Hora 25 (18/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 quería exportar son declaraciones a nuestros compañeros de Radio Galicia que el manifiesto lanzado en forma de carta pone Rajoy en Carmena guarda muchas similitudes con el manifiesto fundacional de marea es decir la necesidad de superar la rigidez de los partidos la necesidad de fomentar la participación ciudadana con estructuras flexibles la necesidad de integración de los proyectos municipalistas en un proyecto político más amplio bueno mañana

Voz 0194 00:25 Varela se reúnen todos los candidatos de Podemos para las autonómicas todas menos Errejón aunque él mantiene que sigue siendo el candidato irnos lo decía aquí

Voz 1450 00:33 eso sí desde el entorno de Rejón se señala que consideran retirada la invitación que se le cursó hace días la dirección del partido por su parte asegura que dado que la plataforma más Madrid nuestra invitada pues Errejón tampoco debe asistir lo cierto es que la reunión de mañana que va a presidir por cierto Irene Montero y que va a suponer la primera sesión preparatoria de la estrategia para a las elecciones de mayo pues pone de manifiesto todas las contradicciones internas que han aflorado en esta crisis por un lado Errejón no asiste aunque siga considerándose el candidato no piense dejar ni su militancia en Podemos ni su acta de diputado la dirección considera que Errejón no debe asistir al no ser ya candidato aunque hace nueve meses las bases del partido lo eligieron como cabeza de lista para la Comunidad

Voz 0194 01:14 gracias Mariela veremos qué pasa el fin de semana luego Victoria así están cinco años después y lo decíamos justo se cumplían cinco años de de la fundación de esta formación política iraquí está más cerca del abismo que nunca es verdad que ha habido otros conatos de ruptura el último Vistalegre por ejemplo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón pero claro es que esta vez Íñigo Errejón plantea una candidatura sin las siglas de Podemos avisa al líder de su partido cinco minutos antes de plantearla se sigue sintiendo candidato de Podemos pero desde Podemos le han abierto la puerta sólo falta empujarle

Voz 1971 01:49 sí yo no quiere volver a la convención del PP pero no me ha extrañado que no estén en bailando por los pasillos de la alternativa que se les presenta porque claro osea tenían un riesgo en la Comunidad de Madrid vez que sólo acaban de poner en bandeja en la luchas fratricidas de la izquierda que es una cosa esta especie tendencia cainita desplazarse pero a ver yo no empiezo a dudar ante la pasividad sobre todo con un Iglesias que estar recluido cuidando a los a los gemelos en su casa y que debe estar absolutamente como el dijo decepcionado dolido pero según van pasando las horas supongo que cada vez más cabreado esta especie pasividad de que han pasado veinticuatro horas no se tomó ninguna decisión por lo que yo creo que podemos oir o en fin espero que eso sea así muchas declaraciones altisonantes como no tiene de qué comer por lo tanto yo entiendo que no se vaya cosas así pero que al final por las presiones de las las las confluencias por el batacazo en Andalucía por las perspectivas electorales malas que tiene podemos en este momento es muy posible que veamos una reconducción

Voz 2 03:11 a un pacto Podemos

Voz 0873 03:13 en ese partido de Carme

Voz 1971 03:16 en en el que al final bueno pues se haga ese sacrificio por la izquierda hice se reconduzca la situación porque sino ya lo habrían expuso

Voz 0194 03:27 claro es que hay una pista que es lo que pasó con los concejales del Ayuntamiento de Madrid en cuanto decidieron presentarse a las primarias para el partido de cara a la exactamente Force India también te abre expediente fueron inmediatamente después a los Javier de Lucas

Voz 0873 03:41 bueno estoy más por esta interpretación de que de que pese a declaraciones altisonantes incluso en algún caso miserables como la del señor Echenique en el fondo la negociación debe ir por otro lado eso coincide también con la noticia que he leído de de que la señora Carmena ofrecido en su lista al Ayuntamiento de Madrid puesto número cinco a Julio Rodríguez que que aspiraba a ir en el número dos en la coalición con Podemos Ike la reacción de Podemos es que mientras consigan tener cinco entre los veinte primeros en la lista que ellos no van a romper la lista es decir el hecho de que sigan apoyando la lista en el Ayuntamiento es como decís vosotros una pista ir con Errejón en el partido fuera de él yo creo que es verosímil la hipótesis de que veamos una candidatura común pues justificada desde del grupo de Iglesias Montero con el argumento de que no se puede perjudicar a la izquierda de la oportunidad de la izquierda porque Podemos sabe que en cualquier otra hipótesis los que más pierden son ellos porque es a ellos se suma que las expectativas electorales en en algunas comunidades importantes como por ejemplo la valenciana tanto desde el punto de vista el pacto de la Nau para la el Ayuntamiento como del Pacto del Botánico para la Generalitat la posición de de Podemos se ha debilitado muchísimo la única opción que le queda Iglesias es hacer tripas corazón y aceptar como como se recogía antes entró en en en otra pequeña recuperación de afirmaciones de de los representantes de la marea aceptar que el modelo no puede no ser este lo que en el fondo significa reconocer que el modelo de Podemos como partido institucionalizado ha fracasado que quizás se vuelve al modelo más inicial de un movimiento social que se agrupa con otros para hacer política en la escala municipal y también el principal Carlos fondo es el fracaso de Iglesia Carlas

Voz 1170 06:18 a ver hace cinco años todo todo soplaba a favor de Podemos y entonces era relativamente fácil solucionar los problemas que vieron a un impacto importante en la política de pronto pasar de la nada

Voz 0194 06:29 muchas cosas que no hubieran pasado no hubiera estado

Voz 1170 06:32 desde la nada un veinte por ciento es un es una explosión verdaderamente importante pero ese ese viento parece que hoy ha remitido mucho y que el viento sopla en otra dirección y donde podemos encontrar en una situación extremadamente compleja a nivel nacional son digamos el bisagra ahora del del Partido Socialista la idea del sorpasso yo creo que ya ha desaparecido en términos municipales hay serias dudas de que pueden repetir el los los los resultados que tuvieron hace cuatro años yo creo que en esta tesitura sí lo que da un elemento de pragmatismo es decir todo el que que puede haber con el rejón yo creo que en algún caso bastante razón me parece que no no puede no Kike que decisión adoptar brechas del partido pero sin lo echas del partido tenías que echar a Carmena del partido

Voz 0194 07:21 desde eres apoyar a Carmena en la el Ayuntamiento ya Hinault apoyar a Errejón en la Comunidad porque tú tienes otro candidato

Voz 1170 07:29 yo me imagino un mitin donde Pablo Pablo Iglesias apoya Carmena pero cuando sale Errejón Se va a ser una cosa disparatada yo creo que sinceramente al grupo de de Pablo Iglesias no le queda más remedio que aguantar es esta este pulso

Voz 1971 07:44 porque la que el arrojado Errejón ir

Voz 0194 07:48 aceptar todo lo que pasa que viene entonces debilidad lo que pasa es que tendrán que hacerlo de alguna manera de ir dando marcha atrás a estas declaraciones y han fuertes que han estado haciendo desde la desde la primera de ayer de Pablo Iglesias con ese mensaje que hizo en Facebook está Irene Montero hizo Pablo Echenique hoy van a tener que Pablo Iglesias

Voz 1170 08:06 el de hoy tuvo una intervención dura pero dura lo de Echenique me parece que es otro nivel me parece que en fin yo sinceramente creo que con un secretario de Organización así es que Podemos está condenado a perder diez puntos en las elecciones Si a lo mejor el problema de Podemos no es tanto la organización tal sino que si quitas a los que dos los los dos que son famosos cuando toma la palabra Echenique pues evidentemente yo creo que de quitan a miles de votantes que no tiene ningunas ganas de de hoy esa ese permanente situación de de a miento permanente de tiene tiene

Voz 0194 08:48 veremos veremos a ver qué pasa dime Javier muy breve

Voz 1170 08:51 si no brevísima para decir

Voz 0873 08:53 que en el cuadro falta también que evidentemente errejones tono lo ha llevado abiertamente ante Iglesias y la ejecutiva del partido pero es cierto que Errejón la candidatura de Madrid adelanto PDA o desde el propio partido es decir que el sector anti Errejón ésta que encabeza sino recuerdo más Mayoral la había impuesto la lista a una serie de personas que no tenían nada que ver con las que Errejón a su vez proponía como número dos y números siguientes los primeros puestos la Comunidad de Madrid decir que que hay una batalla interna que no sale ante la opinión pública entre la parte más no sé si llamar Juan Carlos me corregirá o no

Voz 1170 09:37 nosotros eso nunca le minis

Voz 0873 09:40 de Podemos que que que que representa el modelo de partido cerrado y de disciplina ante el líder Iglesias y la colíder Montero frente a quienes proponían una apertura mayor

Voz 3 09:56 por qué en la M se sitúa

Voz 0873 09:58 Errejón le voy a publicidad

Voz 4 09:59 Hora Veinticinco buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido

Voz 5 10:11 cincuenta y seis mil trescientos ochenta y cinco serie veintiuno este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE

Voz 6 10:43 cada vida

Voz 7 10:44 la tiene al menos una historia

Voz 5 10:46 algunos las estrictas otros las Len para unos y otros los muchos libros

Voz 1971 10:52 el programa de la literatura es el punto

Voz 7 10:55 partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vid en la madrugada del viernes hasta Vado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín querido que aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 5 11:11 dos muchos libros cadenas

Voz 8 11:16 los cien días de Mora de General Óptica con más de cincuenta mil gafas de marca con un cincuenta por ciento de descuento ven ahora General Óptica lleva ese tus gafas de marca a mitad de precio general Óptica tu mirada eres tú

Voz 9 11:30 abrir un negocio y no sabes cómo darlo a conocer tienes un negocio tradicional y quieres posicionar lo en Internet evolución digital de un negocio el nuevo pocas de Vodafone y Podium ayudará a responder a todas estas preguntas dos expertos asesorarán a tres empresas en el reto de su transformación

Voz 5 11:46 digital evolución digital de un negocio con pocas de Vodafone ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 10 11:53 oye Juanjo yo creo que me merezco un buen sueldo Juanjo cuando tiene razón tiene razón de unos cinco mil euros al mes más o menos Juanjo pues claro que sí Juanjo veinte años a Juanjo IVE vendrían genial trescientos mil euros

Voz 5 12:08 Saura así que fácil es subirse el sueldo con el sueldo del Fin de Semana de la ONCE gana cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado súbete el suelo

Voz 11 12:24 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 12:30 Ángels Barceló y en la tertulia Juan Carlos Jiménez Victoria Lafora Javier de Lucas me queda una cuestión pendiente El ministro del Interior contado después del Consejo de Ministros que el Gobierno va a retirar las concertistas de las fronteras de Ceuta y Melilla pero de algunos de sus tramos los tramos más vulnerables así lo ha dicho Marlaska Nicolás Castellano buenas noches y eso tiene dos partes Nico para que podamos entender lo bien hay que comparar qué es lo que dice que hará el Gobierno y que es lo que dijo que haría empecemos si te parece por lo que ha anunciado Marlaska hoy que afectaría aquellas partes de la frontera donde más altos

Voz 1620 13:04 sí digamos que hoy hemos tenido un paso más hacia la concreción si se aprueba el presupuesto y el plan pero todavía falta concreción escénicas importantes siete meses después del anuncio estrella de Marlaska en materia inmigración el Consejo de Ministro como dice nada probado y finalmente ese plan incluye treinta y dos millones de euros financiados al setenta y cinco por ciento de la Unión Europea el proyecto señala al nuevo circuitos cerrados con cámara de visión del perímetro fronterizo la mejora de la fibra óptica para que tengamos imágenes en directo de lo que sucede en la valla y la sustitución de parte de ese vallado de la zona donde más alto se han producido el ministro asegura que se mantiene la seguridad pero de manera menos cruenta porque como demostró en informe que ya tenía el PP en el año dos mil diecisiete El asegura que las cuchillas no servían para disuadir

Voz 12 13:47 ya determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido de susceptibles de ser atacadas esa serán las que se retiren las vallas se retiren las concertadas ese red hice coloquen nuevas vallas nuevos medios siempre más seguros vuelva a atender a indicar siempre más seguros pero a la vez sin medios eh cruentos

Voz 1620 14:09 el ministro Angels ha insistido en que las medidas sean consensuado con Marruecos esto lo ha repetido varias veces Iker Plan incluye el cambio en ampliación de los puesto fronterizo de Beni Enzar

Voz 0194 14:19 bueno y la segunda parte que decíamos es esto a lo que se refería al Gobierno cuando se comprometió recordemos a retirar las concertino

Voz 1620 14:26 es difícil contestar esa pregunta porque el Gobierno ha anunciado muchas veces Eto y hoy tampoco tenemos los detalle en la puesta en escena ante los periodistas Marlasca ha insistido varias veces la frase este Gobierno cumple con sus promesas veamos el Gobierno considera que hoy comunica las fechas y el cambio de concepto de seguridad de la fronteras es decir las obras se pone en marcha este año afirman desde el Ministerio esta tarde concertino no disuaden como decía ese informe que está concluyendo el informe técnico y las obras espera comenzar en febrero o en marzo es decir esto todavía va para largo es el nuevo sistema de televisión cerrado en Ceuta es la primera medida en Melilla mejora la red de fibra óptica porque faltaba que esas imágenes llegaran antes a los cuarteles generales de la Guardia Civil pero esa modernización de la y el refuerzo de los perímetros va a requerir todavía unos meses dicen desde el Ministerio que las vallas están muy deterioradas que en los puntos donde se producen más alto era necesario construir una nueva pero no es cierto que la entidad estatal del Ministerio de Defensa no ha terminado el informe técnico que los explique las concertino por qué elemento va a ser sustituido así sabemos que se iban a quitar las concertino que se va a quitar por fases que primero Ceuta pero hasta ahora el Gobierno ha anunciado concede suministro un Plan Técnico para la restitución de esa concertino lo único que podemos decir según Marlaska es que ese elemento

Voz 1170 15:43 tras durante el año dos mil concreta

Voz 0194 15:45 un poco más el primer anuncio que hizo

Voz 1620 15:48 concreta un poco más pero hoy a los españoles a la hubiese la Cadena SER nueve podemos decir porqué elementos esto se sustituyen las famosas cuchillas o concertino de la valla hemos preguntado se va a ampliar un metro dos metros esas zonas más vulnerables que ellos llaman a los saltos más numerosas en Ceuta este verano a Melilla que los detalles todavía la entidad el Ministerio de Defensa no lo ha concretado así que a esta hora todavía no podemos dar más detalles que los anuncios queda al ministro en el Consejo de Ministros Javier

Voz 0873 16:17 hay una pregunta es por qué porque esto no sea incluido dentro de un plan de medidas que ha aprobado hoy también el Gobierno de refuerzo y modernización del sistema de Protección Fronteriza terrestre en Ceuta y Melilla que han dotado con casi treinta y tres millones de euros es decir porque no se incluye la reparación de vallas y la sustitución de las concertino que son evidentemente medida no propia por sangrientas y crueles dentro

Voz 1620 16:48 el plan que han aprobado paralelamente yo eso es que no consigo entender Javier es el mismo plan es el mismo plan claro eso XXXII guiones incluyen el y el concepto de renovación cambio de la etcétera lo que no sabemos todavía técnicamente que se va a hacer con esos elementos pero que es que

Voz 0873 17:07 la en el resumen que han dado insisten sobre todo la medidas de inteligencia el sistema de circuito cerrado de televisión la mejor Tica la ampliación del sistema de de protección la implementación de sus teme reconocimiento facial y la la llamada frontera inteligente que decir Verda no no acabo de entender exactamente prepago imaginarme algo pero nombre

Voz 0194 17:32 déjame que te pregunte también también a Juan Carlos victoria anuncios sobre anuncio

Voz 1170 17:37 lo que yo renuncio a lo que yo digo es que Messi no concretas porque no haces la comparecencia dentro de un mes au ves y medio ya está enojoso evitas estamos hemos de algo que no tenemos ni la más remota idea ahora me parece que es una cierta precipitación porque yo creo que el ministro se sentía un poco impelido a tener que decir algo porque como hace tiempo había dicho que tal está uno

Voz 1971 17:58 primeros anuncios que hizo claro

Voz 1170 18:00 el gen p s se esperan seis meses esperan ocho para no

Voz 1971 18:05 Victoria que en el fondo es lo que se va a esperar claro es decir porque hasta que se ponga en marcha el Plan Estratégico hasta que se apruebe hasta que se decida cuál es la alternativa si como dices tu van a ser dos metros para arriba o tres vallas en en paralelo bueno para llegar a marzo y abril saber hasta cuándo pero yo creo que era la mala conciencia de haber ofrecido una cosa que luego no se ha cumplido entonces eso les impelido a salir porque de hecho yo que me he oído entera la rueda de prensa ha hecho mucho más hincapié en la reforma de los centros de atención de la mente de internamiento de inmigrantes mucho más que del tema de la valla que ha sido muy farragoso y que lo la única justificación que ha dado es que dos mil diecisiete el Gobierno del PP tenía un informe en el que decía que la valla era absolutamente vulnerable y que las las medidas de protección de la frontera era la iglesia pregunta asimismo y usted dirán que hicieron polluelos contestó nada evidente que

Voz 1620 19:05 que las cuchillas no disuaden los saltos a la valla iban produciendo desde mil novecientos noventa y cinco y la escollera no son elemento que impidan el salto lo que soy importante de ese aspecto que señalas es que el Gobierno ha vuelto hoy a decir que se van a reformar los centros de internamiento de extranjeros en base a las líneas que establece el Defensor del Pueblo y quizá Rice ha anunciado que se va a abrir un nuevo un Algeciras el problema muchas veces en esta materia que sin detalles técnicos o no da plazos Noda

Voz 1971 19:31 el detalle de exactamente en qué se va a ser volvemos a hablar de futuribles que no están lo de lo del centro de Algeciras dice que va a ser el primero de las inversiones del Plan que se ha querellado mal que los próximos tres años cuando se va a hacer cuando sobra terminar explican

Voz 0873 19:46 pero sobre todo porque sólo se invierte en esto al mismo tiempo que no se invierte en el en el plan de integración y acogida de municipios comunidades autónomas

Voz 0194 19:59 no es que la pregunta en el aire porque tengo que ir otra cosa pero dejamos ahí la pregunta en el aire que me parece muy interesante Nico muchísimas gracias hasta luego ir a otra cosa a la que tengo que ir es como siempre hacemos casi al cierre irá a preguntar por las apuestas de algún periódico para el día de mañana Miquel Iturbe director en Aragón muy buenas noches

Voz 1971 20:18 es mucho

Voz 0194 20:20 Eva la Heraldo mañana

Voz 1193 20:22 vamos con una noticia triste me pues como bien sabéis el caso dramático de violencia machista en Zaragoza un hombre que asesinó a su mujer en dos mil trece dos mil tres pues abogado con la abogada no con la que mantenía una relación sentimental el tema principal de El periódico y una fotografía pues claro que una de las muchas manifestaciones de rechazo y repulsa cocido la ciudad de Zaragoza

Voz 13 20:47 hay alguna cosa más así local interesantes

Voz 1193 20:50 pero seguimos con algo que nos preocupa mucho habéis aquí estamos peleando por el tema de la minería Ariño pues el porque empieza de la posible recolocación de ciento veinte empleados termina que piensa pues al cierre definitivo bueno está buscándose la recolocación de esos de esos mineros esos trabajadores pues los que que de trabajo

Voz 13 21:12 pues mira Miguel Iturbe muchísimas gracias hasta luego conexión duro

Voz 0194 21:18 Agencia con Barcelona porque hay novedades con el conflicto entre los taxistas Si Law la sube TC Aitor Álvarez cuál es la novedad hasta ahora

Voz 14 21:27 pues la novedad es que si hace un momento decíamos que eran cinco los detenidos ya son nueve en total los tres que habían detenido los Mossos y que contábamos a las ocho los dos que había detenido la Guardia Urbana de Barcelona por la el ataque al vínculo de WC y en el que circulaba este conductor tres más de los Mossos en la calle Struck de Barcelona dos más en la Gran Vía por lo tanto nueve taxistas detenidos por la policía en total hoy en Barceló

Voz 0194 21:52 nueve detenidos gracias Aitor balance de los incidentes de esta tarde en Barcelona Il lo que nos de tiempo del cuaderno de frases

Voz 1667 21:58 Pablo venga para empezar una frase que retrata al diputado del PP que fue alcalde de Mérida Pedro Acedo mientras presentaba la candidata de su partido para las próximas municipales Pilar que incluso subdelegada del Gobierno ha vivido en Mérida que quizás alguno centro pues ámbito porque no es otro que va veremos vino y ella tenía que atender a sus lío claro de atender a sus hijos con

Voz 7 22:26 estoy local café entiende que mientras el marido de los bares bebía vino

Voz 1667 22:30 no hace mella también el poder judicial ha cerrado el caso de que aquel juez al que una cámara del juzgado pilló llamando bicho hija de puta a la mujer que había denunciado a su pareja por malos tratos considera incorrectos esos insultos pero no toma medidas contra el magistrado por que el vídeo no es válido como prueba porque se trataba dicen de una conversación privada en la SER hemos hablado con la mujer que fue insultada que es la modelo María San Juan

Voz 15 22:56 indefensa pienso en todas las mujeres que está de misma situación uno peor me indigna que insultara una víctima llamarme bicho hija de puta salga gratis pese a todo a todas las mujeres que hemos vivido un caso de violencia machista no nos queda otra alternativa que seguir confiando en la justicia

Voz 1667 23:16 el Exterior el cuaderno nos va a llevar a Bogotá el Gobierno colombiano atribuye la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional la autoría del atentado contra la escuela de cadetes de policía que se produjo ayer y que mató al menos veintiuna personas frases del presidente de la República de Iván Duque ante este ataque miserable íbamos seguirá actuando contra los grupos armados organizados que operan en el país profundiza haremos los sistemas de recompensa para capturar a sus cabecillas miles de extinguir hemos el dominio a todos sus bienes sin ninguna contemplación la Casa Blanca que ha informado esta noche que la próxima cumbre entre Donald Trump quimio nun será hacia finales de febrero lo que no han contado es donde ninguno

Voz 0194 23:57 pues ya veremos dónde será Ramoneda

Voz 7 24:01 el dietario

Voz 16 24:05 con todo

Voz 1150 24:06 mis respetos Íñigo no eso mismo que Manuela esta frase de Pablo Iglesias quedará inscrita en la pequeña historia de rupturas de Podemos

Voz 1620 24:13 de la política y el resentimiento hace tiempo que bien

Voz 1150 24:16 San juncos Iglesias Montero Echenique cierran con malestar no contenido cualquier posibilidad de un acuerdo más Madrid vale como socios y se trata de Manuela Carmena pero no cuando se trata de Íñigo Errejón lo cual significa que la cosa va de personas no de plataformas ni de ideas Hinault duro que Carmen no se lo merece porque eso

Voz 7 24:36 primer mandato ha dejado huella sobre la base de

Voz 1150 24:38 liderazgo muy genuino ampliamente reconocido pero lanzar un candidato de Podemos contra rejón suena tirarse a una piscina vacía cuando pase el cabreo los dirigentes de Podemos tendrán que meditar seriamente sobre un punto hasta el día de hoy los mejores resultados en ayuntamientos y comunidades los han conseguido donde iban en coalición con listas encabezadas por otros empezando por Madrid y Barcelona podemos medicina en un momento crítico cuando más le necesita para construir mayorías de izquierdas la tendencia a la fragmentación es uno de los males crónicos de la izquierda incapaz de construir proyectos ideológicos con capacidad integradora hice equivocara Podemos y utilice Errejón como chivo expiatorio para disimularlas muchas alegrías que le debilitan desgraciadamente esta historia favorece sobre todo a la derecha en la medida en que aleja las mayorías de izquierdas pero alivia también aquellos neoconservadores como la vieja guardia del PSOE que siguen soñando con una alianza con Ciudadanos para recrear este lugar vacío el llamado Centro tiene estas el Gobierno español anuncia impuestos sobre actividades digitales de sobre transacciones financieras una buena noticia aunque sus dimensiones sean modestas recaudar para poder redistribuir exactamente lo contrario de lo que promete la derecha unida que acaba de tomar posesión de la Junta de Andalucía bajar impuestos en Patrimonio Sucesiones Donaciones Aguirre P F

Voz 16 25:59 unos quieren redistribuir de arriba abajo

Voz 1150 26:01 otros persisten hacerlo de abajo arriba todavía hay clases

Voz 17 26:12 de crisis cuadro y terminamos aquí Juan Carlos Jiménez Victoria Lafora Javier de Lucas buenas noches a los tres bueno para nosotros hasta el lunes sofá manta este fin de semana hay que desafiar al frío hay que desafiar al frío esto tienes un poco de sofás y que haré porque si la semana que viene es tan intensa como esta necesito coger fuerzas hasta el lunes que tengan feliz

Voz 5 26:44 hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 11 26:56 sí que ahora me iré indicó en Cadena Ser punto com y en las redes sociales y querer la Roma Hora Veinticinco quien Facebook Hora

Voz 7 27:09 la Cadena SER presenta el placer de escuchar el gato rió al ver a Alicia

Voz 18 27:18 parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía un asunto muy largas y un gran número de dientes de forma que pienso que convendría tratarlo con el debido respeto

Voz 7 27:29 mi niña empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento pero en el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que le gustan pensó Alicia

Voz 18 27:45 me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 7 27:56 el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 19 28:03 el placer de escuchar

Voz 20 28:06 no

Voz 7 28:11 también los tenemos poco que intentar quitar

Voz 21 28:12 esa idea clásica esa visión tan chistes sobre todo de la gomina en fundara en cuero látex final BBC me lo practicamos pero hemos de a pie personas normales ese puedo mirar a mucho nos gusta decirlo así se puede dominar hasta en pijama de vaca más que mi intención es aprender más practicar mejor experimentar de eso se trata nuestra cita de la noche de los viernes al sábado a las cuatro de la madrugada

Voz 5 28:38 una hora golfa para golpear incluso nada

Voz 22 28:41 convencional con Contigo Dentro Celia Blanco a Cadena SER

Voz 16 28:53 no no no son sólo tres letras

Voz 5 28:56 el doctor yo creo

Voz 23 28:58 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido por vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 5 29:07 los fines de semana es decir los fines de semana a todas horas dos síntoma

Voz 4 29:14 toda la noche hasta la una y media de la madrugada

Voz 5 29:16 no se preocupe mide se va topando ustedes de l s en mí son píldora

Voz 11 29:21 todas quedó Luis Suárez Montes pero usted y así cuando son almorzó con lo que escuchará a don Luis por encima

Voz 5 29:30 cuando ese canto peligroso es que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted un rollo que tiene vamos que no se lo más bonito que hay en este mundo crisis

Voz 24 29:43 que no me lo esto no

Voz 11 29:47 el Deportivo Dani Garrido Cadena SER

Voz 3 29:51 cuenta con la SER pase lo que pase