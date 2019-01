Hora 25 (23/01/2019)

Voz 1444 00:00 es el eterno debate entre los fines y los medios hasta donde hay que aceptar que llegue una protesta de un colectivo que defiende sus legítimos intereses afectando a los intereses igualmente legítimos de otra parte de la sociedad son las ocho las siete en Canarias

Marcela hola buenas tardes los taxistas de Barcelona votan los de Madrid aumentan la presión decenas de ellos siguen concentrados frente al recinto ferial de Madrid donde hoy ha comenzado la Feria Internacional de Turismo Fitur de momento no hay avances en las negociaciones con la Comunidad y el Ayuntamiento y en Barcelona los taxistas votan desde esta tarde si abandonan la protesta que ha terminado por provocar una quiebra de la unidad del colectivo todo comenzó la tarde nos deja de las más imprevistos en la operación de rescate de Julen esta vez los problemas se han presentado en el fondo del pozo excavado estos días es más estrecho que el tubo metálico con el que lo van a recubrir y en Venezuela el presidente del Parlamento del país desafía Nicolás Maduro y se declara presidente interino de la República

Voz 0919 01:37 anterior

Voz 3 01:41 Venezuela el respeto a mi colega diputado y miembro de la Unión

Voz 4 01:51 el Ejecutivo Nacional Estados Unidos y Canadá han sido los primeros países en reconocer Aguado como presidente de Venezuela

Voz 0194 01:59 y de la política nacional los ecos del divorcio entre Podemos y más Madrid Pedro Blanco

Voz 1715 02:03 la alcaldesa hay próxima candidata en las municipales Manuela Carmena ha sido muy transparente esta mañana en una entrevista en Onda Cero cuando le preguntaban si contaba con el ex Jemad para su candidatura

Voz 4 02:13 que tengo no es en principio no no sé no no he pensado en él si si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor para llevar el área de área

Voz 1715 02:26 policía pues a lo mejor sí pero en principio no Julio Rodríguez era el candidato de Podemos a las municipales al menos a día de hoy Podemos renuncia estará en la lista de Madrid es presentar candidatura propia este miércoles nos deja el abandono del PP del ex presidente de Baleares de Juan Antonio Bauzá que se marcha porque no les gusta la deriva nacionalista balear del Partido Popular yo el PP dice que no escucho a Pablo Casado este fin de semana en Cataluña un puñado de novedades el Supremo le ha contado a interior que el juicio del proceso retomará en torno al cinco de febrero los presos independentistas van a ser trasladados a Soto del Real ellos ya Alcalá ellas Joaquim Forn el exconsejero de Interior uno de los presos confirma que quiere ser el candidato a la alcaldía de Barcelona candidato del de atún puesto que iba a ocupar en El mundo

Voz 4 03:05 hoy es un día feliz para nosotros porque la decisión que ha comunicado quién es ha sido buscada y querida y es muy es muy bien recibida por todo

Voz 0194 03:15 nosotros ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:19 esta tarde es el Barcelona ha anunciado oficialmente la contratación del centrocampista holandés Frankie de John que juega en el Ajax tiene veintiún años y será azulgrana desde el próximo mes de junio firma por cinco temporadas y el montante de la operación les puede costar al Barcelona ochenta y seis millones de euros el Barça que juega hoy la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey hoy en Sevilla a las nueve y media en el Pizjuán Sevilla Barça sin Messi que está fuera de la convocatoria de Valverde y recordemos que hoy también juega la selección española de balonmano se enfrentan el Mundial al equipo de Alemania los españoles ya están fuera de la lucha por las medallas intentan clasificarse para el preolímpico de Tokio

Voz 0194 03:55 el tiempo este ha sido un día de perros en algunas zonas Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hasta Viena

Voz 0978 04:00 entrada la noche seguirá nevando con mucha intensidad en todo el Pirineo nevada que irá acompañada de vientos cada vez más fuertes de manera que mucha precaución con el riesgo de ventisca reducirá mucho la visibilidad mañana por la mañana estas nevadas irán desapareciendo pero no el viento y los chubascos en el Cantábrico con una cota de nieve cada vez más alta seguirán de manera que mucha atención al caudal de los ríos hasta mañana por la tarde todavía lloverá con intensidad en el conjunto del país las próximas veinticuatro horas el viento va a ser el fenómeno más significativos clara en todo el país especial atención entre Aragón Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana rachas que pueden superar con facilidad los cien kilómetros por hora con temperaturas mañana más altas que hoy pero con más viento más sensación de frío en muchos puntos empieza ahora veinticinco Pedro

Voz 1715 04:44 bueno hay Carrusel así que a partir de las nueve de la noche Hora veinticinco podrán escucharlo por ser más por las frecuencias de ser más a través de la página web de la aplicación de la Cadena Ser de la onda media hablábamos del temporal que ha dejado problemas en muchas provincias el viento tirado árboles ha obligado a cerrar puertos a cerrar que es la nieve deja también problemas en bastantes carreteras sobre todo de la red secundaria vamos a actualizar la situación hasta ahora en la DGT con Jorge López buenas tardes

Voz 0300 05:09 buenas tardes son noventa las carreteras afectadas por la nieve de la red principal tan sólo una restringido el paso a camiones Artin vehículos articulados en la A23 a su paso por bueno son obligatorias las cadenas en esta autovía ochenta y nueve como decimos son de la red

Voz 0919 05:23 secundaria catorce está cortada al tráfico

Voz 0300 05:25 XXXIV son necesarias las cadenas los territorios afectados Asturias Navarra León Huesca Teruel Lleida También la lluvia está afectando a la red de carreteras ocho vías secundarias permanecen cerradas en Cantabria Álava Asturias Burgos el viento lo peor nivel amarillo en Guadalajara helados en Azuqueca de Henares en Madrid hay complicaciones de entrada polar sesión El Plantío y de salida por la A42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada hasta ahora ni rastro de incidencias por concentraciones de taxistas eso sí en Barcelona tenemos un accidente siete Maya por hacia la Ciudad Condal y en Málaga densidad circulatoria en la A7 en San Pedro Alcántara hacia casa

Voz 3 08:10 peine ser veinticinco

Voz 1715 08:17 Pedro Blanco ocho minutos siete y ocho minutos en Canarias vamos a abrir una doble comunicación en directo con la plaza de Cataluña en Barcelona y está Albert conato las buenas tardes qué tal buenas tardes con el recinto ferial de Madrid donde estaba Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes buenas tardes Pedro vamos por partes al ver los taxistas de Barcelona creo que siguen votando o al menos ha empezado a votar a media tarde están decidiendo si levanta o no la huelga si les convence el decreto que va a aprobar esta semana la Generalitat o si por el contrario siguen queriendo más garantías

Voz 9 08:45 sí miles de taxistas con más caos que orden intentan hacer cola para votar en una de las seis urnas de cartón que les Cores

Voz 10 08:52 condena en función de su número de licencia

Voz 9 08:54 lo de la Place de Cataluña el comité organizador ha habilitado el punto de votación ahora hay nervios cansancio ya que muchos han llevan toda la tarde esperando unos treinta voluntarios les entregan una papeleta con una pregunta muy clara Se levanta el paro sí o no y por ahora la respuesta no está nada clara escuchamos lo que decían algunos taxistas mío come parte o

Voz 0194 09:14 con todo no quela Walqa sigue lo pienso que es un engaño total he votado para que separa la huelga porque lo pesado con la cabeza no bueno el corazón porque considero que los políticos nos siguen engañando

Voz 1070 09:27 todavía no no lo tengo claro sinceramente todo necesitamos volver a trabajar pero realmente lo que tenemos salía de hoy es nada

Voz 9 09:35 hasta las diez de la noche podrán seguir votando y será luego cuando empezará el recuento después de una jornada que no ha sido nada fácil para el sector del taxi en Barcelona ya que este mediodía por sorpresa su portavoz ha presentado la dimisión la dimisión y hace tan sólo unos minutos la Autoridad Catalana de la Competencia también anunciado en que la cadena BT ve que impugnará el decreto que el Gobierno catalán quiere aprobar la semana que

Voz 1715 10:00 y en Madrid los taxistas mantienen también la huelga refuerzan la presión después de un día que ha dejado algunos incidentes cortes de carretera presión a las puertas de futuras uso

Voz 0089 10:10 así es en la tarde ha sido en realidad bastante tranquila de concentración de gritos pero no ha habido como esta mañana ni porrazos ni tampoco carreras tampoco cortes de calles de autovías Fitur ha ido agotando su primera jornada con la mayoría de estos miles de taxistas que protestan justo enfrente de la salida de los recintos feriales unos taxistas que recibieron una visita esta misma tarde inesperada Pedro la de los jubilados de los colectivos de pensionistas que han decidido sumarse a esta protesta entre aplausos Ángel Córdova portavoz de los pensionistas hablaba

Voz 11 10:43 de unidad de acción este es el veneno que meten a los propios trabajadores para enfrentarlo osea que compañeros aquí estamos contar con nosotros que si hemos luchado antes con los antes de tenga corriendo delante de los grises en la época del franquismo ahora aquí estamos nuevamente a dar la batalla es todo lo que podamos

Voz 0089 11:04 se abre ya a la tercera noche que van a pasar durmiendo dentro de sus taxis hasta mañana cuando tenga lugar la reunión entre la Comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento de la capital en el terreno de las cifras un detenido por atentado a la autoridad y once personas heridas de carácter leve

Voz 9 11:19 incorrecciones Alfonso gracias al ver los reyes

Voz 1715 11:22 inaugurado con normalidad la feria turística la protesta de los taxistas en realidad no ha interferido mucho por no decir prácticamente nada en lo previsto en la presencia de los Reyes que como decía dentro ya de la feria han hecho lo que hacen habitualmente con normalidad un recorrido entre pabellones ingentes que intentan convencer a los Reyes a los demás es su país de que su ciudad de de que su pueblo es el mejor para ir de vacaciones Marea baja

Voz 1444 11:46 pocas horas en la buenas tardes la huelga como tú decías no ha impedido para nada la inauguración oficial que ha transcurrido como todos los años y con más tranquilidad si cabe por la dificultad de la gente para acceder a Fitur no había tantas colas ni tantos agobios la llegada de los Reyes ha sido por la puerta norte por donde entran siempre que ha sido despejada eso sí previamente como nunca por la policía ni un taxi ni un incidente aquello era como una burbuja una isla les recibía la ministra la presidenta del Congreso y el presidente de Madrid nada ha alterado la visita por los pabellones el esta edición que bate récords en participación con más empresas que nunca más expositores con más presencia internacional y con más dinero que se va a quedar en Madrid trescientos veinticinco millones de euros de beneficio se calcula hasta el viernes es el turno para el sector para los profesionales y el fin de semana para los viajeros la previsión en principio ya veremos qué pasa es optimista espera superar los doscientos cincuenta mil visitantes del año pasado

Voz 1715 12:39 gracias María hoy tenemos muchos escenarios abiertos a esta hora Madrid Barcelona también Málaga porque una tarde más Málaga una tarde más Totalán las labores de construcción de ese pozo que debe llevar a los equipos de rescate hasta la cota en la que se supone que está el niño Julen esas labores esos trabajos han vuelto a encontrarse con problemas es el encabezado el recubrimiento metálico del pozo se ha topado con un imprevisto se ha topado con otro problema que obliga a intentar reducir su diámetro nos vamos en directo a Málaga buscar novedades Ignacio San Martín buenas tardes

Voz 12 13:14 buenas tardes sí todo sea vuelta complicar en esta jornada un saliente impide que los tubos metálicos para proteger a los rescatistas llegue hasta el final de ese túnel vertical de sesenta metros que es más estrecho en su parte final que los tubos es proteger la galería pues no pueden entrar la Brigada de rescate mineros de Asturias para conectar con el pozo de Julen lleva ya más de doscientas cuarenta y seis horas la solución pasa ahora por rebajar el diámetro de los tubos en esa parte final en los últimos diez metros en concreto para que encajen en el lugar en la posición adecuadas cuánto van a tardar pues los responsables del operativo ya no da plazo alguno todo por tanto a la espera de asegurar ese túnel que los mineros en para buscar al pequeño de dos años enterrado en un pozo a más de setenta metros de profundidad

Voz 1715 14:02 gracias Ignacio pendientes de la última hora nos lleva también hasta Venezuela tarde muy convulsa en lo político en ese país la oposición ha sacado a la calle a decenas de miles de personas el presidente del Parlamento sea proclamado presidente interino de Venezuela Donald Trump ha tardado muy poco en reconocerle oficialmente frente a Nicolás Maduro algo que también dicho desde la OEA a Canadá Nos vamos hasta Caracas y ahí está nuestra compañera de Caracol Radio

Voz 13 14:27 Sánchez sí ante miles de ciudadanos que salieron a protestar este miércoles en la ciudad de Caracas Juan o presidente del parlamento venezolano se autoproclamó presidente interino de Venezuela vamos a escuchar parte de su hijo

Voz 0194 14:39 por eso

Voz 14 14:39 en Venezuela en respeto a mis diputado y miembro

Voz 5 14:44 felonía

Voz 14 14:47 asumir formalmente a la competencia del Ejecutivo nacional

Voz 13 14:58 de esta manera aumentan la presión y en contra de Nicolás Maduro e incluso designando autoridades diplomáticas esta auto proclamación de Waldo como presidente cedió minutos después de que el máximo tribunal del país de tendencia oficialista ordenara una investigación en contra de los parlamentarios para las funciones del Ejecutivo que se presume que podría venir incluso persecución política en contra de ido de sus compañeros en el Parlamento mientras tanto los ciudadanos se mantienen a la espera de lo que serán las nuevas acciones que anuncia la dirigencia opositora en El País promete estar en protesta permanente exigiendo la salida Nicolás Maduro a quien considera un usurpador de la presidencia

Voz 1390 15:36 hora veinticinco

Voz 15 15:39 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas de hombre

Voz 5 15:44 dos lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tú seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa a punto com

Voz 16 16:04 oye David tú tienes alarma si la destruidas diré qué tal es que estamos pensando en ponernos una ni te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves se te han metido gente adivina por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas

Voz 17 16:17 protege tu hogar con Securitas Direct la empresa Liber de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0194 16:29 en Hora veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo te emprendedores y startup protagonista un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento

Voz 10 16:59 no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinte

Voz 5 17:05 lo que importa es que cuando compran el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de lounge que a ti qué te importa

cadena SER

Voz 1715 17:33 desde la política esa tensión indisimulable entre Manuela Carmena y podemos esta mañana en Onda Cero la alcaldesa de Madrid de dama que contar con el que iba a ser el candidato de Podemos en las municipales el ex Jemad Julio

Voz 1410 17:46 pues en principio no es en principio no no sé no no he pensado en él si si él estuviera interesado y no sé pues a lo mejor para llevar el área de el área de policía pues a lo mejor sí pero en principio no pues eso es de momento en principio no he pensado con él como hago pues puede ser la persona excelente para que ayer no

Voz 1715 18:09 bueno que no había pensado en él que no entra en sus planes ni en sus cuentas unas horas después de que dijera esto podemos volvía a su manera despreciar el proyecto de Carmena de Errejón Podemos a veintitrés de enero no piensan ni sumarse a Madrid ni presentar candidatura para el Ayuntamiento Radio Madrid Javier vaya

Voz 1444 18:28 la decisión es firme pero no es definitiva con ese halo de misterio la dirección de Podemos en Madrid nos confirma que han optado por dejar sola a Manuela Carmena han dado un portazo ni presentan candidato ni se integran en su plataforma más Madrid

Voz 1715 18:46 en Podemos está Nos dicen muy dolidos como no

Voz 1444 18:48 la Carmena por las palabras que acabamos de escuchar sobre su candidato a la capital Julio Rodríguez un miembro de la dirección de Podemos literalmente nos ha dicho esta tarde que con esas palabras Carme Aena ha echado a Podemos de su plataforma podemos por tanto Se retira pero aquí nadie da nada por cerrado los dirigentes de la formación morada con los que hemos hablado nos aseguran que las cosas aún pueden dar muchas vueltas en los próximos días

Voz 1715 19:13 Baleares el ex presidente Bauzá ha decidido marcharse del PP lo hace dando un portazo y entre acusaciones a su ex partido por la posición nacionalista que dice mantiene en esa comunidad Bauzá lo deja ir Pepe les responde con un comunicado de ciertas oreja vamos hasta Mallorca informa Lucía amor

Voz 1315 19:33 el ya ex senador censura que el Partido Popular ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda dice no ha necesitado más que explotar habla Bauzá de gobiernos anteriores al suyo que asegura han germinado la catalanista acción de Baleares censura que la nueva dirección regional haya tapado sus actuaciones las haya calificado de errores ideológicos propios de extremistas advierte además que el Partido Popular va a ser un actor fundamental para provoca que las Islas acaben en la misma situación que Catalunya Bauzá dice que se marcha de un partido al que ahora no puede apoyar en las urnas en el PP de las Islas no están sorprendidos

Voz 0919 20:11 la baja de Bauzá dada la deriva que

Voz 1315 20:13 dicen ha llevado en los últimos meses no entran a valorar sus razones como sí hace la dirección nacional del Partido Popular que ha tachado directamente de falsos algunos de los motivos que ha dado para abandonar la formación como la acusación de promover el adoctrinamiento las SCO

Voz 13 20:29 las legislativos del Gobierno

Voz 1715 20:32 hemos si finalmente consigue su convalidación la ministra de Justicia anuncia una reforma del Código Penal para elevar la dureza de los castigos a quienes hasta ahora tenían que pagar una multa por delitos sexuales en el Gobierno existe la certeza de que la levedad del castigo favorece la reincidencia Mariola al Oviedo

Voz 0259 20:51 es una de las medidas que va a añadir el Gobierno a la propuesta realizada ya por la Comisión General de codificación sobre la reforma del Código Penal para los delitos sexuales tras la sentencia de la manada se van a endurecer las penas con nuevos agravantes se van a eliminar las multas de manera que las agresiones leves dice la ministra Delgado también serán condenadas con prisión

Voz 18 21:10 hay una agravante específica de género que también es importante desaparece y la posible pena de multa porque queda el tipo mínimo de uno quedaría de uno a tres años estamos hablando de un anteproyecto que estamos preparando

Voz 0259 21:28 justicia llevará en febrero al Consejo de Ministros el anteproyecto de la reforma que va a suprimir el abuso iba tipificar cualquier acto sexual sin consentimiento como agresión además de recuperar el término violación como figuraba en el Código Penal de mil novecientos setenta y tres

Voz 1715 21:45 Gabor reúne un año más a los líderes de los países más poderosos también a otros que se acercan a ese foro mundial es el caso de España esta tarde era el turno del presidente Sánchez que ha llevado hasta allí el mensaje de alerta ante el avance de los populismos siguiendo su intervención ha estado Inma Carretero sea estrenada el PS

Voz 0806 22:01 el Gobierno en el Foro de Davos apelando a la memoria debemos recordar ha dicho todos los errores cometidos porque ahí está según Sánchez el origen de los populismos reaccionarios que amenazan a Europa en un discurso en inglés ante el plenario el presidente ha situado ahí el principal reto de las democracias liberales

Voz 1084 22:19 nada de nacionalidad los populismos nacionalistas reaccionarios han dejado de ser un problema de un país son continente sino el principal reto de las democracias liberales no hubiéramos olvidado que la economía debe estar al servicio de las personas quizá estos populismos no hubieran llegado al Aziz

Voz 0806 22:36 los políticos sin escrúpulos ha dicho se aprovechan de las desigualdades que destruyen nuestras sociedades y que según Sánchez son una aberración ética y una fuente de desestabilización esas han sido las palabras del presidente en este foro donde no intervenía

Voz 1715 22:50 jefe del Ejecutivo español desde dos mil

Voz 0806 22:52 si es así que aprovechados Sánchez para expresar su orgullo de que España lidere el crecimiento de con

Voz 19 22:58 cómico en Europa

Voz 1715 23:01 la segunda hora del programa nos va a permitir conocer el trabajo de un forense dedicado identificar a los inmigrantes muertos en el mar a buscar a sus familias grave estará inspirada en Ruth Beitia en su abandono de la política y los atributos que debería tener a alguien que quiera dedicarse a la política profesional

Voz 1880 23:17 hola Pedro Ruth Beitia que ha aguantado quince días nada más desde que aceptó la propuesta de Pablo Casado la de ser candidata por el Partido Popular para presidir Cantabria ayer decía que se marchaba que abandona la política por razones estrictamente personales y familiares ella ganó el oro en salto de altura en los Juegos Olímpicos de Río de dos mil dieciséis así que bueno puedes ganar el oro pero no ser buena candidata qué requisitos ha de tener alguien para estar en política lo más importante que es el aguante la trayectoria anterior los estudios el carisma la idea es que descubramos todo esto en la cara B de hoy como a las nueve y media más o menos

Voz 1715 23:52 sí tenemos tertulia con Miguel Ángel Aguilar con Emilio Contreras y con Ignasi Guardans estas son para él las claves del día

Voz 10 23:57 es obvio que España no es ni Madrid ni Barcelona pero hoy la actualidad gira alrededor de un fenómeno estrictamente urbano que sufren especialmente los habitantes de las ciudades como son las huelgas salvajes de taxi en Madrid en Barcelona para intentar forzar un cambio legislativo e intentar poner de rodillas a los gobiernos regionales autonómicos y municipales respectivos no es una huelga por sus mejoras laborales es una huelga contra dispuso

Voz 5 24:23 en unas legislativas que puede causar un grave daño

Voz 10 24:26 Moore que puede causar un grave daño a la imagen de la ciudad de Barcelona sobre todo después de las promesas ofrecidas por la Generalitat después de haberse asustado ante la reacción la calle vamos a ver lo que está en juego es no sólo el futuro del taxi sino también la legitimidad de esos gobiernos Isabel cuántos coches hay que quemar y cuántas calles hay que parar para que un gobierno te pueda escucha mal sistema si eso es lo único que los gobiernos escucha

Voz 2 24:51 bueno pues así hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos

la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 20 25:01 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuché a dimitir como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 3 25:09 en héroes insistían fácil rápido yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 21 25:13 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en Trail ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 13 25:32 a veinticinco Madrid buenas tardes ya hay fecha y hora para la primera reunión entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para poner solución al conflicto del taxi será mañana a las diez de la mañana lo acaba de confirmar en una entrevista hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el presidente madrileño Ángel Garrido el Gobierno regional acepta por tanto la oferta del Consistorio para abrir un diálogo después de tres días de huelga indefinida de los taxistas que no tienen intención de parar hoy se han producido enfrentamientos con la policía en Ifema que han dejado once heridos y un taxista detenido Garrido les llama acabar con la huelga por la mala imagen dice que están dando del sector

Voz 0177 26:11 estos días que han pasado han pedido muy buena parte de de las razones que pudiera tres yo era algunas les he dicho que duele les duele al cien por cien yo creo que en materia captación tenemos que legislar con rotundidad con un régimen sancionador severo para que no se produzca pero al final pierdes por la razón en todo lo que reclaman cuando lo haces de esta manera

Voz 13 26:30 Garrido que ha culpado al Gobierno central por desentenderse del problema insiste no accederá a las presiones de los WC pero reconoce también que hay demasiadas licencias de taxi en Madrid

Voz 0177 26:39 si hay una desproporción que se produjo también a través de de una ley de este caso el presidente Zapatero la famosa Ley Ómnibus lo que llevó usted hubiera un numeroso reeditado de de licencias pero bueno tenemos que sí ya que existe los dos sectores da empleo en el caso también de los veces a casi nueve mil personas en Madrid creo que tenemos que trabajar para armonizar con el Ayuntamiento también abierto al día

Voz 13 26:59 luego recuerda que es competencia de la Comunidad regular el taxi la delegada de Movilidad Inés Sabanés

Voz 0194 27:05 tenemos que saber con claridad la Comunidad de Madrid en qué bases va a regular con respecto al servicio que hoy por hoy no se diferencian porque eso les permite a las veces operan en la práctica como al sector del taxi

Voz 13 27:19 enseguida vamos con el resto de asuntos del día pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 0300 27:26 las tardes a esta hora tenemos algunas complicaciones de entrada por la A uno hasta el nudo de Manoteras y de salida

Voz 1915 28:25 ayuntamiento de Madrid y el Grupo Municipal Socialista recurrirán el archivo por la vía penal de la venta de mil ochocientos pisos de la Empresa el de la Empresa Municipal de la Vivienda a un fondo buitre ocurrió en dos mil trece cuando gobernaba Ana botella y el juez considera que no existen elementos suficientes que permitan la continuidad del procedimiento Sara selva ni malversación y prevaricación y fraude ninguno de los tres delitos el juez lo repite en varias ocasiones a lo largo del auto no aprecia ninguna conducta delictiva este es un procedimiento diferente al del Tribunal de Cuentas recordemos que en diciembre este tribunal condenó al equipo de Botella a pagar veinticinco millones de euros por malvender esas más de mil ochocientas viviendas pero seguía pendiente la causa penal no es además la primera vez que se archiva ya lo hizo en dos mil quince pero la Audiencia Provincial ordenó su reapertura tanto el grupo municipal socialista como la Plataforma de Afectados esperaban que después de la decisión del Tribunal de Cuentas prosperara también la vía penal pero por ahora el juez las

Voz 13 29:16 en las últimas doce horas los bomberos de Madrid han realizado casi cien intervenciones relacionadas con el viento la mayoría por caída de ramas y saneamiento de fachadas aunque no hay que lamentar heridos y les recordamos que el Ayuntamiento ha cerrado las zonas infantiles deportiva si de mayores del parque del Retiro por esas rachas de viento de hasta cincuenta kilómetros por hora llegamos a las ocho y media con doce grados en el centro de Madrid hasta mañana

Deportes con Angels Marcelo hizo Jesús Gallego

Voz 0919 30:04 Marcelo hizo Jesús Gallego

Voz 3 30:08 el año nuevo no fichaje del Barça no si Frankie Bellón veintiún años tiene pueda en el haya todavía otro de esos más viejo

Voz 0919 30:16 sí pero porque de If I

Voz 0194 30:19 había fichado a ese no

Voz 0919 30:22 les no no este tiene veintiún años Le va a costar al Barça ochenta y seis millones de euros setenta y cinco fijos más once en variables ochenta y seis millones es uno de los centrocampistas que estaba en el mercado dicen que lo quería media Europa Bartomeu

Voz 26 30:38 la delegación azulgrana han viajado hasta Amsterdam para

Voz 0919 30:41 armarse con el jugador y firmar el contrato enseguida escuchamos al chaval que está súper ilusionado y en seguida estamos en Sevilla donde Sevilla Barcelona juega la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ya adelanto que hay sorpresas en la alineación de Valverde Boateng que ha llegado a Barcelona hace veinticuatro horas ha hecho apenas un entrenamiento con el equipo es titular en el Barça de Valverde pero quiero empezar con un testimonio diferente del mundo del fútbol estamos acostumbrados a reaccionar a los futbolistas con el triunfo con el éxito con el dinero con el bienestar con lujo pero el fútbol también tiene noches triste este que vamos a escuchar es Gerónimo Rulli Rulli portero de la Real Sociedad tiene veintiséis años es un chaval hace unas semanas jugó un partido en Anoeta en el estadio delante de su afición ante el Rayo Vallecano ir Rulli no estuvo bien Rulli que cantó el Rayo Vallecano arrancó un empate de Anoeta cómo fue esa noche para Gerónimo Rulli un chaval de veintiséis años pues fue así

Voz 27 31:53 que soy futbolista ese cómo son estas cosas y sé que que todos los futbolistas tienen momentos y momentos bueno momento malo pero sin sin lugar a dudas en los que más sufren la familia no la familia más Argana son muy cuerdo el día de contra el Rayo en casa de de quien me está esperando Rocío afuera del vestuario un Feeri yo me habló hasta decíamos en Gaza durante toda la noche evite entonces eso es decir lo que hay de quiero dar la vuelta a esta situación lo pasé mal así que quería vuelo como Varela

Voz 1880 32:27 bueno la ONU

Voz 27 32:29 yo siempre le dije te hablo de de mi mujer porque la que tengo a todos los día no Mimi mis padres

Voz 0919 32:35 es decir que cuando terminó el partido se encontró con su mujer a la puerta del vestuario no le habló en toda la noche en el coche camino de casa cuando llegaron a su domicilio su mujer Rocío estuvo llorando toda la noche desde aquí mandamos un beso a Rocío madre mía un abrazo para y ahora balonmano está jugando la selección española en el Mundial jugamos ante Alemania ya sabéis no podemos llegar a las medallas nuestro objetivo es meternos en el preolímpico para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio Diego Gonzales como está sola

Voz 3 33:11 hola qué tal Gallego Alemania uno España uno cero

Voz 28 33:13 en este partido pero yo no tiene trascendencia te cuento la derrota de ante Croacia la primera fase no solamente apartó a España bien apuntaban diecinueve sino que hace unos minutos acaban de ganar a Francia veinte veintitrés se meten ellos tercero del grupo y apartan a España a luchar por el quinto sexto puesto el Mundial así que como te digo el partido comentar no tiene trascendencia en lo clasificatorio España va a jugar por el séptimo octavo puesto pase lo que pase ante Alemania lo hará contra Egipto

Voz 29 33:40 el próximo sábado a las cinco y media en busca de

Voz 28 33:42 la última plaza de preolímpico otorga este Mundial

Voz 0919 33:48 es decir que no lo jugaremos todo con el equipo de Egipto el próximo sábado y ahora como siempre los mensajes habéis habéis interpretado mal lo que dice ser de Cristiano Ronaldo

Voz 30 34:01 eh hola Gallego a ver hace tiempo que escucho tu programa yo creía que es un poquito imparcial sea como puedes decir que Cristiano Ronaldo ha venido a pagar a Hacienda Hacienda somos todos que uno una sonrisa como debe ser ha dejado más de lo que ha pagado han llegado a un acuerdo pagando menos de lo que defraudó sonriendo y no ha pagado porque ha querido sea como puedes venir a decir tú en teoría un periodista imparcial que ha hecho bien pagado de lo que tiene que pagar somos todos pegada que anda a acuéstate en gol ya tienes puesto el pijama vamos a ver

Voz 31 34:43 no no me entendiste mal Niemeyer en Gone y culé ni nada cristiano pagado lo que Hacienda le obliga a pagar yo lo que quería destacar es que Cristiano

Voz 0919 34:54 paga como tiene que hacer todo el mundo porque estamos rodeados de gente que no paga esos son los malos los que no pagan Si con una sonrisa mejor lo que hay que hacer es pagar dejado vuestros mensajes

Voz 3 35:08 algo que te ver plumero

Voz 17 35:11 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Mailín los lo que quieras mandando tu nota de voz en en Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 32 35:27 bueno eso digo yo por lo menos ha parado porque si no hubiera pagado pues entonces no hubiera venido como viene pero es que es una estrella

Voz 2 35:35 Ronaldo en la ciudad india

Voz 32 35:39 eso sí la tiña fuera envidia haylos Piñar todas que había en este país mucha envidia porque Hole in pagar diecinueve millones de euros es porque los tiene pero claro ha defraudado pero como dice aquí el presentador es un crack pues eso que por lo menos ha pagado hay otros que no pagan defraudan pero mucho más

Voz 17 36:00 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:11 hay que pagar dejemos el tema a la Hacienda vamos a Sevilla venga qué partidazo Sevilla Barça ida de los cuartos de final de la Copa del Rey aunque de lo primero que hay que hablar es de el nuevo fichaje azulgrana este chaval que tiene veintiún añitos Frankie de John y que ya ha dejado mensaje para los aficionados del bar

Voz 33 36:36 eh

Voz 1715 36:38 esto

Voz 33 36:41 no

Voz 0919 36:43 está feliz está orgulloso y el Barça va pagar setenta y cinco millones fijos y once en variables así que Lluís Flaqué Adriá Albets con Santi Ortega en el Pizjuán esa es la primera noticia que tenemos buenas tardes

Voz 0684 36:56 qué tal buenas tardes Gallego ya desde el Sánchez Pizjuán a las no hay como dices ida de estos cuartos de final de la Copa en nada los detalles y los onces ya confirmados del partido pero la Copa queda eclipsada por el anuncio oficial por parte del Barça como dices de qué Frankie de John deseado por media Europa jugará en el Camp Nou Adriá Albets qué tal muy buenas olas

Voz 0017 37:13 qué tal buenas tardes sí lo ha hecho oficial el Barça a las seis de la tarde explicando en un comunicado que le pagará a la Jack estos setenta y cinco millones de euros fijos más once en variables Quique de John ha firmado un contrato para las cinco próximas temporadas el presidente Josep María Bartomeu ha viajado esta mañana a Amsterdam junto con el director deportivo y el director general del Barça la ayer en El Larguero ya contamos que la intención del club era anunciar hoy mismo el fichaje de de John esta tarde cuando el futbolista de veintiuno años ha firmado su nuevo contrato el Barça enseguida ya lo ha hecho oficial de momento de John seguirán el Ajax llegará a Barcelona el uno de julio y es un futbolista que ilusiona a la verdad al barcelonismo porque encaja con el estilo de juego del club tiene un gran futuro por delante un jugador deseado por media Europa pero el Barça ha conseguido imponerse al París Saint Germain y al City que apostaban muy

Voz 34 38:04 fuerte por Frankie de John bueno pues de John el selfie

Voz 0684 38:06 futuro el presente para el Barça si este partido en el Pizjuán puertas abiertas en el estadio del ojo gallego a la revolución de Valverde en el once ya dejó en casa a Messi a Busquets hoy deja en el banquillo al Jordi Alda a Luis Suárez día Coutinho hoy debuta como titular el recién llegado Boateng juega el Barça está noche con fines en bajo palos sembrado Piqué y Sergi Roberto y lateral izquierdo en defensa Rakitic artúrica Arturo Vidal en el centro del campo ya arriba a leña Malcolm e insisto debutar ya como nueve Kevin Prince Boateng conocemos también el once en el semillas ante Ortega muy buenas

Voz 1119 38:39 al FLA que habla gallego muy buenas hay equipos ya confirmado también en el Sevilla con Soriano en portería lo centrales mercado y Sergi Gómez Navas en la derecha y la izquierda Amadou Sarabia Banega pro mes even llover fuera del equipo Buckley el portero el Mudo Vázquez y Andrés y

Voz 0684 38:55 lo va a pitar Del Cerro Grande atención en el bar hoy Martínez Munuera buena entraran que quedan localidades a la venta todavía en el Pizjuán las decisiones de Valverde que alimentan el optimismo del Sevilla que comparece un pelín cabizbajo por los últimos resultados este Sevilla Barça cuartos de final a Copa arranca a las nueve y media y lo disfrutaremos en el Carrusel deportivo de la cadena

Voz 0919 39:12 a ser desde las nueve en Carrusel todo lo que pasa en ese Sevilla Barça que se juega aunque el Levante le había pedido al Tribunal de Arbitraje Deportivo que lo suspendiera cautelarmente pero el TAD esta mañana muy tempranito José Manuel Alemán le ha dicho al Levante que su recurso llegó tarde que el partido se juega el Levante que va a hacer buenas tardes buenas tardes pues

Voz 9 39:34 desde la desestimación por parte de esa suspensión cautelar que había solicitado sobre la eliminatoria por el prejuicio que podía causar a la competición en la misma resolución le ha comunicado que durante los próximos meses va a estudiar con algo más de detalla el caso para intentar resolver sobre el fondo de la cuestión en la que nadie quiere entrar Jesse hubo no alineación indebida el Levante ya tenía programado un consejo de administración para esta tarde para decidir entre otros asuntos si va a acudir a la justicia ordinaria pero como el TAD no ha resuelto sobre la parte fundamental sólo ha desestimado repito la solicitud de una suspensión cautelar habrá que esperar unos días unas semanas o unos meses para saber si el club granota lleva a este caso hasta la Audiencia Nacional ese increíble ha pasado han pasado dos

Voz 0919 40:14 Anas desde que en el Levante Barcelona jugó un chaval dos semanas después no sabemos si se incumplieron los reglamentos de la Federación la Federación no podría mantener esto ya que diga bueno a lo mejor dentro de unos meses

Voz 1715 40:32 fallamos durante estos meses qué hacemos

Voz 0919 40:35 lo veinte puede pasar en el ocho de cuarenta minutos hora25 deportes en las eh

Voz 0919 42:30 las otras dos eliminatorias de Copa mañana a las nueve y media en el Bernabéu Real Madrid Girona en el Madrid hay algún lesionado que puede tener el alta médica Hay todo el mundo preguntando nos morisco sobre todo por Marcelo a Solari Javier Herráez qué tal buenas tardes Gallego si hemos Pablo el registro ahora toca

Voz 0460 42:50 Marcelo quién está jugando Red Quilón es el que parece titular aunque hoy no quería decirlo claramente el técnico argentino Santiago Hernán Solari estará contento nadie le preguntó hoy por Isco en la sala de prensa para mañana recupera a Cross a Llorente y a Mariano veremos a quién mete en la lista ya quién juega o tiempo de jugar la segunda parte de inicio veremos a Lucas Vázquez veremos a Karim Benzema con esa célula en la mano derecha y veremos también a Vinicius está rompiendo el brasileño ir sobre Marcelo le preguntábamos al técnico argentino y esto decía

Voz 39 43:18 creo que es indudable también sumó su amor por el club de su compromiso con el club hizo alegría a la hora de de entrenarse y su comportamiento que es intachable luego evidentemente tengo que hacer las alineaciones y esa es una parte complicada de mi tarea ahí tengo que tratar de elegir a quienes creo que corresponden para cada partido tienes triturar Marcelo Rebelo cada partido su partido nuevo impartido diferente

Voz 0919 43:43 muy cariñoso con Marcelo homenaje con Isco en la red estas cosas yo no me gusta hablar de de Isco amor compromiso alegría entrenando no lo ha dicho nunca eso está clarísimo Girona cómo llega mañana el Bernabéu Raúl muchas buenas tardes

Voz 1153 43:59 hola qué tal Eusebio se eleva a diecinueve jugadores al Bernabéu sólo descarta Porro viaje Stuani pera Pons Portu Granell porque sin perder de vista que lo que da de comer es la Liga quiere seguir luchando la copa hasta el final ante un Real Madrid que considera Eusebio está en el mejor momento de la temporada

Voz 1070 44:14 están en un momento muy bueno partido que hacen podrá Sevilla un partido muy completo de un ritmo y una intensidad muy alta de un nivel de confianza muy grande

Voz 1415 44:24 esta es nuestra referencia una de las dudas principales es saber si jugará Stuani hora Dunia arriba también podríamos asistir al debut del único fichaje del mercado de invierno el carrilero zurdo Raúl García

Voz 0919 44:35 mañana se juega el Espanyol Betis la eliminatoria para los dos equipos ser importante porque están a las puertas de unas semifinales de Copa del Rey aunque cada uno lleva un camino diferente el Espanyol de rugby muy pendiente de la crisis en la Liga Raúl González hola

Voz 40 44:49 qué tal Gallego muy buenas pues y con la moral baja por la mala racha del equipo en Liga ocho derrotas en los últimos nueve partidos pero dice Ruby que él no cree que se la juegue mañana que está perfecto que espera que el equipo mejore con el tiempo esta tarde hemos sabido que el central Naldo estará fuera entre seis y ocho semanas se une a las bajas de David López Óscar Duarte y Pedrosa gestora que mañana Mario Hermoso sea titular aunque apenas tenga ritmo de competición porque lleva más de un mes lesionado con tantas bajas en defensa será Roberto Jiménez el portero titular y arriba jugará Borja Iglesias estar ser suplente en Ipurua cómo va

Voz 0919 45:18 el Betis a Barcelona el Betis de Setién Florencio Ordóñez ahora hola qué tal muy buenas gallego o como mucho

Voz 34 45:23 a baja no está Joaquín sacáis también Javi García sigue sin

Voz 1715 45:27 tras junior hasta

Voz 34 45:29 el futbolista del filial tiene que completar la convocatoria en la que tampoco está a una de las estrellas del Betis una temporada lo Celso por sanción así que habrá un once de garantías si dice Setién pero con bastante ausencia y con la idea de intentar poner ya a favor la eliminatoria está muy concienciado el Betis en esta Copa del Rey en tratar de llegar lo más lejos posible sobre todo si la final se juega en el Villamarín

Voz 0919 45:52 muy bonita también esa eliminatoria ya sabéis que ayer los cuartos empezaron con un Getafe uno Valencia cero continúa el pique además persona entre Marcelino Bordalás la semana que viene se resuelve la eliminatoria en Valencia va a estar el partido muy muy caliente otras noticias mercado de fichajes seguimos pendientes de la operación Morata que se está alargando un poco Pedro Fullana buenas

Voz 22 46:14 muy buenas anuncio de el fichaje de Morata por el Atlético es cuestión de horas sólo queda que se haga oficial porque está todo acordado y lo que falta es que el Chelsea anuncia Higuaín hoy ha dicho el técnico del Chelsea que espera que el jugador firme

Voz 0919 46:24 ya el contrato aunque no podrá jugar mañana frente

Voz 22 46:27 el Tottenham y en el momento que eso sea una realidad se va a precipitar el anuncio de Morata Paralelamente el Atlético trabaja en el capítulo de salidas ya son tiene que abandonar el barco Se va marchara a Mónaco hasta final de temporada y otra opción Scary Nick que tiene ofertas de fuera de España uno de los que más presiona es el Betis que ya le ha hecho llegar la oferta al Atlético de Madrid para que fue cedido con una opción de compra en junio

Voz 0919 46:48 el Valladolid quiere que le expliquen el bar bueno eso lo quiere todo el mundo la verdad pero es que el Valladolid no estuvo en la en la primera clase y ahora oficialmente dicen que quieren ir a clase