Hora 25 (21/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

el conflicto surgió este pasado verano pero sin una solución han vuelto a la huelga indefinida en los próximos minutos les contaremos en qué punto se encuentra la protesta que el viernes convocaron los taxistas de Barcelona y que han iniciado esta mañana en Madrid qué piensan hacer estos trabajadores Ike propuestas sean ofrecido desde los despachos lo situamos en seguida después de contarles otras noticias de este lunes el día en el que Íñigo Errejón ha renunciado a su acta de diputados

Voz 1454 00:44 pues yo no vine a estar en política ha dicho vine a hacer política y eso significa tomar decisiones Illa de hoy considera es la correcta

Voz 0799 00:51 yo hoy pagó muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta así que les comunico que entrego mi acta de diputado

Voz 1454 01:00 o vemos a partir de las diez en la crónica desastre resumiría su comparecencia en el Congreso y recogeremos los comentarios posteriores les contaremos que análisis hacen en el Partido Popular después de su convención nacional del fin de semana como ha quedado configurado finalmente el Gobierno andaluz Ikea ha dicho Susana Díaz en la reunión del comité director del PSOE de esa comunidad entre otras cosas ha pedido unidad irresponsabilidad para parar a la derecha

Voz 0194 01:22 a la cuenta atrás para que los mineros inicien los trabajos en Totalán en busca de You

Voz 1454 01:26 hay que terminar todavía la perforación vertical que se ha retrasado por la dureza del terreno de pizarra y hay que asegurar el descenso de los mineros ellos trabajarán a mano en un túnel que les lleve hasta el crío de dos años el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas es Juan López Escobar

Voz 4 01:40 el tema de los mineros no solamente en la en la excavación de la galería sino ya en el entubado estarán presentes para organizar que una ventana que hacen los tubos que van a bajo una ventana hecha en el tubo para luego iniciar la la galería se sitúe correctamente

Voz 1454 01:58 no activo el incendio declarado esta tarde en una nave industrial de Marisela el dispositivo de Bomberos de Valencia va a continuar con las labores de contención y extinción toda la noche el fuego se inició en una nave dedicada a la venta de productos de decoración del hogar tres de sus empleados tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo fue desalojada una gasolinera próxima al lugar del incendio el aviso de previsión de nevadas

Voz 0194 02:18 activan los planes de fomento de la Dirección General de Tráfico

Voz 1454 02:20 el Agencia Estatal de Meteorología avisado de nevadas en la mitad norte de la península para mañana y el miércoles aviso naranja en Asturias Cantabria y Castilla y León el martes para el miércoles Se amplían Aragón Cataluña y La Rioja la República

Voz 0194 02:31 democrática del Congo se enfrenta al brote de ébola más grave de susto

Voz 1454 02:34 hay más de trescientos sesenta muertos a los enfermos no se les puede atender con unas mínimas condiciones sanitarias y las tensiones sociales en la zona dificultan el trabajo nos lo cuenta Nicolas Castellano

Voz 1620 02:44 el conflicto perenne de la región de los Kibo y la inestabilidad generada por el proceso electoral en la República Democrática del Congo están dificultando la identificación de nuevos casos del que se ha convertido ya en el segundo peor brote de ébola de la historia de que el virus fue descubierto en mil novecientos setenta y seis con centro de salud dañado por las revueltas Yell acceso cada vez más complicado a instalaciones Ecuador hace que aumente el riesgo de contagio advierte Lauren Saidi coordinadora de emergencia de Médicos Sin Fronteras en Beni la ciudad más castigada por este brote ha contagiado ya a seiscientas diecinueve personas ya alcanzado trescientos sesenta y uno muertos por el momento según los datos del Ministerio de Salud congoleño esta organización está ampliando su respuesta con nuevos centros de atención en ciudades cerca

Voz 0194 03:25 en la propuesta más para esta próxima hora la cara B de Sara Vitoria europeos

Voz 1454 03:28 esto de la situación en Podemos pero no sólo hablaremos de la amistad de los Fahmi

Voz 0194 03:31 enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 2 07:07 en Hora veinticinco

Voz 0194 07:15 no existen soluciones fáciles pero en políticas está para tomar decisiones las mejores y más justas aunque tengan costes electorales el conflicto entre el sector del taxi las plataformas de vehículos V TC como Uber y Cary Fay no debería seguir como hasta ahora posponiendo fechas de huelga en huelga

Voz 3 07:31 y tiro porque me toca

Voz 2 07:36 las medidas

Voz 0194 07:40 taxistas de Madrid Barcelona han vuelto a tomar las calles para exigir la regulación del modo de captación de clientes de los vehículos V trece y amenaza con extenderse a otras ciudades como Valencia incluso a la frontera con Francia en la otra orilla los súbete CEP piden que no se ceda al chantaje ya aquí seguimos prácticamente igual que el verano pasado recuerdan es verdad que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto que concedió una moratoria que permite a los vehículos súbete CES seguir trabajando dentro de las ciudades durante cuatro años y que además transfirió las CCAA las competencias de regulación pero los borradores de esas regulaciones no convencen antes de conocer la última hablar al conseguir inmediata ante hoy nos van a ayudar a buscar algo de luz Eduardo Madina buenas noches

Voz 0527 08:25 hola Ángels Gonzalo Velasco buenas total buenas noches

Voz 0194 08:27 a partir de las diez o antes te va incorpora esta tertulia Carlos Cué y Pedro Blanco e atento a la última hora ya sus mensajes desde la mesa de producción

Voz 1715 08:34 pero puedo decir que ya tenemos unos cuantos mensajes de oyentes taxistas y usuarios del servicio recuerdo el número de Whatsapp al que enviar sus notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Si me pongo escuchar todos los mensajes enseguida lo subimos seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 08:53 madre Consejería de Transportes Sara selva buenas noches

Voz 0133 08:56 qué tal Ángels buenas noches la última reunión de los taxis

Voz 0194 08:59 tras con la Comunidad de Madrid está siendo larga parece que proco poco fructífera de momento sobre la mesa el borrador de un decreto exprés que el Gobierno de Ángel Garrido se compromete a aprobar en dos meses ya esta hora Sara se mantiene la huelga indefinida

Voz 0133 09:12 pues por ahora si eso es lo último que sabemos hasta ahora no hay acuerdo está siendo una reunión muy larga como decías llevan desde poco más de las seis pero según según los taxistas la Comunidad se niega a negociar sobre una de sus principales líneas rojas la pre contratación es decir el tiempo mínimo de antelación con el que se puede contratar un servicio de obedece los taxistas piden como mínimo seis horas y la comunidad delega esa competencia a los ayuntamientos así que dicen que no van a levantarse de la mesa hasta que la Consejería de Transportes no ceda en ese punto Miguel Ángel Leal de fe de taxi

Voz 14 09:42 lo que lo que no estamos dispuestos a que no digan que no para tocar el tema ese es el principal para nosotros esa para nosotros en la clave fundamental de toda la además que todos esto no entran todo lo demás será con su propia basura poco vamos Natalia negociarlo si Salerno es eso

Voz 9 09:59 en los minutos

Voz 14 10:02 los que pase un eclipse menos de treinta minutos es es inmediato

Voz 0133 10:06 en ese borrador de decreto en la Comunidad no entre regular la contratación como decíamos Si regula la captación de clientes prohibe a los súbete circular por las calles en busca de viajeros y aparcar en lugares como aeropuertos estaciones de tren de autobús hoteles y nunca menos de cien metros de las paradas de taxi los taxistas continúan hasta ahora las movilizaciones aquí en la puerta de la Consejería con pitidos petardos y gritos dicen que se van a quedar aquí también en Ifema donde aseguran que van a campar toda la noche si no cambian las cosas

Voz 0194 10:32 Sara a la Comunidad de Madrid sigue adelante con los encuentros programados mañana les toca a la súbete cero que pasa que yo no sé de qué puede servir esta reunión cuando los taxistas ya han dicho que no al borrador

Voz 0133 10:42 bueno pues la Comunidad de Madrid no quiere tirar la toalla por ahora es optimista su intención es hacer todo lo posible para que la huelga se desconvoque antes de que comience en Fitur el próximo miércoles de momento mañana a las doce y media el presidente del Gobierno de la Comunidad Ángel Garrido Se va a sentar a negociar con la patronal de la súbete C según Garrido para arreglar esta crisis todos tienen que cederle

Voz 0177 11:00 escuchamos la propuesta que hemos hecho y a los taxistas creo que son de sentido común seguramente era su tercer una no les gustará no los taxistas tampoco le gustaron alguna de la que hemos propuesto pero insisto si queremos llegar a una solución o todos que demos una parte y asumimos nuestra competencias o no se solucionará yo digo que con esto en semanas está resuelto el tema del Thaçi con la súbete cesen en la Comunidad de Madrid

Voz 0133 11:22 así que ahora todo muy abierto años lo único claro parece es el compromiso del Gobierno madrileño de tener cerrado ya

Voz 15 11:27 probado nuevo decreto exprés en menos de dos meses cualquier

Voz 0194 11:30 me da Sarah Nos pide paso de acuerdo hasta los hasta ahora nos vamos a la plaza Sant Jaume a las puertas de la Generalitat Albert Prat buenas noches qué tal a Bonet porque allí se han encontrado el president y los consellers de Territorio y el conseller de Interior y hasta allí se han ido también los taxistas de Barcelona cuál es el ambiente hay alguna novedad

Voz 16 11:46 pues aquí los taxistas todos ellos con chalecos amarillos llevan más de dos horas concentrados aquí en la plaza Sant Jauma delante de la Generalitat dicen para presionar con muchos gritos Quim Torra Mickeal Book Damià Calvet que siguen reunidos dentro al que algo aunque algunas fuentes apuntan que esta reunión ya habría terminado todo esto después de una tarde de movilizaciones del sector del taxi muy tranquila han dejado en casa los petardos y las banderas ya han cortado la Vía Layetana para llegar hasta aquí a pie tranquilamente y y altercados dicen que el frío les está pasando factura aunque insiste en que están cargando las pilas para la jornada de mañana aquí en este punto están pendientes de que termine esta reunión bajo una oferta medida de seguridad y que ya han anunciado que mañana harán una nueva asamblea mañana por la mañana para para valorar si convocan nuevas movilizaciones en todo caso esta tarde ya han avanzado algo el portavoz de Élite Taxi Alberto Álvarez les contaba esto al resto de taxistas convocados en medio de la plaza Cataluña

Voz 17 12:48 buenas e intenta quédese han puesto en contacto taxistas franceses no chalecos amarillos esta vez se conversaciones para cortar nace en toda España y Francia

Voz 16 13:07 esto es lo que decía Alberto Álvarez el portavoz de Élite Taxi contactos que han empezado en caso dicen de que fuera necesario

Voz 0194 13:15 a ver hagamos un repaso de cómo ha transcurrido el día porque ha habido algunos enfrentamientos ha habido algunos heridos leves también hoy otra vez ha habido detenciones

Voz 16 13:22 pues sí jornada intensa la de hoy anunciaron ya ayer varias movilizaciones aunque ha quedado claro que lo han hecho de manera muy improvisada hay algo de de con algo de descontrol han dejado los taxis sólo bloqueando la Gran Vía y ellos han empezado una marcha a pie cortando varias calles según la Guardia Urbana eran al menos unos dos mil cuando la protesta ha llegado cerca del Parlament pasaba esto

Voz 3 13:52 estás saltando entre los arbustos para entrar en el recinto del Parlament los Mossos dando algunos porrazos

Voz 16 13:58 para prohibirles el paso después han seguido su marcha también han cortado la Ronda Litoral a pie ya han intentado cortar los accesos al puerto ya ha acabado con algunos enfrentamientos con la Guardia Civil el balance Angels de hoy es de cuatro agentes heridos leves y algunos coches v trece agredidos

Voz 0194 14:16 mí ahora mismo crecíamos a Sara cualquier novedad Nos la Nos la propone si ya primos micrófonos de acuerdo

Voz 16 14:23 hasta ahora venga porque que no está escucha

Voz 0194 14:25 dos Damià Calvet conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat

Voz 15 14:28 muy buenas noches muy buenas noches conseguía

Voz 0194 14:31 tal como están los ánimos usted piensa que el acuerdo

Voz 15 14:33 posible pues si tengo que pensar que el acuerdo es posible

Voz 18 14:37 porque son puso al Gobierno que trabaja para lograr acuerdos en beneficio de los sectores económicos en concreto tanto el taxi como de las UGT se como también principalmente para los ciudadanos y por lo tanto llevamos trabajando mucho tiempo estos ultimos eso son muchos de estos últimos meses para conseguir tener una legislación que permita que

Voz 1157 15:00 el los taxis ITC convivan

Voz 0194 15:02 entonces el escollo principal es el tiempo de contratación

Voz 15 15:06 pero pero el contratación exacto

Voz 18 15:08 sí sí la la verdad es que parece que lo habíamos encallado en cuanto creemos que tanto taxis como ustedes deberían considerar nuestras propuestas como es una oportunidad una oportunidad para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos nosotros hemos puesto sobre la mesa dos tipos de medidas una a corto plazo un decreto que aprobaríamos como gobierno de la Generalitat para poder establecer determinadas condiciones a Gainsbourg pero sobre todo una medida más a medio plazo que es hacer una ley una ley integral de servicio de transporte de viajeros en vehículos de turismo tanto para los taxis como para su pretensión es que hagan posible la convivencia de los dos sectores en el que regulemos aspectos como incluso la jornada laboral de las urgencias que en estos momentos no está regulada

Voz 15 15:55 por lo tanto creemos que es una oportunidad para

Voz 18 15:58 para amplios sectores y sobre todo siempre en beneficio de la ciudadanos de los ciudadanos de una mejor movilidad nuestras ciudades

Voz 0194 16:04 es la propuesta de la Trinitat son esos quince minutos creo de de tiempo antes de contratación los taxistas exigen al menos seis horas pero claro ustedes entiendo que tienen que estar muy vigilantes al límite de lo legal no

Voz 18 16:15 bueno más que es lo legal que también tenemos que estar vigilantes a lo que se denomina proporcional es decir a no podemos poner un tiempo de contratación que sea casi podríamos decir una excusa para evitar la actividad económica estos iría contra las leyes del mercado contra las leyes de la competencia pululando nosotros tenemos que poner una medida que diferencie absolutamente el servicio de taxi de las VPP en concreto en el aspecto de la contratación pero que a la vez a posibilite que la actividad de las jugueterías se puede desarrollar es decir no podemos legislar en contra de nadie ni de unos ni los otros tenemos que situar en favor de los ciudadanos y la convivencia es posible

Voz 0194 16:59 dígame una cosa que piensa que puede hacer el Ayuntamiento de Barcelona porque usted acusado Colau a la alcaldesa de esconderse detrás de la Generalitat que se puede hacer desde el Ayuntamiento

Voz 18 17:08 no tanto Ayuntamiento de Barcelona como área metropolitana pasa que la presidenta del área metropolitana de Barcelona también hombre nosotros hemos puesto sobre la no esa que el real decreto que se aprobó por parte del Estado y a finales del año pasado que habilita a la Generalitat a poder recular el servicio que también habilita a los ayuntamientos ya las entidades supramunicipales como el área metropolitana recular todavía con más precisión el servicio pues hemos instado a la presidenta de la alcaldesa Ada Colau ha que Espina cómo piensa regular mediante reglamento estas condiciones de del servicio y por lo tanto le exigimos léxico digamos pues esta esta de ficción es su modelo de emotividad al modelo que creemos que debe ser compiten entre taxis IV

Voz 15 18:02 modelo que debe ofrecer el mejor

Voz 18 18:04 servicio para los ciudadanos creemos que las propuestas tienen que ser las propuestas de contratación proporcionales a lo que esperan cualquier ciudadano para este servicio de movilidad

Voz 0194 18:14 pues dame Calvet conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat muchísimas gracias por atendernos y a ver cuál es la solución a este conflicto gracias en suerte

Voz 15 18:22 muchas gracias las administraciones ya lo ven

Voz 0194 18:24 luchan luchan en los despachos por recibir transferencias de competencias pero la regulación de la sube trece todo parece el mundo al revés esta mañana le preguntaban al ministro de Fomento José Luis Ábalos que tenía que decir el Gobierno sobre el conflicto

Voz 19 18:37 las bases están puestas

Voz 0527 18:39 transferencia es mira jamón

Voz 0194 18:42 el ministro no miro a cámara dijo en cuatro segundos que las competencias son de las comunidades hice fue hemos visto las maniobras de los gobiernos de Cataluña y Madrid para intentar que la regulación de las V TC caiga en manos o de los ayuntamientos o del área metropolitana como nos decía ahora el conseller de la Generalitat pero los ayuntamientos responden que eso no va con ellos un ejemplo Guillermo Hita ex presidente de la Federación de Municipios de Madrid

Voz 15 19:04 resulta que salimos de la reunión diciendo que esto es como la competencia de los ayuntamientos y sorprende rápidamente del decreto de que los ayuntamientos no tenemos ninguna competencia en este sentido algo que me parece a mí que es otra centrífugas de las competencias por parte de la comunidad autónoma

Voz 0194 19:20 Eladio Meizoso buenas noches o la buenas noches si te parece vamos a recordar cómo seguido produciendo ese traspaso en cascada de competencias porque cuando los taxistas se movilizaron este verano lo hicieron en la Castellana de Madrid ante la sede de Fomento pero esta vez el tiro lo dirigen contra las autoridades autonómicas porque el Gobierno central se ha quitado de media

Voz 20 19:39 sí todavía estaba en marcha la

Voz 0527 19:41 o de julio cuando el número dos del Ministerio Pedro Saura anunciaba la intención de legislar para que la regulación de los fue una competencia autonómica

Voz 21 19:49 una en los planteamientos que lo hemos hecho al sector al sector del taxi es la transferencia a las comunidades autónomas de algo que tiene que ver

Voz 16 19:59 con lo urbano y periurbano portando cada comunidad

Voz 21 20:03 en su ámbito tomarán las decisiones que crea oportunas

Voz 0527 20:08 y en septiembre el Gobierno aprobaba ese decreto ley que luego convalidó el Congreso en octubre y que cumplía lo anunciado las comunidades tendrán la última responsabilidad sobre los WC decía el ministro José Luis Ábalos

Voz 22 20:20 de alguna forma en este caso tendrán una regulación similar a la que ahora mismo tiene el taxi el taxi tiene una regulación autonómica municipal para el transporte estatal permite Rubal quedarán en la misma situación

Voz 0194 20:38 en decretos estableció una especie de moratoria no para los que tienen licencia súbete C

Voz 0527 20:42 sí durante cuatro años las actuales autorizaciones y las que puedan darse en estos próximos meses por sentencia judicial tendrán el mismo valor que tienen ahora pero pasado ese tiempo sólo servirán para servicios interurbanos como decía el ministro la única posibilidad de seguir realizando servicios urbanos es decir con principio y final de trayecto dentro del mismo municipio o de la misma área metropolitana como la de Barcelona o Madrid es que la autonomía respectiva les de una segunda licencia pero ya desde la aprobación de este decreto de septiembre las autonomías pueda regular el sector

Voz 0194 21:15 la normativa establece en ABC por cada treinta taxis en Eladio cuál es la proporción ahora mismo

Voz 0527 21:20 bueno pues con datos del Ministerio de Fomento a tres de enero pasado había en España casi sesenta y seis mil licencias de taxi ya algo más de trece mil DV CC habían aumentado en dos mil desde el mes de septiembre la proporción es ahora un WC por cinco taxis en Madrid es ya uno a dos con cuatro aquí hay doce veces más licencias obedece quedas que preveía la normativa Angers todavía habrá más porque como apuntábamos antes todavía hay sentencias pendientes

Voz 0194 21:46 de todas formas el taxi no está pidiendo que se retiren licencias

Voz 0527 21:49 quizá lo considera un objetivo imposible porque los dueños de esas licencias sin duda pedirían una indemnización y eso podría llevar a una factura multimillonaria en su caso para las comunidades autónomas y lo intentasen de hecho el Ministerio interpreta que es una moratoria de cuatro años que apuntábamos establece un plazo suficiente para que los dueños de las licencias WC en amortizar las haciendo también servicios urbanos durante ese tiempo y que por tanto no tendrán derecho a ninguna indemnización económica otra cosa es lo que piensen dentro de cuatro años los dueños de los ovetense que quizá puedan presentar algún recurso de hecho yo creo que muy probablemente pedirían esa indemnización si ahora a alguna comunidad autónoma les quise retirar esas licencias

Voz 0194 22:31 gracias Eladio hasta luego te iba a preguntar la la opinión y voy a hacerlo eh de de Eduardo Madina de Gonzalo Velasco pero casi también por poner más elementos sobre la mesa Pedro pedíamos la opinión de los oyentes tanto eran usuarios como si eran taxistas y la verdad es que hay mucha respuesta

Voz 1715 22:47 sí sí la hora están inmovilizados los oyentes usuarios los oyentes taxistas porque también vamos a escuchar un par de testimonios de taxistas que explican el porqué de su movilización contra los juguetes hay opiniones para todos los gustos sé quiénes defienden defienden perdón la movilización de los taxistas por el intrusismo por la manera que operan las grandes empresas que amparan las plataformas V V TC quiénes dicen que el del taxi es un negocio como otro cualquiera sujeto a la ley de la oferta y la demanda y que debe adaptarse a los tiempos es un minuto cuarenta aproximadamente de opiniones de algunos porque hay más de los oyentes que nos ha enviado notas

Voz 23 23:21 cuando empresas como Uber y Cadí Pfizer con el mercado y acaben con los taxis veremos lo que nos cuesta a los usuarios un trayecto eh normal por la ciudad en los que pagamos del siete ocho diez euros veremos si nos cuestan veinte treinta o cuarenta o lo que les de la gana a ellos

Voz 24 23:39 ante la situación en la que estamos viendo Pozuelo Soy taxista y quiero deja claro una cosa hecho no es competencia desleal es intrusismo las para farmacia no son Farmacia cada uno tiene su sitio una UVI TC no es juntas al lo claro esto es intrusismo ánimo

Voz 25 24:04 taxistas la obligado a comprar la licencia la comprado porque ha querido porque querían lucrarse con haya salido mal tendrán las consecuencias de que un negocio salga mal son las pérdidas y si no que pregunten a cualquier empresario sino exponemos Internet acabado con el pequeño comercio en género a Ikea con toda mueble días el primar con cualquier

Voz 1157 24:27 mercería buenas noches

Voz 26 24:30 el sistema de Valencia la súbete EC son el servicio privado precoz tratado por conductor no se pueden equiparar al taxi igual que el Ayuntamiento consentiría que empresas privadas hiciese del trabajo de la EMT o empresas municipales

Voz 27 24:43 estas son se manifiesta no porque quieran que tres mil o cuatro mil no sé cuántos son trabajadores de WC se queden sin trabajo esta gente lucha en contra de multinacionales que se han agarrado a un vacío legal como un clavo ardiendo y que se están logrando con licencias obtenidas por treinta y cinco euros estafando trabajadores que por doce doce horas seis días a la semana cobra en el mejor de los casos novecientos mil euros

Voz 0194 25:07 cuánto debate hay detrás de este conflicto entre los taxistas y las V trece es qué difícil se plantea la solución pero hasta ahora Eduardo tenemos dos ciudades bloqueadas con la amenaza de que se puedan sumar más ciudades es en los despachos que de momento no consiguen desbloquear la situación y administraciones que se van pasando la pelota los unos a los otros es un problema que tiene muchísimas aristas que yo creo que hay tantas visiones de él como usuarios de taxis y de taxistas y conductores de BTT hay pero que requiere una solución ya que no se puede es ir

Voz 0527 25:39 indudablemente porque además es un vamos a decir conflicto una suma de conflictos porque es verdad que en cada ciudad existen sus particularidades pero bueno yo creo que sobre un escenario un telón de fondo como no se está produciendo una disfunción tecnológica que el regulador lo comprende que no sabe cómo afronta ya sé que la regulación urbana de los taxis es competencia autonómica y municipal interno buenas nacional pero no hubiera estado nada mal que el Congreso de los Diputados hubiera genera una legislación básica antes de transferir vamos a decir la responsabilidad a las comunidades autónomas y los ayuntamientos de regular con regulaciones que pueden producir anomalías de siguiente testigo es que un coche de caddie Fay por ejemplo no pueden pasar el Almería a a Murcia porque la legislación en uno lo permite en el otro no por tanto este tipo de anomalías dentro de vamos a decir es espacio público este que llamamos España no hubiera pasado nada por por tratar de generar un mínimo consenso en un congreso de los diputados que es verdad en esta legislatura tienen los consensos muy caros muy difíciles para evitar escenarios que estamos hablando uno la violencia es inaceptable los escenarios de violencia que hemos visto en primer lugar van contra el que practica no contar que la recibe yo no sé lo colectivo

Voz 0194 26:51 no quiero quemar a los nueve que puedan genio

Voz 0527 26:54 en efecto sombras sobre el colectivo entero completamente de acuerdo dos es imposible defender una igualdad a la hora de tener que pedir con veinticuatro horas de diferencia con respecto al servicio una un servicio de obedece y un taxi no por que este diferencial de tiempo un servicio y otro no se termina de entender yo creo que lo tienen que explicar y tres este marco ultras restrictivo lo que pone en juego son miles de puestos de trabajo yo creo que

Voz 28 27:20 que el usuario puede decidir nos lo mismo

Voz 0527 27:22 de esas que operan en paraísos fiscales que empresas creadas en España por españoles que pagan todos sus impuestos en España que dentro de las súbita las ahí concretamente una en ese sentido creo que vamos a una especie de Vietnan regulatorio puede ser un caos completo en las diecisiete comunidades autónomas por cierto a cuatro meses y medio de unas elecciones municipales y autonómicas con lo cual la temperatura legislativa sube y lo hace mucho más complejo y yo creo que este espacio nuevo que ha aparecido tiene que ser regulado pero tiene que ser regulado en condiciones de competitividad de mercado en condiciones de igualdad entre unos y otros

Voz 0194 27:54 sí aunque sí

Voz 20 27:56 completamente de acuerdo en que toda la economía de las plataformas en general implica que ha habido una transformación tecnológica ha caído más rápido que nuestra capacidad para crear normas que regulen matizó enfoque que solamente pone en cuestión bueno esta especie de dicotomía entre lo nuevo y lo viejo no nulas cabizbaja hay Uber lo nuevo que ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de la movilidad en las nuevas posibilidades que ofrecerá tecnología nuestro acceso los teléfonos a los toledanos inteligentes hilo viajó el taxi que no ha sabido adaptarse nuevas hay una tentación este es un discurso que está que está muy en la calle tenemos que tener conciencia de cuál es el sentido de que exista un mercado regulado y un servicio regulado en este caso por los municipios no que exista taxi con unas tarifas hijas implica o posibilita cosas como que si un día llueve y hay más circulación y hay menos coches disponibles no suban los precios que es algo que está pasando en algunas ciudades del mundo como San Francisco y que podría llegar a pasar no era que la regulación para un mismo usó para un mismo servicio importante la súbita nacieron con con con una finalidad distinta eran servicios con con chófer que normalmente eran usados por personas de empresas de otro tipo de nivel eso son coches normalmente negros normalmente coches

Voz 1454 29:09 cierto una gama de tarde normal

Voz 20 29:12 ante pues a pesar de lo incómodo que es los conductores muchos van en traje con corbata supongo que los taxistas no querrán pasar por esa tortura no entonces tenemos que entender que son distintos usos y que se han podido homologar gracias a que a la responsabilidad del legislador que mediante una liberalización no me dada no pensada fue aprovechada porque por inversores externos entonces tampoco equipare hemos la idea de bueno los los los trabajadores iguales no el taxista el conductor de las web DC uno moderno que va contraje aseado y el otro que todavía tiene el coche a la antigua no no ha que ha habido inversión inversores que han intervenido en un mercado en un mercado que debía estar muy regulado y por último bueno tampoco de de temor en poco así de pena no esta especie de patata caliente administraciones no en municipios autonomías no a nivel estatal poniendo otras cosas estas moratorias constantes lo comentaba a ahora el compañero no lo que va a nacer es que de acuerdo cuatro años en los que todavía

Voz 0527 30:10 es decir poder hacer transportes interurbanos después

Voz 0194 30:13 bueno aunque ya no podrán logran a Laura no amortizado y además seguramente tengan recursos para reclamar pero no modelo de economía porque también estoy de acuerdo con diez más hay taxistas que se han adaptado a las nuevas tecnologías yo creo que todos pedimos el taxi por por aplicación etc etc pero sí que es verdad que ante la irrupción de nuevos modelos de del mercado una legislación siempre da la sensación que va por detrás y yo entiendo que es algo que no se puede prever pero que una vez lo tienes habría que hacer mucho más rápido en la regulación esperar para esto

Voz 0527 30:44 es especialmente cuando ya ha tocado tierra es decir cuando cuando ya opera cuando ya funciona no cuando no no haciendo un ejercicio predictivo es decir bueno en dos años todo dile que no ya operan ya en coches circulando por las sales de muchas comunidades autónomas provincias de nuestro país no eso es es verdad que que el debate regulatorio tienen una entidad enorme que es complejo como hizo gozar como dices tú no pero se entiende mal algunas cosas porque tú puedes pedir a través de una plataforma un taxi con inmediatez que una AVT porque uno te exige veinticuatro horas a través de una aplicación y Mike taxi por ejemplo estén no te lo exige estas condiciones de forma antes de la asimetría del mercado yo creo que es clarificar el conflicto claro que no va a solucionar absolutamente nada

Voz 0194 31:23 sino que va a poner todavía mucho más si va a estallar en cualquier otro momento

Voz 2 31:38 nota ya

Voz 0194 31:49 Sada vítores buenas noches ni soy sobre las dos y cuarto del mediodía aproximadamente Íñigo Errejón anunciaba que entregaba su acta de diputado y decía que ya es el momento de de

Voz 1454 31:58 Marsé de disputas decía que le gustaría

Voz 1880 32:00 que si hubieran puesto en contacto con él para pedírselo explícitamente pero que nadie lo había hecho ya un así cree que es el momento ya de que dejemos fueran las discusiones semánticas

Voz 0799 32:10 yo no creo que tenga mucho sentido que ahora entremos en una especie de discusión semántica sobre los verbos pedir exigir recomendar o sugerir creo que hay que ponerle fin a las discusiones de partido y que hay que rebajar el nivel de drama

Voz 1880 32:24 bueno pues escuchando esto podríamos haber decidido hoy hacer la cara B de pedir exigir recomendó yo no pero no hemos decidido como ha dicho él rebajar el nivel de drama

Voz 0194 32:32 cómo hacemos eso cómo rebajamos el nivel de drama pues hablando

Voz 1880 32:35 un concepto mucho más bonito que es la amistad la amistad en la política vamos a escuchar otra vez la pregunta que le hiciste sobre su amistad con Pablo Iglesias En la entrevista el jueves pasado creo que es muy importante apreciar esa pausa valorativa después de tu pregunta una pausa que dura entre tres y cuatro

Voz 0194 32:51 seguimos siguiesen amigo de Pablo Iglesias

Voz 29 32:57 nos gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de la lógicas políticas y estoy orgulloso de que siempre que ha habido que elegir hemos elegido el compromiso con las ideas porque defendemos pues ha hecho tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de

Voz 1880 33:15 las lógicas políticos tareas que dificultan amistad está en política es de lo que habla hoy la cara

Voz 0194 33:20 existe un concepto como tal existe la amistad

Voz 1880 33:23 mítica pues Aristóteles habló de amistad política pero político como hemos dicho muchas veces aquí como ciudadano como quién forman parte de la polis entonces la socia amistad ciudad injusticia escuchar sólo tres frases de Aristóteles tres ideas una de ellas es la amistad es el cimiento de la actriz

Voz 3 33:40 tú política otra ellas cuando los hombres

Voz 1880 33:43 amigos ninguna necesidad hay de Justicia mientras que aún siendo justos necesitan además de la amistad y la tercera la estabilidad de la polis depende del sentimiento estable de amistad

Voz 1454 33:54 los hombres buenos de la etimología de política de él

Voz 0194 33:57 la polis ya hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en la cara B pero donde viene el término

Voz 1880 34:00 esta bueno el diccionario dice que amistad es el afecto atención porque Íñigo decía justo eso

Voz 1454 34:05 no decía bueno pues el afecto personal puro

Voz 1880 34:08 desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato y ahí diferentes corrientes sobre la etimología por ejemplo una de ellas es que viene del latín a mí Kus que podría derivar del verbo Amore amar o que venga de anímica es alma gustos custodia en ese caso sería el que guarda el alma y también se dice que puede provenir del Griego a sin y Agulló saque sería sin ego eran otros tiempos cuando Rejón Iglesias podían cantar el yugo ahora friend mil de branding

Voz 30 34:36 gente cuatro

Voz 0527 34:50 hay

Voz 0194 34:52 David verle y es doctor en Historia investigador en la Universidad del País vasto va vasco experto en política hay emociones David muy buenas noches encantada de que estés aquí que siempre hemos hablado por teléfono hoy estamos cara a cara cuál es la relación entre política llamada

Voz 1880 35:06 está

Voz 28 35:07 pues sí yo creo que sobre todo si nos ceñimos a lo que son los valores en los que ha cimentado la Izquierda o el progresismo podríamos hablar de ese trino mío de la Revolución Francesa en el que es libertad igualdad fraternidad no que de algún modo vienen a ser unos valores que han cimentado luego movimientos socialistas momentos utópicos momentos pistas sí un poco las las izquierdas en los siglos XIX y veinte no

Voz 0194 35:29 esa decimos amistad pero podríamos decir también fraternidad camaradería los colegas

Voz 28 35:33 esta sería el equivalente de algún modo Fraternidad Amistad afectos camaradería son conceptos que no son exactamente lo mismo pero comparten algunas características sobre todo en lo que refiere al campo de la política pueden ir ligados al intentos de transformación de la sociedad a políticas colectivas a alianzas sociales y en ese sentido de la amistad pasaría a ser una poderosa metáfora de colaboración de organización de confianza composición de grupos valores también asociados como la confianza la reciprocidad por ejemplo pasiones el amor las riñas acciones conjuntas compromisos no tenemos toda una serie de ejemplos también en los que quizás podemos pensar que pensaba por ejemplo en esa disyuntiva es que se han planteado en alguna ocasión en la historia algunos grupos de prefiero traicionar a mi país que traicionar a mí

Voz 0527 36:19 adiós Ángel T pensaba en

Voz 28 36:21 Laurent que se cantaba en las manifestaciones de esos racismo como hace doce años fue así que era Gobierno te enteras no te metas con mi colega no coincidiendo con la ley de Extranjería del Gobierno del PP y así bueno que se pues claramente aparecía vehículo ahora igualdad no en este caso también ya esa sensación de reciprocidad

Voz 0194 36:37 en el hecho de que que se destacó mucho además se que podemos núcleo central de Podemos eran amigos eran un grupo de amigos tú crees que eso les ha perjudicado finalmente

Voz 28 36:46 pues mira finalmente es interesante el matiz que has hecho no porque Podemos en ese sentido tiene un componente muy inusual no que es que ese fundada en buena medida a partir de una cuadrilla de amigos es una cuadrilla convertida en partido político es algo bastante inusual en la historia no

Voz 20 37:01 y en ese sentido yo creo que al principio sí

Voz 28 37:03 sobre todo ellos mismos y que operan mucho y explotan esa imagen de ser el partido de los abrazos estoy besando en también en el templo etcétera no iba hecho una ligera mini repaso no ya visto por ejemplo cómo en dos mil quince iglesias y Colau ya hablaban de la fraternidad como un elemento central para la construcción del futuro de la izquierda que ya hemos hablado del tiempo alguna otra vez también sí sí en este caso también en dos mil dieciséis ya una polémica Iglesias Errejón que ya despuntaba por aquel entonces buena parte de ella transcurrió en base a ver si el debate había sido fraternal o no Errejón derecho dijo Iglesias dijo que si Errejón dijo que no había sido fraternal posteriormente ha habido llamadas a construir un Podemos fraterno y unitario o a ser un ejemplo de fraternidad inteligencia volviendo al inicio de lo que decía en dos mil diecisiete coincidiendo con el apoyo al candidato Mélenchon en Francia planteaba Errejón que libertad igualdad y fraternidad eran la hoja de ruta de la izquierda no con lo que de algún modo volveríamos a ese origen que te planteaban

Voz 0194 38:00 es la política termina desgastando la amistad o la fraternidad porque la política también es mucho de emoción

Voz 28 38:07 claro fortaleciendo la también no yo por ejemplo pues no sé depende pensaba por ejemplo en el mundo del antifranquismo y así que sí que estudió con más profundidad cómo había gente por ejemplo que sin saber nombres porque vivían en situaciones de clandestinidad

Voz 0194 38:19 el una relación muy estrecha

Voz 28 38:22 Porta decían por la política y en cambio en otros contextos pues esas amistades no se me reía antes pensando en Marcy en el seno empiezan al final también hay una serie de distancia mientras no sea que sí depende de

Voz 0194 38:32 buenos ejemplos de estos de de de amigos que la política distancia

Voz 28 38:36 es bueno más de uno yo creo que ha habido tendría que pensar en realidad ahora mismo así a la cabeza nueve viene pero estoy seguro de que de que deberíamos deberíamos encontraríamos ejemplos

Voz 31 38:51 yo está lea sueños

Voz 1454 39:02 eso ayuda de mis amigos no sé yo si alguna ayuda ya se pueden pedir niño hoy Pablo pero bueno este es un tema de los Beatles realmente de mil novecientos sesenta y siete

Voz 1880 39:15 y un año más tarde Joe Cocker lo sacó en Reino Unido y un año más tarde la interpretó en busto

Voz 1454 39:21 esta versión es la que se uso como entrada además para la serie de televisión Aquellos maravillosos años todo preguntará amistad política

Voz 0527 39:28 eso cómo va por épocas hay gente que tienes y Mike experincia personal con con lo que tienes amistades profundas en pocas vamos decir turbulentas se Se fisura en ser residente en un poco no pero bueno a veces la vida también te da la oportunidad de poder arreglarlo yo espero que en el futuro Íñigo y Pablo Íñigo Errejón y Pablo Iglesias y evaluar

Voz 0194 39:52 entre los amigos unidos que se perdonan menos las cosas

Voz 0527 39:55 por decirlo de alguna manera

Voz 0194 39:57 más entender esa reacción es cierto

Voz 0527 39:59 a reacciones inesperadas tienen una factura el doble de intensa no porque por la amistad y el amor afecto como diría rejón que tienes con esa persona no esperas determinados comportamientos que cuando se producen duelen el doble no bueno algo de eso en mi vida aprendí hace algunos años pero debo decir que en los que vinieron después supe arreglarlo casi todas y que seguro que Íñigo Errejón y Pablo también puede has hecho

Voz 0194 40:21 amigos en la política ha perdido amigos en la política

Voz 0527 40:23 si no se hacen gente muy importante en tu vida interesante intelectualmente que construye parte de lo que eres incluso durante años en trabajo muy intenso y que aparece C sin que supiera que iba a hacer no y después gente que venía contigo y que por el camino se quedan nos aleja o toma caminos distintos bueno claro eso es una tira la alta intensidad en las zonas de alta intensidad casi nunca casi nada sino

Voz 0194 40:48 ahora es necesario mantener los afectos sin tanta intactos

Voz 0527 40:51 política

Voz 20 40:52 yo creo que en el caso de la amistad casi lo contrario de que dejaros de lado una de las cosas traumáticas que para muchos está teniendo todo este proceso es que claro antes se pensaba que bueno se compartidas la misma idea de justicia la misma concepción de la de la igualdad crías uno mismo obra gustaban las mismas series pues esa será amigo vía al final puedes compartir todo soy decirle al otro

Voz 1157 41:12 te odio Llodio en todo guineana no entonces bueno yo creo que la fraternidad las que ahora de nuestro nuestro experto no estoy de fraternidad parece más bien la disposición a tratar al otro como si fuese un amigo pero la amistad es otra cosa muchas veces unos amigo con el que es con el que es

Voz 20 41:28 muy diferente pero creo que tiene una intimidad compartida un relato compartido pero que no tiene que compartir una una igualdad una identidad no

Voz 0194 41:36 se pueden dar amistad en la política de David te grupos contrarios de de ideologías diferentes

Voz 28 41:43 sí también yo creo que podríamos encontrar algunos algunos ejemplos en el pasado voló creo que tendría que pensar

Voz 0194 41:50 qué tal día es que pensarlo se puede dar eso Madina si tú tienes a día de hoy

Voz 28 41:54 no a día de hoy hay políticos en el ámbito parlamentario que ellos presumen de llevarse bien el fuera de de hora políticas

Voz 0194 42:01 la apeló a pesar de ser de diferente partido de diferente ideología sí sí sí

Voz 0527 42:04 yo vamos tengo amigos amigos cercanos de otros partidos y otras de dos días algunos de ellos en Podemos

Voz 1454 42:21 seguimos con amigos y hablábamos antes de la serie Aquellos maravillosos años Ésta es la música de entrada de una serie llena de las series estrella de los años noventa que es friends Albi de apoyo allí estaré para diese el título de esta canción de los Rembrandt celebra extraído también a usted cuando conoces bueno como te conozco de como viernes

Voz 32 42:40 sí que lo fue

Voz 1454 42:48 pues nada está dice sólo tienes que llamarme que ya estaría ahí pero años Ésta es una versión la original quince que la escribió la grabó en el setenta y uno es gracioso porque la canción ganó un Grammy este año como mejor interpretación vocal para James Taylor y otro como mejor canción del año para claro el quién

Voz 33 43:06 no

Voz 34 43:15 de no

Voz 32 43:20 ir buscar eh

Voz 0194 43:22 y qué películas para tratar mejor el valor de la misma

Voz 1454 43:25 pues es que hay infinitas entonces rápidamente decimos tres con esta lloré muchísimo cuenta conmigo esta es una adaptación de un relato de Stephen Quinn una película sobre una amistad entre cuatro chavales con este tema de Beni Keane en su banda sonora la segunda sería otro grupo de amigos que no hay que perder son los de rebeldes de una peli del ochenta y tres con Matt Dillon el blog Tom Cruise la última Thelma Louise le Ridley Scott en mil novecientos

Voz 1880 43:55 es noventa y uno una road movie las chicas en el coche

Voz 1454 43:58 que entre otras cosas cantante más como este que vamos a escuchar ahora de to the things

Voz 3 44:04 de los treinta

Voz 1454 44:18 y para leer sobre política hay amistad Sara

Voz 1880 44:20 pues ir de menos a más primero empezamos por un cuento que es un cuento precioso de un libro de Fernando Aramburu del año pasado el libro se titula Autorretrato sin mi cara cuento habla de algo relacionado con la vida este cuento se titula Los amigos digo sólo la primera frase que es seres humanos cuya mirada limpia se caracterizan por desprender un olor afectuoso el afecto les confiere una

Voz 3 44:41 nitidez especial emocionante el libro entero

Voz 1880 44:44 luego pasa por ejemplo en el principito hoy en las elecciones que tiene sobre la amistad no hay una frase que es la amistad no es mirarse el uno al otro sino mirar los dos en la misma dirección y por último llevamos con los ensayos serían los de Jack debida del noventa y ocho políticas de la amistad de dos mil doce política y amistad

Voz 1454 45:02 recuerdan también y no voy a preguntar por la mixta lo ocurrido entre Felipe González Soler sí claro que hubo echamos el cierre en la cara pues nos vamos a ir con otro tema es un tema Zoé son los es más

Voz 35 45:16 igual

Voz 1454 45:20 bueno bueno es un tema de una banda de funk realmente que se llama guarda el año setenta y cinco pero ésta tiene muy buen rollo por qué no podemos ser amigos ellos sabrán por qué no puede verle muchísimas gracias a vosotros hasta luego Bosar hasta mañana

Voz 2 45:49 Chopin apliques que deberá vaca

