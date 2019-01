Hora 25 (16/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 era la escenificación del cambio hay más muchísimas gracias y hasta mañana habrá para ver cómo gestiona como cuestiona esto también el Partido Socialista yo creo Aroca que la primera prueba va a ser bueno lo lo primero son las elecciones municipales a ver quién confecciona esas listas de las elecciones municipales aquí en Andalucía

Voz 1 00:13 bueno pues de momento sí que está claro no se Susana día perdió el Gobierno pero no ha perdido el control del partido ahora mismo yo no creo que ninguna mente cuerda dentro el Partido Socialista con la que está cayendo se atreva a plantear una casita de profundidad ahora mismo para formar la lista no es yo no lo creo pero en política he visto cosas de todo tipo no yo creo que la lección de municipal en cualquier caso me refiero resultado de la isla va a marcar mucho la vida política de este país no solamente va Andalucía sino toda España claro si continúa la tendencia

Voz 2 00:54 las listas

Voz 1 00:56 de Partido Socialista de Susana Díaz sufren un descalabro todavía hay una sangría mayor de efectivos de cuadros ir desaparecen algunos

Voz 0283 01:06 lugares refugio digamos que las diputaciones

Voz 1 01:10 que por cierto ha desaparecido la desaparición que valga la redundancia del programa de Ciudadanos os Ángela que yo personalmente estaba muy de acuerdo es decir ir en sentido contrario si el electorado socialista ese rearme hay el Partido Socialista de Andalucía mantiene su posición y su Juan teles pues probablemente esta fe esta ofensiva que hay desde Madrid contra el solista en Andalucía a lo mejor decae

Voz 0194 01:37 intuía algo de la gestión que pueda hacer el Partido Socialista

Voz 1 01:40 bueno yo tengo la certeza tan

Voz 0283 01:42 bien de que aquí se han dicho muy buenas palabras por parte de son a día de permanencia de calor etcétera Nos consta sabemos todos cómo ha contado y my que yo creo que todos los que tenemos fuentes sabemos fehacientemente que no existe ese calor y lo que hay es un deseo incluso de que caiga por su peso

Voz 3 01:59 sí yo creo que haber una tregua hasta las elecciones municipales y autonómicas y que según sea el resumen resultado

Voz 0194 02:07 once de los resultados verdad

Voz 0283 02:09 claro pero según sean los resultados en toda España porque son unas elecciones en toda España ya lo mejor Pedro Sánchez no está en condiciones de decirle nada a Susana Díaz Si sí

Voz 2 02:22 si se han puesto en cuestión otros gobiernos

Voz 0194 02:24 personales y municipales vamos a ir cerrando todo lo que ha dado de sí esta jornada este debate de investidura llevamos desde las nueve de la noche además hemos tenido ocasión de hablar con casi todos los protagonistas pero para cerrarlo Sastre vamos a recupera esta sección que teníamos tuyo qué pasos perdidos si te acuerdas bueno eso es pero logró autora época pues

Voz 1071 02:45 en todos los debates parlamentarios aparece Antonio Machado en el rincón de algún discurso sabe si el debate es grave lo trascendente si además aparece García Lorca tiene que haber sido desde luego trascendente vuestra histórica la sesión de hoy ahora lo decías es que

Voz 4 02:58 a convocados todos los poetas la veo de dibujada

Voz 5 03:02 mire señor va a apropiar Sese va propia de Machado de Lorca de Juan Ramón Jiménez de diferente

Voz 1071 03:11 a la hora de los poetas y sin embargo la sesión no ha tenido la lírica de otras investiduras ni tan siquiera la épica de hecho la sesión ha pasado la mañana sin apenas aplausos Si acaso un cabeceo ligero de Moreno cuando hablaba Juan Marín pero palmas muy pocas lo decíamos en el primer tramo quizá no fuera para que no se viera complicidad ni siquiera en eso que una cosa es hacer alguien presidente pero otra es tener que aplaudirle encima de manera que cada uno aplaudía pero sólo al suyo

Voz 6 03:36 los capaces de tender la mano entró

Voz 1552 03:39 eso como les decía al principio a los que no piensan como no

Voz 1071 03:42 así que a Vox Prodi aplaudía Vox al PP El PP en ocasiones también Vox a ciudadanos sólo Ciudadanos ABC resulta tan complicado dejar de aplaudir al socio como tener que aplaudir a tu propio líder pero eso lo sabe uno cuando someta diputado la euforia no ha ido a soltarse hasta ya el final cuando estaba todo votado y esperaban a Moreno Bonilla la salida del hemiciclo como se espera los novios recién casados con el arroz en una mano y el qué hay de lo mío en la ONU Juanma guapo gritaba una diputada o en fin a una espontáneo una espontánea de todo en todo caso fiel o próxima al Partido Popular Serrano The Boxer hacía selfies en su estreno bajo la mirada de Abascal que se queja de los ataques a su partido a Vox Abascal descontaba en dos agentes del Parlamento en sus movimientos que lo iban apartando de las cámaras Abascal se sentía esta mañana quizá lo estaba en el centro

Voz 7 04:35 la escena Adolfo Suárez lideró la transición enterró el franquismo y usted va a suceder a la presidencia de la Junta con los heredero de aquel franquismo

Voz 1071 04:45 buena una parte ya durante esta intervención de Susana Díaz por la tarde Rafa Hernando compartía complicidades y alguna sonrisa con José Manuel Villegas conquense asentado luego Teodoro García Egea el secretario general del PP ha llegado en el momento justo porque justo al sentarse

Voz 1223 05:00 y habla de que lo hemos hecho a quinientos kilómetro de que yo soy un delegado un franquiciado no se es acoso útil y usted se lo voy a dejar solía dejar muy claro se lo voy a dejar muy claro que tiene la responsabilidad en el Grupo Parlamentario Popular en el Partido Popular de Andalucía soy yo suele decir palabras castiza el que manda en el PP andaluz

Voz 1071 05:21 anoche la CIA Egea ha reído en ese momento pero de oreja a oreja y para que nadie pudiera interpretar que era una risa burlona Porca Moreno le tenían preparada una gestora ha empezado a sentir dándole la razón luego Moreno ha dicho que él ya sabía de antes de cuando nadie lo sabía

Voz 1223 05:37 qué les honra irían los poetas Dios cuide lo que siempre creí vi yo creo que quien tiene que creer en uno mismo yo vine con la vocación hace escasamente cuatro año y medio con la vocación de cambiar Andalucía y tengo que decir que trabajamos todo lo que he podido junto a mi equipo porque no la suerte

Voz 1071 05:55 ha sonreído uno creo la suerte me ha sonreído a punto de dar a Iglesias con aquello de la sonrisa del destino la hora de los poetas y sin embargo han acabado de por toda la porque la prosa patria ahí estaban Cataluña Otegi la Casa de Pablo Iglesias el pacto con los independentistas metáforas prestadas cuando en realidad todo se resumía en esos cuatro escalones que llevan al atril del Parlamento y en el instante en que sin mirarse apenas Susana Díaz los bajaba mientras subía Juan Manuel Moreno Bonilla cuatro escalones y treinta

Voz 0194 06:26 seis años de diferencia algo que tu destacaba soy a la puesta de largo para los doce diputados de Vox que se sabían centro de muchas miradas a lo mejor por eso ha venido Abascal para rodeado de seguridad lo habrán visto en las imágenes moverse por el Parlamento describiera su partido como un partido ha dicho desprotegido

Voz 1296 06:47 no tenemos yo he visto estos días mucha violencia contra Vox he visto terrorismo callejero contra Vox he visto extintores contra la cara de nuestros militantes porras extensibles contra la cabeza

Voz 0194 06:58 de alguna de nuestras ese mensaje uno muy parecido ha llevado a la tribuna el ex juez Serrano que se ha centrado sobre todo en la extrema izquierda los nuevos fascistas los ha llamado antes de todo eso a manera de aviso ha señalado la importancia quedan en Muxía las palas

Voz 1296 07:11 las dispuesta a españoles y andaluces están hasta el gorro y la gorra del lenguaje a partir de ahora es de este discurso hablaremos de andaluces y españoles por tanto representamos a andaluces y españoles que habían visto como a sus valores y principios

Voz 0194 07:29 lijar las coordenadas y de medir las palabras Abascal ha rehuido los micros que la intentaban cazar a la salida después de la investidura el equipo de Serrano alegaba todo el rato el cansancio de su portavoz por eso pensábamos que no está aquí con nosotros lo cansado que debe ser según ellos mismos se llaman de extremo sentido común

Voz 4 07:47 Sastre muchas gracias estos bloqueado

Voz 0194 07:50 si Si estado bien el recuerdo de aquella estaba viene recuerda aquella época esto es lo queda de si estos dos días de de sesión de investidura me van a permitir que los minutos que nos quedan nos vayamos inmediatamente a Londres ya saben que ayer hubo ese voto en contra de manera masiva en el Parlamento británico al acuerdo de salida del Reino Unido de Europa a partir de ahí se presentó una moción de censura contra Theresa May moción que ya ha superado poco margen pero ha superado Begoña Arce buenas noches muy acaba de comparecer hace muy poco noches

Voz 0273 08:18 sí ha hecho una breve declaración delante de la puerta de Downing Street en plan solemne tratando de tranquilizar realmente al país después de los sucesos caóticos de los últimos días ha señalado May que tras asegurarse la confianza del Parlamento se centrará ahora en sacar adelante el acuerdo para el Brexit que ya ha convocado a líderes de los partidos políticos han mencionado repetidamente que todos deben poner por delante ahora el interés nacional al los intereses persona

Voz 0194 08:43 Tales Jean

Voz 9 08:47 sí

Voz 10 08:49 tuvimos espíritu constructivo está hablando

Voz 0194 08:54 Endesa

Voz 9 09:00 como hay fútbol

Voz 0273 09:03 este es el momento en que en que Theresa May lo que estaba diciendo es que el lunes próximo volverá a la Cámara de los Comunes para presentar ese plan remodelado que ahora va a intentar diseñar con el resto de los partidos políticos y las cosas como decíamos a las nueve Se mueven Theresa May no ha perdido un instante inmediatamente después de sobrevivir a la moción con una victoria confortable con ese margen de diecinueve votos recordemos que ya no tiene mayoría en la Cámara de los Comunes bueno iniciaba esta noche los contactos con los líderes de los partidos individualmente para modificar el acuerdo del Brexit para lograr ese compromiso a llegue Mi Corbijn ha pillado todo esto por sorpresa ha rechazado de momento la invitación en el último mensaje de May ha lamentado que ella le han lamentado que esto sea así de momento Corbijn no va a participar en las conversaciones ha dicho que hasta que no se suprima la opción de una salida sin acuerdo de momento también May mantiene las líneas rojas del antiguo Pacto como la salida del mercado único de la unión aduanera pero ya decimos la situación puede cambiar puede evolucionar de aquí al lunes en cuanto a Corbijn ahora debe archivar su plan para una elección general en ese plan ya no puede llevarlo a cabo de momento aumenta la presión sobre el líder laborista porque setenta diputados de su partido es en torno al veintiocho por ciento del grupo parlamentario han firmado una carta apoyando la celebración de un segundo referéndum

Voz 0738 10:30 si esta misma noche los líderes del resto

Voz 0273 10:33 todos los partidos de la oposición todos ellos liberales independentistas escoceses nacionalistas galeses y Verdes han escrito también a Corbijn reclamando que apoye lo mismo la celebración de uso

Voz 0738 10:43 segundo referéndum es una posibilidad con la

Voz 0273 10:46 he venido resistiendo porque la vieja guardia laborista y los sindicatos no la quieren

Voz 0194 10:51 te voy a decir una cosa Begoña estamos en Sevilla nosotros contando el relevo que ha habido treinta y seis años de Partido Socialista al Partido Popular pero claro comparado con lo tuyo en Londres lo nuestro Mis que me parece casi nada de verdad lo que te espera todavía muchísimas gracias

Voz 0273 11:04 buenas noches hasta luego en el Parlamento Europeo insisten

Voz 0194 11:07 el plan rechazado pues los diputados británicos desde el mejor acuerdo posible aunque hay un matiz Bruselas la Pastor buenas noches hola me a nadie hoy ha planteado como hasta ahora que ese acuerdo sea intocable

Voz 0738 11:17 exactamente si no hay consenso en que siete para modificar el texto rechazado no van a entrar ahí es prematuro pero tras muchos días escuchando la frase el texto es intocable literal hoy ya sólo hemos oído esta segunda parte escuchamos a Michel Barnier

Voz 11 11:33 es

Voz 0738 11:35 lo que ayer vimos en el Parlamento británico es que no se dan las condiciones políticas para ratificar el acuerdo no no aún lo lamentamos los ochos meses de negociaciones y es el mejor acuerdo posible Deloitte cable a lo mejor posible va poca diferencia se ser la justa para dar entender que si hay posición nueva entre británicos la Unión la estudiará aunque al margen de saber que pueden dar más tiempo es aún complicado predecir el final descenso en esa línea

Voz 0194 12:06 es en esa línea de defensa del acuerdo rechazado anoche en la que se ha movido esta mañana Pedro Sánchez en su visita al Parlamento Europeo

Voz 1722 12:12 en Fix no lo he logrado me reafirmo he dicho que este es el mejor acuerdo posible y si es el mejor acuerdo posible no podemos reabrir un acuerdo para que sea el peor posible o menor de lo que es actualmente por tanto desde el punto de vida esta ha del Gobierno de España hay me atrevo a decir del Consejo Europeo el planteamiento que tenemos antes y después de la votación que hubo en el Parlamento británico en el de ayer es de mantener el acuerdo de retirada como el mejor acuerdo posible

Voz 0194 12:37 bueno Pedro Sánchez en Estrasburgo donde ha pronunciado un discurso ante el Europarlamento dentro de una serie de comparecencias de jefes de Estado y de Gobierno en la Cámara comunitaria Griselda esta comparecencia el presidente el Gobierno ha girado en torno al auge de la ultraderecha en Europa y la crisis catalana

Voz 0738 12:50 exactamente un discurso para una Europa progresista que ha creado una cierta tensión con el PP tras escuchar al presidente Sánchez pedir a los europeístas que no cedan ante la ultraderecha lo escuchamos hoy

Voz 1722 13:02 pido en esta cámara que ningún europeísta se deje arrastrar por estas fuerzas me dirijo a todos ustedes para pedirles que continúen firmes en la defensa de los valores europeos y fortaleza para resistir los cantos de sirena del autoritarismo porque sólo persiguen un objetivo que es destruir euro

Voz 0738 13:22 bueno pues en el contexto podéis imaginaros Manfred beber jefe del grupo popular europeo que sale es el candidato del Partido Popular para mayo olía respondido intentando equiparar a Vox con los

Voz 0194 13:32 depende en pistas catalanes

Voz 0738 13:35 no es que usted es un europeísta pero su gobierno no existiría sin el apoyo de los extremista este Isquierda he los presa para estar listas esto nos preocupa pero verse ha quedado muy solo con con los suyos porque hoy el ala progresista de la Eurocámara se ha hecho ir aplaudiendo a Sánchez pero reclamándole que Raúl el problema catalán e con diálogo Ésta ha sido el mensaje de los Verdes teníamos tenemos dos ex miembros este grupo en prisión por delitos que no han reconocido los tribunales belgas ni los alemanes diseñe es que leer entre aplausos pidiendo un diálogo sincero al presidente para resolver la cuestión catalana diálogo que el presidente aquí ha condicionado a que los independentistas acepten que no tienen ha dicho mayoría para imponerse aunque el debate indica que los presos herencia de Rajoy son ahora para el PSOE un lastró en su futuro liderazgo europeo

Voz 0194 14:37 no gracias el da buenas noches buenas noches exhortó tendría un par de minutos para que me de esta opinión sobre lo que está pasando en el Reino Unido pero antes de eso lo que nos deja al día sobre la operación Kitchen ya saben qué es esa operación para sustraer a Luis Bárcenas documentación que afectaba a la financiación del Partido Popular hoy el extesorero y su mujer han precisado ante el juez que se puede leer en esos papeles robados Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 14:59 buenas noches el dice Bárcenas que les robaron

Voz 0194 15:02 tentación que afectaba a María Dolores de Cospedal y a la financiación del PP en Castilla La Mancha no qué casualidad

Voz 1552 15:08 sí documentación comprometedora para el Partido Popular en el caso de su caja en concreto documentos que afectaban a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y referidos a la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral en Castilla La Mancha ambos tanto Bárcenas como su esposa Rosalía Iglesias han manifestado que la única persona que tuvo acceso a esa comenta acción en los traslados que efectuó fue el chófer Sergio Rios quien supuestamente fue tomado por la policía patriótica para espiar el matrimonio destruir pruebas del Partido Popular además Iglesias ha sido interrogada con insistencia Ángels por aquel falso cura que retuvo a la familia y la amenazó con un revólver para que le dieran un pen drive con información también el chófer ayer fue preguntado por ese falso cura según revela hoy la SER el juzgado investiga si a este personaje hoy en prisión por aquellos hechos formaba parte del operativo Kitchen Anticorrupción ha pedido la retirar el pasaporte y comparecencias quincenales además para otro de los comparecientes hoy el comisario Andrés Gómez Gordo esta mañana el plato grueso de la jornada con el jefe de la policía patriótica supuesto líder restas maniobras el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino Cell José Villarejo pues mañana más campos si mañana otro capítulo más de su historia

Voz 0194 16:26 estaremos para contarlo hasta luego

Voz 1 16:29 luego te eh voy hasta hasta el

Voz 0194 16:31 sí Berna con esa comparecencia de May ayer esa votación hoy la moción de censura que ya se sabía que bueno que no que no sacaría porque una cosa es que lo los políticos de su partido los dirigentes metido su partido voten en contra de acuerdo otra cosa es que voten en contra

Voz 0283 16:44 ella hay permitan que haya que haya algún tipo de alternancia pero claro es común

Voz 0194 16:47 montaña rusa si yo creo

Voz 0283 16:50 que es un otra jornada aciaga no estamos en días aciagos en Moment en un momento histórico aciago en cuanto a liderazgo yo creo que hoy es el día de señalar la enorme irresponsabilidad de Corbijn del líder laborista hemos hablado muchas veces del Gobierno británico pero a mí me obsesiona también Corbijn porque su estrategia es desgasta estar sin construir siempre nadie sabe lo que quiere en realidad no quiere un nuevo referéndum no quiere salir sin acuerdo teóricamente quiere salir con otro acuerdo pero no expresa cómo puede llegar a Eli lo que ha contado Begoña es es que May les ha invitado a dialogar sobre cómo lograr ese acuerdo y ni siquiera va a participar en las conversaciones en su partido es muy interesante como porcina surgidos en movimiento explícito que hasta ahora era sólo vía intelectuales y voces en la prensa etcétera para un nuevo referéndum yo creo que eso está muy frío muy frío en un segundo referéndum pero quería señalar eso sobre todo su enorme irresponsabilidad es una etapa aciaga en el Reino Unido con unos líderes aciagos a ambos lados del marco político

Voz 1 17:58 hay que recordar que la señora May no era partidaria del Brexit forma parte del de de coraje sí porque tiene no llegará hasta el final lo tienen unas convicciones democráticas especial ella piensa que está respetando la voluntad del pueblo que siempre son referéndum y tiene toda la legitimidad hacerla pero ahí yo creo que de de llevárnoslo Confucio la señora May ha sido derrotada no porque los que le han derrotado quieran Europa no sino porque quieren menos no nos olvidemos de eso eagle en el origen que se nos olvida está la política de arrastre de los euroescépticos de la extrema derecha británica UKIP fundamentalmente del nacionalismo y de la lucha contra la inmigración desde un punto de vista racista ese no foco todo esto ha arrastrado a su vez aún tacticismo político que ha involucrado irresponsablemente estoy de acuerdo contigo venga al señor Corbijn al Partido Laborista en una locura a mí me parece bien que Europa no se deja contagiar por la locura eh Europa hecho lo máximo que puede hacer ofrecer un acuerdo razonable ir

Voz 0194 19:04 tienen que no se mueve de ahí hilo por tanto

Voz 1 19:07 es un problema que tendrá referencias eso velo británico yo echo de menos y me permite querida ahora volver un poco atrás Andalucía yo he echado de menos algo en el debate de investidura con respecto a la situación que afecta a Gibraltar en relación con el Brexit quizá esto en Castilla La Mancha no suene o en Galicia o en Andorra pero en Andalucía no toca muy delante porque tenemos un conflicto social laboral de todo naturaleza en el Campo de Gibraltar Hinault Se merece los gibraltareño que hayan sido olvidado en el debate de investidura del nuevo presidente

Voz 0194 19:40 me decía precisamente antes de Antonio Maíllo aquí sentado que había echado de menos en todo el debate de investidura que se hablara más de Andalucía entre eso por ejemplo cómo afecta a una zona Andalucía el veto

Voz 0283 19:50 la tragedia es que May que estaba a favor de mantenerse en la Unión Europea defiende el no pero Corbijn que votó por la permanencia en realidad lo que quiere es irse Europa entonces tiene muy difícil solución yo solamente veo una que es un segundo referendo en un segundo referéndum que para mí estaría justificado porque fueron engañados los los británicos sobre que suponía Icomos iba a hacer Brexit

Voz 12 20:25 sí pero no tiene por qué ser solamente un o no sólo un un

Voz 0283 20:33 referéndum sobre si se van o no se van de Europa también se puede someter el acuerdo que hay actualmente con la Unión Europea a referéndum y que entonces los ese acuerdo está muerto ella bueno hay una frase y los ciudadanos que se atreva May a dar la voz otra vez a los ciudadanos a lo mejor los ciudadanos decían no no no no ese acuerdo está muerto yo creo hay una frase de tus que creo que ha sido la más lúcida hoy que ha dicho si el acuerdo es imposible y nadie quiere el no acuerdo queda queda

Voz 0194 21:03 se puede ser una opción

Voz 3 21:06 el Barça el rechazo a la al acuerdo ha sido tan abrumador que tendrá que cambiar algo en el acuerdo para que Europa no puede sino no bueno

Voz 0194 21:19 porque es que lo lo que lo que quieren los que han dicho

Voz 0283 21:23 bueno es quedarse en la en la Unión Aduanera pero lo permitiese árbol la

Voz 0194 21:29 a la libre circulación de las personas mejor eso eso Europa no lo puede permitir siempre vamos cerrando el programa con una llamada director de algún periódico y le tenemos aquí sentado al Sevilla para ver cómo es la portada de ABC Sevilla además

Voz 0283 21:42 Diana

Voz 3 21:43 bueno no aportada veces que es sabes Clara una fotografía siempre la portada equivalente a lo que más periódico es la segunda y la fotografía es de Juanma hay hizo saludando se con cara de te circunstancia más sonriente Juanma pone día

Voz 0194 22:04 a uno del cambio en Andalucía día o no del cambio en Andalucía Pablo Morán desde Madrid otras noticias rápido resumen de otras cosas que han pasado

Voz 1667 22:11 hoy más ganadores de este miércoles como Alexis Tsipras que ha superado con éxito la cuestión de confianza a la que se ha sometido hoy tras la ruptura de su coalición de Gobierno sus ya ex socios de reiteraron el apoyo por el acuerdo para rebautizar Macedonia para diferenciarlo de la región griega del mismo nombre hoy sus diputados de si dicha seis diputados independientes facilitan su continuidad también sale ganando este miércoles Dani Mateo este es el sonido de su comentada de televisión en el que se sonaba la nariz con la bandera de España hoy el juez archivado el caso al entender que el chiste fue desafortunado pudo ser provocador pero que no fue un ultraje a la bandera ni un delito de odio dos novedades también desde Cataluña la Policía Nacional ha detenido esta tarde a Di seis personas por su presunta relación con el corte de las vías del AVE en Girona el pasado uno de octubre todos están ya en libertad incluido un sobrino del president Quim Torra militante de la CUP que también ha sido detenido además la querida nacional de Carles Puigdemont es ya oficialmente un partido político ya está inscrito como tal en el Ministerio de Interior ahora a deberán decidirse concurren a las próximas citas electorales y sobretodo si se entienden con el P de Cat intenso día también en el Estrecho y en el mar de Alborán Salvamento Marítimo ha rescatado a trescientas treinta y una personas trescientos treinta y uno inmigrantes a bordo de cinco pateras precisamente hoy Ángels dos organizaciones de la judicatura la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia han pedido al Gobierno permiso para que el buque de o penal

Voz 0194 23:43 pudo hacer par y continuar así los rescates en el Mediterráneo gracias Pablo no sabemos mañana hasta mañana finaliza mañana nos queda Ramoneda el dietario

Voz 3 23:52 no

Voz 13 23:55 dos maneras de leer el embrollo del Brexit después en la clamorosa desautorización del plan de Theresa May en el análisis político predomina el discurso catastrofista el Brexit lleva en sí mismo la pulsión destructiva y las cosas pueden empeorar todavía después del papelón de May hay alguien con autoridad para recomponer la situación ose inicia un carrusel de despropósitos en que ya no se sabe qué es peor ruptura estancamiento elecciones nuevo referéndum la perfidia habría puesto en juego a una de las democracias más estables del mundo ideal no te haría tambalear el día precario edificio de la Unión Europea sin embargo hay uno lecturas distintas desde el mundo económico lo peor ha pasado el éxito ruptura brusca no se producirá se va a entrar en una fase larga de negociación y así es probable que al final del camino nos encontremos con el Brexit duro serio con el Brexit blando que el dinero desea dos mundos dos Mané este mirar las cosas para Pedro Sánchez de Europa es un territorio más cómodo que España se ha presentado ante la Eurocámara como militante lo optimismo europeísta apelando a la lucha contra el autoritarismo y ha recibido los aplausos de unas élites europeas en fase depresiva es gestos se ha torcido cuando se han entrado a hablar de España ya han aparecido los presos catalanes cuando las suyas políticas en callan es que algo falla ahí esto es lo que le estaban diciendo al presidente Sánchez mientras él trenza abona larga cambiada para salir del envite a buenas horas mangas verdes Jean Claude Juncker reconoce ahora que sin su injurioso a Grecia en el triste episodio del rescate y que Europa no fue solidaria con ella porque no dijo en su momento por quien utilizó el poder de que disponía para evitarlo John Kerry es un ejemplo genuino de la cobardía de la tengo una acacia europea siempre al servicio de alguien hindú precisamente es la ciudadanía dos mensajes de Jordi Cuixart presidente de Omnium al independentismo

Voz 0738 25:34 hay que renovarse no se puede gobernar un país

Voz 13 25:37 Marcelo desde el exilio aquello que sea bueno para Cataluña a la larga también lo será para con los presos pero la inversa no lo tengo claro a buen entendedor pocas palabras le bastan

Voz 0194 25:55 por hoy terminamos aquí Carmen del Riego Berna González Harbour Javier Aroca Álvaro Ybarra muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el patio de Radio Sevilla narrando lo que ha sido sin duda un día histórico para esta comunidad un día histórico también para España con todas las incertidumbres que se abren a partir de ahora empieza una nueva legislatura en Andalucía gobernada por el Partido Popular en coalición con Ciudadanos IU con el apoyo con los votos de la ultraderecha de voz veremos cómo esta legislatura lo que pueden estar seguros de que aquí estaremos nosotros para contárselo gracias a ustedes por acompañarnos aquí en directo

