Hora 25 (18/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1802 00:14 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 hay cosas que han pasado en este país en sólo una semana en Andalucía hay un nuevo presidente no es socialista esta mañana ha jurado su cargo Juan Manuel Moreno Bonilla del PP Susana Díaz del PSOE ha asistido al acto ya como líder de la oposición a Juanma Moreno Bonilla que hace sólo unas semanas estaba en la cuerda floja Le han ocupado estos días lo más granado del Partido Popular abre todo aquellos que lo querían fuera porque él era socialista hoy los ha reunido a todos porque es lo que tiene el poder que cohesiona la ultraderecha ya entrado en un Parlamento autonómico lo ha hecho con voluntad de influir quedó claro en su declaración de intenciones en el debate de investidura de Moreno Bonilla ha empezado la convención del Partido Popular que ha perdido las siglas y ha cambiado de himno ya reaparece pido Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría iban a estar Aznar y FAES que habían desaparecido de los eventos del partido antes de la llegada de Casado Casado que por cierto se mimetizaba con el discurso de Vox pero que pide a sus militantes por carta que se acerquen a los moderados y que no todo vale Pablo Iglesias e Íñigo Errejón vuelven a distanciarse sin saber si esta será la definitiva Errejón anuncia candidatura con Manuela Carmena sin las siglas de Podemos Pablo Iglesias anuncia que competirán contra él sólo faltaba Echenique esta mañana en la SER diciendo que si Errejón no deja el escaño de Podemos será porque de algo tendrá que vivir hasta las elecciones de mayo y luego está Brexit en una sola semana se vota un no masivo al acuerdo de salida

Voz 1715 01:36 el Reino Unido de Europa revolcón para mí que son

Voz 0194 01:38 el día después supera una moción de censura e intenta renegociar con Europa hay semanas lo aseguro es que parece que tengan veinte días Ángels Barceló hoy en la tertulia Juan Carlos Jiménez muy buenas noches no es ese Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches y Javier de Lucas buenas noches cola buenas noches también pendientes como siempre de todos ustedes de la última hora de lo que unos quieran contar desde la mesa de producción Pedro Blanco

Voz 0194 02:26 bueno pues antes del desarrollo de la información política ya que es mucha y tiene jugosas novedades de la tarde vamos a empezar con tres conexiones sobre tres asuntos que están abiertos a esta hora vamos a empezar por Barcelona donde se han producido incidentes esta noche en la protesta improvisada de los taxistas contra los WC que engloba ya saben a plataformas como Uber algunos taxistas la han emprendido con violencia contra estos vehículos primero la situación estas horas en las calles del centro de la ciudad Álvarez buenas noches buenas noches ya hay hay al menos tres detenidos no si la de hoy

Voz 3 02:57 ha sido una tarde muy tensa aquí en Barcelona esta mañana la Generalitat informaba sobre la nueva regulación autonómica de los Huete CDU Erika de Fay los taxistas la han considerado insuficiente y rápidamente se han organizado en una asamblea en el parking de taxis de la T2 del aeropuerto del Prat es un parking enorme que estaba abarrotado de coches de taxis amarillos negro los allí han decidido convocar una huelga indefinida con una medida estrella llenar la Gran Vía de Barcelona de taxis parados para impedir la circulación por esta vía básica de Barcelona a primera hora de la tarde ya lo habían conseguido y así sigue todavía en su tramo por el centro de la ciudad en una imagen que ya vimos en verano y que se repite ahora casi idéntica pero ahora con mucho más frío porque hoy hace muchísimo frío aquí en Barcelona pero aún así los taxistas piensan pasar allí toda la noche en las que haga falta dicen ellos pasadas las siete de la tarde es algunos taxistas se han dirigido a pie hacia la Plaça Sant Jauma para protestar frente al Palau de la Generalitat por el camino pues se han encontrado vehículos WC de y han reventado los cristales de por lo menos dos Se han vivido situaciones

Voz 0194 04:01 realmente muy violentas con patadas

Voz 3 04:04 lanzamientos de piedras contra estos coches hay tres taxistas detenidos a raíz de estos ataques y la Guardia Urbana y el servicio de Emergencias Médicas da la Generalitat después han tenido que atender al conductor de uno de los vehículos atacados le ha dado un ataque de ansiedad según nos informan fuentes de la policía barcelonesa después de este ataque que de verdad ha sido muy muy agresivo contra este vehículo y él estaba dentro mientras tanto no podía avanzar y le ha acabado dando este ataque de ansiedad

Voz 0194 04:29 gracias Aitor gracias hasta luego hoy todo surge por una Reunión de este mediodía en la Conselleria de Territorio para regular los súbete Ci los vete los taxistas se han levantado de la Reunión han decidido como nos contaba Aitor empezar las protestas con cortes que se han producido ya esta misma tarde pero vamos a explicar de dónde vienen estas protestas Sergi López cuéntanos buenas noches

Voz 1895 04:48 hola buenas noches el motivo de la protesta es principalmente que en el decreto ley que prestará la Generalitat para regular la convivencia de los taxis y los vehículos súbete se inaugura que a los

Voz 0194 05:00 vehículos con conductor se pueden tratar

Voz 1895 05:02 con un mínimo de tiempo de quince minutos antes de su uso los taxistas querían que se tuviera que hacer la reserva como Mi no doce horas antes cuando ganó Hydro la propuesta de la Generalitat el representante del sindicato Élite Taxi que desee el mayoritario en Cataluña se ha levantado de la mesa y ha salido a la puerta de la cuenta ella día de territorio donde día unos trescientos taxistas allí han dado el primer paso para convocar la cuelga el conseller de Territorio Damià Calvet ha explicado que si se hicieron decreto donde se obligará a reservar un WC con doce horas la justicia lo podría anular y han preferido dice ser rigurosos

Voz 0194 05:43 han hecho muchas ocasiones lo que podríamos denominar

Voz 4 05:46 a poner periodos de contratación de Pere contratación a muy largos que han sido fácilmente tumbados por sus a tribunales constitucionales por su entramado jurídico administrativo

Voz 1895 06:00 además de la normativa de los quince minutos la Generalitat quiere incluir en el decreto ley que los WC lo puedan tener en funcionamiento el GEO localizador con lo que los clientes no sabrán dónde están estos vehículos antes de contratar los también impondrán que cada vez que un WC haga un servicio tenga que volver a su punto de base es decir que no podrán estar circulando entre servicio y servicio estas decisiones no contentan tampoco a las compañías de vehículos con conductor que avisan que recurrirán y que si la Generalitat restringe sus derechos les tendrán que indemnizar con más de

Voz 1 06:38 yo no sé gracias Serge no estaremos pendientes a lo largo de este

Voz 0194 06:43 programa de lo que pueda pasar en esta concentración de taxistas que como nos contaba Aitor Álvarez se mantiene y quieren hacerlo a lo largo de toda la noche se mantiene en el centro de Bagdad

Voz 3 06:51 Donna manteniendo bloqueada un Arteria tan importante

Voz 0194 06:54 esa ciudad además en un viernes por la noche como es la Gran Vía Sastre buenas noches

Voz 3 06:58 buenas noches Barceló protestas en Barcelona como estábamos describiendo y huelga en Madrid para la semana que viene los taxistas de la capital han fijado esta tarde su calendario de movilizaciones el lunes desde las seis de la mañana iniciarán un paro indefinido para exigir a la Comunidad que regule cuanto antes el sexto de los WC

Voz 0194 07:14 con poco la imagen que se ha producido hoy en Barcelona

Voz 3 07:17 la Unión pues eso es lo que exigen ellos la protesta coincidirá la semana que viene con la celebración nada menos que de Fitur la feria de turismo

Voz 0194 07:24 en Zaragoza la noticias un nuevo crimen machista que eleva ya a ocho el número de mujeres asesinadas en los dieciocho días que lleva el año

Voz 3 07:30 en un hombre que mató a su esposa en el año dos mil tres ha matado supuestamente a la abogada que le defendió esta tarde se ha producido una concentración de rechazo en la capital aragonesa

Voz 0194 07:40 es un caso impactante mató a su mujer y mató a la mujer que le defendió con la que tenía una relación Zaragoza Esther Orera buenas noches

Voz 1600 07:47 buenas noches el hombre que se suicidó había salido

Voz 0194 07:49 prisión en contra del criterio de la cárcel en contra del criterio de instituciones penitencia

Voz 1 07:53 harías han abierto diligencias dos juzgados de instancia

Voz 1600 07:56 en uno de Zaragoza y otro en Teruel para esclarecer el asesinato machista de la abogada Rebeca Santa Amalia

Voz 0194 08:02 yo creo haber encontrado la Policía Nacional

Voz 1600 08:04 antes señales de violencia en la vivienda del supuesto asesino José Javier Salvador en Zaragoza el aviso de su desaparición lo dio su marido al cero noventa y uno a su vez el autor del crimen se suicidó la pasada noche arrojándose desde el viaducto de Teruel sin portar documentación serán las autopsias las que determinen las causas de las muertes Rebeca le había vendido por un anterior crimen machista el de su mujer el año dos mil tres en la localidad turolense de La Puebla de Híjar la autor del clip del crimen que cumplía una condena de dieciocho años estaba en libertad condicional desde el año dos mil diecisiete el juez le concedió ese permiso en contra de Instituciones Penitenciarias y también de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zuera el suceso ha sacudido al Colegio de Abogados donde fue la coordinadora del Servicio de Orientación penitenciaria del año dos mil diez a dos mil doce la mujer asesinada tenía un hijo

Voz 0194 08:56 gracias Esther buenas noches buenas noches y en Málaga siguen los trabajos para intentar llegar hasta el niño Julen en el pozo al que cayó hace ya cinco días con la maquinaria

Voz 3 09:03 Prado este mediodía los técnicos esperan poder llegar a última hora más tardar el domingo hasta el fondo del pozo

Voz 0194 09:09 Málaga Jesús Sánchez buenas noches hola buenas noches años quinto día de dispositivo en que por el momento no hay noticias no

Voz 1762 09:15 nada esto ahora ya sólo queda el ruido de las excavadoras en la sierra de Totalán las dos perforadoras necesarios para iniciar la galería paralela al pozo donde estaría el pequeño ya han llegado los ingenieros confían en poder quizás esta misma madrugada iniciar ese agujero de cincuenta metros de profundidad Ángel en género el frente de las obras lo ha explicado esta noche

Voz 5 09:35 podemos alcanzar en quince ahora aproximadamente el principal condicionante es la seguridad de Julen por tanto todos los métodos que sepan utilizar están supeditados a que a que la seguridad de Julen esté garantizada

Voz 1762 09:55 después aún queda el trabajo cuatro metros en horizontal de los mineros de Asturias el ánimo aquí no decae todo el personal continuó volcado en el rescate trabajan sin descanso y contrarreloj para llegar a Julen confía en hacerlo Ángels antes del próximo

Voz 0194 10:08 el lunes gracias antiguamente esa luego tres asuntos se que hay abiertos esa concentración de taxistas en Barcelona con esas protestas el crimen de Zaragoza el crimen machista de Zaragoza y el intento de rescate que todavía dura cinco días después del pequeño Julen en Málaga pero quiero paran sólo un momento porque además nuestros compañeros de de política que han estado siguiendo de esta primera jornada de la convención del Partido Popular ya están a la escucha de enseguida con ellos pero sí quiero preguntar por el conflicto de los taxistas y de los coches con conductor a un conflicto que yo creo que en que tiene muchísimas aristas pero claro que los taxistas cada vez que hay negociación la solución sea bloquear las grandes ciudades ver escenas de violencia como las que se han visto esta

Voz 6 10:51 tarde apedrear no apedreado

Voz 0194 10:53 dándose a golpes y a patadas contra un vehículo con conductor que es un trabajador el que conduce su vehículo es un trabajador yo no sé victorias y esa es la solución

Voz 1971 11:02 estaba pensando exactamente lo mismo que lo dijeras todo sea a mi me parece intolerable que a un compañero que está contratado ITC por cierto con unos salarios ínfimos en unas condiciones muchas veces bastante bastante dificultad se merezca que le dé un ataque de ansiedad porque ve lo que están destrozando el coche a mí eso me parece una barbaridad sin sin paliativos y luego por otro lado y yo entiendo que el ex él los trabajadores tanto el taxi como de cualquier otro sector tiene todo el derecho a defender sus puestos de trabajo y sus intereses de salariales etcétera etcétera pero sea lo que no puede ser es esta cadena de chantajes permanentes que no acaba nunca de llegar a una negociación por así decirlo definitiva y que están sometiendo a las grandes ciudades a una especie de pues son os dais esto y además tiene que contratar con doce

Voz 0194 11:59 con antelación y además tiene que hice fuera de

Voz 1971 12:01 la calle y aparcar en un sombrero rojo o resulta que bloquea las ciudades oiga y es decir han bloqueado demasiados día ya hagan el favor de ceder por ambas partes de llegar a un acuerdo porque esto osea ni es democrático se parece bastante a un chantaje ya hay que tener en cuenta otra cosa cuidado eh muchos taxistas autónomos del taxi están teniendo acceso AVT CES están funcionando con un coche el taxi normal con una empleado nube TC Juan Carlos

Voz 1170 12:40 es un conflicto realmente complica es muy complicado

Voz 0194 12:42 muchísimas y tiene la cosa esta de de

Voz 1170 12:45 la lo que se llamaba la yo ya no sé si a más todavía si la economía y la posibilidades que te Internet irán sector tradicional que no es capaz de competir en de una forma más o menos y que además estaba acostumbrado a un trató es preferencial no pero a mí de una reflexión que me parece importante su servicio público en gran medida sus reivindicaciones poderse satisfechas y los ayuntamientos las comunidades autónomas Se verán en gran medida forzados a tomarlos en consideración no por la violencia sino porque el público

Voz 0873 13:19 por la gente perciba que es un buen servicio que es

Voz 1170 13:22 que está en juego su su sus salarios y que por tanto el merece la pena apoyar sus reivindicaciones yo la semana ejes que he visto hoy te lo digo sinceramente veo un taxista me dan ganas de no volver más hubiera un taxi jamás evidentemente es va van a pagar justos por pecadores pero no esto es así es decir yo sí veo las imágenes de hoy ya aseguró que el último que voy a hacer es montar un taxi

Voz 1971 13:46 a ver

Voz 0194 13:50 hemos perdido Javier de Lucas que que estás ahí

Voz 1170 13:54 sí se esta opinión

Voz 0194 13:57 conflicto

Voz 0873 13:59 quería sólo repetir dos de las cosas que que ha insistido pero también matizar otra yo estoy de acuerdo en que en la complejidad creo que el sector del taxi no es consciente de la de los márgenes de las limitaciones que impone la ley

Voz 1971 14:18 sí

Voz 0873 14:19 los tribunales e intentan forzar lo que me parece difícil que se pueda forzar y ahí el decreto de la Generalitat creo que razonablemente no podía ir más allá y luego otra parte insistir en algo que creo que que Victoria también ha insistido es que hay una asimetría porque porque por parte de los sube TC quiénes están interviniendo es la patronal cuando en realidad quienes están sufriendo eso lo subrayaba Vitoria son trabajadores que trabajan en peores condiciones que los taxistas entonces creo que desde el punto de vista de la opinión pública alguien tendría que hacerles llegar a la a las gentes del taxi que han perdido la batalla ante la opinión pública con actuaciones que por supuesto no se pueden generalizar a todos los taxistas pero que continuamente recurren a una violencia a una máxima licitación del derecho legítimo de huelga que produce un hartazgo entre los ciudadanos y en un mensaje que que dirigiría a los a los taxistas tienen que ver porque la gente quiere utilizar quiere utilizar ovetense porque desgraciadamente un sector muy amplio de de los taxistas no sea adaptado a las condiciones en competencia IV se ofrece mejor servicio en la competencia ahí Tien tendrían que mejorar en eso en lugar de recurrir a actuaciones que rozan las de una con lo digo con todo respeto a todas las personas pero las de una mafia espectáculos como esto no se pueden repetir yo creo que las autoridades no pueden

Voz 0194 16:19 el conflicto de de difícil solución pero que debe solucionarse la huelga está ya en marcha en Barcelona con la Gran Vía bloqueada la huelga empieza a las seis de la mañana en Madrid y casualmente empieza el mismo día que empieza a FITUR vamos y con lo político porque decíamos que la tarde nos dejaba en el campo de la política novedades jugosa están entre lo informativo y el morbo es que he Rajoy aunque fuera un rato la recibido casado en la convención del PP

Voz 3 16:45 en la que han estrenado himno es verdad que tenían varias versiones y las ponían según su estado de ánimo estaba la versión clásica la que todos conocemos luego tiene una versión pausada con la que solían recibirte en las convenciones de los tiempos de Rajoy algo al piano algo tranquilo

Voz 1071 17:02 la tranquilo si luego la cosa se animaba y las urnas daban buenas noticias sobre todo en esos casos algunas noches los fastos del PP te obligaban a volver incluso la cadera

Voz 1715 17:14 todo está porque es viernes y había que con Easy la música define el tiempo y su estado de ánimo para la llegada de Casado el pianista buscado acordes épicos a la manera de Juego de Tronos

Voz 0194 17:25 este que van a escuchar es el nuevo eh

Voz 1715 17:40 fanfarrias aplausos Mariano Rajoy presentado casi entrevistado por Ana Pastor

Voz 1487 17:45 y luego vividos dos etapas en el Gobierno entonces no me puedo arrepentir de es francamente lo repetiría hombre le quitaría algunas cosas pero claro cómo van en el paquete pues no es difícil hacerlo no ahora ir como estoy Ana pues la verdad estoy estupor la verdad no lo digo como lo siento la gente detrás muy bien y aquellos a los que no les gusto que son muchos pues tienen

Voz 0194 18:24 bueno Mariano Rajoy ya lo habían citado antes en el PP esta mañana durante la toma de posesión del nuevo presidente de la Junta de Andalucía a la que ha acudido

Voz 8 18:36 no sé quién para dar consejos a nadie lo que le deseo mucha suerte capacidad y dedicación y experiencia

Voz 9 18:44 nacido hoy hablando de Moreno Bonilla Moreno Bonilla hablando en el discurso de la toma de posesión de Rajoy el compromiso el que encabezó el presidente Mariano

Voz 1802 18:57 hoy tuvo como vicepresidenta a Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 1071 19:01 luego ya presidente de la Junta que ha aprovechado para mirar a Cataluña utiliza esta expresión estas dos palabras beligerancia activa

Voz 10 19:09 que nadie dude de que esta Presidencia de la Junta de Andalucía mantendrá una vela beligerancia activa con quién es quién dentro

Voz 1715 19:16 en nuestro país

Voz 0194 19:18 dividir a los españoles reivindicación por la mañana en Sevilla en el acto en el que han coincidido Rajoy casado y Soraya Sáenz de Santamaría que han vuelto a encontrarse esta tarde ya en Madrid donde el PP celebra su convención ideológica y ahí están María Jesús Güemes buenas noches y Adrián dado buenas noches qué tal buenas noches tras la convención en la que Casado quiere situar ideológicamente al PP distinguirlo de Vox y en la que se produce este juego entre Aznar y Rajoy hoy Güemes era el día de Rajoy por lo que han dicho de él por lo que él mismo ha dicho en su regreso puntual

Voz 1461 19:51 si hoy ha sido el protagonista de esta convención le han ovacionado elogiado por ejemplo el candidato a la presidencia de la Comisión Europea Manfred Weber ha ensalzado su gestión económica la presidenta del Congreso Ana Pastor ha dicho que no se podría entender el PP sin su existencia y el titular de la Xunta Alberto Núñez Feijóo ha comentado que ha sabido irse de la política con elegancia esos principios íntegros todo eso antes de hablar Rajoy quién ha aprovechado su discurso para reivindicar su llegado además de para lanzar una purita casado eso sí a su manera de una forma enrevesada porque estaba hablando de la constitución de los que es la quieren cargar cuando de pronto ha soltado esto me nubes

Voz 11 20:29 Qaim viejo Adagio que nos dice que la realidad mal entendida siempre acaba pasando su en Cannes

Voz 1802 20:37 claro todos a todos

Voz 1461 20:39 es rarísimo pero no se atrevían a señalar si tenía o no doble sentido hasta que él lo ha retomado mandando de forma clara este recado a Génova

Voz 1487 20:47 como decía antes hay que estar en la realidad no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios no es bueno en ninguna faceta de la vida política tanto

Voz 1461 21:02 estos ya que les estos de que les ha ya una crítica al nuevo líder del PP que aplica las doctrinas de Aznar ha endurecido su discurso para aproximarse a Vox por cierto que Rajoy no ha querido hacerse la foto con su antecesor en el CAR

Voz 0194 21:13 sus colaboradores dicen que no está para pantomima

Voz 1461 21:16 así que han dado no ha logrado esa imagen completa de unidad que el tanto cariño

Voz 0194 21:21 día de reencuentro en el partido Adrián la primera gran convención del PP de Casado que intenta lanzar la imagen de unidad en su partido en que hemos visto bueno unida si así mientras la izquierda se entrega batallas internas

Voz 0019 21:33 bueno yo diría que estamos en la Convención de las tres erres la del rearme ideológico la del reencuentro Illa de la reivindicación son las tres palabras que más han repetido los dirigentes populares que esta tarde han intervenido en el plenario el PP quiere mirar al futuro pero son sin olvidar su pasado con un objetivo claro recuperar el Gobierno por eso se presenta como la única alternativa viable frente a Pedro Sánchez y sus socios lo decía Pablo Casado pues de lo que va a quedar claro

Voz 1802 21:56 convención es que en España hay sólo dos alternativas gobierno de socialistas populistas independentistas aliados con los batasunos Gobierno diga

Voz 0019 22:08 dado por el Partido Popular que vuelva a recurrir

Voz 1802 22:10 por la economía española el prestigio internacional vuelve a salvaguardar el Estado de bienestar

Voz 0019 22:16 el primer gran discurso político de esta convención ha pronunciado Feijoo el presidente gallego ha definido al PP como un partido firme en sus principios y muy claro en sus políticas ideas un partido en el que no se vociferan y se descalifica que huye de sólo los egos y los personalismos y un partido con un presente y un futuro muy claros

Voz 12 22:33 también estaremos presente tenemos futuro es el presente y ese futuro lo hemos decidido todos en el mes de julio y se llama Pablo Casado ese es nuestro presente es

Voz 0019 22:46 pues el PP mira hacia el futuro pero como decíamos antes no olvida su pasado el ejemplo más claro este fragmento que vamos a escuchar el discurso de Teodoro García Egea recordando lo que hace

Voz 3 22:55 treinta años decía Manuel Fraga como

Voz 13 22:58 sí treinta años querido presidente como hace treinta años y hoy más que nunca mía hay tutelas ni hay tu tía

Voz 14 23:07 estamos todos contigo aglutinados junto aquí para hacer de este partido el mejor partido España para conseguir el Gobierno para que todo el votante que alguna vez ha pensado votarnos se sienta orgulloso diga por la calle yo voté a Pablo Casado yo voté al Partido Popular

Voz 0019 23:27 y aunque aquí Ángels el PP decía que sólo venía a hablar de lo suyo lo cierto es que en varios discursos por no decir en casi todos hemos oído reproches a Pedro Sánchez al Gobierno también ha

Voz 1071 23:35 hemos Mercedes presta al asunto Cosidó Ignacio Cosidó es ahora de momento el portavoz del PP en el Senado pero cuando gobernaba su partido el dirigía la policía era la época de la llamada policía patriótica la época en la que se investiga ahora si el Ministerio del Interior destinó fondos reservados para robar papeles a Bárcenas que pudieran comprometer al PP el ex comisario Villarejo reconoció ayer en la Audiencia Nacional que esa operación se produjo hoy en la ser la vicesecretaria del PP Andrea Levy dejaba a Cosidó más fuera que dentro de su partido

Voz 15 24:05 pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas

Voz 3 24:16 Cosidó debe asumir responsabilidades

Voz 15 24:19 yo he los casos que estamos conociendo oí ante todo la presunción de inocencia que va por delante pero desde luego a mí las cosas que escucho las cosas que leo no me gusta mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular

Voz 3 24:33 otro de los vicesecretarios Javier Maroto poco después limitaba los efectos se actuará decía si se demuestra algo

Voz 0893 24:40 León de la dirección nacional de presidente Pablo Casado ha sido extremadamente contundente al al en relación a qué tipo de comportamientos aceptan y cuáles no cuál es el momento de tomar cartas en el asunto no vamos a retirarnos en esto porque no hay novedad haremos exactamente lo que lo que el presidente nacional he estado en cualquier caso sea quién sea esa persona pero siempre que se produzcan hechos probados cosa que no sucede en este momento

Voz 0194 25:07 pues eso Güemes ha planeado sobre el arranque de la convención y de hecho el propio Cosidó ha negado las acusaciones de Villar

Voz 1461 25:12 dejó exacto en el PP creen que el Gobierno quiere boicotear su convención sacando temas de corrupción y lamentan que el nombre de Cosidó se vea de nuevo envuelto en la operación Kitchen la verdad es que algunos populares ya les empieza a fastidiar que se hable tanto de él y por eso mismo en cuanto el portavoz del Senado ha tenido ocasión nada más llegar aquí a esta convención ha querido acabar con las sospechas de los suyos defendiendo así su inocencia

Voz 0873 25:33 no es la primera vez que el señor dejó

Voz 1555 25:35 eh vierte acusaciones contra mí eh no solamente medios de comunicación públicos sino incluso en sedes judiciales pues a Portugal claramente todas esas declaraciones todas las imputaciones falsas acusaciones de señor Villarejo han quedado siempre nada por la sencilla razón de que no son verdad

Voz 1461 25:55 de todos modos en Génova no se descarta nada sobre su futuro por ahora no se va a hacer nada dicen que si se le hiciera caso a Villarejo pues estaría medio Ejecutivo de Sánchez fuera y que lo único que hay ahora mismo es la declaración de una persona está en la cárcel pero avisan Se actuará como al habéis escuchado a Maroto se actuará si hay hechos probados en Madrid

Voz 1170 26:16 sí es el plato fuerte de mañana la intervención de la preso

Voz 0019 26:19 entre está prevista a las doce y media sus palabras ya sabes generan siempre mucha expectación ante la posibilidad de que lanza un mensaje cubierto o directo con Aznar nunca se sabe y más en un momento

Voz 3 26:28 en el que Casado pues es rodeado precisamente de colaborado

Voz 0019 26:31 desde FAES como Lasquetty Benjumea habrá que ver si al final Casado se va a acercar más al discurso de Rajoy

Voz 3 26:36 o al de su mentor lo que está claro es que aquí mañana

Voz 0019 26:38 de nuevo como ha ocurrido hoy con Rajoy un ex presidente se va a llevar todo el protagonismo de esta convención

Voz 3 26:43 Adrián Gómez gracias a los dos

Voz 1170 26:46 que os sea leve el fin de semana

Voz 3 26:48 sobre Villarejo hoy declaraba si al final es un acontecimiento informativo de primer orden Iker que periodista no

Voz 0194 26:55 desde hoy declaraba a la audiencia

Voz 3 26:57 nacional el comisario jubilado García Castaño sostiene que fue otro policía el ex director operativo Eugenio Pino quién encargó investigar a Bárcenas pero ha negado que fuera para robarle información dice que lo hicieron para intentar hallar los fondos que tuvieran el extra

Voz 0194 27:12 mientras el Poder Judicial apartado al jefe informático imputado por colaborar con el ex comisario

Voz 3 27:16 los investigadores están intentando tirar ahora de ese hilo responden a la pregunta quién daba acceso a Villarejo a toda la información a la que accedía y luego supuestamente vendía bueno el Poder Judicial ha apartado provisionalmente al jefe de sección de informática está imputado a investigar qué información pudo obtener porque controlaba lo que se llama el punto neutro judicial sí accede a eso puedes acceder al Catastro al Registro Civil ya otros muchos datos

Voz 0194 27:40 detenciones pues hacemos una primera parada para el análisis sobre la convención del Partido Popular si antes no hay mejor rearme para un partido que es que se gane alguna cosa a pesar de que se obtengan muy malos resultados que es el caso de Andalucía los malos resultados que Juan Manuel Moreno Bonilla consiguió la noche del dos de diciembre a la noche de las elecciones no fueron impedimento para que después bueno después de ese pacto a tres bandas entre Ciudadanos y la ultraderecha de Vox ahora mismo el Partido Popular por primera vez en la historia está gobernando en Andalucía y aun así bueno hoy hay rearme convención Juan Carlos para el rearme idea lógico con Vox sobrevolando todo el rato y muy curioso porque hemos estado escuchando las últimas semanas como Pablo Casado se ha mimetizado con el discurso de Vox y en cambio en la convención el mensaje es otro

Voz 1170 28:27 es que yo creo que bueno primero que lo de las convenciones es un es una cosa un poco rara porque yo a mí me parece una cosa un poco un poco vieja de pronto ayunos que hace un discurso bueno me parece para jalear sean los unos a los sí pero bueno yo creo que hay otros medios para hacerlos mucho más baratos pero bueno dicho esto a mí me parece bastante curioso esto de de la capacidad de atracción que tiene los extremos hacia los partidos que que toman posiciones más centradas no lo que me llama más la atención del PP es que que bueno al PSOE le pasó pero le pasó era la primera vez que pasaba ahí tenemos hay serias dudas de cómo actuar pero ahora ya lo sabemos no caros se preocupan porque ahí un diez por ciento de votantes que se les está yendo a Vox que se les van a ir haga lo que haga Pablo Pablo Casado porque no quieren votar al PP el problema no es lo que diga Vox el Pro Emma es que no quieren votar al PP por tanto encuentran en boxes abandera de amor de la intransigencia del macho fetén que es el que

Voz 16 29:27 va a a derribar las barreras

Voz 1170 29:30 las que lo pone o la o la o va a acabar con la dictadura cultural de la de la izquierda bien vale pues eso pero un diez por ciento y y como mucho dan a llegar a dos millones de votantes se les han ha cinco por el centro de Ciudadanos existiría si no se hubieran ido los votantes del del del del centro del P pero lo curioso es que no ha hecho absolutamente nada por recuperar a los cinco millones de votantes que tendrían mayorías absolutas casi permanentes no entonces yo creo que al el cuando llega Pablo Casado el síndrome Vox es un síndrome verdaderamente brutal y hay otro elemento que es el el PP ha perdido ido a sus señas de identidad cosa muy curiosa porque claro Rajoy que yo sepa ha estado en el PP de presidente del Gobierno de todos los cargos habidos y por haber durante años ir durante casi décadas no que era cuando era vicepresidente no representaba las esencias obrero Mariano Rajoy extrañísimo tal claro que hubiera pasado al más puro y Ifrán representante el PP si se hubiera encontrado con gobierno con un déficit del diez por ciento en las circunstancias económicas en las que se encontró España en el dos mil doce que hubiera hecho a ver cuando llorar Rajoy perdón a Aznar qué hacer a intenta una recuperación económica basada en cosas bastante parecidas a las que hizo Rajoy quién fue el que habló del Movimiento de Liberación Nacional Vasco quién fue el que hablaba catalán en la en la intimidad y no lo digo como crítica al que me parece que en los momentos y la política son momentos en un momento dado que le podemos perdieron partido teniendo en cuenta que todos los demás gobiernos europeos habían perdido las elecciones de una forma brutal y Rajoy con todos los problemas que tengas dejando al margen que es dejar mucho pero bueno dejemos lo de la corrupción oye había perdido en los años más duros de la crisis económica cincuenta escaños yo creo que es para que se reconozcan ya no sólo la figura de Rajoy sino un poco esa ese giro al centro es elemento centrado moderado que intentó me pone encima de la hoy

Voz 0194 31:41 a ver

Voz 0873 31:43 bueno la verdad es que me parece que que esta convención esconde bastantes más complejidades de las que tratan de comunicar no no estoy de acuerdo en en la inutilidad de las convenciones las convenciones les sirven claro con un coste enorme pero les sirven para ocupar espacio público para potenciar su mensaje

Voz 0194 32:11 eso es una buena operación de marketing es es una publicidad menciones

Voz 0873 32:16 de marketing que además tratan de lanzar algo que yo creo que no es real es la imagen de un Partido Popular lanzado en la versión épica del himno que acompaña a Pablo Casado como líder yo creo que eso es una verdad a medias es uno da medias de una parte porque como se ve el el verdadero y digamos con Ducati del partido utilizo la fórmula con una cierta ironía espero que se me entienda es el señor Aznar que es al que se le va a dar el lugar de honor al señor Rajoy será tratado como un abuelo simpático al que Le Le ponen hablar con con con una persona que que sí que es indiscutida no partido que además es su lentitud que además es íntima amiga que su íntima olvidando que señor Rajoy en las señora Sáenz de Santamaría han estado también señor casado pero la presencia señor Rajoy señora Sáenz de Santamaría en la toma posesión de Moreno Bonilla que era un don nadie a punto de desaparecer igual que Casado no quiso sustituir para no quemar a nadie en una operación que todos daban por por por como el fin de la trayectoria política ya que ahora se convierte en un bar un poderoso por por obra y gracia de de representar a la comunidad autónoma hola España no siendo como es en si es que hay convicciones en eso detrás que yo creo que sí que las hay al menos desde el punto de vista partidista Inter partidista una persona fiel a Sáenz de Santamaría que está fuera de la política a Rajoy que está fuera diga pero que no es un casa dista si me permitís la expresión por otra parte la intervención del señor Feijóo ha demostrado que hay a pesar de que el señor Feijóo amagó y luego dijo que no que hay una posición clara en en el PP de disputar el espacio de ciudadanos que el PP perdió entre otras cosas por las maniobras en la oscuridad dar absolutamente a mi juicio desleales con su partido el señor Aznar cuando se dedicaba a elogiar a a Ciudadanos como como la gran esperanza eso parece que ha olvidado el hecho de que mañana el señor Aznar intervenga para decir cuál es el catecismo me parece que muestra que dentro del partido no están las cosas tan claras en cuanto a las opciones porque en mi opinión Vox sale de de de la derecha que reunía el PP sale en definitiva de una parte del mensaje de Aznar la competencia por recogerlo es una competencia durísima pero al mismo tiempo en esa competencia se arriesgan como señalabas tú antes y a perder esos millones de votos de del centro que puede ir a Ciudadanos a mí me ha resultado termino Ángeles se me resulta muy llamativo la dicotomía que ha expresado el señor casado y que haber recogido además en el entrada cuando cuando habéis dado los una parte de las intervenciones porque señor casado se ha referido a la a la alternativa que hay en España como una alternativa entre entre el grupo ese de de de los desafectos España que según con Sánchez y a los que ha enumerado y al decir quiénes están en otro lado no ha dicho que esté lo pues de la derecha no he dicho que esté bajo la derecha Ciudadanos

Voz 1971 36:11 es ha dicho que está la recupera

Voz 0873 36:14 duración de la presencia internacional el Estado de bienestar y la democracia bueno a mí me ha parecido una presentación muy falaz no porque que si él habrá de batasunos tendría que hablar de que está gobernando con Vox sectaria

Voz 1971 36:32 si llegamos al final a la conclusión de que las convenciones sirven como una especie de catarsis de relanzamiento de los partidos en el entusiasmo ante el nuevo liderazgo y sobre todo también como la venta de una de una imagen política campaña electoral previa bueno pues en esta en esta convención casado Pablo Casado está haciendo una especie de encaje de bolillos de querer demostrar que su figura es capaz de sumar

Voz 1715 37:02 el el PP flojo

Voz 1971 37:06 entre comillas de Mariano Rajoy de Soraya Sáenz de Santamaría con las esencias del PP que se remontan a Manuel Fraga como ha recordado el señor De Gea hizo que el paso de la de la garantía o de la solvencia se lo da José María Aznar es decir pero no ha conseguido lo que era su objetivo principal que volvía es otro gesto que es en el centro con Rajoy a un lado y Aznar al otro dándose la mano por qué estamos aquí dando por hecho también que en la esta especie de temor a la irrupción volcánica de Vox Icon el número de votos que le ha arrestado en Andalucía y que temen les puede restar ahora también en municipales autonómicas ya no digamos en generales es la razón última de primera por la cual el PP está haciendo esta especie de regreso a los orígenes ya las esencias pero yo creo que además de esa especie de temor a la presencia de Vox hay también algo natural en Pablo Casado osea es que Pablo Casado piensa que Bielsa así la muestra y la prueba es la gente de la que se ha rodeado en su nueva ejecutiva como frente a las algunas coqueteos con la ideología casposa de Vox se oyen voces como la del presidente gallego de la cuerda de Mariano Rajoy gallego como hoy como el que sigue conservando la titularidad El avaro unía porque sigue gobernando Galicia pero que no se con sentirían sus críticas de no tener el poder que tiene dentro el PP porque vamos a ver cómo es el señor De Gea como es la señora Ayuso que ahora va a ser la candidata a la Comunidad de Madrid como es Ruth Beitia la candidata a Cantabria es decir es que esos son los candidatos que les gustan a Pablo Casado osea que aquí se suma el hambre con las ganas de comer por un lado la tendencia ideológica de Pablo Casado criado a los pechos de Aznar Faes con que casualmente este recuperando de

Voz 1 39:13 Faes a todas aquellas personas que son de su cuerda de hecho de hecho ni ni Aznar ni ni FAES

Voz 0194 39:21 estaban presentes en las últimas Convenciones que se había hacerlo

Voz 1 39:23 hora del Partido Popular en esta convención para el rearme ideológico bastarían cierra el acto es decir recordemos el propio Aznar se había distanciado de del Partido Popular completamente ahora casualmente Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría con el apoyo de paz

Voz 1971 39:42 por que hay que recordar que ha sido muchas veces criticada por sus decisiones que no consideran de de de de obediencia debida a su partido igual señor de Galicia han tenido una especie de inauguración confíen bromitas pero quién cierra el acto quién tiene la potencia va a ser mañana José María Aznar quién

Voz 0194 40:09 va a marcar ya quién va a marcar tendencia claro quién va a marcar Juan Carlos tendencia quién va a marcar las las líneas maestras de este rearme ideológico va a ser Aznar mañana

Voz 1170 40:19 sí yo creo que tenemos un pequeño problema porque no es lo mismo el andar del año noventa y seis que la dar de dos mil diecisiete dos mil dieciocho si yo no estoy muy equivocado andar y viene a sustituir a dar una nueva la recreación del del Partido Popular frente a Fraga Iribarne bueno no hace falta recordar si Fraga Iribarne estaba más a la derecho más ser izquierda de Aznar y la primera legislatura de Aznar es unas legislatura absolutamente centrista hasta el extremo de que el el la la la ubicación del del partidos o el la propia ubicación del partido lo convierte en un partido del centrismo reformista es un partido la la la definición del que hace el PP es nosotros somos un partido en el centro reformista claro luego si vemos a la guerra de Irak una especie de es Oña acción neoconservadora cosas bien pero las leyes esenciales en la forma de gobernar de Aznar yo creo que el el la característica esencial fue un giro al centro es decir venía de la muy de la derecha lo que hizo Aznar fue justamente crear un partido mucho más amplio por el centro y luego a la habrá

Voz 1971 41:37 la mayoría por la falta de mayoría me da igual pero no

Voz 1170 41:41 qué hizo que podía haber seguido dentro del esquema de de ese techo de cristal de de de Fraga y haber sido uno de los sucesores de Los siete magníficos no hizo lo un la refundación del Partido Popular es tenemos que lanzar hacia el centro en la derecha ya la tenemos el Partido Popular tiene que es un partido que abarque desde la extrema derecha hasta el extremo centro pero esa es la filosofía de Aznar y ese es el el planteamiento es una Carlos cuatro años y la política andar es una política mucho más centrista de la imagen que hoy tenemos a andar pero

Voz 0873 42:13 el Javier Bueno Ángels es que este esta distinción que hace Juan Carlos entre el el Aznar de de ese primer mandato en el que como recordaba también Victoria es que no tiene no tiene mayoría ya

Voz 1971 42:31 necesita a los nacionalismos

Voz 0873 42:34 de venderse si me permitirla la expresión y los que no se escuchan espero que me entiendan de venderse a los nacionalismos frente a los cuales ha soltado todo tipo de descalificaciones e improperios después y en situación Si métrica con con el Gobierno de Zapatero y no digamos ahora con el Gobierno es Sánchez el señor Aznar no tiene la menor coherencia a la hora de de prestar las las las analogías y las diferencias de lo que él fue capaz de hacer y decir es verdad lo que lo que hice es Juan Carlos Peres que todo esa tarea es arruinada en el segundo mandato de Aznar

Voz 1170 43:15 que entre otras cosas que hace

Voz 0873 43:18 Aznar con sus políticas de recalificación de todo tipo de suelo no no no fue aprobado el Tribunal Constitucional voluble nunca entró en vigor la ley del bueno pero él pone el incentivo a un modelo que luego aprovecha los liberal de manera nada mal

Voz 1170 43:35 de extrema derecha retos Juan Carlos no esas

Voz 0873 43:37 sí en mi opinión yo creo que Aznar se habla de Rajoy pero el modelo de corrupción ligado en buena parte a la obtención de dinero negro a través de recalificaciones y de pactos en ayuntamientos aunque no sólo y que luego se desarrolla de una manera extraordinaria mente importante en el mandato el señor Rajoy que recordarlo porque está bien hoy nos asusta como nos asusta casado pues vemos a Rajoy como moderado pero hay que recordar que que bajo el mandato de Rajoy se produce en el momento de de de digamos cumbre de la de la corrupción dentro del PP y se produce desde el punto de vista España la gestión más desastrosa posible de la relación con Cataluña decir que que bueno ahora de Rajoy no parece moderado es un hombre inteligente simpático ir cuando no está en el poder pues pues cae bien pero claro entonces que entendemos de extrema derecha extrema yo entiendo llevando los partidos nacionalistas catalanes

Voz 1170 44:51 que no consigo yo entiendo por Extremadura

Voz 0873 44:53 sea un nacionalismo fundamentalista como el que Aznar impulsa en la segunda parte su mandato a ti la ves que que desarrolla a través de la doctrina FAES que es realmente desde donde Aznar impulsa un pensamiento nacionalista extremo un pensamiento que rompe con cualquier idea de pluralismo en España que se convierte en el frente que dicta que toda heterodoxia de toda gestión plural es un cáncer para nuestro país eso yo entiendo que es extrema derecha yo entiendo que FAES está ligada el mensaje de FAES ha sido un mensaje que ha difundido y digamos consignas que van en contra la de una de un modelo de pluralismo democrático como concepción de España a mí eso me parece una cosa de extrema

Voz 1170 45:49 o al derecha no no no no consigo saber ningún elemento que describa lo que estás diciendo sinceramente otra cosa es lo que podemos hacer desde el dos mil cuatro hasta el dos mil dieciocho es otra cosa totalmente diferente pero entre el mil novecientos noventa y seis mil cuatro sinceramente no consigo ver ninguno de los organismos

Voz 6 46:11 a Juan Carlos yo creo que del de las que hablaba catalán en la intimidad de de de la que hablaba de él

Voz 1971 46:20 el del pueblo vasco en los términos en los que lo hacía etcétera etcétera al Aznar que acaba poniendo los pies en la mesa en el rancho de Bush que se mete en la guerra de Irak que miente a los españoles con el atentado del 11M hay un devenir ideológico que hace que un personaje no tenga nada que ver con el otro

Voz 1170 46:38 podemos olvidarnos que le mal

Voz 1971 46:41 impersonal podemos preguntarnos cuál era el verdadero a Aznar el que hablaba catalán en la intimidad o el que habla con acento inglés en en El Español porque hasta que se relaciona con Bush

Voz 1170 46:55 de va a ser un elemento ridículo en términos personales no es entre extrema derecha en modo de espera espera te parece te parecerá ridículo pero metió este país en una guerra no que de ridículo vamos a dejarlo aquí en Vitoria hecho allá no para que no se le veía como Blair ha reconocido que se equivocó en el pacto de razones Aznar ha dicho que lo volvería hacer otra vez sí pero eso este extrema derecha porque si no esté teníamos toda Europa ya en en en extrema derecha dejaba cuánta gente fue a esta guerra de de la de de Europa que menos menos Alemany Francia a toda Europa así

Voz 1971 47:37 bueno voy estuvieron voy a voy hacer

Voz 0194 47:42 asunto convención que para la gente que escuche la radio a lo largo del fin de semana que es mucha también van a seguir hablando iban a seguir escuchando de la convención pero habido un par de cuestiones anecdóticas es verdad que entre los invitados no todo el mundo era agente del Partido Popular y además esta mañana Andrea Levy lo remarcaba mucho en la entrevista que le hacía Aimar Bretos aquí en en Hoy por hoy y en tren los asistentes a los que han intervenido Pedro estaba el portavoz de esa cosa que se llama Tabares

Voz 1715 48:04 claro no sabría decir que estaba en el grupo colectivo que bien fin hace humor a veces sketches en otros casos crítica política bueno pues su portavoz que se llama Jauma Vives que ha participado en una de las mesas que moderaba los Montserrat

Voz 1802 48:21 bueno pues digamos que ha optado por el perfil provocador por otra parte propiedad

Voz 1715 48:26 de las actuaciones de tabarra día y entre otras cosas ha defendido creciente cincuenta y cinco llegó tarde y mal ha dicho delante del plenario por cierto le han aplaudido cuando

Voz 1170 48:34 dicho eso el atención

Voz 1715 48:37 sí este es uno de los mensajes que ha dejado supongo que para estupefacción de quienes le estaban escuchando

Voz 11 48:43 a mí me da la sensación que la gente piensa que al PP se le ha pasado el arroz la pasta de arroz durante mucho tiempo ha abandonado a muchísima gente algo en plan broma ay pero a mí lo que me lo que me han pedido es que os afiliada a Vox eh es lo que me han pedido que los que no lo hagáis que sepas escoger buenos compañeros de viaje

Voz 1715 49:08 bueno pues nada pues este es uno de los mensajes que ha llevado eso de que la gente sea fría Vox no sólo ella ya os digo que otra de las críticas que ha hecho es acusar al Partido Popular de haber aplicado tarde recientemente

Voz 0194 49:20 los que moderaba esa mesa ese comentario de este portavoz de la hecho ninguno

Voz 17 49:26 hora Hora veinticinco

