Hora 25 (16/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:18 edición especial de Hora veinticinco desde el maravilloso patio de Radio Sevilla en la capital andaluza después de cuarenta y ocho horas intensas donde en esta comunidad se ha vivido un cambio histórico treinta y seis años de gobierno socialista han acabado hoy para dar paso a un gobierno de coalición entre el Partido Popular Ciudadanos con los voz dos de la ultraderecha de votos Moreno Bonilla Juanma Moreno Bonilla va a ser a partir del que se publique y que tome posesión el nuevo presidente de la comunidad andaluza para el análisis hoy están aquí con nosotros Carmen del Riego Berna González Harbour Javier Aroca y Álvaro Ybarra director de ABC Sevilla digo el dónde está porque la gente no está tan acostumbrada como con el resto de tertulianos y les había prometido a los oyentes que nos están escuchando y a los que están aquí sentados en el patio de la Cadena SER los Croacia incluso pueden dar algún murmullo algo para que la gente no piense que estamos aquí solos

Voz 5 01:08 no estamos solos hay mucha gente que acompaña eso está bien

Voz 0194 01:14 porque entiendo que también para los oyentes así sobre todo si uno está aquí a esta hora de la noche es porque le apasiona la política Le apasiona la radio le apasiona al periodismo y Le apasiona lo que se cuenta con lo cual para para ellos para ustedes también habrá sido un día largo porque entiendo que han estado también todo el día pendiente de lo que pasaba en ese el Parlamento de Andalucía que tengo que decir Carmen que es precioso precioso no voy a poner yo no había estado yo tampoco había estado ya lo sé Aroca de unos miras así como diciendo cómo es posible pero eso también es bueno ayer carpeta ha salido a la Gran Vía arriba Gran Vía pavo habíamos tenido ocasión Guiza quizá el hecho de que tantos años de bueno socialista fuera tan normales los cambios al Gobierno no no sabía traído acción que

Voz 0860 02:00 ya que el ya casi presidente de la Junta de Andalucía mencionó a Blas Infante en su primera intervención citaré una frase de él decía Blas Infante que España se construye desde sus periferias

Voz 0194 02:14 a ver si os lo prende ya no está ya no está rindiendo que en cualquier caso PDS somos de Madrid nos hicimos periferia sino que además handicaps las empresas si así lo estás diciendo a tres periférica cambié tres periféricas les decía hay que les había prometido que los protagonistas de la jornada de hoy iban a estar aquí con nosotros en Hora Veinticinco Antonio Maíllo portavoz de Izquierda Unida muy buenas noches

Voz 0225 02:37 buenas noches Puerto de de la alta velocidad en este caso

Voz 0194 02:40 exacto como Podemos como está Teresa Rubio

Voz 0225 02:42 muy bien esta bien ella tiene una fuerte físicamente y lo único que ha pasado ha sido una pequeña bajada azúcar producto de la de la tensión de debatir bueno muchas sobre todo de que está a punto de dar a luz dentro de dos o tres semana ella madre así que bueno ha hecho un esfuerzo que nosotros le agradecemos y sobre todo lo agradece creo todo aquella Andalucía que queremos representa

Voz 0194 03:04 producto de la tensión del debate cómo ha vivido Adelante Andalucía el debate pero el hecho de que uno de los interlocutores en el debate sea la ultraderecha sea Vox

Voz 0225 03:13 no vamos a ver nosotros lo vemos un nuevo paradigma en este en este marco de relaciones de del Parlamento evidentemente Vox y todo lo que representa son modelo que que está la antípodas lo que nosotros representamos modelo amenazante respeto al poder autonómico no lo decimos nosotros lo dicen ellos venido para cargarse la autonomía e ir con un modelo de pensamiento reaccionario que amenaza derecho que sean vida durante mucho tiempo frente eso yo creo que lo que hay que hacer es mucha pedagogía política mucha racionalidad en el debate y una capacidad de seducción a sectores que puedan verse seducido por ese por ese discurso para desmontarlo con argumento sacando de la de la madriguera a un pensamiento que estaba hay yacía de manera latente en eso el arte la política o la política debe servir precisamente para desactivar lo que son un mensaje profundamente reaccionario

Voz 0194 04:14 le preguntamos a Susana Díaz antes por la autocrítica le pregunto también Adelante Andalucía ante otras cosas porque yo no sé si era Carmen que lo comentaba o ver no recuerdo ayer se llenaron las plazas de las principales ciudades andaluzas se llenó el centro de Sevilla sellado también la puerta del Parlamento por la mañana mientras había el discurso de investidura ahí estaban las mujer estaban también los hombre estaban todos aquellos que se sienten atacados por el discurso reaccionario sobre la violencia de género sobre las mujeres que está haciendo Vox porque esa movilización no se vio el día de las elecciones

Voz 0225 04:46 eso forma parte de nuestra autocrítica nosotros Adelante Andalucía que queríamos hacer un aterrizaje suave a gente que sabíamos que está muy decepcionada con el Gobierno de Susana día en coalición con con ciudadano no fuimos capaces de persuadir para que se sintieran que era un espacio político natural donde expresar o donde identificarse para construir una alternativa en el campo progresista de izquierdas esa es la gran fragilidad que hemos tenido en el análisis poselectoral alguien dice Si llega a saberse todo resultó seguramente hubiera reactivado bueno puede ser lo que sí es cierto es que lo los que somos responsables de que no se hubiera movilizado somos los que estuvimos en la en el debate electoral intentando seducir no lo conseguimos hubo una una campa caña de bajo tono desde el ámbito institucional pero sobre todo también y lo digo como autocrítica aunque es verdad que tengo una sensación de de monje Trapero se porque yo toco todo una UME dando no con el silicio con creo que lo más lo más autocrítico es que no supimos detectar las corrientes subterráneas que vienen pensamiento un marco de elecciones andaluza que en el fondo se estaba votando en clave estatal

Voz 0194 05:58 si después una vecina están los resultados era posible una alternativa con el Partido Socialista con ustedes conciudadanos era imposible esto para para aislar a la ultraderecha

Voz 0225 06:09 nosotros lo que planteamos era algo muy muy básico ir

Voz 6 06:15 hice Zato Si Cerro

Voz 0225 06:17 Pia que éramos muy escépticos y se rompía el acuerdo entre derecha había unas cuentas que podían salir pero sí te puedo reconocer que desde el dos de diciembre los que vivimos en Andalucía sabíamos que este pacto de la derecha no iba a fallar no iba a fallar porque no iban a desaprovechar la ocasión de construir un gobierno que supusiera una sustitución a a Susana Díaz el el ambiente y la aspiración de cambio que había en Andalucía era perfectamente detectable nosotros como Adelante Andalucía que queríamos que ese cambio fuera por la izquierda en clave progresista sin embargo se optó el digamos que la imagen de cambio la la hegemonía izaron en la fuerza de la derecha ir que nadie se iba a salir de esto permítame la expresión es decir quién de la extrema derecha se hubiera salido de esa aspiración de ese de ese ese código de cambio sectaria derrotado para para año y sinceramente nosotros veíamos que Ciudadanos tenía muy clara la voluntad de de construir esa es alternativa IS esa combinación aritmética no la veía muestra otra cosa porque al ciudadano no tenía ninguna un viso también porque con el Partido Socialista tengo que decir bueno no con el Partido Socialista rectificó con Susana Díaz la que hasta hoy ya ha sido presidenta del PSOE capacidad de interlocución sinceramente no es muy fácil

Voz 0194 07:46 sin Susana Díaz sería más fácil entenderse entre Adelante Andalucía el Partido Socialista mejor que que el partido no tiene

Voz 0225 07:54 tanto problema como Porro como nosotros dialogamos con todo el mundo hablamos de política y coincidimos y otra vez el no lo que no podemos tener interlocutores creía que las relaciones son verticales o que hay una ser suerte de dependencia eso es algo que a lo mejor viene por una cultura de mucho tiempo gobernando desconozco un poco las razones pero es muy importante que entre las fuerzas políticas que tengan respeto coincido o o tenga divergencia evidentemente hay gente del partido socialista con el que no sólo conquense puedo hablar que tiene además visiones que bueno desde la diferencia puede construir algunos acuerdos puntuales sinceramente la trayectoria de de Susana día en tanto en el Gobierno con ingiera unida como después conciudadano de la oposición ha sido una interlocución difícil

Voz 0283 08:38 ustedes de los que cree señor Maíllo que el auge de las derechas del que ha hablado se debió a razones de Andalucía es decir de desmovilización en Andalucía o de malas campañas en Andalucía o a una situación nacional en la que Cataluña ha primado en el debate

Voz 0225 08:57 el el hecho de que haya mucha haya vivido mucho atención hoy suponemos que ha sido de sectores progresistas de izquierda hace que todo ya puede haber ser sea reversible esa la situación que se ha dado traslado de pero indudablemente es algo que que dicho anteriormente respecto a a la incapacidad que tuvimos para detectarlo en Andalucía ese botón español quiero decir fue la primera oportunidad en términos electorales expresión de dos años de crisis de la crisis catalana de la Ad de lo debate de los debate federales ir en el momento que la gente ha tenido la primera oportunidad de expresarse respeto todo lo que ve ocurrido en estos años ha sido la expresión es decir no ha sido un voto andaluz y Adelante Andalucía planteaba una unos término de debate político en andaluz que no se dieron que lo que ha ocurrido en Andalucía con con la entrada de la extrema derecha yo creo que ha entrado por la costa andaluza Astra por sonar Salvini que es una es una sacudida que nos trasciende nuestra frontera pero qué tiene unas connotaciones también de Polly de la de la política española evidentemente Cataluña ha votado en Andalucía Álvaro

Voz 7 10:08 si siguiendo su teoría de que está convencido de que las derechas no iban a dejar pasar la oportunidad de gobernar prevé que la legislatura va a ser larga que que que no va a ser tan inestable como puede parecer ahora no

Voz 0225 10:26 en una teoría es que efectivamente la legislatura no va a ser breve porque siempre veo un fracaso terminó histórico para mucho tiempo también y en segundo lugar como diría ese compañero del actual presidente de la Junta andaluza en el nuevo presidente Rodrigo Rato que está en la cárcel ahora decía es el mercado amigo no yo creo que en en lógica neoliberal la derecha ven un espacio una oportunidad de negocio en esa lógica neoliberal en torno al desguace de lo que puede ser el poder autonómico andaluz hablamos de una de un presupuesto de un gobierno qué mueve el veintidós coma por ciento perdona veintidós por ciento del Producto Interior Bruto esto no en la Comunidad de Madrid donde el Gobierno la Comunidad de Madrid maneja el nueve XXXV el ix treinta y siete por ciento del PIB madrileño aquí veintidós de cada cien euros se mueve de de la Junta de Andalucía es el mercado el negocio estamos hablando de un proceso de desmantelamiento de educación pública de sanidad pública que es una fuente de negocio en el que yo creo que la derecha no va a desaprovechar esta ocasión de un cambio de modelo y una oportunidad en donde hay interés económico muy que van a servir de pegamento para el mantenimiento de este Gobierno

Voz 0194 11:43 que hay mucha impostura en la en la postura de Ciudadanos en cuanto al pacto de Partido Popular y vos porque nosotros cuando hablamos de la inestabilidad precisamente acudimos a eso no decimos de Ciudadanos se siente incómodo hoy además yo creo que ha querido escenificar de alguna manera su incomodidad y antes lo hemos preguntado al señor Marín el hecho de que han aplaudido en ningún momento al que va a ser presidente del Gobierno en el que ellos van a estar usted piensa que es es muy sincera esa eh esa postura que están yo creo que la liturgia de esta

Voz 0225 12:12 lo de esta fase política ha empezado es decir la teatralización de la teatralización de la diferencia va a darse no sólo ahora sino de aquí a mayo es decir yo creo que va a haber una escenificación de Inter con intereses comunes de las partes para evidenciar sus distancia a pesar de que estén gobernando junto porque le interesa de punto de vista electoral pero evidentemente no le quepa la menor duda que el pegamento del mantenimiento de la política que van a desarrollar en el Gobieno autonómico se van a mantener que en esta suerte de no fase política donde la liturgia juega un papel importante evidentemente yo creo que va a haber una escenificación de ciudadano marcando distancia con voz pero era una teatralización de un relato que iban entender además mantener con una suerte de medida muy ponderada de moderada de aquí a mayo para no espantar mucho alguno votante de frontera iraquí después de la elecciones municipales Si empezaremos a conocer lo que son la intención del Gobierno tripartito

Voz 0860 13:11 sin embargo seguidos y ello a pesar de lo dicho esta noche ustedes gobernaron con el Partido Socialista me refiero a Izquierda Unida y además yo recuerdo por ahí está escrito porque tuvo muchos enemigos que fue un Gobierno que se puso de ejemplo de Gobernación por parte de de las izquierdas en un momento en donde la socialdemocracia se desmoronaba en casi todos los países europeos a que el Gobierno tuvo muchos enemigos enemigos mediáticos y enemigos económico y enemigos político e inequívocos internos también dicho esto forma parte de su autocrítica e incluso su fracaso el no haber sido capaz a pases de transmitir al imaginario andaluz el que era posible en Andalucía el viene de quieras

Voz 0225 13:57 primera observación no es que a pesar de lo que he dicho gobernamos porque gobernamos decimos lo que hemos dicho es decir el intento de de hacer un honesto proceso de regeneración política en Andalucía se vio impedido por un Partido Socialista que ya era incapaz de romper la inercia de un mantenimiento poder y de una estructura derivada del mismo Nos otro quisimos establecer en el en el imaginario de la sociedad andaluza la capacidad de ser alternativa porque detectamos el ansia de cambio el agotamiento del área no conseguimos ser vistos como alternativa posiblemente a lo mejor no frenó parte de si no ser visto el AVE es decir cómo lo dijimos yo creo que era un acto de coherencia y honestidad que desde luego en nuestro freno a que la derecha pudieran gobernar Si de nosotros dependía mo lo íbamos a impedir sólo dijimos en la campaña sin embargo el el el motor de cambio fue más determinante en el desarrollo de la campaña electoral el deseo de cambio fue determinante y nosotros no lo visualizado

Voz 0860 15:10 pero yo no me refiero solo no solamente a su enfoque señor Maíllo yo sé que usted le fueron positivamente ambicioso declarándose como alternativa yo lo que creo que quizás es un poco ingenuo ingenuo que da el punto de vista aritmético quiero decir había poca posibilidad de que Adelante Andalucía fuera sola una alternativa al Gobierno de Andalucía lo que yo creo no sé si forma parte de su autocrítica el no considerar que solamente las izquierdas de acuerdo podrían haber sido capaces de hacer frente a algo que hará todo el mundo dice que la había visto eran la Pensamiento de la ultraderecha aliada con la derechas

Voz 0225 15:49 bueno siempre hay mucho listo posos

Voz 8 15:52 pacto no iríais Paco

Voz 0194 15:55 no pero pero lo que quiero decir es que es verdad

Voz 0225 15:57 nosotros ningún una achicamiento de espacios en los sometió achicamiento despacio respecto a qué van a hacer ustedes si Susana Díaz necesita de sus de sus votos y claro ahí a partir de ahí la visualización de una alternativa cuando tú dices que tú vas a impedir que llegue la derecha es evidente nosotros teníamos un proyecto tenemos un proyecto que se acaba de iniciar que ha tenido no no ha conseguido el objetivo previsto ni mucho menos pero que tiene una base sobre la que construir una alternativa llamó a emplazar sí le puedo decir que la SPRI hacia de gobierno con el Partido Socialista en su momento de Izquierda Unida fue una experiencia de un intento de establecer una salida de la crisis de de unos parámetros progresista que no se dieron por la falta de voluntad de un Partido Socialista que contó mi mi respeto

Voz 0860 16:42 yo no tenía

Voz 0225 16:43 esa voluntad reformista en Andalucía ir después Nos otro evidentemente cuando uno no consigue su objetivo político tiene que actuar en consecuencia así lo hará

Voz 0860 16:51 esta querella sigue abierto porque me da la impresión de que de que sigue habiendo la querella por la ruptura de aquel Gobierno es se sé

Voz 0225 16:58 no lo he una querella por la ruptura que la la política dialéctica experiencia política acciones que asumir consecuencia decir pensar que la política es una especie de de reinicio permanente es un año eso sí que una ingenuidad la experiencia política determinan comportamientos posteriores la experiencia de Andalucía fue el intento tú sincero por nuestra parte ameno de intentar construir una política social progresista de salida de la crisis que no se pudo dar porque hubo un obstáculo que se llamaba el Partido Socialista

Voz 0283 17:25 armen hacer oposición con el PSOE en el gobiernos les ha sido fácil porque han enarbolado en nombre de la izquierda pero con el PSOE en la oposición Seles achica esa posibilidad

Voz 0225 17:37 no lo sé nosotros sabemos que suelen la oposición vamos se pone de un robo que te de Hadi pálido pero pero que yo creo que de todas formas nosotros tenemos un espacio y una coherencia Partido Socialista lo va a tener muy difícil haciendo oposición por una razón preciosa hace dicta Se lo dije en una ocasión a sus habían un debate que pretendía no ser crispado uno es derrotado no cuando la aritmética parlamentaria te abandona sino cuando da cuando tú abandonan los propios preceptos que justifican tu proyecto político el Partido Social la legislatura renunció a su visión socialdemócrata de la gestión centró el debate en una comunidad que tiene el cuarenta por ciento en riesgo de exclusión social de de pobreza el debate en la bajada de impuestos a las grandes fortunas cuando tu asume ese discurso que no es tuyo que de ciudadano Touré derrotado lógicamente ahora el soy va a tener muy complicado hacer oposición de medida que ya inició en anteriores legislaturas y en ese sentido yo creo que tenemos nosotros una ventana oportunidad para construir una alternativa creíble

Voz 0283 18:41 en lo que va a encontrar esa auditoría que ha puesto en marcha va a poner en marcha Moreno Bonilla

Voz 0225 18:46 me dijo mi opinión yo creo que puede puede encontrar puede error en la edición nada de ilegalidad así que no hayan salido ya en todo caso nunca está de más que como practica normalizado ahora cada vez que hay un cambio de gobierno pues un conocimiento del estado de la cuestión de la administración pública

Voz 0194 19:09 ya hay recurrió a una auditoría externa yo creo

Voz 0225 19:11 qué se puede hacer con los propio recurso de la administración pública Emma desde el punto de vista de lo que puede ser una eficiencia de recurso creame que hay bastante bueno en la Administración pública andaluza se puede hace perfectamente con trabajadores amenizado el público yo creo que aquí hay mucha mucha más que sobreactuación no hay sobreactuación hay construye un relato que no se pueden mentir pero después la realidad se irá asentando

Voz 0194 19:37 Sastre otro momento del debate de hoy este Parlamento

Voz 1071 19:40 este Gobierno del que nace hoy dijo Pablo Casado que sería el preámbulo preámbulo o epicentro en este momento del debate ideológico que revive aquí y que seguirá al menos hasta las elecciones de mayo no parezca que haber ahí no es un debate entre nuevos

Voz 0194 19:52 viejos sino entre izquierda derecha de nuevo

Voz 1071 19:55 ya hay enfrentamientos que son de esta misma tarde pero que sin embargo uno diría que los ha escuchado ya en otras partes en otros años con otros nombres por ejemplo Teresa Rodríguez y Juan Manuel Moreno debatían a cuenta

Voz 8 20:06 de las casas porque que fáciles

Voz 9 20:09 Ana Rodríguez hablar de los sin hogar es cuando el líder

Voz 1223 20:13 de su formación política vive nunca sopla

Voz 9 20:15 on de seiscientos mil euros en dos mil trece

Voz 0194 20:19 a partir del envite toma café en mi piso de cuarenta metros cuadrados en la viña en le invito a toma café porque no reducimos y cobramos mil ochocientos euros toma café a mi piso de cuarenta metros después me hablan de casa Piedad ha sido uno de los momentos señor Maillo el debate

Voz 0225 20:37 en esta nueva política ese solo momento no pero se ha hablado poco de Andalucía sinceramente a mí me ha preocupado mucho no se ha hablado de cómo erradicar la pobreza la precariedad laboral la inestabilidad explotación en los sectores de la hostelería lo desahucio que sí produce la Comunidad Autónoma de de principio de año más que otras comunidades me parece que se ha hablado poco de nuestra tierra poco de los problemas reales y ahí yo creo ahí me siento nos sentimos apenado fracasado respecto a lo que debe ser la función de la política han CNMV muchísimas gracias Angels además hay mucha gente por cierto que he visto que vienen por la pasión de radio de política

Voz 5 21:12 sí sí sí más grato ya en mil cuatro

Voz 0194 24:52 hoy en la tertulia Carmen del Riego Berna González Harbour Javier Aroca y Álvaro Ybarra hablando de oro con con Antonio Maíllo Berna no la sensación la dificultad que tiene la izquierda yo le preguntaba si era tanto con el Partido Socialista como con Susana Díaz pero la incapacidad de la izquierda es verdad que luego aritméticamente pasaba lo que pasaba pero incluso en incapacidad para para intentar entenderse

Voz 0283 25:15 sí yo creo que les ha perjudicado mucho el el ofrecer a los ciudadanos la nada es decir todo el mundo creo que lo ha dicho Carmen todo el mundo sabía que PSOE o el propio Adelante Andalucía no podían ser una una opción por separado yo creo que le ha pesado muchísimo a Adelante Andalucía pero sí a Izquierda Unida por tanto está esté no rotundo a Suso no Díaz PSOE porque ni solos no iban a poder hacer nada aislados desde la extrema izquierda en el sentido de arco parlamentario no creo que sean unos comunistas peligrosos francamente sino

Voz 1071 25:53 lo digo en el arco parlamentario no van hacer nada con con puenteando horquilla en cada

Voz 0283 25:59 lo hizo Anguita en otros tiempos sino que sólo con el PSOE y tal vez ciudadanos podían avanzar y esto les ha les ha castigado sin duda sin embargo a mí lo que me ha extrañado es que Susana día habiendo ganado las elecciones no no haya hecho ni un solo intento de buscar apoyos de buscar apoyos a la derecha a la izquierda con Ciudadanos y con con Adelante Andalucía a mí me extraña mucho que no lo haya intentado

Voz 7 26:27 sí lo he intentado por lo que es conciudadanos y lo he intentado con con con adelante no salía las cuentas no digo con nosotros vez con los escaladores que sino no salen no salían las cuentas a la vez era muy pero parece que se dio por derrotada

Voz 0283 26:44 antes de que yo estoy de acuerdo me parece que ha sido Mayol que lo he dicho que desde la noche de las elecciones estaba claro que la derecha no podía perder estado esta a la que vieron que sumaban claro no podían perder lo mismo que cuando parecía que se rompía el pacto Bush no se podía permitir el lujo de que siguiera gobernando el Partido Socialista en Andalucía con lo que por mucho que gritara sabía que estaba bien ligado a favor a favorecer ese ese gobierno pero haberlo intentado haber haber empezado una ronda de consultas saber eh no se intentado pero yo insisto que el trabajo previo que era la campaña ofrecía en la nada en este sentido y habría sido muy difícil de revertir eso

Voz 0194 27:31 no cosas cosas peores revertir

Voz 0860 27:34 la cuando se rodó La vida de Brian hubieran elegido a Andalucía como localización hubieran acertado plenamente porque la izquierda aquí adolece de yo lo he dicho ante hablando con Antonio mayor que le tengo muchísimo respeto y afecto pero creo que hay querellas familiares ahí todavía hay herida abierta que impide pues algo que yo considero razonable se podían haber su antes que ellos son Gobierno de cuarenta y siete pero hay que recordar que el Partido Socialista y Adelante Andalucía suman cincuenta Inquisición tan al ciudadano que dicen que un partido progresista son setenta y uno lo que pasa es que no se ha hecho ningún intento y no sólo no solamente los ha hecho ningún intento por ellos pero es que ni siquiera ha habido un apoyo externo de los grandes mentores de la transición y de los valores democráticos me refiero a una persona que ha mencionado la Llano presidenta de la Junta Andalucía la señor la la señora día me refiero ponerlo a Felipe González que tanto se menores defender la transición tanto defendió la gran coalición como defensa ante lo que él creía que era un ataque a los valores de la Transición a la democracia yo he echado de menos

Voz 0225 28:45 voces que sentaran a los que se dio

Voz 0860 28:48 autodenominan partidos constitucionalistas parajes llegar a un consenso que impidiera que la derecha a la ultraderecha tocara poder como ha ocurrido por ejemplo en Suecia también ha dicho no era posible que se hubiera sentado Adelante Andalucía el PSOE IU fue lo hubieran hecho una oferta generosa a ciudadano yo creo que sí lo que pasa es que hay elementos estreno yo diría que ultra de malla de Despeñaperros que lo han impedido y querella familiar también

Voz 0194 29:14 luego si queréis continuamos por aquí pero nos atiende ya Juan Manuel Moreno Bonilla muy buenas noches o de la noche no sé cómo llamarle esta noche es la peor para nosotros menos es impreso evidente el presidente electo porque claro todavía no ha tomado posesión como ella como otra quiera vehículos Juan Manuel Bonilla déjeme que le diga presidente porque le quedan en cualquier caso en cualquier unas horas cómo está

Voz 1223 29:36 bueno yo estoy tengo que decir que con mucha emociones encontradas no por un lado e ilusionado feliz pero al mismo tiempo Marga también la enorme responsabilidad y la expectativa que hemos generados en definitiva son emociones encontradas pero una noche muy especial

Voz 0194 29:53 usted sabía que en el PP le querían tanto o ha sido como un amor

Voz 1223 29:56 sobrevenido pródigo vuelve a mí

Voz 0194 29:59 yo he visto tanta gente del Partido Popular de Génova paseando por ahí como les recibían a usted yo no soy siempre ha sentido este este calor del Partido Popular

Voz 1223 30:08 bueno yo creo que tengo tengo muy buenos compañeros no hay compañeros en Andalucía fuera de Andalucía e personas a las que yo estimo valoro aprecio y sobre todo porque esta ha sido una noticia muy esperada no nuestro partido lleva muchos años esperando la posibilidad de la oportunidad de poder gobernar Andalucía pero ha sido recibida muy bien recibida por nuestro militante por nuestra estructura por nuestros votante normal y es comprensible que esa felicidad que hoy tengo yo pues también sea compartida con mucho amigo y compañero

Voz 0194 30:40 usted está en la misma noche de las elecciones incluso con el resultado de sus siete escaños menos usted se sentía cuestionado por el Partido Popular

Voz 1223 30:49 la crecida del Partido Popular si la la verdad Ángels nunca me he sentido cuestionado yo no sé si soy un ingenuo pero os echaré de que dicho toneladas de en fin de de artículos sobre esa situación pero yo no me sentí pido cuestionado muchas razones siempre sido como yo creo que tengo que ser hecho las cosas lo mejor que sabido o podido punto yo he asumido mi campaña con con con la obligación en una disputa muy muy dura que ha sido porque ha sido una batalla terrible no en el centro derecha por el liderazgo ya hemos ganado eso liderazgo no que para mí era importantísimo en en un digamos un espacio electoral tan fragmentado y tan competitivo como eje o India el centro derecha

Voz 0194 31:32 usted siempre ha sido de Casado

Voz 1223 31:35 mire usted yo soy amigo de Casado es algo que ya todo el mundo conoce desde hace muchos años en su boda tuvo en mi boda

Voz 1071 31:43 desde Bono eso eso eso me presidente no

Voz 0194 31:46 decir

Voz 1223 31:47 no pero me refiero ahí era reducido en fin que que es amigo de hace muchos años Hay hemos mantenido esa relación de amistad durante todos estos años yo tengo una relación siempre la ha tenido fluida y franca que creo que lo más importante siempre le he dicho lo que pensaba y creo que eso siempre ha sido positivo y el también me lo ha dicho no hay una persona a la que yo le tengo muchísimo respeto muchísimo cariño ha marcado ya por

Voz 0194 32:12 entran en materia de presidente ha marcado usted dos prioridades la primera una auditoría a las finanzas de la Junta que espera encontrar

Voz 1223 32:21 no se trata de de dedicar la energía a rebuscar en el pasado lo que se trata es de tener un diagnóstico lo más certero posible de cómo están las cuentas pública y cómo podemos ser más eficiente dentro de lo que son órganos instrumental de Fundación empresa yo ahora mismo tengo fíjese usted que soy casi presidente in péctore y sin embargo tengo un profundo desconocimiento porque nadie me ha pasado ninguna información sobre esa materia de cuál es el objetivo el interés social porqués han creado ciertos organismos instrumentales cuanto

Voz 0194 32:52 pero todavía no el traspaso de poderes oficial toda

Voz 1223 32:54 todavía no pero evidentemente antes de tomar decisiones yo necesito tener tener un diagnóstico certero por eso yo quiero hacer una auditoría integral para saber dónde estamos como estamos y qué decisiones tenemos que tomar

Voz 0194 33:07 con lo que le digan sus predecesores no les sirve con las cuentas que le presente el actual Gobierno no les sirve

Voz 1223 33:14 bueno pues yo quiero prefiero que que la Casa Árabe cuenta miraron informe veo vea un dictamen para mí de más creíble para mí sino para el conjunto de los andaluces oiga que hay que tomar decisiones difíciles y dura porque aquí tenemos que tenemos que mejorar la eficacia para poner dinero donde lo necesita lo Andalucía donde lo necesita vándalos en la creación de empleo y la mejora de la calidad el servicio público de manera especial en la sanidad y la educación para eso tenemos que quita gasto superfluo yo antes de tomar una decisión que afecta evidentemente a estructura ella persona tengo que tener toda la información

Voz 0194 33:48 de color ha hablado también prioridad las las finanzas de la Junta otra prioridad la supresión del impuesto de sucesiones cree que ahí está la principal preocupación de los andaluces creo que que es lo que más le preocupa ahora mismo los andaluces más que el empleo más que la precariedad

Voz 1223 34:04 bueno es evidente que puede haber otras preocupaciones mayores no sin duda alguna es seguramente la habrá pero creo que para ser creíble en un gobierno uno tiene que empezar por cumplir con lo que promete yo he prometido que esa iba a ser una de mis primeras decisiones tanto yo quiero cumplir para mostrarle credibilidad a mis electores y al conjunto de los andaluces fue porque creo que es un es un impuesto que está empobreciendo Andalucía fíjese usted que son decenas de miles los ciudadanos andaluces que han censado en otras comunidades autónomas de manera muy especial en Madrid empobreciendo además a Andalucía y por tanto yo creo que les si queremos generar riqueza progreso y bienestar tenemos que empezar a atraer riqueza atraer inversión y que la gente sepa que Andalucía partida ahora quiere competir con los grande quiere competir con la Comunidad de Madrid quiere compartir con Cataluña quiere competir con el País Vasco porque tenemos talento capacidad para hacer

Voz 0225 34:56 lo usted firmó un pacto con

Voz 0194 34:59 Ciudadanos usted firmó un pacto con Vox cómo lo va a compaginar esto porque Ciudadanos dice que no quiere saber nada del pacto que ustedes suscribieron con Bosch que esos papel mojado pero ustedes lo firmaron el Ciudadanos está en su Gobierno como lo va a hacer esto

Voz 1223 35:13 bueno pues lo vamos a hacer con mucho diálogo evidentemente hay dos cosas que son diferenciada yo tengo un pacto de gobierno conciudadano que un pacto de gobierno que significa que Ciudadanos seco promete a gobernar durante una legislatura en un acuerdo con el Partido Popular por cierto yo quiero aplaudir quiero reconocer la responsabilidad que ha asumido ciudadano en este momento que creo creo que que era importante que relevante destacar esto es en tiempos que no es fácil gobernar da un paso valiente hacia adelante y otra cosa es el acuerdo de investidura que ha acabado en el día de hoy con con Vox que a partir de ahí nosotros necesitamos una estabilidad en el Parlamento para hacer las reformas que queremos hacer y eso va a significar que vamos a tener que hablar muchísimo durante prácticamente todos los días y negociar después tenemos que ser dejaran lado digamos el tacticismo electoral cada uno dedicado a lo realmente importante que es el bien de los andaluces y estoy convencido que que con mucha gestión con mucha con mucho diálogo con mucho esfuerzo yo creo que podemos alcanzar acuerdos importantes para Lucía con todas las fuerzas políticas

Voz 0194 36:19 la estructura del Gobierno está ya pactado con Ciudadanos

Voz 1223 36:23 el futuro del Gobierno la estructura de competencia está ya pactada es una ya prácticamente está definida y de hecho se anunció hace muy poco y ahora lo que corresponde es ponerle nombre a esa Consejería ponerle nombre a quién va ser el responsable de esa consejería y eso se producirá el próximo lunes que anunciar ellos el cual va a ser la composición del Consejo de Gobierno

Voz 0194 36:43 hay y habrá Consejería de Familia como tal o las competencias que se incluirán en otra consejería

Voz 7 36:50 todo

Voz 1223 36:50 que tenemos que darle vuelta a la estructura porque la estructura tiene que estar bien definida no hay que atender a lo que son las propias unidades administrativas ya le adelanto que va a haber una digamos una parte de la Consejería de Familia va a estar integrada no no sabemos si en otra consejería pero va a tener un área muy importante

Voz 0194 37:08 los y nos ha hecho el señor Marín que va a estar integrada en otra consejería era para controlarlo eh

Voz 1223 37:12 sí es probable porque tenemos que son esto

Voz 0194 37:15 os lo ha dado por hecho eh

Voz 1223 37:17 que al final lo digo porque como un ex presidente del servicio

Voz 0194 37:20 durante sino coinciden las versiones no

Voz 1223 37:22 ningún problema en ello pero como todavía tenemos conversaciones pendiente pues evidentemente seguramente se integrará en otra no integrada en otra pero va a tener relevancia va a tener importancia y además creo que es importante además que reconozcamos el papel que tiene la familia dentro de la arquitectura social en Andalucía y en el conjunto de nuestro país creo que no hay que asustarse por ello ni ni llevarse las manos a la cabeza de creo que es algo razonable y creo que equilibró

Voz 0194 37:52 vox va a llevar la derogación de la Ley de Violencia de Género así lo ha anunciado en el debate la va a llevar a a la Cámara que queman hacer usted qué va a hacer el Partido Popular

Voz 1223 38:01 mire nosotros nuestro partido tiene una larga tradición y yo personalmente una larga tradición de trabajar en favor de las personas de lo ciudadano que son vulnerables que tienen problema las mujeres sufre maltrato dentro de de esa violencia de género que desgraciadamente sufrimos como una gran lacra en nuestro país no con pues fíjese usted con con centenares de asesinada muchas veces incluso su propio sí o no y por tanto ese es un combate que tiene que tener esta sociedad sin ningún tipo de complejo contra la violencia pero nosotros no vamos a dar en ese sentido compacto atrás nosotros no vamos a derogar en ninguna ley pero eso a mí me ha sorprendido mucho cuando he visto manifestaciones diciendo que íbamos a derogar que íbamos rescatar me ha sorprendido mucho la instrumentalización de algo tan sensible como son mujer víctima de violencia de género en el ámbito político creo que no hay que contar media mentira ni medias verdades ni que utiliza el miedo como instrumento político porque creo que eso las convierte en doble víctima y por eso yo lo tengo muy claro nosotros lo que exista abierto a hablar a opinar a mejorar a reforzar a reestructurar en definitiva a como lo podemos hacer todavía mejor esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en la que que nosotros vamos a trabajar verdad que eso sea un elemento de discrepancia con Vox no lo puso en el primer documento y nosotros dijimos que no que eso no era aceptable

Voz 0194 39:26 no hace falta de todas formas utilizar el miedo en presidente si hay un grupo parlamentario que se sienta en la Cámara andaluza que quiera derogar la violencia de género sólo que haya un grupo aunque luego veremos si la aritmética lo permite lo que sea pero sólo que haya un grupo no será de utilizar el miedo es lógico no bueno lo lo quiera manifestó manifieste su su malestar

Voz 0860 39:46 Angela es evidente que en qué

Voz 1223 39:48 que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y expresarse libremente y no seré yo el que diga quién no puede manifestarse pero que un día tan importante como es la investidura como el debate de investidura de alguna comunidad autónoma en un día que tiene tintes históricos por ser un cambio después de casi cuarenta años socialista que el Partido Socialista planifique organice financie una movilización claramente instrumental en contra del futuro gobierno a mí sinceramente me parece que hace un flaco favor a la causa lo digo como lo siento porque al final si uno lee o información al final se está instrumentalizando algo que me parece tan sensible tan delicado que tenemos que saca de la contienda política lo antes posible

Voz 0194 40:33 digo aquí a cuatro tertulianos que si no les doy la palabra ha pedido brevedad ellos presidente Berna González Harbour

Voz 0283 40:42 otra instrumentalización preocupante es señor Moreno Bonilla puede ser la que se hace con con la cuestión de la identidad de los territorios y de Cataluña usted ayer sugirió en su discurso que se opondrá los privilegios a favor de territorios a cambio de apoyos a los Presupuestos le dijo ningún otro español con más derechos que ningún andaluz cree que los catalanes van a recibir más derechos que los andaluces en estos miro su puesto

Voz 1223 41:07 mire a mí lo que me parece mal lo digo como lo pienso yo creo que cuando uno hace unos Presupuestos Generales del Estado es lo tiene que hacer intentando no agraviado territorios creo que es tan explícito lo que está intentando hacer el señor Sánchez que no es otra cosa que convencer vamos a ponerlo suave en de convencer a los independentista para que apoye los presupuestos que al final eso genera agravios en el resto de territorios de España gracias a los presupuestos generales del Estado que sea un elemento de cohesión para el país tienen que ser equilibrado ponderado y creo que he hecho presupuesto tienen una motivación evidentemente política que es salvar la cara sobrevivir en este caso sobrevivir señor Sánchez La Moncloa acosar pues evidentemente de poner más dinero en un sitio quitárselo a otros

Voz 7 41:57 no Álvaro Ybarra sí señor Moreno una una cuestión que tenía ganas de preguntarle el día ocho de enero bolos presenta un diecinueve puntos que son la mayoría completamente descabellados y que algunos interpretan algunos El dirigente de su partido como una especie de pretexto como una provocación para romper el pacto catorce horas después eso diecinueve puntos que era la ONO cambiar el Día de Andalucía en la toma de Granada deportar a cincuenta y dos mil inmigrantes Si algunas otras cosas de parecido tenor catorce hora después eso cambia radicalmente o o cambia sustancialmente pactan treinta y nueve puntos que no han contra el Estado de Derecho Ny

Voz 0194 42:53 el sistema democrático ni con clara Constitución que es lo que pasa

Voz 1223 43:00 bueno es evidente que como como te dice Álvaro es verdad que a nosotros no generó mucha sorpresa muchísima sorpresa porque eso diecinueve punto practicamente suponía la declaración de la ruptura de un posible acuerdo eran punto inasumible para el Partido Popular tal como nosotros anunciamos ese mismo día no lo que no sé cuál es la motivación porque evidentemente cada partido tiene su propia estrategia es su propio motivaciones evidentemente solamente ellos sabrán el porqué hicieron esa propuesta pero lo que sí es evidente que la opinión pública incluso una parte importante sus propios electores rechazaron esa propuesta es rechazaron esa propuesta que lo que quieren la mayoría de de los votantes como la mayoría de los votantes del PP que se produjera un cambio y un cambio razonable y a partir de ahí yo creo que esa propia presión de sus propios electores de los medios de comunicación de la propia opinión pública la opinión publicada polizón hizo que que que Vox cambiara mutara eligiera al pragmatismo no y creo que los diez y los treinta y cuatro puntos que al final que Mo que hemos aceptado son bastante razonable allí en el debate yo lo estuve contando uno por oportuno digo oiga quién quién puede rechazar estos eran cosa muy razonable muy sensata muy equilibradas y al final

Voz 0194 44:17 el problema incorporó Carmen del Riego

Voz 0283 44:19 brevedad Carmen sí señor Moreno dice que no se ha sentido nunca cuestionado pero el viernes van a estar por un lado Pablo Casado y por otro lado Mariano Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría Núñez Feijóo con quién se siente más Augusto pero porque por un lado

Voz 1223 44:34 sí por otro yo creo que aquí no Otto a todos sí

Voz 0283 44:37 me presentaron en candidaturas distintas

Voz 1223 44:40 vamos a ver los partidos políticos lo que hay en la vida política las cosas suceden de mal de manera muy rápida sucede muchas cosas muy poco tiempo con lo cual todos todo pasa y todo se olvida de una manera tremendamente rápido en fíjese usted la de cosa que han pasado desde septiembre aquí no es meterme el Partido Popular tuvo un congreso en congreso que que decidieron democráticamente nuestro partido que queremos y tenemos una nueva dirección con Pablo Casado que era una persona que tiene mucho talento mucha capacidad mucha Hanna Ike ti convencido que será presidente del Gobierno de España y a partir de ahí pues esto ya lo demás pasado no lo que se trata de no rebuscar en el pasado y lo que se trata de construir un futuro para el Partido Popular

Voz 0860 45:28 cediera presidente usted tiene una buena reputación de moderado me dice un amigo común es su gobierno se parecerá más al del el señor Feijóo en Galicia que el de la señora Cospedal en Castilla La Mancha

Voz 1223 45:45 bueno vamos a ver me sorpresa

Voz 0194 45:49 los podría dar presidente ya que estamos aquí a esta hora de la noche

Voz 1223 45:52 yo veo que hay distintas estrategias de comunicación para sacarme información muy muy inteligente por cierto no la verdad que que tengo tengo todavía un cierto tiempo de reflexión no yo creo que esa decisión y lo suficientemente importante para elegir los perfiles adecuado elegí las personas que tienen que tener una serie de características tiene que tener mucha ilusión porque estoy que meterle mucha ilusión muchas ganas tiene que tener experiencia en gestión fundamental para este reto que tenemos por del

Voz 0194 46:20 de independientes presidente veremos independientes en el no puede ser si se hechos como tú

Voz 1223 46:26 todos y se ponen a tiro desgraciadamente la políticas ha puesto tan compleja está tan denostada que cuesta mucho trabajo atraer a personas de la vida fuera de las

Voz 0194 46:36 política y ahí tenemos que hacer que se cobra más fuera de la política president bueno pero no

Voz 1223 46:40 solamente porque evidentemente se cobra más fuera de la política pero sí

Voz 0194 46:43 porque además usted ha dicho hoy que no se iban a tocar los sueldos de los altos cargos no no todos

Voz 1223 46:49 sueldo y entonces pero el problema es el régimen de incompatibilidades que hay tan severo el régimen de opinión pública al al fin la fiscalización casi personal que que uno tiene que sino está acostumbrada política eso ahuyenta mucho talento yo lo he vivido en distintas etapa como secretario de Estado cuando intente fichar el director general de hasta un esfuerzo de verdad porque tenemos que capitaliza y enriquecer la vida pública tenemos que dignificar la entre todos

Voz 0194 47:15 José Antonio Nieto

Voz 0283 47:17 ya no pero

Voz 0194 47:19 el intento que somos periodistas le queda más porque esta Álvaro Álvaro Ybarra Berna pueden decir buenas Condes igual no no no nos dice que no no mire mire tampoco nos diga que sí Nick es ni que no ni que sí

Voz 1223 47:36 era por por respeto evidentemente a primero a mis propios socio de gobierno y respeto al mínimo hecho tiene su fórmula no ahí el lunes llovía anunció al Consejo de Gobierno tengo que meditarlo bien a lo largo de este fin de semana hay mucha llamada

Voz 0194 47:52 invasión de ese valientes Hardy independientes que se ponen a tiro me he dicho pero uno o más de uno en pleno

Voz 1223 48:02 pues depende yo intenta que haya algún independiente sobre todo por el nivel de especialización pero no lo sé si finalmente puede ser por lo que digo no porque por muchas razones no no nos la política ahora mismo no es atractiva para mucho grandes profesionales lo que sí les garantizo que lo segundo nivel es iba a haber mucho

Voz 0194 48:20 hay algún actor no no yo experimento no gran experimento Juanma Moreno Bonilla presidente muchísimas gracias por habernos atendido y espero que esta noche duerme de un tirón muchísimas gracias y buenas noches

