Hora 25 (21/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1071 00:00 no será especifica de familia como quería Vox y sus primeras medidas como contaba es suprimir el impuesto de sucesiones encargar una auditoría del sector público que

Voz 1223 00:08 en un plazo inferior a mes y medio dos meses tuviéramos una auditoría de aquellos aspectos que a nosotros especialmente nos interesa que son órganos instrumentales que tiene la Junta Andalucía fundaciones pública empresa pública

Voz 0194 00:23 bueno esta tarde Susana Díaz ha reunido al Consejo director del PSOE andaluz para transmitirles este primer mensaje de

Voz 1071 00:29 la etapa en la oposición expresidenta pide unidad irresponsabilidad al Partido Socialista para frenar a la derecha para quien quiera escucharla en clave interna

Voz 1 00:36 las crisis dentro de los partido como hemos visto en los últimos días no son positiva ni para España ni son positivas tampoco para la izquierda española que haya partidos que fracase fracture en las vísperas de unas elecciones tan importante para el futuro de Europa como las elecciones europeas para el futuro de nuestro ayuntamiento donde reside la primera línea de la democracia

Voz 1071 01:02 no es un buen síntoma Díaz ha reunido a la dirección de su partido en Antequera donde llevará el sábado Moreno Bonilla su Gobierno para que celebre allí su primer Consejo de Gobierno en este municipio que simbólico para la autonomía andaluza ICO ocupa además el centro geográfico de la con

Voz 0194 01:15 en la crónica política habla hoy de crisis en Podemos de tensiones en el PSOE y habla también de una crisis entre los partir dos independentistas que es cada vez más difícil de ocultar porque estén atentos a la novedad de última hora de la tarde Puche Mon que quiere ser investido presiden aunque esté en Bruselas ha recurrido contra la Mesa del Parlament y contra su President que es de Esquerra porque les retiraron la delegación del voto Barcelona Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 01:42 sí buenas noches en este escrito que avanzaba el diario punto es el ex president alega que la Mesa de la Cámara con los votos de Esquerra y el PSC se extralimitó en sus competencias al retirarle el voto de una forma dice arbitraria sin base jurídica y sin motivación válida aquí nos referimos a una decisión que se tomó el nueve de octubre que estaba apoyada por un informe de los letrados y que servía básicamente para dar cumplimiento a una interlocutoria del juez Llarena que suspendía los diputados procesados por el uno de octubre pero quedaba la opción a que fueran sustituidos temporalmente por otros compañeros de grupo aquí lo que pasó es que Juncker Si Romeva que son los de Esquerra acataron mientras que los cuatro desde Cataluña pues quisieron seguir delegando su voto como hasta ahora y eso que el Parlament había habilitado la figura del diputado sustituto que a efectos de mayorías parlamentarias pues es idéntico a la delegación de voto el pecado original de todo esto que es pues que unos días antes y tras meses de discusión los independentistas aprobaron un texto en el Parlament que acataba las órdenes del Supremo pero haciendo ver que estaban desobedeciendo pues bien Puig se agarra este texto según el cual el Parlament no acataba las suspensiones para criticar que la mesa revocó una decisión tomada por la mayoría del pleno defiende que con esto se están vulnerando sus derechos políticos también los de sus votantes y hay que recordar que desde aquel tenso episodio que previamente ya había obligado a cerrar el el Parlament antes de tiempo pues el independentismo no tiene mayoría en la Cámara

Voz 1071 03:02 esta misma mañana Roger Torrent mantenía que no tiene sentido una investidura a distancia de Puigdemont si no puede ser efectiva

Voz 2 03:09 esta actividad Bowie como president Puyi a eso Karra ya efectividad decía quiere decir

Voz 1071 03:16 que pueda asumir el cargo nombrar consejeros y gobernar señalaba Torrent esta mañana ser Cataluña hay Pablo qué dice

Voz 0194 03:21 en en Esquerra en el PDK

Voz 1673 03:23 pues mira desde jeans para Cataluña se hacen suya la decisión y alegan que el recurso no es contra Rusia Turriano contra Esquerra sino contra una decisión de la Mesa

Voz 3 03:31 no lo ven como una decisión dicen ellos técnica

Voz 1673 03:35 imprescindible para que Carles jamón pueda acudir con garantías a la justicia internacional lo que pasa es que en Esquerra no salen de su asombro por gente próxima tu rey lo que nuestra aseguras que su teórico socio no había informado el presidente al Parlament de este recurso según nos cuentan el vicepresidente de la Cámara que Josep Costa avisó de que pulmón iba a recurrir la suspensión por parte del Supremo sí que es verdad que el advirtió que en ese escrito por coherencia interna le dijeron pues habría alguna referencia al acuerdo de la Mesa lo que no se esperaban dicen que el escrito se centraría en el acuerdo de la Mesa en sí Hinault en el Tribunal Supremo como os podéis imaginar no ha sentado bien en Esquerra y varios de sus dirigentes ven en esta maniobra una estrategia de desgaste en clave puramente electoralista en cualquier caso reivindican que se tomó la mejor decisión para conservar la mayoría y que se tomó en el órgano que correspondía además ponen mucho el acento en que Puigdemont va ir a un tribunal español como

Voz 0194 04:28 el Tribunal Constitucional aquí la pregunta

Voz 1673 04:31 volver es cómo afectará esto a la estabilidad del guber algo que parece poco probable que pueda afectarle primero porque el Ejecutivo ya funciona como matrimonio prácticamente de conveniencia segundo porque los partidos tienen pocos incentivos para ir ahora elecciones tercero y muy importante porque el juicio está ahora a punto a punto de empezar sea como sea mañana hay una reunión prevista entre Quim Torra hiper aún es que es una reunión que en principio iba a ser para tratar temas del día a día pero que obviamente pues tras conocer este recurso ha cobrado una nueva dimensión

Voz 0194 05:01 gracias Pablo

Voz 1673 05:02 buenas noches pero entretiene mucho porque están a mí me

Voz 0194 05:04 Ángel Campos con el tema Villarejo esperando pero qué me decís Ramón Eduardo llevando al Constitucional al presidente del Parlament que es independentista

Voz 4 05:12 es muy fuerte a mí se piensa el titular recurre ante el Tribunal Constitucional ya sólo con eso da pábulo a Torra aragonesa de mayoría independentista en fin no sé no no puedo explicármelo hay tomaron una decisión para evitar ellos desfilar por un tribunal de eso es lo que hicieron para ir a fin de evitar un problema judicial como el que ahora otros por otras razones van a enfrentar en el proceso de vista oral dentro de pocos días au pocas semanas pero es que

Voz 2 05:44 pues ocurriendo ante el Tribunal Constitucional bien indica de la categoría el personaje me opinión

Voz 4 05:49 al menos un poco no fue Gonzalo caro hay que reconocer que la capacidades que pagan ahí reside rizando el rizo pero si los silos razonar con la lógica que está diciendo

Voz 2 06:00 en el duques esta decisión

Voz 1943 06:03 se tomó para que los responsables de que no fueran a la cárcel pero para que Pepe tú Reno fuera cárcel con lo cual lo que les estaría reclamando Cuno

Voz 0194 06:10 no puede pensar que Puigdemont quiere que Torrent vaya a la cárcel

Voz 1943 06:13 que está reclamando que asuma la que vaya y que vaya perdón que él no ha asumido

Voz 4 06:18 se ha ido porque se ha ido a Bruselas

Voz 1943 06:21 no asumir las consecuencias de las decisiones frente a la justicia española pero sí lo una ocurren asume asume las a Bruselas o cómo sería la cosa realmente salón Siles si es tiramos la lógica llegamos a puntos un poquito complica

Voz 2 06:33 sí yo yo que siempre me me me resisto a aplicarle clásica tipos de locura irracionalidad absurdo pero la verdad es que en esta vez es difícil o por lo menos sé que hay que aceptar que

Voz 1943 06:43 siempre buscando la racionalidad

Voz 5 06:46 encuentro en este caso me está costando muchísimo puro o por lo menos local me pongo en el lugar de

Voz 2 06:52 el de ciudadano independentista del votante y entiendo que para él también esta vez resultará difícil

Voz 4 06:59 lo que para nosotros no lo somos a lo mejor hay cosas que hicimos bueno esto es un sin sentido pero poniéndonos en lugar de otros hay una

Voz 2 07:06 la interna que se puede detenerlo y en cambio aquí si es verdad es una guerra interna

Voz 0194 07:10 a la clave internas lo decía Pablos el desgaste esa labor la voluntad del desgaste de Esquerra

Voz 5 07:15 de América pero es una cosa

Voz 2 07:19 es una pregunta desgaste ya tan alambicada que bueno bueno a lo mejor hay otras maneras no sede de tocarle en el hombro al otro molestarle no lo sé pero es que esto ya sale bien en las encuestas internas de Esquerra claro pues o sea que bueno el serial en el que se

Voz 0194 07:35 ha convertido el caso Villarejo se vuelve cada vez más difícil de seguir entre otras cosas porque los argumentos de Villarejo hay que escucharlos con mucha cautela lo que pasa es que a partir de esas investigaciones nos estamos enterando de cómo funcionaban muchas cosas en nuestro país yo creo que hay que destacar las casi todas las noches sino todas Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 07:53 hola buenas noches aquí vamos a empezar con los argumentos que le

Voz 0194 07:56 dado Villarejo al juez cómo es posible campos que para justificar el espionaje que el encargo el BBVA se haya escudado hayamos ido a parar al 11M

Voz 1552 08:06 bueno es de lo que tenía ganas de hablar de aunque era interrogado sobre la operación Kitchen él quería hablar de la pieza nube de la investigación del espionaje del BBVA su abogado Antonio José Cámara ha manifestado a los periodistas al finalizar la declaración que en realidad el banco era un actor ocasional en una operación de seguridad nacional para investigar los intereses nacionales Internación Alex políticos económicos detrás de los atentados del 11M Villarejo ha abundado ante el juez en la teoría de la conspiración al afirmar que es un caso cerrado en falso cuyos autores intelectuales fueron Marruecos y otro país pero según la información que ha trascendido del espionaje del BBVA para investigar un caso como éste escarbar en las relaciones sentimentales de algunas personas la pregunta era obvia porque esto respondía el letrado

Voz 6 08:50 y qué tiene que ver con los atentados del 11M el cubano de Miguel Sebastián sumirse yo creo que nada porque es el espió

Voz 7 09:00 mire yo también ya he dicho antes de entrar que la información le fue suministrada el tráfico de llamadas le fue suministrado y por lo tanto él no hizo ninguna de San y pinchó ningún teléfono

Voz 1552 09:14 Villarejo también ha dicho angels que es necesario que todos los españoles conozcan la verdad para tanta gravedad importancia y urgencia el comisario ha tardado quince años en hablar de ese asunto

Voz 0194 09:24 como para hablar de el encargo que recibe BVA Villarejo ha ido a parar al 11M vamos a ver qué decía el contrato del BBVA con la empresa de Villarejo uno de los contratos que firmaron y que se llegó a conocer si le hemos eso documento para que contrata al banco la empresa de Villarejo vamos

Voz 1071 09:40 tener un contrato que se tiene fecha el año dos mil cuatro en el que el BBVA decía necesitar servicios de anal existe información escribe ahí la empresa prestará asesoramiento continuo y sostenido al banco durante las veinticuatro horas sin interrupción de fines de semana y festivos añade aportará dicho asesoramiento de acuerdo a su singular especialización angular es P

Voz 0194 10:00 señalización en la empresa Villarejo quedaba comprometida a dar

Voz 1071 10:03 pre información otro concepto curioso la cláusula dice que la firma del ex comisario real sería una detallada minuciosa ya específica labor de información con el fin de disponer de capacidad para anticipar los riesgos mediante el análisis preventivo y el tratamiento valorativo de la información obtenida en otro momento se compromete a actuar dentro de la más estricta legalidad vigente

Voz 0194 10:24 este contrato de dos mil cuatro y exigía exclusividad es decir la empresa de Villarejo no podría trabajar con otros bancos cuánto duró por cuánto dinero

Voz 1071 10:32 por el mismo documento tres meses desde el dos de diciembre hasta finales de febrero

Voz 0194 10:35 de dos mil cinco el importe quinientos diez mil euros que es lo que le pagó el BBVA para este servicio en concreto al ex comisario Villarejo a todo esto se suma campos lo que estás contando desde primera hora es que la llamada policía política de Fernández Díaz colocó a tensión micrófonos y cámaras en el estudio donde Bárcenas guardaba pruebas de la caja B del Partido Popular

Voz 1552 10:58 gracias al chófer los agentes entraron en este estudio de la calle General Díaz y donde Bárcenas guardaba pruebas de la caja B del PP no sólo fotocopiar documentación de todo tipo entre ella la que perjudicaba al partido sino que colocaron cámaras de vídeo y micrófonos con los que escucharon sonaron la actividad del ex tesorero para colocar estos dispositivos la policía política de Eugenio Pine Villarejo no empleó a la brigada especializada de la Policía Nacional que se dedica a estos cometidos

Voz 1943 11:24 sino que utilizó al grupo de fontaneros

Voz 1552 11:26 el comisario Mariano Hervás que desde la época de la lucha antiterrorista ha sido usado para estas acciones sin necesidad de mandato judicial la mayoría de los agentes empleados serán operativos ciegos policías que ni siquiera sabían quién espiaba no desconocían que sí

Voz 1673 11:39 Tibidabo no estaba amparada por la ley

Voz 1552 11:42 a toda la familia e incluso la emplee eran el hogar fueron espiados por el amplio dispositivo de agentes desplegado según confirman a la SER policías que participaron en aquel operativo

Voz 0194 11:52 gracias Campos buenas noches

Voz 1552 11:54 aquí muy buenas noches lanzará importante recordar

Voz 0194 11:56 el siempre que abordamos esta cuestión como la policía política el Ministerio del Interior la policía de Jorge Fernández Díaz puso en este caso ya no sólo lo puso micrófonos impuso cámaras en casa de Bárcenas para conseguir documentación información que luego se pudiera utilizar en el entorpecimiento de la justicia en el caso de la financiación ilegal del Partido Popular

Voz 2 12:20 nosotros hablando de cómo las amistades a España porque todo queda los actos no

Voz 0194 12:25 la política de los afectos sí bueno

Voz 2 12:28 la verdad es que quizás por saturación no reparamos hasta qué punto esto es grave no son los Cinema gravedad son unos instrumentos de vigilancia de seguridad del Estado usados para fines pero no

Voz 0194 12:42 sólo el servicio de un partido político sino al servicio de un partido político para que este partido político no fuera con él

Voz 2 12:48 claro exacto para prevenir el ejercicio normal de la Justicia por parte de un ministro del Interior no entonces llega un punto en que no se que no haya de verdad un juicio proporcional no hay una especial sensación de falta de proporcionalmente esto yo creo no debería haber algo se deberían abrir la los mares no y las tierras deberían temblar las puertas del Tribunal Supremo deberían vestir sus mejores galas ante esto no se debería pasar a algo parece que a veces tenemos la sensación no como fijos como sea espectacular dice la justicia en Estados Unidos tiene sus cosas malas pero pero hay cosas que permiten de algún modo generar una sensación de proporción en la administración de la Justicia para que los ciudadanos entendamos la gravedad la gravedad de las penas

Voz 1943 13:33 si no y además hay otra cosa que es la rendición de cuentas este fin de semana ha habido un congreso en el PP en el que estaban los principales protagonistas de cargos

Voz 0194 13:43 dado mucho en este tema migrado palabras

Voz 1943 13:46 el ex presidente del Gobierno no en este momento Mariano Rajoy tuvo una charla por supuesto no hablo absolutamente nada esto ni forma de preguntarle sobre este asunto el entonces director general de la Policía hoy es portavoz en el Senado el entonces ministro del Interior exdiputado ha sido una comisión de yo no yo no le vi este fin de semana pero estoy seguro de que estaba allí quiero decir son personas muy importantes del PP que siguen algunos no no no al máximo nivel pero sí en cargos importantes estaban este fin de semana no han dado ninguna explicación de esto que va en titulares

Voz 4 14:16 eso sí completamente de acuerdo no está tratando de pasar hacer como que nunca pasó al como que esto no sucedió es extremadamente grave pero es impresionante yo creo que el propio ministro de interior Villarejo escuchas a Bárcenas todo es un órdago a mayor del cuestionamiento de la legitimidad de de su paso por el Gobierno que bueno

Voz 0194 14:36 porque el Gobierno nos vamos al exterior porque la primera ministra británica Theresa May ha vuelto a Westminster para tratar de convencer a los diputados de que voten a favor de su acuerdo con Bruselas para el Brexit ya saben que la semana pasada cuando se votó el rechazo fue abrumador hubo más de doscientos votos de diferencia Begoña Arce corresponsal buenas noches

Voz 0273 14:55 que hay buenas noches lo que pasa es que el plan B de Theresa May

Voz 0194 14:57 no se parecen mucho a su plana ofrece volver a negociar con Bruselas pero rechaza la posibilidad de un segundo referéndum

Voz 0273 15:05 es el mismo plan que rechazó por doscientos veinte votos de diferencia hace siete días en la Cámara de los Comunes May anunció conversaciones entonces con todos los partidos para llegar a un compromiso pero negociar no es su punto fuerte y ha mantenido intactos sus puntos en los que no cede El líder de la oposición Jeremy Corbijn ni siquiera ha participado en esos contactos que en teoría van a seguir en teoría porque como me ha reconocido se va a centrar en el problema de la salvaguarda de Irlanda del Norte estudiar que hace falta cambiar en ese punto para que los diputados tory los rebeldes especialmente los unionistas de Irlanda del Norte son los dos grupos que intenta convencer le den el visto bueno y acepten respaldar su acuerdo

Voz 2 15:47 Crivillé

Voz 9 15:48 oye hablar nuevamente esta semana con colegas incluidos miembros del Partido Democrático Unionista para ver cómo podemos cumplir con sus obligaciones con la gente de Irlanda Irlanda del norte de manera que pueda recabar el máximo apoyo posible de la Cámara para luego ir a Bruno

Voz 0273 16:03 en esas conclusiones a discutir las allí si no logra ese nuevo consenso con tories y unionista sobre Irlanda ir a Bruselas para decir bueno esto es lo que hay esto es o una salida sin acuerdo tenéis que elegir la líder de la el líder de la oposición Jeremy Corbijn le ha respondido que había intentado lo mismo ya sin éxito antes de Navidad el acusado de negar la realidad y aceptar que su acuerdo ha sido ampliamente derrotado May ha reprochado a su vez acogen el no haber afectado a participar en esas conversaciones para tratar de alcanzar un compromiso porque Corbijn exigía que antes retirara en definitivamente la la posibilidad de que hubiera una salida sin aquí

Voz 0194 16:41 pero en todo caso el martes de la semana que viene no

Voz 0273 16:45 si el martes de la semana que viene no da la impresión de que vaya a ser la última votación la definitiva siempre y pierde por un margen sensiblemente más reducido que la semana pasada intentará venderlo de nuevo como un progreso seguirá adelante y también se van a votar algunas enmiendas ahí está lo interesante ya esta noche se están presentando esas enmiendas por parte de los diputados con diversas opciones los laboristas lo han hecho con su propia alternativa a la oficial que es permanecer en la Unión Aduanera pero abierta a la opción de un voto público es decir de un segundo referéndum hay varias enmiendas más en marcha otra quiere darle un plazo máximo de veintiséis hasta el veintiséis de febrero hizo entonces no ha sacado un acuerdo adelante si al Parlamento quién tomaría las riendas del Brexit todas estas enmiendas se van a dar a conocer a lo largo de la semana el speaker el presidente de la Cámara decidirá cuál es finalmente se votan hay un grupo de parlamentarios con representantes de todos los partidos que está intentando ver cómo hace para presentar una que acabe con la posibilidad de que el Reino Unido se marche sin acuerdo que sigue siendo a estas alturas la opción más temida en estos momentos la

Voz 1071 17:54 más probable gracias Begoña buenas según decía hoy Borrell que con el Brexit no puede pasar lo que hizo Puigdemont con la declaración de independencia no todo puede ser es que

Voz 10 18:06 como con la declaración de independencia en Cataluña no se proclama en lo bueno suspendo los efectos vamos a trabajar para resolver esto lo más rápido posible

Voz 0194 18:22 de todas formas yo no sé que va a conseguir lo que quiere conseguir Theresa May pero sí como nos decía Begoña el plan B se parece mucho al plana o es salidas sin acuerdo salida sin acuerdo no

Voz 2 18:33 todo que nadie sabe nadie en la Unión Europea nadie tiene margen ya

Voz 1943 18:39 para negociar otro acuerdo con lo cual y sobre todo nadie se fía de que negocien lo que negocien esta señora sea capaz de que sea capaz de aprobarlo con lo cual las situaciones este fin de semana este esta semana que estábamos en Estrasburgo todo el mundo decía bueno una nueva cumbre dice bueno no ha cumbre para que ha que no había cumbre para que todo el mundo está ya hasta que no se lo de Theresa May le exactamente el número de votos garantizados nadie se va a mover porque Loi se tiraron estuvieron montón de tiempo negociando creían que habían llegó a un acuerdo y ese acuerdo ha perdido por dos cientos

Voz 0194 19:10 el martes el martes que viene ahora la siguiente votaciones recordemos en la anterior que era ese plana que no va a modificar mucho en en la otra en el otro acuerdo que está presentando que ha presentado en Westminster doscientos votos de diferencia vamos vamos a ver qué pasa Enrique Hernández

Voz 1071 19:25 desde el periódico muy buenas noches buenas noches con que va el periódico mañana supongo que el conflicto entre los taxistas y las sube TC debe estar en portada

Voz 11 19:34 sí sí sabía que íbamos el monotema el monotema en el proceso de temas la huelga de taxis cinco días consecutivos y Barcelona reír con una foto de los chalecos amarillos de los taxistas que han tomado contratos amarilla tomado entre otras grandes arterias la Ronda Litoral en el colapso de sociedad que también los enfrentamientos que han vivido con la Guardia Civil con los Mossos y los asaltos contra vehículos tercer los ustedes Barcelona completamos la portada con la renuncia al escaño de buena noticia que se podía ser una curiosidad pero que es cierta es que cada que que Puigdemont ha recurrido ante el Constitucional bien pues contra Rusia eran encontró el Parlament por negarse en destruirlo es curioso que Puigdemont del Parlamento en los que hace tres años anunciaron que iban a desobedecer los dictados y ahora se someten a porque de las

Voz 0194 20:33 lo hemos comentado Enrique en la en la tertulianos costaba creerlo nos costaba entender lo decíamos que sólo podíamos entenderlo la clave de desgaste entre entre independentistas

Voz 11 20:43 o sea yo creo que hasta en esa pelea cainita de un un mínimo de pudor al menos para mantener la impostura de que ir una República lo digo con ironía porque es difícil que desde Cataluña ya es una república ya vez sea impune contra un socio de Gobierno ante el Consejo General del Estado español tiene en la Rambla

Voz 2 21:07 difícil de explicar realmente Enric muchísimas gracias

Voz 0194 21:11 hasta luego Éstas son las apuestas del periódico para mañana con especial interés en esa huelga de taxistas que ellos titulan Barcelona rehén después esta noticia que nosotros también hemos comentado aquí en tertulia porque nos costaba explicaría entendería ese ese recurso ante el Constitucional de la Mesa del Parlament con Rusia Torrent al frente como el ex presidente de la Generalitat residente en Waterloo como nos recordaba Enric Hernández acude a un tribunal español para que les solución un problema vamos con el cuaderno de Fran

Voz 1071 21:40 sí que hay algunas todavía si mañana empieza en Davos en Suiza al Foro Económico Mundial donde Sebastián sonar al presidente de Brasil en la escena internacional por cierto en la víspera Oxfam Intermón ha publicado un informe sobre la desigualdad en el mundo con estas conclusiones las veintiséis personas más ricas del mundo acumulan tanta riqueza como casi cuatro mil millones de personas pobres veintiséis personas lo que cuatro mil millones de personas Liliana Marcos presentaba el informe en España

Voz 1855 22:08 el las grandes cifras de la desigualdad por acapara acciones extrema de la riqueza las vemos a nivel global cuando vemos que los grandes ricos e del mundo han ganado el año pasado su riqueza ha aumentado cada día en dos mil quinientos millones de dólares quinientos mil

Voz 1071 22:23 en es cada día España es el cuarto país más desigual de la Unión Europea mientras se conocía este informe el Fondo Monetario Internacional publicaba otro sobre la riqueza en el mundo el planeta crecerá dicen los grandes datos pero menos de lo previsto este año tres puntos y medio las disputas entre Estados Unidos y China lastran la economía de acuerdo con el FMI frases de Christine Lagarde ya verán con eufemismo incluido

Voz 12 22:46 claro bueno me temo que vamos a anunciar una nueva sesión a la baja de los pronósticos económicos y el esfuerzo que es tendrán que es países será más laborioso hice necesitarán más esfuerzos

Voz 2 22:59 querrá decir cuando dice más esfuerzos en Santo mismo en Riga como casado en fin

Voz 1071 23:06 Francia a la Comisión Nacional de Informática y Libertades han multado a Google por falta de transparencia porque entiende que no informa a sus usuarios sobre lo que hace con sus con nuestros datos cincuenta millones de euros por textualmente falta de transparencia información incorrecta y ausencia de consentimiento en la publicidad personalizada mira esta noticia a los ocho pensar en otra porque hoy decía el calendario que se cumplían años sesenta y nueve de la muerte de John

Voz 4 23:29 los Orwell Like François las cosas que le gustaba ir a no tener llama algún según un docudrama

Voz 1071 23:41 en el que la BBC dio vida al escritor y las principales organizaciones médicas de España de Portugal han pedido de manera conjunta que se prohíban las terapias porque calculan que casi mil quinientas personas mueren a diario porque abandonan su tratamiento tradicional

Voz 0194 23:55 la moneda

Voz 3 23:57 el dietario

Voz 13 23:59 es decir

Voz 14 24:02 esas viejas izquierdas reincidente es la derecha celebra el regreso del PP de siempre polis el PP de siempre a juzgar por el desarrollo la convención y con el permiso de Manuel Fraga es el PP de Aznar el que devolvió el poder a la derecha del que anticipó lo que estamos viviendo ahora regreso al pasado Aznar logró la gran unificación sobre dos bases ideológicas liberalismo económico radical y autoritarismo político inmoral exactamente lo que hoy se llevan buena parte de Europa Boris Aznar estaba exultante por eso volvió a pedir el voto para el PP una vez Rajoy ya había regresado a casa por eso consagró a Pablo Casado como líder como un castillo sin tutelas ni tu tías pero que nadie lo olvide el PP de siempre además de ser el del rearme ideológico fue también el de la corrupción desde la Gürtel y el de la humillante imagen de las Azores con el PP intentando guiar a Vox y Ciudadanos en la búsqueda el paraíso perdido la izquierda reincide en la división uno de sus demonios familiares el panorama

Voz 4 24:59 frica podemos más Madrid Izquierdo

Voz 14 25:02 la unida y un sin fin de confluencias que van y vienen Íñigo Errejón ha dado el golpe que levanta acta del fin de una ilusión llamada podemos yo no vine a estar en la política yo vine a hacer política esta respuesta de Rejón al miserable ataque de Cheney que preguntando de que iba a vivir Íñigo hasta mayo si dejaba el escaño de diputado es un buen pie para una foto de familia de Podemos algunos demasiado pronto a estar allí y otros han ido saliendo en goteo constante la fuga continuará mientras la calle habla de taxistas de Javi Faith me temo que los taxistas están perdiendo la batalla de la imagen y sin embargo la Gran Vía de Barcelona convertida en apacible parking de centenares de taxis en amarillo y negro combinados con algunos de blanco de las ciudades vecinas tenía la belleza de una instalación artística daba gusto cruzarla esta mañana sin tener que reparar en los semáforos pero choca el distinto nivel de tolerancia según el color de los que cortan las calles por ejemplo los taxistas barceloneses o las esteladas independentistas

Voz 15 26:10 y terminamos aquí Madina Gonzalo Velasco Carlos Cué buena semana aquí viene el sastre hasta mañana por escuchar ahorran El Larguero siglo falta un poco asfalto aquí cada uno tiene un criterio diferente yo tendré que ver primero

Voz 13 26:22 yo creo que falta progrese falta hasta mañana hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 16 26:56 sigue a votarle en Cadena Ser punto

Voz 13 26:59 y en las redes sociales Twitter

Voz 16 27:01 la Roma Hora Veinticinco Facebook

Voz 17 27:04 hora veinticinco

Voz 18 27:08 la Cadena SER presenta el placer de escuchar una

Voz 13 27:15 de extremadamente calurosa de principios de julio un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la calle y con paso lento e indeciso se dirigió al puente acá había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos más que una habitación parecía aún alacena en cuanto a la patrona que Le había alquilado el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía seguía obligado al pasar por delante de la puerta de la cocina que a la escalera estaba casi siempre abierta que paguen pan en estos momentos experimentaba invariablemente una sensación grata de vago temor que le humillaba daba a su semblante una expresión sombría debía una cantidad considerable a la patrona y por eso tenía encontrarse con ella no es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida por el contrario se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación de tensión incesante que rayana en la hipocondríaco se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo tan aislado que no sólo temía encontrarse con su patrona sino que rehuía toda relación con sus semejantes

Voz 18 28:39 crimen y castigo Fiódor Dostoievski mil ochocientos sesenta y seis Geithner el placer de escuchar

Voz 1855 28:56 inundado de información irrelevante en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras claridad es poder

Voz 13 29:03 el favor si uno más claro

Voz 19 29:06 agua de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 13 29:21 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 20 29:49 no