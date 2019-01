Hora 25 (16/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Susana Díaz buenas noches buenas noches puede verse a mí me sale Susana Díaz líder de la oposición en el Parlamento andaluz

Voz 1921 00:10 así se llama salió esta tarde de ha salido exactamente así

Voz 0194 00:12 quién te líder de la oposición claro hombre te el MIR

Voz 1921 00:15 Pons habilidad mi obligación IN también la ilusión de que el millón de andaluces han votado sepan que tienen ahí al PSOE como garantía de la defensa de la autonomía de la igualdad así que a por ello para que cuanto ante esta tierra sepa que hay un partido dispuesto a proteger lo que hemos construido junto Il y creo que que eso cuando te vota la gente gana aunque no pueda formar gobierno Angels lo mismo que tiene KC estar a la altura Teese voto así que yo me siento orgullosa

Voz 0194 00:45 en qué momento hizo clic en qué momento dijo Soy la líder de la oposición en el Parlamento andaluz

Voz 1921 00:50 pues en el momento que la extrema derecha

Voz 0194 00:53 Cox dijo que iba a apoyar

Voz 1921 00:56 al candidato del Partido Popular en su pacto

Voz 0194 00:58 en ciudadano ya es que esta tarde a las cinco Se han cerrado treinta y seis años de gobierno socialista en Andalucía cincuenta y nueve

Voz 2 01:06 votó a favor cincuenta votó en contra y ninguna mención al haber sostenido la mayoría absoluta requerida legalmente pues la confianza se entiende Juan Manuel

Voz 0194 01:17 Moreno Bonilla será el nuevo presidente de la Junta en un gobierno de coalición que el PP compartirá conciudadanos que se apoya en los votos de la ultraderecha de Vox ahora iremos con ello porque hay otra votación ayer ya saben que el Parlamento Brittany co votó masivamente en contra del acuerdo con Europa para la salida del Reino Unido a esta hora el estábamos dando casi en directo aquella votación Joy y en el mismo Parlamento otra votación

Voz 3 01:39 no en soy fan eran Chifa estar expresamente la superado votación de la moción de censura que la oposición laborista Begoña Arce presentó ayer mismo contra la primera ministra

Voz 1478 01:56 así las cosas se mueve Jeremy Corbijn ha perdido la moción por diecinueve votos victoria confortable para la primera ministra que gobierna en minoría tras el resultado Theresa May ha hecho una breve declaración en la Cámara de los Comunes anunciado que inicia esta misma noche los contactos con los líderes de los partidos individualmente para modificar el acuerdo del Brexit

Voz 4 02:15 de Christie's Vincent

Voz 5 02:18 sí estoy yo

Voz 1478 02:20 espíritu constructivo Vido a los demás que hagan lo mismo debemos buscar soluciones que sean negociables in logren el suficiente apoyo de esta Cámara volveremos a esta Cámara el lunes con una modificación y una declaración sobre el rumbo futuro a tomar Corbijn acusado a mí de descartar la posibilidad de una salida sin acuerdo antes de iniciar estas conversaciones

Voz 0194 02:41 el Estrasburgo Griselda Pastor se mueven de alguna manera las instituciones europeas

Voz 0738 02:45 a diferencia de ayer hoy no hay reacciones para mejor marcar que el Brexit erosiona sus autores pensando ya que la fragilidad de Theresa May puede obligar la un pacto con los laboristas que al entender de muchos es la única vía para intentar encauzar el diálogo y es que sabes que desde este lado lo que se desea es seguir negociar

Voz 0194 03:04 y hoy en la Cámara europea Griselda se ha podido escuchar el discurso de Pedro Sánchez de marcado tono europeísta

Voz 0738 03:09 presidente sí que ha reclamado a quiénes quieren defender el proyecto europeo que eviten dejarse arrastrar por las nuevas fuerzas radicales porque quieren romperlo les ha dicho discurso que sin nombrar a Vox ha puesto algo nervioso al presidente del grupo popular europeo que ha intentado comparar a Vox con los independentistas catalanes sin demasiado éxito porque aquí la mayoría de intervenciones sobre este tema han sido para pedir diálogo

Voz 0194 03:34 otros dos puntos de interés en Málaga se sigue intentando el rescate del pequeño Julen Malaga Jesús Sánchez cuál es la situación hasta ahora

Voz 6 03:40 en Totalán se está excavando ya la primera de las dos galerías que van a llevar prácticamente hasta la cota de suelo donde se encontraría el pequeño Julen en el interior de ese pozo se hace con dos tuberías por seguridad para contar con dos accesos para llegar hasta él hay doce empresas especializadas que están trabajando sobre el terreno un centenar de efectivos siga esta hora y lo va a hacer toda la noche es la cuarta consecutiva para avanzar de forma lenta precisa y con mucho cuidado para rescatar al pequeño

Voz 0194 04:07 en la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos ha declarado Luis Bárcenas en esta ocasión como testigo por el llamado caso Kitchen sobre el robo de documentos de casa del ex tesorero del PP

Voz 1552 04:15 Bárcenas y su esposa han ratificado que les sustrajeron documentos sobre la financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Castilla La Mancha y que el único que pudo hacerlo fue el chófer Serna soportado por el operativo Kitchen además la esposa de Bárcenas Rosalía Iglesias ha sido interrogará con insistencia por aquel falso cura que retumba en la familia y les amenazó con un revólver para que le dieran un pen drive con información también el chófer ayer fue preguntado por ese falso cura según ha sabido la SER el juzgado investiga si este personaje hoy en prisión por aquellos hechos formaba parte del operativo para destruir pruebas que perjudica al PP en el caso de su caja B

Voz 0194 04:50 bueno pues así se presenta la actualidad este miércoles que quedará marcado en la historia de la autonomía andaluza como el día del relevo en la Junta voy a presentarles a los tertulianos que nos van a acompañar esta noche en esta edición especial de Hora veinticinco desde el patio de Radio Sevilla además les digo dónde están ustedes invitados si están cerca de aquí a pesar de que el aforo voy a decir que está muy muy completo pero en algún sitio encontraríamos Javier Aroca buenas es o lo volvemos Chus Carmen del Riego buenas noches buena Berna González Harbour buenas noches hola buenas no saludamos también el director de ABC Sevilla Álvaro Ybarra muy buenas noches y os pido un

Voz 7 05:22 titular pero titular sobre él

Voz 0194 05:25 balance que hacéis de esta jornada este debate de investidura Carmen

Voz 0860 05:29 eh

Voz 0378 05:29 sí ha sido un una transición un cambio tranquilo yo creo que ha sido un debate en el que voy a quitar a los extremos sino al me fijo en los dos partidos el que

Voz 1 05:43 pues nada ahí el que va a gobernar que antes

Voz 0378 05:46 sido un discurso que yo creo que han sido muy moderados

Voz 0860 05:49 toca pues yo creo que ha sido un cambio y va a ser un cambio sin recambio quiero decir que que no hay otra alternativa que un cambio con Vox el día que no obra no haya hayamos desaparecerá el cambio lo por lo tanto yo afirmo que un cambio sin recambio

Voz 8 06:04 verla cambio histórico sí pero que debemos vigilar muy de forma muy cerrada porque la extrema derecha ha entrado a decidir en un gobierno autonómico español y eso es histórica histórico perdón por la redundancia

Voz 9 06:20 cambio histórico y el inicio de una etapa de transición en Andalucía

Voz 0194 06:27 Susana Díaz si Le pido el titular del balance de estos dos días de debate usted que medirá

Voz 1921 06:32 la normalidad de las instituciones democráticas nunca la transición Álvaro la transición en este país no se puede banalizar porque supuso cerrar cuarenta años de dictadura de falta de libertad y abrir una puerta y un horizonte de esperanza y de Estado de derecho a este país hoy ha habido un cambio de Gobierno fruto de la mayoría parlamentaria que se apoya como bien decía Javier en la extrema derecha que ha dejado muy claro que hay un cambio de gobierno aquello quieren que la sartén por el mango la tiene que habrá gobierno de derecha en Andalucía mientras la extrema derecha quiera

Voz 0194 07:05 el nuevo presidente les ha acusado de no estar facilitando el traspaso

Voz 1921 07:09 pero hay que no ha habido presidente nuevo hace un ratito yo creo que ha sido ejemplar primero el reconocimiento de la legitimidad de esa mayoría parlamentaria usted me pregunta le gusta que la extrema derecha diría a los vecinos de Andalucía en absoluto que el bienestar la igualdad a nuestro autogobierno eche mano de un grupo que no cree en la autonomía que no cree que haya que perseguir la violencia machista que piense que todas las distintas maneras de ser familia no temen tener los mismos derechos soy que intenten imponer en el espacio público su moral privada pues no me gusta pero en la legitimidad la tienen porque tiene los votos en el Parlamento iré del primer minuto o el grupo parlamentario socialista que Mohannad pero con una mayoría insuficiente para formar gobierno lo hemos reconocido hay un presidente desde hace un ratito sabe que desde hace tres decía el vicepresidente le ha trasladado la total disposición para hacer lo que merece esta tierra un traspaso de competencia ejemplar en una autonomía sólida y solvente como ETA y creo que todos los demás bueno aquí quién traspasaba la competencia había gobierno bueno todavía no lo ha hecho el Gobierno todavía no

Voz 0194 08:26 sólo conocemos el nombre el nombre de los consejeros anuncia también un nuevo presidente que lo primero que va a hacer es encargar una auditoría para conocer exactamente lo ha dicho si el estado financiero de la Junta que se va a encontrar

Voz 1921 08:37 por lo que ya tiene la Cuenta General de la Junta de Andalucía una comunidad saneada con tres punto de deuda menos que la media de España que cumple el objetivo de déficit que para a su proveedores por encima por debajo perdón en lo en día que la media española y además auditada por la Cámara de Cuenta por la Intervención General de la Junta de Andalucía magnífico funcionarios y profesionales de carrera que es evidente que tienen esa potestad de hacerlo claro cuando uno dice que va a encargar una auditoría general a un organismo privado y externo que confía poco en las instituciones recogida en de otra cosa con nuestro Estatuto de Autonomía donde está la Cámara de Cuenta dentro de la propia Junta Andalucía con la intervención general que son funcionarios

Voz 0194 09:23 a juicio dan a mirar debajo de las alfombras lo sabe pues

Voz 1921 09:25 eh ahí lo hay al búnker en dicho en San Telmo aviso no hay alfombra ella lo suelo ya sea lo dicho hoy como eran porque leía que tenían cierto recelo a que la Junta Andalucía es poco y ahí lo que hay mucha gana de trabaja todo el día por parte de miles de funcionario trabajadores y que se entregan a los que yo estoy muy agradecida porque esto cinco años y está hasta luego hasta pronto

Voz 0378 09:50 qué le dado lo

Voz 1921 09:52 le tengo que agradecer que Andalucía da un avance en esta legislatura enorme gracias al esfuerzo que llevan

Voz 0194 09:57 Nick yo he estado escuchando hechos estado siguiendo los dos días este debate de investidura cuando la escuchado usted esta tarde he tenido la sensación de usted ha reivindicado como la líder de la oposición y así lo ha dicho ahora cuando empezábamos la la entrevista líder de la oposición en el Parlamento andaluz durante toda la legislatura claro ahora mismo puede asegura durante toda la legislatura cuatro años y es que si llega cuatro años la ha hecho claro

Voz 1921 10:18 pero no lo he dicho yo juraría que le ha dicho Rivera he dicho que veremos a ver si no hay elecciones anticipar y creo que Ortega Schmitz se llama El es la ultra derechista Partido pues también lo ha dicho de sí que son ellos lo que es la primera vez además que yo veo que un gobierno entre en crisis cuando el Gobierno sí han tenido una crisis antes de ser elegido Gobierno sea la fragilidad en la que yo deseo que haya estabilidad porque yo creo que a mi tierra le vaya bien los facilita andaluces no vamos a querer nunca lo que decía Montoro que se caiga para después levantarlo cuanto peor mejor no mi tierra le vaya bien que haya estabilidad y que las cosas hagan correctamente y que la gente no vote con más porcentaje la próxima vez para que el Gobierno Andalucía no tenga la sartén por el por el mango la extrema derecha pero dicho eso hay una realidad y la realidad es que cuando tú gana las elecciones aunque no sea como te gustaría tú te deba lo que tan vota o eso me lo decía Felipe González aunque siempre lo mínimo que verdad claro ya sé que lo mínimo que tengo hace días coincide mi deseo con mi responsabilidad a toda la legislatura dure lo que dure totalmente y además con la gana y con la ilusión y lo demostró en el día de hoy aquí media reubicarse dieron nombres y yo parezco que vengo aquí a mi a mi de investidura el lugar de la investidura del actual presidente porque me hacía la tarea de oposición a mí planteaba el control a mí incluso me quedé da la réplica no yo tengo claro lo que tengo que hacer lo que tiene que hacer el Partido Socialista es el el dique frente a la extrema derecha la garantía la defensa del autogobierno de esta tierra de nuestra autonomía la defensa de la igualdad y que no se dé ni un solo paso atrás él lo bueno que se ha conseguido y cuando me propongan cosa que sean buena para Andalucía los socialistas andaluces estaremos ahí siempre dando la cara ahí apoyando y tendiendo la mano en eso que sea bueno patatán

Voz 0194 12:05 no le tienta el Senado

Voz 1921 12:07 en absoluto y además el otro en la rueda de prensa a un compañero suyo de otro medio comunicación me pregunto que ni siquiera me lo he planteado porque donde tengo que está ahí en el Parlamento una etiqueta cuando fue el primer cuando es el último el presidente y ahora la gente tabú te vota la mayoría ea parlamentaria no puede llegar a acuerdos porque la extrema derecha dada al apoyo a la brecha acosó con hubiera pasado premios Suecia Suiza que acaba de ocurrir después de más de tres meses de bloqueo como la fuerza se han puesto de acuerdo entre ellos los homólogo al Partido Popular en España para que no a la extrema derecha bueno aquí no pasa o eso yo tengo que tal altura de ese más de millón de andaluces que enojada hoy treinta y seis años después contó lo que ha pasado ha vuelto a da la victoria a la mayoría la legitimidad de ser el principal grupo de la oposición

Voz 0194 12:57 ha echado de menos hoy de alguna manera el calor de la dirección del Partido Socialista hice lo digo porque no era debate de investidura luso es decir el PSOE perdía hoy la Junta de Andalucía después de treinta y seis años era un momento entiendo que para el socialismo es un momento complicado su momento

Voz 8 13:13 ligado echó de menos ese calor

Voz 0194 13:16 el bebé el pero en la tribuna de invitados yo no he visto

Voz 1921 13:19 no había muchos alcalde presidente de diputación Secretario general le compañero venido andaluz Andalucía la de

Voz 0194 13:28 acción del Partido Socialista

Voz 1921 13:30 pero sí de la ejecutiva dando en Andalucía

Voz 1071 13:32 bueno bueno no no estaba del delega el Gobierno si bien no has visto

Voz 1921 13:37 bueno porque norma cada uno Tran su tarea yo he tenido un calor enorme no sólo hoy hoy ayer y en todo hecho día de los esta mañana lo contaba de un mensaje más bonito que recibió el Gabilondo que a mí me recuerda en este tiempo como él Machado de la política actual quedan pocos románticos muy pocas personas que aporten tanto mensaje precioso Guillermo el el el domingo Se de negociación de su presupuesto Susana que te quiero contar cómo lo vivió te cuenta cómo fue su vivencia como fue aquella experiencia el alcalde de todos los rincones de España hasta aflore mandarina de Canarias es decir cosa si eso no es calor tiene Pedro

Voz 0194 14:19 ella Pedro Sánchez le ha llamado para darle experiencia o Pedro

Voz 1921 14:23 Sánchez ha sido cariñoso conmigo estas navidades deseando igual que yo a él

Voz 0194 14:26 estas últimas horas ha hablado con él le acabo de mandar un

Voz 1921 14:29 a diciéndole que entraba contigo que ha sido el único compromiso que cumplido hoy pero que ya estaba disponible cuando él quisiera es decir que va a hablar en las pero es horas se va a enfadar porque te por delante

Voz 0194 14:41 bueno a mí no me importa a mí de todas formas a mí revela que Pedro Sánchez lo va a entender que ponga hora25 por delante

Voz 0378 14:47 ha dicho usted en el debate al señor Moreno Bonilla que ha hecho autocrítica que claro que la hecho Nos podría

Voz 1921 14:55 compartir un poco esa autocrítica

Voz 0378 14:58 porque están ahora dónde están bueno

Voz 1921 15:00 el primer ejercicio de humildad autocrítica que uno tiene que hacer es saber que aunque llegas a ese pleno esta tarde como presidenta funcione te tienes que levantar del sillón verde para ejercer como líder de la oposición porque es el lugar que te corresponde frente a una mayoría alternativa legítima apoyada como decía la extrema derecha yo creo que se han Ana muchas circunstancia es evidente que los treinta año empezado Carmen usted tiene mucha experiencia en esto lo sabe eso

Voz 0378 15:32 yo ha pesado a pesa mucho

Voz 1921 15:34 es que tuviéramos por corrupción cuando venía de hace muchos años con presidente aquí tan hay sentado hiciésemos ido en eso tan un hecho que hoy no habrá Kutxa la investidura del señor Moreno Bonilla habla de to the Kitchen y de Bárcena ni nada por el estilo porque yo quiero que la gente confíe en la inclusión pero eso sea utilizaba aquí sí y ABC de manera injusta ahí haciendo un daño personal a muchísima gente afecta o respuestas a cuestiones Nazionale

Voz 0194 16:05 no

Voz 1921 16:05 de qué se alimenta o Vox sólo ha habido dos fuerzas política que han crecido en el Parlamento de Andalucía ciudadano que pidió el voto frente a los independentistas así llamó al voto Rivera en el cierre de campaña y la extrema derecha también afectado di ha habido mucha cosa han afectado los servicio público claro en el sentido de que cuando la gente intuye que ha acabado la crisis económica o al menos lo peor

Voz 0378 16:29 quiere recuperar a la velocidad que

Voz 1921 16:31 si no recupera la costura saltan si una tormenta perfecta seguramente carné

Voz 0860 16:38 hoy se ha hablado en el Parlamento de Pacto de Antequera incluso nuevo presidente ha que se va a reunir allí su primer Consejo de Gobierno ya llevamos casi treinta y seis años más de treinta y seis años de autogobierno después de los pactos Antequera después de múltiples refuerzo de puede XXXVI año de autogobierno final merece la pena el autogobierno si si resulta que el Gobierno del cambio se decide en Madrid

Voz 1921 17:06 eso ha sido una falta de respeto a la dignidad de nuestro autogobierno la primera vez en la historia que el Gobierno de Andalucía seguida quinientos kilómetros de Andalucía eso no lo habrían hecho en Galicia ni en él ni en Cataluña aseguró que no hubieran hecho eso además lo han hecho con ostentación es decir que ese sepa que estamos negociando aquí le estamos diciendo a los andaluces con bases gobierno yo pero que no gobiernan también de de ahí unir en Antequera irreal indica que el Pacto de Antequera que sirva para que se lo lean para que se lean el Estatuto de Autonomía que sepan por ejemplo que aquel pato Antequera lo apoyó Fuerza Nueva que no digan eso lo decía hoy en la tribuna que no digan si es que Vox lo asimilan a Alianza Popular porque si en la misma extrema derecha que a no estuvo en ese pacto que lleva en el acuerdo que presentó con claridad es un programa que quieren devolver competencias que no creen en el Estado de la Autonomía que cuando digo con claridad que van contra la Constitución es porque van contra el consenso constitucional parte del consenso constitucional fuese arquitectura del Estado

Voz 0860 18:12 pero cree usted señora Susana día que a lo mejor en el tiempo gastado el Partido Socialista gastó casi siempre aparte de los años de coalición que

Voz 10 18:22 deberíamos haber reforzado aún más el autogobierno como parte

Voz 0860 18:26 exigir existiera una mayor conciencia política en Andalucía hasta el punto de que hubiera un rechazo más lo mismo que se rechaza mayoritariamente a la violencia de género porque los andaluces no nos levantamos como dice nuestro himno para rechazar también con vigor el que se tome la decisión sobre Andalucía en Madrid

Voz 1921 18:44 yo creo que la gente lo rechaza esa da cuenta todo el mundo el andaluz una cosa que sea noble hizo una persona prudente y no le pegue pata al Estado de Derecho ni patada a la ley general norma hay otra cosa distinta que sea tonto todo el mundo se ha dado cuenta que el Gobierno a Andalucía se ha decidido en los despachos de Madrid y además se ha hecho con toda ostentación para que se sepa que aquí no mandan desde allí pero dicho eso han pasado cuarenta y un año de aquellos patrón Antequera usted ha sido protagonista en cierto momento de esa reivindicación del autogobierno nuestra autonomía Acció bienestar ha sido desarrollo y ha sido igualdad me decía ante Ángels como líder de la oposición si como garantía de la defensa de esa autonomía que es el mejor traje que la asentaba Andalucía el mejor vino

Voz 0194 19:32 vamos a dar ni un solo paso a otra

Voz 1921 19:34 hecho no le insisto no lo hubieran hecho con otro a comunidad autónoma el hacerlo de esta manera Easy ante esta evidencia de falta de respeto autonomía no lo han hecho por eso ahora ya hecho no va de que no cuenten qué quieren reivindica el patrón Antequera yo he hecho una pregunta hoy que se queda en el aire y que una pregunta grave quieren tocar el Estatuto de Autonomía para que con quién que quieren cambiar porque el Gobierno está en manos de un partido de extrema derecha que no cree en la autonomía Andalucía a David cree

Voz 9 20:05 que si no hubiera elecciones municipales autonómicas europeas incluso la general no se sabe cuándo van a hacer pero no parece que sea muy lejanas en el tiempo la negociación del pacto de gobierno entre ciudadano PP hubiera tenido un resultado distinto o dicho de otra manera ha habido algún momento en que el PSOE andaluz y ciudadano eh han estado cerca de entenderse

Voz 7 20:35 es una pregunta a una preocupación Álvarez no hubieran sido lo digo no el cariño que le tengo pues deberá lo cuento con

Voz 1921 20:42 hace tres meses el que hoy titulaba el presidente ya previsible vicepresidente Juan Marín decía que yo era una presidenta de fiar usted lo recuerda en el Parlamento que cumplía mi palabra que cumplía lo firmado y que estaba muy orgulloso de Eto'o tres años y medio casi cuatro años en la Junta de Andalucía qué ocurre que entre año y medio casi cuatro año estaba orgulloso de lo que hacía yo era de fiar y ahora somos un gobierno de lo peor son es creíble es una creíble a no ser que responda a una estrategia nacional y ahí hay una evidencia hay tres partido en la derecha dos mal la extrema derecha que están dando la batalla de cara a las elecciones generales que no les interesa lo más mínimo Andalucía que lo que están pensando en La Moncloa o incluso allí lo han dicho con claridad porque sino no tiene sentido yo creo que Ciudadanos verá hoy yo lo decía los amigo de mis amigos son Miami lo que haya firma o el PP con Vox no podrá de si el vicepresidente que no lo conoce porque tendremos todos los andaluz un problema

Voz 8 21:45 cree como Pedro Sánchez que el retroceso del PSOE se va a circunscribir Andalucía o que debido a razones que que las que usted cree a los los electores han considerado que es extensivo al al resto de España vuelos

Voz 1921 22:02 el ITA andaluces vamos a ayudar para que sea así bueno pero ahora que es sólo quiero hace Meriva Andalucía bueno hay una realidad la ultraderecha ha pasado por de Peña perro pero que ya pasar los Pirineos y además hay un Partido Popular dispuesto a blanquear la ayer tardó tres minutos el señor Moreno Bonilla en blanquear no a la extrema derecha hoy incluso la propia portavoz del PP ha hecho suyo lo postulado los compromisos y la intervención de la extrema derecha y creo que todo esto responde a que los como yo llamo los tres hijos de Aznar han entendido que se necesitan la poder llegar al Gobierno de España y el reto que tiene la izquierda en este país que tiene el Partido Socialista en movilizar a la gente de cara a las elecciones para que haya una mayoría sólida del partido socialista en España que evite que el pacto este pacto que a ellos mismos les resulta vergonzante porque el vicepresidente dice que no conoce lo que afirma el presidente con el otro partido no se reproduzca en otros lugares nosotros vamos a ayudar para eso ICO

Voz 0194 23:03 no se siente cuando Pedro Sánchez lo quiere circunscribir sólo Andalucía eh

Voz 1921 23:08 eso es normal siempre ahí

Voz 8 23:10 el horno siente precio era pero debes

Voz 1921 23:13 da y cuando uno está contento con lo que pase cuando se reconoce asimismo cuando tiene claro el que el cariño el apoyo el compañerismo está por encima de todo entiende incluso que momento determinado hay críticas que te pueden parecer más o menos mucha pero bueno que salen y todo el mundo lo tiene un Diego al que otro

Voz 1 23:35 no lo más

Voz 0194 23:36 hemos escogido en este programa unos cuantos momentos de esta larga jornada de hecho empezó ayer con la intervención de

Voz 1921 23:42 y del que ya es presidente de la Junta

Voz 0194 23:44 Lucía con el discurso de investidura hoy ha habido el resto de fuerzas políticas que ha intervenido en otros y unos cuantos momentos de lo que ha pasado en las últimas veinticuatro horas José Luis Sastre buenas noches buenas lo hacía referencia ahora precisamente a uno de ellos aquí de los amigos de sus amigos son mis amigos

Voz 1071 23:59 os ha recordado se porque a eso de las tres de la tarde estaba en la tribuna llena y los pasillos y no podría decirse que había más interés en ver la entrada de Moreno o en ver la salida de Susana Díaz quien dice interés dice en realidad morbo porque la política a veces tienes sensaciones que son muy parecidas al fútbol por poner algo a la todavía presidenta no será visto sonreír sino reír y a tiro de cámara a lo mejor era aquello de que la procesión ella nos lo dirá iba por dentro ya ha dicho Díaz Juan Marín que quien juega con

Voz 7 24:24 el PP juega con los dice Lacan

Voz 3 24:27 los amigos de mis amigos son mis amigos los amigos de sus amigos son sus amigos

Voz 1071 24:34 pide Rivette Moreno ha respondido al comentario en realidad ha respondido a muchos de los comentarios de Díaz ella reprochaba su paternalismo él respondía con su materialismo tratar a la gente como a sus niños ha dicho el ahora presidente recordaba las amistad de las amistades de Pedro Sánchez dice lo James

Voz 11 24:49 lo de mis amigos son amigos osea que Loja amigo del señor Sánchez su amigo suyo

Voz 3 24:56 era día amigo del señor Sánchez a su amigo

Voz 1071 25:00 la verdad es que no ha sido un debate bronco como algunos quizá esperaban por aquello del Borgo al portavoz socialista Mario Jiménez sí que lo hemos visto gesticular mucho casi lo escuchábamos desde la otra esquina vayan siendo casi más allá de eso el partido no ha sido feo aunque tuviera entradas contundentes Moreno la dicha Díaz que ya veremos si acaba la legislatura como jefa de la oposición sea

Voz 7 25:18 prudente le recomendaba como si fuera a ir a más

Voz 1071 25:21 la rivalidad con Pedro Sánchez que todos niegan lo último que ha dicho a la tribuna Susana Díaz como presidente de la Junta es que está dispuesto

Voz 0194 25:27 al regresar cuanto antes y mientras no regresa que va a echar de menos de la Presidencia Susana Díaz

Voz 1921 25:33 el poder solucionar los problemas de los andaluces ida respuestas un necesidades yo creo que ese grado de satisfacción que te da que cuando detecta que hay una dificultad que hay un problema y que la política juvenil los parches de los niños con diabetes el día que eso sí son marcha comprueba que cambian la vida ocho mil familia ésa es lo que yo echo de menos lo demás vivo en el mismo sitio no debe vivir un día pívot misma casa tengo la misma a mitad de él mismo trabajo porque lo que echamos muchas ahora me pasa como con mi conservó agricultura todavía el todavía consejero yo no soy presidenta pero él sí que está aquí que le lleve un Panzers no pues lo que echamos mucha ahora porque no sale solo vamos siguen siendo de otra manera

Voz 0194 26:15 qué va a recuperar de su vida ahora que no va a ser presidenta

Voz 1921 26:19 bueno es que lo lo voy a vivir con la misma intensidad piense que salió el Parlamento creo que un poco más pago yo el Parlamento la última ya estoy preparando ayudando en el partido por un lado y Txiki el vicepresidente en el traspaso de competencia pero por otro lado poniéndola orgánica nación en marcha de cara a las elecciones municipales garantizando como le decía que lo pacto oculto que se han firmado no desvirtúe nuestra autonomía nuestra igualdad y algunos acotando han dicho de todo esta última cuarenta y ocho hora por poner mala de la mujer en la ida de los hombres que salieron a la calle en la lucha contra la violencia machista hay mucho trabajo porque hemos gana las elecciones y aunque no gobierne tienen la responsabilidad de ser ese dique de contención frente a la extrema derecha

Voz 0378 27:06 ahí en ese ante me preguntaba la compañera Berna

Voz 1921 27:11 ha influido otro tipo de cosa esto puede pasar Despeñaperros adicto el debate los amigo del Gobierno de España son la réplica al líder de la oposición a la líder de la oposición en el debate de investidura del presidente Rafael no

Voz 0194 27:26 yo creo que con esos de responde todo Susana Díaz muchísimas gracias después de esta larga jornada por haber estado aquí con nosotros en Hora Veinticinco muchísima suerte Nos volveremos

Voz 1921 27:35 tras muchísima gracia por la oportunidad gracias Angels siempre también por algo especial para mí Porto compromiso en la igualdad muchísimas gracias

Voz 12 27:45 hora veinticinco

Voz 0194 30:15 en la tertulia desde el patio de Radio Sevilla en la capital andaluza Carmen del Riego Berna González Harbour Javier Aroca y Álvaro Ybarra os voy a modo de resumen luego volveremos a ello L pregunta bastó Carmen del Riego al hasta hace unas horas presidenta de la Junta de Andalucía así se consideraba que había hecho suficiente autocrítica porque era algo que le habían echado en cara de alguna manera durante el debate ha hecho suficiente autocrítica al Partido Socialista

Voz 0378 30:39 yo creo que no ir hasta cierto punto es lógico lo las derrotas cuesta asumirlas ha hablado una conjunción de Causas posiblemente sean verdad todas las que ha dicho pero la autocrítica yo la entiendo en cuanto que culpa ha tenido el Partido Socialista para que tanta gente se quedara en casa toda esa gente que ayer salió a la calle sin embargo se quedó en casa el día de la votación tendría que pena que pensar porque todas esas causas pero que ha hecho mal el partidos

Voz 0194 31:11 el lista obrero español no sólo saldría eh

Voz 8 31:15 yo creo que lo peor es que sigue habiendo dos versiones y no me refiero sólo a lo que hemos escuchado hoy la versión desde aquí desde Despeñaperros para abajo es la culpa es de un entorno de crecimiento de la ultraderecha que va incluso más arriba de los Pirineos como ha dicho la señora Díaz aquí mientras que desde Despeñaperros para arriba la lectura es la culpa es del entorno andaluz de la campaña andaluza yo creo que sigue habiendo dos versiones dos velocidades en la autocrítica que se hace el Partido Socialista y que que hasta que no lo

Voz 0738 31:46 en acompasar y hacer una autocrítica G

Voz 8 31:49 general de todos porque hay razones de acá idea ya hay razones de todas no afrontarán el futuro con verdadera honestidad Aroca

Voz 0860 31:58 no yo creo que no se ha hecho autocrítica ni se ha hecho autocrítica primero en la digestión de los resultados electorales NYSE ha hecho auto la campaña Niza ha hecho tampoco autocrítica de la evolución del propio Partido Socialista al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía porque ni siquiera Ari siquiera la gente de izquierda de hoy en Andalucía tiene que ver con la gente de izquierda hace treinta y seis año quiero decir que el partidos socialista no ha evolucionado positivo al mismo nivel que ha evolucionado el pueblo el propio pueblo andaluz que tiene otras necesidades que tienen otra narración que tiene otra manera de ver la cosa la izquierda también evoluciona hay por tanto el PSOE también deberían haber evolucionado sí

Voz 9 32:39 yo creo que tampoco ha hecho autocrítica yo creo que hay un evidente hartazgo de la de la gente probablemente justificado porque treinta y seis años de gobiernos sucesivos del nuevo partido eh son muchos no sé quien sacó el otro día la las cuentas creo que han sido ha durado el Gobierno del Partido Socialista en Andalucía setenta y dos horas más que el de Franco

Voz 0194 33:07 es que son muchos años hay una gran diferencia las obras de mejoras

Voz 9 33:13 si haciendo este tipo de comparación pero sí en cuanto a duración y eso provoca un cansancio de la gente o estás muy y atento a la movimiento de la sociedad por dónde van los tiros

Voz 8 33:31 sí me decías no exactamente lo mismo sí que hay una gran diferencia que son las urnas no pero desde luego es saludable cualquier alternancia y esa es la virtud de la democracia pero bueno si el pueblo andaluz ha querido mantener durante treinta y seis años gobiernos socialistas me paré es una comparación absolutamente extemporánea e incluso malintencionadas realmente pero pero bueno bienvenida desde luego la alternancia gracias a la democracia desde luego

Voz 0860 33:58 estoy yo creo que en cualquier caso lo mismo que ahora se atribuyen al pueblo andaluz propiedad de Sestao el cambio del país el pueblo andaluz ha estado inspirado al propiciar él él en cambio pues parece que ese pueblo andaluz que ante decía o otra cosa por ejemplo apoyar al Partido Socialista que por cierto no siempre ha gobernado con mayoría absoluta ha gobernado como mínimo tres legislaturas en coalición y una con un apoyo más o menos

Voz 7 34:25 Lago de de Ciudadanos no simulado en el sentido de Pablo desembolsado no llame reventado la presentación de la entrevista no sé si lo ven ustedes bueno no lo he querido hacerlo y sobre todo no me quieres jugar me he puesto de trabajo pero no quiero decir que que bueno que evidentemente

Voz 0860 34:45 pueblo andaluz cara es maravilloso porque apostaba por el cambio pues yo me imagino que sería igual de maravilloso ante que apostaba por el Partido Socialista en coalición muchos años Juan Marín buenas noches muy buenas noches si quiere responder

Voz 1 34:56 algo Javier Roca pero no ciudad que disimulaba los doctor firmamos un acuerdo de investidura muy claro con un sesenta y nueve medida creo recordar mucha hace ya se pudieron poner en marcha y otra no fue un acuerdo de investidura que después hemos cumplido a rajatabla durante los tres yo medida de mandato y orgulloso de todas aquellas cosas que hemos podido conseguir en esta legislatura además de haber dado estabilidad a una comunidad autónoma que la necesitaba no pero evidentemente bueno hubo un momento en el que se acuerdo se rompe y alguien decidió romperlo porque Ciudadanos lo fue

Voz 1921 35:33 como les llamó vicepresidente Juan

Voz 7 35:36 Juan eso no puedo hacerlo en la radio no puedo no puedo no puedo hacerlo no no pero yo soy periodista luego ya más adelante seremos amigos

Voz 1 35:46 sigo siendo el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento Andalucía mientras que no haya nombramientos pues lógicamente no puedo asume tiene un papel que no me corresponde

Voz 0194 35:58 estado durante toda la sesión muy pendiente no sólo de lo que pasaba la tribuna sino también de los movimientos yo no lo he visto aplaudir ni a usted ni nadie de su grupo ninguna de las medidas de las propuestas que ponía sobre la mesa el presidente del futuro presidente del Gobierno del que usted será vicepresidente porque eso

Voz 1 36:18 pues yo creo que es la cortesía parlamentaria es lo normal que los grupos parlamentario en este caso que somos diferente puede aplaudamos eh en este caso la la intervenciones de nuestros representantes aquí mi grupo ha sido muy respetuoso con ese protocolo hasta en el día de hoy y una vez que ha finalizado en señor Moreno Morillas sido investido presidente no hemos aplaudido irónicamente me he acercado a felicitarle como corresponde yo creo que es importante guardar la forma en que cada uno en cada momento sepamos qué papel como tenemos que actuar ahí insisto era exclusivamente por ese motivo no porque no me gustar a lo que decía porque evidentemente como usted habrá podido comprobar lo que el presidente ya hoy de la Junta de Andalucía aunque sea investido formalmente el próximo viernes pues ha desgranado gran parte de su acuerdo eso noventa apuntó que forman parte del proyecto político también de Ciudadanos

Voz 0194 37:18 vox y aplaudido en más de una ocasión en más de dos ya más de tres lo que decía el futuro presidente desde desde la tribuna no sé si sólo inquietado usted

Voz 1 37:26 en absoluto a mí no me molesta lo que otros hagan cada uno es responsable de sus actos yo sé dónde tengo que estar yo y mi grupo ir respeto absolutamente a todas la fuerza política que democráticamente ilegítimamente hoy para la venta Andalucía igual que cuando entró podemos hace cuatro años engendrado a la vez Podemos y Ciudadanos Podemos dentro con quince escaños parece que se nos ha olvidado Bojan tras con algo menos en este sentido en aquel momento el grupo parlamentario de Podemos tomó la decisión de hacer una oposición un bloqueo permanente nosotros después de bastante tiempo verdad pues decidimos intentar ser útil y poner en marcha muy bien una legislatura en Andalucía pero es lo que hará Vox lo que a Podemos en este caso ahora Adelante Andalucía con esa confluencia de Izquierda Unida y Podemos y lo que afectó en fuerza política como usted comprenderá que respondan ellos les relato yo bastante tengo ya con los medios con complicado

Voz 0194 38:32 instruido ha insistido usted en que su partido no no se siente concernido por ese acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox pero entiendo que usted sí lo habrá leído esos puntos los habrá leído sabrá si alguno de esos puntos choca con lo que piensa Ciudadanos

Voz 1 38:46 bueno hay mucho que coincide con el acuerdo de investidura cuando hablamos de reforma fiscal hablamos de muchas cuestiones Illa lo demás pues es un convenio pegó un acuerdo permítame que se lo diga así que nosotros no hemos firmado yo entiendo que para la inveterada partido

Voz 0194 39:02 a ver si lo afirmado ellos responderán veréis si eso llega el momento el que hay que tomar una decisión usted hará oposición

Voz 7 39:08 dentro del propio Gobierno mire hay una cosa clara

Voz 1 39:11 si hay un acuerdo para una investidura porque tengo que recordar que el acuerdo que el Gobierno que hoy se pone en marcha enhorabuena una un gobierno de cuarenta años gobierna en minoría igual que lo hizo exactamente igual que lo hizo la señora Díaz hace ahora tres años y medio cuarenta y siete años y la señora día buscó apoyo a la investidura y el señor Moreno Bonilla que ha sido el candidato a la presidencia de Andalucía ha tenido que buscar apoyo para la investidura ya llegado a acuerdos un grupo parlamentario con otro pero no al Gobierno y esto hay que dejarlo muy claro porque cuando el grupo parlamentario del PP de Vox eleven una propuesta una ley una derogación o cualquier otra iniciativa al Parlamento llevará él mismo a trámite parlamentario que cualquiera de la que llevamos cualquier club ahí cuando se vean el contenido cuando la forma los grupos normalmente lo que hacen es presentar enmienda aceptan a veces te apoyan y otras veces no esto la normalidad en un en un Parlamento donde hay una confluencia de distintas fuerzas políticas

Voz 7 40:16 pillar pero que dentro de un empero que dentro del propio Gobierno cosas las confluencias y dentro del Gobierno

Voz 1 40:23 dentro del Gobierno esa propuesta porque la cual está cerrado donde ciudadano y el Partido Popular y lo demás insisto si mañana trae Vox al Parlamento de Andalucía la derogación de la ley de violencia de género pues ciudadano votará en contra Vox trae la derogación de la Ley de Igualdad

Voz 10 40:43 jo o cosa parecida pues el ciudadano votará en contra

Voz 1 40:47 ahí yo creo que ahí no hay ningún tipo de problema porque esto es la normalidad los procedimiento y en el Parlamento y en cualquier institución otra cuestión es insisto dentro del Gobierno el Gobierno no va a llevar una iniciativa que vaya en contra de los acuerdo lo hemos firmado el PP ciudadano

Voz 0194 41:03 va a ver la Consejería de Familia única y exclusivamente Consejería de Familia o de familias como dijo el otro día

Voz 1 41:09 va a haber una Consejería de Sanidad

Voz 7 41:12 eso está decidido y acordado lo propuso

Voz 1 41:14 lo hará pero pero como una de las

Voz 7 41:17 exigencias de Boxer a la Consejería de Familia independiente yo le pregunto está ya acordado en la estructura del Gobierno que entiendo que debe estar ya casi terminada encerrada es decir no hay Consejería exclusivamente de favorecería

Voz 1 41:28 en Sanidad donde también estará Familia

Voz 7 41:30 han cerrado ya las negociaciones entonces con el Partido Popular para la configuración del Gobierno para la estructura del para la estructura soy para los nombres todavía no

Voz 1 41:38 no para nombre no lo primero había que cerrar la estructura ir buscar los perfiles para eso no para esos cargo se circula mucho nombre no y que muchos candidatos y candidata tanto el Partido Popular como ciudadano pero a día de hoy solamente podemos confirmar la la figura de Javier Imbroda al frente de Educación Formación y deporte

Voz 0194 41:59 hay Rogelio Velasco al frente de Economía

Voz 1 42:02 es liberal tiene un perfil muy bueno y que bueno yo creo que podría hacer un gran trabajo pero también hay otra opción y por lo tanto hasta que no esté confirmado no puedo en este caso de mentir ni tampoco puedo reformarlo pero bueno sería eh

Voz 7 42:18 lo publica el diario de Sevilla y el ex congresista del del de Sevilla al algo salvarán en Diario de Sevilla no

Voz 1 42:23 supongo pero la decisión finalmente la toma amor del partido

Voz 7 42:28 bien encaminado el diario ese bola extra

Voz 1 42:31 un perfil que nos gusta turismo

Voz 7 42:33 sólo queda se lo queda usted yo turismos para usted eso también en Andalucía es es es una cartera potente

Voz 1 42:40 a la semana que viene

Voz 0378 42:46 con con

Voz 8 42:47 Ciudadanos el PSOE con en el anterior Gobierno con

Voz 0194 42:50 el acuerdo con Ciudadanos el Gobierno

Voz 8 42:53 andaluz limitó el impuesto de sucesiones a las herencias

Voz 23 42:58 de menos de un millón de de más de un millón de elevamos el mínimo eso entró al guión severo aquí

Voz 1 43:05 la reacción del error de salto

Voz 8 43:08 cuenta es tan necesario es y tan urgente es eliminar el impuesto de sucesiones a quiénes cobran una herencia de más de un millón de euros algo que afecta creo que al cero coma cero uno por cien de la población andaluza exactamente los más ricos pero yo creo que el

Voz 1 43:23 puesto de sucesión en no tenía que asistir se lo digo tal como lo pienso tendría que estar eliminó es injusto que una familia hemos visto ciento por no decir miles de caso alguien que se lleva trabajando toda su vida que está pagando por eso no está pagando impuesto toda su vida cuando le tienen que deja a su hijo el taller de mecánico por buenas

Voz 8 43:44 ciencias de más de un mil estoy hablando de que hay

Voz 1 43:47 herencia de empresas pequeñas restaurante que valen más de un millón de euros esto es real es decir es que hoy que cualquier edificio que mucho tiene un restaurante con veinte trabajadores o quince trabajadores y ponga en valor

Voz 8 44:02 no cree que eso perpetúa las la clase social no

Voz 1 44:06 pero yo creo sinceramente que un impuesto injusto yo creo que es un impuesto injusto y como creo que es una injusticia y así lo hemos defendido por eso nosotros lo que queremos eliminar el impuesto decían

Voz 0194 44:17 pero dígame una cosa es lo voy a preguntar después a la al futuro presidente de porque nos va a atender también el lo marca como la segunda prioridad dice que lo primero es encargar la auditoría para ver cómo están las finanzas de de la Junta y la segunda el tema del impuesto de sucesiones que es la prioridad para los andaluces

Voz 1 44:33 no es la prioridad hay mucha prioridades la principal prioridad es la creación de empleo

Voz 7 44:37 por eso no lo marca su presidente del Gobierno que usted va a formar parte el acuerdo el primer punto el fanatismo el primer punto eh pero pero yo digo porque a la pregunta a la pregunta que luego le preguntaré a la

Voz 0194 44:51 hasta que le han hecho al futuro presidente cuando usted se siente la semana que viene en sudó en su mesa que va a hacer ha dicho primero las finanzas después el impuesto de sucesiones

Voz 1 45:00 compromiso del presidente en este caso con su electorado que también es legítimo y respetable pero lo que hemos planteado no eso es una reforma fiscal una reforma fiscal que además firme también con el Partido Socialista por ejemplo la bajada del tramo autonómico del IRPF a tres puntos y medio

Voz 10 45:17 se quedó en dos punto lo sabe todo el mundo

Voz 1 45:21 ese punto y medio en el que en esta legislatura se va reforma porque porque el dinero hemos demostrado que estamos aseguran en el bolsillo de los ciudadanos que la cuenta corriente de la Junta de Andalucía yo creo que eso es lo que ha llevado y permítame porque hemos recibido muchas ocasiones un mensaje especialmente desde Podemos e Izquierda Unida hoy Adelante Andalucía de que estábamos agujereado el sistema del bienestar en Andalucía eh reduciendo eliminando algunas impuesto pero todavía no han respondido a porque se ha recaudado setecientos setenta millones de euros F iba es decir ha habido más consumo interno y eso es porque el dinero está en el bolsillo cuando usted compra esta botella de agua está pagando iba

Voz 0378 46:04 por ejemplo porque esta vez sí han el Gobierno y antes no necesita ciudadanos demostrar que sabe gobernar

Voz 7 46:13 antes en las generales no eso ya lo sabíamos hace

Voz 1 46:15 delante no han entrado estaban en Guillena

Voz 1921 46:18 el Gobierno que no han querido entrar en tono

Voz 1 46:20 que no hayamos querido si es que teníamos un Estatuto que se reformaron en febrero de dos mil diecisiete que decía que no entraríamos en Gobierno que no presidiera cuando la Asamblea en Madrid en febrero del diecisiete reforme ese estatuto tenemos esa posibilidad por insisto porque así lo acordó nuestra asamblea nuestro partido dicho eso las primeras elecciones que ha habido desde entonces hasta aquí

Voz 0194 46:49 claro claro

Voz 0860 46:50 usted se ha atribuido hoy el mérito del cambio climático en méritos de Landaluce no se ha dicho que cambiar ha llegado con ustedes que vos también se ha atribuido el mérito del cambio también ha dicho el cambio ha llegado con nosotros usted en algún momento ha sostenido que que llegará ejercer la oposición dentro del propio Gobierno Si Si Juanma Moreno se de Pía o el PP se debía para colmo Bosch ha dicho que va vigila lo ustedes a la oposición y controlarlo porque usted sí usted de de lo pactado tú mareo hecho no yo creo que

Voz 1 47:29 no vamos todavía tiene que aterrizar en las instituciones no

Voz 0860 47:32 eh tendrá un tiempo de adaptación mano