienes valor a poner este comentario

Voz 0919 34:19 pues sí lo vamos a poner porque efectivamente en la foto de los deportes de la cadena SER aparecen quince tíos solamente Laura Martínez y a todos nos gustaría que aparecerán más mujeres en el debe de todos está abrir el periodismo deportivo a manos

Voz 1915 34:35 mujeres que además lo hacen fenomenal dejad vuestros mensajes

Voz 2 34:39 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 3 34:53 veinticinco buenas tardes señor Gallego una idea debido al alzar una idea si hacen una segunda versión de la película que Red protagonizada por Paco Martínez Soria el protagonista de esta de esta nueva versión señal tendría que ser el señor Javier Herráez con un único argumento Isco qué pasa con Isco además gracias

Voz 2 35:27 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:37 y si no recuerdo ni una película que era Pedro con Paco Martínez Soria me encanta Javier Herráez le gusta pues ojalá me fiche pasa con pero en cualquier caso a esa película ya no está de moda lo que está de moda esa es la canción La canción del bar La canción del bar que se titula todo Kay José Luis

Voz 28 36:04 quiero ganar fuera por otra

Voz 17 36:18 el fácil porque narrar es posibilitado que hay todo que hay José Luis todo lo que

Voz 30 36:23 eh

Voz 17 36:25 el popurrí todo caiga todo que Kosovo y todo lo que nada nada nada nada nada nada nada nada todo todo todo que José Luis nada nada nada nada nada nada nada

Voz 0919 36:37 a todo que José Luis todo que José Luis pero hoy Velasco Carballo ha reconocido que el bar no es infalible porque ha puesto jugadas donde queda demostrado que la herramienta sutil pero José Antonio Duro los asistentes de vídeo se que

Voz 1176 36:52 evoca bueno no es infalible no buenas tardes Gallego ha quedado muy claro el asunto esta mañana hora y cuarto de atención a medios para aclarar que evidentemente se busca el error cero pero de momento autocrítica en el Comité Técnico de Árbitros y por ejemplo se reconoce que hay siete penalti que están localizados pero no son públicos y que hay cinco expulsiones no corregidas y que elevan la estadística de error de Un vídeo arbitraje que necesita mejora

Voz 9 37:12 también queríamos decir algo que es obvio es que los árbitros cometemos errores que el bar no es perfecto el bar no pretende eliminar los errores

Voz 0919 37:24 Ehud la incidencia real

Voz 9 37:26 es que trabajamos día a día buscando ese error cero el darnos perfecto el arbitraje no es perfecto

Voz 0919 37:32 decir que el bar va a seguir cometiendo errores porque los árbitros una veces equivocan abajo hilos de arriba también se pueden equivocar al ver una jugada el bar ha sido decisivo en la primera parte del Valladolid Getafe que estallan las la SER

Voz 17 37:46 segunda mitad y ahora mismo por delante en la eliminatoria José Luis rugir los getafense buenas tardes

Voz 1070 37:52 hola muy buenas tardes Gallego estamos ya en la segunda mitad como decías se han disputado ya tres minutos gana el Getafe cero uno con ese gol de penalti que obtenía en la primera mitad en el minuto veintinueve Ángel después de una jugada pues más que polémicas si estabais con lo del Barça aquí la verdad que ya llueve sobre mojado y la gente está realmente enfadada porque una vez más ya son muchas el Valladolid sufre con el bar había una jugada en la que el árbitro de campo Alberola Rojas no había pitado absolutamente nada un encontronazo entre Antoñito hizo duro el jugador de la cantera de el Getafe no parecía que hubiera solamente nada es más parece que vistas las repeticiones el jugador del Getafe

Voz 0919 38:32 deja la pierna tras tropezar con Antón

Voz 1070 38:34 Jito al final el Varley indica al árbitro que vaya revisará jugada

Voz 31 38:38 aquí pita el penalti que de momento le da esa

Voz 1070 38:41 la ventaja eh casi casi ya definitiva porque ahora el Valladolid necesita tres goles como te decía cuatro minutos de la segunda mitad en Zorrilla ante once mil espectadores y apenas cero grados de temperatura Real Valladolid cero Getafe uno

Voz 0919 38:55 el Getafe pie y medio en los cuartos de final y a las nueve y media en Mestalla vuelta de la eliminatoria entre el Valencia y el Sporting de Gijón los asturianos ganaron dos uno en la ida todas las miradas de nuevo en Marcelino tiene que haber ambientazo en Mestalla hemos a darnos una vuelta por allí Ximo barman hola hola qué tal muy buenas gallego a esta hora van entrando poco a poco los aficionados espera que haya en torno a treinta mil personas a las nueve y media cuando arranca un partido en el que podrán ver a un once en el que hay bastantes caras nuevas pero también otros ojo que parece que Marcelino iba rotar más pues bien jugadores como Parejo como Rodrigo van a estar en el once titular el resto de la unidad de el Sporting rotó once nuevos en la ida esta vez sólo ocho de la unidad de bueno pues atentos a ese partido ya

Voz 17 39:41 Valladolid porque ha empatado el partido el equipo vallisoletano

Voz 1070 39:46 no el gol gol gol del Valladolid gol de Dani LEB EDS prácticamente era cerrarla anterior conexión y por reducir la jugada de ataque del conjunto vallisoletano venía lanzado por banda derecha ponía de centro donde aparecía el italiano dentro de área sin dejarla botar sin dejarla caer empalmaba de volea marcaba el empate acorta distancias en la eliminatoria el Valladolid pero todavía les siguen haciendo falta dos goles minuto cinco y medio de esta segunda mitad real Valladolid uno Getafe uno son las ocho y cuarenta

Voz 0919 40:18 minutos y esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 9 40:23 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizarlo nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando a línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 10 40:47 Roger Sergio tú tienes a tu piso

Voz 32 40:50 la de Securitas Direct y qué tal estoy pensando en poner mi segunda desde que robaron a unos vecinos se lo están poniendo todos en lo que creo que voy a hacer lo mismo pues yo te lo recomiendo y más Cillán robado en tu portal

Voz 13 41:00 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online line Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 41:17 mañana más eliminatorias la de Leganés Real

Voz 0919 41:20 me parece sentenciado tres cero ganó el Madrid en la ida la gran pregunta es mañana en Butarque con un montón de lesionados y con la eliminatoria sentenciada

Voz 33 41:28 Javier Herráez va a poner Solaria Isco o no pues no lo sé la verdad es que todo puede ocurrir si lo pone sería casi entre comillas no un castigo porque es que jugar al fútbol es un profesional y lo hará como siempre bastante bien pero hasta la fecha sólo jugó partidos el de vuelta ante el Melilla ya que el encuentro frente al CSKA donde el Madrid se jugaba nada sí parece que jugará junto como Alves dicen Ellos arriba Lucas Vázquez Cristo Ibrahim recordemos lesionados Benzema Courtois Bale Asensio Cross Llorente Vallejo y Mariano iba a dar descanso a futbolistas como Ramos como Carvajal quizá también habrán Casemiro y Luca Modric cuando le preguntan a Isco Solari ya no sabe ni que decir sí la verdad es que ya es un monotema ha escuchado lo que ha dicho Santiago Hernán Solari hoy a la sala de prensa

Voz 3 42:10 los un plantel maravilloso si tengo que elegir en cada partido le tienes tienes participa como usted es excelente

Voz 1313 42:18 lo que tiene que hacer disco para convencerle para jugar más

Voz 3 42:22 creo que esa esa pregunta ya la la contesta porque tanto coñazo con el tema si estamos de un poco pesado la verdad

Voz 0919 42:28 mañana Atlético de Madrid Girona empate a uno en la ida en el Atlético de Madrid están más pendientes de si llega al delantero de quién se va a marchar Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 42:38 qué tal muy buenas y es que mañana es un día importante un día clave no soportó en materia de Copa sino porque mañana se juega la Supercopa de Italia mañana la fecha clave después de que juegue frente a la Juventus el Pipa Higuaín quiere cerrar su traspaso al Chelsea londinense lo que va a desbloquear toda la la operación lo que va a poder facilitar Si al final cumpliera los requisitos económicos en el Atlético de Madrid que Álvaro Morata pueda recalar en el conjunto rojiblanco como te digo mañana fecha clave para las salidas y entradas también ese partido uno en la eliminatoria aunque evidentemente hoy a Diego Pablo Simeone se le preguntaba por el mercado

Voz 34 43:12 yo vivo entrenamiento entrenamiento el partido partido el día a día no me alejó de solucionar de qué manera podemos enfrentar y quiénes son lo que te pueden hacer daño Girona para sacar adelante la eliminatoria fue todo el otra sucederá forma que piensa forma que no piense por más que Galicia por más que no legalice por más que lo quiera por más que no lo quiera no depende de mí

Voz 3 43:34 digo Éste es el mercado al Girón Aritz Simeone

Voz 0919 43:38 bueno pues el Girona también está pendiente del mercado porque puede salir un jugador que quiere Barcelona que ha dicho Eusebio que se dice allí

Voz 35 43:49 hay mucha buenas tardes hola buenas noches en Girona dan crédito cero al supuesto interés del Barça en Stuani con quién está negociando una mejora de contrato y el técnico dice que no deben de centrarse ante el partido de mañana en el que el uruguayo por cierto puede ser titular para intentar pegar al bombazo Eusebio

Voz 11 44:04 tener claro cómo son las circunstancias estar tranquilos convencidos de que

Voz 6 44:11 vamos a tener a nuestros jugadores eh hasta final de temporada y queremos estar tranquilos ante cualquier comentario cualquier rumor que pueda haber

Voz 35 44:18 que se lleva a veinte jugadores para la cita del One Day de los titulares sólo reserva y Juanpe lo que sí es firme es la llegada de Raúl García el ex del Leganés llega libre hasta final de temporada para reforzar una banda izquierda cargada de lesionados se incorpora el jueves

Voz 0919 44:31 así que en Girona la dicen que Stuani no sale con dirección al Barcelona y mañana también se juega la vuelta del Sevilla Athletic de Bilbao en la ida ganó el Sevilla uno tres novedades del equipo hispalense ronquido buenas tardes hola Gallego buenas vuelven Carriço y el Mudo Vázquez se quedaron fuera en Liga en San Mamés por sanción entran en la convocatoria por tanto para este encuentro ha dejado fuera por decisión técnica aquí Arana ya Escudero y anuncia el técnico Machín cambios en el equipo

Voz 1313 45:00 mental es ganar el partido o mejor dicho pasar la eliminatoria aquí y luego también pues el que otros futbolistas vayan cogiendo ritmo y nociva

Voz 0919 45:10 se refiere entre otros a Munir que posiblemente sea titular y debuten su nuevo estadio el Atleti va por la vuelta o está más centrado en la Liga Iván Martín buenas tardes

Voz 0838 45:18 buenas tardes el gran remontada pero con la boca pequeña el Black la convocatoria diecinueve que acabamos de conocer hay muchos titulares de hecho sólo faltan tres de los que fueron el domingo ante el Sevilla precisamente Yeray Yuri Belchite Beñat el resto si viajan aunque el once de mañana de Garitano si va a tener novedades se aparecen en los planes inéditos en Liga como Iturraspe Unai López o el chaval Íñigo Vicente el equipo por cierto saldrá mañana a las diez destina Sevilla ya sabéis que sonaba como posible refuerzo

Voz 0919 45:42 Llorente para el Athletic Bilbao pero en el Tottenhan estaban pendientes de la lesión de Harry Kane Palacio parece que Llorente no lo van a soltar así de pro

Voz 1038 45:51 esto no se han confirmado los peores pronóstico gallego porque el domingo se lesionó ante el Manchester United Harry al delantero inglés va a estar mes y medio de baja dice el parte médico del Tottenham que tiene dañado los ligamentos del tobillo izquierdo Ike hasta principios de marzo no estará disponible para Mauricio Poquetino Se pierde la vuelta de la cara o Cap en semis ante el Chelsea con uno cero en la ida parados Espert y sobretodo los octavos de Champions ante el Borussia Dortmund eso deja Fernando Llorente como el único delantero disponible para el Tottenham que min son el coreano está en la Copa de Asia así que ahora mismo sólo está Fernando Llorente en la

Voz 0919 46:24 punta de ataque del Tottenham así que no va a salir en este invierno en Barcelona están buscando un delantero en Barcelona hoy han hablado de posibles fichajes de renovaciones del bar lo ha hecho el portavoz de la junta directiva y con él ha estado Jordi Martí hola Jordi buenas tardes

Voz 0985 46:40 qué tal Jesús buenas tardes en bares claramente la noticia del momento y no podía ser de otra forma se le ha preguntado portavoz del Barça Josep Vives sobre la llamada de Florentino a Rubiales en la que Florentino se quejó del bar el Barça a Florentino le recomiendo

Voz 11 46:55 da más calma menos pasión escucharle

Voz 36 46:59 lo que necesitamos yo creo que todo es un poco de calma y lo que necesitamos es quitar un poco la pasión un poco ser más

Voz 0919 47:05 Dios más analíticos y a veces analizar

Voz 36 47:07 poco más las situaciones desde otro punto de vista las declaraciones señor Tebas son respetables pero nosotros no entramos a considerar si los presidentes tienen que llamar al presidente de la Federación

Voz 0985 47:17 o no una punto muy rápido Jesús el Barça se han embolsado por el traspaso de Paulinho cuarenta y siete coma cinco millones