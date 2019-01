Hora 25 (15/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

00:02

Voz 0194 00:40 hacen y análisis en este hora25 hoy desde Sevilla aunque estas una noche trascendental para la política europea en Londres acaba de ser rechazado el acuerdo de salida de la Unión Europea con más de doscientos votos de diferencia esto pone en cuestión el calendario del Brexit que recuerden tenía su fecha clave el próximo veintinueve de marzo así que lo que vamos a hacer antes de nada es irnos en directo hasta Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 01:04 qué tal buenas noches una derrota sin paliativos

Voz 0194 01:07 ambos

Voz 0273 01:08 una derrota masiva la mayor en el Parlamento británico contra un Gobierno desde principios de siglo el acuerdo aprobado por los Veintisiete ha sido rechazado por cuatrocientos treinta y dos votos en contra frente a doscientos dos a favor la mayoría de doscientos treinta votos una mayoría de doscientos treinta votos contra el acuerdo ciento dieciocho diputados conservadores habrían votado contra la primera ministra contra su propia líder May inmediatamente ha hecho una declaración afectando poner la confianza del Gobierno en manos de la cámara

Voz 6 01:37 quedan cuatro días

Voz 0273 01:40 citó confirmar lo primero si el Gobierno sigue teniendo la confianza de esta Cámara creo que la tiene pero dada la escala y la importancia del voto de esta noche es lo correcto otros lo pongan a prueba

Voz 6 01:52 es decir

Voz 0273 01:55 me ha dicho entonces si la oposición ponía esa moción sobre la mesa esta noche se debatirá mañana inmediatamente Yeremi Corbijn ha presentado la moción que puede abrir la puerta a unas nuevas elecciones generales

Voz 0194 02:09 Begoña para que los oyentes se aclaren cómo hemos hablado tanto de las votaciones de unas de otras referéndum qué es exactamente lo que se votaba hoy

Voz 0273 02:17 bueno sea votado al acuerdo firmado de hace cincuenta y un días de lamente entre los veintisiete de la Unión Europea y el Reino Unido y ahora lo debía ratificar el Parlamento desde hace mucho tiempo se sabía que el Parlamento estaba en contra pero me ha insistido ha insistido ha vuelto incontables veces a Bruselas ha renegociado un acuerdo que implica que el Reino Unido se marcha deja el mercado único deja la Unión Aduanera acaba con la libre circulación de ciudadanos IU quiere controlar así la inmigración a partir de ahí y quieren negociar una relación comercial con Bruselas que supuestamente la parte más difícil el gran problema es la frontera en Irlanda del Norte Europa puesto una garantía una salvaguarda sin fecha en caso de que las futuras relaciones comerciales se prolongue en las negociaciones y eso significaría entre otras cosas que los ir norirlandeses tendrían un estatuto un sistema distinto al resto del territorio británico haya sido la gran pega Portland eh los conservadores y los han rechazado de plano este este acuerdo ingenuidad toda la oposición en la Cámara de los Comunes claro está

Voz 0194 03:20 me vuelvo contigo eh para hablar de los escenarios que se abren hablábamos ya de esa moción de censura que puede votarse quema votarse mañana mismo en ese Parlamento británico pero déjame que vaya a buscar una primera valoración Josep Borrell ministro de Exteriores muy buenas noches

Voz 7 03:32 hola buenas noches bueno por decir algo

Voz 0194 03:35 ministro estamos hoy un poco más cerca del Brexit sin acuerdo usted ve alguna esperanza todavía

Voz 7 03:41 hombre está más cerca de lo que desearíamos habrá tiene la palabra la señora May a la que sus parlamentarios le dieron hace unos días tres días de plazo para que presente su plan B le dijeron si sale que no yo obviamente ha salido un NO con mayúsculas quiere tres días de plazo para para decir qué piensa hacer pero además antes va a haber una moción de censura osea que puede que no sea ella quien tenga que seguir al timón

Voz 0194 04:18 porque la Unión Europea va a hacer algún movimiento

Voz 7 04:21 a europea bueno acabo de oír al presidente de la Comisión urgiendo al Gobierno británico a que diga qué piensa hacer Laure lo único que podemos de momento hacer es esperar a ver qué ocurre en el Parlamento se la moción de censura se cae el Gobierno o el Gobierno sigue que es lo que le la señora me he y tiene que decir como alternativa a lo que han rechazado

Voz 0194 04:46 y es posible algún tipo de prórroga ve usted posible algún tipo de prórroga

Voz 7 04:51 prorroga posible lo es claro bastaría con que el Reino Unido lo solicitara Iker lo aprobara el Consejo Europeo por unanimidad pero la prórroga tiene sentido si es para seguir discutiendo con una perspectiva de llegar a otro acuerdo

Voz 0194 05:12 que quién tiene ahora la pelota es la señora May yo cuando lo saludaba me decía buenas noches para decir algo yo no le veo muy optimista

Voz 7 05:21 no sé si tengo algún especial para hacerlo pensábamos que probablemente el hubiera un rechazo pero yo creo que nadie habíamos vaticinado una diferencia tan grande se hablaba que cincuenta votos de diferencia podrían todavía permitir la señora May seguir al frente del Gobierno e intentarlo otra vez porque todavía quedaba tiempo para que el Parlamento por volviera a votar pero con dos votos de diferencia o más de doscientos votos de diferencia y es que ese es el día más grande el que ha habido en el Parlamento británico desde mil novecientos veinticuatro que es complicado que no va a haber más allá más puestos en el Parlamento ahora ya son británicos que parece que lo tienen claro no el Parlamento de un país vota de esta manera parece querer decir cosas ciudadanos o al menos sus representantes lo tienen claro si tú lo tienen tan claro no quiere en ese acuerdo pues dos cosas una algo se intenta una renegociación pero eso después de que lo que haya dicho esto es lo que hay que la había pocas o ninguna posibilidad de modificarlo se veía difícil o todos los a préstamos frente a hacer frente a a una salida sin acuerdo

Voz 0194 06:57 quién pierde más ministro en una salita sin acuerdo el Reino Unido Europa

Voz 7 07:01 todos salimos perdiendo natalidad ha querido nadie quiere todo de aquella mañana es muy importante el discurso que el presidente Sánchez va a Estrasburgo se no es que mi queriendo hubiese muerto escogido un día tan relevante como para que un presidente de Gobierno se dirija al Parlamento Europeo que analice la situación yo creo que se discurso que ya de por si va a ser un discurso ante ahora lo será mucho más allá a las siete de la mañana saldremos hacia Estrasburgo y el presidente del Gobierno tendrá una ocasión de oro para explicar los parlamentarios cuál es el punto de vista de España para seguir avanzando en la construcción europea después de que el Reino Unido parece seguidamente dispuesto a marcharse todos perdemos claro sobre el Brexit duro o decir una salida desordenadas un poco al estilo de lo que los independentistas catalanes pretendían hacer con Cataluña ahora se ve cuán qué disparatadas una cosa así en puestos más va a perjudicar a los británicos pero al conjunto de todos los europeos está bien y soy en particular aquellos que tengan los lazos más directo más intensos que tiren fronteras terrestres se metiera que nadie tiene frontera terrestre algo pero no Francia tiene una frontera terrestre muy importante porque hay una comunicación subterráneas por tenéis que trenes y carreteras que unen no tendría más problemas los que quieren mucho tráfico aéreo muchos residentes muchos intercambios comerciales como es nuestro caso pues naturalmente tendrá que hacer frente a dificultades mayores que alguien que los un país que no tenga tanta relación pues muchísimas relación económica y humana con el Reino Unido hay muchos británicos aquí muchos españoles allí aunque quiero lanzar ahora mismo un mensaje de tranquilidad porque ya estaba previsto de que si ocurriese un acuerdo la salida sin acuerdo habría un un acuerdo bilateral de manera que los residentes españoles en el Reino Unido de los británicos en España siquiera manteniendo el statu quo actual la situación actual que tienen que eso se puede resolver pero izquierda decirlo para que nadie se preocupe el punto de vista de la arquitectura política y económica de las relaciones entre el Reino Unido en el resto de Europa esto no es bueno para nadie claro sobre

Voz 0194 09:41 esta cuestión de las relaciones y la última pregunta porque sé que además tiene prisa ministro hablaba usted de la relación la implicación los británicos que están allí la relación que hay entre España el Reino Unido cuál es la respuesta que está preparando no sé si hay algún tipo de plan ante esta posibilidad de una salida sin acuerdo

Voz 7 09:58 es lo que deseamos los planes de contingencia es decir que el Gobierno ha preparado toda una serie de medidas que en su día o se aprobarían por decreto ley como hemos estado explicando que desde ayer lunes en una página web que el presidente del Gobierno donde todo el mundo puede encontrar la información que necesite para hacerse de esta circunstancia pero naturalmente habrá que trabajar yo algunos países más que nosotros no pero todos el paro se da una situación que todavía hay una esperanza de que no se produzca que una salida desordenada pero ese voto es clarificador que es lo que realmente quiere más ricos

Voz 0194 10:43 ministro muchísimas gracias por habernos atendido con la primera valoración

Voz 7 10:47 de gracias hasta luego

Voz 0194 10:50 hablando de de la reacción que tendría Europa nos vamos a ir a Estrasburgo donde lo decía ahora al ministro mañana precisamente ahí ese discurso del presidente Pedro Sánchez ante la cámara Griselda Pastor buenas noches

Voz 0136 11:00 es hola mi unas ya hay reacción allí no hay muchas

Voz 0738 11:04 acciones sí pero todas tienen un mismo y único mensaje la Unión lamenta IU urge lo que pide es que el Reino Unido clarifique qué pasos quiere dar tras el rechazo es un mensaje unánime como os decía está en las reacciones del presidente tus y el presidente Juncker es un Sage que ha sido consultado con las veintisiete capitales que pretende reforzar esa idea inicial de que el problema es un problema ante todo británico aunque el portavoz de tus que si ya acepta que el riesgo de desórdenes y caos se ha incrementado pero mantiene que hay unidad entre las veintisiete capitales ratifica que aquí pues van a mantenerse en un compás de espera un compás que pretende ver un poco qué va a pasar con medio que es lo primero Juncker añade vía nota añade una defensa de su

Voz 8 11:56 negociados dice que los esfuerzos que ha hecho el mismo

Voz 0738 11:58 gel Berni han sido enormes Barnier va a empezar dentro aproximadamente de un aura hay poco más una reunión con los representantes de los grupos políticos especializados en seguir este Brexit pide también que los británicos digan lo antes posible que es lo que quieren porque a nivel europeo no se da por hecho que esta sea aún la última

Voz 0194 12:21 sobre Griselda mantenemos las líneas abiertas para cualquier reacción desde Estrasburgo desde Bruselas a esta votación histórica la mayor derrota de un gobierno británico que se lleva Theresa May con este acuerdo de salida de la Unión Europea en tenemos líneas abiertas cualquier cosa nos pide paso de acuerdo es un caso volveríamos contigo a las diez hasta ahora mismo Begoña me quedaba pendiente contigo los escenarios que se abren ahora mañana se anuncia esta moción de censura que puede pasar

Voz 0273 12:48 bueno ya decíamos eh hace una hora que nadie se podía esperar de esta población de esta votación que se despejaras dudas ni confusiones ni que se abriera la ruta del Brexit sabemos que hay esa moción de confianza presentada por el Partido Laborista en principio en principio sólo el partido laborista Jeremy Corbijn no tenían suficientes votos como para sacar adelante esta moción de confianza contra el Gobierno es posible también que haya un acuerdo pero esto es una hipótesis de que Theresa May se retire trate de conseguir una persona un líder por ejemplo temporal en el partido conservador que llevará adelante eh el proceso este pacto pero todo eso son hipótesis ya veremos a ver la votación de mañana queda de si el que no haya acuerdo con el Reino Unido y que rompa la relación el veintinueve de marzo desordenada y caótica mente es después de esta votación un escenario bastante posible decía el ministro que se ve en esta votación lo que realmente quieren los británicos pero los británicos están divididos muchísimo más dividida está la Cámara de los Comunes y los diputados con intereses muy encontrados muy contrapuestos ya a estas alturas con unos enfrentamientos incluso personales muy grandes y puede que se haya una renegociación es lo que quería el Gobierno antes de este voto tan masivo es lo que ofrece de Theresa May eh reabrir de alguna forma el el acuerdo volverlo a negociar y claro está esa moción de censura puede conducir a unas elecciones generales que tampoco también hay que apuntarlo lo tienen asegurado para nada ni ni que resuelvan el Brexit ni que el Partido Laborista las vaya ganar porque en los sondeos ahora mismo va por detrás de los conservadores a pesar de todo en la hipótesis de un futuro referéndum ahora mismo no la apoya ni en los conservadores ni oficialmente la dirección del Partido Laborista

Voz 0194 14:39 Begoña lo mismo que le decía Griselda quedamos con líneas abiertas en cualquier caso las diez vuelve a conectar contigo para recapitular todo lo que ha pasado y cualquier reacción que se pueda producir en los próximos minutos vale

Voz 0273 14:48 de acuerdo venga Paul Morillas director del éxito

Voz 0194 14:51 desde Radio Barcelona muy buenas noches hola buenas noches te pido también a tiene una primera valoración sobre esta derrota histórica más de doscientos votos ese no al acuerdo entre el Reino Unido la Unión Europea para el Brexit qué qué valoración hace estuve pues

Voz 10 15:07 hemos siempre que todo vuelve a estar en tejado británico como ha estado toda la cuestión del Brexit desde el principio desde que se gestó con Cameron hasta hoy es una cuestión interna que divide mucho sigue dividiendo y que las opciones que que están encima de la mesa no convencen no convencen a nada de lo que es cierto es que la Unión Europea ahora mismo tiene pocos incentivos para modificar gran cosa porque con esta derrota de más de doscientos votos a digamos a saben perfectamente que ofrezcan lo que ofrezca a tampoco tiene incentivo para hacerlo y difícilmente saldrá de esta crisis política el Reino Unido no y por lo tanto lo más probable que a mi juicio a día a día de hoy es la difícilmente que Corbijn gane esa moción de confianza pero sí veo más probable que EMI se vea forzado a dimitir

Voz 0194 15:56 porque no puede ganar esa esa moción de confianza después de la derrota de hoy

Voz 10 16:02 claro porque una cosa es votar en contra del acuerdo del Brexit planteado por la primera ministra

Voz 0194 16:07 y otra cosa es dar apoyo a la oposición

Voz 10 16:09 me da mucho miedo a todo los conservadores juntos conservadores están divididos respecto al Brexit que me proponía pero están todos unidos contra Corbijn entonces dar apoyo a una sin tener claro una mayoría que tiene Corbijn no tiene no tanto necesita apoyos del otro lado y eso es muy poco probable que que los consiga día a día de hoy mucho tendrían que cambiar las cosas

Voz 0194 16:31 tú lo más probable que ves es la dimisión de Theresa May

Voz 10 16:34 yo veo yo veo francamente posible este escenario porque la la dimisión sino cambia mucho porque la aritmética parlamentaria continuará siendo la misma lo que cambiaría es quizá unas unas elecciones generales quizás sí cambiarían esa es aritmética que es lo que importa como hemos visto hoy no pero sí es cierto que me va quedando en un callejón sin salida ahí y quizá incluso les interese más a ella a convocar ella misma esas elecciones por ejemplo diciendo a la alternativa de no la queremos en ningún caso a un dados Dallas todas las dificultades del Brexit aún estoy yo en mejor posición para entender de qué va todo esto que Corbijn que nunca se ha posicionado de una manera clara no por lo tanto tampoco es descartable que ella misma dé un paso al lado Inés proponga esas elecciones anticipadas pero en cualquier caso es muy

Voz 0194 17:24 los Leto seis seguimos contigo con el análisis que nos queda mucho programa por delante pero ayer nuestro Ignasi Guardans que vive en Bruselas nos decía bueno yo voy a ir a ver la votación en un pub de hecho nos ha mandado una fotografía donde en los pubs de Bruselas se anuncian las pizarras en la puerta se anunciaba el seguimiento a la votación como se anuncian los partidos de campeón por ejemplo Ignasi Guardans buenas noches qué tal buenas noches que ha pasado cuando se ha conocido el resultado de la votación en ese papel que tú estabas

Voz 11 17:53 bueno no es que fuera la mayoría neutra no efectivamente claro esto era todo británicos que trabaja en las instituciones algunos irlandeses también expertos todos ellos de la letra pequeña Exit y de de la política británica y por tanto había puesta sobre cuánto iba a ser la diferencias y dos cientos de ciento ochenta y al final pues si ha habido aplausos y gritos sobre sobre lo importante que ha sido el resultado no y a partir de ahí pues todo el mundo lanzando el análisis el padre estaba llenos de televisiones osea que no no no no sólo vamos David televisiones alemanas

Voz 0815 18:29 belgas recontar cuatro cinco cadenas de televisión

Voz 11 18:32 emitiendo desde el Puppy recogiendo declaraciones como si tuviera una noche electoral porque es verdad que es una parte de la realidad británica está fuera del Reino Unido lo mismo se podría estar haciendo en Málaga probablemente sólo que aquí son expertos esto es gente que se conoce el tema del Brexit al dedillo muchos de ellos tienen ya pasaporte belga también hay que decirlo sean protegido con pasaporte belga muchos de estos funcionarios europeos periodistas incluso que llevan años trabajando aquí bueno si el debate debates ahora que sigue no

Voz 0194 19:02 no escuchando a la gente que has entrevistado

Voz 11 19:04 eh no estoy del todo de acuerdo con el ministro en una cosa yo creo que el vamos creo yo he preguntado mucha gente antes de venir hablar aquí contigo no para ser portavoz de la de otros no muchos de los que están aquí consideran que los que han votado hoy no han votado por un Brexit duro han votado por por intentar aplazar echar la pelota más adelante algunos creen que todavía es posible si hay una convocatoria de referéndum los así el Parlamento pide el referéndum para ser precisos si la propia May disuelve el Parlamento llama elecciones anticipadas que lo puede hacer entonces habría un aplazamiento del veintinueve de la fecha fatídica terrible del veintinueve de marzo no eso es uno de los escenarios que está sobre la mesa y dentro del caos de escenarios que hay

Voz 0815 19:50 por supuesto que nadie sabe que no cosa pues seguiremos al

Voz 0194 19:53 no Guardans muchísimas gracias por hacernos de corresponsal en ese de Bruselas

Voz 11 19:57 gracias gracias de Apple

Voz 0194 19:59 era un título tarea los tertulianos que me acompañan esta noche que son María Esperanza Sánchez buenas hola buenas noches buenas noches y Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches pido es son titulares porque a partir de las diez vamos a seguir desarrollando esta cuestión porque quiero dejar apuntado también lo que ha pasado hoy en Andalucía recordemos que estamos en Sevilla porque hoy empezado el debate de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla pero simil a un primer titular sobre esa votación sobre esa derrota tan abultada de Theresa May yo creo que esta derrota justifica diríamos que May se retire porque no hay salida con ella no ofrece ninguna salida no no puede ofrecer una salida entonces yo creo que es tanto si se convocan elecciones nuevas dudo que pueda ser candidato

Voz 10 20:42 está como si no creo que

Voz 0194 20:45 he salido muy tocada

Voz 0436 20:47 bueno yo creo que esto ha sido producto de del populismo de la responsabilidad en su momento de David Cameron más las mentiras con las que se abordó esta consulta creo que la situación de mí es insostenible posiblemente tendría que dimitir convocar elecciones ha insistido mucho en que la cuestión está en el tejado de británico pero no tejado británico hasta cuando hasta que momentos ya la dicho la Unión Europea clarísimamente al Reino Unido que el acuerdo no se toca mal esperanza

Voz 12 21:11 es que yo creo que el la clase política a los políticos la política en este momento en el tejado lo que tienen son agujeros muchos agujeros porque no hay nadie parece claro que no hay ningún líder del que en este momento podamos decir que la mayoría se fía van a unas elecciones muy posiblemente fuera la mejor solución porque es vendría a ser más o menos bueno el conocimiento de cómo está en este momento como está en este momento los ciudadanos repartidos en los dos bloques los seis

Voz 0194 21:41 sí no tengo aquí a mi lado a José María o que han muy buenas noches y catedrático de Economía Aplicada está aquí para hablar de Andalucía pero he aprovechado que es catedrático de Economía Aplicada y una primera pregunta sobre el Brexit qué consecuencias puede tener para para Europa y también para España una salida sin acuerdo como ahora mismo es la que está sobre la mesa

Voz 0045 22:00 no yo creo que en el corto plazo la libra se va se va a desplomarse los mercados y sobre todo muchas empresas que tienen intereses entre Europa y Gran Bretaña pues van a ver que su cotizaciones empiezan a caer la incertidumbre vivimos en un mundo volátil pero el emiten mucho más volatilidad porque digamos son dos escenarios distintos no la relación de de el Reino Unido con Europa que ese escenario Europa puede dar una prórroga pero otro es la relación interna lo que va a pasar ahí hay que tener en cuenta que en mayo hay elecciones europeas y los británicos como esto se retrase se presentan a las elecciones duraría sin quiere estar allí

Voz 0194 22:37 entonces si se convocan elecciones

Voz 0045 22:39 no que va a ser un debate no vamos entonces el convocar las elecciones es volver atrás a plantear ese tema encima de la mesa desde luego lo los Torino quieren hacer eso porque quieren sale

Voz 12 22:50 sí

Voz 0045 22:50 la cuestión es cómo salen no el otro error quizá fue que el Reino Unido no planteó cómo voy a estar después de la salida Siro planteó salgo lo que quiero es la salida en doce le digo yo quiero salir como nada es decir un acuerdo de libre comercio establecido pero le dijeron que no le dijeron que si quería era como Noruega pero en Noruega quién marca la norma era el el la Unión Europea en opta por esta salía ahora mismo si lo del veintinueve de marzo yo no creo que se pueda cumplir yo creo que Europa le tiene que dar un un aplazamiento porque sería un caos el en el en el comercio en las relaciones bilaterales entre el Reino Unido que no tendría solución sería un desplome de la economía abrir

Voz 0194 23:29 fin seguiremos hablando y mucho de la votación de hoy y seguiremos hablando también de Sevilla de Andalucía

Voz 13 23:35 día veinticinco de noche

Voz 13 25:42 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 25:49 pues bien la tertulia María Esperanza Sánchez Cristina de la Hoz Milagros Pérez Oliva en Radio Barcelona está también el director del citado Paul Morillas aquí conmigo en Radio Sevilla José María o que han catedrático de economía aplicada hasta ahora haciendo decís de esa votación de esos doscientos votos más de doscientos votos de diferencia para ese no al acuerdo de salida del Reino Unido de Europa la otra noticia del día y por ello estamos hoy aquí en Sevilla es el debate de investidura en el Parlamento andaluz ha empezado esta mañana con el discurso del candidato a la presidencia Juan Manuel Moreno Bonilla del que ahora les vamos a hablar pero que ha tenido el sonido de fondo de las centenares de personas que se han concentrado a las puertas del Parlamento esta mañana esta tarde en el centro de Sevilla de otras ciudades españolas convocadas por organizaciones feministas en protesta por ese pacto entre la derecha y la ultraderecha que ha puesto en el centro del debate la violencia de género que cuestiona Vox en un discurso que ha asumido el Partido Popular que va a presidir la Junta de Andalucía en Sevilla estado José Manuel Rebollo muy buenas noches es hola Ángels buenas noches cómo ha ido José Manuel esa concentración pues

Voz 0502 26:50 ya desarrollado pacíficamente y por encima de de lo esperado por las autoridades puesto que hasta cinco mil personas se han concentrado aquí en la Plaza Nueva de Sevilla con

Voz 0194 26:58 la irrupción de Vox en el Parlamento

Voz 0502 27:01 de Andalucía a escasos cinco minutos del inicio la organización ha comunicado a los asistentes que la Subdelegación del Gobierno en la provincia había rechazado que el oso concentrado marcharan hacia el Palacio de San Telmo sede del Gobierno autonómico por lo que todo se ha desarrollado aquí en la Plaza Nueva todos han protestado contra la derogación de la Ley de Violencia de Género que defiende el partido de Santiago Abascal y algunos han calificado la concentración de éxito escuchamos a los participantes

Voz 16 27:28 están negociando con los derechos y eso no se puede consentir no ha costado mucho trabajo en solidaridad con las mujeres ante la injusticia sangrante que estás viendo el Parlamento andaluz

Voz 21 27:40 sí bueno lógicamente nosotros creemos en la igualdad real entre hombres y mujeres no estamos dispuestos a los avances que hemos conseguido en estos años de democracia de lucha por la igualdad

Voz 16 27:51 no estamos dispuestos a retroceder lógicamente porque quieren negociar con nuestras vidas porque quieren negociar con nuestro igualdad porque negociar con lo que tanto hemos luchado

Voz 22 28:00 diciendo que con nuestro derecho

Voz 16 28:02 yo no se negocia y ningún paso

Voz 22 28:04 tras en igualdad en la ley de violencia de género

Voz 0502 28:08 los últimos miembros de colectivos LGTB y abandonan en este momento la plaza está vuelve a la normalidad Ángels pareja pasean de la mano otras hacen running también en bicicleta todo ante la mirada de la Giralda en una noche que sea tornado muy fría

Voz 0194 28:23 José Manuel muchísimas gracias gracias hasta luego decíamos concentraciones también en muchas ciudades españolas María buenas noches

Voz 0259 28:30 es buenas noches han tenido mucho sí

Voz 0194 28:32 miento

Voz 0259 28:34 sí pues aquí la protesta por ejemplo en la Puerta del Sol que ha durado dos horas con miles de personas ya han terminado ya está despejada pero aquí sigue las feministas más jóvenes la así

Voz 0194 28:45 combustibles hay un grupo las mayores

Voz 0259 28:48 más veteranas ya Sanida Cerrato Le han pasado el testigo a las nuevas generaciones que estuvieron dos horas saltando y gritando por ejemplo diciendo la Vox escucha esta es nuestra lucha no pasarán pero también mostrando su indignación y enfado dirigido a el PP contra el PP y Ciudadanos contra casado y Rivera por lo que califican el pacto de la vergüenza en Andalucía se preguntan dónde están las mujeres del PP Ciudadanos posiblemente se lo pregunte también Nuria que lleva desde las siete de la tarde aquí en la Puerta del Sol dice que tiene ya los pies fríos pero quizás la lucha de las mujeres y lo merece Nuria

Voz 23 29:27 hombre por supuesto buenas noches la presupuesto que lo merece porque somos todas porque yo creo que acomodarse sí es un error y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estamos viendo que lo que tanto ha costado conseguir que las generaciones que nos han precedido de repente no es lo quieran quitar por los intereses políticos y por hacerse con el con el mando de Andalucía en este caso el yo creo que de la totalidad de España que será el siguiente paso que quieran nazi

Voz 0259 29:55 ves esa amenaza de involución ahora en Andalucía temes que se expanda al resto de España

Voz 23 30:02 sí por supuesto por supuesto porque mientras la izquierda estamos discutiendo por términos por ponernos de acuerdo pues hay otras hay otra de la derecha potente que es esta sexta agrupando hoy está haciendo acuerdos a costa de nuestros derechos y nuestras libertades que cada vez son menores

Voz 0259 30:19 muchas gracias Nuria bueno pues todas las mujeres con las que hemos hablado esta tarde aquí en la Puerta del Sol mostraban su pregunta profunda preocupación porque creen precisamente en la línea en la que decía ahora norias creen que la alusión de voz y su discurso pues demuestran que los derechos de las mujeres que tanto ha costado conseguir no están consolidados gracias Mariola hasta luego

Voz 0194 30:46 quiero saludar Antonia Ábalos conmigo aquí en Radio Sevilla Antonio Ábalos Torres del Consejo feminismo de Sevilla de mujeres supervivientes a mi me gustaría buenas noches y me gustaría tu tu balance de hoy de esa multitud en la puerta del Parlamento esta mañana pero las imágenes que seguramente ha podido ver porque te habrán hecho llegar de otras ciudades españolas a lo largo de toda la tarde

Voz 24 31:06 si el balance que hago es es un balance cargado de feminismo nos te digo en plural porque estamos hablando de feminismo de las mujeres inmigradas de las mujeres amas de casas de las mujeres que limpian los hoteles de las chicas jóvenes que trabajan en los bares por tres duros hablamos no son los del feminismo de la igualdad que mucho asistidos acciones se apropiaron hablamos de la fuerza de la calle de la fuerza de las mujeres por vivir con dignidad hicieron la de un éxito rotundo ir de una fuerza y una ha salido a las calles cargada de esperanza

Voz 0194 31:47 me preocupa pasos atrás te preocupan los pasos que se puede dar hacia atrás me preocupan a partir de todo lo que se está escuchando me preocupa mucho

Voz 24 31:54 claro y me da miedo porque el fascismo y el odio puede llegar a la gente a los hombres el pie y eso se puede reflejar en más violencia hacia nuestros cuerpos en violaciones en asesinatos en pérdida de respeto pero cuando salgamos a los espacios públicos a compartir con los hombres exigentes y los políticos que tienen un poder Dani esos discursos de odio los hombres los pues en asumir con total naturalidad y eso repercute en nuestras vías

Voz 0194 32:29 hay seguir manteniendo las manifestaciones las concentraciones las movilizaciones

Voz 24 32:33 por supuesto por supuesto estamos hermanadas a cuerpo dadas las mujeres en España íbamos a seguir no vamos a dar más un paso atrás porque es como renuncia a esa libertad a esos derechos a seguir avanzando a tener derecho a una vivienda un empleo a tener hijos si quiere eso no tenerlos a tener distintos tipos de familia cuando se habla de una de una Secretaría de Familia intuimos que existen refiriendo en la familia tradicional ya vemos muchos chicos de familia en este país

Voz 0194 33:09 déjame que salude también a Pilar del Río muy buenas noches a la no está también airosa María o han que le había traído para hablar de Andalucía pero al final le ha aprovechado también para hablar del Brexit sigue quisiera Pilar yo no sé si ha seguido muy de cerca el discurso de investidura de Juan Manuel Voronin ya que después iremos a analizar tranquilamente a partir de las diez de la noche pero acción tienes en el día de hoy en la víspera de esta investidura en la víspera de este cambio también histórico antes hablábamos de lo del Brexit de de la derrota este cambio también histórico treinta y seis años de gobierno socialista que mañana se acaban

Voz 9 33:41 pues esa es la verdad es que es una experiencia que ha no nada pero te quiero decir no seguidos discurso porque me he pasado el día mirando caras de mujeres tanto en la manifestación de la mañana como ahora en la noche sí es sorprendente porque he visto muchísimas mujeres qué hace cuarenta años estaban en la calle me ha sorprendido encontrar a más personas a más mujeres también hombre mayores jóvenes había muchos jóvenes pero había mucho mayores y he visto en en en las caras en las expresiones en las miradas que que había más y de reafirmación de valores de valores que no se puede dar un paso atrás porque esos valores están confirmado que protesta contra otros que vienen como si hubiera una especie de no voy a decir de desprecio porque nunca se puede despreciar al adversario y hay algunas ideas que son claramente adversarios cuando no enemigas pero el orgullo de haber llegado hasta aquí habernos ha otorgado concedido libertades que era nuestras y que no estaban reconocidas ante y que ahora no van a ir para atrás pero encontró más orgullo que que fíjate que a José María

Voz 0194 35:06 qué supone este cambio que completamente un cambio histórico de gobierno una una vuelta completa que que supone

Voz 0045 35:13 bueno yo creo que Andalucía ha tenido una fase inicial no una fase yo cuando empecé a estudiar Economía hablábamos del subdesarrollo andaluz no entró se afortunadamente eso lo hemos superado o no hemos generado toda una serie de infraestructuras agitó de una serie de niveles de bienestar sobre todo en la sanidad y la educación los servicios de la forma de funcionar no digamos en en comportarnos como europeo no que antes lo teníamos un poco les sin embargo yo creo que en esta fase hemos repartido cosas que no teníamos hemos recibido mucha ayuda hemos recibido muchas referencias yo a veces lo digo sea yo estoy harto de ser andaluz estoy harto y fuera de Andalucía que me critiquen que me digan que sí soy esto que yo doy mucha conferencias fuera no hay muchas veces tengo que justificar que puedo contar algo interesante no entonces tenemos una una imagen fuera camino me dijo entonces ha ido pasando el tiempo y yo creo que que ahora hay que iniciar una nueva fase

Voz 0194 36:12 con responsabilidades de esta imagen yo

Voz 0045 36:15 todo responsables no creo que sea una cuestión de políticos somos también los andaluces no hemos asumido un esta situación yo creo que ha llega un momento en que tenemos que que producir más que de yo creo que el el retos el tejido productivo sea la parte de de Bienestar Social la tenemos que mantener no pero nos hemos cogido a un nivel de bienestar social que que Andalucía sola no podía pagar tenía que recibir ayuda de los demás yo creo que ha llegado un momento porque Andalucía lo tiene todo nosotros somos capaces de de converger con España idea de ser una región de niveles de renta por habitante Mahal llevar más bajo lo tenemos todo por qué no lo hacemos entonces que la a lo mejor los votantes andaluces lo han entendido bien entendido mal pero de pronto unos no han ido a votar y otros han votado cosas que uno no se esperaba no ha habido hay una concatenación como de astros que han dado este escenario no entonces yo no sé legionario o a salir no yo creo que que no es una cuestión de decir vamos a volver atrás vamos a volver a lo mismo sino que a lo mejor hay otra opción desde luego Andalucía Le queda mucho por converger hay muchos indicadores en los que estamos atrás

Voz 0194 37:24 tú Pilar te has hecho la idea de cómo va a salir este escenario de cómo puede salir este escenario

Voz 9 37:29 no no lo sé pero los Andaluces Contemporáneos esos que que decía que que a veces te aturde y te cansa ya idea andaluz pero no son los responsables los contemporáneos de que en Andalucía no hubiera una revolución industrial en otros momentos histórico no tuvieron la culpa de que hicieran tópico de Andalucía también en otros momentos históricos y que hayamos tenido que luchar contra el tópico de la Carmen de Merimée durante toda la vida es decir es estamos sitúa donde estamos situados hemos ido bueno tú decías recibimos muchas ayudas ya ayudamos muchísimo y salimos miligramos estuvimos en todos los sitios y fuimos los más trabajadores en las empresas catalanas y en las empresas vasca y aquí no había tejido industrial no había histórico pues por qué porque pues supuso una bueno pues Andalucía era una tierra y de la difundió latifundio no daba para construir aviones ni Mercedes

Voz 0045 38:31 sí lo que pasa es que yo yo creo que las justificaciones históricas que yo las has estudiado ya compartido y escrito y esta cosa de puede que nos ha venido la revolución digital no después que ha venido la etapa de la globalización ahora el escenario es distinto porque tenemos experiencia de muchos países que han partido con una estrategia distinta hayan conseguido niveles de renta o sea no podemos está pensando todo el día hacia atrás ahora el el retos delante tenemos unas oportunidades maravillosas a Andalucía es pura sensación la gente ahora el valor es la sensación es por lo que pagas entonces lo tenemos como dice la gente que poner en valor y sin embargo no estamos en esa mecánica entonces yo yo creo que que es una oportunidad a lo mejor hay que tener una visión distintos halló habla mucho con líderes políticos de de los partidos de la presidenta hay con con los de ahora y tal ir hay veces que no ve la Virgen

Voz 9 39:21 el trabajo europeo a España hay sobre todo Andalucía le tocó el turismo perdona pero sí

Voz 0194 39:27 ha desarrollado hay ciudades punteras como es Málaga con un turismo cultural lo como es Granada o como es debido

Voz 9 39:33 ya

Voz 0045 39:34 es lo que le tocó la distribución fue europea pero pero le tocó quién quién sorteo eso sea quién dijo ahora no es una cuestión de dotación de factores es decir Andalucía Andalucía lo que ha hecho a esto España siempre ha estado basada en tres sectores el sector de la industria el sector del turismo un sector de la construcción ha sido usted que han sido esos tres sectores porque eran sectores en los que no se competía

Voz 0194 40:01 os y competía obtenido fruto de una una última pregunta pues tengo que dejar aquí el tema que la noche viene muy muy cargada en esa oportunidad José María que tú decías que se abre ahora en esa oportunidad hasta la ultraderecha

Voz 0045 40:13 sí lo que pasa pero también me parece a mí que hubo una reflexión de Felipe González cuando salió el tema este de bosque dijo ya una anomalía que teníamos ya lo tenemos no sabía parece que que debemos tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo pues estamos en el mundo post globalización en el mundo que son aparecido la desigualdad la idea en los países ricos de las clases media de que la globalización les ha perjudicado seis están defendiendo si les afectaba las personas Padura porque los tejidos productivos se han quedado totalmente desbordado esos han votado Brexit han votado Trump y han votado proteccionismo y ese proteccionismo tira de los valores antiguos catolicismo una visión de la familia etc si les afecta más a los jóvenes en doce tiran al voto populista que puede ser cinco estrellas en Italia puede ser podemos aquí es decir estuviera para quedarse no podemos ir con las ideas antiguas de derecha izquierda ultraderecha ultraizquierda a abordar el futuro que se nos viene porque estos partidos se quedan iba a ver qué compartir con ellos muchas cosas va a haber que poner la eliminación por eso a mi me parece que la la manifestación a las mujeres oportuna parece no pero me parece que esto se queda ética

Voz 9 41:22 de la responsabilidad activismo resistencia cultura tenemos mucho que hacer podemos hacerlo podemos hacerlo en Andalucía podemos hacerlo en España es lo que está ocurriendo no es un síntoma es esta ya desarrollado en el mundo

Voz 0194 41:37 María Esperanza Sánchez que quiere hablar pero María Esperanza como a ti te queda todavía una hora y media de tertulia lo mismo que a a Milagros Pérez Oliva ya Cristina de la Hoz a las que pido disculpas pero el tren de la actualidad Morillas también está de la actualidad Nos ha atropellado a partir de las diez cómo vamos a recolocar íbamos a escuchar lo que se ha dicho hoy en el Parlamento andaluz íbamos a volver a escuchar también lo que ha pasado hoy en el Parlamento británico pero sí quiero despedir a José María Pilar del Río muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros no hubiera gustado hablar muchísimo más rato esa era la idea inicial pero las cosas son como son muchísimas gracias Anthony Ábalos muchísimas gracias a ti también Grecia es buena

42:30

Voz 16 42:49 la vítores buenas noches tal Ángels buenas noches viendo en Sevilla hoy

Voz 0136 42:53 el final de una época terminan como decíamos hace un momento los treinta y seis años de gobierno de partido socialista en Andalucía si un final de ciclo como ha dicho esta mañana a quién será el nuevo presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno que será investido el viernes

Voz 0045 43:06 la sensación de final de ciclo como las sombras

Voz 27 43:09 el ciprés era alargada y el final de ciclo ha llegado

Voz 0136 43:14 también podemos hablar de final mirando Reino Unido de ese intento frustrado de adiós de

Voz 16 43:23 veía Europa así que final remate

Voz 0136 43:26 nominación término desenlace conclusión consumación extinción cese hoy Angels en la grave vamos a hablar del final y sobre todo hoy nos planteamos si de verdad existe el diccionario que dice que es el final pues hablar de tres definiciones que luego explicaremos mejor desde la filosofía que son final fin y finalidad en el diccionario final es lo que remata cierra o perfecciona algo la segunda acepción es lo que expresa finalidad fin es el término remate consumación el límite y el confín y finalidad es el fin con el que o por el que se hace algo vamos a la etimología final del latín finales donde fines es fin límite borde o frontera esa parte el Alice escuálida de así que final sería la cualidad del fin y hay un final que si conocemos todos del que no dudamos y que además seguro que están nuestras cabezas ya a mí me encanta mil novecientos sesenta y siete los dos den esa triste despedida de Jim Morrison que además apareció en la peli de Apocalipsis Now

Voz 28 44:26 y

Voz 29 44:29 ya todo

Voz 30 44:37 la dama Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid muy buenas noches una semana más muy buenas noches

Voz 0194 44:47 si conseguimos definir en la cara B antes del final

Voz 8 44:50 es el final porque yo no sé si la filosofía tiene una definición para el final en Filosofía lo que se va a hacer en primer lugar es hacia una distinción muy clara en todo lo que sea un fin en lo que sea el final

Voz 0194 45:00 es un poco lo que estaba aportando estará al

Voz 8 45:03 en fin piano el fino a medio tiene que ver con algo tecnológico es decir es un objetivo que orienta un acto vida una actividad irregular acciones no entonces es el para qué de algo por ejemplo el fin de las el el fin de la semilla estas formarse en árbol ahora bien el final es aquello por lo que se hace algo sin por ejemplo es la muerte vivimos para morir y es aquí entonces cuando la filosofía empieza pregunta se que es el final y lo hacen muy curiosamente para progre matizarlo existe para el ser humano un verdadero final cuando nos podemos poner a la respuesta más obvia el fin del ser humano el final del ser humano mano es la muerte estamos seguros de que el final del ser humano es la muerte no es esa claro el el tema es que fíjate muy bien Sarah empezaba a hablar de la etimología de final que tiene que ver con fines gordo frontera pero fíjate vamos a pensar un poquito en esto una frontera en el fondo está separando dos cosas unirse para dos cosas algo termina ya algún pieza de forma que no hay lo que antes había pero la cuestión es que estamos hablando de un final que no se encare realmente a la nada porque lo mejor la muerte no tiene que ver con el final de la vida sino que tiene que ver con un cambio de estado con respecto a lo que se ha es decir podríamos estar confundiendo en algunos casos

Voz 0194 46:20 por en el caso de Andalucía que estamos viviendo podríamos estar con

Voz 8 46:22 fundiendo final con cambio efectivamente es lo que está pasando no pero tampoco chicas que es una confusión porque en el fondo si preguntamos realmente que es el final si hablamos que no hay un final absoluto que no hay un final que tengan que ver con un encantamiento real a la nada no tendrá que ver con una o combustión incompleta donde no hay pasado donde no hay futuro donde no hay memoria donde no hay esperanza lo que encontramos es Un final que relativo relativo fíjate algo que sí se ha apuntado continuamente estamos en un final de ciclo porque es lo que tiene la vida humana el ser humano es precisamente el cierre de los ciclos esa es nuestro estado cambiar de estado cambiar de ciclo por eso en Filosofía si llegamos hasta el final lo que significa un final entonces no hay final absoluto Nos quedamos simplemente con eso con cambios de ciclo

Voz 0194 47:11 si uno sabe cuándo está viviendo este cambio de ciclo ya no voy a decir final uno sabe cuándo lo está viviendo

Voz 8 47:15 es un cambio de ciclo tiene que ver cuando cuando se acaba algo cuando sacaba algo no es algo no se acaba de siempre del mismo modo dos podemos hacer más o menos una distinción entre cuatro bloques no una cosa que se acaba Se puede acabar de forma que se agota o se consume se gasta no hay más en ese caso sí que puede haber una conciencia de cierre o te das cuenta por ejemplo de que sea agotado es el final de la gasolina del coche hay una conciencia de cierre el que ver con agotarse con terminarse un segundo lugar tendrá que ver con César algo que interrumpa interrumpe eso de pone en ese caso también hay conciencia decía reconcede acabará siendo conciencia de cambio y podamos hablar también de cómo se acaban las cosas que has cosas seis terminan los extinguen y cuidado con esto porque este pinar es cortar abruptamente de forma que no quede nada por ejemplo sino queda la memoria o extinguirse que desaparece gradualmente también podemos hablar de consumar o culminar con cuando algo superficial que ha pasado con el PSOE en este caso

Voz 0259 48:09 eso se ha agotado si has terminado ha consumado esa esa esa es la pregunta

Voz 31 48:25 sí que me

Voz 0136 48:27 y esas detengan que estamos escuchando los Keynes aparece en la última novela de Isaac Rosa es Daisy dice gracias por los días esos días interminables no eso sin términos sin final hablamos otra vez de lo mismo y hablamos de esta novela de Rosa que se titula feliz final es una novela en la que el final es el principio todo empieza con el final de una relación a medida que leemos llegamos al inicio en los días de esa pareja una estructura por la que le hemos preguntado a eso

Voz 8 48:52 autora a Isaac Rosa

Voz 0815 48:55 no tanto por el final llegando al principio por un lado a una metáfora que recorre toda la que es la de la de la excavación arqueológica el pasado como una fosa que hubiera que desenterrar levantando capa a capa para llegar al principio palestra donde comenzó todo pero también tiene mucho que ver con con la vivencia del tiempo de nuestros días la cómo cómo vivimos hoy el tiempo en en nuestras vidas yo creo que estamos en un presente permanente de futuro directamente no existe del pasado perdemos la memoria según ocurre sustituirlos por una especie de nostalgias es como fósil así que al final nuestra vida se parecen y es que intentando también la novedad se parecen las vidas al amparo de una red social lo una web de noticias de forma que en pantalla sólo vemos acaba de ocurrir el presente es la última hora de último minuto si queremos recuperarlo anterior si queremos llegar al al origen hay que ir descendiendo en la página como si quieras Scholl en rato

Voz 0136 49:48 el he preguntado al autor de Felip final por esa palabra la con los interesa hoy que está en su en el título de su novela todo tiene un final

Voz 0815 49:56 parece que hoy estamos muy preocupados por los que nos importan que los esperamos con ansiedad los venimos o no queremos que no los que eso del del spoiler que es una pareja muy de nuestro tiempo él no me cuentes como acaba pero yo creo que la palabra que mejor define nuestro tiempo no es pon el bucle yo creo yo tengo la sanción de que vivimos en un bucle sin fin que funcionamos en en ciclos que cesan y que se reanudan otra vez de crisis recuperaciones crisis de victorias y derrotas electorales cambios de gobierno de contratos que terminan sólo para hacer un nuevo contrato amores que sacaban cuando aparece no amor o toda la industria cultural en cine secuelas secuelas la división que se alargan en temporadas infinitas otras peores y al final todo acaba para volver a empezar en bucle pero en ciclos cada vez más cortos bucle cada vez más estrecho