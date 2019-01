Hora 25 (22/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1450 00:00 era para tener en cuenta no en fin mientras estamos en eso al final acabarán por ganar otros

Voz 0378 00:05 lleva toda la razón si vamos a las elecciones últimas recordemos como Izquierda Unida no alcanzó ese cinco por ciento que es necesario en la Comunidad de Madrid para tener representación se quedó con un cuatro coma siete entonces García Montero no consiguió escaño perdieron un montón de votos que habiendo

Voz 1917 00:27 hoy se hubieran ido unidos

Voz 0378 00:30 o posiblemente en estos momentos no estaría el PP en la en la Comunidad de Madrid su estaría Ángel Gabilondo de de presidente

Voz 1450 00:39 la sorpresa política de la tarde en la encontramos en Cantabria la atleta Ruth Beitia el fichaje de Pablo Casado para la candidatura del PP en esa comunidad renuncia deja la política no sólo reduce la candidatura que deja la política Santander Álvaro

Voz 0109 00:52 López buenas noches Ángels buenas noches alega razones persona

Voz 1450 00:55 cuáles son las razones personales también Family

Voz 1450 02:17 los días que que estuvo a punto de dimitir que

Voz 0109 02:19 no se se hablaba de de nombrar una gestora abriendo una guerra interna casi casi sin precedentes parece que Bono la calma entre comillas llega ahora a la formación a quien en la comunidad

Voz 1450 02:29 en lo decías ahora tú Álvaro desastre lo más sonado fue el patinazo en esa entrevista entrevista en Onda Cero en los días hace muy pocos en que Pablo Casado pronunciaba frases calcadas a las que dedicaba Vox a la violencia machista violencia doméstica decían ya entonces la pregunta y sobretodo la respuesta a Beitia

Voz 1 02:44 creo que que se debe de tratar por un igual no a un animal ciertas maltratar pretende que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final todos los seres humanos

Voz 1450 02:56 al poco puso en tuits me he expresado mal escribió entendido algo diferente a lo que quería decir Beitia abre considera los perros eres humano es difícil desea al además el lío que se hace con la violencia de género os pregunto por ello pero Álvaro Beitia era la apuesta personal de Casado una riesgo de generar esa polémica interna que tunos contaste en ese momento de cara no recordaban ya a pesar de que sus intervenciones políticas en su trayectoria política han sido más bien escasas

Voz 0109 03:23 pero la apuesta personal como dices del presidente del Partido Popular todas las encuestas internas sobre todo que habían hecho desde desde Génova le daban como clara ganadora la nombraron bueno pues a dedo con todo el partido aquí en contra con militantes con ex altos cargos a pesar de su escaso bagaje político digo escaso Angels no porque no llevase años como diputada en el Parlamento de Cantabria Ésta es su segunda legislatura dijo escaso porque a pesar de esos ocho años sus intervenciones bueno pues se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano en esos últimos ocho años por ponerte un ejemplo Beitia

Voz 1450 03:59 unicamente ha planteado cuatro preguntas

Voz 0109 04:01 Morales y ocho escritas de hecho es la diputada con con menos actividad del Parlamento ahora deja la política no sólo esa carrera electoral sino también su puesto en la Ejecutiva nacional su acta de diputado

Voz 1450 04:13 gracias Alvaro a hasta luego buenas noches de todas formas me llama la atención porque decía una cosa Álvaro en la primera parte que decía que Casados salió decepcionado después de verla como actuaba en la presentación de su candidatura

Voz 2 04:27 no había hablado con ella no le había preguntado no había preguntado a su grupo parlamentario cuál había sido la labor de Ruth Beitia en el Parlamento había hablado más de tres minutos con ella porque yo creo que es hubiera dado cuenta no

Voz 3 04:41 pero en cualquier caso es que no no digo que no quería que hablara ya que no no porque va a

Voz 1450 04:49 chica joven famosa Bengasi conocido por no no no

Voz 3 04:54 a de dan un hoy les da igual porque no quería a Buruaga pues porque no lo había apoyado en la campaña de las primarias

Voz 0378 05:03 era simplemente eso

Voz 1450 05:06 sí sí era un

Voz 0378 05:08 a una candidata que no era porque le gustara sino como sustituta de que

Voz 1450 05:14 en contraposición a otra que no

Voz 0378 05:16 sí ha apoyado yo no sé si le gustó no regusto en la intervención a aquella desde luego lo que no entiendo es por qué ha tardado tanto en tomar esa decisión Ruth Beitia porque a mí me sorprendió en la convención que habló tres minutos como todos los demás porque los del PP fueron los que menos hablaron en en la convención pero habló sólo de deporte yo yo decía esta chica se está equivocando de nuevo ser president

Voz 1450 05:48 seguramente es de lo que le pidieron que hablara para que no vuelva a no volviera copar los titulares

Voz 0378 05:54 no pues se suponía que tenían que hablar de tres minutos del proyecto para sus comunidades autónomas que no me parece a mí que sea solamente de deporte

Voz 1450 06:06 en cualquier caso Ángels esto es lo que demuestra es la frivolidad con la que selecciona la noche que conocemos la frivolidad con la que se selecciona el poco pudor de la gente hace nada de aceptar cierto ciertas propuestas es decir ahí por las cosas por los dos lados por los dos lados osea

Voz 4 06:26 porque uno puede ser uno puede ser un magnífico saltador de altura uno pues un magnífico deportista

Voz 1450 06:32 pero no tiene por qué valer para todo y sobre todo aspirar a presidir

Voz 4 06:37 el autónoma es que no estamos hablando una broma María Elvira

Voz 1450 06:40 esto

Voz 1917 06:41 Cecil ahora lo malo ir claro en si si ves algo bueno porque hemos llegado hasta aquí bueno pues hemos llegado aquí de resultados de de resultas de una pérdida de credibilidad tremenda de la clase política como la política se ha llenado de gente que no tenía carrera digámoslo así pues se intenta limpiar un poco esa vaciedad digamos o ese hueco buscando gente que haya sido exitosa en alguna clase de carrera ahí tenemos de pero tenemos que ver con la política de deportistas astronautas y lo que usted quiera que serán geniales haciendo aquello pero que digamos en su vida como políticos pues la verdad hay que tener otro tipo de trayectoria y entonces claro es todo esto es el resultado de intentar darle a la política o devolverle a la política una cierta credibilidad una cierta honorabilidad hice hace de esta forma tan atropellada tan tan de maquillaje también doce la tramoya de una manera muy triste y termina provocando el efecto contrario que es a todavía mayor desprestigio otro

Voz 1450 07:57 el caso ya veremos que a lo mejor resulta que es un gran consejero pero también llama mucho la atención que sea consejero de Educación de la Junta de Andalucía el seleccionador de baloncesto el ex seleccionador de baloncesto de la selección española a lo mejor sabrá de deporte a lo mejor incluso no saben ni de gestionar deportes habrá de gestionar un equipo de baloncesto es también consejero de Educación veremos decía esto

Voz 1715 08:17 eh Pedro porque también hay una consejera

Voz 1450 08:19 la nueva Junta de Andalucía que ha tenido que rectificar algo que

Voz 1715 08:22 dijo que es el primer milagro del nuevo Gobierno una conversión rápida muy rápida La consejera de Igualdad políticos sociales y conciliación hace cinco años escribió cosas como ésta sobre la Semana Santa no me vendáis la burra de la religiosidad profunda de los llantos sentidos por el prójimo que sufre los que se llenan la boca con vivas yo les va aquellos son una exitosa puesta en escena turística hay una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo un entretenimiento de la plebe de votos que confunde la religión con el protagonismo tribunas escaparate hoguera de las vanidades casi nada bueno esto es decía la Consejera de ciudadanos que forma parte de un Gobierno que ha firmado un acuerdo con Vox en el que entre otras cosas en la SER

Voz 1450 09:03 Ana Santa Muerte en una ley de protección de

Voz 1715 09:05 cultura popular y las tradiciones de entra la semana santa bueno pues esta tarde a través de Twitter la consejera Rocío Ruiz ha dicho lo siguiente una vez más que ante comentarios que me estáis haciendo llegar un artículo de hace cinco años pido disculpas a quién pueda sentirse ofendido por él y añade no representa ni lo que pienso con lo escribió ni lo que defenderé como consejera de todos los andaluces y ahora dice a cambiar Andalucía este es el primer

Voz 1450 09:32 este es el modelo Pedro Sánchez una cosa es lo que dije siendo Pedro Sánchez dio tras lo que digo siendo presidente del Gobierno en este caso esto es lo que dije cuando era no sé que ya era como ser consejera digo otra cosa que ahora es exacto este es es el modelo

Voz 1715 09:44 por cierto que nada una pausa de milagro de Estado digo exacto iremos a Cataluña y también Andalucía porque ha habido alguna anécdota en la en la jura de de

Voz 5 09:54 nuevos consejeros Hora veinticinco

Voz 1715 13:04 Ángels Barceló en la tertulia Carmen del Riego

Voz 1450 13:07 Victoria Lafora María Elvira Roca anoche hasta ahora les contábamos el nuevo giro inesperado en el pluses que delataba una vez más las divisiones entre los independentistas Puigdemont llevó al presidente y a la Mesa del Parlament al Tribunal Constitucional Pablo Tallón buenas noches hola buenas noches y hoy ha sido día de disimular o al menos de intentarlo

Voz 1673 13:26 sí aunque la reunión de la mesa las caras eran largas tanto Cataluña como Esquerra han querido pues evitar espectáculos públicos como los de julio y octubre donde los puñales el lanzaban pues aquellos sin disimulo desde el atril del Parlament y hoy han optado por un perfil bajo por hacer ver casi casi que aquí no ha pasado nada por ejemplo la portavoz del Govern asegura que el recurso de Carles Puigdemont no ha generado ningún tipo de malestar dentro del Ejecutivo niega cualquier voluntad de desgastar a Esquerra y lo reduce a un mero trámite la estrategia de defensa de el ex president

Voz 3 13:57 el recurso al Tribunal Constitucional

Voz 15 14:01 el técnico legal para poder acceder a la

Voz 3 14:04 a la justicia a nivel internacional y no es un tema que

Voz 15 14:07 que haya tratado en el en el Gobierno de hoy porque no ha generado tensión dentro de dentro del Gobierno

Voz 1673 14:14 pero claro una cosa es lo que se dice públicamente y otra muy distinta lo que se mueven los pasillos por ejemplo anoche ya contábamos aquí en Hora veinticinco que Jones per Catalunya y Esquerra daban versiones contradictorias sobre si tu Rehn estaba informado del recurso Jones para Catalunya decía que si ya Esquerra que no esta mañana en los corrillos los dos esforzaba mucho para que este rato fuera el el que clara de hecho la portavoz republicana Marta Vilalta también ha defendido esta versión en público desde el atril del Parlament y aunque parecía que no iba a entrar en el cuerpo

Voz 1450 14:42 poco si se le ha escapado un sutil Puñal

Voz 16 14:45 lo respetamos profundamente si considera que este es un paso para defender sus derechos si al hecho de

Voz 1715 14:51 cortar a llevar a la acuerda además

Voz 16 14:53 esas del Parlament al Tribunal Constitucional español es un paso para defender sus derechos nosotros lo respetamos profundamente

Voz 1673 15:03 Vilalta que habla del Tribunal Constitucional español en cualquier caso sí que es verdad pues que no ha ido ni mucho menos tan lejos como algunos dirigentes de su partido que en privado se muestran mucho más molestos convencidos de que está actuando por electoralismo para desgastar a Rusia Torrent intentar ejercer un cierto liderazgo también ocuparon espacio mediático pero como decimos hoy la consigna era que a pocos días para que empiece el juicio la sangre no llegará públicamente al río y esto lo han llevado hasta el extremo de que Torra aragonés se han reunido este mediodía en Palau esos dos equipos nos intentan trasladar que han hablado solo de temas relacionados con el departamento de Economía pero es que claro para qué van a hablar de un recurso al Constitucional que según y no ha causado ningún malestar dentro del Govern

Voz 1450 15:43 nosotros nos lo creemos Pablo gracias hasta luego añadía lo decíamos era de de traca ya

Voz 1673 15:50 a el de que se considera president de la repulsa

Voz 1450 15:52 mica catalana acudiendo a un tribunal español además para denunciar a sus compañeros independentistas en el Parlament

Voz 0378 16:01 se es que ese es el problema ese es el problema hay que no les les avisaran que no se lo hubieran explicado porque puede justificar mental efectivamente pero claro es que los de Esquerra Republicana renunciaron a para que se mantuviera la mayoría independentista en el Parlament no renuncia a nada ya al Tribunal Constitucional

Voz 1450 16:27 en Andalucía los consejeros del nuevo Gobierno ya han tomado posesión sirio esta mañana en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo quizá fueran los nervios lo apuntabas pero dos consejeros uno del PP y otra la consejera de Ciudadanos han prometido demás diríamos es

Voz 17 16:41 bueno pues ya

Voz 1450 16:43 los a unos GB hay

Voz 1673 16:46 en ese momento dice mire yo voy p'alante jefe ya que han sido Jesús Aguirre titulares

Voz 1450 16:51 a Louis familias aunque él la jurado como consejero de Familia en singular y luego la consejera de la que ahora hablaba Pedro con su alegato ya no alegato de la Semana Santa Rocío Ruiz de igualdad juro

Voz 18 17:02 por mi conciencia y honor cumplir fielmente el del cargo de consejero de Salud y Familia con lealtad al Rey igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado el estatuto de autonomía para Andalucía así como mantener el secreto de las deliberaciones con

Voz 1715 17:21 pero claro que va a mantener el secreto como bravata comenta

Voz 19 17:28 así como si aquí Rocío Ruiz el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros otro

Voz 6 17:39 ahora nuestro Caser miembros del Consejo de Gobierno bromeaba después poco después el presidente Moreno Bonilla

Voz 18 17:44 como habrán podido comprobar todo sucede hay

Voz 1715 17:49 mucho afán por ser ministro del Gobierno de España pero todos andará todos andará bueno pues no había

Voz 1450 17:54 han tomado posesión los nuevos consejeros Ibooks ya reclamaba su cuota de protagonismo Adrián Prado buenas noches

Voz 1673 18:01 qué tal buenas noches que se ha dado prisa Vox

Voz 1450 18:03 pide al PP que cumpla las medidas que firmó con ellos y que incluían apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado en proteger las fronteras eso qué es lo que pone el papel lo sigue interpretando el partido de Abascal como el compromiso de expulsar a cincuenta y dos mil inmigrantes cifra a la que ellos se siguen agarrando

Voz 0019 18:20 sí según Vox la Junta tiene en su poder la copia de los pasaportes que cincuenta y dos mil inmigrantes en situación irregular habrían entregado para tener acceso a la tarjeta sanitaria una documentación con la que se les puede identificar Ike permitiría además poner en marcha sus expedientes de expulsión hasta ahora dicen está Abascal el Gobierno andaluz con el PSOE al frente se ha negado a dar esa información exigen a Juanma a Juan Manuel Bonet que lo haga ya que colabore y que entregue la documentación a la policía el nuevo consejero de la Presidencia Elías Bendodo ha querido marcar distancias diciendo que ahora las prioridades son otras en concreto las veintiuna medidas acordadas conciudadanos para los cien primeros días de gobierno desde el PP nacional el secretario general Teodoro García ha evitado responder directamente a Bosch con esa estrategia que a veces siguen los populares de obviar lo que dice el partido de ultraderecha a pesar de apoyarse en él para llegar al Gobierno andaluz lo escuchamos uno yo creo que

Voz 20 19:07 la inmigración debe ser ordenada legal orientada en cada trabajo irrespetuoso con nuestras costumbres y nuestra cultura dentro de eso pues eh que nosotros exigimos eso yo hablo por el PRI para el resto tiene que preguntarle al resto

Voz 0019 19:23 lo que está claro es que Vox quiere marcar desde el minuto uno el camino que debe seguir Juanma Moreno y lo hace además reivindicando Se recuerda que ha sido claro en el cambio político que se ha producido en Andalucía y que ha llegado a la hora de aplicar el acuerdo de XXXVII medidas que firmó con el PP sin el cual dicen el nuevo Gobierno andaluz no hubiera echado

Voz 1450 19:40 gracias adiós buenas noches Ramos la crónica política con el fichaje del PP de Madrid a la candidata a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso ha fichado al que fue portavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez lo ficha como asesor de todo vuelve data para para menos las hombreras para preparar la excelente pero también volverán si si Rodríguez esto tiene un tema de entonces hasta una nave Rodríguez fue hombre muy próximo Aznar estuvo con la reconversión de Alianza Popular en el PP y en fin ya saben que renunció a la portavocía por motivos personales como Ruth Beitia saludamos al subdirector del país al flamante subdirector del país Ricardo de Querol muy buenas noches

Voz 1715 20:10 es es muy buenas noches Ángels felicidades antes que nada vamos con las apuestas del país en la portada para mañana

Voz 21 20:19 bueno pues dos dos temas muy claros hoy que habéis comentado ampliamente Podemos ha crecido un hace ha derrotado al Gobierno de Pedro Sánchez en torno a la ley de alquileres la reforma que había introducido garantías en favor de los inquilinos ha dejado estar en vigor por este desacuerdo aunque las partes se están intentando dejar claro que este desacuerdo no se extiende a otros ámbitos que no peligra el apoyo de Podemos son los presupuestos del Estado en segundo lugar el conflicto del taxi con esa amenaza de Úbeda ahí de abandonar la ciudad de Barcelona por las que subieron al taxi después de que la Generalitat eh decidiera aquí va imponer una una una pre contratación de los servicios sube trece de una hora la imagen es de los equipos de salvamento minero frustrados en el rescate de Julen no han podido empezar a trabajar por o nuevos obstáculos técnicos de la instalación de los tubos que deberían llevarlos hasta el lugar donde se espera que se cuente al niño

Voz 1715 21:25 pero Ricardo de Querol muchísimas gracias muchas gracias hasta luego como un beso buenas noches son sin duda

Voz 1450 21:31 las cuestiones del día a los taxis los alquileres y ese rescate que sigue todavía adelante con con muchas muchas dificultades en Málaga Nos queda Cuaderno de frases

Voz 1071 21:40 con varias y la familia Franco ha presentado ante el Ministerio de Justicia las últimas alegaciones al decreto del Gobierno que prevé la exhumación del dictador del Valle de los Caídos el abogado de los siete nietos escrito esta frase el procedimiento dice él es una farsa con pretensiones garantistas para dotar de cobertura legal una decisión tomada de antemano por el presidente insiste en el Almudena como el lugar para la inhumación

Voz 23 22:01 por cierto yo creo que estamos más cerca yo creo que los restos están dentro del recinto del Parque de Alfacar

Voz 1071 22:10 te pasajero dirían Gibson vuelve a estar de actualidad porque un estudio de georradar ha descartado que haya restos humanos en ese Parque de Alfacar en Granada donde algunos investigadores situaban la fosa del poeta Federico García Lorca es una investigación decimos del Instituto Andaluz de Geofísica las imágenes del subsuelo lleva a los científicos a esta conclusión también textual no hay anomalías dicen que permitan sospechar de la presencia de restos humanos en ese

Voz 1715 22:37 esto por una parte y luego tenemos

Voz 1071 22:38 frases de Kitchen este hombre que lo negaba todo el que fue director adjunto Operativo de la Policía Nacional en la época del ministro Fernández Díaz ha negado que la operación Kitchen fuese ilegal en una declaración en la Audiencia Nacional esta tarde

Voz 1715 22:54 Eugenio Pino ha confirmado que efectivamente fue él eso ha dicho él

Voz 1071 22:59 la autorizó el pago de fondos reservados para el chofer de Bárcenas porque era la persona que se encargaba de autorizar estas partidas a colaboradores policiales y confidentes bueno más que frases frase de Cristiano Ronaldo después del paseíllos entrado a los juzgados de aceptar la condena de veintitrés meses de cárcel Illa

Voz 1715 23:16 multa de más de dieciocho millones

Voz 1071 23:19 tras su paseíllo a la salida todo perfecto hombre es la frase

Voz 6 23:23 no se hombre

Voz 1071 23:30 está todo perfecto Alemania y Francia han firmado esta mañana el Tratado de Aquisgrán en esas horas inciertas para Europa allí estaban Merkel y Macron que no atraviesan precisamente sus mejores momentos para dar un impulso a la relación de sus países y de paso tratar de fortalecer el proyecto europeo

Voz 24 23:46 donde el populismo y el nacionalismo están aumentando en nuestros países Cher requiere una red

Voz 1450 23:52 inicial de la dirección de nuestra cooperación

Voz 1715 23:56 la amenaza de hoy en día viene del exterior de Europa y del interior de nuestras sociedades si no somos capaces de responder a la cólera que ruge la cólera que ruge yo creo que a veces Macron piensa en el cuaderno de frase

Voz 6 24:11 la moneda

Voz 1150 24:16 no poscomunistas ingleses apuntan y aunque un doble éxito la política veces se pega viajes inacabables para llegar al puerto de al lado desde que se empezó a hablar de este tema se sospechaba que se movería todo para que no cambiará casi nada con el Brexit empezó a tomar cuerpo Europa aparentó ponerse dura hice aseguró que no habría compasión pero hay demasiados intereses expulsados demasiado perder por todas las partes después los aparatosos choques de este fin de año ahora ayer todo el mundo avista vista más claros Brexit blando uno Brexit realmente era inevitable tan largo periplo y lo que queda todavía para volver al principio la política no conocí de ahorro energético ni de economía de la palabras aunque la amenaza por un lado diez atrás cabe una duda Podemos habría tumbado el decreto del Gobierno Sánchez sobre el alquiler de viviendas sin el golpe de efecto Torrejón la apuesta por marcar perfil propio recordarles Sanchis que sin podemos su mayoría no es nada se habría producido igualmente quién está más del lado de la gente sigue esto se tratan no sería mejor que podemos tratar de compra no hay templanza la alianza con más Madrid para ganar fortaleza y allanar el camino de la izquierda hacia las lecciones de mayo se acabó la diversión llegó Puigdemont y mandó parar el ex presidente catalán presentó un recurso al Constitucional contra la Mesa del Parlament para haberle retirado el voto como diputado Thomas y carta de naturaleza lo que ya estaba en el ambiente desde hace tiempo que el proceso catalán separó estamos en en una nueva fase en la lucha por la hegemonía dentro del campo soberanista parece que algunos avista ni al día después de la sentencia del Tribunal Supremo cuestión adorna su gesto de hostilidad con los suyos con un nuevo desafío una Cataluña independiente con relaciones amistosas y estables con Rusia extraño desahogo melancólico

Voz 1715 26:08 por hoy terminamos aquí Carmen del Riego Victoria Lafora María Elvira Roca

Voz 25 26:12 buena semana las tres buenas noches igualmente hasta mañana Sastre los encontramos ser más en otros estudios que los oyentes no saben que cuando vamos por su hermano unos ponen héroes tú más más pequeño pero es más acogedor eso yo estamos más cerca efectiva hasta mañana feliz

Hora Veinticinco

