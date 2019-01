Hora 25 (22/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1715 00:00 es tan grande la minoría que ni siquiera el decreto ley garantiza que el Gobierno pueda gobernar hoy podemos le ha dado un aviso a la Moncloa en una especie de demostración de fortaleza parlamentaria ahora que andan enseñando su debilidad orgánica son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:39 hola buenas tardes el decreto con medidas sobre el mercado de la vivienda solo

Voz 0194 00:45 Iraitz pretendía actuar en un mercado que amenaza con volver a desembocar se hoy el Gobierno lo defendía en el Congreso

Voz 4 00:51 con ello daremos una primera respuesta a las cuestiones más urgentes derivadas de la falta de una política de vivienda en los últimos años donde se redujeron las ayudas los fondos destinados a vivienda cuyo una des regularización del mercado que provocó la desprotección del inquilino

Voz 0194 01:11 pero podemos no ha cedido y finalmente ha votado en contra porque el Gobierno se negó a introducir algunas de las medidas pactadas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con la que pretendían poner límites a los precios de los alquileres Lucía Martín

Voz 5 01:23 señor ministro le pido Le pido que sigan trabajando con nosotras para acordar un nuevo Real Decreto en breve escuchen las demandas de los ayuntamientos de las principales ciudades del país

Voz 0194 01:35 pues de momento el Gobierno no atenderá las peticiones de Podemos en Fomento descartan recurrir de nuevo a la fórmula del Real Decreto y apuestan por presentar más adelante una ley que incluya nuevas medidas y en este contexto el PP quiere que José Luis Ábalos se explique en el Congreso por el fracaso de su decreto por las protestas del sector del taxi o por los problemas de la conexión ferroviaria con Extremadura duelos Musharraf no descarta pedir su reprobación

Voz 0978 02:10 la protesta del sector del taxi en Barcelona o Madrid también

Voz 0194 02:13 sirve para que Ciudadanos arremetía contra el Gobierno

Voz 1715 02:15 de Rivera aquí hay una irresponsabilidad un vacío ante la conversión un sector necesario urgente el Gobierno no puede lavarse las manos llevar esto a cada ciudad cada comunidad autónoma esto es un asunto nacional que va a acabar siendo un asunto europeo

Voz 0194 02:30 los taxistas mantienen sus movilizaciones en Barcelona y en Madrid de momento no consiguen que las comunidades te dan Ángel Garrido es el presidente madrileño

Voz 0177 02:37 yo estoy dispuesto a legislar en aquello que me compete aquello que me contesté que es la captación pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector ya les digo que se han equivocado se han equivocado ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer no voy a legislar para acabar con sector lo digo con toda claridad

Voz 0194 02:54 con taxista de Madrid se encuentra hospitalizado en estado muy grave después de lanzarse sobre un coche ABC que aceleró y lo arrojó al suelo y hoy como todos estos días atrás volvemos a Totalán Pedro Blanco

Voz 1715 03:05 todo parecía que nos acercábamos al final visto historia otro revés otro imprevisto el pozo paralelo excavado en las últimas horas no sirve hay que hacerlo hay que hacerlo más ancho el delegado del Gobierno en Andalucía ha pedido que se deje trabajar con calma a los técnicos

Voz 7 03:21 tranquilidad y el abordaje del trabajo que tienen que realizar tanto los ingenieros los técnicos los geólogos y especialmente los mineros también de Asturias yo les rogaría que todos pensáramos en el bien que a todos nosotros nos concita aquí es darle paz tranquilidad y sobre todo que puedan estar concentrado bien concentrado en la tarea el trabajo que deben

Voz 1715 03:46 les vamos a contar cómo presionan algunas ONGs al Gobierno para que permita a los barcos humanitarios volver a navegar para rescatar a inmigrantes en el mar los últimos días han muerto más de doscientas personas

Voz 0194 03:57 Sauca y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 1012 04:00 buenas tardes Rafa Nadal se ha clasificado para semifinales del Open de Australia ha ganado en tres set al americano que ha foso rival en semifinales va a ser el joven Griego sí sí pasó hoy tenemos Copa del Rey de fútbol comienzan los cuartos de final a las nueve partido de ida entre el Getafe y el Valencia el Barcelona ha presentado a su nuevo delantero Prince Boateng que podría debutar mañana en la eliminatoria de Copa ante el sede

Voz 0978 04:20 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes las próximas horas se seguirá nevando en la cordillera Cantábrica a partir de unos ochocientos metros de altura cuidado porque mañana con el paso de las horas esta cota puede ascender hasta los mil trescientos esto hará que la lluvia que caiga lo haga sobre zonas con nieve acumulada y manera que mañana mucha atención a todos los ríos que nace en la cordillera cantábrica durante la noche algunas nevadas también en el resto del interior peninsular sólo intensas en puntos de montaña que miran hacia el norte y algunas de estas precipitaciones llegarán al Mediterráneo pero más debilitadas y mañana muchísima atención al viento sobretodo en la mitad oeste de la península rachas en muchos puntos el de más de cien kilómetros

Voz 1715 04:58 pero ahora con temperaturas más altas en el conjunto del país pero con mayor sensación de frío preste bien

Voz 0194 05:03 pieza hora25 Pedro antes de cerrar puertas

Voz 1715 05:06 los Oscars y la lista de candidatas a la mejor película que por primera vez incluye una cinta rodada en español nos va a contar Marta García

Voz 8 05:16 es que en sí sino porque él sabe contentísimos

Voz 1513 05:19 primero Alfonso Cuarón en declaraciones a ti Televisa tras conocer que su película Roma aspira a diez premios Oscar entre ellos el de Mejor Película Mejor Director Mejor película de habla no inglesa mejor actriz para Aparicio de reparto para Marina de Tavira nunca una película extranjera había acumulado tantas nominaciones Cuarón competirá en la categoría reina con Black cáncer Greenberg infiltrada en el clan bohemia en rapsoda ha nacido una estrella el vicio del poder y la favorita de Giorgos la antiguos también con diez candidaturas mi hijo está

Voz 0194 05:53 ya tiene seis años ya los Angeles también viaje

Voz 1513 05:55 para el español Rodrigo oyen con madre que opta al Oscar al mejor cortometraje séptima candidatura a un Oscar de un corto español

Voz 14 07:21 Pedro Blanco diecisiete minutos siete y siete

Voz 1715 07:24 minutos en Canarias pendiente siempre de la última hora la AAI en el ámbito de la política Ruth Beitia la atleta Ruth B tía ha decidido dejarlo todo dejar la política no ser la candidata del PP y abandonar también su escaño su nombramiento había provocado bronca interna de ciertos de Sibelius en el Partido Popular de Cantabria vamos a buscar más detalles Álvaro López Álvaro buenas tardes hola

Voz 0109 07:48 pero buenas tardes bueno es una decisión que ha trasladado hace unos minutos al presidente del Partido Popular Pablo Casado esa decisión de abandonar la vida política por razones dice en un comunicado estrictamente personales y familiares la campeona olímpica ha agradecido el respaldo recibido por Pablo Casado se va después de diez quince días bastante convulsos como decía así como candidata bueno cierta polémica en su presentación en Santander hace esos diez días también un día después de esa presentación equiparó el maltrato animal con la violencia machista en una entrevista en el ámbito nacional de esta manera la campeona olímpica renuncia a encabezar esa candidatura del partido que había generado una importante polémica por esa ruptura del partido a nivel interno a quién Cantabria también renuncia a su escaño ya su puesto en la Ejecutiva nacional el Partido Popular según hemos sabido Pedro propondrá a la es presidenta del partido en estos momentos a María José Sáenz de Buruaga la presidenta del PP como candidata del partido a la presidencia de cantar

Voz 1715 08:46 en el PP propondrá como candidata a la que no les servía como candidata hace unos días cuando propuso Ruth Beitia

Voz 0109 08:51 sí que había generado une una importante convulsión dentro del partido porque aquí todo el mundo Pedro daba por hecho de que la candidata natural iba a ser María José Sáenz de Buruaga incluso los militantes del Partido Popular y se volvieron en contra de la dirección nacional del partido finalmente fue Ruth Beitia por razones de encuestas habían hecho encuestas y Ruth Beitia cierto que salía ganando frente a la actual presidenta pero marcha atrás Ruth Beitia no ha podido entre comillas con con la presión de su inexperiencia en los últimos ocho años de diputada en el Parlamento de Cantabria únicamente había intervenido cuatro veces nada más pero finalmente no ha podido con la presión también tiene algún problema familiar como ella mismo ha dicho y finalmente serán María José Sáez Buruaga la candidata oficial

Voz 1715 09:34 cuatro intervenciones en ocho años

Voz 0109 09:37 en ocho años correcto así cuatro intervenciones en en ocho años y es cierto que ella ha estado muy vinculada evidentemente con con el deporte pero al final el bagaje de hecho Pedro en su presentación Pablo Casado nunca aludía a su trayectoria política ocho años dan para mucho pueden dar para mucho pero únicamente alude a su trayectoria deportiva para presentarla como candidata

Voz 1715 10:00 no es para menos gracias Álvaro bueno pues esa es la última hora Ruth Beitia lo deja todo no solo no será la candidata sino que abandona su puesto en la dirección del Partido Popular abandona también su escaño y hoy hemos visto la imagen que describe la débil la parlamentaria del Gobierno el panel de votación del Congreso de los Diputados teñido de color rojo en uno de los decretos de mayor calado social ese al que el Gobierno quiso darle una evidente trascendencia política el decreto que incluya medidas urgentes para intervenir en el mercado de la vivienda incluido también el alquiler en el bloque moción de censura ese deseado por recuperado hace unos días apareció sin embargo hoy ha agrietado después de que podemos haya decidido castigar al Gobierno por no cumplir una parte del acuerdo que firmaron el acuerdo presupuestario que firmaron Pedro Sánchez Pablo Iglesias nos vamos al Congreso José María Patiño buenas

Voz 1012 10:50 muy buenas tardes Pedro una jornada bastante larga ya a primera hora de la mañana

Voz 1108 10:55 hemiciclo a aún vacío los socialistas confiaban en sacarlo adelante pero Irene Montero ejercía sumando en el grupo parlamentario para dejar claro al llegar al Congreso también muy temprano que no lo iba a apoyar

Voz 15 11:06 así íbamos a votar en contra porque no recoge los acuerdos

Voz 0194 11:10 el presidente del Gobierno

Voz 15 11:11 no vamos a votar encontrar a pesar de que se decía que ese Estado

Voz 1108 11:14 la negociando lo cierto es que la votación final ha confirmado el anuncio doscientos cuarenta y tres votos en contra hay ciento tres a favor de esta manera podemos deja claro que quiere que se cumpla los compromisos adquiridos Iker

Voz 16 11:24 como socio del Gobierno pero no una correa

Voz 1108 11:27 de trasmisión de esta manera podemos también inflige ese revés significativo a Pedro Sánchez que se convierte en el cuarto presidente de gobierno español al que le devuelven un decreto ley sola Aznar y González se salvan hasta y el castigo porque el resto de los decretos han salido adelante ese tramitarán como proyectos de ley no obstante desde Esquerra al PP se ha reprochado al actual Gobierno que no consulte antes de aprobar nada y actuar con la arrogancia del que tiene mayoría absoluta

Voz 1012 11:52 claro

Voz 1715 11:53 gracias Chema y una vez derrotado el Gobierno renuncia a apuntaba José María Patiño a intentarlo de la misma manera es decir a través del decreto así que los cambios que haya que introducir incluidas las fórmulas que exige Podemos para topar los precios de los alquileres esos cambios quedan ahora pendientes de que se elabore de ese tipo de que se tramite una ley nos lo va a contar Inma Carretero

Voz 0978 12:13 el Gobierno ya ha comprobado la incompatibilidad

Voz 0806 12:16 las posiciones de sus socios así que va a esperar iba a trabajar dicen con más margen en una Ley de Vivienda la actitud de Podemos ha sentado muy mal en el Ejecutivo especialmente en el Ministerio de Fomento aseguran en el equipo de Ábalos que los morados les han estado dando largas que no se quisieron sentar hasta el pasado viernes reconocen su frustración porque los ciudadanos no puedan seguir beneficiándose de medidas en materia de vivienda sobre las que sí hay acuerdo solo porque Podemos considera que el decreto no recoge todas sus demandas así en Fomento están muy enfadados mientras que la ministra de Hacienda asegura que no hay que temer por el acuerdo presupuestario es magnífica dice la relación con Podemos María Jesús Moro

Voz 17 12:54 pero entiende que hay materias relativas a la vivienda que se tenían que haber contenido en el decreto ley que el Gobierno entiende que tienen que ir en otro tipo de normativa pero que al final pues el resultado de la votación será el que será pero no hay otra lectura ahí magnífica relación con Podemos tenemos un acuerdo estable que como siempre digo si va a cumplir al cien por cien de su María Jesús

Voz 0806 13:14 Montero ha insistido en que éste es un varapalo puntual y lo ha desvinculado además de la situación interna de Podemos

Voz 1715 13:19 el Partido Popular cree que la coyuntura apunta al ministro de Fomento no sólo por esta derrota sonada también por el conflicto del taxi por los problemas de la conexión ferroviaria con Extremadura así que los populares van a pedir su comparecencia en el Congreso quizá algo más

Voz 6 13:33 por tanto vamos a pedir la comparecencia urgente del ministro sino comparece y no son suficientes sus explicaciones por todo este caos que está provocando vamos a pedir la reprobación del ministro Ábalos porque es un ministro que sólo está preocupado en hacer dimitir a Susana Díaz sólo está preocupado en a ser el números de Sánchez no está preocupado en los problemas reales de todos los españoles

Voz 1715 13:58 desde Ciudadanos acusa al Gobierno de estar dimitiendo de sus responsabilidades al derivar a las comunidades y a los ayuntamientos la gestión del conflicto entre taxis Juve TC aquí hay una irresponsabilidad vacío

Voz 18 14:10 ante la conversión de un sector necesario urgentes el Gobierno no puede lavarse las manos llevar esto a cada ciudad autónoma esto es un asunto nacional que va a acabar siendo un asunto europeo invito

Voz 1715 14:20 tanto los taxistas mantienen su movilización

Voz 1284 14:24 vamos a Fitur ahora Halle

Voz 1715 14:31 había empezado todavía este taxista que quería que centrara a Fitur no tenía muy claro que comienza mañana no hoy pero bueno así ha vuelto a sonoro y Madrid también ha habido protestas en Barcelona allí en Barcelona donde primero comenzó la movilización los representantes del taxi de las empresas ovetense se han reunido por separado con la Generalitat los taxistas han vuelto a cortar algunas de las calles principales de la ciudad condal buscamos la situación a esta hora Barcelona Albert Prat buenas

Voz 9 14:54 tardes qué tal bueno qué tal buenas tardes pues se acaban de salir de la Conselleria los representantes del sector del taxi ovacionados por los miles de compañeros que desde primera hora de la tarde les han dado apoyo desde el exterior manifestándose en este punto a esta hora los representantes del taxi están dando algunos de los detalles en qué consistirá el martes el el de pero que aprobará el Govern están detallando en que construye consistirá este decreto que entrará en vigor la semana que viene en todo caso insiste en que la huelga sigue al menos en las próximas horas porque ha dicho su portavoz será mañana por la mañana cuando votarán si les convencen o no las medidas del Gobierno en paralelo según fuentes de territorio el conseller Damià Calvet sigue dentro de la departamento reunido con los representantes de la súbete EFE en Madrid

Voz 1715 15:41 persona llevado un taxista que se abalanzó sobre un vehículo WC en la A2 El taxista después de que el vehículo rara cayó al asfalto tiene heridas graves la Comunidad de Madrid mantiene una posición de cierta firmeza frente a la protesta de los taxistas hemos escuchado en portada al presidente de la comunidad el Ayuntamiento ofrece a ser que han regule el servicio FTC pero siempre que la comunidad ofrezca garantías jurídicas y la movilización Se mantiene nos vamos a acercar hasta el entorno de Ifema donde a partir de mañana habrá Fitur ya está Laura Marcos buenas tardes

Voz 0978 16:11 qué tal Pedro buenas tardes pues con una fuerte presencia policial y controles de acceso que se van a reforzar aquí en las próximas horas más de un millar de taxistas están apostados a las puertas de Ifema esperando a que antes de las diez de esta noche cuando van a celebrar una nueva asamblea se produzca lo que ya parece casi imposible que la Comunidad de Madrid de su brazo a torcer y acabe por regular con cuántas horas hay que prevé contratar un Uber o nunca Vijay seis según piden los taxistas Julio Sanz es portavoz de la Federación del Taxi

Voz 1012 16:39 no nos planteamos ningún

Voz 19 16:41 esto volver a casa si tiene algo claro y algo concreto ahí está el pulso porque no aceptamos el trágala de la comunidad hice lo está diciendo el Ayuntamiento

Voz 0978 16:54 este colectivo calcula que tienen que trabajar unas cuatro horas extra al día para hacer frente a la competencia de los WC esta tarde han pedido también al Ayuntamiento de Madrid que desarrolle una aplicación móvil para que todos puedan jugar con las mismas condiciones ahora mismo Pedro todas las calles que desembocan en IFEMA están cortadas por taxis hace mucho frío en los corrillos que se están formando en torno a una hoguera improvisada aquí hay mucha preocupación por el taxista que esta mañana ha sido atropellado en lados y que está ahora mismo pues ingresado muy grave en el hospital La Paz

Voz 1715 17:26 gracias Laura pues esa es la situación que se vive ahora mismo en el entorno de Ifema los taxistas mantienen esa movilización en Barcelona mañana se sabrá si se levanta o no la protesta ir ya podemos resumir lo fundamental de lo que ha dado de sí la declaración de quien fuera número dos de la Policía ante el juez que está investigando la operación Kitchen ya saben el uso de fondos reservados para que el chófer de Bárcenas entre otras acciones le robara documentos que podían contener información comprometedora para el Partido Popular que designa Terradillos buenas

Voz 0978 17:58 pues mira han sido tres horas buenas tardes de declaración

Voz 1715 18:00 la que Eugenio Pino del que fue número dos de la Policía Nacional ha asegurado ante el juez García Castellón que la operación fue legal uno que la conocían sus superiores es el punto dos efectivamente él firmó los cheques con fondos reservados para el chófer de Bárcenas a cambio de información porque le tocaba a él como funcionario como policía firmar estas partidas monetarias en la misma línea que lo que ya dijo el comisario de quien fue jefe de la U KO García Castaño lo que ha dicho opino es que no sabe quién lo ordenó este asunto es decir lo que no señala Pino es que es superior le ordenó hacer esta investigación cosa que sí hizo García Castaño mañana va a decidir el juez del caso tándem todavía no se sabe pero la Fiscalía de momento solicita al magistrado que el ex número dos de la Policía no pueda salir del país que se le retire el pasaporte y que comparezca cada quince días medidas cautelares Pedro que mañana conoceremos resulta bueno pues mañana se lo contaremos cuando lo sepamos después de la publicidad un minuto uno además que un minuto les contamos la última hora sobre la búsqueda sobre la construcción de ese pozo que debe de llegar de llevar perdón nuestro lugar en el que estalló en Hora veinticinco dos cuanto

Voz 10 19:05 sé que inútil graduó esclavista meses lustros este es tu momento

Voz 11 19:12 pero la rebaja este ópticas lo verás claro para trabajar para conducir cine gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas devoción ópticas

Voz 20 19:26 pero

Voz 0194 19:29 sabes porque dos millones setecientos

Voz 10 19:31 los sesenta mil oyentes eligen cada mañana Pepa Bueno entonces Esta promo

Voz 0194 19:37 en Hoy por hoy de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 12 19:45 por hoy Cadena SER existen unos veinticinco tipos de calendarios así que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes Obeso del arnés de esto ya inventó otro calendario

Voz 13 19:57 os vida el calendario ya que tu mejor días cada día lleva a un Seat Ateca Edition con climatizador sensor de aparcamiento Front Assist y toda la combatividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 3 20:11 hora veinticinco

Voz 14 20:14 Pedro Blanco ocho minutos siete y veinte en Canarias nada no hay manera de que

Voz 0109 20:19 excusas salgan bien ha habido una desviación

Voz 21 20:21 en la a encontrar la dureza ha bailado en la perforadora no está perfectamente vertical Iyad supuesto que han tenido que sacar otra vez el tubo volver a perforar con diámetros un poquito mayor el el Potts lo catorce el coordinador

Voz 1715 20:42 por de los trabajos de rescate en Totalán los equipos han tenido que rehacer una parte de ese pozo paralelo que han estado construyendo porque han descubierto que en un punto concreto no cabe el recubrimiento metálico que iba a proteger a los mineros hace unos minutos han comparecido en rueda de prensa junto al delegado del Gobierno que tenía como objetivo principal pedir a los medios de comunicación que dejen trabajar a los técnicos en paz que no les presione lo que no interfieran vamos a Málaga Ignacio esa marca

Voz 22 21:06 si se sigue de momento con el plan marcado pero han desaparecido los plazos para localizar al pequeño Julen el reloj se ha parado después de nueve días aunque los trabajos siguen sin descanso ahora como dice se agranda la galería de los rescatistas para que puedan entrar los tubos de metal que protegen ese túnel vertical y que los miembros de la Brigada de rescate minero puedan conectar con el pozo de Julen hasta dar con el niño lo con toda Ángel García Vidal es el responsable del Comité Técnico Asesor

Voz 0194 21:33 trabajamos trabajando sin descanso

Voz 23 21:37 sin descanso que cada vez eh sentimos que estamos más cerca de Julen que no duden que seguiremos apostando por la solución que idea muy que se diseñó el principio y que esperemos que de su foto muy pronto

Voz 22 21:56 el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez asegura que este rescate se está llevando a cabo en condiciones inéditas extremas y como has dicho ha querido quitar presión a los equipos que trabajan en estas labores

Voz 1715 22:08 y algo más el Gobierno no rectifica algunas oenegés han decidido aumentar la presión le pide que deje navegar a los barcos de las ONG es que rescatan a inmigrantes en el bar Nicolás Castellano

Voz 0109 22:16 el Mediterráneo se ha convertido en el cementerio de doscientos tres de los ciento catorce muertos en la frontera del mundo en estos primeros veintidós día del año cincuenta y nueve en la ruta hacia España hay ciento cuarenta y dos en la de Libia y Malta todo esto mientras el Gobierno español niega la salida de esos puertos de dos de los escasos barcos de rescate el Open Arms desde Barcelona La Hita María de pasajes por ellos Save the Children pide al Ejecutivo que desbloquee los barco para evitar nuevas muertes Vicente Raimundo director de programas en España de Save the Children

Voz 1133 22:45 sabemos que las capacidades que existen frente a Libia para salvar la vida de personas que se están ahogando son nulas desde ese punto de vista desde el respeto a la vida humana y de reconocer que el derecho máximo es el derecho a la vida desde ese the Children nuestra opinión es que recursos que existían salvaban vidas deben de seguir disponibles

Voz 0109 23:05 esta ONG osea asegura que dejar en el puerto esto barcos condena la muerte a personas que pueden y deben ser

Voz 1715 23:11 malvadas y en la cara B hoy una de espías

Voz 1513 23:15 si es así Pedro de espías e irnos contaba Campos la operación de entrada en la casa de Bárcenas de la que se ocupó Villares

Voz 1715 23:21 toda la familia incluso la empleada del hogar fueron espiados por el amplio dispositivo de agentes desplegados según confirman a la SER policías que participaron en aquel

Voz 1513 23:29 bueno si queremos descubrir si podemos llamar espía o no a Villarejo dice el diccionario que es pies la persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa si esa definición es así nos cuadra haría aunque yo realmente me quedo con Mon Martini agitado

Voz 1715 23:45 bueno hoy en la tertulia hora25 Elvira Roca Carmen del Riego Victoria Lafora Éstas son para ahí ya las claves del día buenas tardes

Voz 1971 23:53 ya se ha producido el relevo de Rajoy en el Congreso y ha sido la diputada de Izquierda Unida Sol Sánchez a la que Espinar pretendía colocar como número dos en la candidatura de Madrid la elegida lo curioso es que tanto ella como su líder Alberto Garzón no descarta negociar con más Madrid la plataforma de Carmena ayer Rejón porque dicen mantenerse al margen de la disputa de una formación aliados

Voz 1012 24:19 es decir Podemos

Voz 1971 24:21 y para colmo de guerras intestinas Iglesias y los suyos tumban el Real Decreto de alquileres en la primera escenificación de las dificultades que tendrán los presupuestos la derecha del hemiciclo controla las sonrisas no se cree en la suerte que tienen y otros que siguen a la gresca cada vez menos soterrada son los independentistas aducido el último esperpento de pide amparo al Constitucional sí han oído bien porque el Parlament no les deja votar por delegación si son los suyos

Voz 1715 24:54 así llegamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0978 25:07 buenas tardes los taxistas madrileños debaten a esta hora hasta dónde van a seguir con sus protestas llevan dos horas reunidos para decidir si continúan con la huelga las negociaciones con la comunidad están en punto muerto y la tensión ha ido aumentando en las últimas horas

Voz 19 25:20 estamos el trágala de la comunidad hice lo está diciendo el Ayuntamiento se lo está diciendo TI se lo están diciendo todo esto hay que solucionarlo porque sino nosotros no nos volvemos

Voz 1012 25:33 casa es el ambiente que se ha respirado

Voz 0978 25:36 esta tarde en Ifema nos vamos hasta allí Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 25:39 buenas tardes aquí siguen ha sido una tarde de concentración pero también una tarde de movimiento de estos concentrados hacían la salida desde este recinto ferial regreso vuelta a empezar desde ayer la Guardia Civil de Tráfico ha sancionado unos veinte taxistas madrileños con multas que van desde los seiscientos euros y hasta los mil por conducción temeraria y obstrucción al tráfico ha dado por supuesto también perderán los puntos correspondientes en los atestados se han levantado tras los cortes de varias carreteras tanto en el día de ayer como en esta jornada Guardia Civil que también analiza el incidente de esta misma mañana con un taxista herido tras ser golpeado por un nube trece en el kilómetro siete de la A dos el conductor se presentaba voluntariamente ante los agentes de Tráfico Se le ha tomado declaración pero no ha sido imputado el visionado de las imágenes van a ser decisivas para tomar una decisión en todo caso se trata de un conductor de UGT TC con autorización para trabajar tan solo en Valladolid

Voz 0978 26:31 gracias Alfonso bueno pues como decimos las negociaciones entre los taxistas en la Comunidad no han llegado a nada durante el día tampoco con los WC contrarios a una pre contratación de servicios es decir que un usuario tenga que contratar un V nunca Vijay seis siete horas antes de que pasen a recoger hace unos minutos en La Ventana de Madrid el vicepresidente Pedro Rollán ha llamado a buscar un equilibrio que contente a todas las partes

Voz 1715 26:53 yo creo que en este sentido hay que encontrar un punto de equilibrio entre todas las partes nosotros tenemos las puertas abiertas los teléfonos abiertos el servicio del taxi es fundamental Madrid Nini

Voz 1012 27:04 es una ciudad europea se puede en

Voz 1715 27:06 entender sin el servicio tan extraordinario que prestan los taxis

Voz 0978 27:10 Rollán el Gobierno regional que aboga porque sean los municipios los que asuman las competencias pero que se ha negado a sentarse en una mesa conjunta con el Ayuntamiento de Madrid la delegada de Movilidad del consistorio Inés Sabanés

Voz 0795 27:20 para dar seguridad jurídica también tienen que poner Mar con el funcionamiento del servicio condiciones ir por ejemplo de contratación y condiciones que luego los ayuntamientos podemos desarrollar más o menos en función pero nos tienen que dar el marco básico de irregulación y luego ya desplegados los ayuntamientos

Voz 0978 27:41 los empresarios madrileños temen ya las consecuencias económicas de la huelga en una semana en la que empieza a Fitur mañana mismo pero también la Semana de la Moda de Madrid el viernes de hecho la patronal madrileña CEIM se ha reunido esta mañana con los taxistas ISE ha ofrecido a mediar su presidente Juan Pablo

Voz 1715 27:56 mientras despeja esta situación esta misma tarde en odiando posibles y si no pues hablar mucho que hemos podido no existe muchos miles de personas que dependen de esta decisión

Voz 0978 28:04 vamos en este punto a la DGT para saber cómo se circula en las carreteras de la Comunidad Jorge López buenas tardes

Voz 25 28:10 buenas tardes acaba de quede abierto el otro tramo que quedaba de la M40 en el entorno del Ifema de Madrid en sentido sur eso sí está cerrada las salidas siete la salida del Ifema porque por allí está ahora mismo transcurriendo la manifestación a esta hora hay retenciones todavía en ambos sentidos tras la reapertura como decimos en esa zona de la M40 además también tenemos un accidente lados en la zona de Canillejas de entrada a la capital con tráfico lento de un kilómetro en el resto de carreteras madrileñas normalidad eso sí les informamos que la Nacional VI en Guadarrama en el puerto de Alto del León está transitable con precaución por la nieve pero de momento

Voz 1012 28:44 sin incidencias y sin restricciones importantes

Voz 0194 28:49 desde cantante Isabel secunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestro tarifas opción para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda gustamos el Lakua

Voz 26 29:08 hoy estamos horas

Voz 11 29:11 me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escucharemos y como millones de personas pero sí que me

Voz 1012 29:17 que mucho dinero y que sea fácil rápido

Voz 11 29:20 yo tengo que hacer lo menos posible

Voz 27 29:22 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas las diga sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 28 29:41 llegamos a las ocho y media con seis grados en el centro de la capital

Voz 0978 29:44 al sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 29 30:01 otro veinticinco Deportes con Angels Barceló Ike Jesús Gallego

Voz 1012 30:16 partido de ida de cuartos de final entre el Getafe y el Valencia solamente quieren una cosa pedir un deseo que El hombre del bar acierte por favor que acierte porque como tengamos otro partido polémico y otra jugada polémica nevara puede dar algo

Voz 0194 30:29 de qué hablaría de qué hablaría

Voz 1012 30:32 ya empieza a ser demasiado reiterativo menos mal que hoy vamos a abrir el programa con un crack Rafa Nadal que está en semifinales del Open de Australia ha derrotado hoy en cuartos al norteamericano que ha fijo en tres set Rafa no ha perdido ni un solo set en lo que va de torneo está en un momento impresionante va a jugar el próximo partido en semifinales ojo ante un chaval de veinte años el griego Sisi Pass que es una de las promesas del tenis mundial pero escuchas a Rafa ahí es que ya tenemos ganas de que llegue el partido

Voz 1774 31:04 prácticamente el partido más salido rodado todo lo que quería en cada momento me iba saliendo no sé a qué se hace difícil hablar de estos es cierto ha salido prácticamente a la a la perfección y es una sorpresa para mí o no bueno pues evidentemente no había ante está empezando a Michael que estar donde estoy sin haber perdido ningún set pues claro que es una sorpresa eh

Voz 1012 31:25 para mí es alucinante de Nadal en semifinales muy grande Rafa Nadal y luego está lo del bar ya sabéis que ayer se vieron unas imágenes de la jugada entre Luis Suárez y Cuéllar donde se veía claramente que el pie izquierdo de Luis Suárez impactada en el guante derecho del portero del Leganés IES guante impulsaba la pelota hacia la portería vamos que Luis Suárez le dio una patada en la mano a Cuéllar si le das una patada en la mano a un portero hombre todos creemos que falta menos Valverde porque el técnico del Barça hoy en rueda de prensa cuando Sespa

Voz 10 32:02 daba que rectificara

Voz 1012 32:05 aquello que dijo que Cuéllar prácticamente había simulado el encontronazo ha dicho después de ver las imágenes es

Voz 0194 32:13 yo he visto las imágenes contacto posterior al al golpeo de Luis el balón está suelto Elba mete el gol allí en contacto para mí es legal absolutamente como piano delante pues buenos parecido entonces no sé si las presiones correcta o no pero sí me parece que eso gol absolutamente legal para mí para cualquiera salvo los que están afectados pero bueno cada uno siempre ese punto desde su punto de vista o los sí que maniobrar para hacer resto que se quiera darse haga todavía una bola más grande bueno lo típico que ya conocemos todos sabemos de qué va y no creo que tenga que disculparme pueblos es decir que es gol algo que creo que es gol absolutamente bueno pues porque hay que llenar muchas páginas y hay que hablar de esto bueno nada que nos sorprenda pondría agentes sorprendía tienen hambre

Voz 1012 32:56 a mí lo que me sorprende es que después de ver las imágenes el técnico del Barça diga que Luis Suárez dada la pelota y marca gol y es gol pero bueno yo ya no ya no sé qué pensar qué imagen le habrán puesto a Valverde para decir esto porque la imagen está clarísima por cierto Vallvey en la convocatoria para el partido de mañana en Sevilla ante el Sevilla deja fuera a Messi Messi que no fue titular en Liga hay que parecía descansaba para jugar en Copa no estará mañana porque Valverde lo deja fuera de la convocatoria Oria evidentemente deja claro que al Barça lo que le interesa este año es la Champions y una conexión en directo en este inicio de programa tiene que ver con un partido amistoso que va a jugar la selección española de fútbol la selección española femenina que juega ante Estados Unidos ya sabes que este año es año de Mundial femenino el próximo mes de junio en Francia la selección española va a dar el verdadero nivel que tenemos y queremos saber Pedro Vera así hay ambiente si va a haber público habiéndose España Estados Unidos buenas tardes

Voz 1284 33:54 qué tal buenas tardes Gallego pues cerca de siete mil personas ahora mismo al estadio José Rico Pérez donde está a punto de comenzar como

Voz 1012 34:00 a dices ese partido amistoso

Voz 1284 34:03 Canal entre las selecciones femeninas absolutas España Estados Unidos recordamos que España es la doce en el ranking mundial que Estados Unidos es la actual campeona del mundo en número uno del en el ránking de jugar la semana pasada las dos un partido España empató uno frente a Bélgica en Cartagonova france perdón Estados Unidos viene de perder tres a uno contra Francia así que en unos instantes va a comenzar el partido aquí en el estadio José Rico Pérez cerca dieciocho mil aficionados para aplaudir a la selección de Jorge Belda ha

Voz 1012 34:35 hay otra de las imágenes del día sin duda alguna Cristiano Ronaldo esta mañana en la Audiencia Nacional presentándose para firmar el acuerdo donde admite haber cometido tres delitos fiscales y donde ha afirmado pagar diecinueve millones de euros de multa la verdad es que la entrada de Cristiano y su pareja Georgina los juzgados ha sido casi casi una pasarela de modelos más que otra cosa pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Guard

Voz 1012 38:23 a las nueve y media comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey en el Alfonso Pérez Getafe Valencia partido atractivo un partido caliente recordemos que ayer Marcelino el entrenador del Valencia volvió a insistir en que el Getafe juega

Voz 4 38:37 de aquella manera

Voz 32 38:40 Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar digamos contra el equipo hace poco

Voz 1012 38:46 el equipo que más faltas hacía de

Voz 32 38:49 el campeonato son un equipo competitivo no es que estén bien solamente porque juegan al borde realmente domina muy bien el aspecto con el que juega

Voz 1012 38:58 vamos que que creo que abordará así Marcelino no se van a dar un abrazo antes del partido cómo salen los equipos que también tenemos Pedro Morata Óscar Egido buenas tardes

Voz 1716 39:08 hola qué tal Gallego muy buenas tardes desde el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz con muchísimo frío aquí en Getafe con muy poca gente todavía evidentemente a estas horas de la tarde noche para vivir este encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey donde ya hay alineaciones confirmadas en primer lugar por parte de el equipo de Bordalás el Getafe Óscar Egido muy buenas once inicial

Voz 0301 39:27 si hola morada muy buena Chichén Zola en portería y tan sólo cambio en los Juegos de campo respecto al pasado viernes no está Christophe por oyente Arambarri por tanto Cabrera la izquierda Damian lateral derecho como centrales Bruno Gené Arambarri como máximo hoy Antunes repite de extremo izquierdo Portillo la derecha arriba Jaime Mata el canario Ángel Rodríguez

Voz 1716 39:48 parte del Valencia teniendo en cuenta que no es tan porque están lesionados Guedes fondo vía ICO que Lana quédese con dos viene quedan escasamente yo creo que un par de ser manitas aproximadamente van a jugar Jaume en la portería no juega neto juega empezó de lateral derecho rotación ahí juega de lateral izquierdo también en el centro de la defensa no juega Garay van a jugar día Gabi ir Gabriel en el doble pivote va a jugar Parejo ir Daniel Wass banda derecha Ferran Torres es decir no juega Carlos Soler en la izquierda juega Can Jin Lee y arriba actúan Gameiro ilumina por lo tanto reserva también a Rodrigo a desde las nueve y media de la noche este encuentro de la ida de los cuartos de final con dos equipos que rascan más probablemente el Getafe conforme opina Marcelino García Toral lo que rasca sin duda es la noche aquí en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz desde las nueve de la noche en el Carrusel deportivo a través de las emisora de ser más

Voz 1012 40:41 ver más en la aplicación móvil de la Ser podrías escuchar el partido donde esperemos que Hernández Hernández que es el hombre que va a estar en el bar lo sepa utilizar porque el bar funciona hay que saber utilizarlo ocho y cuarenta hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1012 42:25 siendo noticia porque atención a lo que nos cuenta Antón Meana Antón buenas tardes hola qué tal el Comité Técnico Arbitral está viendo que hay una disfunción ahí Ike los árbitros están utilizando mal el

Voz 1716 42:39 estamos gallego que siguen dándole vueltas a las últimas polémicas ir como hemos contado en SER Deportivos el diagnóstico es claro escucha la máquina es buena el protocolo funciona España tiene mejor bar que las otras ligas de Europa pero desde el estamento consideran que hay árbitros que no se adaptan al bar se bloquean delante de la pantalla no son capaces de corregir una decisión no mejoran con el paso de los partidos buscan solucionar el problema vamos que como contó Iturralde dentro de poco veremos una profesión nueva que es árbitro de bar no tiene nada que ver ponerte delante de la pantalla con coger el silbato en el césped y están preocupados con eso funciona el bar la máquina es buena pero no son capaces de adaptarse a tomar una decisión viendo el partido una pantalla

Voz 1012 43:26 porque recordemos que ahora mismo los árbitros de arriba del vídeo son árbitros que que normalmente una carrera abajo y que se turnan que están

Voz 1716 43:35 tras una semana en el verde y la semana siguiente Las Rozas viviendo partido Portell

Voz 1012 43:39 visión bueno pues esa noticia buscando gente que sea capaz de aplicar bien el bar mañana más partidos de cuartos de final Barça Sevilla las dos noticias del día están en Barcelona primero la presentación de su nuevo delantero Kevin Prince Boateng y Adriá Albets la gran noticia de la tarde Messi fuera de la convocatoria de Valverde

Voz 35 43:59 qué tal buenas tardes Gallego pues si esa es la noticia de la tarde el argentino no viajará a Sevilla según el Barça por decisión técnica decisión del entrenador no tiene ningún problema físico por lo que nos dicen desde el club pero sorprende porque como explica gasto al principio y a fe ya fue suplente Leo Messi el domingo frente al Leganés y esto pues demuestra que Valverde prioriza la Champions y también los partidos más complicados de Liga tampoco está

Voz 0109 44:25 Busquets en la lista de convocados Nino

Voz 35 44:27 sonados ley Umtiti tampoco Murillo que está sancionado en cambio de

Voz 1716 44:32 en una convocatoria Boateng que Jean

Voz 35 44:34 drenado esta tarde con sus compañeros y por la mañana Le han presentado en el Camp Nou Boateng que llega con la lección eso sí bien aprendida hace poco decía que para él Cristiano es el mejor pero ahora Boateng tiene otra opinión

Voz 36 44:47 son jóvenes en Barcelona en mejor en el mundo de Messi en todo el mundo que soy esta verdad es mejor juega en esto mundo en todos los mundos últimos traer últimos diez años con todo

Voz 1012 45:03 daba gracias hasta luego gracias hasta lo

Voz 35 45:06 algo así ha terminado la rueda de prensa de presentación de Boateng que veremos si mañana ya puede

Voz 16 45:10 ah bueno pues el mejor jugador de todos los mundos no estará mañana en Sevilla hay supongo Fran No Quillo para el Sevilla será una buena noticia buenas tardes como poco un alivio Gallego buenas tardes porque la verdad es que se había instalado cierto halo de pesimismo no de desánimo en el entorno del Sevilla desde que se conoce la la eliminatoria mañana con la faja hace Munir Illán John dará la convocatoria Machín hoy ha hablado de las claves ya caduca lo que he dicho

Voz 37 45:35 hace unas horas acerca del Dardo con anestesia para para dejar KO a Messi no hará falta así que Machín cree que tiene más opciones pasan por dejar la puerta

Voz 1012 45:45 pero lo ideal que sería llevarnos un

Voz 38 45:47 escoltado positivo más ideal toda

Voz 1012 45:50 día que no nos marcaran gol visita del Cerro Grande a ver qué Sevilla Nos encontramos habrá un llenazo en el Sánchez Pizjuán ambientazo en un partido que está ahora mismo en en el TAD porque el Levante sigue adelante con su recurso por alineación indebida del Barça en la anterior eliminatoria ya ha pedido la suspensión cautelar del partido José Manuel ademán

Voz 8 46:12 porque Levante quiere que un tribunal entre de una vez por todas en el fondo del contencioso Ignasi hubo o no alineación vive al Barça y por eso en el recurso que presentó contentado solicita que se resuelva este asunto antes de que mañana arranque la eliminatoria en el Sánchez Pizjuán en esa misma afición como irrelevantes solicita al TAD que si necesita algo más de tiempo para resolver suspenda cautelarmente la eliminatoria de Copa además en este nuevo recurso a propósito de su reclamación está fuera de plazo establecido por la Federación ha presentado jurisprudencia de FIFA en la que la propia Federación Internacional entró de oficio un mes después del infracción cometida por una alineación indebida de la selección de Bolivia en dos partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia y ojo porque el TAS acabó dándole la razón a la FIFA