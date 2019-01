Hora 25 (25/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho a las siete en Canarias

Voz 2 00:14 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:24 cómo están muy buenas tardes los dos se dicen el presidente legítimo del país los dos han enfrentado hoy discursos a la misma hora Juan Guarido reaparecía en público hoy ante cientos de seguidores aquí

Voz 0919 00:36 fruta muy claramente establecía

Voz 2 00:41 Gobierno

Voz 0919 00:41 transmitió lecciones Live

Voz 2 00:45 se enfrenta a las horas más

Voz 1667 00:46 ciertas de los últimos años con la oposición reforzada por el respaldo que está recibiendo de buena parte de la comunidad internacional Europa su manera ha reconocido ya Why do como presidente aunque ponga una condición previa de difícil cumplimiento que Maduro no convoque elecciones Josep Borrell ex ministro de Exterior

Voz 3 01:05 ahora se trata de establecer una dinámica para que si la situación sigue como está pasemos adoptar otra clase de medidas y digo entre ellas España considera la recoge el reconocimiento como presidente interino para que sea la Asamblea Nacional que convoque las elecciones

Voz 1667 01:28 Nicolás Maduro ha ofrecido esta tarde una larga y peculiar rueda de prensa en la que ha enviado este mensaje al ministro español de Asuntos Exteriores Ana la gran sesión del canciller española una clara son insolente sello

Voz 1623 01:40 quiere elecciones que hagan elecciones en España porque no el presidente español electo por ningún voto popular donde hubiera elecciones en España no tiene moral para dar lecciones a Venezuela imponerle ultimátum a Venezuela parecieron repetir el guión de José María Aznar

Voz 1667 02:00 mientras en este país hay un nombre que ese repite una y otra vez desde hace días es el de Julen estas últimas horas nos dejan una angustiosa cuenta atrás centímetro a centímetro en el recorrido de los mineros hacia el lugar en el que se supone que está el pequeño Éste es el portavoz de la Guardia Civil

Voz 4 02:17 la montaña manda en nuestro trabajo la montaña marque el ritmo de trabajo de estas personas ir al igual que hemos encontrado material extremadamente duro en el túnel vertical en el pozo vertical se está encontrando el mismo material en el túnel horizontal donde se está trabajando para llegar a la montaña esta tarde ha sido

Voz 1667 02:39 lo más manejable en Madrid los taxistas de momento mantienen la huelga porque no les convence la propuesta formulada por la Comunidad y el Ayuntamiento limitar la contratación de los WC a una distancia mínima de trescientos metros entre vehículo y cliente así lo presentaban Ángel Garrido y Manuela Carmena

Voz 5 02:55 el concepto es eliminar el concepto de Pere contratación temporal en el que yo creo que había un desacuerdo absoluto Ica manos podía llevar a reclamaciones multimillonaria tales como ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia e introducir algo nuevo pero yo creo que puede ser válido para todos que es el de contratación espacial chino que hemos tenido es buscar

Voz 2 03:14 sí empleando el elemento del distanciamiento es decir del espacio geográfico se puede lograr los mismos efectos no

Voz 1667 03:23 este inicio de año está siendo más que convulso en Podemos Pedro Blanco

Voz 1715 03:27 es que hoy ha dimitido de todos sus cargos Ramón Espinar era el líder de Podemos en Madrid y diputado autonómico y senador Espinar no ha puesto voz a su dimisión Un texto difundido en redes sociales explica el motivo asegura que se va porque no puede llevar a Podemos a dónde le gustaría llevarlo en fin Espinar se va porque entre otras cosas había quedado colgado de la brocha trae irrupción de Errejón y la recolocación de las piezas y todo en el día en el que once líderes autonómicos de Podemos han dado a luz la declaración de Toledo en la que piden con la que piden a su partido que se dedique a la cooperación Hinault a la competición José García Molina es el secretario general de Podemos en Castilla La Mancha convocante de esta compleja

Voz 6 04:03 confianza unidad coordinación negociación sobre todo a veces no caer en algo que que caemos que es en el fuego cruzado

Voz 1667 04:13 declaraciones Alteti sonantes que nos trajes

Voz 6 04:15 de yo creo que en general no entiende y nos acercaremos a voces

Voz 1715 04:18 una para que nos cuenten cómo ha ido una nueva reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno hoy le tocaba la delegación de la Moncloa viajar a Cataluña la ha encabezado la vicepresidenta claro

Voz 1667 04:26 como siempre a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:30 buenas tardes el serbio Djokovic será el rival Rafa Nadal en la final del Open de Australia Djokovic ha ganado al francés hoy conceden con facilidad tres cero en semifinales y el domingo peleará en la final ante Rafa Nadal tenemos Euroliga de baloncesto en juego están jugando a dos equipos de nuestra Liga Baskonia visita la cancha del Darussafaka a falta de un minuto los vitorianos pierden por setenta y ocho a setenta y dos y el Herbalife Gran Canaria está ganando cuarenta y uno cuarenta y cinco en la cancha del Buducnost luego jugará el Barça ante el CSKA Joy no tenemos fútbol de Primera pero sí de según a las nueve juegan en La Romareda Zaragoza

Voz 1667 05:04 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 05:07 buenas tardes el fin de semana mañana será el día en que podremos disfrutar del mejor tiempo en el conjunto del país por una parte desaparecen los chubascos de Canarias sobretodo de la provincia de Guipúzcoa y norte de Navarra así como las nevadas del Pirineo mañana será el día con más horas de sol en el conjunto del país con un poco de frío a primeras horas de la mañana no será tampoco muy exagerado durante la tarde máximas también un poco más bajas que hoy pero la mayor parte del país entre los diez y los quince grados cerca del Mediterráneo por encima de los quince también en Canarias el domingo con el paso de las horas las nubes irán ganando protagonismo chubascos sobre todo en el extremo norte de la península no lluvia persistente y el viento de poniente a lo largo del domingo ganará intensidad en prácticamente toda la Península y Baleares

Voz 1667 05:48 empezar a veinticinco Pedro antes de cerrar portada un

Voz 1715 05:51 en cambio sociológico muy relevante al que deberíamos prestar atención cada vez hay menos jóvenes que quieran tener carnet de conducir algo que era una especie de rito inaugural de la vida adulta para muchos hoy es algo completamente prescindible para los más jóvenes en dos mil diecisiete Se tramitaron la mitad de permisos de conducir que diez años antes en dos mil siete Nos lo contar Mariola obliga estas dos chicas ya han cumplido los dieciocho años y no les interesa de momento a sacarse el carné

Voz 7 06:18 sucinto ahora no siento que lo necesite para moverme por Madrid el transporte público me baje genial no forma parte de mis prioridades la mayoría de mis amigos y amigas tampoco tienen el carné de conducir hace

Voz 1715 06:31 años el número de permisos expedida superaba con creces los ochocientos mil en dos mil diecisiete fueron trescientos ochenta y cinco mil en esta década han ido cayendo la DGT analizando el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones María Lidón Lorenzo

Voz 8 06:46 yo creo que sí que estoy segura para los jóvenes ahora mismo no las tabletas las tecnologías los móviles

Voz 1715 06:51 los jóvenes apuestan por el transporte público y alternativas más ecológicas

Voz 15 08:15 Pedro Blanco

Voz 1715 08:17 en Canarias ahora hablamos y Venezuela pero antes los escenarios abiertos las últimas horas de la tarde nos vamos a marchar en directos Totalán un día más en busca de novedades desde la última hora desde el boletín de las siete de la tarde lo único novedoso es que se ha producido otra micro explosiones decir siguen intentando llegar al pozo en el que se supone a la zona del pozo en la que se supone que esta Julen en todo caso Ignacio San Martín pendiente de esta operación de rescate nos contara qué es lo que ha ocurrido Ignacio buenas tardes

Voz 16 08:47 buenas tardes soy la última información oficiales que el Grupo de Rescate Minero de Asturias había excavado ya sí quince centímetros por tantos querían a ochenta y cinco centímetros del pozo donde Yunes lleva más de doce millas algunas fuentes esos se han apuntado que es ser necesaria una cuarta micro voladuras porque en este tramo final el equipo de rechace se habría encontrado con Roca muy dura de realizar una exclusión que nada en la zona donde se prevé X Trail pequeño de dos años tengo unos minutos eso sí tendremos cosas cobijados a las ocho y media los responsables del operativo han convocado a los medios de comunicación

Voz 1715 09:21 gracias Ignacio pues esperemos no hay ninguna prisa por contar las cosas cuando estén confirmadas las trasladaremos ocho y media rueda de prensa comparecencia ante los periodistas de los responsables del operativo entonces aportarán toda la información de última hora desde luego nadie duda nadie duda del interés informativo de la búsqueda de Julen de esta historia pero otra cosa es la forma en la que el periodismo se enfrenta a noticias de este tipo el Consejo Audiovisual de Andalucía ha decidido analizar el tratamiento que los medios hemos hecho de esta noticia y pide sobre todas las televisiones que huyan del amarillismo información espectáculo vamos a Sevilla Alfredo Guardia

Voz 17 10:01 el Consejo reitera la necesidad de que los medios de comunicación mantengan un respeto absoluto de los derechos fundamentales de las personas involucradas como el derecho a la intimidad y a la propia imagen reclama a las televisiones que huyan del amarillismo del morbo porque no todo vale la presidenta de este organismo pide a los medios que se ofrezca una información seria y contrastada sin traspasar líneas rojas Emiliana Fernández

Voz 18 10:22 es pedirle a los medios de comunicación que no conviertan una tragedia como esta que no lo convierta en un espectáculo por supuesto que suya del morbo los medios de comunicación tiene una gran responsabilidad ante la sociedad es un tema que no habrá una persona en España que no esté absolutamente con el corazón encogido por lo que ha pasado pero precisamente por eso las respuestas una respuesta sí

Voz 17 10:44 el Consejo Audiovisual de Andalucía ha anunciado que realizará un análisis riguroso de todo lo que sea emitido sobre este trágico accidente

Voz 11 10:52 que estamos pendientes de las últimas horas de los

Voz 1715 10:54 escenarios abiertos tenemos que hablar de El taxi del taxi de Madrid porque la huelga continúa la idea que han tenido la Comunidad y el Ayuntamiento no convence al sector limitar la contratación de los servicios hubiese a través de la distancia mínima del vehículo trasladar a Sara selvas ahora muy buenas tardes qué tal buenas tardes Pedro Ángel ahora nos vas a contar los argumentos de los taxistas para rechazar a esa propuesta pero antes de nada vamos a saber qué es aquello Sara que los taxistas han decidido rechazar

Voz 1315 11:20 bueno pues la alternativa a la que han llegado Comunidad y Ayuntamiento para desbloquear el conflicto es cambiar el concepto pasamos de la contratación temporal lo que pedían los taxistas a la contratación espacial es decir en vez de fijar un tiempo de antelación mínima como han hecho en Barcelona fija una distancia mínima que separe al VTV del cliente al que van a recoger la distancia que han fijado es de trescientos metros como mínimo quinientos como máximo la mitad si es un coche eléctrico además Carmena también ha planteado ya en el marco de sus competencias regular los descansos de los sube TC para equipararlo a los taxistas que puedan trabajar sólo un fin de semana de cada dos

Voz 1715 11:54 así que distancia mínima de trescientos metros máxima de quinientos metros para poder contratar el servicio de una vez de un TC esa era la propuesta consensuada de Comunidad y Ayuntamiento que esta tarde han contado al sector del taxi al sector de la UDC los taxistas ahora no se dan por satisfechos

Voz 1315 12:10 no lo último es que mantienen la huelga porque el acuerdo no cumple sus expectativas no es lo que estaban buscando dicen que fijar esa instancia suponen la práctica a prestar un servicio inmediato y eso es lo que quieren evitar no gusta del todo pero parece que la tensión se rebaja porque ahora sí están dispuestos a negociar tampoco ha gustado el todo en el sector de la súbete C dicen que hay puntos difíciles de acercar pero están dispuestos también a seguir trabajando vamos a escuchar a Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi Eduardo Martín de un auto

Voz 1070 12:37 este texto que abre una nueva vía una variable pues es un texto que merece la pena de un estudio nada

Voz 19 12:45 la esquina una se tiene que ser el sector del taxi el que tiene que levantarse que levantar la huelga porque creo que sí que queremos negociar no puede ser me en una mediante coacciones amenazas e secuestrando la ciudad impiden la movilidad de todos los ciudadanos creo que deberían de ser mucho más racionales

Voz 1315 13:00 aún está todo en el aire dos formas porque ahora está previsto que en un rato lleguen los taxistas aquí a la Consejería de Transportes para reunirse con la consejera y mostrar sus impresiones desacuerdo pero por ahora continúan con el INE

Voz 0738 13:10 Emilio gracias a hacemos un alto en el camino

Voz 1715 13:13 no breve alto en el camino y a la vuelta los vamos a Venezuela

Voz 1667 13:16 hora veinticinco

Voz 11 13:18 veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito el viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy kit de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo te emprendedores y startup protagonista un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento

Voz 20 13:50 cada vida tiene al menos una historia

Voz 21 13:53 algunos las escriben otros las Len para unos y otros los muchos libros esta semana nos visita el escritor Manuel Vilas Si algo tiene la literatura es una

Voz 22 14:04 especial conciencia de recordar que sólo vamos a estar vivos una vez en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora

Voz 23 14:10 menos en Canarias con Macarena Berlín aprendemos a escribir leer entre líneas

Voz 24 14:15 en la SER oye David tutela estatal

Voz 25 14:18 más si es que estamos pensando en ponernos una y te lo pienses ya no sólo por los robos ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves te han metido gente a por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos estos problemas

Voz 26 14:30 pero con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 14:41 apenas SER Hora veinticinco

Voz 15 14:48 Pedro Blanco ochenta minutos siete y catorce

Voz 1715 14:50 en Canarias hablemos si de Venezuela la tarde nos ha dejado más retórica que novedades hemos escuchado a las dos personas que reivindican como presidentes legítimos del mismo país por un lado Juan Why don't ha reaparecido después de autoproclamarse presidente este pasado miércoles ha pedido al Ejército que se ponga de su lado ha defendido un gobierno detrás acción y la convocatoria de elecciones llamado a la gente a volver a movilizarse ya este mismo fin de semana en Caracas hay una compañera de Caracol Radio Amanda Sánchez

Voz 27 15:19 a prisión cubrimos lo siento Rajoy ha ido a ha prometido que la oposición seguirá trabajando en fusión

Voz 2 15:25 que se instale un podían nazis

Voz 28 15:27 Lore cree movimiento Ceballos imperar no que usurpa los símbolos el poder

Voz 29 15:38 el renovado alcanzar vemos esto queremos nuevo presidente un presidente verdad se producirá el país que aguantó lo venezolano

Voz 2 15:49 ha ido como cabeza en la Asamblea Nacional

Voz 27 15:53 el ruido advirtió en la mañana de este viernes el Gobierno de Nicolás Maduro podría incluso detener el preludio de

Voz 30 16:01 claro que pudiera matarle hubiera me detenerles hoy también O'Belén

Voz 27 16:05 la de esto los ciudadanos responden

Voz 2 16:08 el venezolano leerlo

Voz 27 16:12 Amoedo condenó la muerte es que se ha generado en medio de la protesta y reiteró el llamado en el maíz pongan del lado de la Constitución

Voz 1715 16:19 bueno gobierno español mantiene una posición que coincide con la de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea el reconocimiento Diego ha ido como presidente deberá esperar porque lo primero que desean que ocurra lo primero que piden que ocurra es que se convoquen

Voz 3 16:32 acciones si se constatara que no existe la menor voluntad por parte de régimen venezolano le proceder a una convocatoria de elecciones nos plantearía Most la adopción de otras medidas centradas que sí incluye claro el reconocimiento como presidente interino para que estas elecciones pueden ser convocadas desde la Asamblea Nacional

Voz 1715 16:57 bueno pues cada una elegido hoy su auditorio o ha ido en la calle Maduro en una rueda de prensa en la que ha vuelto a arremeter contra su rival en la que ha vuelto a hablar de golpe de Estado en la que lo hemos escuchado en portada también ha lanzado sus dardos contra España y contra el ministro de Exteriores Amanda

Voz 27 17:13 si en medio de la presión de la comunidad internacional y también de la fuerzas opositoras en Venezuela Nicolás Maduro ha hecho nuevamente un llamado al diálogo con la disidencia sin embargo la respuesta de Juan Weibo por ejemplo ha sido que sólo está dispuesto a conversar y negociar específicamente los términos de la salida de Nicolás Maduro del poder en ha hablado sobre la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos hice que es únicamente una ruptura de relaciones codo con don Antxón Hinault con los socios económicos estadounidenses de Venezuela también habló sobre la posición que ha asumido España en las últimas horas en cuanto a este conflicto hijo que la declaración del canciller español es insolente

Voz 31 17:54 muy insolente si ellos creen elecciones que

Voz 1623 17:57 hagan elecciones España

Voz 31 17:58 porque el presidente español electo

Voz 1623 18:01 ningún voto popular donde hubiera quería hacer elecciones en España no tiene moral para dar lecciones a Venezuela y ponerle ultimátum a Venezuela

Voz 27 18:09 aseguró que no va a ceder a la presión y que no está dispuesto por ahora a renunciar a la presidencia

Voz 1715 18:15 el líder del Partido Popular ha vuelto a fijar posición a través de Twitter ha escrito es lamentable que tengamos un presidente del Gobierno cobarde así ha llamado a Pedro Sánchez que no apoya la libertad en Venezuela a España debería liderar la acción de Europa frente a Maduro pero sus jefes de Podemos noble dejan continua ese tuit sólo arremete contra dictadores muertos pero no hace nada contra tiranos vivos pues la responsable de política exterior de la Unión Europea ha pasado el día la tarde elaborando un borrador que fija la posición comunitaria que ha sido distribuido entre las delegaciones de los países socios y en este tema en fin salvo que haya cambios parece que Europa no va a poder presentar una posición unánime vamos a Bruselas buenas tardes

Voz 0738 18:52 hola muy buenas tardes de momento siguen negociando porque hay un giro europeo como la descontado para que en Venezuela Maduro entienda que hay que convocar elecciones como su última oportunidad un giro especialmente también en el caso de España que hoy se ha convertido en una de las voces más radicales para exigir que se entienda el mensaje los gobiernos de la Unión consideran urgente convocar esas elecciones es un tema de días y advierten que si no pasarán al reconocimiento de Baidu Austria Grecia tenían problemas iniciales por esto han decidido aprobar la declaración sin Reunión de Ministros por un procedimiento denominado de silencio un procedimiento administrativo que ha quedado atención suspendido hace muy poco tiempo porque España mantiene que no es lo suficientemente duro la verdad es que el problema es un tema de léxico porque lo que España reclama es que se diga que la Unión va a tomar medidas si el texto dice que la Unión va a estudiar si toma medidas pues fue aún el problema es que el texto sea retirado Ike se han vuelto a abrir las negociaciones para ver si al final todos pueden estar de acuerdo porque como sabéis Austria Grecia tenían bastantes

Voz 1715 19:57 bueno en la línea de la Unión Europea que hasta que llega una posición común anda que no marea la perdiz gracias hasta luego ocho a seguimos

Voz 1667 20:05 cinco vuelva a casa mi mujer queda puesto un huerto ecológico en el cuarto de invitados te puedes creer ha conseguido que la casa huela igual que la del campo es que te transporta menuda María

Voz 24 20:16 Villa los encuentros de la SER dedicados al bienestar ves la vida de otra manera se presenta el encuentro el bienestar y una vida sostenible en el teatro Alcázar de Plasencia del quince al diecisiete de febrero con José Miguel Mulet Cristina Monge Loles León Antonio Resines Ágatha Ruiz de la Prada David Trueba hay muchos más adquiere ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso visita al Parque Nacional de Monfragüe el municipio de Serradilla y disfruta de un paseo en barco por el río Tajo desde ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar punto es patrocinan Junta de Extremadura Diputación Provincial de Cáceres Ayuntamiento de Plasencia e Iberdrola

Voz 2 21:00 Capi mecer jura veinticinco

Voz 15 21:07 Pedro Blanco vendiendo a última hora la

Voz 1715 21:09 hay también en Estados Unidos está compareciendo Donald Trump que ha anunciado la reapertura del Gobierno creo que es así Marta del Vado Marta buenas tardes

Voz 0738 21:17 hola buenas tardes y Donald Trump ha accedido a firmar un acuerdo sobre los presupuestos con los demócratas está dando los detalles en estos momentos es un acuerdo que no incluye los cinco mil setecientos millones de dólares para construir el muro un acuerdo que va a permitir reabrir el Gobierno durante tres semanas hasta el quince de febrero un periodo en el que tendrán que seguir negociando sobre el muro y la seguridad en la frontera hoy es el trigésimo quinto día de Shut down hoy se han quedado sin cobrar según la nómina casi un millón de funcionarios de esto ha hecho que muchos no se presentan a trabajar por ejemplo los controladores aéreos esto está provocando retrasos significativos en los vuelos de los principales aeropuertos para la noticia a Pedro que Donald Trump ha cedido firmar un acuerdo durante tres semanas a un acuerdo sobre los presupuestos que va a reabrir el Gobierno durante las próximas tres semanas donde un periodo donde van a seguir negociando sobre el muro en la frontera

Voz 1715 22:11 gracias Marta te dejamos a escuchando a Donald Trump nosotros vamos a ocupar al menos un minuto de la política doméstica de la descomposición de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar ha anunciado que se aparta del todo que deja de ser el líder del partido que deja la asamblea que deja el Senado después de unos cuantos tumbos sobre los motivos que han llevado a dar el portazo una conclusión Se va porque se había quedado en terreno de nadie y sin opciones de volver a tener escaño Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 22:35 si la lealtad de Ramón Espinar hacia Pablo Iglesias no se ha visto recompensada se quedó fuera de las listas al Congreso peligra su puesto de senador por designación autonómica hice sentido ningún

Voz 0919 22:46 creado por qué desde hace mucho tiempo Ramón Espinar

Voz 0861 22:49 ya no tenía el timón de mando del partido en Madrid con ese cóctel se puede entender que Espinar en los últimos días quisiese tender puentes con Errejón no tanto por el bien de su proyectó según algunas fuentes en Podemos sino por asegurar su propia supervivencia política ese acercamiento Espinar iba en contra de la línea impuesta por Iglesias una línea dura que no compartía el hasta hoy secretario general de Podemos en Madrid Espinar que dejará

Voz 0919 23:13 todo deja su escaño en asamblea también su cargo de ser

Voz 0861 23:16 Ador él mismo lo ha reconocido que ha sido su propio partido el que le ha abocado a tomar esta decisión una renuncia que en el entorno más próximo año Errejón han definido como honesta

Voz 1715 23:29 en la segunda hora del programa Un libro y unas cuantas cocinas realidad vamos a hablar de la ideología de Star Wars íbamos a hablar de festivales gastronómicos vítores sola

Voz 1915 23:41 hola Pedro si Pablo Morán Maestre va a entrevistar a partir de las nueve a Fernando Ángel Moreno él es autor del ensayo que lleva por título La ideología de Star Wars Fernando es profesor de Filología en la Universidad Complutense de Madrid ya analizado momentos de la saga como este

Voz 22 23:57 seis camino afianzarnos del miedo que lleva un elogio llevan sufrimiento percibo mucha mano no

Voz 1915 24:09 en el libro por el que entendemos la cantidad de frikis que hay de Star Wars y coincidiendo con Madrid Fusión hoy nos vamos de festivales gastronómicos con Carlos Cano

Voz 1715 24:18 gracias a todos es a partir de las nueve en la segunda hora el programa tenemos tertulia los viernes en la tertulia comienza a las diez con Juan Carlos Jiménez con Milagros Pérez Oliva Icon Cristina les recuerdo una de las cosas que han ido corriendo en los últimos minutos estamos pendientes de una comparecencia de los portavoces del equipo de rescate que busca a Julen en Totalán será a las ocho y media de la tarde está barajando la necesidad de realizar una cuarta micro voladura para conseguir bueno romper una zona de rocas que se han encontrado muy cerca del pozo original y los taxistas de Madrid la Nos lo van a completar los compañeros de Madrid Madrid han decidido seguir ocho veinticinco sí

Voz 33 24:56 tiene veinticinco años

Voz 1915 25:07 buenas tardes volvemos a las puertas de la Consejería de Transportes está previsto que en los próximos minutos lleguen los taxistas que esta tarde se han reunido con Manuela Carmena de momento siguen con la huelga no les convence la propuesta acordada por Comunidad y Ayuntamiento aunque están abiertos a seguir negociando y ahora tienen que trasladar su impresión a la consejera sobre ese borrador que les han ofrecido esta mañana hay que contempla introducir esta novedad esa contratación espacial para los WC para que estén como mínimo a trescientos metros del cliente al que van a recoger en la calle Maores esta Sara selva adelante qué tal

Voz 1315 25:40 estar después si por aquí ahora expectación en poco más de una hora está previsto que lleguen los taxistas estaba previsto que fuera las siete esa reunión con la consejera pero la han retrasado lo que sabemos por ahora es que ese acuerdo la contratación espacial no cumple sus expectativas no les convence pero ya sí abren la puerta al diálogo hoy a la negociación dicen que abre una nueva vía así que parece que la propuesta de Ayuntamiento y Comunidad ha rebajado algo la tensión tampoco ha gustado del todo al al sector de la súbete C que también están dispuestos a negociar pero piden a los taxistas que levanten la huelga ronda de reuniones en definitiva aún queda tarde por delante pero por ahora la huelga

Voz 1915 26:13 continúa gracias Sara cautela también en Ifema donde los taxistas mantienen su campamento base desde hace cinco días allí hemos estado esta tarde en un programa especial de La Ventana de Madrid en el que hemos hablado con algunos de los que mantienen su protesta

Voz 1667 26:25 realmente es que no nos convence no es que yo directamente consideró pues una tomadura de pelo osea trescientos metros estamos hablando de que el vehículo podría estar entonces vamos nosotros a la rotonda de ahí delante y nosotros estamos dispuestos a negociar estamos dispuestos a a oír lo que nos tienen que contar pero realmente vamos a partir de algo más serio bueno al menos hemos conseguido que es

Voz 3 26:44 a Ayuntamiento y Comunidad

Voz 1667 26:46 a que nunca había sucedido en lo referente

Voz 1915 26:49 pues pendientes como décimos de esa última hora en la huelga de taxistas enseguida vamos también con otros asuntos de este viernes veinticinco de enero pero antes vamos a conocer la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 34 27:03 las tardes a esta hora tenemos dos accidentes de tráfico uno en la A uno en la zona de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes de entrada a la capital con dos kilómetros de retención y otro en Majadahonda en la sesión de salida de la capital con dos kilómetros de retención otras incidencias en la A cinco también densidad circulatoria de salida en Arroyomolinos de de salida de la capital en el resto de carreteras sin rastro ni de movilizaciones a esta hora ni tampoco de otras incidencia de tráfico se circula con normalidad en el resto de Madrid

Voz 12 28:56 pues ya digo que claro como lo he hablado con Ramón y le pilla de sorpresa pues los eh no sé realmente cuáles son los motivos de Ramón pero yo creo que estamos a tiempo hoy esa es la responsabilidad que tenemos ahora todos y todas de instruir una candidatura unitaria yo no me planteo a día de hoy el escenario de tener que elegir una candidatura y creo que eh tenemos muchísima responsabilidad en esto del soltarlos aclara

Voz 1915 29:19 el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se reunirá el próximo dos de febrero para analizar la situación del partido tras la dimisión de Ramón Espinar

Voz 1715 29:26 y una cosa más la concejal de Ahora Madrid rumiar

Voz 1915 29:29 será investigada por un delito de injurias y calumnias por sus críticas a la actuación de la Policía tras la muerte de mantero Mamen mamá by la Audiencia Provincial ha confirmado la decisión que ya tomó un juzgado de instrucción llegamos a las ocho y media con once grados en el centro de Madrid que paseen buen fin de semana

Voz 3 30:04 otro veinticinco Deportes Jesús

Voz 0919 30:12 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos y un día más gracias por escuchar el programa enseguida vamos con la última hora del mundo del deporte pero estamos pendientes desde hace días de un rescate en Totalán los equipos se acercan parece al lugar donde se supone que está el niño Julen ya está ahora parece que hay nuevas noticias Servicios Informativos Cadena SER Pablo Morán cuéntanos bueno

Voz 1667 30:37 a Gallego buenas tardes exacto estamos en lo que parece la fase decisiva de esta operación de rescate que dura ya exactamente doce días llegar a la zona del pozo de Totalán en la que se cree que está el pequeño Julen es cuestión de centímetros lo el equipo de mineros asturianos que ha desplazado hasta la localidad malagueña está a muy poquitos centímetros de esa zona del pozo en la que como digo se cree que está el pequeño el portavoz de la Guardia Civil Jorge Martín el portavoz de la Guardia Civil en Málaga está a punto de ofrecer una rueda de prensa para detallar los últimos avances de esa operación de rescate Ignacio San Martín buenas tardes de Nueva York

Voz 16 31:17 buenas tardes y todavía no ha cumplido es a el portavoz de la Guardia Civil Alfonso partidos ante los medios de comunicación más treinta litros sólo de otros tantos medios esperando la presencias que hasta el momento ha sido portavoz sobre todo en esta fase final del operativo de veintiseis personas que trabajan para enfermos como bien dices faltan pocos centímetros pero esta complicación hecho terapia

Voz 1667 31:43 exacto Ignacio este mismo portavoz Jorge Martín es el que esta misma mañana condicionaba los plazos para la llegada a la zona en la que se cree que está el pequeño Julen lo condicionaba digo a la montaña decía la montaña manda en en esta operación de rescate han podido avanzar bastante a lo largo de la tarde pero se han encontrado con una nueva zona de roca dura que ha obligado a realizar nuevas micro voladuras que es precisamente lo que retrasa esta operación un poco más no

Voz 16 32:12 hay que recordar que es leerse diecinueve a doce horas de este operativo de esta excavación del túnel de cuatro metros de un metro cuadrado a sesenta metros de profundidad las primeras horas crecimos tan sólo se pudieron extraer fue un metro y medio que estar en apenas tres horas se avanzaban otros dos metros Bale claro al menos las fuentes oficiales Nos dejan en el faro que la excavación de seis coma tres metros quince es lo que sabemos oficialmente que se lo más lo vamos a conocer esos minutos lo que sí parece seguro es que ese tramo final está completando para acceder al que tengo una Montañez que como Os Belenenses o sea revelados Aburto en contra de los rescatistas de a lo hizo al principio cuando se excavó esa galería vertical al pozo donde Julen lleva practicamente doce días un operación pretendía que duraron quince horas que no voy más allá de las ha encontrado

Voz 1667 33:05 gracias Ignacio pues enseguida esperamos salir de dudas eh gallego enseguida esperamos poder saber si se retrasa mucho más esta operación de rescate por el hallazgo de esa roca dura que han encontrado los un equipo de mineros de Asturias So os estamos a muy poquitos centímetros de del Tarazona donde está el pequeño donde se cree que está el pequeño le

Voz 0919 33:25 por supuesto estamos pendientes tunos dice Pablo cuando comience esa rueda de prensa volvemos a Totalán el mundo del fútbol que este fin de semana tiene una nueva jornada volverá a estar muy pendiente del bar ese adelanto que supone el vídeo arbitraje para que las jugada polémica se aclare hoy el Real Valladolid ha recibido una charla del director del bar para explicarles a los jugadores al entrenador y al presidente Ronaldo bueno cómo funciona el bar porque el Valladolid no pudo en el mes de agosto asistir a clase y tomar apuntes estaban algo desconcertados sobre cómo funciona cuál es el protocolo del vídeo arbitraje después de una clase larga Hay tomando apuntes el presidente Ronaldo ha explicado con este sentido común lo que es el bar después de esa charla con el directo

Voz 40 34:21 hemos aprendido que todavía eh eh subjetivo va está muy presente en las decisiones osea eh si al árbitro bar cree que una acción es para llama

Voz 0919 34:37 y esta tesis

Voz 41 34:40 en esto

Voz 40 34:41 pues no siempre va a tener la opinión cien por ciento de apoyo de todos pero eh yo creo que los errores van a seguir porque cometemos errores todos aquí pero nosotros tenemos tenemos que seguir a lo nuestro foco del árbitro del bar hacemos nuestro me Scott dentro del campo para que

Voz 1623 35:07 razonable Ronaldo los errores

Voz 0919 35:09 van a seguir y nosotros tenemos que poner el con lo deportivo para quitarle presión a los árbitros enseguida estamos en Valladolid a ver cómo han sido esos apuntes el otro gran protagonista del día además del bar es Djokovic el serbio que se ha metido en la final del Open de Australia de tenis derrotando al francés Paul en tres set con mucha facilidad Djokovic va a ser el rival de Rafa Nadal en la final del próximo domingo comenzará hora española a las nueve y media de la mañana ya estamos en medio de una jornada de la Euroliga de baloncesto ha terminado un partido el que ha perdido Baskonia en la cancha del Darussafaka ochenta setenta y cinco derrota de los vitorianos ahora mismo está jugando el Herbalife Gran Canaria en la cancha del Bud nos preguntamos cómo está ese partido Nico López buenas tardes qué tal Gallego quedan cinco minutos para que termine el partido en Montenegro de momento Teresa Bajo el Herbalife Gran Canaria pudo no sesenta y seis Herbalife Gran Canaria seis tres luego el gran partido de la jornada se juega a las nueve en el Palau entre el Barça y el CSKA de Moscú hoy no tenemos fútbol de Primera sí de segunda lo buenos pasaremos por La Romareda donde juegan el Zaragoza y el Real Oviedo pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Guardo

Voz 42 36:22 la Diego hoy me voy a criticar a nadie ni voy a hablar de un ideó otro de nadie este verano Gonzalo de Julen quedo aceleración pero ahora hay otro Julie Delpy la aquí quiero darle ánimo a toda la familia ya esto bombero que lo están rescatando que lo rescaten ya y que la familia está quedé tranquila

Voz 0919 36:45 es lo que queremos todos estamos pendientes

Voz 43 36:47 desde la última hora dejad vuestros mensajes

Voz 26 36:51 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Laurent opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 22 37:06 bueno la apelación todas mira tengo que decir a Gallego que está que está que lleva una racha me encanta hay porque esa cosa que tiene el que es la que yo ya me hice adicta a de viví fija no que esa esa ironía que mostraba cuando el programa de Cuatro al principio hay ya me conquistó para toda la vida bueno pues esa es esa ido ni ahí esa gracia natural divertido inteligente eh irónico me encanta hoy sigue donde saca el Barça tantísimos millones

Voz 26 37:54 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 12 38:00 exprésate

Voz 43 38:04 de dónde saca el Barça tantísimos millones es que sí

Voz 1667 38:08 la ironía que se pega empezamos bien

Voz 0919 38:14 el Valladolid juega el próximo domingo en Pucela con el Celta de Vigo se supone que para ese partido los jugadores y el entrenador del Valladolid ya van a estar más tranquilos con el bar porque serán ha explicado perfectamente esta mañana han estudiaron toma apuntes y no va a haber ningún tipo de polémica eso nos gustaría todos José Luis Rojo y cómo ha sido la clase buenas tardes

Voz 1070 38:34 hola Jesús muy buenas tardes pues en principio ha sido una charla de más de dos horas en las que ha estado toda la plantilla y como decías el técnico incluso Ronaldo como escuchábamos al principio el técnico Sergio Gamón ha hablado bueno pues en la misma línea que mantiene el club de tranquilidad y de coherencia

Voz 44 38:50 es una charla que está un poquito como preparada como pudo funcionamiento de dar un poquito de bueno cuando yo piensan que que actúe en actúan a un poquito la teoría de de como tú Alvar no es verdad que no ha entrado a valorar la jugada nuestra no con la duda de la subjetividad es el hombre que está en el bar es subjetivo a lo que él ve no él tiene que determina si la jugada que ve es flagrante siguen manifiesta unos manifestó

Voz 1070 39:09 hablaba evidentemente Sergio de que el que decide es el árbitro que está viendo el bar is desde su punto de vista pues es la decisión que determina tomando por cierto no le ha gustado demasiado que el vídeo que habían preparado con un montón de jugadas polémicas no los haya querido ver todos más tranquilos con esta explicación ocho y treinta

Voz 0919 39:25 nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 41:02 vamos con la Liga ya sabes que el líder el Barcelona juega el domingo cuatro y cuarto en Girona mañana hablará Valverde mañana sabremos si tiene pensado dar descanso a Messi au sale con todo o piensa en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey del próximo la próxima semana ante el Sevilla de lo de mañana bueno pues es muy atractivo el duelo de la comunidad de mal haría Atlético de Madrid Getafe el Atlético de Madrid segundo en la clasificación y Pedro Fullana antes de ese partido el Atlético está pendiente sobre todo de Morata el Inter

Voz 1315 41:33 intento entre fichaje de los rojiblancos se está haciendo larga la espera va a hacer oficial nadie tiene que dudar de eso porque el acuerdo pone el futbolista está cerrado es más está firmado y lo que falta es que los clubes terminen de pulir ese acuerdo entre ambos eh vamos a ver cómo termina el asunto si se hace oficial esta noche hay que esperar unos días más la realidad es que la el de Madrid además también está esperando la decisión de Johnny que tiene que decir si acepta el traspaso al vuelves inglés y en medio de todo esto aparece Sky Italia ahí dice que Diego Godín ya ha pasado el reconocimiento médico con el Inter para fichar el próximo verano

Voz 4 42:04 no Simeone no duda de la profesionalidad de y tampoco de Morata convencido que digo mañana jugara con la pasión

Voz 46 42:11 ilusión si la tenacidad con la cual el uno de enero no dudo ni un segundo en en Godín hasta el día que te ha con nosotros en cuanto a Morata vamos a esperar

Voz 1315 42:28 pues pienso que estará Morata en el futuro de momento no estará en el partido de mañana en lo deportivo seis bajas portando trece jugadores disponibles aún se ha recuperado y podrá jugar igual que Godín Lucas también Karadzic que será titular

Voz 0919 42:40 enfrente el Getafe si el Getafe ganase mañana al Atlético de Madrid se pondría provisionalmente en puestos de Champions lo que da una idea del temporada aunque están haciendo los de Bordalás mañana José Antonio Duro como sea

Voz 0477 42:52 le están sextos en medio de la eliminatoria de Copa sólo ha perdido un partido como visitante este año gallego fue además en el Bernabéu y los datos que no apoyan al Getafe que desde que llegó el Cholo no es que no haya puntuado es que no ha metido un gol al Atlético de Madrid guardarlas con la duda de Mata uno de los tres de arriba que hoy no ha entrenado por un proceso febril se identifica con el Atlético de Madrid pero hasta qué punto

Voz 0915 43:11 ahora asiento identificados con con el juego de mi equipo valoro mucho el juego del Atleti pero nosotros no se identificamos con nosotros bueno que puede haber algún símil en algún aspecto en juego yo creo que gusta mucho el Cholo Simeone porque es el actual entrenador del Athletic vino no debéis

Voz 0477 43:29 conforme con otro equipo no sólo por el Geta donde ya no está Guardiola Valladolid ha estado muy veintitrés y a dónde va a llegar el lateral del Alba

Voz 0919 43:35 era vaya duelo mañana en Mestalla Valencia Villarreal con el Valencia el Marcelino que sigue titubeante aunque algo mejor el Villarreal que está en puesto de descenso importantísimo para los dos última hora de el equipo de Marcelino Ximo MAR mano bueno

Voz 47 43:52 hola muy buenas estábamos pendientes en el entrenamiento que acaba de concluir ahora mismo en Paterna y entrenaba o no Gameiro y si entraba en la convocatoria pues bien respuestas no se ha entrenado Nos entrenaron todas las semana desde el golpe que sufrió ante el Getafe en Copa pero no hay convocatoria todavía va a mantener la duda hasta última hora porque la convocatoria la dará mañana Marcelino en esa seguro que no estará Gabriel que es baja por sanción Guedes y con perderán por lesión además de allí que está proscrito que está todavía en el Valencia pero ya dijeron que no iba a volver a jugar así que mañana la pareja Rodrigo mina veremos si está Gameiro o no en la recámara

Voz 0919 44:30 el Villarreal sólo ha ganado en esta temporada en la Liga tres partidos vaya situación agónica Xavi de última hora de los amarillos

Voz 48 44:38 qué tal Gallego muy buena y complicada además recuerdo que el Villarreal viene de empatar ante el Athletic caer ante el Getafe perder en la Copa lleva siete partidos sin ganar afronta el partido con las bajas de Bruno ahí Funes Mori seguro y las dudas de Morlanes Álvaro Kim Dani erraba el ejecutivo ganar en Mestalla como lo ha hecho las tres últimas temporadas intentar acercarse un poquito más a la zona de permanencia

Voz 0919 45:00 vaya partido ese ya a la una de la tarde se juega el Sevilla Levante en los locales la gran pregunta Fran rojillo es si van a pensar más en ese partido o en la vuelta de la Copa ante el Barça con esa ventaja que tienen dos cero de la ida buena hasta refrán hola Gallego buenas

Voz 0700 45:15 si no tiene mucho donde elegir Machín así que como Die va dieciocho convocados entre ellos incluso el chaval Brian Hill pues con la baja hace Navas de Escudero no tiene carriles no tiene mucho que pensar Matxín va a poner lo que tiene ha entrado Roque Mesa y Aleix Vidal podrían ser Aleix Vidal por la derecha y Quincy prometido requiere a los carril desde el Sevilla posiblemente le da descanso a Benger probablemente la única novedad de cara al once titular esperemos mañana a ver qué hace pero lo cierto es que va justito podríamos incluso ver debutar al central Webber eso por un lado en el Levante Paco López ha perdido a última hora Toño García por unas molestias se cae por tanto de la convocatoria tampoco han viajado Percival Vukcevic ya Antonio Luna que no va a poder jugar en el que fue su estadio íbamos

Voz 0919 46:01 partido de las seis y media quemar a jugar mañana Leganés y Éibar Óscar Egido novedades

Voz 47 46:06 la noticia el partido va a ser la pañolada en el minuto doce que va a hacer la afición del Lega para protestar por ese gol de Luis Suárez el domingo pasado

Voz 0919 46:12 en lo deportivo por tercer partido consecutivo Rubén Pérez

Voz 47 46:14 les baja además vuelve Bush pincha no estarán Carrillo Roland hice Kiel Aibar Orellana se pierde su segundo partido consecutivo por molestias vuelve Pere Milla no viajan Cardone calavera ya pero quedan de dos a tres semanas para volver

Voz 0919 46:27 es lo en Primera en Segunda División hoy se abre la jornada a las nueve en La Romareda Zaragoza Oviedo tantas veces un partido de Primera División vamos a ver si cuando falta un cuarto de hora hay ambiente cómo salen los equipos anti Sanz buenas tardes

Voz 49 46:40 hola buenas tardes Gallego calientan Oviedo y Real Zaragoza el equipo de Víctor Fernández con cuatro cambios en el once necesita ganar a un Oviedo que llegan racha La Romareda en busca de la cuarta victoria consecutiva que le meta en puestos de producción noche muy fría en Zaragoza diez grados pero bastante viento comienzan las nueve pita un andaluz Figueroa Vázquez

Voz 0919 46:58 esto de titulares de esta jornada en Segunda División cuáles son Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 47:02 qué tal Gallego el partido más importante de la jornada el Sporting Deportivo el equipo de Nacho González visita a El Molinón el domingo a las seis de la tarde otro partido importante importantes el Cádiz Mallorca que se disputa mañana los ocho y media en el estadio Ramón de Carranza también jugarán Almería Osasuna Lugo Rayo Majadahonda Elche Numancia Tenerife Málaga y el domingo más encuentros Granada Extremadura Alcorcón Córdoba Las Palmas además recordamos aplazado El Albacete Reus