Hora 25 (22/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:18 qué futuro laboral nos espera y cómo debemos afrontarlo nosotros y las empresas la Organización Internacional del Trabajo ha hecho público hoy un informe coincidiendo con el centenario de su fundación al que vamos a dedicar los próximos minutos un texto en el que da algunas claves sobre lo que deberíamos hacer por ejemplo el derecho universal a la formación durante toda la vida precisamente para afrontar los cambios que están por llegar o la petición de una gobernanza internacional que proteja a los nuevos trabajadores digitales antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches vamos a empezar con la última hora sobre la huelga de los taxistas en Barcelona y en Madrid en Barcelona terminada la reunión con el conseller de Territorio los taxistas

Voz 1454 00:57 a votar mañana la propuesta que se les ha entregado

Voz 0194 00:59 en qué consiste esa propuesta Albert Prat

Voz 6 01:02 destacan la antena en manos del área metropolitana el tiempo mínimo de contratación de un vehículo a veces es según los representantes del taxi el ente metropolitano se ha comprometido en aprobar un reglamento en el que fijará aquí este tiempo sea de una hora no de quince minutos detalles que contaba el portavoz de los taxistas Alberto Álvarez

Voz 4 01:23 antes de las elecciones municipales tendremos ese reglamento ese reglamento donde figurara Yazira va a decir el AMD on

Voz 6 01:44 los ofrece tampoco podrán llevar o localizador son algunas de las explicaciones que daba el portavoz en el exterior de la Conselleria en todo caso los taxistas seis en huelga al menos hasta mañana por la mañana cuando votarán si esta propuesta les convenció no

Voz 0194 01:58 pues después de esa reunión con los taxistas la Generalitat se ha reunido con ellos que dicen de la propuesta Monica Peinado

Voz 1600 02:04 pues los representantes de Erika Abizaid han asegurado que se van de Barcelona lo ha dicho Marta Plana directora de regulación global de cabizbajo

Voz 7 02:11 el nos da el tres pensaban hasta Blige como

Voz 1600 02:14 con y Casio pensábamos que habría comunicación y diálogo pero se nos impone la pre contratación por lo tanto tenemos que marcharnos de Barcelona ibérica Vijay rechazaban los quince minutos de pre contratación que establecía la Generalitat mucho más que este tiempo se eleve hasta una hora cómo va a establecer el área metropolitana de Barcelona en un reglamento que podría estar en vigor en marzo o abril según han explicado los taxistas a la salida de la reunión

Voz 1454 02:40 mi en Madrid cuál es la situación Esther pues en una hora se ha convocado una nueva asamblea los taxistas siguen concentrados en Ifema donde mañana empieza Fitur la feria del turismo

Voz 1667 02:48 planteamos bajo ningún concepto volver a casa si tiene algo claro y algo concreto ahí está el pulso porque no aceptamos el trágala de la comunidad hice lo está diciendo el Ayuntamiento Ruth

Voz 1454 03:02 a día deja la policía atleta alega razones personales y familiares sólo once días después de su designación oficial como candidato del PP a la Presidencia de Cantabria

Voz 0194 03:10 ya la ha comunicado a Génova Álvaro López adelante

Voz 0109 03:13 hola buenas noches Ruth Beitia abandona lo deja dice que son razones personales y familiares pero detrás de esto también está la presión que estaba sufriendo según fuentes de su entorno otras dos momentos muy polémicos el primero la presentación de su candidatura en Santander con Pablo Casado con Javier Maroto allí los dirigentes la vieron muy desacertada en sus palabras el otro al día siguiente cuando equiparó en una entrevista el maltrato animal con la violencia machista

Voz 8 03:36 que que se debe de de tratar por un igual no a un animal cierta maltratar pretende que tratar a una mujer a un hombre por que todos al final tú eres humanos bueno que hay que valorar

Voz 0109 03:50 cada caso individual Beitia abandona esa carrera electoral también todos sus cargos en la Ejecutiva nacional en el Parlamento de Cantabria quién le va a sustituir la actual presidenta del partido María José Sáenz de Burgos

Voz 1454 04:00 esta será una de las noticias de la crónica política desastre a partir de las diez en la que les contaremos también la primera derrota parlamentaria de un decreto de Pedro Sánchez el de Vivienda que no ha sido convalidado esta tarde en el Congreso otros siete han salido adelante después de ese pleno del Congreso ha rechazado varias comparecencias por el caso de las escuchas del BBVA José María Patiño

Voz 1108 04:18 a raíz de las grabaciones del comisario Villarejo entre dos mil cuatro y dos mil cinco el Grupo Unidos Podemos había pedido a la Mesa del Congreso las comparecencias del ex presidente del BBVA Francisco González de su antiguo consejero delegado y actual presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega sería ante la Comisión de Seguridad Nacional la petición se ha rechazado con los votos de PP Ciudadanos y PSOE siguiendo las recomendaciones de los letrados de la Cámara porque ninguno de los dos son cargos públicos de acuerdo con el reglamento sólo podrían ser llamados en caso de una comisión de investigación sobre el caso

Voz 0194 04:55 yo una propuesta más para esta próxima hora la cara B de Sara vítores excepto de hoy espionaje pues mira Pérez

Voz 9 05:00 esa mente enseguida vamos con todo pero antes

la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 11 05:32 tus muebles tu ropa tus electrodomésticos tus libros tus discos tus fotos recuerdos

Voz 16 07:47 en que pueda ayudarle

Voz 1667 07:48 buenas llamaba para preguntar si podía instalar una alarma en un piso de alquiler

Voz 16 07:52 claro Si usted cambiar de casa Sela volvemos a instalar donde nos diga

Voz 0194 07:55 podrían venir esta tarde por supuesto

peines SER Hora veinticinco nueve y ocho minutos de la noche ocho y ocho en Cannes

Voz 0194 08:22 Arias decía Iñaki Gabilondo esta mañana a propósito del conflicto del taxi que estamos a medio camino entre un mundo que se desploma y otro que crece el Foro de Davos que se inauguró ayer en Suiza lo llama la cuarta revolución industrial que no es más que el conjunto de cambios que la tecnología está introduciendo en nuestra forma de vivir de relacionarnos y en nuestros trabajos vamos tenernos en este último aspecto a partir come que elaborado la Organización Internacional del Trabajo sobre nuestro futuro laboral sobre las oportunidades y los riesgos que plantea esta nueva revolución en marcha lo comentaremos en nuestra tertulia a la que hoy se apuntan Carmen del Riego buenas noches muy buena Victoria Lafora buenas noches buenas noches y María Elvira Roca buenas noches hola buenas noches y Pedro Blanco como siempre atento a la última hora ellas los mensajes desde nuestra Mesa de producción Pedro

Voz 1715 09:07 en la OIT habla de los jornaleros digitales del riesgo de que se vuelva a esa figura más propia del siglo XIX vamos a pedir a nuestros oyentes si forman parte de de esa estructura de ese tipo de empleo de las nuevas empresas digitales que nos cuenten cuál es su experiencia algunos aporten su reflexión sobre los riesgos de ese tipo de Economía al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito notas de voz al seis tres ocho

Voz 0194 09:34 siete siete cuatro siete cuatro tres dos vamos primero con los detalles de este estudio que ha elaborado la Organización Internacional del Trabajo con motivo de su centenario con la vista puesta en nuestro futuro laboral

Voz 2 09:47 Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches

Voz 0194 09:50 a partir de las tres realidades que según este informe están transformando nuestro mercado laboral

Voz 1667 09:54 la primera la apuntabas hace un momento es la tecnología no hay consenso internacional sobre el impacto que la tecnología está teniendo nuestro mercado laboral pero es obvio que lo está cambiando nos vamos a quedar con la proyección que hacía la OCDE en dos mil dieciséis decía entonces la organización que el nueve por ciento de los puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatizar se es decir de sustituir humanos por máquinas y por tanto de desaparecer y que entre un cincuenta y un setenta por ciento de los puestos de trabajo no Brand no van a desaparecer pero sí semana automatizar en gran parte transformando la forma en la que se ejercen esos trabajos la segunda realidad que está transformando el mercado labor Tales la transición a un medio ambiente sostenible calcula la propia OIT que la aplicación de los acuerdos de París contra el cambio climático se puede traducir en la pérdida de seis millones de empleos aunque se van a crear veinticuatro millones de nuevos puestos de trabajo y la tercera realidad es la demográfica en dos mil cincuenta todas las regiones del mundo todas menos África van a tener que hacer frente al reto del envejecimiento de la población

Voz 0194 11:00 además añade el informe que con estos cambios las competencias laborales de un trabajador pueden quedar rápidamente

Voz 1667 11:06 ETA y lanza una seria advertencia si dejamos que la economía digital lo que se llama economía digital siga como hasta ahora se van a ensanchar la brecha regional la brecha de género es más señala directamente a las empresas que están haciendo negocio en este nuevo entorno dice que el trabajo mediante aplicaciones o sitios web puede recrear prácticas laborales que se remontan al siglo XIX y una generación de lo que ya apuntaba Pedro de jornaleros digitales en una clara referencia a Uber cuál

Voz 1108 11:34 los conductores tienen contratado

Voz 18 11:37 pues ninguna baja que nosotros como Uber somos una plataforma hemofilia que lo que hace es a través de de nuestra tecnología de nuestras aplicaciones ponemos en contacto a pasajeros que quieren

Voz 1667 11:48 así funciona una de las empresas que está en boca de todos oye este martes o a plataformas de reparto a domicilio como deliberó Globo

Voz 1406 11:56 que se busca es que dejemos de ser falsos autónomos y pasemos a ser trabajadores y empleados con con derechos porque ahora no tenemos ningún derechona

Voz 0194 12:06 estos son sólo Ángels tres ejemplo fórmulas laborales propias del siglo XIX contra las que la Organización Internacional del Trabajo urge actuar con una serie de recomendaciones Rafa Bernardo buenas noches buenas noches la UTE plantea actuar en tres frentes el primero aumentar la inversión en las capacidades de las personas en su aprendizaje continuos

Voz 1762 12:25 si el aprendizaje permanente es una necesidad dice este informe y para ello es conveniente que las propias empresas aumenten su inversión en formación si es preciso ayudando las desde los gobiernos fiscalmente en los gastos dedicados a este cometido conviene rediseñar además también dice el informe los sistemas de formación con fondos que permitan por ejemplo a los trabajadores tomarse tiempo libre remunerado en tiempo libre de sus trabajos remunerado insistimos

Voz 2 12:46 para instruirse

Voz 1762 12:48 dos de los aspectos clave en esto de las capacidades de las personas aquí se incluye la igualdad de género para lograrla es clave Un programa dicen transformador inmenso curable con cuotas con objetivos con planes medibles y actualizar las políticas de transparencia salarial muy importante y luego valoraciones precisas singularmente de lo que supone el trabajo de prestación de cuidados no

Voz 0194 13:06 dado que en el mundo mayoritariamente las mujeres

Voz 1762 13:09 para contar así con una medida global del valor del trabajo realizado en la sociedad para cambiar las reflexiones sobre su valor y actuar en consecuencia formulando políticas que reconozcan la aportación de este sector que está actualmente in visibilizando con indicadores como el PIB además alerta el informe de que los nuevos modelos de negocio en la economía digital perpetúan las brechas de género con algoritmos por ejemplo para encontrar puestos de trabajo que aunque son pretendidamente neutrales incorporen en su programación sesgos de género

Voz 0194 13:34 hay un segundo frente entre otras cosas apuesta por establecer una gobernanza internacional sobre las plataformas digitales de qué estamos hablando Rafa

Voz 1762 13:41 sí quizá la reflexión más original dentro de este apartado es la que piden un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales que establezca y exija que estas plataformas y sus clientes respeten ciertos derechos y protecciones proponen en este sentido a que viene el original una inspiración que es el convenio sobre el trabajo marítimo que viene a ser una especie de código mundial del trabajo para toda la gente del mar de todo el mundo bueno no inspirarse en en esto no también dicen que hay que ampliar lo que llaman la soberanía del propio trabajador sobre el tiempo de trabajo en la línea pues de la desconexión digital no estableciendo límites máximos en las horas de trabajo también ando más control y flexibilidad a los trabajadores que llevan en

Voz 0194 14:14 llamada con garantías de un número mínimo

Voz 1762 14:16 de horas de trabajo en un horario previsible o primas que compensen la falta de garantía de tareas o una remuneración por el tiempo de espera que pasan estos trabajadores los que hablabais antes que están como si dijéramos siempre

Voz 0194 14:27 Guardiola no esperando que les llamen bueno a los indie

Voz 1762 14:30 datos los expertos les piden que se sirvan de la tecnología digital para llegar a los trabajadores más precarios que utilicen estas herramientas para organizarlos incluso si trabajan en distintos países dicen que aprovechen que pueden organizar nuevas formas de acción conectada por último reivindican el papel de los salarios mínimos de la negociación salarial colectiva y abogan en este sentido por instituciones de fijación de salarios que también se preocupen de lo que llaman la economía informal

Voz 0194 14:52 hay un tercer frente de medidas que apuesta por la inversión en trabajo decente y sostenibles

Voz 1762 14:57 en este epígrafe se incluyen toda una serie de recomendaciones por ejemplo sobre trabajos de cambio climático los mencionado antes Pablo Se crearán unos se destruirán otros también sobre economía rural en la que se encuentran recuerda el texto más de dos de cada cinco trabajadores del mundo muchos hoyos en la pobreza y en la economía informal pero quizás el sector al que más atención soledad en este informe salde de los cuidados que tiene

Voz 2 15:15 el potencial de generar dicen informe en más de cuatro

Voz 1762 15:18 ciento setenta y cinco millones de trabajos en el mundo para dos mil treinta piden inversiones públicas en servicios de cuidados de calidad políticas de trabajo decente para los cuidadores apoyo a los cuidadores no profesionales que decidan volver al empleo remunerado qué dicen hay que poner el acento en la formalización del trabajo de cuidado remunerado precisamente este tipo de medidas dicen ayudará a la vez hacer frente a dos problemas muy importantes que son por un lado el del envejecimiento de la población y por otro el de las brechas de género pensando no ya por sectores sino en las empresas en general el informe propone para impulsar esto que decíamos el trabajo decente que en vez del vena fíjate a corto plazo que fuerza las decisiones empresariales muchas veces pensando en remunerar a los accionistas que estimule el largo plazo no por ejemplo poniendo fin a la obligación de presentar balances trimestrales y la OIT se muestra por último a favor de que las tecnológicas paguen lo que les corresponden en impuestos no que no escapen por las rendijas del sistema y en este sentido proponen que parte de los beneficios recaudados a estas empresas pues en pleno precisamente en subsanar la brecha digital

Voz 0194 16:13 las gracias Rafa hasta el un hasta luego vamos a saludar a Joaquín Nieto es el director de la Oficina de la OIT en España muy buenas noches

Voz 19 16:20 ahora es buenas noches hablan

Voz 0194 16:22 el informe de fórmulas laborales propias del siglo XIX nos ha llamado mucho la atención de los llamados jornaderos digitales otros hemos tenido la sensación de que hablan de empresas como Uber deliberó globo au similares nos equivocamos

Voz 19 16:36 efectivamente hay muchas trabajos en plataforma que funcionen así osea y particularmente en lo que es lo llamamos el Working es decir el trabajo de multitudes que se consigue por Internet para hacer una traducción tratamiento de Herat estos etcétera que el cada vez más trabajadores hay que están trabajando para cualquier firme en cualquier lugar del mundo están esperando como hacían los jornaleros en la plaza del pueblo a ver quién los contrata sin saberse al final del día en una tener trabajo jo cuánto van a cobrar Se lo van a pagar pagaron no después de trabajar esos son los jornaleros digitales que rememoran los el siglo XIX cuando lo que propone el informe son expuestas para el siglo XXI las hay

Voz 0194 17:20 claro no sólo esperando en esa plaza el pueblo virtual sino también al final con salarios o con pagos muy precarios

Voz 19 17:28 claro en las plataformas digitales estos trabajos te digo que se hacen desde casa para plataforma normalmente el máximo que acaban cobrando son tres euros tres euros la hora es decir que estamos hablando de una degradación del salario enorme ir esto hay que frenarlo de alguna manera los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo pues son inquietantes de ahí el interés que tiene este informe es absolutamente innovador y plantea propuestas que van a dar mucho que hablar y sobre todo para dar mucho que hacer esa propuesta de una garantía laboral universal que cualquier trabajador cualquier trabajadora en cualquier lugar del mundo en cualquier país trabajé para una empresa multinacional o no en una cadena mundial de suministros para una plataforma digital uno con cualquier tipo de contrato tenga un mínimo de garantías de que no voy a hacer trabajos clavo que no hay trabajo infantil que no hay discriminación ni por género ni por ser inmigrante que tienen un salario digno y que tiene unas condiciones de salud y seguridad en ciertos gobiernos su tiempo Éstas son las características de esta propuesta que hace el informe ya digo absolutamente innovadora de una garantía laboral universal para todo el mundo para todos los tejados

Voz 20 18:45 es el mundo hoy fronteras por lo tanto

Voz 19 18:47 pues hagamos también que el trabajo y las condiciones de trabajo no tengan fronteras porque sino lo que se acaba imponiendo las peores condiciones e incluso los países como es el caso de Europa donde se respetaban unas condiciones de trabajo donde se respetaba un Estado el bienestar se va debilitar anotó un nuevo contrato social gracias

Voz 0194 19:07 nos parecía muy interesante también esa propuesta de de recuperar una gobernanza internacional

Voz 1971 19:12 al sobre estas plataformas digitales pero claro quién

Voz 0194 19:15 debe ejercer esa gobernanza

Voz 19 19:17 bueno ahí el sistema de Naciones Unidas tiene una agencia dedicada a los asuntos del trabajo es agencia es la Organización Internacional del Trabajo que además tiene una característica única que es que estoy partidas que en está compuesta sólo por gobiernos sino también por la sociedad civil por los empleadores los trabajadores a través de los sindicatos entonces nosotros nos ofrecemos como una entidad capaz de poder aportar algo en un mundo global donde las relaciones son globales y las relaciones laborales también son globales Arafat instituciones globales en algún caso pues ya están ahí lo que hace falta dato para que podamos ejercer nuestras funciones

Voz 0194 19:58 señorito con que otro momento histórico se puede comparar los cambios que está experimentando el mercado laboral actualmente

Voz 19 20:05 pues realmente bueno ha habido gran cambio fue con la revolución industrial no cabe duda después ha seguido cambiando el mundo del trabajo siempre ha seguido cambiando vino lo que se llamó el populismo decide sea industrialización donde los trabajadores trabajaban en grandes unidades productivas con unos salarios que les permitía comprar los mismos productos que producían en fin pues cuando se da la situación después de la Segunda Guerra Mundial de bienestar donde se extiende en los Estados de bienestar y la protección social guardan todo eso termino y ahora estamos en una nueva época en épocas distintas lo que sí está claro es que lo que estamos viviendo es una nueva época ahí que está caracterizada por eso por el cambio tecnológico la digitalización la inteligencia artificial que está caracterizada por el lo la evolución demográfica diferente entre unos países y otros pero en condiciones de desigualdad y con lo tanto con unos movimientos migratorios enormes doscientos sesenta millones de emigrantes en el mundo pero es que en nada en dos mil treinta vamos a tener quinientos millones de denigrantes bueno eso es un cambio enorme que reproduce también otras situaciones históricas pero que hay que gobernar y luego está el cambio climático la las formas de trabajar producir y consumir de la Revolución Industrial de la época del carbón de la época del petróleo termina los sectores tradicionales energéticos pues desaparecerán se hagan otro eso claro produce cambios enormes en el mundo hay tres mil millones de trabajadores es a la revoluciones tecnológicas no han acabado con el trabajo han extendido en el número de trabajadores hay tres mil millones dos tercios dos mil millones semanales de una forma u otra afectados por estos cambios nosotros hacemos una propuesta de gobierno de esa transición de manera que nadie se quede en la cuneta

Voz 0194 21:59 es todo el mundo a través de formación

Voz 19 22:02 algo su vida a través de una protección social a través de este esta garantía elabora el universal pues tengan la confianza de que va a poder atravesar el cambio ganándose la vida trabajando

Voz 0194 22:12 pues ya te lo agradezco muchísimo que no haya atendido muchísimas gracias a ustedes no hasta luego muy buenas noches me queda todavía un aspecto por por hablar de esto pero sí quiero abrir un momento la mesa la mesa de análisis jornaderos digitales trabajadores en las mismas condiciones lo que pasa que en lugar de una plaza del pueblo como nos decía el señor una plaza del pueblo virtual en las mismas condiciones

Voz 0378 22:35 que en el siglo XIX la necesidad de de la formación la necesidad de la de la

Voz 0194 22:41 de la educación para para poder adaptarse a lo que viene es un terremoto no

Voz 0378 22:46 laborar esto Carmen claro que es un terremoto y eso que lo que son las plataformas digitales los que trabajan para esas plataformas lo decía pues haciendo traducciones eso aportando datos en las micro tareas que llama no que por todo el mundo muchísimos trabajadores trabajan para una persona haciendo una una simple con una tarea muy concreta la mayoría de ese trabajo los que están en ello es un segundo trabajo la mayoría es para completar el sueldo que tienen en su trabajo en su trabajo habitual pero cada vez serán más si se va destruyendo empleo los que sólo tengan esa la plataforma como como método de trabajo ya que como como en otras empresas que no son este tipo de plataformas otras plataformas ya hablábamos de madre el reparto

Voz 0194 23:43 comida del grave problema que tiene

Voz 0378 23:45 son contratados son males autónomos falsos autónomos o personas dejadas de la mano de Dios no lo único que hace esa hacen esas plataformas es perdón poner en contacto ofrece trabajo con uno que que hagan trabajo por eso cobra usted

Voz 0194 24:07 ha sido muy revelador en este sentido hemos escuchado un fragmento de la puesto Pablo la entrevista que ha dicho esta mañana Toni Garrido el responsable de la cuando le preguntaba pero ustedes cuántos conductores tienen contratados

Voz 1971 24:17 ninguno María Elvira bueno es este asunto

Voz 1949 24:21 que me toca la fibra sensible

Voz 1971 24:24 es muy larga vida Sindicat

Voz 1949 24:27 la digitalización ha producido lo que podemos llamar Un descoyuntar miento en el espacio y el tiempo del trabajo es decir el trabajo antes yacía en un lugar determinado en un espacio determinado la digitalización lo que ha hecho ha sido mover esas condiciones a un no sitio y aún no tiempo kilo que me chocan en todo este proceso es el hecho de que precisamente las virtudes de la digitalización permiten el control del tiempo sin embargo en este sentido todos son brindis al sol pero nadie se pone a decir que les para que la cantidad de tiempo que se a trabajando en frente de un ordenador puede ser perfectamente bien controlada desde un punto de vista de los de de hecho de los trabajadores los derechos de los trabajadores son una lucha eterna en el mundo esto no se va a acabar nunca jamás y ahora bueno pues aparecerán nuevas formas de precarización contra las que hay que luchar Easy Illa illa de nuevo mutara digamos mal virus aparecerá de nuevo con otras condiciones y así sucesivamente a mí lo que me choca en el caso concreto de la digitalización no es ya el de las personas digamos que trabajar en condiciones muy precarias enfrente de un ordenador sino que siendo esto perfectamente factible de controlar no se haga absolutamente nada para hacerlo eso hay que sumar además el hecho de que hay una parte grande de cualquier trabajo que ha sufrido una digitalización cualquier trabajo que se haya hecho tradicionalmente que siga existiendo la actualidad el periodismo la enseñanza etcétera etcétera ha adquirido digamos una connotaciones digitalizadas tiene una parte del que se hace término seguida que se hace por vía de la digitalización Ike por lo tanto también es difícil de cuantificar la cuantificación en horas

Voz 1971 26:14 que puede existir otra forma de medir el trabajo

Voz 1949 26:16 más que esa victoria

Voz 1971 26:21 yo me he leído con detenimiento la propuesta de la OIT Mi impresión es que no deja de ser un catálogo de buenos propósitos que llevar a la práctica absolutamente enfrentado con la realidad que estamos viviendo y que las bebiendo hoy mismo es decir la lucha entre los taxistas con su coche que se puede tocar los empleos de Uber que no son contratados Denaes pues es es esa es la gran paradoja entonces la OIT no tiene capacidad reguladora a nivel internacional la OIT no es capaz de dominar a los gobiernos y por tanto el que es el hicieron traspasos de competencias en este terreno serviría nada más que para que cada Gobierno hiciera lo que le diera la gana lo que ya llamó poco la atención es que a estas alturas del de la situación digital que está tan avanzada para muchas cosas ni siquiera la Unión Europea sigue metido a fondo en crear una legislación a Doc que proteja estos trabajadores porque siempre les atropella la realidad y el atropella no sabe dónde está claro pero él está atropellado la la realidad de la inmigración el está atropellando a la realidad del trabajo absolutamente y yo diría que casi esclavista que están creando las grandes compañías tecnológicas

Voz 1949 27:36 sí sí absolutamente en condiciones de esclavitud

Voz 1971 27:39 vale bueno pues entonces yo creo que sí por otro lado parece muy preocupados los la OIT con que estos trabajos en plataforma contribuyan a que a acrecentar las desigualdades de género hombre yo tengo la impresión de que las mujeres no aspiramos a ser los ciclistas de de líbero para llevarlos estas es decir esa no es la aspiración también parece mentira que a estas alturas del siglo XXI la OIT descubra que el trabajo de atención idea cuidado de los enfermos y dependientes lo hace normalmente las mujeres y casi siempre sin cobrar entonces esto qué es lo que exige exige en estos momentos no ya una regulación a nivel gubernamental sino a nivel de la Comunidad Europea en el caso de Europa de Estados Unidos etc etc pero conviene recordar que uno de los problemas que tenemos en este momento a niveles Internacional es una guerra comercial entre China y Estados Unidos que está haciendo balance Arce y en muchos casos perder numerosos puestos de trabajo en un país en crecimiento como China por lo tanto las regulaciones cuanto más amplias mejor ir las compañías tecnológicas tienen que pagar impuestos y sus trabajadores o pseudo trabajadores tienen que estar regulares

Voz 0194 28:51 eh de hablabas tú de de la brecha de la brecha en el mercado laboral déjeme que aporte algunos datos más relacionado con la brecha de género de este dentro de este nuevo mercado laboral digital María buenas noches buenas noches porque son datos recogidos en un estudio impulsado por la patronal de empresas tecnológicas

Voz 1971 29:06 España en el que se acredita que también en este sector hay una importante brecha entre hombres y mujeres sí lo que pasa que aquí este estudio no va de esclavitud digital si tiene otro perfil sabíamos Angels que había pocas mujeres en lo que se denomina las carreras stem lo voy a traducir que son la ciencia la tecnología las ingenierías y las matemáticas pero este informe revela un dato que debería alarmar a las autoridades las mujeres vamos para atrás en estas materias hay un preocupante descenso de su presencia en la economía digital sólo el catorce por ciento de los titulados en estudios tecnológicos son mujeres y sólo el dos por ciento de los trabajadores del sector digital son mujeres además anecdótica la presencia de las chicas en AFP en esta rama porque recordamos no es necesario estudiar una carrera universitaria para ser una cualificada programador a informática por ejemplo alertan las expertas de que las mujeres están perdiendo

Voz 0194 30:00 en laboral muy importante mira lo que dice la ley

Voz 1971 30:02 lectura general de digitales que es la patronal tecnológica que es la cara encargado este estudio se llama Alicia Richard

Voz 21 30:10 que va a haber quinientos mil nuevos empleos creados pues la economía digital no tiene digitales además hicimos un estudio el año pasado y encontramos que solamente las cuarenta y cinco empresas que forman parte digitales tenemos diez mil vacantes no cubiertas por no encontrar esos perfiles en el mercado

Voz 1971 30:31 diez mil puestos vacíos elementos vacíos el estudio señala que el salario medio en tecnológicas es muy superior al de otros sectores un veinte por ciento más que la brecha salarial con los hombres es menor un diez por ciento abundando en los datos el sesenta por ciento de los titulados superiores en España son mujeres pues bien sólo el tres por ciento el eje estas carreras así que la primera recomendación de este estudio está clara debe hacerse desde la escuela a las niñas

Voz 21 30:57 es que tenemos una necesidad clara de fomentar esas vocaciones tecnológicas orquesta y donde empieza que el problema no es la clave no no podemos tener más mujeres en la economía digital tecnologías sino entran más mujeres en ese en ese proceso no con lo cual ahí es donde tenemos que poner el foco

Voz 1971 31:16 parece claro que se necesita un cambio de modelo educativo bueno las expertas no han sabido explicar por qué se está produciendo este paso atrás este retroceso Valero entre las universitarias dicen que es una tendencia global pero no no saben con certeza qué es lo que ocurre es además llamativo porque las grandes empresas digitales en España tienen al frente a mujeres las cito las voy a citar Fuencisla que mares es presidenta de Google Pilar López esta Microsoft Marta Martínez está IBM Helena Herrero es la presidenta de HP y una última reflexión de las expertas que han presentado estuve este estudio porque dicen que algo ocurre siempre cuando una profesión tiene mucho éxito y alcanza muchísimo prestigio que pasa que la acaparan los hombre exactamente ser más estable

Voz 0194 32:03 claro porque es muy curioso porque en las carreras en las facultades de ve cómo cada vez más las mujeres están ocupando cuando las aulas en cambio en este tipo de K

Voz 1971 32:11 es todavía no pero en las carreras de Ciencias en especial Mariola cuántas mujeres estudian ingeniería sea hay un intento ahora de las ingenierías de atraer a a las chicas de Bachillerato están haciendo una especie de de seminario para decir tú puedes estuvieron ingeniería estás capacitada sabes matemáticas no tengas miedo no Filosofía y Letras eso eso es lo que hay que hacer

Voz 0378 32:32 pero en carreras como ingeniería o arquitectura esos había roto ya desde hace años se llena arquitecturas había pasado ya estaban a la par sin embargo porque en esas tecnológicas no no lo entiendo porque como se fomenta la vocación de de una niña que va al mismo colegio

Voz 1667 32:59 con referentes en esta la antes donde fue llevando a todos

Voz 1880 33:02 esas mujeres a las aquí es importa

Voz 1971 33:05 ante lo de la FP es que sólo un ocho por ciento de de de chicas están en la FP ocho por ciento es entonces así que sí que hay que hacer

Voz 0194 33:15 una labor pedagógica por cerrar María Elvira si quieres añadir algo

Voz 1949 33:19 me voy al paro directamente absoluto

Voz 0194 33:23 entiendo yo ya le he dicho a mi hija que ya que les

Voz 1971 33:25 me gusta los móviles la doble nacional no

Voz 0194 33:28 problema con irme al paro me me al paro yo leo a Homero Hungría

Voz 1949 33:32 esto me parece un poco alarmante esto de tener que andar digamos alentando vocaciones como si esto fuese una religión no lo sé yo nunca

Voz 0194 33:42 bueno pero yo pero me dejaba el mundo predicar pera pero no deja de ser curioso María Elvira eso porque bueno pero evidentemente con la presencia de mujeres que hay en la universidad que en este tipo de carreras sigan sin

Voz 1949 33:52 no hay carreras en las que son mayoría desde hace muchísimo tiempo supongo yo que cada mujer decidirá en función de su mejor saber y entender aquello que le gusta y no sé por qué hay que estar siempre conduciendo a las mujeres si los hombres van Pamplona vayan las para hacerlo

Voz 7 34:08 de entre los hombres van parental te vaya él es que en esa oportunidad lo bien que lo saben perfectamente sido profesor de secundaria durante muchísimo tiempo y las FP Elvira a Madrid en dos mil puestos de trabajo en dos mil veinte imagínate Pedro déjame que sí

Voz 1715 34:23 porque mientras contaba esto recordaba algo que había leído hoy precisamente hoy la Universidad Politécnica de Cartagena ha celebrado una gala ellos tienen en marcha un proyecto nacional que se llama Quiero ser ingeniera en esa gala han participado mil quinientas alumnas de secundaria convocadas esa gala en la que se trata dice el rector de esa universidad demuestra que ingeniería hay mujer no se son dos mundos conectados deberían serlo aunque parezca

Voz 0194 34:50 por su Mariola muchísimas gracias Pablo

Voz 1880 34:52 hasta mañana hasta mañana

Voz 22 34:55 no vino de pie en Vitoria buenas noches al año

Voz 0194 35:35 continuamos aquí con el debate anterior cuatro tiempo llevamos hablando del comisario Villarejo

Voz 1880 35:40 los años muchos muchos muchos meses ha sido un personaje de la historia de eso que se llama las cloacas del Estado un personaje muy conocido en los cuarenta años de democracia hoy hablamos del casi todos los días se la detuvo en dos mil diecisiete pero por ejemplo la serie de podcast V las cloacas del Estado que ya hablaba de él salió en dos mil dieciséis

Voz 23 35:58 hace unos meses empecé a investigar en mis ratos libres a un esto

Voz 0194 36:02 el año comisario de policía que estaba ofreciendo mucho

Voz 7 36:04 se comunica

Voz 0194 36:07 está dejando a un lado todo todo el romanticismo de las películas al final son personajes envueltos en secretismo medias verdades al mundo de los agentes secretos los topos los espías y mira por ejemplo

Voz 1880 36:18 esto es lo último que contaba Miguel Ángel Campos ayer de cómo era el operativo para espiar a Bárcenas del que se ocupaba Villarejo todos los familiares

Voz 1552 36:27 fueron espiados por el amplio dispositivo de agentes desplegados según confirman a la SER policías que participaron en aquel operativo

Voz 1880 36:34 el caso es que como contaba Campos también los espías entraron también al despacho

Voz 1552 36:38 hemos sólo fotocopiar documentación de todo tipo sino que colocaron cámaras de vídeo y micrófonos con los que escucharon Division Aaron la actividad del extesorero

Voz 1880 36:46 es una cosa más los espías que entraron allí no eran los de la brigada especializada de la Policía Nacional sino a lo que llaman operativos ciegos

Voz 1552 36:54 operativo operativos ciegos es decir a gentes que ni siquiera sabían a quién iban a grabar los dispositivos electrónicos que colocaban los que sabían aquí no quiénes estaban siguiendo y espiando creían que actuaban bajo mandato judicial para encontrar pruebas que incriminan al ex tesorero no para destruir pruebas que perjudica al Partido Popular en el caso de su caja B

Voz 0194 37:14 manía a todo esto el abogado de Villarejo dice que su cliente trabaja por el interés de todos

Voz 1880 37:18 sí eso dice como agente encubierto para toda la sociedad

Voz 24 37:21 decía que el físico siendo estoy yo ya dijo en el interés general de todos no es la figura que se ha intentado demonizar como les digo público número nueve el Estado no es lo contrario señor Villarejo forma parte de la estructura del Estado ha ayudado a los partidos políticos a los gobiernos en las misiones que les fueron encargadas como gente encubierto

Voz 0194 37:42 bueno en los últimos casos que nos están ocupando el universo trabajaba por el interés de un partido el Partido Popular de una entidad bancaria del BBVA agente encubierto que es lo mismo que espía pues es lo que les vamos

Voz 1880 37:54 descubrirán la cara B sobre todo que es un espía noise y todas sus actividades son fraudulentas si son siempre secretos aussie subida es tan romántica como la que nos cuentan en las películas

Voz 0194 38:03 vamos allá pero primero diccionario si es una

Voz 1880 38:06 espía pues mira espía es la persona que según el diccionario que con disimulo secreto observa o escucha lo que pasa para comunicarlo a quién tiene interés en saberlo la segunda acepción es la persona que al servicio de un Estado para averiguar informaciones secretas generalmente lo hace de carácter militar Iker el espionaje es la actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva Coque Malla aún en Los Ronaldos también nos contaba lo que hace un espía

Voz 0194 38:54 es Hydro Sepúlveda es profesor de Historia Contemporánea de la UNED experto en seguridad ahí defensa Isidro muy buenas noches qué es ser un espía que es el espionaje

Voz 20 39:06 el estilo que practica espionaje del espionaje fundamentalmente es la consecución información con carácter fraudulento de una forma directa para conseguir un normalmente político

Voz 0194 39:20 se puede decir que Villarejo ha sido un espía

Voz 20 39:24 en un sentido muy amplio de la palabra que el ha captado a captar información pero vamos fundamentalmente y hay otras escarificaciones que sea montan más la actividad que ha hecho del comisario aviones

Voz 0194 39:40 de los servicios de inteligencia hay espías dedicados a espiar a políticos

Voz 20 39:44 en dedicados a espiar a políticos nacionales nominalmente lo quieren prohibirlo los con los servicios de inteligencia aplicada al espionaje en parte pero no a los

Voz 4 40:00 políticos

Voz 20 40:02 hay alrededor sobre todo establecen contacto para preservar los intereses nacionales en el exterior medite no deberían hacerlo

Voz 0194 40:12 claro una cosa es trabajar para los servicios de inteligencia Isidro y otra cosa son los servicios de información estoy que distinguirlo

Voz 20 40:19 efectivamente los servicio era un servicio de inteligencia que es el Centro Nacional de Inteligencia CNI hay servicio de información muy potentes que son los de la Policía Nacional y de la Guardia Civil también tienen servicios de información lo mejor d'Esquadra Versalles el resto de policías autonómicas no tienen estos servicios la diferencia entre entre información de inteligencia que la información no se obtiene con un observación directa y explícita sin sin menoscabar nigún tipo de derecho y sin usar medios extraños la parte de inteligencia se consigue también esos medios que luego por otros medios que son un poco más opacos

Voz 0194 41:08 vamos antes de Villarejo se me decía se podría calificar de otras mil maneras que no fuera de espía estamos sorprendiendo nos cada día con revelaciones que salen de del ex comisario Villarejo por qué no sé por qué no se pueden parar actuaciones de este tipo por qué no separan actuaciones de ese tipo porque al final se benefician todos

Voz 20 41:26 bueno fundamentalmente de la mayor parte de lo que ya ha salido por escuchas ir escucho en las escuchas en ocasiones incluso de una forma personal participando en la conversación esto estaba carril cualquiera espía profesional para poder hacer eso hace de una forma muy sencilla y luego las operaciones buena parte de lo que ha salido estaba vinculado el banco veo que lo que sí ha hecho es una interpretación sellando una parte también de lo que realizan los servicios que elige lo hacía también la pueden realizar N e individuos organizaciones no

Voz 0194 42:13 Nos ha realizado au se añadido demasiado romanticismo en la figura del ex espía

Voz 20 42:19 bueno hay que los para pararlo también común de los mortales los servicios de inteligencia se se tienen tienen tres grandes partes una parte es la parte puramente administrativa burocrática que como cualquier ministerio cualquier oficina otra parte que son los analistas que fue lo que transforman la información en inteligencia y hasta la tercera parte que son los que consiguen ese de profundidad en la información que son lo que tradicionalmente digamos espías son los que se dedican a hacer operaciones incompletas y a utilizar medios para conseguir información que no son pan no tan claro su dedican estos sí si ha aprendido a través de de un te novelas la Internet de hecho una imagen de los que hacía absolutamente irreal

Voz 25 43:14 pues Isidro Sepúlveda muchísimas gracias

Voz 20 43:17 muchas gracias hasta luego

Voz 4 43:34 me pareció dar entrada

Voz 1880 43:36 aquí está James Bond el agente cero cero siete este tema es de la banda sonora es de de John Barry y apareció en mil novecientos sesenta y dos sale al principio de la peli del doctor no pero luego aparece en todas las películas de no sé que pensáis María Elvira tenemos idealizada la figura del ex

Voz 0194 43:52 ya no hablo de Villarejo no hablo de Villarejo habló de la figura del espía

Voz 7 43:56 Villarejo es un poco Marta del acierto sí bueno esto es de la literatura de literatura que surja alrededor de la Guerra Fría tenía ya digamos el género policiaco ya tenía una trayectoria ahí en ese género policiaco se hincar Dina la literatura de espionaje ya hay claro está toda una épica de los espías que ha dado lugar posa novelas magníficas las de John Le Carré etcétera películas espléndidas que todos echamos de menos desde que ya no las tenemos no pero la pura verdad pidiendo algún seminario en inteligencia y es que el trabajo que llamamos de espía

Voz 1949 44:37 así es la cosa más aburrida del mundo incluso en el caso de los agentes encubiertos eso sea este una monotonía tremenda

Voz 7 44:44 el trabajo de es es mucho estudiar y analizar invoca acción por acción Carmen Calvo exclusiva acción que realmente tenemos hay que tener hay que tener la paciencia el Santo joven tener

Voz 0378 44:57 hemos esa idea romántica de de espía y los actuales entre comillas espías que son los miembros del Centro Nacional de Inteligencia en realidad

Voz 28 45:09 lo que hacen es eso analizar información buscar información trabajo de campo buscando

Voz 0378 45:15 datos lo que tienes que tener conocimientos

Voz 28 45:18 para saber analizarla hay digerir la victoria

Voz 1971 45:21 pues a mí me parece un trabajo de alto riesgo y no digo ahora la chapuza de este señor indeseable que ni es nada efectivamente de Mortadelo y Filemón pero pero pero hola señores que estaba en la guerra fría en la Alemania del Este muchos perdieron la vida

Voz 1949 45:38 sí sí ha arriesgado en según qué momentos sí ha sido pero eso no quiere decir que no fuese aburrido quiero decir que un agente encubierto que pasaba por ejemplo por ser profesor imagínate por ejemplo situación de un señor que es profesor de Literatura en Alemania del Este y que es un agente encubierto en realidad pues es un señor que cumple con su vida

Voz 7 46:00 ah y que tiene de hacer de profesor exactamente

Voz 0194 46:13 qué otros espías nos ha traído la ficción algo algo apuntaba llamarían

Voz 1880 46:17 mira si él estaba hablando ya de John Le Carré pues por ejemplo su mejor espía que es George Smiley sería uno de los que más se acercan a lo que de verdad es un director de un servicio de inteligencia además el año pasado Le Carré publicó el legado de los espías que supuso el regreso de de su personaje veinticinco años después de su aparición que apareció por primera vez en el peregrino secreto otro clásico a ser el americano impasible de Graham Greene sobre el conflicto bélico en Indochina en los cincuenta o también el misterioso señor Brown de Agatha Christie que es la primera vez que aparece en la pareja de detectives esos los que son tupers pero bueno esto que acabamos de escuchar es Bourne El ultimátum de Bourne esta banda sonora también pertenece a una saga la mayoría de todas las películas protagonizadas por Matt Damon que son el caso el mito el ultimátum el legado la conspiración y también se llevó a hacer una serie con el con el personaje vamos con otra peli espías que es el puente de los espías

Voz 0194 47:11 citamos a verlo

Voz 4 47:13 noches de boy scout conmigo aquí no existen de ricas

Voz 1880 47:18 estas de gestiones muy buenas escrita además por los hermanos Coen a protagonizar

Voz 0194 47:24 aportan jamás hemos escuchado la banda sonora de James Bond pero las de todas estas películas de espías

Voz 1971 47:29 todas las bandas sonoras son muy buenos que son buenísimas

Voz 1880 47:31 da y todas además con ese espíritu de misterio de aventura de velocidad de miedo vamos a escuchar rápidamente tres misión imposible es la banda sonora es de la lo si tienes un compositor argentino que es curioso porque el año pasado recibió el Oscar honorífico que se lo dio kleenex Bud con el que ha trabajado un montón y terminó el discurso del diciendo misión cumplida en alusión a Misión imposible

Voz 30 48:06 la serie más distan

Voz 31 48:09 Clay

Voz 1880 48:11 la serie el Santos era Lasalle vendiera las

Voz 1971 48:17 a nadie la del Santo

Voz 1880 48:19 es una vieja si con Roger Moore fueron ciento dieciocho episodios de las seis temporadas él era José Salvador guapo no el que se ocupaba de todas las injusticias este tema tampoco es una películas de una serie Peter Peter ganes Henry Mancini es la serie de televisión Peter Gan de Blake Edwards duró sólo tres temporadas a pesar de tener este músico con lo que tú eres década veo y no no Sastre

Voz 0194 49:00 el tema de esos de dar la vuelta a la cinta de caset polen

Voz 1880 49:03 sí sí sí es un tema que bonito vamos a cerrar mil novecientos setenta es el tema de la cara B del disco Morrison Hotel ahí está de los dos de Spy el espía

Voz 3 49:14 bien

Voz 7 49:18 hasta mañana hasta mañana oye te felicita quedado genial

Voz 3 49:28 y una gran ciudad

Voz 45 53:26 eh