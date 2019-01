Hora 25 (25/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

el rescate de Julen la crisis política en Venezuela y la huelga de taxistas en Madrid te vuelven a ser los tres asuntos a los que vamos a dedicar gran parte de este Hora Veinticinco pendientes de lo que ocurra en esos tres escenarios Totalán Caracas y el recinto de Ifema abrimos ahora un espacio para hablar de literatura o de gastronomía vamos a hablar con el autor de un libro que disecciona la saga de Star Wars desde el punto de vista ideológico y también los vamos a ir de festivales gastronómicos antes vamos a recordar algunas de las noticias de este viernes

Voz 1454 00:49 al Pablo buenas noches la distancia es corta pero el tiempo puede ser largo así puede resumirse la situación en Totalán se está muy cerca de Julen pero hay de nuevo una zona de roca dura que frena el trabajo de los mineros Ignacio San Martín buenas noches

Voz 6 01:03 buenas noches si se cumplen veintisiete tengo unos unos ingresos de la Brigada de rescate minero de Asturias han estaba a tres metros y treinta y cinco centímetros están a apenas sesenta y cinco centímetros del lugar donde se supone que está Ayun en el Popo donde cayó hace doce días pero este tramo final sea complicado una de roca dura no deja avanzar hay que hacer una cuarta micro voladuras pero muy precisa porque detrás de esa parte se supone que está Julen Jorge Martín es el portavoz de la Guardia Civil

Voz 7 01:31 esta cuarta micro voladura debe ser extremadamente precisa debido a la cercanía donde supuestamente se encuentra Julen eh debes debe ser de extremada precisión por lo tanto para ayudar a esta precisión también se han incorporado tres topógrafos para dirigir exactamente el tramo final del túnel que se está excavando

Voz 6 01:57 también se han incorporado cuatro expertos en voladuras Montagny geología de la Guardia Civil traídos desde Palma de Mallorca precisamente el portavoz ha recordado que serán agentes del Instituto Armado los encargados está acceder hasta el pequeño Julen cuando lo aplicados de rescató Mineiro despeje el camino

Voz 1667 02:14 en gracias Ignacio mantenemos esa línea abierta con Totalán mientras los taxistas de Madrid rechazan la propuesta del Ayuntamiento y la comunidad el borrador que les han presentado dice que

Voz 1454 02:23 no se parecen nada las peticiones que habían hecho y por tanto seguirán con la huelga indefinida el texto señala que el usuario de un WC debe encontrarse a una distancia mínima de trescientos metros y máxima de quinientos el presidente de la Federación Profesional del Taxi dice que eso es una anécdota o una burla

Voz 1667 02:38 otra última hora fin temporal al cierre de gobierno en Estados Unidos

Voz 1510 02:52 hola buenas noches finalmente Donald Trump ha cedido ha llegado a un acuerdo en los presupuestos con los demócratas para reabrir el Gobierno temporalmente sin incluir fondos para construir el muro se ponen así fin a los treinta y cinco días de Shut down en los que casi un millón de funcionarios han trabajado sin cobrar esta situación estaba provocando hoy por ejemplo retrasos en los principales aeropuertos porque los controladores aéreos han faltado a sus puestos de trabajo el acuerdo va a permitir financiar el gobierno federal durante tres semanas tiempo en el que el presidente exige que se negocie con la oposición incluir en los presupuestos definitivos la financiación del muro con México escuchamos a Donald Trump

Voz 8 03:28 es un tan cual hay no

Voz 1510 03:34 algunos lo tenemos un acuerdo justo con el Congreso el Gobierno volverá a cerrar otra vez el quince de febrero advierte trance usará todos los poderes que le otorga la ley para conseguir esos cinco mil setecientos millones de dólares que quiere para construir el muro por otras vías Se refiere a declarar la emergencia nacional para disponer de esos fondos sin necesidad de tener la aprobación del Congreso pero de momento hoy termina el Seat aún más largo de la historia con una derrota política importante para el presidente contra la recién estrenada mayoría demócrata en la Cámara

Voz 1667 04:05 en Venezuela Esther comparecencias simultáneas de Maduro Higuaín

Voz 9 04:19 encontrarme con este muchacho de Rita y capucha Kenneth Lee en el pico ahora tres de la mañana

Voz 10 04:31 nuestra condición clara hay que convocar elecciones lo más pronto posible nuestro objetivo por supuesto tiene que comenzó el pasión

Voz 1667 04:39 el Gobierno de transición también del Exterior unas doscientas personas pueden estar desaparecidas por la rotura de una presa en Brasil

Voz 1454 04:47 un río de lodo destruyó algunas casas próximas han poblado vecino en el municipio de Minas Gerais sudeste de Brasil las autoridades no han confirmado si el vertido ha causado víctimas mortales pero según el cuerpo de Bomberos sólo cuatro personas han sido

Voz 11 05:00 tendidas en hospitales por heridas causadas por ese ver

Voz 1454 05:02 pido pero su estado es estable nueva reunión

Voz 1667 05:05 bilateral Gobierno Generalitat esta tarde en marzo

Voz 1454 05:07 lona en un clima constructivos emplazan a un nuevo encuentro Pablo Tallón

Voz 1673 05:11 aunque la Reunión en la Conselleria de Economía ha durado más de dos horas desde las cinco de la tarde hasta las siete y cuarto fuentes de Palau admiten que no ha sido muy productiva los dos gobiernos han vuelto a emitir un breve comunicado conjunto todavía más breve que los dos anteriores en el que básicamente se emplazan a seguir hablando dicen que la reunión se ha desarrollado en un clima constructivo han quedado en seguir trabajando en la comisión bilateral Estado Generalitat pero siguen sin concretar cómo debe ser la mesa de partidos que reclama el independentismo para tramitar los presupuestos fuentes de Moncloa insisten en que deben ser sólo partidos catalanes mientras que en Palau aspiran a que también se sienten el PSOE Podemos IU una especie de árbitro o testigos

Voz 1667 05:49 la otra

Pablo buenas

Voz 1667 08:35 el bien contra el mal la alianza rebelde frente al Imperio Galáctico los Yeray hilos y el lado oscuro o la fuerza a un lado Yoda Obi Wan que Novi y Luque Luke Skywalker y al otro Trotta Maider Sirius Ordás Maule sí estamos hablando de la saga de Star Wars con sus binomio

Voz 12 08:55 Jorge Lucas que su idea fui solo crear P

Voz 1667 08:58 Nicolas con valores muy sencillos para los chavales y es que si te pones a analizar cualquiera de las ocho entregas acabas encontrado T dilemas éticos posturas políticas pregunta sobre religión sobre historia reflexiones sobre el amor de todo eso ha sido muy consciente nuestro invitado Fernando Ángel Moreno ha escrito un ensayo que lleva por título La ideología de Star Wars Fernando es profesor es profesor de Filología en la Universidad Complutense de Madrid muy buenas noches Fernando Melchor gracias por la invitación oye cómo se te ocurrió ponerte a hacer este libro a contar todos estos entresijos de de esta saga tan seguida en todo el mundo

Voz 2 09:35 pues la verdad es que siempre me encantó la saga pero

Voz 19 09:39 yo siempre pensé que no se podía porque imaginaba que había mucho escrito que tendría que aprender mucho y me encuentro un día tuve que dar una conferencia en la universidad sobre me decían que que explicarán y me puse a mí

Voz 11 09:48 dar me encontré con que no hay académicamente en plan erudito pues no hay Casino descrito pesarlo

Voz 2 09:55 qué podríamos pensaron hay cosas hay muchas cosas pero

Voz 11 09:58 pero era fácil entonces me puse a mirarlo

Voz 19 10:00 a estudiar de repente me entusiasme mucho saber Muccino

Voz 11 10:03 con ello hace falta ser friki de la saga para entender todo

Voz 1667 10:06 esto

Voz 2 10:08 yo hay gente que ha leído el libro que no es friki de la saga la visto la las once y me han dicho que sí que les ha gustado mucho y que que no hace falta pero imagino que los frikis bueno él se enfadaron y les gustará a partes iguales

Voz 1667 10:20 cuál crees que es la lección principal de Star Wars cuál podría ser

Voz 2 10:24 a la yo creo que la principal es que es muy difícil pillarle una sola lección una Solé ideología porque lo que hace es mezclar tantísimas ideas a veces muy elevadas a veces muy populares pero bueno de todas todas la que se queda sin ver las nueve películas es la amistad yo creo que es lo que más une todas las saga es la de una defensa de la amistad

Voz 1667 10:45 bueno pues si te parece vamos a ir a lo práctico no vamos a escuchar algunos fragmentos de las películas para ir analizando ideas que que nos presenta a esta saga

Voz 20 10:56 entonces tiene

Voz 4 10:57 que te da lo que se está viendo intentaré no sectores no

Voz 1667 11:10 así de contundente hazlo o no lo hagas pero no lo intentes una enseñanza para los niños pero desde luego también para

Voz 2 11:15 señores evidentemente aquí hay muchísimas cosas unidas es muy divertido leer a los a los guionistas que crean a Yoda que que plantean las ideas que realmente querían hacer un encajó divertido yo decía Lawrence rescatan alguien está que lanzará chorradas filosóficas que casi no tenían sentido para ellos ID a partir de ahí Nos dimos cuenta de que de que bueno de queda muy interesante que está mezclando un montón de ideas que había

Voz 11 11:39 también la religión antiguamente que si tenía sentido no

Voz 1667 11:42 en lo que decía Yoda tiene sentido porque ellos claro como bien

Voz 2 11:44 las crean cerró coherente con el personaje y al final fundieron montón de de ideas en en él si tenía sentido en el con concepto medio estoy con medio budista y nada de eso al mismo tiempo

Voz 1667 11:57 oye desglosa una serie de características de los Yeray control de las emociones desapego creencia en la lucha del bien contra el mal al final crees que la ideología de Star Wars se pueden convertir en algo así como una religión para todos los amantes de la saga espero que no

Voz 2 12:11 en principio eh lo no porque además no es una nueva y religión construida conscientemente más queríamos echa un poquito a a seguir avanzando las películas pero sí que es verdad que es muy interesante estudiarla

Voz 19 12:27 para plantearte qué ideas te pueden dar de de de cómo ves tú las religiones como llevas Titus tus cosas digamos de una manera más trascendente

Voz 1667 12:35 bueno pero que escuchábamos no es la única frase comentada de Yoda dentro de las películas de Star Wars

Voz 12 12:42 en el camino afianzarnos llevan sufrimiento

Voz 1667 12:52 hubo mucho en el miedo lleva la ira la ira lleva al odio el odio al sufrimiento crees que estas frases son parte del vocabulario de varias generaciones ideas que han calado en el carácter de de mucha gente

Voz 19 13:04 creo que sí creo que han calado muchísimo las hemos oído de adolescentes con es un niño no les decente y escuchas estas cosas yo creo que te te hacen pensar eh porque te hacen pensar más de lo petición profesor en clase grosor escuchas

Voz 2 13:16 como algo obligado te ha gustado te entusiasma de repente empezar a buscarle sentido y lo lo tiene realmente es nuevas Eto'o estoica muy fuerte la idea de que tienes que plantearte que las emociones son buenas pero primero tienen que ir por la razón no pasará a Porter mociones pero si las mociones no dominan pasando algo fin

Voz 1667 13:36 pero no de la de la razón decían los austríacos primero

Voz 2 13:39 primero razonar y a partir de emoción arte lo que quieras o no dejarse dominar por el miedo que están en principio psicoanalíticos casi todas las regiones está el miedo al miedo

Voz 1667 13:48 sobre todo por el miedo por una frase tener por una parte tenemos las frases decía las situaciones por otro los personajes

Voz 21 13:57 luego

Voz 22 14:03 es el tema de la Princesa Leia creo

Voz 1667 14:05 que es tu personaje favorito porque

Voz 2 14:08 pues porque bueno yo yo estoy en un momento han podido personal acaba de dejar la la son brevemente metió un poco en política en la Comunidad Madrid me había enamorado las instituciones un yo soy muy instrucción nuestra universidad me gustaban plantearse el cuál es el diputado etc ir el personaje ley es muy bonito porque por una parte desde un punto esa feminista y luego desde un punto de vista institucional defiende una forma de ser que no tiene que ver con lo que es el cine comercial habitual con lo que vemos la defensa del político es una a la persona que cree en hacer las cosas bien en tomar un cargo organizar cosas iríamos ser honesto y renuncia a la religión reduce a los poderes sobrehumanos que tiene a las aventuras renuncias marido eh todo por plantearse que está haciendo un bien N político es es un pasaje íntegro valiente inteligente me parecen un modelo de

Voz 23 15:05 de personaje en cine de aventuras oye que empatizar con un personaje determinado velas

Voz 4 15:10 haga refleja algo de tu ideología

Voz 2 15:13 tú crees yo creo que sí completamente lo que pasa es que no es tan estricto como para decir pienso Bojan sólo ya soy un aventurero digamos que refleja algo

Voz 19 15:22 no puede ser algo un miedo que tienes o lo que tú quieres ser

Voz 2 15:26 yo un y de no sé ideales de que te metieron de pequeño pero yo sí creo que todas las cosas que nos gustan en estética en cine com

Voz 24 15:35 mi literatura tienen que ver con ideología ten que ver con con el fondo pensamiento

Voz 1667 15:39 de éstos sobre el mundo eso la sociedad allí un concepto que vertebra toda esta saga es el concepto de la fuerza

Voz 1 15:47 lo criminal ya

Voz 4 15:48 en su campo de energía creado portó cosas que lo rodea penetrar en nosotros mantiene

Voz 23 15:58 la fuerza buena eh estamos hablando la puerta que lucha por encontrar el bien al menos es la que nos presenta a los de Day

Voz 19 16:04 acepto que Lucas el dice que para lo hace a base funde muchas religiones para que no fuera ninguna en particular pero compartir algo de todo

Voz 2 16:12 Casellas que se discutió mucho eso hay de lo que bases de estudios sobre la fuerza de bastante Ina una idea que me gusta mucho que es la idea de la solidaridad la fuerza lo que mantiene unidos los seres vivos lo que hace que la gente luche por por estar más unida él crea sinergias hay gente que se aprovecha de esas energías que es el lado oscuro que es más rápido porque no tienes que construir sencillamente aprovechas como un político corrupto se aprovecha de la construcción de políticos y personas honestas pero decir es lo que mantiene unida a la gente es la solidaridad la empatía en la lo que llaman hay una teórica sociales del dolor el entender un dolor que tú no puedes tener esos la fuerza un poco el el digamos el que un irte empate emocionalmente a a otras personas

Voz 1667 17:03 en los estás dando una lista de argumentos por los que hay que valorar esta saga de Star Wars

Voz 23 17:10 qué quieres de los críticos que que que no les gusta nada estas películas y que la destrozan prácticamente bueno porque ese vas

Voz 19 17:16 en en en varios bueno hay hay mucho tipo de críticos la destrozan cada persona tiene sus gustos eso ya

Voz 1667 17:22 por supuesto que sea

Voz 19 17:23 pero normalmente hay varias cosas uno bien mear sobre ciertas formas de entender el arte completamente rígidas con esquemas muy rígidos por ejemplo de que

Voz 11 17:31 herencia argumental o

Voz 19 17:33 es similar la expresividad simbólicas asimilarlo ideológico yo sencillamente se quedan con han aspecto ideológico que ven en un momento dado lento a las sales de su único aspecto pues en el capitalismo desde el marxismo irá todo todo lo ven de una sola manera Se darse cuenta de que las haga lo bonito que tiene en mi opinión es la enorme complejidad ideológica la enorme fusión de pensamientos de ideas de personajes que realmente crea debate interno industrial debate a nosotros si su esposa pensar ya charlar sobre ella

Voz 1667 18:01 vamos a escuchar otros cinco segundos sólo eso no sé donde esos cinco segundos te quiero los se aquí se puede ver algo de machismo

Voz 2 18:15 pues hombre si está el típico modelo de el hombre que no expresa sentimientos muy tópico de cierto

Voz 19 18:23 cierto aspecto a todos los plenos gustó mucho esta forma de ser dejan solo pero como digo muchas veces algunos pues estará en cultura popular decir nos entusiasma este personaje

Voz 2 18:34 y y luego nuestra vida cotidiano que de ser así el lo lo repite le ya en el retrocede se lo dice dejan sólo te quiero y el de repite lo sé y eso no ha quedado no se recuerda que por qué porque lo que mola es que lo diga el hombre ya creamos pues si tenemos resquicios la época en la que avión tipo de héroe masculino mucho más alejado y tenía que ser más duro

Voz 1667 18:57 esto me lleva a pensar que con el paso del tiempo Fernando quizás se saquen lecturas diferentes no de diferentes películas de la saga por por los propios cambios de la sociedad no en la que vivimos

Voz 2 19:08 el contexto en todo arte ocurre nadie

Voz 23 19:10 se había planteado a machista hasta hasta es

Voz 2 19:13 pues evidentemente bien encantando Jan sólo lo voy a seguir disfrutando no no tengo una cosas ya digo cómo es mi vida cotidiana y otra el el saber que reflejando una forma de ser

Voz 19 19:24 y que es bonito también con les cortar la fuerza por ejemplo una relectura como tú dices a pasó el tiempo Abrams mira la saga Ivex este matrimonios imposible esta forma ser de este hombre está estamos

Voz 2 19:34 no no no pueden seguir una semana más tristes de la saga el divorcio de dejan sólo leía porque un pirata Julito oí y aventurero pues no puede estar con una persona que dedica a la política ya intentar construir una sociedad desde las instituciones

Voz 1667 19:53 oye crees que los que ya somos un poco mayores los que tenemos los que hemos visto hace años ya esta saga lo que tenemos en realidad son recuerdos no tenemos esto tan presente que nos estás contando

Voz 2 20:06 yo soy mi existentes siempre me dicen mucho eso que yo no pienso en todo eso yo les dices y si lo piensas pero a nivel muy mi subconsciente

Voz 25 20:13 este es Nos nos gustaría decir eh

Voz 2 20:16 si de repente leía Nos gusta que coja con un rifle y salve a sí misma al me mola mucho le ya que sólo Asimismo hay un discurso ideológico hay del que antes estás dando cuenta si te gusta que look te gusta o te cabrea qué look se rebele contra de que lo relata el sable fuera cuestión ideológica pues al alto la saga Nos gusta porque los trenes ideológicas nos deje gustar cuestiones ideológicas como Casto el cine aventuras es algo que la gente no creo que eran no entiende muchas veces viendo cine au leyendo cómics que realmente sino son personaje nos gusta algo es porque tenemos un concepto de mundo y de sociedad vinculado con ese personaje eso no quiere decir que por qué Nos gusta alguien marxista seamos marxistas au no tiene que ver con algo más profundo con nuestro concepto lo que queremos que sean nuestras relaciones por ejemplo

Voz 1667 21:07 los queda alguna idea más en los los cinco minutos que nos quedan aproximadamente por ejemplo la idea de la valentía o el coraje

Voz 26 21:17 es lo que te dice el corazón

Voz 1667 21:27 hablas de ideología de nihilismo de budismo pero también habla mucho de la cultura popular en en tu libro Fernando qué entiendes cultura popular

Voz 19 21:36 bueno eso entorno inexacto siempre porque no tenemos otro

Voz 1762 21:38 cultura de masas etcétera son todos en exactos pero digamos esas

Voz 19 21:42 de tipo de cultura que todo

Voz 27 21:44 los grandes masas disfrutan en general

Voz 28 21:47 de que conocemos con Hollywood come muchas veces y que

Voz 29 21:53 es eh

Voz 27 21:55 para mí es un enorme transmisor de símbolos ideológicos

Voz 30 21:58 de de expresiones de su

Voz 19 22:00 años de mitos

Voz 27 22:01 cómo es esto de aún los que usted popular lo tengo muy claro no no vemos

Voz 30 22:05 de Arbor sea inferior al Ulises de James Joyce

Voz 31 22:10 o que que un cómic de

Voz 19 22:12 o sea inferior a a una a una doble teatro de Bertolt Brecht seiscientos son códigos muy muy diferentes los lemas Mané diferente no se estudian y Seven igual nosotros mismos no los vemos del mismo modo cuando cuando vemos una obra de estas

Voz 1667 22:25 yo creo que la mayoría buenos el la mayoría pero una buena parte de los seguidores de Star Wars Fernando se han parado a pensar en todo esto en realidad no aunque discrepen de las opiniones de uno de otros

Voz 19 22:36 a a muchos os gusta la saga de Star Wars por por por esto que enseña yo lo tengo clarísimo cada vez que te has cogió unas cervezas y te has pegado con un dialécticamente con un amigo en un bar con amiga discutiendo sobre descanso les machista discutiendo

Voz 32 22:52 sobre si dar no gustaba Anakin normalmente les ser siempre siempre siempre acaba acaban discusión ideológica yo creo

Voz 19 23:04 de hecho los últimos Yeray no ha gustado a mucha gente le ha gustado a mucha gente por cuestiones ideológicas

Voz 4 23:18 esta compraventa de una de las últimas Juan

Voz 11 23:21 a pesar de toda la violencia que vivimos

Voz 1667 23:24 estas películas el mensaje constante Fernando es el de la Paz

Voz 11 23:27 el de la novio le dice no es curioso ese contraste también si es muy curioso sobre todo como deja la película ahora Johnson la los hay porque es un alegato contra la no violencia toda la película y es difícil resolverlo con las basado en la idea de partisano de casi casi terrorista

Voz 19 23:47 de todas las haga en la soltó la la

Voz 11 23:49 quería quedar otro día el héroe la clásica

Voz 19 23:53 y es un gran ejemplo Ramón sopla enormemente ambiguo de ser un punto de vista del terrorismo

Voz 25 23:57 como eh tienen muchos muchas

Voz 11 24:00 ah sí

Voz 2 24:01 notas que yo creo son conscientes por parte del director del guionista e sobre no sé si decir defensa el terrorismo osa decir por ejemplo puesta en duda de dónde empieza donde acaba la lucha legítima y donde empieza el terrorismo

Voz 1667 24:16 oye hemos dicho que eres profesor a tus alumnos les enseñas gracias a Star Wars fue suele recurrir a alguno de estos capítulos de de la saga para no sé para darles alguna lección para apuntalar alguna de tus de tus lecciones seño estética

Voz 19 24:32 qué tal entonces tocó muy poquito no puede ir vez en cuando pongo ejemplos encanto eh pero es verdad que cuando daba clase justo cuando estaba publicando el libro escribiendo de repente claro los regímenes a Starbucks es fácil ponerlo en clase porque la gente lo ha visto

Voz 11 24:45 con algún alumno me dijo que dijeron entre ellos decían cada vez

Voz 19 24:48 te proféticas bolsa en clase chupito

Voz 11 24:52 sé que no lo cumplieron creo espero o no

Voz 33 24:55 sí

Voz 2 24:55 eh pero es verdad que un año sí que estuve muy muy flipado con ello

Voz 1667 25:08 estos once igual no se Fernando nos vamos a ir con quién estás ahora con las clases con un bebé algo más

Voz 2 25:15 este dejar a casa me da así es suficiente y hay en la universidad también trabajando con con estudiantes

Voz 1667 25:20 bueno pues gracias por hacer tiempo para venir te al estudio de la SER ahora veinticinco a contarnos algo sobre tu libro la ideología de Star Wars de la editorial Guillermo escolar Fernando Ángel Moreno gracias por acompañarnos muchísimas gracias a vosotros

pues bienvenido sea una de las secciones más queridas de Hora Veinticinco toca hablar de comida bebida y hoy aprovechando que se está celebrando la Fería Internacional del Turismo Fitur en Madrid pues vamos a adentrarnos en las peculiaridades del turismo gastronómico que qué es eso pues lo que hace usted probablemente sin saberlo usted y todos se porque todos hemos sido alguna vez turistas gastronómicos quien no ha cogido la carretera con excusa de comer un buen cordero o regalar una mariscada o visitar una bodega o probar la Lampre a por ejemplo disfrutar de las creaciones de un chef determinado Carlos Cano responsable de la sección Gastro en la Cadena Ser buenas noches

Voz 0335 28:41 todos lo somos porque todos comemos al final cuando viajamos destinamos una parte importante del presupuesto a comer y a beber según algunos estudios incluso una tercera parte del presupuesto pero lo somos en distinto grado no todo el mundo es igual de turista gastronómico caro eh cada vez es cierto que Plane digamos más viajes motivados por por estos temas no por la comida bebida y es algo de vuelta porque nosotros con motoristas buscamos destinos en los que podamos disfrutar de esto pero también España se está convirtiendo en un destino preferente para gente a la que le gusta comer beber y a restaurante es chulos bueno un poquito de todo porque una de las cosas que hay que decir es que hacer turismo gastronómico no solamente es ir a restaurantes caros ya restaurantes con estrella Michelin se tienen en cuenta otras muchas cosas en según el Informe Mundial de turismo gastronómico un informe que hizo la organización del turismo el ochenta y ocho por ciento de los destinos ya consideran la astronomía como un elemento estratégico peso si ya lo tienen muy en cuenta y eso se nota en sus presupuestos de promoción que cuando hablas con profesionales del sector todo el mundo te lo dice que es una cosa que está creciendo el perfil del turista gastronómico es muy variado es verdad que la mayoría son parejas aproximadamente la mitad que están entre los treinta y cinco euros cincuenta y cinco años y que como te decía no solamente van a restaurantes de alta cocina sino que también les interesa la comida callejera o todo lo que tenga que ver con el patrimonio gastronómico desde un museo hasta una bodega cualquier tipo de

Voz 1667 30:11 por eso mismo por todo esto te ha sido a Ifema te ha sido la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid Fitur que te has encontrado allí que te ha llamado la atención bueno pues

Voz 0335 30:20 ha llamado la atención que en prácticamente todos los stands había un folleto específico sobre turismo gastronómico y esto es una cosa que ha ido cambiando porque hace unos años el que tenía ese folleto era noticia ya hablábamos de él ahora practicamente hay que elegir porque la oferta se ha se ha normalizado ya todo el mundo tiene su propia oferta de turismo astronómico por ejemplo en Euskadi que es una de las zonas las potencias no tienen no museo gastronómico tienen una red de museos gastronómicos por ejemplo dedicado uno aliviaba al alas al al chacolí en China ya ves tú lo grande que es China era de cosas que tienen pues también se promocionan con con chucu Kings en Bélgica y te hablan de sus fábricas de chocolate República Checa te ofrece visitas a Pilsen a ver cómo se hace la cerveza en Almería es la Capital Española de la Gastronomía este año y también tiene una gran plan edificación actividades gastronómicas me ha llamado mucho la atención por ejemplo Italia yo creo que junto a España es una de las grandes potencias en esto del turismo gastronómico y en concreto la región de Emilia Romaña tienen un catálogo en el que se vende como un paraíso para los Foo This is no les falta razón porque tienen un montón de productos con denominación de origen desde el parmesano vinagre de Módena la mortadela también un montón de esto módicos todo eso hay en Fitur

Voz 1667 31:38 qué bien oye explicarnos quién nos acompañan al estudio porque sé que nos pueden hablar ampliar esa visión sobre el turismo gastronómico del que del que estamos hablando para empezar quiénes Helena Vaello Rodrigo

Voz 0335 31:50 pues mira Elena lleva muchos años trabajando en temas relacionados con la gastronomía desde distintas facetas en comunicación en redes sociales en catering ahora también es guía se dedica a pasear con turistas llevando les de tapas haciendo un tour de tapas sí gente que que ha hecho muchos kilómetros y que intuye que eso de pedirse una sangría hay una paella en una terraza del centro igual no es lo más representativo de nuestra gastronomía

Voz 1667 32:17 hola buenas noches buenas noches con toda la información que hay en Internet en las guías en Trip Advisor por ejemplo porque contratar un tour para irse de tapas que ya me parece original pero

Voz 19 32:29 bueno a nosotros no nos parece muy original pero

Voz 33 32:32 a ellos descubren un universo que desconocían totalmente cuando les explicas que son las tapas de verdad cuál es el espíritu de ir de tapas es que se sorprenden muchísimo yo hago tus con muy poquita gente con a lo mejor dos cuatro seis personas máximo mis clientes son casi siempre americanos es sorprendente porque he tenido que ir explicando cosas cada vez más básicas porque me daba cuenta de que ellos venían de otro planeta

Voz 1667 33:01 por ejemplo por ejemplo

Voz 33 33:04 que siempre lo lo primero que les da algunas instrucciones para que ellos puedan ir de tapas de solos y les explicó por ejemplo que en los bares de tapas no pone bar de tapas en la puerta

Voz 0335 33:13 es verdad que no es una reserva

Voz 33 33:16 que los platos son para compartir y que puede ser una comida una cena o no quede pero que lo importante de las tapas es que es una manera de socializar entorno a la comida la bebida y eso es un concepto que ellos no tienen

Voz 1667 33:30 claro a qué sitios les llevas en LES

Voz 33 33:32 Evo por el centro de Madrid por el barrio de las Letras le lleva unos cuantos sitios para que vean diferentes ejemplos de bares de tapas más tradicionales más tipo taberna o más modernos y que la variedad de lo que puede ser lo que puede ser tapas

Voz 1667 33:47 cuál es el perfil de de los turistas que contratan estos Tours que te acompañan en en en estos paseos gente entendida o especialmente interesada en la cocina o no no tiene nada que ver

Voz 33 33:57 eh es gente interesada en en entender la cultura en general gente con un buen nivel que generalmente ha contratado otros Tours por ejemplo de arte en Madrid Ike a lo mejor en otros tour gastronómico si saben que sus una puerta de entrada a la cultura del país ya entenderlo muchísimo mejor entonces sí que tengo muchos amantes del vino muchos amantes de la gastronomía más de vino que de gastronomía diría pero sobre todo con muchas ganas de entender el sitio a donde han venido a pasar unos días

Voz 0335 34:29 Elena trabaja para una agencia que se llama contexto que es de Estados Unidos entonces la mayoría de sus clientes son de Estados Unidos y eso dijeramos es es su su público pero en realidad hay muchas otras agencias en España en Madrid y en el resto de España que tienen temáticas relacionadas con sí pero no exactamente no

Voz 33 34:46 sí efectivamente hay un montón de tus derechos

Voz 0335 34:49 lo que yo cojo muchas veces

Voz 33 34:51 sin de de Rioja o de Ribera del Duero de hacer unos días pues viendo la cultura del vino y el ISIS mayoritariamente americanos en cualquier Tour a cualquier Tour de de comida lo importante es que transmita algo más allá de la mera receta o de la mera cosa que te estás comiendo es muy importante que que el turismo gastronómico está enfocado a que es se entienda el contexto ya que ellos puedan después hacer turismo gastronómico solos que es algo que a ellos les cuesta mucho un bar de tapas que además no pone tapasen a puerta es un poco hostil para para un extranjero que qué haces cuando entras en esperas a que te sienten o no pides cuando pagas comparte eso no compartes esto para ellos eh la la la parte práctica importantes

Voz 1667 35:38 la parte reactiva es importante pero seguro que lo pillan enseguida o no

Voz 33 35:42 hombre están están predispuestos a Millar Love pero ostrás les sorprenden muchas cosas por ejemplo compartir la comida y todos pinchar del mismo plato es algo que sin no son familia incluso aunque lo sean les resulta una cosa muy exótica

Voz 1667 35:56 bueno ahora seguimos hablando contigo Elena pero es que tenemos otra invitada Carlos quiénes Catalina Brennan Maza cuéntanos

Voz 0335 36:02 bueno pues mira ya empezó trabajando en televisión como productora luego pasó organizar eventos y ahora es cocinera pero no cocinera de restaurantes sino que ya cocina domicilio hace talleres clases organizó dinámicas para empresas sí por ejemplo en Hora Veinticinco tuviéramos mal rollo pues la podríamos contratar para que cocinando Nos volviéramos a reconciliarse

Voz 1667 36:21 porqué para eh que haya mal rollo y aunque ahora en el pleno que no Catalina impedida hora25 cinco

Voz 0119 36:26 buenas noches buenas noches te define como turista gastronómica sí claro claro yo a mi me gusta salir a comer beber y viajar básicamente este es este es el lema no

Voz 1667 36:37 cuál cuál ha sido la experiencia que recuerdas y con con más cariño de las que hayas vivido como como eso como turista gastronómica

Voz 0119 36:46 pues no quiero decir yo creo que

Voz 0335 36:49 ahora yo creo que si él de turismo gastronómico para entrar

Voz 0119 36:52 aunque sea comerte ese trocito de él con un buen tinto en Euskadi ahí en cualquier caserío eso ya de por sí es esa

Voz 38 37:01 algo memorable no pero bueno Nuria G por ejemplo te cuento en un viaje que hicimos con un grupito de

Voz 0119 37:07 gente que nos juntábamos todos para para hacer esto comer beber y viajar que la gente que además no nos conocíamos de nada buenos vimos a Sicilia y en un pueblecito cerca de Siracusa recala en una casita donde Nos donde los acogieron para dormir y entonces les pedimos que nos que nos que nos dieran de comer la verdad que no tenían gran cosa más que alcachofas pero

Voz 38 37:30 pispás pues eso montaron un carpa

Voz 0119 37:33 lo de alcachofas espectacular con los corazones de alcachofa cortados

Voz 38 37:36 muy muy muy finito limó un poquito de aceite estupendo pimienta negra

Voz 0119 37:42 además unas unas alcachofas a la brasa un patio de alcachofas yo que soy una loca de las alcachofas bueno para mí eso fue un día para recordar no

Voz 0335 37:52 antes Pablo te decía que hay diferentes grados de turismo gastronómico cadenas de las que cuando viaja pide sistemáticamente que le dejen entrar en la Copa y por tanto le gusta que han montado

Voz 1762 38:03 un club de Foods viajeros en el que va a empezar a

Voz 0335 38:05 a organizar viajes para irse por ahí con gente que no conoce eso sí todos tienen en común que les interesa mucho la gastronomía sus

Voz 1667 38:11 ahí no cómo cómo es esto del club de viajeros

Voz 0119 38:15 pues pues esto es esto es una fusión de dos dedos momentos de mi vida en los que yo pues uno quería viajar y entonces me metí en Internet como siempre que yo quiero algo lo busco con fruición no hasta que conseguí dar con un grupo de gente que se llamaba Ítaca que nos juntábamos ya hacíamos viajes y nos lo pasábamos fenomenal y lo que hacíamos es que en ese viaje mientras comíamos bebía organizábamos el siguiente viaje no que es lo que es el deporte nacional de este país no eso de hablar de comida bebida mientras que comer si vence y otro fue pues cuando volvían a Madrid como hace cuatro años que ahí me encontré con una oferta hostelera espectacular con nuevos chefs productos y demás y quise salir y probarlo todo y la verdad que mis amigos no me seguían o bien pues porque ya sabes pues

Voz 38 39:01 tengo hijos o no tengo tiempo tengo mucho trabajo no tengo dinero

Voz 0119 39:05 y entonces bueno pues al final busque otra vez por internet encontré un grupo que se llamaba decenas Japón empezamos a salir aprobar sitios y bueno seguimos saliendo ahora ya no es llamamos comer y beber bien con empaque complicar no es decir yo cenas japonesas limitaba mucho entonces esto la fusión de los dos grupos es un grupo al que a mí me hubiese gustado que alguien lo ves organizado para poder apuntarme y bueno pues como no estaba organizado por

Voz 1667 39:30 hay el gusto por la buena por la buena cocinas transversal no tienen edad ni género de nada pero Vicky quince apunta a un club como este son jóvenes son mayores son profesionales del sector pareja solteros separados

Voz 0119 39:42 pues mira como decía Carlos efectivamente hay un hay una hay que es XXXV cincuenta y cinco sesenta sesenta y cinco incluso a un alguna pareja pero realmente hay mucha gente suelta hay mucha gente con inquietudes gastronómicas viajeras

Voz 29 40:00 gente que tiene ganas de hacer cosas y que tampoco pertenece

Voz 0119 40:02 a ningún grupo que con el que poder hacerlas no en general es gente muy positiva gente muy sociable hay gente muy por la labor de liarse la manta a la cabeza no cómo cómo funciona

Voz 1667 40:14 exactamente si alguien se quiere apuntar que nos esté escuchando

Voz 0119 40:18 pues tenemos una página que ese tres W es punto Club de viajeros punto com para sencillitas para que no para que nadie se le tenemos un un Instagram tenemos un Facebook y la idea es entrar en la página y allí hay un formulario para apuntarse y entonces las mantenemos al tanto de todas las iniciativas que hacemos viajes si quedadas en Madrid y demás

Voz 1667 40:41 el complemento perfecto Carlos Rosa extraído Catalina Yelena Helena tú te mueves por Madrid no has dicho pero no sé si te piden recomendaciones para otras ciudades

Voz 33 40:49 sí siempre siempre y dejen como generalmente me ya que vienen a España pues hacen un tour siempre me preocupo de buscarles unas cuantas recomendaciones a las ciudades donde vayan a ir porque me parece una pena que que acaben en en sitios horribles cenando paella a las siete de la tarde con muchas cosas que no tienen que hacer no aparte de las que tienen que hacer las que no como Opel con pues cena con sangría bueno que con lo pueden hacer un día si quieren pero yo les explico que aquí eso en realidad no se hace pedir Payá fuera de Valencia en Valencia con cuidado de no pedir ensalada César por ahí en cualquier bar de tapas buena pero se sorprende muchísimo eh y les parece una cosa una revelación

Voz 0335 41:30 notita pasado que les lleve por ejemplo a un sitio de croquetas y ellos hayan probado ya antes las croquetas alucina con lo que de verdad

Voz 33 41:38 sí justo esto me pasa muchísimo y además me como contentísima porque digo bien estoy haciendo bien repasa mucho con el jamón y con las croquetas pues jamón pero no tenía nada que ver yo claro claro con las croquetas igual es que incluso a nosotros a les hacernos cuesta encontrar esas croqueta super ricas esa tortilla buena no es tan fácil

Voz 0119 42:00 buenas o perdón o unas bravas como Dios manda bueno que los Nadal es un capítulo aparte

Voz 1667 42:05 yo te recomiendo las del bodegón de Ponferrada no he oído estábamos hablando de Fitur Elena nos comentaba Carlos esa explosión no de folletos específicamente dedicados esa al turismo gastronómico esto es que algo se está moviendo no hay una apuesta clara por esta de turismo por parte de la actitud de las instituciones y de las empresas

Voz 33 42:25 sí sí sí sí yo cada vez bueno de hecho más de una empresa me está contactando recientemente para porque porque tienen pues planes de de de tus gastronómicos y necesitan guías o empresas creado el turco yo hago más ahora es un tour de tres horas que es el centro de Madrid pero hay empresas que ya lo que está montando es Tours de varios días de una semana a lo mejor es un poco como lo que hace Catalina pero trayendo gente de fuera a España para hacer una semana entera de turismo gastronómico

Voz 0335 42:56 yo conozco gente por ejemplo los mejor

Voz 1762 43:00 sea todos los años organizan un viaje

Voz 0335 43:02 que desde el País Vasco hasta Galicia atravesando todo toda la cornisa cantábrica no

Voz 33 43:08 hay muchos ejemplos que

Voz 0335 43:10 una ruta de estrellas Michelin una ruta por Andalucía

Voz 33 43:13 era una ruta por el País Vasco pero hay margen neto que qué porque todavía no todas las ciudades tienen Tours se con empresas a lo mejor muy fiables eh yo muchas veces les mando posea pues a Jorge canales mando gente o gente que conozco en otras ciudades les mando gente para que los pasé es decir a existe hay industria ya pero hay margen para que haya mucha más yo creo sobre todo de calidades

Voz 1667 43:36 Catalina para ir cerrando ya que es lo peor que le puede pasar

Voz 0335 43:39 turista gastronómico

Voz 0119 43:45 a ver nosotros

Voz 0335 43:46 te te puedo decir lo que nosotros lo que nos hacemos como

Voz 0119 43:49 Elena para evitar evitar Aguilar lo vale

Voz 39 43:51 bueno para darle la vuelta a la guerrilla la pregunta perfecta

Voz 0119 43:56 pues mira a nosotros por ejemplo lo que hacemos es que tanto nuestras quedadas en Madrid de restaurantes como en los viajes que hacemos siempre tenemos anfitriones que son chefs os son son grandes cocineros no son grandes gastrónomos que saben entonces además es gente que nos deja entrar en su cocina que ya sabes que a mí esto me gusta Nos deja entrar incluso en su casa sabes hacemos incluso talleres de cocina con ellos vamos con ellos a los mercados centrales de cada década ciudad que es un sitio importantísimo al que creo que todo el mundo todo buen turista gastronómico debería ir lo hacemos compra de productos allí nos vamos con ellos a cocinar entonces lo tenemos estamos supera arropados no

Voz 0335 44:35 el viaje del club de viajeros creo que es Hafez no

Voz 0119 44:37 pues sí es Hafez esa pez con cheques un amor de mujeres una cocinera es una gran cocinera mujer que trabaja los seis ingredientes como dice ella que son los cinco sentidos y la conciencia y se ha volcado con nosotros de hecho nos queda una sola plaza para el viaje y cuando

Voz 39 44:58 no no se puede no no no no no no no

Voz 0335 45:02 del dieciséis al diecinueve de febrero y además son lo bueno para no te viene bien negociarlo no no no se ha sido a Fitur también a coger ideas

Voz 0119 45:13 lo que os luto ha sido una locura es una locura total

Voz 1667 45:16 siempre no pero sí sí sí sí pero bueno

Voz 0119 45:19 yo he estado mirando una buena bodega quiera una bodega pequeña quiero una bodega curiosa simpática en la que no es mi me ni nos traten bien hagamos algo especial para la vendimia de septiembre tengo una aquella le tengo puesto el ojo en Toro

estamos al tiempo del emprendimiento en hora d5 Rafa Bernardo buenas noches y noches hoy hablamos de

Voz 1762 49:38 cuidado si decíamos el otro día en este programa que la OIT calcula que este sector generará más de cuatrocientos millones de empleos en todo el mundo en la próxima década principalmente por el envejecimiento de la población que hoy vamos a conocer a una startup española que está abordando este problema con tecnología y que ya está empezando a internacionalizarse Oriol de Pablo cofundador de joint eres qué tal buenas noches muy bien gracias buenas noches bueno que es yenes pues Lloyds es una plataforma para que las familias y las empresas

Voz 11 50:02 hagan encontrar un cuidador bueno un cuidador de confianza nosotros nos dedicamos a prestar un servicio seguro y fiable para aquellas familias personas y empresas que necesitan asistencia en su día a día

Voz 1762 50:16 tipo de perfiles profesionales se pueden encontrar en vuestra plataforma porque las situaciones de dependencia cuidadoso muy diversas claro

Voz 29 50:22 Katy abrir la dependencia tiene tiene un espectro muy amplio por lo que la formación para atender la también lo es nosotros en Joy Nurse aceptamos a once perfiles profesionales distintos desde el lado más técnico que podrían ser enfermeros auxiliares de enfermería hasta el lado más social que son asistentes familiares trabajadores sociales porque te digo esto estaremos todos de acuerdo de que no es lo mismo hacerle una higiene a un varón de ciento treinta kilos que tratar de entrar en hábitos y rutinas saludable a una mujer que tiene alzhéimer tres por eso estaremos de acuerdo también que el profesional idóneo para un caso no acostumbra ser el idóneo para otros es por eso que en joint es contamos con mil profesionales con once

Voz 0335 51:04 titulaciones distintas para que sea

Voz 11 51:07 cuál sea la necesidad que tenemos que abordar la podamos abordar de una manera segura y fiable

Voz 1667 51:13 a qué tipo de necesidades orientada a las necesidades de dependencia a largo plazo o más bien a los imprevistos a las emergencias para qué tipo de problemas está pensado Jovinger