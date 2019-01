Hora 25 (22/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 4 00:17 en primera grieta importante entre

Voz 0194 00:20 hoy podemos tras el apoyo para la investidura y la firma del pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los presupuestos de dos mil diecinueve es la primera gran derrota de Pedro Sánchez en el Congreso su primer decreto ley que no consigue el apoyo de la Cámara esto pasa poco antes de que los partidos tengan que retratarse también con su apoyo no a las cuentas del Estado el motivo de la discordia ha sido el decreto ley sobre los alquileres podemos dice que no respeta lo pactado porque el Gobierno se niega a permitir que los ayuntamientos limiten el precio de los alquileres y el resultado es que el decreto ley que sólo ha tenido un mes de vida ha sido tumbado efectos prácticos esto quiere decir que el decreto ley decae y que la ley que sigue en vigor regula de peor manera los contratos de alquiler se vuelve a los tres años de vigencia ya los chavales sin límite así que cuesta entender cómo no ha sido posible el acuerdo entre las dos fuerzas políticas para algo que afecta y de qué manera a tanta gente sueldos enteros que se van en el alquiler alquileres abusivos por la entrada de fondos buitre condiciones leoninas nóminas y avales

Voz 1971 01:17 pues tiene un problema con la vivienda hay mucha gente que no pueda

Voz 0194 01:20 ceder a ella jóvenes condenados a vivir con sus padres incluso sino son ya tan jóvenes Familia desahuciadas porque una carta en el buzón les anunció un aumento inasumible pero en el Congreso no ha habido acuerdo no ya sólo entre PSOE y Podemos la cuestión merece el consenso de todas las merece sería el consenso de todas las fuerzas políticas pero es que estamos hablando de algo que afecta muchísima gente que debería quedar al margen de batallas políticas Ángels Barceló

Voz 5 01:48 siguen en la tertulia Carmen del Riego Victoria Lafora y María Elvira

Voz 1558 01:51 ahí vamos a recordar Pedro si te parece el teléfono para las otras que entre el conflicto de los taxistas Ci esto que ha pasado con los alquileres yo creo que va a haber oyentes que tengan mucha cosa que les inmovilidad vivienda absolutos de finca amplio calado social número de teléfono de Whatsapp que enviar notas de voz con sus opiniones sus reflexiones seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 3 02:15 lo repito por cierto como estos un consejo

Voz 1558 02:18 sí lo guardan en su agenda del teléfono móvil si cada vez que tengan algo contra hora25 bastante vayan a ver

Voz 0194 02:23 las sino te vas a repetirlo tratarlos repitió

Voz 1558 02:26 bueno yo repito cada vez que haga falta seis tres ocho siete siete cuatro siete patrones venga pues vamos a empezar con el con

Voz 0194 02:32 Quito de los taxis y los vehículos súbete tú que tiene novedades después de horas de protestas y negociaciones tanto en Madrid como en Barcelona íbamos a empezar en Barcelona Monica Peinado buenas noches

Voz 1600 02:42 qué tal buenas noches que poco antes de las nueve conocía

Voz 0194 02:45 vamos que la Generalitat accede a que para contratar un vehículo de Uber o de Cavic Pfizer pida con al menos una hora de antelación qué es lo que pedían los taxistas

Voz 1971 02:53 las la Generalitat va a aprobar el martes un que

Voz 1600 02:56 tú que establece que los servicios de Se tienen que contratar con al menos quince minutos de antelación pero ese mismo decreto faculta a las administraciones locales a ampliar el tiempo de contratación y en este caso el área metropolitana de Barcelona va a ampliarlo hasta la hora en un reglamento que podría estar en vigor ya en primavera el conseller de Territori Damià Calvet asegura que la propuesta queda lejos de la desregulación que pedían los propietarios de vehículos con licencia WC TC también de las doce horas de pre contratación que habían llegado a reclamar los taxistas

Voz 0194 03:31 la Yusta más dura

Voz 1600 03:32 hemos encontrado la justa medida decía Calvet esta noche además de la precontrato nación la regulación que prepara la Generalitat no permitirá la geolocalización de los vehículos con licencia WC Kiko

Voz 0194 03:45 no reacciona esto Mónica las empresas y Fay han dicho o al menos han amenazado con irse de Barcelona aunque parece que no

Voz 1600 03:51 dicen tan claro exacto a la salida de la reunión la directora de regulación global de caddie Fay Marta Plana explicaba que se iban de Barcelona que con esta regulación no podían

Voz 0530 04:02 a bajar aquí la Generalitat saudita Chan

Voz 0194 04:06 la Generalitat hace

Voz 0530 04:07 pido al chantaje del taxi pensábamos establecer comunicación diálogo pero se nos ha impuesto el decreto ley compré contratación y por lo tanto repito tenemos que abandonar la ciudad de

Voz 0194 04:16 Celoni Rapa te da esa la Ciutat de Barcelona

Voz 1600 04:20 la patronal Unauto también contaba que abandonaban la ciudad pero las dos plataformas han rebajado el tono en los últimos minutos aseguran que quieren estudiar exactamente lo que dirá el decreto antes de tomar una decisión definitiva

Voz 0194 04:33 a ver cómo reaccionan los taxistas es sabe Albert Prat que votarán mañana buenas noches

Voz 6 04:38 tal buenas noches pues valoraciones reacciones distintas y variadas aunque algo más negativas que positivas entre los taxistas minutos después de terminar la reunión el portavoz del sector Alberto Álvarez les contaba los detalles del decreto con con algo de optimismo al resto de sus compañeros

Voz 7 04:55 antes de las elecciones municipales debemos ese reglamento ese reglamento donde figurara Yazira va a decir el AMB con una hora de contratación

Voz 6 05:12 algo optimista en cualquier caso el comité negociador del taxi no las tiene todas ya que será mañana por la mañana cuando todos los taxistas votaran en asambleas y les convenció o no la propuesta del Gobierno y la primera reacción de algunos de ellos no era nada positiva los han vuelto

Voz 1314 05:28 hay engañar las autoridades no están volviendo a tomar el pelo a los cuatro puntos que nos han expuesto no son suficientes primero que nada que la nos confiamos en el control de la Guardia Urbana no confiamos en el control de de los Mossos

Voz 7 05:43 nos lo hará lo que buscábamos lo que pasa que a veces

Voz 3 05:48 tal cacofonía porque hay muchas cosas que me gustan

Voz 6 05:51 dónde pero lo de la hora yo de momento

Voz 3 05:54 qué insuficiente

Voz 6 05:56 veremos si mañana se levantan con algo más de optimismo hoy deciden levantar esta huelga o no a juzgar por lo que nos decían augura la impresión no es nada buena

Voz 0194 06:04 porque la decisión es mañana de momento el ver siguen las movilizaciones después otra jornada de paros cortes constantes en las calles de Barcelona

Voz 6 06:12 sí aunque nada parecido con la jornada intensa de ayer que acabó con varios enfrentamientos con la policía hoy los miles de taxistas han repetido esas marchas lentas por la ciudad pero muy tranquilos han dejado los taxis aparcados bloqueando la Gran Vía y han vuelto a cortar a pie andando varias calles durante todo el día de nuevo una marea de chalecos amarillos paseando lentamente por Barcelona desde primera hora de esta tarde se han concentrado delante de la Conselleria de Territorio donde ha empezado la reunión y eso es lo que gritaban

Voz 8 06:49 presa te aprieta aprieta Caritat gritaban los tax

Voz 6 06:52 estas desde el exterior como medida de presión a sus compañeros los del comité negociador que estaban dentro reunidos con Damià Calvet en todo caso más allá de estos gritos y petardos hoy no hemos vivido prácticamente en ningún momento de tensión

Voz 1071 07:05 pues Albert Monica gracias a los dos y pendientes de lo que pueda pasar

Voz 0194 07:08 mañana hasta luego mañana

Voz 6 07:10 hasta mañana es en Barcelona Sastre buenas

Voz 1071 07:12 esas noches Barceló en Madrid el escenario está abierto también a esta misma hora solo unas pocas horas de que abra la feria de turismo más importante del mundo que es Fitur

Voz 9 07:22 vamos a él crea Fitur estáis vamos a Fitur titula Jabalí el agua

Voz 0194 07:32 es uno de los sonidos de las protestas de los taxistas de Madrid que hasta ahora siguen concentrados en el recinto de Ifema donde mañana se va a inaugurar Fitur Laura Marcos buenas noches

Voz 0133 07:42 buena así muy muy frías noches Danger

Voz 0194 07:45 Nos los taxistas Laura tenían previsto celebrar una asamblea ahora las diez con la idea de quedarse donde están para que no les desaloje la policía que hay que pasar

Voz 0133 07:53 sí pues justo justo acaba de empezar esta nueva asamblea la de las diez de la noche no sé si podéis incluso escuchar la vamos a ver que qué nos dicen pero en cualquier caso los taxistas ya han decidido que van a pasar aquí la noche en sus coches que la verdad es que ahora mismo forman una auténtica marea blanca en las calles que rodean a Ifema son cientos de coches y la calle está vacía con lo cual la imágenes realmente muy llamativa y no se van como explicaba hace un par de horas Julio Sanz el portavoz de la Federación del Taxi hasta que la Comunidad de Madrid no medie en este conflicto dicen como ya ha hecho la Generalitat de Cataluña

Voz 10 08:25 no nos planteamos ningún concepto volver a casa si tiene algo claro y algo concreto ahí está el pulso porque no aceptamos el trágala de la comunidad hice lo está diciendo el Ayuntamiento

Voz 0133 08:41 lo que aún no han concretado qué acciones van a llevar a cabo los taxistas mañana por la mañana que como dices es el día grande porque los reyes inauguran Fitur en las puertas de este recinto ferial hay ahora mismo cinco furgones de la Policía Municipal en varias patrulleras cierto es que los taxistas que ahora los estáis escuchando corear tienen miedo de que si se marchan ahora os mañana no les dejen volver a ceder

Voz 0194 09:04 bye bye bye son los gritos que escuchamos de fondo de de Laura allí en Ifema la la tarde ha sido más tranquila que la mañana recordemos que ha habido un taxista que se ha lanzado sobre un vehículo WC en La2 y ha caído al suelo tiene heridas graves

Voz 0133 09:17 sí está ingresado en la UCI del Hospital La Paz con un traumatismo craneoencefálico está muy grave como dices el conductor del WC que le ha arrollado este mediodía en la A2 cuando ese taxista se abalanzaron sobre él se ha personado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid voluntariamente le han tomado declaración pero ni está detenido ni tampoco investigado todo es en una jornada Ángels más violenta que la de ayer empezaba muy pronto por la mañana con cortes a primera hora en la M40 cerca de este recinto ferial de Ifema se extendía luego la M once INSEE bloqueaba también el acceso al aeropuerto de Barajas por la por la avenida de la ISAF

Voz 0194 09:55 no hay una cosa que muchos taxistas reconocen la hora y es que su sistemas están obsoletos no

Voz 0133 09:59 y lo dicen sin complejos los conductores más jóvenes como Markos Marín en la era de las aplicaciones y de los smartphones que el Ayuntamiento no les suministre de una aplicación móvil sin sobrecostes querrían ellos pues eso directamente les hace perder clientes le escuchamos

Voz 5 10:14 el mismo municipio que es el que no se dan las licencias simplemente no nos de la solución tecnológica para poder dar un servicio unificado que directamente una aplicación nos uniera a todos los taxistas mira dónde estamos dónde está siendo cliente y no tener que estar buscándolo con medios anárquico Hess buscar por la calle a vista de ojo

Voz 0133 10:33 vamos que aunque aquí la denuncia contra Over y evidente estáis escuchando esas protestas esos gritos también desentona en parte el mea culpa ese admite que la forma de reservar un taxi muchas veces por teléfono pues tampoco es siempre la la más moderna

Voz 0194 10:46 bueno ahora estamos escuchando que la Asamblea está siendo no sé si caliente animada en cualquier caso sus muchísimos gritos exacto detrás de vamos a hacer una cosa si hay alguna novedad si toman alguna decisión a lo largo de del programa nos pide paso y lo contamos de acuerdo esperamos venga hasta ahora Laura en la Comunidad de Madrid las negociaciones tienen el titular contrario al de Cataluña veíamos cómo había esa posibilidad de acuerdo en Barcelona en Madrid nada se mueve Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0861 11:13 qué tal buenas noches que escuchando además a unos y otros las

Voz 0194 11:15 posiciones están donde estaban no es el presidente madrileño además que él no va a hacer

Voz 0861 11:19 SER no no va a ceder ni siquiera Ángels tras la oferta que ha hecho esta noche a los taxistas de Barcelona esa propuesta de la Generalitat en principio no va a condicionar las negociaciones aquí en Madrid básicamente porque ahora mismo ni siquiera hay negociación todo está parado todo está en punto muerto el presidente madrileño ha trazado una línea roja innegociable la Comunidad de Madrid insiste no va a regular nada sobre la presentación ni seis horas ni siquiera un minuto lo dejaba así de claro Ángel Garrido alguien

Voz 0177 11:47 pretende que legisle para eliminar un sector ya les digo que están equivocado se han equivocado ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer no voy a legislar para acabar con un sector lo digo con toda claridad

Voz 0861 11:58 buenos días dice que los taxistas tienen las puertas abiertas pero escenario la verdad es endiablado a cuatro meses de las elecciones el Gobierno de Garrido no se quiere sentar a negociar con Manuela Carmena para buscar una solución sólo les quedan seis plenos en la Asamblea de Madrid para tramitar de urgencia un decreto exprés de momento no

Voz 0530 12:16 hay nubarrones a la vista así que con

Voz 0861 12:19 negociaciones completamente rotas angels mañana si así lo dicho arrancará Fitur

Voz 0194 12:23 pues a ver qué pasa mañana Bañuelos gracias a

Voz 1071 12:26 los otros escuchando Garrido se deben hay una claro

Voz 0194 12:29 que es que él no se va a presentar a las elecciones y el debe pensar y me queda me voy a enemistarse con unos con otros yo lo dejo ya Bell que bueno

Voz 0861 12:36 que venga yo que pensaba que estaría aquí

Voz 0194 12:38 como candidato no lo estoy pues al que le toque que que se apaña con esto victoria estábamos aquí el viernes pasado un poco con el con la mismo tema con la misma cuestión estamos saludo al martes estamos ya la situación es la misma con la inauguración de Fitur mañana que es la verdad que para para la imagen la fotografía es un poco complicada no es por no se puede llegar a Ifema porque afortunadamente hay una red de servicio público tanto en Madrid como en Barcelona que te permite llegar a los sitios pero hombre yo creo que no es la mejor carta de presentación para el Tour mismo de un país el hecho de que la gente llegue Atocha o llegue al aeropuerto de Barajas no tenga posibilidad porque ya no sólo es que no hay taxis es que también bueno ir con una estos días también estamos viéndolos los incidentes que se producen estamos en el mismo punto en Barcelona parece parece que hay un acuerdo veremos qué pasa en las próximas horas pero en Madrid ni eso

Voz 1971 13:27 sobre todo fíjate qué oportunidad de oro ha perdido la la organización Cell en la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid sabiendo como sabían que la cuál era la actitud de de su presidente que no parecía muy dúctil al la negociación sobre todo no parecía muy interesado por lo que tú has dicho obviamente pero la oportunidad que han perdido de montar fletar un tema de autobuses

Voz 0194 13:51 de recoger a todos los estos en el aeropuerto

Voz 1971 13:54 hay FEMA poner un ejemplo así muy sencillitas de todas maneras decías tú que desde el Gobierno estamos aquí comentábamos esto pero claro yo creo que el concepto en este momento está mucho más en fin mucho más empeorado por así decirlo porque no hay ningún viso de que puede haber un acuerdo en las próximas Torras a ver yo creo que un cualquier conflicto laboral que está amparado por la Junta prueba jurisdicción por el derecho a la huelga por el derecho al paro pero los ciudadanos esta ciudad están preguntando más que la actitud de los taxistas o sea esa pretensión que acabamos de asaltar Fitur o de bloquear las calles de Madrid bloquear las carreteras de acceso solo

Voz 0194 14:33 no quiero recordar que llevan más días bloqueadas las calles de Barcelona hay un arteria como es la Gran Vía que sigue llena de taxis

Voz 1971 14:40 carácter exacto uno no se me refiero a las dos ciudades estoy poniendo Madrid por ejemplo porque el conflicto que Madrid está enquistado en Barcelona bueno hay alguna esperanza de que está en vías de solucionarse a ver esto en qué se parece al derecho a la huelga es decir el derecho a la huelga es el derecho a cortar las calles de una una gran capital haber sería justamente inimaginable que un ciudadano vecino de Madrid cabreado porque han perdido su puesto de trabajo por despido cruzara su coche en la Gran Vía lo dejara y cortará el tráfico entonces a ver qué sutileza en los medios de los que uno dispone para cortar el tráfico en una gran ciudad me parece que empezamos a traspasar la línea del conflicto orden público en el que puede que el señor Garrido no se sienta obligado a tomar una decisión con respecto a en fin atacar a un sector del transporte público pero que tiene que poner en pie un derechos de los derechos de los madrileños de acabar con esto sin lugar a dudas que las fuerzas de cuerpos de seguridad no pueden consentir que esta ciudad hiló sus accesos ni Barcelona estén absolutamente en manos de unos señores que han convertido su útil de trabajo que es el coche en una forma de chantaje al al a la autoridad competente entonces bueno pues a ver a quién se le ocurre una solución para que esto pare de una vez

Voz 0194 15:56 María Elvira

Voz 0530 15:57 bueno es lo que sucede es el resultado de no hacer las autoridades su trabajo decir los problemas a raíz de las raíces el transporte público tiene que está regulado sí o no contestamos si hay que actuar en consecuencia contestamos No también que hay que actuar en consecuencia lo que no se puede es regular y no regular el transporte público al mismo tiempo es decir mantener como transporte público esos el taxi una serie de condiciones Ia otro servicio que hace exactamente lo mismo pero que no tiene esas condiciones de trabajo y eso hace muchísimo tiempo que está que existe y que se ha ido con Andy Schleck conquistando por no enfrentarse las autoridades que correspondía digamos que hicieron frente esa situación a la realidad o sea una especie de dejar crecer la bola hasta que la bola llegado hasta donde está ahora mismo claro está entonces ahora ya no hay más remedio que enfrentarse a esta situación ahora que tienes muchísima gente porque lo de Uber no es una empresa recordémoslo que los los que conducen los coches

Voz 0194 17:00 ha comentado antes a no ve tan bien

Voz 0530 17:02 he hecho una gran inversión a veces la inversión de su vida para conseguir un buen coche con una pinta estupenda para poder ofrecerse a Over entonces ahora ya se perjudica si O'Shea mucho a bastantes personas cuando esto en su momento se hubiese podido atajar de otra manera es decir encontrando una manera de ubicar de una manera digamos que no se hagan competencia desleal los unos a los otros si es que demos damos por sentado que no tiene por qué ser así que el transporte público debe estar regulado si debe estar regulado entonces para todos sino para nadie pero no en esas condiciones Carme

Voz 0378 17:40 claro que tiene que está regulado y claro que es muy difícil hacer convivir las dos formas que hay de de transporte con con doctor No que es el taxi son las supe TC lo que pasa también es que los taxistas que eran monopolio que cuando no existía Over nos han chantajeado muchas veces conseguido muchas mejoras incluso los momentos estos son los que la economía iba peor a base de chantaje de sino subimos la bajada de bandera tres cincuenta paramos IT IT paran una deparan una ciudad lo hacía porque no tenían la otra competencia que desde luego no pueden estar regulados por la misma normativa porque se les exige cosas distintas totalmente de acuerdo pero tampoco puedes hacer una normativa para uno de los sectores que acabe con el otro a tener que pedir

Voz 0194 18:55 now una hora una hora de previa osea la contratación acaba con el sector caro

Voz 0378 19:03 qué es lo que piden los taxistas es que ya directamente se van todos

Voz 0194 19:09 una cosa podría ser regular regular el número de licencias y donde donde tributan cuáles son los impuestos que pagan eso es una cosa pero sí un servicio de taxi tú lo puedes contratar de ahora para ahora porque no puedes contratar otro servicio de ahora para ahora sobre todo porque los no darnos preguntaros porque claro

Voz 0378 19:28 y además es más barato porque las licencias son más baratas es que

Voz 0194 19:33 a nadie tiene toda la razón

Voz 0378 19:37 por eso la la súbete no pueden parar por la calle como paran claro como paran los taxistas a lo mejor hay que ponerles algún tipo lo de regulación aparte de eso Hong quince minutos con lo que sea o como dicen que tengan que era una base antes de coger otro otro otro cliente que no puedan estar Geo localizados para que los los usuarios vean

Voz 0530 20:07 hay hay uno aquí lo pido cuanto es recoger un tacón esto también tiene que ver si me perdonas con esto de que el Ayuntamiento de Ofra era una plataforma digital que permitiera que acaba de decir un taxista joven y le pero bueno pues son trabajadores autónomos tienen sus propios como se está viendo organizaciones que funcionan bastante bien no se ve pero es el ayuntamiento el que tiene que ofrecer ese tipo de servicio no ellos asimismo

Voz 0194 20:30 pero ha habido ávido partido es te hablo porque tenemos que darle a tu boca ha habido poca voluntad y lo sé porque he hablado con taxistas de ha habido poca voluntad en muchos taxistas de adaptarse a los nuevos tiempos es decir que hay muchos que sí lo han hecho afortunadamente yo soy usuaria de taxi a través de una aplicación es decir puedes tener las mismas herramientas que tienes para cuando coges un coche de estos con con conductor pero también ha habido muchos taxistas que no han querido adaptar ese Agustín

Voz 0378 20:58 era como cuando había el problema de la seguridad y querían que las a las mamparas de separación

Voz 0194 21:06 a ver cuándo o cuando no te dejaban pagar con tarjeta de crédito Alba era obligatorio y o te permitían pagar con tarjeta de crédito es decir que ya además llevando muy determinado dinero porque es muy muy muy complicada la situación pero insistimos se mantiene enquistada en Madrid mañana empieza a Fitur no hay taxis en Barcelona vamos a ver qué pasa con este acuerdo que parece que han llegado con la Generalitat pero escuchábamos como nos contaban desde Barcelona que no a todos los taxistas les parece y mañana por la mañana tienen que votar qué hacen con las movilizaciones los oyentes

Voz 1558 21:39 pero si mensajes que no se han ido llegando recuerdo el teléfono en el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres algunos de nuestros oyentes alertan sobre los riesgos que tendría la extensión del modelo de gestión de la economía algunos también plantean la duda de cómo se va a controlar que efectivamente las reservas se hacen con un mínimo de una hora en las aplicaciones de Uber de hay en fin es un minuto cuatro y entre los escuchamos

Voz 11 22:07 los estados no pueden estar sometidos a las grandes multinacionales tecnológicas que manejan precio personas servicios a su antojo Huber planilla

Voz 12 22:20 Uber Izar camareros azafatas guardas de seguridad señores esto no es un problema de los taxistas esto es un problema muy serio de economía no lo vemos algún día lo sufriremos

Voz 13 22:33 el va controlar quién va a tener la capacidad de decir si este señor va contra todo hace un ahora o hace diminuto no lo entiendo no entiendo la alegría de los taxistas que me perdone buenas noches

Voz 4 22:46 en primer lugar como como simpatizante y como votante del PP de Cat me parece que el conseller de Calvet ha traicionado los principios de nuestro partido y en segundo lugar como ciudadano y como usuario tanto de Cardiff ahí como de los taxis me parece que me han quitado mi derecho a poder escoger en cada momento cuál Iker servicio responde mejor a mis necesidades ya todo todo un nuevos

Voz 1071 23:12 Darío del metro esta mañana en aquí Cataluña entrevistaban a Joan Gaspart presidió el Barça es empresario hotelero preside Turisme de Barcelona Joy ha hecho un gran descubrimiento que es viajar en metro

Voz 14 23:24 por ejemplo está ya en Madrid y ha cogido el metro por primera vez en la vida desde el aeropuerto a IFEMA FITUR porque no había taxis bueno pues tampoco es tan trágico

Voz 15 23:35 es una estación eh ya sé ya se lo has dicho ya se lo decimos nosotros íbamos a miles de personas en las grandes ciudades sevillano yo que no es

Voz 0194 23:43 es tan trágico que tampoco pasa nada vamos con el otro gran asunto del día la hora taurina a las cinco en punto de latas bien

Voz 16 23:49 tres entes trescientos cuarenta y cinco más

Voz 0194 23:52 los votos emitidos telemáticamente

Voz 16 23:55 sí ciento tres señorías

Voz 17 23:57 les ruego silencio

Voz 0194 23:59 bueno las cinco y con algo de ruido como acaban de escuchar se ha producido la estocada al Gobierno el Congreso tumbaba al decreto sobre las medidas del alquiler la cuarta vez en democracia que un Ejecutivo Le tumban un decreto ley la primera vez que le ocurre a Pedro Sánchez que con ochenta y cuatro diputados en el Congreso ha recurrido casi una veintena de veces a este mecanismo de hecho el Gobierno llevaba esta tarde ocho decretos en total y sólo le han rechazado este José María Patiño buenas noches

Voz 1108 24:25 hola buenas noches lo que pasa es que

Voz 0194 24:27 el decreto impactara sobre una de las grandes preocupaciones sociales que hay en este momento en nuestro país que es el alquiler y además esta podemos entre los que han votado en contra del PSOE

Voz 0530 24:35 eh

Voz 1108 24:37 caray dos planos en efecto en esta derrota que podíamos decir ha sufrido derrota entrecomillas eh que ha sufrido el Gobierno

Voz 0194 24:44 uno de carácter político en el que se advierte

Voz 1108 24:46 al Gobierno que el grupo parlamentario Podemos no es una mera correa de transmisión deben plasmar los acuerdos alcanzados en especial en aquellas materias como tú dices sensibles como son

Voz 1971 24:57 pues bien de las pensiones y otro más

Voz 1108 24:59 Nico porque los portavoces de la formación morada han dejado claro que no sólo lo rechazaban porque no incluía ese tope máximo de alquileres del que hemos venido hablando no hay del que habló la alcaldesa de Barcelona Ada curado con con Pedro Sánchez sino que en el propio de que todavía elementos con los que no estaban de acuerdo y lo han achacado a una falta de diálogo técnico por parte del Gobierno en esa negociación que Alpine apareces había entablado en cualquier caso Podemos no se ha cerrado la puerta en un tema social como dices tú tan sensible su portavoz en este asunto es Lucía Martín la escuchamos

Voz 18 25:31 que hemos avanzado más en dos tardes que en dos meses estamos convencidas de que así vamos por el buen camino y que podemos reconducir reconducir y resolver una situación que no tengan

Voz 2 25:41 algunas nos incomoda también a nosotras

Voz 1108 25:46 este reproche de falta ir algo que la hecho Podemos no solamente Lucía Martín sino al resto también de portavoces en nosotros decretos ha sido aprovechado por los otros grupos parlamentarios pues para señalar que esta incomunicación es con todos en el PP por ejemplo nos comentaban que actúa creen ellos al Gobierno como si tuviera mayoría absoluta evidentemente no la tiene

Voz 0194 26:06 escuchábamos como Podemos reprocha al Gobierno que no haga algo que se comprometió a hacer que es regular el precio de los alquileres ya es verdad que en la posición del Gobierno bueno se ha ido moviendo

Voz 1071 26:21 en octubre en La Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron su acuerdo presupuestario foto muchas fotos en una sala poco conocida de la presidencia del Gobierno tenía la ventana abierta como gesto una semana antes Iglesias aseguró aquel acuerdo presupuestario estaba muy avanzado hice detenía en aquellas propuestas que estaban tras

Voz 19 26:38 la Davis pensamos que hay que regular los precios

Voz 1071 26:42 de las olas tensionada áreas urbanas con regular los precios en el pacto escrito que firmaron Sánchez Iglesias aquel famoso documento que llevaba logotipo del Gobierno y el logotipo de Podemos aquello que tanto llamó la atención había todo un epígrafe con este título se decía se modificará la normativa del mercado del alquiler inmobiliario para poner techo a las subidas abusivas de precios en alquiler en determinadas zonas y hablaba de permitir a los enfrentamientos que elaborarán un índice de precios o que declararan una zona como tensionada para poder intervenir sin embargo eso es lo que estaba escrito eh pero cuando el Gobierno presentó el decreto esos pasajes ya no estaban no contemplamos de intervención precio eso dijo Ávalos con un tono quizá un poco lacónico en la sala del Consejo de Ministros ya lo irlo eso el mismo día el propio Pablo Iglesias advertía

Voz 20 27:33 nosotros habíamos acordado con ellos en el acuerdo de presupuesto otra cosa habíamos acordado que las medidas de vivienda tenían que controlar el precio del alquiler para bajar los alquileres pactar un banda Serván si el Gobierno incumple el acuerdo nuestro voto será desfavorable

Voz 1071 27:47 es nuestro voto será desfavorable esto es del mismo día en que el Gobierno aprobó el decreto es decir estamos hablando del catorce de diciembre

Voz 0194 27:53 la Patiño el Gobierno ya dice que no harán nuevo decreto ley sino que hará un proyecto de ley lo que será de entrada mucho más lento

Voz 1108 28:01 antes escuchábamos la incomodidad de la portavoz de Unidos Podemos por tumbar ese decreto porque además de que se crea una inseguridad jurídica se rechazan también otras medidas como las referidas por ejemplo a los pisos turísticos o los fondos buitre y las viviendas sociales no esta mañana pedían ese nuevo decreto pero el ministro Ábalos como dices se ha inclinado por una Ley de Vivienda esta ley tendrá una tramitación convencional en el Congreso y por tanto con unos plazos más dilatados y siempre que el PP y Ciudadanos no lo bloqueen como sucede con otra y seis iniciativas recordemos parlamentarias por la mayoría que tiene la mesa ya hay que recordar que hoy también han votado en contra de este decreto además se ha advertido a Podemos durante esas negociaciones que para que el texto salga

Voz 0194 28:42 hay que hablar con otros grupos como por ejemplo PDK

Voz 1108 28:45 el PNV que sí apoyaban hoy el decreto cuyos intereses han hecho ver a Podemos en este tema pues son diferentes

Voz 0194 28:51 Nos situamos los efectos prácticos que tiene esta votación que son además inmediatos si el decreto ley entró en vigor desde que lo aprobó el Consejo de Ministros lo público es decir hoy el Congreso no es que haya impedido que vayan a entrar en vigor los cambios sino que ha revertido cambios legales que ya se aplicaban en el ordenamiento jurídico de nuestro país lo más llamativo las medidas que es que a partir de ahora los contratos de alquiler volverán a ser de tres años entre otras medidas pero sí en efecto este decreto ampliaba los contratos a cinco años ya hasta siete Si el arrendador era una persona jurídica ahora se vuelve por tanto al sistema de antes la prórroga tácita del contrato pasó de uno a tres años se limitaba a dos mensualidades la fianza que te podían reclamar esto desde ahora ya vuelve a ser como era hace sólo unos meses es decir que en unas semanas si alguien firmó un contrato de alquiler pues lo pueden pedir más de dos meses para esa fianza en ese decreto que ya no vale el arrendador tenía que asumir los gastos de gestión inmobiliaria del contrato si es que era una persona jurídica Ésta es la última posición del Gobierno a Inma Carretero buenas noches donde tratan de quitarle importancia este revés aunque el golpe de hoy no se lo quita nadie pone a prueba primero la relación con Podemos ahora que el partido de Iglesias apenas ha digerido la crisis de Errejón luego envía una señal de aviso sobre lo que puede pasar con los presupuestos pero ya decimos no hay más en Moncloa intentan enviar hasta ahora un mensaje de calma efectivamente Lamo

Voz 0806 30:06 claro lo que destacan es que de los veinticinco decretos aprobados en dos mil dieciocho en el Consejo de Ministros sólo éste ha decaído en el Congreso así que muestran satisfacción con el balance minimizan este varapalo pero en realidad Angels en el Ejecutivo hay bastante malestar con esta

Voz 1971 30:22 actitud de Podemos especialmente ese todo

Voz 0806 30:25 donada por el que han apostado hoy en el Ministerio de Fomento no entienden cómo se pueden dejar caer medidas de las que ya se están beneficiando a los ciudadanos en las que hay acuerdo solo porque no está todo lo que exige Podemos además creen que les han estado dando largas porque hasta el viernes según Fomento no se han querido sentar con ellos para negociar así que hay malestar como decimos se hacen una reflexión es que mientras que en la derecha en Andalucía pactan tragan con casi todos los dicen en el entorno del ministro Ábalos que la izquierda no deja pasar ni el pelo de una gamba y eso es textual

Voz 1971 30:59 de todas formas a pesar de es

Voz 0806 31:01 esto en el gobierno quieren preservar su pacto con Podemos así que la ministra de Hacienda ha salido esta mañana a templar gaitas nos ha comentado a los periodistas que el acuerdo presupuestario no está en peligro cree que este desencuentro es puntual ya ha llegado a decir que a pesar de lo

Voz 1600 31:16 Rido tienen una magnífica relación

Voz 1971 31:19 con Podemos la escuchamos tiene simplemente el que una

Voz 21 31:21 formación política en este caso podemos entiende que hay materias relativas a la vivienda que se tenían que haber contenido en el decreto ley que el Gobierno entiende que tienen que ir en otro tipo de normativa pero que al final pues el resultado de la votación será el que será pero no hay otra lectura ahí magnífica relación con Podemos tenemos un acuerdo estable que como siempre digo si va a cumplir al cien por ciento

Voz 0530 31:42 no intentaba María Jesús Montero restó

Voz 0806 31:44 la gravedad lo ocurrido a pesar del estupor que hay en las filas del

Voz 0378 31:48 no Gobierno no resta gravedad porque además Patiño restó

Voz 0194 31:50 vetos que incluya también medidas de impacto social sí que han salido adelante

Voz 1108 31:56 sí todos iban a tramitar además como proyecto de ley con carácter de urgencia pero ya estando en vigor algunos tan sensibles como el aumento de las pensiones que en este caso podemos no ha rechazado aunque sí ha mostrado su diferencia porque no hay automática cada año aquí en este caso ha sido el PP que ha arremetido contra el Gobierno por boca de su portavoz económico Carlos Floriano

Voz 0332 32:17 Nos parece lamentable porque parece que para intentar parar una parte de la política de empleo del Partido Popular se utiliza a los pensionistas para que no haya más remedio que votar a favor de este decreto

Voz 1108 32:34 también será adelante la subida de sueldo a los funcionarios la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril Renfe tendrá competidores a partir de diciembre de dos mil veinte habrá Estatuto de la artista ayudas a la minería por la transición energética y nuevos instrumentos bancarios para hacer frente a eventuales crisis financieras sino hubiera sido por los pisos Angers el Gobierno debería estar con

Voz 1071 32:55 pero no es menor lo de los pisos Patiño Inma hasta mañana el PP ya está pensando en reprobar al ministro Avalos de momento piden su comparecencia en el Congreso para que explique su gestión en vivienda en el conflicto de los taxis e incluso también en las deficiencias del tren en Extremadura

Voz 1448 33:11 durante vamos a pedir la comparecencia urgente del ministro si no comparece y no es son suficientes sus explicaciones por todo este caos que está provocando vamos a pedir la reprobación del ministro Ábalos porque es un ministro que sólo está preocupado en hacer dimitir a Susana Díaz sólo está preocupado en a ser el número dos de Sánchez

Voz 0194 33:32 no está preocupado en los problemas reales de todos los españoles ministro José Luis Ábalos buenas noches a ustedes les restan gravedad haber perdido esta votación pero yo sólo comentaba ahora a mi compañero José María Patiño decía es una cuestión menor lo de los pisos algo que afecta a muchísima gente con la marcha atrás con la perdí la de esta votación al final se vuelve a la ley anterior que es infinitamente peor para para para los inquilinos

Voz 22 34:01 pues sin duda sin duda es peor este lo que nos sitúa la pues en lo que estábamos y en lo que había que cambiar yo estoy de acuerdo en que son unas medidas que no soluciona ni contemplan todas las necesidades pero como decía el propio encabezamientos de unas medidas urgentes que además lógicamente donde ser planteadas también desde la perspectiva de su aprobación sí entendíamos que ninguno de los elementos que contemplaba el decreto que era inaceptable para otra cosa es que eh exigiera más no pero lo que se planteaba era claramente favorable es por tanto colas es verdad que podríamos haber hablado de precios cuando yo siempre he dicho que no me cierro tienen otra con otras iniciativas pero también es verdad que tampoco hubiéramos conseguido a probarlo porque había grupos que han apoyaban esta iniciativa pero no lo hubieran apoyado si hubiéramos incorporar otras cuestiones por lo tanto lo que se trataba era de digamos un decreto pues de mínimos en los que podemos encontrar la mayoría que contemplaban elementos fundamentales no no solamente la certidumbre de ampliar el plazo de alquiler pisos correspondientes prorrogan sino también el hecho de la medicación para la actividad de apartamentos turísticos generan muchas incomodidades mira a comunidades como también favorece la accesibilidad como también el interrumpir los procesos de desahucio en casos de vulnerabilidad fin había toda una serie de iniciativas muy importantes

Voz 0194 35:44 sí lo que pasa ministro que en el acuerdo que firmaron Pedro Sánchez Pablo Iglesias sí que había un compromiso para poner techo las subidas abusivas de precios en alquiler en zonas determinadas usted dice ahora hombre yo estoy abierto a eso pero ya había voluntad del Gobierno no para intervenir para regular los precios

Voz 22 36:02 ni sí pero en otra iniciativa sigue por ejemplo en el propio debate presupuestario podíamos habernos sitúa o no el proyecto de ley de Presupuestos lo podríamos haber también debatido en la tramitación como proyecto de ley del propio decretó como hagas como de Mas ha acordado con otros decretos su tramitación como proyecto de ley incluso en un momento dado hasta con medidas complementarias al propio recreo

Voz 0194 36:26 pero si se si se podría hacer de otra manera porque no se hace ahora por qué no se hace con este decreto ley por qué no se hace de manera que hoy se hubiera podido aprobar que hubieran tenido ustedes el apoyo de Podemos

Voz 22 36:35 debemos modificar el decreto de una vez es la cuestión procedimental del real decreto ley convalidado totalizando no no cabe corrección

Voz 0194 36:44 entonces

Voz 22 36:46 que teníamos que otra creativa el problema por lo tanto estamos ante una cuestión también de puertos era el decreto hubiese aprobado tiene un trabajo con un grande para su plasmación esta la oportunidad puede ser insuficientes las medidas que pueden ser complementados con otras iniciativas insisto no pero era una costos de Puerto a cuáles yo insistía en que debíamos aprovecharán esta oportunidad que ahora nos toca ya plantearnos qué otra iniciativa no inculpar a incluso aquello que podíamos estar de acuerdo que es lo que suponía el decreto recuperarlo porque ya perdimos tipo también en el mes de los casos pero hemos perdido tiempo

Voz 0194 37:25 dígame una cosa que me dices una cosa procedimental helechos que el Gobierno no lo había introducido en el decreto ley la regulación de los precios yo le pregunto directamente hay voluntad del Gobierno para regular los precios de los alquileres

Voz 22 37:39 nosotros hemos estado siempre dispuestos a bordo de esa cuestión el dentro de incluso del marco de acuerdo presupuestario es el que se va plantear ahora con el propio debate presupuestario que en ese contexto queríamos hablar

Voz 14 37:56 la pregunta es muy concreta si hay voluntad del Gobierno es regular los precios los precios de los alquileres

Voz 0194 38:02 entonces cumplir con los acuerdos

Voz 22 38:03 estadios este momento queríamos sacar adelante para ganar tiempo estás medidas para que podrán aplicarse ya lo ha sido posible pero la voluntad de cumplir con los acuerdos presupuestarios que se suscribieron con Podemos siguen manteniéndose

Voz 0194 38:19 déjeme que le pregunte por el otro gran asunto estos días que es la crisis del taxi ustedes dijeron que lo tenían que regular las comunidades las comunidades al menos en el caso de Madrid quieren pasar la pelota al Ayuntamiento aquí va va va va cambiando de administración pero el hecho es que las dos principales ciudades de este país están bloqueadas a esta hora de la noche

Voz 22 38:39 mire si hay una cuestión muy clara si el objetivo

Voz 23 38:42 como el partido por todos los actores sociales económicos institucionales es procura un equilibrio más generar una convivencia entre ambas modalidades de transporte urbano lo normal es que esto solamente lo puede procurar cuando la capacidad normativa reside en una sola podridas

Voz 22 39:03 hasta ahora el problema es que el Ministerio que tenía las hubo tercer la regulación de las se porque en su origen no no tenía la actual era de ocasión coches de lujo que se desconocía sus trayectos en ese espacio pues es donde he tenido esta oportunidad de las WC pero no y que no era por eso en esta regulación estatal que era imposible poder normativo a la relación con los taxis que el Ministerio tiene competencias son nuestras entonces fui a que ajustar una autoridad en el espacio donde se radica esa actividad que es en el ámbito urbano entonces el transporte urbano bien es competencia de la Comunidad autónoma y en su caso de los ayuntamientos así ocurre con el tranvía con los buses con los taxis con cualquier movilidad urbana porque de lo contrario no hay cómo planificar el transporte urbano sí esa es la cuestión tímidamente sorprende mucho

Voz 23 40:01 que cuando en su momento que tuve que abordar

Voz 22 40:04 esta cuestión

Voz 23 40:06 ese me criticaban incapacidad y cuando llegué tocan otros actores parece que no no tienen que probar su capacidad yo no yo no me he referido negativamente a nadie de los que les corresponde regular no fue Picasso que es apresuraron rápidamente a anticipar quién va a ser capaz tanto la que se produce en el ámbito urbano competencia miente este país descentralizado de acuerdo a las competencias que determinan la el Estado las comunidades autónomas y los ayuntamientos esto le corresponde sea la competencia urbana

Voz 0194 40:38 hidalgo usted pueda imaginar

Voz 23 40:40 que a la hora de planificar el tráfico hubiera unas unidades de transporte exentas de esa normativa o de la dedicación laboral o de la cuestión que contaminación es absurdo formales que todo eso que se regule a nivel local pues no es que apenas di de lo local

Voz 0194 41:01 pero dada la situación a la que hemos llegado ahora mañana empieza a Fitur no va a haber taxis en Madrid para el inicio de Fitur en Barcelona el bloqueo empezó el viernes dada la situación eh el Gobierno no puede contribuir de alguna manera a buscar una solución al conflicto

Voz 23 41:15 podemos contribuir de la mediación porque realmente como le digo la capacidad de regulación para situar el acuerdo está en el ámbito que está

Voz 0194 41:25 se han ofrecido para esta mediación del Gobierno se ha ofrecido para esta mediación

Voz 23 41:28 entonces estamos siempre dispuestos a esa mediación no la verdad es que yo no tuve lo mismo pero en mi caso yo quién haga falta desde luego lo haremos sabiendo que como le digo no tenemos los instrumentos para equilibrar para homologar la dedicación de ambos tras porque de tal modo que puedan coexistir no tenemos la capacidad normativa que asiste trató de mediar ante Simon siempre está dispuesto

Voz 0194 41:54 con ministro muchísimas gracias

Voz 23 41:57 beso

Voz 17 42:00 veinticinco de

Voz 0194 47:21 bien la tertulia Carmen del Riego Victoria Lafora y María Elvira Roca Carmen primera gran derrota de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados Si lo hemos destacado mientras estábamos haciendo la crónica de lo que había pasado primero es un tema que afecta a muchísima gente es un tema de gran impacto social es decir se vuelve a la la ley anterior a la ley que estaba vigente antes de entrar en vigor el decreto ley que ha durado solo un mes que es condiciones mucho más complicadas mucho más duras para los inquilinos de los pisos luego porque

Voz 0378 47:47 es la primera vez que podemos le dice al Gobierno que no hice el puesto que no era era una misión imposible la de el Gobierno con este decreto porque si hubiera puesto los alquileres a tope como pedía Podemos no lo hubiera apoyado y el PNV en el PDK Coalición Canaria con lo que tampoco

Voz 0194 48:08 tampoco hubieran suma tampoco hubiera salido

Voz 0378 48:11 yo creo que ahí está la importancia

Voz 35 48:13 no y en qué

Voz 0378 48:16 se demuestra que es muy difícil gobernar con ochenta y cuatro escaños teniendo que poner de acuerdo a tantísimos partidos tan diferentes cuando hablamos de de cosas sobre todo de cosas sociales o de asuntos económicos y que consta que bueno también el Partido Popular perdió

Voz 2 48:40 a que el decreto ley de la estiba