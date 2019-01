Hora 25 (21/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 01:49 con el desarrollo informativo del día la última hora nos lleva a Totalán en Málaga

Voz 0194 01:53 los técnicos han acabado ya al túnel vertical de sesenta metros a partir de ahí los mineros van a continuar con el túnel horizontal hasta llegar al punto en el que estaría el pequeño Julen

Voz 3 02:02 vamos a Málaga buscar esa última hora nieve SG buenas noches cuéntanos buenas noches ha sido una odisea la dureza del terreno ha ralentizado especialmente los trabajos pero los técnicos han conseguido finalizar esta noche este túnel vertical de sesenta metros paralelo al pozo en el que cayó el pequeño Julen hace hoy nueve días ahora hay que encaminar el túnel con una tubería que evite desprendimientos lo que supondrá cerca de seis horas más después le toca el turno a la Brigada de rescate minero de Asturias que bajará por esa galería para excavar el túnel horizontal a setenta y dos metros de profundidad para llegar hasta el tapón de tierra bajo el que se presume que está en niño mundos veremos qué pasa en las próximas horas gracias Nieves

hasta luego siguen en la tertulia Eduardo Madina Gonzalo Velasco y a la hora de los señores llega Carlos web muy buenas noches hola buenas noches

Voz 0194 03:21 bueno pues el sonido político del día se ha producido a eso de las dos y cuarto de la tarde después de que con unos cuantos minutos de antelación Íñigo Errejón convocar a los medios en la sala de prensa del Congreso la misma sala en la que tantas ruedas de prensa había protagonizado el mismo ya fuera en solitario acompañando al propio Pablo Iglesias hoy el tono era distinto

Voz 1071 03:49 Sastre buenas noches buenas noches Barceló en medio de una ola de flashes como están escuchando el último que anunció con tanta expectación en esa misma sala del Congreso que ahora mencionabas que dejaba su escaño fue Pedro Sánchez al que se temió entonces emocionado

Voz 4 04:02 había otra emoción hoy en la voz de Íñigo Errejón

Voz 0799 04:07 hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden en esos momentos hay que tomar una decisión Joy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta así que les comunico que entregó mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al Gobierno regional al Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 04:39 Mariela Rubio buenas noches al buenas noches finalmente Errejón hacia aquello que le pedían en público los dirigentes del que todavía es su partido sigue insistía

Voz 1450 04:47 el Íñigo Errejón en que no ha recibido una petición formal de entregar su acta aunque sí invitaciones a dejar su escaño pero decía confiar en que la decisión colabore a rebajar el enfrentamiento por tanto

Voz 4 04:58 a llegar a un acuerdo pero que

Voz 0799 05:01 son personal mía no sencilla pero que si tomo muy tranquilo contribuya a que ese acuerdo sea posible a que bajemos el ruido a que estamos los niveles de drama ya que seamos capaces de entendernos

Voz 1450 05:15 ese acuerdo al que se refiere errejones que Podemos se sume a las siglas de Madrid y que ahora comparten Errejón y Carmena no compita con ellos electoralmente no puedo dejar Podemos el partido que yo mismo funde y que llevo tatuado en la piel por lo que seguiré siendo militante decía Rejón añadiendo que no vino a la política decía para estar sino para hacerla

Voz 5 06:17 el de Madrid donde como saben nuestros oyentes

Voz 1450 06:20 la sede del Gobierno regional para cómo vivimos en

Voz 1071 06:46 el primer día el jueves pasado mientras Irene Montero estaba en Hoy por hoy y se quejaba de las preguntas por la situación interna de Podemos en ese mismo momento Errejón estaba comunicando Pablo Iglesias que concurría las autonómicas bajo la marca de Manuela Carmena más Madrid y por la tarde

Voz 0194 07:00 llegó el mensaje de Iglesias

Voz 4 07:03 darnos a las elecciones municipales de Madrid pero con todo el respeto Íñigo no es Manuela

Voz 0194 07:10 por la noche Íñigo Errejón se sentó en la mesa de este programa

Voz 6 07:13 hoy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid no hay la menor a presidir la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas hermanas

Voz 1071 07:23 caminar de la mano con Manuela Carmena a la mañana siguiente segundo día de esta crisis el Parlamento andaluz asistía a la toma de posesión del primer presidente de la Junta que no era socialista Gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox se a lo que el PP presenta como el preámbulo de lo que ocurrirá en toda España

Voz 7 07:39 para entonces en la izquierda el deja el escaño también esperó a que bueno pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí Illa sólo supongo que también pesó en su decisión personal

Voz 1071 07:57 Echenique también en la SER con una frase cuyos ecos llegaron al día tres el sábado cuando podemos reunió a sus candidatos en la sede madrileña de la calle Princesa los candidatos salvo Errejón quién sería pues el candidato el cabeza de cartel en Madrid esos la pregunta que le trasladaron a Ramón Espinar

Voz 8 08:13 es que no es el momento de hablar de lo que pasa entre bambalinas hagamos lo que hagamos lo va a decidir la gente como siempre los plazos las conversaciones los vamos a resolver pero todavía no soy capaz de decirle tengo esta decisión tomada

Voz 1071 08:24 en el cuarto día sea ayer domingo la dirección trataba de poner sordina

Voz 0194 08:28 días hemos llegado al quinto día que era hoy con eso

Voz 1071 08:30 dirección señalando a Errejón hacia el mismo sitio

Voz 4 08:33 muerta la posibilidad de que Íñigo Errejón

Voz 9 08:35 pero no deje su escaño es algo que yo creo que la militancia está diciendo ya de forma contundente que hemos dicho todos los que no entendemos eh si una persona decide legítimamente formar otro proyecto político en este caso con Manuela Carmena L mantiene en su posición dentro de Podemos

Voz 1071 08:53 la crisis acaba en el quinto día con la salida de Rejón mañana iba a ser el sexto vuelve a la actividad al Congreso con un pleno de no haber renunciado hoy mañana se tendría que haber ido asentar Íñigo Errejón en esos mismos

Voz 0194 09:03 has espérate que hay un apéndice a todas estas declaraciones la última de Echenique refiriéndose a aquello de es que no deja el escaño porque de algo tendrá que vivir

Voz 1715 09:13 que haya pasado por el programa que presenta Monedero otro de los fundadores de Podemos que dejó la digamos disciplina orgánica del partido IU Echenique ha reconocido que se equivocó que se arrepiente de el comentario de algo tiene que vivir hasta el mes de mayo vamos a escucharlo

Voz 1662 09:33 en una frase desafortunada inca aquí sin sin ambages y sin matices cuando se equivoca pues tenga que ha cuantificado Hay yo con esas cada vez me me equivoque no no no por esa afirmación yo dije que que yo

Voz 10 09:49 lo que yo gol no

Voz 1662 09:51 a día yo lo habría dejado un sino con lo que dije por lo que dije después no lo quiero repetir porque es muy famosa para activamente pero pero vamos lo que dije después aunque aunque sí que pensaba que tenía que abandonarlo porque porque yo lo hubiera hecho

Voz 1715 10:09 Echenique ha contado además que escribió que ha escrito a Íñigo Errejón para disculparse personalmente por eso

Voz 0194 10:14 te decía antes Sastre que mañana vuelve la actividad en el Congreso con un pleno ido en haber renunciado hoy Íñigo Errejón mañana se tendría que haber sentado en el escaño que habitualmente ocupaba yo no sé si eso Mariela es lo que ha precipitado la decisión de Errejón después de estos cinco días que escuchados así con todas las declaraciones una detrás de otra lugar de cinco días parecen

Voz 1450 10:33 quince sí desde luego es es uno de los motivos principales la tensión verbal que ha ido creciendo en estos cinco días que han estremecido a Podemos no beneficiaban a Errejón que ha intentado contrarrestar el discurso oficialista de la traición con la tesis de que su movimiento está en la raíz misma de Podemos saliendo del Congreso aleja de sí ese desgaste al que venía sometiendo la dirección acusando puede ser la causa de que en lugar de hablar de presupuestos se hable de la vida interna de Podemos es un hecho que el pasillo del Congreso mañana será más cómodo para Iglesias de lo que sería con él en el escaño la situación después de su salida después menos insostenible no olvidemos que Errejón iba en pocos meses a dejar el Congreso igualmente abre el ambiente es más propicio para cualquier negociación aunque ésta sea muy difícil y es que para Errejón pactar será vencer para Iglesias pactar pues será un poco ceder pero se interpreta desde estas y la tensión se rebaja los tiempos se relajan puede imponerse dicen el pragmatismo

Voz 0194 11:29 Isora situación interna de Podemos Éste era el tuit Sastre que ponía a media tarde Carolina Bescansa hoy Íñigo Errejón

Voz 1071 11:35 con ha dejado su escaño escribía a mi juicio son grandes

Voz 0194 11:37 por un síntoma más de la deriva que tristemente

Voz 1071 11:40 ha tomado nuestra organización en algún momento habrá que explicar políticamente lo que está ocurriendo sin manipulaciones sentimentales ni manías conspiran hoy casi

Voz 0194 11:49 mensaje Mariela que habla de Rejón pero que se dirige a Iglesias

Voz 1450 11:52 mentes y Carolina Bescansa que ha aplaudido la iniciativa más Madrid y que también ha anunciado que dejará su escaño por discrepancias con la dirección ha dicho en ocasiones anteriores que la dirección de Podemos acusa siempre a quienes discrepan de la estrategia general de conspirar por ambición de poder y que su está ahogando la formación en esa clave hay que interpretar su Twitter al respaldo de Bescansa Errejón se ha sumado también Angels hoy Luis Alegre otro fundador del partido que hablaba así en Hoy por hoy

Voz 7 12:17 ya hay una crisis severa crisis que es totalmente inaceptable pero es horrible porque ser dramático en ninguno de los escenarios yo creo que lo razonable sería pues que que que podremos recapacitar a ellas era lo que lo que le corresponde a Juan rellenemos procuro que se inglesa siempre que se pueda trascender siempre que se pueda ampliar nos vamos a quedar atrás nuevo vamos a quedar menos por apego unos las

Voz 1450 12:40 tanto Bescansa como Luis Alegre han dicho eso sí que no estarán en el equipo de Errejón para la Comunidad de Madrid

Voz 0194 12:45 vamos ahora con la gran pregunta Mariela que es qué va a hacer Podemos no qué va a pasar con su candidatura en Madrid

Voz 1450 12:50 la pregunta a la pregunta del millón escuchábamos en ese resumen fantástico desastre Espinar hace sólo cuarenta y ocho horas diciendo que no tenía respuestas no bueno que sabemos que la dirección insiste en que Podemos estará en las elecciones autonómicas de momento no se ha iniciado el proceso de primarias para elegir candidato alternativo sobre con qué denominación se va a presentar recordáis que Iglesias dio por hecho que se presentarían como Unidos Podemos para competir con Errejón pues bien hoy la dirección por boca de Noelia Vera no era tan categórica

Voz 9 13:17 eh desde luego ese proceso para elegir a un nuevo candidato lo que tenemos claro es que evidentemente podemos estará en las elecciones en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid lo estará posiblemente como Unidos Podemos seguramente así sea la fórmula pero estamos a la espera de la que de que la dirección de Podemos Madrid vestida qué hacer y cómo

Voz 1450 13:36 claro no no no se puede dar por seguro y Unidos Podemos porque esa denominación también depende de un actor clave que va a ser ahora Izquierda Unida al que ambos sectores oficialistas y Errejón insta tratarán de atraer muchos en Podemos consideran que si IU opta finalmente por Errejón Iglesias no tendrán más remedio que aceptar unirse más Madrid

Voz 1071 13:55 Mariela muchísimas gracias al ver hasta mañana han pues precisamente al hilo de lo que ahora decía Mariela en el Congreso a Errejón le va a sustituir Sol Sánchez Izquierda Unida quién de hecho se negociaba que fuera la número dos de la ahora ya ex miembro o ex diputado de Podemos Errejón con Sánchez hemos hablado esta tarde en La Ser en La Ventana de Madrid el acuerdo decía ya está roto pero seguirán siendo evidentemente

Voz 11 14:17 roto pero no porque no vayamos a seguir negociando y buscando un bloque amplio de Izquierda hay una unidad de la izquierda sino simplemente porque nos han dado las condiciones

Voz 1071 14:28 sólo Sánchez que por cierto ya tiene que votar mañana en el pleno del Congreso donde se van a debatir y votar decretos que son importantes para el Gobierno el de pensiones por ejemplo que Podemos ha puesto reparos ya veremos qué pasa y atentos a que aplica medidas urgentes para el alquiler el Gobierno se expone también aquí a perder la votación porque han dicho PP Ciudadanos Esquerra Podemos que votarán en contra esta suposición de momento el Gobierno está trabajando a esta hora para intentar que eso cambie podemos ya saben que quería que ese regular los precios mañana la foto la Cámara por tanto va a ser una esa la sustitución en el escaño de Rejón pero ya veremos cómo acaba el día porque en el Gobierno les inquieta mucho también está expuesto

Voz 0194 15:02 éramos aquí para el análisis primera noticia Íñigo Errejón dejas su escaño no deja Podemos dice que eso sería prácticamente imposible que lo lleva tatuado el panorama o el escenario Gonzalo que se abre ahora es decir hay una candidatura que se llama más Madrid en la que Íñigo Errejón que sigue siendo miembro de Podemos va de candidato a la comunidad a la presidencia de la Comunidad de Madrid y en Podemos tienen que mover ficha ahora porque tienen que decidir si presentan una candidatura que compita con Íñigo Errejón pero que no compita con Manuela Carmena que va en el mismo en el mismo ticket o no lo hacen se suman a la candidatura de Errejón

Voz 12 15:38 claro lo primero que tenemos que reparar es que tal como lo has planteado tal como las de escrito que se ajusta totalmente realidad en nada parece entrar de verdad en contradicción con buena parte de la praxis política en relación a las elecciones autonómicas tal como se están planteando en otras comunidades y con otras fuerzas de la confluencia es decir el hecho de que el líder al que se ha encargado ser el candidato principal a la presidencia de la Comunidad de Madrid decida presentarse en una coalición una fórmula más amplia parece que es algo perfectamente coherente que además el que ha sido designado como persona como individuo como candidato a defendida por llevar su propio equipo igual que lo hizo antes Manuela Carmena para hacer algo completamente comprensible y coherente cuarenta incluso con la misma actitud de Pablo Iglesias hacia hacia hacia hacer y entonces la primera pregunta que debemos hacernos por qué podemos hacer tantas excepciones con Errejón porque a Errejón se deja llevar realista porque a Errejón no sale deja tener una cierta autonomía a la hora de determinar cómo hacer política en la Comunidad de Madrid porque es el que quiere autorizar desde la dirección y esta es la primera reflexión hay uno más amplio es que bueno algo tienen que pasaría hay un fracaso organizativo en Podemos el cuando cualquier voluntad de intervención colectiva de algún modo a nivel interno tiene la forma de conspiración cuando no hay ningún otro cauce para darle no cuando todo parece que pasa por conspirar contra la dirección pero parece que de verdad es la única salida vamos a ver las razones prácticas o la razones de algún modo de que de peso de este movimiento parece que las hay no primero las encuestas para Podemos son fatales estaba ya en entorno del quince por ciento que fue el tope de Izquierda Unida así que obviamente podemos Lazio para ser otra cosa no que que Izquierda Unida si tenemos el precedente inmediato de Andalucía en Andalucía las izquierdas perdieron un millón de votos las derechas solo ganaron cincuenta y tres mil de tal manera que lo que se trata de evitar es la abstención parece que este movimiento es coherente con la necesidad de movilizar las bases podemos cuando nació más que una propuesta política era un método que lo que buscaba era movilizar ideas políticas sin que para ello hubiese que identificarse totalmente con estéticas con modos de vida con ideologías en su conjunto parece que esto es es algo parecido a una manera de movilizar ideas pero ampliar la base de tal manera que no hay algo tan incoherente todo esto

Voz 0194 18:08 joe

Voz 5 18:10 pues puede que tenga alguna lógica hay efectivamente no haya no sea tan incoherente como está explicando el profesor pero es inexplicable quiere decir que en el lugar para cualquier ciudadano normal no sólo votante o no votantes de Podemos o ni siquiera persona izquierda sino interesado por la política sencillamente una persona interesada por la política probablemente todos los que nos escuchan lo sean porque escucho en esta tertulia es absolutamente inexplicable lo que ha pasado porque además ha pasado en Madrid que es el lugar donde podemos tiene las mejores expectativas que ese lugar es él es él

Voz 0194 18:41 el hábitat ese look es el hábitat naturales donde nació

Voz 5 18:44 ahí es donde ha logrado el mayor éxito que es gobernar Madrid que no nos olvidemos es una ciudad que los que vivimos aquí lo sabemos y los que les interesa la política durante más de veinte años fue el corazón del poder de la derecha fue el corazón de de de de las de en fin de la representación si quieres Aznar hizo de todo para no perder Madrid puso a Gallardón incluso hizo de todo porque no perder Madrid para la derecha era fundamental la ciudad estoy diciendo más de Podemos el movimiento alrededor de Podemos con la genialidad de interponer a Manuela Carmena que en ese momento nadie lo pensó pues logró arrebatarle a la derecha Madrid ha logrado consolidar un gobierno que tendrá en se podrá hacer mil críticas

Voz 0515 19:26 pero razonablemente dentro de UNAM

Voz 5 19:29 priones no hace falta ser muy de izquierdas para asumir que la gestión ha sido razonablemente buena que sea ha bajado la deuda que no hay escándalos ningún escándalo tremendo que haga pensar que ese va desplomarse y que no hay una crisis económica como la que sufrió el PSOE en dos mil once que dice bueno se van los echan no razonablemente bien con un candidato bastante importante como Manuela Carmena que decide repetir con un candidato a la Comunidad de Madrid bastante bueno como como como Errejón cosa que no les sucede en toda España porque Podemos como todos los partidos nuevos y pequeños tiene problemas para tener candidatos tienen tiene un candidato Ömer Rejón razonablemente bien visto tiene la posibilidad de gobernar la Comunidad de Madrid también cuántos años ni me acuerdo veintitantos años que no gobierna en todas esas condiciones por un problema de guerra interna Terme como decía el profesor de incapacidad organizativa Nos encontramos aunque hay gente que todo eso se puede ir al traste puede acabar gobernando un grupo de una suma de Grecia de una derecha fraccionada la derecha no nos olvidemos en Madrid el PP acaba de sacar un candidato de la nada porque no sabía no tenía candidato o una candidata ahora que que en fin que es bastante desconocida o sea el PP Madrid no está sobrado de fuerzas si esto sigue así va a acabar gobernando el PP en Madrid por un desastre organizativo es digo la no lógicas internas podemos podemos por supuesto nos dedicamos a eso pero realmente es absolutamente inesperada

Voz 12 20:55 la referencia es no te entera Titus de ante la incoherencia del partido vamos esa es la idea

Voz 0515 21:01 bueno yo creo que estamos a pocos meses de que la Comunidad de Madrid dibuja un escenario completamente alucinante porque yo creo que vamos a ver cosas yo a diferencia Carlos Cué algo de previsibilidad tengo que aportar en mi día a día de trabajo creo que el Partido Popular tiene serias opciones de ser la tercera de las fuerzas de la derecha en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo creo que el Partido Socialista actualmente están

Voz 12 21:29 el vencer por detrás de Vox se

Voz 0515 21:31 Ciudadanos creo que actualmente el partido en el Ayuntamiento es un candidato que está por ver quién va a ser

Voz 5 21:37 creo que podemos estaba quinta fuerza en tú

Voz 0515 21:39 todas las encuestas internas que manejan todos los partidos en la comunidad autónoma si uno se mete dentro a navegar dentro de las cláusulas de las condiciones causas consecuencias internas del último congreso de Vista Alegre puede ver que esto es una crónica de una división ya anunciada que quizá en el quinto cumpleaños de un partido que no hace eso hace cinco años si se entiende este volumen de divisiones seguramente por la intensidad que la política nacional ha tenido por la intensidad con la que los dirigentes de Podemos han vivido también su participación que ha sido muy determinante en estos años en la política nacional pero uno tiene que ponerse el buzo de comprender las cosas de dentro y si lo hace pues si lo puedes comprender sobre todo periodistas que seguís a fondo todos los partidos etcétera no pero el ciudadano de Villaverde que no distingue exactamente cuáles son las diferencias ideológicas de Pablo Iglesias con las de Íñigo Errejón tiene un problema alguien va a tener que arreglarse si quieres su voto porque yo una vez que las dos planchas se sitúe sobre la mesa me va a tener voy a tener que tirar de tercero de Pablito logia pagar hasta aprender las comprendo porque desconozco los dos

Voz 0194 22:46 es diferente a Bush en política en fin

Voz 0515 22:48 pero no todo el mundo ha tenido ese ese itinerario vital conclusión que van a tener un esfuerzo serio qué hacer si quieren explicar cuáles son las diferencias para la Comunidad de Madrid de la oferta político programática si quieres sobre un contexto ideológico que haga Podemos Unidos Podemos y la que haga el partido nuevo más Madrid Íñigo Errejón porque yo no puedo divorciar a Manuela Carmena de Unidos Podemos puedo saber que Manuela Carmena no tiene una trayectoria originaria con los fundadores que no milita en el partido pero sí representa ese partido tengo que hacer un esfuerzo grande de imaginación para diversificar Manuela Carmena o o diferenciar perdón Manuela Carmena de Podemos por tanto tienen

Voz 12 23:28 arreglarlo dicho esto

Voz 0515 23:30 el pensamiento más fácil lleva a pensar que la división clásica la izquierda siempre fiel a la cita desde hace ciento cincuenta años en este continente no estoy también en este país también en esta ciudad lleva a que una triple división de la izquierda Emma difícil para la izquierda gobernar pues a lo mejor tampoco porque hoy todas las encuestas que maneja todo el mundo daban que el escenario andaluz que para quién pensará que eso es sólo cosa de Andalucía ya que vaya a tomar

Voz 5 23:55 la nota pues se ha equivocado esto está implantado en la mayoría

Voz 0515 23:58 las comunidades autónomas con seguramente la excepción de Cataluña un poco Galicia

Voz 1715 24:01 el lugar donde donde yo

Voz 0515 24:04 lo que es Uscadi en el resto hay penetración de Vox en Madrid puede ser la primera a las fuerzas de las tres fuerzas de derechas en la comunidad autónoma por tanto yo no sé si esta triple división va como ha dicho Gonzalo a movilizar a un sector que no se veía movilizado por los partidos uno con cinco los otro con ciento cuarenta que se presentaba en estas elecciones pueden encontrar Íñigo Errejón o no no no lo sé pero yo diría que cuidado porque igual de repente vemos que hay una mayor movilización de la que ha habido en otros momentos una opción más que permita en circunscripción única sumar más y que la mayoría esté más cerca para las fuerzas de izquierda que lo que estaba antes dicho esto hay un libro muy famoso de Alexander Gemma que se titula La cuestión de Bruno con una frase que siempre me ha gustado ve todo con extrema claridad pero no entiende nada súper no no no

Voz 4 24:50 mira que lo han hecho por eso porque claro

Voz 5 24:56 no porque estamos en una política absolutamente delirante en la que efectivamente todo sucede rebote ID de rebote puede acabar pasando cualquier cosa incluso la Comunidad de Madrid pero no ese claro es que es evidente que el el origen tenía claro exacto sería de una brillantez que no tampoco esto tampoco es para tanto

Voz 0515 25:12 tampoco Sara tanto evidentemente no lo es

Voz 5 25:15 han hecho por eso y evidentemente es un fallo organizativo de la incapacidad y cuando digo tú dices en Podemos está mal cuando digo no no digo que podemos fuera gobernar digo la suma de Podemos la izquierda la posibilidad en las encuestas de hace tres meses la posibilidad de que la izquierda hace antes de antes de Andalucía

Voz 0515 25:30 es que lo ha cambiado todo y que nos tiene

Voz 5 25:33 han sido unos tiene sin rumbo porque no sabemos efectivamente nadie sabe hasta qué punto tienen componente Andalucía hasta qué puntos en toda España que es evidente que es evidente que la ola de derechas es muy fuerte pero no sabemos cuánto sobre todo no sabemos por eso es tan inexplicable lo que ha pasado no sabemos cuánta reacción va a haber por parte de la izquierda que se ha quedado en Andalucía claramente en casa por parte de la izquierda frente a la ola de derechas y frente a la aparición de Vox no sabemos si la gente va a ir a votar o no en ese contexto es aún más inexplicable que un grupo como Podemos que es que la política yo evidentemente aquí hay una este fin de semana un gran reportaje sobre el componente de la amistad rota de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y ya estuvimos hablando con mucha gente este fin de semana sobre todo a la historia pero es que es así lo sabemos pero es que como tú bien sabes que llevas muchos años en política la policía va existen muchos años en política a la a la política no se va a hacer amigos la políticas un grupo de intereses contrapuestos donde hay muchas batallas personales personales que se resuelven de forma democrática de forma de lucha de poder pero los partidos son fundamentalmente cosas que se han organizado para resolver estos problemas y que al final salen todos una candidatura que no es que se caigan bien los ve las quince personas que tratamos una candidatura no se no se aman todos pero se han organizado de manera coherente para llegar al poder

Voz 12 26:53 problemas que para leído es organizado para resolver problemas sino para poder canalizar la bondad personalista de una dirección este es el problema el problema es que la voluntad personalista de esta dirección cuarta cualquier iniciativa que pueda venir de las ramas en este caso de una autonomía además de un liderazgo tan potente como el de Íñigo Errejón que en este caso cuando le cortan todas las salas toda capacidad de autonomía y de organización mono decisión que obviamente no cuenta con la legitimidad procedimental pero cuando los procedimientos internos de un partido acaban siendo lo importante no la lealtad a la ciudadanías que ese partido tiene un problema es decir cuando lo importante son tus feligreses sino las personas hacia los que tienes que gobernar entonces es cuando cuando hay una desviación por eso en cierta medida van las frases grandilocuentes si definitiva son peligrosas pero podemos está herido de muerte porque se ha dado Asimo como una estocada y porque es el haya dado Aguirre Íñigo que lo arregle a no ser que lo arreglen ahora que están en proceso parece mentira pero pero Izquierda Unida se está ofreciendo como mediación estás dando sentido es como una

Voz 5 27:55 gracias va están de experiencia en guerras internas como

Voz 13 27:59 esta desde luego ejercer de pegamento como bueno de resolver esto saben bastar

Voz 12 28:03 sí es verdad que en el intento algo sugería Eduardo ahora puede haber algo de ingenuidad no de la explosión de Ahora Madrid hace cuatro años con Carmena fue fue asombrosa no recuerda es que tres semanas antes de las de las elecciones creo que conocían a Carmen un treinta por ciento de los madrileños

Voz 0515 28:20 es un fenómeno uniría antes ya antes menos aún no

Voz 12 28:23 en uno o ganando Esperanza Aguirre bueno quedó un escaño por debajo pero con una suma de su consiguió ganar no había mente esa explosión de espontaneidad ahora forzarla bueno pues las cosas nunca ocurren de la misma manera nunca ocurren dos veces desde luego la lastrado por Podemos si ya podía pasar algo así ahora tienen el freno de todo el lastre que van a intentar imponer pero es verdad que había una voluntad lógica y coherente decir bueno lo que nosotros tenemos que hacer es no refugiados porque está fue la habilidad del Podemos original no aceptar la etiqueta la categoría que le ponían sus adversarios no soy la izquierda radical en lo que ahora les dice no es el equivalente a la derecha está Podemos la izquierda bueno a cómo deshacerse de esa etiqueta intentar ser otra cosa eso es lo que de algún modo con acierto suyos en acierto parece seguramente tarde seguramente tarde intenta entender Rajoy a que lo que que la estocada la incoherencia está ahí pero no es un fallo organizativos un fallo de la identidad por la que se constituyó podemos desde estaría Gredos y que seguramente les tenga que llevar una especie de autodisolución

Voz 5 29:29 es aún más tremendos y lo sea analizamos en el sentido de que podemos estar una crisis tremenda pero su núcleo de votantes no su núcleo votantes no ha desaparecido a Podemos no le ha pasado como le ha pasado al PP que le han robado un trozo enorme por el centro y otro trozo descomunal por la derecha está intentando ver cómo lo cómo recupera esos votantes que eso es dificilísimo el otro día le decía Aznar a Pablo Casado lo tienes más difícil de lo que ha tenido lo ha tenido ninguno de nosotros porque Pablo Casado tiene que recuperar a votantes que se han ido que cualquiera que está en política sabe que eso es lo más difícil que hay a Podemos eso no le ha pasado exactamente porque no se le han ido al PSOE porque muy buena parte de sus votantes tienen enormes dificultades parece al PSOE el porqué de eran votantes que venían de otros mundo votantes que venían de la abstención jóvenes que se incorporaban a la política a gente del 15M gente movilizada de activistas otro tipo de gente netamente ajena al al al votante tradicional socialista con lo cual es que es más inexplicable porque dirige de algunos que me ha salido un competidor como le ha salido al PP me está quitando todo me está destrozando no es sólo un problema interno porque los votantes de Podemos siguen ahí los cinco millones de votantes potenciales que tuvieron es también se han ido ningún otro lado

Voz 0194 30:41 decíais los otros años que lo arreglen y tú decías tienen que arreglarlo yo sé que en política pasan cosas que en la vida normal no pasan pero claro llegados a este punto hemos escuchado la secuencia de cómo han ido las declaraciones aunque yo no sé si la declaración de Echenique pidiendo disculpas es una pista de por dónde puede ir toca arreglarlo tú crees que se puede arreglar

Voz 0515 31:01 a ver tienen sea tú que tú crees que Pablo Iglesias

Voz 0194 31:03 bueno sí sí la candidatura de Rejón ya me sirve

Voz 0515 31:06 tienen que hacer porque además de ser diputado el Congreso Íñigo Errejón vamos a decir que ganó el proceso de primarias si es el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid si le nombraron candidato a la Comunidad de Madrid le tendrán que de es nombrar candidato a la Comunidad de Madrid primera pregunta esto cómo se hace porque le han votado gente cada uno tendrá la opinión que que era el procedimiento elección sí fue mucho of poca gente participación muy potente si había o no competencia que hizo el aparato lo que te dé la gana pero fue nombrado con el voto de gente a la que le va a quitar el aparato del partido a nivel nacional vamos a decir que como mínimo es muy feo que una decisión de la ejecutiva diga no lo que decidieron cómo ha pasado esto le quitamos no por tanto está nombrado Lehtinen quedes nombrar hoy él ha dicho que voluntariamente se iba del escaño tiene que tomar una decisión podemos van a nombrar a otro candidato vale si tiene un paso previo es quitar a Íñigo Errejón el mandato que tuvo de que es el candidato de Podemos y dos esto termina con más Madrid en la urna ahí podemos dentro más Madrid podemos fuera no tiene más camino en mi opinión esa regalarle bueno yo creo que si quieren arreglarlo lo pueden arreglar cuanto menos hable Echenique en ese proceso más fácil será

Voz 0194 32:14 en cualquier caso a Sastre si nos entienden ahora en el caso de que suman al ser que tendrían

Voz 0515 32:20 pues él tendrían que entender después exacto por tanto la pregunta que flota de fondo que será hace ya mucha gente si esto finalmente no se arregla tal y como estamos hablando Ia les sale bien es exportable al conjunto del país en unas elecciones generales sí o no esto es una están a esa pregunta está en la recámara Hinault no lo pueden evitar porque está en la recámara mucha gente lo está pensando lo que pasa es que es

Voz 5 32:43 qué va a pasar una cosa muy muy curiosa

Voz 14 32:45 tiene que ver con el electoral que que aquí hay gente que sabe más que yo de esto que es de Madrid S

Voz 5 32:51 ese fraccionamiento puede no ser perjudiciales

Voz 0515 32:54 he dicho antes por eso no puede ser por toda España

Voz 5 32:56 pues eso se extendieran extras no sí sí sabemos que sabemos por la matemática pura que las hay en las provincias menores de cinco o seis escaños que son unas cuantas si hay seis listas uno se queda fuera con lo cual los los votos de esa lista como el pasó históricamente con Izquierda Unida los votos de miles y miles de personas en Izquierda Unida o llegar al cinco en Valladolid no se reparte donde se reparten tres escaños ese no entra entonces ahí si juega porque una de las cosas dónde nos hemos equivocado en Andalucía cuando decía decía decía el Gobierno hay decía muchos analistas la entrada de Vox perjudica claramente al PP porque se fracción al electorado le con los restos le quitan y le perjudica no pero es que luego resulta que nos hemos enterado no Sancho a posteriori que no porque en las nos hemos centrado no no no lo habíamos visto yo mi caso es que las las circunscripciones andaluzas la más pequeña es de diez diputados tanto el fraccionamiento no tiene porque perjudicar tanto pero en las en las Diputació en las circunscripciones muy pequeñas que en España hay muchas es evidente que un fraccionamiento de tu espacio te vas adjudicar Pedro los oyentes que también

Voz 0194 34:06 igual que en el conflicto del taxi están muy activos

Voz 1715 34:08 ahí sí sí si no esta noche queremos mucho a nuestros oyentes eso es el Frías es el están todos recogidos en casa bastantes comentarios bastantes notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres sobre la crisis de Podemos en fin el la inmensa mayoría de los oyentes dan por hecho que podemos atraviesa una crisis los que cuestionan la manera en que Errejón ha dado el paso pero justifican que lo de los hay que ponen punto crítico sobre la gestión que hace Pablo Iglesias lo escuchamos son algo menos de dos minutos

Voz 15 34:37 nuevo podemos me suena un PC antiguo que todo en la conferencia de perdedora y no sé si realmente estos van a esperar aún Vistalegre tres lo que más me duele de todo es que me van a dejar exclusivamente la posibilidad de votar a Paco

Voz 16 34:57 sí bueno es una crisis pero que Podemos está en crisis permanentemente es que no vamos fervientemente desde hace un tiempo Despres tanto mía porque no es que no es que esto de la de la izquierda no entiendo me vio de este país la única pieza unido a la izquierda gala las relaciones para la derecha que fuera se nos ganaron

Voz 17 35:23 la verdad es que Pablo Iglesias debía reflexionar él lo que le gusta esta televisión organizar un partido político está distrayendo a la gente desde hace cinco años pero a Jorge hedor no hay logros entiendo perfectamente Errejón

Voz 18 35:43 para hacer política se tiene que poder hacer política el estar eternamente en la oposición esperando meter un poquito de cuchara en la tarta o haciendo propuestas muchas de ellas inviable que sabe no es hacer política para hacer política hay que tener firma la firma la otorgan los votos gente

Voz 19 36:08 a mí me parece muy bien que decidió tomar pues igual no ha sido lo mejor la manera en la que lo ha hecho creo que podemos está ya en

Voz 0194 36:16 escribe que Pablo Iglesias

Voz 19 36:18 aferrarse al liderazgo sin darse cuenta de que las cosas no funcionan así y mientras no escuche al resto de corrientes en Podemos va a ir perdiendo mucha mucha fuerza

Voz 4 39:08 pues

Voz 0137 39:11 estiman que aproximadamente la mitad de la población mundial se verá amenazada directa o indirectamente por desastres derivados del cambio climático de aquí al año dos mil cien principalmente por incendios hambrunas sequías una de las consecuencias de estos fenómenos extremos son las migraciones por razones climáticas que hacen que casi veinticinco millones y medio de personas se desplacen cada año una cifra que supone más del doble del número de personas desplazadas debido a conflictos y violencia pero sin embargo las migraciones climáticas son aún un problema poco conocido en la reciente Copa veinticuatro celebrada en Polonia se han convertido por primera vez en uno de los principales temas de debate la conclusión es necesario visibilizar esta realidad afrontar la tanto desde el ámbito político como desde la sociedad civil y las empresas Joaquín Mollinedo director general de Relaciones Institucionales sostenibilidad y marca de Acciona habla de la magnitud de este problema y sus posibles soluciones

Voz 27 40:08 más de mil millones de personas tendrán que abandonar sus hogares en los próximos veinte años por consecuencias derivadas del calentamiento global los refugiados climáticos sólo un ejemplo la magnitud del problema del calentamiento global pide la importancia del esfuerzo que empresas ciudad los gobiernos hemos de realizar fuertes que agonizar la economía

Voz 0137 40:24 qué qué podemos hacer cada uno de nosotros para paliar este problema mundial en nuestra mano está adoptar estilos de vida y modelos de consumo más responsables reducir nuestra huella climática de esta manera incentivar a las empresas y administraciones a llevar a cabo actuaciones que contribuyan a luchar contra el cambio climático

Voz 28 40:43 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 40:54 en la tertulia Eduardo Madina Gonzalo Velasco y Carlos Cué antes para explicar cuántas cosas han cambiado en muy pocos días en Podemos repasamos las declaraciones de los últimos cinco días y a lo mejor toca hacer lo mismo con el PP porque han aprovechado el fin de semana para escoger su camino ideológico

Voz 1071 41:11 rearmarse lo llaman aunque aquí en vez de cinco son tres días han sido tres días aplausos a Mariano Rajoy que sonaron a despedida aplausos Aznar que parecieron de recibimiento algo así como el regreso

Voz 29 41:23 un gran líder

Voz 20 41:26 europea

Voz 30 41:29 yo un mensaje del líder como un castillo de

Voz 12 41:33 Pablo Casado

Voz 31 41:34 no hay más PP que esté el nuestro muchos quiere limitarnos pero no les sale recuperemos nuestro orgullo y mostremos como somos digamos de una vez

Voz 32 41:44 que quien quiera que gobierne el PP

Voz 9 41:46 que debutaron

Voz 0194 41:48 los ecos de la convención ideológica han llegado hoy a Génova donde se ha reunido la dirección del partido María Jesús Güemes buenas noches reunión con aires de euforia

Voz 1461 41:57 eso es están entusiasmados hoy en Génova nos han dicho que la Convención ha sido un éxito rotundo que el PP sale más fuerte unido e ilusionado que nunca parece que no lo estaba y además creen que este cónclave ha servido para reforzar el liderazgo de Casado es sólo resaltan mucho sus colaboradores escuchamos a Marta Gonzales

Voz 33 42:15 es el Partido Popular tiene pasado tiene presente y sobre todo tiene futuro tal y como quedó patente ayer en el enorme discurso el gran discurso que hizo nuestro presidente Pablo Casado España necesita más que nunca un presidente como él un presidente del Gobierno que se preocupe y ocupe de las necesidades de los españoles la aviación

Voz 1461 42:39 Secretario de Comunicación popular habla de enorme discurso otros no han calificado de brutal vibrante de completo repaso por qué presentó su proyecto para España y la verdad es que después de haber visto tan hundido al PP tras la moción de censura Rajoy pues algunos no reconocían al salir que este tipo de encuentros desde hace falta para animarse un poco con las pilas cargadas

Voz 0194 42:58 el Güemes la dirección pero aunque no aparezcan existen los críticos esperan a las elecciones para hacer su diagnóstico

Voz 1461 43:05 ese justo algunos dirigentes dicen que no todo va también cuando se aplaude más a Rajoy a Moreno que Aznar es que vena Casado un tanto rancio tutelado por el presidente de FAES además les preocupa que lanzando mensajes tan

Voz 4 43:17 pero su formación abandona el centro político

Voz 1461 43:20 bueno el líder del PP sostiene que ellos no se ha radicalizado lo proclamó ayer en su intervención de hoy hace un rato en Telecinco la moto a preguntar si está derechización de su partido y lo anegado así

Voz 0515 43:30 todo lo contrario ellos

Voz 34 43:33 pero el entre ideológico que llevamos hay treinta años los partidos se define por estatutos un partido de centro derecha reformista y liberal otros tiene que cambiarlo de vez en cuando los han puesto el centro también de la cena de partidos

Voz 1461 43:45 bueno hay las críticas ya no las hacen en público por miedo a represalias porque piensan que les van a echar de las listas porque además están esperando para empezar a mayo haberlos resultado las municipales y autonómicas es suele servirá para validar la estrategia de su líder porque tal y como destacan ahora los candidatos del discurso son suyos y por tanto suya va a ser la responsabilidad sí ahí la cosa va mal pues sabrá quién empiece a cuestionar su estrategia pero aún así le van a dar una oportunidad en las generales hizo entonces hay sorpasso de Ciudadanos es así que dicen que vas a su fin porque cree que algún varón puede mover ficha eso no lo cuenta mirando

Voz 4 44:21 el norte pero bueno hay que esperar

Voz 1461 44:23 y desde luego casado y los suyos no contemplan ese escenario muy al contrario el da por hecho que va a ganar iba a gobernar

Voz 0194 44:30 mira pues esperaremos Güemes gracias buenas noches hasta luego Pedro hay algo más de destacado también de lo que ha dicho Casado en esta entrevista esta noche

Voz 1715 44:37 sí una de las referencias que ha hecho al ciento cincuenta y cinco no es la primera vez que el Partido Popular esta dirección del Partido Popular mantiene una enmienda pública la forma en la que el Gobierno de Rajoy aplicó el ciento cincuenta y cinco hoy le han preguntado en esa entrevista una vez más por ese modelo de aplicación de ciento cincuenta y cinco ante al que él defiende sostenido en el tiempo más contundente y bueno la verdad es que intentando derivar la culpa Ciudadanos en el fondo lo que ha hecho es acusar a Rajoy de haber aplicado una mala idea en la forma en la que él hizo que

Voz 0515 45:09 se interviniera Catalunya vuelva la vista hasta que le

Voz 1831 45:11 de Ciudadanos de convocar un ciento cincuenta y cinco sólo instrumental para convocar elecciones no fue una buena idea igual que no fue una buena idea que el partido socialista en el Senado enmendar que no puede afectar ni a la educación de los Mossos d'Esquadra y a TV tres y los medios públicos que hacen propaganda con nuestro dinero