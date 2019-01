Hora 25 (16/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 este es uno de esos sonidos que ya forma parte de los archivos

Voz 1 00:04 quede elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el Excmo señor Don Juan Manuel Moreno Bonilla que así será comunicado

Voz 2 00:14 en Andalucía deja de ser la única comunidad en la que la alternancia

Voz 0194 00:18 a sólo un eco de otras tierras son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:34 cadena SER Hora veinticinco hola buenas tardes

Voz 0194 00:46 es les saludamos hoy desde Sevilla Juan Manuel Moreno Bonilla es ya el nuevo presidente de la Junta el primero que no llega avalado por las siglas del PSOE

Voz 1223 00:59 hola corazón quitarle y bueno es que no se unió de esta mi teléfono saco igual no sé si me han llamado no porque la cogió algún compañero empezaba

Voz 5 01:06 acto besos saludo y entre abrazos besos y vítores

Voz 0194 01:09 Moreno Bonilla fijado las dos primeras medidas que quiere sacar adelante como presidente de un Gobierno que aún no tiene nombres para sus consejos

Voz 1223 01:16 dos la primera decisión que voy a adoptar es encargar una auditoría integral en la Junta de Andalucía el organismo autónomo para saber exactamente el estado financiero de la Junta de Andalucía el estado de los órganos instrumentales de la propia Consejería empresa pública y poner en marcha lo que van a ser la iniciativa para la supresión mejor que su precio la bonificación del impuesto de su sección y donación el noventa y nueve por ciento como lo tiene la Comunidad de Madrid que es la práctica supresión en Andalucía

Voz 6 01:54 Adolfo Suárez lideró la transición enterró el franquismo y usted va a acceder a la presidencia de la Junta con los heredero de aquel franquismo

Voz 0194 02:33 en Hora Veinticinco nos acercaremos un día más a Londres en unos minutos se va a conocer el resultado de la votación de la moción de censura contra Theresa May que ha presentado el partido laborista Jeremy Corbijn

Voz 8 02:42 su líder es penosa visto un caso igual que cualquier otro primer ministro anterior a usted tras una derrota como la que sufrió anoche

Voz 2 02:49 si ya hubiera dimitido para que el país tuviera la oportunidad de elegir el Gobierno que quiera Theresa Teresa

Voz 0194 02:58 salvo gran sorpresa superará esta moción Pedro Blanco

Voz 1715 03:01 sí porque esta vez en contra de lo que ocurrió ayer lo suyo si le van a apoyar iremos a Londres iremos también a Bruselas para repasar el mensaje que ha dejado en el Europarlamento el presidente Sánchez reflexiones como esta sobre el avance de los extremeños

Voz 1722 03:14 esto es lo que más me preocupa lo que la ultraderecha tenga más o menos diputados en una Cámara territorial determinada sino que condiciona la agenda política y el discurso y las posiciones políticas de centro derecha a mi me gustaría que esa es de centro derecha volviera a la moderación a la sensatez y que no se dejará embaucar y condicionar por esos discursos ultraderechistas

Voz 1715 03:35 el Ángel Campos nos va a contar que ha dado de sí la declaración de hoy de Luis Bárcenas y su esposa ante el juez que investiga el pago con fondos reservados a su antiguo chófer para que le robara documentos en Cataluña la Policía Nacional ha arrestado hoy a varias personas por cortar vías del AVE en el aniversario del uno de octubre y entre los arrestados dos alcaldes de la CUP o un sobrino del presidente Torralba mala

Voz 9 03:54 pero todos digo lo que he dicho desde el primer momento estamos muerto pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar

Voz 1715 04:08 contra la antepone los padres de Julen siguen confiando en que el niño esté con vida los equipos de rescate van asegurar el interior del pozo antes de empezar a construir el túnel perpendicular

Voz 0194 04:18 tú para ir a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 4 04:22 en octavos de final de la Copa del Rey de fútbol tenemos

Voz 0919 04:24 es una eliminatoria en juego en el Metropolitano media hora de la primera parte el Atlético de Madrid le gana uno cero al Girona con este marcador los rojiblancos pasarían a la siguiente fase luego se va a jugar en el Pizjuán en Sevilla Athletic de Bilbao uno tres de ventaja para el Sevilla en la ida en Butarque se jugará el Leganés Real Madrid cero tres ganaron los blancos en la ida y en tenis en el Open de Australia Rafa Nadal Fernando Verdasco y Roberto Bautista se han clasificado para la tercera

Voz 0978 04:50 la ronda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes en las próximas horas el tiempo empezará a cambiar en la mayor parte del país será un cambio progresivo que nos llevará a una situación de más frío cada día que pase las temperaturas serán más bajas también veremos más nubes aunque de momento no esperamos episodios importantes ni de lluvia nieve nieve sí que esta noche vayan cayendo pocos en el Cantábrico mañana persistirán pero con pausas incluso algunos momentos de sol también mañana por la tarde algunos chubascos en la mitad oeste de Cataluña nevadas en la cara norte de los Pirineos a última hora e incluso alguna tormenta en Baleares en el resto muchas nieblas que pueden ser persistentes en gran parte del interior peninsular y temperaturas que subirán un poco las mínimas esta noche pero en cambio mañana las máximas serán más bajas también en Canarias tendremos algunos chubascos incluso localmente intensos

Voz 0194 05:38 pues empieza hora25 primero desde Madrid y a partir de las nueve desde Sevilla desde el patio de Radio Sevilla

Voz 1 07:55 el cincuenta y nueve votos a favor cincuenta votó en contra

Voz 6 08:00 era en ninguna atención

Voz 1 08:03 al haberse obtenido la mayoría absoluta requerida legalmente pues la confianza se entiende otorgada por tanto sueño

Voz 1715 08:10 la confianza se entiende otorgada Juan Manuel Moreno Bonilla por lo tanto se consumó el cambio un cambio histórico en Andalucía Moreno Bonilla es el presidente del ajuste de la Junta es el primer presidente no socialista de un Gobierno el andaluz que ha estado ligado durante casi cuarenta años son las mismas siglas las del Partido Socialista nos vamos a Sevilla informa Alfredo Guardia de este modo con palmas por bulerías y de de presidente presidente ha salido al popular Juan Manuel Moreno del hemiciclo a las puertas

Voz 16 08:42 expectación entre la multitud de compañeros de medios diputados populares decenas de invitados a esta histórica sesión hasta el punto que algunos compañeros de su partido los que aún quedaban en el salón de plenos han tenido dificultad para salir de ese estrecho improvisado

Voz 1715 08:55 yo en sus primeras declaraciones Jack Mc Sultan

Voz 16 08:57 el presidente de la Junta ha hablado de su objetivo de tener una legislatura estable ha evitado de nuevo etiquetar a Vox ya anunciado su primera medida cuando tome posesión en San Telmo una auditoría integral en la Junta

Voz 1223 09:08 la primera decisión que voy a adoptar es encarga una auditoría integral de la Junta de Andalucía el Organismo Autónomo para saber exactamente el estado financiero de la Junta de Andalucía el estado de los órganos instrumentales de las propias conseguiría y empresa pública y poner en marcha lo que va a ser la iniciativa para la supresión mejor que su precio la bonificación del impuesto de sucesión y donación el noventa y nueve por ciento

Voz 16 09:31 precisamente a este respecto Vox va a exigir al Gobierno firmeza en abrir ventanas y levantar alfombras para su socio de gobierno Ciudadanos comienza un cambio de políticas en el que no habrá ni un paso atrás en derechos

Voz 1715 09:41 el debate ya precedido la votación ha servido para fijar posiciones ya conocidas la tarde nos ha dejado el cara a cara entre la presidenta de ese valle presidente que llega los dos rivales tradicionales el PSOE y el PP Susana Díaz Juan Manuel Moreno Bonilla la ya ex presidenta asume la legitimidad del nuevo Gobierno andaluz pero

Voz 12 10:01 les reprocha que llegue al poder reside

Voz 1715 10:03 citando el franquismo a través de sus herederos volvemos a Sevilla Ana Fernández

Voz 1915 10:09 Ana Díaz se ha estrenado como líder de la oposición

Voz 0134 10:11 entiendo al ya presidente que aunque no duda de su legitimidad deberá explicar el pacto secreto que ha alcanzado con la extrema derecha para poder gobernar un gobierno de involución un cambio a peor según Díaz a quien después Moreno le preguntaba si va a basar todo su discurso en el miedo a la derecha

Voz 6 10:27 apeló en reiteradas ocasiones a Adolfo Suárez Adolfo Suárez lideró la transición enterró el franquismo y usted base ver a la presidencia de la Junta con los heredero de aquel franquismo

Voz 17 10:42 usted vuelve a otra vea a mover el fantasma del miedo como tantas y tantas y tantas veces ha hecho el Partido Socialista nuestra tierra usted quiere trasladar al ciudadano de Andalucía oiga que viene el coco que viene aquí la derecha comerse todos los derecho a derogar lo todo no señora día no

Voz 0134 11:01 en este primer debate tanto Díaz como Moreno han fijado sus posiciones de cara a los próximos meses también el recién investido presidente ha hecho ostentación de su situación en el partido el que manda en el PP andaluz soy yo en contraposición a Díaz según el testigo Buhaira a quienes ya señalan las puertas de Ferraz sea prudente le ha recomendado porque habrá que ver quién acaba de portavoz en el PSOE andaluz

Voz 1715 11:24 se incorpora al parlamentarismo autonómico reforzando su discurso anti feminista el líder de ese partido en Andalucía ha aprovechado su primera intervención en el Parlamento andaluz para dejar claro que no van a renunciar a la lucha contra las políticas de igualdad esas políticas que ellos no comparten Vox avisa el nuevo presidente andaluz no se inquieta

Voz 18 11:45 señor candidato no va a renunciar a ninguno de sus planteamientos incluida la derogación de las leyes de perspectiva ideológica de género

Voz 1223 11:56 sin cuestionar lo que ha funcionado y funciona pero corrigiendo lo que no funciona haciendo en suma que todas las víctimas echen protegida quienes sufran violencia física psicológica o social de cualquier tipo en cualquier ámbito encontrarán en mi Gobierno un refugio seguro

Voz 1715 12:15 el Partido Popular llega al Gobierno gracias un acuerdo a dos bandas ya lo saben con Vox por un lado con Ciudadanos por otro que son como agua y aceite no se mezclan o no se quieren mezcla ese ha sido uno de los mensajes que hoy ha repetido el próximo vicepresidente de la Junta Juan Marín

Voz 6 12:29 timado para buscar su apoyo a la investidura pero a Ciudadanos lo vincula a este acuerdo de gobierno un documento de noventa puntos que hemos firmado con ustedes de lo demás será usted y la fuerza política que lo afirmado responsable pero evidentemente no vincula a mi formación Polly

Voz 1715 12:52 es algo más la idea fuerza sobre la que ha construido una parte de su mensaje Adelante Andalucía llega a la Junta dicen en ese partido el gobierno de los ricos Teresa Rodríguez

Voz 1480 13:02 a votar que no a la investidura del señor Moreno Bonilla es porque frente con los acuerdo que han firmado se están planteando como un gobierno de los rico como un gobierno para el cero coma siete por ciento de los andaluces de las andaluzas

Voz 11 13:18 no de Delfina

Voz 1480 13:21 hora de la farmacéutica ídem

Voz 11 13:23 tierra teniente

Voz 1715 13:27 ayer nos vamos en directo a Londres que vive una bipolaridad política de lo más peculiar ayer Theresa May sufre una derrota histórica gracias en buena medida a los suyos yo iba a conseguir salvar la moción de censura presentada por el laborismo gracias a los suyos en fin el debate es largos espera la votación en qué punto estamos Begoña Arce buenas

Voz 0273 13:47 buenas tardes pues los diputados están votando en estos momentos después es de seis horas de debate debemos está a punto de conocer el resultado estamos viendo la Cámara parece ser que en cualquier instante podemos ceder ese resultado el líder laborista Jeremy Corbijn a lo ha abierto el debate pidiendo a los diputados que apoyarán la moción contra el Gobierno porque Theresa May ha pactado un acuerdo ha dicho Frankestein sobre el Brexit que está muerto además May añadido dirige un Gobierno zombi que debe ser reemplazado por uno nuevo

Voz 8 14:20 este Gobierno no puede gobernar y no puede exigir el apoyo del Parlamento en el asunto más importante que afronta nuestro país cualquier otro primer ministro en esta situación habría dirigido convocado

Voz 11 14:29 sí

Voz 0273 14:31 a mí ha respondido que convocar ahora elecciones como pretende Corbijn sería ahondar las divisiones potenciar el caos y retrasar aún más el proceso del Brexit Se espera que la primera ministra supere esta votación porque conservadores y diputados unionistas se disponía a respaldarla ahora May está iniciando conversaciones y consultas para modificar el acuerdo del Brexit de manera que pueda ser aprobado tanto por el Parlamento británico como por Bruselas algo que ha intentado en los últimos dos años con el fracaso bien conocía

Voz 1715 14:58 yo fuera ayer perdió hoy ganará a partir de ahora Theresa May tiene que buscar una salida a la crisis política en la que sigue sumido su país Begoña está obligada simplemente por recordarlo las venido haciendo estos días pero está obligada a presentar otro plano otra propuesta o lo que sea como muy tarde el lunes

Voz 0273 15:13 sí tiene tres días parlamentarios eh no ha el Parlamento no se sienta o no tiene sesiones el el miércoles en todos los días corren debería presentarlo el lunes ya decimos que está empezando a tener contactos esta por ejemplo esta tarde se ha reunido con los unionistas pero no ha tomado contacto directo también es muy evidente con el líder laborista Jeremy Corbijn tiene que aún posiciones muy diferentes que hay en la Cámara de momento May se han mostrado muy rígida con las líneas ya conocidas las líneas rojas que espera no superar estamos a punto de conocer el resultado de esta votación que se va a anunciar en estos momentos no sé si tenéis el son la prueba no sonido así que vamos a de dos eso sí

Voz 1715 15:59 buenos vas contando Si quieres escuchamos

Voz 0273 16:01 E inmediatamente por ciento seis votos ahí tenemos unido

Voz 2 16:13 los a la derecha trescientos seis nos a la izquierda trescientos veinticinco

Voz 8 16:22 bueno gana no pero por poquito no

Voz 0273 16:24 ha sido rechazado sí pero por un margen muy muy estrecha ya veremos tendremos que analizar un poco más tarde qué ha pasado con este con lo que con este voto pero también es verdad que la mayoría que tiene Theresa May en la en la Cámara de los Comunes ese es mínima incluso con con los diputados unionistas y que es por eso por lo que tiene mayoría la diferencia es mínima la primera ministra parece que está interviniendo en estos momentos vamos a hacer

Voz 11 16:49 va supo se supo

Voz 1715 16:52 incluso lo de esa idea ya informaremos esto porque a ver si le queda algo nuevo por decir a Theresa May que habrá al día casi todos los días de la semana gracias Begoña luego nos cuentas hasta luego en Bruselas en las instituciones europeas espera porque en realidad no pueden hacer mucho más están esperando a ver qué iniciativa toma ahora en Londres mantiene el discurso de que el acuerdo rechazado por el Parlamento británico es el mejor de los posibles hoy las repartido Pedrosa

Voz 1722 17:19 Efeel sino lo he logrado me reafirmo he dicho

Voz 12 17:22 este es el mejor acuerdo posible si es mejor acuerdo posible

Voz 1722 17:25 no podemos reabrir un acuerdo para que sea el peor posible o menor de lo que es actualmente por tanto desde el punto de vista del Gobierno de España y me atrevo a decirte el Consejo Europeo el planteamiento que tenemos antes y después de la votación que hubo en el Parlamento británico en el de ayer es de mantener el acuerdo de retirada como el mejor acuerdo posible

Voz 1715 17:44 bueno Pedro Sánchez ha dirigido hoy al pleno del Parlamento Europeo un debate que ha terminado bascular entre los peligros de las ideologías extremistas la crisis política abierta en Cataluña a Estrasburgo Nos vamos ahí está Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 17:56 en las tardes no le ha hecho falta no hablar de Vox para que el jefe del grupo popular europeo se pusiera algo tenso y es que el presidente Sánchez ha pedido abiertamente que ningún europeísta se deje embaucar por los cantos de la nueva el tren

Voz 1722 18:08 entonces apretamos aquí en ese esgrimen un mensaje ya conocido en este continente señoras señores diputados un mensaje que sembró de cenizas esta tierra hace décadas lo hace muchas también entonces a muchos les parecieron inofensivas esta retórica y sus gestos Díaz a democracia y la libertad nunca pueden darse por sentadas

Voz 0738 18:29 bueno los populares han intentado equiparar a Vox con los independentistas pero no les ha salido muy bien porque en la Cámara europea hoy muchas de las preguntas que se han dirigido al precio Sánchez iban dirigidas a reclamar diálogo para resolver el político catalán diálogo que Sánchez no niega pero que condiciona así lo ha dicho a que quienes no tienen mayoría los independentistas renuncien a imponer su modelo una forma de aceptar la existencia de un problema que ha separado de los presos de todo el proceso judicial a pesar que los verdes le han pedido que no asuma la herencia de Rajoy

Voz 11 19:04 hora veinticinco

Voz 8 19:07 hoy esta chica es del curro izquierda o derecha si hacemos macho es alemán que hago dejó el trabajo si sale bien

Voz 12 19:15 contrabajo macho es una de las treinta y cinco mil decisiones que

Voz 13 19:18 toda esta maravilla como decidir el color detuvo Fabia totalmente quitado nuevo Skoda Fabia con coda esas decisiones que quieras tomar desde nueve mil seiscientos euros informa del Skoda punto es

Voz 14 19:27 oye Sergio tú tienes alarma tu piso si la y qué tal estoy pensando en ponerme una desde que robaron a unos vecinos se la están poniendo todos en bloque y creo que voy a hacer lo mismo pues esto es lo recomiendo Imaz Illán robado en tu portal protege y provocar consecuencias directas la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece apenas

Voz 2 19:53 una veinticinco

Voz 8 19:58 Pedro Blanco

Voz 1715 20:00 buenas y su mujer han declarado hoy ante el juez que investiga la operación Kitchen ya saben el uso de fondos reservados para comprar al chófer o Alex chófer del ex tesorero para que les robara documentos por cierto que el juez ha decidido que según pedía la fiscalía ese ex chófer no pueda salir de España Miguel Ángel Campos

Voz 1722 20:15 dos Bárcenas y Rosalía Iglesias San Francisco

Voz 1715 20:17 qué les sustrajeron documentación comprometedora para el Partido Popular en el caso de su caja B en concreto documentos que afectaban a la entonces secretaria general María Dolores de Cospedal y referidos a la presunta financiación ilegal de su campaña electoral en Castilla La Mancha ambos han manifestado que la única persona que tuvo acceso a esa documentación en los traslados que efectuó fue el chófer Sergio Rios quién supuestamente fue sobornado por la policía patriótica para espiar al matrimonio destruir pruebas del PP además la esposa de Bárcenas Rosalía Iglesias tras ser interrogada Pedro con insistencia por aquel falso cura que retuvo a la familia Illes amenazó con un revólver para que le dieran un pen drive con información también el chófer ayer fue preguntado por ese falso Cuba según ha sabido la SER el juzgado investiga si este personaje hoy en prisión por aquellos hechos formaba parte del operativo Kitchen Anticorrupción ha pedido la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales además para otro de los comparecientes hoy el comisario Andrés Gómez Gordo mañana Pedro el jefe de la policía patriótica y supuesto líder restar maniobras Eugenio Pino hiel Villarig a Miguel Ángel el Gobierno porque Lugo está en los contratos de BBVA con Villarejo digo el Gobierno no oculta su inquietud o al menos su percepción de que esa información toda esa historia la del BBV Villarejo mancha la imagen de la entidad el coche

Voz 1468 21:35 sí buenas tardes la Mancha Pedro es uno de las cosas más importantes la marca de una empresa la marca BBVA y la confianza que puede perder entre sus clientes es lo que advierten desde el Gobierno que están siguiendo la evolución de el presunto escándalo con mucha atención porque dicen las fuentes consultadas que hay un recorrido legal que se verá respecto a si el Banco Central Europeo ha presionado o no al BBVA para que eche a Francisco González de la Fundación BBVA fuentes de este banco reconocen que han preguntado al BBVA por este daño reputacional que ocasionará al banco eso sí sólo reconocen que han preguntado pero que no han pedido el cese de sal la salida de Francisco González de la Fundación porque al final no es un cargo ejecutivo ya sino que es un cargo honorífico no ocultan en el Gobierno que en el BCE perdón que la situación debe solucionarse cuanto antes es decir que el BBVA tome las acciones oportunas cuanto antes para aclarar todo este presunto espió

Voz 1715 22:26 así gracias Némesis pendientes de la última hora novedades sobre aquella causa que se abrió contra Dani Mateo por utilizar la bandera española para sumarse a los mocos en un sketch en televisión Alberto Pozas buenas tardes ahora buenas tardes y al juez después de que la haya pedido a la Fiscalía decidir

Voz 0055 22:39 no archivarla afirma el magistrado que sonase

Voz 1715 22:41 Ariz con la bandera de España es una actuación humor

Voz 0055 22:44 mística muy desafortunada provocadora pero en cualquier caso dicen este sketch de Dani Mateo no hubo ni un delito de odio ni tampoco ultraje a la bandera archivado de forma provisional todavía eso sí se puede recurrir

Voz 1715 22:58 lo decía Angeles al arrancar hora25 hoy tenemos programa especial desde Andalucía desde Sevilla

Voz 19 23:05 ahí está Nacho Palomo noche buenas tardes buenas tardes Pedro si con motivo del cambio de Gobierno en esta comunidad en cambio histórico que se produce después de más de treinta y seis años ininterrumpidos de mandato socialista a las nueve y a las nueve en punto y desde el precioso patio de Radio Sevilla en el que me encuentro vamos a resumir analizar todo lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento andaluz valorarlo

Voz 1715 23:23 los protagonistas con los dirigentes políticos de esta tierra

Voz 19 23:26 con Antonio Maíllo con Juan Marín con Susana Díaz con Juan Manuel Moreno el nuevo presidente de Andalucía además ahora tertulia hoy hemos invitado Álvaro Ybarra director de ABC de Sevilla que va a compartir mesa con Javier Aroca con Berna González Harbour con Carmen del Riego

Voz 1715 23:40 así que hoy es un día para escuchar la radio para ver la radio si se acercan hasta ese patio de Radio Sevilla Carmen del Riego es una de las tertuliana salas que hemos invitado esta noche Éstas son para ella las claves del día

Voz 4 23:50 ya

Voz 0978 23:50 sucedió lo que tenía que pasar la alternancia en el poder en Andalucía un día de debate en el que aunque de lo que menos hablo de Andalucía quedaron varias cosas claras que no presenten es un exaltado ni es de extrema derecha pero que no lo tiene fácil por qué ocurre al Congreso con Pedro Sánchez una cosa es poner de acuerdo voluntades dispares para echar a un presidente un partido Mariano Rajoy en Madrid el PSOE en Andalucía que otra poder gobernar después de escuchar al portavoz que se vanagloria de haber sido condenado por prevaricación culposa cuando era juez la conclusión es que Juanma Moreno lo tendrá difícil porque les importa más España que Andalucía y enfrente también estará Susana Díaz que éste ha querido supo al líder de la oposición cosa nada corriente en orín que ha gobernado India dejan en Ferraz le atara en corto ha producido el cambio que sólo al alguacil ahora hay que gobernar

Voz 1715 24:48 a las nueve volvemos en Hora Veinticinco desde Sevilla ahora son las ocho y veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 2 25:05 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:09 buenas tardes el PSOE de Madrid reúne a esta hora a su ejecutiva para decidir el calendario de primarias del partido unas primarias que serán el nueve de marzo todavía sin candidato del partido para el Ayuntamiento de Madrid en las últimas horas ha empezado a sonar con más fuerza el nombre de la ministra de Industria es diputada en la Asamblea de Madrid Reyes tú ella evitaba

Voz 1 25:27 no me quiero centrar en lo que hoy me ocupa el Ministerio de Industria Comercio y Turismo eh no voy a hacer ninguna declaración

Voz 1915 25:35 pues ha mojado el que sería su compañero de ticket electoral el candidato socialista a la Comunidad Ángel Gabilondo

Voz 7 25:40 de hecho una cosa que a algunos les ves lo verán bien y otros mal que ha sido no meterme en aspectos orgánicos del partido lo he hecho ustedes lo saben hasta el punto de darles les digo que yo estoy absolutamente comprometido vivo esto con la única vida que tengo porque no tengo otra con toda mi decisión y pasión pero es verdad que no me me

Voz 1915 26:03 Babylon hoy el resto de la oposición que han celebrado que la Fiscalía investigue el posible sobrecoste en los siete hospitales públicos levantados durante el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid una información que les estamos contando hoy en la Ser el Gobierno madrileño dice estar colaborando con la Fiscalía al tiempo que niega cualquier irregularidad desde Podemos quién llevó el asunto a la Fiscalía denuncian que esa colaboración es nula su diputada Mónica García en los micrófonos de lamentan además

Voz 21 26:26 nosotros desde nuestras medios hemos sido capaz de llegar a estas conclusiones obviamente todos los responsables el Gobierno y todos los responsables de la sanidad pública madrileña sabían qué estaba ocurriendo como ha dicho la señora Josep

Voz 1915 26:39 a que Querrey

Voz 21 26:41 ha pasado de Partido Popular de la de Esperanza Aguirre de saqueo de las arcas públicas aquello de nuestra salida

Voz 1915 26:48 situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la Comunidad DGT María Herrero buenas

Voz 22 26:53 tardes buenas tardes pues todavía queda intensidad circulatoria en la entrada a la capital por la A6 en El Plantío también en la M cuarenta en la zona de Coslada sentido A tres pero en el resto de la red viaria hasta ahora se circula con total normalidad

Voz 1915 27:10 ocho y veintisiete segunda jornada del juicio contra los tres acusados de violar en grupo una chica de dieciocho años en Collado Villalba a la supuesta víctima ha declarado hoy a puerta cerrada y ha asegurado que las relaciones no fueron consentidas como argumentó ayer la defensa las conversaciones que los acusados mantuvieron después a través de Whatsapp en manos de la Guardia Civil han constatado la denuncia de la chica y también los informes de los psicólogos aseguran que ella sufre un cuadro de estrés postraumático derivado de la agresión y esta tarde hemos conocido que la policía busca a dos chicos de quince y diecisiete años como presuntos autores de una agresión sexual a otra menor de doce años en un parque de Entrevías en Puente de Vallecas en la capital más de dos mil trescientas personas han sido atendidas en el nuevo centro de adicciones tecnológicas de la Comunidad de Madrid operativo desde el pasado mes de abril el perfil más común entre las personas atendidas es el de un menor de entre doce y diecisiete años adicto al teléfono móvil allí se atiene a estos chavales también a sus familias el director de este centro José Moreno explicaba en La Ventana de Madrid la importancia de trabajar las relaciones familiares como herramienta para evitar esos comportamientos

Voz 23 28:12 en la confianza en la empatía en el respeto en ese ambiente es mucho más difícil por no decir imposible que surja un comportamiento disfuncional como puede ser una dependencia una adicción u otra cosa entonces para nosotros es muy importante el trabajo con todos los miembros de la familia aunque somos un servicio que trabaja con adolescentes pero siempre incluimos en la familia en los tratamientos

Voz 1915 28:35 los espacios culturales de la capital pueden solicitar desde hoy el llamado IBI cultural una nueva ayuda para librerías centros culturales teatros galerías con la que el Ayuntamiento de Madrid quiere garantizar la continuidad de estos establecimientos se puede solicitar de forma electrónica Jorge García Castaño concejal de Economía Hacienda

Voz 1758 28:51 tiene que ver con proteger espacios culturales precisamente contra una presión muy fuerte de la hostelería en el centro por ejemplo no hay actividad más rentable en el centro de la hostelería cualquier sino hubiera ninguna restricción sino Zona de producción acústicas sino out no habría nada más que que eso porque en términos de mercado no hay color continúa

Voz 1915 29:07 en en alerta roja las reservas de todos los grupos de sangre negativos necesitan donaciones urgentes además el Grupo Cero positivo está en nivel amarillo hoy y mañana el hospital de Torrejón celebra un nuevo maratón de donación de sangre les recordamos que el Ayuntamiento de la capital mantiene activado para mañana el nivel dos de protocolo anticontaminación por los altos niveles de polución en la ciudad los vehículos a los que no les corresponde tener distintivo ambiental de la DGT no podrán circular ni en la M30 ni en su interior la velocidad está limitada a setenta kilómetros tanto en la M30 como en los accesos a la ciudad y en el caso del aparcamiento en la zona SER sólo pueden estacionar los vehículos Eco hice yo

Voz 4 29:44 vamos a las ocho y media con seis grados en el centro

Voz 1915 29:46 además de Madrid esta mañana

Voz 2 29:51 en Hora Veinticinco Madrid hora veinticinco Deportes Jesús

Voz 0919 30:13 hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos y un día más muchas gracias por escuchar el programa en esta jornada de Copa del Rey octavos de final Partidos de vuelta tenemos el juego ya uno al descanso vamos al metropolitano porque el Atlético de Madrid y el Girona siguen igualados en el marcador Marta Casas buenas tardes

Voz 0277 30:34 la Gallego qué tal muy buenas al Atlético de Madrid millonada buscando billete ya para los cuartos de final partido parado tiempo de descanso en el Metropolitano de momento uno a uno en el marcador adelantaba para los rojiblancos cal y Mitch en el minuto doce empataba el Girona por mediación de Valerie en el XXXVII tiempo de descanso a punto de comenzar la segunda parte todo por decidir en el Metropolitano Atlético de Madrid uno Girona uno

Voz 4 30:58 O Globo igualado va a comenzar en apenas unos minutos en el Pizjuán es Sevilla Athletic de Bilbao ya sabéis en la ida ganó el Sevilla uno tres en San Mamés vamos a ver cómo salen los equipos Easy hay ambiente Fran rojillo buenas tardes hola Gallego buenas tardes unos veintiséis veintisiete mil aficionados en el Sánchez Pizjuán hay cambios en ambos equipos en el de Machín el de Garitano repiten por el Sevilla ya Añón Roque Mesa hay Benger va a debutar Munir arrancó el partido tan sólo de Marcos repite en el Athletic Club eliminatoria encarrilada para el Sevilla a las nueve y media se juega la vuelta de la eliminatoria entre el Real Madrid en Leganés en Butarque es el partido el Madrid ganó tres cero en la ida una de las noticias que va a tener el encuentro es que Isco es titular en la alineación de Lopetegui enseguida seguida estamos allí y otra noticia que tiene que ver con el fútbol viene desde Arabia Saudí donde se ha disputado acaba de terminar la Supercopa de Italia se han llevado la Supercopa Arabia Saudí los italianos Il a Juventus ha ganado la Supercopa derrotando por un gol a cero al Milán quien ha marcado el gol de la Juventus si lo imagináis Cristiano Ronaldo ha marcado el gol que le da su primer título como futbolista de la Juve ya está ahora comenzado también el cuarto partido de las selección

Voz 0919 32:20 hola de balonmano en el mundial jugamos ante Macedonia es un rival difícil que va a medir de verdad el nivel de los hispanos como ha comenzado Diego González buenas tardes

Voz 25 32:34 que dos minutos y veinticuatro segundos todo el partido los dos equipos han fallado los dos primeros ataques ahora el tema se dirige la pareja españoles Raúl González y Alberto Raúl García Parrondo que suele atacar muchos minutos con siete jugadores dejando sin control a su portería Sarmiento estanco mejor su cultura por el momento se queda en el banquillo si España gana dice mete directamente los puntos pero de momento pierde

Voz 0919 32:58 España cero macedonia sigue mucho por el balonmano en el rally Dakar Nani Roma penúltima etapa se ha consolidado en la segunda plaza de la general de coches llena Australia hoy se han metido en tercera ronda Rafa Nadal Fernando Verdasco ir Roberto Bautista enseguida vamos con todo pero vamos siempre

Voz 2 33:18 en el inicio

Voz 20 33:22 con la a todas y todos hay sí yo que claro que quería quedar no quería dormirme pero eso colea el señorito del fu del furgón lo clava te voy a ganar que si ya de Maeso la nota fresca divertida distinta anda ya hombre pues claro porque está todo cada vez más en fin institucionalizado ya este señorito del furgón me parece a mí que está cada día más y de esto diplomático Llum el símbolo que por lo menos oye que dar ya esa esa transgresión y ese divertimento ante tanta ya tontería pero bueno lo vemos que dio allí yo lo clavar Peio

Voz 4 34:22 tuvimos que darle un par de un par de de paz

Voz 0919 34:25 las esa Rubiales para para que hubiera emoción

Voz 4 34:27 la plaza ha dejado vuestros mensajes vena

Voz 9 34:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 26 34:46 sí presidente de Madrid

Voz 1715 34:48 daba fe

Voz 2 34:53 a lo mejor iba un poco mejor de a lo mejor el guasa de Hora veinticinco Deportes

Voz 9 35:00 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 2 35:04 exprésate

Voz 4 35:07 no sé si Florentino habrá hablado con Solari pero juega Isco en Butarque así que enseguida nos vamos allí nada Leganés Real Madrid vuelta de octavos de final tres cero en la ida ganaron los blancos todo parece sentenciado pero cuidado El equipo que lo va a contar en Carrusel Antonio Romero Javier Herráez Óscar Egido Antón Meana muy buenas tardes Romero

Voz 0684 35:37 con Julio Hernández a los mandos técnicos hola Gallego muy buenas tardes ya desde la cabina de transmisiones de la Cadena SER aquí en Butarque hace un frío que pela están regando el tapete ahora mismo que parecen las mejores condiciones tú lo ha dicho hace una semana tres cero en el Santiago Bernabéu lo que es lo mismo parece eliminatoria virtualmente sentenciada pero ojo esto es la Copa no está el Real Madrid para tirar cohetes suele ser fuerte rival duro para los blancos el Leganés aquí en Butarque la noticia la adelantabas en el comienzo del programa nos lleva directamente al vestuario de Santis Solari porque hoy juega Isco hoy diez más Herráez muy buena

Voz 27 36:12 hola qué tal Romero Gallego oyentes de Hora Veinticinco pues si ya tiene el partido juega Isco Alarcón la tercera vez que lo pone Solari desde que es técnico del Real Madrid Melilla CSKA y hoy contra el Leganés así suena al once creo que será cuatro tres tres no creo que reggae Lon Nacho Iván sean tres centrales así que es Keylor Navas la portería Odriozola a Varane Nacho reinaron en defensa Valverde Casemiro Isco centro del campo arriba Lucas Vázquez Vinicius ir Marcelo

Voz 0684 36:39 decir que la otra noticia en el equipo titular después de lo que pasó el otro día la suplencia de Marcelo vuelve veremos a ver si para ejercer como creo yo por delante de refilón de carril de carrilero por la izquierda Isco la principal noticia también la vuelta de Marcelo y calentita gallego no sirve Óscar Egido el once titular de Pellegrino Óscar

Voz 1269 36:58 en el que debuta graves que lleva tan sólo dos entrenamientos con el legales porque llegó el pasado lunes en portería dos carrileros por la izquierda Juanfran por la derecha tres centrales ha sido vas trivote en el centro del campo con humor Recio irá eso arriba Sabin Merino y el danés Martin Broadway

Voz 0684 37:14 el frío no acompaña el resultado de la ida tampoco la pregunta es obvia Meana cuánta gente va a venir hoy a Butarque muy buena eh sal Romero Gallego vivo

Voz 1269 37:22 no sólo veinticinco va a venir bastante gente más de nueve mil entradas vendidas veremos y todos los que han pasado por taquilla se acercan al estadio pero buen ambiente se inaugura la iluminación exterior debutar que la gente quiere que al menos el equipo sea capaz de plantarle cara al Madrid el solar

Voz 0684 37:37 y en la semana de la llamada de el presidente del Real Madrid Florentino Pérez a Rubiales hoy esto lo pita Martínez Munuera en el campo Jaime Latre en el bar con tres cero para el Real Madrid en la ida a partir de las nueve y media éste Leganés Real Madrid en las

Voz 4 37:50 son las Sochi XXXVII paso es veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 39:20 cómo son los primeros minutos del partido de balonmano Campeonato del Mundo España Macedonia a Diego

Voz 30 39:27 le está costando gallego pondrá la selección española en el partido está chocando con su portero que ha sacado cuatro lanzamientos de los jugadores españoles dos de los tres desde los seis metros a los extremos y eso no suele ser habitual y ahora mismo mando en el marcador minuto ocho de la primera evitar Macedonia cuatro España dos repito queda mucho tiempo

Voz 25 39:50 hay contar costando entrar en el partido y encontrar sobre todo la portería de Macedonia

Voz 0919 39:55 con las eliminatorias de Copa del Rey de mañana hace juega un Barça Levante atrás

Voz 4 39:59 vivo muy atractivo porque el Levante recordemos la semana pasada ante un equipo de circunstancias del Barça consiguió ganar dos uno en la duda es qué va a hacer mañana Valverde

Voz 31 40:08 si va a poner todo no como hizo la semana pasada es decir si va a

Voz 4 40:12 a Messi ha

Voz 32 40:15 Piqué a Luis Suárez

Voz 4 40:18 hoy había rueda de prensa de Valverde donde ha hablado de eso de su renovación del refuerzo que busca el Barça para la delantera en este mercado de invierno Adrianses bueno

Voz 0017 40:28 más tarde hola Gallego buenas tardes sí se ha hablado de todo Valverde sigue esperando al nueve hilo que podemos cantar a esta hora de la tarde en Hora veinticinco Deportes noticia que adelanta ser Cataluña es que el Barça tiene ahora mismo sólo dos nombres para reforzar la delantera Mora esta Carlos Vela lo hemos adelantado como digo en Cataluña Carlos Vela es el tapado que tenía el Barça en su lista y es una de las dos opciones para reforzar la delantera el club está estudiando las dos posibilidades se acaba fichando a un delantero será una de las dos de esta hablado Vallvey

Voz 4 41:04 desde del partido de mañana ha dado la convocado

Voz 0017 41:07 por el entrenador del Barça una convocatoria que es una declaración de intenciones porque va con todo van Messi Suárez Piqué Alba y Rakitic así que el único descartado es Malcolm y mañana veremos bastantes titulares en el once

Voz 1715 41:21 de hecho ya lo ha insinuado el propio Valverde en la rueda de prensa el segundo partido de la eliminatoria siempre es el el decisivo si el el primer

Voz 2 41:29 no lo ha habido una diferencia importante aceptar que hemos perdido toda la vida

Voz 4 41:34 es evidente que mañana va a poner un equipo más competitivo que el que será

Voz 0919 41:39 en el partido de ida en Valencia donde el Levante ganó dos uno cómo va mañana el equipo de Paco López José Manuel Alemán buenas tardes bueno

Voz 33 41:46 más tarde fue va con todo con casi todo para tratar de superar la eliminatoria ante el Barça por descanso sólo se quedan en Valencia Roger Rochina y Vukcevic además de Chema lesionado y Luna que sale de lesión en cuanto al once inicial que va a presentar Paco López Se va a parecer mucho al que jugó en la ida con Aitor en portería tres centrales Robert Pierre positivo Cavaco medular para chicas

Voz 4 42:05 ya arriba Enmanuel Boateng y el Madrid

Voz 1 42:08 visto Borja Mayoral mañana también

Voz 4 42:10 Real Sociedad Betis en la ida empate

Voz 0919 42:13 de acero cómo van a estar los donostiarras que llevan una racha desde que ha llegado el nuevo entrenador

Voz 1825 42:18 cesión ante Roberto Ramajo buenas tardes hola qué tal Jesús buenas tardes novedades dos novedades en la lista de convocados Andre lo normal recuperados ocupa el sitio de Diego Llorente que descansa y el chaval del filial Roberto López el resto los mismos que el lunes en Liga hay Manuel bastante rotaciones igual que en la ida aunque él haya molestado que dijeran que así tiraba la Copa en doce segundos enfado sé que a algunos

Voz 1722 42:40 vosotros va a ser leído porque os lo ha escuchado como que echábamos la Copa no sé cómo decirlo es que que no es así que si hago cambios es por el bien del equipo es para ganar que leamos muchísimo a la Copa

Voz 4 42:53 en Sevilla hizo siete cambios mañana puede repetir la jugada no le está yendo mal también tendrá que hacer cambios aseguró Quique Setién porque

Voz 0919 43:01 el Betis tiene bajas importantes como viaja a San Sebastián Florencio Ordóñez hola

Voz 0481 43:06 hola qué tal buenas tardes con mucha bajas sacude el Betis a San Sebastián con el objetivo de hacer un gol que haga valer cualquier empate ante la Real Sociedad tras el cero cero de la ida Francis guardado Woody Buzz bajas así que ha tenido que tirar de tres futbolistas del filial Quique Setién y por supuesto con el fichaje de invierno Diego Laínez que tiene mucha posibilidades de debutar mañana con el Betis en Anoeta y la otra eliminatoria que

Voz 4 43:30 se cierra mañana es Espanyol Villarreal en la ida

Voz 0919 43:33 ya en el estadio de la cerámica empate a dos cómo va a salir mañana al Espanyol de Rubi Elena de Diego buenas

Voz 1480 43:40 hola Gallego pues el técnico ha sido muy clara hoy no quiere más faltas de concentración en sus jugadores ilesa pedido que no especulan con el dos a dos de la ida el español dice ha de salir a ganar mañana tendremos lista de convocados y veremos Leo Baptistao que tiene una sobrecarga en el sóleo quiénes son bajas son Sergio García Hernán Pérez Duarte Mario Hermoso

Voz 0919 43:59 buscamos también la última hora de los amarillos del Villarreal Xavi Isidro buenas tardes

Voz 34 44:03 el gallego muy buenas bueno pues no os perdáis ni mucho menos mañana un equipo titular del Villarreal porque la atención está centrada en la Liga pues la situación dramática que atraviesa el equipo es verdad que no se va a tirar la Copa pero va a haber muchísimos cambios en el equipo titular incluso algún que otro futbolista del filial podría salir de la partida son baja Bruno y Morlanes por lesión Víctor Ruiz descansa no hay convocatoria así que mañana saldremos de dudas

Voz 4 44:25 bueno pues todo esto mañana enseguida volvemos a los partidos que están en juego ahora mismo ante es uno de los fichajes

Voz 0919 44:31 desde el día estamos en el mercado de invierno el Huesca está en una situación difícil ser reforzado con el hombre que está metiendo más goles

Voz 4 44:40 es en la segunda división va de la segunda

Voz 0919 44:42 la primera Enric Gallego ficha por el Huesca Luis Abadía buenas tardes

Voz 1284 44:46 qué tal buenas tardes efectivamente en forma de traspaso más de dos millones de euros que se verán incrementados por variables llega hasta dos mil veintidós una importante apuesta en busca del gol que le falta a los de Francisco para engancharse a la lucha por la permanencia Oil que ha llegado ya y también ha entrenado hoy ha sido presentado ya Ángel Herrera cedido por el Manchester City en la Liga a Estados Unidos donde a Juan el New York City junto Andrea Pirlo David Villa una de las imágenes que es es

Voz 4 45:10 produciendo ahora mismo y que va a dar la vuelta al mundo es la de Cristiano Ronaldo levantando el título de la Supercopa en Arabia Saudí la Juve le ha ganado al Milán uno cero y el gol lo ha marcado Cristiano Ronaldo que hoy consigue su primer título con la camiseta de la Juve volviendo a ser decisivo vamos al directo segunda parte en el Calderón del Atlético de Madrid Girona el Cholo Simeone Marta Casas Athens

Voz 0919 45:37 pido que meter en el campo a Rodri que no estaba jugando de titular el Atlético lo estaba notando

Voz 6 45:44 a puntito de de entrar

Voz 0277 45:45 en el terreno de juego estalla Rodrigo con el dorsal catorce a la espalda por Saúl niegue que además se va algo renqueante con algunas molestias y no sólo eso falla llegó porque también está preparado y puede que entre en breves instantes Antoine Griezmann al terreno de juego el Atlético de Mas sí que está bastante más mando aunque los primeros cuarenta y cinco minutos ha tenido algunas ocasiones incluido un disparo al palo de Ángel corre a Pedro no se ha movido el marcador Milito minuto cincuenta y cinco ya de partido en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid uno Girona uno

Voz 0919 46:16 igualdad máxima emoción en el Metropolitano y en el Pizjuán Sevilla Athletic como están en estos primeros minutos de la primera parte rojillo

Voz 4 46:24 pues a punto ha estado Gallego de por lo menos hace

Voz 0919 46:26 marcarse la eliminatoria El Athletic Club jugada de Iván

Voz 4 46:30 ahí que pone un centro fabuloso al punto de penalti donde esperaba cruceta ya rematado rematadamente mal valga el juego de palabras porque se la tiró flojito ya las manos a Juan Soriano la más clara del partido la tuvo el Athletic de momento no hay goles quince de la primera parte empate a cero en Nervión estoy viendo rojillo no está lleno el Pizjuán

Voz 1715 46:51 el resultado de la ida también ha hecho que no ha dado todo

Voz 0919 46:53 almorzando en el frío en Sevilla el resultado de la ida día laborable todo hace un poco

Voz 4 47:00 y estaremos entre los Veintisiete veintiocho mil aficionados no más fútbol internacional más allá de esa súper

Voz 0919 47:06 Copa Italiana que ha ganado la Juve con gol de Cristiano Ronaldo Héctor González que destacan

Voz 1715 47:11 qué tal muy buenas gallego pues en Francia tenemos