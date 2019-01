Hora 25 (24/01/2019)

Voz 1468 00:00 Venezuela y El Mundo contienen el aliento frente a dos presidentes que se disputan la legitimidad legitimidad sobre un pueblo depauperado y exhausto para el que la vida es una cuestión de supervivencia

Voz 1 00:11 pero lo más triste es que uno se levanta ya sin sin esperanza es lo más terrible porque usted no tiene esperanza ni siquiera de conseguirlo que va a comer de de de mediodía ni ni las medicinas y esto está enfermo nada Ocean no tenemos aquí no teníamos acceso nada en ese momento que yo soy médico allá cuando yo me vine yo no ganaba cinco euros al mes te digan que estuve haciendo mal la cuenta no no alcanzaban a hacer cinco euros al mes son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 00:50 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 01:03 hola buenas tardes sube la tensión en Venezuela mientras Nicolás Maduro y Juan why do suman apoyos en una crisis de evolución impredecible el presidente del Tribunal Supremo venezolano y la cúpula militar del país toman partido por el chavismo

Voz 1179 01:15 y nuestro deber es defender militarmente la nación rechazamos enérgicamente la injerencia en los asuntos internos de nuestra nación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica

Voz 0194 01:31 mensaje al que se han sumado hoy Rusia y China frente a la presión de Washington que eleva el tono y pide protección para el nuevo líder opositor del que se desconoce su paradero fango Aído ha hablado por teléfono con Pedro Sánchez que valora el coraje del nuevo presidente pero no les reconoce como tal el Gobierno espera la posición común de Europa aunque

Voz 5 01:53 planteamos claramente con historia de elecciones libres como críticas garantizadas armamento que las extraordinaria lentitud con el que la Unión Europea trabaja ahí adoptó sus decisiones lo haya hecho que tema que hubiera podido ser de utilidad hace cuatro meses de altamente no sabe

Voz 0194 02:13 hemos sido puede ser no Josep Borrell fija esta postura oficial del Gobierno español frente a Podemos que habla de golpe de Estado y la derecha que pelea por arrogarse la bandera anti chavista hoy Pablo Casado y Albert Rivera han vuelto a echarse a la calle

Voz 6 02:26 tiene que abrazar la democracia la libertad también en Venezuela sino acabará siendo responde

Voz 1667 02:32 hable en lo que está pasando le pido

Voz 7 02:34 que hoy el presidente Sánchez del Gobierno España pongan a España donde se merece en la dignidad del reconocimiento del presidente Boedo de esa transición democrática

Voz 0194 02:45 en total han los mineros ya están dentro llevan dos horas en la galería por la que esperan llegar al pequeño Julen última hora Ignacio San Martín

Voz 8 02:51 de Prada pareja en turnos de treinta minutos estaban a mano y con martillos neumáticos Un túnel horizontal de un metro cuadrado en una montaña muy extremadamente dura trabajar en condiciones muy complicadas de rodillas o tumbados en muchas ocasiones se prevé que tarde en algunos veinticuatro horas sin conectar con ese túnel de cuatro metros con el poco donde Julen tras dos porterías

Voz 0194 03:14 y mientras los taxistas mantienen el pulso

Voz 1667 03:16 con incidentes aislados protestas en el entorno de la Feria de Madrid y esta advertencia de los portavoces

Voz 9 03:22 hay algunos iniciaron una huelga de hambre el resto

Voz 1667 03:28 vamos a iniciar una beca de también hablaremos de los movimientos en Podemos cinco líderes regionales participarán mañana en una cumbre para abordar la crisis interna sobre la que esta mañana se pronunciaba en La Carolina Bescansa

Voz 10 03:40 es cierto que en los últimos años las cosas se sin ido transformando en un sentido diferente que dio lugar al nacimiento de Podemos pues en articuló una cierta dinámica de choque de trenes que creo que lamentablemente pues pues nos ha desactivado estos dos últimos años y ahora pues estamos viendo algunas de sus cosas

Voz 1667 04:01 es la mejor noticia del día ha vuelto el mejor

Voz 4 04:03 Rafa Nadal muy muy contento por toda la verdad

Voz 1667 04:06 disfrutar Ananda hechas tan las lámparas

Voz 4 04:09 dos meses prácticamente estaba en el quirófano

Voz 1667 04:12 era su pésimo quinta final de un Grand Slam el domingo en Australia frente a Djokovic Olé José Antonio Duro buenas tardes queramos

Voz 11 04:19 buenas si ese gran protagonista Elia jugará el domingo la final mañana vamos a conocer al rival del manacorí hoy tarde Copa del Rey con dos choques uno de ellos ya está en juego son los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey estamos contando en Carrusel el Espanyol uno Betis cero que ha empezado a las siete y media ha marcado Borja Iglesias desde las nueve y media se va a jugar en el Real Madrid Girona en el Santiago Bernabéu Bernabéu y al baloncesto jornada veinte Euroliga a la una de la noche Real Madrid Anadolu Efes

Voz 0194 04:42 el temporal de nieve lluvia deja al menos tres muertos en Asturias y muchos problemas en la mitad norte peninsular previsión para las próximas horas Jordi Carbó

Voz 0978 04:49 hoy empezamos con buenas noticias y es que las lluvias del Cantábrico van a la baja acabaran desapareciendo la próxima noche y no volverán de manera consistente hasta el domingo al final de la jornada y es que hoy ha vuelto a acumular cantidades de más de cien litros por metro cuadrado lloviendo donde había nieve acumulada ha ido subiendo la cota de nieve por eso los cauces de los ríos están como están por insistimos a partir de esta noche la lluvia irá desapareciendo Se va a reactivar un poco la nevada en el Pirineo en la cara norte en el conjunto del país noche fría con viento todavía en el Mediterráneo y mañana muchas horas de sol con temperaturas parecidas a las que hoy frío a primeras horas durante la tarde en Extremadura gran parte de Andalucía y el Mediterráneo máximas de quince a veinte grados el fin de semana cada vez menos viento y muchas horas de sol en el conjunto de

Voz 1667 05:33 el país empieza hora25 Pablo Goyet despedimos además a uno de los grandes referentes internacionales de la moda en España han muerto Elio Berhanyer el modista de origen humilde que llegó a vestirá a la realeza llevado Rubén tanto

Voz 12 05:48 nueve comoda entonces mil novecientos setenta me decidí coger un pequeño Saleh hice mi primera colección era muy pequeñas serán veinte trajes porque siempre he querido ser arquitecto no puedes subirlo entonces me tiré pero libros de carboncillo entonces hice una ropa que yo no sé cómo tuvo éxito grumos ropa muy dura muy rígida totalmente metieran construcciones arquitectónicas sus con

Voz 1667 06:13 panaderos de pasar en la le han definido como el último espadachín de la alta costura española vamos enseguida con todo antes la noticia Iberia Nacho Palomo

Voz 1050 06:21 buenas noches este fin de semana tienes una cita con Fitur la Feria Internacional del Turismo más importante del mundo en donde Iberia tiene muchas novedades que contarte en su están encontrarás los últimos avances en transformación digital podrás conocer sus últimos aviones y los nuevos destinos para dos mil diecinueve como os lo Vergel Bari o Zadar este fin de semana Iberia te espera en Fitur

Voz 13 06:47 hora veinticinco que

Voz 14 06:50 directa tienes el mejor seguro al mejor precio nosotros te décimos dos palabras de gas tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 15 07:06 más de porqué llora doy pereza no como tú sábado jueves que ahora

Voz 16 07:12 ver qué dice es si los planes de martes son geniales como de finde hombre no te pases cada uno tiene lo suyo

Voz 0194 07:18 los días no tienen la culpa haz que tu mejor

Voz 17 07:21 ya sea cada día lleva te un Seat Ateca Edition ahora más equipazo por dieciocho mil doscientos euros

Voz 18 07:26 millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás rosca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros

Voz 19 07:47 te hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios Rosa

Voz 18 07:51 en Vega millonario de la ONCE Hazte millonario Megane rápida

Voz 1031 07:54 a ver qué cortometraje te va mejor todavía no tenemos asesoría de imagen pero si disponemos de asesoramiento comercial especializado para profesionales y pequeñas empresas con Vodafone One Profesional en nuestros canales de ventas especializados tendrás las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio informa Acn el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone Business Curie Cape Nasser

Voz 4 08:18 hora veinticinco

Voz 1667 08:22 durante cinco horas menos en Venezuela son por tanto allí ahora las tres y ocho minutos de la tarde en un país dividido en dos entorno a las dos figuras que son noticia los dos presidentes que reclaman la legitimidad del Gobierno venezolano esta tarde se han producido dos pronunciamientos de peso ambos de apoyo a Maduro el primero muy importante el de la cúpula militar no

Voz 1179 08:46 doce Nadal es defender militarmente la nación la operación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo de la nación garantizando la paz y estabilidad de la República

Voz 20 09:05 reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe al ciudadano Nicolás Maduro Moros

Voz 1667 09:15 declaraciones de el general abarca y también del ministro de Defensa y también hace escasísimos minutos pronunciamiento también desde el Poder Judicial importante el pronunciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela es Maikel Moreno

Voz 20 09:30 la esclavitud política cuando se sume a un pueblo Iza les reprime su voluntad de ejercer decidir sobre su propio destino este esclavitud se inspira en los procesos hegemónico de los imperios para someter a la democracia e imponer sus criterios de elección oligarca limitar la decisión de los pueblos para que sean las cúpulas neoliberales que son inmenso que tiene un inmenso caudal económico que se haga del poder político

Voz 1667 10:04 a esta hora la noticia está en la calle conectamos con la enviada especial de Prisa Radio en Caracas es Amanda Sánchez buenas tardes Arantxa

Voz 21 10:12 buenas tardes y sigue habiendo mucha incertidumbre y expectativa en parte de la población venezolana en cuanto a cuáles van a ser las acciones que tomará la oposición para consolidar esto pasa que dieron ayer con la proclamación de Guangzhou ha ido como presidente interino sobre todo luego de que este jueves Nicolás Maduro allá escenificado que tiene concentrado todo el poder allí escuchábamos por ejemplo el pronunciamiento del legislativo y se espera que haya también así un pronunciamiento del Poder Electoral ir del poder moral sigue habiendo mucha confusión expectativa y sobre todo incertidumbre en la calle

Voz 1667 10:45 Amanda se sabe donde está Juan guardó después de la proclamación de ayer

Voz 21 10:50 había rumores de que se encontraba refugiado una sede diplomática en Caracas pero esto fue desmentido rápidamente por otros dirigentes de la oposición venezolana que aseguren que si se encuentra al resguardo ante las amainado hasta que existan de detención pero que no está en ninguna acera diplomática

Voz 1667 11:06 gracias a manda buenas tardes ETT

Voz 22 11:11 de

Voz 1667 11:14 este sonido en directo de la intervención hasta ahora hora de Nicolás Maduro después de su respuesta ayer al auto proclamación de Juan Why do como nuevo presidente de Venezuela Estados Unidos Colombia Brasil Ecuador Canadá Chile fueron los primeros en mostrar anoche su apoyo agua yo hoy han sido Rusia y China los que se han posicionado a favor de Nicolás Maduro también Turquía denuncian que Estados Unidos está intentando intervenir en el país y advierten del riesgo de derramamiento de sangre mientras en Europa Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 11:45 hola muy buenas tardes oficialmente la única legítima

Voz 1667 11:47 edad que reconoce Bruselas es la de la Asamblea Nacional venezolana la que ningunea a Maduro y apoya Why do pero Bruselas lo reconoce oficialmente a ninguno de los dos ni el pronunciamiento de ayer aunque hay sensibilidades que se apuntan a ello no

Voz 0738 12:01 no no hay muchos muchos cambios que parecen anunciarse hay muchos movimientos y muchos contactos entre las capitales y en las instituciones hay que saber que tras hablar con el presidente del Europarlamento ha anunciado una resolución para la semana que viene una resolución aun sabiendo que populares y liberales exigen justamente su reconoce

Voz 0590 12:21 sí yo creo que va a haber una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo con José socialistas para reconocer al nuevo presidente interino de Venezuela para exigir a todas las instituciones de la Unión que lo reconozcan ya todos los Estados miembros de lo recoge

Voz 0738 12:38 sí es el español Gonzáles Pons muy crítico con la actitud del Gobierno español al que acusa de forzar la posición europea posición que se mantiene tal como hemos explicado aquí la Unión no habla de reconocimiento apoya al asamblea y pide elecciones inmediatas posición que hay que saber mañana van a volver a evaluar los representantes permanentes de los veintiocho gobiernos y en una reunión del comité de seguridad europea

Voz 1667 13:02 gracias Griselda de momento el Gobierno de España secunda esa posición de Europa trata de mantener la equidistancia se lo han dicho sin reconocer explícitamente ni a Maduro ni agua ayudó pero en cualquier caso Pedro Sánchez se ha lanzado guiños al nuevo presidente ha hablado con el desde Davos le ha reconocido su coraje pero apuesta por una salida electoral a esta crisis Nieves Goicoechea

Voz 1468 13:23 Pedro Sánchez ha hablado con Juan Why do mientras paseaba por un camino nevado a las afueras del edificio que acoge la cumbre de Davos han sido diez minutos de conversación el presidente ha elogiado el coraje del líder venezolano reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional y le ha transmitido que es necesario convocar elecciones democráticas en ese país ha sido un diálogo cordial ha ido muy bien porque según el entorno de Sánchez hay buena sintonía entre ambos dirigentes en Moncloa no identifican este diálogo como una mediación del presidente sino más bien como una posición equidistante porque Sánchez se alinea con la postura europea por ese motivo Sánchez no ha expresado su apoyo explícito ido por respeto a la posición de la Unión Europea hacia el país latinoamericano antes de esta charla el presidente había convocó dado a sus homólogos de Colombia Ecuador y Costa Rica que sí han reconocido ya aguardó esto según Moncloa es ya por sí mismo todo un mensaje

Voz 13 14:14 se suman los argumentos

Voz 1667 14:15 puta política de la oposición contra el Gobierno en nuestro país un elemento más de crispación en el pleno del Senado de esta tarde convocado inicialmente para que el Gobierno explicara la Reunión de Sánchez con Quim Torra con el presidente de la Generalitat a pesar de la ausencia del presidente del Gobierno que como hemos dicho está en el Foro de Davos José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 14:36 buenas tardes Pablo el Partido Popular sostiene que Pedro Sánchez ha ninguneado al Senado el Partido Socialista que su portavoz Ignacio Cosidó se ha montado un pleno para tapar sus vergüenzas au sus vergonzosas amistades mejor dicho con el comisario Villarejo Ander Gil es el portavoz

Voz 19 14:51 socialista yo entiendo que su medio natural sencillo

Voz 20 14:54 las cloacas del Estado pero los socialistas no vamos a consentir que convierta este insigne institución

Voz 23 15:00 John en una cloaca en la que moverse como pez en el agua señor Cosidó esto es el Senado de España no su gabinete de crisis

Voz 1108 15:10 pero cosido pese al desplante de varios grupos al abandonar el pleno para no escucharlo ha rendido homenaje al pueblo de Venezuela ya ha reprochado al presidente del Gobierno que quiera ocultar lo que acordó

Voz 20 15:20 todo con Quim Torra el problema de fondo

Voz 24 15:23 es que hay una voluntad expresa de ocultar una negociación que en estos momentos existe entre el Gobierno de España y los independentistas de Cataluña una negociación política

Voz 1108 15:35 Esquerra ha pedido saber cuánto ha costado este pleno del que se fueron antes de que se iniciara incluso el PDK ha acusado al PP Pablo de tener secuestrado al Senado

Voz 1667 15:44 es una crónica política que se completa con tres declaraciones que retratan tres guerras internas la más profunda posiblemente la de mayor calado es la de Podemos con Íñigo Errejón Carolina Bescansa esta mañana en Hoy por hoy hablaba así sobre la respuesta de Podemos a esa candidatura de su fundador por en la Comunidad de Madrid

Voz 0392 16:02 yo creo que es que tenemos que empezar a dar explicaciones políticas que no tengan que ver con con los sentimientos de quién se siente dolido o o todas las formas de de debate interno son conspiraciones no yo creo que en política hay en democracia las diferencias políticas son eso diferencias políticas no son conspiraciones contra nadie yo creo que que en la sociedad española sigue habiendo una enorme voluntad mayoritaria de que haga política desde la decencia no tanto política desde la izquierda o la derecha o desde los viejos valores de de los ejes que articular en este país durante muchos años de como les

Voz 1667 16:35 seamos en portada cinco líderes regionales de Podemos van a participar mañana en una cumbre para abordar esta crisis interna otra herida abierta la del PP de Baleares tras la baja del ex presidente José Ramón Bauzá habla Toni Fuster así de claro

Voz 25 16:49 yo personalmente lo que creo es que al señor Bauzá toma esta decisión con el único propósito y es el de hacer daño al Partido Popular el señor González no ha superado que la inmensa mayoría de militantes le dijéramos en el último congreso que no podía ser el presidente del partido creo también sinceramente que el señor Gonzalo intuía que no iba a repetir

Voz 1915 17:07 Don y Esther de la cúpula del PP de Valencia

Voz 1667 17:10 Nos falta el PSOE que todavía no ha terminado de resolver el futuro de Susana Díaz tras perder la Junta de Andalucía Felipe González esta mañana en la SER cree que debe seguir

Voz 26 17:19 bueno yo creo que lo tienen que decidir los ojos militante Andalucía pero creo que subsana día ha ganado a pesar de no haber ganado para gobernar ha ganado las elecciones en Andalucía por mucha diferencia

Voz 1667 17:35 a las nueve de esta noche por cierto debate en Hora Veinticinco sobre el futuro del Partido Socialista con tres varones regionales Emiliano García Page Guillermo Fernández Vara Francina Armengol

Voz 13 17:46 pobre veinticinco

Voz 27 17:49 Securitas Direct en qué puedo ayudarle buenas

Voz 19 17:51 llamaba para preguntar si podía instalarlo en alarma en un piso de alquiler

Voz 27 17:54 claro si usted cambiar de casa Se la volvemos a instalar donde nos diga podrían venir esta tarde por supuesto

Voz 28 18:00 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Carr llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1450 18:13 cuánto hace que no te graduó es la vista

Voz 29 18:15 meses años lustros este estos momento

Voz 30 18:20 venga rebaja este multi ópticas hilo verás claro para trabajar para conducir bar cine Gaza este calidad y el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas devoción ópticas

Voz 15 18:33 más que yo ahora doy pereza no como tú sábado jueves que ahora

Voz 16 18:40 al que dice es si los planes de martes son geniales como define al hombre no te pases cada uno tiene lo suyo

Voz 17 18:46 los días no tienen la culpa haz que tu mejor cada día lleva te un Seat Ateca Edition ahora más equipazo por dieciocho mil doscientos euros

Voz 31 18:55 ayer hablando de hacer deportes recordó una frase que se me quedó de pequeña quién mueve las piernas mueve el corazón veo que en el Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento en una selección de artículos de Nike Adidas Mountain pro Silver y muchas marcas deportivas más casualidad son las segundas rebajas de El Corte Inglés

Voz 20 19:14 la Cadena SER

Voz 4 19:17 hora veinticinco

Voz 1667 19:21 Pablo Morán una cosa más de este jueves por ejemplo el taxi alma en Barcelona de momento en Madrid el gremio sigue en huelga indefinida lo han confirmado esta tarde tras una mañana de incidentes puntuales en las inmediaciones de la estación de Atocha en el recinto ferial de Ifema donde continúa pues una de las ferias más importantes que acoge la ciudad que es Fitur allí se encuentra Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes

Voz 0089 19:44 qué tal buenas tardes Pablo velando armas de cara a las próximas jornadas este es el ambiente tras el fracaso de la reunión de esta mañana entre la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento cita fracasada como dicen los taxistas que ya vislumbraba en esa falta de soluciones esta tarde las organizaciones del sector en rueda de prensa confirmaban que el conflicto sigue vivo Julio Sanz de la plataforma profesional del taxi de Madrid

Voz 20 20:06 hemos conseguido

Voz 32 20:08 que se sienten comunica que Ayuntamiento en ese grupo en esa mesa de trabajo es un avance importante pero al no tener ninguna respuesta nada concreto continúa el paro indefinido con más fuerza la al intacta y con la conciencia muy tranquila seguiremos hasta conseguir algo verdaderamente no salga del que hay un deseo de regulación

Voz 1667 20:31 el paro continúa por tanto al menos en Madrid la historia de la soldado expulsada del ejército español ya a la espera de un juicio por haber denunciado acoso sexual por parte de un superior lo cuenta hoy el país nosotros hemos hablado con su representante legal Mariela Rubio

Voz 1450 20:45 la soldado de treinta y ocho años tenía contrato con el Ejército del Aire hasta el dos mil veinticuatro pero el ministerio cree que ya no cumple los requisitos para seguir siendo militar la soldado se encuentra de baja psicológica desde el dos mil dieciséis y la Junta médico militar que la sometido a examen ha dictaminado que sufre trastorno de estrés postraumático sin embargo no lo vincula la situación de acoso sexual al que la militar ha denunciado haber sufrido por parte de su superior acoso reiterado que la Soldado tuvo que demostrar recurriendo incluso a grabar a su superior masturbándose en su presencia el informe de la Junta médico militar admite que de aprobarse la denuncia se podría establecer una relación de causalidad entre su patología y las vicisitudes del servicio pero de momento esa relación no se reconoce porque el juicio militar tras tres años sigue sin celebrarse por eso la militar ha sido despedida sin indemnización tras diez años en filas su acosador mientras tanto está jubilado y cobra su pensión el abogado de la soldado ya ha anunciado que va a recurrir la expulsión Antonio Suárez Valdés

Voz 33 21:41 qué tal está fatal a la calle lo mantendrá ni siquiera a su disposición del médico que le venía recetado su médica

Voz 1450 21:50 la expulsión no es firme si la soldado recurre será la ministra de Defensa quien resuelva el recurso de alzada de la militar

Voz 13 21:57 hora veinticinco

Voz 14 21:59 dos muebles tu ropa tus electrodomésticos tus libros tus discos tus fotos tus recuerdos cuando hay un incendio en tu casa no tiene seguro de hogar lo pierdes todo porque nadie te lo cubre y además te quedas solo evitarlo llama línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 29 22:23 una compañía Bankinter cuántos pares de zapatos tienes este este momento

Voz 30 22:30 ven a las rebajas de multiplicas lleva T unas gafas para cada ocasión para trabajar cita para una fiesta gafas de calidad con diseños exclusivos y al mejor precio sólo las encontrarás en las rebajas te Moltó

Voz 27 22:45 Securitas Tibet en que pueda ayudarle buenas

Voz 19 22:48 llamaba para preguntar si podía instalar una alarma en un piso de alquiler

Voz 27 22:51 claro Si usted cambiar de casa se la volvemos a instalar donde nos diga podrían venir esta tarde por supuesto

Voz 28 22:56 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Car llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1667 23:15 recuerden hoy a las nueve de la noche debate con tres barones socialistas aquí en Hora Veinticinco sobre el futuro del Partido Socialista estarán con nosotros Emiliano García Page Guillermo Fernández Vara If Francina Armengol un debate un Coloquio que van a poder seguir a través de su emisora de ser más ir también a través de cadena ser punto com a través de nuestro streaming después a partir de las diez se sumarán a los miembros de nuestra tertulia hoy con Neus Tomás Javier Aroca Berna González Harbour que nos avanza ya sus claves de este jueves

Voz 0283 23:49 al PP y Ciudadanos les sale gratis reclama un reconocimiento de Kuwait o como líder legítimo de Venezuela pero es difícil imaginar que ellos reconocieran aún presidente autoproclamado en la calle en pocos minutos el ningún otro país que no fuera Venezuela Venezuela se ha convertido por desgracia en la nueva arma arrojadiza en la política nacional la oposición ataca al Gobierno los expresidentes aznarí Gonzales Gonzáles según el defensa de Why do mientras el presidente Sánchez se aferra a la postura común europea por no hablar de otros presidente Zapatero cuya actividad en ese país resulta incomprensible Europa con un mayor protagonismo de España debe trabajar por una transición democrática urgente Venezuela merece una respuesta coordinada a Gili eficaz que celebre una solución democrática no ser un motivo otro motivo para que los españoles nos tiremos los trastos a la cabeza

Voz 1667 24:44 lo ha dicho a partir de las nueve más nosotros hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 35 25:03 hola sí me gustaría no

Voz 36 25:04 Carmen negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero en y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 37 25:14 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así que sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre y ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 4 25:34 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:37 las tardes los taxistas de Madrid elevan la presión y siguen con su huelga no aceptan las propuestas de la Comunidad de Madrid a la que acusan de sentarse a negociar con muchas líneas rojas los representantes de los taxistas han pedido esta tarde en una rueda de prensa conjunta más tiempo depre contratación para los WC que el que la Generalitat ha ofrecido en Barcelona Miguel Ángel Leal ex presidente F de taxi

Voz 38 25:57 hemos tenido más tiempo en Barcelona en mil pistas tres Madrid casi dieciséis mil taxis que Madrid el tiempo Éste es en quedaba bastante moral de nuestros compañeros no sólo no ha caído quiero que están aumento estamos dispuestos a llegar hasta el final volcado insulto que hemos recibido por parte de la Comunidad de Madrid

Voz 10 26:20 esto es que las negocio

Voz 1915 26:22 quienes siguen sin avances la primera Reunión esta mañana entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento ha quedado en nada en el Consistorio insisten en que están dispuestos a asumir competencias tal y como quiere la comunidad pero siempre que se haga sobre un marco legal la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 39 26:36 mira que en otros casos si es así no pero en esto no sé si diría que hay posiciones enfrentadas entre el Ayuntamiento y la Comunidad no de hecho nuestros ofrecimos esa mesa de mediación la comunidad lo ha aceptado creo que hay voluntad por nuestra parte estoy segura pero creo que también por parte de la comunidad de solucionar un problema que afecta mucho a la ciudad de Madrid a la Comunidad de Madrid y no significa que no haya probablemente alguna diferencia pero diría que hay una voluntad de acuerdo Lara porque el problema es de envergadura no hay por lo tanto no se puede perder el tiempo digamos en en en el politiqueo

Voz 1915 27:06 situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas

Voz 40 27:11 tardes buenas tardes a esta hora tan sólo tenemos complicaciones en Madrid habituales de entrada por la A uno hasta el nudo de Manoteras y por las seis en El Plantío en el resto de carreteras accesos Ronda Red principales secundarias gula con absoluta normalidad

Voz 41 27:26 la cantante Isabel secunda Ayuso vamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua informa Ep en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cuidamos el agua

Voz 10 27:46 hoy el servicio posventa pecho celebra contigo seis años de revisiones solidarias sólo por realizar el control de empiezo gratuito ayuda a este niño niños indias hospitalizados junto a Cruz Roja Fundación fundacional harina Benu y colabora servicio posventa Pello que esta moción

Voz 13 28:07 red de servicios oficiales de la Comunidad de Madrid

Voz 1915 28:11 hoy veintiocho Podemos la capital renuncia oficialmente a concurrir a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid bajo el paraguas de la plataforma de Carmena lo acaba de aprobar el Consejo Ciudadano de la formación en la capital una decisión que no comparte la fundadora de Podemos Carolina Bescansa que esta mañana en la SER hablaba directamente de error

Voz 0392 28:28 desde luego sería un error eso eso no me cabe duda que sería un error y sobre todo creo que habría que que habría que explicar políticamente porque es hacer eso yo yo todavía hoy no lo entiendo no todavía hoy no entiendo por qué algo que a mi juicio ese extremadamente positivo que se cree un doble ticket entonces no acabo de entender desde el punto de vista

Voz 1915 28:48 la oposición en la Asamblea asegura que el último informe de la Cámara de Cuentas sobre Telemadrid no hace más que constatar las irregularidades en la radiotelevisión pública madrileña durante la etapa de Esperanza Aguirre un informe que confirma que la compra de los derechos del fútbol por parte de Telemadrid de Caja Madrid fue un negocio ruinoso que acabó financiando al Atlético de Madrid y al Getafe José Ángel Chamorro PSOE César Zafra Ciudadanos

Voz 20 29:09 eliminar un ente público no en favor de un ahorro hacia la ciudadanía

Voz 42 29:14 en un en una especie de

Voz 20 29:16 de de Vendetta para favorecer los intereses fundamentalmente es del Gobierno de Esperanza Aguirre hizo el Partido Popular

Voz 0903 29:23 confirma que la señora Aguirre esa persona que ahora quieren volver a traer sobre todas la señora Ayuso hizo lo que le dio la gana en Telemadrid lo que le dio la gana significaba beneficiará a los suyos y jugar con el dinero los madrileños porque la señora Aguirre básicamente pensaba que toda la comunidad de Madrid era suya que puede hacer lo que le diesen

Voz 1667 29:39 llegamos a las ocho y media con once