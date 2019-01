Hora 25 (15/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 Ciudadanos si bien el escenario es el mismo que la toma de posesión de presidentes anteriores el Salón de Usos Múltiples del Parlamento ser una fotografía muy distinta inusual al tratarse del primer presidente no socialista en treinta y seis años de autogobierno gracias hasta mañana hasta luego

Voz 1071 00:15 lo mio en Andalucía este cambiar Andalucía pone el foco en esta comunidad desenfoque tampoco sé si Cataluña aunque existe una conexión entre un escenario y otro a los análisis son de conjunto porque todos los escenarios se mezclan tienen que ver ocurre significativamente con los presupuestos que quiere impulsar el Gobierno aunque los independentistas van encareciendo su apoyo esto forma parte del contexto general que hacen los independentistas decir que el Gobierno tiene que hacer más que hace el Gobierno negar trato de favor a Cataluña

Voz 2 00:42 no hay ningún tipo de discriminación ningún tipo de tratamiento de favor a ninguna comunidad lo que hay es un cumplimiento estricto de la legalidad

Voz 1071 00:52 la ministra de Hacienda que estaba esta mañana aquí en La Ser en los micrófonos de Hoy por hoy rechazaba sentarse en la mesa de diálogo que proponía como condición novedosa ayer Puig Ramón el diputado del P de Cat Ferran Bel sostenía que les vale con que se constituya esa mesa sin importarle siquiera el resultado

Voz 0482 01:06 sí sí de manera le dijese que no le pedimos ni conclusiones de esta comisión obviamente ningún inicio de trabajo en firme la reunión sin importarles los resultados los presupuestos

Voz 0194 01:16 en definitiva el inicio de este año político igual que el cambio en el que el PP de Casado llega al Gobierno de la Junta con un candidato que ahora

Voz 1071 01:23 se decía no estuvo con Casado sino con Santamaría llega de la mano de Vox ahora en cuestión por sus cuentas que dice dice el partido de Abascal que llegó al Tribunal de Cuentas cuando el Tribunal de Cuentas lo niega que les saca los colores ciudadanos que busca desmarcarse como puede de aquel partido cuyos votos recibirá en Andalucía

Voz 0793 01:41 tendrán que dar explicaciones de su financiación nosotros como no tenemos esos problemas tenemos un diez por Transparencia Internacional tenemos las cuentas colgadas pues que los partidos que no

Voz 1452 01:52 cumplan con ese requisito que tenga sospechas en cuanto

Voz 0793 01:54 su financiación pues que las explicaciones que tengan que ver

Voz 1071 01:57 estamos hablando recordemos de ochocientos mil euros que habría recibido de un grupo marxista iraní como ha ido contando el diario El País estos días que hasta hace unos años estaban las listas de grupos terroristas de Estados Unidos dice Abascal que no recibieron fondos iraníes que dinero de personas extranjeras ya es otra cosa que sí

Voz 1622 02:12 los que pueden se pueden ser extranjeras este es el contexto general

Voz 0194 02:16 Andalucía presupuestos presión de los independentistas y la irrupción de Vox con las dudas sobre su financiación sigue con nosotros aquí en Radio Sevilla Inma Carretero hola hola te iba a preguntar qué análisis hace el Gobierno iguales más rápido preguntarte cómo piensa el Gobierno salir de aquí

Voz 0806 02:29 todo lo confían en realidad los presupuestos si salen porque Pedro Sánchez tendrá tiempo para reforzarse en el Gobierno hay margen presupuestario para desplegar sus políticas que dice la ministra Montero que es un antídoto contra la ultraderecha el auge de Vox en estos momentos una vez perdido el principal gobierno autonómico que tenía el PSOE que es Andalucía pues convierte en realidad en una baza que sirve en la Moncloa para presionar a los independentistas para que no debiliten a Sánchez para que no dejen paso a esa triple alianza de Andalucía que el Gobierno considera que si suma en el Congreso puede echar por tierra por ejemplo todos los esfuerzos para reconducir la situación en Cataluña de hecho en medio de todo esto y de la negó

Voz 0194 03:08 qué acción presupuestaria el jueves la dice

Voz 0806 03:10 es Carmen Calvo va a recibir en Madrid a Pera aragonese apartada el vicepresidente ya la

Voz 0194 03:16 portavoz del Govern para retomar el diálogo

Voz 0806 03:18 algo en torno a ese documento de trabajo que pactaron los presidentes en la reunión que mantuvieron en Pedralbes y las cuentas no salen realmente el Gobierno tienen estos presupuestos su campaña electoral en líneas generales son unas cuentas que satisfacen las demandas del partido en sus territorios y con eso pretenden poder hacer la campaña el veintiséis de mayo poniendo el acento en los contenidos Hinault en la dependencia del PD Katy de Esquerra Republicana para sacarlos adelante es ese es el reto que tiene

Voz 0194 03:44 eso Inma por parte del Gobierno pero luego está el análisis que tenga que hacer el PSOE que se prepara para las autonómicas municipales y europeas ya veremos si para unas generales con renovados tambores de conflicto interno tras la pérdida del Gobierno por parte de Susana Díaz si estos días Susana Díaz es

Voz 0806 03:59 estado despidiéndose en San Telmo de los altos cargos y del personal de confianza y a todos les ha trasladado

Voz 0194 04:04 como que pronto va a estar de vuelta en la Junta así

Voz 0806 04:07 que al menos por ahora ella cuenta con continuar para ello lo que dijo ayer en la reunión de la ejecutiva regional según confirman distintos integrantes de de esa de ese órgano es que va a hacer cambios en su equipo más cercano en el núcleo duro para afrontar la nueva etapa mientras ellas está reorganizando para resistir lo que pretende la dirección cuál es cargarse de razones para poder propiciar su relevo la estrategia ahora pasa por debilitar la y sobre todo el Sanchís Mo está intentando ganar influencia en Andalucía atraer a personas con predicamento con peso entre las bases del partido para ello fuentes de Ferraz aseguran que en el BOE iban a aparecer en las próximas fechas algunos nombramientos significativos de dirigentes andaluces de segundos niveles que han salido que van a salir de la Junta en próximas fechas tiene también relevancia movimientos que están haciendo orgánicamente aparentemente insignia

Voz 0673 05:00 cantes pero que tienen una lectura interesante

Voz 0806 05:02 el orgánico como decimos por ejemplo el delegado del Gobierno Alfonso Rodríguez Gómez de Celis que Sanchís hasta de pro ha tenido hoy una reunión institucional con una alcaldesa que es miembro de la ejecutiva de Susana Díaz Susan insta no parece casual este tipo de contactos precisamente en este momento en el que Ferraz repite que Susana no suma y que poco a poco su gente la bailaora

Voz 0194 05:24 cuando sola Ángels Emma gracias hasta mañana mañana bueno abro también análisis para lo que está pasando en Andalucía ese cambio también histórico XXXVI años de Partido Socialista que terminan mañana con esa votación que le va a dar esa mayoría absoluta porque tiene los votos asegurados el Partido Popular tanto de ciudadanos como de Vox Cristina no sé si ha podido seguir el discurso de Moreno Bonilla lo que estaba en el hemiciclo si podría haber sobre todo la incomodidad de Ciudadanos no se le veía cómodo no por lo que decía Moreno Bonilla sino entiendo que por la situación que se crea porque va a formar parte de ese Gobierno que preside Moreno Bonilla con los votos de Vox

Voz 0436 06:01 no estado es seguido

Voz 3 06:04 el discurso no estaba en el Parlamento

Voz 0436 06:06 el andaluz no podía estar no he podido captar la incomodidad o no de Ciudadanos es verdad que Ciudadanos lleva desde hace mucho tiempo explicando que ellos con Kenan han firmado el pacto ha sido el Partido Popular pero es evidente que para empezar tienen la presidencia del Parlamento de Andalucía entre otras cosas también por los votos de los que incluso aunque digan que su pacto sea limitado a un pacto con el PP ya ellos mismos digamos que se han visto beneficiados por los votos de Vox lo que he sido yo creo que además lo habéis comentado en alguna de las crónicas yo creo que ha sido un discurso contenido han habido grandes alardes no emocionales ni épicos y a pesar de que estábamos ante una investidura histórica después de treinta años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Socialista tiene una tarea ingente por delante hablado de temas como el desempleo que es prioritario en la comunidad pero al lado de otros también como puede ser el el crecimiento el desarrollo la educación el quitar Andalucía el farolillo rojo en muchos de los indicadores nacionales e internacionales ya habrá que ver habrá que ver cómo cómo va evolucionando este Gobierno ha hecho

Voz 4 07:11 anuncios de carácter inmediato como la eliminación de la

Voz 0436 07:14 esto de de sucesiones que había era una petición bastante generalizada en Andalucía bueno pues habrá que darle lo los los cien días de de de quizá de la de Gracia o de margen y estar muy vigilantes con el tema de temas muy sensibles como el de la ley de violencia de género es verdad que en el pacto con Vox eliminaron todas las cuestiones conflictivas la la petición que hacía vos de la derogación de la Ley de Violencia de Género de la Ley de Igualdad de la ley del eje esa eliminado ya además en ese pacto no se no se dio ninguna otra alternativa no no creo que no hay intención de de derogar ninguna de estas leyes en absoluto otra cosa es que las manifestaciones pues yo creo que bueno que tiene el efecto de de servir un adverso de de advertencia al Gobierno no sin algún momento oye pasa por la cabeza modificar algún tipo de cuestiones socialmente muy importantes de todas maneras yo entiendo toda la legitimidad de las protestas creo que no son ni kale borroka ni

Voz 4 08:15 en un escrache escraches una protesta legítima

Voz 0436 08:18 pero sí cuestionó el papel del PSOE en un día como el de hoy en un debate de investidura que es pura institución haber fletado autobuses para facilitar la asistencia a esta manifestación me parece muy de muy poco estilo de muy mal perder mal esperanza

Voz 1452 08:34 bien eh yo creo que mañana va a ser el día verdaderamente interesante veremos como plantea la oposición concretamente del Partido Socialista la oposición al al que evidentemente va a ser presidente del nuevo Gobierno no ahí va se va a ver exactamente qué es lo que el Partido Socialista tiene pensado para al menos este primer tiempo ir con el músculo con el que llega a esta situación en este momento después de haber quedado noqueado naturalmente porque de ninguna manera esperaba que el resultado electoral fuera el que ha sido en todo caso el discurso de Moreno Bonilla esa ha sido una declaración de intento de que de intenso de intenciones sin mucha concreción ha hablado como tema realmente más importante al que le ha dado más importancia al asunto del paro pero ha hecho literatura finalmente además en el en el final de su discurso ha reconocido que las cosas no se pueden arreglar de la noche a la mañana sobre todo cuando las cosas con dar los problemas son verdaderamente importantes no efectivamente no se va a ti a plantear la derogación de ninguna de ninguna ley pero si la quiere sacar de la contención de la contienda política a la Ley contra la Violencia de Género si Bono dice que todas las amenazas violencia de género en el limbo yo creo que ha unos de lapsus se me lo ha dicho adiós pero lo ha dicho lo ha dicho evidentemente no le habrá gustado nada a Vox pero también ha rematado o diciendo que todas las personas que sufran violencia serán acogidas por su Gobierno paternalismo puro paternalismo la la política es otra cosa tiene que ser otra cosa desde luego cara al Gobierno y la importancia de Vox vigilando lo tendremos que esperar a que pase a que pasen los y las y los mes

Voz 4 10:23 es Mila si el momento más esperado del PP en Andalucía que era poder derribar a los socialistas tomar el Gobierno ha llegado pero ha llegado en unas condiciones que no son las que habían soñado a recordar cuando Arenas planteaba osea Arenas ganó unas elecciones y luego no pudo gobernar el candidato que

Voz 0194 10:47 hoy se presentaba ha perdido unas elecciones pero

Voz 4 10:50 ha sido muchísimos votos pero podrá gobernar podrá gobernar con una gran debilidad yo cuando lo escuchaba tenía una sensación como un poco como desagradable en el sentido de que eran muy patente la distancia que hay entre los discursos y la realidad entre los discursos cuando ya se ha dado la batalla política de unas elecciones Si se han ganado las elecciones y entonces se hace un discurso pues moderado de de de de diríamos de tender puentes de diálogo de que llegarán al poder de una manera amigable pactista etcétera etcétera las palabras la campaña de casado hace solo todavía no se han apagado los ecos de los discursos que hacía hace sólo unos cuantos días cuando el candidato ha hablado de decencia rectitud mi respeto por la verdad yo pensaba bueno porque no lo aplicaron eso durante la campaña que es cuando tenían que convencer a la gente de que era un partido decente que no tenía casos de corrupción no tiene un historial de corrupción al menos quiere acabar con un pasado de corrupción donde está la rectitud de criterio cuando hace cuatro días cuando se planteó la moción de censura era un pacto de perdedores y ahora yo yo estoy de acuerdo en que pueda llegar al gobierno y considero que es legítimo que se llegue a pactos de gobierno pero eso hoy es bueno para para quién hace cuatro días decía que eso no se podía hacer y luego tema de la verdad sea un partido que ha hecho su campaña diciendo los andaluces que España no podía soportar que millones de africanos llegar a nuestro país como si millones de africanos entrando en España claro yo no sé si el cuerpo político español puede permitirse tanta distancia entre el discurso y la realidad y sobre todo un cambio de registro con con esa tranquilidad como si como si no pasara

Voz 0194 12:54 era era era muy llamativo escuchar de boca de Moreno Bonilla bueno de alguien del Partido Popular hablar como ha hablado hoy reiteradamente desde la tribuna del Parlamento andaluz de regeneración hacemos una pausa

Voz 1622 16:18 culta condiciones en mutuo apuntó es que apenas SER Hora veinticinco

Voz 0194 16:27 pero la tertulia María Esperanza Sánchez Cristina de la Hoz Milagros Pérez Oliva me queda una última cuestión que quisiera abordar con un poco de tranquilidad la Audiencia Nacional ya investiga la trama de espionaje de José Manuel Villarejo y el BBVA el juez que instruye la operación tándem contra el ex comisario abierto una pieza separada la novena centrada en la relación entre Villarejo y el segundo Banco de España Miguel Ángel Campos buenas noches hola muy buenas y lo primero que ha hecho el juez ha sido reclamar a los portales digitales Moncloa punto com El Confidencial todo el material que tengan en su poder sobre esa contratación de Villarejo por parte del BVA de hecho la policía se ha presentado en las dos redacciones para requisar esa documentación toda la documentación que tengan sobre el espionaje del BBVA a políticos empresarios y periodistas sirviéndose de la estructura creada por el ex comisario Villarejo los investigadores están convencidos de que el portal Moncloa punto com ejerce como correa de transmisión del ex comisario que lo utiliza para filtrar de forma interesada parte del sumario en lo que interpretan como un chantaje a diversas instituciones el juez como decías abierto esa pieza separada es la novena dentro del caso tan them para investigar esta operación de espionaje supuestamente ordenara por el ex presidente del BBVA Francisco González cuyo futuro cada vez más en esta pieza es más torneo pues el Confidencial aseguraba hoy que el ex presidente del BBVA González Francisco González también ordenó Villarejo espiar a Carlos Arenillas que era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores un espionaje que llegó incluso a las puertas de su domicilio Podemos ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Francisco González y de José Ignacio Goirigolzarri es consejero delegado del BBVA y actual presidente de Bankia por ese caso de espionaje así lo dicho Pablo Echenique

Voz 1662 18:11 todo apunta que han tenido un papel veremos cuál en esta contratación como digo de un mafioso para espiar a los organismos públicos ya Gobierno de nuestro país afectando directamente a la seguridad nacional

Voz 0194 18:25 en ambos hay novedades relacionadas con la operación Kitchen que investiga la documentación que robaron a Luis Barcenas porque al final el chófer del ex tesorero ha declarado esta tarde para reconocer en gran parte los hechos que se investigan no durante casi tres horas ha declarado como imputados a tarde Sergio Rios por la supuesta operación para destruir pruebas que perjudica al PP en el caso de su caja B mediante el uso de fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior el chófer de Bárcenas ha reconocido al setenta por cien los hechos bueno sabido la Ser el conductor está imputado porque fue contratado por Villarejo para espiar al antiguo responsable de las finanzas del PP a cambio recibió dos mil euros mensuales de fondos reservados y cuando terminó su trabajo dos años después fue compensado con un puesto en la Policía Nacional Anticorrupción no Angels ha solicitado medidas cautelares contra el conductor de el ex tesorero del Partido Popular entre ellas la prohibición de abandonar España pero el juez todavía no resuelto la petición mañana comparece el espiado Luis Bárcenas pues mañana veremos qué dice el espiado Campos gracias Beatriz buenas noches hasta luego te has ido un programa muy intenso muy lleno de actualidad lo arrancamos con esa derrota tan abultada de Theresa May ese no mayoritario al acuerdo de salida del Reino Unido teníamos también el discurso de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla pero Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches y otras cosas que al menos en un apunte sí que deberíamos de jardín pasados

Voz 1667 19:56 sesenta horas casi sesenta horas y seguimos sin noticias de Llull en el niño de dos años al que se busca desde el domingo en un pozo de la localidad de Totalán en Málaga se han incorporado a su búsqueda una brigada de salvamento minero que se ha desplazado desde Asturias y también la empresa sueca que participó en el rescate de los recordarán los treinta y tres mineros chilenos que en dos mil diez se quedaron atrapados a setecientos metros de profundidad los rescatadores esperan localizar al pequeño en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a través de dos túneles que van a hacer en torno al pozo lo explicaba así esta tarde el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis

Voz 0659 20:33 en menos de cuarenta y ocho dar ocho ahora en torno a cuarenta y ocho horas pues a comentamos dos túneles túneles uno en paralelo al al pozo que hemos que dónde está el niño indio creemos que el niño porque desgraciadamente todavía no lo hemos podido localizar hay otro que irá en oblicuo que irá en horizontal

Voz 1667 20:57 antes de la votación del Brexit en Londres el presidente de la Comisión Europea ha participado en las celebraciones del vigésimo aniversario del euro ha sido en la Eurocámara Jean Claude Juncker ha aprovechado este acto para reconocer que la Unión no se portó bien con Grecia durante la crisis financiera y el rescate del país es otra de las frases del día

Voz 4 21:15 no fuimos suficientemente sólidas

Voz 0194 21:17 los con Grecia hemos se soltado y cubierto de invectivas a Grecia

Voz 1667 21:23 en el Senado y también se ha dado un paso para reparar la memoria en este caso la de los españoles republicanos que tuvieron que irse al exilio hace ochenta años el PSOE ha reunido en el antiguo salón de plenos de la Cámara a dieciocho supervivientes de la Guerra Civil y el franquismo como Avelino Pérez

Voz 13 21:38 es emocionante porque llevamos cuarenta años de convivencia demostrando que la sociedad

Voz 1622 21:43 vivir sin interferencias

Voz 13 21:45 la seguirá viva

Voz 1667 21:49 ese es el mensaje que dejaba Avelino Trece rosas rojas han presidido este acto en memoria de las trece jóvenes socialistas ajusticiada por el franquismo la ministra de Justicia Dolores Delgado ha dedicado estas motiva palabras a los supervivientes portal

Voz 14 22:02 dos años de silencio perdón por tantos años mirando a otro lado perdón por tantos años criminalizando a las víctimas a las víctimas del franquismo que era una victimización

Voz 1667 22:20 en Barcelona los Mossos d'Esquadra han desarticulado esta mañana una célula yihadista dispuesta a cometer un atenta

Voz 0194 22:26 el alcalde Alexandria

Voz 1667 22:29 el conseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch ha explicado que la célula estaba formada por diecisiete personas con un núcleo duro de cinco radicalizados a los que la policía seguía desde hace año y medio boca ha confirmado que la célula tenis quería atentar pero que no tenía infraestructura suficiente para llevarlo a la práctica hoy también se ha abortado un fichaje bancario de alcance Banco Santander ha cancelado la llegada del que iba a ser su nuevo consejero delegado Andrea Porcel

Voz 0194 22:54 procedente del de la financiera UBS

Voz 1667 22:58 el problema ha sido como en el fútbol que el Santander se ha negado a pagar los cincuenta millones de cláusula que le exigía esa sociedad suiza y entre lo más sorprendente del día lo que ha conseguido la agencia espacial china en la Luna ha conseguido que germina un brote de algodón ha germinado en un pequeño cilindro de aluminio que permite a las semillas soportar las temperaturas extremas de cien grados de día de cien grados bajo cero que se registran de noche nuestro satélite un gran paso técnico que explicaba aquí en la SER Felipe Gómez experto del Centro astrobiología

Voz 15 23:28 sí eran momentos se mandan tripulantes alguna misión a Marte de la luna que hemos que eso implica tener que a una serie de infraestructuras como es por ejemplo la abstención de de alimentos vegetales no hay que empezar a estudiar precisamente esos primeros pasos

Voz 0194 23:43 pues este es el resumen de todo lo que ha pasado hoy lo que nos queda todavía para mañana pero antes escuchamos a Ramoneda

Voz 16 23:54 Juanma Moreno en su discurso de investidura en Andalucía

Voz 1150 23:57 habla de diálogo sin cordones sanitarios para justificar su alianza con Vox es la coartada con que el PP se defiende de un pacto apresurado por la urgencia de Casado de tocar poder en este país hay libertad de expresión también para Vox y para todos que defienden ideas absurdas no se de silenciarlo se trata simplemente de defender las instituciones democráticas y esto qué es unifica sencillamente trabajar P para que la extrema derecha no tenga poder ni influencia en las instituciones y combatirla ideológicamente exactamente lo contrario de lo que hace el PP que incluso se ensucia con sus equilibrios el lenguaje en materia de violencia de género para no molestar a Vox el cambio que se proclamen Andalucía va teñido de regresión y restauración conservadora bajo el patronazgo de la familia católica dicen que van a la conquista de España el presidente Macron invita por carta a todos franceses a un debate nacional de dos meses para transformar la cólera en soluciones y construir un nuevo contrato para la nación Macron se la juega pero su apuesta tiene por lo menos una virtud reconoce que la crisis la democracia liberal en Europa es una crisis de reconocimiento de la ciudadanía los franceses no se sienten representados la fractura entre el pueblo cada vez es más grande en muchos se consideran desposeídos de su condición de ciudadanos Issing Ciudadanos no hay democracia al apelar directamente ellos Macron les da reconocimiento pretende así recuperar los el diagnóstico es acertado otra cosa es que su operación culmine con éxito el presidente juega con las cartas demasiado marcadas falta decirnos que les dejemos morir dice Oscar Camps España se apunta al desdén europeo por los inmigrantes que mueren el Mediterráneo y Open Arms no es autorizado a salir del puerto de Barcelona el ultraderechista italiano Salvini lo celebra con entusiasmo hasta la Izquierda se da cuenta de que tenemos razón dice triste Izquierda triste Europa

Voz 0194 25:53 ahora hay terminamos aquí María Esperanza Sánchez Cristina de la Hoz Milagros Pérez Oliva gracias a las tres y muy buenas noches mañana tenemos mucho más tenemos moción de censura contra Theresa May tenemos la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla que es la vamos a contar desde aquí desde Sevilla y todo lo que pueda pasar en las próximas veinticuatro horas por otra vez contra el reloj parece que partido tras sufrir contra el reloj y que se organicen en las votaciones sobre todo ente estaremos otra vez en Sevilla para contárselo Isaí algún oyente que quiera acercarse esta Radio Sevilla mañana lo vamos a hacer de cara público aquí en el patio de la emisora hasta mañana feliz noche

