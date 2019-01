Hora 25 (18/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

vamos cerrando esta larguísima semana con un poco de música esta noche nos visita Juan Celada para presentarnos su nuevo disco mil ventanas con el que se propone hacernos bailar y lo hace en castellano después de una trayectoria musical en inglés que le permitió incluso ser telonero de Amy Winehouse después como cada viernes volvemos a la cocina y esta vez con trucos de la bloguera Alicia Iglesias para mantener el orden y la limpieza en ese espacio de la casa en el que pasamos tantas horas antes un rápido repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches volvemos para empezar a Barcelona donde continúa la movilización de los taxistas

Voz 1667 00:50 con incidentes que se han registrado en pleno centro de la ciudad los Mossos d'Esquadra han detenido a tres de ellos a tres taxistas acusados de atacar a conductores con licencia WC

Voz 0194 01:00 la Aitor Álvarez siguen la calle buenas noches

Voz 1673 01:03 buenas noches Angels pues si los Mossos d'Esquadra confirman a la SER tres detenidos por disturbios tal y como hemos avanzado en este mismo programa a las ocho los han detenido hace aproximadamente una hora tras una tarde de grandes disturbios en el centro de Barcelona los taxistas tienen bloqueada la Gran vía a su paso por el centro de la ciudad con sus coches y desde ahí han ido a pie hacia la plaza Sant Jaume donde está el Palau de la Generalitat por el camino se han encontrado

Voz 1673 01:31 mis tales como mínimo a dos el conductor de uno de ellos ha tenido que ser atendido primero por la Guardia Urbana de Barcelona y luego por el servicio de Emergencias Médicas de la Generalitat por un ataque de ansiedad al sufrir ese ataque

Voz 0194 01:43 gracias Aitor en Totalán sigue el compás de espera en el rescate del pequeño Julian

Voz 1667 01:46 yo ya han llegado a la zona dos perforadoras con las que se comenzará a realizar los dos túneles a través de los cuales intentarán llegar a la zona del pozo en la que se cree que está el pequeño Éstos son los plazos que planteaba el portavoz del Colegio de Ingenieros de Málaga

Voz 5 02:00 podemos alcanzar quince horas aproximadamente el principal condicionante en la seguridad de ello por tanto todos los métodos que sepan utilizar están supeditados a que a que la seguridad de Julen

Voz 0194 02:21 el PP abre su convención nacional reivindicando el pasado del partido

Voz 1667 02:24 Mariano Rajoy ha reaparecido en este encuentro del PP con frases como esta que van a escuchar que algunos Lane ya como un reprocha Pablo Casado por su proximidad a Vox

Voz 6 02:33 como decía antes hay que estar en la realidad no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios en ninguna faceta de la vida

Voz 0194 02:47 Ignacio Cosidó se ha convertido en el invitado incómodo de esta Vince

Voz 1667 02:50 el actual portavoz del PP en el Senado era director de la Policía cuando se desarrolló ese robo de documentos a Luis Bárcenas en la llamada operación Kitchen dirigentes como Andrea Levy lo ven fuera lo ha dicho aquí en Hoy por hoy Cosidó se defiende

Voz 0392 03:02 los casos que estamos cometiendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gusta mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular no es la primera vez que el señor Villarejo

Voz 7 03:18 vierte acusaciones contra mí todas las declaraciones todas las imputaciones falsas acusaciones de señor Villarejo han quedado siempre nada por la sencilla razón de que no son verdad

Voz 0194 03:29 si la tormenta en Podemos que continua y sus socios

Voz 1667 03:31 posicionan lo último es que Izquierda Unida de Madrid ha dado por roto el acuerdo con Podemos y se ofrece para conseguir una candidatura única de la izquierda en la comunidad junto a Errejón desde Galicia En Marea también apoya al candidato pero en la dirección de Podemos le indican la salida y sin posibilidad de negociar así de contando

Voz 0194 03:48 pese expresaba esta tarde Irene Montero igual

Voz 4 03:50 ahora se entiende y creo que eso es por lo que mucha gente puede sentirse engañada que lo que estaba trabajando desde hace muchos meses de un plan secreto urdido a oscuras con Manuela Carmena para para presentarse por otra formación política entonces si queríamos hablar teníamos que haberlo hecho antes teníamos todas las posibilidades de hacerlo que ahora pues con toda la tristeza creo que la propia forma de hacerlo dinamita todos los puentes

Voz 4 07:33 Ángels Barceló hace cuatro años

Voz 0194 07:36 es que volvía a España entre otras razones que ahora nos contará creemos que ha vuelto para hacernos bailar no tengo ninguna duda porque ahora mismo está bailando Mundo hasta que no me bailes es el tercer single del nuevo disco que hoy dieciocho de enero Juan Celada saca a la venta once temas siete en castellano cuatro en inglés en los llevan desde los ritmos más bailables hasta el robo con la música latina un trabajo mil ventanas que nos invita a cerrar todas las que tengamos cerca para no distraer no a detenerlos en cada uno de los temas porque Celada Llanos gusto cuando lo conocimos cuando escuchamos su voz por primera vez mientras vivían en el Reino Unido cuando fue telonero de Amy Winehouse cuando sólo oíamos su voz cantando en inglés pero esto es un paso más Celada nos regala ahora este cuarto trabajo para que sigamos creyendo

Voz 19 08:18 los

Voz 21 08:31 chao voy a ver

Voz 22 08:33 habré sexo

Voz 4 08:37 buenas noches buenas noches gracias por estar aquí otra vez con nosotros hoy sale el disco ahora ya no es tuyo joyas de todos de todos es

Voz 23 08:48 común denominador es el mundo

Voz 21 08:50 el mundo Internet

Voz 0194 08:52 por ahí tú me decías antes no que dice estuve vuestra profesión cuando la de dentro los nervios previos al programa idiotez cada profesión tiene lo suyo yo pensaba más en los directos pero cuando el disco sale es decir cuando este trabajo que tú has estado haciendo durante tanto tiempo eso ya es de todos ya sale que se pasa la sensatez

Voz 21 09:10 ha sido un poco como un parto

Voz 23 09:12 yo acabo de tener nueve meses de desde que grabé en la sierra con los músicos L B al productor Sergio Salvi

Voz 21 09:19 a estos temas y maquetas los desde ese punto charlamos sobre los temas hasta ahora es un proceso tan eterno que se te hace la vida de interés como toda adversidad todo parece que no va a ser posible y que no vas a llegar al punto qué le diría Gasol al final sale ya está ya no tienes no hay manera de mirar atrás ni de

Voz 23 09:43 que corregir de posibles

Voz 21 09:46 no esto es así te te acuestas con la idea de que de que se ha hecho un trabajo en muchísimo orgullo y con bien rodeado bien rodados

Voz 0194 09:56 ya no ya noventa otras qué diferencia hay entre este disco más allá del idioma no sé si en los anteriores había introducido algo en castellano ya te no te conozco y te seguido en inglés básicamente al margen del idioma que no lo sé que que estéis con los anteriores

Voz 21 10:09 bueno lo que hay es una diversidad de estilos que es un poco el reflejo también de de la persona o el músico que soy que me cuesta mucho eso de las etiquetas y me cuesta mucho definir qué tipo de música o no siempre escuche mucha música anglosajona y es un poco en lo que a mí de pequeño también pero ahora convivencias de cuatro años aquí en España derepente escuchado mucha más música latina ha estado cerca de grandes artistas que están empezando como colectivo Panamera o siempre he sido un admirador

Voz 23 10:39 de Drexler de Pedro y de gente así

Voz 21 10:43 entonces era un poco usado por una parte de de intenté ponerme a componer en castellano pero a la vez me gustaba la idea de darle a distintos palos a probar porque lo tirarme a la piscina Iber Iber qué tal se me daba con el respeto muy importante Yuyu no que era un poco el sí

Voz 0194 11:00 porque lo conocidos fácil verdad

Voz 21 11:03 sí y luego está la cosa de intentar contar cosas interesantes y eso cuando o bien te pasas de listillo o te quedas corto y al final lo que he intentado es algo bastante más honesto de de de contar unas historias vivencias que me pasan espero que a la gente el tuyo desde principios fin es decir las editado tu auto editado

Voz 0194 11:24 Ello de principio a fin totalmente sí sí eso eso también es diferente porque no estabas acostumbrado tampoco eso no

Voz 21 11:29 no no claro claro yo he tenido yo si si algún día escribo algo de mi libro algo cuenta ya le llamaría

Voz 0194 11:37 a toro pasado porque ha tenido básicamente

Voz 21 11:39 todo lo que son errores acumulados como hacemos todos no pero he pasado de lloren en Inglaterra a independiente luego por agencia luego ahora vuelvo a simplemente querer tocar con mi banda que que la gente lo disfrute en directo ídem los impulsivo así iba a ser así de simple y se puede se puede pues vamos

Voz 0194 11:59 hemos ido escuchando algunos de los temas de mil ventanas el que da título al disco

Voz 18 12:07 se me T siempre que hay por P

Voz 21 12:30 poner en castellano o en inglés es más fácil en inglés diría que sí quizás lo era únicamente correcto sería decir que depende en inglés es más fácil porque tal y como está hecho la la la como en cajas las palabras y las frases la métrica no dentro de la música la fonética también inglés hace que sea un bastante más flexible y que no suele tan duro y pidió que cuando compones frases cosas en español te quedas con el culo al aire bastante y es eso no es curioso eso no hay que poner una palabra que bueno que ese paz laboral se me da bien casi todo indica es una frase que hizo una bonita hay suene cañera a la vez y suena macarra la decir en español te quedas más expuesto y eso es lo que sigo opino que pero me parece que eso es una arma que tiene que que no que no hay frases hay trampas exacto de decir en inglés ahí es como todos en todos lados en todas las si hay como pequeños recursos que hay que hay que hacer es mucho más estricto y si yo que siempre he hecho canciones en inglés pues mira a otro mira hoy está en lo que al final tuve que parar de de rearme tanto la cabeza con eso y simplemente decir lo que diría un amigo que es ya que el título dos mil ventanas pues vamos a salir la algo tan simple como vamos a salir que la noche invitaba simplifique

Voz 0194 13:57 decidiste empezar a componer en castellano por la avería el cuerpo sacó necesidad hábito has vivido siempre fuera no es mayoritariamente estuve diez años en Inglaterra también de pequeño pero

Voz 21 14:09 así Madrid muy familias también es de Galicia a ver si yo me he considerado muy guiri hasta hasta hace poco tiempo hasta hace cuatro cinco años yo había pasado casi el mismo tiempo en el extranjero que que aquí pero lo sé bueno eso más allá de eso también la música nos acompaña ahí donde vayamos no entonces la música que había escuchado ahora muy anglosajona y eso es lo que más me costó adaptarme a porque clásico el cambio fue porque porque él yo estaba empezando a escuchar música muy cercana historias que me que me que me gustaba compartir Hinault no tenía manera de sacarlo inerme Inglaterra no me no me pedía el cuerpo sacar esas historias y contarlas y ahora de repente pues sí ha encajado y ha sido tal cual no para nada ha sido una exigencia comercial ni nada que a mí me conocen cuatro

Voz 0194 14:59 datos pero bueno eso a partir de esa noche unos cuando te has estado y aquí en otros programas

Voz 23 15:05 el tema era una necesidad

Voz 0194 15:07 ya como vital personas de todas formas al margen de la métrica a los bilingües tú completamente bilingüe entre inglés y castellano y otras que otras compañeras de ahí ahí pero es más por libre de de inglés pero al margen de esto cómo te como como no sé qué te cuesta como te cuesta menos explicar tu sentimientos en castellano o en inglés más allá de la métrica eh encontrar las palabras adecuadas para decir las cosas eso

Voz 23 15:30 no me cuesta en ambos no es verdad

Voz 21 15:36 a ver yo siempre he tenido una tendencia profunda metafórica con el inglés que habían muchas frases que se quedaban como lo tenía una canción vino que si yo que sé no que se Is que tras muchas reflexiones de muchas cosas la incertidumbre que nos rodea todo estamos todos que que que no tenemos ni idea de muchas cosas no y entonces tú me encontraba escribiendo sobre ese tipo de cosas y en y en español cuando intentaba hacer eso me queda o prepotente o me quedaba exagerado impostado te parece totalmente entonces al final tuve que en Rey de estructurar un poco las canciones a contar con más simple cuenta algo que le contaría de amigo

Voz 0194 16:15 lo más fácil ahora seguimos con tu nuevo disco pero déjame que escuchemos un tema que acabó siendo la canción más radicada en Reino Unido en la BBC solo por detrás de Adele atención

Voz 24 16:30 Open de We Marbella es duro o hasta fotos

Voz 2 16:46 llevamos

Voz 0194 16:50 que tengo cesará que yo te conocí con esta canción de conocí con este disco ministro Hora Veinticinco tú dices que esto es de dos mil once de dos mil once a mí me dejas te fascinaba ya muchos amigos que aquella noche escuchaban el programa de decir que me mandaron whatsapp diciendo este chico es este esta canción yo la escuche en bucle vi el vídeo en bucle durante durante durante muchísimo tiempo y es verdad Marcos nuestro técnico le apasiona dice que les recuerdas muchísimo además a Pablo no inútil

Voz 21 17:17 bueno bueno bueno no tiene es un grande yo adoro apagan no vine a España nunca adoro Abbado en un mitin

Voz 0194 17:26 Nos a Marcos viene Juan Cela dice maravillosa que es como que las mayores qué diferencia hay entre ese Juan Celada

Voz 22 17:35 hay que yo recuerdo a a

Voz 21 17:37 a esa persona que entonces como muy ambiciosa con ganas de comerse el mundo con con muchísima muchísimas prisas por todo Londres es una ciudad muy hostil y de hecho esta canción es habla de una simple Free tanga que es el desayuno inglés si se toman las Guarramillas esas Visedo toman pero que ayuda mucho una resaca ayudado muchísimo estará el lunes por la mañana el Liverpool Street se juntaban los hombres Mata con los alternativos creativos entonces era un sitio como mucho bullicio pero una locura de lugar que uno se limpiaban las botas las botas a los los seis Nisman indio había otra creativa antes yo estaba con mira saca Dimitri tanga volvía casa silbando esta melodía hice la canción se escriba sola en veinte minutos

Voz 0194 18:30 ha sido nace como esta llegas a ser telonero de Amy Winehouse Mitch Winehouse

Voz 21 18:34 sí pero eso eso vino antes porque las habían juntado a los músicos que luego acabaron siendo mi banda no es juntaron es que es hizo una hora tu manda todavía fueron en Inglaterra hasta que me vine a España más complicado ellos querían venir a España hace años ahora igual tal que no quería ahora las cosas han invertido para las al revés pero eso fue una casualidad que nos juntamos en el momento adecuado teníamos hay una magia especial te de nos dijeron que lo que era pues nos lo creíamos era iban a ser veinticinco fechas acabaron siendo dieciséis porque por motivos médicos ya tuvo que cancelar no tuyos cuyos pone en esta Will y la banda de ahora como las hecho como la banda pues pues hay que yo creo que hay que nutrirse del talento musical local de cada ciudad yo voy a muchas sesiones jam sessions de estas conciertos si IVAs descubriendo mucha gente muy talentosa de qué va tocando que están están en nuestros bares están en nuestras salas de conciertos y tenía mucha admiración

Voz 4 19:37 muchos de los músicos con los que toco ahora era recíproca entonces pues nada

Voz 0194 19:43 mira vamos a hacer una cosa mientras escuchamos una canción más de del disco de mil ventanas te levantas estabas ahí coges la guitarra y así luego no no sea no nos haces una en directo pero escuchamos otro tema

Voz 18 19:55 El

Voz 25 20:07 vete has visto

Voz 18 20:22 a la paz

Voz 0194 20:30 para que el se pudiera preparar estamos aquí los dos solos en el estudio Marcos y Sara en el otro lado para que le diera tiempo a mí en castellano me gustan pero amén inglés me maravillas pero no sé porque no estoy viva activa cantar una en castellano pero si me dices eso te canta el inglés lo que tú quieras elegante era el inglés venga yo creo que sí que si no Marcos nos gusta más casi casi Marcos dice Marcos dice que sí vale pues con todos ustedes señoras y señores otra vez en Hora Veinticinco en dos mil once ocho años después cancelada cuando tú quieras

Voz 3 21:09 sí

Voz 18 21:14 eh

Voz 27 21:18 y no un día o no ya excepto ojo pues las era Ben era mi mi cuando Edar da para más

Voz 26 22:21 no

Voz 27 22:27 una

Voz 26 22:31 ya

Voz 27 22:39 les

Voz 28 22:45 muy bien

Voz 29 22:47 yo sí

Voz 31 23:36 no

Voz 29 23:57 yo quién yo

Voz 27 24:17 tu

Voz 0194 24:17 que no de amenazó diciendo que se lo quiere llevar a casa porque nos lo llevamos nosotros para aquellos que hayan quedado con ganas presentas el disco en el festival Fes en Madrid en el Teatro Barceló día veinticuatro te siguen apareciendo mucho los directos no lo que más lo que más

Voz 23 24:32 a esto esto es lo más bonito que tiene la música en el discos muy bonito escucharlo oí repetirlo pero

Voz 0194 24:39 la indirectos mucho más muy bueno es una de las cosas grandes que me da a mí la radio que me tocan canciones a mí sola pues después de ves el día veinticuatro insisto en el Teatro Barceló en Madrid León Coruña Vigo Salamanca Toledo Ciudad Real Barcelona Logroño Vitoria Alicante Murcia dar esa Celada muchísimas gracias y muchísima suerte que la gente jueves Chris estamos todo el apoyo pues nosotros porque trabajamos y no hay estaríamos un beso muchas gracias

Voz 18 25:11 acto

Voz 4 25:33 hombre no

Voz 18 25:37 el Prado esta vez lo que los invertí en Pekín que empleaban Enterprise sea creía yo

Voz 3 26:10 hora25

Voz 32 26:13 ahora en la Cadena Ser también está en tu altavoz inteligente si tienes un dispositivo con la Leaks a dile al ex configura cadenas y acceder a esta todo el contenido de tu radio favorito si quieres escuchar radio en directo esto lo tienes que pedir al ex puedes escuchar tu programa favorito Alexa pídele a Cadena SER que ponga al larguero así de fácil activa ya la Skil de la Cadena SER para anexa quise Calais todo el partido a tu radio favorita

Voz 0194 27:14 hoy entramos en la cocina para proponerles un reto a la altura de la youtuber de moda ya les avanzó que no vamos a cocinar sino que lo que vamos a hacer es hablar de algo tan importante como saber elaborar un buen plato el orden y la limpieza en nuestras cocinas que es uno de los espacios de la casa en el que pasamos seguramente más tiempo estas alturas suponemos que buena parte de ustedes ya han oído hablar de Mary condona influencer japonesa que está levantando una curiosa fiebre por mantener el orden en casa la conocía

Voz 4 27:43 mi misión es hacer felices a las personas por todo el mundo ordenando la pinta que tiene nuestra cocina hay cosas por todas partes creo que toca los armarios de los de arriba pero sin ya está llena zonas con las bolsas de basuras estamos empezando

Voz 0194 28:00 lo que propone esta Guru del orden no es poca cosa porque el espacio de nuestras cocinas Se ha reducido de forma inversamente proporcional al aumento de utensilios y aparatos que utilizamos para hacer nuestros datos con este panorama mantener el orden en la cocina es en muchas ocasiones Misión imposible así que ninguno nos viene mal algún consejo para conseguirlo Carlos Cano responsable de la sección Gastro de la Cadena Ser buenas noches muchas buenas noches cuál es tú que son los principales problemas de orden en la cocina confiesa T

Voz 14 28:26 no me ha ido muy lejos me voy a poner yo confieso que mucha gente se va a sentir identificada con con mis propios problemas pero bueno es un problema ya saber por dónde empezar pero por ejemplo el cubo de la basura las que tenemos una cocina pequeña no tenemos uno de esos cajones maravillosos con cuatro compartimentos

Voz 4 28:44 siempre es un trastoque en medio no

Voz 14 28:46 hemos para que no moleste los tupers lo está pero no creo que es son capítulo aparte es es algo un problema universal porque además los hay tantas formas tamaños que no hay una forma perfecta para que todo te cuadre si este bien las Expo madera espuma maderas casos todo este tipo de de cocina que cada uno tiene una forma distinta

Voz 0194 29:08 cómo encajar las ganas claro

Voz 14 29:10 dan ahí juntando todos luego yo tengo tantos libros que los libros de cocina incluso los tengo en los armarios de cocina esto supongo que no es muy bueno pero a mí me pasa es seguro que hay otra gente que también les la despensa una cosa caótica en la que tenemos alimentos que sólo utilizamos una vez año

Voz 0194 29:27 el resto tenemos restos de todo en la despensa exacto

Voz 14 29:30 vamos a ir acumulando lo que no hay dos obrando el día que lo necesitan no lo encuentras compras otro y al cabo de tres años

Voz 0194 29:38 perdón se ha estropeado cuando vuelves a necesitarlo del resto que dejaste si quiénes

Voz 14 29:43 tú crees que tienes siete paquetes de levadura para que ya no te siguen porque ya caducados exacto ese es el problema yo creo que también es bastante frecuente por no hablar del espacio debajo de la fregadero que

Voz 23 29:53 ahí es un totum revolutum de mil cosas tú dirías que

Voz 0194 29:57 el orden y lo práctico son incompatibles

Voz 14 30:02 lo que no son incompatibles pero yo creo que si estamos condenados a que sean dos universos que chocan no porque los que estamos utilizando la cocina constantemente necesitamos tener ciertas cosas muy a mano a veces eso no encaja a la perfección con lo estético y los que opinan desde fuera pues es muy fácil poner pegas no hay querer ir despejando utensilios eso cositas que están por ahí al final tenerlo todo en orden requiere un esfuerzo y un trabajo que eso va sumando

Voz 0194 30:30 con los centros de cocina luego preguntaremos a la experta pero yo también tengo una cosa clara que lo que no está mano no lo utilizas es decir si tú tienes un utensilio escondido no lo usa así lo tienes a mano lo usas hay vida más allá de maricón no no así

Voz 14 30:42 ahora todo el mundo está hablando eso porque desde que Netflix está emitiendo esa serie esos programas en los que va a casas no iba resolviendo problemas particulares bueno pues hasta Silvia Abril le ha hecho una parodia leitmotiv en el programa de Buenafuente sí sí es es de lo que está hablando todo el mundo en España

Voz 0194 30:59 esto es Dios pero aunque esta organizó

Voz 14 31:02 ahora profesional de origen japonés ha vendido muchos libros en todo el mundo hay más maricón dos podríamos decir yo por ejemplo tengo un libro de de la italiana

Voz 4 31:11 Coberta esquirla llamado la alegría del orden

Voz 14 31:14 la cocina Robertas una italiana con formación en psicoanálisis así que ella vincula todo el tema del orden en la cocina a tus propias emociones Atos propias vivencias de hecho dice que no no se puede limitar todo esto aún un compendio de consejos y trucos no que es una cosa mucho más profunda pero sí que hay algunas cosas en en su método que me han parecido interesantes como por ejemplo lo esencial tiene que quedar muy claro quién manda si hay una persona que toman las decisiones eso es como esencial luego pues otras cosas pues rentas como hacer fotos de la cocina para ser consciente de cómo tienes las cosas utilizar las barras cuelga todo sí y también como como truco muy útil o el hecho de ordenar con valores que no a todos nos viene bien el tema oriental del minimalismo y el vacío una italiana seguramente prefiere tener una cita con albahaca pues claro

Voz 0194 32:11 pero lo tienes a mano insisto que en todo lo que tienes a mano lo usas exacto tampoco vamos a necesitar irnos tan lejos para dejar aconsejarles sobre orden tenemos a una asistenta muy eficiente y además mucho más cerca

Voz 34 32:21 y mira es decir a mí que siendo una niña y una adolescente súper desordenada me iba a dedicar a esto

Voz 35 32:30 poco a poco

Voz 34 32:31 con los años empecé a tener una ansiedad tremenda de detener la casa ordenada sin tantísimas cosas sin acumulada porque me producía APA ahora me encanta ordenar casas de otras personas me relaja y me produce para hacer de tu bueno tengo muchas

Voz 0194 32:50 los quiénes Ares os mira ligero

Voz 14 32:52 hasta hace unos años era bióloga marina pero ahora es organizadora profesional es coach de organización da talleres da sesiones por Skype organiza mudanzas es asturiana ahora vive en Madrid y bueno orgánicos pero aún puedo como Roberta defendiendo principios y valores mediterráneos de hecho tiene tiene su propio método que ahora nos lo cuenta también ha sido un par de libros veintiún días para tener tu casa en orden y pon tu vida en orden y bueno se la puede leer en la página web orden y limpieza en casa punto com

Voz 0194 33:21 en y limpieza en casa punto com Alicia muy buenas noches buenas noches como te conviertes en profesional de la organización es bióloga marina como llegas a es además te acabo escuchar diciendo quieras de de pequeñas muy desordenada sí

Voz 36 33:31 yo estudié Biología Mary que muy poco tiempo

Voz 0194 33:34 a ello

Voz 36 33:35 hay inhalado un traslado a Madrid yo siempre he sido muy aficionada como desde que me fui a vivir fuera no los dieciocho años que te va a costar atípica residencia lo compartes piso ahí el caos se apoderó de mí empecé a tirar yo creo que en vez organizadora presionarán Josep tiradora hizo nada bueno pues yo esto lo hacía por afición pues amigos conocidos yo por ejemplo conocía mi vecina al poco llegan a Madrid dije no te preocupes yo te ayuda a organizar el cajón

Voz 0194 34:05 el bebé que iba a Filippo mentira con a cara

Voz 36 34:08 descubre la profesión y entonces dije bueno voy a buscar a alguien en Madrid que se dedica a esto madre muy grande alguien le digo que me estaba María ya que es pues la personal que más años lleva organizando casas en España no iré dije quiero ser tu chica de prácticas y empecé a trabajar con ella

Voz 0194 34:24 lo que pasa es que tú te metes en la casa de los otros que eso es una cosa como muy íntimas es decir yo te Giamatti y te digo ayúdame a organizar la la casa pero claro tú te metes en cosas que son muy personales la gente acepta esto sí

Voz 38 34:37 el primero vamos a ver no es que me manden una conversación vemos encajamos alguna primera

Voz 36 34:43 visita a tu casa de tu casa Nos conocemos vemos y nos caemos bien porque nos tenemos que caer bien y hay veces que tengo algún cliente con el que sé que no voy a encajar que está cientos no se lo paso María le digo yo creo que ahora no es tu momento ya llegará tu momento y yo estoy ya me llamaras tenemos que yo creo que los organizadores profesionales tenemos como una ética profesional es lo más importante que podemos tener porque nuestros clientes salen de otros clientes

Voz 0194 35:12 claro pero es que si tú me ayudas a mí yo diré es que aquí ha venido a alguien que me ha cambiado mucho

Voz 36 35:17 vida si fallas pues la verdad es que a día de con con mucho tacto pero siempre funciona

Voz 0194 35:24 es decir eso soy tiradora profesora que nos cuesta tanto tirarlas

Voz 36 35:27 sí porque España es que es muy del por si ser por porque está metido en el ADN somos todos muy del por si el por si yo creo que viene de de nuestros abuelos pues a recibir muchas café que nuestros padres también como si lo hubieran vivido y entonces lo tenemos ahí como como pegado no es como eso pues siete Kalou con yogur hirientes lo abres a ver si tiene verde o no

Voz 0194 35:50 bueno está mucho la decisión de tirar

Voz 36 35:52 mientras Corea comida yo entiendo que es como es que eso es como más todavía no pero por ejemplo con pantalón te queda mal oye te has equívoca Se te ha pasado la fecha de para poder devolverlo y lo mantiene no sé pues el milagro pues no

Voz 14 36:08 claro pero esa filosofía del por si la tenemos al no tirar la tenemos también al comprar vamos al supermercado decimos por si acaso

Voz 36 36:14 sí sí sí mira yo una vez estuve una clienta que tenía comida guardada en la parte de abajo de los armarios habéis esto

Voz 0194 36:24 en el si es no sé como se llama a eso

Voz 36 36:27 pues la mía allí en una chica joven era porque por sí por si pasaba algo a lo que tenemos que entender es que nuestra alacena ahora se tiene que ser al supermercado yo siempre yo aprovechó muchísimo para hacer la lista de la compra inversa a comprar empresas lo que yo llamo a Tu Despensa todos los meses todos los meses tenemos que hacer una revisión completa iba a partir de ahí comprar tenerla bien organizada tiene que organizar la despensa quién cocina

Voz 0194 36:55 porque esta necesite quién sabe lo que va a porque a mí

Voz 38 36:57 a veces me encanta porque viene un personal

Voz 36 37:00 los talleres se dice es que mi marido tiene facultada a expensas yo vamos Arkin cocina T O su marido no me marido pues la tendrá como su marido Kieran sea sin Twitter no te metas no luego bueno pues con pequeños trucos y tal Se puede tener organizado para no tirar cero comida basura hacer es como su objetivo y encontrarlo todo claro

Voz 0194 37:21 con la cocina yo decía utensilios que no usa espero que un día o te han regalado o compras porque se ha puesto de moda y ahí lo vas almacenando pero tampoco lo acabas de tirar un poco también por el por si no me da otra vez por hacer zumos por si me da otra vez por hacer es por el sentimiento de me ha costado cuarenta

Voz 36 37:39 hay cinco y Savané dabas no a esto mira fíjate hoy lo estaba lo estado en Instagram no que la yogurt pero ahora se ha puesto o estamos a tope no entonces el sé yo horteras ella tú

Voz 0194 37:54 por su momento que yo tengo una edad

Voz 36 37:56 Kurt era que yo tuve ya tuvo su momento pues él está todo el mundo a tope comprando yo horteras en seis meses yo me paseo por los trasteros ahora sí horteras ahí bueno pues antes de comprar Taraji hortera Se puede hacer yogur con termo normal todo el mundo que tiene un hijo a su casa seguro que lo tiene pues primero experimenta con lo que tienes si te mola mucho es el momento de invertir en el gadget

Voz 14 38:22 el hecho de que se haya puesto de moda la yogurt era otra vez da un poco la razonables porque es Yola tiene veinte años

Voz 0194 38:29 a pesar siendo entrenadora profesional como ella la tire y ahora volvería estar

Voz 38 38:33 claro porque era de Ángels tendría un consumo eléctrico elevadísimos entonces no no supondría que se era

Voz 0194 38:41 el siglo pasado Alicia ya sólo te digo que era del siglo pasado la cocina tú que te dedicas además ayudar a la gente organizar sus casas la cocina es un espacio especialmente mal organizado donde se acumula mucho muchísimo

Voz 36 38:52 hay muchísimo yo la gente normalmente fíjate yo con mi método días la primera propuesta que TEA o es el menú mensual la segunda ordenar Tu Despensa Itu nevera Illa terceras ordenar tu alacena porque vivimos en España bueno en el Mediterráneo latinos nos reunimos para todo alrededor de una mesa entonces la cocina es el núcleo el el punto inicial a casa es yo creo que donde más acumula donde más la gente se sorprende porque a la cocina nada vamos a ponernos con la cocinado el contador bolsas

Voz 0194 39:27 de todas formas no hace falta llegar al extremo minimalista por ejemplo de maricón no yo lo veo decía somos mediterráneos en la cocina mediterránea necesidad yo no sé si otro color pero necesita otra otra cosa

Voz 36 39:37 esta otra cosa Isère yo lo que le encuentro a estos la lógica vamos a ver una sartén que te pega la sartén que te pega todo el mundo tiene su caso más que ver no se Frías a sartén se tira directamente sea cuando se te pego el huevo ya la tiras por meter a una vajillas no va a volver a tener

Voz 0194 39:56 ya ya pero limpias y la vuelves aguarda lo mejor lo utilizaré para otra cosa no

Voz 36 40:02 hay que directamente se tiras vamos a ver cuántas cuántos juegos tiene tu cocina cuatro cuenta sartenes puedes estar a una vez cuatro cuatro sartenes cuatro Goyas otra cosa porque tenemos que tener la olla de veinticinco para veinticinco personas

Voz 0194 40:18 que sólo son veinticinco día de Navidad

Voz 36 40:21 ella no tiene que están en la cocina tiene que estar en el trastero en la zona de Navidad como la era la Navidad pues es un gadget de la Navidad el trastero en la cocina se tenemos que dejar las cosas que usamos realmente

Voz 0194 40:34 y eso que decía yo al principio que esa es mi teoría si quieres utilizar algo déjalo a la vista cierto como un electrodoméstico un exprimido algo muy sencillo pero si ya tienes que sacar lo de un armario cuesta mucho más de utilizarlo si lo tienes a mano muchísima más pero también con nuestra afición a pensar que vamos a darlo todo sin Navas

Voz 36 40:51 a tener toda esa tenemos un mostrar yo

Voz 0194 40:54 Madrid manera muchísimo ruido visual

Voz 36 40:56 yo tampoco porque también queremos que la cocina se limpia rápido y cuantos más artilugios tienen por ahí peor se ahí

Voz 14 41:04 número límite de cosas que podamos tener encima del mármol no no lo ya te digo que no lo ha hecho crecer su consejo ya sé que no

Voz 36 41:12 no yo creo que sí lo usas tres veces en semana tres veces puedes tenerlo en la encimera sin no lo usas tres veces es mejor que tres

Voz 0194 41:21 dos veces en semana señor esa cosa que usen tres veces en semana en la encimera resto guarden los hilos saca en cuál

Voz 14 41:27 lo necesita necesitan media España ahora repasando mentalmente lo que tiene el bloqueo estaba diciendo ahora mismo

Voz 0194 41:32 cosa porque además es una pregunta que se hace mucha gente yo la primera que hacemos con el armario de los pero por favor cómo organizamos el armario de lo está manera no tienen por qué la gente lo primeras

Voz 36 41:45 pararnos a mirar

Voz 0194 41:47 la Mariola está y preguntaros necesitamos tantos claro no para contarnos

Voz 36 41:51 todos los que tienen ese color naranja

Voz 0194 41:54 con este color clásico se tiran esto es una guarra todas las naranjas se va pero para algo sirve en algún día

Voz 36 42:01 nada nada vamos a pasar mira yo el otro día lo pide por Navidad la gente no sabe qué pedir en su carta de los Reyes Magos pide tapas de cristal todos los tapetes todos iguales cuadrados con la misma tapa cada tapa consulta pernada De tapas por un lado el otro ese tan pequeñito de las salsas nadie lo usa ese tapa cincuenta puedes utilizar dos pequeñitos no pero tienes si lo tienes sino esa tirarlo a ver cuántas seis en casa cuatro cuánto está

Voz 0194 42:34 sí te más o menos bueno y una vez hemos escogido los trapos que necesitamos que son los que están bien y que son cuadrados y eso cómo hacemos para que bueno es que no cabrían en el armario si no todas tienen la misma tapa no hay el problema de no encuentra etapa de mi tapete es decir

Voz 37 42:50 bueno bueno se Si bueno

Voz 0194 42:52 pero que te enamoras de tu actitud astuta

Voz 36 42:55 si te gustan las cintas vergüenza pero cuando tú vas a comer al comedor de la radio que vean todo el mundo que tiene

Voz 0194 43:00 tan bien y luego otra cosa porque yo decía en la despensa vas guardando esas cosas se hundía haces macarrones pero la Bolsa de doscientos cincuenta son mucho si dejas ahí como cincuenta gramos de macarrones que no llegas a ningún sitio con eso sabes que eso nunca más lo útil estarás porque cincuenta gramos de macarrones nuevas qué hacemos con eso normalmente la gente lo pasa todo a un bote qué tipo de tarro

Voz 36 43:24 si tú compras macarrones de dos cero

Voz 0194 43:26 cincuenta gramos tienes que tener un bote de quinientos gramos de compras de quinientos gramos tienes que

Voz 36 43:32 démosle un kilo

Voz 0194 43:34 siempre el doble de lo que son las tener para que los restos vayan acumulando en los botes de cristal pero siempre botes de cristal sí que éste mantiene mucha mejor que a limpiar mucho mejor no absorbe olores a mi me gustan más las vajillas eso que tenemos también tenemos no lo que usamos habitualmente ella está poniendo cara luego tenemos platos ahí como deslavazado es que hemos sido de una vajilla que yo tenía antes de uno de no sé qué los vecinos que han venido a cenar a casa o los amigos y se han dejado hay platos y ahí siguen los platos yo invita a que su vajilla buena es decir tengamos una vagina

Voz 36 44:08 yo en mi casa se come todos los días

Voz 0194 44:10 no con la vajilla mi abuela con la Cartuja de Sevilla y se rompe

Voz 36 44:16 pues ese rompe éramos íbamos a comprar

Voz 0194 44:19 otro plato igual o buscamos otro plato nos divertimos

Voz 36 44:22 es que eso de no

Voz 0194 44:23 no voy a usar porque me da pena que se estropee usemos las cosas y que éstos acaba pronto que te dice la gente cuando te vas de su casa después de haber hecho el trabajo este que te dice la gente

Voz 36 44:34 pues suena mal que lo diga pero normalmente me dan las gracias y no se me dan las gracias me dan abrazos te te yo recibo como mira cuando presenté mi libro a nada de Callao no avisó a nadie yo pensé que iba a estar sola y empezó a venir gente a darme las gracias yo tengo buenas piernas porque para mí es como una cosa muy normal la gente es muy agradecido

Voz 0194 44:56 tú crees que la gente después de conocerte después de de los talleres que haya pasado por su casa cambia también su filosofía

Voz 36 45:02 ya en cuanto la manera de ordenar sobre todo la manera de guardar que guardar sí sí yo tengo una de las personas que

Voz 0194 45:08 ahora habrá comido porque ya no trabajo no estoy

Voz 36 45:11 hola la conocí porque me empezó a mandar mails de que él había cambiado la vida ahí lo dice lo lo asegura dice es que son cosas como muy de cajón pero que nadie te lo dice cuando alguien te lo dice lo piensas

Voz 0194 45:23 yo te escucho antes también que bueno tío ordenar y eso te relaja y te produce placer y es el trabajo que haces no se puede convertir en una obsesión también lo del orden

Voz 36 45:33 sí yo no leo libros de orden

Voz 0194 45:35 así otros organizadores yo no pero no sólo por eso sí a aquellos que queremos el orden en nuestras casas que no no toleramos que no haya orden es que hay que ser muy tarde

Voz 36 45:47 antes yo es que como soy muy desordenada vamos a ver yo soy muy ordenada porque tengo pocas cosas vale pero si yo tuviera muchas cosas el truco para ser ordenados tener las cosas que tienes que tener que tú eres capaz de manejar cada persona es capaz de manejar un volumen de cosa y ese es el que tenemos que tener en cuanto tienes uno más se desordenado

Voz 0194 46:05 la clave señores tener pocas cosas así la podremos ordenar Galicia muchísimas gracias a vosotros hasta la semana que viene Carlos hasta luego

Voz 1762 50:21 sí empresas que desde su mismo nacimiento no apoya no respaldan causas altruistas el ejemplo de hoy lo deja clarísimo porque esa vocación está ya en su propia denominación es Gray Anders una startup que ofrece gafas graduadas de diseño que además de llevan a casa pero que como su nombre en inglés no se indica tiene mucho que ver también con los galgos Marta frena es una de sus socias fundadoras qué tal buenas noches buenas noches buen hablarnos primero del negocio de las gafas que hay sangre James cuál es vuestro modelo

Voz 42 50:45 pues un modelo muy simple un modelo es libre de intermediarios para así decirlo no tenemos una tienda física simplemente funcionamos nosotros en el medio de una cadena compuesta buen fabricante de monturas en un laboratorio y entonces lo que hacemos es que el usuario pueda elegir de nuestra página web la montura que más le gusta incluso tiene la oportunidad de probar cuatro monturas que más le gustan nosotros de las enviamos a casa de forma gratuita le invitamos a a vivir la experiencia con los otros no a que pruebe salga con ellas se saque unas cuantas fotos las comparta redes sociales Si y al final elija la que más le gusta la quemas de favorece recogemos estas gafas nos entrega su graduación nosotros ya le entregamos en una semana la Gaza graduada en su casa y cómo llevan los usuarios

Voz 0194 51:33 de gafas acostumbrados a ir a una tienda de que te lleven las monturas a casa que os dicen vuestros clientes

Voz 42 51:38 si realmente la persona hemos visto hemos visto un cambio importante en el comportamiento de usuario también en relación a la industria óptica los usuarios de gafas los que verdad Dallas llevan están obligado a llevarlas y las cambian con cierta frecuencia ya no quieren estar obligado los a visitar muchas tiendas ópticas aprobar muchas monturas simplemente tienen un estilo muy claro entonces ven gafas que les gustan de nuestra página web las eligen Illa está es muy divertido porque nosotros que somos una startup y funcionamos así en modo startup pero aprovechamos cada ocasión para pedirles feed back entonces durante estos primeros meses de vida les estamos llevando personalmente las gafas a casa entonces la gente se queda bastante sorprendida cuando llegamos nosotros y les preguntamos cómo los han conocido eh les invitamos a que prueben las gafas les sacamos fotos de es una experiencia de usuario bastante inusual

Voz 0194 52:29 en un momento seguimos hablando de Grey Hawn der Si del compromiso solidario de esta empresa con los

Voz 0194 52:57 continuamos la conversación con Marta frena en vuestra empresa Marta además de vender gafas os interesa el bienestar de los galgos y eso lo lleva en el nombre

Voz 43 53:03 eh nuestro nombre efectivamente es granja des en inglés significa Galgo dimos estén nombre al proyecto desde el principio porque cuando lanzamos esta iniciativa teníamos claro que queríamos que se acompañará de una responsabilidad social y y como aprendimos esto de la responsabilidad social lo vimos en Google realmente gol tiene algo que se llama filosofía del Ginsberg es decir la persona que consigue uno sea exitoso Si estos logros puede devolver a la sociedad a estos logros porque al final es con la sociedad

Voz 42 53:33 los usuarios que consigue este éxito no

Voz 43 53:36 otros también ahora estamos vendiendo gafas porque a la gente les gustan y los compras sin sin personas nosotros no seríamos nadie

Voz 0194 53:43 y entonces queríamos si así una responsabilidad social