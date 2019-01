Hora 25 (21/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 que Rejón está más fuera que dentro de Podemos es indiscutible la pregunta ahora es si podemos les seguirá valiendo la fórmula de la confluencia para unirse a más Madrid olvidará uno despechado Errejón son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:36 hola buenas tardes Íñigo Errejón hace caso a Echenique Juan Montero renunció a su acta de diputado lo anunciado hoy cuatro días después de que desvelara el lanzamiento de un nuevo proyecto político junto a Manuela Carmena

Voz 0194 01:02 para dedicarse a construir el proyecto que defenderá en las próximas elecciones autonómicas y al que le gustaría que se sumara Podemos ese partido sin embargo en este momento apuesta por presentar una candidatura propia

Voz 4 01:13 no mira evidentemente podemos estará en las elecciones en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid estará posiblemente como Unidos Podemos seguramente así sea la fórmula pero estamos a la espera de la que de la dirección de Podemos Madrid investiga qué hacer y cómo

Voz 0194 01:29 en Hora Veinticinco nos vamos a acercar Andalucía que ya sabe quiénes son sus nuevos consejeros Pedro Blanco once consejerías seis para el

Voz 1715 01:35 cinco incluyendo la vicepresidencia para ciudadanos no habrá una consejería dedicada exclusivamente a la familia que sí será sin embargo el apellido de la Consejería de Salud por cierto el PSOE reunir esta tarde su comité director en el que Susana Díaz ha dejado este mensaje con ecos nacionales ahora que algunos en su partido insisten en que debería dar un paso

Voz 5 01:53 la crisis dentro de los partido como hemos visto en los últimos días no son positiva ni para España ni son positivas tampoco para la izquierda española que haya partido que fracase fracture en las vísperas de unas elecciones tan importante para el futuro de Europa como las elecciones europeas para el futuro de nuestro Ayuntamiento

Voz 0194 02:15 la segunda hora del programa la vamos a dedicar al conflicto del taxi en Madrid esta tarde se han vuelto a la Consejería y representantes del sector que como en Barcelona exigen una regulación más restrictiva del servicio WC Ángel Garrido el presidente de Madrid

Voz 6 02:27 como presión de la comunidad voy a en lo que estrictamente me compete el resto competencia son municipales y no podemos imponer una regulación que no daría ningún servicio porque no hay taxis e impediría que los ciudadanos pudieron

Voz 0194 02:39 algunos taxistas han recibido así Albert Rivera que esta tarde llegaba a la estación de Atocha desde Sevilla

Voz 7 02:47 las protestas de los taxistas de Barcelona han derivado en alguno

Voz 0194 02:50 los momentos de tensión en las puertas del Parlament además

Voz 7 02:52 a lo largo del día han cortado de forma aleatoria

Voz 0194 02:55 algunas de las principales vías de la ciudad el día más estamos pendientes de que los equipos de rescate consigan llegar al punto en el que supone que esta Julen

Voz 1715 03:04 ninguno de los espacios ha ido cumpliendo por diferentes motivos pero los cálculos

Voz 8 03:07 que se han dado hasta ahora han sido erróneos todavía queda por hacer más hondo del pozo paralelo que se construye antes de que los mineros puedan bajar a hacer el último tramo del túnel Juan López Escobar ex delegado del Colegio de Ingenieros de Minas desde el principio siempre y choca hablar de tiempo son una obra de estas es un poco temerosos está haciendo una obra dar cuenta de una obra que se tarda meses en días y además sin ningún estudio geológico es usted porque tampoco lo que pone facilidades

Voz 1715 03:37 les contaremos la última de Villarejo ahora dice que el contrato con el BBVA tenía relación

Voz 8 03:41 los atentados del 11M y con la búsqueda de datos sobre la financiación de esos ataques

Voz 0194 03:45 día deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:48 esta arder la selección española de balonmano ha derrotado por treinta y seis a veinticuatro a Brasil en el campeonato del mundo a pesar de esta victoria los españoles siguen dependiendo de terceros partidos y terceras marcadores para luchar por las medallas en el Open de Australia de tenis malas noticias Garbiñe Muguruza ha caído eliminada ante Cova también ha caído Pablo Carreño que ha perdido con Nishikori recuerdo que hoy se completa la jornada

Voz 0194 04:09 primera división con el partido que van a jugar a las nueve Éibar

Voz 0919 04:11 ya Espanyol y también tendremos fútbol de Segunda A las nueve cierran la jornada Granada

Voz 0194 04:16 si el tiempo hemos estrenado una semana que se anuncia fría Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:20 buenas tardes a lo largo de esta semana tendremos que estar atentos a varias situaciones de nevadas en cotas medias por ejemplo a partir de mañana por la tarde en las montañas del interior de Galicia en la Cordillera Cantábrica alrededor de los ochocientos a mil metros de altura también en el interior del País Vasco Navarra

Voz 0194 04:35 en La Rioja en provincias como León

Voz 0978 04:38 son Ávila Soria Segovia así como en Burgos nevadas al este de Castilla y León que pueden ser intensas también en la Ibérica el miércoles y el jueves las nevadas más copiosas con viento muy fuerte en los Pirineos hizo en las próximas pero de momento la próxima noche pocas nubes algunas nieblas más frío que el anterior mañana con el paso de las horas el cielo quedará cubierto en todo el país con estas nevadas que decíamos en el norte en el resto las nubes serán poco activas pero mantendrán el ambiente frío empieza hora25 Pedro

Voz 1715 05:06 les vamos a contar en este hora25 la muerte del bebé bebé de dos meses que hace diez días fue ingresado en un hospital con lesiones muy graves el padre se lo contamos también en su momento fue detenido pocos después por una supuesta agresión al pequeño

Voz 11 06:52 Pedro Blanco y seis minutos mil

Voz 12 06:54 estos en Canarias primeros se lo pidió Pablo Echenique yo quería partido político escaño cuando te cómo podemos yo creo que lo que es es dejar el escaño

Voz 1715 07:09 yo si fuera él dimitiría decía Pablo Echenique la semana pasada en Hoy por hoy aquí en la Ser luego añadía que la rodea algo tenía que vivir Errejón hasta el mes de mayo después de monte

Voz 0194 07:19 yo si fuese él consecuentemente sino voy a presentar una formación política diferente a aquella por la que soy diputada pues dimitiría pero eso es una cosa que tenéis que preguntarle

Voz 1715 07:28 bueno yo fueron repitiendo hasta que hoy Íñigo Errejón anunciado que hace aquello que le pedían que hiciera que deja su acta de diputado que renuncia a seguir en el Congreso para dedicarse por completo a su nuevo proyecto político es que monta junto a Manuela Carmena Errejón por tanto se aleja unos cuanto dos pasos más de un partido que asegura no piensa abandonar los lo va a contar Mariela Rubio

Voz 1450 07:51 no podría dejar podemos decía Íñigo Errejón el partido que funde pero si puedo dejar el escaño

Voz 0799 07:56 porque no es fundado y porque no llevo tatuado en la piel yo sigo siendo militante de Podemos lo que pasa es que tras varias peticiones de que entregue mi acta de diputado creo que lo mejor es dejar atrás sino contribuir a la discusión de partidos y centrarse en lo verdaderamente importante

Voz 1450 08:13 nadie me ha exigido que entregue mi acta decía el hasta hoy diputado pero sería invitado a dimitir y creo que

Voz 0194 08:18 la decisión correcta espero que colabore a que sí

Voz 1450 08:21 pueda llegar a un acuerdo es decir una lista única en la Comunidad de Madrid bajo la sí

Voz 0194 08:25 las más Madrid pero que

Voz 0799 08:28 son personal mía no sencilla pero que si tomo muy tranquilo contribuya a que ese acuerdo sea posible

Voz 1450 08:35 no vine a estar en la política sino para hacer la decía Errejón que terminaba sus palabras iniciales con un guiño al quince M

Voz 0799 08:41 este camino no me cabe la menor duda acaba donde comienza siempre todo en la Puerta del Sol

Voz 1450 08:47 sustituirá errejones supuesto Sol Sánchez portavoz de Izquierda Unida en Madrid que es quien ahora deberá decidir si su partido sigue su andadura con Podemos o se suma al más Madrid de Carmena

Voz 1715 08:56 bueno así que el fundador uno de los fundadores del partido que promovió aquello de las confluencias va a intentar ahora que su partido con fluya con su nuevo partido que jaleo de momento podemos le dice que quiero que ellos se van a presentar con candidatura propia con candidato propio en las elecciones autonómicas del mes de mayo de momento porque estamos todavía a finales del mes de enero Mariela

Voz 1450 09:21 en lo que el partido es categórico es en que no se tomarán sanciones disciplinarias contra Íñigo Arjona se hablaba hoy en la ser Rafael mayor

Voz 13 09:27 pero esto esto no es una cuestión administrativa esto es una cuestión política es una cuestión de responsabilidad la pregunta no es qué va a hacer podemos la pregunta es qué va a hacer una persona que ha fundado un nuevo partido político sin contar con nadie

Voz 1450 09:39 pero desde la dirección no se aclara si habrá primarias para elegir candidato alternativo aseguran que la decisión última va a depender del partido en la Comunidad de Madrid de sus bases podemos decía hoy la portavoz de la Ejecutiva Noelia Vera estará en las elecciones lo más probable es que sea como Unidos Podemos

Voz 14 09:53 evidentemente podemos estará en las elecciones en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid lo estará posiblemente como Unidos Podemos seguramente así sea la fórmula pero estamos a la espera de la que de que la dirección de Podemos Madrid vestida qué hacer como

Voz 1450 10:08 es que en realidad que Podemos concurra como Unidos Podemos depende principalmente de Ezker

Voz 1715 10:13 también bueno gracias Mariela el día por cierto deja otra dimisión de otro político que también decidió intentarlo por fuera de sus siglas tradicionales es Gaspar Llamazares que hoy ha anunciado que deja su escaño en el Parlamento asturiano Ike además renuncia a ser el candidato a las primarias de Izquierda Unida para ser el candidato a las próximas elecciones autonómicas Llamazares da un paso al lado y lo hace empujado por su partido que recuerden de abrió un expediente cuando se supo que ese implicaba directamente en la plataforma impulsada por Baltasar Garzón en Andalucía

Voz 0519 10:44 que en todo momento el presidente Pablo Casado me trasladó que el equipo tenía que hacer el que yo estimara más oportuno y lo digo con absoluta naturalidad que no he tenido ninguna presión Emma me ha sorprendido incluso aquí alguna llamada o algo nada nadie me refiero a nivel provincial va a nivel ni siquiera los propios interesados

Voz 1715 11:05 bueno pues en Andalucía el presidente de esa comunidad Moreno Bonilla ha desvelado hoy ha desvelado primero que según su relato nadie le ha presionado para poner a éste o aquel otro en esta Consejería una que ya otra ya desvelado sobre todo la composición de su nuevo Gobierno once consejerías seis corresponden al PP cinco quedan en manos de ciudadanos no hay una consejería exclusiva dedicada a la familia como había pedido por Vox comparecía por cierto ya desde hace días que no iba a ocurrir que no iba a existir la Consejería se llama de salud de familia y el PSOE que el PSOE ha reunido esta tarde en Antequera a su Comité Director Partido Socialista se pone a preparar la próxima cita electoral en Andalucía no van a coincidir las municipales y las autonómicas así que se ponen a preparar las municipales y lo hacen entre las presiones de algunas voces de la dirección nacional para que Susana Díaz si aparte y claro algunos de los mensajes que hoy ha dejado la ex presidenta andaluza y líder de la oposición digo que algunos de los mensajes es inevitable interpretarlos en clave orgánica en Talavera

Voz 5 12:09 la crisis dentro de los partido como hemos visto en los últimos días no son positiva ni para España ni son positivas tampoco para la izquierda española

Voz 15 12:20 que haya partido que

Voz 5 12:23 fracase fracture en la víspera de unas elecciones tan importante para el futuro de Europa como las elecciones europeas para el futuro de nuestro ayuntamiento donde reside la primera línea de la democracia esa garantía de la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos deprime rostros que tiene la democracia que sólo Ayuntamiento no es un buen síntoma

Voz 0194 12:54 miles de taxistas movilizados contra los en Madrid estos Brito se han escuchado en la ciudad también en Barcelona

Voz 19 13:05 a todo

Voz 0194 13:08 los taxistas de Madrid ha iniciado hoy una huelga que durante todo el día ha estado pendiente de las propuestas del Gobierno de la como

Voz 1715 13:16 dad para cambiar la parte que quiere no pueden cambiar sobre la regulación del uso de los vehículos se ha sido por tanto un día de reuniones también la tarde de asambleas inmovilización sobre el asfalto de la capital de la que ahora está pendiente nuestra compañera de Radio Madrid ahora selva Sarah buenas hasta

Voz 0194 13:33 qué tal buenas tardes pues después de casi dos

Voz 0133 13:35 horas de reunión con la consejera de Transportes los taxistas deciden mantener la huelga para mañana dicen que el decreto que les ha presentado esta tarde la Comunidad de Madrid no sirve para nada que no recoge sus exigencias así que continúan con la huelga Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi

Voz 0017 13:48 si no hay posibilidades de convocar una huelga cuando lo que vas es a un planteamiento de negociación o de una primera toma de contacto

Voz 0919 13:59 lo que te ofrecen es poco menos que nada

Voz 0017 14:01 ya

Voz 0133 14:02 una de las principales líneas rojas que han marcado los taxistas es que la Comunidad regule la contratación es decir el tiempo mínimo de antelación con el que se puede solicitar un servicio de WC ellos piden que sean como mínimo seis horas pero la comunidad delega esa competencia a los ayuntamientos mañana se reúnen con la súbete C y a esta hora a las puertas de la Consejería continúan las movilizaciones de los taxistas que con petardos y gritos están mostrando su rechazo a ese decreto

Voz 1715 14:26 gracias ahora los taxistas de Barcelona también mantienen su huelga indefinida hizo su estrategia de presión en entre cortes inesperados de algunas de las arterias principales de la ciudad ha habido también a lo largo del día protestas ante algunas instituciones que han tenido ciertos picos de tensión como el que se ha vivido a las puertas del Parlamento nos vamos a ir a Barcelona pendiente de la huelga de los taxistas está Albert Prat buenas tardes

Voz 0194 14:49 buenas tardes miles de taxistas se manifiestan

Voz 20 14:51 la plaça Sant Jauma dicen para presionar al presiden Quim Torra ya los consellers de Interior y Territorio que a esta hora se reúnen dentro de la Generalitat para analizar la situación movilización pacífica la de esta tarde pero insiste en que el sector del taxi no se va a relajar su portavoz Alberto Álvarez anunciaba esto hace un par de años

Voz 21 15:09 las redes se han puesto en contacto taxistas franceses nos chalecos amarillos ha estado se conversaciones para cortar las siempre España y Francia que llega

Voz 20 15:29 daba después de una mañana muy intensa con marchas lentas por toda la ciudad y con algún enfrentamiento con la policía que han terminado con cuatro agentes heridos leves y los taxis siguen aparcados y bloqueando la Gran Vía al menos hasta mañana

Voz 1715 15:42 gracias al ver en la segunda hora del programa la vamos a dedicar precisamente al conflicto de los taxis así que pueden ir enviándonos ya sus notas de voz si son taxistas si son con

Voz 0194 15:53 por eso empresarios

Voz 1715 15:55 o aussies son usuarios de cualquiera de los dos servicios notas de voz con su opinión su análisis sobre este conflicto al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 9 16:10 hora veinticinco nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación nadie imaginaba que causaría daños

Voz 3 17:26 hora veinticinco

Voz 11 17:29 Pedro Blanco Ángel de Dios

Voz 1715 17:32 siete minutos en Canarias es la búsqueda más larga la búsqueda más agónica que hemos vivido ultiman ente y lo cierto es que seguimos sin poder contar el final desde el fin de semana no han parado de aparecer imprevistos que han ido retrasando los trabajos la construcción de un pozo en paralelo se ha ralentizado por la dureza del terreno el próximo paso cuando se termine de construir ese pozo en Totalán el próximo paso Diego será la intervención del equipo de mineros que es el que debe abrir un túnel que conecte los dos pozos que permita llegar a ese lugar en el que se supone que está Julen lo vamos a Málaga ahí está y no haces amarte

Voz 24 18:10 las labores de rescate se siguen retrasando porque el terreno en el que se excava es extremadamente duro con hay pizarra aun así sigue trabajando con la premisa de que Julen aún sigue con vida pese a que han pasado ocho días desde que éste niño de dos años cayera al pozo de más de cien metros de profundidad en Totalán faltan aún siete metros según las últimas esa informaciones de fuentes oficiales para alcanzar la cota de los sesenta que permitirían conectar la galería de los rescatistas con el pozo donde está el menor a partir de ahí más de treinta horas para llegar a Julen la Brigada de Salvamento Minero de Asturias será la encargada de excavar a mano la conexión entre ambas galerías lo harán de dos en dos turnos de cuarenta minutos

Voz 1715 18:51 en Barcelona esta tarde hemos conocido la muerte del bebé de dos meses que hace diez días se lo contamos también quién hora25 hace diez días fue ingresado en un hospital con síntomas de haber sufrido una paliza brutal su padre fue detenido después por la agresión vamos a Barcelona a Nueva contarán a los Mossos d'Esquadra Jean Info

Voz 0196 19:10 Amado al juzgado dará amar de la muerte del bebé que no ha podido superar las graves lesiones cerebrales que sufría por las cuales ingresó el cuatro de enero en el Hospital de la Vall d'Hebron procedente del de Calella donde la madre lo llevó al ver que no reaccionaba el padre de la criatura de veinte años estaba acusado hasta ahora de un delito de lesiones y otro de maltrato en el ámbito del hogar ahora el juez está pendiente de recibir el informe médico del Hospital de la Vall d'Hebron para determinar si le acusa de un delito de homicidio o bien de homicidio imprudente la madre aseguró en una entrevista en Antena tres que el padre había zarandeado al pequeño porque no paraba de ello

Voz 1715 19:44 parar en Córdoba la Fiscalía pide siete años de prisión para cuatro de los miembros de la manada por otra agresión sexual ocurrida en Pozoblanco en el año dos mil dieciséis según el relato de la Fiscalía los cuatro jóvenes agredieron sexualmente a una chica en un coche en el que le llevaba de vuelta a casa bien coincidido con ella en una caseta en las fiestas de de otro municipio la feria de Torre campo también de la provincia de Córdoba y uno de ellos grabó lo que está ocurriendo con el teléfono móvil la última de Villarejo la última de Villarejo pasa por hacer creer al juez o por intentarlo no no puede hacer creer porque no se sabe que habrá creído no el juez al menos por intentarlo que el contrato que firmó con el BBVA ya buscaba saber más de los autores de los atentados del 11M eso es lo que hoy le ha dicho la versión él ha trasladado al juez que le había llamado por otra cosa le había llamado para preguntarle por la operación Kitchen por el robo de documentos al ex tesorero del PP recuerden la operación pagada con fondos reservados con el objetivo de proteger los intereses del partido en el Gobierno Miguel Ángel Campos

Voz 1552 20:42 su abogado Antonio José García Cámara ha manifestado a los periodistas al finalizar la declaración que en realidad el banco era un actor ocasional en una operación de seguridad nacional para investigar los intereses nacionales internacionales políticos y económicos detrás de los atentados del 11M Villarejo ha abundado en la teoría de la conspiración al afirmar que es un caso cerrado en falso cuyos autores intelectuales fueron Marruecos a otro país pero según la información que ha trascendido del espionaje del BBVA para investigar un caso como éste escarba Don en las relaciones sentimentales de algunas personas esto respondido el letrado

Voz 8 21:16 qué tiene que ver que con los atentados del 11M el cubano de Miguel Sebastián

Voz 16 21:23 yo creo que nada Villarejo ha pedido que se levante el secreto oficial sobre el caso para poder precisar los grupos que según dice se beneficiaron de alguna forma con el atentado

Voz 1715 21:35 más otro discurso de Theresa May sobre el Brexit uno más hemos perdido la cuenta de cuántos lleva IU en realidad sin grandes novedades la primera ministra Se dirigido de nuevo al Parlamento que dentro de unos días va a tener que volver a votar sobre el acuerdo de salida del Reino Unido lo relevante no es tanto lo que ya dicho sino lo que pueda contar de nuevo el veintinueve

Voz 0273 21:52 en Londres Begoña Arce si la cosa sigue como va poco podrá poner sobre la mesa Theresa May en la nueva votación del veintinueve de enero en la Cámara de los Comunes porque en resumen la primera ministra aspira a volver a Bruselas a renegociar la salvaguarda para Irlanda del Norte antes deberá además lograr una modificación de ese punto que convenza a los diputados conservadores ya los unionistas para que voten su acuerdo el mismo que la semana pasada cosechó una derrota sin precedentes

Voz 25 22:20 el chico Leidsa y muy hablar nuevamente esta semana con colegas incluidos miembros del Partido Democrático Unionista para ver cómo podemos cumplir con nuestras obligaciones con la gente de Irlanda e Irlanda del Norte de manera que pueda recabar el máximo apoyo posibles de la cámara y luego voy a llevarle

Voz 0273 22:39 las conclusiones de esas discusiones a la Unión Europea el líder de la oposición Jeremy Corbijn acusado Amey de negar la realidad lo que ahora propone fue lo mismo que ya intentó sin éxito antes de Navidad ha dicho la única novedad del discurso ha sido la eliminación de los setenta y cinco euros que debían pagar los ciudadanos de la Unión Europea por solicitar su estatus de asentado a fin de poder permanecer en el Reino Unido tras el Brexit

Voz 1715 23:07 ahora no es decía antes que nos vamos a detener en el conflicto del taxi la cara B la vamos a dedicar hoy a la amistad Xavi Torres hola hola hacer

Voz 1880 23:15 amistad y al final de la amistad vamos a escuchar un momentito el final de la entrevista que Ángels le hacía Íñigo Errejón Juan

Voz 0194 23:22 sigue siendo amigo de Pablo Iglesias a gusta que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación las dificultades de la conciliación de los afectos decía Íñigo Errejón cuatro segundos casi de Tardón el silencio decía yo creo que mucho más que bueno

Voz 1880 23:41 pues esas dificultades de la conciliación de los afectos o lo que es lo mismo una mixta más que debilitada desde la cultura también desde la ciencia Política vamos a analizar a las nueve y media este concepto de amistad política del que pero te avanzo ya Aristóteles hablaba de él

Voz 1715 23:53 en la tertulia Gonzalo Velasco Carlos Cué Eduardo estas son las claves del día entre las claves del día destaca la imagen mejor el que fuera número dos de Podemos ha anunciado que deja al grupo parlamentario el partido del que fue fundador imagen no remite con fuerza a pensar en las históricas divisiones en la izquierda a pensar en las ideas que cuando lo hacen

Voz 0194 24:13 lo hace en perfecta así que después conviven

Voz 1715 24:16 con la realidad siempre imperfecta de la práctica política de su juego de dilemas de sus juegos de contradicciones de imagen nos remite también a una duda cuál será el impacto que esta triple división de la izquierda tendrá en el próximo Parlamento autonómico de Madrid y finalmente deja flotando una pregunta en el aire si la apuesta tiene ahora éxito los portará Íñigo Errejón al conjunto de España en unas elecciones generales Lunes veintiuno de enero de dos mil diecinueve la imagen de Iglesias y de Íñigo Errejón nos remite rápido a aquella famosa obra de Jorge Luis Borges o jardín de senderos que se bifurcan

Voz 1 24:55 ocho veinticinco y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:04 con Madrid buenas tardes

Voz 0133 25:23 qué tal buenas tardes pues y por ahora no hay acuerdo después de casi dos horas de reunión con la consejera de Transportes con Rosalía Gonzalo los taxistas piden continuar con la huelga dicen que el borrador del decreto no recoge sus exigencias así que mañana aseguran continúan con la huelga indefinida dicen que la Comunidad no parece querer ceder en una de sus principales líneas rojas la contratación el tiempo mínimo de antelación para contratar un servicio de BTT los taxistas quieren que sea de seis horas pero la comunidad delega esa competencia a los ayuntamientos a esta hora continúan los gritos los petardos y la movilización de decenas de taxistas

Voz 1915 25:56 a las puertas de la Consejería gracias Sara ahí vamos en directo a Ifema para conocer el ambiente allí donde los taxistas han practicamente acampado en la avenida principal que pasa por delante de las naves de la Feria de Madrid con un fuerte control policial allí está Alfonso Ojea cuéntanos cómo han recibido la noticia buenas tardes

Voz 0089 26:12 qué tal buenas tardes han recibido como un jarro de agua fría aunque era evidente que durante toda la tarde Llanos iban adelantando que las posibilidades de un acuerdo se eran evidentemente remotas ahora mismo están a la espera de la llegada de los líderes de las distintas organizaciones de las gremiales de otras asociaciones del taxi para conocer de primera mano a través de ellos como oídos esa reunión pero en todo caso como tú decías esta noche van a pasar la aquí van a campar en Ifema Éste se ha convertido la institución ferial de Madrid en el centro de la movilización del sector del taxi en Madrid

Voz 1915 26:43 gracias Alfonso la situación preocupa ya a los empresarios que temen graves pérdidas económicas la patronal madrileña sea prestado incluso a mediar para tratar de solucionar el conflicto y lo que no tiene solución de momentos la crisis en Podemos la dirección de Podemos en Madrid califica como coherente la decisión de Íñigo Errejón de dejar su acta de diputado en el Congreso el dice que sigue en Podemos INSEE reivindica como su candidato yo no podía dejar

Voz 0799 27:07 bueno aunque quisiera porque no es fundado y porque lo llevó tatuado en la piel yo sigo siendo militante de Podemos con lo que pasa

Voz 1915 27:14 la Cámara Baja Le sustituirá Sol Sánchez de Izquierda Unida que deberá decidir si sigue su andadura con Podemos aussie se suma a la plataforma de Errejón y Carmena en La Ventana de Madrid ha abogado por sumar fuerzas a la izquierda del PSOE

Voz 4 27:26 aquí lo que hay que ser responsables yo creo que Izquierda Unida está demostrando si es una organización solvente con los objetivos claros creo que estamos poniendo el foco en lo que puede ser anecdótico en vez de buscar construir vivir que yo desde luego no renunciamos a una unidad a la izquierda del PSOE

Voz 0194 27:46 enseguida vamos con el resto de asuntos de

Voz 1915 27:49 este lunes pero vamos primero a ver cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT Jorge el puedo buenas

Voz 0752 27:54 tardes buenas tardes a esta hora sin complicaciones sin ningún acceso tampoco en las rondas madrileñas se circula afortunadamente con total normalidad eso sí mucha precaución esta noche con el hielo y colas precipitaciones de mañana en forma de lluvia y también de nieve en el norte de la comunidad

Voz 1915 29:06 los es el que menos invierte en servicios sociales de toda España es nuestra comunidad donde se concentra el mayor número de ayuntamientos con gasto social muy bajo según el informe realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que se hace con datos

Voz 0194 29:19 Ministerio de Hacienda su presidente es José Manuel Ramírez por una parte

Voz 1915 29:43 llegamos a las ocho y media con seis grados en el cine

Voz 8 30:11 muy bien me han es que hemos escuchado que salgan no está ahí estoy estoy con la polémica verbal Jay seguir dándole vueltas al gol de Luis Suárez has visto las yemas cedió hoy no no las he visto pero como hay opiniones como seguidores de uno u otro equipo pero pero las imágenes

Voz 0919 30:26 que hoy hemos visto demuestran claro

Voz 8 30:28 de y sin lugar a dudas que Luis Suárez

Voz 0919 30:31 te golpea con la planta de su bota izquierda el guante derecho de Cuéllar cuando éste para el VAR

Voz 26 30:35 no

Voz 0919 30:36 no hay duda las hemos visto en el golazo de gol es indiscutible Suárez no golpea el balón golpea la manopla del portero del Leganés es falta clarísima luego por la inercia de la jugada además Suárez golpea con la rodilla el rostro de Cuéllar se equivocó el árbitro del campo se equivocó el árbitro de bar hice equivocaron todos los que decían que Luis Suárez tocaba primero balón in la jugada era un lance de juego más pero de todas las valoraciones cita la que más llamó la atención ayer fue la de Ernesto Valverde un hombre prudente un señor un caballero del fútbol que evidentemente no había visto esas imágenes que hoy hemos visto todos porque equivocarse en Si el gol era legal o no vale pero que Valverde insinuó hace que a Cuéllar Nole había tocado Suárez Ike Le atendieron los médicos de Leganés por el qué dirán eso no va con la personalidad moderada de Ernesto

Voz 0194 31:36 vamos a perder ves clarísimo piano de grandes sí ya sé que ahora está todo y bueno se vale para gol clarísimo hijo le toca al portero Bachir ha estado teniendo un rato eso está muy bien para para el qué dirán pero nada de nada

Voz 0919 31:53 bueno pues supongo que cuando Valverde haya visto las imágenes del golazo de gol habrá rectificado en su opinión de la jugada y supongo que mañana cuando atienda a la prensa antes del partido de Copa entre el Sevilla y el Barça lo mismo se retracta de su opinión

Voz 8 32:12 seguro que lo hace porque Valverde no es un integrista

Voz 0919 32:16 ahora vamos con la resaca del bar no solamente afecta esa jugada sino también en Valladolid en Bilbao se quejan en muchos sitios pero antes marcadores de la tarde Mundial de balonmano España ha ganado XXXVI veinticuatro a Brasil es una victoria que vale pero todavía dependemos de muchas cosas para que haya un milagro hoy podamos luchar por las medallas en el Campeonato del Mundo en concreto de que depende Diego González buenas tardes

Voz 30 32:40 hola qué tal Gallego pues después de apunta setenta y seis ante así le la primera cuestión de primer objetivo ya está cumplido y ahora pendiente desde que en paz en Alemania y Croacia es lo que tienen que pasar para que España no quede en el día de hoy eliminada de la lucha por las medallas si empata a Alemania y Croacia se abrió la puerta de las para que España y mañana ganas de manía pueda meterse en esas se visitantes de todas fue encontrarlos y lo llevo porque de esa manera

Voz 19 33:06 casi practicamente está asegurada la lucha

Voz 30 33:09 por lo menos para entrar en los Olímpicos de momento empató a cero en el ancho Salera entre Croacia y Alemania

Voz 0919 33:14 en el Open de Australia de tenis malas noticias Garbiñe Muguruza eliminada ante please to Buy Pablo Carreño en un partido tremendo ha perdido en el último set con Nishikori tenemos fútbol Se cerró la jornada en primera división con el encuentro Eibar Espanyol enseguida notamos una vuelta por allí en Segunda también se cierra la jornada bueno el partido que van a jugar Granada Elche pero como siempre en el inicio del programa

Voz 8 33:38 vuestros mensajes del gallego

Voz 15 35:24 los peritos un crack así de claro lo dicho ya

Voz 31 35:29 hay muchas veces pero hace mucho tiempo que no sé lo que lo lo digo

Voz 15 35:33 y hay que hacerle mención porque es rápido inteligente el y todo no me edito

Voz 23 35:42 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:52 bueno mérito pero puede mejorar todavía empezaba volver la resaca del bar resaca de la jugada el Leganés va a protestar oficialmente una vez que ha visto esas imágenes que demuestran que Luis Suárez impactada con su pie izquierdo en la manopla derecha de Cuéllar bueno le va a enviar el vídeo directamente a la Federación Óscar Egido buenas tardes

Voz 30 36:17 hola muy buenas noches a lo ha hecho esta mañana sobre las doce de la mandado a Federación y otro al Comité Técnico de Árbitros una casa histórica en la qué has firmado la presidenta víspera Pavón me ha llegado directamente San ahí ahí Luis Rubiales también Velasco Carballo lo ha hecho con educación y respeto pero le piden a la Federación el Comité Técnico de Árbitros quién quiere que esa jugada entre Luis suele sirven Cuéllar no sea interpretado como juego peligroso además es el vídeo en el que se ve como Luis Suárez primero las manos le Pollán que a su vez golpea el balón y en lo que hacen el juego a bola entró en la portería te espero tener están completamente indignados y los buenos dicen es Camilo robo al Leganés en el campo

Voz 0919 36:55 en el Barcelona Adriá Albets bueno la jugada esta arbitraria de ayer y no les van a dar una vuelta buenas tardes hola

Voz 0017 36:59 la Gallego qué tal buenas tardes no al Barça no le va a dar más importancia ya está jugada hay se remite a las palabras de Valverde que acabamos de escuchar al inicio de este Hora veinticinco Deportes diciendo que fue un gol como un piano así que en el club tiene El Vestuario el mensaje es unánime creen que no hubo falta de Suárez a Cuéllar y que el gol fue legal y así lo entendió el árbitro de Burgos Bengoetxea después de que el bar revisara la acción aunque hay imágenes como has explicado que demuestran que Suárez sí tocó al portero del Leganés por lo tanto el club pasa página ya de esta jugada pone el foco en la victoria que se consiguió la séptima consecutiva y en la buena dinámica del equipo en Liga tienen claro que la polémica seguirá aunque se haya implantado el bar en la

Voz 0919 37:41 a ver qué dice mañana Valverde el otro punto donde se quejan acaloradamente es en Valladolid después de que ayer se les anulase

Voz 0017 37:49 un gol que parecía legal ante

Voz 0919 37:51 en el Levante Carlos Raúl Martínez buenas hola

Voz 32 37:54 Gallego buenas tardes sí eh yo creo que lejos de calmarse enfado durante la jornada de hoy ha crecido aún más llueve sobre mojado cuatro goles anulados penaltis muy discutibles parones en los partidos jugadores que o jugadas que no se revisan la verdad es que no no no ha sido en un par de jornadas esto lleva pasando desde que comenzó la temporada y encima le pasa al equipo con menos presupuesto de la Liga y al que le cuesta Dios y ayuda ganara para cada punto que gana no hay queja oficial de momento pero como ha reconocido hoy uno de los capitanes Borja Fernández el club trabaja a su manera para intentar que cuando menos el equipo reciba el mismo trato que el resto

Voz 33 38:28 sí ahora estudios por lo que estamos viendo no me encuentro de siempre hay una cosa que va para ese enfado que tenemos

Voz 34 38:37 no no no sólo los aficionados Donoso polos los

Voz 1715 38:39 hoy también está colamos detrás de la oreja

Voz 33 38:42 Hay también dábamos besos fichas

Voz 0919 38:45 bueno decía que ahora con todas estas quejas una semana más la pregunta es si la Federación el comité arbitral y el presidente de la Federación Antón Meana que ese dice después de estos nuevos errores no del dar porque el bar la herramienta funciona lo que no funciona es la lectura que hace de él

Voz 0231 39:07 el árbitro de que se dice me bueno hasta que a tal Gallego buenas tardes la Federación no hace declaraciones pero el tema bar molesta mucho en Las Rozas Rubiales respalda a los árbitros los cuales están muy molestos con el poco apoyo que reciben de prensa clubes pero cree el presidente que deben reconocer los errores para que los equipos confíen en el bar desde mañana martes y hasta el próximo jueves hay curso del bar en Las Rozas para árbitros de segunda

Voz 0194 39:32 Ivana incidir mucho en la formación

Voz 0231 39:35 porque el sentir claro en el colectivo es que no todo el mundo vale para arbitrar desde

Voz 0919 41:20 en diecinueve minutos arranca el último partido de esta jornada de Liga en Primera División lo juegan en al Eibar y el Espanyol os damos una vuelta para ver cómo salen los equipos que ambiente tenemos seguro que lo hay porque el Eibar está apurado iba un cubo muy buenas tardes

Voz 19 41:35 buenas tardes Gallego oyente el de Hora veinticinco Deportes pues aquí en Ipurúa mucho frío apenas cuatro grados les emperador pura poquita gente en las gradas el momento para es que una entrada muy floja las novedades por ejemplo que Ruby en el Espanyol arroz dorado y deja en el banquillo a jugadores como Sergio García Piatti Borja Iglesias Borja Iglesias que lleva nueve goles en Liga dos en Copa en esto que la Sociedad Deportiva Eibar al final Orellana que he tenido molestias en los últimos días no ha entrado ni en la convocatoria traía más jugadores de los dieciocho y al final Ramis se queda en el banquillo por lo tanto jugará vigas y ardilla como centrales por lo tanto de arbitra Martínez Munuera a partir de las nueve quién Ipurua con mucho frío eso sí ese Éibar Español me quedo

Voz 0919 42:20 el fichajes todavía queda bastante tiempo para que se cierre el mercado de invierno pero el mercado tiene un nombre propio en el día de hoy el refuerzo del Barça y del Barcelona Kevin Prince Boateng jugó una temporada en la Unión Deportiva Las Palmas cara estaba perdido en el calcio

Voz 0017 42:38 el Ike es el refuerzo de Valverde Adrianses buenas tardes de nuevo hola buenas tardes de nuevo sí que está viajando ya a Barcelona para firmar su nuevo contrato con el Barça hasta final de temporada en las próximas horas se va a hacer oficial su

Voz 0919 42:51 su incorporación Boateng que como decías pasó

Voz 0017 42:53 por Las Palmas estaba jugando ahora ahí en el subsuelo en Italia llegará cedido al Barça que pagará eso sí alrededor de un millón de euros por esta cesión hasta final de temporada Boateng en el aeropuerto de Milán antes de viajar a Barcelona le ha dicho esto hace unos minutos a los compañeros de Sky Sport Italia

Voz 37 43:12 sólo en Pula empotró que pasaron grandes grupos vamos a suelo eran difíciles alertar de tu te oye pero satisfacción en Barcelona y una de

Voz 23 43:22 yo creo que grande del el club más grande del mundo

Voz 0017 43:25 Boateng que es el Barça descartados Morata y Carlos Vela Boateng es el jugador que ha elegido la dirección deportiva del club azulgrana para reforzar la delantera aunque no es un nueve pero creen en el Barça que es su experiencia su carácter competitivo puede ayudar al equipo de Vall

Voz 0919 43:40 treinta y un años vamos a ver lo que juega de aquí a final de temporada Kevin Prince Boateng y el nombre propio el gran cartel de los fichajes de este mercado de invierno

Voz 0194 43:50 va a ser Álvaro Morata porque cada vez queda menos para que se anuncie su fichaje por el Atleti

Voz 0919 43:56 lo de Madrid que entona Vera

Voz 0194 43:58 en nada va a ser no qué tal Gallego buenas tardes en nada en cuanto se le salida son Martín Gianni cola cal y Michel Atlético de Madrid ahora oficial la llegada de Morata de temporada la con una con una cláusula de compra final en junio alrededor de cincuenta millones de euros que será el montante de la operación para quedarse con el punta madrileño ya está su familia aquí el todavía no está físicamente en la próximas horas la idea es que mañana en la vuelta a los entrenamientos ya son Martín y Nicolás Nick trabajen con el resto de Lekic sin duda alguna si se cierra la operación como parece va a ser el gran

Voz 0919 44:32 del del mercado de invierno y mañana Copa del Rey está ya preparado la ronda de los cuartos de final que se abre mañana en el Alfonso Pérez con el partido cobra a jugar el Getafe

Voz 38 44:45 el Valencia eh

Voz 0919 44:47 novedades del Getafe José Antonio Duro buenas tardes Gallego qué tal muy buena así al Geta en el mejor momento de la campaña con los goleadores enchufados Mata Ángel y Jorge Molina que han firmado todos los tantos del equipo en el último mes Ana que pretenden encarrilar esta eliminatoria lo van a hacer sin marque leasing a con Flamini recuperado y seguramente con cambios en el once de José Bordalás que prioriza esta Copa buscando el derecho de este Getafe que aspira todo después de cuatro años ya sin alcanzar los cuartos al final de temporada en el que está haciendo el Getafe de Bordalás y el Valencia de Marcelino algo recuperado tras las últimas dos victorias una en Copa ante el Sporting la de Liga este pasado fin de semana cómo viene mañana estos cuartos de final Carlos Martínez buenas tardes

Voz 0107 45:26 hola Gallego buenas tardes si con ilusiones renovadas tras la victoria del sábado sobre todo con remontada incluida en Balaídos lo que al descanso era un drama se transformó en felicidad absoluta al final el equipo va a afrontar lo de mañana con tremenda ilusión bajas de con dos vía Guedes ICO que Lahm por lesión habrá de nuevo muchas rotaciones en el once pero ojo que para Marcelino el quitar al Atlético de Madrid de la ecuación de candidatos en Copa del Rey hace más asequible llegar a la final

Voz 39 45:51 ahora con que ha desaparecido de la pelea del Atlético de Madrid pues hay un gran rival menos en España para cualquier competición que se dispute hay tres muy muy favoritos ahora mismo pues de esos tres quedándose en competición pues veremos nosotros tenemos que ceñirnos a nuestro pensar que la única forma de llegar a la final es eliminar al Getafe

Voz 0919 46:12 bueno pues mañana empieza la Copa del Rey y en la segunda división después de que este fin de semana no se jugase el partido entre el Reus y la Unión Deportiva Las Palmas pues de todo el lío del impago de los jugadores el Comité de Competición de la Federación autorizaba que se jugará luego la Liga dijo que no luego el Comité de Competición rectificó lo último que tenemos Joel Reche es que un grupo norteamericano ha comprado el Reus buenas tardes