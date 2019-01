Hora 25 (25/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1667 00:17 cuarenta y ocho horas después del salto la de hoy como nuevo referente de la oposición chavista se ha puesto sobre la mesa la alternativa más sensata para resolver el peligroso pulso por la legitimidad de la presidencia de Venezuela al que asistimos desde el pasado miércoles no se trata de una solución revolucionaria ni imaginativa sino de algo tan antiguo como la propia democracia se trata de una convocatoria electoral que refrende con todas las de la ley al futuro presidente de Venezuela ya sea Nicolás Maduro Juan Why do o cualquier otro candidato claro que es importante que esos comicios se celebren cumpliendo los estándares democráticos y las garantías más básicas para que nadie pueda poner en duda el resultado algo que sí está ocurriendo ahora Nicolás Maduro recordemos revalidó la presidencia después de un proceso electoral en el que la oposición se quedó fuera después de desplazar y ningunear a la Asamblea Nacional controlada por esa misma posición legítimamente elegida en las urnas claro que del otro lado está aguardó que necesita del mismo aval democrático para validar su proclamación como nuevo presidente de Venezuela por mucho que recurra a la Constitución para justificar su estrategia la solución más lógica por tanto es es a la convocatoria electoral una salida que impulsan en Europa en busca de una posición común países como Alemania o España en este caso el del Gobierno español huyendo del maniqueísmo al que se ha entregado la derecha de Pablo Casado y Albert Rivera desde hace dos días urnas su fuerza votos o pancartas en la calle a ver si por fin llega el momento en el que los venezolanos todos puedan ser escuchados Pablo Morán

Voz 5 01:54 esta noche nos acompañan en la tertulia Milagros Pérez Oliva Milá buenas no

Voz 1667 02:23 si antes de empezar con el análisis con el desarrollo de los principales asuntos del día vamos a resolver tres escenarios tres últimas horas que tenemos abierta hasta ahora lo más inmediato desde luego Totalán en Málaga llevamos pendientes toda la tarde del rescate del pequeño Julen el equipo de mineros continúa trabajando para alcanzar el lugar del pozo donde se cree que está el pequeño están ya

Voz 6 02:45 a medio metro a poco más de medio

Voz 1667 02:47 metro lo último que sabemos es que tenían que realizar una nueva micro voladuras en la roca esta vez pues con la máxima precisión porque está muy cerca el pozo está muy cerca la zona donde se cree que está el pequeño Julen así que vamos a conectar con nuestro compañero Ignacio San Martín Ignacio buenas noches

Voz 7 03:03 buenas noches y la última información oficial situaba a los miembros de la Brigada de rescate minero apenas sesenta y cinco centímetros del lugar donde se supone que el pequeño de dos años está atrapado a setenta metros de profundidad desde hace algo más de doce días pero ese tramo de pared de roca dura sí que los miembros del equipo asesorados por tocó por topógrafos y expertos en geología rescate de Montaña de la Guardia Civil han realizado una micro voladura para derribar esa pared pero no dañar al pequeño la operación ha llevado a cabo hace algo más de una hora por lo que el desenlace sobre el rescate de Julen puede estar cerca en el momento en el que la Brigada localice el pequeño serán los agentes de la Guardia Civil los encargados del rescate final lo ha contado Jorge Martín es el portavoz del Instituto Armado quiero recordarle

Voz 8 03:49 es que Juan dolor el Grupo de Rescate encuentra engañarle los rescatadores últimos que rescataran a Julen será la Guardia Civil

Voz 7 04:05 los padres del menor siguen alojados en una casa del pueblo de Totalán cedida por una vecina durante todo el día

Voz 1667 04:10 ya han recibido visitas de familiares ni

Voz 7 04:12 los ahora afrontan el tramo final de su hijo del rescate de su hijo de dos años

Voz 1667 04:18 Ignacio en principio y alguna otra rueda de prensa algún otro parte que vaya a ofrecer la Guardia Civil a lo largo de esta noche o o no hay nada programado

Voz 7 04:26 no en principio no las vías de comunicación que hemos tenido durante estos doce día han sido las comparecencias oficiales de la guerra civil en principio fue la subdelegada del Gobierno en Málaga María Gámez también ha estado el delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celis después tomó el mando los ingenieros que llevaron a cabo el asesoramiento técnico en la obra civil en la que se han movido más de cuarenta mil toneladas de material una obra que hubiera llevado meses pero que se ha hecho en días y finalmente ha sido el portavoz de la Guardia Civil Jorge Martín quién ha tomado las riendas de la portavocía y ha sido la encargada de informar a los medios de comunicación oficialmente eso y los comunicados oficiales que nos llega la mayor parte de las ocasiones a través de guasa

Voz 1667 05:07 la montaña manda y lo estamos viendo en esos últimos centímetros de trabajo Ignacio mantenemos la línea abierta de acuerdo si pides paso con cualquier novedad gracias ahí estaremos a vosotros por cierto el Consejo Audiovisual de Andalucía va a analizar el tratamiento mediático del caso Julen del rescate porque entiende que han vulnerado los derechos mentales del menor han pedido a las televisiones que huyan del amarillismo de la espectacularidad acción que están ofreciendo y que eviten sobre todo la difusión de bulos otra última hora este viernes hemos estado muy pendientes de la crisis del taxi en Madrid en la Comunidad y el Ayuntamiento han llegado a un principio de acuerdo pero los taxistas creen que se queda corto así que mantienen su paro indefinido osada selva buenas noches

Voz 0133 05:48 qué tal buenas noches mantienen la huelga pero están abiertos a negociar durante toda la noche se hace falta acaban de entrar a la reunión con la consejera de Transportes con una propuesta en la mano piden lo mismo que Cataluña así que insisten en que se fije un tiempo mínimo de antelación para poder pedir un coche TC Comunidad Ayuntamiento proponían que se fijará una distancia mínima planteaban que estuvieron a una distancia mínima de trescientos metros del cliente al que iban a recoger pero hechos según el sector está descartado Felipe Rodríguez de la Asociación Madrileña del Taxi

Voz 9 06:16 no no es cuestión de tiempo no es cuestión de distancia nosotros pedimos tiempo no distancia además la palabra pregunta dotación lo dice bien claro es tiempo no distancia

Voz 0133 06:26 eso lo tienen claro así que no aceptan el acuerdo que hay ahora sobre la mesa es casi una vuelta a la casilla de salida pero conformándose con esos quince minutos que han fijado en Cataluña si la Comunidad no cede están dispuestos aseguran a continuar con la huelga durante el fin de semana

Voz 1667 06:40 pensarán que acaban de entrar ahora mismo

Voz 0133 06:42 acaban de entrar hace unos veinte minutos así que nos decían que no sabían cuánto iba a durar esa reunión así que puede ir para las

Voz 1667 06:49 bueno pues te digo lo mismo que Ignacio mantenemos también está línea abierta a la espera de cualquier novedad gracias Sara

Voz 1510 06:54 de acuerdo y un tercer punto una última

Voz 1667 06:56 Conexión en este caso fuera de nuestro país Nos vamos a ir a Italia porque está siendo muy aplicada a la situación de cuarenta y siete inmigrantes que navegan a bordo de un barco cerca de Siracusa y lo están haciendo y es lo preocupante en medio de un temporal con olas de siete metros tan preocupantes que la Fiscalía de Menores de Italia ha ordenado el desembarco de los menores que no viajan acompañados de adultos pero Roma Joan Solés buenas noches buenas noches Pablo cuál es la respuesta del Gobierno italiano esa petición de la fiscalía

Voz 0946 07:24 bien el ministro del Interior y vicepresidente Salvini de la derechista Liga acaba de reiterar que ninguno desembarcará en Italia cuyos puertos siguen cerrados a los inmigrantes ha dicho que su decisión no va a cambiar por su parte el otro vicepresidente de mayo de los populistas cinco estrellas en una declaración incomprensible ha pedido que desembarcan en Holanda la que es el país de bandera del así Guasch la situación de los cuarenta y siete inmigrantes rescatados es dramática tras cinco días de espera para que les asignen un puerto para desembarcar los reconoce el comandante de las así Watch que esta tarde ha dirigido la nave hacia Siracusa en Sicilia para resguardarse de olas de siete metros y vientos de hasta sesenta kilómetros hora el alcalde de Siracusa entre otros en las parroquias de la zona se han manifestado dispuestos a acoger a los inmigrantes la Fiscalía de Menores como dices de Catania ha ordenado el desembarco inmediato de los trece menores de edad que están abordó ocho de ellos no acompañados para garantizar así sus derechos esta es la situación a esa hora la Sea Watch navega en círculos a unas veinte millas náuticas de Siracusa

Voz 1667 08:29 corremos que rescató a los cuarenta y siete inmigrante

Voz 0946 08:32 desde el pasado fin de semana en un naufragio en el que fallecieron ciento diecisiete personas y otras cuarenta y cinco fueron rescatadas por patrulleras de Libia devueltos a este país africano

Voz 1667 08:43 pues gracias Joan por la última hora también estamos pendientes del cualquier novedad gracias por cierto hoy el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha instado al Gobierno español a desbloquear inmediatamente ha dicho el barco de la ONG Pro Activa Open Arms retenido en el puerto de Barcelona no es el único barco que está bloqueado que no puede salir a realizar esa es la tú eres de rescate en el Mediterráneo hay otro pesquero recordarán en el Puerto de Pasaia el Aita Mari que también espera autorización de Capitanía Marítima lo dicho tenemos esos tres escenarios abiertos Totalán con el rescate del pequeño Julen Madrid con la crisis del taxi e Italia con ese barco con cuarenta y siete inmigrantes en medio de ese temporal con olas de siete metros cualquier novedad volvemos a darle paso a nuestros compañeros pero desde luego Esther Bazán buenas noches

Voz 1510 09:29 el buenas noches la actualidad internacional sigue pasando

Voz 1667 09:31 Venezuela ha reaparecido Juanma

Voz 1510 09:34 en un acto público ante centenares de seguidores en una plaza al este de Caracas

Voz 10 09:39 por pero jamás podrán detener la primavera vio no venía fuerza Taipei seguimos adelante

Voz 1667 09:48 ha hablado why do ya la vez en el palacio presidencial de Miraflores Maduro

Voz 1623 09:52 que hoy nosotros podemos decir que esta nueva versión de golpe de Estado que pretenden disfrazar con argumentos absurdos que no tienen fundamentación ni lógica el pueblo venezolano no lo permitirá la Fuerza Armada Nacional bolivariano no lo permitiera y nosotros lo vamos a derrotar

Voz 11 10:18 y momento de ponerse del lado de la condena

Voz 10 10:23 llegó el momento de respetar al pueblo de Venezuela para heredero de Bolívar de Páez de Miranda de Sucre pónganse de lado del pueblo de Venezuela

Voz 1454 10:42 en su reaparición pública Juan guay don limitaba el alcance del apoyo de la cúpula militar al régimen de Maduro de hecho mientras anunciaba nuevas protestas para la semana que viene dedicaba gran parte de su mensaje a los soldados a los que ha llamado a apoyar

Voz 10 10:54 de aquí de ruta muy claramente establecía un gobierno de transición y elecciones libres

Voz 1667 11:05 hay lo decíamos lo contra programaba Maduro en el palacio presidencial también se refería al apoyo con el que cuenta el de los militares aunque se abría el dial

Voz 12 11:14 luego si tengo que ir a encontrarme con este muchacho de Rita Ica pocha Kenneth Lee en el pico arrastre la mañana si tengo que ir con capucha voy cómica Kutxa si tengo que ir desnudo Videnov como haya que ir a pie en Carlo en motos listo para dieron porque creo en la paz creo en la democracia creo en la palabra

Voz 1667 11:43 creo en la verdad una noche más conectamos con la enviada especial de Prisa Radio en Caracas Amanda Sánchez buenas noches a Amanda ha reaparecido Why do para demostrar que sigue en Caracas sobre todo para demostrar que sigue allí para anunciar que las protestas no van a desistir hasta que Maduro se vaya

Voz 13 12:03 así es han anunciado nuevas actividades para los próximos días a relacionadas con la organización de la ciudad en las distintas comunidades en los distintos barrios en Caracas y en todo el país y también en acciones que tienen que ver con el llamado que le hacen a los militares sin embargo lo te ha llamado muchísimo la atención en esos son los dentro y fuera de Venezuela es también la imagen de Juan y luego este presidente interino rodeados de la población venezolana en una plaza pública Nicolas donde por otro lado en el palacio presidencial de Miraflores a puertas cerradas únicamente con la cúpula

Voz 1667 12:39 el tanto gallego como Maduro Amanda se han referido a los militares hay opciones de que el Ejército abandone a Maduro

Voz 13 12:46 sí de hecho o lo mencionó una inmensas oportunidades el doce incide número once días durante su discurso de rebeldía de el lo que dicen básicamente yo me están confidentes de que necesitan el apoyo del Ejército y aseguran que hasta el momento los únicos que siguen respaldando a Nicolás Maduro son quienes se encuentran la cúpula militar pero aseguran que el batallón quién están por debajo que son la mayoría en la Fuerza Armada Nacional si están dispuestos a avanzar en función de haya según manifestó a favor de la Constitución es decir que el domingo tienen una actividad para entregar la amnistía que el Parlamento está dispuesto a darle a los funcionarios del lado de la Constitución humana hacer nada informativa

Voz 1667 13:29 en las calles Amanda cuál es la situación porque Why do ha anunciado nuevas protestas para la semana que viene para los próximos días la oposición ha podido manifestarse sin incidentes en las últimas horas

Voz 13 13:39 pues hasta el momento se confirmados veintiséis fallecidos en medio de las manifestaciones sin embargo ayer por ejemplo las calles de Caracas estuvieron totalmente desierto o usía como si fuese un toque de queda autoimpuesto por los propios ciudadanos los que no sólo estaban a la espera de nuevas acciones de parte de la oposición porque recordemos que no habían anunciado nuevas actividades sino que también pues buscador teniente mejor de lo que pudiera ocurrir con la represión de parte de los cuerpos de seguridad por lo pronto están estas dos actividades mañana sábado y el domingo también una gran movilización que según dijo Wang anunciará en los próximos días

Voz 1667 14:18 bueno todo esto respecto digamos al bloque opositor a Maduro pero luego está el propio el propio Nicolás Maduro no Amanda al que escuchábamos en la rueda de prensa con los corresponsales extranjeros en qué situación está ahora mismo

Voz 13 14:31 pareciera que está sobre todo muy hubo pues teniendo mucha presión de la comunidad internacional y fuerte depresión financiera llamaba la atención el hecho de que decía que el arresto relaciones con Estados Unidos pero con el presidente con el Gobierno la figura del presidente inodoros con los hijos o los o los aliados económicos del Gobierno lo Venezuela en Estados Unidos se él quiere seguir contando con el flujo económico que vienes desde

Voz 1510 15:00 dado que yo pero sí sí

Voz 13 15:02 al John también ha dicho que no vamos a ceder ante lo que él considera son chantajes de la comunidad internacional y allí mencionó específicamente a España y la posición que ha tomado el Gobierno también a las declaraciones que hacía el día de hoy el ministro él también se refería en diversas oportunidades al diálogo el decía que es necesario estará un nuevo vial Iker incluso Le daba una agenda abierta a lo hago convencido pareciera que está muy interesado en que nuevamente haya un diálogo pero ya en la oposición ha dicho ha dicho que no hay oportunidad para esto y que únicamente están dispuestos a negociar los términos de la salida de Maduro lo dicen que me gustaría Lobo para ganar tiempo y oxigeno en medio de la crisis de la presión en la que se encuentra

Voz 1667 15:46 muy bien Amanda Sánchez desde Caracas gracias buenas noches

Voz 13 15:50 gracias Pablo seguimos en contacto sí claro que sí

Voz 1667 15:52 Nos lo comentaba nuestra compañera Maduro ha dedicado buena parte de su intervención a la posición española ahora vamos a comentarlo pero ante es Washington Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 16:02 hola buenas noches para el personal diplomático americano

Voz 1667 16:04 comenzado a abandonar Venezuela al menos

Voz 6 16:07 en el que se considera no esencial

Voz 1510 16:10 si la embajada de Estados Unidos en Caracas ha evacuado esta mañana a parte de su personal han salido en un convoy compuesto por una decena de camionetas blancas de un sector cercano a la embajada que son residen esto después de que el Departamento de Estado mandar anoche una alerta de seguridad ordenando la retirada del personal no esencial y recomendando a los estadounidenses que fue la que salieran del país mientras haya vuelos comerciales o que se mantengan en sus casas mientras siguen la explota las protestas incluso recomiendan no llevar a los niños al colegio el Departamento de Estado no está informando por motivos de seguridad de cuanta gente se queda en la misión diplomática sólo confirman que la embajada de Caracas seguirá abierta porque así lo ha pedido Juan Why do a quien reconocen como presidente interino mañana sábado por la tarde se cumple ese plazo de setenta y dos horas dado por Nicolás Maduro para que el personal estadounidense abandone el país el Departamento de Estado dice que monitorear la situación de seguridad las veinticuatro horas del día y que harán lo que sea necesario para proteger al personal diplomático

Voz 1667 17:10 si Trump Marta que ha intervenido esta tarde ofrece alguna novedad

Voz 1510 17:13 sobre este asunto no es un tema que está manejando públicamente el secretario de Estado Mike Pompeo el vicepresidente Mike Pence que hemos conocido que habló directamente con Juan Why do la noche antes de autoproclamarse presidente Venezuela Trump está centrado ahora en cuestiones internas como como en el cierre de gobierno

Voz 1667 17:32 el cierre de gobierno exacto que se levanta al menos durante las próximas tres semanas no

Voz 1510 17:37 sí después de treinta y cinco días de Shut down Donald Trump ha cedido va a firmar un acuerdo sobre los presupuestos que permite reabrir el Gobierno temporalmente aunque no incluye fondos para construir el muro que para él es una condición fundamental durante estas tres semanas va a tener que seguir negociando con la oposición en los presupuestos a largo plazo que según Trump

Voz 14 17:58 tienen que incluir esos cinco mil setecientos

Voz 1510 18:00 dos millones de dólares para su muro sino

Voz 1667 18:03 si no es Anca

Voz 1510 18:11 tenemos un acuerdo justo con el Congreso advierte Trump el Gobierno volverá a cerrar el quince de febrero o usará los poderes constitucionales para conseguir esos fondos sin necesidad de tener la aprobación del Capitolio por ejemplo declarando la emergencia nacional el caso es que acaba hoy el cierre de gobierno más largo de la historia de este país que los demócratas presentan como una derrota política para Donald Trump que no ha conseguido nada en estos treinta y cinco días de cierre de gobierne que estaba empezando a tener consecuencias irreversibles hoy por ejemplo muchos controladores aéreos han faltado sus puestos de trabajo y ha habido retrasos importantes en los principales aeropuertos hoy se han quedado sin cobrar su segunda noche en a esos ochocientos mil funcionarios afectados por el cierre que esperan cobrar la retroactivamente consecuencias también para él tanto está rozando el índice de popularidad más bajo de su presidencia y esto le duele especialmente la mayoría de la población según las últimas encuestas un cincuenta y tres por ciento culpa directamente al presidente del bloqueo administrativo que hemos vivido con el cierre de gobierno durante estos

Voz 1667 19:14 muy bien gracias Marta buenas noches

Voz 1510 19:16 un abrazo buenas noches volvemos al tema de Venezuela porque en tres

Voz 1667 19:18 el alud de países que reconocieron a why do en las primeras horas pues no estaba la Unión Europea que hoy sí ha intentado consensuar una posición común Bruselas Griselda Pastor buenas noches

Voz 1510 19:28 hola buenas noches en Bruselas trabajan en el

Voz 1667 19:31 documento que necesita la unanimidad de todos los países miembros y el problema es que bueno algunos de esos países como Alemania o España han empezado a apuntar en una dirección reconocer agua ido sin Maduro no convoca elecciones islas convoca cuanto antes no

Voz 1510 19:48 exactamente si la Unión busca el consenso para enviar esta especie de última tumba Nicolás Maduro exigiendo elecciones inmediatas lo que representa un giro respecto a la primera reacción mucho más cauta porque obras se especifica que si no hay elecciones reconocerán hago Bayrou Ésta es la posición de los grandes gobiernos de la Unión que desde Alemania hasta el Reino Unido y Francia ha sido consensuada esta mañana con apoyo de España que aunque inicialmente parecía partidaria de tomarse con calma las presiones de los Estados Unidos hoy se ha convertido en una de las voces hay que decirlo más exigentes a nivel europeo ante Maduro

Voz 1667 20:27 el documento Griselda lo vamos a conocer este fin de semana

Voz 1510 20:31 por el momento el documento ha sido repartido esta tarde sobre las cinco a las distintas capitales y lo que sí sabemos ya es que dice al menos en su primer intento de reacción dice que la Unión estudiará tomar medidas si no hay elecciones incluido el reconocimiento de lo que sabemos también que España ha parado el proceso de ratificación porque quiere que lo que se diga no sea incondicional sino que directamente se garantice que la Unión tomará medidas no que las estudiará hay esto de momento el texto vuelve a estar en estudio entre las capitales hay dos gobiernos el de Austria y el de Grecia que tenían problemas para ser muy muy duros la el austriaco parece que está más convencido el Griego quizás también bueno

Voz 14 21:18 está en Utrera Byrs volviendo a ser consumo

Voz 1510 21:20 tras con la esperanza de tener este texto apuntó para que la Unión pueda llegar con una posición unánime a la Asamblea de Naciones Unidas

Voz 1667 21:29 gracias Griselda buenas noches buenas noches

Voz 1510 21:33 apunta

Voz 1667 21:34 pues ahora que en el debate sobre la posición que adopta Europa se han movido y

Voz 1454 21:39 los países entre ellos España sí pero no sólo a Alemania avisado ya esta mañana que se plantea reconocer Away II inmaduro no convoca elecciones lo anunciaba el portavoz de su Gobierno

Voz 15 21:47 el de un esta situación de crisis son necesarias unas elecciones libres y justas en Venezuela el Gobierno alemán se sitúa de cara a próximas conversaciones en el seno de la Unión Europea en la posición de que Juan Why do sea reconocido como presidente interino salvo que se celebren esas elecciones libres y justas

Voz 5 22:06 esa es exactamente la posición de España que ha explicado hoy el ministro Borrell tras el Consejo de Ministros Fábregas que trata de establecer

Voz 1030 22:13 una dinámica si la situación sigue como está pasemos adoptar otra clase de medidas y cómo le llegó entre ellas España considera la recoge el reconocimiento como presidente interino para que sea la Asamblea Nacional que convoque las elecciones

Voz 1454 22:34 una dinámica temporal concreta hemos escuchado que decía Borrell le han preguntado cuánto tiempo es eso

Voz 1030 22:40 necesariamente corto del no podré decir si son cinco días siete días dos semanas pero necesariamente corto

Voz 5 22:50 en esa rueda de prensa en la Moncloa mediodía se ha producido este pasaje quién es el presidente de Venezuela que eso sí el presidente Sánchez tiene que llamar al presidente de Venezuela

Voz 16 23:00 qué número marca de White o el de Maduro el de ninguno de los dos gracias es una pregunta que para contestarle a usted que

Voz 1030 23:09 hacer un máster de Derecho Internacional porque se reconocen estados nuestra reconocen gobiernos echarle la última Andrade que hace mucho tiempo viene practicando lo que reconoce son a veces gobiernos defacto señor maduro fíjese no reconocemos su legitimidad en la medida en que consideramos que no ha sido elegido por elecciones que merezcan este calificativo pero si no embajadores allí que Rubén naturalmente sino para que esta la pregunta yo creo que no no es esta la pregunta es saber de qué manera se pueden hacer al pueblo venezolano se exprese de forma libre segura contrastada

Voz 1454 24:00 un análisis más Pablo Casado ha escrito esta tarde en Twitter es lamentable que tengamos un presidente del Gobierno cobarde que no apoya la libertad de Venezuela España debería liderar la acción de Europa frente a Maduro añade pero sus jefes de Podemos no le dejan solo arremete contra dictadores muertos pero no hace nada contra tiranos vivos

Voz 1667 24:18 la posición española no gusta casado como acaban de escuchar y por cómo se ha despachado Maduro pues tampoco ha gustado a Maduro no

Voz 1623 24:25 enfrente España como siempre como ha plantado ante su racimo ante a rotar mucho tiempo reforzamos de aquí ahora prepotencia imperial de esa España colonialista que novena nosotros ciudad los Sudáfrica si yo cree elecciones quedan elecciones en España porque no el presidente español electo por ningún voto popular donde hubiera hacer elecciones en España no tiene moral para dar lecciones a Venezuela se quieren ir que se vayan hoy mismo rapidito país soy bastante vuelos hasta Madrid seremos más libre

Voz 1667 25:00 que su amenaza

Voz 1623 25:02 así mismo complejo de superioridad porque quieren hablar porque ellos son superiores lo vamos a derrotar como derrotamos José María España a José María Aznar tiene el España que dar ningún consejo para Venezuela bolivariana

Voz 1667 25:15 pues hasta aquí la crónica del día los hechos las declaraciones si nos dan poco más de dos minutos lo comentamos en la tertulia

Voz 4 27:53 en Hora veinticinco

Voz 1667 27:59 a las diez y veintiocho minutos nueve y veintiocho en Canarias abrimos tertulia con Milagros Pérez Oliva Juan Carlos Jiménez y Cristina de la Hoz con esa tensión en aumento en Venezuela por ese pulso por la legitimidad de la presidencia del país con la sombra del Ejército al que intentan atraer tanto Maduro como Why do isla promesa esa propuesta que se prepara en Europa con básicamente un ultimátum a Maduro o convoca elecciones o las convoca guay dos mil la que posibilidad de éxito crees que puede tener esa la vía por la que parece apostar Europa bueno yo creo

Voz 14 28:37 es la vía razonable eh porque desde el momento en que tenemos dos presidentes de facto la legitimidad de los dos esta cuestionada osea Si se quiere proseguir por esta vía ya se ha visto que ni uno ha podido detener a agua idóneo el presidente Maduro ha podido detener el agua y doy por lo tanto diríamos resolver la situación internamente por un por un acto de fuerza ni ha podido imponerse a Maduro y aunque hay mucha controversia sobre la legitimidad de la acción del presidente de la Asamblea Nacional igual que hay mucha controversia sobre como Maduro concurrió a las últimas elecciones etcétera etcétera la verdad es que lo prioritario en este momento debería ser intentar evitar un enfrentamiento civil en El País y la claro la la intervención hola el posicionamiento de las grandes potencias Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro no parecen augurar nada bueno porque la manera como se han posicionado es una manera diríamos poco proclive al diálogo por eso me parece muy significativo la posición de Europa creo que es la correcta creo que es la que tiene que prosperar Bono lo prioritario desde mi punto de vista desde luego es crear las condiciones para que se produzcan unas nuevas elecciones sin que haya ninguna duda de que se celebran con todas las garantías es democráticas pero eso tiene que ser un proceso tutelado yo creo en estos momentos desde el exterior para que sea un proceso tutelado desde el exterior tiene que haber acuerdo de las partes

Voz 1667 30:25 exacto y lo problemático Cristina a esta hora a día de hoy sigue siendo quemaduras llega a esta conclusión no de que esta es la única vía pacífica posible hay más segura seguramente no para resolver esta crisis

Voz 0436 30:38 no madura ya convocó unas elecciones en mayor año pasado que no fueron reconocidas por la comunidad internacional incluida la Unión Europea y tampoco España evidentemente yo creo que no hay choque de legitimidades como tal haya alguien ahora mismo que tiene legitimidad democrática son los responsables de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro en islas ni es la Asamblea Constituyente entonces yo no veo ahí tal tal problema de legitimidades creo que Maduro ya no es un presidente legítimo de Venezuela la cuestión es si creemos que es posible una salida Venezuela unas elecciones que convoque Maduro es que ella las convocó ya hemos visto lo que ha hecho sea vamos a dejarlas las elecciones hermanos don de de de un dirigente político que si un autogolpe un golpe institucional que se exaltó toda la legitimidad democrática de Venezuela además de tenerla inmersa en una crisis humanitaria de primera magnitud ha negado entre otras cosas a a recibir ayudan en este tiempo es decir no sé hasta qué punto está bien decir bueno te damos ultimátum sino convocase elecciones reconocemos ha ocurrido pero pero es que es el está pidiendo a un golpista que convoque unas elecciones legítimas y eso es lo que es el está pidiendo yo también tengo serios temores acá John vayan de sangre no sé hasta qué punto está dividido o no el Ejército al respecto la cúpula militar evidentemente es una cúpula militar chavista Illa bueno baños de sangre y se le atribuyen Se habla en en en las últimas revueltas cabido en Venezuela sólo de veintiséis muertos pero en total

Voz 1667 32:01 pues eso es lo que ven total de

Voz 0436 32:04 cuatrocientos muertos en las protestas que se llevan produciendo a contra el régimen de Maduro que baño de sangre en cierta medida haya habido pero yo no tengo ninguna esperanza en unas elecciones que pudiera convocar el régimen chavista de Maduro ninguna yo creo que le corresponde a la Asamblea Nacional que ahora mismo es la única que tiene la legitimidad democrática en Venezuela

Voz 1667 32:22 Juan Carlos

Voz 1170 32:24 cuando hablamos de baño de sangre tenemos que tener en cuenta que en Venezuela hay treinta y cuatro mil muertos al al año

Voz 0436 32:31 bueno yo hablo de baños de sangre las protestas buena parte de la violencia que eso es que es nuestro país el país con más

Voz 1170 32:37 es viable nuestro más mil muertos no son muertos exclusivamente por la delincuencia tal sino por grupos organizados y a los paramilitares armados por el régimen etcétera claro es poner a los dos ámbitos en y en una posición de paralela y como si tuviera fueran exactamente lo mismo no no me parece un error a mi me parece que la Unión Europea demuestra exactamente lo que es es decir la nada absolutamente la nada a mí lo que me da pena es que España a mí esos no que tiene una una cosa amoral y tiene no sé que todas estas cosas yo no entro esas cosas pero evidentemente no es lo mismo la responsabilidad y el aria que hemos establece ha sido además hemos institucionalizado con una un un ámbito comunitario específico iberoamericano no es lo mismo responsabilidad que la que puede tener Austria ahora ver a usted lo que le pueda pasar a mejor Carlos es es lo mismo una fuerza con la que poder España en solitario que que con toda la europea digo yo el valor simbólico porque nosotros no vamos étnico un ejército ni vamos enconada es decir España lidera y tiene un elemento simbólico Kepa haría si esta situación se diera en el África francófona que Francia ahí va a ponerse detrás de la Unión Europea para decir hombre va de muchachos a ayudarme tal no evidentemente va a asumir la la necesario liderazgo que debe asumir cosa que España no no no no no asume ha tomado una posición completamente absurda es decir pretender un ultimátum a Maduro diciendo que o convoca se les Inés o vamos pero no es no es una posición completamente absurda es que ya ya convocado elecciones es que Maduro no es un una persona nueva ni es un régimen desconocido es decir quién es el marco institucional venezolano no es una democracia contra otro presidente que asume o que se autoproclama el representante legítimo del pueblo y expresión democrática no es una dictadura contra una oposición democrática y en ese ámbito ha ni me parece que la saque distancias son error absolutamente garrafal evidentemente Europa seguirá ahí dentro de dos semanas decir a buen

Voz 1510 35:00 a lo mejor tenemos que actuar

Voz 1170 35:02 tal cuando la situación en Venezuela haya llegado a un extremo absolutamente irreversible no van a querer o o lo van a hacer para evitar un baño de sangre y lo que van a tener es un baño de sangre propiciado por un ejército o por una cúpula militar que tiene unos intereses muy determinados y ese es el núcleo central es decir o la oposición consiguió convencer a la cúpula hablo de la cúpula no del Ejército en su conjunto de la cúpula militar de que es mejor una afrontar un proceso de transición o Venezuela está abocada a un enfrentamiento de todas maneras

Voz 0436 35:38 Juan Carlos creo que que si lo ideal sería la respuesta conjunta de la Unión Europea pero que encabezara esa respuesta España tenemos otras experiencias históricas no es comparable la situación de la antigua Yugoslavia por ejemplo con lo que estamos la de Venezuela en la que reconocimientos parcial les no de de de de de legitimidades dieron resultados nefastos y lo que hicieron fue a agrandar las crisis no puede ser tema de Kosovo y demás pero pero caro España se tiene que poner al frente la la la lo que es es que es que nos afecta de manera especial es que es que desde el primer momento yo creo que debería haber quedado clara la posición de España España convencer a los socios europeos pero yo creo que sí que la que la que la respuesta debe ser una respuesta conjunta de la Unión Europea encabezada por España ya ayer yo tuve la sensación de que era más clara la posición de países como Francia que están menos horas de protesta por la cuestión Solana que la de España me parece decía que la que la primera respuesta de España era evasiva era era un poco a la espera de acontecimientos si este es un tema en el que en buena medida lo tenemos que tener muy claro pero yo sí pienso que que tampoco puede ir España por libre independientemente de sus vínculos con Venezuela sino que la Unión Europea debe dar una

Voz 1170 36:51 yo hago yo creo que en el ámbito iberoamericano España tiene que tener una posición de liderazgo independientemente de lo que es

Voz 0436 36:58 la fuerza de España de la fuerza de España en muy buena medida es también porque es la digamos la podíamos decir en cierto modo Carla representante Iberoamérica en la Unión Europea

Voz 1170 37:07 España forma parte del paro pero España forma parte de la Unión Europea así pero también formo parte de la comunidad iberoamericana prácticamente todos los países de América Latina excepción de Méjico Bolivia Ecuador lo Guatemala todos han posicionado de una forma absolutamente clara a favor de que España lo tenía bastante fácil para asumir esa naturaleza que se pero reivindica de ser un país de de identidad Iberoamérica hermanas España es uno de los

Voz 1667 37:35 impulsores de la propuesta que Europa tiene encima de la mesa que es lo que decíamos antes ese ultimátum a Maduro de o usted convoca elecciones o reconocemos la legitimidad de Why do como presidente de Venezuela esto milagro eso es reconocer ido casi como como presidente virtual o al menos como el puente hacia hace unos días

Voz 14 37:59 Simon es distanciarse mucho de Maduro que eso es muy importante pero también si lo que se pretende es buscar en una salida negociada que permita evitar que haya males mayores se ha de ir con mucha prudencia desde este punto de vista pienso que la diplomacia española ha actuado no sólo bien sino muy bien porque aunque les apremiaba en tanto river I casado con ese con esa vehemencia que suelen utilizar cuando se trata del tema de Venezuela creo que el Gobierno ha hecho bien intentando concertar y liderar de una manera discreta sin estridencias sin el mismo sin utilizar el conflicto confines de domésticos internos intentar crear una postura común impulsar una postura cómoda la Unión Europea que bastante difíciles teniendo en cuenta el el las trayectorias y los últimos diríamos las las últimas derivas que ha tenido la Unión Europea que le ha costado mucho ponerse de acuerdo sobre todo en cuestiones de política exterior

Voz 1170 39:06 por lo tanto yo creo que lo hay

Voz 14 39:09 yo muy bien creo que creo que es lo que lo que tocaba lo que ocurre es que lo tocando Venezuela Venezuela probablemente es el país más divisó vivo más visibles en política interna de España es decir parece

Voz 1170 39:24 que fuera un territorio español si hay un partido que ha nacido Gaz Ike apoya básicamente la dictadura venezolana porque no porque días atrás

Voz 14 39:33 ya se han distanciado hacia Oriente Borrell

Voz 1170 39:35 yo estoy si esas cosas que no tienen aclara que ha nacido un partido que tiene estas cosas que veo quererme estás estás firma

Voz 14 39:46 ando con esta vehemencia es que en tocando a Venezuela en España los criterios políticos que se utilizan no son objetivos no buscan el bien de Venezuela sino sacar rédito político en el plano nacional

Voz 1170 40:02 bueno eso eso es que estás castizo y preparar y poner encima de la mesa la dictadura venezolana no es que el como es un tema de política interna que pela no tenemos no sé qué que jamás se dijo esto sobre la dictadura chilena sobre dictaduras como es lógico pero se ponga no sé por qué la dictadura venezolano es diferente no lo tiene

Voz 1667 40:21 bueno el nombre político del día vamos a cambiar de asunto es otro es el de Ramón Espinar protagonista de la última crisis que deja al desnudo la fractura dentro de Podemos hoy no hablado él no ha hablado Espinar en realidad apenas ha hablado nadie del partido así que tenemos que remitirlos por ejemplo a lo que dijo Espinar hace muy poquitos días cuando Errejón consumaba su marcha como secretario general en Madrid llamaba levantarse

Voz 1787 40:51 levantar los con el mismo compromiso de siempre y decirle a la gente que a la gente a la que le hemos decepcionado esta semana que que vamos a darlo todo como lo hemos dado siempre para seguir construyendo hombro con hombro para seguir dándonos la mano para seguir levantando en este país un proyecto que existe porque hace falta Javier Bañuelos

Voz 1667 41:14 es el compañero de Radio Madrid que has seguido más de cerca la crisis del partido en la Comunidad Javier buenas noches qué tal buenas noches Mariela Rubio se ocupa de cubrir la información de Podemos en la Cadena Ser hola Mariela buenas noches buenas noches Javi empiezo contigo para que expliquémonos la sucesión de hechos que han acabado con la renuncia de Espinar parece que él quería acercarse a Errejón para evitar la ruptura en Madrid parece que Pablo Iglesias no quería que lo hiciera así que Espinar Se acabado encontrando en tierra de nadie Errejón no quería Iglesias e Iglesias tampoco parece que que que la afinidad ha tenido mucho que ver en todo esto no

Voz 0946 41:51 sí bueno Espinar lo dio todo por Iglesias pero esta vez Pablo esa lealtad no he visto recompensada primero y se queda fuera de la lista al Congreso eso según nos consta le dolió profundamente después vio en peligro es supuesto de senador por designación autonómica en los últimos días bueno Espinar fue consciente de algo que le terminó de dar la puntilla Iglesias no tenía reservado para él un buen asiento en ese enigmático viaje de la candidatura alternativa de Unidos Podemos para competir con Errejón esa sería Pablo la explicación según varias fuentes de que Espinar buscase un giro inesperado IDC la de decir tender puentes con alguien con quien nunca se ha entendido con Íñigo Errejón pero no por el bien de su proyecto más Madrid sino más bien por asegurar su propia supervivencia política no lo ha conseguido por se va también ha sido determinante Pablo que Espinar eh bueno se ha sentido ninguneado por la dirección nacional de Podemos desde hace bastante tiempo no tenía ni voz animando esa incapacidad de hecho para controlar la situación ha sido clave para que dejase hoy su escaño en la Asamblea de Madrid también su cargo de Senna

Voz 1667 42:55 Javi tú has hablado con Espinar que te ha dicho hoy sobre todo puede allanar el camino a una alianza o lo aleja

Voz 0946 43:01 bueno que para responder a una frase a un veterano en Podemos que nos decía que Pablo Iglesias es una máquina de fabricar R juristas lo cierto es que hoy con el adiós de Espinar Iglesias cada vez tiene menos escuderos para que le defienda no en esa guerra abierta contra Íñigo Errejón en Madrid el propio Ramón Espinar no reconocía que ha sido su propio partido la dirección nacional de Podemos el que le ha abocado a dar este paso no comparte la línea de actuación contra Errejón Nos decía Nos consta por ejemplo que Espinar a Espinar le pareció que estuvo fuera de lugar cuando hace muy poquitos días aquí en la Cadena Ser Pablo Echenique le dijo a Errejón que no dimitía porque de algo tendría que vivir

Voz 1667 43:42 de que hasta mayo Mariel ahí en la dirección de Podemos que dicen porque una cosa es que sea aparte Errejón pero otra diferentes Espinar que era mano derecha de Iglesias

Voz 1450 43:51 bueno la primera y única reacción de momento desde la dirección ha sido convocar el máximo órgano entre asambleas el consejo ciudadano estatal será el próximo día dos de febrero y la formación no descarta que lo presida el propio Pablo Iglesias mientras tanto el silencio oficiales atronador prueba de la sorpresa que ha supuesto la decisión de Espinar algunas fuentes de la dirección han señalado que el hasta hoy líder de Podemos Madrid simplemente no ha resistido la presión y que en realidad su papel era nulo en las decisiones a tomar pero lo cierto es que la dimisión de Espinar da visibilidad a la fractura dentro del llamado Pablito como hereje Iglesias las es evidente en una posición más complicada que ayer resistir en su postura inicial competir con Errejón es más difícil porque lo es armar una candidatura de Podemos en Madrid sin líder sin embargo nadie en Podemos se atreve a descartar que la dirección reaccione enrocan doce en su negativa a integrarse en más Madrid

Voz 1510 44:40 sobre la situación interna en Podemos Pablo resulta muy descriptivo del tuit que ha escrito de esta tarde un diputado del partido en el Congreso Eduardo Maura próxima Errejón ha escrito esto deseo lo mejor para Podemos para Íñigo Errejón para Manuela Carmena hay para el ámbito del cambio político en general pero si todo tiene que arder por favor que Arda con Monedero sólo le pido esto a estos días Marcia

Voz 1667 45:01 vaya pues con este buen ambiente Mariela varios de los líderes territoriales del partido se han reunido en Toledo como contábamos anoche bueno para intentar evitar que la fractura crezca y se extienda por el partido

Voz 1450 45:12 he leído once territorios entre ellos Euskadi Aragón Comunidad Valenciana Baleares el que ejercía de anfitrión Castilla-La Mancha han firmado lo que han llamado la declaración de Toledo un intento porque en Madrid Se concurra en una lista única una llamada a la unidad con la siguiente frase como lema nos hacemos falta todas todos es la hora de cooperar no de competir aún de esta declaración de Toledo evita dirigirse expresamente a Iglesias bueno es un hecho que la pelota pasa ahora al tejado de la dirección nacional es que el texto está firmado por líderes de todas las corrientes que comparten eso sí un mismo temor el efecto de que la crisis de Madrid y afecte a las elecciones autonómicas y municipales fuera de Madrid de ahí que hayan apelado también a la confianza de las bases en sus territorios marcado distancias con la crisis llevamos tiempo dejándonos la piel describen para presentar las mejores candidaturas en alianza con el mayor número de personas y organizaciones hermanas nos comprometemos a trabajar unidas en la mejor campaña que seamos capaces dice el texto

Voz 1667 46:10 Javi Mariela buenas noches hasta luego buenas noches saludamos a José García Molina secretario general de Podemos en Castilla La Mancha buenas noches

Voz 21 46:17 qué tal buenas noches y me tuviera que describir el

Voz 1667 46:20 animo que ha reinado en esta cumbre de de esta de esta mañana señor García Molina cuál sería

Voz 21 46:28 pues ha en momentos la verdad uno de mucha alegría por vernos y por por trabajar juntos porque porque la verdad es que somos compañeros lleva algunos casos buenos amigos teníamos muchas ganas de de demostrar no decirle a nuestra que somos capaces de trabajar unidos por objetivos comunes y en segundo de momento bastante más triste también en lo político y en mi caso también en lo personal porque es un buen amigo mío cuando hemos sabido la de la dimisión de razas destinar no que también obviamente no ha pillado a todos es la el la reunión muy bueno pues ha sido un momento poco más

Voz 1667 47:04 poco más triste porque no decirlo claro que sí actual ya había excusado su asistencia al encuentro en Toledo había comentado algo sobre sus intenciones

Voz 21 47:12 yo había estado hablando con él estos días incluso la misma noche anterior y era era venir a venir si es verdad que por la mañana ya me dijo que sabía complicado la cosa es que ya me contaría no no sabía que iba a ser tan tan complicada y por eso por eso bueno entendido porque no habría podido

Voz 1667 47:32 claro de de de la declaración que han aprobado destacan la actitud competitiva y no de cooperación que reina ahora mismo en Podemos atribuyen esa esa actitud de competición y no de cooperación entre compañeros

Voz 21 47:48 bueno yo creo que que podemos hemos nacimos y yo hemos ido siempre no son muy evidente con ciertas ideas que somos capaces de armonizar en algunos momentos sí que y que yo creo que siempre esa pluralidad de ideas es es una riqueza pero hay que saber canalizar la bien parada para esa pluralidad debilidad tenemos unos documentos aprobados en una asamblea donde dicen bueno pues cómo tiene que funcionar el partido de Lorca

Voz 13 48:16 a lo político clave donde hay una dirección

Voz 21 48:18 estatal que tiene unas funciones donde en la dirección de las direcciones regionales que tiene otra función no es Boniface cristianos pues funciones creo que que a veces nos hemos perdido un poco en el debate eso o o en formas de comunicar que no han ayudado a la claridad los debates políticos que hay que tenerlos todos los partidos tienen no puede ser de otra manera pues tenemos que aprender a canalizar los de una manera no sé si más responsable y me tocó cruzado por decirlo de alguna manera que a veces que a veces yo creo que esto además y sobre todo que nuestra gente no entiende

Voz 1667 48:51 claro pero de donde parte es que tenemos poco tiempo sino García Molina le donde parten esos errores de la dirección nacional de las federaciones de dónde

Voz 21 48:59 es que tengo una organización sea oportuno o decirle decir la culpa es el que tiene sus el es demasiado fácil yo creo que todos tenemos responsabilidades cuando llegan los momentos es verdad que las cabezas visibles pues siempre van a tener más responsabilidad o se les va a imputar como fosas los equipos de fútbol cuando más no pero pero no creo que haya que esto venga en un lugar concreto son dinámicas que a veces no hemos sabido trabajar de una manera digamos más más colaborativa con más responsabilidad interna antes de que esto salga fuera tenemos que aprender para comunicar mucho mejor las cosas que hacemos y sobre todas las cosas que hacemos bien qué es lo que estamos haciendo en en con los presupuestos con la moción censura yo creo que la revolución política de Podemos es indudable en este país y creo que tenemos que centrarnos hizo saber comunicar mejor eso mucho menos estos otras cosas no

Voz 1667 49:52 por qué no han invitado a la dirección nacional de Podemos entonces a la cumbre

Voz 21 49:56 yo no tenía nada que ver con la invitó a la dirección nacional le avisamos

Voz 1667 50:00 no

Voz 21 50:00 de comentaba el propio Pablo Iglesias puedo decirle que tarde noche iba a hacer y que está que está entre los secretarios regionales no

Voz 1667 50:09 señor García Molina secretario general de Podemos en Castilla La Mancha gracias por atender la llamada de Hora Veinticinco esta noche