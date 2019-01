Hora 25 (18/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 de la refundación al rearme de aquel primer PP que se hizo con el monopolio de la derecha al de hoy que lucha por no perder la hegemonía el Partido Popular intenta recolocarse son las ocho las siete en Canarias

Voz 0430 00:44 yo lo que yo no es que aquí el Partido Popular se abra esa sociedad que nos echa de menos y que está deseando volver a copiar a los otros

Voz 0194 00:52 por esta convención mano pasar los dos ex presidentes del Gobierno que ha tenido el PP pero no se cruzarán por los pasillos hoy era el turno de Rajoy

Voz 0919 00:59 hoy Ana

Voz 1223 01:00 pues la verdad estoy estupendamente la verdad no lo digo como lo siento la gente tras muy bien y aquellos a los que no les gusto que son muchos pues tienen el

Voz 0194 01:19 esto de no optar al PP no le deja de perseguir su propia historia de algunas de las miradas estaban fijadas en Ignacio Cosidó hoy senador y ex director de la Policía en el tiempo en el que supuestamente se pagaba con fondos reservados para que ese robaran documentos al ex tesorero del PP en el PP hay quien cree que cosido está quemado el intenta defenderse Andrea Levy esta mañana en Hoy por hoy e Ignacio Cosidó

Voz 3 01:39 los casos que estamos convenciendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 4 01:52 no es la primera vez que el señor Villarejo vierte acusaciones contra mí para declaraciones todas las imputaciones falsas acusaciones del señor Villarejo han quedado siempre nada por la sencilla razón de que no son verdad

Voz 0194 02:06 hoy el comisario García Castaño ha reconocido que se le ordenó investigar a Luis Bárcenas pero según su versión ante el juez no para robarle pruebas sobre la financiación del PP sino para descubrir sus testaferros y la dirección de Podemos preferiría ver a Íñigo Errejón fuera del Congreso hoy se lo han pedido con absoluta claridad

Voz 1715 02:23 Pedro Blanco hechos han pedido varias veces lo hacía por primera vez aquí en la SER esta mañana el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique

Voz 5 02:29 yo creo que todo quedó cuarenta es es dejar el escaño también espera que bueno pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí Illa sólo supongo que también pesa en su decisión personal

Voz 1715 02:45 Podemos acusa de haber maniobrado en secreto para lanzar una candidatura propia la Comunidad de Madrid a la que ayer descartaba unida se Pablo Iglesias aunque hoy Echenique ha sido algo menos contundente iremos a Zaragoza esta tarde decenas de personas se han concentrado para recordar a la última víctima de violencia machista una abogada que ha sido asesinada por el criminal al que defendió por matar a su mujer en el año dos mil tres los dos mantenían una relación y en Barcelona

Voz 6 03:11 a través los taxistas en pie de guerra van a la huelga indefinida han cortado la Gran Vía

Voz 1715 03:17 la ciudad en protesta por la regulación de los WC que les ha presentado la Generalitat no les gusta el Gobierno catalán quiere imponer una reserva previa de ese servicio de quince minutos ellos exigían que los clientes de los juguetes se tuvieran que solicitar los con horas de antelación

Voz 0194 03:31 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:34 buenas tardes el Comité de Competición de la Federación Española de fútbol no ha admitido el recurso del Levante sobre la posible alineación indebida del Barcelona por haber llegado fuera de plazo el comité no entra en el fondo del asunto y no aclara si los azulgrana infringieron la norma de esta manera el Barça ha entrado en el sorteo de los cuartos de final de la Copa de Rey que tienen los siguientes emparejamientos Sevilla Barcelona Real Madrid Girona Espanyol Betis Getafe Valencia recordemos los partidos de ida la próxima semana

Voz 0978 04:01 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes a lo loco

Voz 0194 04:04 de la noche tendremos chubascos en el Cantábrico

Voz 0978 04:06 algunos todavía en Canarias Baleares sur de Extremadura y en el Golfo de Cádiz después irán desapareciendo a medida que avance la madrugada pero las nubes irán progresando también al resto del centro y oeste de la península Ibérica donde mañana esperemos que la lluvia vaya ganando protagonismo con el paso de las horas de más con ambiente muy frío las temperaturas harán que también baje la cota de nieve en algunos momentos por debajo de los mil metros de altura especial atención en el Sistema Central la Cordillera Cantábrica así como en la Ibérica ya mañana por la noche el domingo mejora en la mayor parte del país en el sentido que va a hacer más sol en cambio en el Mediterráneo sobre todo la primera mitad de la jornada todavía tendremos algunos chubascos y en el conjunto de fin de semana ambiente frío en invierno a la espera de que la semana que viene en ambientes se vuelve a todavía más frío

Voz 0194 04:51 empieza hora25 Pedro desde el puerto de las novedades

Voz 1715 04:53 es que deja a la búsqueda de Julen hoy han llegado más máquinas a la zona los ingenieros confían en haber alcanzado la cota en la que se supone que está el niño antes del lunes volvamos hasta Málaga informa Jesús Sánchez

Voz 1552 05:05 los técnicos que participan en el rescate de Julen confían en llegar a él antes de lunes a pesar de las últimas dificultades que han surgido con el terreno al encontrar un macizo rocoso de pizarra lo que está ralentizando los movimientos de tierra la idea sigue siendo empezar a perforar el primero de los túneles paralelos al pozo al que cayó el pequeño hace ya cinco días Ángel García delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga arengó

Voz 7 05:28 Julen fue fuese el hijo de todos

Voz 0047 05:30 no sé sin su hijo estuviese hay iría poner no

Voz 1552 05:35 una vez construido el túnel que podría tardar dieciséis horas empezaría la última fase el trabajo de los mineros de Asturias para escavar con pico y pala la galería vertical que llega este niño

Voz 2 07:20 peines SER Hora veinticinco

Voz 1715 07:26 a Pedro Blanco chiringuitos siete y siete en Canarias vamos a acercarnos en directo a la Feria de Madrid IFEMA escenario de esa convención del rearme ideológico del Partido Popular hay esta María Jesús María Jesús buena

Voz 1322 07:37 las tardes hola buenas tardes y Adrián Prado buenas tardes

Voz 0047 07:41 qué tal Pedro buenas tardes en la convención yo está en marcha meses estatal

Voz 1715 07:43 de los primeros mensajes apuntan ya al objetivo principal con el que se convocó subrayar ese perfil central del PP como representante de la derecha como única opción viable de conseguir que la derecha vuelva a gobernar España León

Voz 0019 07:58 si en el PP no sólo piensan en las elecciones autonómicas y municipales de mayo el objetivo es volver a la Moncloa y esta convención es el punto de partida lo dejaba así de claro Pablo Casado esta tarde a su llegada

Voz 0430 08:07 Emma pues yo creo que va a quedar claros a esta convención es que en España hay dos alternativas o un gobierno de socialistas populistas independentistas aliados con los batasunos o un gobierno liderado por el Partido Popular que vuelva a recuperar la economía española el prestigio internacional vuelvo a salvaguardar el Estado de bienestar

Voz 0019 08:28 el PD piensan en el futuro pero no quiero olvidar los logros el pasado de ahí que el candidato a la presidencia de la Comisión Europea Manfred Weber haya ensalzado con vehemencia la política económica de Rajoy también palabras de elogio el ex presidente del Gobierno de Feijóo que ha destacado su moderación su sentido común y su elegancia a la hora de

Voz 0047 08:44 echarse Feijóo que ha hecho un discurso claramente preside preside esencialista

Voz 14 08:49 ha marcado hacia dónde debe mirar ahora el PP también estaremos presente tenemos futuro IS precedente y ese futuro lo hemos decidido todos en el mes de julio se llama Pablo Casado ese es nuestro presente es

Voz 0019 09:04 no esto los populares llevan días diciendo que aquí solo quieren hablar de ello sin embargo en todos los discursos habido referencias a Pedro Sánchez al Gobierno o a Podemos lo hecho por ejemplo el secretario general Teodoro García Egea que para hablar de su partido

Voz 0047 09:17 el izado una frase de Fraga en el congreso de la refundación de hace treinta años eso de aquí no hay tutelas ni tu tía bueno esto

Voz 1715 09:24 la convención va a hacer honor a eso de juntos pero no revueltos por allí iban a pasar algunas de las glorias de las glorias pasadas del PP pero no van a coincidir ex presidentes ex ministros de esta o de aquella familia en fin la tarde nos ha dejado ya a la intervención del ex presidente Rajoy que había sido invitado para celebrar los treinta años del PP de aquel cambio de Alianza Popular al Partido Popular que dejó atrás un proyecto político e inauguró un nuevo tiempo vamos a saber qué es lo que ha dicho Rajoy María Jesús

Voz 1461 09:55 estos si Rajoy ha charlado con la presidenta del Congreso con Ana Pastor como siempre dando sus datos económicos reivindicando la Constitución aunque en el PP todos estaban pendientes de si iba o no a recriminar algo ha casado por preferir este aplicar la doctrina de Aznar antes que la suya y finalmente lo ha hecho a su manera en un momento dado el ex presidente ha comentado que la realidad mal entendida siempre acaba pasando su venganza la verdad es que nadie lo ha comprendido ha sido tan enrevesado que luego lo ha tenido que retomar así

Voz 0919 10:22 como decía antes hay que estar en la ría

Voz 1223 10:24 que no es bueno el sectarismo son buenos los doctrinarios no es bueno en ninguna faceta de la vida política tanto

Voz 1461 10:37 entonces ya si los populares lo han visto como una crítica al nuevo líder del PP creen que el estaba pidiendo que no radicaliza su discurso para parecerse a Vox desde luego es siempre presumió de moderación y Aznar se lo reprochó por eso no es extraño que ahora Rajoy no quiere hacerse la foto con él los ellos dicen que no iba a participar en esa pantomima Bono por mucho que Génova venda que esta es la convención del recuentro pues al final no ha logrado esa imagen de unión

Voz 1715 11:01 así es María Jesús gracias Adrian a partir de las diez vamos a completar el relato de estas primeras horas de la convención del PP sobre la que aunque sea de forma lateral se ha proyectado la sombra de Villarejo del ex comisario Villarejo en la historia de este día de este viernes esta reflexión madrugadora de Andrea Levy sobre un compañero de partido sobre Ignacio Cosidó es el actual portavoz del PP en el Senado fue director de la Policía en esa época en la que supuestamente se han dado comprando gente para que robara documentos de los

Voz 5 11:31 son escenas pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hecho así desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas

Voz 1552 11:42 sido debe asumir responsabilidades

Voz 5 11:45 ahora yo he los casos que estamos convenciendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que Leo no

Voz 3 11:55 me gustan mucho y no creo que tengan cabida

Voz 5 11:58 dentro del Partido Popular como tú participas

Voz 1715 12:00 en esa convención su respuesta es una especie de a mí que me cuentan siguió al señor Villarejo no le conozco personalmente

Voz 4 12:06 saben que reiteradamente es señalado que no he tenido ningún tipo de contacto ningún tipo de relación mi verbalmente ni por escrito con el señor Villarejo y por tanto entiendo que no no puede haber ningún tipo de comunicación por mi parte

Voz 1715 12:21 hoy ha declarado ante el juez el ex comisario García Castaño ya reconocido si los seguimientos a Luis Bárcenas aunque ha negado que el objetivo fuera robarle documentos según su versión recibió la orden de investigar el dinero investigar quiénes eran los testaferros del entonces tesorero del PP Miguel Ángel Campos

Voz 1552 12:40 García Castaño ha reconocido al juez que existía un operativo de seguimientos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas ejecutó por orden del entonces director adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino dice que era un dispositivo legal de apoyo a la Policía Judicial que investigaba el caso de la caja B del PP y que buscaban testaferros y cuentas de Bárcenas no para destruir pruebas del Partido Popular que Kitchen como tal no existió y que Villarejo es un mentiroso y un canalla ha dicho literalmente García Castaño sin embargo en contra de lo que afirma el comisario interceptaron documentos que perjudicaban al PP que nunca llegaron al juzgado el operativo de seguimiento será ilegal pues no contó jamás con respaldo judicial los investigadores están convencidos de la existencia de esta operación Kitchen para beneficiar al Partido Popular mediante el uso de fondos reservados

Voz 0919 13:27 bueno volvamos al Partido Popular que hoy tenía

Voz 1715 13:30 algo que celebrar la llegada de Moreno Bonilla al poder la llegada efectiva al poder en Andalucía el nuevo presidente ha tomado hoy posesión con algún mensaje internos de esos que de esos que se pronuncian con en el colmillo sus nada inocentes referencias al ejemplo que dieron Rajoy Sáenz de Santamaría vamos a Sevilla Alfredo guardia buenas tardes

Voz 1371 13:50 buenas tardes el nuevo presidente de la Junta ha subrayado el enorme poder de Andalucía que no será una región sumisa y silenciosa al tiempo que ha garantizado que no habrá ningún sueño colectivo que no se puede conseguir con la fuerza de la unidad Juan Manuel Moreno ha anunciado reformas valientes ya destacan su discurso que el empleo y en especial el de los jóvenes será un objetivo primordial

Voz 15 14:08 lo que voy a abordar de frente lo muchos problemas

Voz 1223 14:11 tienen para poder construir un proyecto de vida en nuestra tierra a través de un empleo digno una formación de calidad y una vivienda accesible no nos podemos permitir perder en Ingenio el talento y la audacia de la juventud y por eso les pido que participen y que se sumen a este cambio que cuenta con ellos

Voz 1371 14:30 Moreno ha señalado que se mostrará beligerante con quienes quieran romper con España ya ha prometido lealtad institucional al Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1223 14:37 esta presidencia será un aliado fiel y coherente del Gobierno de España en la convicción de que la confrontación institucional arrestado oportunidad al progreso de nuestra tierra

Voz 1371 14:49 en primera fila seguido su discurso la cúpula del PP no

Voz 1715 14:52 Canal hiló esta Podemos la dirección del partido acusa a Íñigo Errejón de actuar de forma no lo dijera Gil claro pero es lo que trasluce un tanto miserable de aferrarse al escaño por dinero por tener un sueldo hasta que lleguen las elecciones del mes de mayo hasta las elecciones autonómicas Errejón denuncia a las siglas de Podemos para presentarse a esas elecciones podemos le pide que se vaya que deje el escaño pero ni uno ni otro se atreven a dar el paso que confirme la ruptura y así hasta Mariela rodeo

Voz 1450 15:24 el partido respondió hoy por boca de Pablo Echenique a Errejón con palabras como éstas

Voz 5 15:29 pero es es dejar el escaño para menos bueno ha de algo tienes que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año

Voz 1450 15:37 pero al tiempo desde el partido NYSE expediente de Rejón y se le expulsa NYSE le destituye de su puesto en la ejecutiva y mientras la portavoz parlamentaria Irene Montero habla de puentes rotos

Voz 16 15:47 estaba trabajando desde hace muchos meses de un plan secreto urdido a oscuras con Manuela Carmena y ahora pues con toda la tristeza creo que la propia forma de hacerlo dinamita todos los puentes

Voz 1450 15:56 Echenique no sólo no habla de puentes rotos sino que rebaja mucho lo dicho ayer por Iglesias sobre competir con Errejón en la Comunidad de Madrid de hecho no descartaba iniciar conversaciones con Errejón y Carmena para configurar una lista

Voz 1552 16:08 el esposo de señor Echenique que haya una papeleta de Unidos Podemos y otra de más Madrid con Errejón encabezando es además Madrid

Voz 5 16:14 bueno ya cabalgar con todas las las fuerzas políticas hablaremos también con el partido de de de Manuela Carmena Íñigo Errejón la ausencia de

Voz 1450 16:23 aumento de un plan B en Madrid hace que la dirección este siendo cauta en los movimientos pero de momento Errejón no va a asistir mañana a la reunión del Comité Electoral que celebra el partido con todos sus candidatos autonómicos el entorno de Rajoy asegura que se le ha retirado la invitación aunque la dirección lo niega

Voz 6 18:43 Pedro Blanco ocho dieciocho es uno

Voz 1715 18:45 las historias más impactantes que hemos contado últimamente el asesinato de una mujer a manos de un hombre con quien mantenía una relación y al que defendió como abogada cuando ese hombre en el año dos mil tres asesinó a su mujer estaba en libertad hilo estaba en contra del criterio de la prisión de Zuera vamos a Zaragoza Esther Orera buenas tardes

Voz 1600 19:03 buenas tardes ha sido la Policía Nacional la que ha encontrado el cadáver de esta abogada Rebeca Santa Amalia en el piso de Javier Salvador que se suicidaba la pasada noche desde el viaducto de Teruel ahora mantenían una relación sentimental hace una hora Varios centenares de personas se sumaban a una concentración de condena en la plaza de España Ruth Pina portavoz de la Coordinadora Feminista

Voz 20 19:22 a nuestras sensaciones odio rabia indignación una vez más estamos hablando de que a día dieciocho de enero llevamos siete asesinada siete feminicidios más una menor sonar cifras dantescas estábamos hablando de que cada tres días ha habido una un feminicidio

Voz 1600 19:42 la noticia ha sacudido al Colegio de Abogados donde fue la coordinadora de servicios de orientación penitenciaria de dos mil diez a dos mil doce la mujer asesinada tenía un hijo el asesino estaba en libertad condicional desde el año dos mil diecisiete el juez le concedió ese permiso en contra de Instituciones Penitenciarias y también de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zuera

Voz 1715 20:00 además el Poder Judicial ha archivado la investigación que abrió contra el juez Martínez aquí y sé que llamó bicho o hija de puta a una mujer a la que acababa de escuchar en una vista sobre la custodia de sus hijos el instructor de este expediente no ha llegado al fondo del caso cree que las expresiones eran incuestionablemente incorrectas pero sostiene que la grabación se hizo de forma irregular y por tanto no servía como prueba María San Juan es esa mujer a la que es el juez trato de forma despectiva

Voz 21 20:24 me siento una vez más indefensa pienso en todas las mujeres que está de misma situación lo peor me indigna que insultara a una víctima llamarme bicho hija de puta salga gratis pese a todo a todas las mujeres que hemos vivido un caso de violencia machista no nos queda otra alternativa que seguir confiando en la justicia

Voz 1715 20:46 vamos a acercarnos a Barcelona porque se han registrado en los últimos minutos algunos incidentes entre taxistas y conductores de los taxistas de Barcelona han decidido ir a una huelga indefinida después de que la Generalitat haya presentado una regulación para el lado sube TC que no les gusta que les parece insuficiente además de cortar algunas de las arterias principales se han registrado como las decía algunos incidentes Aitor Alvarez

Voz 6 21:09 buena hasta

Voz 22 21:10 de Pedro pues que os puede avanzar ahora mismo la Cadena SER es que hay tres detenidos tres taxistas detenidos por los Mossos d'Esquadra por haber presuntamente pues atacado vehículos de CTC han reventado los cristales de como mínimo dos vehículos de conductor de Huete C que ellos han identificado como vehículos de este tipo el servicio de emergencias médicas de la Generalitat un equipo médico atendido al conductor de uno de uno de estos vehículos por lo que parece pues le habría dado un ataque de ansiedad o algo parecido a eso Asia sea a susto hábil le han tenido que atender los servicios médicos esto ha ocurrido en la Via Layetana en una marcha improvisada de los taxistas hacia la plaza Sant Jauma tienen hacia hacia ahí hacia la sede del Palau de la Generalitat para reclamar al Govern que haga una legislación más dura contra estos vehículos Cube trece

Voz 1715 22:05 gracias Aitor y el Gobiero anunciado que comienza a cumplir de forma parcial una vieja promesa quitarlas concertino de la frontera de Melilla que de momento no aclara a los plazos Nicolás Castellano

Voz 5 22:14 no

Voz 1620 22:15 el Consejo de Ministros ha aprobado siete meses después del anuncio de Marlaska el plan para la retirada de las famosas cuchillas de la valla de Melilla son treinta y dos millones de euros financiado al setenta y cinco por ciento de la Unión Europea para la instalación de nuevos circuitos cerrados de televisión del perímetro fronterizo la mejora de la fibra óptica el cambio de los puestos de Beni Enzar y El Tarajal y la sustitución de parte del vallado en las zonas más sensibles el ministro del Interior ha asegurado que las obras estarán concluidas este año sin más concreción

Voz 0107 22:42 ya determinadas las zonas más

Voz 23 22:45 se vulnerables en ese sentido de susceptibles de ser atacadas esa serán las que se retiren las vallas se retiren las concertistas ese red hice coloquen nuevas vallas nuevos medios siempre más seguros vuelva a atender a indicar siempre más seguros pero a la vez sin medios eh cruentos

Voz 1620 23:05 te da luz verde también al plan de reforma de los ocho centros de internamiento de extranjeros en base a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la construcción de uno más en Algeciras

Voz 1715 23:14 hoy a las nueve

Voz 1322 23:18 voy a las nueve Juan Celada presentó un nuevo discos ahora habituales una hola qué tal Pedro nuevo disco mil ventanas y viene a presentarnos lo ha nosotros aquí a ahora Veinticinco es un nuevo Celada siete de las once canciones son en castellano con ritmos muy disco como este hasta que no me bailes y después ya avisó hay que prestar atención en la sección de Gastronomía Ángels va a entrevistar Alicia Iglesias ella es organizadora profesional para que todos lo entendamos es la Marie cuando española ya ya nos va a decir cómo organizar la cocina los la despensa los restos de comida la vajilla la batería de cocina los pequeños electrodomésticos todo eso a partir de las ocho

Voz 1715 23:52 que haya coincidido el momento de la canción de la hasta que no me bailes clara que va casualidad casualidad luego hoy una tertulia Javier de Lucas Victoria Lafora y Juan Carlos Jiménez Éstas son las claves de día

Voz 24 24:05 las claves políticas del día están en la convención del PP y el empleo siendo poderes los primeros quieren rearmarse ideológicamente terrible pasan ya está Vox para ocupar su lugar todas las encuestas señalan que si el PP juega ser igual que Vox en porcentajes muy importante sus votantes que están dispuestos a pasárselo podemos parece roto por igual que entro en crisis de forma sorpresiva puede salir de ella aunque la puesta de Rejón sí parece un golpe de extraordinaria relevancia acusarle como dicho Echenique de no querer dimitir para seguir cobrando su sueldo de diputado es una indignidad que rompe cualquier posibilidad arreglo mientras se debata alegremente sobre violencia de género y lanza domestica enero se ha convertido en un mes especialmente traje es que hay hombres que matan a quienes consideran que sosos mujeres que ejercen sobre ellas un poder omnímodo puede ser un error de consecuencias incalculables y ojalá se encuentra sano y salvo y sería la mejor forma de

Voz 1715 24:56 así llegamos a los ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:05 como Madrid buenas tardes Izquierda Unida de Madrid da por roto el acuerdo con Podemos y se ofrece para conseguir una candidatura única de la izquierda en la Comunidad de Madrid la formación pide a todos los partidos a la izquierda del PSOE que presenten una candidatura fuerte y colectiva donde quepan todas las sensibilidades Sol Sánchez es la candidata de Izquierda Unida a la comunidad

Voz 25 25:24 es muy importante que tengamos una candidatura fuerte que puede desplazar tanto daño que se está haciendo a los ciudadanos de nuestra comunidad la comida de Madrid creo que él no sabría entender que no estemos a la altura de eso que está

Voz 0194 25:40 Esperanza es lo último de Un día en el que podemos le ha enseñado el camino de salida Íñigo Errejón la formación morada ha subrayado su malestar por la marcha de Errejón a la candidatura de Carmena esta mañana aquí en la SER el secretario de Organización Pablo Echenique descarta va a abrir un expediente a que fue uno de los fundadores del partido pero

Voz 5 25:56 yo creo que todo quedó cuarenta es es dejar el escaño también a que bueno pues de algo tienes que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí Illa eso supongo que también pesó en su decisión personal

Voz 0194 26:13 Errejón no irá mañana al comité electoral de Podemos convocado para reunir a todos los secretarios generales con los candidatos la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Clara Serra fina Errejón decía esta mañana en Telemadrid que todavía es posible exportar el modelo de Carmena la Comunidad de Madrid

Voz 10 26:27 creo que con Manuela Carmena estamos más cerca del objetivo que tengamos un objetivo que es muy importante porque no queremos que la derecha gana en Madrid no queremos que se reedite el pacto de la vergüenza en la Comunidad de Madrid creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo en esa dirección

Voz 0194 26:40 sí de la guerra en Podemos a la aparente euforia en el PP los populares han inaugurado esta tarde su convención nacional también con la participación de los candidatos madrileños uniéndose al

Voz 1715 26:49 lo más a la derecha encabezado por Pablo Casado

Voz 0194 26:51 sí ha hablado ya la candidata del PP a la Comunidad de Madrid que delante de de de su predecesor el todavía presidente Ángel Garrido del ex presidente Rajoy ha dicho que en su nueva etapa el PP no entierra su pasado

Voz 26 27:03 no desde luego es el comienzo de una nueva etapa de una nueva generación de una nueva política de hacer política bueno pues desde otro equipo pero no tiene nada que ver el Partido Popular no encierra el pasado el Partido Popular coge lo mejor de cada etapa del pasado y con eso empieza etapa

Voz 0194 27:18 las nuevas situación el tráfico a esta hora en las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 1284 27:23 buenas tardes a esta hora no hay complicaciones de tráfico en la red de carreteras madrileña ni los accesos ni tampoco es la ronda sólo vamos a vivir mucha precaución por las posibles placas de hielo que se puedan formar esta noche por las precipitaciones en forma de nieve

Voz 1915 27:40 ocho y veintisiete los taxistas de Madrid han fijado esta tarde su calendario de movilizaciones para la próxima semana el lunes a las seis de la mañana iniciarán una huelga indefinida para exigir a la Comunidad de Madrid que regule cuanto antes el sector de los WC que engloba a plataformas como Uber Gabi Five la protesta coincide en el tiempo con la celebración de Fitur de la feria

Voz 0194 27:58 de turismo Nacho Castillo de la plataforma Caracol

Voz 1915 28:00 en declaraciones hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 27 28:03 quién manifestación cualquier huelga el objetivo es hacer daño que ocurre que que el taxi tiene la fuerza que a otros sectores los gustaría tener y que por desgracia no tienen

Voz 1715 28:17 el mismo día del inicio de la huelga la misma mañana

Voz 1915 28:19 a los taxistas se reunirán con el presidente madrileño con Ángel Garrido

Voz 6 28:23 vamos a ver vamos a escucharlas a proponer también

Voz 28 28:26 alguna alguna articulación de de una modificación de la ley por supuesto siempre respetando los derechos pero también intentando conciliar los derechos de todo no yo creo que de eso se trata pero bueno yo tengo esperanza que en esa reunión seamos establece llegar a un punto de acuerdo para poder empezar redactando modificación de la Ley confía que sea así

Voz 1915 28:44 suspendido otro desahucio en argumentos a once en Lavapiés en esta ocasión ha sido el de un matrimonio su hija con un setenta por ciento de discapacidad y su nuera embarazada la de ocho meses es la tercera vez que esta familia se enfrenta a un desahucio a pesar de que Naciones Unidas ha pedido la paralización ahora pagan ochocientos euros de alquiler pero la empresa que compró el edificio pero individuos no quiere seguir teniendo a los de inquilinos su abogada Alejandra Jacinto pide una solución a las administraciones

Voz 29 29:09 verse negociar que efectivamente no les está saliendo tan rentable como ellos pensaban mercadear con este edificio ir bueno pues volver a negociar unos contratos que sean asumible

Voz 0107 29:18 es para las para las vecinas de algún modo a once

Voz 29 29:20 en el caso de que esto no suceda desde nuestro punto de vista debería ser la Comunidad de Madrid que es competente en materia de vivienda que adjudicar a viviendas sociales o subsidiariamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid Miller

Voz 0194 29:33 acordamos que mañana quedan desactivadas todas las restricciones tras la reducción de los niveles de contaminación hoy todavía estamos en el nivel uno el protocolo anticontaminación está limitada la velocidad a setenta kilómetros por hora en la M30 las vías de acceso en el interior de la M cuarenta llegamos a las ocho y media con seis

Voz 0047 29:50 en el centro de Madrid sigue hora25 pasaría hasta luego Hora veinticinco Madrid

Voz 2 30:02 hombre

Voz 30 30:04 te con Angels

Voz 0919 30:06 celo de ayer

Voz 0047 30:10 buenas tardes buenas del Barça si puede jugar la siguiente eliminatoria

Voz 0430 30:14 es el tema de del día lo de la Copa del Rey que ha terminado arrasado con el resto de actualidad con la actualidad de la Liga con el mercado de fichajes de enero aunque bueno el mercado de fichajes tenerlo la operación grande ya se ha hecho ya está el resto ya era la operación grande que es el fichaje de Rejón por Carmena no lo voy a no la verdad

Voz 0919 30:30 fuera no no no yo no Daryl Hannah Arendt y además sin pagar ni clausula de rescisión ni nada

Voz 6 30:35 eso es en el Santander que tenían que alcanzó

Voz 0919 30:38 no no va a haber otro fichaje como es en el mes de pero bueno vamos con lo serio la noticia del día la jueza única del Comité de Competición Carmen Pérez González no ha admitido la denuncia de Levante por alineación indebida del Barça porque la denuncia ha llegado fuera de plazo la juez no ha entrado en el fondo del asunto no dice en su fallo si el Barça había incumplido el reglamento es decir que no hay aclara el malentendido la discrepancia o la incongruencia del reglamento si las hubiera es decir que si la próxima semana volvemos a tener este problema un equipo pone a un jugador del filial que tenía una sanción de un partido con el equipo filial no sabemos que pasará no sabemos si está bien o está mal es alucinante porque el Barça después del fallo de esta tarde dice que tiene razón y que lo hizo todo bien este es el portavoz del Barça Señor Vives

Voz 31 31:34 es que nosotros no tenemos que pregunta si tenemos razón o no nosotros creemos que la tenemos nosotros entendemos que Schumi podía jugar ese partido tranquilamente a nosotros ayer lo dejamos con las normas de la federal

Voz 1715 31:45 lo española de fútbol

Voz 31 31:46 a las normas han también de la competición lógicamente con la casuística en este caso del caso concreto de Schumi entendimos que podía jugar perfectamente lo mantenemos hoy exactamente igual pero ah hoy no estamos discutiendo el fondo de la cuestión a la jueza única del Comité de Competición ha decidido que había un defecto de forma claro cómo era la prescripción ir ante la prescripción hemos entrado en el fondo de la cuestión

Voz 0919 32:07 no se ha entrado en el fondo de la cuestión por supuesto que el Levante va a recurrir al Comité de Apelación pero vamos a vamos a mirar desde un punto de vista del interés general no hubiera sido mejor que la jueza hoy hubiera aclarado el asunto qué es la presidenta del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol bueno pues aclare usted esta incongruencia Huesta duda que hay en el reglamento podía haber dicho perfectamente en relación a la demanda no procede porque está fuera de plazo aunque los hechos constituyen una infracción o los hechos no constituyen una infracción ya así no hubiera aclarado a todos a los periodistas a los aficionados a los equipos a la Federación el problema que tenemos es que parece que la jueza o tenía prisa porque se va de fin de semana pues decidido el marrón para otros es alucinante sí pero vamos a ver qué es la jueza única del Comité de Competición de la Federación Española y no ha querido entrar en el fondo de la discrepancia nos ha dejado igual que estaba sus alucinante bueno el Barça evidentemente está en el bombo del sorteo estaba en el bombo del sorteo ya tenemos los emparejamientos de cuartos de final el Getafe jugará con el Valencia esa eliminatoria se abre el próximo martes el miércoles Sevilla Barcelona sin duda alguna el Prato fuerte de los cuartos de final y para el jueves quedan las otras dos eliminatorias Real Madrid Girona Espanyol Betis esto será la próxima semana la Liga comienza dentro de nada en veintisiete minutos con el partido que van a jugar el Getafe y el Alavés enseguida nos damos una vuelta por allí en baloncesto tenemos el juego Un partido de la Euroliga está jugando el Real Madrid en Montenegro en la cancha del Bud nos como está Marta Casasola hola Gallego qué tal muy buenas pues ésta con

Voz 32 33:56 el Real Madrid sufriendo en la cancha del Buducnost de Podgorica quedan menos de seis minutos ya para llegar al final del partido sufre el equipo de Pablo Laso soy muy desacertado en el tiro como digo menos de seis minutos para llegar al final Bud unos sesenta y cinco

Voz 0919 34:09 a cincuenta y tres luego a las nueve juega el Baskonia que recibe en Vitoria al Milán enseguida vamos con todo pero como siempre en el inicio del Progrés

Voz 0047 34:17 Ama vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 15 34:20 hola buenas tardes y buenas noches señor Gallego

Voz 0919 34:23 qué tal

Voz 15 34:25 creo que son ustedes unos manipuladores deportivos se acuerdan ningún compañero que hace años estuvo en esa cadena apodado del Bud al mito José María se han convertido en lo mismo pretenden cambiar de entrenador ellos Poveda jugadores aunque no se lo merezcan lo más grave de todo es que creen ustedes que saben de fútbol sólo les falta la típica frase de señor de Pablo Pablito Pablo Poblete bueno sería a lo mejor siete el tema Isco dobles condena el teman Sabah di yo creo que también se les ve el plumero gracias menos Xisco Imaz marisco

Voz 0919 35:13 tiene usted razón aquí en en en el periodismo deportivo en general de fútbol saben

Voz 6 35:18 hemos muy pocos dejado vuestros mensajes

Voz 11 35:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 33 35:36 hola buenas tardes Gallego lo de Simeone tiene guasa Hong lo mal que juegan de vez en cuando o muy a menudo ese fútbol tan rácano y tan tan penosa algunas veces metidos atrás y buscar una contra uno de los mejores partido que haga les eliminen tiene que estar Simeone que se va a tener que hacer otro trasplante de pelo pero dentro de poquito venga un saludo Hora veinticinco

Voz 6 36:03 deporte

Voz 11 36:04 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:17 a eso de las cinco menos diez minutos de la tarde menos cuarto se emitía el fallo se hacía público el fallo del Comité de Competición el Barça sabía entonces que iba a estar en el sorteo de los cuartos de final del Barça qué cree que tiene la razón aunque la jueza como decimos no ha entrado en el fondo del asunto en cualquier caso en Barcelona felicidad Jordi Martí buenas tardes no ha entrado en el fondo del asunto en cualquier caso en Barcelona felicidad Jordi Martí buenas tardes

Voz 15 36:47 de Jesús sí de hecho lo anticipó anoche ayer por la tarde a la Cadena Ser no que la denuncia sería archivada había plena unanimidad de Jesús entre los juristas pero ciertamente en el Barça hay plena satisfacción en Barcelona el Barça en su escrito de defensa lo avanzábamos este mediodía decía que la denuncia estaba fuera de plazo del juez en efecto dice que el plazo venció a las catorce horas del viernes once de enero por lo tanto la juez como tú decías no entra en el fondo de la cuestión el Barça Jesús habría sufrido discusión sobre el fondo de la cuestión pero se ahorra entre otras cosas como tú decías porque la juez le ha resultado imposible entrar en el fondo al fallar la cuestión previa de índole procesal y un apunte más si me permites del escrito de defensa del Barça el Barça entiende que la norma El espíritu de la norma es que una sanción se cumple en la misma competición donde se ha producido la infracción hice pregunta al Barça sí Rakitic es sancionado en Liga si puede jugar Copa y sin embargo su mejor del Barça B en este caso Schumi es sancionado en su liga no puede jugar la Copa dice el Barça que estos desigualdad justamente cita al Barça en su escrito la Constitución protege la igualdad

Voz 0919 38:05 el Levante por su puesto no se va a quedar parado José Manuel Alemán buenas tardes

Voz 0107 38:09 buenas tardes sorprendidos y a la vez casi diría indignados no porque el Levante automáticamente al conocer la resolución ha presentado esta misma tarde ya recurso ante el Comité de Apelación tras esa resolución de la jueza del Comité de Competición y si fuera necesario ya anuncia también que irá al el Levante entiende que la jueza como decías no ha querido entrar en el fondo de la infracción y en el reconocimiento de una

Voz 0194 38:33 Xunta alineación indebida que debería por lo tanto

Voz 0107 38:36 minar al Barça de la competición se ha refugiado en una denuncia que se presenta hoy a las nueve y treinta y tres minutos de la mañana fuera de plazo y por lo tanto solamente atiende a un código disciplinario sin entrar de verdad en el fondo de la cuestión y es en el fondo de la infracción Si el Barça cometió o no alineación indebida

Voz 0919 38:55 bueno pues el Barça puede decir lo que quiera el Levante puede decir lo que quiera como la juez ha decidido no entrar en el fondo de la cuestión no sabemos a qué atenernos la Federación que dice Antón Meana como cree que se va a resolver el asunto está de acuerdo la Federación con que la jueza única se hallaban lavado las manos bueno estar

Voz 0107 39:13 eh qué tal Gallego buenas tardes por la información que manejamos la Federación considera que el Barcelona si cometió una irregularidad no denunciada así que no permitiré Ana el Barcelona jugar otra vez con Schumi un partido de Copa del Rey es una cosa aclara pero que como tú dices la jueza no lo ha explicado en su escrito como decía alemán el Levante ya recurrido ante Apelación que se rige por el mismo libro que competición por lo que le van a decir lo mismo de ahí puede irse al TAD donde los recursos siempre se eternizan podrían tomar medidas cautelares pero lo cierto es que las opciones del Levante en la justicia deportiva son Gallego mínimas por no decir nulas

Voz 0919 39:53 de récord la Federación cree que el Levante tiene razón en que el Barça incumplió la normativa

Voz 0107 40:01 sí yo después de hablar mucho con la Federación en las últimas veinticuatro horas eh creo que en la Federación no hay ninguna duda de que el Barcelona cometió una alineación indebida pero que como el Levante no denunció a tiempo se queda ese mal gesto sin sanción repito yo creo que todos los equipos que están en la Copa incluido el Barça tienen claro que no se podría repetir un caso Schumi en cuartos de final porque cualquier equipo denunciaría emplazo ilegalizan la razón

Voz 0919 40:32 lo que tienen los equipos que están en la Copa y los que ya no están es el derecho a que la Federación les aclare esto y esto lo tiene que aclarar el Comité de Competición en este caso la jueza única del Comité de Competición Carmen Pérez González que hoy se alababa manos nos ha dejado a todos igual que estábamos ocho y cuarenta hora25 deportes en la SER

Voz 37 42:28 que dentro de nada en Getafe juega en Getafe y Alavés el quinto y el sexto de la clasificación porque el Alavés tiene ahora mismo XXXII puntos Si ganase hoy volvería a puestos de Champions

Voz 0919 42:41 el Getafe es el sexto

Voz 37 42:43 con veintiocho puntos vaya temporada donde los de Bordalás ambiente novedades cómo salen los equipos Paco Hernández hola

Voz 38 42:50 qué tal Gallego buenas tardes pues los dos equipos calientan ya sobre el colisión Alfonso Pérez el a la vez que sigan el partido además va a terminar la jornada en Champions ese duelo directo entre Real Madrid y Sevilla al Getafe sale con tres centrales Bruno tienen Cabrera y arriba con Mata y Jorge Molina Burgui va a jugar supliendo al lesionado Johnny en un partido que empieza a las nueve Ike arbitra Munuera Montero

Voz 0919 43:12 mañana a las cuatro y cuarto de la tarde en el Bernabéu Real Madrid Sevilla es un clásico del fútbol español en el Madrid Solaris sigue teniendo problemas con los lesionados esta tarde ha caído otro Meana quiénes

Voz 0047 43:25 el portero Keylor Navas lesionado una lesión más muscular en el equipo así que problemas para el preparador Antonio Pinto mañana va a jugar Thibaut Courtois en la portería que se acaba de subir al autobús igual que Karim Benzema que tiene una pequeña células negra en el dedo meñique para Toxo vendaje así que según ha explicado hoy el entrenador Santiago Solari Karim Benzema nos escuchamos Solari

Voz 39 43:50 tiene un a una lesión en el dedo meñique no es un problema para que el desarrollo es su carrera de futbolista noni este fin de semana ni el miércoles ni el que viene y él lo vi muy bien y lo veo muy bien entrenando y yo lo hemos contento creo que lo pisaron no pero está bien lo vivían de buen humor así que estamos contentos de que de que esté con nosotros otra vez

Voz 0047 44:09 por cierto que dichos Solari que ha contestado ya cien preguntas sobre Isco yo creo que ha exagerado un poco Meana porque

Voz 0919 44:14 en han sido ochenta o noventa como mucho no

Voz 0047 44:16 hacían imposibles a como mucho noventa no creo que tenga que poner tres dígitos al número de preguntas Isco está convocado te digo que esto no es noticia pero que en breve va a empezar a hacerlo en cuanto se recupere Cross en cuanto se recupere Asensio y el Madrid tenga a todos disponibles incluso Gareth Bale empezaremos a ver a Isco fuera de las convocatorias viendo los partidos por la tele o en la grada

Voz 0919 44:39 veces Gianni marisco ni nada Él sabe Villa el Sevilla viaja a esta hora creo a la capital de España el equipo de Machín que novedades tiene Fran tranquillo bueno está

Voz 0430 44:48 hola Gallego están llegando ahora a Madrid van a ser titulares Banegas Sarabia y el Mudo Vázquez

Voz 0700 44:53 ya tuvieron algunos minutos en Copa Roque Mesa es baja por sanción Iván a echar en la punta quién sino Andrés Silva junto a Ben Harper el tándem goleador del equipo de Machín que ojo no puntúa en el Bernabéu desde la dos mil ocho dos mil nueve once derrotas consecutivas

Voz 0047 45:09 en diez años eso no su Zaha Machine nosotros tenemos posibilidades de ganar en cualquier campo más allá de esas estadísticas incluido el el Bernabeu es nuestra intención

Voz 0919 45:20 puede ser una ocasión propicia para que se rompa esa racha mañana nueve menos cuarto en Balaídos vaya a partido Celta Valencia Celta con el agua al cuello que el Valencia que ha salido de esa zona pero que está más o menos igual pero parece que se juega más el Celta Paula Montes buenas tardes

Voz 40 45:36 qué tal Gallego iban por encima le crecen los cenábamos porque pierde para el partido de mañana ante a la ausencia de Iago Aspas y Davis Love hay que ahora la dio callos Luque ha quedado fuera de la convocatoria Fórum golpe en el pie diez y lo que se va a llevar Cardoso con la primera convocatoria de diez cefalea intenta romper esta situación complicada que ha situado al Celta a dos puntos del descenso es el técnico portugués ha pedido a sus futbolistas actitud pero una actitud especial

Voz 41 46:02 es un fuego de estas zonas que tiene que ir a pescar mismo cuando el mar tiene tiene tormenta todos los días veo veo los barcos a salir esta es la actitud que quiero que este equipo tenga es en ves lo los momentos que lo estamos también pues que los resultados no fue algo que queríamos que tengamos va capacidad de salir con todo

Voz 0919 46:19 tiene una tormenta sale el Valencia que es que claro no está también porque es incierta tiene veintiún puntos el Valencia está sólo dos por encima mejora algo la cara de Marcelino Ximo buenas tardes