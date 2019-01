Hora 25 (25/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 pues la hago Ada Colau tiene bastante tiene un gran consenso no tienen ninguna disidencia apreciable fuerte interna hasta el punto de que los la fracción no la parte de Podemos ha decidido no hacer primarias para sumarse al proceso de primarias que lidera colado osea que aquí la situación es muy distinta yo no sé no conozco bien la situación de Madrid tampoco hablo habitualmente con gente políticos próximos a Podemos en Madrid tengo poco contacto con ellos pero visto desde lejos me da la impresión de que esto viene de lejos y creo que se cerró en falso la polémica de Vistalegre y ocurrió una cosa que me parece muy cool diosa en Vistalegre ese confrontar dos modelos de lo que debía ser el proyecto Podemos un modelo que representaba Errejón que creo que era más fiel a el espíritu que había surgido del 15M quiere hacer fuerzas transversales diversas capaces de aglutinar y ampliar desde luego que no fueran antagónicas con otras fuerzas de la izquierda y la propuesta de Iglesias que aparentemente era una propuesta de cerrarse más en diría hemos las esencias del partido de Podemos etc etcétera pero que en la práctica una vez ganada la batalla contra Errejón y arrinconado Errejón iglesias lo que ha hecho es aplicar las políticas que defendía Errejón es decir acercarse al PSOE a apoyar al PSOE sin condiciones Iglesias fue uno de los artífices más y más más decisivos en el éxito de la moción de censura muy lejos de la actitud que tenía cuando habló de la cal viva e muy lejos de eso aplicando una política posibilista pero en cambio la actitud que ha tenido Iglesias en la diríamos en la parte interna en lo que es la gobernanza del partido en lo que es el modelo de partido de fuerza política se ha ido al otro extremo de lo que representaba Rejón es decir un partido cada vez más cerrado un partido cada vez más jerárquico un partido cada vez más de él del estilo de lo que antes se denominaba leninista no y claro ahí que no salen en el que se mueve no sale en la foto en ese modelo diríamos no y lo que ha ocurrido es que Errejón viendo que en realidad había una situación en la que de facto se estaba trabajando en contra suya y que tarde o temprano iba a ser orillado absolutamente además estando en desacuerdo con los con la propuesta que Iglesias tenía de hacer un acuerdo con Izquierda Unida etcétera pues ha decidido lanzarse yo creo que de una manera que a mí me ha parecido muy atrevida lanzarse a defender su política y su liderazgo pido es que Iglesias no ha tenido fuerza hasta ahora para diríamos vencer a Errejón y la prueba es que ha salido diciendo ella y Montero que Errejón fuera que se había ido solo que no hacía falta echarlo porque ya se había ido solo pero la verdad es que si haces números son realistas se darán cuenta que lo que más le conviene Podemos en estos momentos en Madrid es sumarse a la candidatura Errejón pactar con él

Voz 2 03:29 ahí ahí está el dilema en estos momentos ninguna duda Milá porque hacer otra cosa para ellos es suicida raro raro unas listas era muy esquizofrénico en un principio lo que pensaban que era apoyamos a Carmena pero luego presentamos una lista propia la comunidad y uno apoyamos al candidato

Voz 1170 03:45 Mena es un era una operación contra Rajoy tenía contrario

Voz 2 03:48 exactamente pero eso no tenía sentido porque era pura esquizofrenia o rompes con los dos o intentas unir todos los dos de alguna manera recomponer lo porque si presentan sus propias listas hermano al Ayuntamiento han dicho que no opera la comunidad y queda muy por detrás de Errejón corres el riesgo incluso como como lo habéis comentado aquí de de que no entrasen en la propia asamblea o no no se puede no se puede no no puede corre el riesgo de quedarse fuera de perder frente a Errejón eso sería lo yo veo pocas posibilidades de un acuerdo desde el momento en que ya no estamos hablando de desacuerdos políticos estamos hablando de cuestiones ya de de de relaciones personales cuando entró la parte emocional es muy complicado no y me intenta recomponer los trozos una relación pero si no lo intentan sino lo consiguen en Madrid sobre todo la situación de Podemos puede ser puede ser catastrófica yo creo que en el tema de de Errejón a el deterioro de su posición interna dentro de del de Podemos que tiene una larga historia ya habéis Soldado desde Vistalegre II hasta ahora yo creo que también Errejón era era consciente de una cosa de que Podemos es una marca que está tirando a la baja de qué está lo hemos visto en Andalucía y de todos los sondeos dan a Podemos con muy muy debilitada con respecto a lo que ha sido hace hasta hasta hace no mucho no yo creo que cierto modo Elsa ha dado cuenta de que encabezar una lista de Podemos con los candidatos que le querían imponer nombramos al ex JEMAD que lo quiere Carme que Carmena ni lo quería Errejón Errejón no quería ir de la mano con él en absoluto también

Voz 1170 05:27 Luis Rodríguez de Julia Rodríguez efectivamente

Voz 2 05:29 me lo ha llevado a tomar esta decisión es que es que ahora mismo podemos una marca que él consideraba que tiraba a la baja

Voz 1667 05:35 claro nos habría gustado que algún miembro de la dirección nacional de Podemos nos hubiera dado su opinión esta noche en el programa en Hora Veinticinco pero han declinado nuestra invitación a participar en en la radio esta esta noche tenemos novedades respecto al taxi en Madrid estábamos pendientes de esa reunión de el gremio con los representantes de la Comunidad de Madrid en busca de un acuerdo sobre esa propuesta que habían planteado Gobierno y Comunidad de Madrid Sara selva creo que esa reunión ha terminado cuál es el resultado Sarah buenas noches de nuevo

Voz 1510 06:09 qué tal Pablo buenas noches y ha terminado la reunión y con la misma conclusión el taxi en Madrid mantiene la huelga no ha llegado a un acuerdo no aceptan el preacuerdo entre Comunidad y Ayuntamiento no quieren entrar en la contratación espacial en que se fije una distancia mínima entre el V TCI el cliente quieren que se fije un tiempo mínimo como se ha hecho en Cataluña no ven voluntad política por parte de la Comunidad de Madrid dicen que no están atendiendo a sus reivindicaciones así que continúan con la huelga están dispuestos a seguir negociando tanto con el Ayuntamiento como con la Comunidad pero todo pasa porque el Gobierno regional ceda en la contratación temporal en fijar ese tiempo mínimo hasta entonces continúan con el paro indefinido

Voz 1667 06:46 gracias Sara buenas noches

Voz 1 06:48 buenas noches y creo que el presidente de la comunidad

Voz 1667 06:50 ha pronunciado a través de las redes sociales Pedro sí

Voz 1715 06:53 a través de Twitter sube algo el tono aumenta algo el tono contra au sobre la actitud de los taxistas dice Ángel Garrido en uno de estos hilos se llama así cuando alguien tiene más cosas que decir que lo que cabe un tuit en estos días dice no he publicado nada en redes sociales sobre el conflicto de taxi IV TC porque una negociación sería no es a golpe de tuit eso lo entrecomilla en todo caso dice ahora este hilo para aclarar algunos puntos podía destacar alguna de las cosas que dice apunta bajo presión y coacción a la ciudadanía el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a aceptar condiciones que pretenden acabar con un sector cualquier acuerdo deberá contar con el apoyo tanto de taxis como de V TC dice también el presidente madrileño mi condena absoluta a los actos de violencia y vandalismo de unos pocos que estoy seguro no representan a la mayoría de taxistas solicitó la intervención efectiva de la Delegación del Gobierno y una Pita o al menos eso intenta Ángel Garrido a Cataluña dice vivimos en el siglo XXI si otras comunidades gobernadas por radicales independentistas quieren caminar hacia la edad media es responsabilidad suya Madrid mira al futuro y no pondrá obstáculos a nuevos modelos de transporte que además generan empleo prosperidad y crecimiento bueno pues

Voz 1667 07:59 tema es que efectivamente no hay acuerdo continúan la huelga indefinida del sector del taxi en Madrid y quiero irme a Barcelona porque allí han vuelto a reunirse esta tarde Gobierno Generalitat estaban intentando calzar una solución al conflicto político catalán es es sobre el papel el propósito de este nuevo encuentro aunque a nadie se le escapa que la primera necesidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que los independentistas aprueben sus presupuestos Pablo Tallón

Voz 1673 08:27 aunque la reunión en la Conselleria de Economía ha durado más de dos horas desde las cinco de la tarde hasta las siete y cuarto fuentes de Palau admiten que no ha sido muy productiva

Voz 1170 08:36 los dos gobiernos han vuelto a emitir un breve comunica

Voz 1673 08:38 todo conjunto todavía más breve que los dos anteriores en el que básicamente se emplazan a seguir hablando dicen que la reunión se ha desarrollado en un clima constructivo han quedado en seguir trabajando en la comisión bilateral Estado Generalitat pero siguen sin concretar cómo debe ser la mesa de partidos que reclama el independentismo para tramitar los presupuestos fuentes de Moncloa existen en que deben ser sólo partidos catalanes mientras que aspiran a que también se sienten el PSOE Podemos y una especie de árbitro o testigo neutral

Voz 1667 09:06 hoy Pablo por cierto se ha publicado el estudio del Centro de Estudios de Opinión lo que llamamos el CIS catalán según están

Voz 1673 09:13 cuesta suspenden tanto Esquerra como el P de los catalanes puntúan con un cuatro coma seis la gestión del guber Torra aragonés un punto menos que el que consiguieron Puigdemont Junqueras en su primer año en esta ocasión sólo los votantes de Cataluña ya Esquerra dan por buena la acción de gobierno y lo hacen con unas notas que se quedan en el entorno del seis sobre diez IMAS

Voz 1170 09:32 de la mitad de catalanes considera que el actual Ejecutivo

Voz 1673 09:35 no sabe cómo resolver los problemas del país unos problemas que según esta misma encuesta son principalmente y con un triple empate el paro y la precariedad la insatisfacción con los políticos y las relaciones entre Cataluña y España sobre esto cuatro de cada diez Se siente a partes iguales catalán y español casi el doble de quiénes se sienten solo catalanes eso sí el porcentaje de los que se definen como españoles o que se ven más españoles que catalanes no llega al nueve por ciento

Voz 1667 10:02 pido una breve lectura de estos resultados del CEO catalán Milá desgaste a que atribuye esto esa esa bajada es de Esquerra

Voz 1 10:10 muchos dos gaste mucho desgaste mucho desgaste del Gobierno en el que yo creo que tiene mucho que ver no sólo la situación de desorientación en la que está el soberanismo sino también el papel tan diríamos discutible que que ha mantenido el presidente es decir éste es un Gobierno presidido por por un señor Joaquim Torra que cada vez cada vez que interviene pues o bien crea incomodidad en amplios sectores incluidos algunos del independentismo porque actúa de una manera más como un activista que como un presidente o bien enfada a los propios es decir la Asamblea Nacional acaba de sacar un vídeo en el que critica duramente a Torra por hacer por no hacer aquello que según los adversarios de del independentismo está haciendo cada día es decir está entre dos fuegos creo que es una a una figura en estos momentos ya B veloz y ni siquiera tiene el consenso de los suyos no sé no sé por dónde va a salir pero la verdad es que esto ya se reflejan las encuestas obviamente este suspenso es un suspenso importante porque da la impresión generalizada es que no se gobierna el Parlamento legisla todo está un poco en stand by a la espera del juicio Juan Carlos

Voz 1170 11:31 no yo creo que lo descrito enfiló muy bien yo creo que es una situación casi de impar no porque tampoco se suspende el actividad de gobierno pero tampoco es un suspenso tan absolutamente radical Gustavo según dos un tres y un cuatro sesenta y tantos creo recordar no bueno lo que yo creo que indica es una la desorientación una incapacidad de entender bien lo que está pasando y hacia dónde se dirige

Voz 3 11:55 el el Gobierno de de Cataluña y los rivales el no

Voz 1170 11:58 los servicios públicos aunque yo creo que todavía esas esos términos medios pueden tener alguna alguna salida pero me parece que como se prolongue mucho el tiempo vamos a tener cada vez más difícil articular una salida satisfactoria para todas las partes

Voz 2 12:16 yo me da la sensación de que Torra está haciendo exactamente lo que es el encargo es decir cuando le dije Carles Puigdemont para ponerla al frente del Gobierno a la Generalitat el objetivo cuál era el objetivo era que Torras se pusiera gobernar el objetivo era que Torra decidía sobre el taxi sobre la sanidad la educación no no no el objetivo era tener una activista al frente de la Generalitat que en este tiempo de fuera calentando la la silla para la posibilidad de que algún día señor Puigdemont pudiera ser investido de nuevo que es algo que no deja de intentar no y que entonces vamos no no me sorprende no me sorprende que a Torra que tenga un desgaste otra cosa ha venido al tema de avenida a desarrollar va a desplegar en la agenda de la república catalana no no llega a gobernar en ese sentido pues bueno yo creo que lo está cumplen su cometido además sustituyendo en cierto modo incluso rompiendo con él verdad que Omnium o la ANC han tenido momentos quizá de enfrentamiento bueno apoya más en los R estamos en otro momento en otro yo creo que incluso está encargado de de de superarlo que el antiguo independentismo ir a un independentismo de nuevo cuño

Voz 1170 13:28 ello insisto que los datos dan una cierta cosa que no una desaprobación tan radicales de niña además no es tan radicales a los los los las puntuaciones muy bajas vienen del los votantes del del Partido Popular de Cataluña

Voz 1 13:44 el porqués es poner que además una parte importante de los votantes de Puigdemont pero sobre todos los de Esquerra Republicana valoran positivamente al Gobierno aunque sólo sea por razones de fidelidad partidaria

Voz 1170 13:56 yo lo que quiero decir es que ese ese elemento de de de de de abanderar el el independentismo metal que todavía tiene un fuerte predicamento en la sociedad catalana el precio que claro eso

Voz 1 14:07 sí pero eso no es incompatible con que a ver hay una desorientación en este momento enorme hay unos enfrentamientos internos los enfrentamientos son transversales es decir Esquerra Republicana va por un lado el P de Cat va por todos lados

Voz 2 14:25 además enfrentados entre ellos también

Voz 1 14:27 la CUP va por su lado es decir ahí un una atomización evidente y el problema es que no se ha hecho un diagnóstico compartido de lo que ocurrió en el otoño pasado el diagnóstico que emerge pues hay divergencias profundas no es lo mismo decir Nos equivocamos valoramos mal a la hoja de ruta valoramos mal la capacidad del Estado para reaccionar etcétera etcétera y ahora vamos a hacer un acopio de fuerzas vamos a poner las luces largas etcétera que es el discurso de Esquerra Republicana que decir sino se consiguió la República y eso está pendiente dicho seguimos teniendo el mandato es porque no hicimos la desobediencia que teníamos que haber hecho entonces dos posiciones muy distintas de las que surgen propuestas de futuro también muy distintas y ahí está el independentismo en ese debate profundo que no se atreven hacer muy explícito en la acritud con la que se está desarrollando a nivel interno pero que cada día aflora más exactitud

Voz 1667 15:33 estamos a punto de acabar nos quedan diez minutos apenas diez minutos pero quiero volverá Totalán a ver cómo han

Voz 4 15:40 a esos trabajos

Voz 1667 15:43 en el pozo donde se cree que está el pequeño Julen Ignacio San Martín sigue por allí Ignacio buenas noches de nuevo buenas noches de nuevo nos habíamos quedado en ese último contratiempo que ha encontrado el equipo de de mineros asturianos que están haciéndose túnel para llegar a la zona donde se cree que está el pequeño la nueva veta de roca dura que ha obligado a hacer una nueva voladura micro voladuras le llaman ellos se una operación compleja no nos ha sido explicando a lo largo de la tarde Ignacio que ha retrasado algo más esas labores de del equipo de de de mineros como están las cosas ahora a las once y dieciséis minutos de la noche

Voz 5 16:21 pues los miembros de la Brigada de rescate minero de Asturias continúan horadando esos centímetros que lo separan de Julen bien decías hay hizo esa micro voladura se hizo al filo de las nueve de la noche a pero no separan cincuenta centímetros tras más de treinta horas excavando a sesenta metros de profundidad a mano y con martillos neumáticos un una roca tan dura que han sido necesaria como apuntamos cuatro micro voladuras en estas

Voz 2 16:49 treinta horas para allanar el camino de serlo

Voz 5 16:51 hace por lo tanto se prevé que pueda producirse en las próximas horas cuando sea localizado agentes de la Guardia Civil serán los encargados de la fase final del rescate Jürgen lleva practicamente trece días en este pozo de ciento diez metros de profundidad y veinticinco centímetros de diámetro en Totalán exacto

Voz 1667 17:07 estamos en momentos decisivos y la SER se lo va a contar

Voz 4 17:10 dar Ignacio que la noche

Voz 1667 17:14 sea corta lo más corta posible gracias muchas gracias a vosotros Manuel Castillo ex director del diario SUR de Málaga muy buenas noches Manuel

Voz 6 17:21 buenas noches Pablo supongo que para vosotros también

Voz 1667 17:24 en esta operación de rescate del pequeño Julen uno de vuestros asuntos principales sino el principal mañana en en vuestra portada

Voz 6 17:32 sí de casi casi ocupa la la portada del periódico como no podía ser de otra de otra forma ni con esa presión que indudablemente significa la hora de tierra no para los periódicos de de papel soy con la idea de que el mundo mira a Totalán por esa incertidumbre que hay esa espera no de echar ya muy pocos metros de donde se supone que podría estar el Julen no ahora mismo como saber y cinco metros parece hay alguna posibilidad de incluso esos cuatro lo mejor quizá algo menos pero bueno parece que que el desenlace puede ser inminente del objetivo de llegar hasta esa zona donde querían llegar todavía luego veremos que es lo que lo que ocurre Bono almacén de la noticia de de Julen nuestro talante cómo imagináis ocupa toda la portada bueno todos los dos mensajes muy dos apuntes más de uno se que es que la provincia de Málaga alguna noticia donde menos incidencia tiene en el cáncer y también con la entrevista con el diputado de Podemos Alberto Montero que como sabéis se podría denominar Errejón y hasta lo que también se siente cada vez menos cómodo como Inteco

Voz 7 18:45 en Podemos no vaya a otro más oye

Voz 1667 18:48 alguna propuesta alguna propuesta para el fin de semana Manuel

Voz 6 18:52 bueno sí tenemos una entrevista con Ferran Adrià es nuestro suplemento de Málaga en la mesa que de gastronomía en la que asegura no que va a ser difícil que por lo menos lo consigamos en ver más vanguardia en el mundo de la gastronomía la es uno de los de la propuesta para para este fin de semana pero como la verdad aquí en Málaga como yo diría que casi toda añadió que a la par del mundo toda la atención está puesta en Totalán y en lo que puede ocurrir allí la

Voz 7 19:25 en las próximas horas todos pendientes de esos últimos centímetros gracias Manuel buenas noches

Voz 1667 19:31 buenas noches a todos los aldeanos deja también otras noticias que vamos a repasar con Nacho Palomo Nacho buenas noches

Voz 1050 19:36 buenas noches empezamos por Brasil donde la rotura de una presa de residuos minerales al norte de Sao Paulo se ha llevado por delante un poblado vecino las autoridades calculan que unas doscientas personas están desaparecidas a Unai cifra de de fallecidos las imágenes aéreas muestran una inmensa riada de lodo a lo largo de una ladera la televisión también está mostrando como los helicópteros de Salvamento están rescatando algunos supervivientes

Voz 8 20:00 acá no era mucho sitio en todos es gastaba Mappus las ya ya tuvo premio chupa actuaron Juanma cuenta Maiso Keith a nuevos suscitan bien recuerdan con indignación vamos a cesarlo no me puse a My suma seis poco chupa acto boratos

Voz 1050 20:16 quién no es la primera vez que ocurre una tragedia como ésta y es que la empresa a la que pertenecía a esta presa que es la mayor productora mundial de hierro era la dueña también de un dique que hace tres años colapsa va provocando la mayor catástrofe hasta ahora medioambiental en ese país cuyo vertido dejó diecinueve muertos en los Estados Unidos un nuevo capítulo en la investigar donde la trama rusa en las elecciones que ganó Tram el FBI ha detenido esta mañana a Roger Stone es un ex asesor del presidente estadounidense está acusado de siete delitos por el Departamento de Justicia después de presentarse ante la jueza ha quedado en libertad bajo fianza luego ante los medios ha negado cualquier implicación en esa trama Donald tranvía Twitter como le gusta el ha declarado que todo se debe una caza de brujas se pregunta quién avisó a la CNN de la detención se refiera este momento

Voz 9 21:10 que lo han grabado momento televisada momento K

Voz 1050 21:14 usado por la CNN que grabó a primera hora de la mañana en la Casa de Stoner en el estado de Florida la propia CNN ha respondido a Trump se llama periodismo le ha respondido la contestado ya a nuestro país un juzgado popular ha declarado culpable al cazador que disparó mortalmente a dos agentes rurales en un coto de caza de Lleida los hechos ocurrieron hace dos años en enero de dos mil diecisiete el ahora condenado entonces llamó a emergencias para contar lo que había pasado

Voz 10 21:40 vale que es lo que ocurre esto ha venido los dos los dos guardia los dos gente rurales si lo medidas porque pero menos puesto un hoy qué es lo que ocurre en excita más vale lo están heridos y muertos que T

Voz 1050 22:24 el jurado considera que el doble delito de asesinato se cometió con alevosía ahora el juez decidirá la pena piden entre veinte y veinticinco años de cárcel a cada uno también del ámbito judicial el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco asegura que él habría aplicado a la prisión atenuada Eduardo Zaplana es decir que hubiese permitido que tratasen al ex dirigente popular en su casa Zaplana en prisión provisional sufre leucemia está siendo tratado en el Hospital de la Fe de Valencia la jueza que lleva su caso ha rechazado su puesta en libertad hasta en cuatro ocasiones vamos a escuchar al magistral

Voz 1105 22:55 no Velasco yo hubiera aplicado la prisión atenuada para evitar el riesgo de fuga siglo I pero tener consideración cuestiones humanitarias porque los cánceres especialmente un aluciné tan grave no se pueden curar en un sitio tampoco aséptico como centro penitenciario

Voz 1050 23:07 de un asunto más porque los jóvenes españoles ya no quieren tener coche y es que en la última década ha caído a la mitad el número de carnés de conducir que al pie de la la DGT en dos mil ocho se cansó un récord con más de ochocientos mil permisos y desde entonces la media son unos cuatrocientos mil al año una tendencia que ha tocado fondo en dos mil diecisiete apenas trescientos ochenta y cinco mil personas se sacaron el carné de conducir los expertos explican que se ha producido un cambio sociológico entre los jóvenes porque ahora dicen tienen otras prioridades

Voz 11 23:37 pero quien sí que es que hubiera para jóvenes ahora mismo no las tabletas las tecnologías los móviles

Voz 1667 23:43 no el coche es curioso este cambio generacional nos vamos como siempre

Voz 9 23:47 con Ramoneda el dietario

Voz 12 23:54 marciano Kebir hoy los medios de comunicación españoles podría pensar que Venezuela es España Sánchez de respiro más duros no legitimar el cambio dice la razón Sánchez de enfría la esperanza del pueblo venezolano titula ABC Casado se suma al coro acusando Sánchez de contribuir al plan de Maduro para Mikel Arrows venezolanos quienes este Sánchez todo poderoso que puede cambiar la suerte de un país pensarían marciano penosa demostración de estrechez te miras de una derecha que lo conecta todo con las querellas patria así que cree que con tal de darle caña al Gobierno todo está permitido y que ha hecho Sánchez pues hablar con Aído y trabajar para que la Unión Europea tenga un oposición conjunta que seguro que pesara más que la de España solas con qué objetivo presionar a Maduro para que convoque elecciones ya como primer paso para acabar con un régimen que ha colapsado en un país profundamente dividido la derecha especulo vergonzosamente con las desgracias ajenas Podemos no quiere ser menos y se Columbia bien de doctrinario de salón Guarido ha dado un golpe de Estado dicen y claman contra la injerencia en asuntos internos de otro país doble elección de provincianismo otro que se va Ramón Espinar agranda la brecha en Podemos Iglesias y compañía tienen que decir cómo quieren hacerse mayores está asignando sea ser un partido testimonial a la izquierda del PSOE como fue Izquierda Unida o apostando por lo que parecía ser su ambición fundacional un partido transversal de cambio como pretende Errejón sino se deciden serán los lectores bosque lo harán por ellos los Comunes de Esquerra Republicana el PSC y la CUP avalan el pleno el Ayuntamiento de Barcelona uno de los proyectos estrella de Ada Colau la unión de los dos tramos del tranvía de la Diagonal algo se mueve en Cataluña a cuatro meses de las elecciones municipales es inevitable es que este momentáneo reencuentro la Izquierda genere interpretaciones en clave de futuro y algún escándalo en el mundo independentista

Voz 13 25:44 sí

