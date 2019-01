Hora 25 (15/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:36 Parlamento británico hasta que poco después de las ocho y media se ha producido la votación sobre el acuerdo para la salida del Reino Unido de Europa y ha sido una derrota abrumadora para Theresa May se pensaba que podían ser unas decenas de votos de diferencia y al final ha sido más de doscientos votos de diferencia cuatrocientos treinta y dos votos en contra de ese acuerdo a que había alcanzado Theresa May con Europa doscientos dos votos a favor sólo doscientos dos votos a favor diríamos anoche que esta sería una noche de transistores y aquí estamos en Sevilla estábamos aquí estamos muy atentos al cambio histórico que se va a producir en esta Comunidad y que el PP quiere además ya saben que sea el preámbulo de lo que ocurre en toda España pero lo que estamos haciendo desde esta tarde es mirar lo que está ocurriendo en el Parlamento británico de Westminster Begoña Arce hola de nuevo

Voz 0273 01:27 hola de nuevo un saludo porque tal como se preveía

Voz 0194 01:30 como venimos contando el Parlamento británico tumba de qué manera el acuerdo del Brexit pero eso no resuelve las incógnitas no sino que simplemente las respete a Begoña

Voz 0273 01:38 sólo ha sido una derrota brutal masiva la Mayol sufrida por un gobierno británico en la historia después de consultar los libros cuatrocientos treinta y dos diputados votando en contra del acuerdo doscientos dos a favor una derrota por un margen de doscientos treinta votos y ciento dieciocho conservadores votando contra su primera ministra y líder ante la magnitud de este desastre Theresa May ha aceptado que la Cámara de los Comunes confirme si el Gobierno sigue teniendo la confianza de la Cámara ha invitado al líder de la oposición Jeremy Corbijn a presentarla Corbijn que venía amenazando con hacerlo desde hace tiempo la presentado efectivamente se va a votar mañana a las siete de la tarde pero ya hay reacciones los diputados conservadores rebeldes por ejemplo los diez unionistas en la Cámara de los Comunes han confirmado que respaldarán Amey no van a apoyar a los laboristas con lo cual en principio la primera ministra debería salir de la prueba su portavoz ha confirmado hace unos momentos también que May no piensa dimitir lo que ocurra después con el Brexit eso sí es una gran incógnita porque parece imposible que May trate de renegociar este acuerdo completamente muerto después del rechazo enorme esta noche

Voz 0194 02:45 en Europa mira de nuevo a Londres para saber por cuánto se producirá la derrota se iba a producir la derrota de Theresa May eso estaban mirando a lo largo de toda la tarde en otras cosas Sastre porque depende de Sort

Voz 1071 02:55 a Darío en principio la fecha que se marcó para el Brexit y esa es la que está en rojo en los calendarios era el veintinueve de marzo es decir aquí a la vuelta de la esquina es verdad que hay un periodo de transición hasta el treinta y uno de diciembre del año que viene dos mil veinte contemplaba una única prórroga todo esto sobre el papel lo complica todo para posibles aplazamientos de los que también se ha hablado el hecho de que hay ya saben elecciones europeas

Voz 0194 03:15 el último domingo del próximo mes de mayo dijeron en Bruselas que no cederían en los contenidos que ya bastante costó llegar a un acuerdo y lo último que se dijo es que quizá en la capital comunitaria podían ceder en los plazos pero todo está en el aire vamos a volver a Estrasburgo Griselda ahora de nuevo

Voz 0738 03:28 pues sí todo está en el aire aunque acabamos de escuchar a Michel Barnier que es el negociador abriendo la puerta a una renegociación vamos a oír

Voz 4 03:36 lo que uvas yo cuatro palabras tocan Reino Unido clarificar pero nosotros estamos determinados puestos a encontrar un acuerdo mucho frío

Voz 0738 03:48 ya sé que hay que retener sabéis que en estos momentos está reunida esa comisión de eurodiputados que son los que siguen oficialmente el Brexit su presidente que es el jefe del grupo liberal europeo Costa ha dicho que lo que no quiere ver

Voz 0194 04:02 más impuestos que los políticos

Voz 0738 04:05 técnicos pasen a los europeos su problema hizo caos es sonó que clarifiquen pues luego veremos

Voz 0194 04:13 por Morillas director decidió que está en Radio Barcelona que movimiento puede hacer Europa parecen dispuestos como decía Griselda Pastor abriendo la puerta a una renegociación que movimiento puede hacer Europa

Voz 5 04:25 pero puede digamos Barnier a decir que que que se puede reabrir la negó renegó de la negociación efectivamente poderse se puede la cuestión es en qué términos es decir a está Europa a el negociador que tiene un mandato marcado para la negociación no es algo que que ha inventado Barnier digamos sino que viene dado por los estados el mandato que el edad puede cambiar sustancialmente aquello que más molesta a buena parte del Parlamento británico es decir la cuestión del backstage yo no lo creo sinceramente es decir no puede haber un cambio tan grande en el mandato negociador ni en el acuerdo de salida como para contentar doscientos diputados que han votado osea además no han votado en contra este acuerdo por lo tanto el margen de maniobra es es muy limitado y peligrosamente la alternativa es peor yo creo que es en ese sentido en el que se expresan los líderes europeos ahora diciendo el new deal es un escenario que no acuerdo que no queremos

Voz 1071 05:32 ha sido una sesión intensa muy típica diríamos del Parlamento británico con la primera ministra insistiendo en que era o el Brexit ordenado o el caos con alusiones de la propia Theresa May al sentido histórico de la Junta

Voz 3 05:46 es

Voz 0194 05:53 al final Begoña mi vuelve a estar como Estado desde que asumió el cargo no al filo del precipicio aunque nunca acaba de caer

Voz 0273 05:59 sí es muy posible que salve la prueba de mañana pero es inconcebible que después de haber hecho historia con este desastroso resultado siga en el cargo como si nada y siga tratando de sacar adelante un acuerdo que está muerto May ha tratado hasta el último momento de limitar daños hoy pero ante la magnitud de la derrota aceptado poner la confianza del Gobierno en manos de los diputados cuatro de pensó es lo primero necesito confirmar si el Gobierno sigue teniendo la confianza de esta Cámara creo que la tiene pero dada la escala y la importancia del voto de esta noche es lo correcto el que otros la pongan a prueba así pues confirmo que si la oposición presenta una moción de confianza esta noche según las leyes del Parlamento el Gobierno la votará mañana

Voz 2 06:44 su mora

Voz 0273 06:47 el jefe de la oposición que es Jeremy Corbijn el líder laborista ha respondido inmediatamente presentando esta moción que venía anunciando desde hacía tiempo

Voz 7 06:55 hay del presidente que presente una moción de confianza contra este Gobierno no esa moción se debatirá mañana para que esta Cámara valore su incompetencia y apruebe la moción sobre este Gobierno

Voz 8 07:19 Love lock out Peretz

Voz 0273 07:24 bueno puede que todo sea mucho ruido y pocas nueces dado que Corbijn no tiene los votos suficientes en la Cámara a no ser que algún conservador se una a la moción algo que no parece probable esta moción tiene todos los visos de no salir adelante y Theresa May quedarse donde está

Voz 0194 07:39 qué camino le queda ahora me para negociar el Brexit Begoña

Voz 0273 07:42 si fuera esta noche es más factible que él en Unidos salgas en un acuerdo de manera desordenada va a haber ahora una lucha aquí por redirigir la negociación del Brexit el acuerdo está muerto ha dicho esta noche Boris Johnson en la derrota da un mandato masivo para volver a Bruselas y renegociar ha añadido esto unido a lo que acaba decir Michel Barnier dejando esa abierta a la negociación volvemos a estar en en un estadio en el que posiblemente por ahí vaya a ir las cosas y supera la moción de mañana el guión puede ser el que el Gobierno británico daba a entender esta mañana mi volviendo a Bruselas tratando de abrir nuevas vías de salida presentando un plan B en el Parlamento o al menos un boceto de plan B en el Parlamento el próximo lunes

Voz 0194 08:29 no está prevista ninguna comparecencia además en las próximas horas no Begoña

Voz 0273 08:33 bueno mañana en el debate de esa munición imaginamos que Theresa May va a tomar parte en en el

Voz 0194 08:38 pero esta no esta noche no se espera que haya ningún tipo de reacción

Voz 0273 08:42 no y lo que han advertido sus sus portavoces es que ella no va a dimitir

Voz 0194 08:47 Begoña muchas gracias buenas noches hasta luego en Madrid está nuestro jefe de Internacional Rafa Panadero buenas noches qué tal buenas noches esté Brexit es un proceso muy largo en el que en algún momento todos nos hemos perdido sería imposible ponerlo ahora en orden pero hay algunos hitos Rafa que conviene tener bien frescos en noches como ésta eh cómo llegamos hasta aquí cuántas promesas

Voz 1775 09:06 pues mira vamos a hacer un poco de historia todo esto arrancan realizando mil once cuando David Cameron por entonces primer ministro se encuentra con una rebelión interna en su partido cuando un grupo de unos ochenta tories euroescépticos empieza a pedir un referéndum incapaz de parar aquel movimiento y con el Lucky de Alfarràs creciendo en las encuestas Cameron llega a prometer ese referéndum en la campaña de las elecciones de dos mil quince la había salido ya bien con la independencia de Escocia bueno quizá confiaba en que para seguir gobernando iba a necesitar otra vez pactar con los liberales de Nick Clegg que son totalmente europeístas y hay iba a tener unas con una excusa para no llegar a convocarlo o no pero bueno las urnas las carga el diablo Cameron gana estas elecciones con mayoría absoluta ya no hay vuelta atrás

Voz 0273 09:44 no fueron dando forma mucho

Voz 1775 09:48 aquí lo escuchábamos diciendo que ese referéndum va a hacer algo definitivo en el que pueblo va a decir si quiere estar dentro fuera ex hubo Se va a respetar no va a haber otras renegociación decía otro referéndum

Voz 3 09:57 huy huy huy

Voz 1775 10:00 y finalmente ya en febrero después de otra negociación con la Unión Europea que convenció muy pocos en casa ya casi con prisas no por por si la crisis de los refugiados son los problemas del euro complicaban aún más el escenario europeo pues convoca el referéndum no lo hace para junio de dos mil dieciséis como fue la campaña ese referéndum pues ya sabe no miente que algo queda podría ser un buen resumen por poner un ejemplo aquel cada semana mandamos a la Unión cientos cincuenta millones de libras que podremos ahora destinaran sanidad pública era el eslogan que iba impreso en el autobús con el que Boris Johnson recorrió todo el país sólo unas horas después de la votación

Voz 9 10:30 que han sido que me echas

Voz 2 10:33 otra a la mitad

Voz 1775 10:36 el propio Nike faralaes de lo reconoció en una entrevista en televisión que aquello había sido un error llámalo como quieras error fe mentira con el caso es que ganó ganó salir por pocos así ir que salió también fue Cameron que dimitió en marzo ya del año siguiente su sucesor hacer examen activó el artículo cincuenta empezó a correr del reloj esos dos años para negociar un divorcio amistoso que debía formalizarse el veintinueve de marzo de este año y que ahora desde esta tarde pues parece que está un poco más

Voz 0194 11:01 los comentábamos además que todo esto coincide lo comentábamos en la anterior era con que mañana Pedro Sánchez presidente del Gobierno va a pronunciar un discurso en Estrasburgo Inma Carretero buenas noches buenas noches qué relevancia le dan y además ahora en este momento L dan en Moncloa a esa intervención de Pedro Sánchez le conceden

Voz 0806 11:18 mucha importancia en la Moncloa este debut en el pleno el Parlamento Europeo precisamente en este contexto sobre todo porque le va a permitir fijar con claridad la posición española después de la votación en Londres hay que recordar que Pedro Sánchez mantuvo el veto unos días al acuerdo para la retirada el Reino Unido para que España tuviera que ser escuchada en cualquier decisión sobre Gibraltar y luego vendió el acuerdo como un logro histórico así que sostiene que es el mejor acuerdo posible hoy ha publicado un tuit el presidente en el que

Voz 1587 11:45 dice que una salida no ordenaba sería negativa

Voz 0806 11:47 para la Unión Europea y catastrófica para el Reino Unido todo eso es lo que va a defender mañana en Estrasburgo está muy interesado Pedro Sánchez en que se le identifique como líder claramente europeísta claramente comprometido con la Unión y con su futuro así que lo que pretenden según nos explican en el equipo del presidente es defender el un plan movilizador que permita que la Unión Europea siga avanzando protegiéndose frente a futuras crisis ese va a ser el centro de

Voz 0194 12:14 su discurso mañana en Estrasburgo gris el de lo que se espera de la posición española

Voz 0738 12:19 bueno pues espera sobre todo que escuchar a al presidente del Gobierno que es el presidente socialista digamos

Voz 9 12:27 del país más grande de la Unión con un

Voz 0738 12:31 con un gobierno de este color político es evidente que hay interés por saber qué pasará con los presupuestos hay desde el PP muchas ganas muchas ganas de que precise exactamente que hoy hemos asistido a una rueda de prensa que en nombre del Partido Popular Europeo no del español ha dado con sales Pons insistiendo en que se va a primar sobre todo a los independentistas de Cataluña con estos presupuestos y que el gasto pues se va a desembocar pero no sabemos si éste va a ser el tema que va a centrar que va a centrar el debate no desde los socialistas piden que este no sé aun debate en clave nacional que sea un debate en clave muy muy europea aunque es evidente el problema el problema de Cataluña los presos el juicio va a estar sobre la mesa los verdes ya no Sunny Chus Xavier que van a preguntar por qué no se ha dado diálogo bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa y cuáles sobretodo el mensaje del presidente Sánchez

Voz 0194 13:28 pues vamos a ponernos en contacto con algún eurodiputado como Ernest Urtasun eurodiputado de Cataluña han como muy buenas noches leve alguna solución a este escenario que se dibuja desde esta noche

Voz 10 13:42 buenos un escenario complicado lo primero que hay que ver es mañana sale la moción de confianza o no y yo creo que el Reino Unido es lo que tiene que de que aceptar es que es muy complicado hacer más variaciones del acuerdo porque hay que hay una línea roja para irlandés a la Unión Europea que no restablecer una frontera

Voz 0194 14:04 por eso

Voz 10 14:06 el acuerdo salida implica que actualmente el Reino Unido quizá tiene que quedarse en la Unión Aduanera eso a los más duros no le gusta pero es así entonces hacer cambios el acuerdo es muy difícil entonces yo de otras posibles salidas o un Brexit duro pero eso sería un auténtico desastre para los ciudadanos que en el Reino Unido los ciudadanos británicos que viven aquí yo creo que nadie desea eso que May y es que vaya y que otros diputado conservador venga una variación bastante parecido de lo mismo au sino que nos vayamos un segundo referéndum yo creo que ahora mismo lobo lo más razonable viendo el caos que embestía sin ser es que el Gobierno británico pidiera por lo menos una extensión del artículo cincuenta un poco de tiempo ver exactamente Si si alguna de estas opciones de otro primer ministro un segundo referéndum pueden ser viables yo creo

Voz 0194 14:55 pero pero otro primer ministro podían renegociar de alguna manera un acuerdo

Voz 10 15:02 yo creo que no yo creo que es muy difícil cambiar ese acuerdo pero es verdad que en política a veces y uno no puede cambiar los mensajes a veces campeón del mensajero

Voz 0194 15:12 mayorías

Voz 10 15:13 Curra veces no entre es verdad que en el Reino Unido se habla mucho de que en parte el problema es el contenido del acuerdo desde luego pero también es quién lo vende que es una primera ministra que que está muy tocada no entonces es verdad que algunos analistas dicen que exija que conocen bien los mundos del del Partido Conservador británico que quizá sería posible encontrar una variación parecido el mismo acuerdo pero con otro tipo de deliberados bueno vamos a ver lo que ocurre en los próximos días pero en cualquier caso insisto sea lo que no podemos estar jugando con las vidas de millones de empecé centrada que miles de persona que están angustiadas porque les afecta en su vida sino hay acuerdo y lo más razonable se extenderá al en cuenta eso el Gobierno británico de debería hacerlo desde desde mañana

Voz 0194 15:55 esto es lo que pierden los los británicos lo que perderían los británicos que perdería Europa con con una salida sin acuerdo

Voz 10 16:03 hombre Europa con una selección de acuerdo ver se vería afectada efectivamente la economía europea de una manera importante en el Reino Unido tiene un superávit comercial importando cuestión con la con la Unión Europea y un déficit comercial quiero decir nosotros exportamos más de lo que importamos al Reino Unido de una manera bastante además un volumen bastante importante la reintroducción de una frontera dura sólo bajó las normas de la OMC que son los bancos internacionales con todo y todos los controles fronterizos que esos requeriría tendría un impacto económico muy importante y también los derechos de los ciudadanos europeos que están en el Reino Unido que forman parte del acuerdo sus derechos forman parte del acuerdo de salida y se podrían ver afectados con lo cual ese es un escenario que que que nadie desea y francamente no creo que sería todo el mundo muy irresponsables tanto en Londres como en Bruselas para llegar ahí yo no creo que lleguemos allí y eso ahora mismo creo que es lo más importante eso diga extender el artículo cincuenta es lo más razonable precisamente para evitar completamente ese escenario

Voz 9 17:03 Urtasun muchísimas gracias

Voz 11 17:06 gracias a vosotros Teodora trasladar la pregunta a Ramón

Voz 0194 17:09 el presidente del grupo parlamentario socialista en Estrasburgo muy buenas noches hola qué tal planteaba Ernest Urtasun ahora la posibilidad de extender el artículo cincuenta como una posible solución plantea usted alguna solución al momento que se dibuja desde esta misma noche

Voz 12 17:27 yo no tengo ninguna yo lo que creo es los procesos hemos de mantenernos serenos y tranquilos y unidos como lo hemos hecho a quién le corresponde mover ficha es al Reino Unido ellos han dicho que no a una manera de irse que es que Europa ha planteado no hay que olvidar que el acuerdo que propone la Unión Europea es existe no yo otro yo creo que es el Reino Unido que tiene que saber qué va a pasar ahora hacía que me va a selecciones y plantean un nuevo referéndum es verdad que el riesgo de todo esto es el es decir es que el veintinueve de marzo se vayan sin acuerdo esto es un daño enorme para todos y antes de eso pues cualquier cosa habrá que ver habrá que mirar pero me parece poco precipitado y establecer una propuesta por nuestra parte yo creo que la extensa o no la el aplazamiento que la Unión Europea podrían aprobar unánimemente sí lo era tiene un problema técnico que no es nada sencillo es si qué pasa con las selecciones prolongar hasta junio que la la retirada en el supuesto de que yo espera unas nuevas elecciones cuya pero está inmediata es bueno y aquí quién qué haría con unas nuevas elecciones el problema que tiene en el veintiséis de mayo votar el Reino Unido es parte de la Unión Europea que no se ido

Voz 0194 18:58 bien no tienen que permanecer años

Voz 12 19:01 más con lo cual yo no encuentro solución técnica jurídico-políticas a la posibilidad de que un aplazamiento era retirada dejó iba la necesidad de respetar el derecho al voto los británicos el veintiséis de mayo

Voz 0194 19:18 no hay margen de maniobra por parte de Europa o no debería haberlo es decir habría que pasar Diyala toda la responsabilidad al Reino Unido o queda algún margen de maniobra en Europa

Voz 12 19:30 junto a mí tengo que responderle casi en la intimidad yo les vivía Europa dice que esta es la manera de irse y este es el acuerdo que Europa propone para que se quiere marchar punto Ahora bien los daños de un Brexit son tan enormes no solamente para los tres millones y medio de europeos que viven allí iría al millón británicos que viven en Europa que para mí es lo más importante sino también para mí lo más importante pero también lo es el punto de él

Voz 0194 20:00 la repercusión

Voz 12 20:02 mismo ya en los mercados pronto el mundo financiero la empresa los inversionistas planes tienen que empezar a pensar qué puede pasar advirtiendo a llamarse consumidores de marzo teóricamente tiene que haber colas entonces no vería bien en Le Mans es decir que que realmente tenemos un problema va a repercutir económicamente hizo filial jurídicamente muchas gentes antes de llevar ha hecho antes de llegar a eso cualquier arreglo que era mejor honradamente pero políticamente hoy tengo que responderle que la Unión Europea ha hecho ha establecido una negociación ha marcado sus límites y la manera de esta y el que quiera irse de esta manera ésta es la pasividad política de lo bien que esta noche

Voz 9 20:56 Ramón Jáuregui muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 12 20:59 lo que hasta luego decíamos y los también

Voz 0194 21:02 Noé que Europa está pendiente de todo lo que ocurra o de lo que tenía ocurrido lo que ocurra a partir de ahora en Londres porque es allí y además toda la gente con la que hablamos sobre diputados hablábamos antes también con el ministro de Exteriores todo el mundo señala a Theresa May todo el mundo señala al Reino Unido como el responsable del futuro de de lo que pueda pasar según

Voz 1071 21:21 no avanzaban las semanas de a pesar de que Londres y Bruselas llegaron los sellaron un acuerdo que no fue fácil lo hemos sido describiendo todos los gobiernos de la Unión se empezaron a poner en la peor de las situaciones empezando por el propio gabinete de May quizás recuerden aquella imagen de pruebas hasta

Voz 0194 21:32 con camiones fueron poniendo por sí

Voz 1071 21:35 daba este Brexit duro también pasando por el resto

Voz 0194 21:37 gobiernos

Voz 9 21:40 que sea Brexit por las bravas sería una catástrofe para todo el mundo textos de Borrego ayer mismo

Voz 1071 21:47 datos que ayudan a entender un poco la dimensión de lo que estamos tratando en España residen doscientos cincuenta mil ciudadanos británicos según el Instituto Nacional de Estadística en el Reino Unido residen ciento veintisiete mil españoles de acuerdo con la misma fuente aunque hay más porque ahí no incluyen a los emigrantes que no son residentes a nivel europeo hay tres millones de comunitarios en suelo británico más de un millón de británicos por Europa

Voz 0194 22:10 eso por no hablar de las cifras económicas el Gobierno británico

Voz 1071 22:12 a reconocer que el Brexit iba a dejar un agujero en su país de ciento cuarenta y dos mil millones de euros y luego están las previsiones Candido haciéndolos organismos económicos lo hemos ido contando gota a gota que vaticinaban pues algo parecido para resumirlo en una palabra al apocado

Voz 0194 22:26 sí si al final se producía un acuerdo igual es la posición del Gobierno español como lo sigue Rafa Panadero cuéntanos

Voz 1775 22:32 pues con mucha preocupación lo siguen lógicamente ayer mismo decía el ministro Borrell que los británicos nos tenían en un hay que me voy que no me voy ya hoy como acabamos de escuchar aquí en la SER pues dice que no hay ningún motivo para la alegría porque aunque se esperaba un rechazo quizá nadie esperaba una derrota

Voz 0194 22:46 tan contundente como esta no hay tiempo para

Voz 1775 22:48 prórroga reconoce Borrell pero como parece difícil esa prórroga porque él no ha sido muy fuerte pues en España se pone ya en lo peor y piensa en los planes de contingencia que ya diseñado una comisión interministerial que desde octubre el estando máxima prioridad a este tema

Voz 12 23:03 pero el Gobierno ha preparado todo

Voz 13 23:06 quizás que su Díaz Pepe se aprobaría por decreto ley y como hemos estado explicando desde este desde ayer lunes hay una página web que el presidente del Gobierno donde todo el mundo puede encontrar la información que necesite

Voz 1775 23:21 para que estas circunstancias esas medidas ya listas que se aprobarían a comienzos de febrero se centran sobre todo en los sectores que pueden verse más afectados transporte con atención especial al caso de Iberia que ya se está analizando en Bruselas servicios financieros y Agricultura hay también preparados una así de de acuerdos bilaterales con Reino Unido entre ellos uno que permitirá a los ciudadanos británicos residentes en España votar y presentarse como candidatos en las elecciones municipales hablan de ciudadanos Borrell pide también calma

Voz 13 23:48 ya estaba previsto de que si ocurriese un acuerdo pasaría sin acuerdo habría un un acuerdo bilateral de manera que los residentes españoles en el Reino Unido los británicos en España si quieren manteniendo el statu quo actual

Voz 1775 24:06 el último Angels una cosa más que siempre dice Borrell tranquilidad también con Gibraltar porque los cuatro memorandos y el protocolo adicional que España ya ha firmado con Reino Unido sobre Gibraltar

Voz 0194 24:15 siguen adelante pase lo que pase con el alcohol

Voz 1775 24:17 todo al que hoy ha dicho o no el Parlamento gritan

Voz 0194 24:20 como en unos minutos hablaremos de esta particularidad de Gibraltar Rafa muchísimas gracias

Voz 1775 24:24 buenas noches quiera verla la mesa de análisis

Voz 0194 24:26 mis para escuchar a nuestros tertulianos de esta noche pero antes Paul Morillas director de que está con nosotros también desde las nueve de la noche y que ha tenido ocasión además de hacer su análisis de escuchar tanto lo que nos decía el ministro de Exteriores como Ramón Jáuregui como resulta sur de todas las soluciones que se ponen sobre la mesa de todas las posibles salidas que se ponen sobre la mesa cuál crees que es la más factible

Voz 5 24:46 yo estoy de acuerdo con Ernesto Urtasun que decía que que es probable que haya que aplazar el el plazo la cuestión es es es que es muy difícil también es decir la la la la solución de de aplazarlo tendría que venir porque hay un cambio de posición claro por parte del Gobierno de May o el que suceda no al que esté ahí diga a bueno pues por ejemplo esa queremos un nuevo acuerdo de salida que contemple a permanecer en la Unión Aduanera por ejemplo no que es lo un poco lo que podría pactar con Corbijn que es es su opción no claro pero es que es que sucede con esa obsesión por ejemplo que eso no te permite firmar acuerdos comerciales con terceros que no te permite a tener tus propias tarifas ahí icnitas de entrada y por lo tanto te te pone en contra de aquellos que dicen que el Brexit es ganar soberanía otra vez y tener capacidad de hacer una política como Marcial a nivel mundial la Autónoma por lo tanto que sucede que esa opción que se puede dar otra vez en el Parlamento británico en los volvemos a encontrar una situación parecida que es difícil que gane que gane muchos apoyos de esta esta esta solución

Voz 0194 26:00 más en el lado de la Unión Europea

Voz 5 26:03 la que ha por ejemplo Macron ha dicho más de una ocasión que decir bueno de acuerdo se puede pensar en aplazar

Voz 9 26:09 el el el el veintinueve de marzo

Voz 5 26:12 pero si hay algo para lo sobre lo que discutir no son seis para seguir igual pues no tiene mucho sentido aplazarlo y en los tweets que van saliendo hoy de todos los países y se nota cierto hartazgo de de de de las negociaciones el de estar pendiente de eso constantemente

Voz 0194 26:30 antes se preguntaba Ramón Jáuregui Paul europea no puede negociar ya no quiere negociar

Voz 5 26:36 bueno es que efectivamente es una cuestión que que consumen muchas energías en en en en los distintos ministerios e incluso las cancillerías primeros ministros y presidentes de Gobierno y entonces es cierto que ir constantemente a Bruselas para hablar del Brexit cuando todo el mundo sabe que que la posición la lógica y naturales bueno pues que vengan a nosotros con una petición no que es un poco lo que han dicho atascos nunca lo demás han dicho bueno que muevan ficha cuando los digan la claridad de qué quieren entonces ya hablaremos pero por el momento eso es lo que tenemos no aparte también tenemos que tener en cuenta el Pelé negro de romper esa esa unidad en cuanto al al a esa medida que ha habido a nivel a nivel de los veintisiete restantes no ha estado detrás de Irlanda que he estado un poco defendiendo los intereses de la Unión y que por lo tanto dar marcha atrás como como si nada hubiera sucedido en todo el periodo negociador sólo porque hay problemas internos es muy difícil por muchos gobiernos para explicárselo a su opinión pública también

Voz 0194 27:38 tertulia con todos los elementos que tenemos sobre la mesa no sólo con ese resultado abrumador o a partir de ese resultado abrumador de esa votación esos cuarenta cuatrocientos treinta y dos votos en contra del acuerdo y esos doscientos dos votos a favor del acuerdo más de doscientos votos se diferencia algo que nadie esperaba y que se convierte en una votación histórica para para un gobierno británico Mila y con todas las posibles vías de salida que se han planteado que se han puesto sobre la mesa tú qué dirías cuál es el escenario que se abre yo yo el escenario

Voz 1587 28:08 a corto plazo es de confusión

Voz 0194 28:10 yo creo que se necesitará tiempo para encontrar

Voz 1587 28:13 vida primero yo estoy convencida de que la Unión Europea no puede ahora ceder porque si simplemente porque los británicos como decía Paul no se ponen de acuerdo porque en la Unión Europea está jugando mucho también en esta negociación es decir que estamos a las puertas de unas elecciones que pueden cambiar mucho la correlación de fuerzas en la propia Europa y que lo que Europa necesita es dar mensajes de unidad de claridad ideó una perspectiva de futuro clara e Hinault dar la imagen de que es un poder diríamos utilitarista que cambia de posición en función de las circunstancias no precisamente porque es con la con Gran Bretaña se sienta el precedente de cómo se sale de la Unión Europea es peligrosísimo según que se negocie y cómo se negocia porque estás dando incentivos para que otros países que pueden tener tentaciones pues pues fíjate que el que el debate sobre salir de la Unión Europea está ganando posiciones en algunos países no lo de la Unión Europea tiene que mantener firme la posición porque porque sino se resquebraja internamente el drama es que Gran Bretaña está tiene una división interna tremenda transversal y el problema es de legitimidad parece que la opinión pública británica está evolucionando precisamente que la campaña del referéndum del Brexit se basó en gran parte en una campaña falaz de datos falsos etcétera etcétera El problema es que cuando eso ocurre los resultados una vez adquiridos esos resultados no se pueden matizar con que los votantes no han estado bien informados etcétera etcétera y ahora lo que estamos viendo es que cuando han aparecido los informes del Gobierno que dicen cuál será el coste de salir de la Unión Europea mucha gente que había votado por salir alegremente casi como un voto de protesta de castigo de enfado voto diríamos de contra

Voz 0194 30:23 eh ahora se dan cuenta

Voz 1587 30:25 de que a lo mejor se han pegado una patada en su propio rasero están empezando a cambiar el problema es como certifica estuvo el cambio de opinión no pueden convocar un referéndum ahora porque podría ocurrir que es de convocar un referéndum inmediatamente salieran los perdedores de este referendo diciendo no los que queremos otro

Voz 0194 30:44 claro eso eso no puede plantearse entonces yo la uno

Voz 1587 30:46 qué salida que veo es que se convoquen elecciones

Voz 0194 30:50 una nueva mayoría en Gran Bretaña

Voz 1587 30:53 tendría quizá legítima legitimidad depende

Voz 0194 30:56 el resultado para plantear un nuevo referéndum ahora ahora voy contigo Cristina y con María Esperanza pero a raíz de lo que estaba diciendo Milá Paul cómo puede contribuir esto que ha pasado hoy a que crezca el rechazo a Europa en los países que conforman esta Europa

Voz 5 31:13 pues curiosamente es no se ha dado aquello que más temía que era el efecto comenzamos famoso efecto claro

Voz 0194 31:20 claro exacto son sólo se ha dado en las opiniones pues

Voz 5 31:22 de los Eurobarómetro si demás encuestas las y lo así lo certifican lo que nos y también explica el porqué de la posición de muchos gobiernos europeos es decir no es sólo porque quieran defender el interés de la Unión ante todo no están hablando también en nombre de la evolución de esa de esa opinión pública y sobre todo como bien decía Mela ante las elecciones al Parlamento Europeo por lo tanto o eso no tiene mucha posibilidad de cambiar en el corto plazo y no va a motivar un un un cambio de posición por parte de Europa como tampoco va a motivar una un cambio de posiciones el riesgo de de

Voz 2 31:59 dar de lado

Voz 5 32:01 uno de los socios como es Irlanda que es el que más se juega ahí con el que ha habido cierre de filas

Voz 1452 32:08 Esperanza sí a ver yo creo que la Unión Europea es una es un ideal realmente son ideal iría es económico pero cada vez contó

Voz 0194 32:22 todas las carencias todavía de consolidar eso

Voz 1452 32:24 no es también un ideal político no ir de todas maneras en este momento la crisis todas las crisis de dentro y fuera de la Unión Europea están tocadas por todas las pérdidas que la crisis económica ha traído como consecuencia bueno pues las debilidades políticas con las que nos con las que estamos

Voz 11 32:47 jugando no los todos los ciudadanos de la Unión y fuera de la Unión pero desde luego

Voz 1452 32:52 con la crisis en este momento yo creo que Gran Bretaña tiene una está sufriendo una crisis política verdaderamente dramática que viene de hace tiempo que realmente viene con la debilidad impresionante de Cameron vamos a ver yo porque es que verdaderamente es siendo lo Bárbara que fue para tantas cosas en en otro sentido era una política verdaderamente grande y que sabía estar a la altura de cada circunstancia que le interesara Gran Bretaña pero sin salirse de madre como está pasando en este momento no yo me imagino que los mismos euroescépticos y que presionaban a Cameron habían presionado a Taschen muchas veces ella seguía adelante desde luego sacando partido de de aquellas peleas con con la Unión y con

Voz 0194 33:40 bueno en su momento de debilidad

Voz 1452 33:42 claro claro efectivamente y en este momento la política británica yo creo que está en una situación absoluta de de debilidad no hay líderes a la altura del momento porque Corbijn verdaderamente yo creo que no es un líder a la altura de la necesidad de este momento que si se convocan elecciones posiblemente no gane esas elecciones con lo cual bueno esa crisis tremenda que ellos tienen esa crisis política seguirá ahí viva el problema bueno pues efectivamente yo estoy de acuerdo también en que no lo puede resolver Europa por una vía de ceder continuamente es decir venga vamos a haber a otro otro acuerdo no eso no no no puede pasar finalmente

Voz 1587 34:21 posiblemente es el resultado de la votación de esta noche ha sido más ajustado podría permitirse era algo más optimista sobre la posibilidad de de de bueno de de vamos a dar un plazo más porque eso sólo algo a lo que está dispuesta la a la Unión Europea a que el plazo no no caduque el día veintinueve de marzo pero claro con una diferencia tan grande tan enorme decía Ignasi que que no todos los que han votado en contra de este acuerdo están a favor del Brexit duro pero evidentemente

Voz 0194 34:50 votó a favor de la plaza Mayor

Voz 1587 34:53 hombre eso no que no todos los que están a favor nombres y duro pero eso a la a la hora así que están a favor

Voz 0194 35:00 la una plaza se operó caro de un aplazamiento para

Voz 1587 35:02 que yo creo que de todas maneras Corbijn está jugando al ventajismo político yo entiendo que mi debe debe dimitir y convocar elecciones que su situación insostenible pero es que Corbijn también ha votado en contra de este acuerdo Corbijn arrastra los pies en el en el la consulta esa os os acordáis en la consulta escocesa también ha tenido una posición bastante controvertida en la en la consulta sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea la conclusión que no sé que de vosotros lo ha comentado pero creo que ha sido una idea que bastante general en casi todas las intervenciones es que ahora mismo pone en el Reino Unido no hay líderes al al al nivel de este de este momento histórico porque al gran riesgo que se tiene además en el caso de una nueva convocatoria electoral o de que haya otro dirigente tory que sustituya a mí es que tenemos personajes como Boris Johnson que posiblemente entre susto muerte Boris Johnson se a muerte no es decir que incluso la la situación puede empeorar todavía más osea lo terrible de de esta de este momento histórico en el que nos encontramos que yo no sé cuál puede ser la solución es que todavía puede empeorar sobre lo que tenemos no sea la Unión Europea es la primera interesada en este momento o al menos la primera interesada en sostener Theresa May porque pensaban que después de tres a podía venir el el el ya el aviso definitivo de ser sustituido por alguno de los duros de de su grupo entonces bueno no no no no tengo no tengo las soluciones no sé qué puede pasar soy bastante pesimista sobre las perspectivas que se abren en el Reino Unido hay en el conjunto de la Unión pero es verdad que la Unión se planteo esto como una demostración de fuerza para evitar el efecto contagio el margen de maniobra que tiene para ceder en ningún aspecto me me sorprende mucho aquel negociadora ya dicho que bueno vamos a volver a sentarse porque hasta ahora el mensaje reiterado ha sido este es el acuerdo esto es lo que hay

Voz 0194 36:52 de hecho es el único que ha dicho que la posibilidad porque hemos escuchado están sobre la venga vamos a Jáuregui ha sido el único que ha hecho bueno podríamos abrir la puerta a una renegociación lluvia

Voz 1587 37:02 es sabido dices bueno es que la votación por apenas un puñado de votos Nos que han sido doscientos osea lo único que se podría hacer sería reabrir la negociación en Canal y luego es muy paradójico que que que ya resulta hasta

Voz 1071 37:16 hasta extrañamente divertido

Voz 1587 37:19 que que se están acercando las elecciones europeas y que a lo mejor tienen que volver que tienen que en el Reino Unido convocar elecciones europeas y volver a elegir diputados que era muy curioso acá España no los correspondían cinco diputados más creo recordar precisamente por la desaparición de de los eurodiputados británicos

Voz 0194 37:36 el tema de las que se convoquen elecciones Paul de alguna manera claro el reloj está el El Contador está puesto a ese día de mayo de marzo lecciones para la estaciones europea

Voz 5 37:50 claro esto genera muchos problemas que el el la posibilidad es que en esas elecciones ah bueno pues hay elecciones en el Reino Unido pero es este votando para unos miembros del Parlamento Europeo que van a ser los que quieren abandonar y que tendrán que votar por ejemplo quién será el nuevo presidente de la Comisión quién será la nueva comisión hay una opción que se baraja que por supuesto en el Parlamento Europeo hace tiempo que se discute pero se está discutiendo con más intensidad a esta noche que es a una una un un modo transitorio según el cual haya diputados que ocupen temporal mente ese asiento hasta que el Brexit ese consume no hay tenga tenga lugar entonces en ese momento abandonarían el el el hemiciclo y entonces se volvería a la situación que se ha previsto ahora estabais hablando del reparto nuevo de diputados en a raíz del Brexit esos estar se está negociando pero en cualquier caso eso requiere legislación a pasar legislación el Parlamento Europeo eso el motivo otro de los cuales por lo cual por los cuales

Voz 0194 38:52 se hace muy difícil el el el aplazamiento del artículo del artículo cincuenta nos queda todavía por conocer reacción en Gibraltar y reaccionen otras capitales europeas pero antes Pedro Blanco desde la mesa de producción como lo está viendo la prensa británica

Voz 1715 39:06 si el futuro de Theresa May dependiera de él los adjetivos que se utilizan para calificar su derrota esta misma noche debería marcharse el que estamos revisando ahora la portada en impresa en papel de Financial Times ir que se predicó utiliza el término aplastado no el acuerdo de Theresa May con Reino Unido de acuerdo el Brexit aplastado en la Cámara de los Comunes el Garde en habla de una derrota histórica el Telegraph va un poquito más allá y habla de una humillación para la primera ministra hay ecos por supuesto en toda la prensa internacional en Le Monde Le Figaro hablan de un rechazo masivo en la prensa estadounidense también el New York Times por ejemplo habla de una derrota humillante para Theresa May el Wall Street Journal habla también en de una derrota contundente en el Parlamento déjame Cañada también reacciones en el ámbito de la empresa

Voz 0194 40:00 comía porque piden no salir algunos

Voz 1715 40:03 análisis por ejemplo UBS es una firma un gran banco y firma de inversiones suizo ha recomendado a sus clientes que eviten exposiciones a títulos que tengan relación con el Reino Unido o los analistas de Citi de Citibank han pedido a la clase política a los dirigentes que aclaren cuanto antes el futuro más o menos inmediato la libra ha comenzado a revalorizarse poco después de que fuera derrotado el acuerdo del Brexit en fin que puesto que ha llegado a una ahora ya de la noche habrá que esperar mañana también a ver cómo los mercados

Voz 0194 46:12 pero la tertulia María Esperanza Sánchez Cristina de la Hoz y Milagros Pérez Oliva y el director del Ciudad también Morillas analizando desde las nueve de la noche ese no abrumador del Parlamento británico al acuerdo de la salida de Europa decíamos antes que el caso español la repercusión en España tiene una singularidad que es Gibraltar nos vamos a ir Algeciras Cándido Roma era buenas noches

Voz 10 46:35 hola buenas noches son ser que han ido a las

Voz 0194 46:37 durante una valoración oficial del Gobierno de Gibraltar quizá la palabra que más se aproxime sea incertidumbre yo no sé bueno y la digo por no hablar de miedo

Voz 13 46:46 al final tanto a uno como todos los trabajadores y responsables políticos siguen pendientes de los movimientos que realiza el Gobierno británico de cara a poder una ante lo que se pueda ver de cara al futuro yo es que nadie sabe a estas horas que pueden suponer para esta zona han resultado de la votación de esta noche en el único techo que el Gobierno de Fabián Picardo en los últimos ocho aconsejando a sus ciudadanos sobre la necesidad de tener en vigor la documentación que llevarían a cualquier país no comunitario

Voz 0194 47:17 luego están Cándido los trabajadores del campo de Gibraltar que no cobran en euros sino en libras de entrada no cobran mensualmente sino semanalmente qué pasaría con estos salarios

Voz 24 47:27 bueno concretamente con con sus salarios esperemos que Navas algo el problema de que cava

Voz 13 47:31 noticias de este tipo que llegado el Reino Unido pues está provocando una devaluación de la libra y eso repercute sin duda en la economía de la zona comercios y restaurantes han doblado que han venido sufriendo en los últimos meses las consecuencias de toda esta incertidumbre con devaluaciones qué rasgo pues la consiguiente pérdida de poder adquisitivo ya más hay empresas principalmente

Voz 24 47:53 a las dedicadas al que hay niños y Laia

Voz 13 47:55 a a sentarse en Gibraltar que ante esta falta de estabilidad pues se plantean abandonar el estaban en países como como Malta por ejemplo

Voz 0194 48:03 el Brexit duro qué ocurre con la frontera habría que volver al pasaporte

Voz 13 48:07 bueno todo apunta que si no pero hecho en las últimas horas el propio comisario del Cuerpo Nacional de Policía en la línea que ha tomado posesión del cargo hace tan sólo unos días ya le ha comunicado al alcalde de la ciudad con quien se ha reunido que se va a habilitar una oficina específica para la expedición de pasaportes ante una masiva avalancha en los próximos días a las cosas van semanas como consecuencia de la decisión adoptada por el Parlamento británico para poder expedir el pasaporte como

Voz 25 48:34 y pone pues todas

Voz 13 48:37 te apuntas es lo que tiene en estos momentos en La Coruña británica sobre cuál va a ser el próximo capítulo del pero sí que me está estafa

Voz 0194 48:46 se mantiene la incertidumbre Cándido muchísimas gracias

Voz 13 48:49 venga seguimos buscando reacciones

Voz 0194 48:51 la capital comunitarias Bruselas pero todo el mundo mira siempre a Berlín Alemania corresponsal Carmen Viñas buenas noches

Voz 0391 48:57 hola buenas noches que se dice allí si se ha dicho

Voz 0194 49:00 algo

Voz 0391 49:01 bueno pues aquí está siguiendo con gran expectación lógicamente el único miembro del Gobierno en pronunciarse ha sido el vicecanciller y ministro de Finanzas o la sol

Voz 1452 49:09 del Partido Socialdemócrata quién en su cuenta